10 MAR 2026
dibattiti

80 anni fa esatti: il primo voto alle donne

DIBATTITO | - Roma - 08:36 Durata: 1 ora 26 min
A cura di Pantheon e Delfina Steri
Organizzatori: 
Sapienza Università di Roma
Player
Nell'ambito dell'evento viene presentato il libro curato da Anna Chimenti e maria Natale dal titolo "La Costituzione è donna.

Le conquiste per la parità di genere dal 1946 ad oggi" (Carocci editore).

L'evento è promosso dal Corso di Diritto costituzionale italiano e comparato del Professor Stefano Ceccanti, dal Master in Istituzioni parlamentari "Mario Galizia" per Consultenti d'Assemblea e dal Master in Scienze elettorali e governo della Sapienza Università di Roma.

Registrazione video del dibattito dal titolo "80 anni fa esatti: il primo voto alle donne", registrato a Roma martedì 10 marzo 2026 alle 08:36.

Dibattito organizzato da Sapienza Università di Roma.

Sono intervenuti: Stefano Ceccanti (professore ordinario di Diritto costituzionale italiano e comparato alla Sapienza Università di Roma), Anna Chimenti (docente di Diritto costituzionale all'Università Telematica Pegaso, costituzionalista), Maria Natale (professoressa associata di Storia del diritto medievale e moderno all'Università telematica Pegaso), Francesco Clementi (professore ordinario di Diritto pubblico comparato alla Sapienza Università di Roma).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Cingolani, Cognome, Corte Costituzionale, Costituente, Costituzione, Diritti Civili, Discriminazione, Donna, Elezioni, Famiglia, Fascismo, Guerra, Infanzia, Iotti, Irlanda, Italia, Lavoro, Legge, Libro, Maternita', Matrimonio, Merlin, Minori, Monarchia, Palestrina, Pari Opportunita', Parlamento, Politica, Referendum, Repubblica, Sindaci, Societa', Storia, Voto.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 26 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci

  • Introduzione

    Stefano Ceccanti

    professore ordinario di Diritto costituzionale italiano e comparato alla Sapienza Università di Roma

    8:36 Durata: 1 min 41 sec

  • Anna Chimenti

    docente di Diritto costituzionale all'Università Telematica Pegaso, costituzionalista

    Proiezione di brevi clip video durante l'intervento
    8:37 Durata: 1 ora 6 min

  • Maria Natale

    professoressa associata di Storia del diritto medievale e moderno all'Università telematica Pegaso

    Storica del Diritto
    9:43 Durata: 15 min 47 sec

  • Conclusioni

    Francesco Clementi

    professore ordinario di Diritto pubblico comparato alla Sapienza Università di Roma

    9:59 Durata: 2 min 33 sec
Visualizza la trascrizione automatica Nascondi la trascrizione automatica

