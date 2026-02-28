28 FEB 2026
Il Bandolo - SPECIALE - L' Europa grande spettatrice nelle trasformazioni geopolitiche, quali interlocuzioni potrà avere su commercio, economia e innovazione? 

RUBRICA | di Valeria Manieri - ROMA - 17:39 Durata: 49 min 56 sec
A cura di Stefano Chiarelli
Cosimo Pacciani, analista, Direttore delle ricerche di Poste italiane Fabio Pammolli, economista, Chair comitato investimenti Invest Eu, a capo dell' AI4 Industry, Direttore scientifico della Fondazione Cerm Alexander Privitera, analista dell' American- german Institute Giuseppe Russo, economista, Direttore del Centro Einaudi Francesco Maria Talò, Ambasciatore, già consigliere di Giorgia Meloni.

Puntata di "Il Bandolo - SPECIALE - L' Europa grande spettatrice nelle trasformazioni geopolitiche, quali interlocuzioni potrà avere su commercio, economia e innovazione? " di sabato 28 febbraio 2026 condotta da Valeria Manieri .

La registrazione video di questa puntata ha una durata di 49 minuti.

Questa rubrica e' disponibile anche nella sola versione audio.

