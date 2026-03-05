Cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2026 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
La Cerimonia prevede la Relazione del Presidente dott.
Raffaele Prosperi e gli interventi programmati del rappresentante del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa cons.
Luca Cestaro, dell’Avvocato Distrettuale dello Stato Mauro Prinzivalli, della Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi dott.ssa Giuseppina Adamo, dell’avv.
Giuseppe Vitrani in rappresentanza del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino, dell’avv.
Massimo Occhiena, Presidente dell’Associazione degli Avvocati Amministrativisti del Piemonte, dell’avv.
Alessandro Crosetti, in … rappresentanza della Società Italiana Avvocati Amministrativisti, dell’avv.
Francesco Verna, in rappresentanza dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati.
