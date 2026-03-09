09 MAR 2026
Presentazione del libro: "Le ragioni del No. La posta in gioco nel referendum costituzionale" di Nello Rossi e Armando Spataro (Laterza, 2026)

CONVEGNO | - Roma - 17:00
A cura di Silvio Farina
Organizzatori: 
Fondazione Lelio e Lisli Basso - Issoco
Introduce Franco Ippolito.

Intervengono: Luigi Ferrajoli, Rita Sanlorenzo, Donatella Stasio.

Convegno "Presentazione del libro: "Le ragioni del No. La posta in gioco nel referendum costituzionale" di Nello Rossi e Armando Spataro (Laterza, 2026)", registrato a Roma lunedì 9 marzo 2026 alle 17:00.

L'evento è stato organizzato da Fondazione Lelio e Lisli Basso - Issoco.

Tra gli argomenti discussi: Libro.

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 56 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
Un'affluenza incrementale nel senso che già fra fra o una settimana
Chi se in quella registrazione entro libro rispetto a quelli che hanno seguito il primo giorno quindi tutto sommato dove scoprì lì c'è stato un crollo delle presenze
Da parte di brutte in tutte le associazioni e i gruppi che si riuniscono però poi c'è questa crescita del seguito on line noi abbiamo discusso già dei temi referendari il trenta gennaio quando abbiamo presentato un libro quasi un instant book
Che era stato comunicato con la rivista letta il titolo era controriforma della magistratura Anatomia di una svolta autoritaria oggi presentiamo questo libro di Nello Rossi Armando Spataro
Pubblicato da Laterza lei ragioni del nostro voglio soprattutto sottolineare il sottotitolo
Che il vero oggetto di cui forse bisogna discutere
La posta in gioco del referendum costituzionale che poi è l'oggetto della introduzione di questo libro è stato oggetto di queste poche parole
Migliore prima di dare la parola agli industrie amici che hanno accettato di discutere presentate questo libro intanto direi in un ambiente
Abbastanza addentrandoci sulle tematiche di cui si discute
Liberiamoci delle cose inutili nelle delle cose inutili liberiamoci della etichetta truffaldina della separazione delle carriere che non c'entra assolutamente nulla sulla Verrà questione che l'elettorato quella parte del popolo italiano che va a votare dovrà decidere il giorno ventidue e ventitré
L'obiettivo della controriforma l'obiettivo della revisione il CSM il governo autonomo nella magistratura
Il resto è contorno a volte pretesto
Governo Autolico ICSI M. che in una rappresentano una parte essenziale della dello stato di diritto che è quello di cui parlava già nel mille settecento ottantanove la dichiarazione
Lei diritti dell'uomo del cittadino
Se non c'è separazione Diego peli e garanzia dei diritti logge costituzione
Badate che già allora
Propria
All'esordio del costituzionalismo non è che si diceva se non se separazione dei poteri e delle incorre in diritti non c'è costituzione si diceva garanzia cioè già i rivoluzionari
Dell'ottantanove
Avevano capito bene che non contano le parole
Contano le istituzioni e quindi la garanzia dei diritti
Questo CSM per quasi settant'anni è in funzione dal cinquantanove Angara mentito ai magistrati
Avrà commesso legge orrori avrà fatto delle omissioni sicura lì
Ma ha realizzato la sua missione perché ha garantito i magistrati di poter esercitare il giurisdizione anche quando l'esercizio della giurisdizione
Implica
L'irritazione da parte del potere politico del governo
Cioè questa istituzione a questo governo autonomo con assente di condannare lo Stato a pagare settecento euro di risarcimento danni
A una persona che è stato trasportato in Albania senza sapere perché
Oppure che consente un risarcimento grandi ad una società stirpi impresario di una movimento marittimo per il sequestro illegittimo essenza provvedimento di una nave per vari ingressi
La Presidente del Consiglio che di questi due casi ha fatto una battaglia contro i magistrati
Io non lo so con quanta consapevolezza ma ha fatto una battaglia contro l'autogoverno contro il governo autonomo che consente ai magistrati di poter dispiacere
Alla Melloni
Senta non sa
Pagare prezzi a differenza di quanto succede
Ai magistrati oggi statunitensi i quali sono costretti a dimettersi alcuni sono licenziati quando dispiacciono al presidente
Degli Stati Uniti o per non andare così lontani rimaniamo in Europa ciò che è successo in questi quindici anni in Polonia e in Ungheria
E poi non solo non mia caso che faccio
Non è che ci dicono sempre voi fate il processo alle intenzioni ma scusate la presidente del consiglio italiano insieme a box
Insieme a alla partito dell'estrema destra tedesca ha fatto campagna elettorale Anna a favore di Orban non più di quindici giorni fa emessa il processo alle intenzioni
Quindi questo provvedimenti lo e
Va esaminato nel merito ma va esaminato anche nel contesto in cui si inserisce
In merito e del tutto inaccettabile in parte sconclusionato in parte inaccettabile dal punto di vista proprio della logica costituzionali
Il contesto ancor peggio perché il contesto è esattamente la direzione autoritaria
Nesta annichilendo il Parlamento
Due sono le cose due solo esempi lo scippo lì a parte
Del governo di un disegno di legge in fase avanzata di discussione che diventa decreto legge perché noi non vogliamo perdere tempo
Se uno quello sul decreto sicurezza e secondo il disegno di legge
Ne ha
Concluso questa revisione che entrato in un certo modo ed è uscito esattamente come fosse una fotografia dopo le quattro votazioni quindi in Parlamento o maglie sostanzialmente
Utilizzo
Non solo
L'autonomia differenziata
è stato fatto un tentativo imbarchi te
Stoppato dalla Corte costituzionale
C'è una parte recidiva che non mi esattamente nel dispositivo di legittimità ma bisognerebbe tener conto pure del congresso della sentenza della Corte
E invece il governo va avanti con le regioni che hanno dato poi l'avvio a tutto improcedibili
Caso e non è l'unico caso poi abbiamo alle porte il premierato abbiamo alle porte uno al premio di maggioranza
Che lambisce la possibilità di nominare indirettamente da parte a maggioranza il Presidente della Repubblica i giudici costituzionali
E se non vi in bassa tutto questo il Ministro degli esteri Tajani vi dice che bisogna cominciare a pensare a modificare l'articolo centonove della Costituzione e cioè la disponibilità della polizia giudiziaria
Da parte del Pubblico ministero
Dopo il centonove
C'è centodieci e che è difficile per il governo dire cambiamolo perché l'idea è tutta responsabilità proprio il governo Celori ma poi c'è il centododici e centododici a quello sull'obbligatorietà rimarrà
Dice Nordio ma voi fate sempre il processo alle intenzioni no noi cerchiamo di guardare la logica dei comportamenti in Italia all'estero l'rendendo in molte parti cioè la separazione
Deve capire
Ma alcuni
Di questi ordinamenti sono incomparabili perché la logica e talmente diversa non si può manco dire
Sono migliori sono peggiori è una cosa diversa corsi si può semplicemente fanno il paragone con la Francia sono più o meno così omologo o con la Spagna o con il Portogallo beh noi crediamo che dove
C'è l'altra logica della separazione e in Francia non c'è a differenza di ciò che spesso si dice proprio inevitabile che alla fine qualcuno ampia assuma la responsabilità di ciò che fa il Pubblico ministero e chi può assumersi questa responsabilità
Il caso migliore che quello del Portogallo in cui c'è l'autonomia l'indipendenza dichiarata in Consiglio sulle così via ma chi nomina il procuratore generale in Portogallo e di nomina politica
Claudio è inevitabile che si vada a parare verso quella direzione e anzi probabilmente al di là delle intenzioni ammesso che siano autentiche vogliamo ridimensionare il potere del Pubblico ministero la logica di un
Auto-governo separato dei pubblici ministeri
La logica del l'avvocato dell'accusa che esattamente l'espressione usato dal ministro Nordio inevitabilmente porta verso una divaricazione e soprattutto verso un'assunzione di potersi processuali ma soprattutto extraprocessuali di iniziativa molto più forte spetta a questa di oggi
Magari alla fine saremo noi
A chiedere che il Pubblico ministero
Beh a qualcuno risponda
Perché un pubblico ministero che nove secondo proprio a nessuno è un pericolo non per la magistratura eh
Un potenziale pericolo per tutti i cittadini di questo Paese concludo subito
Ma non posso fare a meno di
Che citare un grande vecchio uno degli ultimi grandi eventi italiani ancora perfettamente lucido che a quasi cento anni e che quindi ricorda tutto dal due giugno del quarantasei sino ad oggi ed è Rino Formica il cuore dice lasciamo stare tutte le balle
Qui si attenta
Ad elementi essenziali della Repubblica e della Costituzione anzi aggiunge in modo più forte si attenta all'anima del costituzione
Io uso una terminologia più laica
E non dico l'anima dico sicuramente sia attenta si cambia SIM non mente
Una delle componenti essenziali della identità della costituzione
Di quella identità che ha costituito una originalità di tutto il mondo
E sono tre secondo me l'articolo tre della Costituzione capoverso
Questo tipo di Corte costituzionale
Così come è fatta con questa composizione e il CSM così come è fatta con questa Costituzione io credo che di queste identità dovremmo essere tutti molto molto molto gelosi
E speriamo
Rispetto a un mese e mezzo fa abbiamo motivi
Di qualche speranza in più speriamo che l'elettorato italiano
Che pure a
A volte accettato le modifiche costituzionali ma ogni volta esimente nani a uno stravolgimento vedi due mila sei sei venti due mila sedici seppellito con un po'di mare Dino quindi stravolgimenti più indigesti cambiare qui si sente articolo come dice Rino Formica significa mette le mani all'anima della Costituzione l'augurio nostro che il giorno ventitré sei aveva rispediamo tutti un po'meglio
Detto questo abbiamo tre autorevoli interventi che entreranno nel merito politico americano costituzionale del merito giuridica e tutto quanto con
La più ampia libertà cominciamo in ordine alfabetico
Luigi Ferrario
Dall'altra
Per Franco
Ha detto non parliamo di sciocchezze cioè della separazione delle carriere
Viceversa io voglio profile proprio d'acqua
Perché l'aver presentato questo referendum come un referendum sulla separazione delle carriere
è precisamente
Lo svelamento della vera natura di questo governo la sua straordinaria
Capacità
Su cui no
Forse la sua grande la sua maggiore qualità la sua maggiore
Abilità
Di imbrogliare le persone di imbrogliare l'elettorato
Ottenendone il consenso su finalità che nulla hanno a che fare con quanto viene proposto
Al referendum ma perché la separazione delle carriere da stata realizzata e se questo fosse stato l'obiettivo del la riforma costituzionale sarebbe bastata una qualsiasi leggina o un decreto legge visto l'attitudine alla decretazione compulsiva di questo governo
