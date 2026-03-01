01 MAR 2026
Puntini sull'AI - IA e Public Relations. Governare la reputazione nell'era degli algoritmi

RUBRICA | - RADIO - 18:00 Durata: 21 min 7 sec
A cura di Luciana Bruno e Delfina Steri
Negli ultimi due anni l'intelligenza artificiale è entrata in modo strutturale anche nel mondo delle relazioni pubbliche.

Secondo il report State of AI in PR 2025, circa il 75% dei professionisti del settore utilizza strumenti di IA generativa, soprattutto per brainstorming e prime stesure.

Ma cosa succede quando anche la reputazione entra nelle logiche degli algoritmi? Tra AI Slop - contenuti generati in massa che aumentano il rumore informativo - infodemia, ottimizzazione per i motori generativi (GEO) e policy interne spesso ancora assenti, il lavoro delle PR si muove oggi in un ecosistema più veloce, ma anche più fragile.

Ne parliamo con Francesca Caon, giornalista, autrice e founder di CAON Public Relations, agenzia specializzata nel posizionamento mediatico e reputazionale di aziende B2B e brand executive.

Hai domande o suggerimenti per i prossimi episodi? Scrivici a puntinisullai@gmail.com.

  • Marco Cerrone

    assistente ricercatore presso Federica Web Learning UNINA

    Francesca Caon

    giornalista, esperta in strategie di comunicazione e PR

    18:00 Durata: 21 min 7 sec
Negli ultimi due anni l'intelligenza artificiale entrata in modo strutturale in diversi settori e tra questi c'è anche quello delle relazioni pubbliche
Secondo i riporta scritto via ai in PIEAR due mila venticinque di ma crack circa il settantacinque per cento dei professionisti che si occupano di relazioni pubbliche
Utilizza strumenti di sia generativa soprattutto per brevi sur Ming e prime stesure di testi
La scrittura quindi non è più il collo di bottiglia ma c'è un dato forse il più interessante c'è solamente la metà delle organizzazioni a delle policy interne chiare sull'uso dell'intelligenza artificiale
Così come in altri ambiti lo d'azione dell'intelligenza artificiale corre più velocemente della governance
E nel frattempo cresce anche il fenomeno del cosiddetto e ai sull'otto ovvero contenuti generati di massa che aumentano il rumore informativo e rendono più difficile distinguere ciò che è rilevante da ciò che è superfluo
In un contesto di info di mia ovvero di crescita esponenziali di informazioni che rende difficile distinguere le notizie reali da quelle manipolate e di una fiducia sempre più fragile
Cosa significa oggi occupassi di public relations e cosa succede quando anche la reputazione entra nelle logiche degli algoritmi
Questi sono solo alcuni dei temi che affronteremo in questa puntata ciao io sono Marco Ferrone e queste puntini sulle i rubrica di radio radicale che vi guida la scoperta dell'intelligenza artificiale un punto alla volta
Per mettere nuovi punti misura i oggi il piacere di avere in collegamento Francesca Caon giornaliste autrice e fa un dedica una public relations agenzia con sede a Milano
Specializzata nel posizionamento mediatico e reputazionale di aziende bit Ubi se ho e Brando executive
Ha lavorato in RAI e nel settore PA re di Spagna Francia Inghilterra maturando un'esperienza internazionale tra media Corporate Communication e strategie di reputazioni
Nel suo lavoro si occupa di ufficio stampa consulenza strategica collaborando con aziende del design dell'Automotive Val delle energie rinnovabili e con realtà tecnologiche in forte crescita innanzitutto grazie Francesca Cao uno per essere qui con noi appunti sull'aia
Grazie a Marco Buongiorno giornate quel giorno tutti
Quando si parla di pubbliche relazioni si pensa spesso alla scrittura di comunicato alla promozione commerciale
Ma in realtà le relazioni pubbliche sono qualcosa di più complesso che riguarda anche altri tipi di attività
Vorrei iniziare questa puntata cercando di mettere un po'di ordine e far comprendere a chi ci ascolta cosa includeva davvero oggi il lavoro di chi si occupa di Piario di public relations
