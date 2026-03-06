Saluti Mariano Angelucci.



"L'Europa al bivio" con Pina Picierno, Benedetto Della Vedova, Luca Jahier, Lucrezia Reichlin, Michele Valensise, "La difesa europea: perché e come" con Giorgio Gori, Vincenzo Camporini, Simona Malpezzi, Alessandro Minuto Rizzo, Alberto Pagani, Agnes Vadai.



"Nel mondo di Trump e Putin".



Con Lia Quartapelle, Vittorio E.Parisi, Graziano Delrio, Monica Maggioni, Giuseppe Provenzano, Ivan Scalfarotto, Filippo Sensi.



Conclude Lorenzo Guerini.



Convegno "Credere in un'Europa protagonista", registrato a Roma venerdì 6 marzo 2026 alle ore 15:10.



L'evento …

è stato organizzato da Partito Democratico.



Sono intervenuti: Graziano Del Rio (senatore, Partito Democratico), Mariano Angelucci (presidente della Commissione Turismo, Moda e Relazioni Internazionali di Roma Capitale, Partito Democratico), Piero Fassino (deputato, vicepresidente della Commissione Difesa, Partito Democratico), Ruslan Stefanchuk (presidente della Verkhovna Rada Ucraina), Pina Picierno (vicepresidente del Parlamento europeo, Partito Democratico), Benedetto Della Vedova (capogruppo +Europa Commissione Esteri, Camera), Alessandro Giordani (responsabile per la comunicazione ed il dialogo con i cittadini della Commissione europea), Luca Jahier (giornalista, già presidente del Comitato Economico e Sociale Europeo), Michele Valensise (ambasciatore e presidente dell'Istituto Affari Internazionali), Giorgio Gori (europarlamentare), Vincenzo Camporini (già Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare e della Difesa), Agnes Vadai (member of Parliament in the Hungarian National Assembly), Simona Malpezzi (senatrice, Partito Democratico), Alessandro Minuto Rizzo (diplomatico e funzionario italiano, già vice segretario generale della NATO), Alberto Pagani (professore a contratto di Terrorismo internazionale in età contemporanea all'Università di Bologna), Gianni Riotta (giornalista e scrittore, editorialista de la Repubblica), Paolo Gentiloni (già presidente del Consiglio e commissario Europeo per gli affari Economici e Monetari, Partito Democratico), Giuseppe Provenzano (deputato, responsabile Esteri del Partito Democratico), Lia Quartapelle (deputato, Capogruppo in Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera dei Deputati (PD), Partito Democratico), Vittorio Emanuele Parsi (professore ordinario di Relazioni Internazionali all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), Ivan Scalfarotto (senatore, membro della Commissione Giustizia, Italia Viva), Lorenzo Guerini (deputato, presidente del COPASIR, Partito Democratico).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Unione Europea.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 3 ore e 50 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