Bene
Buona giornata a tutti
Ecco questa mattina come vi abbiamo preannunciato la lezione è un po'anomala perché è la giornata dell'ottantesimo
Dell'esercizio effettivo del voto delle donne nei Comuni che capitano il dieci marzo del quarantasei nella prima tornata amministrativa
Dell'Italia democratica ancora monarchica perché eravamo ancora sotto il Regno d'Italia fino al due giugno quarantasei fino al referendum due giugno quarantasei
La professoressa Anna Chimenti che insieme a Maria Natale che speriamo che nel frattempo arrivi
A pubblicato da qualche mese in questo volume edito da Carocci la Costituzione donna le conquiste per la parità di genere dal mille novecentoquarantasei ad oggi in cui tranne in due tre uomini che rappresenta una quota quota di genere per garantire la minoranza composto in buona parte da studioso e le donne che hanno affrontato vari temi della crescita sempre incompiuta imperfetta dei diritti delle donne da quella importantissima aggiornata
Ora non so se vuole iniziare hanno la professoressa Chimenti che ci proponeva due video ma forse è meglio se prima cioè di presentare lei si auto presente a e poi fa questa operazione posso
Buongiorno buongiorno a tutti sono veramente felice di essere qui commovente sono ritornata nell'università da cui provengo dove mi sono formata sono veramente molto felice di guardare voi le nuove generazioni che sarete la classe dirigente del futuro quindi sono veramente molto felice di essere qui con voi la Costituzione donna abbiamo pensato a questo volume perché volevamo ricordare nel l'anniversario degli ottant'anni del voto alle donne elettorato attivo elettorato passivo cioè le donne per la prima volta si recano
A votare e ricordiamo appunto quella giornata che tutti voi ricorderete il due giugno perché non si andava a scuola no vi ricordate la festa della Repubblica però non tutti ci ricordiamo che quel giorno per la prima volta le donne si recano alle urne elettorato attivo possono votare e possono essere votate
Le nostre nonne si trovano lì e hanno in mano due Schede
Una referendum monarchia o repubblica e l'altra possono votare finalmente per la prima volta qualcuno di voi avrà visto il film della Cortellesi c'è ancora domani è quella giornata lì è quella giornata lì
E le nostre nonne si recano a votare molto orgogliose e la partecipazione delle donne imponente fondamentale e lo sarà anche venticinque anni dopo quando per la prima volta ci sarà in Italia sul referendum referendum sul divorzio e anche lì la partecipazione delle donne sarà fondamentale ma poi ci torneremo
E chi è che ha partecipato a questo volume beh insomma Uboldi costituzionalista e delle storiche ma anche lei attrici protagoniste che si sono trovate per la prima volta la generazione a entrare nel mondo del lavoro
In una una serie di categoria che erano precluse alle donne abbiamo nel volume Anna Finocchiaro Anna Finocchiaro è stato un magistrato della prima generazione che le donne che possono accedere al concorso in magistratura Francesca Dell'Acqua Francesca Laba è una diplomatica giovanissima che forse in questi giorni
Avete sentito nominare perché è il console a Dubai
Quella quella console che gira per gli aeroporti di Dubai coi carrelli coi carrelli pieni di viveri va a fare le diciamo a comprare nei bar
I nei pacche Packard lancia per coloro che si devono imbarcare
E devo dire fa una certa impressione pensare che per molti anni veniva considerato la carriera diplomatica una carriera che mal si conciliava con l'attitudine delle donne a poter svolgere degli incarichi così importanti perché le donne non potevano reggere la pressione e lo stress
Sembra diciamo impossibile rivedere tutto questo diciamo come una sorta sembrerebbe le e tecnici RAI ma pensate che Sempre negli anni dell'Assemblea costituente le donne che erano laureate in lettere e Filosofia non potevano insegnare filosofia perché la filosofia era una disciplinare troppo raffinata e anche troppo impegnativa per le donne e quindi molte nella mia generazione for la generazione anche dei miei colleghi era abbastanza raro
Incontrare donne all'università sia all'università ma soprattutto agli sceicchi insegnasse Rho filosofia perché era una materia per moltissimi anni riservata agli uomini
Io prima di cominciare a parlare dell'argomento di oggi vorrei farvi vedere delle piccole clip una molto recente e qualcuno di voi l'avrà visto è il messaggio