E poi in quali tipi di attività l'intelligenza artificiale utilizzando diciamo il tuo punto di vista la tua esperienza è realisticamente integrabile oggi in questo contesto
Ma se dovessi sintetizzarla con una frase possiamo dire che oggi le pubbliche relazioni permettono di governare la reputazione siamo lontani anni luce dalla mera divulgazione dei comunicati stampa
O da nella gestione dei contatti mediatici perché nostro compito oggi è quello di narrare sicuramente a raccontare le aziende ma anche quella di rimontare farle
Capire farle comprendere nella riconoscibili rendere soprattutto credibile in questo ecosistema sicuramente ormai saturo
In questo mare magnum di concorrenza ormai agguerrita e quindi nostro compito quello proprio da di di ponte tra le aziende i media fare in modo che soggetti terzi in questo caso sono i giornalisti permettono di
Validare convalidare il messaggio la visione delle delle aziende
E di fare in modo che siano loro stessi a dire questa azienda e ciò che dice di essere che ecco diciamo che è un ecosistema sicuramente come dici bene Marco molto molto più complesso che riguarda anche la gestione della crisi che fosse una delle attività di cui meno si parla ma che è importantissima oggi perché nuovo la fiducia probabilmente il valore più importante per un'azienda ma diventato anche quello più fragile
Ecco che no no è vero anche che abbiamo impiegato io sono un po'una pioniera cercato da subito di imparare gli strumenti del dell'intelligenza artificiale che poi ho acquisito come strumenti quotidiani del lavoro d'ufficio sicuramente hanno ridotto enormemente l'aspetto operativo no e le tempistiche operative poco o nulla definisco un po'all'intelligenza artificiale una sorta di accelerazione cognitivo perché è un un assistente un supporto eccellente
Era sicuramente un valore aggiunto ma se ritenuto tale non può diventare un ghost writer non potrà mai diventare un sostituto
Perché non ha responsabilità non a giudizio deve sempre essere guidato sotto una regia strategica Gomamon comparare un poco un'automobile potente che però l'ha saputa guidare no
Perché in mano a umana la persona sbagliata può essere pericolosa sicuramente e in mano la persona giusta può uno rappresentare un vantaggio competitivo enorme
Quindi ecco secondo me le attività ma primarie di questo segmento dalla della comunicazione che a mio avviso il più delicato perché riguarda proprio la essere sotto i riflettori mediatici e sotto il giudizio
Mediatico più esposto perché i media sono il megafono più potente
E ci permettono di lavorare nel come accennavo prima sulla reputazione
Perché oggi non è più importante essere visibili ma essere credibili
E poi certamente la narrazione e raccontare le aziende da un punto di vista di notizia
Ma da un punto di vista di angolo notiziabilità
E quindi non più solo da un punto di vista promozionale ovviamente la la relazione con i media poi ogni professionista suo modus operandi ovviamente
Sono come vedi tutti fattori che consentono comunque legati sia al fattore umano prevalentemente è un lavoro che per la maggior parte degli aspetti ancora profondamente umano anch'io dico sempre che la mia comunicazione basata su quelle che io chiamo le Treu
Che sono umanità perché bisogna sempre tenere in considerazione i sentimenti valori di Chiasso ci ascolta chi ci legge
Utilità perché dobbiamo sempre fornire un angolo di notizia esclusivo informativo
E poi umiltà perché soprattutto quando siamo sotto i riflettori mediatici
Il gli ascoltatori e il pubblico non ha mai la comunicazione che vestiva viene percepita ancora in maniera negativa per cui ecco secondo me se la comunicazione verte su questi tre fattori molto umani ancora riusciamo a far prevalere con l'aspetto emozionale umano a dispetto all'intelligenza artificiale
Che questa chiaramente prendendo vediamo sopravvento anche nell'ambito giornalistico ricordiamo un giornalista di Genova che è stato segnalato all'ordine dei giornalisti per l'uso massivo no di intelligenza artificiale
