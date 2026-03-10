Voci di libertà: dall'Iran all'8 marzo

10 MAR 2026
Abbagliamento
Nella aiuto chirurgo di guerra accennarlo sarebbero state
Nessuno l'ha presa
Benissimo
Bisogna dire qualcosa Giorgio sino torna
Allora possiamo cominciare il nostro incontro buonasera a tutti benvenuti oggi dieci marzo in occasione di voci di libertà dall'Iran all'otto marzo
Oggi siamo insieme per ricordare che ogni giorno ed ogni minuto il nostro servizio
E il nostro impegno non si consumano solo nell'arco di un evento ma con la costanza nel tempo e con quel senso della giustizia che sembra in questo momento può aver perso la strada
Ricordiamo che la libertà è il nostro obiettivo affinché tutte le donne dimenticate violentate umiliata abbandonate possono avere la nostra voce oltre che la nostra solidarietà
Per non sentirsi sole con la loro battaglia saperci al loro fianco insieme e solidali
E non come solo Leonida tastiera in un mondo di virtuali posizioni e di mancati azioni ma prossime per camminare insieme e farci voci unite
No il silenzio non lo conosciamo
Lo conosciamo solo nelle nostre riflessioni interiore ma per trovare la giusta azione e la mamma abbiamo Bordon ha paura di esporsi perché crediamo nella vita e nel dovere di rispetto che questo dove non ci è stato dato e a questo proposito a nome della FIAB Federazione italiana associazioni partigiane che io rappresento come presidente di Roma e Lazio il vicepresidente nazionale
Avevamo pensato a questa iniziativa prima della guerra del Golfo e dell'intervento sull'Iran
Quest'incontro
Bene e nato insieme con la collaborazione di Sinistra per Israele e le altre associazioni che hanno aderito all'iniziativa che sono l'Aned Lanni CP il circolo Bosio ellissi fare sono associazioni parte della Casa della memoria comune con le quali collaboriamo costantemente per rendere viva la memoria oltre che ricordo ecco
Ringraziamo i nostri ospiti e in particolar modo voglio salutare Ryan Fabrizi che con la sua presenza e con la sua costante attività dà voce a tutte quelle donne che ancora oggi non possono parlare
Vittime di censure di soprusi e allora no non una di meno veramente tutte le donne senza esclusione e forse si dovrebbe rivedere lo slogan che non corrisponde più al contenuto
Ma è anche una straordinaria coincidenza io che non credo nelle coincidenze oggi al dieci marzo del mille del due mila e ventisei e sono appuntito passati ottant'anni dal decreto del dieci marzo del mille novecentoquarantasei che permise alle donne con almeno venticinque anni di età di poter eleggere ed essere lette le prime elezioni amministrative post belliche
Una conquista importante che ha portato le donne al voto perché dobbiamo ricordare che il diritto al voto delle donne è stata fondamentale come indicazioni cioè emessi ospitiamo
Che possa essere la strada del futuro presente no del futuro forse prossimo per le nostre compagne di strada che ancora non possono esprimersi
La salute di uno Stato
Di un Paese
Di un acrobata di una comunità si valuta e si misura dallo stato di salute del diritto delle donne lì dove c'è libertà ci può essere sviluppo
Lì dove c'è violenza e repressione ci può essere soltanto decadimento e degenerazione
E decadimento degenerazione e pericolo della vita lascio la parola direttamente Allocca Aniasi
Che insieme Alessandra Tarquini Claudio Mancini dialogheranno corre Ninetta Brizzi e con le conclusioni di Aurelio Mancuso grazie
Mona buona sera a tutti
Anche da parte mia benvenuti alla casa la memoria
Noi siamo penso tutti tra quelli che sostengono che l'otto marzo non si festeggia semmai si ricordassi
Si onora si interroga perché la storia di donne che hanno lottato che hanno scioperato che sono morte per rivendicare il diritto di disporre del proprio della propria vita del proprio corpo del proprio ruolo di cittadine
E la storia di donne che che lo fanno ancora tutti i giorni in in varie parti del mondo
Poi questa domenica
Uscito un articolo molto bello secondo me di Dacia Maraini soccorre la sera
Perché forse c'è da festeggiare qualche cosa
Lei scrive leggo o è una fandonia sostenere che l'Occidente vuole imporre le sue regole che riguarda la libertà delle donne la Democrazia la libertà è un bene che conoscono tutti perfino uccellini in gabbia sa cosa sia le donne iraniane in questi giorni lo stanno dimostrando con un coraggio ammirevole
La libertà non è un valore occidentale ma è un valore universale e di questo dovremmo essere orgogliosi
In un'Europa democratica in cui tutti coloro che scappano il dai totalitarismi vogliono venire
E invece sento che molti criticano se veramente la pace l'opera stabilità economica il dito in movimento la grande invenzione dell'Erasmus che abbiamo conquistato dopo secoli di risse di guerre
Ma non mi sembra che coloro che la criticano tanto addio dell'alternative degne di nota
E donne Europa non diritti che nessun'altra parte del mondo sono così avanzati l'otto marzo dovremmo festeggiare la libertà democratica europea e l'emancipazione delle donne conquistata con secoli di battaglia
Noi qui un'altra volta l'abbiamo già fatto due anni fa
Per il per l'otto marzo ci siamo indirizzati dove le la lotta alle donne più viva dove si paga il prezzo più alto dove c'è bisogno che il mondo guardi non distoglie lo sguardo la risposta è stata immediata ed è ed è stata l'Iran
E questo è nato prima del dell'inizio della della guerra
E e e ancora una volta per parlare di questo
Straordinario Paese abbiamo voluto invitare qualcuno che da questo straordinario Paese viene io ringrazio anche io Ryanair per essere qui con noi non ha bisogni presentazioni io la ringrazio perché ha viaggiato per venire qui anche con un po'di ritardo un po'di un po'di problemi trasporti
Ma la ringrazio soprattutto per la sua forza e per il suo coraggio e per chi chi non la conosce imparerà ad amarla
Ringrazio Claudia Mancina per essere anche qui con noi anche lei non ha bisogno di presentazioni alla casa
Filosofa insegnato etica la sapienza Astrid ha scritto di etica e laicità di teoria politica è stata deputato del PDS il DS negli anni novanta è una delle voci più luci della cultura riformista italiana una voce che non ha mai smesso di ragionare sui temi che stanno a cuore a cuore di questa serata
Diritti delle donne laicità rapporto fra libertà e politica
Ringrazio poi Alessandra Tarquini anche lei ormai lei ormai di casa da queste parti insegna Storia contemporanea la Sapienza è una delle studiosi più autorevoli la cultura politica gli ha nel Novecento del fascismo i totalitarismi dei meccanismi con cui i reggini costruiscono consenso e soffocano il dissenso
Ha dedicato anni allo studio del rapporto tra antisemitismo sionismo e sinistra italiana pubblicato un libro
Che
Per me è stato uno dei libri più importanti che ho letto nel negli ultimi anni anzi è stata una la bastonata in testa più che un libro ed è difficile immaginare una persona più adatta a ragionare su quello che succede qui su quello che sta succedendo
Chi conosce come funzione dittature sa riconoscere anche quando si presentano in modo diverso ringrazio anche io Sinistra per Israele che ha organizzato con quest'incontro in particolare Aurelio Mancuso che concluderà
Appunto questa questa nostra chiacchierata e le altre associazioni della casa la memoria che hanno patrocinato con noi e l'iniziativa
La storia delle donne in Iran è una storia di di andata e ritorno diritti conquistati e diritti poi tolti voce alzate e poi soffocata spazi aperti poi e poi chiusi
Già all'inizio del Novecento le donne iraniane partecipano ai movimenti per la democrazia durante la rivoluzione costituzionale mille novecentocinque mila duecentoundici che cercava di limitare il potere assoluto la monarchia introdurre istituzioni rappresentative
In quegli anni natura anche associazioni filmini le che chiedevano istruzione partecipazione alla vita pubblica
Nel corso del Novecento soprattutto durante il regno dello Scià Mohammad Reza Pahlavi ci furono i forni importanti nel sessantatré le donne ottennero il diritto se ritmico sciocchezze poi mi corregge di di voto e l'accesso sempre più ampia l'università le professioni poi arrivo la rivoluzione islamica settantanove che rovesciò la monarchia e porto la nascita Repubblica islamica
Nel nuovo sistema politico molto ed è libertà precedenti vendo ridotto cancellate il bello divenne obbligatorio il diritto di famiglia fu modificato in senso più restrittivo lo spazio delle donne alla vita politica politica fu limitato e c'è anche nella storia diranno un otto marzo significativo che quattro otto marzo del settantanove
In quel giorno migliaia di donne scesero in piazza per protestare contro l'introduzione dell'obbligo del velo le manifestazioni durano quasi una settimana e fu uno dei primi momenti d'opposizione pubblica il nuovo regime quindi l'otto marzo in Iran non è solo una ricorrenza è uno una storia che appartiene di in concreto alla lotta delle donne
E in tutti questi anni in questi decenni le donne iraniani non sono mai sparite continuano a frequentare l'università in massa svolgono professioni scrivono si organizzano per quarant'anni resistano dentro gli spazi che rimangono
Poi nel settembre del due mila ventidue una ragazza di ventidue anni si chiama Jean mini la polizia morale la ferma terranno un ciuffo di capelli fuori dal velo tre giorni dopo è morta
Le autorità parlano i malore il suo corpo racconta altro le tre parole donna vita libertà che non so dire e si dice
Shinji Anna curato perché leggi locali c'è ok
Tra diventano diventano un grido le donne bruciano il Dell'Estrada tagliano i capelli davanti alle telecamere ragazzi di sedici diciassette anni in prima fila sanno cosa rischiano ma ci vanno lo stesso la repressione è brutale centinaia i morti migliaia arresti esecuzione il regime risponde con il massimo della forza ma il movimento non si è fermato
Nelle ultime settimane la situazione è precipitata l'avete abbiamo tutti letto si parla di trenta mila forse quaranta mila civili massacrati in pochi giorni un numero il assurdo un un numero che dovrebbe fermarci che dovrebbe essere sulle pagine di giornali tutti i giorni eppure che dovrebbe eppure viene quasi dimenticato perché c'è una narrazione che preferisce contare altri morti altri contesti ritenuti più degni di attenzione che silenzio
Selettivo su cui tornerò sicuramente fra poco
Noi come come FIAT che cosa c'entriamo tum tutto questo
Questo diamo la memoria detti ha resistito in questo Paese fra il quarantatré e quarantacinque quando guardiamo all'Iran vediamo qualcosa che ci è familiare la stessa la stessa scelta di molte di molte donne in quegli anni rischiare mettere qualcosa di più grande davanti alla propria sicurezza
Le donne e la resistenza non erano Heroine erano operai erano studentesse erano madri un insegnanti avevano paura
Mario un anche una chiarezza morale che molti intorno a loro non riuscivano a trovare la tessera della FIAT nel due mila ventisei porta l'immagine di tre di queste donne di Ada Gobetti biada rosse di Bianca Ceva quest'ultima stato tra i fondatori tra i fondatori della Fidia
Professoressa latinista traduttrice di di dita cito nemmeno centotrenta suo fratello Umberto Illy tanti Giustizia e Libertà si suicida in carcere dopo l'arresto
L'anno dopo bianca viene espulsa dall'insegnamento perché antifascista arrestato in dicembre padre del carcere nell'ottobre del quarantaquattro quali della sorella raggiunge i partigiani dell'Oltrepò Pavese dopo la Liberazione contribuisce a fondare la FIAT e contribuisce affondare Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione Italia Istituto Parri
Di cui sarà segretaria per sedici anni