Quindi siamo di fronte a un vero imbroglio
E cioè la capacità del governo
Dini
Dirottare
L'attenzione su una questione assolutamente inesistente
E nascondere Bindi veri obiettivi che sono per l'appunto la posta in gioco cioè il futuro dalla democrazia come dice il sottotitolo di questo per libero
E come ci ha già spiegato Franco Ippolito
Io direi che sinteticamente
Gli obiettivi di questa riforma sono tre
Il primo è mettere un bel timbro postfascista sulla Costituzione
Che è un obiettivo segnalato precisamente dal metodo
E cioè dal fatto che questa riforma è stata
Elaborata dal Governo
E non a accettato nessun tipo di emendamento
Calamandrei diceva che il Governo dovrebbe essere addirittura assente
Quindi viceversa abbiamo la volontà
Perché di questo si tratta
Di introdurre una riforma dichiaratamente di parte
Le attuali forze di maggioranza non hanno partecipato
All'elaborazione dalla nostra costituzione nessuna delle tre
E la forza di maggioranza relativa quel della Meloni del Presidente del Consiglio è l'erede del movimento sociale e cioè l'erede del fascismo
E dunque il primo obiettivo è cambiare la paternità della Costituzione
E non sarà più
Se passasse il seno
La Costituzione antifascista nata dalla Resistenza
Avrà come padri costituenti
Ben più che Terracini Calamandrei
Lady un basso
Nordio Meloni Salvini ed italiana
Questo è il primo obiettivo
Poi c'è il secondo ne ha già parlato ampiamente Franco
Che
Segnalato non già da quel che dice il quesito referendario che completamente
Sconclusionato
La gente non ne capisce il senso smembrare nel consiglio superiore in tre parti
Ovviamente a oltreché sconclusionata chiaramente diretto
A diciamo
De debbo lire è tendenzialmente a sopprimere l'auto-governo dalla magistratura
Ma l'obiettivo è precisamente
Quello di ottenere dietro lo schermo della separazione delle carriere
La soppressione della separazione dei poteri cioè di una coda molto più importante infinitamente più importante dalla separazione delle carriere la separazione dei poteri
Cioè dietro una concezione semplificata per la democrazia
E tra l'altro sta diventando globale
Secondo la quale la democrazia consisterebbe nell'onnipotenza dalla maggioranza l'unica fonte di legittimazione è per l'appunto il voto abbiamo vinto le elezioni
E dunque sono illegittime i controlli
Le varie forme di interferenze
I magistrati che non collaborano espressione usata dalla Meloni
Con il governo
In altre parole si vuole sostituire al governo delle del Governo degli uomini
Nicola degli uomini perché l'onnipotenza dalla maggioranza e precisamente polista
E qui c'è un misto di analfabetismo istituzionale
E di concezione para fascista
Della democrazia non dalla democrazia diciamo di sistemi politici e dalla politica
E cioè l'idea
Che la democrazia o comunque la politica debba consistere
Nell'unica fonte di legittimazione
Esclude la separazione dei poteri
E qui c'è l'analfabetismo istituzionale
Non solo perché non si comprende poi che ci ha insegnato Montesquieu che i poteri devono essere separati
Per evitare che si accumulino informa solo Ute quindi siano un limite gli uni agli altri
Ma non si capisce
Il carattere opposto della legittimazione del potere politico e della legittimazione della giurisdizione non è soltanto diverso mai opposto
Un giudice a un giudice un pubblico ministero è un pubblico ministero
Se grazie alla loro indipendenza sono in grado di assolvere
Quando tutti chiedono la condanna non soltanto il governa di iniziare l'azione penale
Quando nessuno vuole che venga iniziata in particolare i potenti recapitata supponiamo di un potente di condannare in presenza di prova quando tutti vogliono l'assoluzione
Ed è una garanzia per l'appunto dell'uguaglianza davanti alla legge dei diritti fondamentali non a caso
I due elementi ricordati da Franco
Nell'articolo sedici della dichiarazione sono connessi garanzia dei diritti e separazione dei poteri perché soltanto un giudice indipendente
Ponte Aranti Ray diritti violati dal potere ci sarà un giudice a Berlino vuol dire precisamente questo
E non quello che non si vuole che non non si accetta
E precisamente
I limiti vincoli
Costituzionali precisamente quello che ha caratterizzato il passaggio dal fascismo alla democrazia perché il fascismo non è stata
La dittatura della minoranza
è stata precisamente la soppressione di questi due elementi
Delle libertà fondamentali dei diritti fondamentali delle persone ridotte da sudditi e non più cittadine e la soppressione
Della separazione dei poteri
E la Costituzione la liberazione
è avvenuto fondando la democrazia sulla base della tragedia del fascismo che ha mostrato che l'onnipotenza dalla maggioranza
Possono distruggere una democrazia rende possibile la ristrutturato alla democrazia come del resto è già avvenuto e noi ne abbiamo avuto una terribile esperienza
E infine c'è un'ultima questione che vorrei sollevare
A proposito della separazione dei poteri
Una tesi che poppa ride paradossale
E cioè
L'indipendenza della giurisdizione
Non soltanto dei giudici ma dei pubblici ministeri
Non è soltanto una garanzia
Del corretto esercizio dalla giurisdizione quindi è una garanzia dei diritti delle persone
Ma è anche una garanzia
Del primato della politica
Difeso
Anzi ha assunto
Come per per l'appunto l'unico valore
In questione
E questo per una ragione molto elementare
Perché il primato della politica si manifesta
Nella legge
La volontà popolare alla sua manifestazione più alta
La sua manifestazione
Diciamo più rilevante anzi l'unica manifestazione di cui occorre tener conto
Nella legge
E cioè in quella volontà che si è manifestata prima
Della commissione del fatto sottoposto al giudizio
E allora sono precisamente
Le interferenze
Le pressioni condizionamenti dopo la commissione del fatto nei confronti della giurisdizione che attendano
Al primato
Della politica della volontà popolare quindi dalla democrazia politica rappresentativa quale si è manifestata nella legge
Può sembrare un paradosso
Ma dobbiamo essere consapevoli che qualunque
Condizionamento successivo alla commissione del fatto
E quando la Meloni parla di sentenza assurda
Quando appunto critica
I vari provvedimenti evidentemente vuol dire questo secondo obiettivo e cioè
Passare alla soppressione della separazione dei poteri è segnalato proprio da queste aggressioni perché evidentemente si vuole che non ci si ispira lucidano più sentenze assurde
Che le sentenze dopo d'ora in poi grazie anzi
Di Renzi Tino sentenze conforme alla volontà del Governo ce lo dice lo stesso governa la stessa Presidente del Consiglio è una cosa esplicita credo che i principali propagandisti del no siano paradossalmente la presidenza del Consiglio Meloni e il misurano giustizia Nord il quale ha dichiarato che è inconcepibile che i magistrati siano privi di controllo perché evidentemente vuole il controllo
E qual è il controllo se non il controllo politico
E allora dobbiamo essere consapevoli
E siccome in tutto il mondo
Pensiamo a Israele pensiamo al Messico pensiamo ad entrambe
Pensiamo a tutte le autocrazie intolleranti
Del controllo giurisdizionale
Perché Chiara in assenza del controllo giurisdizionale
In una giustizia già pesantemente classista come l'attuale
Scompariranno i crimini del potere
Non ci saranno più le azioni nei confronti della corruzione nei confronti dei crimini dei potenti
Chi sarà soltanto
Sempre più una giustizia classista
Perché questo tipo di destra
Non ha senso del limite
Non si accontenta e non quelli sia un lasciapassare
Alla legge elettorale
Lo diceva Gianfranco alla dipendenza dalla polizia giudiziaria nel dal ministro e comunque la sottrazione dalla polizia giudiziaria al controllo alle dipendenze del Pubblico ministero
La soppressione dell'oblio fornita dall'azione penale
Il premierato
Elettivo
Perché questa è una prova se passa il sì
Il giorno dopo non si parlerà più di separazione delle carriere ma e separazione delle carriere questo sì
Vorrà dire che siamo autorizzati a ben altro
E cioè a tutte le tre riforme con cui i tre partiti di maggioranza si sono spartiti hanno lottizzato lo scempio della Costituzione
E cioè non solo i
Non smembramento del Consiglio superiore
L'autonomia differenziata
Il premierato elettivo che vuol dire praticamente
Il governo degli uomini dalla donna comunque delle persone
La cessazione del governo della legge
Tutto questo sta nelle cose e cioè nelle linee di tendenza esplicite ed espresse da questa stessa maggioranza e da tutte le destre
Populiste che stanno prendendo il potere in tutto il mondo che sono accomunate dalla stessa concezione semplificata
Del potere la legge del più forte e la regia dalla maggioranza l'autocrazia elettiva
Il comandare
E quindi
Ciò che in gioco è precisamente il futuro
Neppure semplicemente della democrazia costituzionale ma della democrazia inclusa la democrazia politica cioè nella sua dimensione tradizionale
Grazie al maestro ferraioli
Che ci dà una ulteriore spinga utilizzare questi dieci giorni Gesù rimane
Sì per allargare il più possibile
Il consenso su queste valutazioni
Tra Carra ammicca e illustrare magistrata
Rita Sanlorenzo
Esperta
In varie cose ma soprattutto sulla disciplina dei magistrati
La parola in questo momento per spargimenti aprire qual è la differenza fa all'attuale situazione e quella che il disegno di legge approvato dal Parlamento prefigura
In grazie Franco buonasera Detour
Certo dopo Polo certo dopo la lezione del maestro ferraioli è un po'difficile ritocca come spesso mi accade riportare Julie livello il discorso ad una esametri tecnico e più vicino appunto per demente alla alla norma ma lasciatemi del mettere una cosa quando abbiamo incominciato a leggere il testo di riforma anche Cornello insomma nella redazione di questione giustizia
Praticamente ci siamo preoccupati parecchio perché ci siamo chiesti come saremmo stati capaci a spiegare ai cittadini in senso vero della riforma come riuscire a interessarli a coinvolgere in un discorso che scavalca se questo tecnicismo un po'respingente
E per andare proprio a svelare quello che appunto è il contenuto più vero e il portato più pericoloso il più velenoso bene adesso a quindici giorni dal referendum devo dire che
Tutto è sul tavolo non possiamo più negarlo e questo è sicuramente merito di opere come il libro di Nello Rosselli Armando Spataro di altre pubblicazioni che appunto notato un panorama completo un esame approfondito sono stati in grado di
Unire di associare l'esame tecnico simbolo delle singole norme con il quadro d'insieme e quindi la ricaduta politica però come diceva Luigi una grande mano ce l'ha data sicuramente il governo
E continua a darcela tra l'altro ogni giorno con come posso dire una polemica sempre più avanzata e un disvelamento sempre più netto più chiaro più lontano da ogni equivoco rispetto a quelli che sono gli obiettivi
