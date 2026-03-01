Puntini sull'AI - IA e Public Relations. Governare la reputazione nell'era degli algoritmi

Negli ultimi due anni l'intelligenza artificiale è entrata in modo strutturale anche nel mondo delle relazioni pubbliche.



Secondo il report State of AI in PR 2025, circa il 75% dei professionisti del settore utilizza strumenti di IA generativa, soprattutto per brainstorming e prime stesure.



Ma cosa succede quando anche la reputazione entra nelle logiche degli algoritmi? Tra AI Slop - contenuti generati in massa che aumentano il rumore informativo - infodemia, ottimizzazione per i motori generativi (GEO) e policy interne spesso ancora assenti, il lavoro delle PR si muove oggi in un ecosistema …

più veloce, ma anche più fragile.



Ne parliamo con Francesca Caon, giornalista, autrice e founder di CAON Public Relations, agenzia specializzata nel posizionamento mediatico e reputazionale di aziende B2B e brand executive.



Hai domande o suggerimenti per i prossimi episodi? Scrivici a puntinisullai@gmail.com.