Del Capo dello Stato con cui apre lui due mila ventisei quest'anno molto importante perché apre il messaggio agli italiani ricordando questo importante data del due giugno del quarantasei voto alle donne e poi vorrei farvi vedere cosa succedeva ottant'anni fa qual era il clima in cui si inseriscono le donne della Costituente con delle loro testimonianze quindi pregherei un attimo di far partire leggi grazie
Nell'anno che si presenta ricorderemo gli ottant'anni della Repubblica
Ottant'anni sono poche se guardati cogli occhi da grande storia ma sono stati decenni di alto significato
Sogliano velocemente un album immaginario della storia della Repubblica
Come talvolta si fa quando ci si ritrova in famiglia
Il primo fotogramma del nostro viaggio è rappresentato dalle donne
Il segno dell'unità di popolo infatti fuoco simbolicamente impresso dal voto delle donne per la prima volta chiamate sino al mente alle urne
Quel segno diede alla Repubblica un carattere democratico indelebile
Avviando un percorso ancora in atto verso la piena parità
Abbiamo un percorso ancora in atto poi insomma ne parleremo insieme
La guerra aveva sconvolto i nuclei familiari e sulle donne erano ricaduti grandi pesi e grandi responsabilità
Decine di migliaia di donne avevano avuto un ruolo attivo nella Resistenza e nel mille novecentoquarantasei quasi due milioni di donne svolgeva non ha fatto il ruolo di capo forma era la famosa teoria dei diritti riflessi a cui si opponeva noti fatto tutti ma in modo particolare la Dea di Democrazia Cristiana
Anche perché bisogna riconoscere ed al periodo quarantadue hanno ricostruire ricostituzione della Democrazia Cristiana ai quarantacinque
Su questa questione e i democratici cristiani avevo laboratoriali
Abbastanza dunque essi voleva no e animale il principio l'uomo in primo prima le istituzioni ingredienti dopo ovunque ci fosse la per esempio per l'uomo avevano degli edifici parenti tendenziale rossa
Perché lo Stato vendita nel momento in cui assumeva la sua autorità
Veniva il rapporto con questi interni soltanto riconoscente poi questo nordisti a norma probabilmente in questo scambio azionasse interne un'influenza dei
Per gli individui scuro fatta dello Stato
Ma comunque a questi diritti erano tre
Questo può valere oggi è una distribuzione dopo capi dottor del pentimento non fa bene
Allora un'affezione preoccupa molti
Sì e no
La Commissione del settantacinquenne in modo particolare la prima sottocommissione accoglierà affidata la formulazione dei diritti che riguardavano
Alla costituente non passa per soli tre voti la proposta democristiana di inserire nella Carta costituzionale indissolubilità del matrimonio
Tema che tornerà di attualità molti anni dopo sì appena quegli eletta a cui appena LA sette a Roma mi trovai nel
Nel mio ufficio alcuni giornalisti se appena da mandarmi in pensione ma lei sapeva il divorzio ora siccome di qualche non è materia costituzionale non se ne parlava neanche
In qualche modo sebbene con il necessario adattamento esenti
La famiglia e la proprietà debbano restare tra i fondamenti della libera sistemazione partono
In qualche modo le comunità minori allo Stato riescono a poter intervenire come fattori complementari più sicuri
Pertanto risulta di nuovo criteri con metodo quantitativo per quanto perfezionato non fa altro io credo che andare nella realtà sociale storica della vite umane
Comunque
La Costituente ha dibattuto l'opportunità di introdurre il divorzio nella legislazione italiana la incontravo sentire le varie campane ecco il parere di Padre Pio
Interviene dubbi occhio avverrà dopo il tutto il Paese
Organizzato io lo vieta assolutamente per questo io penso che il matrimonio del personaggio ciclico posando sulla fede Licurgo pacchetti ritrattare
è una piccola non ribalta effettiva ecco in un'operazione chirurgica Roberta
Eppure Enrico rappresenti la
Carlo ecco in arrivo vale veramente
L'istituto del matrimonio è governato vengono
Io
Più abbandonato alla moglie ai figli
Io abbandona il perito ha bisogno di avere una legge sul divorzio
Chi non ha il cuore di abbandonare obiettivi
Prima della famiglia servite livido
Quindi va bene il Pubblico
Luca dovrei votare perché abbiamo giocato talvolta
