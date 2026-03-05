Cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2026 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Dopo Cipro, paese dell’Unione europea, è finito nel mirino di Teheran anche un paese Nato, la Turchia, che offre la propria mediazione. I rapporti con l’Iran e le voci sulle truppe curde-iraniane che in nord Iraq si starebbero armando per contribuire a rovesciare il regime iraniano. Collegamento con Mariano Giustino da Ankara