Per cui è uno strumento potentissimo che ripetono utilizziamo quotidianamente cioè io ricordo un tempo che per fare delle slide con Power poi ci mettevo rifinite adesso con notebook ed M ci metto veramente due secondi e sono qualitativamente assolutamente graficamente
Eccelsi ovviamente c'è bisogno di una strategia molte che guidi la macchina
Affinché poi risultato sia sia ottimale e palesemente la correzione rispetto alla all'emotività sentimento alla un tal fatto l'umano
Che oggi
Di cui oggi abbiamo ancora fortemente bisogno
Chiarissimo sostanzialmente intelligenza artificiale o entrata in diverse fasi del lavoro di chi fa appear e non solo
A come ci dicevi sottolineavano avviso anche molto giustamente il fatture del giudizio della vere le competenze per poter appunto giudicare l'operato poi dell'output finale del risultato finale restano ancora
Del tutto umane però vorrei riportare l'attenzione sull'ecosistema appunto informativo in cui questi contenuti poi circolano giustizia in una diciamo una recente pubblicazione io anch'io ho trovato questo tipo di fonti il report due mila ventisei di Mack rack dove ci appunto ci viene detto che il settantasei per cento dei professionisti utilizzarli ai generativa
E CD fa vedere anche altri dati cioè quello dell'adozione di policy interne quindi di come poi effettivamente vengono organizzati questi tipi di utilizzo
E anche c'è un dato sul che viene evidenziato il quarantatré per cento di queste organizzazioni può effettivamente offre della formazione per poterle utilizzare al meglio
Ray o strutturare questa volta da Conte su questi treni diciamo aree di criticità la prima è quella sulla per vita o i timori comunque della perdita di originalità dei contenuti
Il secondo aspetto e le relativo appunto agli interrogativi etici reputazionali e poi il terzo è quello del rischio un po'di l'impoverimento delle competenze nel lungo periodo di chi lavora in questo settore
Partiamo Docimo dal primo o appunto dalla perdita di originalità e di qualità dei contenuti si parla spesso di UFO di mia come ho detto in apertura quindi questo eccesso di informazione
Si parla di I sull'Opus contenuti generati in massa che poi alla fine sono anche forse poveri di valore e di creatività e poi oggi c'è un altro fu ulteriore livello che quello del della necessità di scrivere non solo per essere letti da persone ma se vogliamo anche da chi sintetizzatori e quindi dai modelli di intelligenza artificiale c'è si parla sempre più spesso di geo generative in ginocchio inizi socie contenuti che vengono costruiti per poi essere riportati all'attenzione da questi modelli qui io vorrei chiederti sostanzialmente come si riesce poi a bilanciare l'esigenza di essere visibile credibili questi nuovi ecosistemi dove appunto ci sono questo tipo di caratteristiche e secondo ti nascondi sostituti sono se c'è il rischio che l'ottimizzazione degli algoritmi diventi poi un nuovo fattore di standardizzazione di appiattimento
Lei fatto una panoramica stupenda della criticità attuale uno quella che citarli lei ai slope è sicuramente un problema della produzione massiva di contenuti automatici oggi non scriviamo più per un lettore umano ma scriviamo più per gli algoritmi per essere intercettati dalle macchine
Però io mi collego Sempre alla questione reputazionale finché la macchina non saranno in grado di supportarci in questo con una visione con una sensibilità col con una responsabilità decisionale ci sarà sempre l'essere umano che dovrà controllare e monitorare soprattutto CUP in una in una professione di grande responsabilità come la nostra come citavo prima mi dicevo prima siamo facciamo da ponti tra le aziende i i media se non c'è un sorta di faccia Chini verifica delle fonti
Di verifica uno a monte delle informazioni che divulghiamo
è crediamo veramente in un gravissimo pericolo di di informazione
Vorrei citare anche un altro caso cavalcando sempre il mondo dell'attualità nel caso di Cadile almeno adesso se se ne discute molto comunello forse uno degli influenze più seguiti sul tic toccata dall'alto italiano anche se nato a Dakar ma cresciuto in Piemonte che ha un cast torna una cordolo