Della riforma e ancora adesso ancora oggi proprio l'ultimo video della Premier che al confessa
Accusa i magistrati che del fatto che non la lasciano governare sa appunto lì a dimostrare il fatto che questa riforma per cui lei ancora propugna
Il sì eh strumentale è prodromica a quello che poi
Si vorrà veramente realizzare e allora a
Concordo con quello che si diceva prima a proposito dei vari inganni ma ho avuto un'espressione il presidente Lupo in un bellissimo articolo che abbiamo pubblicato qualche giorno fa con la pluralità degli inganni che in questa riforma
Potrebbero indurre ahimè hanno indotto perché hanno indotto il mio indubbiamente dei progressisti dei giuristi certamente no la avvezzi a cadere nelle trappole
Ma che pure hanno scelto di sposare il partito di questa riforma
Però appunto attraverso una piccola una non così difficile operazione di disvelamento credo che appunto quello che sottostante quello che veramente è sotteso all'alla riforma emerga in tutta la sua
Chiarezza l'abbiamo già detto la separazione delle porte de delle carriere eh sì una specchietto per le allodole un po'una truffa delle etichette nel momento in cui
Vale un po'come un cavallo di Troia su cui appunto dentro su quel giorno in
Saltati tanti
Giuristi a partire dalle Camere penali che secondo me hanno
Come posso dire venduto l'anima al diavolo pur di ottenere il risultato che loro per imprese prima di tutto interessa perché abbiamo trovato le dichiarazioni non così risalenti di Petrelli gli altri documenti delle camere penali che parlano del sorteggio come di uno sfregio alla democrazia non soltanto appunto alla immagine senza della magistratura ma in generale uno strappo
Palese patente quelle che sono le regole democratiche il principio di rappresentanza ma che anche a questo aggiungo no l'intollerabilità di uno smembramento dei due Consigli superiori della magistratura tra l'altro dal loro punto di vista con una accentuazione di un'indipendenza del pubblico ministero che nella loro ottica dovrebbe essere quanto di più pericoloso e di più
Controvertibile e allora
Rispetto appunto a questo primo passaggio questa prima definizione una riforma per la si riforma delle separazione delle carriere gli argomenti sono quelli che abbiamo già sentito da Franco ossia che prima di tutto non era assolutamente necessaria
Una riforma costituzionale
L'aveva già detto la corte costituzionale in almeno due occasioni era possibile intervenire con legge ordinaria e magari attraverso la costituzione di due sezioni separate all'interno dello stesso Consiglio Superiore della Magistratura
E quindi di fronte alla anche pochezza del del risultato che si ottiene rispetto a quella che la situazione attuale di un funzioni ormai pratiche del tutto separate o quasi del tutto separate
La
Pesantezza invece di un intervento sui sette articoli della Costituzione desse in qualche modo
Anche nel cittadino più sprovveduto e meno preparato un'attenzione su cui si riesce veramente ad incidere si riesce veramente ad inserire argomenti e chiarimenti che giocano sicuramente a favore del no
Allora
E Verissimo ne siamo credo tutti convinti il vero assalto il vero attacco è quello al sistema di autogoverno
Della magistratura e che viene portato attraverso questo smembramento questo spacchettamento dell'unico Consiglio superiore in tre organismi come sappiamo il Consiglio superiore dei giudici quello dei pubblici ministeri e poi l'invenzione dell'Alta Corte disciplinare
Di Julia su cui appunto forse se se se ho tempo mi tratterrò un pochino di più
Consegno superi i due Consigli superiori rispetto ai quali
Il l'argomento che in queste ripetute occasioni che abbiamo l'incontro con i cittadini
Soprattutto destano preoccupazione e sconcerto proprio quando se ne spiega il sistema
Di la scelta dei componenti questo doppio standard che
Nei confronti di pur una minoranza rappresentato dal terzo dei componenti dei cosiddetti laici che
Diviene estratta a sorte ma da un elenco
Di cui ancora non si sa hanno lenti tale delle
Le le dimensioni del da un da un elenco votato dal Parlamento che si deve intendere a maggioranza semplice perché è ben difficile da una legge ordinaria così ridurre requisiti più rigidi maggiori di una in una maggioranza qualificata di cui la Costituzione stessa
Non parla e quindi una minoranza però fortemente motivata fortemente come posso dire investita di un mandato da parte della politica che la nominata e poi questa
Maggioranza numerica ma del tutto così casuale scelta attraverso il sorteggio
Secco tra tutti coloro che svolgono quel determinato tipo di funzioni ma un assurdo un anacoluto proprio per quel che riguarda le regole appunto dei democrazia e di rappresentanza che colpiscono e non poco l'uditorio anche cittadino comune che viene ad ascoltare Dina di informarsi viene a cercare di capire
Che cosa ci sia sotto la argomento più forte e più speso la giustificazione di questa soluzione come ben sapete è quello della necessità di estirpare le e malefiche correnti che sarebbero appunto il male assoluto la necessità di e quindi che comportano la necessità di una loro eliminazione quindi una scelta casuale in grado di togliere dalle loro mani il potere di mandare i loro esponenti appunto nell'organo di autogoverno bene non devo dirvi come la penso sulle correnti io credo che noi crisi da tanto tempo appunto siamo in magistratura ne abbiamo viste
Come posso dire li avevo visto pregi e difetti ne abbiamo seguito la vita l'evoluzione in qualche caso l'involuzione e a volte anche l'implosione attraverso poi come posso dire anche
Pratiche di malgoverno di sottogoverno
Rispetto ai quali alle quali però la componente laica questo che mi interessa sottolineare non si è mai sottratta non ha mai mostrato come posso dire un'etica a diversa alternativa superiore lì in lingua il consiglio in quei consigli
Appunto c'era questo
Insana intreccio per cui
Lei pratiche più
Corporative più utopie meno almeno trasparenti hanno sempre e comunque trovato terreno fertile e anzi alle volte condivisione dal chi invece dovrebbero rappresenta la politica ossia quel contro bilanciamento che dovrebbe evitare la natura eccessivamente corporativa del è chiusa sulla sulla magistratura stessa del del Consiglio superiore sulle correnti ovviamente il discorso sarebbe molto lungo e non lo faccio non non lo faccio per esteso vorrei soltanto dire che
Mi piacerebbe rispondere pubblicamente su questo tema e credo che perché anche questo è un tema che
Colpisce molto i cittadini rispetto che cerca anziché cercano risposte non essendo a conoscenza di questi meccanismi
Io penso e spero che le correnti non spariranno col sorteggio eccome e l'eventuale malaugurata ipotesi di questo sistema di questo Consiglio superiore perché le correnti non sono soltanto questo appunto questi comitati d'affari che ecco che vengono così come vengono dipinte adesso sono cultura sono scambio sono confronto sono divisioni diverso e sono poi l'espressione di un istinto umano
Comune naturale quello appunto di aggregarsi tra simili di denaro filtro riconoscersi nelle idee che
Input che tu stesso condividi e rispetto al quale appunto un sistema elettorale quasi richiede la costituzione di gruppi di aggregazioni che riescono a portare lì nel nel Consiglio superiore i propri rappresentanti e allora rispetto al sorteggio e forse è giusto ricordare
Che non si tratta di una misura ideata e auspicata adesso per contrastare per se estirpare
La mala pianta delle correnti e appunto gli scandali che poi sono sempre uno sempre solo uno quello a a cui si fa riferimento
Più recenti le l'introduzione del sorteggio per escludere e
Punto estirpare le correnti Focide proposta per la prima volta nel mille novecentosettantuno nientemeno che da Giorgio Almirante che propose una legge di revisione costituzionale che appunto che voleva introdurre il sorteggio per la nomina dei magistrati componenti del Consiglio superiore al fine di
Evitare contrastare quella
Interpretazione evolutiva quindi non fu patti di malaffare ma quella spinta
Culturale e anche giurisprudenziale che dalle correnti proveniva Battistini bordate erano anni molto
Fertili molto accesi anche per la vivacità della velocità culturale delle correnti e si pretendeva da parte dei giudici in particolare di merito
Di applicare direttamente la Costituzione laddove il freno delle giurisdizioni superiori comporta che chiedeva invece di tenerne soltanto
Come posso dire un riferimento programmatico e quindi di litro trova di nuovo originale un'idea e
Si ammanta ora di ragioni di eticità ma che viceversa ha pur sempre quello scopo
E quella ragione che è quella di togliere al Consiglio superiore della magistratura una connotazione ideale una connotazione di gara presenta attività anche di quello che dentro la corre dentro la magistratura cioè si muove si esprime
E al fine di un appiattimento burocratico di un istituto due istituti
Che praticamente finiranno per essere l'ufficio del personale dei magistrati afoni
Indifferente e soprattutto necessariamente necessitata mente trainati invece da una componente politica molto più
Solida molto più unidirezionale esempio ma
A ma a parte rispetto a questo appunto passò oltre però per introdurre il tema di questa Alta Corte disciplinare che appunto dopo lei
Espresse sbandierata esigenze di separare completamente i giudici e pubblici ministeri che nulla devono avere tra di loro non concorsi non scuola di formazione no in Consiglio superiore
Quindi a questo mentre si raduna nuovamente sì riuniscono in quello che però è un organismo
Fondamentale per come posso dire completare e definire lo Statuto sia dei giudici sia dei pubblici ministeri ossia il giudice disciplinare che dovrà appunto valutarne
Le eventuali mancanze il palco sul sul piano deontologico Benetton rispetto a questa previsione
La cosa che intanto mi preme dire e che più che
Le norme positive quelle della disciplina positiva che emerge da quella che è la modifica costituzionale
Preoccupano in qualche modo inquietano proprio i vuoti i silenzi che non quel tutto quello che non si dice all'interno di una per dirlo dare un'idea di quello che sarà
Ma appunto la futura giustizia disciplinare
Dei magistrati allora anche in questo caso veramente la scusa è quella di un eccessivo lassismo da parte della giustizia disciplinare nei confronti dei magistrati di una giustizia meramente corporativa domestica che lasciamo immuni da sanzioni comportamenti e anche provvedimenti che risultano pienamente in violazione in violazione della lei sebbene l'abbiamo detto più volte ma forse è meglio che ripeterlo i dati della giustizia disciplinare dei magistrati sono trasparenti pubblici consultabili a differenza di quello che succede per tutte le altre giurisdizioni
