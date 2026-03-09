09 MAR 2026
La Presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, prof.ssa Livia Ottolenghi, incontra la stampa per presentare ufficialmente le linee guida del proprio mandato alla guida dell'ente rappresentativo dell'ebraismo italiano

CONFERENZA STAMPA | - Roma - 15:06
A cura di Pantheon e Simone Sapienza
Organizzatori: 
Unione delle Comunità Ebraiche Italiane
Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "La Presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, prof.ssa Livia Ottolenghi, incontra la stampa per presentare ufficialmente le linee guida del proprio mandato alla guida dell'ente rappresentativo dell'ebraismo italiano" che si è tenuta a Roma lunedì 9 marzo 2026 alle ore 15:06.

Con Davide Jona Falco (assessore alla comunicazione dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI)), Livia Ottolenghi (presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane).

La conferenza stampa è stata organizzata da Unione delle Comunità Ebraiche Italiane.

Sono stati trattati i seguenti argomenti: Ebrei, Esteri, Formazione, Gaza, Giustizia, Guerra, Infanzia, Medio Oriente, Palestina, Penale, Propaganda, Razzismo, Religione, Scuola, Sicurezza, Societa', Ucei.

Questa conferenza stampa ha una durata di 41 minuti.

La conferenza stampa è disponibile anche nel solo formato audio.

Buongiorno a tutti e benvenuti
Abbiamo effettivamente deciso di convocare questa conferenza
Quando insomma
La nomina a presidente di di Livia Ottolenghi è veramente recente abbiamo scelto semplicemente di far passare
Qualche momento oltre che per consentirle di di comprendere appieno il il ruolo assunto ma anche in funzione delle tematiche d'attualità ma non volevamo rinviare più di tanto questo momento proprio per per non dare la sensazione di di volere evitare effetti di affrontare certi temi
Chi era qui nelle precedenti occasioni
Ricorderà che insomma già con chi ha preceduto Lidia con Noemi Disegni avevamo questa consuetudine
Direi che al di là della riconferma del del mio ruolo nella con la delega alle comunicazioni dell'Unione delle comunità ebraiche
E la la caratteristica della nuova consiliatura e della nuova presidenza
è è particolarmente significativa per il momento che stiamo attraversando come comunità italiane perché la professoressa Ottolenghi
E al vertice di una Giunta potremmo dire di coalizione nel senso che sono entrate nella Giunta dell'Unione tutte le componenti che si sono presentate alle elezioni
E quindi questo caratterizzato certamente questa consiliatura con uno spirito di di collaborazione anche se vogliamo dire di compromesso tra le diverse posizioni che potete immaginare esistono
E siamo all'inizio di questo percorso ma siamo anche molto soddisfatti di questo risultato di di unità che in un momento del genere
è particolarmente significativo quindi lascio la parola la presidente che a ovviamente interesse a a illustrare le basi programmatiche della consigliatura per poi lasciare a voi la possibilità di di fare domande insomma anche con riferimento all'attualità prego
Grazie andare Biella
Andava italiana Falco ha detto già tutto quindi potere potremmo anche finire ecco qui Major grazie di avermi
Dunque oggi dei
Una momento molto importante per me perché all'indomani della mia elezione ha ricevuto tantissime sollecitazioni come potete immaginare di incontri domande
Interviste quindi abbiamo pensato che fosse una buona idea trovare un momento un po'più corale per per una pre una prima presentazione
Io mi presento prima come diciamolo in cambio cappello professionale la mia vita professionale io sono odontoiatra gravano insegno sono un professore ordinario il di odontoiatria in sapienza
E coordinò la conferenza permanente dei Presidenti dei corsi di medici di odontoiatria e protesi dentaria
E nella mia professione in realtà in segno prevenzione la mia materia si chiama odontoiatria preventiva e di comunità quindi in questo senso abbiamo anche questa
Connessione con un impegno sul territorio di tutti sociale
