Promosso in occasione della Giornata Internazionale della Donna.



Registrazione video del dibattito dal titolo "Voci di libertà: dall'Iran all'8 marzo", registrato a Roma martedì 10 marzo 2026 alle ore 17:12.



Dibattito organizzato da Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti e Associazione Nazionale Partigiani Cristiani e Casa della Memoria e della Storia di Roma e Circolo Gianni Bosio e Federazione Italiana Associazioni Partigiane e Istituto Romano per la Storia d'Italia dal Fascismo alla Resistenza e Sinistra per Israele.



Sono intervenuti: Bianca Cimiotta Lami (vice presidente …

della Federazione Italiana Associazioni Partigiane), Luca Aniasi (presidente della Federazione Italiana Associazioni Partigiane), Alessandra Tarquini (professoressa), Rayhane Tabrizi (attivista iraniana), Claudia Mancina (professoressa), Aurelio Mancuso (coordinatore della Sezione di Roma di Sinistra per Israele).



Tra gli argomenti discussi: Afghanistan, Carcere, Censura, Colonialismo, Cronaca, Democrazia, Diritti Civili, Diritti Umani, Donna, Esteri, Femminismo, Festa, Guerra, Hamas, Integralismo, Iran, Islam, Israele, Istruzione, Italia, Khomeini, Medio Oriente, Movimenti, Pahlavi, Sessualita', Simbolo, Societa', Storia, Stragi, Terrorismo Internazionale, Unione Europea, Violenza, Voto.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 2 ore e 5 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

