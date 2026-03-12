12 MAR 2026
dibattiti

Presentazione del libro: "La verità sulla magistratura. 5 cose che devi sapere prima del referensum" di Francesco Lupia

DIBATTITO | - Roma - 18:15 Durata: 1 ora 36 min
A cura di Pantheon
Con l'autore ne parla Angela Salafia (già deputata capogruppo M5S Commissione Giustizia).

Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro: "La verità sulla magistratura. 5 cose che devi sapere prima del referensum" di Francesco Lupia", registrato a Roma giovedì 12 marzo 2026 alle ore 18:15.

Sono intervenuti: Francesca Pagano (editrice), Angela Salafia (già deputata capogruppo M5S Commissione Giustizia), Francesco Lupia (magistrato).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Libro.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 36 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