E quindi forse quello è la cifra un pochino della mia
Vocazione
Sono sposato ha tre figli e o da Sempre
Avuto attività nel mondo ebraico
O partecipato dalle dai primi impegni come
Rappresentante degli studenti a scuola diciamo così fino a una consiliatura gli asili infantili e così via un circo anche
Ricoperto
Il ruolo di consigliere della comunità ebraica di Roma con diversi con diversi ruoli anche come assessore a tra educazione e cultura per un certo periodo
In nell'Unione delle comunità ebraiche italiane
Sono stata consigliere di giunta per nove anni
La prima consigliatura ho avuto l'incarico di assessore all'educazione e giovani nella seconda consigliature invece alle politiche educative fatto una serie di attività ho cercato sempre di creare delle condizioni di collegamento di network tra sia nelle comunitarie tra le comunità e anche il mondo esterno
Una delle forze dell'attività che mi piace più ricordare quella della collaborazione con la Conferenza episcopale italiana per la realizzazione delle schede per conoscere l'ebraismo che è una è un un esperienza molto importante e che ha come obiettivo proprio lo scardinamento del pregiudizio attraverso la conoscenza
Quindi io penso che
E su questo come inquadramento mio personale Chuck riguarda le elezioni è stata una un processo lungo perché io sono stata eletta in una seconda battuta prima battuta ci siamo misurati eravamo tre e che tre candidate tutte donne visto che siamo qui accanto il giorno dopo l'otto marzo mi sembra anche molto importante sottolinearlo
E quindi abbiamo avuto un mese di
Costruzione è stato un mese veramente molto costruttivo che ha esitato nella confluenza di tutte le forze presenti in Consiglio all'interno della Giunta del governo dell'Unione delle comunità ebraiche italiane pertanto penso che questo sia un elemento molto molto importante perché dà il senso della risposta dell'ebraismo italiano al momento particolarmente
Così grave se è vero che stiamo vivendo
E anche una voglia di lavorare tutti per un obiettivo condiviso ovviamente questa una collaborazione che avviene all'interno delle comunità nell'ambito dell'unione tra l'Unione delle comunità ma anche come collaborazione istituzionale
E qui io voglio ringraziare veramente tutte le istituzioni e con noi collaborano costantemente ma in particolare vor permettetemi di ringraziare le forze dell'ordine che in questi momenti ieri sono per noi una un un punto di riferimento molto importante per la sicurezza delle nostre comunità delle nostre persone soprattutto dei nostri luoghi
E delle nostre comunità generale
Io non so se
Dobbiamo
Non so se qualcuno mi ha chiesto dei fare delle delle di dire tre cose che che valorizza resti nel tuo
Nella nella tua presidenza io punterei a da tre elementi
Prima di tutto appunto questa condivisione e la condivisione passerà e già sta passando per delle belle che vere che con una collaborazione con tutti i colleghi che sono entrati in Giunta
E con un ascolto molto attento alle esigenze delle comunità non siamo ventuno comunità ebraiche in Italia tutte con la propria specificità storia grandezze diverse perché abbiamo grandi comunità medie comunità piccole comunità tutte però con un'identità fortissima
Radicata sui propri territori storie arte cultura molto molto serie importanti
Che si ritrovano anche in territori dove tecnicamente strutturalmente le comunità ebraiche non esistono si è pensato al Meridione io vengo da Palermo ci sono delle in Sicilia ci sono delle
Nelle vestigia ebraiche profondissime antichissime per cui questo è l'ebraismo italiano è una rappresentanza
Su tutto il territorio che vogliamo ascoltare con molta attenzione per dare anche poi attività successive per valorizzare e secondo punto a punto e la valorizzazione la realizzazione delle di tutte le comunità ebraiche italiane
Col supporto ovviamente che l'Unione può dare perché ogni comunità
Autonoma nelle sue attività ovviamente però proprio per rafforzare via dire trovo per rafforzare la vita ebraica per rafforzare l'identità in Italia con questa capillarità che è la è rappresentativa del mondo ebraico in Italia e quindi un tratto identitario importante antico e però deve essere comunque
