Credere in un'Europa protagonista

Saluti Mariano Angelucci.

Introduce Piero Fassino.

"L'Europa al bivio" con Pina Picierno, Benedetto Della Vedova, Luca Jahier, Lucrezia Reichlin, Michele Valensise, "La difesa europea: perché e come" con Giorgio Gori, Vincenzo Camporini, Simona Malpezzi, Alessandro Minuto Rizzo, Alberto Pagani, Agnes Vadai.

"Nel mondo di Trump e Putin".

Con Lia Quartapelle, Vittorio E.Parisi, Graziano Delrio, Monica Maggioni, Giuseppe Provenzano, Ivan Scalfarotto, Filippo Sensi.

Conclude Lorenzo Guerini.

Sia importante il convegno di oggi benvenuti a tutti allora
Siamo molto
Crediamo sul in un momento siamo in un momento molto molto importante per il nostro Paese ma anche per l'Europa che può diventare deve diventare protagonista proprio nei momenti di crisi è un momento di crisi come questo credo
Vi sia stato raramente negli ultimi decenni
E quindi abbiamo pensato come riformisti di organizzare un convegno perché crediamo che sia compito di un grande partito di governo quello di fare proposte concrete per fare avanzare
Non solamente il nostro Paese ma in un altro Paese insieme al sogno europeo
E quindi avete visto dal programma abbiamo degli ospiti veramente
Prestigiosi con noi oggi questo pomeriggio cercheremo di dare un ritmo serrato alle alle relazioni e quindi senza troppi indugi darei subito la parola a Mariano Angelucci che a nome degli amici di Roma ci porta un breve saluto prego Mariano
Riccio soprattutto tutti Benvenuti in una Roma trasformata
Sono davvero con tanto di essere qui oggi con voi
In un luogo così importante come lo spazio come la sala Europa ci troviamo qui con le nostre spalle quella che è diventata una delle opere simbolo della nostra amministrazione il cantiere della metro C a piazza Venezia
Un cantiere che spesso ci fa arrabbiare che crea disagi che mette alla prova la pazienza dei cittadini ma che allo stesso tempo rappresenta il segno concreto di una Roma viva una città che guarda con fiducia e con coraggio al futuro
Quando ci siamo insediati poco più di quattro anni fa avremmo potuto scegliere una strada semplice navigare a vista limitarci a gestire l'emergenza del presente
Sistemare i rifiuti erano un po'ovunque le nostre strade intervenire su un manto su qualche marciapiede fare piccoli interventi per tamponare le criticità
Con il sindaco quartieri abbiamo invece ho fatto una scelta diversa una scelta più difficile ma più ambiziosa abbiamo deciso di guardare al futuro perché il presente importante certo ma il futuro ancora di più
Guardare al futuro significa guardare alle nuove generazioni significa programmare progettare costruire qualcosa che resterà significa avere il coraggio di fare scelte che magari non portano consenso immediato ma che costruiscono opportunità per chi verrà dopo di noi
Io che sono cattolico democratico parte integrante della storia e del presente del partito democratico credo molto nel valore dell'altruismo nel guardare al prossimo nell'assumersi la responsabilità verso gli altri
è un principio che dovrebbe guidarci tutti aldilà delle appartenenze perché amministrare significa questo non pensare all'oggi ma ciò che lasceremo domani
Siamo orgogliosi del lavoro fatto in questi anni e lo sono anche le romane romani che hanno ritrovato l'orgoglio di essere capitale del Paese un orgoglio che nasce dalla consapevolezza che Roma non è più ferma ma è tornata a muoversi a progettare a investire
è bello essere qui oggi in un convegno dedicato all'Europa perché oggi più che mai abbiamo bisogno dell'Europa
Io sono figlio della generazione Erasmus
Ho avuto la fortuna di vivere un'esperienza all'estero
Di conoscere altri paesi altre culture altre lingue è stata una delle esperienze formative più importanti della mia vita ed è per questo che dico che questo momento diventare davvero europei soprattutto oggi soprattutto in questo momento
Ma diventare europei non è solo una dichiarazione di principio significa fare delle scelte significa che ognuno di noi deve lasciare un pezzetto di sì deve contribuire a costruire qualcosa di più grande
Purtroppo oggi non tutti hanno la possibilità di fare l'Erasmus spesso per motivi economici e questo non è giusto dovremo investire molto di più sui giovani dovremmo garantire a tutti le stesse opportunità indipendentemente dalla condizione di partenza
E dobbiamo avere anche l'onestà di dirci le cose come stanno in questi anni anche da parte nostra probabilmente non abbiamo fatto abbastanza su questo fronte responsabilità
Vanno prese nel medesimo momento allo stesso tempo dopo quattro anni di governo nazionale di destra guidato da Giorgia Meloni non si possono più attribuire le colpe a chi c'era prima
I risultati nel nostro Paese sono tutti sotto gli occhi di tutti e a livello europeo appare spesso poco chiara la linea che l'Italia intende seguire
Noi abbiamo bisogno di una direzione chiara abbiamo bisogno di politiche concrete
Per i giovani e per le famiglie dobbiamo creare le condizioni affinché le persone possano ritrovare stabilità economica possano costruire una famiglia possano scegliere liberamente di avere figli senza che questo diventi un salto nel vuoto
E se gli stati da soli non ce la fanno
Allora l'Europa deve fare di più l'Europa deve occuparsi meglio dei problemi reali delle persone della vita quotidiana del lavoro dei salari della casa e dell'opportunità perché essere Hubei significa sentire che l'Europa incide positivamente nella vita di tutti i giorni
Momenti come quello di oggi sono fondamentali il confronto il dibattito la ricchezza delle idee
Sono ciò che rende viva una comunità era forse un partito in questi quattro anni non sempre abbiamo avuto le stesse posizioni all'interno dell'amministrazione governa Roma
Ma ci siamo sempre ascoltati ci siamo sempre rispettati che i risultati si vedono essere comunità significa proprio questo accettare le differenze riconoscere che chi oggi è minoranza domani potrebbe essere maggioranza e che un'idea diversa non è per farsi un'idea sbagliata
C'è bisogno di un Paese più sicuro di città più sicure su questo il governo nazionale ha fatto poco noi dobbiamo continuare a fare la nostra parte e dobbiamo garantire la sicurezza dell'Europa
Continuando ad aiutare l'Ucraina come abbiamo sempre fatto e senza arretrare mai e sono orgoglioso che il gruppo e le persone che sono oggi qui abbiamo sempre sostenuto con convinzione questa posizione
Perché la difesa della libertà e della democrazia non può essere negoziabile
Chiudo con una parola restando profondamente mia
Io sono orgoglioso della storia che mi porto dietro una storia che affonda le radici nel popolarismo e nel pensiero di don Luigi Sturzo perché come diceva don Sturzo lo dobbiamo essere liberi e forti liberi nelle idee forti e valori da un convegno a tutti
Grazie grazie molte a Mariano per questo saluto che è stato anche
Molto interessante per le sue considerazioni adesso
Il motore diciamo promotore è uno dei principali promotori di questa iniziativa per la sua introduzione al convegno prego Piero
Grazie
Buongiorno a tutti quando abbiamo deciso di proporre questo nostro convegno gli scenari internazionali
Erano già scossi da quattro anni di guerra in Ucraina e dai gravi conflitti che percorrono il Medioriente
Oggi quegli scenari sono ancora più sconvolti dalle vicende drammatiche che investono l'ira anche il Golfo Persico
Evento di tentare con la coscienza di ciascuno di noi
In una tenaglia tra la speranza delle dal cadere un un regime sanguinario e la sincera preoccupazione per un conflitto condotto fuori dal diritto internazionale e dagli esiti imprevedibile
In questi giorni
Per evitare che l'incendio Magnano in fiamme tutta la regione si chiede una delle scale Jean nella ripresa dei negoziati
Sollecitazione condivisibili a patto però di accompagnarle con la richiesta le autorità iraniane di liberare tutti detenuti per ragioni politiche o di opinione
E di sospendere ogni esecuzione capitale perché solo così un arresto dell'operazione militare può saldarsi all'apertura di una transizione
Con la stessa ansia seguiamo gli sviluppi della guerra in Ucraina auspicando come tutti che si giunga a far tacere le armi per negoziare una pace e se è una pazzia richiede disponibilità anche a compromessi e tuttavia sappiamo che non qualsiasi pace è giusta e sicura anzi è proprio la storia europea ha conosciuto pace accorda ingiusti da versai a Monaco foriere di i nuovi conflitti
Una pace giusta e sicura non può essere un umiliante resa come vuole imporre Putin ed è per questo che occorre sostenere senza incertezze all'Ucraina
Non già perché si pensa a una sua vittoria militare ma per consentire all'Ucraina rinegoziare in condizioni di parità e con lo stesso approccio guardiamo alla crisi mediorientale segnata da eventi che stanno ridisegnando geografia equilibri dell'intera regione
E ancora che si delinea uno scenario in cui appare più lontana la possibilità di uno Stato palestinese indipendente
Restiamo convinti che un nuovo Medio Oriente tanto più se liberato dal radicalismo islamico non potrà eludere la questione palestinese a cui occorre offrire una soluzione in un contesto di sicurezza per Israele
Le vicende drammatiche appena richiamato perché tutti conosciamo ci mettono di fronte a uno scenario di anarchia internazionale
Nazioni Unite principali istituzioni sovranazionali paralizzate ed esplicitamente contestate nel loro ruolo
Scambi amare scambia mercati imbrigliati da politica neo protezionista
Messa in mora del multilateralismo a vantaggio di un ordine internazionale fondato sui rapporti di forza sulla relazione tra i grandi Paesi rischia di contrapposizione tra Occidente Global South profonda lesione dei rapporti transatlantici una destabilizzazione guidata dal presidente Trump volta ripristinare un ruolo egemone americano su un mondo che tuttavia non accetta più condizione di subalternità e rivendette esplicitamente equilibri più equi e plurali
è con questo scenario che l'Europa è chiamata a fare i conti e a decidere come essere protagonista evitando di essere vaso di coccio tra vasi di bronzo l'Europa è a un bivio alle spalle a il più intenso processo di integrazione che il mondo conosca
E tuttavia avvertiamo tutti che il percorso di integrazione che ha offerto ai cittadini europei benefici te nessun Paese da solo avrebbe conseguito non è oggi più sufficiente e ha bisogno di proseguire con nuove tappe di integrazione a livelli più intensi condizione perché l'Europa sia in grado davvero di esercitare una sua autonomia strategica
Tuttavia sappiamo che quel cammino
Deve fare i conti con ostacoli il primo dei quali dato da governi di profilo sopranista e neo nazionalista
Che coltivano l'obiettivo non già di più integrazione bensì di una sua destrutturazione
Fondata sulla rinazionalizzazione delle politiche e confinando le istituzioni europee a ruolo di solo coordinamento tra Stati nazionali senza politiche comuni
E come sofferenza constatiamo che a questo disegno concorre anche l'attuale Governo italiano non è questa una sede per fare propaganda non me nel mio costume perché mi conosce
Sto ai fatti e i fatti sono impietosi
L'azione di freno sulle politiche europee come sul Grendel il rifiuto di superare il voto all'unanimità
La messa in mora della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo la costante ricerca di intese con governi euroscettici e la freddezza della relazione tra i principali Paesi europei a partire dalla Francia
Nonostante un trattato del Quirinale che configurerebbe un'alleanza strategica
Il modo svogliato della partecipazione alla coalizione dei volenterosi la subalterna timidezza prendere le distanze dalle politiche di tra sono questi fatti e insisto fatti a suscitare il nostro allarme per una marginalità a cui l'attuale governo espone l'Italia noi la pensiamo esattamente all'opposto
E per questo il titolo di questo convegno a credere in un'Europa protagonista chiedendo che l'Italia non si sottragga al rilancio del disegno europeista e che come fu settanta anni fa Messia attore determinato vale per il completamento del mercato unico quale per la necessità urgente di disporre dell'unione bancaria così come di una unione europea dell'energia
Vale per le politiche di bilancio e fiscali che richiedono come si è fatto con c'è un comune con il recente finanziamento di sostegno all'Ucraina l'approvvigionamento di risorse finanziare con titoli europee di debito comune
Vale per la politica estera che sarà comune solo superando la gelosia delle nazioni e vale per i meccanismi decisori quale il voto a maggioranza qualificata e le cooperazioni rafforzate
Sono le indicazioni nei rapporti tra chi eletta lungo una pragmatica prospettiva federale che noi condividiamo
E di analoga intensità
E la questione di un'Europa in grado di imporre insisti disporre di un sistema di sicurezza e di difesa che dopo il fallimento dell'azienda per lungo tempo non affrontato delegando lo alla sola nato
Ma oggi la sicurezza non è più delegabile perché il rapporto tra satanico si è fortemente incrinato e gli Stati Uniti e non sono più disposti a farsi carico da soli della sicurezza europea peraltro guerre alle porte di casa destituì scova convinzione alimentata da un lungo periodo di pace che l'Europa sia preparo da conflitti e rischi per la sua sicurezza
Intendiamoci l'Europa nasce con un progetto di pace
E nessuno pensa che l'Europa debba darsi uno strumento militare per dichiarare guerra
Ma una condizione di pace stabilità e sicurezza richiede di disporre strutture che mettono l'Europa al riparo da chi volesse attentare la sua libertà e alla sua indipendenza e la vicenda ucraina si dice che questo rischio può paventare
Noi crediamo che l'Italia anche in questo campo debba essere pienamente parte di tutte le scelte strategiche nelle diverse dimensioni e della sicurezza dalla Sea per sicurezza e alle guerre ibride allo spazio
Sino alle scelte di deterrenza su cui Gran Bretagna Francia Germania stanno discutendo
Ed è indispensabile delineare una doppia complementarietà tra sistema europeo è nato e fa il sistema europeo e apparati nazionali di difesa chiamate a conferire uomini e armamenti infrastrutture
Il che impone di aprire anche il capitolo di una politica industriale europea della difesa a partire dalla cooperazione tra gli attuali principali players industriali nazionali
Ma proprio perché la sicurezza non è riconducibile solo a una dimensione militare per un'Europa sicura è altresì essenziale e portare a conclusione del processo di allargamento con l'integrazione di Ucraina Moldova
Sì dei Balcani occidentali mai dimenticando cioè le uniche guerre che il continente ha conosciuto dal quarantacinque ad oggi sono esplose nei territori Esterne all'Unione
E integrare quel Paese dunque una condizione della loro ma anche dalla nostra sicurezza il rilancio di una fase di integrazione l'adozione di un sistema di sicurezza ci conducono alle necessità di ricostruire un ordine internazionale multilaterale fondato sul diritto
L'ordine costruito all'indomani della caduta del muro di Berlino fondato sulla constatazione multilaterale e sul consenso che oggi paralizzato
Dalla conflittualità tra i suoi principali player e dalla gestione del presente entrambi mettere in molte in modo le Nazioni Unite per sostituirle con un board for Peace privo di legittimità internazionale
E perseguendo un ordine internazionale fondato sui rapporti di forza
Sulle sfere d'influenza sulle sovranità limitate e un uso della forza al di fuori di ogni regola di diritto
Una condizione di anarchia internazionale
A cui ha concorso anche l'assenza di una guida il processo di globalizzazione
Processo di globalizzazione che hanno certamente consentito a miliardi di persone di fruire di condizioni di vita più elevate
Ma senza regole che disciplinasse lo dinamite fondate sulla sola competizione di mercato
Accogliendo crescenti disuguaglianze e consentendo al grande soggette in primo luogo nelle tecnologie digitali
Di accumulare enormi profitti finanziari controllarle l'utilizzo e l'accesso alle tecnologie travalicare la sua unità vi state delle stesse istituzione internazionale
Fenomeni che hanno contribuito ad aggravare la crisi della democrazia liberale a vantaggio del di fare del diffondersi di torsione autocratica regimi illiberali
No risparmiando neanche quegli Stati Uniti che siamo stati abituati da sempre a considerare la patria nella democrazia
Ricostruire un nuovo multilateralismo richiede un'Unione europea che si apra al mondo
Gli accordi di libero scambio sottoscritto ieri dal collo come gli accordi con Marco sull'India assumono dunque non solo il profilo di intese economiche anti protezionistiche
Ma anche un significato politico e possono assumere oggi un ruolo propulsivo di integrazione analogo alla funzione che ebbero i trattati dalla cede la cieca per far decollare l'integrazione europei
Un nuovo multipartitismo ultimate realismo deve anche rilanciare una strategia sui diritti umani condannati oggi adesso del tutto sacrificato in un ordine internazionale fondato sui rapporti di forza che sulla Realpolitik
Serve trovare un nuovo punto di equilibrio
Tra diritti umani riconosciuti a ogni persone ovunque viva e quale sia il suo status sociale e religioso etnico e contesti culturali religiosi e politici di un mondo plurale
E in ogni caso l'Europa patria della democrazia rappresentativa dello stato di diritto dei valori di uguaglianza non può certo accettare la subordinazione dei diritti ad altre ragione e con lo stesso approccio fondato sul diritto e sulla integrazione affrontato anche un altro tema cruciale che sta di fronte a tutte tutte nuovi effetto euro come i flussi migratori dosi sempre più strutturali da dinamiche demografiche del nostro continente
Insomma e concludo il nostro messaggio da cui è chiaro il messaggio dei riformisti è che il destino dell'Europa è affidata alla sua capacità di essere un soggetto coeso unitario è integrato e soltanto in quella dimensione ogni azione del continente purché Nocioni crescita e prosperità e l'Italia deve collocare lì il suo futuro liberandosi dall'idea di perseguire una velleitaria solitudine ho concluso vi ringrazio ho delineato il cardine del dibattito adesso grazie al contributo
In molti che ringrazio si svilupperà restituisco la parola Graziano Del Rio per il prosieguo della grazie
Grazie Piero per averci ricordato per l'interesse nazionale sì persegue soprattutto nella dimensione europea adesso
Con grande piacere introduco il messaggio video del Presidente della Vierchowod Narada ucraina del parlamento ucraino Ruslan Stéphane cinque quindi chiedo di metterlo
Benissimo grazie allora adesso iniziamo dopo questo bellissimo messaggio del presidente del parlamento ucraino iniziamo con il primo panel che si intitola appunto l'Europa al bivio già detto Piero Fassino
Già il presidente ucraino del Parlamento ha detto appunto che c'è un bivio ci sono scelte da fare
E quindi cominciamo con i nostri ospiti tutti di altissimo livello parte la nostra vicepresidente Pina Picierno con la sua relazione e quindi prego Pina subito la parola
Sì grazie grazie Graziano e grazie naturalmente a tutti e tutti voi a tutte le amiche gli amici presenti per essere anche presente in maniera così numerosa e allora io muoio
Cominciare questa bene introduzione da una domanda una domanda che
Metto ornata molto spesso alla mente nel corso di questi giorni
E che ha fatto capolino un po'ovunque io fossi qualsiasi cosa io stessi facendo un insuccesso inaugura è successo binario porto mentre a casa guardavo un film dentro
La domanda che una giovane donna iraniana
Ha rivolto ai partecipanti di un presidio pacifista Firenze
E quella donna ha chiesto ai presenti dove eravate
Ed è una domanda questa credo profondamente politica
è una domanda morale
è una domanda che interroga la nostra coscienza la nostra coscienza personale la nostra coscienza collettiva ed è una domanda che pretende una risposta dalla nostra attività
Politica quotidiana
Io credo che ci sia una ragione se questa domanda risuonata così tanto mi è risuonata così tanto perché se ci pensate in fondo è la stessa domanda che molti di voi
Ci sono posti in da ragazzi quando per esempio sui libri di scuola
Abbiamo incontrato l'inferno della Shoah
Le rovine di regimi che hanno trascinato l'Europa nella seconda guerra mondiale quando abbiamo incontrato l'esilio le catene di chi pagò con la vita
La lotta per la libertà
Ci siamo chiesti dov'erano
Dove erano gli uomini giusti e le donne giù temi
E la speranza quando concretamente il motore dell'azione politica e non diventa il rifugio dell'impotenza è
Poter rispondere a quella domanda senza dover aspettare il giudizio delle generazioni future
Allora dobbiamo chiederci dove siamo noi
Dov'è l'Europa dove ci sono le democrazie
Perché esserci oggi significa prima di tutto io credo non voltarsi dall'altra parte i quando quello che vedi è
Amore comodo e difficile da affrontare
E allora la dico così negare i conflitti in corso non produce pace
Negare le politiche di aggressione delle potenze non produce diritto internazionale
Negare le scelte autodeterminati di queste potenze non rafforza le istituzioni internazionali e negare il sostegno alle lotte per la libertà
E per la democrazia e di popoli non produce IPSIA
E allora di fronte a questi stupidi io
Tra
L'onore dell'esserci
Il vergogna il dove eravate tra l'impotenza del perdersi è la forza della presenza noi dobbiamo trovare una strada
E quando dico noi penso naturalmente progressiste Riformisti e Democratici Europei ma penso anche all'Europa
Perché l'Europa oggi lo ha detto molto bene Piero lo ringrazio si trova davanti ad una transizione
Che rischia di renderla più fragile proprio nel momento in cui il mondo interno avrebbe bisogno della sua forza politica
Noi per decenni
Abbiamo pensato all'Europa come uno spazio di stabilità dentro un ordine internazionale relativamente prevedibile no
Un sistema fondato su regole condivise su istituzioni multilaterali su un diritto internazionale che per quanto imperfetto rappresentava un limite
All'utilizzo della forza
E oggi però noi dobbiamo riconoscere certamente con disagio con fatica ma con lucidità anche quell'ordine non c'è più entrato in crisi
Il ventiquattro febbraio del due mila e ventidue con l'aggressione
Roxana l'Ucraina si è aperta una frattura che
è una frattura storica non soltanto perché è una potenza nucleare ha invaso un Paese sovrano ed è successo nel cuore dell'Europa ma perché da quel momento
