Nell'ambito dell'evento viene presentato il libro curato da Anna Chimenti e maria Natale dal titolo "La Costituzione è donna.



Le conquiste per la parità di genere dal 1946 ad oggi" (Carocci editore).



L'evento è promosso dal Corso di Diritto costituzionale italiano e comparato del Professor Stefano Ceccanti, dal Master in Istituzioni parlamentari "Mario Galizia" per Consultenti d'Assemblea e dal Master in Scienze elettorali e governo della Sapienza Università di Roma.



Registrazione video del dibattito dal titolo "80 anni fa esatti: il primo voto alle donne", registrato a Roma martedì 10 …

marzo 2026 alle 08:36.



Dibattito organizzato da Sapienza Università di Roma.



Sono intervenuti: Stefano Ceccanti (professore ordinario di Diritto costituzionale italiano e comparato alla Sapienza Università di Roma), Anna Chimenti (docente di Diritto costituzionale all'Università Telematica Pegaso, costituzionalista), Maria Natale (professoressa associata di Storia del diritto medievale e moderno all'Università telematica Pegaso), Francesco Clementi (professore ordinario di Diritto pubblico comparato alla Sapienza Università di Roma).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Cingolani, Cognome, Corte Costituzionale, Costituente, Costituzione, Diritti Civili, Discriminazione, Donna, Elezioni, Famiglia, Fascismo, Guerra, Infanzia, Iotti, Irlanda, Italia, Lavoro, Legge, Libro, Maternita', Matrimonio, Merlin, Minori, Monarchia, Palestrina, Pari Opportunita', Parlamento, Politica, Referendum, Repubblica, Sindaci, Societa', Storia, Voto.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 26 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