Rafforzato al nostro interno ma anche molto conosciuto perché anche molto sconosciuto quindi abbiamo proprio intenzione di farlo conoscere bene anche nei dettagli insomma mi piacerebbe
Che questo aspetto culturale questo il tre e il terzo punto sia veramente promosso in maniera sistematica per promuovere una crescita culturale e strutturale che
Preveda sia in momenti istituzionali sempre aggiornate europea della cultura ebraica che d'ogni anno viene viene organizzata in tutt'Italia anche oltre la presenza delle comunità ebraiche locali e quindi è un'occasione però anche
Facendo conoscere e
Stimolando la conoscenza di quello che alla l'apporto il contributo degli ebrei italiani alla cultura nel nostro Paese
Faccio un esempio
Un esempio importante credo che insomma a dicembre ci saranno quarant'anni scadrà alle quarant'anni dal conferimento del Nobel la alla professoressa Rita levi Montalcini esempio quello potrà essere un'occasione di approfondimento che va
Che va oltre anche certi schermi
Che ci siamo posti quindi questo diciamo ma non voglio parlare io oltre tanto perché insomma ho parlato anch'esso scientemente a lungo
Un'altra cifra di essere abbastanza
Riassuntiva sintetica
Ecco va bene io non sono qui per voi se mi volete porre delle domande sono a vostra disposizione
Apriamo un attimo abbiamo il microfono che diamo ovviamente di presentarsi prima di fare la domanda
Salve molto piacere presidente auguri sono Giulia Marrazzo dell'Ansa
Ha quello per le vorrei chiedere a il suo punto di vista sulle questioni internazionali che stiamo vivendo qual è l'apporto e qual è il messaggio che vuole dare magari in prestito Periodo sia magari al governo italiano come neo presidente manca la sua comunità vedendo appunto sicuramente
Quello che sta accadendo in Medioriente in Iran nei risvolti che possono esserci anche qua in Italia grazie
Ma
Come come volete come preferite tra l'aspetto riassume
Presidente fino Boris in via Mancinelli Adnkronos tante invece le volevo chiedere gli elementi di continuità e quelli invece non dico di rottura ma quanto meno di cambiamento rispetto a la precedente presidenza
Grazie
Sì Vincenzo Spagnolo di Avvenire salve presidente auguri anche da parte mia da parte del giornale pure un sapere che idea si è fatta del DDL antisemitismo approvato dal Senato più qual è la sua valutazione grazie
Cioè allora insomma abbiamo coperto
Avevo pensato a tutte queste cose insomma
Allora iniziamo dalla situazione internazionale ovviamente
Una situazione
Preoccupante non fa piacere a nessuno ovviamente perché dopo avere dei risvolti imprevedibili che tutti chiamiamo in
Ovviamente va sottolineato che
Noi abbiamo oggi oggi provengo da dal Quirinale sono stata al Quirinale per
Le celebrazioni
Della della giornata internazionale della donna si è parlato diritti delle donne in quindi io penso che sui diritti non dobbiamo
Rinunciare mai né dimenticare mai
Dei diritti soprattutto
E nell'ambito di chi insomma
Si pone di fronte a una un un paese un probabilmente a un regime che di questi diritti ovviamente mi ha fatto un
Vorrei dire carta straccia per essere per asservire abbastanza ma è stato un elemento anche di fortissima e stabile destabilizzazione sia nel Medioriente ma anche in Europa perché ovviamente attraverso i cosiddetti però Xi ha creato delle destabilizzazione importanti e quindi sia incontrarsi regionali in contrasto internazionale siamo tutti molto pro
Compatti
Ovviamente qui si tratta di di capire quali sia l'obiettivo importante
Cioè diamo più rilevanza ai diritti delle persone e quindi io credo che diritti siano diritti universali delle persone che sono lì soffrono e chiedono di una restituì azione della libertà noi come Unione abbiamo aderito a una avranno una manifestazione in in
Un supporto del popolo iraniano perché pensiamo che diritti siano sempre importanti mai dimenticarsi della libertà delle persone della e del rispetto delle persone
E certo non si deve mai dimenticare anche Galli non è soltanto un popolo che soffre perché noire