I contrasti si ripercuotono nella costituente anche se la ricerca di un'intesa attenua le asprezze della propaganda tutti nella prima sottocommissioni dove si definiscono gli articoli sulla famiglia il democristiano cammino corsa nei due da comunista Nilde Iotti presentano all'inizio due relazioni assai distanti
Ci fu una lunga discussione su questo è anche il Noemi sostiene no per molto tempo che dovevamo riconoscere alla famiglia ai fini invitare a una base solida allora stato particolarmente la situazione politica in cui ci trovavamo cioè nel dopoguerra con tutte le ferite che la guerra
Aveva lasciato agitatissimo ma la sua famiglia dire due cose de primo intanto vorrei sottolineare i piloti nessuno mai ricorda che pur essendo difficile allora perché c'era la polemica sulla politica demografica che aveva attuato il prossimo uno degli articoli della Costituzione obbliga lo Stato a dare aiuti particolari alle famiglie numerose e questo è scritto nella Costituzione aperto
Quasi nessuno lo sa però scritto
Per quello che riguarda il
Famiglia anche l'articolo che parlava della indissolubilità del matrimonio non passò per tre voti e se andiamo a guardare non se l'è stata nemmeno la mobilitazione che si era normalmente quando ero votazioni importanti perché non lo si considerava
Prima di attualità come del resto per parecchio tempo poi per ciò che riguarda rimase non di attualità la legge periodo cedeva il posto anche alle donne antecedente la Costituzione no già prevede
Ma era del quarantasei che precedette la guerra tensioni politiche del due giugno furono ha fatto decollare
Tradotta birra per il resto la Costituzione stabilendo che la la parità dei cittadini senza distinzione di sesso dalla no
Fatto cadere HP
Ecco io ci tenevo che voi vedeste questo filmato che vi sembra preistoria ma per rendere diciamo più immediato il contesto
La mia generazione nata quindici anni dopo da tutto questo quindi immaginate sì il cammino diciamo da percorrere è stato dice
Non sarà con ancora diciamo pieno di nuovi traguardi ma quello che abbiamo percorso è stato un cammino molto accidentato
Come è stato fatto notare le donne inevitabilmente in quegli anni arrivando in prima linea
Perché l'Italia come sapete è stata teatro di guerra la guerra cominciata nel quaranta è durata cinque anni ma dal quarantatré ieri
La guerra c'abbiamo avuti in casa all'Italia era divisa in due
Il super era stato liberato dagli anglo americani il nord era occupato dai tedeschi la Repubblica di Salò quindi praticamente c'erano due italie ma la guerra ce l'avevamo in casa da una parte eravamo bombardati
Dagli caccia angloamericani dall'altra parte c'erano le rappresaglie Roma è stata occupata per nove mesi
Gli uomini erano al fronte molti erano prigionieri pensate che alcuni dei prigionieri
Sono tornati dopo il quarantotto cioè quelli che erano stati fatti prigionieri nella campagna di Russia nel quarantuno sono ritornati in Italia nel quarantotto sette anni dopo
Ed era la genera era la generazione di persone che avevano la vostra età
Alcuni erano i nostri professori professor Brady ieri a ventidue anni si è trovato in Russia così come anche il professore la Sandulli erano i nostri professori che erano stati informati
In quel contesto lì ti prelevati dalle loro aule universitarie mandati in guerra e tornati otto anni dopo quindi le donne dolenti o nolenti si sono trovate in prima linea
Se qualcuno di voi interessata c'è un bellissimo libro di Miriam Mafai pane nero e racconta come l'emancipazione delle donne è stato un atto dovuto quindi riportarle di nuovo con me appunto
Sottolinea Pio dodicesimo do alla ad essere diciamo l'angelo del focolare ritornare a casa Pasqua dell'ARE quando avevano preso il posto degli uomini erano andati in fabbrica erano andati
Molte guidavano il tram in un certo senso sì erano e mal citate erano torna arrivate in prima linea ed era molto difficile negare loro
La piena partecipazione allora attraverso il referendum istituto di democrazia diretta no lo conosce sul solo conosciamo ce ne parliamo in questi giorni
è uno di quegli strumenti in cui
Noi cittadini possiamo partecipare attivamente alla vita politica del Paese e quindi le donne erano felicissimi visto che avevano avuto una serie di oneri adesso poter anche loro partecipare alla vita
Politica del Paese quindi abbiamo detto che quel due giugno del mille novecentoquarantasei apre il varco in una diga erano ventuno
Erano poche su cinquecento cinquantasei membri dell'Assemblea costituente erano solo il quattro per cento