E diventato evidente che il diritto internazionale non fosse più vincolo condiviso
E noi lo vediamo continuamente ogni giorno nella guerra che continua a devastare in Ucraina lo vediamo nella repressione che colpisce i dissidenti russi bielorussi lo vediamo oggi
Nelle drammatiche tensioni che attraversano l'Iran è che attraverso lo tutto in Medio Oriente
E proprio per questo dobbiamo dirlo con chiarezza se il diritto internazionale vale sempre e allora
Non può valere fino a un certo punto come abbiamo ribadito di fronte a qualche dichiarazione incauta
E allora
Da le
Anche quando accade
Che le norme che le sue norme vengono violati allora a quel punto la risposta della comunità internazionale non può essere intermittente
Non può essere selettiva deve essere coerente
Deve essere determinate deve essere tempestiva perché dobbiamo dircelo uno degli errori che ne abbiamo compiuto negli ultimi decenni è stato esattamente quello di affrontare le crisi regionali rinviando
Dici visioni che avrebbero invece richiesto un'assunzione chiara di responsabilità
E più si allargano i tempi di alcune crisi
Più la loro soluzione diventa complessa fino ad a diventare in alcuni casi totalmente irrecuperabile
In questi mesi noi abbiamo ascoltato molto spesso solo abbiamo sentito spessissimo serve una forte azione diplomatica dell'Europa
Che badate una formula giusta nelle intenzioni ma che troppo spesso è finalista
Solo una dichiarazione di principio e oggi quella formula è stata progressivamente sostituita da un'altra espressione e il tempo del diritto internazionale ci viene ripetuto
Ma anche il diritto internazionale rischia
Di diventare un totem si non si accompagna alla capacità di farlo rispettare
Perché qui il diritto vide solo se sostenuto da strumenti di deterrenza credibili
E allora questo significa rafforzare certo la capacità europea di difesa e di sicurezza
Significa costruire una difesa comune solida significa aumentare gli investimenti condivisi nella sicurezza del continente dotare di un'Europa l'Europa di una
Decisiva reale autonomia strategica senza IBAN Bettini che abbiamo finito fin qui ascoltato
Significa pensare
Alla costruzione di un vero sistema europeo di protezione deterrenza
Come ci invita a fare l'abolizione dei volenterosi in questione capaci di difendere il fianco orientale dell'Unione la stabilità
Del Mediterraneo che resta uno dei grandi fronti del nostro tempo allora
Io la dico con la chiarezza che conoscete
E lo dico anche a un pezzo del mio partito non si tratta di scegliere tra sicurezza e welfare tra Undone e un asilo nido come spesso ci viene detto
Come spesso il dibattito pubblico anche viene artificiosamente cinicamente spinto a fare
Si tratta invece di comprendere che senza sicurezza senza deterrenza anche le conquiste democratiche e sociali dell'Europa tutte
Diventano molto più fragili
La Democrazia ce lo ha ricordato il presidente della Repubblica Mattarella non è un'abitudine non è una rendita storica è una costruzione
Ed è una costruzione fragile esigente che vive solo sesso in montagna da istituzioni credibili certo da cittadini consapevoli ma soprattutto dalle forze politiche da una politica capace di distinguere
Ciocchetti conveniente
Per ciò che è giusto
E allora essere in tempo a chi tra essere in tempo a Teheran estere in tempo a Gaza essere in tempo al kibbutz direi Kim non è una scelta tra le tante
In un'agenda Zengi un'agenda già piena e la ragioni del nostro esserci perché coincide perfettamente con ciò che siamo
L'urgenza delle notizie che arrivano in queste ore del resto sta già determinando una nuova sfera di emergenza di emergenza il conflitto
In Iran sta già diventando teatro di uno scontro tra potenza penso alla decisione della Cina di aumentare del sette per cento la propria spesa militare
E di rafforzare il sostegno politico-strategico a regime di Teheran
Ed è un segnale ulteriore
Di come le crisi regionali si stanno rapidamente trasformando in terreni di competizione tra le grandi potenze bene
La dimostrazione più evidente di quanto il dibattito italiano spesso ripiegato su dinamiche ombelicali fatemelo dire così rappresenti uno dei parametri più assolutamente e totalmente inadeguati per comprendere il tempo che ne stiamo attraversando certo per responsabilità qui sono condivise riguardano certamente il governo che non sta facendo niente di quello che dovrebbe fare perché come dico sempre che non si possono
Servire due padroni lo dico anche qua da Quaggio orgia Meloni o si sta dalla parte di tramuta e dalla parte di chi questo mondo lo stadio ordinando o si stava dalla parte dell'Europa e con l'Europa
Che rappresenta appunto un tentativo di arginare questo disordine lombari ma cade come dicevo per responsabilità condivise anche
Da mancanza di pezzi dell'opposizione allora davanti a questo scenario fui
Le macerie della guerra attorno all'ad accumularsi davanti ai nostri occhi in Europa e arrivo alla conclusione in un po'limitarsi a difendere ciò che esiste dire tornare protagonista appunto come abbiamo detto dire finalmente costruire se stesse perché se l'Europa non saprà assumersi questa responsabilità sarà qualcun altro che scriverà le regole del mondo al posto nostro e per questo credo che sia il tempo fatemelo dire così di una diversa responsabilità comune
Penso che sia arrivato il tempo di stringerci con serietà e anche con concretezza intorno ad un Paese intorno a un continente che sta vivendo quello che accade con molta angoscia ed è un po'e chiudo davvero il contrario davvero il contrario Graziano di quello che è successo ieri purtroppo in Aula alla Camera grazie
Grazie grazie personaggio molto chiaro come sempre alle sue generalità all'amico premiato per la revoca del cofondatore di Piuro euro frittura
Che non ha bisogno di analisi genetica Dinacci il suo contributo grazie ma grazie grazie mille davvero sono molto felice di essere qui
E di discutere con voi speriamo di aprire una prospettiva di confronto io voglio cominciare non per piaggeria ma da un tema dobbiamo pensare all'anima dall'Europa l'anima civile libera liberale dall'Europa e da questo punto di vista io voglio ringraziare Graziano Delrio
Per quello che ha fatto e sta facendo sul tema dell'antisemitismo che non è un tema che ha a che fare col posto sette ottobre è un tema di fondo dell'Europa di questi tempi e io credo che il ritorno dell'antisemitismo curati io ero stato a una iniziativa convocata dal presidente del parlamento austriaco prima subito dopo il sette ottobre ma con una analisi dei dati che venivano dapprima sull'Europa raccapriccianti su quello che stava succedendo e che continua a succedere in Europa
Sull'antisemitismo se l'Europa perde
Di vista il fatto che nel momento in cui un ebreo in quanto ebreo a Roma Milano Bruxelles ovunque in Europa torna a essere a sentirsi a sentirsi minacciato come succede l'Europa perde la sua anima di libertà e di democrazia quindi questo c'entra molto con quello che di cui stiamo discutendo
Io non entro nel merito dell'analisi ringrazio che ha fatto Piero
Fassino che ha fatto
Pina Picierno io sono un federalista sono cresciuto pannelliano già negli anni Ottanta ascoltando Radio Radicale dateci un presidente una moneta un esercito arrivata la moneta ed è bene che sia arrivata il resto no
Abbiamo perso tempo arriviamo tardi come europea l'appuntamento con la storia c'è stata la convenzione del due mila uno due mila tre
La la costituzione c'è stata la conferenza sul futuro dell'Europa a cui ho partecipato come esponente del governo Draghi tutto perfetto discussione partecipazione e coinvolgimento di tutti gli stakeholder
Il mio amico Guy Verhofstadt a guidare in Parlamento finito tutto tutto perfetto tutto quello che potremmo raccontarci sulla difesa buttato nel cestino io mi ricordo un'intervista al Financial Times dal novantanove di Emma Bonino sulla difesa
Comune europea come costruirla
Potremmo riprenderla emetterla qui
Allora è un rapporto Draghi letta Draghi che va al Parlamento europeo voi c'eravate diurno du Santin fate qualcosa è successo qualcosa purtroppo non è successo niente perché il vulnus istituzionale dell'Unione Europea
Un tempo utenze alla grande potenzialità che l'Europa avrebbe che conserva solo in campo economico ma se senza un'architettura istituzionale in grado di
Come dire di mettere a terra quel potenziale succede quello che succede oggi per cui noi siamo semplici spettatori di quello che accade ma allora cosa possiamo fare noi insieme la dimensione euro della politica europea purtroppo resta innanzitutto la dimensione nazionale
Lo è noi siamo qui oggi a trepida re perché fra un mese il dodici aprile ci saranno le elezioni in Ungheria
Che non è uno dei Paesi principali ma è dove si sta giocando una delle partite politica decisiva per il futuro dall'Europa
O meglio per il futuro migliore dell'Europa perché se dovesse come accade come può accadere stando ai sondaggi perdere Orban cambierebbe
Un sentiment si dice sarebbe una ventata di sentimentale nei confronti dell'Europa e di speranza
Che non più che non abbiamo visto negli ultimi dieci
Ho vent'anni e non è un caso che suo Orban abbia messo il suo cappello Trump in modo così brutale con quello che è avvenuto in Europa a Monaco
Lia c'era appare secondo me poco più che il poliziotto buono perché di ha salutato è andato a Budapest a dire che nell'interesse degli Stati Uniti deve vincere Orban quello che dice che che che moschee meglio di Bruxelles che Zaleski è un nemico è un amico dell'Ungheria e sta facendo la campagna elettorale terribile
Provocando io spero che Zaleski non cada nelle provocazioni come magari rischia di a cadere la nostra dimensione nazionale è quella
Della maggioranza attorno Meloni che sempre più è Melloni senza una maggioranza politica senza abbiamo visto anche in Parlamento ieri dove abbiamo insieme
Deprecato il fatto che avesse rimandato i ministri non fosse venuto a lei
Perché Merloni senza i due guardrail che ne hanno guidato il la la presidenza
Quello del presidente Mattarella che ha una caratteristica oltre a essere il presidente che abbiamo conosciuto e e apprezzato il modo straordinari imprese è più popolare di lei quindi è un guard rail anche politico e l'altro Garret sono le crisi istituzionali perché la geografia contabile non poteva chiamarsi fuori
Mollare la linea tracciata da Draghi
Senza testi Gad Lerner Meloni questa è la mia previsione farebbe quello che Merloni vuole fare e che fa
Il fatto che per me è inaudito che Maroni abbia partecipato a un video promozionale di Orban che è quella roba lì elettorale
è Seregno è l'essenza esattamente come fatto che fa deve fare un libro dal Presidente del Consiglio lo fanno in tanti Vallo lo pubbliche negli Stati Uniti va bene fortunata tu che lo proprio a strategie
E ti fai fare la prefazione Davanzo dal dal dall'ideologo manca in campo che oggi all'Europa non è indifferente all'Europa odio l'Europa questo è quello che verrebbe fuori
Non è un caso che Meloni una settimana fa abbia di nuovo replicato comunque tono stentoreo illa la sua volontà di mantenere il diritto di veto ecco
Io penso che Merloni posso perdere le elezioni a condizione che ci sia qualcun altro che le posso vincere
E credo che noi dovremmo provare a lavorare adesso eccetto
Potremmo cominciare a lavorare su questo e io penso che la storia ci offre una
Una contingenza si è sempre detto le campagne e le terre compagna elettorale si vincono sul non si vincono sua colui politica internazionale c'è tant'è vero io penso che lei possa perdere le elezioni comunque vada il referendum
Ma anche per me Petruccioli che voteremo sì non so chi non so cosa pensano gli altri dobbiamo batterla nelle urne
E certamente lei pagherà i temi economici meritatamente o noleggia ha fatto la campagna sul sul sui temi economici e arrivata per fortuna non ho fatto disastri perché non ha fatto quello che ha promesso
Ma anche sui temi internazionali o sull'Europa non voglio farla non voglio farla lunga io credo che si debba aprire una riflessione comune tra i partiti della coalizione che scongiuri però il fatto che il ferimento
Della coalizione sia un po'troppo stretto voglio faccio breve un po'troppo Meran Cerignano perché se no si perde siccome io voglio vincere perché non voglio che l'Italia diventi protagonista reazionaria dell'Europa delle patrie che si chiude e che si consegna agli Stati Uniti non se c'è un bellissimo scritto di Spinelli del del del di una cena cinquanta che parla degli Stati Uniti allora
Delle due opzioni dall'America diciamo internazionalista noi verremmo multilaterale e quella nazionalista e la allora già Spinelli dice
Se l'Europa è divisa negli Stati Uniti Préval prevarranno i nazionalisti se l'Europa fa un fronte comune aiuterà negli Stati Uniti a prevalere il fronte molti materialista ecco
Io credo che noi dobbiamo dare un provare insieme a dare un testone
Allora tre cose e poi chiudo diritto internazionale nel mio piccolo qui don Filippo di Robilant io sono cresciuto a pane e diritto internazionale comma con Pannella con Bonino lacca una delle prime campagne politiche che ho fatto è quella per la Corte penale internazionale eccetera eccetera
Però quando io sento evocare un po'troppo il diritto internazionale
Comincio a pensare davvero il sospetto che molti di quelli che potrebbero essere i nostri compagni di strada
Pensano ad esempio riguardo all'Iran che il diritto internazionale forse quella cosa tale per cui non bisognava muore una paglia accettare quello che stava succedendo dentro l'Iran
Dentro l'Iran accettare che uno dei direttori di un giornale che è il faro culturale e politico
Di uno dei movimenti della coalizione dicano che problema c'è un'aggressione come l'Ucraina ce l'accredito la il diritto internazionale non è questo
Il diritto internazionale insiste prevede le azioni militari fin dalla carta fondativa delle Nazioni Unite le azioni militari dove c'è bisogno e in Iran
Certo che c'era bisogno di un'azione militare cento che doveva scattare la responsability to Protect che è patrimonio delle Nazioni Unite se uno ammazza trenta mila persone non ci siamo giustamente occupati
A fino in fondo della vicenda Gaza ma se se omosex se c'è un dittatore
Però c'è militare religioso che ammazza trenta quaranta mila persone in una cosa di settimane non è che ha diritto internazionale dice siccome lo fa al suo interno non lo devi fare c'erto
La grave responsabilità di Trump e di Netanyahu
è di non avere nemmeno cercato chiudo
E di non avere meno nemmeno cercato una dimensione multilaterale e io credo che l'Europa su questo chiudo davvero sulla vicenda iraniana anche nei prossimi giorni qualcuno citava quello che abbiamo discusso ieri in Parlamento
Debba ingaggia anzi su questo anche il tema delle basi io lo so che Sanchez dice no basi ma per forza valori sta là in fondo De Donno non non non non c'è non è a portata di mano dei missili
Ma Cipro la Grecia o per altri aspetti la Polonia la Germania come fanno a dire no all'uso delle basi quegli altri o i baltici che c'hanno i missili di Putin a a portata
Ecco dispiego un esempio chiudo io penso che noi dovremmo dire e e portare questo anche di fronte agli elettori noi condanniamo tra tant'è il male della Democrazia di questa storia è inutile che ne discutiamo tra di noi
Ma noi dobbiamo ingaggiarlo per provare in qua anche in questa vicenda nelle prossime ore a riportare un minimo di perimetro multilaterale non quello delle Nazioni Unite proprio mai andato anche per colpa delle Nazioni Unite ventennale trentennale non ne discutiamo
E per esempio dire
Dobbiamo c'è un tema che logistico visto che pensare di di chiuderla i tre ore invece non nulla di utile B Noè è ovvio che discutiamo fonte ma discutiamo insieme tutti gli europei
Dalla Spagna a chi è la più vicina a Cipro
E ci diciamo
Va bene però discutiamo e cominciamo per esempio a condividere strategie metodi e obiettivi di questa azione sull'Iran in primo luogo nell'interesse degli italiani degli iraniani che combattono grazie
Grazie grazie Benedetto
Grazie Benedetto grazie molto allora reso chiamerei Alessandro Giordani
Mi sentite sì cercherò brevemente grave mia prospettiva dopo una trentina d'anni che sono nelle istituzioni europee e che e quindi mi corre anche l'obbligo di dire che rappresento solo me stesso non istituzione per cui lavoro ovviamente però la prospettiva che ho avuto in questi trent'anni mi permette di dire alcune cose che sono abbastanza Tucci alle viste come sono viste all'inizio in questa fase storica la prima constatazione e che in due motori che hanno portato avanti perché la domanda è come facciamo della nuova protagonista i due motori che sono portato verso un'unione sempre più stretta
Come è scritto nel preambolo dei trattati fino ad oggi ci sono entrambi INCE Patti
Il motore che si è inceppato per primo e lo sappiamo da tempo
Era quel motore funzionalista per cui si diceva non mettiamo insieme l'economia che poi per forza la politica verrà in parte ha funzionato e fino al mercato unico ha funzionato perché è una cosa che effettivamente ci ha portato anche al di là delle quattro libertà merci servizi e capitali ci ha portato delle politiche politica punto però certo punto si è inceppato e da Maastricht impone abbiamo cristallizzato il fatto che quando si entra in quelle competenze che sta nel cuore della sovranità nazionale come la politica estera difesa la fiscalità eccetera
Dovevamo cristallizzare un assetto istituzionale del tutto intergovernativa dove bene o male le istituzioni sovranazionali non entra però non si è fermata l'intera storia dell'integrazione da Maastricht Imposimato è ancora avanti ma siamo andati avanti con un secondo motore che si è inceppato che quello era quello degli shock esterni con una serie di ciò che sta nell'Unione Europea ha saputo rompere dei tabù che non aveva mai saputo rompere attraverso una maturazione politica
Chiara razionale dei paesi membri e dei popoli che stavano dietro quei paesi membri
Ma che a causa di quei ciò che Sterne abbiamo saputo infrangere
Per esempio colpito una crisi simmetrica enorme ci ha fatto per la prima volta rompere il tabù del debito pubblico europeo per dei beni pubblici europei famosi eurobond peritali chiedeva da trent'anni sono arrivati con uno ciò che sta un altro ciò che sterno che CIA che ci ha colpito è stata la crisi economica del novanta il deficit al due mila nove due mila undici la governance economica dell'Unione europea di oggi è molto più intrusive nella sovranità nazionale e per fortuna per molti aspetti perché ce l'ha fatta con la crisi
Specie portato andare ben oltre
Quella che le procedura di deficit eccessivo al tre per cento sessanta per cento mandare dentro con il semestre europeo le sovranità nazionali qui il secondo motore che ci ha portato avanti una volta esaurito quello funzionalista fatte l'economia che li porterà dietro realtà politica
Era quello di ciò che Sterne
Allora perché dico che si è inceppato che questo secondo motore perché aveva avuto due grossi ciò che è straniero sull'Ucraina da due anni e mezzo tre
E queste ultime vicende qui e tram che ci dice che non è più affatto detto che la protezione dell'Europa venga assicurata la NATO in un certo modo
Certo che sono ciò che Stern in questi questi due ciò che starmi però non hanno vicinato di un millimetro
La prospettiva non dico federale ma la prospettiva di un salto quantico in avanti rispetto alla integrazione europea e quell'unione sempre più stretta è preclusa Union che abbiamo nel preambolo i trattati che peraltro il partito democratico ha nella sua carta fondamentale
Quindi si è inceppato anche il secondo motore
Se c'è un patto il motore anche degli shock esterni ecco perché dicevo parto con un'analisi grama da questo punto da questo punto di vista la risposta più pragmatica aprendo una a di quest'se partiamo da qui da questi doppio inceppamento
La risposta più pragmatica che si è vista fino ad oggi è stata quella che va sotto l'espressione causato Mario Draghi vediamo passare un federalismo pragmatico
Cos'è il federalismo pragmatico è una cosa rassicurante perché non deflette dall'idea federale che abbiamo in termini in termini ideali di Alistair sia nella carta di alcuni partiti quelli più europeisti che nella Carta fondamentale tra l'altro dell'unione europea che non dice federale ma dice unione sempre più stretta
Quindi non deflette da quello mai pragmatico ma sentiamo
Dentro a vedere che cosa questa espressione voi vedrete che chiunque parla di federalismo pragmatico poi lattiero declina nel senso e giustamente delle cooperazioni rafforzate
Esistono nei trattati di cooperazioni rafforzate circondato da troviamo sta dando al novantanove non è che se ne è fatto grande uso e abbiamo poca roba di cooperazioni rafforzate abbiamo la procura europea qualcosa sul diritto di famiglia non non è stata una cosa enorme
Proviamo a pensare se le cooperazioni rafforzate tra alcuni Paesi che vogliono andare avanti su alcuni temi prendendo in prestito le istituzioni di tutti devono essere meno nove per i trattati
Se questa prospettiva fosse la prospettiva principale della prossima evoluzione dell'Unione Europea
Noi ci troveremo in una situazione che viene chiamata quella delle geometrie variabili ce l'avremo una serie di ventisette Stati che coopera in maniera diversa e ogni volta con geometrie diverse su delle operazioni inciucio delle tematiche diverse
Di voto due rischi con questa su questa tematica qua
Il primo rischio e che se io ho una panoplia di cooperazioni rafforzate su temi cruciali ma a volte diversi
Superiamo moralità in politica estera con otto nove dieci Paesi ma non con altri proviamo a fare un po'di capacità fiscale del bilancio europeo Cona Conad con una geometria diversa ancora
Il primo difetto di questa soluzione qui riprendiamo la massa critica
Nel mondo per essere degli attori nel mondo perché una panoplia di geometrie variabili non cita quella force de frappe quella quella massa critica che ci permette poi di guarda negli occhi gli Stati Uniti la Cina Giappone è la Russia eccetera
Primo rischio di una declinazione del federalismo pragmatico nel senso di cooperazioni rafforzate geometria variabile secondo rischio che pure c'è ed è grosso
E che non diventa più intellegibile per i cittadini
Io faccio comunicazione dell'Unione europea da tanti anni provate per le istituzioni provate a spiegare al vostro parente come funzionario europea oggi è già arduo e Giardullo