Ci sono molti popoli che soffrono in quella regione
Sotto i missili
Gli israeliani se ci sono da più di due anni
E io ascoltato le testimonianze dei nostri connazionali gli italiani che sono riusciti a venir via da Dubai dopo una settimana di di di rifugio sotto i missili iraniani a Dubai
E se penso che in Israele in questa situazione sta andando avanti da più di due anni il rendete conto la sofferenza non soltanto fisica ma anche
Sì con logica omnicomprensiva che quel popolo soffrendo senza togliere ovviamente
Le sofferenze di nessuna dice nessun'altro noi
Siamo ovviamente
Diciamo abbiamo sostenuto sicuramente queste queste manifestazioni a supporto il popolo iraniano perché
Contro un regime che ha ucciso in due giorni quaranta mila persone non non non credo che si debba chiudere gli occhi e dire si sono sono per loro però sto zitto insomma ecco in questo senso permette importante questo non so poi se ci sono
Adesso vediamo l'evoluzione a mano
Speriamo che questa situazione si possa comporre al più presto per il bene di tutti
Anzi se devo continui continuo le domande grazie sì c'erano altre due domande allora differenze uguaglianza rispetto alla precedente presidenza
Ma direi che c'è uno spirito di continuità importante la precedente presidente Noemi Disegni ha fatto un lavoro eccezionale in questi anni io sono stato in giunta ho lavorato con lei
La quindi penso che su questo c'è un un filo che ci unisce in maniera molto netta
Quello che forse
Tenteremo di fare con la nuova giunta è capire quali sono le aree di miglioramento di implementazione che è necessario
Su cui è necessario lavorare e quindi tenteremo di di a portare delle innovazioni anche il senso di funzionamento iniziative comunicazione in questo senso il fatto di avere in una Giunta condivisa anche
Che ecco su questo vorrei da dire che ascolterò moltissimo alle
Le le proposte dei degli assessori e quindi cercheremo di fare iniziative che siano anche differenti cioè quindi innovare ma questo non per questo
Stabilire una cesura rispetto a quello che è il passato ma essere diciamo con un approccio dinamico e nel senso di di futuro tanto oramai purtroppo come sapete come vedete le situazioni
Che ci si presentano davanti Cesi pongono sempre diversa nessuno può avere la palla di vetro per capire cosa accadrà da qui a quarantotto ore e quindi siamo pronti ad essere sempre flessibili e dinamici
Rispetto al passato
Terza terza domanda il il disegno di legge sull'antisemitismo che è stata approvata l'altro giorno in Senato la ringrazio per questa domanda perché ha
è molto importante una legge importante
No e siamo molto soddisfatti della della approvazione della legge perché riteniamo che risponda ad un'esigenza vera del momento noi abbiamo avuto
Il rapporto del centro di documentazione Braga contemporanea il giorno stesso il tre stesso
Che ha dato dei dati i dati seri andate a leggere sono dati molto preoccupanti noi abbiamo avuto dal due mila ventidue a un incremento del quattrocento per cento degli atti sì di antisemitismo nel nostro Paese
Nell'ultimo anno abbiamo avuto un incremento del Duecento più del duecento per cento degli atti materiali contro cose e persone
Quindi si è passato da un contesto solo digitale è un contrasto di attività materiale non più tardi di una settimana fa due persone due ragazzi sono stati mandati all'ospedale a Milano perché ebrei
Purtroppo questa notte andata a fuoco una sinagoga Liegi quindi in Europa la situazione è molto preoccupante
Ed è preoccupante anche in Italia non ci dobbiamo nascondere dietro un dito quindi questo disegno di questi di questi disegni di legge erano tanti
C'è stato poi un testo base come sapete dove sono stati poi presentati diversi emendamenti
Però eh e significativo del fatto che la politica ha risposto l'esigenza oggettiva
E penso che la il risultato sia
Sia buono certo avrei dir avremmo auspicato una maggiore adesione convergenza perché vedere insomma voti contrari e astenuti restrizioni non
Ha fatto un po'male
Però il risultato è quello che conta e quindi
