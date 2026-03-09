Intervengono: Luigi Ferrajoli, Rita Sanlorenzo, Donatella Stasio.
Convegno "Presentazione del libro: "Le ragioni del No. La posta in gioco nel referendum costituzionale" di Nello Rossi e Armando Spataro (Laterza, 2026)", registrato a Roma lunedì 9 marzo 2026 alle 17:00.
L'evento è stato organizzato da Fondazione Lelio e Lisli Basso - Issoco.
Tra gli argomenti discussi: Libro.
La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 56 minuti.
Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.