Provate a pensare di dovere spiegare un costrutto istituzionale per cui tutto è basato su una serie di geometrie variabile a seconda delle competenze che prendono in prestito le le le situazioni di tutti ma non tanto il Parlamento europeo perché poi quello diverso eccetera
Su una serie di appunto di schemi diversi diventerebbe inintellegibile da parte dei cittadini ci sarebbe un grosso problema di appropriazione democratica di una costruzione che prende quella strada lì io lo sto parlando contro il federalismo pragmatico soli ce ne sono di grossi rischi che abbiamo davanti un'alternativa cioè passare da singola dal plurale al singolare cioè invece che una serie di cooperazioni rafforzate tornare al modello di una cooperazione rafforzata
E quando diciamo una cooperazione rafforzata che è stato detto in tanti termini il nocciolo duro centri lì prendi tutto se non stai fuori
Allora questa prospettiva oggi non è che sia immediato non non la nulla sarebbe difficile venderla come la soluzione politicamente a portata di mano per domani
Ma avrebbe la il vantaggio da un lato di preservare perché ci sta quella massa critica che poi attrae gli altri in fondo tutte le robe più le cose più
Avveniristica forti l'euro ma scende accenderà un trattato internazionale dell'ottantacinque fuori dalle quattro istituzionale europeo
Poi con Amsterdam contrattando entrato dentro attratto arresto e adesso una libertà fondamentale delle quattro libertà del mercato unico quindi esiste la possibilità di una capaci di una massa critica che attrae dentro una unica cooperazione rafforzata
Però per concludere che cosa serve perché questo sia effettivamente possibile non diventi solamente uno dei tanti patteggiamenti che politicamente citiamo sa perché ci sono congiunzione astrale di almeno quattro cinque sei sette governi fondatori che stava con la vogliono
Abbiamo le elezioni francese davanti che possono allontanare abbiamo tante situazioni in quel io non posso dire in scienza e coscienza che è la strada più a portata di mano ma sicuramente
E la strada da cui dopo derisa politico possiamo ancora attendere per preservare quell'Europa protagonista per preservare anche quel quel motto che non è un motto è un'aspirazione verso l'unione sempre più stretta che vogliamo avere per avere per avere un impatto questo significa che tutto burocratico tutto intergovernativo dobbiamo metterci a braccia conserte aspettare la congiunzione astrale di sei governi che si mettono insieme no
Perché la volontà politica dei governi nella loro politica europea dipende tra le loro opinioni pubbliche quindi c'è un lavoro politico da fare
A livello di società civile almeno nei Paesi fondatori per dire portiamo ha delle determinazioni di governi che di Paesi che sappiano che capiscano che oggi se non abbiamo un'opinione pubblica di livello europeo che dà legittimità da questo nocciolo duro non andiamo da nessuna parte questo lavoro politico da fare dietro
Da fare dietro e probabilmente ci dà anche quella speranza di dire
Pertanto che non si possa fare analisi tecniche tu analisi particolarmente in punta di diritto sul futuro dell'Unione Europea la fine la questione politica
Azione politica purtroppo e qui veramente chiudo purtroppo per fortuna ancora basandoci sulle opinioni pubbliche nazionali perché un'opinione pubblica di livello europeo ancora non esiste
Un'opinione pubblica europea che possano confrontarsi in campagna elettorale su progetti contendibili sul futuro dell'Unione ancora dura ogni elezione europea vediamo un'ora Pompili cale di ventisette opinioni pubbliche europee che si parlano addosso sarà così sarà così anche per il prossimo futuro probabilmente ma se noi riusciamo a muovere quelle opinioni pubbliche nazionali almeno di un certo tipo di paesi fondatori per arrivare a questa cooperazione rafforzata nocciolo duro
Avremo fatto un lavoro sia per l'ideale europeo sia poi per l'Europa unita grazie
Grazie
Grazie davvero complimenti
Questa consapevolezza politica De Gasperi Spinelli l'ebbero a un certo punto ma sappiamo poi come andò a finire speriamo che questa crisi riporti
Riporti questa volontà politica adesso chiamo Luca cioè gli qui al al podio che è stato presidente del Comitato economico e sociale della l'Unione europea resta ed è relatore sul futuro cui SPE sul semestre europeo prego Luca è un grande esperto anche lui di questioni europea
Grazie e buon pomeriggio a tutti un ringraziamento particolare Graziano e a Piero che né voluto qui con voi oggi
Qua noi titolo di oggi di questo pare di questo parlerà l'Europa al bivio allora io vorrei pratese quando diciamo che l'Europa è un bivio rischiamo di usare continuamente una formula retorica
In realtà oggi per la prima volta da molti decenni fosse da sempre questa formula e letteralmente vera
Perché il mondo nel quale l'Europa ha costruito la propria prosperità la propria sicurezza non esiste più
Ce lo disse quattro anni fa in un discorso però molte polemiche
Allora Alto rappresentante per la politica estera insicurezza
Giuseppe Borrello nel ottobre due mila ventidue nell'incontrare i diplomatici europei quando parla della famosa
Prendi allegoria troppo abbiamo fatto un magnifico giardino siamo circondati dalla giungla logica giungle vantarsi in giardino
E quindi lui diceva se non mettiamo qualche dente incorpori amo Potenza questo giardino ora venne attaccato dentro o fuori accusato dalle ambasciate non venne colto il senso non era ancora stato eletto Trump
Nessuno immaginava no quello che sarebbe successo molto troppo
Per ottant'anni l'Europa vissuto su due presupposti impliciti sono stati ricordati il primo la sicurezza dell'ordine internazionale garantita dagli Stati Uniti
Il secondo la prosperità garantita della globalizzazione e dalla crescente interdipendenza economica regolata con norme internazionali con tutte le cose che tanti hanno detto
Oggi entrambi questi pilastri sono in crisi strutturale
E come ha detto Mario Draghi con grande chiarezza due mesi fa l'ordine globale e defunto ma non è retorica e drammatica realtà
Questo significa che l'Europa non vive più in quella Chievo Rebecca chiamava la Società del rischio dove i pericoli erano anche gravi ma erano prevedibili calcolabili gestibili persino assicurabili
Gli diamo ormai in una società degli shock che aumentano in modo esponenziale e sicura l'uno all'altro
Crisi multare crisi cumulativi crisi imprevedibili la pandemia la guarì in Ucraina la crisi energetica devastanti tensioni geopolitiche nel Medioriente e ora nel Golfo
Shock che si accumulano e che mettono sotto pressione le nostre economie le nostre società le vite dei singoli e anche le nostre democrazie
In questo contesto
L'Europa scopre una verità che vent'molto tempo ha potuto ignorare che era assolutamente vera ma poteva ignorare anzi
Per alcuni periodi e persino ci faceva comodo che la nostra è una costruzione straordinaria unica nella storia
Anche per le cose conseguite recentemente ma incompiuta
Unione monetaria senza unione fiscale mercato unico il più grande del mondo ma senza un vero mercato dei capitali comunitari di diritto
Ma senza una politica estera e di difesa realmente comune cooperazione militare e cinque articoli del trattato che credo nessuno abbia letto che parla di difesa ma senza una vera capacità europea di difesa
Questa in compiutezza era sostenibile in un mondo relativamente stabile anzi
L'Europa in quel quadro aveva persino più chance di altri perché non è all'onere della potenza ma esercitava un power neppure troppo soft che era quello di potenza normativa
Diventa questo impossibile da sostenere in una competizione geopolitica e shock sistemici multipli nei quali siamo perché oggi l'Europa si scopre vulnerabile su molti fronti contemporaneamente
Nel Moray numerare alcuni primo sul fronte tecnologico l'Europa e molto forte della regolazione delle tecnologie altrui
Ma è molto più debole della loro produzione oggi tra le cinquanta grandi aziende tecnologiche globali non ce ne una europea
Negli ultimi cinquant'anni l'Europa non ha creato una sola grande impresa tecnologica con un valore superiore ai cento miliardi il novantadue per cento dei semiconduttori più avanzati del mondo viene prodotto a Taiwan
Include intersecare interamente dominato da aziende americane noi regoliamo le tecnologie degli altri non ne possediamo più la chiave
E questo se fondamentale per la sovranità economica lo è ancora di più che una particolare tecnologia che quella del digitale e tutto ciò che interno perché attraverso questa
Passa alla costruzione della determinazione
Dei valori su cui si costruisce una società è inutile che noi pensiamo di poter mettere le braghe di tela agli altri se non siamo in grado di produrre con i nostri valori un modello di quella roba lì che governiamo noi
Una tecnologia proprietaria
Secondo la vulnerabilità
Della sicurezza della difesa che per settant'anni l'Europa delegato vorrei parafrasare non è mio Mario Monti qualche giorno fa a Bruxelles ci ha detto
Guardate che è davvero incredibile che la politica di discese militare è l'unica politica europea che dopo il fallimento della CED del cinquantaquattro non è mai stata rilanciata l'unica in qualunque altra campo sia partiti sia falliti esile mercati interni mica nato perché Dell'Orto
Certezze diffuso per dieci anni dell'Euro si è discusso per vent'anni gli eurobond lo disse Prodi a Presidente alla Commissione il suo infatti vent'anni dopo queste è l'unica che è stata immaginata è arrivata l'appunto di aver di di varo è fallita ed è stata cancellata
Terza vulnerabilità energie e materie prime critiche l'Europa ha dimostrato una straordinaria resilienza quando ha ridotto in pochissimo tempo la dipendenza dal gas russo si procede al cinque per cento in un anno va straordinaria
Ma il problema è stato postando oggi importiamo il novantotto per cento letteraria dalla Cina
Produciamo meno del tre per cento dei pannelli solari globali il rischio sostituire una dipendenza con un'altra
Quarta vulnerabilità la dimensione finanziare questo è forse uno dei paradossi più grandi d'Europa
Il nostro continente possiede il più grande bacino di risparmio privato del mondo occidentale
Ma quel risparmio e non finanzia innovazione Euro PA ma spesso i mercati americani perché ritrovi integrazione scala dimensioni opportunità e redditività che qui non trova
Questo significa una parte significativa nostra ricchezza viene utilizzata per finanziare la competitività e la forza di altri sistemi economici che giocano contro di noi
Infine vi è una vulnerabilità demografica l'Europa il continente più anziano del mondo sviluppato dopo il Giappone
Questo crea pressioni sistemi sociali ma soprattutto crea una carenza di capitale umano proprio in quei settori strategici
Se mettiamo insieme questi fattori emerge una verità drammatica il problema europeo non è una singola grave crisi e oggi una vulnerabilità sistemica
E qui emerge quello che qualcuno ha già richiamato
La vedo ricordava prima contrattuale che il paradosso europeo
Le riforme più necessarie quelle che riguardano difesa Energia fiscalità politica estera investimenti comuni
Ci sono anche le più difficili da realizzare e senza parlare della sempre evocata riforma dei trattati abolizione del potere di veto per piacere dimentichiamocelo ma con immaginate qua siamo referendum
In in otto Paesi europei in questo quadro anche immaginassimo con vent'anni che facciamo questa predicazioni invertiamo l'ordine dei fattori
Perché richiedono decisioni politiche complesse richiedono condizioni fate di sovranità richiedono di superare i veti nazionali e poi si confrontano con calendari elettorali drammatici in tutti i Paesi che determinano
Hai ragione l'agenda
La narrazione il rifiuto di Macron del Mercosur in un momento cruciale geopoliticamente come questo
Eppure se noi guardiamo alla storia integrazione europea vediamo che i grandi salti non sono mai avvenuti e momenti tranquilli sono sempre avvenuti nelle crisi vivevano nasce una grave crisi monetaria
Nei due decenni you con il primo gigantesco eurobond alla pandemia il finanziamento per sostenere l'Ucraina debito dalla guerra in altre parole l'Europa ha sempre trovato il coraggio di avanzare quando il costo del non decidere diventava più alto del costo del decidere
Ed è qui che entra questa questione al federalismo pragmatico prima vocata non non mi dilungo
Nel sulla questione ma io credo che dovremmo imparare ad utilizzare tutti gli strumenti che i Trattati consentono e anche quelli che non consentono ma che abbiamo utilizzato vedi messa vedi la coalizione per l'Ucraina cooperazioni rafforzate maggioranze qualificate colazioni Paesi volenterosi
Ricordando che non solo alcune delle maggiori politiche sono nati con un numero inferiore scene nato a cinque siamo ventotto oggi
Leo Renato a undici mi pare siamo ventitré o ventiquattro e così via
Ma anche gli stessi trattati sono accompagnati da una serie di protocolli che prevedono opting out per la qualunque di moltissimi Paesi su politiche comuni quindi siamo già in un quadro di questo genere
Ci sono alcune cose concrete che ne possiamo fare già oggi ne cito solo tre perché giustamente moderatore mi richiama
La prima riguarda mercato unico dei capitali
Io sono sono sono tredici anni che ne parliamo e aspettiamo adesso la roadmap ti cambia titolo per l'unione dei risparmi di investimenti a giugno che ci dirà ai provvedimenti legislativi per i ventisette che adotteremo forse trenta
Allora
Partiamo da un punto partiamo dalla batteri ventisette silos nazionali di regolamentazione del credito
Facciamo quello che hanno fatto gli Stati Uniti nel mille novecentonovantasei copiamo qualche volta in cui Coni nasce dal Security
Marchetti imprudente acts hanno abolito i cinquanta silos nazionali e mi hanno fatto uno solo federale facciamo lo stesso nel nostro continente e possibile
Riguarda la difesa europea non ci entrò nel paravano altri ma non è certo con sei segretiamo andando direzione giusta gli ha creato un veicolo finanziario per sostenere chi all'idea nazionale può permettersi di spendere appunto non abbiamo creato quello che andrebbe creato quindi c'è da fare molto altro riunificare domanda programmazione capacità industriali comando e così via
Concludo perché vengo richiamato Romano Prodi ci dice che nei momenti difficili bisogna avere il coraggio di pensare in grande perché le grandi decisi
Richiedono grandi disegni visione che mozioni no
L'Europa non diventerà probabilmente una superpotenza come gli Stati Uniti e la Cina per molti motivi ma può essere qualcosa di diverso
Una potenza responsabile un attore capace di coniugare sicurezza e diritti innovazione sostenibilità autonomia e cooperazione
In fondo l'Europa non è non è mai stata soltanto un luogo geografico è sempre stato un progetto politico
La domanda che noi oggi abbiamo di fronte è molto semplice non è se l'Europa perfetta questo dobbiamo aspettare di trovare il meccanismo perfetta per farla ma se abbiamo il coraggio di fare oggi quanto va fatto
Per costruirla per farle fare il salto quantico necessario o da lasciamo perire
Perché se lasciamo perire avremo meno capacità resend ai nostri valori il nostro modello sociale la nostra democrazia la nostra libertà
Le nostre diversità e un'alternativa agibile alla logica imperiale e violenta che si sta imponendo insomma ha detto in una parola la ricetta è una sola
Bisogna decidere di inglobare la potenza dentro l'insieme delle coordinate del progetto europeo
Altrimenti siamo più onesti trattiamo subito la resa con chi ci fa più comodo ed evitare modi essere sposati grazie grazie grazie Luca mi costringete a essere antipatico ma forate i tempi in maniera importante allora
Abbiamo dopo questo importante intervento peraltro viene richiamato scende a mio dal presidente del comitato Schengen dico che scende in pura in discussione sospeso quindi una delle conquiste
Stiamo attenti perché non solo dobbiamo mettere in piedi cose nuove ma anche preservare quelle che hanno fatto l'Europa come oggi
Allora abbiamo adesso Giobbe Provenzano non non è riuscito ancora arrivare arriverà e anche il collegamento con Lucrezia Reichlin sospeso quindi io chiederei all'ambasciatore
Valencia ISE che ci onora della sua presenza già segretario generale ministro degli esteri ma inutile che io faccio il curriculum di presentarsi al podio evitarci suo contributo veramente molto gradito grazie ambasciatore per la sua presenza qui oggi
Grazie mille buonasera a tutti un grazie
Agli organizzatori che mi hanno associato a questo interessante
Convegno
Siamo alle prese con un nuovo ordine internazionale che non esiste più come è stato autorevolmente riconosciuto una delle cose che viene
In mente a molti credo
Un con libero che qualcuno ricorderà o un libro di un'ottantina d'anni fa che si chiamava diverse fonti esterne il mondo di ieri di Stefan Zweig un intellettuale ebreo
Austriaco che ha descritto gli anni dalla fine dell'Ottocento ai primi del del Novecento
Con un misto di rimpianto di malinconia per il mondo di stabilità di prevedibilità di ordine nel quale era cresciuto nel quale l'Europa era cresciuta nel quale alla vita era stata piena di di soddisfazioni un mondo che a un certo punto non esiste più e quindi swahili ricorda con delle pagine toccanti
Piene appunto di di di rimpianto e di malinconia il mondo di ieri il mondo degli Asburgo della stabilità e della prevedibilità
A me sembra che la categoria del rimpianto della malinconia si addica più alla letteratura che alla politica allora se bisogna
Fare qualche valutazione politica è bene guardare avanti
è bene guardare avanti l'Europa al bivio
Credere in un'Europa protagonista
Programma vasto direi
E allora comincerei estrema sintesi con tre cose
Semplici per così dire
Con tredici
E che forse possono guidarci sinteticamente in questa brevissima riflessione
La prima C è quella dalla consapevolezza cioè io credo che ci sia un deficit di cui siamo forse un po'tutti responsabili un deficit di consapevolezza su quello che l'Europa ha significato e significa ancora oggi
Nelle nostre società né i nostri paesi
è limitata alla conoscenza del dell'apporto straordinario intermedi progresso di sviluppo di pace che l'Europa ha dato fino adesso
Avrà un po'più di consapevolezza è un po'più di aiuto alla consapevolezza da parte di tutti quelli che
Ne sono capaci ne hanno la possibilità io credo che sarebbe sarebbe una buona cosa a cominciare dal dalla politica ma poi la comunicazione i diffusori le scuole
C'è uno sforzo di sistema a livello nazionale ma europeo che a mio avviso bisognerebbe fare per rinforzare questa prima città con la seconda C riguarda la credibilità è ovvio che in un in un contesto così difficile così critico
Il presupposto per un'azione coerente quella della credibilità dell'Unione Europea
è la credibilità è stata messa in discussione è stata messa in dubbio da qualche passaggio recente che abbiamo visto
Ed è stata messa in discussione per una ragione
Semplice tutto sommato e cioè per il fatto che l'Europa quando è stata credibile
Lo è stata perché è riuscita a manifestarsi con una voce unica con una voce sola autorevole quando non è stata credibile come in questi giorni come in queste settimane è perché non esiste in maniera
Unitaria non esiste in maniera neanche percepita comunitaria
E allora richiama la terza ed ultima ci che è quella della coesione
Nessun disegno nessun impegno può prescindere dal fatto di assicurare una coesione maggiore a questo continente che ha tante Regioni tante ragioni per essere unito che ha tanti Attu al suo
Attivo
E che deve però trovare la forza al suo interno all'interno dei suoi membri
Per essere per essere effettivamente
Coeso allora non voglio ripetere cosa egregiamente dette dai miei due predecessori in particolare da da Giordani da già ieri con i quali sono perfettamente d'accordo
Ma c'è una fanno ormai per l'Europa ventisette Europa ventisette e complicata
Siamo tutti dei fautori del metodo comunitario dell'integrazione della della perfezione geometrica di questa costruzione e per quello dobbiamo continuare a lavorare però dobbiamo essere anche coscienti che è molto difficile avrà
Di fronte alle difficoltà che cosa si può fare si può certo si possono immaginare come Giordani c'ha ricordato le cooperazioni rafforzate che sono previste dalla
Dal Trattato
A parte il fatto che di cooperazioni rafforzate fino a questo momento dai trattati non ne abbiamo fatte quattro solamente quattro di numero
Una sul divorzio una sul regime patrimoniale dei coniugi una sui brevetti e una sul public prosecutor sul sul procuratore pubblico procuratore e basta
A riprova del fatto che le cooperazioni rafforzate su una pista sì ma complicata anche questa ci sono delle condizioni c'è il rischio che è stato evocato giustamente anche di di una di una Gemo Geometria eccessivamente variabile allora a ventisette difficile cooperazioni rafforzate sono difficili
è implacabile questa roba qui quindi vado velocissimo
Allora bisogna bisogna ingegnarsi e una delle piste sulle quali forse può essere utile stimolare una una riflessione ma qui siamo tutti convertiti immagino
è quella del proprio del metodo Schengen se così si può si può definire e cioè un gruppo di Paesi non esclusivo che si mette d'accordo su una politica importante come quella
Di Schengen appunto a titolo di esempio che va avanti che acquisisce le adesioni di altri paesi
E che alla fine converge nell'impianto comunitario ecco questa è la formula con la quale ad esempio a mio avviso potrebbe essere utile riflettere sulla possibilità di andare avanti in materia attualissima che è quella della difesa
Per farlo per farlo però bisogna avere una certa predisposizione diciamo bisogna avere una certa inclinazione bisogna essere disposti a superare degli egoismi nazionali
Bisogna essere pronti a servire un interesse europeo
Bisogna essere disposti anche a liberarsi da questo terribile soprattutto nel paese a me più vicino cioè il mio terribile vizio di incanalare di impostare le questioni
Europee in termini forzatamente di logica nazionale di posizionamento nazionale
Non faccio una critica a questo o a quel settore politico faccio una critica al sistema di impostazione delle questioni europee sì è una questione di interesse europeo dovrebbe avere la prevalenza dovrebbe avere la priorità e dovremmo mettere in secondo piano certo non dimenticare mai in secondo piano le nostre difficoltà domestiche le nostre dialettiche domestic allora Schengen può
Può essere un un modello
A condizione che noi appunto siamo pronti a lavorare e a essere parte di queste variabili avanguardia