Oggi in Parlamento le donne sono il trenta per cento anzi il trentuno virgola tre per cento alla Camera abbiamo centoventicinque donne su quattrocento
Membri al Senato sessantadue su duecento ma devo dire la verità ne sentiamo parlare molto poco insomma sentiamo parlare di uno due donne in questo momento male altre insomma
Non sono così attrici porno protagoniste come erano queste ventuno coraggiosissimo e donne della costituente
Erano giovani molto giovani alcune avevano la vostra età
Teresa Mattei detta Chicchi Martelli era uscita
Appena laureata dell'Università di Pisa appunto in lettere e filosofia non poteva insegnare la materia che amava di più filosofia era
Una allieva di Gentile
E fu una delle più giovani costituenti e
Visto che la vostra generazione voi giovani avete sempre un intuito in più è stata lei ha inserire nell'articolo tre quella diciamo quella due a inserito solo due due parole ma le vogliamo ricordare insieme quali sono queste due parole
Allora tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge
Senza distinzione di razza di lingua di religione di opinioni politiche di condizioni personali e sociali che chi Matteo dice scusate manca qualcosa senza distinzione di sesso
C'è forse avete dimenticato una parola sembra niente e invece è poi hanno lavorato va be'Suu gli articoli che poi vedremo insieme l'articolo ventinove l'articolo trenta all'articolo trentuno ma
Come sottolinea una collega che si è occupata molto di di questo tema in un certo senso c'era un atteggiamento un po'misogino
Nei confronti di queste ventuno donne che entrano
A Montecitorio per la prima volta appunto alcune giovanissime ho ricordato TG Mattei ventiquattro anni Nilde Iotti che avete visto ne aveva ventisei e la media era trent'anni immaginate quando l'Italia era divisa era appena riunificata divisa in due quando se era stata questa diciamo situazione per cui l'Italia è stata divisa per tanti anni come una mela tagliata a metà
Queste ventuno donne nove democristiani nove comuniste tue socialiste una dell'Uomo qualunque rappresentavano proprio uno spirito di coesione perché venivano da tutte le parti d'Italia
Erano appunto come abbiamo visto di varie diciamo formazioni politiche diverse ma anche territorialmente c'erano due costituenti che venivano dal Trentino immaginate che anche De Gasperi veniva dal Trentino ma erano nate e cresciute quando il Trentino era sotto l'Austria quindi non erano neanche Bracco diciamo formate
Diciamo sulla stessa lunghezza d'onda delle altre due colleghe siciliane una Pugliese una sarda due liguri due lombarde due torinesi ma
Cercarono quello che era che noi chiamiamo lo spirito costituente c'è di fare squadra
E di lavorare insieme voi direte va be'normale fare squadra quando si lavora insieme no cioè anche voi fate squadra come detto perché se guardiamo ai nostri giorni la cosiddetta legge Bongiorno dove appunto
La loro la maggioranza e l'opposizione
Sulla violenza e il consenso manifesto sulla violenza sessuale va detto lavoriamo insieme
Dopodiché si sono divisi e hanno cominciato come si dice a Roma a volare gli stracci quindi diciamo che ottant'anni fa c'era quello che non c'è oggi innanzitutto un'attenzione sui giovani perché mandare a ricostruire l'Italia a scrivere la Costituzione giovanissimi ventiquattro ventisei anni
Era una cosa molto molto innovativa
Era anche importante nell'Unione tra il nord e il sud che abbiamo visto quando appunto l'Italia era stata divisa in due
Ed era anche importante vedere che le nove democristiane le nove comuniste le due socialiste una dell'Uomo qualunque L'Uomo qualunque era il partito di quel signore che ha chiuso il filmato Giannini
Io non so se qualunquismo viene da da quel partito Lima perso qualcosa di simile a un partito che poi scomparso nelle prime e legislative
Possiamo dire
Che queste donne erano
Te laureate quasi tutte laureate voi mi chiederete ma qual era la professi la loro professione per molte di loro erano insegnanti alcune erano delle giovani sindacalista e giornaliste una casalinga
Ma tutte loro avevano questa grande voglia questo grande coraggio di ricostruire l'Italia perché ho detto che è importante che erano giovani fresche di studio bene