Per gli avvocati che pur sempre condividono per noi lo chef la scena della giurisdizione idee della soprattutto della funzione giudiziaria
E anche di tutte le altre pubbliche amministrazioni quindi numeri che danno conto di una attività sicuramente comunque consistente e con interventi anche decisivi cioè finali venne indetto il decidere per l'estromissione dal corpo della magistratura di chi a compiuto le infrazioni più gravi e allora rispetto a tutto questo poi ancora a dire un'altra cosa ma quella rispetto a questa nuovo organismo questa Alta Corte disciplinare appunto estratta estrapolata invece da quello che è il corpo dell'autogoverno il sistema classico dell'autogoverno messa a parte e costituita anche in questo caso formata anche in questo caso da nominati dal Presidente della Repubblica nominati attraverso o meglio sorteggiati attraverso l'Elenco come sempre forme formato su votazione del Parlamento e poiché i sei giudici estratti a sorte i tre pubblici ministeri estratti a sorte intanto di invito a verificare che è cambiata profondamente
La è cambiata di la proporzione numerica tra la componente laica e la componente togata non sappiamo ancora non abbiamo ancora indicazioni per quello che sarà la composizione dei collegi ma soprattutto in previsione del fatto che
Appunto all'interno della stessa Alta Corte disciplinare di saranno in primo grado ma anche l'impugnazione rispetto alla sentenza
E e tutto da accertare da verificare che questa legge ordinaria disponga all'interno dei collegi la maggioranza dei componenti togati rispetto invece a quelli che saranno i laici e poi soprattutto anche in questo caso abbiamo come posso dire l'incognita molto pesante rispetto a quella che sarà l'attuazione della legge rispetto alla riscrittura del codice disciplinare perché nulla si dice su tutto questo e appunto le altre varie
Indicazioni per quello che sarà il una il primo il modo di funzionamento dico no e soprattutto molto in nulla si dice rispetto a l'organo gli organi accuse sarà devoluta la iniziativa disciplinare l'azione disciplinare che per ora come già prima per costituzione è riservata al ministro ma che nei fatti nella grande maggioranza in grande percentuale riprogettare tu decisamente maggiore rispetto a quello che viene da parte del ministro esercitato al mio ufficio sia dalla procura generale della Cassazione
Ma Dio non volesse che in tutto questo
Si approfittasse per elidere anche questo intervento da parte della procura generale quindi da un organo giurisdizionale per concentrarlo solo e soltanto sul ministro che e quindi avrebbe diritto insomma
Dance avrebbe piena libertà e piena esclusività nell'agire e nella nel procedere rispetto a quel nel nel colpire i magistrati che in qualche modo potessero essere contrari alle sue visione le sue personali
Dizioni rispetto a quello che deve essere la giurisdizione rispetto quello che deve fare la giurisdizione guardate qui a siamo arrivati dei livelli talmente parossistici di accusa di aggressione rispetto a questo tipo di attività giurisdizionale che insomma anche all'interno del consiglio superi della sezione vicinali consiglio si si svolge e che persino Pinelli il vicepresidente
Che presiede anche Elia alla sezione disciplinare chiaramente schierato apertamente per il sì è dovuto intervenire in più di me occasioni per ribattere alle
Insensate eccessive infamanti accuse di Nordio che appunto oltre il sistema Paranà mafioso va ha parlato espressamente di scambi di favori correntizie di giudizi dettate se esclusivamente dall'appartenenza correntizia di carne di correntizia di camere di compensazione e persino Pinelli dal di dentro ha dovuto ammettere che tutto questo non corrisponde alla sua esperienza personale che aria ha dato prova insomma di una professionalità di un rigore di una competenza che clinico
Rispetto alla quale si è sentito punto di contrastare lo stesso ministro ecco e allora quello che
Viene fuori di nuovo in base a quelle che sono le rivelazioni non sono illazioni non se sono le rivelazioni loro epifanie che via via lo stesso governo esplicita è che non si vuole una giustizia domestica Massimo ora la giustizia disciplinare addomesticata addomesticata secondo indirizzi e iniziative che naturalmente verranno presi fisiologicamente almeno secondo questa linea politica dei evolutiva verranno presi appunto dal ministro per colpire la dove si ritiene che vi siano le ragioni e le ragioni sono no le cadute etiche nonna i le inefficienze colpose ma e in qualche modo appunto come dicevamo prima come diceva anche Luigi le sentenze sgradite non volute non contrastanti con quello che la linea di governo e quindi non la preoccupazione anche su questo piano è molto forte però io credo che questo lavoro che abbiamo fatto in una cosa che fa piacere ad una bella questo che impegno che ci siamo assunti come magistrati di andare tra la gente a spiegare questa riforma
Oltre che fare bene a noi perché finalmente ci estrarre dalla dalle nostre torre d'avorio e ci porta a confrontarci con i cittadini sta molto bene anche al cittadino
Che innanzitutto ha conosciuto una magistratura che non risponde a quel identikit malavitoso che viene continuamente
Fornito appunto da politici propagandisti del sito ma che attraverso il confronto diretto le domande che pone
Interrogativi che solleva viene a capire così il senso più grande e adatte al da farsi portare proprio il significato di un no che come abbiamo detto non è no ad una
Riforma che colpisce interessi di corporazione ma uno che evita una degenerazione del nostro sistema democratico probabilmente irrimediabile grazie
Prima di dare la parola allora dell'assassino
A riprova
E non si tratta di fare il processo alle intenzioni come un attimo fa ha detto Rita Sanlorenzo
Poiché
Tempo estendere stretto
Esita non ha potuto svolgere tutte le considerazioni che nascono
Da questo testo
Io aggiungo che una delle cose peggiori di questa controlli formali e proprio l'alta corpi disciplinare per una serie di disfunzioni anche inerente neri
Di tipo garantista Mantica di questo
Governo autonomo della magistratura significa in tutta Europa che quanto meno il Governo
L'organismo di garanzia deve essere unità di magistrati
E metà i laici il minimo
In Italia per fortuna abbiamo una rappresentazione è una rappresentanza diversa bene
L'ultimo rigo
Dell'articolo sull'altra Corte disciplinare
Dice da legge detiene sino all'ultimo comma la legge determina gli illeciti disciplinari desiderati da sanzioni
Indica la composizione dei collegi
Assicura che i magistrati
Siano rappresentati nel collegio
Questo è il significato essercene uno va bene il comma finale queste ed disabilitato
Quindi se ce l'ha prefigura Silone espressa scritta in un testo che vuole cambiare la Costituzione che
Basta un magistrato
Per soddisfare di idea di governo della magistratura che a questa maggioranza se aggiungete
Che il CSM attuale ha una sezione disciplinare
Che può essere presieduta dal Presidente della Repubblica
Come è successo ai tempi di Cossiga quando Cossiga non si fidava delle il vicepresidente Calloni che veniva lui a prescindere quel CSM lo so per esperienza pure personale perché ero lì
L'articolo
Centocinque anch'espulso il Presidente della Repubblica dalla composizione per dell'Alta corte di giustizia non mi pare cosa da poco
Visto che e suda disciplina concreta che pochi esempi cita il potere in senso repressivo o in senso di garanzia hanno cacciato fuori il Presidente della Repubblica
Hanno parlato i costituzionalisti hanno parla di magistrati mi pare che è arrivato il momento di far parlare cinque durante l'assassinio conta che ai dati rispetto a tanti anni sei due le istituzioni segue magistrati ma continuando
Testardamente tenacemente a rimproverare i magistrati per una tendenza alla chiusura e alla corporazione in meglio di una giornalista a contatto continuo anche con i cittadini
Può rappresentarci neanche il punto di vista del semplice cittadino e non ha fatto nel mestiere il professore universitario non è quello di magistrato nella storia
Grazie organizza grazie grazie a voi grazie visto una sera tutte tutti e allora intanto dico subito che l'intervento che avrei voluto fare oggi prendendo spunto dal libro di Roth di Nello Rossi di Armando Spataro me lo ha bruciato Ernesto Lupo Cinquestelle giustizia
Con quel suo bellissimo pezzo intitolato la riforma dell'India mezzo perché appunto l'inganno o menzogna per dirla con Anna renda in quel bellissimo saggio vedete politica era proprio il filo
Lungo il quale mi volevo appunto muovere e lungo il quale si muove in gran parte anche questo libro di Nello Rossi e quindi Armando Spataro che io mi auguro sopravviva anche dopo il referendum perché se posso dire è un libro che ci fa respirare fa respirare proprio il discorso pubblico in particolare quello sulla giustizia e penso che ce ne sarà bisogno anche dopo comunque io voglio rimanere lo stesso sul terreno degli inganni perché sono talmente tanti però deposto ho dovuto naturalmente selezionare l'ho fatto anche sulla base proprio di quello che ho percepito
Da alcune persone no con soprattutto da giovani da alcuni giovani però devo dire la verità che avrei voluto dare il mio contributo anche per smentire perché proprio mi bruciava ma non lo farò se non per titoli
Per smentire l'inganno secondo cui la separazione delle carriere sarebbe stata una storica battaglia della sinistra fin dai tempi della bicamerale di D'Alema
Ecco non è vero io sono una vecchia cronista perché da quarant'anni faccio questo lavoro la Bicamerale lo sentite l'ho seguita proprio il giorno dopo giorno
E avrei voluto smentirlo proprio con le parole di Cesare Salvi con un'intervista che ho ritrovato e che io ho fatto dico Cesare Salvi perché all'epoca capogruppo della sinistra oggi uno dei principali sponsor della sinistra anzi esponenti della sinistra per il sì insieme ad Augusto Barbera ma non c'è Enrico il così come così come avrei voluto smentire un altro inganno quello del processo alle intenzioni
Che di cui appunto vengono accusati i sostenitori del no sta loro e stavolta avrei voluto farlo con le parole rinominò Losa nonna vice presidente emerito della Corte costituzionale nonché leader oggi del comitato del sì parole
Che ha pronunciato e scritto in interventi pubblici e e pubblicati su riviste giuridiche all'indomani dell'approvazione della legge non farò neanche questo perché non c'è tempo ma se andate in Rete troverete l'uno e gli altri
Mi sono invece soffermare su un altro in gamma che secondo me forse è il più grave parte ripeterò quello che è stato
Detto ma insomma forse da angoli visuali diverse cioè qual è l'inganno è quello secondo cui la legge Melloni Nordio avrebbe un contenuto esclusivamente tecnico politicamente neutro
Per cui guai a politicizzare il voto l'abbiamo sentito oggi anche nell'ultimo Ovidio non sarà l'ultimo della Presidente del Consiglio