Io penso che l'Italia abbia tutti i numeri tutte le le le carte in regola per essere parte di queste avanguardie avanguardie aperte e che mirano al al federalismo quindi il federalismo non va perseguito oggi come come come obiettivo oggi impossibile ma non va mai perso di vista come obiettivo finale che arriverà un giorno forse non non lo vedremo noi ma arriverà un giorno dovremmo essere
Coscienti impegnati a a farlo a farlo arrivare allora per farlo ripeto ci vuole disponibilità a lavorare insieme
Ai paesi più importanti ci vuole soprattutto una grande una grande attenzione
Parlo qui si per l'Italia a non Autore escluderci da gruppi che possano avvenire
Dei progetti delle visioni dei dibattiti in cui noi siamo
Chiamati spesso siamo spesso chiamati a dire alla nostra dare la nostra opinione a dare il nostro contributo ed è paradossale che siamo proprio noi noi che abbiamo l'Europa del DNA non è che sia un Paese fondatore europea
Ad auto e scooter cita esercizi che potrebbero avere degli sviluppi e deve
E delle soluzioni
Appunto a livello a livello europeo
I limiti appunto delle cooperazioni rafforzate sono non ci ritorno perché sono stati già evidenziati
Con con grande chiarezza
Occorre non essere rassegnati e occorre anche evitare chiudeva occorre anche evitare a mio avviso la sindrome dell'iper realismo cioè posto che in politica il realismo è una bella cosa è una bella qualità a me piacciono i politici che stanno con i piedi per terra
E gli ho sempre ammirato i per questo
Ciò meno nemmeno comprensione meno ammirazione del tutto meno ammirazione per l'iperrealismo cioè quello che ci porta a essere rassegnati di fronte ad una situazione che pensiamo di non poter cambiare questo non va bene non va bene non è mai
Andato bene e allora per finire attenzione a questo re Frayn
Da festival di San Remo il diritto internazionale finito è finito e non esiste più il diritto internazionale
Non è vero ed eccetera deve esistere deve esistere se ci sono delle lacune al diritto internazionale ci son delle violazioni così clamorose come quelle che abbiamo visto in questi anni e anche in queste settimane a mio avviso poi dobbiamo impegnarci per ripristinare un diritto internazionale che sia uno strumento di convivenza tra i tra i popoli e tra gli Stati
In maniera condivisa non in maniera imposta dall'alto
Idem dicasi per l'Europa c'è un refrain da dal quale siamo tutti afflitti dalla mattina alla sera l'Europa non contano europea debole l'Europa non sa farsi valere
Anche quello non e cediamo nel nell'iperrealismo ma rimbocchiamoci le maniche perché gli strumenti per far funzionare questo meccanismo unico al mondo unico al mondo e questo progetto unico al mondo che ci viene così invidiato da tante parti del mondo nonostante tutto be questo meccanismo va assolutamente preservato
Innanzitutto nell'interesse italiano
Grazie
Bene grazie molte ambasciatore abbiamo avuto in questo panel davvero dei dei contributi sia tecnici che politici di altissimo livello adesso passiamo ringrazio quindi tutti davvero del del dei loro interventi e passiamo al secondo panel che fa un passo avanti proprio nelle problematiche sono state poste anche negli ultimi interventi cioè la difesa europea perché e come l'introduzione a questo panelle affidata all'amico Giorgio Gori a cui cedo volentieri la parola prego Giorgio
Sceso così sì
Buongiorno a tutti ringrazia di aver raccolto il nostro invito
A me il compito di introdurre questo secondo panel sulla difesa sapendo che già in qualche modo di difesa si è parlato negli interventi precedenti quindi quel che volevo dire è stato già un posto sul bus mangiucchiano però provo a introdurre osti
Che sono di grande prestigio competenza su questo tema il tema della difesa è tornato prepotentemente attuale dopo
Essere stato sostanzialmente sotto il tappeto per una lunga stagione durante la guerra fredda l'Europa si è potuta permettere di delegare completamente agli Stati Uniti e alla NATO
Dominata dagli Stati Uniti la responsabilità di contrapporsi al blocco sovietico e quando poi l'Unione Sovietica non c'è stata più abbiamo probabilmente pensato che la storia davvero fosse finita sul problema non fosse risolto
Per la verità gli Stati Uniti hanno continuato contribuire quel di questo i nostri cittadini hanno secondo me è una una consapevolezza limitata ovvero che di strumenti di difesa
L'Europa ne ha sempre avuti a disposizione salvo il fatto che c'era qualcun'altro che li pagava e non e non non nove non cittadini europei se non in quota marginale
Bene due episodi il primo il ventiquattro febbraio del due mila ventidue l'invasione dell'Ucraina da parte di Putin
Denuncia il fatto che la guerra non è scomparsa che gli imperi non sono scomparsi e che anzi l'Europa torna ad essere terreno di contesa
Militare
Il secondo fatto che cambia la prospettiva rispetto tema la difesa il ritorno di di Donald Trump alla Casa Bianca e quindi la la ruvida
Espressione di un diverso interesse degli Stati Uniti non che non ce l'avessero già in qualche modo palesato già Obama aveva detto interesse gli Stati Uniti sono principalmente altrove sono nel quadrante indo Pacifico mamma ma traballa l'ha detto e fatto e tradotto in in scelte molto concrete nel modo con cui abbiamo imparato a vederlo esprimersi bene di fronte a questa cosa l'Europa prende necessariamente consapevolezza reagisce secondo me reagisce rispetto al al necessità di dare sostegno l'Ucraina in modo quasi inaspettato
Con immediatezza e compattezza ma è fuori discussione che invece fossimo largamente impreparati e lo siamo ancora
Per affrontare la guerra in in casa nostra
Se la guerra è ancora una minaccia permanente per l'Europa come diceva De Gasperi se gli Stati Uniti guardano principalmente al trova allora è necessario che loro apponga si ponga concretamente il problema di garantire la propria sicurezza a partire da sostegno appunto al alla resistenza dell'Ucraina ovviamente la prospettiva come è già stato detto non è mai offensiva cioè l'Europa preserva la pace
A quell'obiettivo non ha cambiato il proprio registro di di valori
Ma ha consapevolezza che senza una adeguata capacità di difesa non potrà difendere il suo moderno che è fatto di democrazia libertà dialogo apertura diritti
In un mondo in cui i poteri autocratici guadagnano consistenza spazio l'Europa aspira a rappresentare un modello alternativo
Ma questo modello alternativo per potersi realizzare per poter essere difeso ha bisogno di strumenti
Che transitano dalla dalla dal repertorio delle delle dei mezzi militari di sistemi di difesa e in particolare di una capacità di deterrenza
Che non è rinunciabile dove deterrenza come sappiamo e fatto di scoraggiare chiunque
Dalla avviare delle attività ostili anche soltanto questo
La deterrenza commina gira bile componente della Potenza sequestro una potenza che loro Pasquino ad essere per contare qualcosa nel mondo
Qui si apre il il discorso su che tipo di difesa però e sappiamo che oggetto di dibattito
C'è chi tende a contrapporre la difesa comune europea come sogno condiviso come orizzonte condiviso con
Invece il il riarmo
Degli Stati nazionali
Io penso che siano cose non inconciliabili e penso anzi che sia necessario chiarire che c'è una differenza tra la difesa dell'Europa che l'urgenza che abbiamo oggi
E la difesa europea e la difesa comune europea che indubitabilmente l'obiettivo al quale al quale tendiamo
Ma bisogna essere in questo caso spero non iperrealisti ma realisti e nelle nel ricordare che la difesa è tra quelle materia strategiche core Power che gli stati membri non hanno conferito all'unione che si tengono stretti in pugno parliamo della competenza sulla politica estera la politica di difesa appunto della politica fiscale tra di loro strettamente connesse
Allora è certamente opportuno avere l'orizzonte l'obiettivo di realizzare una difesa comune anche perché certamente più efficace
A di vita reale anche a rischio che strumenti militari possono tornare ad alimentare una conflittualità tra gli Stati dell'Unione europea non è una cosa che dobbiamo togliere dal nostro radar secondo me come attenzione
Ma bisogna essere anche consapevoli che le cose si fanno un passo alla volta e che il primo passo rappresentato dal piano di difesa presentato dalla come sonoro Pea avrà certamente dei limiti e Marco è stato come ha ricordato il presidente Mattarella appunto un primo necessario passo che andava compiuto comunque i tempi e con quella urgenza
Da lì si può andare a migliorare certamente alcuni passi sono già stati compiuti concretamente nel nelle misure che sono state discusse e approvate in sede europea penso a asserisce già citato che contiene una piccola parte di superamento della dimensione esclusivamente nazionale perché sei per un prestito da centocinquanta miliardi
Indirizzato agli Stati membri per investimenti nel settore delle della difesa che contiene però il vincolo che i progetti siano sostenuti almeno da due Paesi e poco eh
Ma è qualcosa e di più invece detto cioè lo European Defence Industry Program che al di là della limitata dotazione finanziaria un miliardo e mezzo molto poco come sappiamo e India invece una svolta di metodo perché acquisti congiunti programmi comuni catene del bar del valore europee sono il contenuto la prescrizione a questo punto del programma europea fino ai Fracci per gruppi under Fence Project Obama in Trieste
Il cui nome qui titolo che tu dica abbastanza bene di che cosa stiamo parlando cioè esiste concretamente la consapevolezza che non che se dobbiamo partire dalla dimensione nazionale non possiamo fermarci la dimensione nazionale che dobbiamo traguardare invece al dura sempre maggiore collaborazione tra gli stati membri
E inoltre io credo si debba osservare ma lo faranno fra il generale Camporini che più capaci di me che le due dimensioni non sono una conflitto con l'altra ma che credo che che
Anche la NATO non è mai andata oltre la dimensione nazioni non ha mai tolta dando andando al tavolo a dimensione nazionale difesa e azione
Sulle spalle degli stati membri
Accompagnati da quelli che si chiamano gli strategiche in Ebers cioè del di di sistemi abilitanti necessariamente condivisi tra gli Stati dell'Unione europea e la deterrenza che invece non può che essere di livello sovranazionale perché fino fino a quella nucleare per per per farmi capire
E quindi quelle cose stanno insieme contrapporre diversi
Alla difesa comune europea no al riarmo Europe o come si chiama Redi nel secondo me secondo noi
Una una posizione non Co di condivisibile
Parliamo quando si si si parla di difesa oggi di un di qualcosa che sta cambiando sotto i nostri occhi
Anche anche questo credo sia importante far capire i nostri cittadini perché la guerra in Ucraina in quattro anni ha veramente rivoluzionato la strumentazione
Bellica oggi parliamo
Moltissimo anche sui giornali di droni che sono i grandi protagonisti di questa evoluzione tecnologica ma anche della dimensione cyber del ruolo dei satelliti
Dell'uso dell'intelligenza artificiale delle stampanti tre D al fronte dei cavi a fibre ottiche lunghe decine di chilometri
Di sistemi autonomi robot e via così con una innovazione sempre più rapida ed è quindi con questa frontiera
Tecnologica che indussero per deve necessariamente misurarsi finisco con con due note veloci la prima riguarda la NATO che affido come tema ai relatori che mi seguiranno perché è giusto credo ci si chieda ma allora la NATO serve non serve
E ancora
La la cornice necessario nella quale l'Europa si deve muovere oppure visto che che Trump ci è diventato
Meno alleato di quanto fossero gli Stati Uniti in precedenza possiamo farne a meno
Io intanto osservo che ciò che noi stiamo pianificando in base agli impegni sottoscritti nel nel giugno dell'anno scorso al vertice dell'Aja sono obiettivi di capacità dettati dalla NATO a livello generale e sottoscritti dai trentadue Stati membri Spagna compresa scusate se faccio questa piccola sottolineatura
Ed è su quello che noi che gli stati che aderiscono NATO stanno lavorando per potenziare e le componenti militari e quelle logistiche quelle dette quelle sarebbe infine il tema della difesa europea perché ha detto quello è l'orizzonte non dimentichiamo cioè siamo pragmatici ma teniamo in vista quale il nostro obiettivo è allora è già stato detto insomma non credo che sia possibile parlare
Di difesa comune senza parlare anche di politica estera comune di politica fiscale comune perché servono i soldi per fare l'una e l'altra e cioè parliamo di un'Europa diversa da quella che abbiamo oggi
Che nella dimensione dei ventisette credo sia difficile immaginare sia in grado di fare questo passo cioè la modifica dei Trattati
Lo il trasferimento di queste competenze fondamentali dagli Stati membri allora l'Unione e quindi dobbiamo capire quali sono invece le soluzioni le strade più pragmatiche per arrivarci io ho apprezzato gli interventi di Alessandro Giordani e di e di Michele Valensise perché mi sembra che ci abbiano portati vicini a capire che cosa concretamente può succedere
Condivido
Il warning sulla dimensione intergovernativa che caratterizza le cooperazioni rafforzate soprattutto se a geometria variabile perché a quel punto tutto perdi di vista che cosa sia l'Unione Europea
Invece se si fosse in grado di definire un quel quel cerchio interno dell'Europa più cerchi
Un nocciolo di Paesi che stabilmente collaborano su tutte queste materie fondamentali e che quindi condividono
La il superamento di delle delle proprie competenze in nome di una maggiore integrazione condividono maggiori investimenti a debito la difesa comune l'accompagnamento della transizione ecologica questo è il il il il compito che abbiamo di fronte
E credo che la strada
Già percorsa per scendere per la moneta unica sia forse quello a cui non ce li abbiamo guardare con maggiore speranza io mi mi auguro questa è l'ultima proprio l'ultima cosa che dico Graziano
Che in Italia ci sia in quella ristretta rosa di paese che fa il passo avanti che decide di cooperare in modo più stretto
Oggi non ci sarebbe di questo dobbiamo essere tutti quanti consapevoli il governo italiano ha già detto che non condivide minimamente superamento del vincolo dell'unanimità
E probabilmente da lì discende anche dicendo anche altri comportamenti questa riluttanza a stare là dove gli altri si riuniscono e agiscono concretamente bene mi fermo qua grazie adesso tocca al generale canaline Jordan molto bene adesso
Dopo questo punto di vista molto completo grazie mille a Giorgio adesso invito appunto il generale Vincenzo Camporini che ex capo di stato maggiore non ha bisogno di presentazioni un una voce importantissime autorevole ci onora della sua del suo contributo prego generale
Grazie grazie di questo culto di Itachi l'organizzatore grazie perché il tema chiaramente e di grande interesse mi do conto
E vere specie loro una serie di equivoci
Sul fatto che sia difficile complicato i probabilmente che non ce la faremo
Va be'io guardo l'aspetto tecnico per parto dall'aspetto tecnico
Allora
Non è impossibile anzi direi che abbastanza facile immaginare delle operazioni condotte dei Paesi europei insieme perché già lo fanno tacco settant'anni e ottant'anni nell'ambito dell'alleanza atlantica
E non dobbiamo fare altro che copiare il metodo dell'alleanza atlantica qual è questo metodo nel metodo è abbiamo un centro di comando comune
Una bell'organizzazione ristrutturata di comando dopo di che non serve l'esercito comune era nato non c'ha un esercito comune dannato utilizza le forze dei singoli Paesi coordinate da questo comando
Queste forze che poi idealmente la realtà è un pochino diversa sono strutturati in modo tale da essere composte da elementi che fanno il plug-in cioè che si integrano insieme
E insieme operano in modo efficace
è un modello assolutamente chiaro che funziona benissimo il conferimento delle forze esce il parco del comando supremo e quindi alle sue articolazioni avviene nell'arco di minuti non ci vogliono settimane di discussioni
è una cosa che avviene molto semplicemente con una richiesta da parte del comandante supremo ai singoli Paesi per fare una
Per citazione un'operazione
Ovviamente nel quadro politico condiviso
Il capo di stato maggiore del singolo Paese vada al suo ministro dice stasera io dopo queste unità alla NATO punto due telegrammi e la cosa è fatta
Dovremmo replica semplicemente replicare questo meccanismo dal punto di vista tecnico è chiaro che per poterlo fare dobbiamo avere la capacità politica e organizzativa di farlo
Io lascia stare l'aspetto politico è chiaro che quando si parla di difesa si parla di decisioni prese insieme da parte di decisori che sono necessariamente i i leader politici dei Paesi che si partecipano nella NATO questo problema si pone in modo direi agevolato perché perché abbiamo un comitato politico di sicurezza dove siedono i ministri della difesa degli esteri che prendono le decisioni con il metodo che si chiama il metodo del consenso
Che è diverso dal metodo della unanimità
Perché con il consenso io posso anche e astenermi in modo costruttivo
Cosa che è stata fatta ad esempio nel novantanove con le campagne balcaniche la Grecia ha deciso che non gli andava bene che attaccarsi mora la Serbia e cosa cosa cosa è successo è successo con l'operazione è comunque andata avanti
E la Grecia non sono si è astenuta ma spalancato il porto di di Salonicco per la l'arrivo delle truppe del della NATO
Quelle che le cose quando si vuole che vengano fatte si possono tranquillamente fare ci vuole la volontà politica
Con l'Unione europea noi abbiamo cercato a suo tempo di far ridere lo spirito del cinquantatré cinquantaquattro nel mille novecentonovantanove abbiamo colto lavorato per creare quello che allora Lovers e chiedo va in gol
Ma che non era soltanto una non è solo un aspetto di carattere operativo
Aveva un aspetto anche di carattere istituzionale abbiamo fatto il parallelo del club delibera il Comitato atlantico del Consiglio atlantico con il Consiglio politico di sicurezza
Peccato che nel Consiglio politico e di sicurezza dell'Unione Europea invece Alessandro Minuto Rizzo che ci può raccontare qualche singolare se simpatico episodio sì ed è uno degli ambasciatori
Che riferiscono a degli ambasciatori che riferiscono i ministri
L'ho detto tutto
Gli ho detto tutto
Quindi il meccanismo l'abbiamo creato nel modo sbagliato
Bisogna di bisognerebbe rifarlo e qui non servono modifiche dei Trattati e serve semplicemente un accordo su dei documenti che sono stati siglati senza nessun problema problema di ratifica dal punto di vista poi della della delle forze da da costituire anche qui copiamo il sistema diamo l'autorità a qualche organismo che già c'è ad esempio l'Agenzia europea per la difesa perché Celli esiste e funziona peccato che l'ottanta per cento del suo bilancio vada in stipendi
Che dovrebbe coordinare che cosa
Dovrebbe coordinare le acquisizioni di capacità da parte dei singoli Paesi in modo da rendere possibile quel meccanismo di plug-in di quelli servì dicevo prima quindi non è sbagliato che i singoli Paesi si finanzino nazionalmente
Mi va benissimo purché poi ciascun Paese investa in modo coordinato con gli altri
Siano noi facciamo questo
Creiamo quel pilastro europeo che non deve essere messo in contrapposizione quella al il famoso concetto della per autonomia strategica non in contrapposizione al legame transatlantico che io questo è un articolo di fede per me deve rimanere assolutamente con una decisione che va al di là del tra alpinismo di adesso e io o o o o di od o del destino mani a danno di nel passato
Ma per creare questo pilastro europeo dobbiamo creare questo sistema di coesione e ci rende degli interlocutori oggi no noi non siamo interlocutori di Washington oggi riusciamo a Vassalli di Washington punto ma secondo voi è ragionevole che il Presidente degli Stati Uniti che si chiami entrando fisica né Obama per lanciare un'operazione militare debba sentire il presidente dalla Slovacchia no
Ma se siamo un pilastro europeo
Coeso a questo punto ne diventiamo non soltanto degli interlocutori credibili ma torniamo a essere padroni del nostro destino cosa che oggi non siamo
Non lo siamo
Ed è un un un meccanismo perverso quello in quello in cui ci troviamo che dobbiamo superare in un'ottica ripeto non di contrapposizione io sono convinto che il rapporto transatlantico sia vitale
Perché io mi sono letto il il il Trattato dell'Atlantico mi sono letto il preambolo vi invito a rileggere il preambolo perché nel preambolo del trattato ci sono scritti quelli che sono quell'inflazionati i valori
I valori in cui dobbiamo credere che che spesso che vengono negati ma che se riusciamo a mantenere come faro per illuminare la nostra visione politica
Veramente possono fare dell'Occidente un insieme che in qualche modo gestisce e plasma il futuro
Che ci può fare uscire da questa da questo cause in cui stiamo in queste opere stiamo precipitando oggi
Tutto ciò ha ovviamente delle difficoltà e gli dico in questi ultimi due minuti e la difficoltà principale che si chiama mancanza di una politica dell'industria della difesa dei Paesi europei
Noi abbiamo una grande volontà di proteggere le nostre capacità industriali al punto da rinunciare a qualsiasi tipo di efficienza se noi riuscissimo veramente a far a creare un mercato europeo comune della difesa cosa che non c'è articolo trecento
Trecentoquarantasei del del del trattato di funzionamento se non riuscissimo a fare questo
Risparmiare ma molti soldi
Non dico che non servono altri investimenti ma riusciremo a spendere in modo molto migliore quelli che abbiamo adesso
Perché poter potremmo godere delle economie di scala di cui oggi non godiamo diciotto tipi di blindati diverso in Europa senza possibilità di scambiarci pezzi di ricambio con costi unitari che sono enormi
Un esempio classico Eurofighter verso e l'F trentacinque due macchine che non sono perfettamente comparabili anzi compararle a volte mi fa venire
Dicono itterizie ma poco ci manca ma sono macchine che comunque possono essere messe prese a esempio
Le avrà fatte costruire circa settecento esemplari
Il la trentacinque oltre quattro mila e cinque sarà al alla cifra finale e forse li supereremo l'F trentacinque più moderno dall'Eurofighter costa il trenta per cento in meno del del dell'Eurofighter
Vi dico solo questo
Quindi pensate a quale potenziare
Rinunciamo perché perché la politica dei Muse dalla difesa non è fatta dai governi
è fatta dagli amministratori delegati delle singole industrie che pensano giustamente loro giardinetto ma non guardano bene al di là di questo facendo un danno clamorose quindi
