Con l'autore ne parla Angela Salafia (già deputata capogruppo M5S Commissione Giustizia).



Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro: "La verità sulla magistratura. 5 cose che devi sapere prima del referensum" di Francesco Lupia", registrato a Roma giovedì 12 marzo 2026 alle ore 18:15.



Sono intervenuti: Francesca Pagano (editrice), Angela Salafia (già deputata capogruppo M5S Commissione Giustizia), Francesco Lupia (magistrato).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Libro.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 36 minuti.