Siccome e la storia di questa famiglia una storia straordinaria e siccome il Po il mondo e sta veramente piccolo Ryanair
Ha sposato un discendente la famiglia Ceva una cosa bellissima d'altri lo scoperto dopo il tutto e
Quindi fa parte anche lei della della nostra famiglia della nostra e della nostra storia proponendo da lontano
E arrivo
Forza la cosa che proprio non volevo dire c'ho anche pensato se introdurre un po'di riflessioni che vanno oltre
Ma in questi anni mentre le donne iraniane bruciamo il Dell'in piazze si massacrano civili a migliaia mentre donne afgane venivano a caccia dell'Università delle strade l'abuso e la violenza diventavano legge
Mentre in molti paesi il matrimonio con le bambine legale come legale a mutilazione genitale femminile una larga parte del nostro mondo o meno quello che penso pensavo di appartenere la sinistra italiana europea tace non prende posizione e guarda da un'altra parte
Le stesse forze politiche che per decenni hanno combattuto l'oscurantismo religioso in casa nostra il divorzio per il divorzio per la Bortot tra laicità dello Stato per sottrarre le donne al controllo patriarcale della Chiesa con le stesse for
Se non riesco a dire parole chiare sul regime che impiccare donne che frusta le ragazze
E che per un velo fuori posto che giustizia gli omosessuali l'oscurantismo clericale elevato al cubo ma questa volta il silenzio assordante domenica unanime manifestazione l'otto marzo
Ragazze iraniane sono state cacciate al grido fuori la guerra dal corteo
Così come fuori da quel corteo erano state lasciate le bandiere chi voleva ricordare gli stupri gli orrori massacri del sette ottobre la stesse persone mandavano via le vittime
Della della violenza più più grave una degenerazione etica e morale che pesa come un macigno sul sul nostro futuro su chi viene da quel mondo in quel mondo francamente non riesce più a riconoscerci
La spiegazione a me non interessa nulla lascio a chi studia questi fenomeni la la teocrazia che è diventata anche dinastica nel frattempo e che è diventata anche evidentemente chiaramente Cletto pratica son venute fuori le proprietà immobiliari a Londra di questi di questi signori
Però va bene perché anti occidentale perché antisraeliana perché anti americana e questo basta per dettagli perlomeno un silenzio rispettoso una siedono solidarietà implicita questo islamismo politico che è un alleato
Diventato alleato ideologico di Como di comodo
Qualcuno quando qualcuno ha cominciato a battere quel regime la stessa sinistra se angosciata ha parlato di violenze il diritto di violazione del diritto internazionale di avventurismo militare di disco di escalation
Le stesse obiezioni che si sentono ogni volta che si tratta di fare qualcosa di concreto contro la tirannia le stesse obiezioni che ha fatto Putin il che dovrebbe forse farci riflettere
è chiaro è possibile giudicare in modo critico l'intervento militare Israele e gli Stati Uniti conto regime iraniano si può ritenere che sia politicamente inopportuno mal calcolato
Il responsabile è una posizione legittima chi vi parla alla peggio l'opinione posa possibile dell'amministrazione Trump
Ritengo che stia mettendo a serio rischio democrazia americana non ho veramente nessun tipo di pensiero positivo nei confronti quell'amministrazione ma se si condanna
Quello che sta accadendo bisogna anche chiedersi se vogliamo sostenere la l'islamofobia cinismo che libero di lasciare lasciarlo libero di massa che ai suoi cittadini minaccia la distruzione di interi Paesi di finanziare il terrorismo al caso nello Yemen in Iraq
In Israele in Europa
E soprattutto bisogna chiederlo forse agli iraniani perché nessuno gli chiede mai nulla così come nessuno chiede venuti a lite Rainy agli ucraini massacrati tutti i giorni Petroni scene di iraniani
Israeliani chi è che scatena le guerre chi è
Agli Minniti chiede che le scatena chi sono le vittime io l'ho chiesto
Quando ha incontrato Diane proprio la pene
Proprio alla presentazione del del libro sulla sulla famiglia Ceva in Senato due settimane fa ancora non era scoppiata la guerra io gli ho chiesto ma qualcosa che cosa ne pensi sapeva che sarebbe successo
E lei mi ha risposto come ha risposto ieri a monte Cipo a Montecitorio il primo Nobel per la pace Shirin Ebadi
E ha risposto è un evento che provoca dolore mai in Iran considerando i crimini questo regime suscita Gioia
Sono parole pesantissime
Ma non dimentichiamo noi in Italia che le bombe cadute sulle nostre città sulle bombe di chi ci ha liberato
Non si può stare nel mezzo non si può difendere i diritti e le donne ma tacere quando queste stesse donne vengono uccise incarcerati picchiate stuprate io questo colto corto circuito della cultura da cui provengo cui sono quasi certo proveniamo in tanti in questa sala sinceramente non non non mi rassegno
La nostra tradizione la tradizione
Nostro delle associazioni partigiane non ha scelto disse da che parte stare in base a chi fosse il nemico dei troppi nemici
Ha guardato semplicemente a chi ero presso i Chiostri metteva una bussola semplice che funzionava allora e che funziona ancora
Non può essere considerazioni altre ah non possiamo pensare una geopolitica conveniente abbiamo bisogno di testimone di persone che guardino che sappiamo che non si G che dall'altra parte quando il silenzio fa comodo io ringrazio ancora tutti della vostra presenza numerosa qui passo la parola del Santa
Abbiamo sistemare aspetto tecnico tecnologico della vicenda
Allora grazie anche da parte mia sono funzionanti
No
Ma questo forse ok
Allora volevo dire dicevo grazie anche da parte mia
Grazie per queste delle introduzioni che mi facilitano il compito io ho conosciuto Ryanair da internet e da questa foto bellissima che forse immagino anche voi conoscerete
Una foto con una scritta di fatto sulla faccia quindi vita donna libertà e quando ho visto la foto mi è rimasta molto impressa e lo ripensata la scorsa settimana perché all'università abbiamo invitato fari Barcheri mia parlare
Un'altra appunto attivista dissidente e parlando una mia collega chiedeva ma vita donna libertà è anche dà anche la misura del corpo delle donne no cioè di una lotta che inizia a partire dal corpo Luca ricordava i capelli il velo o no
Allora io ho pensato di di fare così da così da da da moderatrice io farei una domanda Ayala Nepal una domanda a Claudia Mancina che appunto ricordava Luca a insegnato etica
A
Nella facoltà di filosofia dell'Università Sapienza di Roma ed è membro della direzione nazionale del Pd e fra le altre cose si è occupata anche di diritti delle donne quindi io farei una domanda
A ciascuna di loro per un primo giro e poi magari di di fare allora
La prima domanda che volevo farti e questa dato che siamo su radio radicale siamo su Facebook io vorrei penso che la cosa più importante sia che Lattuada voci e la voce delle donne iraniane arrivi il più forte più lontana possibile proprio ricordando è l'otto marzo che lo diceva Luca lo lo risottolineo è una giornata internazionale
L'otto marzo non è italiano non europeo non è e internazionali
Quindi riguarda tutte e tutti allora perché questa voce arrivi il più lontano possibile io ti chiederei
Come
Se puoi e come è possibile sintetizzare un raccontare che cos'è l'esperienza di una donna iraniana che decide di prendere in mano la propria vita e quindi anche quella delle altre e di lottare
Contro uno Stato teocratico con tutto quello che questo comporta se tu dovessi sintetizzare la tua attività degli ultimi anni che cosa racconterà
No ma questo è relativo alla la coerenza della registrazione
Un pomeriggio tutti vanno conference call
Oppure ci ha tutti i caratteri
Per cui egli ha devo fare un saluto molto speciale a una persona che oggi non è neanche Tempa abbracciarla Mon-El mia carissima amica la mia prima amica italiana alchimia colta a casa sua quando sono arrivata
Quasi nove mesi e siamo diventati amici quando tu parlavi della solidarietà a me più piace la parola sorveglianza
Faranno le donne hanno non lo vedo molto più non lo so più omogenea perché non è il fatto che io sono solidale con le vecchie sono in un che hanno superiori sospetto quell'altra che subisce invece quando si parla di te la sorellanza si crea proprio un unità
Quindi è una mia la sorella che Elia Margherita che la saluto
Luca ha detto tutto chiaro per farsi fieristici e
Anche su otto marzo e chiedo un atto sei giorni in Iran perché è partito quindi grazie per tutto il cioè
Perfetta che hai anticipato e quindi io posso risponderà all'altro
Anche grazie a radio radicale perché so che c'è una battaglia per radio radicale in questo momento spero spero che uniti insieme si vince anche su questa parte perché al mio sveglio con Nadia radicale ed mi addormento con Radio Radicale
Per colpa di mio marito radicale Tarditi trent'anni
Quindi mi ha fatto anche arbitrare ancora la che positivo ovviamente
Allora alti episodici e Luca raccontato che per me sono veramente amarezze nella nel mio cuore in questo periodo
Ho tante tante a diciamo tanto supporto da parte degli italiani ma purtroppo subito continua a subire tantissimi offese attacchi da diciamo da questa è l'ultima l'ultimo episodio è specialmente da quando partito la la guerra
In alta
Dico solo veloce topo vado sul sulla tua tomba domanda io stamattina sono stata contattata da fidanzata di mio zio
Ieri mia mamma è riuscita a chiamarmi solo il tre venti secondi perché io noi non riusciamo a chiamare il loro però loro riescono ogni tanto a contattare il noi
E anche stamattina una nostra amica che è riuscita a scrive due messaggi perché la stava attaccando l'avevano convalidato chi c'era a casa di qualcuno quindi avevano tutti versi buttati giù no
Ti in tutti questi tre messaggi
C'è stato una grande speranza per quello in corso in Iran e tutti loro sono preoccupati per noi
Che siamo fuori perché dicono noi sappiamo quanto siete preoccupati perché lontano
Non sentire non non preoccupatevi noi siamo vogliamo conciliare inoltrare e che credetti nicchie loro hanno più paura da ieri sera che il tram ha detto che
Sta per finire loro
Hanno più paura che adesso se finisce cosa fanno perché sanno che di nuovo ci saranno in corso Antrim Sacchi
Quindi il fatto che noi veniamo in questo momento etichetta talcune Raffo Ungari agente di Mussari tangente DCA
Sionisti
Sono sono tutte le offese che oltre il dolore che noi portiamo il fatto che io non so domani mattina segnavamo ancora ci sarà uno quindi aumenta questo peso su tutti noi iraniani diaspora
E soprattutto sappiamo da che parte perché giustamente anche il coraggio di portare la bandiera del regime della Repubblica islamica nei cortei per la organizzati con malincuore età ampie CGIL
Fa ancora più male perché specialmente ampi ampi con la sua storia
Che porta la bandiera di un regime esigiamo fascista
Che
Loro sono antiamericani quindi non esiste sfumature o bianco ogni ero in questo caso in mezzo c'è un popolo che la sua sofferenza viene completamente dimenticata
Adesso torna
Perché se non vada avanti mi lamento tutto il giorno hanno
Allora la lotta delle donne iraniane a dire la verità non è per essere uno mille ma io penso che rispetto a quello che fanno le mie sorelle in Iran
Io non farci niente perché vivo un Paese che sono sotto la sicurezza
Vengo anche apprezzata per quello che faccio atti invece le donne che in Iran portano avanti questa all'ottanta per quarantasette anni
Fanno qualcosa di straordinario perché in Iran per qualsiasi attività che fai per diciamo per riconquistare l'attuale la tua libertà
C'è una un prezzo carissimo da pagare durante questi quarantasette anni sono stati tanti sono state tantissime donne che hanno subito in tanti modi
Quello quel loro proprio e idea di libertà e aiutare anche altre donne
Proprio un paio di anni dopo forse ottantuno ottantadue perché comunque il l'obbligo del vedo fu imposto cioè diciamo idea è nata da Fabbrini sette marzo settantanove
Otto marzo alle donne hanno fatto casino hanno portata avanti sei sei giorni di ma manifestazioni che fu la prima manifestazione più grande dall'inizio dall'arrivo di Khomeini come un amante una protesta
Dopo per esempio una donna che aveva studiato medicina fuori dall'Iran bentornata proprio per e sarà al servizio del Paese che si chiamava pomodoro vi era anche una professore all'università
Lei è stata sospesa dall'università e anche hanno sospeso la sua licenza dal mitico perché comunque lei non portava il
Prego
Considerando che la legge è stato proprio approvato ottantuno la legge dell'obbligo del bello lei commessa ignoti protesta
E andata una mattina in una delle piazze più famose Teti c'era e si è bruciata
Orlando e libertà
Dopo di rettile sono state tanti episodi tante donne che sono state incarcerate
Partito per esempio anche più sicure conoscete Masiani invece ad un'altra attivista molto di fama che era una giornalista il minerale e dopo diciamo per l'anima Rivella che aveva pure uscita dall'Iran e le ha fatto partire un'altra campagna
Proprio emancipata
Diciamo motivando le donne iraniane iniziare a togliere il freno
Con una campagna che
La mia libertà nascosto sciupata
Quindi le ragazze facevano la foto neri luoghi pubblici senza il velo anche per pochi secondi mandavano a lei e li faccio tutti quei video quindi questa proprio aiutato le donne anche un po'di uscire da magari quella paura di essere arrestata che venivano comunque arrestate
Ma questa volta avevano la almeno questa soddisfazione che il mondo sente la loro voce
Quindi ho neanche sono amati per il premio Nobel per la pace che a passato più di vent'anni della sua vita in carcere ha preferito il rimanere in Iran continuare a lottare
E mandare via
Il sui fili al suo marito quindi una donna che fra la sua lotta e la sua famiglia la sua al diciamo amore materna ha deciso di continuare a lottare in paese e subire tanti danni
Di salute non vedere suo padre madre quando sono morti eccetera
Quindi di fronte tutto quello che farle Today miranti io quello che faccio veramente una cosa piccolissima imparagonabile
E esistono che è un mio dovere tra iraniana da una donna i essere
La voce non solo delle donne iraniane perché io ci tengo tantissimo anche alle mie sorelle afgane perché di loro si parla
Anche loro sono simbolo di una grande forza e adesso so che in questi giorni anche paga magari qualcuno ha visto qualche Vito che loro non nelle strade
Hanno fatto che quelle proteste loro cucinarlo studiare clandestinamente
Quindi è e c'è anche una lotta in corso anche in Afghanistan per per per
Scoperta sfortunatamente si parla poco quindi il il mio dovere da Giovanna proprio ET parlare dei diritti delle donne siccome vengo da un Paese che il mio diritto come donna in tanti modi è stata calpestata da sempre
Quindi sono magari una testimone viva di quello io sono stata tante volte sospeso dalla scuola
Fermata dalla polizia morale
Per avere passaporto fare la lotta per fortuna che mio padre era una persona aperta di mente per una donna in Iran per esempio non può neanche ottenere un passaporto senza il consenso di a tre o il marito o non FUS uscire dal Paese senza il consenso di padre o il marito quindi sono tutte le cose che noi donne in Iran sia attivamente politica Onno comunque subiamo quindi non idonei in Iran nasciamo e cresciamo politici politica proprio poi la politica nella nostra natura
Quindi cerchiamo proprio di portare avanti abbiamo fatto hanno fatto in Iran tanti passi
Per avvicinarsi alla uguaglianza ma bisogna anche essere realistici perché finché non ci si hanno questi cambiamenti a livello costituzionale possiamo dire che non siamo arrivati a quello che vorrà vogliamo quindi un successo al cento per cento ma anche per far cambiare la Costituzione c'è qualcosa più importante a parte le cifre cifre della Repubblica islamica e costruire qualcosa ti diverso
Grazie allora grazie a prima di fare appunto secondo giro ascoltando tipo
Par pensavo appunto al tema diritti no è una parola che ricorrere oggi allora chiederei a Claudia non si sente così ecco no no no no adesso ho aggiustato il tiro
No no era era era lontano
A
Così si sente
Anche su Facebook speriamo
Allora a dicevo che ascoltando che era Raineri veniva pensavo a questo tema appunto dei diritti che è un tema enorme che ovviamente non potremo affrontare così in pochi minuti però la domanda che porrei a Claudia è un po'questa ma diciamo così la storia del femminismo la storia delle donne che hanno lottato per i diritti e che quindi hanno dovrebbero o sentono conoscono questo tema cioè il tema della vita delle donne in Occidente non in Occidente il tema dei diritti delle donne e della loro vita
Non è nuovo alle donne e al femminismo ovviamente occidentale e pure abbiamo avuto una almeno poi parlo per me una sensazione come dire di disagio rispetto al fatto che nonna da oggi la Storia e storie che si fa la storia che ha raccontato ieri di Ryanair e non solo
Ecco come dire vengono accolte con non so con una certa freddezza con una certa distanza
Allora tocca come leggi diciamo questo questo fenomeno cioè detto più semplicemente scusate tutto questo giro di parole qual è la reazione del femminismo
E delle donne che si sono occupati di questi temi di fronte a quello che succede oggi a quello che succede
Da due anni a questa parte qui vicino a noi
Ecco io più Cino
Si sente così
Non è facile il discorso dopo le cose che che sono state dette ad AN ma anche da
Da Luca Aniasi che ha detto delle cose
Secondo me significative rispetto alla guerra attuale anche il ricordo dei bombardamenti che che hanno liberato che hanno liberato noi ci pensavo proprio venendo
Che non puramente gli abitanti di San Lorenzo non erano contenti di vedersi di vedersi piovere addosso le bombe però è stato un fatto positivo ma su questo tornerò dopo adesso invece vorrei rispondere alla questione
Alla questione della della reazione del femminista e abbastanza impressionante che
Sia rispetto alle donne israeliane
Alle violenze inaudite che le donne israeliane hanno subito il sette otto per perché naturalmente il sette ottobre ha coinvolto tutti uomini e donne giovani vecchi eccetera però come come sempre avviene nelle guerre le donne hanno avuto
Hanno sempre in questi casi un privilegio in più no che è quello della
Della violenza dello stupro cent'
Quindi dal da un lato le donne se tutto va dall'altro le donne iraniane che pure si sono si sono ribellati hanno avuto fasi di ribellione anche molto evidente
Delle donne afgane non ne parliamo sono totalmente fuori dal radar cioè non sappiamo nulla delle donne afgane perlomeno delle non era inane qualcosa qualcosa ci arriva ogni tanto anche soprattutto per
Però per articoli che siete fuori e da questo punto di vista io credo che invece importantissimo quello che voi fate proprio per dare voce alle donne alle donne tenta
Allora di fronte a questi e a questi casi a queste situazioni c'è stata e c'è una totale consuma quasi totale indifferenza
Del dei movimenti femministi almeno in Italia ma mi pare anche negli altri Paesi
Sulle sulle donne i sei iraniane un piccolo piccolo qualcuno un qualcosa di piccolo cessato c'è stata un paio di ma di manifestazioni non particolarmente
Non particolarmente affollate ma comunque magari ci sono state
Però sono successe queste cose di cui si parlava prima cioè il successo che anche nella manifestazione dell'altro giorno dell'otto marzo sono state respinte le donne italiane in quanto iraniane scusa
In quanto considerate espressione della guerra
Così come altre volte sono state respinte le donne israeliane perché espressione di una quello che viene considerato un paese
Che opprime
Che opprime palestinesi
Allora io credo che qui ci sia
Una profonda trasformazione della cultura femminista non c'è solo una questione di scelte politiche voglio dire per cui i palestinesi
Uomini o donne suscitano molta più vicinanza molto più simpatia di quella che suscitano iraniani e le iraniane
Non è soltanto una questione politica e c'è una questione culturale dietro punto cioè c'è un'evoluzione della cultura femminista
Che ha in da un po'di tempo non pochi anni abbandonato il il tema della differenza
Sessuale e quindi della universalità del rapporto tra le donne tu dicevi giustamente sorellanza il tema della sorellanza è scomparso anche il termine scomparso
Proprio perché è venuto un po'meno questo questo senso che l'essere donne eh qualcosa di specifico che è uguale per tutte le donne con tutte le differenze ovviamente che poi vanno anche giustamente ricostruite
Ma comunque che c'è una una realtà comune dell'essere delle essere donne
Questa cosa è stata rifiutata in cambio della particolarità invece quindi rifiutata l'universalità dell'essere donna in cambio della particolarità
Dell'identità di e delle delle identità di genere che sono considerate molteplici ed equivalenti fra di loro quindi viene meno insomma la specificità dell'essere dalla specificità e l'universalità insieme dell'essere donna
Di fronte a questa moltiplicazione delle identità di genere cioè la famosa questione per cui soprattutto in America sul nei paesi anglosassoni insomma in America in Gran Bretagna non si può usare l'espressione donne no non si usa l'espressione donne mai sulla dispersione
Persone con utero
Perché dire donne significa appunto dare una prevalenza a una delle identità di genere isolando la rispetto alle altre
Questa è una questione che io trovo abbastanza abbastanza incredibile perché
Riconoscere che esistono donne uomini e non significa negare
E cittadinanza e diritti ad altre identità nel pranzo eccetera non significa negarlo però esistono donne uomini su questo francamente mi sembra difficile
Accettare interni se ne inficia accettare che si nidi questa realtà quello che Adriana Cavarero
Chiama materialismo biologico che è un'espressione forse non so se da parte sua sia ironica ma io la intendo un po'ironica mi piace molto però materia intesa come espressione ironica mi piace materialismo biologico cioè esiste il fatto biologico che si ci sono donne e bambini
Ripeto questo non impedisce di accettare che ci siano altre identità a cui vanno dati bardata comprensione spaccio e diritti ma senza negare che esistono donne e uomini
Ora
E tra l'altro avevano meno Anna nominato Adriana Cavarero l'ultimo episodio l'ultimo prima di questo dell'otto marzo l'ultimo episodio è stato che Adriana Cavarero eolica Guaraldi dove erano a Bologna per prese dove vanno andare no presso state bloccate il giorno prima dovevano andare a Bologna presentare un loro libero
Che è proprio su questi temi
Che si intitola donna si nasce
E qualche e c'è anche un sottotitolo e qualche volta lo si diventa ma il sottotitolo non è bastato è stato considerato il titolo inaccettabile perché non si nasce donna il laterali cenere è un costrutto
è un costrutto sociale storico ora
La ricerca sul sul su sul genere
La ricerca storica su dei segreti delle storiche sul genere delle storiche delle sociologa come si chiama quella famosa in questo momento mi sfugge
Margaret no è un'altra va bene dopo mi ha veramente
Va detto i nomi giusti no n ma il nome molto breve ad aver
La ricerca delle storiche e delle sociologa e sul genere come così come costruzione sociale storica e giustissima
Cioè che seppe intendendo per genere l'insieme dei tratti che vengono considerati nato venivano considerati naturali nella donna e che invece sono frutto di una
Di un di un evoluzione storica di una colf di un'evoluzione storica in cui la donna ha sempre avuto un certo quotavano per cui allora le donne erano considerate più portate all'affettività
E meno alla alla alla alla stazione per esempio no una delle cose tipiche noi filosofi le donne non sono gli uomini sono più portati all'astrazione le donne invece sono più concrete
E ce ne sono cento mila di queste cose le donne sono più ovviamente sono più
Portate
Alla alla l'empatia gli uomini invece sono più portati al conflitto alcune di queste cose sul possono essere anche vere nel senso che chiaramente la nel il della come dire
La destinazione che per spie per millenni la destinazione diversa che per millenni hanno avuto le donne e gli uomini chiaramente ha sviluppato certe caratteristiche che sono anche positive cioè il femminismo anche valorizzato no
Questa questa al
Tendenza delle donne al alla alla QD alla cura come si dice no alla cura e ha ha ha valorizzato anche la maternità e io credo che sia anche giusto per valorizzarla ma adesso non era questo il discorso voglio dire
Trasformare però questo disco questa
Ricostruzione discussione sul fatto che il genere è un costrutto storico costrutto storico sociale l'identità di genere con le sue caratteristiche di tipo appunto sociale è un costrutto storico
Non significa e questo è stato proprio il salto il salto logico che è stato fatto negli ultimi negli ultimi anni
Non significa negare che appunto esistano delle
Delle reali caratteristiche che diede l'essere donna dell'essere donna come dell'essere dell'essere uomo tra l'altro su questo ci sono anche ricerche di tipo non solo psicologico ma anche etologico se si ricorda se si può dire
Ora il problema è che su questa su queste questa questa questo qua e questa tendenza appunto annegare
Qualunque fondamento alla differenza tra uomini donne e quindi qualunque fondamento all'universalità
Della difesa della differenza qualunque fondamento all'Università della relazione anche tra le donne direi riconoscimento terrore donne cioè quella che si chiamava sorellanza questa cosa deriva sarebbe tre adesso non è questo il nuovo per ricostruire stopparono troppo hanno non è non è questo il luogo per ricostruire il percorso teorico però c'è un preciso percorso che organizza concettuale diciamo
Che vada alla dalla tv utente tutto americano peraltro tutto americano con una parte francese ma cioè dalla dalla dalla teoria critica della razza che dice che la razza appunto non è un fatto naturale ma è un una un dispositivo un dispositivo dispositivo culturale
Alla
Alla dunque dice traiettoria critica della razza alla co.co.co. con con
Scusate Profumo vento di di crisi alla convinzione che appunto la l'identità di cioè l'eresia soltanto un dispositivo un dispositivo
Culturale
Quindi il poi il percorso è da lì dalle arriva dalla teoria critica della razza assai d'Eduardo essa i decreti teorico dello ci dell'orientalista no che sostiene appunto che cioè lo sguardo occidentale Plasma il tutti gli altri popoli nella loro attribuendogli un'identità che è puramente una proiezione occidentali
Salite e il fuoco cioè Lu al fondo di tutto questo c'è Fugolo stesso Said riconosce di usare fu cioè le che questi queste queste immagini storiche dell'uomo e della donna della razza o del popolo o del popolo straniero sono del costruzioni
Oggi si delle costruzioni
Dei dispositivi dei dispositivi concettuali o cd tipo i occidentali cioè sono occidentali quindi e e
Occidentale quindi per esempio per quanto riguarda la razza viene abbandonato l'obiettivo che era di Martin Luther King e cioè l'obiettivo di
Di Est di diventare ciechi alla razza no cioè non dare importanza alla razza no al contrario bisogna dare importanza alla razza e quindi magari letale classi segregate sono meglio delle classi dei segregate
Questo pure le donne in Italia non c'è stato un periodo in cui femministe volevano le le classi separate per maschi e femmine si sempre seguendo questa cosa
E poi la fondamenta soprattutto la la differenza fondamentale e questo con questo spero di avviarmi alla conclusione ed è ed è questo il punto il punto che sì ma il punto che ci porta al discorso comune
La differenza fondamentale non è quella tra uomini e donne ma è quella tra occidente popoli oppressi e popoli coloniali questa diventa la differenza fondamentale ignorando il fatto che
Alcuni popoli non sono affatto coloniali cioè dire che Israele un popolo coloniale è abbastanza non so se più assurdo o più ridicolo perché cosa cioè di coloniale
Però invece di in Israele è stato considerato un popolo coloniale avamposto dell'Occidente coloniale
Per il resto il colonialismo e ampiamente finito e ampiamente finito e devo dire qualche volta viene da pensare che non è che i popoli
Dove è finito il colonialismo siano tutti molto meglio di come stavano col colonialismo è questo fra parentesi parlando per esempio guidano cosa cosa è successo in Africa
Certo molte colpe sono dei colonnelli dei degli imperi coloniali che lì si erano costituiti però non è soltanto questo
Comunque la questione fondamentale e appunto il rapporto con l'Occidente e questo è anche rispetto alla questione alla cui sfondi diceva anche lui vedeva rispetto alla questione iraniana cioè il fatto che l'Iran ne sia un regime
Feroce
Che arresta tortura e uccide i suoi cittadini e le sue cittadine
Che sia il l'organizzatore il finanziatore del terrorismo nel mondo in particolare in Medioriente con la massa hezbollah e aiuti ma non soltanto perché finanzia finanziato anche terrorismo nel mondo
Tutto questo diventa secondario rispetto al fatto
Che è antiamericano
E che c'è una fortissima contrapposizione tra l'Iran
Gli americani contrapposizione che non c'è anzi si va verso un'alleanza tra invece gli stati del Golfo no gli Stati arabi del Golfo
Sì finisco voglio dire solo una cosa io anche ho una pessima penetrante penso che stia facendo un sacco di di pazzi
Che ragioni in modo soft molto poco
Affidabile eccetera però penso che fra tutte le pazzie di Taranto questa guerra sia la meno papà
Sia quella che potrebbe a vere consenso forse

Forse aste richiamava aspettiamo di arrivare alla fine però perché invece il problema vero di questa guerra io temo che sia che non sappiamo come va a finire e non lo sanno neanche gli America non si sa come finisce e quindi questo è una preoccupazione
Scusate
Quante cose importanti
Quanto ci sarebbe da dire
La perché il secondo giro di domande facciamo un secondo giro poi do la il microfono no poi ed ho un po'la parola al al pubblico se ci sono domande anzi no prima di dare la parola al pubblico ascoltiamo volentieri le conclusioni di Aurelio Mancuso però volevo ancora chiedere invece a Ryanair una cosa che almeno forse
Per me importante ma credo non soltanto per me
Quanto conta l'istruzione delle ragazze e delle donne in Iran
Lo chiedo perché al di là dell'orvietano uno potrebbe dire conta molto la formazione però no no io non ho incontrato molte donne iraniane ma incontro donne molto col tempo che hanno che studiano che lavorano che scrivono che leggono e allora
Mi sono chiesta due cose uno se nonostante il regime teocratico in realtà in qualche modo l'educazione e l'istruzione e la cultura sono riuscite comunque in Iran ad arrivare alle donne
Questa è la prima domanda è la seconda era ai quindici minuti tutti verte quindi sono due le domande magari tempo
Esiste una differenza generazionale fra le donne perché un regime che insomma e dal settantanove quindi avere un arco cronologico lungo e quindi mi chiedevo se a diciamo così le vostre madri hanno avuto un rapporto diverso forse perché ricordano il regime precedente quindi questo cambio della vita delle donne come viene raccontato come viene rappresentato
Allora questo sempre essere per quello successivo
Allora
Parto dal secondo va dal primo mi ha ma io io sono presente è cresciuta una famiglia che mia madre una torna religiosa
Una donna al termine Inter così bella e quindi una anche da una famiglia molto tradizionale
Però è una donna ciance
Molta appestati mente quindi non mi ha mai costretto a studia pregare portare il velo e io quando sono arrivata in Italia vuol deciso di diventare buddista mia mamma che porco andare veniva viene qui porta il velo cioè religiosa proprio molto fedele ai suoi diciamo ideali
Mi ha detto se tu sei felice
Puoi fare quello che vuole
Quindi
è una persona che giustamente anche prima del settantanove portava il velo
Quindi un po'
Anche in qualche modo un conflitto con la società prima del settantanove per giustamente tante donne che l'avevano vissuto e la libertà prima del settantanove hanno sempre cercato di mantenere quel per il ricordo di essere donna
Nelle generazioni future
Quindi noi abbiamo soltanto sentito il il racconto delle donne come vivevano
Ai tempi bisogna anche sempre con ricordare e ringraziare tutti gli sforzi della ricina farà pipa quindi la moglie dello Scià
Chi è veramente affatto tantissimo per emancipazione femminile in Iran nonostante che dal mio punto di vista lo Scià era una persona molto maschilista molto maschilista
Infatti una dei suoi errori che quando
Saputo che al cancro l'avevano proposto di
Considerare proprio nominare la moglie come successore e lui non ha
Quindi questo un uno dei danni più grossi chiaro coinvolto un'intera popolazione diciamo
Lei è stata veramente una donna di grande spessore ha cercato e durante il periodo dello Scià fu anche nel leggi a favore a tutelare delle donne nell'ambito familiare nell'ambito e distruzione
Soltanto il condono Khomeini arrivato al potere una delle prime dichiarazioni che ha fatto ha detto che l'università sul più pericoloso dalla bomba atomica
E quindi in qualche modo cercavano di di di di non fare entrare le donne istruire sulle Cannes ha fatto un piccolo errore grande successo per noi donne iraniane considerate che Iran comunque un Paese religiosa anche prima del settantanove una l'affetto della società comunque era religiosa e X per tutte le aperture che c'erano nella società
Tante famiglie
Conservatorie e religiose non si sentivano all'AGEA mandare le loro figli a studiare anti esercita Piero da quando è arrivato Khomeini
E fu imposto anche la legge oblique del velo cui neanche le sezioni nei rapporti quindi una donna non poteva più andare in giro con il suo fidanzato con fare sesso minigonna quindi tutto questo un po'rassicurato le famiglie
Religiose conservato a rimirare di dare più spazio alle loro figlie
Allo stesso momento il regime ha deciso di lanciare una specie di di università che si chiama
L'università privata islamica con tantissime facoltà in tutto il Paese quindi anche i Paesi piccolini sperduti Twente in una facoltà
Non elitari entrare comunque siccome si chiamava islamica riportare il chador quindi tutte le famiglie Val mandiamo queste ragazze studiare ma motivo del regime di lanciare questa diciamo queste l'università era il fatto che loro dentro volevano istruire il nuova diciamo generazione con la mentalità anti occidentale e quindi portare avanti la loro ideologia ma purtroppo sono state scusate il termine fregati dalle dalle donne
Andata avanti che le donne adesso occupano chiede settanta cinque per cento dei posti
Nelle università l'università per esempio dell'ingegneria in Iraq più occupata dalle donne che uomini per entrare alla facoltà di medicina uomini hanno ma hanno lanciato opera
Una corta che si chiama quota azzurra per dare un po'anche la possibilità un uomo evidente rare quindi le donne hanno iniziata divorare diciamo e tutte le università perché comunque vedevano questo come una Iudica salvezza dentro un paese che com'
Nettamente
Alle leggi contro le donne che peggio dei talebani penso che se noi davamo spazio al regime finivano come le donne afgane quindi per loro il fatto che una donna deve essere chiusa dentro i muri di casa a fare
Il sì sì sì si deve sposare presto fare casalinga fare i figli obbedire il marito
E il e ottimo di diciamo dal punto di vista del regime invece le donne hanno capito che per le leggi che sono contro di loro il fatto che una donna in Iran viene considerato metà di un uomo quindi nell'eredità riceve metà nella testimonianza testimonianza di due donna vale a un uomo e tante altre discriminazioni
Quindi lei non donarle visto che se riescono a sé ad essere indipendente economicamente indipendente comunque possono facilitare la loro sopravvivenza nel Paese
E cui mi hanno cominciato a studiare perché comunque solo con quello infatti in Iran e chi è nato delle donne mediche e chirurgiche a fu carte CEO cioè sono hanno tante tante società a tante donne che fanno le start-up veramente anche perché questo dopo io arriva quello che sempre mi piace sottolineare quindi non parlare solo donne donne donne
Perché io sono sull'idea chiese senza la comprensione degli uomini
E la complicità fra uomini e donne le donne purtroppo non possono arrivare a nessuna parte deve essere questa complicità noi siamo nati
Io categoria faccio il categoria faccio uomini e donne però siamo nati uomini e donne c'è anche un motivo indietro perché un nuovo va a completare l'altro per andare avanti e quindi se noi siamo arrivati qua io in proprio come l'esperienza mio padre mi ha detto finché non prendi almeno una laurea
E non trovi un lavoro a tempo indeterminato con un buon buon guadagno dimenticatelo che ti puoi sposare chiunque arriva perché io voglio che il giorno anche il tuo marito ti tratta male
Devi essere tu a dare un e schiaffoni in faccia e mandarlo via tu per essere indipendente capace di questo ok istituzionale tanti maschi papà nella nostra famiglia quindi abbiamo avuto
Anche culturalmente questo e quindi abbiamo accolto questo errore del regime e quindi istruzione diventato fondamentale per le donne tanto vero che dopo uccisione ma Salvini per un Belli Periodo le scuole femminile venivano bombardate con
Bombe chimiche
E e che cercavano di non ma far frequentare la ragazza alle scuole quindi andavano i genitori mamme si sedevano tutto il tempo dalla mattina fino alla chiusura della scuola
Dietro le porte nell'eventuale attacco possono aiutare alle ragazze portare subita all'ospedale quindi per abiti e due donne in Iran
Fanno di tutto per poter salvare diventare anche comunque forte perché sanno anche solo così possono vincere e questa diciamo tenacia
Resistenza è stata anche molto contagiosa
E finalmente dopo anni anni Tilotta
Anche uomini dal due mila ventidue molto più seriamente hanno capito che finché i diritti delle delle donne non vengano rispettata anche i diritti degli uomini vengono
Facilmente calpestati
Hanno deciso di pienamente supportare le donne quindi dietro ogni donna che in prima fila ci sono tanti uomini che la la proteggono
Quindi a me proprio piace che noi adesso siamo una un una un un un popolo che finalmente non solo Colle slogan ma con atto concreto stiamo dimostrando questa bellissima complicità
E rispetto reciproco
Farà uomini e donne che porta anche avanti c'è proprio il loro sono anche portavoce
Delle donne nei diritti delle donne adesso le donne che presenta in Iran non portano il velo sitar vediamo tante donne e tanti che non sanno cosa sta succedendo di cosa
Da ormai anch'esso City per il Milan ne vediamo tante donne senza il velo esibirlo ma non sanno che questo è un reato c'è una donna se la mattina esce non mette il velo
Vuol dire che ha messo la divisa della guerra e esce nelle serate e che la sera contarsi che non tornano anche a casa no
Le donne senza il velo non posso mandare che ha messo in banca in ufficio postale nel tribunale egli sempre ci sono uomini volontari
A aiutare in qualsiasi modo a quelle donne pur non mettendo velo sulla testa e loro vengono aiutare quindi questo punto b molto bello
E di sicura portata avanti la nostra lotta
Con le mani vuoti la lotta pacifica che piace ancora tanti cui la parola al non qui cioè in generale la lotta pacifica
Che siamo arrivati però in questo momento purtroppo la lotta pacifica
Non può andare più avanti perché di fronte un regime fortemente armato quindi un pugno chi chiede la libertà viene sparato con un fucile quindi in questo momento
Dal mio punto di vista e tanti iraniani questo intervento militare è stato proprio necessario
Allora no in realtà verrebbe appunto da chiederti legando voglio dire il discorso quello che stava dicendo adesso
Ryanair appunto magari due parole su questo intervento però prima di questo io avrei un'altra domanda perché noi siamo in un luogo appunto importante è stato ricordato
è stato ricordato prima delle presentazioni e ascoltando tutti e ascoltando di un po'mi chiedo una cosa che però vorrei anche chiedere ad Aurelio Mancuso alla fine dandogli la parola per le conclusioni no
Cioè questa trasformazione culturale che tu hai descritto e che guarda con fatica al mondo che invece ci sta raccontando e descrivendo ieri Chiara viene questa è anche una trasformazione che riguarda una cultura politica che si si chiama
La sinistra logico a maggior ragione in questo luogo uno quindi la trasformazione che descrivi è come dire interroga chi si sente di sinistra
Con l'accezione più grande e più larga possibile non non lo scopriamo oggi che esistono più sinistre e questo è sempre così è stato così
Nasce così si articola così
Come dire senza chiamare in causa la storia degli ultimi centocinquant'anni anche rimanendo in un tempo più alto ma relativamente recente che cosa come dire che cosa dobbiamo pensare di una cultura lo dico in termini imposti intenti sci un po'rozzi
Che schiaccia sul Wacker se si pensa e la propria riflessione
Che a questo punto quindi non vede più i conflitti quindi paradossalmente paradossalmente un Occidente tu nominali Said è certa
Un Occidente che vuole essere critico di se stesso e quindi descrive spesso dicendo noi siamo dei bianchi violenti che siamo andati
Appunto a violentare il mondo in realtà poi non riesce ad accorgersi e ha quindi reagire a dispetto dei conflitti di peso di uomini e donne in questo caso massacrati violentati e quindi lì non dice una parola diventa fasi cono
Non so immagino che la soluzione non non non sia esattamente come dire a portata di mano ma volevo chiederti due cose su questo che poi chiederò anche appunto D'Aurelio
Cioè sulla sinistra sostanzialmente dieci minuti per risolvere il
No temo che non basterà
Per risolverlo sì no hai perfettamente ragione il problema non è solo del femminismo ma e e della sinistra
E non a caso perché poi il femminismo sebbene autonomo è sempre stato legato in qualche modo qualche modo alla sinistra da la sinistra non solo in Italia lei
La sinistra non solo in Italia
Conosciuto da un po'di anni una specie di
Come dire
Una involuzione
Politica e culturale
Cioè una
Abbandonato un po'lei si
In qualche modo era inevitabile voglio dire
Da fine del nove la fine Novecento è stato il secolo del della sinistra in qualche modo no perché è stato il secolo delle delle grandi conquiste lo stato sociale e i diritti dei lavoratori diritti delle donne eccetera eccetera
La fine del Novecento ha presentato un po'il conto di queste di queste conquiste ha presentato il conto e
Non è un caso che sostanzialmente in tutta Europa e e non parliamo dell'America in tutta Europa la sinistra sta abbastanza abbastanza Nicola
No
L'unico paese dove sta al Governo il Regno Unito però sappiamo che
Classiche in realtà che in realtà
A Spagna si mai Spagna star porno star col sangue non Sanchez non la si voglio dire non ha la maggioranza parlamentare appoggiato a altri altri gruppi no comunque vero sì la Spagna
Laterale e il Regno Unito dove però siamo penso che
Le prospettive non siano o non siano molto felice comunque insomma la sinistra è in grave in grave crisi in Europa
Ed è in crisi io credo da un lato per appunto per la difficoltà nella situazione attuale di portare avanti le promesse che l'avevano caratterizzata nell'Ottocento il promessi di miglioramento delle della vita
Dei dei ceti subalterni per usare un'espressione di Gramsci
E anche che per una sua incapacità di risposta cioè di fronte a un un passaggio storico
Abbastanza difficile come è stato quello della fine del novecento punto cioè che vuol dire vuol dire la fine della guerra fredda il cambiamento di ruolo degli Stati Uniti poi torniamo su gli Stati Uniti nella seconda metà del Novecento come tutti sappiamo hanno sostenuto moltissimo l'Europa
Ovviamente non è che lo facessero per bontà d'animo lo facevano perché nella nello scacchiere della guerra fredda l'Europa era fondamentale
Ma l'hanno sostenuta sia sul piano politico culturale con la
Ma ricostruì facendo questo miracolo di ricostruire la democrazia in Italia in Germania e dobbiamo aggiungere anche il giapponese fuori dall'Europa cioè i tre paesi
Sconfitti che erano tre Paesi fascisti sono in questi tre Paesi è stata ricostruita con l'aiuto degli americani una democrazia che al mondo appare ben funzionante cioè che non ha tentazioni di ritorni indietro
E qui le dal lato politico dal dal lato economico il sì però credo che devo andare più veloce dal lato economico la il sostegno degli americani ha consentito appunto l'espansione
E eccezionale dello stato sociale in Europa quando si dice il modello sociale europeo si usa questa espressione che a me mi ha sempre fatto un po'fastidio perché modello sociale europeo appunto c'è un modello in cui è molto forte lo stato sociale
Il controllo dello Stato sul mercato eccetera eccetera è stato possibile appunto perché sostanzialmente l'Europa la era in gran parte finanziata dagli americani adesso gli americani si sono stufati
Ma non è mica Trump il primo perché già Obama già by then hanno fatto notare che non possono continuare a sostenere tutte le spese della NATO mentre i Paesi europei spendono pochissimo eccetera eccetera
Va bene
Quindi una c'è una e questo secondo me impatti in in parte questo che che era un problema la sinistra l'altro pezzo e che poi collegato a questo evidentemente è l'esplosione del populismo cioè il
Il il
Il trionfo del pop trionfo poi di breve durata ma così breve durata dal punto di vista strettamente partitico però invece di
Di di di forte penetrazione culturale
Del populismo di quello che qualcuno ha chiamato la ragione DOCUP populista è qualcosa che ha cambiato molto il quadro politico il quadro politico appunto della tradizionale rapporto Sinistra e destra ha cambiato il il
Il profilo della sinistra io credo
Perché diventa la sinistra si è trovata a da una parte con quelle difficoltà che dicevo rispetto agli Stati Uniti ma dall'altro a dover competere con questo questa forma di
Di politica populista che non non è mai stata in verità perlomeno credo che si possa dire che non è mai stata nelle corde veramente della sinistra del Novecento anche se io ritengo che nella democrazia come tali ci sia una faglia populista Giro cioè ci sia la possibilità della delle di un esito populista nella democrazia come tali in quanto governo del popolo come diceva lì l'incontro del popolo per il popolo da da parte del
Va bene detto tutto questo
Cosa cosa qual è la risposta
E la sinistra questa crisi di che sente ma che non la senta è una crisi di consensi ed è anche una crisi culturale la risposta è stata buttarsi sui diritti
Al di fuori di qualunque contesto sociale
Cioè buttarsi sui diritti in modo in modo estremo ora i diritti per carità sono una cosa importantissima non non non non saremo certo noi a ha come dire a rifiutare la la la grande il grande patrimonio storico dei diritti
Però i diritti devono essere sempre inquadrati dentro un sistema di reciprocità
La società un sistema di reciprocità un sistema di cooperazione consentirebbe direbbe John Rawls e i diritti dei conti vengono agiti possono essere GT solo dentro questo sistema se invece i diritti vengono visti in modo estremo senza riferimento degli uni agli altri la le cose saltano gli equilibri saltano