Il ragionamento è chi la butta in politica
Lo fa perché vuole scappare dal confronto sul merito dall'interpretazione letterale del testo della legge dal suo contenuto tecnico creando ingiustificati allarmismi
Per cui no alla politicizzazione del voto è diventato un refrain un mantra no
Che sentiamo ripetere soprattutto da avvocati e professori come se fossero i massimi garanti della riforma politicamente neutra
Ed è appunto per questo diceva riscontro con i cittadini un mantra che finisce per fare impresa su alcune persone soprattutto sugli indecisi
Su molti giovani che io ho avuto modo di incontrare e che mi hanno risposto quando ho chiesto loro come avrebbero votato che avrebbero alzando le spalle che avrebbero espresso un voto politico
Però era quasi una giustificazione perché perché non era no non avevano mi hanno detto non ha non abbiamo gli strumenti sufficienti per poter valutare autonomamente contattando di persone che solitamente si informano e per poter valutare autonomamente il cosiddetto contenuto tecnico quindi lo dicono quasi scusando se ne e e secondo me anche questo è un sintomo grave di come purtroppo le menzogne politiche finiscano per condizionare anche le persone che aveva sogni non credo no
Ecco dicevo prima secondo me questo del contenuto esclusivamente tecnico della legge Merloni Nordio è l'inganno più grave lo ha ricordato autorevolmente Mauro Palma
Quando la tecnicamente alla politica svela la sua volontà di incidere sulla politica stessa
Ho detto tutto poliglotta allora un voto responsabile a mio giudizio non può non essere un voto politico non per far cadere il governo
Melloni perché per quello ci sarà un altro appuntamento ma per fermare una legge io dico una controriforma
Che hanno un solo non solo il senso politico di confermare le politiche in atto sulla magistratura sulla sicurezza sull'immigrazione sul carcere
Persino sulla guerra io voglio dire ma soprattutto a una micidiale portata di politica costituzionale che però viene negata dai signorsì come io li chiamo no
Peraltro i il voto questo voto è l'epilogo di una vicenda
Tutta politica alla quale il governo in particolare Meloni ha voluto imprimere fin dall'inizio una fortissima impronta politica
Da quando ha deciso di mettere le mani sulla Costituzione invece di seguire la strada
Diciamo maestra chiamiamola così tra virgolette della legge ordinaria per realizzare quello che almeno a parole
Era l'obiettivo della separazione delle carriere
Da quando ha messo la sua firma la firma di presidente del consiglio e quindi del governo sul disegno di legge costituzionale
Che è stato portato in Parlamento ha fatto piazza pulita di tutti gli altri è stato blindato ed è uscito fuori come è entrato lo diceva prima il professor ferraioli senza cambiare neanche una virgola
Da quando ha ordinato alle sue truppe in Parlamento di non guardare in faccia nessuno sostanzialmente di riaffermare per l'ennesima volta la forza dei numeri imponendo calpestando senza precedenti neanche nei peggiori precedenti e qui cito un altro gruppo Nicola il figlio che agli schemi così ha scritto
Calpestando la regola aurea secondo la quale la Costituzione non si cambia a colpi di maggioranza ma si cambia insieme a me
E infine da quando a tavolino scientificamente ha deciso di scatenare l'inferno contro la magistratura
Punteggiano indo tutta la campagna referendaria lo aveva già ha cominciato a fare prima
Punteggiano la campagna referendaria di attacchi violentissimi
Grammatica in sul piano istituzionale giuridico ma quanto più erano sgrammaticato intanto più si alzava il volume della aggressività della violenza
Per fiaccare ecco la credibilità della magistratura e per fomentare nell'opinione pubblica
Rabbia risentimento rancore ostilità nei confronti della della magistratura
Della della magistratura e della giustizia e questo guardate è come dire una strategia la strategia politica seguita da tanti leader da tanti leader auto autocrati
Penso ad Orban ha lo ha fatto anche Netanyahu prima del sette ottobre no che nonostante come dire il riconoscimento in Costituzione là dove c'è la costituzione della indipendenza della magistratura in realtà hanno proprio continuamente attaccato la magistratura per indebolirla e poi in seconda battuta hanno approvato una serie di riforme che completavano appunto il quadro
Non a caso laddove le regressioni democratiche si sono consumate i primi obiettivi sono proprio le Corti costituzionali e i giudici indipendente
Voi mi insegnate che le modifiche della Costituzione non sono mai politicamente neutre no perché se è vero che la Costituzione esprime una visione politica della convivenza del potere del rapporto dei rapporti tra il potere i no dei diritti
Fondamentali e allora altrettanto vero che le modifiche della Costituzione soprattutto se sono modifiche sistematiche come lo è questa
Esprimono una visione politica diversa
E quindi è non solo un diritto ma anche persino un dovere
Che ciascun cittadino contestualizza in politicamente quella modifica
E si chieda qual è la visione politica di chi l'ha proposta soprattutto se a proporla e il Governo incarica
E devo dire che mi Lioni e tutti i suoi corifei non solo politici ci vorrebbero davvero di cubare anche di questo nuovo di questo diritto
Quindi l'interpretazione letterale che viene invocata della legge Merloni nord di uso del suo contenuto tecnico non può essere assolutamente un metro di valutazione adeguato
In un bellissimo saggio di diversi anni fa intitolato fondata sulla cultura Gustavo Zagrebelsky
Scriveva che l'intero prese deve avere o iper ciò che è stato per ciò che e e per ciò che sarà e in questa sequenza sta il suo inevitabile prendere posizione
Ecco con il voto noi prendiamo posizione e questo voto per essere un voto responsabile ci impone di avere occhi per ciò che è stato per ciò che è e perciò che sarà e devo dire che il libero Dini nello di Armando da questo punto di vista è un aiuto formidabile
E allora se con questo sguardo che bisogna andare a votare io chiedo e lo chiedo in particolare a quella parte di elettorato di sinistra progressista poche o che si considera si definisce tale
O che comunque ha criticato il critica le politiche in atto lesive di diritti e di libertà chiedo
Come si fa come si fa a non vedere
Che per tre anni e mezzo quindi ben prima della campagna referendaria
Giorgia Meloni ha esibito in maniera ostentata
La postura di quel potere sovrano di cui parlava il professore il primato assoluto
E ha considerato per tre anni e mezzo intralci da eliminare da mortificare da ridimensionare ogni limite e controllo alla sua azione
Politica
Tutta protesa negare i diritti delle minoranze e lo ha fatto indubbiamente nella migliore delle tradizioni delle destre autoritarie non certo moderate o liberali checché ne dicano
Gli adulatori di ogni colore politico mettiamola così come si fa ecco continua a chiedere a sottovalutare la concezione del potere che ha Giorgia Meloni e la sua impropria ossessione di trasformare i giudici da organi indipendenti
E garanti dei diritti di tutti in particolare dei più fragili che il potere non ce la in brani burocratese fedeli alle politiche
Governative la stessa cosa vorrebbe fare con la stampa naturalmente questo è evidente no si accantoni appunto l'indipendenza come dicevo prima non attraverso no in due tempi attraverso una opera scientifica di denigrazione e delegittimazione e poi con la botta finale della riforma costituzionale approvata
A maggioranza
Ecco questi secondo me sono fatti ma ci sono opinioni sono fa e e a questo proposito sempre Hannah Arendt nel saggio verità e politica scrive
Fortunatamente i fatti hanno una loro ostinazione e talvolta si impongono alle menzogne anche attraverso gesti
Naturalmente io mi auguro che il gesto come dire
In in questione sia la vittoria del no però c'è un come dire un gesto che a mio giudizio
Si è già imposto alle menzogne in particolare proprio a alla menzogna che stigmatizza il voto politico anche se ancora una volta assuefatti come siamo
Alle menzogne secondo me lo abbiamo sottovalutato questo gesto ma che mi riferisco mi riferisco a Sergio Mattarella
Che il diciotto febbraio scorso riuscito del Quirinale
è andato a Palazzo Braschi nichel
Ha partecipato ad una seduta ordinaria del CSM
E ha detto lui lo ha detto non è che lo hanno detto i cronisti che sono andati a verificare l'Ulivo ha detto è un fatto inedito non ci sono precedenti nei miei undici anni di mandato presidenziale io aggiungo credo che non ci siano precedenti nella storia repubblicana
E ha detto anche lui lo ha detto e parlava non solo come presidente del CSM ma come Presidente della Repubblica per richiamare le istituzioni al reciproco rispetto in particolare
Al rispetto ovviamente richiamava l'esecutivo al rispetto del cioè se M organo di rilievo costituzionale nato a presidio dell'indipendenza della magistratura ora tutti noi sappiamo che Mattarella
è un politico e un uomo istituzionale di grandissima prudenza
Io non credo che abbia fatto questo
Per bacchettare Nordio
Perché se il problema fosse stato quello fu ma quello di Nordio e della sua in mesi devo però in Mesima improvvida sortita secondo me
Avrebbe fatto come tante altre volte cioè avrebbe affidato il suo richiamo o a una moral suasion oppure a un discorso dei tanti mi fanno che avrebbe pronunciato in quei giorni no Mattarella decide di andare fisicamente
Di esporre il proprio corpo
Quasi a volerne fare uno scudo per proteggere un potere dello Stato
La giurisdizione indipendente e il CSM che nel presidio dalle aggressioni di un altro potere cioè l'esecutivo a me ha colpito molto questa immagine col suo corpo Mattarella detto no no alla macelleria istituzionale come io la chiamo ma anche alla distruzione di un pilastro della democrazia costituzionale
Quindi io non credo di tirare per la giacchetta Mattarella il Presidente della Repubblica
Se dico che comunque il gesto comunque il con il suo corpo ha voluto lui svelare
L'inganno sulla vera posta in gioco l'in questa partita che è chiaramente sono una posta in gioco politica grazie
Grazie al giorno dell'assassinio risolviamo uno spazio i discussione di dibattito che coi Sarra conclusa dagli autori non so se Armando Spataro che usciva
A collegarsi il tentativo lo farà abbiamo qui con noi Nello Rossi ma prima di dare la parola cammello
Chiedo se c'è qualcuno dei presenti che vuole prendere la parola
Vuole chiarimenti fare osservazioni fare critiche
Prego
No è un poi poni ringraziamento fondamentalmente alzasse essendo sì sì ma si eviti
E sì
Allora abbiamo una esibendo intervenire
Va bene ma tanto è un intervento molto breve
Allora volevo appunto ringraziare sia la Fondazione Basso che ha organizzato questo momento di incontro sia soprattutto gli autori di questo libro che io ho letto da un po'di mesi