Per quasi un miliardo di dollari per la creazione di un avatar digitale proprio una sorta di gemello digitale qui cambia completamente l'ecosistema della Creator economi se vogliamo
è influenza in Pietro diventa un'industria scalabile questo gemello digitale non invecchia mai non si stancherà non dovrà andare a dormire però la domanda è quando l'identità diventa scalabile
Cosa resta dell'esperienza umana sono chiaramente tutte domande che ci facciamo di queste polacco epoca contemporanea però ribadisco il la prima l'importanza di questo sentimento è la reputazione noi lavoriamo con la reputazione e con l'autorevolezza senza una verifica delle fonti a monte
Sicuramente l'intelligenza artificiale disco aiutare per alcuni aspetti della per esempio il monitoraggio del sentiment è la reportistica sono tutte attività assolutamente operative ma non potrà ancora beh ci sarò ben felice che arriveremo poi è un punto che potrà sostituisce in questo che non sono molto in dubbio però non arriva ancora a quello che poi la visione umana la strategia umana che ci deve essere a monte e la verifica delle fonti
Chiarissimo e spostandoci invece sull'aspetto più di regolamentazione se vogliamo con la regolamentazioni interna per capire poi come un certo tipo di organizzazioni professionisti devono poi o utilizzare questi strumenti in che modo e con quali appunto responsabilità
Volevo chiederti si emergono delle nuove responsabilità o in realtà valgono le stesse che sono diciamo state attuate fino ad oggi prima dell'avvento dell'intelligenza artificiale
E secondo te i quali sono i principi che dovrebbero orientare l'uso di questi strumenti per evitare appunto quei rischi dicevi prima
Ma io direi che la prima domanda che ci dovremmo fare
Questo testo non è scritto bene questo testo ma se sono in grado di sostenerlo pubblicamente qualora fossi contestato
Soprattutto in ambiti molto delicati che possono riguardare appunto determinati segmenti comparti marcato mini mente la salute il dibattito pubblico è fondamentale porci sempre degli interrogativi
Una e credo che l'intelligenza artificiale non potrà mai sostituirci non potrà mai diventare un ghost writer non potrà mai diventare un uno strumento per questo tra l'altro rimane il dibattito no del agli Piacenza artificiale sostituirà alcune professioni io sinceramente ancora questo non non non credo proprio non percepisco io personalmente questo allarmismo
Perché è l'essere umano ancora che guida questa macchina questa macchina che sicuramente ci aiuta moltissimo da un punto di vista operativo però nelle pubbliche relazioni che comunque sono
Porno gestite prevalentemente da giornalisti e quindi si basano su su un codice etico e hanno delle responsabilità enormi su ciò che divulgano
Rizzo non contro le leve di cui ci di cui parlavo prima quindi la verifica delle fonti la responsabilità di ciò che divulgano sono questi insomma secondo me le regole d'oro per per per sopravvivere in questo ecosistema che si fa comunque sempre più complesso
E in questo ecosistema che si fa sempre più complesso e questo è un po'il tema se vogliamo trasversale anche di tutte le puntate che abbiamo avuto qui appunto i solai e quello della altri BTP aziono comunque della formazione di chi utilizza questi tipi di strumenti può essere ovviamente da parte sia dei cittadini sia da operatori di diversi a settori su questo volevo chiederti si sostanzialmente a livello guardano anche il contesto italiano europeo
Dove
E qui disposto forse più sulla comunicazione anche istituzionale che come dicevi tu incide poi direttamente sulla qualità dello spazio pubblico
Quali sono le competenze che diventano decisive per oggi per lavorare in questo settore e cosa secondo ti dovrebbe cambiare la formazione e nelle regole interne per garantire Prodi queste innovazioni non riduca la qualità del discorso pubblico
Ma oggi veramente non serve essere invisibili e o una diffondere