Non furono come appunto vi ho detto sei semplicemente una spolverata Cina di donne quote rosa che servono così a dare una parvenza di democraticità alla nuova costituzione repubblicana no come possiamo pensare dice ci servono spesso adesso con la legge sulle quote rosa del quaranta per cento delle donne che consentirà si dimise azione diciotto dal ci serve una spolverata Cina di donne da inserire
Non era una spolverata Ina di donne erano quelle donne
Molto attive in che c'è modo come perché è importante che fossero giovani e fresche di studio perché cercavano di far sentire la loro presenza anche su temi che non erano stati a loro riservati articolo undici
L'Italia ripudia la guerra
Vi siete mai chiesti quel verbo ripudia è un nostro colpito nel marmo quale a qualcuno di voi viene in mente un verbo sinonimo Italia rifiuta la guerra be'per un Paese che aveva perso la guerra ma aveva perso anche migliaia decine di migliaia di persone morte al fronte morti in prigionia rifiuta la guerra aveva un atteggiamento come possiamo dire
Abbastanza
Negativo o no cioè che molti di loro ci avevano creduto quindi rifiuta la guerra sottolineava questa sentimento di sconfitta
Ripudia è un verbo che come ho detto è un bosco ospitò del nel marmo e ancora oggi quando cercano appunto delle interpretazioni su
L'esercito europeo sulla partecipazione dei nostri militari nelle missioni
Nei territorio di guerra c'è quel ripudia che come vi ho detto è uno scolorito del marmo quel verbo fu suggerito
E lo ricorda Oscar Luigi Scalfaro un altro giovanissimo membro dell'Assemblea costituente che poi diventò Presidente della Repubblica fu sussurrato da una delle giovani costituenti fresche di studio
C'era concetto Marchesi che era un professore qui molti di questi
Costituenti che avete visto qui nel filmato hanno le Aule
Intitolata in questa università e hanno attraversato questi
Corridoi Aldo Moro per esempio che avete visto erano tutte persone che ha hanno attraversato calpestato i corridoi dove voi vi aggirate e così Concetto Marchesi Concetto Marchesi era un latinista
Un latinista molto sofisticato che faceva parte della della assemblea costituente a cui fu dato poi l'incarico di fare il trusting cioè di rendere facile
Facilmente intellegibile fruibile a tutti la Costituzione italiana in un'Italia che era anche
Per la maggior parte analfabeta
E devo dire la verità che c'è riuscito io spesso ai miei studenti quando cercano dice cerca di fare lo slalom da
Travi manuali che non sono facilmente intellegibili dico ma leggete la Costituzione la Costituzione è molto semplice essi vi immaginate per esempio l'articolo settanta no
La funzione legislativa spetta collettivamente alli
Due camere al Parlamento dai quando fu diciamo rielaborato l'articolo settanta che attualmente sono sette parole in ricostituenti quelli che hanno provato a riscrivere la Costituzione quell'articolo settanta
L'anno corredato di settecento parole non se ne capiva niente
Quindi anche lì ottant'anni fa erano molto più moderni Dinoi nello scrivere nell'era in cui non c'era né social media quando si leggeva una legge una Costituzione si capiva immediatamente
Oggi nostro collega ha scritto un libro che ha un titolo molto accattivante la legge oscura c'è a volte quando si legge una legge ma anche noi giuristi dopo che l'abbiamo letta cosa avrà voluto dire può quindi
è molto importante il contributo di queste giovani donne che
Verrà anche se venivano insomma un po'relegate dai colleghi maschi a occuparsi di famiglia figli illegittimi
Localizzato l'orribile si intrufolava nove c'è ma occupiamoci anche dell'articolo undici
L'Italia ripudia la guerra Suma è abbastanza quindi quello che oggi volevo sottolineare che se guardiamo diciamo al loro operato
Ci accorgiamo che erano poche ma fecero veramente tanto e parafrasando la frase di Winston Churchill
Durante la battaglia di Inghilterra quando gli inglesi riuscirono in pochissimi
Conigli Speak Fire a bloccare l'invasione dei tedeschi né la Gran Bretagna Churchill disse Mai così tanti dovettero così tanto a così pochi
E noi possiamo dire mai così tanti dovettero così tanto a così poche
Ora se guardiamo loro operato vediamo che le battaglie sulla parità dei cittadini quindi abbiamo visto
Teresa Mattei detto Chicchi Mattei perché appunto proprio per la sua giovane età aveva questo soprannome inseriti la famosa frase senza distinzione di sesso ma e molto in
Tante anche sottolineare le grandi battaglie per quanto riguarda l'articolo ventinove l'articolo ventinove qualcuno di voi alla Costituzione sottomano
