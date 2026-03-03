I nuovi orizzonti della Corte dei conti dopo l'approvazione della legge n. 1/2026

Michele Oricchio (Presidente Sezione giurisdizionale per la Campania della Corte dei conti), il Pres.
Massimo Gagliardi (Presidente Sezione di controllo per la Campania della Corte dei conti), il Pres.
Giacinto Dammicco (Procuratore regionale per la Campania della Corte dei conti), il Cons.
Davide Vitale (Vice Procuratore Generale Corte dei conti Campania), il Pres.
Michele Palliggiano (Presidente di Sezione T.a.r.
Puglia), il Cons.
Alessandro De Santis (Magistrato Sez.
controllo per la Campania Corte dei conti), il Prof.
Avv.
Alfredo Contieri (già ordinario di diritto … amministrativo nell'Università degli studi di Napoli Federico II), il Prof.
Avv.
Felice Laudadio (già docente di diritto amministrativo nell'Università del Sannio) e l'Avv.
Riccardo Marone (già Sindaco del Comune di Napoli.
L'evento è organizzato dalla Commissione di diritto amministrativo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.