Perché appunto tra l'altro facendo parte del comitato promotore dei quindici cittadini che hanno chiesto la modifica del quesito referendario ci siamo dovuti informare ed è stata veramente una traccia eccellente per
Ora portare avanti insomma il nostro discorso e anche per cercare di trovare una soluzione ha tanti problemi che si sono posti un po'sulla nostra strada
Oltretutto è un libro che appunto è stato diffuso in varie in varie sedi io l'ho anche presentato fuori Roma
E ha avuto una rispondenza molto molto importante perché va avanti per non per asserzioni ma per tesi che tenta di spiegare Attraverso diciamo una ricostruzione anche storica di ogni istituto
Una ricostruzione anche compare artistica delle varie di vari luoghi comuni che vengono diciamo portati avanti
E quindi credo che sia stato veramente un diciamo una traccia importante per questa campagna referendaria che è una campagna faticosa perché ovviamente è stata spesa molto sulla diciamo scontro politico avvolte acceso a volte meno acceso perché ovviamente poi dipende da tutto quello che succede giorno per giorno e quindi l'abbiamo visto che insomma adesso viene strumentalizzato qualunque evento giudiziario dalla famiglia del bosco che recentemente anzi Jeda ieri insomma ritornato alla ribalta
A tutte le altre cose che vengono ritirate fuori che ovviamente come tutti sanno non ha nulla a che fare con l'oggetto della riforma perché diciamo l'oggetto della riforma sicuramente non è un miglioramento della giustizia
La cui il cui problema fondamentale quello dei tempi e una lentezza che ovviamente danneggia tutti i cittadini e sarà sulla quale questa riforma non proprio spende neanche una parola
Per quanto riguarda invece i contenuti sono contenuti appunto che hanno un retro Stato un retroscena politico forte io son d'accordissimo con quello che ha detto Donatella Stasio
Che hanno anche un alfabetismo istituzionale ma anche giuridico devo dire perché l'Alta Corte disciplinare al di là di tutto quello che rappresenta come istituto punitivo
E intimidatorio nei confronti dei magistrati
è scritta la norma è scritta in un modo sostanzialmente incomprensibile incomprensibile rispetto a quello che rappresenta come gradi di impugnazione perché quella formulazione del soltanto anche nel merito
Nonché non sembra escludere espressamente la possibilità di ricorso in Cassazione e quindi si pone in conflitto con l'articolo centoundici della Costituzione che rappresenta un pilastro che fortunatamente non è stato diciamo almeno espressamente attaccato
Ma come ha detto Rita secondo me sono brutte le cose dette in questa riforma
Ma sono anche altrettanto brutte quelle non dette per esempio una dei di quelle che io temo e di cui si parla poco è l'articolo centouno della Costituzione che dice che i giudici sono soggetti soltanto alla legge
Mi sono chiesta ma se noi separiamo le carriere e il Pubblico ministero non è più considerato giudice come normalmente viene diciamo ricompreso vorremmo affermare vorranno affermare che i pubblici ministeri non sono soggetti soltanto alla legge perché il rischio e anche quello e allora ecco lì che le espressioni italiani svelano sostanzialmente quello che è il disegno vero che c'è dietro questa questa riforma
E cioè quello di assoggettare il Pubblico ministero al potere esecutivo e di non renderlo appunto assoggettabile alla Petino renderlo non so assoggettato alla legge diciamo dove il assoggettato al dovere di rispettare soltanto la legge
Quindi ecco queste sono le considerazioni ringrazio comunque gli autori del del libro anche gli Armando che non è presente
E la Fondazione Basso e a
Intanto la nostra attenzione e aggraziato e il
Io amo la parola Agnello Rossi se
Un barbaro no no Padova novanta
Allora
Io ringrazio la Fondazione Basso per aver ospitato questo dibattito ringrazio radio radicale che lo segue lo diffonderà è un momento difficile per radio radicale lo sappiamo questione giustizia è stata forse uno uno dei primi soggetti a dire che era una cattiva idea ridurre il contributo a Radio Radicale
Perché Radio Radicale cita anche molti dispiaceri naturalmente no ma questo è il pluralismo e quindi bisogna difendere il pluralismo seriamente in questo momento la difficoltà di radio radicale ci preoccupa
Il di Libero e un piccolo contributo alla campagna è un un libro di impegno civile un piccolo contributo alla campagna referendaria
E
Inesistenti
La parte finale del libro proprio getta lo sguardo sul sulla Campania che cosa sarà all'epoca era una previsione per certi aspetti c'erano delle profezie Pacini sul contenuto nella campagna referendaria
Che sarebbe stata come dire due campagne parallele una ha fatte di suggestioni e una parte di argomentazioni
Però una cosa tutto sommato non l'abbiamo colto e che oggi forse invece abbiamo davanti ed è importante
Cioè noi pensavamo che in una società che oramai attualizzate in cui i cittadini sono diventati spettatori
Tutto si sarebbe svolto sul piano della comunicazione generale diciamo no dei grandi mezzi e quindi cittadini atomici Tadini spettatori
E quindi anche una grande preoccupazione forse anche eccessiva sul tema della comunicazione per comunicare determinati contenuti
Naturalmente questo è importante ma la campagna ha fatto emergere una cosa profondamente diverse positiva in un quadro che spesso ci riserva
Delle delle preoccupazioni cioè che c'è una nervatura democratica e la società che c'è un nervo democratico cioè ci sono una serie di soggetti
Individuare i bollettini chiara che hanno voglia di sapere di conoscere di impegnarsi di approfondire
Ha galvanizzato molto questo io credo che questa rimonta del Nose c'è stata io credo poco ai sondaggi al c.t. proprio questo senso cioè che si che sia
Si è parlato ai cittadini si è andati a parlare ai cittadini e abbiamo scoperto che c'è
Così il movimento democratico lo ignora anche il movimento democratico di questo Paese pensa troppo solo alla comunicazione generale e ignora invece che questo nervo che questa nervatura del deve essere curata insomma e probabilmente questa campagna referendaria
Lascerà questo con lascito
Di ma invita le forze politiche ad una le forze politiche democratiche ad una maggiore attenzione a lavorare perché quando i temi ci sono e quando si vuole davvero
Quattro unità di un problema la società italiana risponde ancora in maniera positiva credo che la Campania lo abbia dimostrato che non è una cosa da poco secondo me
C'è naturalmente questo lo sappiamo ci attende lo dico anche come direttore di questo di giustizia per lutto Armando proprio piacere che sia riuscito a collegare a collegarci
C'è e lo dico anche come direttore di questione giustizia che su questi temi ha lavorato dal primo momento e ha prodotto Montorsi è un grande lavoro da fare quale che sarà il futuro
Se vince il sì avremo leggi di attuazione e sono decisive per questa riforma come abbiamo detto è una riforma al buio
Ci sarà un nuovo ordinamento giudiziario viene promesso un nuovo codice disciplinare e a sentire quello che dice Nordio sarà un Codice disciplinare
Di liberticida soprattutto centrato sulla libertà di espressione dei magistrati che già era stata attaccata violentemente nella riforma Castelli c'erano delle norme
Ma mordacchia per i magistrati proprio una una vera e propria negazione della libertà di espressione io credo che se vince il sì questo era riproposto ed è molto inquietante inquietante come le prospettive giustamente
Che che indicava Luigi ferraioli c'è gente il sì sembrerà un lasciapassare per ogni operazione successivo anche la più autoritaria anche la più illiberale
Se vince il no
La magistratura soprattutto alla magistratura dovrà ragionare dovrà evitare buona una sciocche sostanza corporativa non potrà dire che cento dovrà rimuovere le macerie di questa campagna che ci sono e sono grato si dovrà rimboccare le maniche ma dovrà continuare e forse accentuare un lavoro critico su se stesse deve pensare a quello che non funziona nella giustizia no no ecco no deve essere chiaro che se se vince il sì non è che tutto va bene e si finisce di discutere di criticare e di approfondire i temi della giustizia e questo mi pare un impegno importante
Che possono prendere proprio anche organi come questo di giustizia che un organo critico che guarda i temi della che del della magistratura con un occhio non corporativo
Quindi ci sarà un grande lavoro un grande lavoro da fare
Naturalmente io non voglio ripetere
Per quello sono state dette molte cose molto molto approfondite per molte ore molto giuste io faccio solamente di ebrei Flash
Per per per affrontare forse qualche aspetto che è rimasto un po'in ombra nel dibattito
Una linea Meggiorini falsità che si dice in questa campagna e che questo disegno di legge un progetto di modernizzazione della mano della giurisdizione della magistratura
E invece compiutamente un progetto di restaurazione e questo è evidente è una è una è un tentativo Boffo ma incisivo voluto deliberato
Di restaurare la corporazione io credo io ci vedo molto impronta Vialba certo Meloni e Nordio sono i due firmatari vedo anche l'impronta culturale di una come mantovana di un di un magistrato come Mantova
Cioè l'idea di Directa facciamo lavora scateniamo la corporazione invochiamo la corporazione facciamo lavorare la corporazione
Che ridurrà alcune alcune caratteristiche positive della magistratura di oggi è la trasformerà
Perché dico che il tentativo di restaurare la corporazione perché il sorteggio molto spesso si è detto a sorteggio e uno vale uno sorteggio è uno vale l'altro
Evoca l'idea che la magistratura sia un corpo indistinto di funzionari che sono portatori di interessi materiali e di status che possono essere adeguatamente soddisfatti
Da uno da un altro magistrato senza problemi senza che ci sia spazio per visioni diverse senza che ci sia stato Respect discriminanti ideali senza che sia spazio che le differenziazioni culturali profonde che non sappiamo della magistratura ci sono quindi la scommessa è far rinascere la corporazione attraverso il sorteggio e trasformare inevitabilmente in un modesto ufficio del personale
Ed è il il il consiglio subito come viene detto se ascoltarlo un dubbio ascolto di radio dibattiti televisivi ma
Mulè dice ma che deve fare il Consiglio superiore
Non potrà nominare promozione eccetera tra l'altro voi sapete
De vengono contestate sono state contestate duramente anche prima di questa vicenda alcune delle attività più nobile e più significative del Consiglio superiore l'attività di rendering dai cioè noi abbiamo un potere politico che teme un pari re prime un contributo di pensiero no lo potrebbe accettare potrebbe non accetta c'è stata una polemica furibonda certo sui pareri possono essere dati non possono essere dati quindi questo è il tentativo è di deprimere le attività più nobili più alte del consiglio del Consiglio superiore e il sorteggio viene individuato come uno strumento di questo tipo
