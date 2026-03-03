Presiede Aldo Torchiaro.



Intervengono: Giuseppe Calderisi, Fabrizio Cicchitto, Umberto Guerini, Ercole Incalza, Sergio Pizzolante, Gianfranco Polillo, Emberto Ranieri, Giuseppe Benedetto, Anna Paola Concia, Giorgio Merlo, Francesca Pascale, Ettore Rosato, Alessandro Sallusti, Claudio Signorile.



Convegno "Presentazione del n. 9 della rivista "Civiltà socialista" - Sul referendum un Sì chiaro e netto", registrato a Roma martedì 3 marzo 2026 alle ore 16:09.



L'evento è stato organizzato da Riformismo e Libertà.



Sono intervenuti: Aldo Torchiaro (giornalista de Il Riformista, coordinatore …

editoriale del magazine "Setteottobre"), Fabrizio Cicchitto (presidente della Fondazione Riformismo & Libertà), Giuseppe Benedetto (presidente della Fondazione Luigi Einaudi Onlus per Studi di Politica Economia e Storia), Giuseppe Gargani (presidente dell'Associazione degli ex Parlamentari della Repubblica Italiana), Alessandro Sallusti (direttore responsabile de il Giornale), Ettore Rosato (deputato, vicesegretario di Azione), Ercole Incalza (ingegnere, già esponsabile del Piano generale dei trasporti), Stefano Parisi (presidente dell'Associazione Setteottobre), Gaetano Scalise (responsabile dipartimento giustizia di Noi Moderati), Giuseppe Calderisi (già parlamentare con i Radicali prima e con Forza Italia), Gabriele Elia (docente, fondatore del Comitato “Chi accusa non giudica” per il SÌ), Salvo Andò (politico e giurista italiano), Umberto Guerini (avvocato), Giorgio Merlo (giornalista, saggista, già parlamentare), Bruno Pellegrino (giornalista e scrittore italiano).



Tra gli argomenti discussi: Referendum.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 2 ore e 10 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci