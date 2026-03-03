03 MAR 2026
dibattiti

I nuovi orizzonti della Corte dei conti dopo l'approvazione della legge n. 1/2026

CONVEGNO | - Napoli - 10:18 Durata: 3 ore 2 min
A cura di SI
Player
Partecipano: il Pres.

Michele Oricchio (Presidente Sezione giurisdizionale per la Campania della Corte dei conti), il Pres.

Massimo Gagliardi (Presidente Sezione di controllo per la Campania della Corte dei conti), il Pres.

Giacinto Dammicco (Procuratore regionale per la Campania della Corte dei conti), il Cons.

Davide Vitale (Vice Procuratore Generale Corte dei conti Campania), il Pres.

Michele Palliggiano (Presidente di Sezione T.a.r.

Puglia), il Cons.

Alessandro De Santis (Magistrato Sez.

controllo per la Campania Corte dei conti), il Prof.

Avv.

Alfredo Contieri (già ordinario di diritto amministrativo nell'Università degli studi di Napoli Federico II), il Prof.

Avv.

Felice Laudadio (già docente di diritto amministrativo nell'Università del Sannio) e l'Avv.

Riccardo Marone (già Sindaco del Comune di Napoli.

L'evento è organizzato dalla Commissione di diritto amministrativo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
Visualizza la trascrizione automatica Nascondi la trascrizione automatica

Io mi limiterò a fare una breve presentazione
Dei contenuti del nostro incontro
Che ne abbiamo deciso di intitolare I Nuovi Orizzonti della Corte dei Conti dopo la legge numero uno del due mila ventisei quindi è una
è un'intitolazione che già di per sé Ida il carattere come dire della dell'apertura è un tema molto aperto
Chiesto noi abbiamo voluto cogliere l'occasione
Aprire una prima riflessione sui temi della riforma della Corte dei conti e cioè di una giurisdizione che come ha ricordato nei giorni scorsi il Presidente della Repubblica Mattarella
Ha un ruolo fondamentale all'interno del nostro Paese perché risponde
Ad aspettative ad esigenze del sistema e della pubblica opinione che sono quelle di garantire la tutela dell'erario e delle finanze
E allora proprio per fornire qualche spunto di riflessione nostri autorevolissimi ospiti
Io volevo evidenziare che la Corte dei conti è stata interessata negli ultimi anni da diversi interventi legislativi c'è stato il Codice
Per la giustizia contabile del due mila sedici con il correttivo due mila diciannove sia stato un assetto organico
Al processo contabile poi il Parlamento e appunto intervenuto
Con la recente legge numero uno due mila ventisei che ha per oggetto la riforma della precedente legge numero venti del mille novecentonovantaquattro cioè intervenuto sulla disciplina sostanziale
Della responsabilità amministrativa e sul sistema dei controlli e cioè su quelle che sono un po'le funzioni nevralgiche
Della corte dei conti
Allora io penso che questo comporti soprattutto in sede di prima applicazione ma anche in seguito ovviamente un'attività del giudice contabile
Di natura interpretativa ed applicativa che richiede il concorso delle parti del giudizio che sono d'ufficio della procura delle difese
E allora lo spirito dell'incontro di questa mattina è proprio questo attivare un metodo di confronto rispetto all'applicazione dei conti in concreto della riforma
Nella
Ovvia fisiologica diversità dei ruoli e delle posizioni delle funzioni che ciascuno è chiamato a svolgere all'interno del processo e di attivare questo confronto tra i massimi esponenti
Della magistratura contabile amministrativa del mondo accademico dell'avvocatura che hanno voluto aderire a questo nostro invito e che presenteremo poi di volta in volta quindi senza avere la pretesa
Di esaurire la discussione che riguarda un oggetto certamente più ampio
Di quelli già di quello che affronteremo stamattina noi vorremmo concentrare la nostra riflessione su alcuni nuclei tematici della riforma della legge numero due mila ventisei
Primo punto riguarda le questioni legate all'immediata applicabilità della legge di riforma tutti giudizi pendenti
Il secondo punto riguarda la tipizzazione normativa della colpa grave che apre una questione cioè se siamo di fronte a una tipizzazione tassativa oppure no
C'è poi il tema della riduzione del danno al trenta per cento massimo dell'importo contestato i rapporti che questa riduzione ha
Con gli istituti deflattivi
C'è poi un altro tema fondamentale che è quello dell'estensione del sistema dei controlli l'introduzione del regime del silenzio assenso e gli ambiti di sovrapposizione con la giurisdizione amministrativa si tratta certamente ditemi che da soli non esauriscono il confronto e le attività che bisognerà svolge nei primi nei prossimi tempi
E che però ci consentono come dire di avviare una prima riflessione
Che vorremmo svolgere con una modalità anche abbastanza snella
Proprio perché si tratta di un lavoro da fare in divenire in costruzione avremmo pensato ad altro ad ad utilizzare stamattina la moda le modalità tipiche della tavola rotonda alternando quindi tra le diverse posizioni le diverse funzioni che sono presenti al nostro incontro e quindi con interventi
Che dovremmo riuscire a contenere nell'arco di dieci dodici minuti al massimo per consentire anche un secondo giro e quindi la possibilità anche di domande se ci sarà tra i nostri tra tra i presenti la necessità di chiedere e chiarimenti o di fondi porre questioni o diciamo sollecitare ulteriori discussioni
E quindi io mi affido all'autogoverno dei dei relatori rispetto diciamo alla tempistica che è necessario anche per fare in modo che poi la curva dell'attenzione non vada cala
Io concludo su questo voglio solo ringraziare radio radicale che seguirà integralmente i nostri lavori penso che sia doveroso anche in questa sede esprimere solidarietà e sostegno a Radio Radicale che attraversa un momento molto difficile
Della sua esistenza perché viene messa in discussione la sopravvivenza della radio e devo dire invece che radio radicale
Ha fatto tante cose
In cinque sì cinquant'anni di sua esistenza ha rappresentato un microfono aperto nei tribunali ha mandato in onda i processi di hanno segnato la storia del Paese
Convegni di natura giuridica di grandissimo rilievo e quindi speriamo che s'vogliamo fortemente che possa continuare a svolgere questa attività allora io mi fermo qui che iniziamo con gli indirizzi di saluto
Che precederanno con il primo intervento che sarà quello di spenti Auricchio che io voglio ringraziare in modo particolare perché è riuscito a trovare il modo per essere presente nonostante si è impegnato a tempo pieno nella prossima inaugurazione dell'anno giudiziario che si terrà venerdì poi sarà il presidente
A parlarci né se ritiene e quindi diamo la parola presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati Carmine foreste prego
Come dicevo
Claudio
Innanzitutto do il benvenuto al procuratore generale
Ci fa molto piacere averla qui
Sì sì sì
Ci fa molto piacere averla qui con noi perché
Questo simbolicamente da qui introduco subito i ringraziamenti alla commissione e a Roberto De Masi
Per aver costruito e voluto questo evento qui in tribunale che il ringraziamento ovviamente riferito al fatto che questo entra in un'ottica di di un concetto molto ampio che è quello della cultura della giurisdizione in cui l'avvocatura
Può essere individuata come una sorta di trait d'union di tutte le le giurisdizioni e celebrare qui questo incontro in questo particolare momento storico appunto alla luce dell'entrata in vigore della riforma e farlo qui anche alla presenza del procuratore
Generale di tutte le alte cariche della giurisdizione contabile ovviamente per me questo è un momento simbolicamente come dicevo prima importante sicuramente il ringraziamento va innanzitutto alla commissione che alla che ha lavorato a questo momento
E
E questo ovviamente potrebbe essere una sorta o di trailer o di spoiler dell'anno giudiziario che che da qui a breve appunto sarà appunto la verrà celebrato anche nella giusta mi abbia giustizia contabile venerdì prossimo
Mi sia consentito veramente in via del tutto preliminare ringraziare e a fare degli auguri di buon lavoro per il tramite dei dei rappresentanti della procura regionale al nuovo procuratore che ho avuto il piacere di incontrare nelle ultime occasioni
Ci tengo ovviamente anche in questa sede a ribadire
La la vicinanza dell'avvocatura
Alla procura regionale soprattutto fargli vedere quelle di è un grosso in bocca loro chiaramente la piazza napoletana la Piazza Grande nel nostro territorio non è certamente rigore o semplice ma se siamo certi sono certo vede diciamo le buone e percezione sensazione che ha avuto nel conosce ma in queste qua ad uscire che sicuramente sarà un ruolo che sarà ricoperto in maniera importante
Mi unisco anch'io ovviamente al ringraziamento tra prendessimo radio radicale è veramente una presenza fondamentale nell'ambito del dibattito giuridico e lo sta facendo veramente in maniera importante quindi mi unisco anch'io all'appello fatto da
Da da Roberto
Come dicevo prima appunto potrebbe essere un una sorta di tre il rospo era di quello che avverrà venerdì io sono sono quindi molto a maggior ragione sono tenuto ad evitare di di di dire troppo tra offre di anticipare troppe cose però sicuramente i temi sono stati posti sul tavolo da da Roberto Reale sono i temi che poi ovviamente saranno oggetto di discussione e di quell'inevitabile
Dialogo tra avvocatura e magistratura rispetto a quella che sarà non è la necessità la necessità di confrontarsi su quelle che sono le questioni critiche
E di attuazione di quelle che sono le novità introdotte dalla riforma da riferimento all'elemento psicologico alle nuove disposizione rispetto alla alle all'impegno sanzionatorio che che che ne deriva dalla in termini appunto di responsabilità ma sicuramente gli aspetti anche legate alle norme transitorie e questo periodo che intercorre rispetto alla alla nuova vigenza della norma diverse certamente ci pone in un'ottica di lavorare e questo questo tavolo sicuramente simbolicamente rappresenta un momento di confronto importante e in questo l'avvocatura vuole giocare un ruolo importante personalmente per me la giustizia contabile la posso definire al livello personale come una grande un grande amico che non in non non incontri per una vita intera e poi quotidianamente decine di trovi a lavorare al suo fianco e questo è il nostro spirito proprio per concepire e sottolineare quella dell'importanza del ruolo dell'avvocatura contabile nel nostro contesto ordinamentale e innanzitutto sociale rispetto a quello che la funzione
Di di controllo ma anche rispetto alla funzione di guida nell'ambito della della spesa pubblica questo nell'interesse non solo
Dei singoli enti ma di tutta la collettività e di tutti i consociati quindi su questo indirizza ovviamente di di questo incipit teso alla alla collaborazione e alla valorizzazione di quella che è una delle giurisdizione è nata una giurisdizione fondamentale come tutte le altre ma in modo particolare sento di evidenziare quelli che sono i profili nell'ottica pubblicistica di quello che una necessaria sinergia fra
Fra il fra la corte e la procura e e l'avvocatura quindi su questa scia la nostra massima disponibilità
Buon lavoro a tutti e soprattutto sul in bocca al lupo a tutti noi per quello che sarà il nuovo anno che da qui a breve andremo ad inaugurare grazie
Grazie al Presidente foreste adesso diamo la parola per un altro indirizzo di saluto mosso un altro graditissimo ospite il presidente della sezione di controllo per la Regione Campania la Corte dei conti Gagliardi prego presidente
Allora il mio non sarà soltanto se posso permettermi invadere un ambito che tutto sommato compete anche a me è inevitabilmente non sarà solo un indirizzo di saluto ma sarà anche uno sforzo sia pure contenuto nei limiti temporali di eccessiva ci sono stati assegnati per dare una prima indicazione sommaria poi ovviamente ci saranno interventi molto più mirati che diciamo approfondiranno i temi dell'avvocato a posto in evidenza
Allora prima di tutto io mi ci tengo a sottolineare la assoluta Alleanza possiamo definirla con una parola che non è in fatica col mondo forense
E lo dico in questa sede per la prima volta ma lo sempre credetemi l'ho sempre ritenuto fondamentale perché l'architrave della giustizia in ogni caso e per qualunque tipo di riforma a uno dei pilastri fondanti nella nel pensiero giuridico oltre che ermeneutico di costruttivo dell'avvocatura non è un caso che noi siamo qui stamattina per la prima volta dopo la riforma qui in questa sede con voi
Quindi molti spunti ricostruttivi di questa vicenda di questa novella normativa saranno sicuramente ricondotti ci auguriamo ad evitate ma grazie all'apporto che voi soprattutto in giurisdizioni operò passato tutta la vita in giurisdizione quindi non è salvo gli ultimi cinque anni in cui sono al controllo quindi il mio cuore batte lì
Quindi ecco Bikling vi ringraziamo vi ringraziamo di questo opportunità che ci avete fornito perché diciamo è una è il primo momento nel quale noi ci confrontiamo con il Foro anche con info
Detto questo allora io non ho condiviso lo dico subito per uscirà ogni equivoco evidentemente non ho condiviso lo sanno bene i colleghi perché più volte ci siamo espressi in questo senso non ho condiviso la novella normativa ovviamente
Ma noi siamo magistrati il nostro faro non può che essere a legge quindi mettendo da parte quelle che sono le nostre personali convinzioni dobbiamo in qualche modo dare spazio al cambiamento
Allora non v'è dubbio ecco questa diciamo piccola invasione ma inevitabili campo capirete poi perché non vi è dubbio che la responsabilità sanzionatoria quella che oggi si è affermata
Non sarà non potrà essere prevalente statisticamente in chiave prospettica in quanto è agganciata la colpa grave tra l'altro particolarmente diciamo
Come dire perimetrata diciamo dal legislatore in un'aria molto molto molto restrittiva a mio avviso dal punto di vista dell'individuazione del della colpa grave quindi della rinvenimento elemento psicologico
E quindi diciamo considerando che le condotte dolose statisticamente per quanto riguarda il giudizio di responsabilità suoni tutto sommato ripeto un'ipotesi chi in fin dei conti minoritaria noi potremmo è questo il team
Ore de tutti abbiamo avvertito sin dall'inizio potremmo andare incontro a una restrizione del delle casistiche giurisprudenza di intervento delle procure e conseguentemente delle sentenze che scaturiscono dalla valutazione
Sulla sulla base di elementi psicologici che sono ovviamente circoscritti e con delle conseguenze dal punto di vista del recupero del danno erariale indubbiamente poco significative inutile nascondercelo perché la responsabilità nasce come responsabilità risarcitoria adesso questa muta ceo che la trasformerà è una responsabilità di altro tipo nei compiti come dire non dico che la farà collassare ma insomma nell'immenso era molto il perimetro applicativo effettivo però però bisogna anche dire che la Corte dei Conti resta in ogni caso un'istituzione fondamentale massivamente in sede periferica sottolineo massimamente in sede periferica per il suo volto ruolo di giudice che esprime un attività di divo conformativo
Allora volendo fare una come dire un differimento di carattere mitologico giusto per introdurre il film mio tema
Noi non abbiamo in questa riforma ne la divinità greca Ananke che rappresentava il destino ma anche per traslazione allo stato di necessità né Kairos che rappresentava come sappiamo in un certo senso la tempestività temporale degli interventi modificativi dalla realtà in questo caso normativa
E quindi dell'interesse collettivo cioè noi abbiamo siamo di fronte a un a unico adesso non voglio ripeto timbrati immediatamente partire con una come affermazione tranchant ma noi abbiamo in realtà li condito non abbiamo avuto in realtà le condizioni legittima Crisci
Del cambiamento sono i i da certo purista sostanzialmente immotivate proprio per questi elementi che io ho evidenziato
Però abbiamo anche riconoscere perché la sede e la platea che mi ascolta lo sa bene
Che bisogna porsi non è chiaro in una chiave ricostruttiva ma anche critica Indro in dottrina alcuni autori si chiedono si sono sempre chiesti se nel nostro processo ante riforma è ancora anche attuale ovviamente vi sia o non vi sia una piena parità delle parti sin dalla fase istruttoria articolo cinquantuno di si danno erariale
Ovvero se i poteri del pm ex articolo cinquantacinque del Codice
Nel nostro codice in tema di esempi raccolti delle prove siano adeguatamente bilanciati dei poteri riconosciuti alla parte convenuto
Come del resto è riscontrabile diverso processo penale queste uno delle accuse
Non voglio dire che si è stato il motore genetico di questo cambiamento ma in qualche modo in alcuni dibattiti in alcuni approfondimenti dottrina e anche fuori dalle aule di giustizia questo questo aspetto è emerso e noi dobbiamo tenerne conto io personalmente lo dico senza mezzi termini ma i colleghi Rosati
Avrei se fossi stato il legislatore o se fossi stato in grado di poter offrire un suggerimento al legislatore avrei detto ma perché anziché trasformare la responsabilità risarcitoria non ci serviamo proprio per questo motivo che ho appena espresso non ci serviamo dello strumento del giudice indagini preliminari che faccia da filtro
Poi vedremo quali conseguenze non pronti di ibridazione il ricevitore ha voluto imprimere al cambiamento ma lo vedremo
La soluzione fosse la via maestra poteva essere quella e non è stata percorsa ma nulla vieta che un giorno potrebbe essere percorsa
Allora qual è il fine che il legislatore si dovrebbe porre come obiettivo la difesa
Dai comportamenti predatori diffusi in ambito pubblica amministrazione non necessariamente riconducibili almeno esclusivamente a condotte dolose ma condotte para dolose o ai limiti del dolo per esempio
Quindi diciamo a condotte palesemente completamente estranee comunque all'interesse pubblico perché lo è quello abbiamo come punto di riferimento come dato fondando infondate del nostro intervento
Quindi il primo quesito che l'interprete deve porsi rispetto a qualsivoglia novella eh qual è l'impatto delle riforme la sua ratio
è indubbio
è indubbio che l'ingresso di fattori estrinseci al processo contabile di responsabilità come l'abbiamo conosciuta o con valore direttamente esimente
Che scaturiscono dai dieci
Del sindacato degli di controllo che la funzione consultiva
Direttamente esercitati in ambiti del tutto Issing alla corte dei conti imprimono una torsione concettuale mai sperimentati in precedenza chi ha dato una scorsa anche veloce
Alla riforma si rende conto che questo processo di ibridazione che vede lo spiegherò fra un istante un po'meglio
Che vede l'ingresso nell'Ambin un certo senso sia pure per una porta di servizio nella funzione consultiva la funzione di controllo si chiederà
Che cosa sta accadendo semplice un'ibridazione del processo di responsabilità
L'articolo novantacinque ultimo comma del vigente Codice processo contabile prevedeva gialla nera facoltà del giudice ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo e del nesso causa ove prodotti in causa anche
Anche dei pareri resi della corte dei conti in sede consultiva quindi non c'è nulla Nilla Ovi sub soli già in precedenza nell'ambito del controllo ma questa previsione originaria normativa già positivi risata è stata ritenuta non sufficiente in sede di Roma quindi è stata ulteriormente implementato quindi qual è il paradosso
Della riforma nome in questione tende sostanzialmente questo Lollo fattore intendere credo un attimo fa tende almeno in parte a trasferiti in una sede aliena la funzione giurisdizionale e la sua peculiare connotazione nell'ambito la diverse auto alla funzione del controllo preventivo di legittimità ed è la stessa attività consultiva
Il vaglio di legittimità questo è un passaggio secondo me fonda fondamentale che io tengo molto evidenziare il vaglio di rigidità dell'atto amministrativo transita o potrebbe transitare dalla sede processuale dell'UDC di responsabilità propriamente detta
Serio che il giudice contabile quale i giudici del comportamento
A il la perfetta o dovrebbe avere la Coop che deve avere la perfetta cognizione compera complessiva condotta del responsabile a quella del vaglio di legittimità in sede di controllo voi vi rendete conto che una soluzione concettuale imponente questa qui
Peraltro limitatamente ad un provvedimento che sì effettivamente Espresso c'è anche questo da considerare sono voi sapete che la pubblica migrazioni sono provvedimenti e comportamenti concludenti
Sono due cose completamente diverse quando c'è il provvedimento abbiamo un focus ma il comportamento può e può anche non avere questa connotazione
E non c'era ovviamente assumendo quindi un valore esimente nel caso in cui lei si del controllo sia stato favorevole all'amministrazione pubblica ovvero per converso diventando una condizione di procedibilità nel caso inverso
L'articolo i uno infatti stabilisce che qualora l'atto sottoposto a controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti sia stato vistato e registrato non sarà più possibile sottoporre a giudizio per responsabilità gli amministratori che l'abbiamo notato
Superando altresì il limite previsto la legge venti del novantaquattro come laboratorio a giurisprudenza che appunto prevedeva una limitazione ai soli profili presi in considerazione
In disparte la considerazione che etero l'attività provvedimentale della PA scaturisce da procedimenti amministrativi plurimi convergenti sovente caratterizzati da verifiche e riscontri di legittimità a diversi livelli
Che poi confluiscono nel provvedimento terminale
Non può non suscitare perplessità la circostanza dei valori si mente teorico del preventivo controllo esitato nel visto si ponga come dicevo a una condizione una sorta di condizioni di procedibilità dell'azione nel distinto
è autonomo procedimento giurisdizionale del dei responsabili amministrativi
Sono tornato risoluzione ma è un tema è un tema sì sì sì è un tema però mi fa dedicato io io io mi limito io mi limito soltanto ampi fare questa considerazione finale sì
Però mi sia consentito di citare almeno la Corte costituzionale
La Corte costituzionale con una sentenza che fece scuola la numero ventinove novantatré escluse che l'attività di controllo potesse definirsi come una sorta di cinghia di trasmissione per l'azione di responsabilità
Nel senso che disse testualmente le valutazioni negative manifestate in sede di controllo si traducono in modo quasi automatico nel sindacato giurisdizionale sui comportamenti degli amministratori pubblici
E nella successiva sentenza e concludo la numero duecentotrentacinque due mila quindici anche questa molto datata
La Consulta raccomando il rispetto del principio del contraddittorio leggo testualmente anche delle notizie i dati acquisiti dalla magistratura contabile in esercizio di qualsivoglia funzione di controllo
Questa è la la condizione la quale siamo chiamati ad operare quindi mi limito a questo
Purtroppo importante adesso nella logica dell'alternanza che dicevamo prima ne diamo la parola alla questura avvocato Alfredo Conti ieri
Che diciamo quale chiediamo di di pronunciarsi sulle questioni di stamattina stiamo cercando di sollevare prego grazie da questo Consiglio grazie anzitutto con la dovuta velocità
Il Consiglio dell'ordine alla commissione di diritto amministrativo del Consiglio dell'Ordine allocato dei mass particolare Kenya negli ultimi anni commissioni che niente Italy
Io mi vuole
Diciamo concentrare se il tempo me lo consente sulla sul problema della obbligatorietà della obbligatorietà dell'esercizio del potere di tutti
Che va inserito però in un contesto più ampio nel senso che la legge uno del numero uno del due mila ventisei si inserisce a mio parere in un processo riformatore di trasformazione del giudizio di responsabilità
Tendente alla riduzione del rischio perché agisce della pubblica amministrazione processo riformatore che risale già agli anni Novanta perché dobbiamo ricordare che già la legge venti del novantaquattro aveva escluso la colpa lieve
Aveva dalla responsabilità contabile del funzionario che si era già prevista l'esenzione di responsabilità nel caso di controllo preventivo come ha ricordato il presidente Gagliardi
Di legittimità allora però limitatamente ai profili presi in considerazione in sede di controllo come ha sottolineato il presidente
Già allora nell'esprimere un giudizio positivo sulla legge venti novantaquattro in particolare sull'esclusione da colpa lieve
La Corte costituzionale nella sentenza tre sette uno del novantotto aveva sottolineato la finalità di determinare quanto di il rischio dell'attività debba restare a carico dell'apparato e quanto a carico del dipendente nella ricerca di un punto di equilibrio tale da rendere per dipendenti amministratori pubblici
La prospettiva della responsabilità ragione di stimolo e non disincentivo bellissime parole
Questa espressione è stata ripresa quasi testualmente dalla recente e discussa molto discussa sentenza numero centotrentadue del due mila ventiquattro là dove si evidenzia proprio le stesse parole la necessità di individuare nuovi punti di equilibrio nella ripartizione del rischio
Alla base di questo processo riformatori che ripeto è un continuo non è che abbiamo delle soluzioni di continuità vi è la volontà di combattere quel fenomeno a mio parere assolutamente reale che è innegabile
Che non si può ignorare drammaticamente definito come paura della firma burocrazia difensiva fatica della ministra
Il processo riformatore quel proseguito con la legislazione emergenziale dovuta al Covent chiedeva limitato il giudizio di responsabilità di suo nipote idolo limitazione giustificata per la sua avventura netta e poi la legge
Uno nella digiuno due mila ventisei ora è abbastanza singolare il rapporto tra la sentenza della Corte centotrentadue la legge uno due mila ventisei
Per la quasi totalità entità di contenuto una specie di gioco di specchi
Perché la sentenza è certamente precedente alla legge
Ma è stata emanata quand'era già stato presentato nel due mila ventitré il disegno di legge folti
Per cui può senz'altro affermarsi che la sentenza costituisce un avallo potrebbe costituire un avallo preventivo del successivo intervento legislativo infatti come è noto la sentenza Corte in una sorta di catalogo di suggerimenti alle GIS l'attore tant'è vero che è stato definito una sentenza pungolato Oria dal dal presidente Vito Tenore uno nuova forma di sentenze della Corte costituzionale e questi suggerimenti sono sono stati presi Lina in adeguata considerazione dal legislatore quindi abbiamo avuto la tipizzazione della colpa grave il limite massimo entro il quale il danno per ragioni di equità per la ripartizione del rischio
Non viene addossato totalmente al dipendente pubblico e poi le fattispecie di uso obbligatorio il potere riduttivo
E il rafforzamento delle funzioni di controllo ora queste misure sono stati introdotti con la il gesto nella parte di modifica della legge venti del novantaquattro
E quindi è stato reso obbligatorio per il giudice il potere riduttivo ponendo a carico del responsabile come conseguenza della sua condotta il danno il valore perduto per un importo non superiore lo sapete tutti al trenta per cento del pregiudizio accertato e non superiore al doppio della retribuzione lorda
Hanno ha conseguito nell'anno di inizio dell'attività vado veloce
Ora questa disposizione ha scatenato critiche serrate
Che hanno denunciato un vero e proprio snaturamento del giudizio contabile lo accennava il presidente prima che avrebbe perso sia la sua funzione risarcitoria sia la sua funzione di di di deterrenza
In virtù della irrisorietà della misura di risarcimento del danno avrebbe assunto esclusivamente una funzione meramente sanzionatoria
Tale natura sanzionatoria sede confermata dallo ulteriore previsione secondo la quale nella sentenza di condanna la Corte dei Conti può nei casi più gravi anche disporre a carico del dirigente del funziona la sospensione dalla gestione delle risorse pubbliche per tre per sei mesi date da sei mesi a tre anni ora l'Ale aumentata perdita della natura risarcitoria che costituisce l'essenza diciamo del giudizio contabile si vorrebbe in violazione dell'articolo ventotto dalla Costituzione sulla responsabilità diretta del funzionario
E dello stesso articolo centotré quel che l'obbligatorietà del potere riduttivo minerebbe il principio del libero convincimento del giudice
Dovendosi secondo questa interpretazione di invece riconoscere potere riduttivo come espressione della discrezionalità del giudice per adeguare la decisione al caso concreto sottoposto al suo giudizio
C'è chi ha sostenuto come il mio amico e collega professor Aristide colpisce in un in occasione di un recentissimo convegno che si è tenuto a Roma la Corte dei conti
Che in realtà è rimasta in vita discrezionalità dell'esercizio del potere di golf riduttivo
Perché non sono state abrogate le norme che lo prevedevano sia nel regio decreto del ventitré sia nel Codice del giudizio contabile
Per cui seconda questa interpretazione il tetto massimo di risarcimento del danno si applicherebbe solo nel caso in cui il giudice abbia già deciso
E liberamente deciso sull'Anna per risarcimento del danno e il potere riduttivo quindi verrebbe dopo questa decisione preliminare sul quantum verrebbe determinato dopo questa decisione preliminare sul Dante ora questa tesi si scontra mio parere con l'interpretazione letterale l'articolo uno bis che testualmente prevede prevede che resterà fermo restando il potere di riduzione dell'obbligo di esercizio del potere riduttivo
Nei casi previsti dal comma uno cioè tutti ad eccezione
Dei di quelli cagionati da un volo o dalle all'illecito arricchimento quindi non c'è dubbio che il potere riduttivo è un obbligo per il giudice
E io non condivido neanche la tesi richiamata prima in ordine alla perdita delle funzioni di deterrenza e risarcitoria del giudizio contabile
Quanto alla prima cioè quella di deterrenza mi sembra che siamo una forzatura interpretativa ritenere che il funzionario possa più facilmente indulgere
A comportamenti negligenti o meno attenti violando la legge perché sa di rischiare di essere condannato a risarcire un danno di importo più basso rispetto al pregiudizio che causerebbe
Quanto al secondo aspetto cioè la la perdita della funzione di risarcitorio non può negarsi che anche la comminazione della condanna come limite del tetto massimo
Ha come presupposto la determinazione la quantificazione del danno per cui non si può dire che il giudice abbia perso la sua natura risarcitoria e pur sempre una forma di risarcimento se pure non non integrale
Ma sono considerato che il trenta per cento del danno prodotto il doppio della retribuzione secondo il legislatore costituiscono quel punto di equilibrio nella ripartizione del rischio di cui ha parlato la Corte Costituzionale nelle due sentenze che ho richiamato prima
La attraverso la determinazione di quanto debba restare dica a carico dell'apparato è quanto a carico del dipendente va comunque sottolineato che la legge uno due mila ventisei
Come sto suggerito dalla sentenza centotrentadue ha previsto che chiunque assuma un incarico di comporti la gestione di risorse pubbliche con conseguente sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei Conti
E obbligato a munirsi di una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni patrimoniali che compie con col padre grave potrebbe cagionare all'amministrazione
Nell'eventuale giudizio contabile l'assicurazione Ellis consorzio Consorte dice sai sappiamo che attualmente nei giudizi pendenti c'è questa discussione sulla ammissione o meno del dell'intervento della chiamate chiamata della del dell'assicurazione ora questa sera a mio parere questa soluzione della l'obbligo di polizza assicurativa dovrebbe assicurare alla pubblica amministrazione danneggiata la certezza dell'integrale ristoro
Delle somme alle quali al cui vagamente il dipendente è stato condannato
Soluzione che potrebbe rivelarsi anche più conveniente per l'erario di quello che normalmente accade cioè di quanto si riesce a riscuotere dal pignoramento limitato al quinto dello stipendio della pensione del dipendente condannato
Magari quindi a una somma molto più elevata ma che non si riesce a recuperare perché le forme del recupero sono limitate alla legge
Ora in questo quadro normativo Chiola davanti poco poco davanti
Vita e quelle le conclusioni in questo quadro non lei non ci sarà così in questo quadro perché tutto in divenire in questo quadro normativo ha fatto irruzione a mio parere come un tornado la recentissima sei fra se sono varie sentenze ma mi sono occupato in particolare di questa della Corte dei Conti del venti febbraio due mila ventisei la nume del Lazio scusate la Corte dei conti del Lazio al numero ottantadue del venti febbraio due mila ventisei
In estrema sintesi perché credo che comunque se ne occuperanno anche altri ha disapplicato la norma sull'obbligatorietà del potere riduttivo in attuazione diretta del diritto dell'Unione Europea ed in particolare dell'articolo centoventisei del Trattato sul funzionamento delle europee
Che dieta di Lanza dinanzi disavanzi eccessivi di bilancio degli Stati membri oltre ovviamente al patto di stabilità
Risulterebbe ero violati nutre anche il nuovo primo comma dell'articolo novantasette della Costituzione secondo il quale le pubbliche amministrazioni in coerenza con l'ordinamento di europea
Assicurano l'equilibrio dei bilanci la sostenibilità del debito pubblico sia il primo comma dell'articolo ottantuno che impone allo Stato l'equilibrio tra entrate e spese del proprio bilancio sia soprattutto questo è forse il punto cardine
Il terzo comma dell'articolo ottantuno perché la legge numero uno nel prevedere l'obbligatorietà del potere riduttivo nei limiti del tetto risarcitorio impedirà di integrale recupero del danno subito dall'Amministrazione
Con pregiudizio dell'erario e quindi della collettività dei cittadini e della comunità nazionale
E pertanto si configura come una legge che determina nuovi maggiori oneri senza provvedere ai mezzi per farvi fronte quindi violazione nel terzo comma articolo ottantuno
Tuttavia la Corte non solleva la questione di costituzionalità rispetto alle due norme ma preferisce svolge un'interpretazione
Costituzionalmente orientata nei confronti della previsione che sancisce l'obbligatorietà del potere riduttivo per poi disapplicare la perché in contrasto con il diritto europeo
Io mi permetto solo di rilevare che la corte avrebbe dovuto sollevare la questione di costituzionalità non essendo in questo caso configurabile
Un'interpretazione costituzionalmente orientata o meglio l'integrazione così talmente orientato normalmente
Si contrappone un'altra alternativa diciamo un'altra interpretazione e allora il giudice preferisce ovviamente seguire quella costituzionalmente rientra in questo caso non non si può parlare di costituzione di interpretazione costituzionalmente orientata ma di violazione col come sostiene la sezione di violazione delle norme costituzionali visto il chiaro e inequivocabile dettato letterale la disposizione che non consente a mio parere ulteriori interpretazioni interpretazioni alternativa per cui sarebbe stato più giustificato
Il giudizio incidentale di legittimità con diciamo forse il timore che la la Corte avrebbe signori si sarebbe rifatta la sentenza numero centotrentuno ma comunque il caso di prova
Mi diceva la la la collega cioè non raccolte dal Presidente Tonolo che io non lo sapevo c'è già stato una scusa già stato ha sollevato una questione di costituzionalità
Ah sulla colpa che ha sulla colpa grave ma il quadro come sulla media quanto alla disapplicazione
Certamente rientra tra i poteri del giudice nazionale disapplicare il diritto dello stato membro in contrasto col diritto di unione europea se individua un contrasto tra il diritto interno e diritto di meno bene
Però a mio parere la Corte avrebbe anche potuto sollevare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia forse sarebbe stato più sicché disapplica visti e mi fermo qui perché voi ora come noi faremo conduzione ecografi
Grazie alla all'avvocato con chi eri e che se mantenuto nei tempi così come ha fatto prima che presidente Gagliardi nona adesso Ciampi io darei la parola al presidente della sezione giurisdizionale della Campania
Non residenti Oricchio se non mi sbaglio e la sua prima uscita pubblica dopo l'approvazione della riforma e quindi diciamo in attesa di conoscere quelle che sono le sue prime valutazioni riflessioni sulla norma
Presidente Orizio prego
Grazie grazie avvocato ringrazio la Commissione di merito amministrativo per avere voluto così tempestivamente organizzare un seminario una giornata di di riflessione sulla riforma della Corte dei conti
Della quale
Vi dirò alcune considerazioni che mi sono diciamo venute alla mente in questo periodo non lesa Oudinot tutte perché mi consentirete di lasciati con una sostanza perché qualche altra cosa da dirò in sede di inaugurazione dell'anno giudiziario
Dunque e una velenosa da quello che hanno detto gli ampliamenti e mi hanno preceduto su questi giudizi azioni obiettiva mente l'invendibile
Nella nella improcedibile nella nella legge numero uno del due mila ventisei
Mi viene in mente si probabilmente non era non sarebbe stato meglio di pensare volendo diciamo ora meglio organizzare le nostre funzioni giurisdizionali diversa da quella che fu una una tesi
Avanzata molti oramai molti anni orsono in sede di terza commissione bicamerale per le riforme istituzionali
Quando si disse che la giurisdizione faceva amministrativa e contabile era un plesso controllo e con e consulenze in un'altra cosa e la dovevo fare altri oggi
Noi abbiamo considerato quelli dei Versetti satanici
Per cui non se ne doveva parlare oggi ci troviamo perché voi così succede a un certo punto il la la la caldaia
Aggiungendo un gioco a un certo punto tenute ci troviamo con la legge numero uno del due mila ventisei che sicuramente
è una legge che presenta numerosissimi profili di criticità alcuni probabilmente anche di legittimità costituzionale che nella prassi andremo a verificare ma che c'è scritto
Oggi come oggi incide profondamente sulla Corte dei Conti procedendo proseguendo in quel processo di penalizzazione delle attività di controllo indipendente
C'è poco da dire diciamo sotto questo aspetto nel momento in cui la legge per le visite una valore esimente anche degli atti sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti che sui quali non vi sia una pronuncia esplicita di legittimità e però per una silenzio assenso decorsi trenta giorni debbono considerarsi atti valutati positivamente legittimamente alla corte abbiamo introdotto il silenzio assenso in un'attività di una magistratura che è una è un obbrobrio assoluto
Ma l'avevano proprio assoluto lì siamo passati dal divieto di non liquet al silenzio assenso questo finisce ovviamente per i brividi sale per perché anche una grande confusione dalla quale non so come ne uscirete
La magistratura contabile come diceva il presidente Gagliardi ovviamente
Applicherà la legge
L'applicherà diciamo e come d'intesa che la legge è donna
Sia coerente con i principi della Costituzione avremo tutta la possibilità di sottoporre questione alla Corte costituzionale al Sud diciamo lo improprio in gamba ne avevamo già fatto a proposito di verso
Scudo erariale che per cinque anni e mezzo più sciupato
Le attività della corte dei conti in sede giurisdizionale
Lo potremmo rifare ovviamente
Anche quest'interpretazione costituzionalmente orientata e la Corte dei Conti la sezione Campania fare in modo che non siano supersfida
Piccoli fatto di essere costituzionalmente orientate un cibo sul vestire la volontà del legislatore che incarna dovrebbe incarnare quella che è la volontà popolare del popolo sovrano certo mi viene da chiedere ma questa riforma risponde
A quelle che sono le le richieste del popolo sovrano
Io personalmente non riesco spesso ad uscire di casa senza essere assalito dai cittadini che sottoponendo mi evidenti i casi di cattiva gestione del denaro pubblico chiedono macchine risponda
E devo spiegare che ovviamente oramai le possibilità che le risponda qualcheduno sono ridotte all'osso
Eh perché perché c'è la paura della fine
Questo nuovo spettro che si aggira avrebbe detto Marx nelle nell'M&A meandri della nostra nei nostri uffici
La paura della FIS
Ma chi riveste funzioni dirigenziali delle quali è lautamente retribuito deve anche prendersi le proprie responsabilità perché c'è un binomio inscindibile fra responsabilità e autorità
Qui invece abbiamo detto autorità con tutti i comfort responsabilità se viene in linea del tutto
Del tutto gradata
Dunque i problemi ci sono e nerissimi vede bene l'anno
Sul funzionamento dell'amministrazione d'altronde come abbiamo più volte detto non mi sembra e voi che frequentate diciamo le amministrazioni da cittadini da avvocati non mi sembra che nei cinque anni e mezzo di durata dello scudo fiscale cinque anni e mezzo una norma che doveva essere transitoria
Dopo il compito
E che è stata Brugada nella sua vigenza da maggioranze parlamentari le più diverse
Senza alcun pudore
Fino a quando la Corte richiede campagna non ha posto il problema alla Corte costituzionale che fra le tante cose ho dovuto dire di cioè e è legittima se limitata nel tempo sono ci saremmo trovati Andorra con lo scooter alle totale
Tant'è vero che c'era nel decreto milleproroghe un emendamento volto frontale nonostante la legge di riforma era stato presentato un emendamento alcuni nobili
La presentando il popolo volto a portare al trentuno dodici due mila ventisei lo scudo fiscale così si aggiungeva alla legge di riforma per evitare il sapore della viva che bloccava lo stomaco di Dossi della nostra dirigenza amministrativa
E quindi praticamente questo è il quadro in cui si doveva adoperare la giurisdizione conta i problemi applicativi sono tanti li stiamo iniziando da affrontare nelle varie sedi giurisdizionali
Alcune considerazioni molto molto brevi sicuramente e la legge contiene una norma che espressamente prevede
La applicazione anche i giudizi in corso quindi lei ci troviamo improvvisamente a cambiare in corso le regole del gioco
Cercheremo di garantire in questo il pieno contraddittorio di tutte le parti affinché sì posso possano possono essere chiamate di interloquire sulle novità che ha introdotto che sono state introdotte dalla legge fortunatamente
Non avremo il problema per il momento della polizza assicurativa perché come forse alcuni di voi sapranno il legislatore si è reso conto della difficoltà di ogni di un'applicazione immediata
Di questa disciplina nel decreto mille proroghe che ha previsto la protrazione
La proroga della nel la la ne ha differito l'efficacia al primo gennaio del due mila ventisette e iniziamo noi speriamo che Possa in quella sede avendo più tempo adesso si posso procedere ad una diciamo regolamentazione più organica di questa materia estremamente interessante perché come diceva l'avvocato Claudio Di certamente una diversa diciamo concepimento dello strumento della polizza assicurativa potrebbe comunque portare a a garantire al amministrazione la diciamoli esistono del danno subito mantenendo la natura risarcitoria della responsabile amministrativa perché se fosse solo sanzionatoria rischierebbe piste essere in contrasto con i principi del ne bis in idem che in sede comunitaria sono stati più volte affermati
Che non si può sanzionare due volte per lo stesso fatto
E quindi sostanzialmente questo potrebbe e ove e diciamo inseriti in un disegno organico migliore potrebbe garantire sia l'equilibrio nella diciamo riparto il del di Sir cedendo il danno fra singoli diciamo responsabile e amministrazione
Se l'interesse l'amministrazione stessa ad aprire diciamo comunque un ristoro del danno perché altrimenti e è facile dire sebbene e questo Empoli dovrei dovrebbe essere consacrato dalla Corte costituzionale questo è una legge che comunque comporta una netta riduzione delle entrate
Per il bilancio pubblico e non prevede alcuna copertura del evidente riduzione degli introiti che si avranno nel momento in cui legislature ritenuto che dovendo ripartite il la responsabilità del danno fra amministrazione e divertente pubblica indipendente rispondendo il trend del trenta per cento
E il settanta vada a carico di quella dell'amministrazione cioè del il la fiscalità generale cioè dei cittadini quei contribuenti che io non posso uscire di casa che mi vengono a chiederci ma perché devo pagare io segue la fatuità però queste cose diciamo il legislatore non non se l'è posto vedremo de iure condendo se se si riuscirà ad aprire diciamo una una di flessione su questi argomenti e credo interessino molto i cittadini io nomi sangue dire l'importante che i cittadini lo sappiano
Che il legislatore ha dato questa Indirizzo
Che io intendo debba rispettare nei limiti ovviamente la con interpretazione costituzionale compatibile con ricostituzione del insieme a rispettare perché deve essere reso edotto il cittadino il popolo sovrano che quest'oggi è l'ambito entro i quali possono ci si la giurisdizione della corte
Detto questo diciamo altri argomenti un po'più tecnici
Si pongono con la legge la colpa grave dicevamo la colpa grave
Vessata in qualche modo tipizzata sebbene con riferimento soprattutto all'attività procedimentale e amministrativa perché si parla frequentemente del Pd atti del procedimento in relazione ai quali si individua ipotesi di colpa grave al di fuori di questi credo che debba trovare applicazione di principi generali sulla colpa grave quelli settoriali tipo la colpa medica la colpa professionale
E ma questo diciamolo
Sanciranno le nostre pronunce giurisprudenziali altro altro problema è quello che si porrà probabilmente vi è un altro aspetto importante quello che in questa fase in cui la giurisdizione una volta c'è stato il danno nel Puppoli a carico del soggetto ritenuto responsabile soltanto una piccola quota
Dell'altra quota di danno quella maggioritaria che è stata accertata quindi non è più doppia nel nella nella sua entità può essere chiamato a risponderne in sede civile
Il soggetto che è stato ritenuto responsabile dalla Corte dei Conti
è sentire che chiamato in sede civile allora tutta sta roba della firma finisce per dire dal terrore perché in sede civile non ci sono quei gli strumenti che il legislatore del novantaquattro un registratore molto razionale
E non è emozionato e come hanno scritto alcuni aveva previsto in quella sede creando comunque un sistema equilibrato perché il venire alla alla condanna che succede viene rimesso alla volontà
Del e quindi questo sistema diventerebbe un sistema binario che viene rimesso alla volontà poi della del nuovo amministratore
Intraprendere un'azione di responsabilità civile
De e quindi praticamente lasciata completamente alla al il responsabile viene così lasciato alla merce della volontà di un organo che potrebbe essere interessato
All'esercizio o meno dell'azione di responsabilità civile nei confronti di una dipendente pubblico quindi velico prevede la la vicenda si complica ulteriormente di tutta una serie di diciamo di problemi che non il legislatore non ha tenuto in considerazione e che è difficile che possano essere risolti chiave meramente interpretativa con questo dato normativo che abbiamo che abbiamo a monte
Ci sono anche altri problemi che la norma
Crea quella l'utilizzo del potere riduttivo il giudizio abbreviato siccome si va a a eventualmente i giudici avviato che aveva avuto un cesto Successo statistico
Nella nella nel dei dei nostri giudizi responsabilità che aveva consentito quindi un incardinamento da noi diciamo in gamba neanche di somme importanti
E comunque ridotte rispetto al danno pubblicitariamente contestato cosa accadrà di un giudizio abbreviato che non è più conveniente rispetto al al trenta per cento per il giudizio ordinario
Per oppure dobbiamo fare il giudizio abbreviato sulla su quello che lei si corre il trenta per cento ecco arriviamo no è una cosa di soldi al tra l'altro oggetto parteciperanno i pesi egli leviamo completamente la paura della P due che voi vedete
Sono tanti problemi io sono convinto che diciamo la saggezza e la prudenza che ha sempre connotato la giurisprudenza della Corte dei conti anche in questo caso si manifesteranno
Io cercherò ovviamente per la campagna di di proseguire su questo trend e mi fermo qui perché come ho detto diciamo vi lascio sulla spezza perché qualche altra cosa dell'asilo per iscritto grazie
Ringraziamento non formale al presidente Oricchio adesso nella logica dell'alternanza vorremmo procedere in questo modo diamo la parola alla procura regionale con la procuratrice
Del Grosso che è stata delegata dal procuratore Dammicco che stamattina purtroppo avuti lei ma che non è riuscito a intervenire porteremo la parola all'avvocato Laudadio
Prego prego

Sì se il procuratore voleva siamo un'ora prego prego prego io non gli ho chiesto perché non allora diamo la parola al procuratore Policastro prego
Procuratore generale tre no io mi scuso del intromissione o sono stata autorizzata a presidiare i quali senza avvenire quindi allora sopra Pleasant
E buongiorno a tutti e grazie per questo caso io l'ho ho appreso diciamo dai media che c'era c'era questo importante incontro secondo me fondamentale incontro sulla corte dei conti è un tema come dire
Centrale secondo me nella vita del bene pubblico e quindi sono otto venire per portare i miei saluti e salutare i presidenti il gli organizzatori l'avvocato De Masi conosco da tanto tempo per la sua saggezza e committenza anche professionale
Soltanto due i colleghi hanno Brick Gagliardi hanno detto alcune cose il professor Quintieri
Cosa comica in cui io su qui io non intervengo ma è certo che quello che viene fuori dal quadro rappresentato da tutti è un quadro in cui sostanzialmente è un in una fase in cui il legislatore questo su questo terreno come si sottrae perlomeno sottrae alla giurisdizione indipendente il controllo probabilmente ritenendo che altre sedi siano più adeguate io penso sia un danno io penso che sia un danno per
Il bene pubblico sottrarre fu questo controllo alla agli organi giurisdizionali Gordon autonomia probabilmente con questa riforma ci sarà una riduzione di spesa
Cioè non verranno più assunti i giudici contabili perché con questa normativa io penso che l'attività lavorativa
Della corte dei conti sarà molto limitata e così come il segnalo a mio parere
Il problema centrale delle bis in idem perché se questa normative sanzionatorie ma non può essere non sono sono dolosi prevedeva possibile ad infliggere la una sospensione per ben quanto un anno tre anni messi assieme da sei mesi a a tre anni
Che non può essere risarcitoria una sospensione è una pena accessoria e quindi assume tutte le caratteristiche della sanzione e certo non ci può essere sanzione penale esenzione contabile e estrazione
Interne al sistema
Il sistema europeo non prevede la doppia sanzione io penso che su questo giusto riscoprire riflettere ringrazio così dell'ordine per questa iniziativa che consentirà io penso spero che sia possibile organizzare un incontro tra magistratura ordinarie nessuno contabile avvocatura
L'avvocatura su questi temi
Chi tutela il bene pubblico eccome
Sì siamo tutti quanti come dire in linea con questa necessità di riduzione del controllo da parte degli organi indipendenti giurisdizionale indipendenti o invece riteniamo che questo sia un arretramento non tanto diciamo dell'azione giudiziaria un arretramento nella tutela del bene pubblico e di quelle che sono le fiscali a fiscalità generale ed è evidente come diceva presidente Oricchio diciamo dando contezza di quello che il senso anche il senso comune non senso comune che come dire non improvvisato che la sensazione complessiva che il bene pubblico in realtà in qualche modo non è a cure
Di chi ritiene che i controlli siano una pesante cappa che impedisca
L'amministrazione corretta ultima dotazione io penso che questa grande idea voi dicevate della assicurazione obbligatoria già il rinvio mi sembra che già dato probabilmente necessitato ma
Significativo di un io vorrei e non vorrei che alla fine il costo dell'assicurazione obbligatoria si scarichi sulla pubblica amministrazione che penso sia l'esito finale di questo percorso grazie vuole ora si replicherà ancora
Ah io volevo dire perché sono arrivato quando
L'avvocato De Masi parlava di radio radicale io anch'io penso che radio radicale è stato
è stata verrà la mia gioventù la mia colonna sonora e una testimonianza continua la conosco da quando è nata
E poche le moltissime in cui faceva i primi passi e sicuramente assegnato una voce libera e democratica in questo Paese che non penso debba essere limitata grazie buon lavoro
Grazie al preparato dal procuratore generale per il suo graditissimo intervento adesso ripristinando l'ordine la scaletta diamo la parola alla per la procura regionale alla procuratrice Del Grosso prego
Grazie
L'ultimo luogo porto
Porta i saluti del procuratore regionale che purtroppo non è riuscito a intervenire voglio ringraziare partirà il presidente foreste per le parole sincere che ha avuto nei confronti del procuratore che appunto arrivato a gennaio che ne stiamo attrezzando per lassù abisso equilibri più suo per il suo buonsenso ed è veramente un ottimo no Simo capo e ringrazio personalmente perfino messo il mio intervento nell'ambito di un convegno un incontro che ad oggetto un tema ci sta affannando quotidianamente
E che scusatemi la parentesi sentimentali permettano in questo tribunale dopo dieci anni proprio a nell'anno dell'anniversario del nostro giuramento come Motta ormai del due mila sedici nostromi del dell'amico fraterno Alessandro De Santis e poi diventato ottimo collega
E Vorrei in approfondire alcuni temi in mare in maniera diciamo il tecnica che sono stati introdotti sarà l'avvocato pontieri che anche dalla accennati dal presidente un
Il che ho
Non per dare delle soluzioni ma nell'ambito in coerenza con il le le il titolo dell'incontro
Che ha voglia appunto evidenziare quanto sia aperto il tema e il tema appunto talmente aperto che si discute oggi ma insomma seriamente e ci sono già appunto sei Abrate tesi dottrinale anche giurisprudenziali sulla stessa applicazione della norma o meglio sull'obbligatorietà della dell'approvazione sua discrezionalità nell'en fermo restando il siamo tutti per quanto a dei partner potere
Riduttivo rassegnati all'idea che si si decide di applicare potevi attivo la la la quantificazione è quella prevista dalle leggi datori quindi il doppio del doppio tetto
Come diceva l'avvocato il pre e il per essere poi se in modi e primi convegni che sono stati organizzati in Corte a o in maniera altri ma convinta sostituto la tesi dell'anno un'obbligatorietà
Della
Dell'applicazione del del potere riduttivo e Lives cinque mete abbiamo segnato vertici siamo un attimo
Tutti diciamo essi Selis brillavano gli occhi però effettivamente come diceva l'avvocato la norma
Della la norma poi prevista riforma uno dei due mila ventisei sembra insomma ai interpretate in senso letterale stringente fece giudice esercita il potere prassi attivamente come rilevava
Il professore articolo ottanta del retaggio decreto due mila quattrocentoquaranta e il mille duecentoventitré è ancora vigente e prevede infine la Corte può opporre a carico dei responsabili tutto parte del danno
Diciamo questo profilo quanto meno diciamo evidenzia sicuramente un mancato fu ordinamento ed una qualità non proprio eccelsa della dell'ultimo dell'ultimo e legislature nell'elaborare la la riforma per quanto riguarda
La sentenza della sezione Lazio
La ottantatré del due mila ventisei questa volendo al Suma approfondire
Quella che è stata l'argomentazione della della corte
Stradetta sentenza trattato perché poi nel caso di specie non ha disapplicato la norma perché il caso di specie dirittura dietro non ci fosse
Colpa grave perché sarà soprattutto una si tratta di una vicenda in cui sarà effettivamente una difficoltà nell'applicare la disciplina che si teneva che si finiva violata però c'è punto una petizione di principio
E rispetto al fatto che essi vorrebbe si ritiene che sia costituzionalmente orientata e compatibili col diritto dell'Unione Europea una interpretazione che prevede che appunto il potere riduttivo
Sì ancora nella discrezionalità del giudice quindi non sia diventato pubblicato nel momento in cui si va a condannare chiaramente per colpa grave sapidi che il il d'olio ancora
Nel caso idolo esistevano ancora le regole del giudizio come era prima della dell'intervento del riformatore e si dice
Il giudice nella nella sua valutazione discrezionale applica e poteri tutti o con motivazione con cura attenta quindi caso per caso e in concreto e si dice realtà
Esproprio questa interpretazione rispetta la volontà del legislatore perché si stila con i lavori preparatori c'è scritto che la volontà la l'intenzione anche quella di premiare il l'amministratore virtuoso e invece non appiattire
Diciamo così il giudizio
Tra l'amministratore onesto attento quello impedire
E incapaci quindi si ritiene soltanto se lasciamo al giudice il potere di intervenire
Nel caso concreto si potrà
Si potrà garantire tale non premialità però è chiaro che se si applica a prescindere a tutti uno sconto di tale maniera anche quello che l'amministratore virtuoso forse sarà meglio stimolato e mi ha incentivato
A ad amministrare in maniera dirigente e però tecnicamente qual è l'espediente diciamo così della sentenza come si fa a dove si trova il parametro per poter disapplicare perché appunto come dicevamo è stato sollevato nel caso elevata offerta costituzionali mi sollevato diciamo così il rinvio pregiudiziale
Si ritiene si possa disapplicare la norma nella parte in cui prevede l'obbligatorietà della piazza il potere riduttivo
Per contrasto con l'articolo ottantuno centodiciassette come modificato
Adiacente centri nel nel due mila dodici nel senso che il i principi comunitari che hanno imposto la riduzione della spesa e tutti le norme che possiamo diciamo così riassumere
Sapete del cosiddetto fiscal compact sta che hanno poi previsto Lalla modifica l'articolo ottantuno in introducendo comunque ospitalità nel principio di equilibrio e di e di bilancio
Regge soltanto se in ottica di responsabilità che per noi ancora risarcitoria
Si può compensare il danno nel senso l'oggetto della condanna
Deve essere poi i utilizzato per compensare quello che è stato il danno dell'amministrazione perché io il diamoci la Corte dei Conti appunto tenda una condanna che non è la sanzione la confisca biennale che poi va alla cassa delle ammende il noi operiamo ma nell'interesse dell'amministrazione che poi forte distribuzione le sentenze ricordiamo sempre non eseguiamo le le sentenze che otteniamo un come
Come procura
E si dice se questa competenza e non ci sarà più perché di fatto diventa penti riso aria perché ne parlava il trenta per cento ma se applichiamo il tetto della dotta notai stipendiali e potremmo scendere anche molto al di sotto si pranza funzionali che guadagnano milioni e cinquecento euro
Al mese quindi questa mancata compensazioni comporta una riduzione delle entrate che sostanzialmente è una riduzione che
Per la quale la legge ha una previsto i mezzi per far fronte alla stessa mancata entrata cioè si dice la sentenza siamo di fronte a una legge che ha introdotto una sostanza insomma non aspiri sa
Intesa come riduzione delle delle entrate che ha lo stesso aspetto senza indicare i mezzi per farvi fronte poi sostanzialmente si tira un uno squilibrio di bilancio che appunto è in violazione articolo ottantuno e centodiciassette interpretato nel senso il fiscal compact ci obbligava
A certi vini certi parametri frate ha comportato seri sacrifici per i cittadini e pietra
Per le imprese
Questo in generale infatti il caso specifico non riguardava quella violazione di per esempio il mancato nell'utilizzo una percezione indebita di contributi o Witiza tali un classico caso di pagina vicende in cui funzionario nell'ambito di un ente locale aveva provocato un danno in particolare un ritardo nel nel pagamento di un di un credito
Accertato ecceduto
E di un comune a maggior ragione e poi se si dovesse essere in presenza di un contributo comunitarie ne ormai sul mani ne trattiamo e pacifica su certi tipi di contributo la la giurisdizione in quel caso a maggior ragione ci sarebbe una violazione del diritto all'unitario se e ci ricordiamo che l'Unione sci impone il principio di equivalenza dei tutele Fini l'efficacia delle tutele a ossia garantire quelli che sono i contributi erogati dalla Unione Europea e quindi in quel caso ci sarebbe una doppia Graziani Dieter unitario così il relatore insomma ipotizza una disapplicazione
Diretta del o una dipende indiretta della della normativa fa anche il riferimento alla sentenza centotrentadue vero e si parlava di un nuovo equilibrio
Ma non non sia non non sembra ipotizzabile che la corte potesse pensare a un tetto che si allontanasse così tanto dalla dall'esigenza di Paratore adespota abita erariale di petrolio
Continua a sostenere la natura risarcitoria perché solo così assenza la nostra il dizione Pai come è stato accennato ci sarebbero seri problemi nel caso in cui si tornasse a una tesi che la stanza da mai prevalente di natura sanzionatoria
Della nostra responsabità tra cui dissimili anche no
Contrasto con lasciai la sentenza comunque fa pure l'ipotesi di una tesi sanzionatorie DC sarebbe contrasto grazie ad una misura in cui è pacifico oggi si ritiene che le sanzioni devono avere una proporzionalità di sognare assai al giudice la possibilità di applicare con proporzionalità lì sanzioni
Ora un altro tema sempre per diciamo così a testimonianza di quanto il sistema cerca di resistere questa a questa a questa a questa riforma
è sulla natura sulle norme transitorie a cui pure è stato fatto sono fatto cenno
Perché proprio nella procura regionale udienza di altri sette tra meno di un mese fa ha sostenuto una tesi che molto interessante
Ha il soprattutto perché riporta a sistema serie di considerazioni
E si è sostenuto sostanzialmente che l'articolo sei della legge uno del due mila ventisei che rubricata proprio norma transitoria prevede appunto che la la la non è le quindi soprattutto il potere riduttivo al trenta per cento o meglio con il doppio tetto
Sia applicabili anche ai giudizi
Pendenti quindi chiaramente poiché tutto ci siamo interrogati su cosa può succedere in appello e s'è detto che a quel punto che anche bisogna
Applicare la normativa anche in appello rispetto a casi
Già decise addirittura si è parlato di riaprire camere di consiglio per sentenze incamerate prima della riforma che comunque poi vedrebbero in appello una possibile applicazione del può dire identico ma in realtà la tesi della
La Procura non presto nel senso che
Le norme transitorie appunto un solo armi intenti intertemporali la norma intertemporale quella che prevede la retroattività
E in ambito diciamo civilistico para civilistico retroattività deve essere prevista caso per caso non siamo in ambito penalistico appunto sanzionatorie dove l'articolo del Codice Penale prevede in generale tratti dall'ex inizia a chiaramente schemi si discute della della e libertà personali e quindi l'articolo ventisette della costituzione
Ma
La la norma
Transitoria secondo questa tesi sia a farebbe riferimento soltanto Ali vicende avvenute tra il sette gennaio di mia ventisei il ventidue gennaio due mila ventisei centri quindici giorni di la caccia il gestore chiaramente
Sarebbe fortemente ingiusto che una vicenda che secondo il legislatore nazionale ad oggi deve essere disciplinata in un certo senso stanno cambiando la volontà popolare sulla sull'entità del danno risarcibile a quei casi che andrebbero poi in futuro in giudizio si dovrebbe applicare la norma entrata in vigore soltanto quel ventidue gennaio due mila ventisei e si dice sostanzialmente perché perché c'è un principio nel nostro ordinamento astratta rispuntata civile ovunque responsabilità risarcitoria
Sposa da calcio la risarcitoria la integrale le integrali di solo del patrimonio definitorio comunque del danneggiato e si fa riferimento a una sentenza della Cassazione
Quella che ha si è pronunciata sull'articolo di mila quattrocentosette del codice civile ossia quello che ha previsto similmente a come accaduto con la riforma del due mila ventisei un tetto alla risarcibilità della responsabilità della condotta male adesso dei sindaci nelle società dove fra l'altro gli altari sono stati previsti
Perché sta visto un tetto però che va diciamo così
Molto oltre quello che invece è la previsione del del trenta per cento cioè c'è un maggiore una maggiore garanzia per la società
Per il patrimonio della società privata e di creditori rispetto a a contesto previsto con la riforma del due mila ventisei
E quindi si dice il anche il
Dice il il quantum risarcibile latina modalità di accertamento nella norma processuale la norma sostanziale che a te appunto alla consistenza del diritto stesso a risarcimento qui non possiamo oggi applicare una norma quando il fatto dannoso avvenuto prima della tentata in vigore fra si dice il questo per quanto riguarda la la la Cassazione laghi ordinanza tredici novantadue del due mila ventisei si dice il patrimonio deve essere risarcito secondo le regole che erano vigente al momento in cui
Il danno si è verificato quindi pacificamente hanno ritenuto che la norma non si potesse applicare a fatti già accaduti anche sì per giudizi pendenti ed è interessante perché a parte banalmente richiama l'articolo undici delle tre leggi che prevede che galleggia appunto non disponete l'avvenire non ha effetto retroattivo
E il sito e ritorniamo all'articolo sei che invece rubricato norma transitoria non prevede espressamente una retroattività quindi si ripete la tesi della Procura è quella che non sa norma intente polare
Ma si fa riferimento Cavani principi che sarebbero migliorate o interpretazione diversi e quindi favorevole alla retroattività
Alla tutela dell'affidamento giri soggette a società il rito di fanno affidamento che risarcimento sia integrali in base alle regole
E nove precedenti sarà legittima aspettativa della società
E in realtà a questo punto si collega l'argomentazione della sentenza della sezione Lazio di cui dicevo di cui dicevo prima teneva per le adozioni di di bilancio quasi alla stregua di un residuo attivo già dice sei c'è l'ASP
Tardiva di non compete già compensazioni integrale o si crea poi un disequilibrio nel momento in cui c'è una degustazione di oltre il trenta per cento in quel caso però la sentenza
In generale anche per i fatti avvenuti dal ventitré gennaio due mila ventisei vorrebbe applicare questo principio questa invece aspetto petecchie era solo per quanto riguarda le norme transitorie chiaramente voi come avvocati dovete dovete combattere però cui penso ma la sentenza rispetto a questa udienza non che siete in tasca scusa non non non sarà penso proprio che uscirà ambedue devo Enzo Nespoli di questo questo questa su questa idea questa ipotesi e soprattutto o far rilevare eccome
Ci siano tanti aspetti che andrebbero coordinati perché altrimenti ci tagliamo all'assurdo che appunto il patrimonio della società privata è garantito di più del patrimonio della della della del dell'amministrazione e quindi di tutti noi contribuenti grazie grazie grazie
Ringraziamo molto la procuratrice Del Grosso per questo contributo non abbiamo sentito
Una serie di opinioni anche critiche anzi critiche sulla riforma adesso sentiamo quale il sparire la difesa diciamo non della difesa della della riforma della difesa tecnica processuale diamo la parola all'avvocato Laudadio io
Cedo il coordinamento l'avvocato Iannotti Della Valle che l'infaticabile segretario della commissione il diritto amministrativo e quindi sarà lui a guidare la seconda parte dei lavori della commissione prego avvocato Laudadio
Grazie buongiorno un non rituale dei ringraziamenti o al Consiglio dell'ordine
Che alla Commissione
Leale militari da attenzione
Utilissima ad approfondire le tematiche che quotidianamente
L'evoluzione della vita giuridica soprattutto in questo momento
Particolarmente tempestoso pone alla nostra attenzione che alla nostra sensibilità
Avverto certamente la difficoltà di parlare dopo interventi così autorevoli e approfonditi che hanno evidenziato le criticità di questa legge
E certamente non ce le nascondiamo
Perché intervenire dopo
Trentadue anni
E su un argomento che è perché vivamente avvertito dalla comunità dagli amministratori dagli amministratori dagli operatori del diritto ha soprattutto dai protagonisti meritevoli della giurisdizione contabile che hanno io riconosco valide in alcune in alcuni scritti in alcune sentenze il collegamento della giurisdizione contabile con lo stato comunità perché qui si difendono dei patrimoni si tutelano dei patrimoni comuni
Ma soprattutto si tiene grande attenzione al corretto esercizio
Della funzione amministrativa
E allora la riflessione su elementi patologici delle condotte degli operatori
Del dell'amministrazione
Nelle nostre esperienze alcuni di noi si sono misurati anche in questo settore è certamente un dato estremamente
Interessante
La legge pensare il mito della legge perfetta
è sul mito al contrario della storica
Ogni legge presenta i suoi elementi positivi le sue criticità soprattutto quando introduce delle innovazioni
In Setti e sostanziali e processuali tra loro convergenti
Ora io vorrei superare la
Polemica
Non c'è spazi arida e non c'è stata stamattina perché tutti gli interventi
Si sono concentrati un po'su lei evidenziare le criticità della legge
Ma in una chiave costruttiva ho sentito più volte richiamare la necessità di una interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni
Evitando delle misure più drastiche
Certamente
Ben motivate dotta mente motivate ma che non trovano una piena adesione perché c'è sempre un principio di conservazione dei mezzi giuridici che deve ispirare
L'operatore del diritto ora non entro sia assolutamente in nella vicenda l'articolo ottantuno e la sentenza scritta benissimo
Dal consigliere Fava della sezione regionale del Lazio
Con dottrina veramente pregevolissimo
E qui vorrei così porre uno spunto di riflessione questo forse è una via l'apporto che la modestia della mia dotazione culturale impone vale a dire il rapporto fra l'attuale amministrazione
è la necessità di adeguare alla esistenza e al modo di essere
Dell'attuale amministrazione anche le valutazioni dei profili di responsabilità sottolineando che
La tendenza del responsabilità amministrativa assi
Un carattere prevalentemente risarcitorio ma è un po'Poli forme per certi aspetti perché quando si inserisce il tema della interdizione la sospensione dell'attività lavorativa da sei mesi a tre anni cominciamo a entrare in una portata più sanzionatoria che risarcitoria
C'è un dato comune o leit motiv fa nella leghismo della legge
Ma nel in tutte le leggi sulla responsabilità amministrativa che è la deterrenza Cré nette cento questa era la funzione affinché diciamolo la gestione delle risorse pubbliche dell'erario sia il più avveduto e il più diligente possibile
E se passiamo dalla di rigetto indi una prima riflessione è quella la sentenza della Corte Costituzionale sento trentadue del due mila ventiquattro da una parte a sancito che e Sindarin tema di responsabilità il nulla più definitivo del provvisorio non può avere cittadinanza senza violare lo Stato di diritto è l'assetto costituzionale
Dall'altra parte però ha dato al legislatore
Uno stimolo
Ma ha preso per la verità ha ha tratto spunto da un'evoluzione che l'ordinamento aveva già in essere
E mi riferisco soprattutto al richiamo dell'amministrazione perché occorre mio
Riflettere ecco lo spunto di riflessione
Sul modo di essere dell'amministrazione contemporanea
è l'amministrazione contemporaneo non è l'amministrazione dei tempi che furono
Distinta dalla rigida applicazione di leggi
Per la verità chiare nel loro spesso e nella loro applicazione
Dalla inesistenza di un pluralismo sociale e di un pluralismo istituzionale oggi di interpretazione della legge un'operazione estremamente complessa
E scriveva Cintioli loro tutta l'articolo pubblicato giorni fa che in effetti c'è la crisi
Dell'interno Petrelli e la legge
Perché abbiamo un cubana multiforme produzione
Legislativa normativa dalla livello Unione male alle leggi statali e regionali quelle degli enti locali scritte non sempre con una chiarezza testuale qualche volta tocca dirlo
Con amarezza anche con un'appropriata dal rispetto della grammatica della sintassi che rendono l'opera di interpretazione e via applicazione estremamente complessa
Questo è un dato uno scenario sul quale i vecchi schemi proprio per quella necessarie adeguatezza dell'applicazione delle norme giuridiche dobbiamo di dirlo crolla laicità che distingue che deve distinguere gli operatori del diritto dobbiamo fare necessariamente i conti io quando leggo il rinvio al terzo periodo del comma uno ter
Trovo anche per ragioni anagrafiche mi rendo conto una estrema difficoltà devo trovare e sul computer che mal utilizzo allo anche sudato cartaceo vedere di localizzare ora questo è un dato un primo dato che rende problematica talvolta l'interpretazione e l'applicazione della legge peraltro troviamo nel nostro sistema
Già codificato
Il principio ed è un'evoluzione che risale agli anni Novanta la tendenza dell'amministrazione verso quella che chiamiamo l'amministrazione di risultato importante che il codice degli appalti
Il Dl e DS trenta sei del Duemila ventitré fissa due criteri che sono il cavo interi o del risultato
Obiettivo criterio prioritario nell'applicazione della legge nell'altra parte abbiamo il criterio della fiducia
Quindi siamo al ventitré quindi e due anni tre anni prima della introduzione
Della legge
E di questa tendenza è un nell'evoluzione del legislativo
Certamente non possiamo non interno non rendercene conto
Tenendo conto che l'amministrazione contemporanee deve tendere alla efficienza l'efficacia riconducibile al concetto di buon andamento dell'azione amministrativa
Anche per l'impiego delle risorse perché alla sensibilità all'astensione
Ed è la Procura contabile
E della giurisdizione contabile non sono sfuggiti
Non è sfuggita all'attenzione e la sanzionabilità di comportamenti inerti
Da parte della dirigenza lo diceva il presidente
Della corte regionale il presidente Oricchio riusciremo ad se c'è una lauta retribuzione
Ci deve essere anche la che la doverosità di assumersi la responsabilità degli atti che si firma che si vanno a firmare quindi questo
Fantasma della paura della firma non è meritevole di tutela
La ancorato in un sistema nel quale la il testo ma il contesto legislativo è eviti delle scappatoie
Nelle quali si possa giustificare ma la legge non è chiara e la mancata chiarezza del disposto legislativo è una patologia che alla quale inevitabile data anche la pluralità
I strutture titolari del potere derapata attività di produttivi fonti di produzione del diritto
Quindi quando nell'ambito della tipizzazione della colpa grave troviamo la difficile interpretazione la non chiara interpretazione e la presenza di orientamenti Inter Petra attivi
Divergenti certamente è un criterio che quella gravità dell'alcol fa la vede necessariamente attenuare
è un'altra considerazione io ricordo che in tema di oneri di sicurezza abbiamo avuto in un anno quattro adunanze plenarie delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato
Questo è un dato che dove e spesso troviamo anche in sezioni riunite della Suprema Corte orientamenti Kolarov rapidamente tra loro collidenti quindi una è una situazione generale dell'ordinamento con il quale occorre anche misurarsi allorché si va ad affrontare
E il tema della colpa grave
Torniamo alla tipizzazione la tipizzazione della corte della colpa grave era richiesta era avvertita e perché essi e sanzionatoria
E risarcitoria ma la risarcitoria capisco il Naminé ma lei ed era il due mila quarantatré del Codice civile
Ed altro ma qui abbiamo anche una presenza di una responsabilità erariale
Quindi quella di definire in una maniera sufficientemente chiara quelli che sono i presupposti è evitare quell'nuoto io ricordo un autorevole Presidente
Della Corte regionale della Campania e definiva la colpa grave una Empty box
Cioè rimessa poveri alla quanto alla India identificazione Es misura della sanzione all'attività ex post
Ad opera del giudice la Corte costituzionale ha ritenuto la necessità della tipizzazione
Ecco legislatore si è adeguato
In maniera parziale perché ha certamente la riferita a quella colpa da responsabilità del provvedimentale procedimentale si è scordato e lo ha rilevato Lacorte pugliese
Di individuare anche quelle Folco oltre forme di colpa grave collegati all'attività tecnica all'attività sanitarie di questi giorni il dibattito su una vicenda estremamente tragica e triste nella quale però non c'è una copertura legislativa e quindi ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale per loro omessa previsione ora ridente si può ritenere forse la riflettuto sulla
Opportunità
Direi sulla miglior garanzia anche ai fini del giusto processo
Che i tratti fisiognomici della colpa grave trovino una loro definizione nell'ambito dell'attività di produzione legislativa che la definisca in maniera sufficientemente chiara
Anche per poter poi vigilare ex ante ecco va condor guidare indirizzare la condotta della gente amministrativo
Ora che tipo di definizione un altro dubbio che mi viene
Il dubbio interpretativo la legge né i dubbi nel far sorgere molto ma si è sempre insegnato nelle scuole filosofiche che il dubbio della migliore qualità dell'uomo è il dubbio la migliore qualità
Dell'Inter Petre del diritto anche perché il diritto è per sua natura incerto
Ed è un dato di incertezza deve anche un dato positivo perché la certezza è un limite eh non un limite non può essere applicata ha una tecnica dei rapporti sociali quale la norma giuridica
Quindi sotto questo aspetto la definizione che è contenuta è incompleta perché lascia non individua dei profili di responsabilità di colpa grave del settore che definì definiremmo tecnico
Ma
E esaustiva
è ammissibile questa è una domanda che mi pongo è pensabile che siano solo queste alle forme di colpa grave dell'agire amministrativo atteso alla complessità dell'azione amministrativa
è o ci sono degli atti c'è una necessità so che si sta lavorando a una riforma a un ritocco di questa definizione da notizie
Romane mi giurò anche notizie sull'avori sulla integrazione del disposto della colpa grave ma dopo lasciamo in fieri perché è un primo passaggio della verso un disegno di più che necessita necessariamente degli approfondimenti
Non siamo ai supplementari solo se al recupero diciamo necessita un riferimento ma occorrerà certamente anche una riflessione di più largo respiro
Fini du monde un vestita grazie
Vi chiedo scusa per mio ritorno secondi
Allora
E innanzitutto
Inevitabili i ringraziamenti un ringraziamento a Roberto Roberto rimase il coordinatore della commissione ma che non ringrazio neanche troppo perché mi lascia l'ingrato compito di coordinare
La seconda parte del convegno che tipicamente quella in cui le persone cominciano ad essere stanca
E quindi secondo ringraziamento è per chi oggi è qui e con pazienza si sta ascoltando vedo nella platea grandi maestri autorevolissimi esponenti della magistratura e dell'avvocatura vedo tanti amici vedo molte persone ai convegni si fanno per essere ascoltati
E quindi di questo sono particolarmente grato e sono grato anche i colleghi della commissione
Avvocatura pubblica alla collega Favia Coppola che rappresenta oggi il coordinatore della commissione avvocatura pubblica che non è potuto essere qui con noi e quindi grazie
Il convegno ci ha già offerto in questa prima parte tantissimi spunti di riflessione su cui su cui avremo modo di tornare anche nella seconda parte ma coglierei adesso l'occasione per introdurre una finestra una finestra di controllo si è parlato di ibride di trazione della giustizia contabile e quindi introdurrei una parentesi di controllo inviterei al tavolo dei relatori il Consigliere Alessandro De Santis magistrato presso la sezione di controllo della corte dei conti della Campania
E il Presidente valligiano presidente di sezione del TAR Puglia
Perché ci offrirà la prospettiva della giustizia amministrativa
Questa è una riforma che prendendo le mosse anche era alcune indicazioni più o meno chiare lo vedremo lo continueremo a vedere provenienti anche relato dalla parte della giurisprudenza costituzionale una riforma che ha un'ambizione di sistema
è una riforma che ha l'ambizione di incidere sul voto e la Corte dei conti e che va probabilmente a ridimensionare anche per certi versi questo ruolo se se non altro sicuramente a cambiare lo e in questo processo di cambiamento
Del ruolo della Corte dei Conti sicuramente il rafforzamento della funzione di controllo e di un controllo preventivo eh
Un cambiamento significativo un cambiamento significativo perché identifica una nuova prospettiva che privilegia le Sante rispetto all'ex post
Ed è significativo perché inevitabilmente chiama in rilievo possibili sovrapposizioni con gli ambiti della giustizia amministrativa ed ecco quindi spiegata alla presenza del presidente valligiano
Proprio il rapporto tra controllo della Corte dei conti e giurisdizione amministrativa si interessa particolarmente in questa fase e saremo illuminate a tal proposito dai relatori perché
Ci si deve chiedere appunto se è vero quanto sentivamo in apertura da parte dei presidenti Oricchio e Gagliardi
Se è vero che questo controllo preventivo diventa una sorta di condizione di procedibilità in sede poi di giustizia amministrativa
Quanto incide il controllo preventivo svolto dalla Corte dei Conti sul giudizio amministrativo e appunto come si ibrida come cambia il ruolo del del magistrato e la corte dei conti quindi da lei prima la parola
Per ragioni puramente tematiche al consigliere De Santis che ci spiegherà come cambia il ruolo della funzione di controllo
E poi il presidente parmigiano individuerà quali se e in che misura sono i profili sovrapposizione con la giustizia amministrativa grazie
Grazie avvocato grazie alla commissione di diritto amministrativo a me l'ingrato compito di Trani e tardi brevemente diciamo su parlando di questo oggetto misterioso che il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti
Partiamo da una premessa
Questa tipologia di controllo ad oggetto atti e negozi delle amministrazioni statali o meglio aveva ad oggetto solo atti e negozi delle amministrazioni statali
Con particolare riferimento ai contratti pubblici decreti approvativi di contratti attivi di qualunque importo passivi superiori a determinate soglie di rilevanza che però dalla riforma sono state significativamente abbassate oggi tutti gli appalti di servizi e forniture che superino le soglie di rilevanza comunitaria
Di cui all'articolo quattordici del Codice appalti quindi Euro centoquaranta mila stipulati da amministrazioni statali sono assoggettate al controllo preventivo della Corte
E questo è un primo profilo innovativo della riforma che quindi amplia i contratti pubblici assoggettare al controllore la corsa secondo profilo innovativo
Si consente a tutti i soggetti attuatori del Pnr R. quindi enti locali enti sanitari potenzialmente anche società in house show di sottoporre facoltativamente loro procedure di gara
Al controllo preventivo della Corte
Dati sorge l'interrogativo
Per quale motivo un ente locale dovrebbe discrezionalmente sottoporre al controllo della corte una procedura di gara
Perché il controllo preventivo oltre ad incidere sull'efficacia del contratto come vi dirò di qui a breve produce un effetto Scuda ante

I dirigenti il dirigente pubblico che ha sottoscritto quegli atti ha provocato un danno erariale malato è stato registrato dalla Corte non c'è colpa grave
Questo vi spiega la particolare attenzione che c'è stata ad esempio sulla vicenda del ponte sullo stretto di Messina
E sulla mancata registrazione da parte della Corte dei Conti
Pensa efficacia scusante è stata significativamente ampliata dalla riforma del due mila ventisei perché prima riguardava solo i profili di illegittimità vagliati in sede di controllo
Oggi riguarda non solo l'atto sottoposto a controllo ma tutti gli atti presupposto
Quindi tutti gli atti della gara ad evidenza pubblica che precedono l'aggiudicazione e la stipula del contratto si produce un'efficacia scusante che avvilisce tutti questi atti
Quindi da un lato si amplia il controllo dall'altro si amplia l'efficacia scusante ed emerge quindi la necessità di capire quali possono essere i profili di sovrapposizione con il giudice amministrativo perché siamo pur sempre parlando di un controllo di legittimità
Quello esercitato alla Corte una verifica di conformità del contratto e degli atti presupposto al quadro normativo di riferimento
Quindi in effetti un giudizio sostanzialmente sovrapponibile a quello del TAR
Qual è la differenza che mentre il giudizio dinanzi al TAR e acritica vincolata quindi e il ricorrente che con i motivi di ricorso perimetrata il thema decidendum
Dinanzi alla Corte il magistrato istruttore a quello di cui sostanzialmente mi occupo io che indirizzando dei rilievi all'amministrazione perimetrali il thema decidendum
Individua dei potenziali profili di illegittimità assegna all'ente un termine per controdedurre se le controdeduzioni non sono ritenute soddisfacenti rimette al collegio
E si svolge in contraddittorio con l'ente la cosiddetta adunanza pubblica che la nostra udienza
Adesso di questa adunanza se la corte registra
Si consolida l'efficacia del contratto che può essere portato ad esecuzione se la corte ricusa il visto
Il decreto approvativo del contratto e inefficace
E quindi secondo quanto previsto dall'articolo diciotto comma otto del Codice appalti il contratto si scioglie
A questo punto che effetto conformativo si produce nei confronti dell'amministrazione quindi secondo me c'è da fare una differenza importante
Che ne abbiamo tentato di fare con la delibera duecentosettantasette del due mila venticinque come sezione regionale di controllo per la campana
Perché se la ricusazione del visto della Corte derivata da un vizio del contratto
Ad esempio nel contratto ci sono clausole violativa di norme imperative
Il contratto si scioglie l'amministrazione vorrei stipularlo emendato di quelle clausole ritenute illegittime le sottoporlo alla registrazione della Corte
Se invece il vizio riguarda un atto della gara facciamo l'ipotesi più semplice aggiudicazione effettuate in assenza di un requisito di ordine generale
La Corte ricusa il visto ma quella ricusazione non annulla l'aggiudicazione come farebbe una sentenza del TAR
Bensì innesca che
Prego dell'amministrazione
Un autotutela doverosa
L'amministrazione deve annullare d'ufficio l'atto viziato
Li emanare l'atto illegittimo
Far seguire la stipula del contratto il re sottoporlo a controllo preventivo della Corte dei Conti
Li sappiamo bene certamente sì ed espertissimi materia che l'autotutela nasce come potere fisiologicamente discrezionale ma che ci sono ipotesi alcune coniate dalla giurisprudenza altre con uno specifico fondamento normativo di autotutela doveroso qui abbiamo un fondamento normativo Espresso perché se leggiamo gli articoli ventiquattro venticinque ventisei del testo unico del mille novecentoventiquattro
In materia di corte dei conti prevede un istituto di cui si è parlato anche in riferimento alla vicenda del ponte che quello che la registrazione con riserva
L'amministrazione ha un'unica via d'uscita per sottrarsi all'effetto cogente della ricusazione del visto
Può trasmettere gli atti al Consiglio dei ministri
Che potrà deliberare di richiedere la registrazione con riserva
A questo punto le sezioni riunite della Corte devono registrare con riserva trasmettendo gli atti al Parlamento
è un sistema se vogliamo perfetto perché si attiva un circuito di responsabilità politica che coinvolge il Parlamento rispetto al quale la Corte svolge una funzione ausiliaria articolo cento della Costituzione ed ecco che il sistema trova una sua coerenza
Perché allora nella vicenda del ponte non è stata richiesta come molti paventavano la registrazione con riserva
Perché la registrazione con riserva non produce effetto scusante
Viene meno l'esenzione la legittimazione preventiva dell'operato del dirigente che ha sottoscritto quegli atti
Una volta quindi perimetrato l'effetto conformativo che la ricusazione del visto produce
Ci si deve chiedere è un ulteriore profilo affrontato sempre nella menzionata delibera duecentosettantasette che profili di sovrapposizione possono esserci con il giudizio dinanzi al TAR laddove i medesimi atti vagliati dalla corte supponiamo l'aggiudicazione siano stati oggetto di ricorso al TAR
Ed è una questione che personalmente mi è capitato di affrontare
Vince chi arriva prima
Sentenzia mente vince chi arriva primo è giustissimo molto efficace come definizione
Io ho ritenuto personalmente che laddove su di un determinato profilo di legittimità dell'atto sia calato il giudicato del TAR
La Corte non possa rimettere in discussione il giudicato in sede di controllo preventivo perché verrebbe meno la coerenza complessiva del sistema dell'architettura costituzionale
Però dal momento che il giudizio dinanzi al TAR e acritica vincolata noi come corte potremmo trovarci abbaiare il medesimo atto relativamente a profili che non sono stati vagliati dal tarlo sui quali non si è formato un giudicato
Oppure potremmo vagliare altri atti della medesima gara che non sono stati impugnati dinanzi al TAR
Ad esempio dinanzi al TAR ben difficilmente viene proposto un ricorso avente ad oggetto la costruzione del quadro finanziario per la gara ad evidenza pubblica su cui noi invece vigiliamo per evitare che una mancanza di copertura in fase esecutiva produca poi lo scioglimento del contratto
Oppure la Corte potrebbe essere chiamata a vagliare atti esecutivi del giudicato amministrativo
Laddove rientrino nel catalogo tassativo di cui alla legge venti del mille novecentonovantaquattro perché comunque l'esecuzione del giudicato deve avvenire nel rispetto del quadro normativo di riferimento
E se la corte ricusa il visto su un atto esecutivo del giudicato amministrativo
A mio avviso rientriamo nell'ambito dell'articolo centododici comma tre pesci piatti
è una sopravvenienza che impedisce l'esecuzione del giudicato innescando la potenziale attivazione dell'ottemperanza per equivalente la tutela viene traslata sul piano risarcitorio
Parimenti però così come la corte non può mettere in discussione un giudicato amministrativo
Laddove sia la corte ad essersi pronunciata prima ma su questo ceto a brevissimo la parola al collega
Ritengo che la valutazione effettuata in sede di controllo preventivo sia intangibile dinanzi al TAR così come affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza quattro mila settecentottantanove del due mila venticinque originata da una una mia delibera
E quindi a questo punto c'è da interrogarsi su che tipo di pronuncia eventualmente debba emanare il giudice amministrativo cedo quindi la parola al collega per quest'ultime riflessioni credo di aver rigorosamente rispettato grazie
Grazie grazie consigliere per l'intervento dritto al punto chiarissimo stimolante e anche più che nei tempi perché ci sarebbero stati ancora dei minuti a disposizione quindi davvero grazie allora
Questo effetto scusante del controllo preventivo come
Va a rapportarsi con quella che la giurisdizione amministrativa con una forma di sintesi molto efficace il presidente parmigiano c'ha già anticipato vince chi arriva prima vince chi arriva prima
E e chiaramente questo già si dice molto di quello che insomma volevamo apprendere oggi grazie a queste relazioni ma il consigliere De Santis aggiunge il controllo della corte dei conti della
Può offrire un vaglio dispetto ai pedofili su cui non si è formato il giudicato amministrativo quindi abbiamo avuto una prospettiva su quali sono gli spazzini
Entro i quali può comunque muoversi il controllo della corte dei conti anche a valle di una sentenza del TAR o di un giudice o di una sentenza del Consiglio di Stato
Mi chiedo ora quindi questo effetto scusante invece come si diverte però dall'altro lato quindi dalla prospettiva del giudice amministrativo che cosa che cosa accade e quindi vince chi arriva prima ma ci sono degli spazi ci sono dei profili critici su cui occorre interrogarsi grazie presidente
Su
Giorno grazie innanzitutto verrà l'invito a questo prestigioso occasione di confronto surplus accusa
Il accettarsi riaccese accesa
Allora dicevo grazie per l'invito a questa importante occasione di confronto
Dunque cercherò di essere quanto più sintetico e mollando il collega De Santis allora
La prima cosa che mi viene in mente e che il concetto di autotutela amministrativa come poteri discrezionali ormai è un totem al vetusto perché perché già la corte di giustizia europea ci ha detto che anche quando sia intervenuto il giudicato da parte del giudice amministrativo di qualsiasi Corte nazionale
Su un provvedimento amministrativo che ha assunto in maniera illegittima nel senso che non è conforme alle normative comunitarie quello va annullato
E noi sappiamo tutte quelle polemiche che sono stati affrontati una ventina di anni fa a proposito degli aiuti comma aiuti finanziari da parte degli stati legittimi che sono stati sconfessati dalla Corte di giustizia europea e che hanno costretto hanno costretto gli operatori privati alla restituzione di somme indebitamente erogate dalle pubbliche amministrazioni
Quindi già l'autotutela non è più un potere discrezionale e tra l'altro l'autotutelarsi è innata proprio perché l'amministrazione siccome esercita un potere voi e prerogative pubblicistiche legati agli interessi pubblici può farsi a differenza di soggetti privati giustizia dal sì quindi intervenire sui propri atti facendo valutazioni discrezionali relativi all'interesse pubblico
Allora quando
Interviene il controllo preventivo della Corte dei Conti e il controllo preventivo
A effetto negativo cioè nel senso che non non passa il vaglio della Corte dei conti il problema che si pone dice ma allora l'amministrazione e tenuta cioè e la hutu della che deve esercitare su quell'atto sul quale non non c'è stato il visto della Corte dei Conti e tenuta ad annullarla sì la sua io esercizio del potere di autotutela e doveroso
Allora io risponde lei purtroppo no
Purtroppo no perché perché spesso il legislatore è stato chiaro anche con la modifica anche con la legge numero due mila ventisei non ha cambiato la natura del controllo preventivo della Corte dei Conti lo ha solo ampliato dal punto di vista oggettivo e soggettivo
Ma la mancanza di riscontro positivo priva un atto che già perfette già concluso priva dei suoi effetti quindi l'amministrazione non lo può portare ad esecuzione ebbene è evidente che non essendoci alcun effetto scusante di fatto non ci sarà un un amministratore pubblico così diciamo creativo e così avventato da portare di esecuzioni ugualmente quell'atto perché in questo caso si espone a tutta una serie di conseguenze
Non solo quelle di irresponsabilità sotto il profilo erariale ma penso anche alla responsabilità disciplinare e a tutta una serie di altre conseguenze che ci possono essere in termini anche di contenzioso civile e amministrativo quindi io più che parlare di un'autotutela doverosa io parlerei in questo caso che l'effetto di una mancata registrazione in sede di controllo preventivo della Corte dei Conti comporta un esercizio di potere eterodiretto
Cioè c'è un effetto conformativo che di cui l'amministrazione il pubblico fin scenario deve tenerne conto proprio in conseguenza di quello che la Corte dei conti ha chiarito nel rendere il la sua deliberazioni in sedi di controllo preventivo
Cioè è un po'come avviene d'altronde in sede di giudizio di ottemperanza
Dove come si dice il giudicato a formazione progressiva ad un certo punto l'amministrazione che ha un potere discrezionale ampio mano a mano si restringe come un imbuto fino a quando
Diciamo il l'esercizio del potere diventa necessariamente vincolato se non proprio di incollato un po'con margini molto ristretti
E secondo me e quello che succede anche in questo caso d'altronde il legislatore è stato molto saggio da questo punto di vista non fosse l'ultimo ma quello che ha congegnato proprio il controllo preventivo della Corte dei conti cioè la Corte dei conti è un organo giurisdizionale
Che verifica in senso ampio quello che la legittimità degli atti amministrativi in particolare in questo caso di quelli che sono gli atti che hanno un contenuto negoziale e quindi degli effetti diretti sulla finanza pubblica
Beh
A questo punto lo la Corte costituzionale la corte di conti agisce proprio come un organo giurisdizionale tanto è vero che poi le deliberazioni in sede di controllo preventivo può sollevare questioni di legittimità costituzionale
E se esercita questo potere giurisdizionale e del tutto evidente che non partecipa dell'amministrazioni attiva ma e in questo la legge uno due mila ventisei rafforza quello che diciamo il rapporto dialogico tra corte dei conti amministrazione controllata
A questo punto la Corte dei Conti verifica sul Po ad ampio spettro quello che ci sono i profili di legittimità della Cina amministrativa e inevitabilmente deve costringere l'amministrazione pubblica ad agire in modo diverso laddove non il parere non venga reso in senso favorevole e quindi l'amministrazione però è sempre lei la titolare del poteri attivo
Necessariamente ristretto necessariamente limitato proprio per effetto della del Paride della Corte dei Conti di quello che dice la Corte dei conti e le conseguenze saranno appunto nel senso della conformazione ma tra l'altro c'è anche un altro aspetto che quando l'esame
E su un determinato atto
Tu hai ricordato giustamente la legge uno due mila ventisei risale fino alla settima generazione degli atti presupposti che per non si capisce manco quali sono questi atti presupposti
Il sindacato è sul singolo atto ma ormai ci hanno insegnato un po'tutti quanti che l'amministrazione ormai si muove nell'ambito di un rapporto molto variegato con altre amministrazioni pubbliche con i privati
Quindi anche se il vieni a diciamo reso inefficace quell'atto quel singolo atto o una serie di atti compreso quelli presupposti
Diciamo noi la pubblica amministrazione molte volte non si può fermare a quella dimensione legata all'atto ma deve dire la sua azione amministrativa con riferimento a tutti gli altri procedimenti che adesso sono collegati
E ed è per questa la Regione
Per cui
La legge non ha mai previsto se non delle eccezioni che sono contemplati dall'articolo venticinque comma tre
Del regio decreto Milano è del mille novecentotrentaquattro no in cui c'è proprio come dire un effetto di annullamento da parte della Corte dei conti ma sono dei casi molto limitati che riguardano davvero
Una erogazioni di una spesa del tutto improprie del tutto inappropriata in tutti gli altri casi invece si lascia l'amministrazione questo potere e secondo me questo potere non viene meno è solo come dire ristretto
Diciamo limitato nei suoi ambiti e l'amministrazione non può non considerare quello che il lago
Dei conti ha detto nella sua deliberazione
Se fossimo indicazioni identici ma che viene Vincenzo e vaccinazioni legittima quella nulla questo è chiaro però non non c'è una doverosità l'amministrazione a voi se ne assume le proprie responsabilità laddove non la nullità giudica azione
Questo è ben chiaro potete fare la registrazione con riserva
è una strada certo certo perché poi che cosa potrebbe succedere se non chiede nemmeno la registrazione con riserva ma che cosa può fare furbescamente annulla l'atto ma non riproduce il e noi ci troviamo di fronte a un altro atto che il cui contenuto e quasi del tutto uguale a quello precedente che noi che è stato reso inefficace dalla Corte dei conti intorno e però si e si si crea un corto circuito quindi come dire e di fatto e di fatto che l'Amministrazione procederà all'autunno-inverno in autotutela ma non c'è una doverosità perché ci sono delle implicazioni nell'amministrazione attiva di cui inevitabilmente la Corte dei conti non può tenerne completamente conto
Quindi questo è un aspetto che secondo me non viene meno anche diciamo nella nell'ampliamento della dell'istituto del controllo preventivo
Per quanto riguarda invece i rapporti che ci sono tra giurisdizione contabile giurisdizione amministrativa
Francamente io li il problema non è che lo vedo perché siccome la Corte dei conti si muove come organismo giurisdizionale e gli atti che esprime hanno diciamo Forza di giudicato e quindi quello che ha detto la corte dei conti
Laddove dovesse interferire con un giudizio amministrativo un giudizio davanti al giudice amministrativo o precedenti o successivo ma che comunque non è arrivato ancora decisione ebbe quella quella deliberazioni assunte dalla Corte dei Conti e determinante per il giudizio amministrativo
Devo dire una cosa che a parte dei casi molto particolari
Ciò che è stato deciso su una questione amministrativa in un altro ambito giurisdizionale e voi sapete bene non vincola il giudice amministrativo ma viene preso a riferimento cioè non ne può prescindere ma può ovviamente valutarlo
E questo insomma chi pratica perché le le aule della giustizia amministrativa lo sa bene
E vale anche questo il principio vale anche questi beni
La deliberazione della Corte dei Conti ovviamente anche quando assume carattere definitivo
Se conosciuta dalla tribunale amministrativo regionale perché potrebbe succedere anche il caso che non ne viene a conoscenza con queste conosciuta viene presa a riferimento è valutata in sede di decisione ma anche in questo caso non finisce per avere carattere vincolante
Il giudicato il giudicato ovviamente a un Effetto per quanto riguarda quella re diciamo nell'ambito della giurisdizione
E il perimetro della Corte dei Conti e interferisce sulla giurisdizione amministrativa laddove la decisione finisce per essere rilevante nella soluzione del caso concreto nella soluzione giuridica del caso concreto il giudice amministrativo però ha sempre il potere in questo caso di valutarla
Cioè
Per quanto riguarda invece la decisione del giudice amministrativo
Che annullato un determinato atto
La la cosa si pone in maniera diversa perché mentre la Corte dei conti dichiara l'inefficacia dell'atto perché non ha passato il vaglio di legittimità invece il giudice amministrativo ha proprio potere di annullamento quindi quell'atto
C'è poco da fare laddove la sentenza del giudice amministrativo ha raggiunto la forza del giudicato a carattere definitivo quell'atto viene cancellato dall'ordinamento giuridico e questo e un dato giuridico e di fatto dal quale lei altre giurisdizioni non possono prescindere questo accade anche nel caso di giurisdizione penale venga mi viene da pensare in tutta
Tutto quello che le questioni che riguardano i reati per abusi edilizi dove può intervenire prima l'amministrazione procede a un'eventuale annullamento in autotutela di permessi di costruire
Vengono impugnati davanti al TAR e al Consiglio di Stato a un certo punto quelle quegli atti
Vengono gol annullati o circuiti il giudice penale non può non considerare che c'è stato un annullamento di un atto amministrativo che non c'è più nell'ordinamento giuridico e sociale e quindi di conseguenza operare per quanto riguarda la sua giurisdizione
Ho finito grazie
Complimenti
A beninteso
Beh beninteso ci troviamo innanzitutto di fronte a una legislazione di del tutto nuova e di una tematica che richiede veramente una riflessione la riflessione che poi sarà affinata nel corso ovviamente dell'esperienza
Della prassi è chiaro
Grazie ad una grazie
Grazie ancora presidente beh mi sembra che quella metafora dell'imbuto sia stata molto chiare abbia fatto subito capire
Alla platea di che cosa stiamo parlando tanto per il potere che residua in capo all'amministrazione anche a seguito di una mancata eventuale registrazione in sede di controllo preventivo che va restringendosi enormemente ma non scompare
Quanto poi credo per quanto riguarda mi pare anche in Aldini di valutazione del giudice amministrativo che non può non tenere conto evidentemente di ciò che ha fatto
La Corte dei conti in sede di controllo preventivo ma che comunque ha dei margini di apprezzamento
Autonomi ora il le alla relazione è stata mente interessante che già era pronta una replica da parte del consigliere santista però direi di rinviare il dibattito alla fase conclusiva
Perché immagino che gli stimoli possono essere molti i Visigoti non facciamo appendere oltremodo anch'io ulteriori due
Autorevolissimi relatori che qui abbiamo i inviterei oltre all'avvocato ma dov'è che già vivo presente inviterei anche il procuratore vitale al tavolo dei relatori e abbiamo da qualche parte anche il Cavaliere probabilmente
Vediamo
Allora uscire
No anche a beneficio di radio radicale di si seguita poi da casa
Allora
Si parlava di questioni di legittimità costituzionale se ne è parlato nella prima sessione se ne è parlato ancora adesso
Opportunamente ricordando che anche in sede di controllo preventivo la Corte dei Conti effettuando svolgendo una funzione sostanzialmente giurisdizionale può essere considerata alla stregua di un giudice a quo ora il tema posto dalla coste dei conti sezione giurisdizionale per il Lazio oltre che anche dalla Corte dei conti sezione giurisdizionale per la Toscana in riferimento all'interpretazione di questa nuova legge
è un'interpretazione come è stata definita costituzionalmente orientata ne parlava prima la
Procuratrice Del Grosso
Pone secondo me il rilievo degli aspetti su cui è interessante stimolare adesso le ulteriori relazioni ovvero sia
Sollevare una questione di legittimità costituzionale da parte di un giudice a quo anche se questi sia fermamente convinto per assurdo della infondatezza di tale questione ma purché vi sia un serio dubbio è un dovere del giudice a quo
è un dovere giudice a quo che a mio avviso si pone con una impellenza particolare alla luce della nuova giurisprudenza alla Corte costituzionale
Inaugurata dalla sentenza Pitruzzella centottantuno del due mila ventiquattro
Perché tra i tra i possibili rimedi della disapplicazione della questione di legittimità costituzionale della questione pregiudiziale presso la corte di giustizia dell'Unione Europea ci dice la Corte costituzionale che allorquando vi sia un tono costituzionale della questione
Pur non essendo il giudice è libero di scegliere il metodo più appropriato in realtà sarebbe preferibile andare dinanzi alla Corte Costituzionale perché la Corte costituzionale potrà se del caso attivare il dialogo con la corte di giustizia all'Unione europea quindi risolvere i dubbi di compatibilità euro unitaria
Oppure annullare eventualmente con effetti erga omnes la la norma ritenuta costituzionalmente illegittima o anche non annullare sempre con effetti abbiamo messo questo è un beneficio per la certezza del diritto quindi se la disapplicazione
è una disapplicazione immediata ma rischia di creare ulteriore incertezza su come interpretare questa legge
La questione di legittimità costituzionale può aiutare a risolvere questi dubbi quindi questo è l'incitamento che mi sentirei
Portato a fare su cui vorrei coi sollecitare anche i nostri autorevoli relatori a partire dall'avvocato Marrone e a partire al grande tema della paura della firma che è stato evocato come uno spettro
Rievocando l'incipit del capitale di marca sta ma
è davvero uno spettro è un tema su cui la Corte costituzionale stessa nella sentenza centotrentadue del due mila ventiquattro ha avuto occasione di sottolineare che si tratta di un timore
E sì che effettivo che è presente nelle amministrazioni e quindi si è un aspetto ma vediamo fino fino a che punto è uno spettro avvocato Malone grazie
O l'ingrato compito di parlare fra gli ultimi gliela per volere del procuratore di tale non solo l'attenzione della vostra sarò brevissimo perché non ritenuto
L'altro giorno reggevo intervista un ex presidente della Corte costituzionale che parlava del potere giurisdizionale
E mi è venuto in mente
Una cinquantina d'anni fa forse anche di più io giovane procuratore il mio maestro parlavo del potere giurisdizionale e il mio maestro il professor Abbamonte di disse Quaglio
In quei chi l'ha conosciuto sa che si esprimeva così Quaglio riportata la cornea l'acqua nella casa nella carta costituzionale non c'è mai la parola potere
Mi sembra una correzione di un errore giuridico e invece era una straordinaria intuizione una delle tante del professore Abbamonte della distinzione punto tra funzione e potere
Purtroppo sono quarant'anni che c'è uno scontro di potere invece in questo Paese
Io vorrei ricordare l'articolo settanta della Costituzione parla di funzione legislativa
L'articolo novantatré i dice che il presidente del consiglio prima di assumere le funzioni giura l'articolo cento del due dice che la funzione già evidenzia giurisdizionale esercita eccetera
Assistiamo da quarant'anni a uno scontro di potere
Non stiamo assistendo in questo mese
Un vergognoso scontro di potere su un referendum che non hanno nulla a che vedere con la funzione giurisdizionale
Nulla
Da una parte c'è
Un potere che si difende la magistratura di spartirsi le nomine come fanno da sempre sulla base delle correnti nel Consiglio superiore della magistratura e dall'altra parte c'è
Un potere esecutivo che ci che legislativo che circa di cogliere l'occasione per
Diciamo dare una mazzata come si direbbe Napoli
Anche se tutto questo e noi cittadini siamo diciamo presi dal problema e votiamo no
Sanciamo continua continuerà
La pratica orribile della spartizione delle nomine nel CSM se votiamo sì
Mettiamo l'orribile principio in Costituzione che un organo costituzionale possono essere date per sorteggio cioè neanche Grillo col suo principio l'uno vale uno era arrivato alla a un obbrobrio simile quindi vedete come diciamo e si sentiti oggi dibattiti in cui nessuno parla della funzione giurisdizionale se funziona se non funziona quali rimedi corrono quel suo scontrosa avvenendo in particolarmente nel mondo penale ovviamente ma devo dire che anche la Corte dei conti non è stata
è stata sfiorata da queste da queste cose prevede la sentenza del fine vita della corte dei conti del Lazio mi sembra proprio emblematica in quel di questo genere
Quindici giorni dopo l'entrata in vigore di una legge
Buona o non buona diciamo da migliorabile non migliorabile Padalino civili affronta un problema che cosa una cortesia la corte dei conti dell'ANCI come sentenze
P come si può dire che orientata costituzionalmente c'è una legge Dellas disattende l'essere dichiarata incostituzionale tramite ma non Allodi cinque invochiamo le norme europee eccetera
E una ritorsione nei confronti del potere giurisdizionale nei confronti del potere esecutivo siccome improprie sempre è sempre la stessa storia diciamo
Ed ecco perché anche la Corte dei Conti è stato sfiorato mi ha sorpreso oggi presidente Oricchio con un paio di affermazione o no la negazione che esista il timore della firma
E poiché non si sentiva la necessità di questa legge indù dissento da tutte e due queste affermazioni
Per se non si se non c'è il potere la paura della firma vorrei dire al magistrato Auric perché lì da decenni si dice che i magistrati non dovevano essere soggette responsabilità se no avrebbero paura di farlo indagini
Non c'è
Allora possono essere soggette anche i magistrati allora nella al al potere dalla Corte dei Conti ha la responsabilità c'è il proprio dirlo paurosi
Io ho avuto un'esperienza amministrativa l'amico Laudadio anche
Appunto che il professore consiglieri
E sappiamo quanto è difficile nella vista sulle far firmare un dirigente
Edifici perché ha paura
Perché ha paura perché ripeto non è più la corte dei conti di una volta lui siamo oramai nette
Ultrà cinquantenario nulla osta
Professione
Dove la Corte dei Conti da uno schiaffetto dipendente diciamo fino agli anni fino al due mila la la la giurisdizione della Corte dei Conti si risolveva diciamo in di una piccola e dopo sono cominciate le condanne a milioni di Euro
è un funzionario pubblico Mammì chi me lo fa fare
E il problema c'è e ci stanno enorme nella pubblica amministrazione
Si sentiva la necessità perché quante volte andiamo a vedere la Corte dei conti ha in perpetrato la legge in maniera
Difforme da quello che dice la legge
Se il problema
Tennis
Più lunghissimi
E come come come come condiviso giurisprudenziale
Chi glielo faccio subito
La
L'autonomia della magistratura a mio avviso sì di di si afferma tanto più quantomeno la magistratura e sorbitolo e sui poteri
Questo deve essere un principio chiaro
Perché si sordità ci sarà subito la reazione uguale e contraria Petit ipotesi dirigenti si scontrano non c'è dubbio
La prescrizione
Proprio per la leggenda di una chiarezza assunta
La legge
Del mi pare un po'ora invece voglio rimanere sul fatto no non vogliamo certamente non se non è andato ad esempio la ringrazio per fallo Franza sarà utile a questo scopo vengono guardati quando lei parla a nome del gruppo promosso Mammucari dovrà per entrambi i punti anche valgono Aprea no no credo che lamenta però siccome tutti abbiamo avuto modo di svolte dalla relazione direi coloniale dell'azione però su un dibattito allora
Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso
Punto
Questa è la legge
Poi si costruisce una giurisprudenza esorbitante della legge cui si comincia dice no mandando al fatto dannoso da quando la corte ha saputo da quando la Procura fa ha saputo in fatto dannoso
Poi cominciò in meno perché siccome oramai le indagini a fare quadri dinanzi in onda quando la Guardia di Finanza l'ha saputo da quando la Guardia di Finanza e l'ha trasmessa alla Procura con la conseguenza grave che siccome
E segreto istruttorio nessuno sa nella parte essa quando Laporte la procura ha avuto gli atti e quando ha saputo della notizia
Ventinove virgola cinque per
Però io io cioè no Libertador due problemi però non è mai capitato di io propulsori intervenne l'intervento mila io sto facendo una relazione dopo dice gelido e tutte le sciocchezze che voglio
è libero di dire quello che vuole ma non mi dell'intergruppo
Allora quindi mi è capitato l'ho visto in un giudizio che c'è un altro numero precedente non sono riuscito a sapere quell'ombra che con il diritto
Era chiaramente ritenendo un processo una cosa con risparmi io non voglio entrare in cui s'
Colpa grave
C'era la necessità in aceto lo dice la Corte costituzionale e c'era la necessità digerire quel prosegue la colpa sarà ma perché si è detto questo
Perché anche qui leggendo le sentenze c'è mai stato una
Serio approfondimento nelle sentenze se non in una formula di rito dicendo c'è la colpa grave
Che che dica che il comportamento in quel giudizio del soggetto è stato colpa grave in in dell'area non mi ricordo questa sentenza quindi siamo
Carlo proporzionato
Ripeto quando una cosa era quando appunto la Corte dei conti funzionava da organi di indirizzo Irving e diceva con con una serie di diversi
A quello altra cose quando si è arrivato a
Sentenze di condanna milionarie eterno di gran lunga superiori a quelle del tutto indipendente guadagnati tutta la vita cioè e neppure pensabile che ci sia un che non ci sia una proporzionalità
Tra diciamo
Il comportamento quello che prestiti insomma quindi io penso che questa riforma
Poeta un atto di risposta a una serie di di comportamenti e di decisioni della Corte dei conti che ordinamenti un documento
Poi come sempre avviene possiamo discutere se la risposta adeguata se una risposta eccessiva sembra bene non va bene eccetera ma non si può certamente dire che non si sentiva la necessità di un di un riforma che finalmente vi affrontasse il problema della difficoltà delle amministrazioni di interventi
E vorrei dire un'ultima cosa ora volta
Ciampi il funzionario era protetto da una giurisprudenza granitica
Cioè la il Consiglio di Stato svolgeva un ruolo di indirizzo come dice come si vuole che sia il giudice Special Vincenzo dell'amministrazione
Oggi questa divenne granitica non c'è più
Oggi tre mesi dopo la stessa sezione dice l'opposto
Un funzionario che e Aprica una sentenza del Consiglio di Stato tre mesi dopo si vede annullare il suo nome del provvedimento perché il Consiglio di Stato io in quel quell'altro illegittimo
C'è un problema anche qui c'è un problema per il funzionario che abbia applicabili interpretare leggi come diceva giustamente felici sempre più complessa da interpretare
E che io oggi
Già gente concimare all'esperienza quando di quelle leggi con nel senso che a cercare di tanti lassista questa legge scritta malissimo e quindi
Io penso che
L'intervento legislativo era necessari
Quello che mi mi mi preoccupa di più e la seconda bar non da parte che rischi con cui si interviene diciamo addirittura nei giudizi in corso ma è la parte della delega
Quella parte mi sembra molto più preoccupante e non riesco a capire perché appunto Bingham invece sottovalutata è un è una delega sul quale secondo mi bisognerà molto vigilare perché e in quella della lega
E cioè una brutta risposta
Ma a un a un a un giù in questo caso a un giustissimo comportamento della Corte dei Conti
Perché appunto la la la mancata registrazione del contratto se il ponte sullo stretto credo che il Governo non abbia non l'abbia gradito ovviamente anche se devo dire che è una cosa la Corte dei conti ha detto una cosa talmente ovvio che avrebbe detto qualsiasi persona primo anno in giurisprudenza bisogna fare la gara le per una fatti sforzasse talmente poco discutibile che nelle che ci sta
Quindi io vedo dei diciamo l'aspetto su cui bisognerà riflettere di più è la fase della Belle grande
Ma rende bene
Il progetto di procedimenti oramai sono troppo complessi
Cioè oramai la pubblica amministrazione per mettere il per porre in essere un procedimento a una serie tale di passaggi
Che se fossi lungo utili ecco ottantatré a risolvere i problemi
Sarebbero ultra necessarie neutra ma tante volte diventa nel sistema addirittura parlando di un possibile conflitto tra giudice amministrativo al giudice contabile
Cioè e come può funzionare un sistema e come può essere poi
Valutata la responsabilità di un funzionario pubblico o di un amministratore
Ultimi due cose e poi finisco
Io credo che la Corte dei conti non abbia adeguatamente diciamo
Non si sia adeguata alla rivoluzione che c'è stato nell'amministrazione a seguito delle delle cosiddette Bassanini
Cioè oggi il potere nelle amministrazioni è completamente diverso da quello che era venti anni fa trent'anni fa oggi il potere nelle amministrazioni e totalmente frazionato
Nel senso che ci sono individualità e e questo processo di individuazione delle competenze sulla base del Gervasi delle competenze che ci sono le le amministrazioni a mio avviso non è stata adeguatamente approfondito dalla corte dei
Perché oramai gli organi politici dell'organo del diciamo delle amministrazioni
Sempre più difficilmente sempre più raramente vengono a conoscenza dei procedimenti amministrativi si sono che avvengono nell'ambito dell'amministrazione la separazione netta che hanno molti hanno voluto il la legge tra diciamo potere politico e e amministrazione
è una separazione nettissima che invece il punto è stata una generazione sbagliata detti perché non può essere così dovrà essere rivista Primo Botti ma oggi c'è
Tutto questo su questo aspetto a mio avviso l'evoluzione della giurisprudenza della Corte dei Conti non c'è stato perché mi abbiano visto che comunque diciamo che il Sindaco viene condannato perché il sindaco dell'amministrazione quindi si presume che debba sapere tutto quello che accade Ernani garantisco procuratore io che ho fatto a otto anni questo mestiere
Non è così la conosce l'amministrazione ci sono stati condannati i presidenti di regione impervia perché alcuni perché gli uffici non funzionava macigni San presidente giù se l'ufficio funziona non funziona
L'undicenne
Noi
E come
L'evoluzione dell'amministrazione l'ampliamento delle dimensioni dell'amministrazione la frantumazione dei poteri nell'ambito dell'amministrazione in Consiglio nel trampolino sa bene tutte queste cose
E ora mai l'amicizia è diventato qualcosa di di estremamente ratifica l'economicità
Oggi mi mi ha e la legale rappresentanza sempre il Sindaco
Non c'entra la rappresenta
Non c'era il dirigente
Impegni
E tutto questo è un altro elemento che ha contribuito a produrre questa legge perché ovviamente rispetto al fatto che un potere politico ha non ha più il potere politico che aveva fino a trent'anni fa ma è enormemente rigore ridimensionato e condizionamento e frantumato ripeto queste non c'è stata una una uguale evoluzione della dell'orientamento della giurisdizione io credo prendo previsto Silvio
Piero io penso che entrambi i tre cardini di questo intervento legislativo
Affermare che la prescrizione e da quando avevi fatto
Ci stanno per discutere
Davide modesti di di qualificazione dà la colpa grave e mi sembra che la sfida assolutamente condivisibile e lo dice la Corte costituzionale dovrebbe dare quindi nemiche il legislatore sia adeguato
E non apportare le condanna quella che il tenore di vita di un di un funzionario pubblico cioè il funzionario pubblico nel grande deve deve per tutta la vita Lion pagare un danno deficienti ha commesso mi sembra che sia una cosa che contribuisce sempre più appunto al problema della paura della firma perché quel giorno alla fine dice ma Meet me lo fa fare
Grazie
Grazie grazie avvocato Madone per l'intervento appassionato e schietto e anche per averci dato subito
Il il la per l'organizzazione di prossime iniziative su questo tema visto che dell'Adele gara non si è parlato e evidentemente se ne dovrà parlare quindi
Sì è sicuramente si dà l'occasione e lo stimolo per tornare su questi temi ora però a chiusura delle relazioni odierne abbiamo il procuratore vitale procuratore vitale che immagino come ha già dimostrato con la anche replicare a quello che è stato detto e immagino vorrà tornare sul delicato tema del bilanciamento tra articolo ventotto articolo novantasette tra responsabilità e buon andamento e sul tema che aleggiato in questa sala della paura della firma quindi procuratore vitale grazie e a lei la parola
Grazie a voi in primis non posso del potere nel proprio di ringraziamenti nell'ottica di una continuità che anche io personalmente spero di aver perorato a creare anche grazie alla contributo dei colleghi la disponibilità dei colleghi relazionava possibilità che siano fondamentalmente pressoché al momento e permanenti queste tavole rotonde che devono vedere come diceva giustamente della un presidente foreste
Però in questo momento storico diciamo così delicato ma non tanto per le scelte che si vanno a prendere ma so tutto per i modi con cui lo si vanno a prendere c'è bisogno di un recupero della cultura della giurisdizione
Ci sta anche questo questo e quell'Italia ricavati dalla FIFA che scolora
Recupero della cultura della giurisdizione che impedire vere fondamentalmente protagonisti tutti della medesima
Come parti fondamentalmente necessarie non partì meramente sostanzialmente occasionali provetti diciamo l'avvocatura a mio avviso è piena fondamentalmente componente della giurisdizione
Per la sfida anche nel rapporto personale dal medesimo a declinare con la corte dei conti rispetto a una tipologia di responsabilità con la con la ministra di IVA
Che fondamentalmente producendo degli effetti in corso d'opera produce anche chiaramente delle situazioni con formative che possono innestare anche in maniera molto significativa
L'attività di legali qualunque supporto non l'amministrazione a porre in essere quel processo correttivo delle distorsioni che sull'ambito inquirente vengono rilevate
Tornando fondamentalmente alle suggestioni che della mi scuso con l'avvocato Morrone per cui l'intervenuta interruzione di prima ma non era voluta ciò non era diciamo destinata non è una finalità esclusiva di andare chiaramente
A contrastare il suo ragionamento era solo legato al fatto che si tratta sostanzialmente di questioni dove obiettivamente dal nostro punto di vista diciamo la situazione completi diversa sia per quanto
Concerne l'interpretazione della prescrizione che è stata sì modificata fondamentalmente dalla norma dalla novella uno due mila ventisei ma in maniera sostanzialmente analoga a quella che era proprio invece all'interpretazione diciamo granitica della nostra giurisprudenza
Provetti esiti arsi vivi si richiama fondamentalmente la verificazione del fatto lo studio di danno indipendentemente dalla conoscenza dallo stesso
Ma ricordo la nostra giurisprudenza ha costruito la tempestività sulla conoscibilità che infatti rimane fondamentalmente esclusa dalla novella proprio perché non ma questo perché non perché la novella voleva fare una cortesia alla corte dei conti
Ole fatta non è una cortese alla corte dei conti ma la cortesia la tutela dei diritti perché chiaramente le l'azione della Corte dei Conti serve a tutelare interessi collettivi interessi fondamentali dell'erario
Sotto il profilo anche di perseguimento dei danni che servono non tanto all'effetto ristorati Ivo ma molte volte a dare un esempio c'è a fare in modo che la volta successiva la l'effetto tornando alle deterrente sole cedole stimolante della corte oggi non si esprime
Anche nelle sentenze di condanna allora passa in giudicato ferma restando la grande attenzione a stimolare processi correttivi
Si esprime anche soprattutto attraverso le stesse perché una condanna per producendo the best practice all'interno della medesima pronuncia che la delineata quindi chiaramente produce degli effetti conformativa anche di lungo periodo questo per tornare anche all'aspetto diciamo che non si può che rimandare al mittente collegato alla alla gli accertamenti per colpa grave dove fondamentalmente come vedremo di qui a breve anche in relazione a quello che è stato il percorso diciamo della norma così Della positivi trazione così come introdotta sacrosanta come figura introdotta nel contesto diciamo della novella
Si tratta proprio fondamentale della ricezione da parte del legislatore
Di quelli che sono vere e proprie fondamentalmente approdi della nostra giurisprudenza in materia di negligenza inescusabile di fondamentalmente omissione intollerabile da predicazione delle funzioni quindi onestamente diciamo senza alcuna vena polemica però preso in una prossima occasione credo che sarebbe opportuno anche affrontare delle eventuali mancanze sotto il profilo dell'accertamento della responsabilità delle sentenze definitive delle Corte dei Conti abbiano potuto produrre però che siano chiaramente Faraggi delle osservazioni che vengono fatte proprio sul pronunce specifiche
Di di condividendo insieme quali sono gli aspetti chiaramente delle stesse e fondamentalmente potendo avere l'opportunità di confrontarsi su quelle che poi sono stati i motivi per i quali quel soggetto è stato condannato in maniera definitiva
Quindi queste per quanto concerne diciamo gli aspetti di cui abbiamo velocemente dibattuto prima per quanto concerne la paura della firma e quindi fondamentalmente quelli che sono i motivi che sostengono la intervento legislativo uno due mila ventisei
Ribadisco che qui non si fa fondamentale non si vuole assolutamente da parte mia
Alla intraprendere come lo è stato anche da parte dei colleghi un processo fondamentalmente a quelle che erano le intenzioni del legislatore che in parte anche condividiamo quello che sostanzialmente non riusciamo a condividere sostanzialmente alcuni aspetti critici che vogliamo porre all'attenzione della dottrina sono proprio fondamentalmente dei modi in cui si è pervenuti sostanzialmente a queste modifiche
Anche che alla nostra vista offro strano fondamentalmente in prima battuta
Sesso sostanzialmente i diretti interessati
Per la paura della Sirma però c'è da dire a questo siamo ad onore di verità proprio cioè non non fondamentale ed escludendo la possibilità che la stessa esista in una dimensione di difficoltà dell'amministratore del dirigente pubblicato operare ma certo non si può ricondurre sostanzialmente alla paura della firma per la responsabilità contabile Misserio contabile
Ma sì non si può che ricondurre a tutta una serie di problematiche imprevista anche l'eccesso normativo questa burocrazia normativa anche questa frammentazione questo frazionamento questa fondamentalmente creazione di sempre due posizioni addirittura tra amministrazioni diverse ed io mi sono trovato fomenta mi sono imbattuto in una vicenda di omessa riscossione
Ne ha fondamenta l'addizionale regionale su una cosa su concessioni demaniali in particolare c'ha un valore non soltanto in positivo ma anche sostanziale significativo perché sconta grande aspetto lucrativo questa concessione demaniale
Fondamentalmente producono determinano non posso diciamo nascondervi di essermi trovato al cospetto di una situazione Durango le amministrazioni interessate
Una come concedente una come soggetto titolare dell'imposta non avevano posto in essere una su una atto in sul relazione applicazioni doverosi momenti di accertamento riscossione piuttosto che per tutta la giustizia era allorquando chiaramente accertamenti venivano impugnati
E in questo caso posso dire fondamentalmente sotto il profilo della colpa grave o del dolo nono individuo c'erano tutta una serie diciamo di contorsioni
E di problematiche legate anche alle leggi attuative di questa imposizione di natura Lazzi regionale piuttosto che anche a quelli che erano la regolamentazione di organizzazione degli uffici impositivi interni alla Regione
Che producevano questa situazione però sostanzialmente soltanto un'attività inquirente poteva fare emergere che chiaramente non è collegato alla paura della firma ma è collegata proprio alla incapacità tregua lette dall'amministrazione di dalla non possibilità di terreno agonica faceva porta l'amministrazione di riuscire fondamentalmente a sostenere queste situazioni chiaramente dove non è chiara la normativa non è chiara neanche la declinazione delle funzioni all'interno dell'organizzazione amministrativa in questione
Vi è da dire però allo stesso tempo che non possiamo fondamentalmente non rimandare al mittente anche quello di essere gli unici responsabili di questa paura della firma è come stare i toni con questa la pozza davanti questa riforma e chiaramente ci lasciano travette molto
Da anche abbastanza delusi sostanzialmente pure sedi colleghiamo a quelli che sono ben evitabile ma delusi come cittadini
Perché ci si rende conto dalla finanche riforma che potesse possono essere utili al netto della paura della firma però per valorizzare e razionalizzare una magistratura così significativa con una responsabilità così importante come con l'amministrativo contabile
Totalmente risarcitorie che oggi più di ieri riesce a creata are tutela pure in settori penale dove sono andamento la medesima è venuta meno per scelte legislative anche sacrosante perché si può ritenere che una vicenda non abbia disvalore penale ma ancor di più perché c'è un'implementazione sedotti profilo della quantificazione del danno che nel penale rimane
A quelle che sono le prime diciamo vicende i primi aspetti delle reti di regolarità legati per esempio a truffe aggravate indebita percezione di erogazioni natura comunitaria
Piuttosto che a una funzione anche di completamento della tutela rispetto a tutte le vicende penali che invece voi per una prescrizione diversa al netto da quello che il di Assago Chiarante lasciamo a quell'aspetto però comunque una decorrenza
Più veloce di quella contabile fermo restando chiaramente all'azione tempestiva di quella contabile
Quindi essere fondamentalmente questo richiede pensava di Teramo che sostanzialmente fosse importante agire una maniera più contemperate per tentare spetta quest'aspetto che poi sostenute tutelato da proprio dalla funzione deterrente
C'è la funzione deterrente serve soprattutto sostanzialmente a fare in modo che la responsabilità amministrativa continua in maniera reale a poter produrre questi effetti con forma di questi effetti fondamentalmente anche di supporto e di stimolo e di adeguamento delle situazioni diciamo fondamentalmente distorsive allorquando si può intervenire pure con quelli che sono da anni in itinere
Per quanto concerne infatti la questione prova della paura della firma in maniera specifica vediamo che l'unico studio
E questo è significativo
Serio cioè empirico che è stato fatto in relazione a regione proprio in relazione a quella paura che la firma e quello di forma pia che nel due mila diciassette ha sentito mille settecento dice dirigente ovvero over quaranta centrali e locali per chiedere se sono preoccupati perché
Sotto il profilo chiaramente leva andare della responsabilità che segue alla chiaramente sottoscrizione determinati atti piuttosto che alla gestione procedimenti amministrativi
Ebbene le magistrature compresa se non in primis la Corte dei Conti considerata l'attenzione che si è data nel contesto diciamo della razza legislative
Sono all'ottavo posto il primo posto alla mancando sto per rispondere anche a quelle che erano le sue giuste suggestioni sulle difficoltà dell'agire pubblico ai livelli sia gestionali che piuttosto desolante storiche di gestione
Di di di via Diaz di amministrazione attiva e quindi sostanzialmente gestionali
Al secondo al primo posto abbiamo la mancanza di direttive date dai vertici e questo già si fa capire come sostanzialmente purtroppo a causa anche di un mancato investimento politico
Probabilmente nel contesto della pubblica istruzione italiana fermo restando le dovute sparute eccezioni ci stava una riforma mancata acquisizione di una posizione di concreta responsabile da parte dei dirigenti che probabilmente anche poco stimolati quello del trattamento economico tra virgolette fisso sia sul sia fisso che accessorio probante non legato in maniera significativa i risultati
Non si impegnano fino in fondo pure perché c'è questo iato come anche fondamentalmente ha rappresentato la l'avvocato Marrone tra aspetto politico l'aspetto amministrativo delle probabilmente anche la politica l'alta amministrazione riesce a fare in modo però fatto sta che il primo motivo della paura della firma da quello che è l'unico studio serio e mi sembra fatto d'autorità assolutamente credibile soprattutto con una studio empirico realmente attendibile ci ha sentito mille settecento dirigenti
Dà la misura di quello che è uno dei principali problemi che potevamo anche immaginare ma che è probabile non viene proprio perseguito
Dal legislatore attraverso diciamo delle normative specifiche al secondo posto abbiamo la mancata codificazione dei testi che un altro aspetto che ci riportano indietro diciamo voi che siete
L'uso avvocati dicono al grosso lustro geologo deve significare in maniera specifica
Alla no
Al terzo posto abbiamo invece l'infelice formulazione delle norme e questo è un altro aspetto deciderà anche oggi sono andamento discutere al quarto la mancanza di aggiornamento Peppe c'è una gerarchia che dove Sonata nelle rispetto alla quale
Dal quarto d'onore alla per quanto concerne la paura delle magistrature diciamo delle responsabilità si arriva all'ottavo posto quindi questo pensare di alla dimensione manda il fatto che non si deve intervenire ma che non si deve intervenire sulla base di quello specifico fondamentalmente motivo e basta
Per quanto concerne poi diciamo vorrei fare diciamo di giusto diciamo dei degli spunti legati a quelle che sono le criticità di relazione sia chiaramente a quello che il tetto e quindi alla decurtazione fondamentalmente viene attribuita un danno che rimanga una responsabilità che rimane di matrice esclusivamente risarcitoria
E questo perché esse sono a norma fondamentalmente ci dà la dimensione della sua integra l'accertamento prima voi dell'applicazione del cosiddetto sconto e in secondo luogo anche l'aspetto
Diciamo di essere fondamentalmente andati ben oltre quelle che erano le indicazioni legislatore quindi tornando pure diciamo allo spunto che aveva offerto diciamo dello nella nell'introduzione della tematica
L'avvocato mi hanno Giannotti per l'avvocato Iannotti lo spunto è legato pure sostanzialmente a vale fondamentalmente la atteggiamento da vere relaziona quelle che sono le criticità portanza per un atteggiamento teso sempre a cercare la possibilità di sollevare in che misura vada sono entrate ricercato questa necessità di sollevare in presenza di dubbio così le dettiamo sezionale
Oppure fondamentalmente come se non le si ritiene più opportuno in una prima fase cercare di dare a queste norme
Una applicazione costituzionalmente orientato come già intervenuto sotto il profilo dell'apparato sotto il profilo del tetto probabilmente non è possibile chiaramente da delle limitazioni oggettive di quello che viene introdotto andare in questa direzione quindi probabilmente piuttosto però rimanendo diciamo la possibilità così sale condivido diciamo anche la quella indicazione di fondata dall'avvocato Marrone su una certa un sorta di eccessiva tempestività al di là della bontà questo cioè a pensare anche esso siamo ragionamento che voleva un attimo ha sollecitato tutti noi
Però sicuramente importante sin da subito fare emergere bene queste criticità per cercare probabile di stimolare ben prima sotto tosa spetti dove fondamentalmente se andate oltre la misura anche della patente di legittimità costituzionale
Offerta dalla giudice della centotrentadue Pitruzzella
Cercare di favorire quello che un intervento politico e posso Transit correttivo portare più ad unità ad equità e a diciamo un effettivo equilibrio tra quello che sostanzialmente è come sappiamo la difficoltà la paura di firmare lavoro quindi la tutela del pubblico ma io che io voglia di condurre all'articolo novantasette un dal buon andamento perché per dietro lavora della firma se c'è una reale necessità quella di fare in modo che la pubblica amministrazione funzioni
E si efficace al massimo momento possibile con quella che è la funzione deterrente che però paradossalmente a me questo non mi stanco mai fondamentalmente di ripeterlo
Sposa sostanzialmente la stessa denominazione diciamo razionali di razze perché anche la finalità deterrente a ribadisco come fondamentalmente suo motivo di fondo e sua diciamo portato di fondo non quella di arrivare alla condanna per generare può effetti generate dire Special prediche delle buone sentenze sicura che producono mercoledì chiaramente cambiare le corse le carte in tavola de di fare utili fondatamente cercare di dare attraverso il suo corretto esercizio specie nel contesto diciamo requirente
La migliore risultato il migliore lamiere risposte cittadini cedere una correzione di quelli che sono processi diciamo distorsivi che si sono compiuti del danno e di una inibizione piuttosto che contenimento del danno che essa determina cioè secondo me ce ne potrebbero essere tre mila di esenti questo è l'aspetto fondamentale della nostra magistratura e l'aspetto fondamentale anche della funzione requirente dove requirente bravo si vede proprio su questo crinale
Che te non ha una grande ed è stato bravo nel senso sempre siamo senza avere Area Ra nessuna valutazione di merito breve cui rende che si impegna che Chiarante sposa quelle che sono le armi potere
Dell'attività requirente contabile e quello proprio che fondamentalmente quotidianamente relazione fascicoli timbrico investe dove boh
Agire in maniera immediata dopo sostituire sollecitare subito un processo conformativo lo fa in maniera significativa
E quindi chiaramente fa in modo letterale non solo non ci sia lo spreco ma che quei servizi pubblici che sono interesse all'utilizzo di quei denari pubblici quelle risorse pubbliche
Che oggi per come ben sappiamo sono fondamentalmente sempre di più all'attenzione anche della non solo della pubblica amministrazione ma anche della parapubblici amministrazione commosso chiamarla io cioè tutti privati che comunque fanno business con l'Appia
Attraversi strumenti concessori pensiamo soltanto a quanti servizi pubblici quanti beni pubblici oggi necessitano per avere una loro migliore erogazione per avere forma intorno ad una migliore valorizzazione per essere messi effettivamente a favore della collettività di essere gestiti da privati attrezzati secondo regole specifiche
Ebbene oggi chi è l'unico presidio rispetto al corretto adempimento degli obblighi gravanti su questi soggetti e quindi funziona la fa sì che fondamentalmente
La
Dimensione di utilità chiamassimo a favore dei proprio diciamo Lares non la Corte dei Conti Ramella responsabile amministrativo contabile perché quella prove lealmente deputata a in fondo contrastare costantemente piuttosto che sostenere il corretto e funzionale funzionalizzato utilizzo dei soldi pubblici e questo vale anche rispetto voi anche al vaglio di legalità amministrativa dell'atto perché soltanto alla corte dei conti attraverso la procura da utilizza di chiave legati fondamentalmente a delle situazioni di plateale legittimità che si erano create nel contesto dalla pubblica amministrazione pesano sulle stanati grazie affetti con formativi di azioni che sono intervenuti facendo in modo che non avessero attuazione questi accordi LCD ebbene quell'accordo illecito che era platealmente lecito è stato se
Una corda le riuscito ad essere benché soggetto alla valutazione del TAR nel momento in cui per concessionario che era beneficiato ha impugnato chiaramente la recupero dinanzi al giudice amministrativo solo grazie all'inchiesta amministrativo contabile che chiaramente riesce d'ufficio ad Hadera può fonda potenzialmente alla possibilità di avere un occhio fondamentalmente avverte costante
Su tutto quello che il mondo della legalità finanziaria nella quale sappiamo bene va inclusa non soltanto il parametro di legittimità
Ma anche il cosiddetto parametro di merito e sterno quello dell'arbitrarietà dell'aviazione da della logicità
Quindi questi sono giusto come quadro diciamo del ruolo e del significato della corte dei conti della procura era reale di tutti gli uffici della corte voli
Anche questo dialogo costante col controllo
Pure fondamentalmente foraggio diciamo un po'e potrà foraggiare sempre di più attraverso le sue attività chianche sono in gran parte pure di iniziativa di verifica
Su vicende molto importante anche che oppure anche di segnalazione attraversi preventivi legittimità di situazioni patologiche che possono commentare ad integrare una legge specifica il punto b Milano e quindi sortire l'apertura di un procedimento responsabile amministrativa quelli sono tutti aspetti che fa una grande meritano una maggiore attenzione nel contesto di grande tornando a quello che era il suo spunto di partenza era la questione della finalità deterrente
è inevitabile che la finalità deterrente viene mortificata attraverso un tetto che sostanzialmente è completamente diverso da quello che fondamentalmente era stato proiettato dallo stesso giudice dalla Consulta
Se questa è una cosa non so se abbia ci ricordiamo bene la alla alla centotrentadue Alciato trentadue assolutamente ritiene necessario
Partendo dalla novantotto che richiamava il professor contiene in materia di colpa grave quando si è passati sostanzialmente alla valutazione sull'abbassamento della soglia la per l'elemento soggettivo dalla colpa lieve alla colpa grave di un innalzamento diciamo due
Non è un abbassamento detto Benetti grande più difficile tutelare vent'
Dall'aver tracolli leve grave ed ha creato confusione
Il segreto se essi si arretra
In quel caso c'è stato il conforterà sullo stesso motivo che oggi conforta il tetto non la necessità di trovare un nuovo punto di equilibrio tra l'agire laddove la tutela dell'agire ammise del buon funzionario lo conforta funzionare deve esercitare il potere amministrativo
è la funzione deterrente quindi vale rispondere di quegli atti al fine di fare in modo che lo si faccia in maniera minimamente dirigente
Bene dall'odore anche oggi già rimangono gli stessi motivi a a supporto di indicazione che però riguardava l'introduzione di un contenimento
E come chiedeva questo contenimento la corte ussaro questo è un aspetto fondamentale che chiaramente anche quel contenimento che di principio l'avvocato Marrone esortava al netto della bontà di quelle sentenze
Per sentenze che anche se giustissime sotto il profilo degli del gli elementi costitutivi della fattispecie veniva scrutinata e quindi veramente integrante una colpa grave una rimproverabilità seria però come diceva giustamente poco sono s'erano
Oggettivamente sproporzionate rispetto non siamo stati guadagni una prova rispetto chiara da quella che è la posizione di quel funzionario dirige ma anche di un amministratore pubblico
Perché vivo allora questa è un po'sono se sarà la battaglia che andava fatta attraverso l'introduzione di un contenimento serio invece è stata una battaglia politica che è partito dalla presunta paura della firma
La realtà un contenimento che non è serio perché abbatte ma non essere o non solo per la percentuale di sconto che introduce
E per il doppio detto quando deve essere un tetto perché il doppio detto perché negativo e contraddittoria incongruo perché il doppio detto ma a differenza del primo va allegare la responsabilità che cosa guadagno
E questi ingiustificato
Perché questo crea disparità di trattamento perché non è vero che chi guadagna di più può essere meno responsabile il responsabile di guardalinee non è assolutamente vero perché io in Calabria incrociato più volte delle situazioni fondamento era proprio sul dove c'era una sovrapposizione delle dinamiche fondamentalmente condizionanti dal basso verso l'alto
Cioè dalla funzione gestionale più forte la funzione gestore perché effettiva dei grandi tanti comunali calabresi sono incancreniti da dirigenti che sono esponenti di criminalità organizzata sempre quello fa tributo con la politica avrebbe c'è poco da fare
La politica calabrese ne vediamo in televisione la politica la rete territoriale che non dallo specchio di quella che è la dimensione purtroppo ancora medievale di quelle situazioni lì
E quindi non ha un tetto serio perché un tetto che non è coerente sostanzialmente con quella che apre anche l'altra funzione di valorizzare la parte virtuoso dall'amministrazione
Con un tetto che interviene in maniera indistinta indiscriminata per il settanta per cento verranno con tutti quanti mortificando di fatto quello che poi è la qualità che caratterizza la nostra funzione giurisdizionale cioè il potere riduttivo cos'è il potere direttivo il potere elettiva lecco temperamento
è un potere che da sempre esiste che serve proprio in funzione dei rischi e dei pericoli c'è potere di tutti è proprio quello che deve compensare il fatto che valorizzare l'aspetto che una parte del dando del maltolto che si crea allorquando si compì un agire amministrativo di qualsiasi livello
Debba essere però fondamentalmente scaricata anche sulla socialità va bene
Peretti e Termini
E soprattutto perché mortificare l'applicazione di quelle che sono le componenti causa all'atto del ritiro non è una cosa che scende dall'alto
è collegata alle sì dall'esito situazione del caso concreto
Che consente infatti a loro volta di fare in modo che ai sei y abbiano delle condanne relazione gli addebiti contestati per quello che hanno radio fatti che hanno il sacrosanto diritto di vedersi valutati per tutte le circostanze che riguardano la loro posizione oggettive e soggettive
E ci stanno delle proposte fatte da noi una da me in particolare il seminario di formazione che richiamava proprio tutto l'elenco di quelle che sostanzialmente erano questi pozzi oggettive e soggettive da sempre enucleato nel contesto delle nostre sentenze
E che non sono state proprio in considerazione al fine di esercitare una riduzione sia obbligatoria ma che lasci spazio a questo riduttivo ha calcolato la reale diciamo misura del riduttivo
Per dirla tutte le fa tanto è vero che chiudo sulla centotrentadue cioè non chiudo perché o di un altro per gli aspetti però chiudo sulla centotrentatré chiusura ce l'aveva Tirreno sarà impostazione e vedere solo due minuti
Sulla centotrentadue fondamentale questo aspetto del carcere parla di un contenimento su tutto quello che ci siamo detti perché c'è necessità di andare a viso Charlene sarà ancora più a rischio però la centoventisei rispetta la funzione giurisdizionale pesce come dire a vedere questo contenimento
Prende delle ipotesi di di riduttivo che normalmente valutate se le vuole porsi in virtù della quale normalità applicate riduttivo nelle sentenze
Positivi zattere e rendere obbligatoria la valutazione quello vuol dire fondamentalmente applicare un contenimento introdurre un contenimento spostare parte del danno sulla società però mantenendo per la valutazione singola di ogni soggetto che per colpa grave compie un danno nei confronti della pubblica amministrazione
E c'abbiamo particolare contemplato sotto un profilo di quell'aggettivo particolare condizione di luogo e di tempo la difficoltà oggettiva della materia la relazionalità complessità la situazione dell'incertezza normativa e giurisprudenziale la disorganizzazione dell'ufficio declinabile in gravi carenze di personale questi sono tutti aspetti che la Corte dei conti delle sue sentenze degli ultimi vent'anni ha significativamente vedendo valorizzate evidenziato ogni santa volta
Pur avendo un'applicazione riduttivo che era solo facoltativa
Questo si poteva benissimo farle diventare obbligatorio e anche far decorrere dalla applicazione diciamo del riduttivo un minimo diciamo di postazione fissa
Un venti per cento per poi mantenere tutto il restante poteva creare anche al novantacinque per cento perché un riduttivo per i massimi livelli può anche escludere la colpa grave
Perché ce sta da sempre sa dove Sampras e non è stato assolutamente fare abbia addirittura complessità dell'organizzazione miseria di appartenenza e delle relative procedure quanto più sono articolate le pratiche frammentate le competenze attribuite
Non lo non vale ancora polare evidenziato per ripaga farlo apposta
A diversi soggetti tanto più diventa possibile commettere errori per qualcuno di essi e quindi grande deve essere giustificato ho sostenuto e l'addebito
Certo il carico di lavoro molteplicità dei compiti assegnati al convenuto incarichi ricoperti dallo stesso il corso di Andersen stazioni che hanno creato un ingorgo amministrativo nell'espletamento dei compiti del produttrici
Passiamo a quelle soggettive perché mica ci perdiamo solo per quell'aggettivo da soggetti hanno valore preso non hanno un nesso di causalità specifica un quello che è l'oggetto dell'attribuzione abbiamo precedenti positivi di carriere convenuto breve esperienza lavorativa pregressa senza di una prelatura veder sembra quasi che siano applique
Circostante vennero applicate a lavoro privatistico talmente che sono estese
E questo perché perché questo di fondo sconta quello che la verità di che del del della riforma c'è una riforma che è diventata Boy sbagliata va modificata con tutti gli strumenti possibili ma di Napoli ma nell'interesse dei cittadini
E anche degli operatori trovato veramente dei punti di equilibrio sani con cori
Ricondurre sostanzialmente la funzione giurisdizionale delle sezioni a quello che realmente la sua portata perché la rete non è stata fatta in quelle strade sono da rispondere purtroppo l'esigenza prevalente che era rispetto a quell'anche legittimamente rappresentati in questo contesto in parte dall'avvocato Maroni era quella meramente politica
Becera mente politica di dover dire a livello territoriale che da oggi in poi non si rispondeva più se non per il trenta per cento il danno mortificando tutta la parte virtuosa della pubblica amministrazione la quale chiaramente da oggi in poi dice non è che mi doveva fare essere così intelligente se così puntuale così rude
Era giusto torna tra tutti gli strumenti di cui abbiamo parlato trovare sempre una soluzione che contenesse socializza se in parte rischio mantenendo vivi e valorizzando questi strumenti che potrebbero portare nelle singole situazioni anche una patina del novanta per cento dal da non esclusa
Sul lato perde la nostra attività lavora e si parla senza alcun interesse personale perché noi abbiamo lavorato per sette anni con il dolo
Sì più severa e addestrati a quattro la riflessione però
Il dolo ci dà tanta soddisfazione possano derivare da sa perché brevi perché comunque nei in questi anni non verticali questa necessità allo stand alone involuzione della tutela penale tutta una serie di vicende
Di contrasto diciamo di cattivo utilizzo della cosa pubblica diciamo di Coblenza azione e soprattutto perché ne abbia una forza proprio sulla fattispecie di responsabile amministrativa rispose rispetta vicende concorrente la responsabile inserire quella penale ne abbiamo un dono diverso
Non abbia bisogno del dolo specifico del dolo intenzionale cede la prova che quel soggetto ha posto in essere quell'azione che ha creato un indebito esborso novanta all'entrata per una forma per un vantaggio proprio non abbiamo questa necessità che invece caratterizza i più importanti reati contro la pubblica amministrazione finisco sulla colpa grave lo solo l'avvocato Iannotti nelle feci fare una in ma io dopo dieci minuti inizia a divertirmi senza

No no perché importantissima la perimetrazione della colpa grave anche se per veramente risponde a quelle che sono diciamo gli approdi della nostra giurisprudenza
E lo fa avvocato proprio nella misura più significativa perché come lei sa non voglio io avevo fatto Tuturano eventualmente poi sarebbe pure da fare un piccolo appunto lo posso girare The proprio sopra perimetrazione la colpa grave ho fatto diciamo un approfondimento
Perché sin da subito rispetta la norma che è stata introdotta all'ad una definizione se posso una problematica relativa al fatto che la stessa non contemplasse la colpa generica e questo è chiaramente un qualcosa che pure se fondamentalmente va rispettata l'eventuale volontà legislativa del titolo di porre questo problema
Però una cosa un po'cosa dunque chiaramente bisognava fondamentalmente discuterne
Nella misura in cui la colpa generica caratterizza inevitabilmente diciamo tutta una serie di attività comportamentale che comunque sono da significative a tempo significativa se significativamente da sempre
Soggetti chiaramente alla valutazione della Corte dei Conti
E quelle sono in particolar modo per esempio l'attività professionale medica ma non solo medica tutte le attività di vigilanza pensa a tutte le attività di custodia sono tra quelle più importanti relazione a contesti diciamo di amministrazione pubblica dove c'è vigilanza di bambini di persone e quant'altro
Diversamente abili persone fragili oggi diciamo molto simili di grande si importanza di grande rilievo per l'attenzione che va data
Soprattutto anche le attività per esempio ma anche l'uso impedito delle armi piuttosto che anche tutte le attività di controllo e vigilanza di quelli che sono gli atti alle attività posta in essere dal proprio gerarchicamente sottordinati alla dottoressa aspetti chiaramente sono aspetti che non possono non esserci nella definizione di colpa grave che riguarda la responsabile amministrativa
Definizione del prodotto per andata anche in contrasto con la vera la prima definizione di colpa grave che era stato introdotto proprio per tutelare il pubblico dipendente contezza del Codice dei contratti e che probabilmente come il collega De Santis condividiamo me stessa andava tranquillamente replicata il punto e quindi quali sono per le ricadute pratiche in questo caso e chiudo la colpa generica scomparsa da sistemi responsabile amministrativa no perché gli anni ci sarebbero problemi di compatibilità costituzionale evidente
Perché chiaramente verrebbe totalmente ed immediata quella perseguita Rizzo perseguibilità della responsabilità amministrativa per colpa grave
Si parte grande da quello che sarebbe l'elemento più importante perché ricordiamoci che la colpa grave è quell'elemento costitutivo che permette l'effettiva rimproverabilità del fatto se ne la colpa grave proprio elemento soggettivo e quindi la colpa grave in particolare che per rimane il core business della corte dei conti almeno come fondamentalmente impronta culturale come necessari cittadini
E quella volta avrebbe quell'elemento grave deve essere provata nel mio modo possibile in maniera e che deve essere quanto più possibile nei limiti chiaramente di quella che è una prova che sempre sul caso concreto proteste né prevedibile evitabile prevedibile dalla pur dal dall'Adda dal soggetto che sottoposto a quella ma quella contestazione
Alla seconda ipotesi poteva essere chiaramente quella fondamentalmente di ritenere la colpa generica
Invece immanente sopravvivenza totalmente a quello personale del conte quindi implicitamente richiamata ma anche questo porterebbe con quelli che sono dei profili di incostituzionalità allora c'è stato una terza tesi che già si sta portando avanti c'è stato addirittura sulla mancata introduzione della colpa generica nella nuova perimetrazione davo pagherà una questione di traversare sollevata
Dalla dalla Puglia però forzata e di lì a poco è intervenuta
Voglio dirlo sembra bruttura contraddirla darne una visione diversa una sentenza della Lombardia che invece dà un'interpretazione positivamente orientata la quale si avvale prova di questa terza possibile interpretazione quella di valorizzare proprio diciamo uno dei parametri di colpa grave che vengono inseriti all'interno di tutto due varando in particolare le pendenze ritiravamo a norma
Che la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili
Evidente come violazione manifesta enormi ritardi radio possa ricondurre a tutte quelle che sono le norme dell'ordinamento perché parlare ogni titolo costretto a sorgere questo diciamo Overseas
Detto no interrompere una relazione interessante e importante però è un eventuale scritto come dire confrontare quanto oggi fondamentalmente emerso dell'importanza di cercare
Sin da subito delle possibili interpretazioni così fosse talmente ventata compatibile con la Costituzione Chiarante non forzate
è chiara eventualmente sostenere ancor prima di quelli che possono essere anche delle sue vere queste legittimità un'eventuale possibilità di accorgimento di rettifica di miglioramento dell'autenticità nel contesto diciamo del correttivo che dica poco verrà promosso grazie
Grazie
Grazie procuratore mi scuso perverse numerose interruzioni ma era nell'interesse anche di eventuali domande che dovessero provenire dal pubblico grazie all'intervento dire così tutti Ivo perché sono emerse proposte alternative
Mi sembra sia emerso che non voglia non si è non non no dieci emersa non la richiesta dello status quo ante ma la richiesta di affrontare i problemi ma in modo diverso rispetto a come li ha affrontati la legge
Diversamente dalla prospettiva invece le sarà fornita agli altri relatori all'avvocato Marrone e che insomma questo convegno ha provato a restituire non possono esserci delle Conco
Passioni perché evidentemente si tratta di un dibattito in itinere impreziosito ora tutte le diverse prospettive che ci sono state e mi sembra che oggi torniamo a casa sicuramente più ricchi con una consapevolezza maggiore di quali sono i temi
Ma senza certezze come fosse giusto che sia
A seguito di un convegno genera di un convegno di studi che sia serio ora mi chiedo se ci fu il fare ciò che vogliono
Esatto questa è l'unica certezza
Ora proprio siamo a ridosso dell'ora di pranzo quindi non vogliamo torturare nessuno se vi fosse qualche spuntò rapido da parte della platea non vogliamo togliere la platea la parola a nessuno ma uno spunto rapido
Se
Invece siamo tutti d'accordo sull'andare a pranzo soltanto una segnalazione tanto veleno alla questione della fazione perché potrebbe diventare la porzione sanzionatorie sempre non c'è l'integrale accertando che il TAR del danno quindi no
La integralità del risarcimento per Maometto della decurtazione però si parla della possibilità osserva il senatore che avrebbe voluto creare questa nuova sanzione accessoria
E anche molto significativa perché anche un polacco letizia ne parla da tanti anni se ne parla della possibilità che la sentenza di condanna inibire per un periodo condannato dalla gestione non fare cornuto e mazziato no programma
Se avanzare però questa tornando all'esistenza Donati ha superato dalla stessa normativa perché se vedete sostanzialmente nel comma successivo l'uno decies
Il prodotto la posizione
Procuratore però io se però ritorniamo ancorché era per il dibattito altrimenti liberiamo liberiamo la platea coi rimetti rinviamo al prossimo convegno negli scritti
Carlo ognuno si
Piacere ovviamente non è ma
Lavorare parlare lei
Come l'avvenuto spontaneamente lo distingue la fatale attrazione ancestrale sviscerati rientra nella risarcito non è una cosa da grazie no non assolutamente si metterebbe a grazie andrebbe a piuttosto forte insomma come riconcilia fine
Posso dire una rete un ultimo il

più argomenti meno argomenti