Naturalmente è stato detto non lo ripeterò un sorteggio truccato a favore della politica perché asimmetrico un unicum in Europa salvo il modesto esempio del e non certo commendevole esempio per esempio della Grecia
Quindi
Un indebolimento forte la la la sfida del sorteggio in queste di far rinascere la corporazione di affidare ad essa una sorta di Debray con ritorno indietro un ritorno indietro rispetto agli approdi culturali e ideali della magistratura
E anche l'Alta Corte contiene un elemento di restaurazione
Perché al di là di tutto quello che si è detto e che io naturalmente non ripeto cui
Questo fatto di avere limitato ai magistrati di Cassazione la la la la la la la platea del sorteggio prego per che cosa
L'epoca degli anni cinquanta e sessanta quando la magistratura non era il vertice della giurisdizione male anche il vertice organizzativo e naturalmente concentrare
Come dire il potere disciplinare al di là delle cose inquietanti silenzi le sono state ricordate da Franco Ippolito per cui potrebbe essere che nei collegi c'è una presenza
Ma non certo la maggioranza del dei dei membri togati
Diventa diventa un momento di un momento di di di di ritorno della della dell'AGEA della gerarchia quindi
Corporazione in gerarchia sono cose ricevono preoccupare sopruso come magistrati vi dico qui perché un pubblico diverso da quello generale al quale si parla perché noi sappiamo bene di che cosa si parla che cosa
Che cosa sia quale rischio cioè nella rinascita della corporazione nel della gerarchia
E il punto di fondo non abbiamo tentato di dirlo sin dall'inizio guardate che
E lo ripeteva giustamente anche Luigi Ferrero questo Governo e animato da un isterismo istituzionale davvero davvero inquietante
Perché è il figlio di una particolare cultura politica guardate quando è stata presentata una proposta di legge nord in Parlamento si discuteva già di quattro progetti di ricerca
Che erano quelli modellati sulla sul sulla disegno di legge di iniziativa popolare delle camere penali
Chi avrà un'impostazione completamente diversa
Certo avevano cercavano appunto di aumentare la componente politica avevano dopo una serie di profili critici ma non parlavano assolutamente di sorteggio non c'era questa dimensione sorteggio non è tant'è vero che la prima reazione di Caiazza
Prima di essere folgorato sulla via di Damasco addirittura da Mirenda perché così ha detto che aveva cambiato idea per un intervento di merende aerea il sorteggio non era roba nostra lo dicevano in maniera sprezzante poi naturalmente dovendo poi
Diciamo fare il presidente del comitato di un comitato referendario ha dovuto cambiare idea e ha scelto di cambiare idea sulla base di un articolo di non di di di mi rende germi fare effettivamente conoscenza o Caiazza davvero davvero molto singolare allora Secret coi Monica quando è stato è stato presentato il disegno di legge la proposta Melloni eccetera
Con questo concorso contenuto forte nucleo forte del sorteggio davvero lo ricordava opportunamente Rita Sanlorenzo
Sostanzialmente e la cultura degli esclusi dal patto costituzionale
Queste tre forze che oggi compongono che un compongono in maggioranza alcuni sono proprio gli esclusi nel senso che i Fratelli d'Italia essendo erede del movimento sociale era escluso deliberatamente le altre gli altri non c'erano all'epoca insomma la cultura degli esclusi etniche sono animati nei confronti della Costituzione da un revanscismo istituzionale e costituzionale vogliono davvero cambiare profondamente tutta la Costituzione naturalmente il premierato lo dice con chiarezza autonomia differenziata voglio sovvertire appunto non avremo i padri costituenti avremo al loro posto personaggi personaggi che sappiamo
E quando si parla quando noi abbiamo detto più polemicamente quaderni che è stato Almirante il primo poi c'è anche stato Berlusconi i padri del sorde in una versione diversa i padri del sorteggio sono Almirante Berlusconi quando l'abbiamo detto guardate che nella relazione
Al progetto di legge di Dial di Almirante ci sono delle cose molto significative Almirante dice secondo noi le associazioni di categoria dei magistrati dovrebbero essere impiegati
Quindi non solo di recente dire ma gli faranno dell'aria carica partiti politici ma dovrebbero essere vietati cosa che ha fatto il fascismo serve in causa gli appalti perciò case Akiyama terrà stessa Almirante dice ma ne abbiamo un altro progetto di legge che vuole appunto
Vietare le associazioni di categoria qui sciogliere ad AN qualcuno l'ha anche detto in corso nelle nelle grandi esagerati della Campania referendaria la vedo dobbiamo dobbiamo predire insomma le ricorrenti dei magistrati del la libertà di associazione per i magistrati non deve non deve valere
La in realtà appunto
Proprio bolliva voleva fare questo questo è l'obiettivo principale però siccome non possiamo raggiungere ancora l'obiettivo principale perché la nostra prodotto al posto di legge probabilmente non verrà approvata la nostra parallela proposta di legge
Allora andiamo andiamo al sorteggio che nei momenti le parole
Solo quelle che sono state usate adesso la mala pianta dai delle correnti voglio dire pelle regredita diventa di Giorgia Meloni
Io penso che questo governo il governo che che che presiedeva Giorgio Meroni sia un governo afascista questa è una mia valutazione mai incerto eccetto che nella cultura di Giorgia Meloni c'è l'eredità diretta
Nel Movimento sociale cioè degli esclusi dal patto dal patto costituzionale di quelli che hanno accettato sì di partecipare alla competizione democratica agli over il potere cioè del pretore fascismo diceva il San Rossore sale si chiarisce che non è in regola nel più bel villino le fasce in parte il maestro e repubblichino insomma quindi da questo punto di vista
C'è però insomma questa questa eredità scendono commendevoli quindi sostanzialmente una restaurazione
Chiudo non voglio essere lungo
Una restaurazione nel quadro di un progetto di accentramento del potere giustamente
è stato detto oramai abbiamo questa questa campagna referendaria ha mostrato che c'è una pretesa di obbedienza
Cioè c'è una volontà di comando ad una pretesa di convenienza dovremmo fare un florilegio delle varie dichiarazioni sui magistrati Jason devono sul palco
A parte i toni da massaia indignata di di Giorgia Meloni che effettivamente non si può fare un Presidente del Consiglio
Sono basita Non ho parole voglio dire sembra sembra tono di una lite in famiglia non di un'argomentazione critica per quanto per quanto discutibile ma la pretesa di comando e di obbedienza è una pretesa oramai sotto gli occhi di tutti ed è continua e verrà ribadita anche in quest'ultima base dalla campagna elettorale
Così come le insidie vere
Per esempio le dichiarazioni degli italiani non realtà mi permetto di dissentire in una tanto bisogno a dichiarazioni italiani secondo cui il potere del Pubblico ministero andava drasticamente ridimensionato
Ma non ha tanto bisogno di una riforma costituzionale
Perché basta
Perché italiani lo ha detto anche basta sostenere che il pubblico ministero non ha più alcun potere di iniziare chiese di di esercitare l'un'azione penale autonomamente sulla base di una notizia di reato che può anche individua
Deve attendere una notizia di reato confezionata dalle polizie che tutte dipendono dai ministeri e solo allora può agire basta questo basta questo per disinnescare
Praticamente per rendere pubblico ministero l'avvocato l'avvocato De l'avvocato dell'accusa quindi direi che ab abbiamo dei toni da parte della Presidente del Consiglio molto tranviari anche Trump oggi oggi di nuovo ripetuto che è ridicolo il processo visita in Israele nei confronti nei confronti di Netanyahu quindi il tono è quello
Il tono è quello così come la pretesa e la la pretesa di comandare la volontà di comando sono quelli è indiscutibile ora chissà sì i cittadini capiranno che questo è inquietante
E che questo è il prologo di ulteriori di ulteriori avanzate autoritarie aggiungo una cosa e chiudo io là perché naturalmente è chiaro che ridiscussi celebra la vittoria del sì è una porta aperta per il premierato e per tutto quello che si vorrà fare dopo aggiungo una cosa alla proprio su questo e su questi toni della Campania io penso che se avessimo dei rappresentanti politici
Degli esponenti politici avessero un minimo di dignità
Avrebbero dovuto
Cede a lungo dopo il caso Moro cori
Perché è stato un trionfo di demagogia politica e anche una rappresentazione di che cosa può diventare la giustizia comandata da questa politica perché non si può esordire giurando alla cinica
Sulla sul sole sulle parole di un di un di un agente di polizia non si può perché sono in corso gli accertamenti e bisognerebbe rispettare
E quando voi grazie alla polizia grazie alla magistratura emerge una volontà una una verità in parte diversa
Non si può dire saremo implacabili invocare una sentenza esemplare che hanno chiesto una sentenza ingiusta cioè i Cospa che cosa è peggio si non si sa davvero che cosa è peggio se è la prima affermazione cinica di fiducia
Aprioristica l'invocazione della legittima difesa qua dietro perfino una persona diciamo
Meno meno esposto da questo punto di vista come il ministro a piè veloce ha detto subito ben evidente la legittima difesa e poi un attimo dopo dire facciamo le sentenze esemplari ecco queste al tipo di giustizia
Che ci attende se
La demagogia politica imperante a destra diventerà diventerà come dire vittoriosi in questo Paese ed è un ed è una prospettiva che io considero inquietante così come è inquietante
Appunto la prospettiva del premierato e della legge elettorale
Ci sarà un premier con la sua maggioranza e con una capacità di influenza a tutti i livelli quindi una preoccupazione seria democratiche io credo che l'andamento di questa campagna con questo risveglio di attenzione da parte di una serie di realtà
Sì è una grande lezione per tutti lo è sicuramente per noi Enti vedremo adesso non solo gli sviluppi diciamo della situazione ma anche il tanto che questa questa appunto come come ho detto questa
Questa operazione culturale politica e istituzionale deve continuare deve continuare sia che vince il sì sia che vinca il no
Perché per il referendum è stato un punto un momento molto importante ma non sarà in ogni caso decisivo né in un senso o nell'altro
Ne vedremo
Grazie Delio Rossi la parola ad Armando Spataro
Intanto mi sentite nel settembre IVA benissimo
Mi sentite dunque tanto mi scuserete se non sono stato presente prima avevo un altro impegno analoghe appena finito questo scatto in provincia di Milano