Ora la la sinistra e io parlo più di quella italiana perché ovviamente conoscono la conosco meglio però mi pare che non sia molto diverso dagli altri Paesi
Si è buttata appunto su questi diritti che io chiamo estremi potremmo dire estremisti che sono quelli della cultura Waco appunto cioè il appunto questa questione dell'identità di genere plurime che dicevo prima
Che come ripeto tutte le identità sono per rispettare tutte le identità ma questo non significa che ci possiamo andare fuori da qualunque da qualunque da qualunque regola per esempio io credo che
Consentire a bambini di pochi anni di prendere ormoni per prepararsi al cambio di sesso come è stato fatto per esempio nel Regno Unito
E credo che anche in Italia in realtà siete più il più raramente ma si è fatta finita credo che sia una cosa sbagliata sbagliata anche dal punto di vista come dire non non voglio dire scientifico lancio dal punto di vista cognitivo io dire sappiamo che la costruzione dell'identità sessuale è una cosa complicata che fa parte della costruzione dell'identità personale
E segue un percorso un percorso che non si risolve gli enigmi anzi
Non si risolve in in in pochi anni quindi andrebbe lasciato più margine anche da questo punto di vista ora la nostra sinistra o se volete diciamo il nome del partito democratico del quale io faccio parte anche se in una posizione come per come potete immaginare assolutamente di minoranza
Che però va benissimo perché appunto come diceva giustamente Alessandra la sinistra è sempre stata proprio perché ampia perché un soggetto ampie non un soggetto marginale è sempre stata plurale democraticamente pluralista al suo interno al suo interno ci sono vari modi sono sempre stati vari modi di essere di sinistra
Quindi sono di minoranza ma sono nel partito democratico penso che sia un errore da parte del Partito Democratico inseguire la cultura Waco cioè una cultura che appunto come dire sviluppa lei singole identità le une contro le altre alla fine quello che è stato definito il la trappola delle identità da un da un noto da un noto sociologo e questo mi pare che noi ci siamo cascati completamente dei
Grazie vedo tante commenti e reazioni però priva da Ray la parola ad Aurelio Mancuso e poi commentate
Allora in realtà Aurelio Mancuso che non ha bisogno di presentazioni mai lo presento perché non tutti conosciamo tutti e oltre ad essere il responsabile di Sinistra per Israele Roma
è stato tra il due mila uno e il due mila sette segretario generale dell'Arcigay e poi dal due mila sette presidente dell'Arcigay quindi tutto questo discorso che stiamo facendo
Come dire fai le conclusioni che vuoi ma io ho una domanda da fare e cioè la battaglia la lotta dei diritti degni omosessuali come entra in questo discorso che stiamo facendo dall'otto marzo le donne la cultura Walk
Il genere l'identità in che modo la battaglia per i diritti
Degli omosessuali è cambiata rispetto a tutto quello di cui stiamo parlando
Allora io partirei dicendo questo che
L'avvento del regime degli Ayatollah nel mille novecentosettantanove
Fu un molto sostenuto dalla sinistra mondiale
Mal cogliere in cose perché il Partito Comunista un anno fu sterminato e non solo
Però
Non era un caso però che quella sinistra appoggiasse questa rivoluzione per questa rivoluzione si presentava con un grande consenso popolare
Con dove dovuto a tutti i decenni di grandi errori fatti dallo sciagurato regimare
Per esse hanno
E essi informalmente
C'era una libera libertà maggiore spacciamo alle donne no
Al fatto che lui non essere costrette col velo anzi cui erano una cosa che non non esisteva
Però poi sostanzialmente non è che le carceri e io ignavi fossero vuote anzi di dissidenti di di chi non era assolutamente con con
Convinto ne sosteneva quel regime di allora purtroppo come tanti popoli di questa terra
Gli iraniani non hanno mai conosciuto la democrazia se non non
Brevissimo periodo e questo
Agli accomuna tanti alla grande parte guardate della popolazione mondiale pensata la Cina
Pensate a a Lou la Russia sia esogena democrat dura per la chiamiamo Marco capimmo grazie ai cioè ad vastissime all'Aprica tanti regimi in piedi rapide a tantissime masse come le chiamavamo sta di persone nel mondo che la democrazia liberale non sanno proprio manco dove sta scritta e non hanno neanche mai avuto la possibilità di costruire un proprio modello
Lui giusto quando qualcuno dice ma noi non dobbiamo andare esportare la nostra democrazia noi dobbiamo farci evitare dare strumenti se possibile affinché questi popoli sia Franchino loro stessi
E costruiscono una loro idea di convivenza partendo dalla loro cultura
Se parliamo dell'era da una cultura talmente vasta talmente millenaria talmente ricca e che ci vorrebbe dare lezioni da cui aveva l'eternità
Rispetto alla saggezza di molte la cui vera cultura del
Quei popoli lì però la loro interpretazione non hanno mai potuta dare e sì è vero per colpa di quei regimi ma è anche vero per l'interpretazione che l'Occidente
Finito il colonialismo di che citava miseramente Claudia e quindi si ritrae informalmente ma non la non aiuta a questi Paesi Hyman ci passi anzi come ricordavi tu senso prendiamo l'esempio dell'Africa
Siamo messi molto male ma non solo dell'Africa
Allora il mondo è complesso il mondo non bianco e nero
Il la storia dei popoli una storia fatta di gran parte di lutti sconfitte le stragi
E umiliazioni delle persone la prima categoria di persone umiliate del mondo della storia sono le donne
Che
E questo è diciamo uno delle questioni su cui io mi arrabbio moltissimo pur essendo di sinistra anzi proprio perché sono di sinistra
Mi chiedo come la sinistra possa aver perso quell'un'élite
Le donne non sono una minoranza della popolazione mondiale sono anzi nella gran parte dei casi la maggioranza relativa
Delle popolazioni mondiali eppure la sinistra in questo momento a sinistra intesa larga intesa complessa nelle diverse eccezioni mai non ci dente
La corsa ha consegnato alla questione delle donne la questione femminile dice un tempo
A essere collegata a minoranza cioè politicamente e culturalmente ci sono le donne che il esibite i
Tutt'altra sede di categorie che potrete in caverne tante io essendo esperto del della materia
Che insieme compongono tutta una serie di richieste
E di aspirazioni
Minoritarie all'Orient
Minoritaria all'esterno che fanno sì che la sinistra ponga questo
Il livello come il livello della rivendicazione io l'ho presa in un altro punto di vista ispessito a Claudia ma questo allora che errore madornale
Le donne non sono la minoranza
Le donne non possono essere discusse in quanto Jack quello sì che è un genocidio
Se lei si dice che le giacche tu in quanto donna rimasta in ogni mese non si mette mai in discussione il sesso maschile conoscete qualcuno che mette in discussione sesso maschile no si mette in discussione che tu
Forse non sei nata o non sei donna
Questa
C'è una discussione che viene fatta
Dobbiamo capirlo in minoranze in un leader il ghigno avesse indi università inermi un dibattito Complesso che Perrotta
Assurto una valenza popolare perché perché si è strumentalizzato quelle discussioni molto complesse fatte già negli anni ottanta novanta eccezione
E assorta come non una discussione su appunto gli stereotipi di genere ma come la messa in discussione dente genere
Allora perché perché la sinistra non ama le donne afgane le donne iraniane le donne curde
Le donne pari di Israele male stesse donne palestinesi
Di cui si dice se devono esser rivoluzionarie ma di ardore dei loro diritti di donne non se ne parla proprio mais mai perché perché prima viene la rivoluzione di Hamas
Poi forse quando rimarrà il tempo allora parleremo Ghedini nell'essermi e mi è stato detto ma tu vuoi parlare degli omosessuali che vengono buttate giù giù e dai palazzi dall'Agis non solo in a Gaza in Cisgiordania
Eccetera ma prima prima dobbiamo fare una rivoluzione per Cacciari sionismo mondiale e poi dopo ci occuperemo guardate che queste storture
Ci hanno portato a una discussione che ormai cartocci Ata
Perché è perché è vero che il tema non è più
La cos'è la libertà
Ma figlia ha diritto alla libertà
E no in questo momento siamo nel sociale che in movimento movimenti interno all'Occidente i tra cui il trans femminismo
Persino movimento LGBT con che non è più movimento Gary degli anni settanta ottanta e novanta mettono in discussione il fatto che noi abbiamo diritto a quella libertà
Che la nostra libertà
Colonialista
Che la nostra libertà e illiberale perché non non parla a quei popoli che non non sono oppressi ma devono trovare la loro strada di Hamas si avvia ho avuto altre cose per riscattarsi Staro poi il fatto che di gli Ayatollah di ragazzi oltre tre mila
Dal mille novecentosettantanove logge hanno impiccato giovani ragazzi iraniani a molte volte minorenni non perché omosessuali ma perché accusati
Di essere omosessuali
In processi mai esistiti poi figura processi di che perché erano diciamo per per DT eccetera ma vi racconto una cosa perché poi voglio arrivare rapidamente a conclusioni perché avete già detto tutto esiste una questione un tema scusa però esce fuori dalla dalla sala
Allora esiste una vicenda sei misconosciuta che da sinistra anche occidentali tiene la scossa anzi in alcuni convegno ho sentito anche esaltarne
In Iran ci sono tante transizioni
Una percentuale al tesissima Rispetto all'Occidente
Altissima perché vi direte cavolo
Vedi gli Ayatollah qualcosa di buono hanno fatto infatti hanno fatto una legge una legge che paga quasi tutta l'operazione a ai ragazzi chiesta ai ragazzi e attenzione non le donne che vogliono entrare uomini ma sì ma poco rispetto
Perché
Perché in questo modo
Questi ragazzi a queste ragazze non sono più
Omosessuali
Diventa allora uomini o donne e possono sposarsi quali istoni matrimoni a cui accedono queste questi disgraziati silenziatore sono incoscienti mattino librerie
E i matrimoni i matrimoni che io ti sposo dopo tre ore ti ripudio e siamo a posto perché è perché nella legge a Ceriano tono un po'è vero rapporto sessuale cioè non con una persona che è scusato che fine faranno queste persone
Dopo che naturalmente subiscono quattro non so quanti matrimoni di questo tipo vengono naturalmente sono spinte
Nelle periferie dei perfidi e non solo fisica ma anche sociali della società iraniana
E molte volte vengono ammazzate o vengono si ammazzano eccetera perché perché è l'unica loro possibilità e la prostituzione
Naturalmente sempre vietata venire Angela ma assolutamente accettata allora vi racconto questo perché guardate il nordico
Verso il corpo dalle persone
Verso che viene scissa dalla dall'idea no dalla mente delle persone però si unisce poi nella strumentalità del voler un miliare volerli a come si vive
Incanalare incasellare nella società giusta prevista dagli altri l'Ayatollah bene queste persone sono la modello lampante
Di ciò che il fanatismo religioso guardate io vi ho fatto questo esempio che è un esempio
Appunto diretto nascosto che non viene solo radio radicale qualche volta ne ha parlato negli anni perché radicali Pini Run ci sono stati a differenza di tanti che con le bandiere rosse vanno in giro a sfidare
In questi giorni contro la guerra il Milan
Bene queste con queste vicende cosa ci dicono che cesseranno le sofferenze che vengono voi Lucca mente censurate
Da
Preoccupanti io richiamo rinomino Perseo porzioni del femminismo militante anche ricevere sono tanti appunto il
Da porzioni importanti dei movimenti LGBT cucù las da porzioni importanti della sinistra delle sinistre politiche occidentali
E vengono evitati come argomenti perché attengono la propria di retta coscienza