Penso che sia molto importante
Non voglio illudere però il problema di base perché tanto il problema di base su questo su questa legge
Antisemitismo
La di la definizione Dell'Aira e la eventuale e paventata
Impedimento alle critiche verso Israele
Nella definizione dell'aerea che peraltro voglio ricordare che è una definizione adottata dal dal due mila venti in Italia utilizzate è una definizione operativa utilizzata in tutte le le varie declinazioni delle attività del nostro Paese quindi è una cosa già in uso sempre ci sono degli esempi
Ma l'esempio primo il primo esempio il per la prima la prima frase dice esplicitamente che
Che criticare
Israele none antisemitismo quindi
è un problema che non si pone
Piuttosto penso che la discussione a cui ho partecipato al Senato abbia avuto dei momenti anche punto di polemica su questo su questo aspetto
Che però mi ha sembrava una discussione miope perché in realtà sa ci sia incentrato su una cosa che già era risolta su nero su bianco Manno con guardando o comunque chi Kenya
Ha ha sottolineato questo aspetto probabilmente a sotto ha guardato un meno al dato essenziale cioè che qui in Italia noi come ebrei non viviamo bene
I nostri bambini sono scuole piantonata dalle guardi da da dalle forze dell'ordine con le grate alle finestre se devono uscire devono uscire scortati
E questo a partire dai dal dall'assillo dai cinque ai sei anni fermo stiamo parlando stiamo parlando di una vita seguono strade scuole branche passa una vita scortato
I ragazzi alle università hanno avuto dei grossissimi problemi sia nell'espressione delle proprie idee che quella già è una cosa gravissima ma anche anche nella propria manifestazione di ebraismo di rappresentanza dell'ebraismo quindi per non parlare diciamo che i nostri rappresentanti del presentante bensì poteva andare in giro scortati ma è questo
Indicativo del fatto che non credo che ci siano altri rappresentanti di altre comunità che vanno in giro con la scorta per motivo di di sicurezza quindi gli ebrei in Italia vivono per carità bene
Ma grazie alle istituzioni alle forze dell'ordine ci proteggono ma non è una situazione
Tranquilla
Quindi questo è il problema e quei e e su questo penso che la legge abbia dato una risposta molto importante penso che la politica abbia risposto alle alle alle esigenze effettive posto che l'antisemitismo non è un problema degli ebrei non problema la Società generale
Allora intanto ci sono altre domande quando il particolare Silvia Mancinelli ha fatto la la domanda lei non lo sapeva ma neanche noi sapevamo che in realtà avremmo avuto Noemi Disegni con noi e che è scontata da dietro mi faceva piacere
Dario nella mia ringraziarla della presenza pensa Sandro va bene ma ci sono le registrazioni e con l'occasione intanto ringrazio i vari operatori del settore dell'informazione della comunicazione dell'Unione delle comunità anche sono qui presenti da Sorgente di vita Pagine Ebraiche però abbiamo anche dei contributi tra virgolette esterni nel senso non direttamente dell'Unione ma ci fa piacere che siano corno e presente abbiamo Shalom con arie l'abbiamo sbaglia anche atti qua
E e abbiamo anche la professoressa Piperno per il Progetto traduzione Talmud babilonese e ci fa piacere che sia qui contano su prego con le domande
Si sono Geza Anda Magnani dirò il terzo Sampras sull'ultimo argomento quello della ddl antisemitismo tra la definizione no era non è vincolante e quindi perché volete una legge c'è perché bisogna avere una legge su quel suo cosa vi aspettate che cambi la legge rispetto alla situazione attuale
Rispondo allora intanto
Ma la definizione a Anita è menzionata nella legge ai fini dell'applicazione della legge
In realtà la legge non è solo la definizione dell'Aia
Ma una
Un riconoscimento è anche una un uno strumento di rendere più organico tutto tutta l'attività delle strategie che è già in Italia esistono per il contrasto all'antisemitismo
E che quindi rendono in queste questi queste attività anche più riconoscibili
