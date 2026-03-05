05 MAR 2026
manifestazioni

Cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2026 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

MANIFESTAZIONE | - Torino - 10:30 Durata: 1 ora 54 min
Organizzatori: 
Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte
La Cerimonia prevede la Relazione del Presidente dott.

Raffaele Prosperi e gli interventi programmati del rappresentante del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa cons.

Luca Cestaro, dell’Avvocato Distrettuale dello Stato Mauro Prinzivalli, della Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi dott.ssa Giuseppina Adamo, dell’avv.

Giuseppe Vitrani in rappresentanza del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino, dell’avv.

Massimo Occhiena, Presidente dell’Associazione degli Avvocati Amministrativisti del Piemonte, dell’avv.

Alessandro Crosetti, in rappresentanza della Società Italiana Avvocati Amministrativisti, dell’avv.

Francesco Verna, in rappresentanza dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati.