Perché se tu
Evitarli delle grandi rivoluzioni voi il cambiamento e non vuole bombardare l'Iraq non su quello diciamo ci può essere lo scontro politico non ci può essere anche lo scontro ma quando si parla poi dite
Del tuo corpo
Della tua sessualità del tuo modo di poter avere finalmente una spiegazione deve essere avere un compagno o una compagna d'avere una vita felice
Con chi ti scontri
Se non contesta esso che ci stai sostenendo tesi
Filosofie fanatismi religiosi che sono tutti contro libertà individuale e collettiva delle persone non è così è così
Allora io concludo dicendo che la sua testimonianza rien
E la testimonianza di tante donne
Che adesso fanno notizia ma in tanti decenni a volte hanno fatto fatica emergere proprio perché non c'era questo grande amore no
Ancora adesso non c'è grande perché se vengono cacciate dal
Costruito l'otto marzo si dovrebbero solo vergognare solo vergognare solo dolore io lo vorrei vedere queste donne a affidare loro altera è fuori parliamo e poi ne parliamo come vorrei vedere tanti idee che ho visto
Con gli striscioni Inquirer is Gaza andare a Gaza o Ò a Riad o a in altre capitali islamica assimilare né né come imparai ed
Di quel Paese ragazzi
Una politica e io finisco
Io ho imparato a farla partendo dal mio corpo oltre che dalla mio sentimento
Dal mio corpo se tu col tuo corpo non sei disponibile a fare battaglie perché i corpi delle altre persone siano rispettati
Nella differenza dei corpi nella differenza delle idee udire che tu non sei un buon militante di sinistra
Una grazie sì
Grazie io non vorrei dire tante cose ma se ci sono domande prima ho visto delle mani e corre prego però dovreste venire qui perché abbiamo una serie di necessità tecnologiche con i microfoni
A
Però minimissima
Imbraccia il microfono di Radio Radicale che qui
Allora io metterei sì va bene la metto qui innocua metro Quartiani viene
Sì entrambi con toni entrambe
Però io mi devo complimentare sensori posti
Il signor come enti Complessi mi fa piacere che è stato citato John Rawls perché io non lo sento mai citare in tv uno non si capisce forse il più grande nel suo campo in cura
Poi per quanto concerne l'Iran Air c'è qui a mio modesto parere a parte che la Francia mandò Khomeini in Iran se non erro forse è il caso la battuta famosa dalla padella alla brace
Io capisco che non si però
Poi vede
Lei ha citato adesso non ricordo ma anche lei nord del fatto che la cultura Walker la sinistra indebolita intanto c'è una cosa preoccupante quello che sta accadendo in Germania la DS
Cioè che alla fine la Meloni mi sembra MO Modena dissi ma rispetto la sinistra si deve porre queste queste domande e io ritengo
Cioè io ricordo diversi anni fa quando ad esempio parlata lombarda la Boldrini è stata eletta con Rifondazione Comunista
E io proprio perché sono di centrosinistra e tanti nemici ogni volta che la parlava la Boldrini io parlavo col mio amico che insegna all'università
Dico ma questa lavora delle destre ogni affermazione che faceva a mio modesto parere spostava migliaia o decine di migliaia di voti non si può dire
Quando il giorno prima quelle che ne so uno straniero aveva poi anche per carità di italiani delinquono ore i femminicidi sono italiani
Questo lo sappiamo tutti ma non si può fare un'affermazione e io l'ho visto attentamente e quel video dobbiamo adottare la loro con la loro cultura che personale sarà nostra ma io non riusciva a capire io non riusciva a capire
Qui il problema io son convinto io mi ricordo che una volta un convegno con ordine Colombini degli orti
Perché io son grande età ma Nilde Iotti mai avrebbe fatto un'affermazione del genere
Da perché queste sono azioni suicide cioè questi qui è controproducente io sono convinto di questo perché certe volte le faccio un esempio non è complottismo il mio voi sapete le stragi in Italia partiranno centosessantanove spesse volte si fanno certe politico certe stragi per spostare le trova da destra
Dove voglia arrivare non è complottismo ma se io fossi di estrema destra io direi
Ma io devo premiare la Boldrini io direi cerchiamo di anche i giudici quando uno straniero commette un reato ma cerchiamo di mandarlo subito fuori pure se ne ha commessi tre
Proprio per spostare poi grazie a destra attenzione che nella storia d'Italia hanno fatto le stragi per questo e concludendo la domanda è la seguente lei ha citato la NATO
Io voglio dire una cosa la domanda io capisco è una domanda un po'fuori da dall'Iran e l'otto marzo però una cosa le devo dire nel novantuno con Chailly e l'URSS e poi si scioglie poi il patto di Varsavia alla NATO è rimasta
Io non voglio difendere la Russia per carità c'è un'autocrazia in Russia vede fra tre anni grazie a Dio così qualcuno sarà Filograna piano dubito grazie a Dio tratterà migrante non c'è più mattutina cioè dal novantanove
Da anzi dal primo gennaio del due mila le volevo chiedere quello della NATO ne siamo d'accordo che si è sciolto il patto di Varsavia nate rimasta ma soprattutto volevo chiedere ma
Adesso devoluzione nessuno può prevedere il futuro sull'Iran
Come si fa per vedere ma dapprima lei pensa che c'è qualche possibilità che si possa arrivare a delle riforme graduali presenta alcuni Paesi arabi come l'Algeria la Tunisia salutano cambiando grazie
Scusate scusate io sono ecco può venire qui schiantato dico subito il microfono no volevo invitarvi a domande più sintetiche così possiamo far parlare tutti
Tutto si d'accordo sento con gli altri
Io volevo complimentarmi spero che ci sia un'occasione rapidamente per riprendere questo discorso e volevo fare una domanda Ranieri
Circa il teste l'umore
Diciamo politico chiamiamolo così in Iran cioè nel senso c'è questa rivolta e cosa di ieri che noi diciamo ovviamente totalmente aderenti questo sentimento
La mia domanda è ma esiste in Iran qualcosa che sia quasi dando
Per
Come dire gestire un passaggio successivo
Grazie
No parto prima con una battuta ovvero che qualche anno fa parecchi anni fa Battiato dicevano che l'Ayatollah Khomeini e per molte santità buchi sempre all'anno di riferendosi alla sinistra ecco
Possiamo cambiare il nome alla radiato la e e la sinistra ha sempre abbocca all'amo no non passano cinquant'anni ma siamo fermi e no ecco volevo un attimo collegarmi anche a quello che è stato detto prima ricordare anche che prima nelle marce del dell'otto marzo prima degli iraniani e prima delle persone ebrei israeliani sono state anche caccia delle persone ucraine non hanno
E ecco sulla anche avvengono all'otto marzo ecco e questo è successo anche ricordando anche quello ha detto Aurelio anche ai Caraibi nei nei quindi documenti dei Variety c'è proprio scritto che non si possono portare bandiere ucraine che non si possono portare molti Pride simboli religiosi beh ebraici
E successo sulla romano in cui questa è stato concesso e a Napoli agli altri veramente no
Ma è successo sulla Roma che quel che potessero essere portati in una stima del no
E e voi vi vorrei vedere cosa succederà mo'a giugno magari se qualcuno si presentò con la bandiera e iraniana
Ecco cessa solo una bandiera che può essere portata in RAI dramma per il discorso che faceva Aurelio perché prima deve venire la liberazione dei palestinesi dall'occupazione dei loro corpi
Questi scritto nei momenti da dal sionismo e da Israele coi allora in caso si affronterà il problema del della questione
Arriva la domanda fatto scusate questa piccola premessa
La mia domanda era appunto ecco nell'era Lene Aniane l'otto marzo sono state cacciate con la anche con la scusa dicendo voi però siete qui a sopportare il il re e quindi
Quindi ecco a supportare il figlio dello Scià ecco questa è un'ipotesi che
Si fa
E anche un'ipotesi appunto che Trump ma un po'bocciato anzi Trump ha detto che lui non interessa anzi ha detto a lui andrebbe bene anche se è un uno D'Aversa guardia dei Pasdaran
Se accetta quello che lo chiede quindi se fosse questa ipotesi gli annali Aniane voi anche della diaspora come come viaggi resterà un'ipotesi in cui invece della liberazione vi ritrovate con un Pasdaran di turno a a governare poi il Paese
Ma io volevo chiedere una cosa la cosa che più mi addolora di tutto quello che succede a me tutte le migliaia decine di migliaia di morti allora si parla di diritti leggibile per tutti quelli che volete ma il diritto alla slitta Putignano divinità che andrà a braccetto
Con il con la giustizia con la pace non non non può esser sei sì questi parla di polarizzazioni maschi femmine destra e sinistra ma è tutto un discorso diciamo maschilisti dunque otto marzo e lepri la signora Hermione che dice di aver tenuto un treno
E non ci dimentichiamo che in effetti la vita ha origine nell'utero e quindi forse ascoltando un po'più la sensibilità femminile in questo ci possiamo trovare unire quindi al di là di queste dire la sinistra appunto eccetera parliamo della vinta perché se non c'è ditta nella lance se se se la mia il mio diritto a a esprimere non so quale mia posizione anche pratiche eccetera costa la vita di di milioni di persone bel non la trovo una vittoria insomma ecco
Grazie per questo pomeriggio sono Silvia Berti ha insegnato Storia moderna alla Sapienza per trent'anni più o meno
Volevo complimentarmi con tutti naturalmente con Ryanair per la sua testimonianza e tutto quello che ha fatto della sua vita
E volevo riprendere alcune osservazioni di
L'abbiamo angina
Come sempre lucidissima e vorrei dire refresh Cenni nel dibattito il prodotto nel dibattito generale diciamo della della sinistra che è veramente
Come dire opprimente opprimente come quasi le voci dei dei degli Ayatollah iraniane quindi questo quello che si sta facendo a oggi qualcosa di assolutamente meritorio
Ha più volevo attirare l'attenzione su o una cosa che come dire intorno alla quale si è discusso ma che non è stata
Affrontata direttamente cioè c'è un grande piagnisteo generale a sinistra sulla violazione del diritto internazionale
Ora voglio dire
Sarebbe come dire una una un esercizio di logica elementare di dire visto che questo intervento è stato programmato contro coloro i quali sono
Come dire all'origine del della non esistenza del diritto nel loro Paese e non solo ma finanziano finanziano tutte le formazioni terroristiche più estreme come Hamas come Hezbollah eccetera e che hanno nel nella loro ragion d'essere la distruzione dello Stato d'Israele
Ecco vorrei
Richiamare cioè vorrei importanti a una riflessione su questo punto
Lo scenario internazionale non è quello del quarantacinque non è la sconfitta di Hitler sono cresciuti tanti piccoli e regimi hitleriani
E quindi volevo sollecitare Claudia su su questo io credo che noi dobbiamo imparare a considerare il diritto internazionale più come un ideale regolativo
Kantiana mente come qualcosa da raggiungere non come qualcosa di codificato perché in questa situazione
Finisce per dare una solidarietà implicita a dei regimi totalitari stato citato Rolls vorrei citare mai col ruolo essa il suo magnifico libro da Just grande han già assiduo se ci sono guerre ingiuste guerre giuste e siccome qui dentro diciamo il l'ideale regolativo ma anche praticato nella della quotidianità vorrei dire quello della difesa della libertà prima di tutto ricordiamoci che le guerre che si fanno per la libertà sono guerre giuste
Diciamo banale però volevo richiamare un po'anche il focus
Su quello che comunque gli iraniani in questo momento vivono intensamente commerciali raccontato il parlato viene io invece ho molti amici iraniani
E allora io volevo chiedere oltre ad avere avuto due nonni morti sotto i bombardamenti americani io non ho mai sentito dire da mio padre una parola sbagliata su questo insoluto nel suo essere Alfaro consente figli una solidarietà che significa comunque pronunciare su qualche cosa di concreto perché l'indicazione mazziniana fondamentalmente