Ribadisco la politica si deve riappropriare dell'industria del politica dell'industria difesa così facendo abbiamo una strada da percorrere grazie
Allora grazie molta generale Camporini per questa relazione mi ha spiegato in pochissimi minuti quello che Guerini ha inutilmente tentato di spiegare in un in diversi anni non so se sia colpa mia o sia colpa del ministro della Difesa ma Gargano e i davvero e davvero anche più grazie per questa conclusione dove appunto si dice adesso fate scherzi in in Commissione esteri difesa da diversi anni studiamo tutti i programmi per la sinergie industriali ma
Davvero c'è bisogno di guida politica negli investimenti e non farsi guidare dall'interesse le nostre aziende nazionali questo problema non riguarda solo l'Italia riguarda molto anche altri Paesi europei ovviamente
Adesso ci colleghiamo con la senatrice maltesi che membro del Comitato
Della NATO parlamentare della NATO e che in questo momento a Nuova Delhi non credo per problemi della difesa comune ma per altri motivi però grazie Simona di di essere voluta come dire comunque di avere voluto comunque stare con noi e quindi aprendo subito la parola Grazia
E anziana riesce a far parlare prima anche nel gennaio posso far parlare chi vuole disse se voi anche saltare pure andiamo avanti
Alle ossa allora viaggiano al dieci a far parlare prima vada ai crismi chiedi sì ah ok va bene allora introduco quindi Agnes va dai che membro del parlamento ungherese per la coalizione democratica del partito di K è stata Segretaria di Stato la difesa e vicepresidente dell'assemblea parlamentare della NATO e quindi volentieri
Ringraziando la molto per avere accettato di stare con noi volentieri le le do la parola
Ora senza indicare sì risentiamo
Allora adesso appunto diamo la parola dopo questi richiami all'industria europea al fatto che gli investimenti devono creare posti di lavoro e che si deve essere sinergia diamo la parola a Simona mal pezzi che avevo già introdotto quindi Simona mai bisogno di ulteriore introduzione prego Simona è partito un cronometro qua
E giusto per aver anziano vergine
Sento nuovamente l'economista se potete fare la soluzione di prima con ora va bene Tiso prima veneziano perché parlerò pochissimo perché molte delle cose che vuole il contributo che volevo portare è stato già sottolineato da tanti altri primati ne però c'è una cosa
Che vorrei precisare che parte dall'introduzione che tu hai fatto Graziano proprio poco fa al termine nell'intervento del generale Camporini quando tu hai detto
Che in pochi minuti abbiamo capito insomma come funzionano le cose chiaramente tu lo sapevi già come funzionano le cose
Lo sanno si occupa di questa materia il problema è che noi come politici
Non facciamo abbastanza per spiegare ai nostri concittadini
Che cosa significa oggi parlare di difesa e di sicurezza che cosa significa oggi parlare di investimenti in libertà e sicurezza perché la politica non ha il coraggio di parlare di questi temi
Perché non sono temi popolari
E perché è molto più efficace lo slogan semplice che si mettono i soldi in difesa e sicurezza si tolgono a scuola e agli ospedali
Ora io penso che da parte nostra
Visto anche l'approfondimento che si sta facendo in questa giornata per me molto importante e davvero posso solo ringraziare Michele contributi che che state portando ci deve essere quello sforzo di avere questo coraggio e di spingere la politica
Anche essere responsabile noi dobbiamo spiegare ai cittadini perché queste cose sono importanti perché è un finlandese
Una un cittadino nei Paesi baltici un polacco non ha problemi di fronte a affrontare questi temi perché conosce la situazione perché ha una si avvicina perché ha una storia di occupazioni di diverso tipo e quindi sta i cittadini italiani come tanti altri in Europa non sanno spetta a Napoli ma nel per colpa loro spetta alla politica uscire dai slogan anche lo slogan sia la difesa comune europea ne parliamo dei singoli Stati che diventa uno slogan se non lo si spiega con gli strumenti che prima il generale Camporini Ardenza dai dopo di lui ci hanno ci hanno dato per cui io penso che questo sia il compito che ci dobbiamo dare da qui ai prossimi mesi perché dite insegnare ai nostri cittadini che cos'è la difesa e la sicurezza oggi significa dire loro che senza tibetani sicurezza poi non si hanno più neanche le scuole e neppure gli ospedali queste non sono parole mie sono le parole
Della Nobel per la pace Alexandra macho purché sbagliano sicuramente innominabili poi Sensi meno correggerà Ucraina che quando ha ritirato il nove ha spiegato perché ci si deve difendere proprio per la tutela nella libertà e di andare a scuola e di avere letture grazie davvero a tutti
Grazie Simona grazie mille
Per il tuo contributo appunto allora adesso inviterei al podio il dottor Alessandro Minuto Rizzo che
Stato è un diplomatico ed è stato segretario generale della NATO quindi un altro contributo di eccezionale livello e ancora grazie di nuovo per essere qui
Simona ricordato quello che Sergio Fabbrini definisce l'azzardo morale dell'Europa cioè se si è fatta discendere dagli Stati Uniti ma insomma adesso abbiamo bisogno di di intraprendere una via nuova prego
Funziona questa fama grazie per l'invito e soprattutto Piero Fassino ho cominciato a lavorare con loro una trentina d'anni fa quando era sottosegretario agli Esteri però è vero tanto vale dirlo alla
E io ero il direttore agli affari europei all'epoca
E parlando di difesa c'era zero nulla nata non non non c'erano non non ci veniva neanche in mente come dire a Ramallah però guardano non so chi chi aveva detto prima citando Mario Monti è una politica che assolutamente non
Non
No proprio non nessuno ne parlava sembrava impossibile glielo ricordo perché poi qualche episodio magari va bene anche record ricordarlo ricordo che Nino Andreatta glielo posso consigliere diplomatico alla difesa
Mi disse che voleva vedere il commissario banche mancherà il commissario la difesa scuse alle Duster che andrà dalla commissione siamo andati a trovare banche Man e basta ma era contentissimo perché chiamare il primo ministro ripetere mi viene a trovare non è mai successo prima
Cosa che insomma è una cosa che rivista con gli occhi di adesso insomma è abbastanza è abbastanza interessante ma però invece la NATO c'era
Nato c'era io magari partirei da lì in maniera un po'più tecnica dei come ha fatto a Campo ricami e diventato un politico pro provetto e fa dei quadri generali
Ineccepibili non mi sento di criticare neanche una una sillaba di quello che ha detto io vado un pochino più sul tecnico nel ci invertiamo un po'il ruolino
E allora la NATO tutti ne parlano ma in realtà è un po'l'oggetto misterioso mi sembra no nessuno sa esattamente cosa siano
Quindi allora nasce nel quarantanove a dodici paesi membri l'Italia il Paese fondatore
Non si sapeva se dove poteva esserlo no perché era dalla parte sbagliata durante la seconda guerra mondiale
Lo chiedo al presidente Truman che disse sì va bene l'Italia può andare quindi siamo stati un Paese fondatore ci sono state otto largamente quindi adesso siamo trentadue Paesi membri tanti forse troppi anche e comunque questo dimostra il successo
Che cos'è e allora e soprattutto diciamo un organismo politico importante perché raccoglie storicamente democrazie occidentali e quindi ha un grande autorevolezza storica e poi ha dal punto di vista dello strumento
Operativo
Tra i quindici e i venti mila ufficiali dei Paesi membri che lavorano insieme a Mons da circa ottant'anni e quindi sanno esattamente l'ultimo elicottero così trova in Portogallo piuttosto che il medico eccetera eccetera no e quindi e questo è questi è questo e molto molto molto efficiente
L'Italia in questo si è sempre trovata molto bene
Perché ha partecipato a tutte le operazioni e abbiamo avuto un segretario generale tanto per ricordarlo Manlio Brosio torinese diversi vice Segretari generali dello stesso tre ecco tre presidente del Comitato militare
Che non è poco l'unico istruzione accademica Donato il collega Roma quindi insomma per l'Italia come dire va bene insomma non siamo sempre stati
Molto apprezzati come dire anche molto molto molto contenti di esserci
E sicuramente anche interessante l'idea cenava prima capolini sistema dico che non si voltava nata un'alleanza qui si va per consenso e questo facilita molto le cose
Perché mentre il con l'unanimità nell'Unione Europea rialzare la mano di Rebirth mi astengo Mion pongo ci sono a favore alla NATO uno può dire niente presidente può dire sono ben vedo che c'è l'accordo
E questo l'abbiamo l'abbiamo fatto tante volte quindi queste parole
Un'altra cosa che di cui pochi sanno e che il bilancio della NATO è piccolissimo realtà scopre solamente le spese comuni non solo il mio stipendio quando ero lì gli uffici del quartier generale sono i Paesi membri quelli che pagano
Quindi se si fa un'opera e questo anche molto importante perché se si fa un'operazione di con l'Afghanistan ma vale per qualunque operazione
Un Paese che decide di partecipare paga i prezzi della sua partecipazione e quindi questo è molto importante in termini di responsabilità anche però voglio essere una grande potenza beh allora ci metto qualcosa
Non no va bene allora non ci sono voglio dire questo come siano cose
Cose secondarie
Quindi
O l'ora nel il ruolo dell'Italia o come dicevo ha partecipato tutte le operazioni benissimo io stesso aperto l'operazione in Afghanistan per esempio che nel due mila e tre
Il diario di interesse particolare i Balcani varcare l'ENEL Andreatta direbbe l'Europa centrale aggiungerebbe
E i Paesi arabi e ci sono dei partenariati quindi la NATO si occupa di questo ha quasi il quaranta Paesi
Partner anche se poco noto voglio dire però ci sono è un collegamento politico comunque in qualche maniera brava in qualche caso operativo che serve quindi come dire c'è questa frase un po'come dire britannica di dire
Proiettare sicurezza tu porgersi Furietti no che vuol dire non vado personalmente lì con dei militari ma crea un'atmosfera che è favorevole a un sistema di di di di diciamo di pace dico di coordinamento di di di di di funzione generale
Quindi questa direi un po'lato io gli americani
Sono un sempre un po'sono americani no se no non ci divertiremo voglio dire no
In questo momento hanno un atteggiamento che definirei volatile nel senso che dopo si è però non va secondo me è un po'specificato questo sono nel senso che fino al vertice dell'Aja non sapevamo neanche se sarebbero rimaste nella NATO hanno al vertice dell'Aja e potremmo fare anche una divertente conversazione sulle sul vertice su come è stato gestito Trump ha detto di sì quindi adesso non è più in discussione cioè l'adesione degli Stati Uniti alla NATO non è in discussione ci sono modifica dei comandi tra l'altro l'Italia dall'anno prossimo dovranno avere anche il comando di Mediterraneo a Napoli quindi non è proprio tanto male alla fine insomma no
E c'è un atteggiamento così ambiguo però però non sta succedendo niente quindi per il momento direi che dobbiamo considerare le cose così come sono
Passando all'Unione Europea dopo invece il tema di oggi realtà nordico parlato Donato perché l'altra l'altro lato della medaglia sono parlando dell'Unione Europea
La prima riunione dei ministri della difesa europea avvenuta nel novembre del novantanove a Bruxelles con Mattarella grosso consigliere diplomatico siamo andati lì e mi ricordo
Che li sentivo voglio farvi ridere ma è vero e che sentivo dire uscieri italiani che parlavano tra di loro e dissero credo che siano girando un film ho visto l'ammiraglio tedesco e l'uniforme quindi questa
Frase giuro che è vera quindi riflettere quindi questa era diciamo da dove siamo partiti questo anche per consolarci un po'ci vogliono è che proprio tutto sbagliato Rojo tutto mare no a volte da qualcosa di buono c'è qualcosa è stato fatto insomma non è proprio così no
E questa decisione questa questa riunione dei ministri la difesa appunto nel novembre l'altra prova creo
Il il le le i primi comitati permanenti o a Bruxelles il comitato per la politica la sicurezza dell'olio sono stato il primo rappresentante
E si è copiata la struttura della NATO in piccolo cioè comitato per la politica la sicurezza che è come il dark
Dopo di che un comitato militare che esattamente collaudato possibilmente col doppio cappello in modo che non ci siano duplicazioni
è un International mentre stava più vuol dire una una una struttura militare che il prepara le cose che insomma che ridiscute col e quindi questo è stato fatto
E quello che però devo lottare mi sembra non sorge sulla lo diceva giusto penso topolini prima
L'nostro arrivo Bruxelles non è stato facile
Ma non è stato facile non perché c'era un nemico i nemici erano ermellino i nostri paesi in qualche modo sto esagerando un po'ma non tanto per Roma del sensore siamo stati accolti con molta diffidenza
E questo bisogna anche per dirci se tra di noi queste cose perché se no sembra del tutto e teorico no nel senso che il sistema Bruxelles e le diceva ma chiesta gente arrivano qua
Magari pure si danno delle arie perché si occupano di politica estera e di difesa dove siamo qui da tanti anni insomma non poi non eravamo nei trattati per esempio
Io ricordo che il il rappresentante legale della Commissione Piris un francese un giorno mi disse l'orario le signore lei non esiste e io ti siccome non esistono io credo che l'Italia davanti sì ma lei non è lei trattati che abbia per a perché anche a fare con questa mentalità dire insomma no qui siamo entrati nei trattati nel due mila e due se non ricordo male o nel due mila e tre e quindi come dire non il l'Unione europea questo dobbiamo rendercene conto anche se lei lo sai
Lo sappiamo nasce veramente su presupposti diverso
Quindi questa introduzione della politica estera difesa venture faticosa non so nascondiamocelo va fatta importante assolutamente del potere però e faticosa proprio perché la cultura è una cultura diverso c.t. diversa bastoncini dice non c'è niente da fare
Tant'è vero che
All'epoca
Il Parlamento europeo è un parlamentare europeo sui suoi predecessori di allora
Erano estremamente diffidenti questo questa politica
Io lavoravo con Solana ex abbia Solana che la l'Alto rappresentante
Allora il povero Solana credo il primo alto rappresentante nella storia fra l'altro era molto in somma era in grande difficoltà perché il Parlamento europeo pretendeva che voi desse in copia tutte le sue lettere al Parlamento
Con quelle tra cui scriveva all'estero ed era difficile spiegare che in una tra stati insomma ci sono delle cose confidenziali poi cosa gli serve proprio insomma ci ha messo un anno e mezzo per convincere Parlamento questo di da dove siamo partiti
Per questa cosa si è fatta finalmente se voglio dire però è una cosa abbastanza che
Io chiudo perché vedo che mancano almeno due minuti per dire semplicemente che che lo che io credo se io avessi altri cinque minuti lo diremo al gol nonostante tra quelli non un circo non cerco di farlo
E che bisogna mantenere la NATO abbia potenziare assolutamente l'Unione europea e che la migliore soluzione come è stato già detto in quel di un pilastro europeo della NATO non come istituzione
Ma come obiettivo politico strategico e non sarà facile per una cosa che effettivamente bisogna continuare a farlo
Grazie grazie Monica ambasciatore
Davvero molte grazie del suo contributo anche della ricostruzione storica
Ecco allora adesso con grande piacere introduco Alberto Pagani che è stato un parlamentare credo democratico quando io ero capogruppo alla Camera esperto e docente appunto nel sul nel settore della sicurezza che ha davvero credo molte cose da dire scrive spesso lo ascoltiamo e leggiamo spesso con grande piacere prego Alberto benvenuto
Grazie sono un semplice iscritto e militante di base del PD sto bene così anche se avesse molte cose da dire dirò quello che state nove minuti e cinquanta secondi
Grazie tanto per avermi invitato in questa Assemblea diritti riformisti io essendo riformista ricordo a me stesso
E a tutti noi che il riformismo è prima di tutto razionalità
E anche cuore perché senza che ideali e valori non si sa che direzione prendere ma è anche soprattutto ragione cioè concretezza e analisi e quindi se dobbiamo
Discutere del che fare come diceva quel tale
Io partirei da analizzare in che condizioni siamo qual è lo stato dell'arte perché dove si vanno si decide partendo da dove sia
E noi oggi siamo in una situazione in cui è abbastanza evidente che l'evoluzione del re dell'Occidente dice a me non l'Occidente ha fondamentalmente un rapporto transatlantico tanto le due sponde dell'Atlantico evoluzione dell'Occidente si struttura su un principio
Nuovo diciamo che non è più di Cherie medici istinto di responsabilità nel quale in base al quale
All'Europa tocca un ruolo di
Controllore del proprio giardino di casa per quel che può mentre gli americani sono quelli che decidono che cosa si fa
Se vogliamo evitare di essere i vassalli degli Stati Uniti che pagano in contenere genetico delle guerre decise a Washington
Dobbiamo prendere atto di un fatto
Che c'era forse anche prima del sud può essere che prima con molta più attenzione agli americani ci facessero credere che rapporto fosse paritetico adesso diciamo sicuramente non è evidente che non lo è perché è stato eletto presidente americano che ci dice
Con l'eleganza che avevo caratterizzare misura brutti maledetti scroccone
Ci avete fino ad ora da parassiti fregato dei soldi avete beneficiato della difesa del vostro continente a nostre spese la pacchia è finita da adesso in avanti se volete ho pagate ovviare ANZAC
Di fronte a questo
No non non c'è una scelta c'è una non scelta c'è solo una cosa che può fare l'Europa se vuole sopravvivere costruire una sua autonomia strategica
Che non è come ha spiegato benissimo e non lo ringrazio io non mi non mi fa perdere tempo in questo generale Camporini non è un'alternativa alla NATO perché per fortuna c'era nato altrimenti non potremmo costruire l'autonomia strategica se dovessimo partire da zero
Sarei il primo a dire lasciamo perdere c'è troppo da fare ciò troppi soldi non ce l'abbiamo
Il più è già fatto come spiega il generale Camporini l'addestramento comune in parte cioè le procedure comuni l'interoperabilità
La NATO ha insegnato i militari a lavorare insieme ad operare insieme ad attivarsi quello che manca è prima di tutto a livello europeo un comando
Unificato
E poi ci vuole però
Cosa che sta sopra e dietro comando perché quando tu è un comando che può in tempo reale attivare dell'operazione ci vuole che qualcuno che gli dice dove devono andare cosa devono fare quelle sulle regole di ingaggio che se non c'è quello il comando di per sé un comando Lura non serve a nulla
Questo passaggio l'Europa a ventisette nullo riesce a fare
Punto h
Nell'Europa a ventisette ventitré paese sono Paesi NATO
Questi ventitré paesi hanno già una base comune dentro questi ventitré Paesi c'è secondo me un nucleo di Paesi si può trovare si deve cercare un nucleo di Paesi che non è solo condivide d'accordo di condividere con la cooperazione rafforzata
L'idea di fare acquisti comuni
Questo di cui che viene dopo ma l'idea di avere una capacità militare autonoma
Non ha alternativa la NATO che pensano alternativa granata hanno cementano sa di cosa sta parlando ma che è la gamba europea dell'amianto è sostanzialmente allagando europea darà nato questo era Gambero perdonata e queste l'autonomia strategica che non presuppone fondere
Nulla delle forze armate
Non è assolutamente necessario la discussione che non esiste ora in questa discussione a me capita spesso di sentire
L'obiezione
Che mi pare un po'astratta bisogna fare la difesa europea e non il riarmo dei singoli Paesi allora posto che la difesa per fargli fare ci vogliono le armi
Senza le armi non si fa la difesa
Se ragioniamo sul fatto che il coordinamento delle forze armate dei singoli Paesi era difeso pieghi Dever maresciallo dei singoli Paesi nemiche potrei comprare armi europee
è abbastanza ampio banale che questo processo è un processo che si costruisce solamente se c'è un nucleo duro diciamo così di Paesi che condividono una visione che vogliono
Superare
La particolarità dell'Inter alcune particolarità degli egoismi dell'interesse nazionale provano a costruire un interesse nazionale comune e sulla base di quello intendono dotarsi anche di una capacità strategica che adesso non c'è che adesso non hanno
è un percorso naturalmente graduale a tappe ma che si può fare partendo con chi ci sta diciamo non non necessariamente con tutti
Nulla vieta che domani ci si aggiunga Tizio Caio Sempronio non come come con l'euro come con gli altri percorse stati fatti coro comparazione rafforzata in questo caso c'è già la pesco cara cooperazione
Permanente la Francia già una base di partenza da quella base si può ragionare per per crescere
Ora questo
Questo ragionamento a un senso se
Non voglio essere frainteso Sennori
Riformisti pensiamo
Che
Il ruolo dell'Italia è un ruolo
Diciamo
Non a rimorchio degli atti ma è un ruolo ottavo attivo la alla responsabilità proattiva il nostro Paese allora se pensiamo questo
Anche se sappiamo tutti che se andiamo a leggere un sondaggio gli elettori italiane nel sondaggio alla domanda tu preferisci spendere i tuoi soldi
A costruire degli ospedali delle scuole o a comprare delle armi
Cosa vi risponderanno
è abbastanza ovvio
E tuttavia la politica
A me viene in mente
Un leader politico del passato del partito in cui ho militato nel passato e si chiama Alfredo Reichlin che mi spiegava quando io ero giovane lui era già matura
Che i partiti sono degli strumenti
E che esistono fino che assolvono un compito una funzione nazionale ha una funzione per lo Stato però per la nazione
Se viene meno questa funzione diventano un ceto politico di dirigenti che si preoccupano per la loro poltrona fondamentalmente essere riformisti vuol dire avere l'idea di una funzione nazionale di pensare che cosa deve essere l'Italia che cosa deve essere l'Europa fra vent'anni e di che cosa bisogna fare adesso per costruirlo a volte le cose che bisogna fare adesso non sono popolari ma per poterle fare la responsabilità di un partito riformista non è quella di saper leggere i sondaggi di dire alla gente quello che la gente vuol sentirsi dire di spiegare alla gente perché bisogna fare quello che
Che è necessario
Che vuol dire in questo caso costruire un percorso graduale