Per perché è importante nella dichiarazione anni la definizione della era con i suoi esempi perché rende il fenomeno che è un fenomeno a volte molto sottile molto subdolo vari più riconoscibile cioè c'è più cioè grande una più alta la consapevolezza del fenomeno
Perché spesso è un fenomeno che io le ho detto ho dato i riferimenti del del rapporto c'è back anche stanno hanno fatto sugli attente degli atti finiscono già abbiamo come registrati riconosciuti circa novecento novecentocinquanta atti di antisemitismo nel due mila venticinque
Quella è la punta dell'iceberg
Perché
Il il il il sommerso è sia atti che non vengono percepiti come atti di antisemitismo
Sia quelli che invece va pur percepiti non vengono in qualche modo segnalati per una questione di paura o di timore di ripercussioni eccetera quindi è molto importante avere queste indicazioni legislative perché CIDA l'opportunità lo strumento di riconoscimento della dell'atto di violenza di di pregiudizio di fondi
Di razzismo come loro legali di antisemitismo in generale qui io credo che sia importante come strumento di contrasto complessivo sia per una organizzazione della strategia che in Italia
Già è in essere ma che la rende più organica ma anche e soprattutto per dare delle del una maggiore consapevolezza di che col di cosa sono gli episodi di antisemitismo che consentono anche di essere più più efficaci
Anche una questione culturale penso
Sì tra l'altro se posso aggiungere proprio prendendo come spunto l'ultimo passaggio
Noi siamo ben consapevoli che nel nella nostra legislazione esistono già strumenti finalizzati alla alla repressione
I fenomeni antisemiti possiamo tra nuovi commentare quanto sia applicate come sia applicata all'attuale legislazione
Però
Quello che e il fenomeno a cui noi abbiamo assistito dopo il sette ottobre è un qualche cosa che all'arma non gli ebrei in quanto tali ma allarma questo Paese
Allarma l'Europa e il mondo intero quindi credo che sia da sottolineare
La
L'assunzione di responsabilità che il Parlamento italiano sta facendo per cui noi ci limitiamo esprimere delle valutazioni
Dei giudizi e anche esprimiamo un c'è una certa soddisfazione nel vedere affermare certi principi
Siamo consapevoli che tanto la definizione ai era quanto il contesto in cui si muove
La legge il disegno di legge sono argomenti di discussione anche tra gli storici non solo all'interno del del Parlamento ma quello a cui teniamo è una procura assunzione di responsabilità collettiva e come diceva la Presidente se anche fino a oggi non c'è stata quella unanimità cui noi aspiriamo però comunque siamo soddisfatti del fatto che il Parlamento sia riuscito andare al di là di uno schema ideologico e sia riuscita a trovare una posizione di sintesi che sta procedendo il il percorso formativo
Posso aggiungere una cosa cioè il fatto che non ci siano sanzioni penali o amministrative comunque rende proprio questo significato di spunto
Diciamo di culturale di riconoscimento del fenomeno quindi non vuole essere un atto punitivo ma proprio un atto di di assunzione di responsabilità
Civile del paese
Collegato anche da fuori non so se
Perfetto
Altrimenti
Stefano piazza vuole intervenire
Bon buongiorno Soro buongiorno
Sono nostri dalla piazza di Panorama la verità innanzitutto complimenti congratulazioni per per la nomina
Per la mia domanda quella seguente
Una recente nel recente passato
Sappiamo quello che quello che è accaduto l'ondata di antisemitismo che sta investendo l'Italia e quindi una problematica davvero davvero preoccupante ecco voi
Visto quello che è accaduto nelle scuole e nelle università voi prevedete qualche progetto che possa possono sbarcare nel mescolare università in modo da riscrivere un poco questa storia testardamente prendendo una bruttissima piega grazie
Grazie della domanda non è una risposta semplice per dare perché un una c'è una situazione molto complessa e molto composita cioè ci sono delle
Situazioni sicuramente molto o gravi
E è quello che dicevo appunto della
Di episodi importanti in cui persone non hanno potuto in qualche modo rappresentare la propria
Per il proprio punto di vista il proprio punto di vista anche identitario ma in quanto ebrei non a prescindere da quello che dovevano dire perché non sono stati messi in condizione di parlare
