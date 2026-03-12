CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Presiede il Presidente della Sezione Giurisdizionale, Vito Tenore.
Seguono le relazioni del Procuratore regionale, Paolo Evangelsta, del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Milano, Antonino La Lumia, e l’intervento del Presidente della Sezione regionale di controllo, Antonio Buccarelli.
Sono previsti i saluti del Presidente della Corte dei conti, Guido Carlino, e del rappresentante dell’Associazione Magistrati, della Corte dei conti, Donato Centrone.
Convegno "Inaugurazione dell’anno giudiziario 2026 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la … Lombardia", registrato a Milano giovedì 12 marzo 2026 alle 10:15.
L'evento è stato organizzato da Corte dei conti della Lombardia.
Sono intervenuti: Guido Carlino (presidente della Corte dei Conti), Vito Tenore (presidente aggiunto della Sezione Giurisdizionale per la Lombardia della Corte dei Conti), Paolo Evangelista (procuratore regionale della Corte dei Conti della Lombardia), Alessandro Dal Molin (consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Milano), Antonio Buccarelli (presidente della Sezione di controllo per la Regione Lombardia della Corte dei conti), Donato Centrone (presidente dell'Associazione Magistrati della Corte dei Conti (AMCC)).
Tra gli argomenti discussi: Amministrazione.
La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 49 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