Progressivo paziente che incontrerà mille incidenti ma che ti permette di avviare un'autonomia del nostro Paese anche facendo investimenti comuni perché se vogliamo avere un'autonomia strategica
Udire che tutti quei fattori abilitanti delle forze armate che sono nello spazio perché senza i satelliti non funziona nulla dei sistemi d'arma che ne abbia già comprato nonché dobbiamo comprare
Che sono la difesa del proprio territorio nazionale prezzi domani con l'impazzimento del mondo che abbiamo visto ci fosse qualche vicino più o meno vicino che fa quello che sta facendo l'Iran in Medioriente cioè che ti manda sciami di droni tu
Se non hai una capacità di difesa detto spazio aereo l'asilo la scuola che hai costruito con i soldi che ha risparmiato dal dalla difesa nel retro buttano giù
Con i bambini dentro emanati dentro
Ora questo io credo che un partito riformista che è all'opposizione ma che vuole governare debba avere il coraggio l'ambizione di dirlo alla sua gente
Di rappresentarlo perché questo riformismo e credo che sia anche
Quello che una parte di società sospetta del partito democratico io vorrei che ci rivolgessimo anche quella parte di società non solo a quelli che vogliono vederci manifestare
Con la bandiera colorate sulle fischiare con il fischietto
Grazie allora ad Alberto Pagani per questa sua bella relazione allora adesso siamo abbiamo l'onore di ospitare Paolo Gentiloni intervistato da Gianni Riotta e chiedo a Gianni a Paolo di venire non hanno bisogno di presentazioni entrambi prego Paolo allora abbiamo parlato
Grazie organo Elsa
E metteteli va bene qui al centro no
No
Allora abbiamo parlato di metto Donato e mete oggi saluto fuori la cosa interessante è che per un pacifista come memento donate metodo scende minaccia di questa Europa che non usa il metodo Schengen sulla politica estera
E di questo metodo nato che potrebbe aiutare anche a far fare dei passi avanti
Alla difesa mi sembrano due sollecitazioni interessanti
Vi consegno quindi
Il il palco prego Gianni sei tu il ti metti anche ti metti anche il cordoglio all'alieno avrà Sensi no senza ironia sestiere l'ovvia che fino adesso che fa confusione Rovello intervenendo avvenire
Va bene e di prende il microfono però
Grazie mille grazie
E siamo alla fine della della chiacchierata dell'incontro e quindi un evento che si è molto stanchi
No non sei e anche parziali assegnate no ma dopo di noi apre nuovi di luce
E e però in quei la cosa positivo che posso dire che siamo sì sull'orlo della terza guerra mondiale però durante questa conversazione
Con il presidente Gentiloni risolveremo quasi ogni problema
Per cui mi andrete a casa molto rasserenati ringrazio molto per avermi invitato tutti gli amici qui che sono l'ottavo libici che sono in in in sala
La prima domanda che avevo per Paolo Gentiloni naturalmente Ina
Notizie sentiamo dall'Iran la guerra che vediamo lo svilupparsi in Iran come coinvolgerà Europa e in Italia come la vedi perché la mia impressione magari sbagliata e che cominciata molto
Di slancio ma che come va a finire non lo sa assolutamente nessuno
Va innanzitutto grazie dell'invito buonasera
Sì son d'accordo che
Probabilmente non la sa neanche presente tra Buttiglione nell'arte sì probabilmente
Che con
Con De Gregori mi pare che la linea sia non sa dove andare
Comunque ci e
Questo che cosa richiederebbe da parte nostra richiede da parte nostra
A mio avviso tre cose da prima
Prendere le distanze da questo intervento
Sembra ovvio
Però non muore
Sento ripetere dal per esempio dal ministro degli esteri che non è la prima volta che ci sono interventi anche degli Stati Uniti
Non in linea con le regole internazionali beh è sicuramente vero
Però forse la prima volta che non che non c'è neanche un tentativo di di costruire un consenso internazionale framework internazionale
Chi di noi l'ha visto per esempio le altre due Guerra del Golfo
Ricorderà povero Colin Powell tutt'tutta la fatica che fecero per cercare di costruire un'alleanza dei rapporti qui no
Non si può non prendere le distanze da questo non si può prendere questo intervento come fosse un intervento umanitario io sono sempre stato a favore dell'interventismo umanitario ma non lo definirei esattamente così
Tante ma intanto meno scambiai Trump per per Roosevelt no cioè
Una grande ondata democratica che travolge le autocrazie
Seconda cosa
Ovvio che nuovi festeggeremo
Se quando ci sarà una liberazione dell'Iran
Direi che in questa stanza in questa sala ci sono alcuni dei protagonisti
Che in questi mesi hanno sostenuto donna vite libertà la libertà perché iraniani la resistenza iraniana noi non prendiamo lezioni da nessuno
Nel sostegno alla libertà che era perché se no sembra che siccome prendiamo le distanze da questo intervento noi siamo in qualche modo accusabili di essere riluttanti nel sostegno all'Iraq ma chi l'ha sostenuto l'Iran
E la battaglia per la libertà arriveranno adesso non faccio nomi ma veramente i protagonisti sono in questa sala di quelli che hanno lavorato con i dissidenti con i premi Nobel con tutte le personalità
Fuori ce ne sono altri per fortuna ma comunque certamente noi nessuno ci deve insegnare che bisogna stare dalla parte della libertà che era terza cosa dobbiamo difenderci
Difendere
Il nostro Paese l'Europa e forse anche i nostri amici arabi del Golfo che sono in questo momento
Sotto pressione quindi c'è anche una componente di difesa una volta che noi abbiamo detto le cose che abbiamo detto c'è una componente di difesa quello che però con un po'della reazione italiana più che le posizioni del governo
Che insomma il dispositivo di ieri della risoluzione approvata alla Camera non era così terribile dal mio punto di vista mi preoccupa
L'assenza del governo
Cioè si sta consolidando una roba che i diplomatici chiamano e tre
E che la la Breaks Rita aveva un pochino fatto passare di moda e che è tornato alla grande in quest'ultimo veri
E quindi il problema prima entrando una giornalista mi ha chiesto Hamas Sanchez ho io su un grande amico di Sanchez penso che bisogna essere
Assolutamente solidale con Sanchez che abbia sbagliato un po'forse il cancelliere Mercer a non essere solidale con Sanchez lì dallo Studio Ovale e e dopodiché
Riprendendo quello che diceva
Prima Pagani
E insomma non quelle quattro parole che ovviamente condividiamo tutte che in italiano sono tre del resto no alla guerra non basta no per noi perché se no il nostro modello è Sanchez come Pistorius allora Pistorio c'è un altro socialista europeo
Che attenzione sta portando la spesa militare tedesca centonovantacinque miliardi da qui al due mila ventinove
Stiamo la parte di San Celso dalla parte di Pistorius ma forse una via di mezzo non che io ce l'abbia con Pistorius ma un pochino il il riarmo tedesco
Mi mi mi preoccuperebbe quindi
Governo italiano mi preoccupa per la sua assenza prendere le distanze stare dalla parte degli iraniani e difenderci se necessario come fa anche Sanchez perché avete visto che
Che la la
In mezzo navale più avanzato che alla Lamarina spagnola è stato mandato a Cipro
L'altro ieri quindi non è che
Che Sanchez ignori queste questioni penso che le conosca benissimo
Basta
Quando il nostro tempo quindi segue l'abbiamo durante che due o tre domande
E incasserebbe condivide non lo posso fare il potrebbe condividere con voi e nella la chat dei miei familiari americani
Dove io sono sparuta minoranza perché sono nove sostiene che non c'è una deriva autoritaria in corso ormai irrimediabile negli Stati Uniti me deve fare tutto il resto dei miei familiari dicono tu sei un mese della destra
Capitalistica eccetera a che proposito tutte anche scusate lo dicevo che io sono un arnese Silla
Elisa sentenze e si mise piede sì e che nella Chadha mia famiglia io sono ingressi trema minoranze sono tutti convinti che c'è una deriva autoritaria negli Stati Uniti ormai irrimediabile
E e quindi volevo sentire qual è il suo parere su come la situazione politica interna negli Stati Uniti e come ovviamente l'Italia Europa si devono rapportare a questo
Ma al contrario i tuoi familiari noi non siamo cittadini americani quindi
Ci preoccupano soprattutto i risvolti internazionali però
Non c'è dubbio che le discussioni che che che si profilano sui sistemi elettorali sul sui sui sistemi di voto
Sulla possibilità che ci siano delle emergenze nazionali che mettono in discussione risultati elettorali sono cose molto allarmanti non non non sappiamo quanto si svilupperanno
Abbiamo visto che in fondo i contrappesi un po'funziona nulla
La pronuncia della Corte suprema è stato molto importante il congresso c'è
I democratici stanno cominciando a dare qualche segnale di vita mi sembra ma dovrà intervistare del perché ne sarei molto più di me
Quindi
Non parlerei onestamente di fascismo sapete che la Madeleine Albright aveva a un certo punto posto questo interrogativo retorico non può esistere il fascismo negli Stati Uniti
In teoria tutto è possibile al momento
Le mie preoccupazioni sono su come questo assetto reagirà o reagirebbe a una sconfitta elezioni di mezzo termine che certamente è una cosa preoccupante dopodiché la deriva un po'interventista
Anche preoccupante
In America molti si chiedono che fine ha fatto che fine abbia fatto
Jedi Vance per esempio
E quale l'origine di questa deriva interventiste
Il principale commentatore economico del Financial Times Martin Wolf
Ieri ha scritto una cosa dicendo guardate che più stanno organizzando stanno andando verso l'intesa
In cui Trump si metterà d'accordo
Con agli Ayatollah
Scegliendo né uno dicendo che con quell'ora
Il nome un po'degli affari è molto degli affari nei Paesi del Golfo e quelli che ci rimetteranno scrive Martin Wolf che più avvelenato dei tuoi familiari nei confronti di Taranto ci rimetteranno i i poveri i poveri Granja
Dopodiché per noi la domanda è un'altra tuttavia io penso e cioè il governo italiano che la nostra Presidente del Consiglio sarà diciamo l'unica Forte voce tram piana nel mondo che abbiamo davanti
E questo è il problema perché
Finora il tentativo è un tentativo di di barcamenarsi
E quindi la Presidente del Consiglio e da remoto normalmente
Il ministro degli Esteri falla si fa l'osservatore
Se avete fatto caso la mossa Presidente del Consiglio assaltato tutti gli appuntamenti internazionali
In cui bisogna pronunciarsi nelle ultime settimane
Davos Monaco nei coalizione dei willing sempre da remoto è chiaro che c'è un'enorme difficoltà mai
Il video c'è
Uno dei bimbi
Sarà tra tra poco più di un mese per esempio quello delle elezioni
In Ungheria no che prima delle elezioni in Ungheria faranno questo grande meeting delle destre europee americane che il titolo degli ungheresi gli danno molto carino
We were Trump Before Trump noi eravamo Trump prima di Trump e e che fu che fanno i partiti della nostra coalizione di governo
Io penso che questa
Impostazione
Nozze al Paese alla fine no
Stia in parte erodendo
Su quel credito di reputazione che Meloni aveva avuto perché le aspettative erano molto negative no una volta
Eletta insediata qualcuna comincia a dire va be'ma non è così antieuropea
Però questa linea diciamo così di essere
Alla coda dell'Europa cercando di frenare e di muoversi contro qualsiasi cosa dalla difesa europea all'Ucraina dagli eurobond alle azioni comuni di fronte alla crisi in Iran
è qualcosa che nuoce
Penso parecchio a al nostro Paese e quindi
Non so quanto possa essere tenuta questa così questa posizione diciamo così
Di chi non si fa vedere tende a scomparire
Che alla fine rischiamo di pagarla in tutti e due i sensi no la destra Marga delusa da una che sperava fosse suo sostenitore fondamentali in Europa e
Il mondo europeo prima parlavo di e tre ma si può parlare anche banalmente dei dei principali Paesi dell'Unione europea che considerano la posizione italiana una posizione abbastanza estranea no
L'ultimo caso è stato questa cosa che sarebbe interessante discutere di Macron su sulla deterrenza avanzata ma comunque interessante il fatto che diversi Paesi hanno accettato di discuterne
è l'unico Paese importante in Europa che non accettato discute Melita
Tutti gli altri Polonia Olanda Germania sono Inghilterra naturalmente sono lì a discutere di questa roba che è molto complicata ma il problema è il muro lungo cioè noi ci siamo rinchiusi
Nella nostra cioè
Grazie allora lungi da me dare suggerimenti di strategia politica perché qui abbiamo chiarimenti della strategiche della sinistra italiana ed europea quindi lungi da me
Tempo stesso però è chiaro che e il
E per il governo l'intervento del presidente tram Pierre-André Ende questa politica dei
Bilanciarsi diciamo di stare un po'sull'accordo dell'acrobata molto più complicato per i prossimi mesi che vanno da quale lezione molto più complicato
Perché l'amico grosso faro grande scrittore russo ucraino grosso nel suo libro bellissimo sono avete letto leggetelo via destino dice
La brutale verità della guerra parentesi questo si chiama così si chiama il poker che produciamo con gli studenti della scuola di giornalismo guarda ascoltatelo cioè la guerra poi polo delle questioni
Sì è che non per giochi talk show non servono più quindi il governo adesso dovrà nei prossimi mesi acqua elezioni dire sto acqua soldi la eccetera
L'errore forse da non fare il presidente Abbas che sbagliano da non fare considerare Medioriente Gaza l'Iran l'Ucraina per rileverei sorella però queste non sono crisi
Diverse sono una stessi sacrifici sono uno stesso modo di mettere in forse il sistema e la sicurezza internazionale che ha de diventano a un certo punto Massa Ucraina ce ne siamo dimenticati al tempo stesso però scopriamo che non abbiamo più armi né noi né gli americani che aveva degli ucraini gli ucraini hanno un sacco di know how su come fermare i droni Ranieri perché i russi usano i Doria ponti indice ma dopo io il fratello di Marco
Che dobbiamo fare in Ucraina che punto siamo in Ucraina che succede in Ucraina
Ma certamente
C'è un effetto rilevante sull'Ucraina
E non positivo di questa di questa crisi
E per noi per le opposizioni Italia
Almeno a mio avviso questo il vero test fondamentale questo qua
Programma se uno mi chiede ma stiamo parlando naturalmente in politica estera vuole la difesa
Ok è facile unirsi per la pace no le opposizioni sono per la pace ok spero anche la maggioranza sia sulla fascia grosso modo e il problema è ma per la difesa della libertà per la difesa dei confini dell'Europa per la difesa dei nostri valori contro l'espansionismo russo
Ci siamo
Ecco su questo tema è
è diventato più delicato dopo l'intervento in Iran per la penuria di alcuni sistemi di di difesa
Per lo Shift di attenzione internazionale no
Ieri o l'altroieri Trump ha fatto un'intervista con politico dicendo sulla crisi ucraina delle cose terribili tipo quelle del del del colloquio nello Studio Ovale cioè dicendo che che questo Zaleski si dare una mossa che che Putin è chiaro che vuole la pace e che Zaleski non ha le carte anzi ne ha molte meno di quelle a un anno fa
Però questa cosa non ha suscitato grandi grandi reazioni e in termini economici è chiaro questa roba ossigeno per tutti
Perché
La Russia vive vendendo a sconto
Gas e petrolio e si il prezzo del gas e del petrolio aumenta c'è una boccata di ossigeno per l'economia
Ecco attenzione che
Questa storia del
Gas e del petrolio russo è un venticello che comincia a spirare
Anche da noi
Perché
Va be'sorpassare i quattro anni e aumenta
Il Ttf Amsterdam quindi il prezzo del del gas aumenterà di conseguenza ci possiamo permettere di di essere così o Strinati a sostegno dell'Ucraina
E e quindi
In una parola è diretto capo al PD
Cioè ma chi è che che lavora su questo tema
Chi è che lavora per cercare di spiegare di convincere perché non è facile
Ecco diceva prima Pagani grazie se uno dice
Burro o cannoni siamo tutti mangiatori di burro no ci mancherebbe
E quindi bisogna spiegare il colesterolo e di di sì olio d'oliva
Già a spiegare perché è necessario qual è il rapporto insomma eh c'è un lavoro per la politica
Ma chi è che deve fare questo lavoro in Italia se non il Partito Democratico non c'è molto altro
Ci sono anche altri per fortuna però questo è fondamentalmente il compito del partito democratico
E quindi tornare a mettere al centro la questione
Dell'Ucraina
è compito nostro
Io penso bisogna farlo perché in gioco c'è una cosa apparentemente impalpabile che magari non muove immediatamente i sondaggi che però si chiama credibilità di una forza di governo
E se non non superiamo il test Ucraina questa credibilità sarà un po'incrinata quindi occupiamocene
E penso che in fondo gli ucraini ci diano parecchi elementi per per per essere aiutati Enzo stanno facendo le cose suo fatto adesso tutti chiedono insorgere rare ma mi pare abbastanza significativo che siccome c'è penuria
Si è capito che che è molto più facile attaccare che difendersi nel mondo dei dei droni sono tutte in cerca di questi sistemi di difesa dei doni
Siccome che ditte difende con una roba che costa duecento volte
Il drone da cui ti devi difendere un po'un po'costoso alla fine no quindi insomma hanno fatto delle cose straordinarie
Ma il punto un punto essenziale è l'orgoglio di noi europei e il fatto che teniamo libertà e regole insieme
Che difendiamo il Welfare State ma difendiamo anche i nostri confini è la bici di quello che deve essere l'orgoglio europeo
I sedici abbiamo ancora un minuto allora
Vediamo quattro ragazzine che arrivano altri amici grazie
Grazie
Davvero grazie presidente Gentiloni Gianni Riotta per questa questo contributo adesso chiedo subito a Lia Quartapelle di venire al al podio apriamo senza lo facciamo subito va bene Garavaglia c'era riservata menomare lo faccia nel pannello che lo faccia nel bagno
Io non
Va
Bene dove dagli anni pieni vede dai allora no siccome e ci ha raggiunto Giuseppe Provenzano che è responsabile esteri del veto democratico per dare il suo contributo gli diamo la parola grazie signora
Grazie Beppe prego
Guarda anche tu il il Times poiché ci aiuti tutti che egli si aggrava
Ma io innanzitutto vi ringrazio per questo invito ringrazio Lorenzo Guerini
Per l'insistenza con cui ieri ha voluto che fossi qui e io l'ho accettato molto volentieri anche per una ragione
Perché a me è capitato a lungo nel partito democratico di stare in minoranza
E ci sono momenti nella vita di un partito in cui stare in minoranza può apparire non semplice per me in alcuni momenti stare in minoranza del partito democratico non è stato semplice
E so che è una cosa avrei preteso da chi sta nella maggioranza di quel partito mi sarebbe bastata una cosa anche quando a volte non lo percepita fino in fondo
Il rispetto e rispetto per le opinioni di tutti e questa cosa ci credo molto credo molto nel rispetto e credo molto una discussione politica
Pertanto ragioni soprattutto su questi temi ho ascoltato ho sentito prima che arrivassi che qui oggi si è parlato anche di altro di referendum eccetera mi piacerebbe molto interloquire ma non lo farò rispetto dei temi che ci siamo dati
Perché la discussione politica non è mai stata necessaria come in questo momento proprio perché
Siamo consapevoli del momento storico che stiamo attraversando io penso che sia necessario il ragionamento tra di noi il confronto
Ora io ci sono anche
Poco affezionato a questa distinzione ante all'interno del nostro partito tra riformisti e altri anche perché a me non pare di vedere in giro non dico nel Pd ma proprio una politica italiana molti i massimalisti io
Rivoluzionari
Ma citerò un non riformista Pierantonio Gramsci che diceva una frase insomma mi è capitato di ricordare spesso in questi giorni cioè e siamo uno di quei momenti in cui
Stiamo vivendo uno di quei chiaroscuri nella storia quando il mondo di prima non ha più nulla da dire il mondo nuovo invece ancora non si forma in cui si verificano dei fenomeni morbosi
Per questo è fondamentale il confronto politico perché non siamo di fronte a tantissime prime volte Graziano secondo me
Lo adesso lo ha ricordato adesso Paolo Gentiloni e ho visto anche tanti paragoni storici in questo momento che viene fatta è chiaro che non è la prima volta che il diritto internazionale è stato violato è stato violato dagli Stati Uniti è stato inviato all'Occidente
Però è la prima volta che ci troviamo di fronte a un presidente degli Stati Uniti che briga per avere il nome della pace
E in un anno attaccato sette Paesi unilateralmente ha minacciato i suoi alleati storici è uscito da sessantasei organizzazioni internazionali è un nemico dichiarato dell'Europa unità
Ha detto l'altro giorno che ammonizioni per sempre non è vero per fare la guerra per sempre
è uno che ha attaccato tutte le sedi multilaterali e ha sanzionato le giurisdizioni internazionali che sono state una delle Massine acquisizioni della dalla nostra diplomazia del nostro Paese lo Statuto di Roma
Ecco a fronte di tutto questo io penso che noi diciamo a fronte di di
Aveva costruito il mondo di ieri e oggi invece il primo attore che lo sta distruggendo abbiamo bisogno di discutere tra di noi
Di abbiamo bisogno di discutere perché la prima volta che l'Europa vive una crisi di leadership così profonda i due Paesi
Che hanno sempre guidato il processo di integrazione Francia e Germania sono due Paesi ti vivono una crisi profonda in questo momento di leadership strutturale
Ed è la prima volta che l'Italia rischia di deragliare dal suo dalla sua collocazione tradizionale
Giorgia Meloni ama ricordare sempreché una delle bussole la nostra politica estera è stato l'atlantismo mi piace ricordare anche che le Buson ostacoli di Cassarà sono state multilateralismo
L'europeismo Paolo Gentiloni prima ha detto ieri ha letto la risoluzione non era tanto grave una gravissima paganesimo quello che non c'era in questa risoluzione di ieri abbiamo discusso a lungo con Lorenzo perché mancava totalmente una cornice politica all'interno della quale inserire qualsiasi tipo d'azione ce ne possiamo assumere così decisione noi nella nostra avevamo scritto che
Ovviamente siamo vincolati alla difesa europea e siamo pronti alla difesa del suolo europeo e dunque di Cipro a correre
La principale rispetto alla quale facciamo poi seguire questa subordinata qual era cornice politica nella quale noi ci muoviamo in questo momento e questo mancava così come il mancato
Il mondo anche questa è una prima volta il modo in cui siamo arrivati
A quel passaggio di ieri ma è la prima volta no storia del nostro Paese in cui di fronte una crisi internazionale di queste dimensioni la Presidente del Consiglio non ha sentito il dovere non dico di coinvolgere le opposizioni ma almeno di confrontarsi connesse
Di chiamare al telefono