Come tecnologia ma le volevo chiedere davvero avviene se questa affermazione dei miei amici i nostri amici iraniani
Tutti assenti
Proposi cioè la seduta assenti ovvero
Forse non ce la faremo questa volta
Ma ogni volta che ne torniamo piazza saremo sempre più forti questo sentimento di non sconfitta questo sentimento o comunque di un'azione in progress che comunque opera
Nella società della società estremamente colta una società diversificata identità religiose non hanno origine islamica
Io ho molti amici che sono zoroastriani come tipo di indicazione diciamo religiosa perché il difficile poter dire questo piuttosto che quell'altro ma mi ha molto colpito questa affermazione di di questi amici che mi rassicurano in un certo senso dicendo bianca sì
C'è un sacrificio probabilmente l'affare sono qua con i genitori la che non possono sentire come vorrebbe Rutelli passano giorni e anche settimane
Noi saremmo sente oggi forti
Ecco allora volevo chiedere se questa è una dimensione che ha detto Santi che passa attraverso o popolo no la gente le persone no
Ordinanze
Accompagna
Spero che parte fu
No in questo caso con un po'di ritardo
Cerco di rispondere tutte insieme parte da quelle che si quello fa parte della anche a livello culturale perché proprio il fattore della speranza un fattore chiave diciamo mai molto nel nell'anima dei rami anni sano in questi quarantasette anni avevano già dato tutto e quindi dopo un solo ventina quindi il fatto che andiamo avanti ogni volta con i massacri ma non si ferma e sicuro
Parte anche da quella Radice persiana
Che proprio secondo me si rinnova tutti gli anni con però per l'arrivo di primavera quindi un po'anche tutte le nostre tradizioni ci porta avanti ad avere questa speranza sì è vero perché comunque non si può
Pre vedere cosa andrà avanti cosa succederà che sicuro perché tra da una persona completamente imprevedibile dice una cosa fa un'altra quindi anche quegli attori che noi non sappiamo non abbiamo qualcosa di molto chiaro davanti ai nostri occhi ancora ci fa stare molto male perché non sappiamo veramente domani ci sarà la guerra non ci sarà la guerra lui sceglierà qualcuno non sceglierà ci lascerà
Non sappiamo niente per di sicuro siamo quindi ci stiamo preparando anche mentalmente per Vetere qualsiasi cosa che magari lui fa curdo con qualcuno un po'più moderato però sempre da parte della della struttura mi auguro di no che lui accetti finalmente per esempio il filo dello Scià solo come garante per la transizione mi auguro dissi che
Riesca perché purtroppo risponde dalla tua domanda il fatto è che in Iran
Oltre le donne ci sono anche stati tantissimi uomini che sempre hanno fatto e la lotta che l'opposizione
Che sono stati incarcerati noi cantanti annotano i dicono che il nostro Parlamento del futuro tutti i componenti in questo momento sono in carcere di ieri perché comunque in Iran ci sono tanti di opposizione ma essendo sempre in prigione non hanno avuto mai l'occasione di costruire un team di avere comunque un un partito questo è proprio un anche ai tempi metodi dei regimi totalitari
E invece uno diciamo di quelli dell'opposizione che ha avuto sia tempo ossia la possibilità sia anche un un UNESCO una storia
E proprio a Lavinio figlio dello Scià perché comunque Pietro porta con sé
Il cognome parla di è un figlio dello l'ultimo Scià dell'Iran
Canti comunque hanno bei ricordi mettiamo da parte anche comunque lì gli errori che anche lui ha abbia fatto però comunque iraniani almeno in quel momento a livello sociale non dico politico a livello sociale si fermano comunque in un buon è stato APPA ma per quanto riguarda la valuta monetaria il credito iraniano iraniane nato non ha bisogno di un passo di un visto per andare in giro comunque
Erano amici agli atti di dire l'America quindi socialmente si insista va tutto bene però ovviamente si se tu iniziale a fare
Due domande politica probabilmente finisce quindi nel carcere
Per comunque dei tanti iraniani ancora
Vogliono il ritorno del figliol tanti anche dentro l'Iran vogliono il ritorno del del figlio nelle manifestazioni si sentiva qualsiasi colore dei paria slogan donna vita libertà
Bene abbassarle dittatore la alla morte diffonde nei
Il ritorno proprio di viva lo Scià
Questa è l'ultima battaglia palla ritornerà quindi tanti colori e quindi più o meno da novantadue per cento dei remi anni otto per cento che mettiamo da parte che sono infedeli al alla alla spalla a regime
Ma più Chivu di quaranta per cento dei ragni anni proprio vogliono tassativamente il ritorno del figlio diciamo ma che non vuol dire abolire la monarchia
Perché Nuys sembra ribadito in tutte le conferenze che lui nuore le soltanto essere tarantine per la transizione
Dopodiché saranno iraniani a decidere il futuro del loro Paese come sarà sarà una monarchia costituzionale sarà una Repubblica quello che decide la maggioranza del popolo iraniano e Louis sempre dice Non chiamatemi
Tinti non chiamati birre io sono una persona normale sono di opposizione come tutti voi chiede soltanto voglio con possibilità anche o riconoscimento c'entra voglio proprio aiutare iraniani per arrivare alla libertà per farsi che inizi no a costruire la democrazia quindi tornando a quello che
Dicevate prima nessuna guerra nessun potere esterno può portare democrazia in un paese noi quello lo sappiamo
E come dicevate prima anche in Iran secondo me non c'è stato mai la democrazia mai quindi noi iraniani dobbiamo imparare a costruirla
Nessuno ci può iniettare ISTUD insegnare noi dobbiamo impararlo faccenda sul campo ma ci deve essere il campo per farlo e finora non c'è stato quindi noi proprio vogliamo alleati quindi in questo caso America Israele alleati che ci aiutino o anche per accelerare a arrivare a quel campo dopo dice sarà un duo Ferretti iraniani ti disse che i reali anni sempre dicono questa storia millenaria cultura persiana ok ad esso chiude ai ragni Ana visto che sei orgogliosa e le tue radici tua cultura eccetera ti metti la nel campo
E facendo anche vedendo anzi nazioni impari a costruire la democrazia
C'è misurata per un Paese come Iran con la sua cultura un punto di vista il suo vissute certa quindi tanti anche dalla sinistra che sempre dicono guardate che non potete portare Tandy la democrazia
Con le bombe ho detto certe che io lo so chi c'era chi ve l'ha detto che noi vogliamo porta alla democrazia noi vogliamo così nella nostra democrazia questo dice anche il figlio dello Scià
Anche tanti diciamo dell'opposizione comunque non hanno avuto la possibilità di consunti
Forsythe risposta anche a lei ha alla sua domanda che diceva se ci sono un problema
Possibilità sì ci sono tanti scenari uno e dicevo figlio d'ascia ad essere scrisse creata anche un altro gruppo ma non sappiamo dicono che sono trentacinque persone
Principalmente in Iran per motivi di sicurezza il loro nome in questo momento nessuno lo sa però loro hanno avuto la possibilità ti mettersi in contatto con
Parlamento europeo
E quindi in modo diciamo molto molto anonimo
Si sta muovendo anche coi qualcosa da dentro dell'Iran quindi non so San Pietro anticipata dentro il grande nasce qualcosa magari parla di questo però
Nulla io non posso non posso dire che domani cosa succederà però l'unica cosa che posso fare prepararmi mentalmente che esse per caso i Toma
Anni non arriviamo a quello che ti si dedicano da tanti anni non muore questa speranza nel mio cuore non perdo proprio e in mia diciamo le mie
Motivi
Per andare avanti per questo che noi creiamo anche Cabianca arato una rete di solidarietà faranno i donne
Ci faranno iraniani quindi in continuazione ci sentiamo un giorno un happy giugno e cerchiamo di proprie discutere parlare quindi che nere questa fiamma di Esperanza anche perché venendo da dall'origine sovrasta Triana per noi il fuoco e un componente
C'è il film bollono della del della religione che è una cosa viva Vivacia per questo motivo penso che anche quello di nuovo torna alle nostre radici che è molto importante
A me nessuno ha detto che il tram è una diciamo una persona libera ma io non credo collegamento del fatto
Ma ho capito ma io non collego per niente quello slogan a Trapani Netanyahu individualmente io sto parlando tv no operazioni operazione militare c'è necessaria e per quanto riguarda e per quanto riguarda proprio i diritti i diritti internazionali penso che bisogna anche guardare CEE
Se novanta milioni di iraniani Rispetto quella poca minoranza del reggimento e soprattutto anche Europa la riconosciuto come terroristi
Non saranno legittimi a chiedere qualcosa quindi iraniani aneddoto beni che quindi non è contro anche le leggi per cui io non vedano anche calpestare i diritti internazionali o esatto io debbo devo scappare vi chiedo scusa
Grazie a tutti
Veramente nuovo e quindi
Va bene almeno in un salone di Genova gran ammette c'è anche il resto dobbiamo metterci simili cinque ricorda
No io non
No
Finiscono
Una parola sulla questione del diritto internazionale
Io penso molto semplicemente anche se
Di questi tempi è difficile dirlo il diritto internazionale sta in piedi da solo sta in piedi se ci sono forze polipeptidi forze politiche che significa nello specifico Paesi potenti che lo tengono in piedi
è la politica che fonda il diritto internazionale e non viceversa
Forse questo realismo politico però è così è infatti ha funzionato sempre naturalmente con qualche buco ma comunque ha funzionato finché c'erano finché c'è stato Consiglio di sicurezza dell'ONU che che era interessato a tenerlo in piedi che finché c'erano c'era la guerra fredda e quindi Stati Uniti Unione Sovietica era interessata era in piedi adesso è chiaro che un azionista situazioni di crisi
Io diretto non solo un ideale regolativo dire qualcosa di più penso che possa esserci che sarà ricostruito sarà ricostruito su basi diverse da come da come l'abbiamo conosciuto finora
Io credo però che noi pure essendo io condivido il giudizio di come si chiama Dyane sulla sulla sull'intervento Lindsay sulla guerra di Israele e e Stati Uniti e comunque non può essere contro a mio parere non può essere considerata dal punto di vista il diritto internazionale anche perché cioè non può essere considerata come violazione del diritto internazionale anche perché chi viola viola veramente diritto internazionale l'Iran porca miseria cioè quello che tornando a Rawls si chiamerebbe uno Stato fuorilegge quindi essendo stato fuorilegge fuori diritto internazionale però non possiamo nasconderci e c'è un altro ci sono due altri problemi uno ne ha già parlato lei anche se giustamente con un certo ottimismo che non si sa come va a finire questa cosa cioè quale sia l'obiettivo degli spero d'obiettivo gli Stati Uniti non è chiaro quello di sei mesi e chiarissimo Seat Israele si vuole difendere nel modo più efficace forte possibili
Quali siano diretti agli Stati Uniti non è del tutto chiaro quindi è possibilissimo dato anche i precedenti che conosciamo
Che punto Trump si è si accordi con un esponente dei Pasdaran hanno qualcosa del genere che questo sarebbe abbastanza negativo
L'altra cosa su cui si potrebbe obiettare il fatto che Trump ha fatto questa operazione senza dire niente a nessuno cioè non è tanto il diritto internazionale quanto il multilateralismo nel quale tra l'altro voglio dire la cosa mi è venuto da pensare una settimana prima ha fatto il bordo del PC e poi non ha coinvolto neanche il bordo Peace che senso ha tutto voglio dire
La follia di Trump purtroppo è quella che però io penso che complessivamente appunto per la perdi per l'Iran ne sia meglio Tramp di Khomeini di Khomeini ecco se la doppia potete a dire tutta
Grazie a tutti grazie a radio radicale grazie a chi ci ha seguiti da Felix seguito da Facebook grazie buona serata

