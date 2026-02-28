CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Copia link
Registrazione video dell'assemblea "Maratona oratoria dei Magistrati per il Sì", svoltasi a Roma sabato 28 febbraio 2026 alle ore 10:30.
Sono intervenuti: Isabella Bertolini (segretario generale Comitato Sì Riforma), Nicolò Zanon (presidente onorario Sì Riforma), Rosita D'Angiolella (magistrato, esperta presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri), Alessandro Sallusti (portavoce del Comitati Sì Riforma), Luigi Salvato (già procuratore generale della Corte di Cassazione), Giacomo Rocchi (presidente della Prima Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione), Simonetta Matone … (deputato, componente Commissione Giustizia), Giuseppe Capoccia (procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce), Anna Gallucci (sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro), Antonello Racanelli (procuratore della Repubblica presso il Tribinale di Padova), Antonio Sangermano (capo del Dipartimento di Giustizia Minorile), Antonello Gustapane (procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Varese), Natalia Ceccarelli (giudice presso la Corte di Appello di Napoli), Paolo Itri (presidente di sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Napoli), Giuseppe Visone (sostituto procuratore presso la DDA di Napoli), Monica Jacqueline Magi (giudice presso il Tribunale di Pistoia), Monica Marchionni (magistrato di Sorveglianza presso il Tribunale di Siracusa), Riccardo Savoia (presidente della V Sezione del TAR Lazio), Federico Moletti (sostituto procuratore presso il Tribunale di Palmi), Fernanda Cervetti (già consigliere presso la Corte di Appello di Torino), Antonio Saraco (magistrato presso la Corte di Cassazione), Pietro Brovarone (giudice onorario presso il Tribunale di Biella), Marco Mansi (sostituto procuratore presso il Tribunale di Massa), Vincenzo Turco (consigliere della Corte di Appello di Roma), Carlo Di Bello (consigliere presso il TAR di Bari), Giuseppe Cioffi (magistrato presso il Tribunale di Napoli Nord), Alberto Cianfarini (giudice presso il Tribunale di Roma), Bruno Castagnoli (già presidente del Tribunale di Fermo), Luigi Perin (già presidente del Tribunale di Vicenza), Margherita Di Giglio (magistarto di sorveglianza presso il Tribunale di Napoli), Gennaro Varone (sostituto procuratore presso il Tribunale di Pescara).
La registrazione video dell'assemblea ha una durata di 2 ore e 47 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
Sono intervenuti: Isabella Bertolini (segretario generale Comitato Sì Riforma), Nicolò Zanon (presidente onorario Sì Riforma), Rosita D'Angiolella (magistrato, esperta presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri), Alessandro Sallusti (portavoce del Comitati Sì Riforma), Luigi Salvato (già procuratore generale della Corte di Cassazione), Giacomo Rocchi (presidente della Prima Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione), Simonetta Matone … (deputato, componente Commissione Giustizia), Giuseppe Capoccia (procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce), Anna Gallucci (sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro), Antonello Racanelli (procuratore della Repubblica presso il Tribinale di Padova), Antonio Sangermano (capo del Dipartimento di Giustizia Minorile), Antonello Gustapane (procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Varese), Natalia Ceccarelli (giudice presso la Corte di Appello di Napoli), Paolo Itri (presidente di sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Napoli), Giuseppe Visone (sostituto procuratore presso la DDA di Napoli), Monica Jacqueline Magi (giudice presso il Tribunale di Pistoia), Monica Marchionni (magistrato di Sorveglianza presso il Tribunale di Siracusa), Riccardo Savoia (presidente della V Sezione del TAR Lazio), Federico Moletti (sostituto procuratore presso il Tribunale di Palmi), Fernanda Cervetti (già consigliere presso la Corte di Appello di Torino), Antonio Saraco (magistrato presso la Corte di Cassazione), Pietro Brovarone (giudice onorario presso il Tribunale di Biella), Marco Mansi (sostituto procuratore presso il Tribunale di Massa), Vincenzo Turco (consigliere della Corte di Appello di Roma), Carlo Di Bello (consigliere presso il TAR di Bari), Giuseppe Cioffi (magistrato presso il Tribunale di Napoli Nord), Alberto Cianfarini (giudice presso il Tribunale di Roma), Bruno Castagnoli (già presidente del Tribunale di Fermo), Luigi Perin (già presidente del Tribunale di Vicenza), Margherita Di Giglio (magistarto di sorveglianza presso il Tribunale di Napoli), Gennaro Varone (sostituto procuratore presso il Tribunale di Pescara).
La registrazione video dell'assemblea ha una durata di 2 ore e 47 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
leggi tutto
riduci
leggi tutto riduci