Con tanti altri andiamo alla vedi avanti di due tre eventi al giorno speriamo finché non ci faccia ma detto questo ovviamente non so quello di cui avete parlato dunque non voglio ripeto non voglio rischiare ripetizione trovano un solo argomento come l'oggetto di questo intervento che ho perso permettetemi di dire
Che per me è stato veramente molto bello aver scritto con Nello Rossi questo libretto perché Enzo Manco nello abbiamo avuto percorsi comuni anche all'interno del consiglio superiore
Tra il novantotto e il due mila e due ci siamo confrontati su tutti su tanti argomenti detto questo mi interessava sapere se avete avuto modo di parlare
Della situazione sovranazionale ordinamentale quella che vige in altri Paesi d'Europa
Forse no quindi
Interrompete mese mi ripeto perché mi sta molto a cuore parlare della falsità e della ignoranza
Che stanno dietro argomentazioni secondo cui la separazione delle carriere si dovrebbe anche recepire in Italia perché previsto in tutte le democrazie
Avanzate nessuno se ne lamenta
Mi permetto di dire per effetto la mia esperienza professionale sia nel campo del terrorismo che doveva antimafia
Ho avuto rapporti con quasi tutti i paesi europei anche con gli Stati Uniti e quindi posso già smentire questo come ho fatto anche in una memoria depositato in occasione di audizione alle commissioni dinanzi alle Commissioni parlamentari
Però intanto l'idea che la la come dire
La realtà sovranazionale sia un punto di riferimento cui schierare l'Italia è incredibilmente smentita nelle affermazioni che si possono leggere nella relazione di accompagnamento
Alla controriforma Nordio Mellone dove si legge testualmente
Sui temi della separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti dell'esistenza regolamentazione di Consigli superiori nonché sulla materia disciplinare
Le soluzioni adottate da parte degli altri stati membri dell'Unione europea sono variegate e non emergono ordine prevalenti
Sono assai rari anche le scelte normative dei diversi Stati risultando la materia oggetto di disciplina articolato a livello nazionale beni sono loro che scrivono che non c'è un punto di riferimento
Nei sistemi ordinamentali altri Paesi anche perché sappiamo sono spesso radicalmente differenti sappiamo che alcuni ordinamenti il Pubblico ministero un funzionario amministrativo nominato dal governo in Gran Bretagna checché ne dica Nordio
Chiamai il pm Luca con la polizia
Il pubblico se non esiste
La polizia che fa l'indagine poi nomina un avvocato per sostenere le proprie ragioni dinanzi al giudice qui non esiste il pm avvocato polizia ma caso mai l'avvocato che per il pm
Dinanzi al giudice va bene però la realtà europea con eccezione del Portogallo
E indiscutibilmente una sola e cioè dovunque si sia della separazione delle carriere tra giudicanti requirenti
E il Pubblico ministero dipende dall'esecutivo prende quindi indicazione dal governo sulle indagini da fare è inoltre esiste il giudice istruttore come sappiamo figura da noi cancellata con normativa dell'ottantotto entrato in vigore il il l'anno dopo solo in Portogallo
Non esiste
Una dipendenza dal PM del PM dall'esecutivo pur con carriere separate ma questo non solo avvenne per una riforma varata nel settantaquattro dopo allusione Garofani
Ma oggi ha determinato anche come dire
Discussione ad alto livello sul piano giuridico tra giuristi portoghesi che vogliono e il nostro sistema tra l'altro non dimentichiamo che il procuratore generale in Portogallo
Della Suprema Corte comunque nominato su indicazione del Governo però andiamo avanti con altre un'altra citazione
E perché proprio questo dimostra come non si comprenda che il modello italiano e quello verso cui l'Europa tende e noi lo vogliamo distruggere
Pensate raccomandazione del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del Duemila però poi confermato con varie altre raccomandazione successive
Sul ruolo del pubblico ministero
L'ordinamento prevale
Dice testualmente che gli stati devono prendere provvedimenti concreti al fine di consentire ad una stessa persona di svolgete successivamente le funzioni di pubblico ministero e quelle di giudice o viceversa
Cambiamenti di funzione possono intervenire solo su richiesta formale della persona interessata dal rispetto delle garanzie e poi si aggiunge nella stessa raccomandazione parole sì che ci sia la possibilità di passerelle tra le funzioni di giudice e quelle di pubblico ministero
Si basa sulla constatazione della complementarietà dei mandati degli uni o degli altri ma anche sulla similitudine delle garanzie che devono essere offerte in termini di qualifica di competenza del disco il tutto anche per i cittadini
Infine come sappiamo fosse stata fondata pochi anni fa la procura europea che al momento è competente solo sui reati che ledono interessi finanziari degli Stati europei ebbene nell'atto istitutivo delle leggi che lo hanno recepito negli Stati europei
E previsto che possono chiedere ed ottenere di fare i pubblici ministeri europei
Anche i magistrati che hanno fatto i giudici dagli Stati di appartenenza tanto che anche in Italia avvenuto che vari giudici hanno fatto domande non lo sono pubblici ministeri europei allora
Di che diavolo parla di chiediamo parliamo alta solo nazionale tra l'altro gli organismi ormai creati sono tanti anche in termini di investigazione dell'OLAF eccetera eccetera
Ed è richiesto invece valorizzare le caratteristiche di autonomia e di indipendenza della magistratura italiana dei pubblici ministeri italiana allora
Andiamo avanti prendiamo atto delle tante dichiarazioni dei componenti del governo abbiamo anche citata dallo studio Bretto io non posso citare però la dichiarazione
Della Kremer Belloni la quale Lupo non molto provvedimento sgradito dalla Corte dei Conti in tema di ponte sullo Stretto l'ha detto appunto che queste
Riforme rappresento con la risposta più adeguata una intollerabile invadenza che non fermerà l'azione di governo sostenuta dal Parlamento pro come dire ogni decisione sgradita perché sono tante altre le occasioni in cui più che critiche sono state come dire spese parole pesanti nei confronti della magistratura
Ogni decisione non sgradita una invadenza intollerabile della magistratura e dice la Mellone noi proseguiremo ma la nostra direzione ostinata io mi permetto di dire
Mi taccio
Che invece dobbiamo andare tutti nella direzione ostinate contrario di cui parlava Fabrizio De André mi fermo qua
Grazie cambiamo trascorso qualche ora anche a me è sembrata molto interessante consentitemi
Due a soli osservazioni aggiuntive
La prima è questa
Nello Rossi ha parlato
Di una
Progetto di restaurazione
Facendo riferimento alla intorno ad una cultura corporativa e gerarchica
Di Ferruccio notare che normalmente nel mondo quando si parla del sistema di giustizia italiano e soprattutto dell'assetto della magistratura
Si parla di questo sistema come uno dei tre sistemi mondiali
Cioè il sistema anglosassone che ha tutta una impostazione diversa c'è il sistema continentale napoleonico basata appunto su gerarchia e tendenziale corporativismo e poi c'è il sistema italiano che in tutta l'America latina viene chiamato il sistema dell'orizzonte all'istituto curdi sia al basato essenzialmente sull'articolo centosette terzo comma i magistrati si dipingono semplicemente si distinguono fra differenza di funzioni
è con una idea della eguaglianza che viene recepita dall'intero sistema bene
A ciò che ha aggiunto
A ciò che ha detto Grillo
Va aggiunto una sola cosa
Il parola cartiera
Era stata espunta dal rosso ordinamento negli anni sessanta e all'inizio degli anni settanta in Costituzione non esiste
Questa normativa di revisioni costituzionali introduce l'espressione carriera ora poi che ci sarà un anno per fare le leggi di attuazione nessun ordigno o in questi giorni pro
Può immaginare
Quale
Deve di passione
Nel fare le leggi di attuazione
Verranno collegante al ripristino di questa espressione carriera
Allora ciò che diceva Rossi
Non nella valutazione preconcetta di una persona
E valuta negativamente questa revisione e proprio invece l'esplicitazione delle origini in questa controriforma con la preoccupazione di ciò che potrà ancora accadere in questo anno
A questa annotazione
Se volete pessimistica
Ne conta pongo una politica
Rigotti mistica che si basa sull'esperienza personale più evoluto in queste settimane che in questi mesi di campagna referendaria e che mi pare sia stata oggi confermata da più di un interpreta io nel due mila sei e nel due mila sedici
Ho fatto centinaia di iniziative l'unico che mi ha battuto numericamente Armando Spataro che ha fatto più iniziative di quelli a cui ho partecipato io
Data l'abilità in una questa vicenda ne ho fatte un po'meno ma una cosa posso dire
Mentre quando si discute di elezioni a tutti i livelli
Amministrative comunali proprio regionali nazionali anche europee
La stella sionismo che poi ci Rivella il giorno delle elezioni e già in qualche maniera annunciato dal disinteresse
Di molti cittadini al dibattito elettorale questa volta in tutte le manifestazioni in presenza e urlai in a cui ho partecipato ho visto dalla parte di Tanno tutti della gran parte di quelli che prefiguravano un interesse concreto una presa di consapevolezza che essi siamo davanti a un tornante un tornante importante ecco io voglio esprimere la mia massima fiducia in questo esercizio di cittadinanza consapevole e attiva e voglio ringraziare uno dei di autori
O meglio i soggetti che a mio parere sono gli autori
Di questo apparente miracolo che sono in quindici cittadini in un che hanno deciso ce ne sono due qui presenti che hanno deciso di aggiungere annulla riflesso burocratico
Della ricitare delle maggioranze
Che hanno immediatamente raccolto le firme per chiedere il referendum badate per chiedere un referendum confermativo anche qui in questo aggettivo cella una indicazione delle origini
Del referendum previsto dall'articolo centotrentotto che voleva l'articolo centotrentotto con le maggioranze rafforzate
Tutelare la Costituzione e dire è vero la Costituzione si può cambiare però con una procedura particolarmente forte e se non si raggiunge una certa maggioranza con la possibilità dei cittadini di ricorrente a un referendum che evidentemente aveva natura oppositiva perché aveva natura conservazione di quella Costituzione questo avrebbero voluto
Di esponenti di Baggio Ranza
E il Ministro avuto lassù spudoratezza di ritenere queste azioni di questi cittadini una cosa inutile una perdita di tempo e di risorse
Lasciamo stare le altre insulti volgari dissimili che sono stati detti in ordine a problemi che non riceve così via io credo che dobbiamo tutti noi e mi aspetterei che tutte le associazioni e si sono impegnate fortemente in questa battaglia
E tutti i partiti di opposizione che si sono impegnati facessero un pubblico riconoscimento a questi quindici cittadini che hanno messo in moto un autentico processioni democrazia
Ne abbiamo grazie