Anche questa rottura al di là delle posizioni di merito ma di metodo si sta producendo un deragliamento dalla tradizione diplomatica del nostro Paese io lo capisco che in molti tra di noi
Fanno fatica a rassegnarsi a un fenomeno che c'è in tutto il mondo però c'è una polarizzazione
Di posizioni politiche anche nel campo della politica estera dove noi siamo stati abituati storicamente invece a trovare grandi convergenze e grandi momenti di unità nazionale a questo un fatto
Diciamo che accade in giro per il mondo sul quale dovremmo rifletterci ma che in nel nostro Paese ha una precisa responsabilità e quello della destra di governo
E su questo noi dobbiamo essere molto chiari tra di noi anche per non alimentare equivoci
E anche sull'atlantismo siamo di fronte a una prima volta perché noi Amanda non è la prima volta nella storia del nostro Paese la sovranità è stata limitata
Che abbia avuto un vincolo esterno così profondo ma questo è sempre avvenuto con grandissima dignità è concretissimo autonomia che abbiamo soprattutto esercitato nel Mediterraneo cosa che invece non stiamo più facendo adesso diciamo
Come sapete meglio di me anche questo non è un riformista ma diciamo la fedeltà atlantica di Andreotti se nutrita di grandissima infedeltà che esercitava proprio nel nel Mediterraneo Anagni
Siamo di fronte a una prima volta in cui anche rispetto alla storia recente del nostro Paese al Libano del due mila e sei non siamo capaci di esercitare una azione diplomatica per mancanza di una capacità di posizioni autonome rispetto a quello che vogliono gli Stati Uniti
Ed è la ragione per cui non abbiamo riconosciuto la Palestina anche tra di noi c'è stata una discussione Piero lo sai tra chi
Aveva dall'inizio detto che quello era un pezzo fondamentale della nostra postura in questo momento e perché invece aveva più dubbi per per
Ita avvisiamo l'unico grande Paese
Chi pensa di giocare un ruolo nel Mediterraneo che non ha fatto questo passo la verità io capisco cos'è riduttivo il mio tempo e questo lo dico perché nella riflessione che faremo e nel confronto tra di noi
Cioè dobbiamo essere consapevoli che si è aperta in questo momento una voragine con la destra
E la voragine con la destra e con il governo che si è aperto ha un nome si chiama Donal Trump ed è quello in cui la destra precipitata perché la destra italiana ci sta collocando nel mondo di Trump Netanyahu che un mondo senza regole è un mondo che vive nel disprezzo del diritto internazionale del multilateralismo perché al mondo dalla guerra
Forse della guerra per la guerra che produce caos globale rispetto al quale noi dobbiamo manifestare una profonda alterità anche per aiutare ascoltato prima alla discussione
Con Riotta
Quello che ci chiedono i democratici americani che in questo momento stanno bloccando loro dicono non Riotta che vive in Italia ma per difendere la democrazia
In America
Messa sotto minaccia perché c'è un filo rosso che lega Minneapolis gli attacchi unilaterali alle alle sanzioni distese internazionale all'idea che prevalga legge del più forte sul piano interno e sul piano internazionale senza controlli senza contromisure senza niente
Ed è evidente che ne discusse nella postura che dobbiamo avere sulle questioni internazionali dobbiamo bilanciare sempre principi interessi ha detto l'altra volta Davos appunto dovrebbero rimandato come non vale
Da nessuna parte in cui pensa di poter torba ed un'altra alba in quel discorso molto serio molto bello del premier Cavese
Il termine i principi pragmatici ma definizione dei nostri interessi ma ecco voglio chiudere su questo lo sforzo che stiamo facendo noi
Io penso a questo sforzo possiamo contribuire tutti nel partito democratico approvare a costruire un sistema coerente l'abbiamo fatto nel corso di questi mesi una politica
è un sistema coerente quello che ci ha portato a dire le stesse cose che dicevamo sull'Ucraina rispetto a quello che avveniva a Gaza di fronte agli stessi crimini alle stesse violazioni del diritto inumani del del diritto internazionale
E del del diritto internazionale umanitario è un sistema coerente quello che ci ha portato a dire senza diciamo timore anche se nel nostro campo qualcuno praticamente accordo sento vedo qui Ivan
Che noi condanniamo senza riserve ma che senza riserve
Lo condanniamo all'Italia di condanna grazie noi perché le risoluzioni sul Venezuela le risoluzioni sull'Iran nelle risoluzioni sui regimi sui diritti umani portano la prima firma del Parlamento italiano del partito democratico
Ma accanto a questo l'abbiamo detto noi con coerenza
Che invece gli attacchi unilaterali in violazione del diritto internazionale andavano condannati entrano dicevamo noi lo diceva Michael Walsh reitera Origo delle guerre umanitarie che quegli interventi erano non solo illegali ma anche ingiustificati e del resto diciamo ce l'hanno dimostrato l'Iran e la rappresentazione di tutto questo e il Venezuela non è un precedente confortante per un popolo che lotta per la democrazia
Come quello iraniano e che noi sosteniamo non sfugga la questione che ha posto Paolo e chiudo o l'Ucraina
Ma guardate io penso che anche avvolti siamo fatti delle caricature tra di noi e penso che invece
Diciamo proprio il nostro sostegno all'Ucraina è stato un elemento fondamentale di questa
Coerenza che si tiene con tutto il resto
Ed è un sostegno che noi abbiamo sempre manifestato anche diciamo facendo una cosa non semplice perché forse tra di noi non ce lo ricordiamo questo
Perché bisogna anche tenere conto di quello che attraversa il nostro popolo cioè inviare gli aiuti militari
Avrebbe avuto bisogno secondo me di una discussione profonda anche sulle ragioni per cui lo facevamo ma proprio per difendere quella scelta che è legata non tanto ha un vincolo geopolitico o l'interesse ma dei principi ha dei valori abbiamo continuato a farla quanta questo abbiamo chiesto un'azione diplomatica un negoziato e lo voglio dire a qualcuno qui
Negoziato una parola che non era una bestemmia
Se è una parola alla quale hanno ricorso
Tutti gli altri ci sono arrivate forse bisogna evitare a rilasciarlo a Donald Trump perché le ragioni e l'aggredito il diritto internazionale così potevano essere difese meglio ma adesso
Malgrado la critica che noi abbiamo fatto per questa assenza di iniziativa politica il punto fondamentale queste penso e compunto che noi dobbiamo ora la discussione con tutti
Sì adesso l'Europa finalmente dopo l'inerzia si impegna affinché a quel tavolo negoziale come abbiamo visto partire al vertice di Parigi
Le ragioni dell'aggredito perché sono i raggi del diritto internazionale chi sono le ragioni dell'interesse di sicurezza europea
Vengono difese se quella pace può essere meno ingiusta
E meno insicura di quella che Trump e Putin in un'alleanza tra prepotenze che tanto rischiosa quanto il conflitto tra le potenze sullo scenario
Internazionale avevano stabilito in Alaska oggi stanno lì e lì che il mondo progressista io credo deve debba stare su questo penso
Reputo parlare anche d'Europa ma non c'è il tempo di farlo su questo credo che possiamo fare un lavoro che ci aiuta a
Definire ancora meglio quel sistema coerente che oggi è indispensabile perché il mondo ci guarda ed è un mondo vasto è un mondo che va molto oltre questa discussione
Su che cos'è l'Occidente ammesso che ne rimanga qualcosa
Dopo la la vittoria la seconda vittoria di Donald Trump e che penso sia il modo in cui i democratici oggi devono provare a stare nel mondo grazie
Grazie grazie al dettato avanzano per questa sua analisi che ci ha portato appunto a una serie di domande e adesso darei la parola al via Quartapelle per il suo intervento grazie Lia
Grazie Lorenzo
Il grazie Graziano
Nelle nella strutturazione dei nostri panel
A Noemi è stato dato un tema che rischia di rischia di essere un tema vasto cioè nel mondo dei tram per Putin per questo io ho scelto di cui concentrare quello che voglio dire su un punto molto chiaro molto preciso
Non sapevo che Paolo finisse così il suo intervento però credo che è una cosa che nel cuore di molti di noi è il punto chiaro e uno nel mondo di tram per Putin l'Ucraina
è e deve restare al centro della nostra azione politica
Perché l'Ucraina e la minaccia principale e dalla speranza principale di trovare un filo
Nonostante quanto l'ultima crisi sia da un lato molto ingombrante molto spaventosa e altrettanto spettacolare soprattutto da un punto di vista mediatico e non solo
Non dobbiamo perdere di vista l'essenziale
Non dimentichiamoci mai
Dell'Ucraina
Perché in Ucraina c'era la sicurezza del nostro continente ma soprattutto per una questione che è quella di andare alle origini è dall'Ucraina che è partito tutto e come finirà in Ucraina sarà il principale contributo singolo sull'ordine globale
La prima volta che abbiamo visto dopo la fine della guerra fredda dopo il crollo del comunismo il riaffacciarsi di un'idea cioè che il Paese che possiede le armi nucleari può fare quello che vuole con i propri vicini
è stato il venti di febbraio del due mila quattordici quando c'è stata l'annessione della Crimea e la destabilizzazione Damiens che Lucan ska
A questo si è aggiunta una risposta molto blanda praticamente inesistente dell'Occidente ed è questo che poi ha dato il via all'invasione di larga scala del due mila ventidue
Secondo Giuliano da Empoli e Livorno molto molto bello noi stiamo vivendo in quella che è l'ora dei predatori ed è in Ucraina che noi abbiamo visto un predatore in azione
I predatori sono coloro che decidono non con saggezza e moderazione ma col fuoco con la spada
E in Ucraina abbiamo visto gli effetti di questo fuoco e di questa spada
Ma l'Ucraina non è solo disperazione
In Ucraina c'è l'antidoto alla prepotenza degli imperi
Da un lato quel Paese ci ha mostrato quanto conta il coraggio di un leader democratico
E questa è una cosa importante noi ci lamentiamo sempre della qualità delle nostre classi dirigenti e dimentichiamo che Zaleski era uno di quei leader di cui prima del ventiquattro di febbraio del due mila di ventidue si diceva beh è un comico un populista non va bene
La sua determinazione in quelle ore
è una delle poche cose che illumina questo tempo molto scuro
Oltre a Zaleski l'Ucraina ci fa vedere quanto è importante
La forza di una società coesa
L'Ucraina resiste perché il suo popolo resiste
E perché i suoi cittadini sentono un obiettivo condiviso comune è fondamentale
E questa è una grande lezione per una politica che in molti luoghi delle democrazie è sempre frammentata è sempre polarizzata
Ed è una lezione per delle società che noi pensiamo essere stanche annoiate per delle democrazie che riteniamo in declino
E poi in Ucraina dimostra una cosa fondamentale chiesti importantissimo avere degli alleati leali
Putin Trump sì e li metto tutti sullo stesso piano sì pensano al centro del proprio impero con intorno i satelliti e questi statalisti si devono piegare al loro volere
A Kiev intorno a chi era invece si sta consolidando l'alleanza tra pari
Basata su valori condivisi che ha un'alleanza che dimostra che quando si è disposti a ed aiutarsi tra Paesi che si considerano pari si può resistere alla distruzione e si può vivere liberi
L'Ucraina e qui Trump davvero sbaglia non è un ostacolo alla pace
E non sbaglia sono Trump sbagliano anche tanti propagandisti filo russi che purtroppo sentiamo troppo spesso anche nel nostro dibattito pubblico non so chi prima richiamava ad alcuni in pagine di prime pagine dei giornali
E poi infine in Ucraina si vede quello che conta davvero per noi se l'Europa c'è o non c'è
E quando dico Europa non intendo solo l'unione dei ventisette intendo l'Ucraina in Regno Unito la Norvegia con uno sforzo di fantasia si può addirittura pensare al Canada
Quell'Europa che non è più non deve essere più solo un insieme di regole o l'istituzione di Bruxelles l'Europa oggi è il nostro orizzonte è l'unica vera alternativa che abbiamo alla sottomissione
A quell'idea di sottomettersi o sottomettere che è il modo di agire degli imperi
L'istituzione di Bruxelles spasso le critichiamo sono nate per un tempo di pace
E quindi in questo tempo di guerra le istituzioni di Bruxelles non bastano
Lo abbiamo detto lo hanno detto bene sia Santo Giordani che Luca già ieri che Vincenzo Camporini che l'ambasciatore Valensise oggi serve un nuovo patto tra i Paesi che ci stanno per serrare le fila e andare avanti come Europa
Ne ho bisogno di un federalismo della realtà se non ci piace la parola pragmatico che faccia tesoro delle esperienze accumulate e che ci aiuti a compiere un passo deciso in avanti
Questa è la grande sfida del nostro tempo noi che facciamo politica dobbiamo viverla questa sfida perché è una sfida alta di libertà di indipendenza di democrazia è una sfida di autonomia
Energetica della difesa tecnologica digitale
Tante volte lei ci sentiamo sopraffatti da una fase molto dura ma se pensiamo a questa sfida io penso si debba ritrovare l'entusiasmo è una sfida grande è una sfida bella
Questa sfida è così grande che deve permeare tutta il nostro agire politico incluse le decisioni che prendiamo per l'alleanza del delle politiche del due mila ventisette
Va detto Peppe prima no in Italia ci confrontiamo con a destra che a parole sì emerge a difesa della sovranità degli Stati nella pratica
Favorisce gli uomini forti quelli che sono i prepotenti del sistema internazionale pensando che da queste amicizie possa derivare qualche piccola Briciola per l'Italia la lega lo fa con Putin Giorgia Meloni lo fa con Trump
A questo disegno di sudditanza che lascia il nostro Paese ai margini di quello che sta succedendo noi dobbiamo rispondere da oggi con un'idea alternativa
E quella dell'Italia protagonista di una nuova costruzione europea
Ed è su questa base che si costruisce l'alleanza
Non è una questione di discussione sull'invio di inviarmi o non l'invio di armi è anche quello ma non è il solo quello è soprattutto se siamo d'accordo sull'idea di un'Europa forte potente in grado di contare pesare negli equilibri mondiali per la libertà dei popoli per la pace e la sicurezza in questa discussione oggi l'abbiamo fatta con alcuni partiti che sono quelli che pensiamo
Con cui si possa iniziare a fare questo discorso da subito e che possono aiutare
La costruzione di un'idea subito che si alternativa alla destra grazie
Grazie lei ha gravissima davvero collettiva parole così profonde adesso con grande piacere invito il professor Vittorio Emanuele Parsi a ad accomodarsi qui al podio
Professore di relazioni internazionali editorialista insomma tante cose ci fa molto piacere che abbia accettato di portare il suo contributo e prego
Do subito la parola giallo cedo subito grazie
Grazie dell'invito
Cercava di astrarsi sarò sintetico anche poco ascoltato tanti interventi le cose da dire ma che che ce ne siano rimaste molte e poi perché io sono qui da voi voi fate politica io non faccio politica per cui non posso certo venire a spiegare al sarto come si fanno i vestiti sostanzialmente
Però credo che proprio partendo dall'intervento di Elia carta fatta pelle conosciuta prima
Il il punto sia proprio un pochino quello no cioè da un lato che cos'è la politica credo che
Mi pare di ricordare che Mazzarino dicesse la politica è l'arte anzi Risceglie disse se la politica è l'arte del possibile noi potremo forse emendare Richelieu con un po'di con un po'di vertigine per così dire e dire che la politica è l'arte di rendere l'ex nel rendere possibile quello che è necessario
Questo è l'elemento fondamentale in questo momento
E credo che così come voi fate la vostra parte a quelli che fanno mestieri come il mio o tocchi a loro parte
La loro parte cercare di dire le cose come stanno ma senza finire diciamo così nel cui nell'angolo
Del limitarsi a dire le cose come stanno dimenticando di dire come le cose invece dovrebbero essere e quindi quando inizia a pensare come dovrebbero essere quali subito ti accorgi che potrebbero essere mentre si limita a descrivere la realtà vera insomma fare il becchino del futuro e non mi sembra che sia una cosa che interessi a nessuno quindi venendo al tema del mondo di Trump reputi credo che ma è stato detto da tanti prima di me per l'Europa ci sia un punto non celebrare o compatire la fine del diritto internazionale perché non è vero nel diritto internazionale non muore
Perché gli Stati Uniti agiscono in maniera così plateale il contro il diritto internazionale
Sicuramente è in crisi sicuramente patisce un danno ma sta a noi stabilire se non intendiamo partecipare a questo danneggiamento
O intendiamo fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per proteggere
Questo tessuto
Bisogna intendersi credo molto bene sul tram Prism corre su tram tra mio caro amico americano in una chiacchierata comune qualche tempo fa mi diceva assai la domanda fondamentale essere Trump è un ciclone nell'Arkansas e qui c'è l'esperienza insomma
è un ciclone quindi basta distrugge può però a fine passa se ne va si riesce si ricostruisce o se Tramper influente del meteorite che distrusse la vita dei dinosauri sulla terra
Io potrei dirvi che quello che teme più la seconda che la prima però c'è un punto più importante del fatto se io sia più diciamo così più o meno Rio piano sulla sull'ottimismo rispetto a Trump
Il punto fondamentale che è quello che è la natura del tram Isma'dipenderà anche da quello che noi faremo non è indifferente la nostra azione per determinare la natura di questo fenomeno se questo fenomeno in sé potrebbe esaurirsi in un ciclone o potrebbe diventare il meteorite che distrugge la vita delle democrazie sul pianeta
E che cosa dipende è quello che faremo non conta e conta parecchio
Però il peso che i Paesi europei uno per l'altro abbiamo la grande opportunità
Non di portare le carte diciamo così dal notaio di andare dall'avvocato per il divorzio
Ho esperienza qua
Ma sostanzialmente per fare qualche cos'altro
Se per cercare di dire noi continuiamo a costituire come diceva molto meglio dei media
Quelli che sostengono che un mondo senza regole queste mi sembra Carella come sapete meglio di me è un mondo più barbaro c'è un mondo peggiore perché noi non siamo ci siamo avvantaggiati di vivere in un mondo più regolato
Per fare questo però se avrà il coraggio di dire le cose come sono pacchi divise le cose sbagliate
E su questo secondo me è la timidezza non aiuta
Bisogna dire con chiarezza che Trump il primo presidente antiamericano della storia degli Stati Uniti
Non è un presidente americano eccentrico tram fa antiamericanismo
Perché il secolo americano è stato fondato sulle istituzioni
La caratteristica del secolo americano non è stato che gli Stati Uniti non potenti degli altri perché avevo conosciuto altri più potenti nella scorso della storia in Europa ma il fatto che quella supremazia era esercitata in un modo allora dobbiamo tornare non a spingere diciamo così all'UDC di poter spingere gli Stati Uniti
In una direzione nell'altra ma far fare con molta chiarezza un discorso agli Stati Uniti noi non obbedì Remo comunque
Lo abbiamo sempre riconosciuto la vostro solita quando si palesava per autorità talvolta l'autorità che doveva scegliere se rispettare la legge o in condizioni di necessità e urgenza per così dire per ragioni politiche
Andare oltre a quello che la legge dettava ma di sicuro non riconoscere o qualcuno che pensa di recitare la sua supremazia solo perché è più forte
Perché se è questa la caratteristica Noè ha questa caratteristica non prestiamo nessuna lealtà nessun senso di comunità e nessuna fedeltà ma bisogna dirlo
Molto con molta calma per così dire senza cercare di fare chissà che cosa qui altrimenti rischio qual è ogni volta noi ci troveremo a scegliere il nostro paladino di volta in volta di volta in volta Padalino ci delude
Perché Paladino non è che ci delusa perché la sua natura e divenuti Arci
Ma ci delude perché la situazione così confusa che se si agisce all'impronta necessariamente la coerenza non si trova
Quindi è necessario cercare di avere un'idea di cosa sta succedendo e dentro quell'idea collocare contrazioni in fondo la cosa più grave del governo in questo momento lo dico non da politico insomma guardando le cose non dirò con oggettività perché
Non voglio far finta di non avere delle idee
Politiche però quello che più ci delude è la totale assenza
Di strategia
Qual è la strategia del governo italiano rispetto a quello che succede ed è un paradosso perché stiamo vedendo in questo momento un presidente degli Stati Uniti che per la parte che possiamo conoscere sembra non avere una strategia neanche lui
Quindi in qualche modo dovrebbe essere più facile denunciare questo fatto
E sono a parte che non possiamo conoscere ancora che è forse l'unica coerenza logica di questo mondo di Putin di Trump di Netanyahu se posso aggiungere un altro con un bel c'è fu per così dire e che una politica fatta probabilmente di una cosa che noi europei pensavamo fosse non più possibile venisse proposta
La confusione tra i mezzi dell'amministratore mezzi l'amministrazione
Questo è un fatto che non più su cui non possiamo cioè non possiamo far finta di niente capiterà che io non posso non lo diciamo perché il Presidente degli Stati Uniti e quindi è ancora più grave cioè capite che utilizzare il potere per arricchirsi personalmente e per far arricchire i propri famigli propri clienti e una cosa inammissibile eccetera
Intollerabile perché tocca quella natura comuni di Occidente
Che era fondato su poche cose comuni insomma
Che esse costruite in questo senso molto nel secondo dopoguerra e questo lo dobbiamo dirlo con forza a mio avviso sino voi come politici sostanzialmente ma ma credo anche noi come intellettuale tesa è semplicemente un'etichetta senza troppi giri di parole è il momento di avere della necessità dell'onestà
E parlando a quelli come me quindi non permettendomi di parlare voi che avete le vostre responsabilità
Ma parlando a quelli come me significa che a volte bisogna dire le cose con coerenza sapendo che la coerenza non porterà nessun vantaggio immediato avvio mi sono sempre schierato a difesa dell'Ucraina
Con molta nettezza e quindi mi sono schierata a difesa di Gaza con molta nettezza come mi schiero contro questa guerra con molta nettezza tra questione di coerenza
Etica e logica
Vi posso assicurare che questi sono non aumenterà di un'unghia nel consensi anzi molti diranno ma come anziché estetico ma come è possibile ecco serve il coraggio ognuno nel suo settore di prendersi quei rischi che può darsi che nel lungo periodo ripaghi non glielo devo curare a voi