Informazioni
Perché anche l'algoritmo premia la chiarezza cui io vedo insomma che ancor anche con i nuovi sistemi anche la stessa Google premia le fonti più autorevoli premia
Ma le testate che sono più che sono più autorevoli non basta essere chiari serve essere identificabili diciamo e per identificabili intendo
Messaggi che siano che sia noto autorevoli io mi lego sempre all'autorevolezza con la il discorso della verifica delle fonti ripeto che antilingua in un linguaggio istituzionale in un linguaggio legato a ambiti molto delicati
Serve appunto farsi sempre questa domanda no ciò che si scrive può essere effettivamente messo in discussione e se messo in discussione o la possibilità di poter difendermi con delle fonti chiare e verificabili
Che oggi abbiamo una responsabili la responsabilità enorme rispetto a questo questo punto essi linguaggio tende ad appiattirsi e forse proprio perché tende ad appiattirsi i professionisti che gravitano intorno al mondo della comunicazione
Dovrebbero proprio evitare questo appiattimento e fare uno sforzo in più e io credo che questo sforzo in più sia risalga sempre e comunque alla
All'etica o all'etica umana l'etica dell'essere umano che ha ha la forza di andare oltre no alla facilità dello strumento e ecco direi questo quindi è sicuramente responsabilità etica
Di giorno è strategica umana io credo che non possiamo allontanarci da questi tre fondamentali aspetti quando parliamo di comunicazione e quando parliamo di comunicazione soprattutto in ambiti molto delicati perché riguardano e il dibattito pubblico
Non sono più segmenti di nicchia sono solo responsabilità profonde
E
Visto che non riusciamo ovviamente a saturare il tutte le sfaccettature di questo argomento vorrei chiederti se c'è qualche risorsa che Puy suggerire a chi ci ascolta
Per continuare ad approfondire i temi di cui abbiamo discusso oggi
Allora io quando mi chiedono alcuni giovani suggerimenti dico sempre di non ho lavorare sulla cultura generale perché non siamo un po'più dando perché appunto fuso questi strumenti ci facilitano enormemente prima un punto parlavano di acceleratore cognitivo allora Cinti risulta magari più facile accedere a questi strumenti per rispondere a delle domande che magari con uno sforzo in più
A cui con uno sforzo in più potevamo arrivare da soli
Dopodiché sicuramente mi ha aperto gli occhi del mondo sul mondo digitale il libro siamo tutti influenza diciamo Giampaolo Colletti che un giornalista del Sole ventiquattro Ore perché vero no oggi con il potere editoriale diffuso tu Tino e con in mano uno smartphone in un certo senso diventiamo
Influenza per cui abbiamo una responsabilità e a questo ci dobbiamo pensare perché siamo su delle vetrine dove tutti ci guardano dove tutti ci leggono
E poi la ma solo di consigliare il mio libro I dieci comandamenti delle pubbliche relazioni e che ha a cui poi ci sarà un seguito quest'anno che si chiama ombrelli rescisso perché riguarda proprio la gestione delle delle crisi reputazionali ne vediamo sempre più spesso oggi con il digitale e che possono colpire davvero tutti non soltanto i personaggi comici ma
Chi non tutti nominalmente quella ristoratrice una ristoratrice che c'è mamma ha deciso di togliersi la vita a causa di uno scisto quindi pensiamo quanto sono dedicati questi questi argomenti quanto dovrebbero essere trattati
Quindi ombrelli proprio per difendersi per essere più forti
Grazie grazie mille io ringrazio Francesca Caronno per il suo contributo in questa puntata grazie mille grazie di quale davvero a tema cantanti voi
Sì abolite riascoltare questa puntata la potete ritrovare condividerla sul sito di Radio Radicale sulle principali piattaforme di Poggio Castel vi ricordo che potete iscriverci a puntini sulle i
Chiocciola gmail punto Como per domande e commenti e suggerimenti anche sui prossimi temi da affrontare
E come sempre vi do appuntamento alla prossima puntata di puntini sulla la rubrica di radio radicale che vi guida la scoperta dell'intelligenza artificiale un punto alla volta

