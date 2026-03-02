02 MAR 2026
intervista

Il referendum secondo il giudice Di Matteo, intervista a Federico Mollicone

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - Roma - 11:45 Durata: 6 min 34 sec
A cura di Silvio Farina
"Il referendum secondo il giudice Di Matteo, intervista a Federico Mollicone" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Federico Mollicone (presidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati, Fratelli d'Italia).

L'intervista è stata registrata lunedì 2 marzo 2026 alle 11:45.

La registrazione video ha una durata di 6 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