Sono cittadino italiano qui devo sperare che ci sia una speranza in qualche modo del nostro il nostro Paese ma di sicuro ripartono immediatamente nel breve periodo
Noi stessi che la sosteniamo perché essere onesti con se stessi
è una cosa di cui apprezziamo subito il dolore che si può mentire a chiunque ma quando mettiamo anche dunque noi non possiamo mentire hanno gli stessi non lo sappiamo per cui a maggior ragione voi che siete esercitate questa funzione così cruciale
Della della della della funzione politica credo che sia assolutamente importante fissare i vostri punti fissare una strategia e poi stare lì dentro
E lì dentro fai tutti i ragionamenti politici potete voler fare grazie esplode una verbosa François
Contributo davvero molto importante grazie professore davvero con le sue parole che sono anche uno sprone alla nostra azione allora adesso invito volentieri sul palco nostro amico Ivan Scalfarotto toccante
Ivan prego come sapete è un parlamentare Italia viva un amico che da lungo tempo si occupa di questioni internazionali e quindi a al titolo e
Competenza per intervenire oggi grazie Ivan sì tra l'altro io buona sempre quella sera dolori io tra l'altro sono reduce da una missione a Odessa
Per il quarto anniversario dell'invasione dell'Ucraina
E voglio per prima cosa riportarvi la un'impressione dal campo tra l'altro desse un posto molto rischioso perché sta proprio di fronte alla Crimea per cui i missili ed ironica revoca la Crimea
Arrivano in realtà
Arrivano in realtà molto più rapidamente sua testa di quanto possano arrivare a chi fa è più difficile intercettarli
E era la mia seconda volta in Ucraina ce lo Stato a maggio dell'anno scorso e la cosa che mi ha impressionato di più che è stata la dignità del Popolo Ucraino e il desiderio
Chiarissimo di condurre una vita più normale possibile cosa che secondo me è un atto politico fondamentale
Gli ucraini che continuano a vivere una vita più o meno normali sindaci di chi fa e di Odessa che lavorano
Perché le loro città funzionino sono la dimostrazione che gli ucraini danno ai russi tutti i giorni che non si piegherà hanno andare a mangiare al ristorante andare a scuola
Riscaldare le case far funzionare l'elettricità
Diventa non soltanto un gesto Della vita quotidiana ma diventa un messaggio politico dato ai russi che li bombardano per dire noi siamo ancora qui dopo quattro anni pensavate di spazzar CdA e non è successo
Ora secondo me io sono molto d'accordo con le cose che ha detto Lia però penso che la vicenda ucraina abbia un elemento ulteriore che quello che ha tolto a noi europei la scusa per mettere la testa sotto la sabbia
Perché io penso che noi in tutti da quando l'Unione europea esiste noi abbiamo preteso abbiamo fatto finta di poter Radini poter non occuparci di politica internazionale
Di fatto abbiamo visto i nostri amici tedeschi si sono riscaldati col gas russo hanno venduto le macchine i cinesi sono fatti difendere dagli americani
E questa ricetta ci ha consentito di non occuparci di politica estera oggi se io dovessi dire qual è la conseguenza di vivere nel mondo di Putin e di Trump
E che o noi europei ci rendiamo conto che dobbiamo farci la nostra politica estera e dobbiamo essere protagonisti oppure siamo destinati a una sparizione anche secondo me piuttosto rapida
Lo dico anche come ex sottosegretario al commercio internazionale perché in quel ruolo lì io ho visto i muscoli dell'Unione Europea
Il commercio internazionale e una delle pochissime competenze dell'Unione Europea che l'Unione Europea svolge con competenza esclusiva vuol dire che il commissario europeo al commercio internazionale parla a nome di tutti
E mi è capitato di essere di rappresentare l'Italia alla ministeriale del Da Blitz io che si è tenuto a dicembre del diciassette nella città di Buenos Aires e vi assicuro che quando si Siria Malmström
Si alzava dentro la minestre alle del dub Trio e parlava a nome di quattrocentottanta milioni di persone in quella stanza non volava una mosca
E vi assicuro anche del fatto che questa nostra capacità è la capacità che ci conduce per esempio a fare cose altissima politicamente come gli accordi di libero scambio che noi esprimiamo l'accordo di libero scambio che con il Mercosur che qualcuno ha contestato oltre a essere una straordinarie opportunità politica erano i nostri imprenditori osservano il quarto Paese esportatore al mondo
è un incredibile modalità per legare il l'Unione europea a una zona del mondo che con noi ha legami di sangue antichissimi
Ma che è anche una zona politicamente molto instabile tradizionalmente nonché una delle prossime polpette che i cinesi si vorrebbero mangiare
Se noi non avessimo fatto quell'accordo di libero scambio proprio avremmo perso un'occasione straordinaria non soltanto di far business e quindi anche di differenziare le nostre diciamo gli sbocchi della nostra economia ma anche di legare politicamente a noi una zona del mondo cruciale che oggi abbiamo la possibilità di controllare molto più da vicino di quanto l'avremmo fatto ebbene noi
Questa capacità di incidere nella politica commerciale non l'abbiamo nella politica estera
E guardate secondo me va fatto subito
Perché io ho ascoltato anche il panel sulla difesa ma io
Butterò un interrogativo sul tappeto in modo diciamo non particolarmente gentile ma io che la NATO esista
Mica tanto lo so
La NATO e l'articolo cinque dei trattati
Ma io mi chiedo se quella striscia di terra lunga circa ottanta chilometri che unisce la Bielorussia all'entrata all'exclave di Kaliningrad che passa allora i geografi chiamano corridoio di su palchi
Per bloccare la quale bastano tipo due ore mandando le truppe da Kaliningrad e dal Ministero
E le lettere repubbliche baltiche fossero immediatamente separate dalla nato dall'unione europea
Gli Stati Uniti interverrà ebbero
E lì che sapremo se esiste l'Unione se esisterà nato oppure no e se non lo sappiamo
Questo comporta una conseguenza molto pesante anche nell'atteggiamento psicologico che a Putin nei nostri confronti e che Trump hanno i nostri confronti
E il fatto che oggi Putin sia molto più forte con questa crisi iraniana e con il prezzo del gas che sale il prezzo del petrolio che sale è evidente che lì c'è un piacere che viene fatto a Putin
Anna Applebaum in un bellissimo libro che si chiama o fantasisti
Parla proprio del legame che esiste tra tutte le autocrazie e in questo momento noi ci troviamo con un'amministrazione Trump
La il cui arrivo al potere secondo me qui balzo a a quando la bandiera dell'Unione Sovietica fu ammainata dal Cremlino il ventisei dicembre del mille novecentonovantuno
In quel momento l'Unione Sovietica cambio geneticamente diventò la Russia iper capitalista secondo me la rielezione dei tram alla stessa valenza perché il giorno in cui gli americani decidano
Di rieleggere alla Casa Bianca una persona che è annegato il principio base delle democrazie liberali
Che l'ordinata transizione dei poteri
Che annegato all'esito elettorale e lo riemergono in quella posizione questo significa che quella democrazia è cambiata dal punto di vista genetico
E guardate noi siamo in questo momento sotto attacco come europei attraverso l'Ucraina non per questioni territoriali
Perché la Russia quando sua abitato io si stendeva per tredici fusi orari oggi sono credo dieci o nove le hanno ridotti la Russia non ha bisogno di espandersi territorialmente la Russia ha bisogno di fissare dei paletti
E il paletto la fissato lo ha descritto molto bene il patriarca Kirill
Patriarca Kirill ha detto che l'invasione dell'Ucraina era una guerra santa perché l'Ucraina stava scivolando verso la corruzione morale dell'Occidente
E la corruzione morale dell'Occidente sono i nostri valori costituzionali sono la libertà di associazione e libertà di scendere in piazza perché non siamo d'accordo col governo in carica la libertà di stampa la libertà di amare chi si vuole amare cosa che qui è possibile
E invece in Russia non è possibile
E allora noi o noi europei
Ci riprendiamo con una transizione a un modello federalista praticamente immediata la capacità a sono già superato il mio tempo Conte le milizie ha solo due minuti negli USA era un sotto il solo cultura
Oggi riprendiamo la capacità di appunto essere efficaci come siamo in nella politica commerciale anche nella politica estera
O altrimenti la Timoria la neutri la teoria del nelle nostre sfere di influenza per cui Trump con i suoi può andare in televisione e dire che ciò che accade nell'emisfero occidentale
E affar suo
E quindi nessuno ci mette il naso bene se questo passa è evidente che passa dall'altra parte qualcuno ci dirà che nelle spalle mistero ieri tale che non possiamo fare altro non possiamo evidentemente rispondere in altro modo e non ci stiamo dentro quindi ora vediamo fuori
Accelerando verso forme di federalismo europeo o non ne verremo più fuori dopodiché l'ultima cosa che voglio dire è questa
Però attenzione anche mi permetto di dire a non pensare a un Europa equidistante io la per il pericolo che vedo nella sinistra e che noi poiché Tramper Putin ci fanno orrore pensiamo che siano esattamente la stessa cosa ora può anche darsi che quantità di quantitativamente siano ugualmente pericolosi ma qualitativamente
Ci sono alcune battaglie rispetto alle quali secondo meno e non possiamo essere equidistante equidistanti se il popolo iraniano scende in piazza a festeggiare per la morte di Khamenei
E scende anche nelle nostre piazze
A festeggiare la morte di Khamenei e noi non ci stiamo
Perché dai nostri salotti di casa abbiamo deciso che gli iraniani dovevano aspettare di liberarsi da soli e che quindi Khamenei poteva continuare ad ad attenderli alle gru io penso che sia un problema
Se i venezuelani festeggiano la caduta di Maduro e noi non ci stiamo io penso che sia un problema se noi equipariamo chiedo scusa se lo dico
La lotta dell'Ucraina che la lotta di garza e pensiamo che siano la stessa cosa
E ci dimentichiamo che non ci sono stati degli ucraini che hanno passato il confine e hanno giocato a palla con le teste con il dei russi come quelli di Hamas hanno fatto con gli israeliani
Per cui equipariamo l'Ucraina a Gaza io penso facciamo un errore perché non sono la stessa cosa
E allora credo che noi dobbiamo certamente riprenderci quel ruolo di coloro che rispetti e che pretendo nel rispetto delle regole ma dobbiamo anche non diventare formalisti
E quindi non cadere nell'errore che poi che la regola va rispettata sempre
Noi equivoco siamo su quali sono le conseguenze di quanto il diritto internazionale non viene rispettato perché a volte succede
E delle volte anche con strumenti sbagliati può succedere come succede con gli orologi rotti due volte al giorno che si ottengono dei risultati auspicabile grazie
Grazie arriva l'allora
Una brutta notizia due buone notizie da brutte notizie che purtroppo Silvia Costa è ammalata vi saluta ma è stata bloccata l'influenza e buone notizie sono che io Filippo Sensi non parleremo per permettere allora Enzo Guerini e di concludere questo nostro interessante pomeriggio perché alle sette entreranno le squadre delle pulizie vi dovrete alzare tutti tassativamente dalle sedie perché atleti dirvi spostano fisicamente l'Europa ha i suoi tempi tassativi allora Lorenzo
è stata una giornata interessantissima piena di contenuti grazie a te le conclusioni
E grazie a tutti voi per la pazienza che avete mostrato in questa giornata grazie sul punto Piero che è stato il motore organizzativo ideale di questa giornata
Siccome appunto vorrei evitare che
L'entrata delle delle persone che devono poli alla sala coincida con la vostra presenza dobbiate scappare evidentemente sarà molto veloce
Darò solo qualche pillola in conclusione non prima però di aver ringraziato tutti coloro i quali hanno lavorato a questa appuntamento agli ospiti che abbiamo avuto che hanno voluto portare il loro contributo alla nostra comune riflessione e alle persone che sono rimaste eroicamente in sala perché vi abbiamo sequestrato per quattro ore
E certamente avete sentito cose interessanti però insomma diciamo azzardo punto
Le persone hanno diritto di andare di andare a casa
Per pilotare la prima è questa qualcuno ci ha chiesto mi ha chiesto prima mentre entravo con la
Il messaggio diciamo così che vogliamo dare oggi
Qual è l'intento di questo convegno di questo incontro ma io penso che uno va sia da ricercare nel filo delle iniziative che noi stiamo cercando di produrre
Dalla primo incontro che abbiamo avuto a Milano
Fino agli incontri che ci hanno portato qui in qui oggi a Modena a Prato incorriamo messo al centro dal nostro espressione questione di merito perché sono il nostro contributo alla discussione che io credo faccia bene
E al partito al nostro partito il Partito Democratico faccia bene al centrosinistra e cerchi di appunto di stare di fare comprendere che diciamo la partita
Della costruzione delle condizioni attraverso le quali possiamo proviamo a tornare al governo del Paese a mandare all'opposizione il centrodestra quando sarà passa dalla capacità di affrontare le questioni di merito non di rimuoverle
Costruire una un'alleanza sulla rimozione delle questioni significa io credo abdicare ad una responsabilità che invece dovrebbe guidarci in questo momento condivido quello che ha detto oggi Bersani in un'intervista
Alla stampa cioè che bisogna subito dopo a referendum bisogna con urgenza mentre attorno al tavolo tutte le forze che vogliono costruire l'alleanza Apa e a partire sottolineando lo dalle questioni che ci uniscono ma le questioni che non ci uniscono e che ci dividono
E la questione che noi riteniamo essenziali debbano essere affrontate non possono essere rimosse e se c'è una discussione che deve essere compiuta e sequestro discussione deve avere carattere
Della diciamo della franchezza responsabile chiaramente perché sappiamo di costruire alleanze anche definire mediazione della franchezza chiede la ed è la responsabilità
Ecco io credo che noi portiamo questo contributo a questa discussione
Perché ci sono linee rosse che non possono estrema leccate
Ci sono punti che non possono essere sottaciuti
E ci sono questioni di merito e temi di merito che come dire non possono essere affrontati in maniera neutra ma che vedono appunto nel come vengono affrontati l'idea stessa dalla costruzione dell'alleanza alla quale proviamo a lavorare
E poi vogliamo dare e quindi vogliamo dare innanzitutto un messaggio diciamo così
Al governo
Il messaggio chiediamo al governo che forse è venuto il momento
Prima si parlava della risoluzione di ieri ma io penso che il tema di fondo la cornice politica di fondo con la quale il governo dovrebbe confrontarsi
Non solo perché lo chiediamo nulla perché lo deve agli italiani è quella di comprendere e prendere atto che il posizionamento politico in cui la Meloni aveva a collocato la la maggioranza di centrodestra e su cui aveva scommesso è un posizionamento politico che contro l'interesse del nostro Paese schiacciarsi su Trump
La scommessa era l'affinità di alloggi Contran ci porterà dei benefici quella scommessa è una scommessa persa
Perché a tram dell'affinità ideologica conta fino a un certo punto atta di criteri ispiratori della politica tram piana sono quelli che ha richiamato prima Vittorio Emanuele Parsi nel suo intervento sono quelli
L'interesse che lo guida e rispetto all'interesse che lo guida le questioni di assonanza politica di vicinanza politica di assonanza culturale vengono meno così come vengono meno le tradizionali alleanze
Poi tornerò sul punto e quindi è venuto il momento ieri nella nella risoluzione non hanno affrontato la questione diciamo così fondamentale della cornice
Nella quale si collocavano poi le questioni di merito specifico su cui potevamo trovare anche dei punti di convergenza Cipro in primis diciamo così la difesa di Sipra in primis è quella quella diciamo quella risoluzione aveva un limite fondamentale
Che la ministra dove il governo Meloni la maggioranza di centrodestra non è in grado e non vuole dare un giudizio su ciò che sta avvenendo nel mondo a causa dell'azione
A mio parere come agente del caos dell'amministrazione tram
Non vuole dare perché non può dare un giudizio perché quel giudizio passerebbe da una sconfitta di una scommessa sul posizionamento politico che oggi mostra tutti i suoi limiti e tutte le sue difficoltà
Papà ci piace guardare anche in casa nostra perché non è che possiamo guardare solo in caso delle altre e quindi quello che vogliamo dare oggi noi come abbiamo dato in questi mesi è sicuramente un contributo poi con il con un lucchetto etica e ti come vuole essere un contributo diciamo positivo se un contributo che non viene gradita però è quello di volare certamente un contributo alla discussione la posizione alla alla proposta politica del nostro partito video e certamente ma anche di assunzione di responsabilità altrettanto certamente e anche chiodi di un punto di vista irrinunciabile che è questo in nei passaggi che sono di fronte a noi
Non basta dire ciò che non va ma dobbiamo di mandarci cosa faremmo noi se fossimo al governo perché una forza di governo come Partito Democratico questa la domanda se la pone anche quando l'opposizione
Cosa faremo nel quale sarebbero le nostre scelte quali sarebbero i criteri che ispira a cui ispirare le nostre valutazioni e le nostre decisione e da questo punto di vista io credo che diciamo la risposta non può che essere una cioè quella della capacità di assumerci da oggi la responsabilità di indicare una linea una direzione un punto ha un verso il quale vogliamo far approdare il nostro dibattito la nostra discussione e la risposta non può essere intanto vinciamo le elezioni e poi vediamo nel senso che scrive scherzosamente ce la possiamo dire anche io e Peppe ma politicamente
Questa risposta contiene un limite che io io credo invece dobbiamo cercare di colmare di superare ed è appunto con la discussione che richiamavo prima che necessaria tra di noi
Sono contento che Provenzano se è venuto qui oggi lo abbiamo invitato credo che sia una cosa positiva
Faceva parte della medesima comunità discutiamo anche con punti di vista diverso per cercare di fare avanzare una proposta politica della della comunità ma vale anche con i nostri alleati
Perché pensare che rimandare la discussione ci porti ad un punto positivo io credo che sia un rischio che non possiamo correre perché arrivare a un punto che in ragione delle e uno sceicco della ragione dell'alleanza rischieremmo
Di come dire
Subordinare a queste ragioni le questioni di merito che sono fonda
Tali che oggi noi affrontiamo e lo dico subito e chiudo velocemente
La prima queste io voglio nel giorno in cui Salvini mostra
Testimonia manifesta solidarietà ad Orban
Io voglio voglio dire è da qui che innanzitutto ringraziamo
Brusasco al Pachuca per il saluto che ci ha voluto portare per la riflessione che potuto portare
Ma lo ringraziamo per le sue parole e davanti a lui riconfermiamo che il partito democratico e per quanto riguarda noi questa questione è una linea rossa invalicabile
Testimonia ancora una volta il proprio sostegno incrollabile alla causa della difesa dell'Ucraina
Per giungere a una pace sì
Una pace che ce l'ha giusto la più giusta possibile non una pace qualunque a una pace che non può essere il riconoscimento delle legittime ragioni dell'aggressore
A una pace che non può vedere gli Ucraini vittima dell'abbandono
Guardate che ciò che sta avvenendo in Iran
Mette un cono d'ombra sull'Ucraina rischia di mettere un cono d'ombra sull'Ucraina e le parole di tram ieri danno il senso che l'amministrazione l'americana Trump
Occupò hard in una direzione dice a Zaleski
Ho
Una nota evitiamo più potete amo molto di poco molto poco
E allora tocca a noi io credo tocca l'Europa non indietreggiare di un millimetro anzi avanzare senza paura ne discutiamo e ragione per lo deve al suo scooter ne abbiamo discusso io credo e dobbiamo discuterne ancora
Ma non può venire meno un il sostegno incrollabile all'Ucraina per la solitaria qua solidarietà quel popolo aggredito ma perché lì si gioca una partita fondamentale per le nostre democrazie
Per le nostre democrazie avendo e vengo all'Europa
E chiudo su quel sito
Ma io
Credo sono state dette cose importanti time sulla difesa mi piacerebbe riprenderle anche per diciamo per responsabilità passate che mi appassionano ma ha ragione il tempo non me lo consentano tra io credo
Che di fronte tutto quello che sta avvenendo io di fronte a a al mondo allo sconvolgimento del mondo uno Europa più forte è necessaria
Difesa comune superamento dell'unanimità
Metodo Schengen come è stato prima richiamato
Volenterosi perché dobbiamo dire celata da questo punto di vista volonterosi come baricentro fondamentale dalla futura politica di sicurezza in cui l'Italia nonostante Meloni dovrà esserci
Senza paure senza reticenze senza scuse
Con la consapevolezza che diciamo oggi una un un giornalista sulla stampa Ilario lombardo
In un suo articolo diceva l'Europa oggi è il monumento della democrazia illiberale io dico che oggi l'Europa rischia di essere e forse è già la linea del fronte della difesa del democrazia liberale
In tal senso degli Abba imperfezione scusi ma lui è la linea del fronte l'Europa è la linea del fronte della difesa delle profezie liberale e quindi dobbiamo essere dentro questa partita
Senza reticenze senza un pallone senza scuse
E io non vedo lo dico qua atto di coloro i quali sono
Nel mio partito ma lo dico anche agli amici che sono venuti e che ringrazio degli altri partiti a nove alleati io non vedo altro compito così decisivo in questo momento per i progressisti per i democratici europei
E non vedo altro compito così decisivo nel nostro Paese per il partito democratico
Ci sono
Leader russo lo dicevo prima che per noi sono invalicabili un'Europa più forte la difesa dall'Ucraina la difesa della democrazia dei suoi nemici interni esterne ecco su questi temi vorrei essere chiaro
Non c'è alcuna alleanza cui possono essere sacrificati
è venuto il momento di aprire un vero confronto sulle questioni di fondo
Che sono contenute in queste parole e io credo non arrivarci per logoramento
O per mediazione secondo cala il calendario parlamentare ma arrivarci perché
Da lì passa io credo la credibilità della nostra proposta politica per le prossime elezioni da lì passano le questioni fondamentali del nostro futuro
Del nostro futuro e la posizione del partito democratico non poco essere che quella a difesa di questi principi e di questi valori perché se non lo facciamo noi io non so chi possa farlo in questo Paese tra
Dal novanta
Alla

più argomenti meno argomenti