Cosa fare dunque per me è la affrontare il il la problematica che avviene all'interno delle scuole e delle università passa attraverso il diritto di parlare
Cioè bisognerà trovare dei sistemi per far sì che ci siano delle iniziative educative
Informative
Che
Con coro diciamo consentano la Coop la migliore conoscenza dell'ebraismo la migliore conoscenza delle
Della realtà ebraiche in Italia e anche in generale
E soprattutto che consentano a tutti di esprimere il proprio punto di vista in un ambito anche di di di dialogo anche altro ma l'importante è che si consenta alle persone di parlare quindi bisognerà ricreare la cultura del dialogo
Anche litigando non è che c'è un problema però io riconosco il tuo diritto ad esprimere le tue idee su questo in all'Unione noi abbiamo ovviamente un'interlocuzione a livello ministeriale abbiamo fatto che molte molte iniziative
Che al hanno una ricaduta all'interno delle scuole
Per cercare di
Di far conoscere questa realtà quasi sconosciuta che sono gli ebrei italiani voi
Ecco l'altro giorno c'è stato il primo dei dei due binari di un un percorso di i di formazione per gli insegnanti
Su questo beh avevamo più di quattrocentosessanta insegnanti da tutt'Italia
Quindi sono argomenti sentiti la le persone hanno dimostri son rimasti fino all'ultimo persona rientrano sono rimaste perché sono argomenti interessanti e quindi crediamo che l'interesse ci sia questo per gli insegnanti per le scuole e delle università bisognerà atto per ritrovare l'università come luogo di dialogo e di scambio vive di libero scambio di idee ma io sono molto fiduciosa che questo possa accadere
E credo che cercheremo di lavorare proprio per questo
Aggiungo solo come semplice affermazione non lo oltre a questo agli ebrei questi sconosciuti la piattaforma a cui si riferiva
La presidente che non volevo non volevo fare pubblicità no però credo che sia utile su su Rai Scuola si può trovare il materiale di riferimento perché proprio appena iniziato il corso di formazione più in generale anche sul sito web dell'Unione
è possibile trovare alcuni materiali che in particolari si riferiscono una serie di progetti che negli ultimi anni sono stati pensati e realizzati mi piace sottolineare in particolare la collaborazione e con istituzioni che che fanno un po'la storia di questo Paese qui riferisco la RAI da una parte la Treccani dall'altra cioè sapere di riuscire a portare in giro per l'Italia Progetti DTT una certa di un certo livello ma di tale condivisione e ci conforta e e ci premia date le difficoltà che noi abbiamo considerati i numeri esigui che abbiamo a disposizione quindi l'invito che vi faccio veramente di andare
Settantotto perché l'avvocato Arianna non dice che la Treccani con la Treccani c'è questa pubblicazione di questo ciclo di conferenze sull'articolo tre della nostra Costituzione
Insomma è molto importante per ristabilire insomma
Da ricordarsi i diritti Cassano ha sancito dalla nostra Costituzione sì e e concludo solo per dire che noi siamo purtroppo abituati a a diciamo così a prestare più attenzione a una notizia negativa per cui è chiaro che l'episodio antisemita lacci
Desta maggiore preoccupazione da parte ma anche attenzione però i quattrocento e oltre insegnanti
Che che partecipano a questi corsi e manifesta l'interesse che sono se come segnali da sottolineare e e mettere in risalto perché parallelamente ai quotidiani
Messaggi di offesa e di minaccia che riceviamo
In realtà riceviamo anche tanto sostegno ma fa meno rumore
E soprattutto messaggi di questo tipo sono caratterizzati da riservatezza non vengono sbandierati però esistono e fortunatamente sono il
Il lato positivo della nostra società
Ci sono altre domande altrimenti
In ordine
Ringrazio tutti i colleghi giornalisti intervenuti oggi ci manteniamo in contatto per tutte le altre nuove cose che avverranno speriamo siano tutte buone notizie culturalmente valide non purtroppo e notizie gli attacchi terroristici che speriamo sempre meno grazie grazie grazie a tutti