Va bene no allora lo leggiamo va bene non allora lo leggiamo insieme l'articolo ventinove perché ci tenevo che lo leggesse insieme a me
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi e qua eguaglianza morale e civile dei coniugi e questo è veramente un altro inserimento molto diciamo importante oggi sembra niente invece
Ricorda se ricavi se vi ricordate le parole e il contesto del filmato è stato un'altra
In battaglia importantissima che le donne si sono arrogate articolo trenta questo è importantissimo
è dovere e diritto dei genitori ma mantenere istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio
Cioè pensate in quell'Italia lì che cosa accadeva ai figli nati fuori dal matrimonio e figli nati dal fuori dal matrimonio vi ricordate ce l'avete visto anche ci sono stati tanti
Film ma questo in tutti i paesi
Diciamo europei continentali e non anche in Inghilterra
In Irlanda i bambini nati fuori dal matrimonio venivano depura erano res nullius non potevano prendere il nome del padre spesso le madri se ne vergognavano venivano depositati davanti ai conventi nelle ceste
E poi se ne perdeva completamente la il contatto venivano alcuni adottati alcuni mandati nei Paesi più ricchi in America c'è questo film bellissimo il mio che racconta la storia di un bambino in Irlanda un giornalista del Guardian a ritrovato
Una convento in Irlanda in cui i bambini venivano venduti i bambini senza nati fuori dal matrimonio le famiglie ricche negli Stati Uniti e alle madri venivano poi dichiarati quando le madri vi andavano a cercare presso i commenti dicevano che erano morti
Quindi immaginate che grande rivoluzione inserire la nidi figli nati dal
Fuori dal matrimonio all'interno della Costituzione dedicare accendere i riflettori su questo status
E poi c'è l'articolo trentuno la Repubblica agevola con misure economiche e altre previdenze la formazione della famiglia l'adempimento
E anche info un particolare riguardo il sostegno alle famiglie numerose e sempre nella diciamo attività che queste giovani donne
Ha in modo trasversale cercando nun politica di rottura ma politica di mediazione
La più anziana di tutti e Teresa Noce diceva lanciamo sfide gli squarci di e cerchiamo di dialogare attraverso gli sguardi era molto complicato
Per le democristiane idee comuniste di allora poter diciamo confluire quindi avvolte nelle Commissioni si lanciavano dei dialoghi di sguardi
E io vorrei sottolineare l'articolo cinquantuno anche lì c'è una bellissima parola che ha cambiato il futuro di tutti quanti lui
Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza secondo non le attitudini
Ma i requisiti
Anche questo
Questa parola cambia le attitudini beh insomma secondo alcuni
Le donne per esempio non avevano l'attitudine a poter essere dei magistrati le donne non avevano l'attitudine di poter essere dei generali dell'esercito le donne non avevano l'altitudine a occuparsi
Di questioni diplomatiche perché le donne non hanno l'attitudine alla democrazia alla diplomazia le donne non reggono lo stress e quindi non posso essere delle diplomatiche e pensate che fino a otto anni fa
La declinazione del del vertice gerarchico nell'ambito della diplomazia era l'ambasciatore l'ambasciatrice era la moglie dell'ambasciatore
Cioè la dizione era che l'ambasciatrice è la moglie dell'ambasciatore è come se la moglie del professore si chiama professoressa
E perché non esistevano ambasciatrici che di carriera perché la carriera diplomatica è stata interdetta alle donne
Fino al mille novecentosettantacinque
Quindi non non non non facevo non potevano neanche fare i concorsi quindi non esistevano diplomatiche quindi non esistevano
Le ambasciatrici l'ambasciatrice era la moglie dell'ambasciatore andava se qualcuno di voi per motivi di emergenza qualsiasi somma in un'ambasciata
Arriva presentano l'ambasciatore e l'ambasciatrice quando sono arrivate le le le ambasciatrici vincitrice di concorso
E questo accaduto una decina di anni fa sono arrivate alla fradicia all'apice della carriera perché ovviamente una carriera che comincia dal basso no si comincia con delle con delegato in ambasciata poi consigliere poi primo consigliere di ambasciata poi dice ambasciatore e poi si diventa alla fine della carriera quindi le prime donne ambasciatrici sono arrivate al vertice della carriera una decina di anni fa e le è cominciata una questione burocratica perché le donne vincitrice di concorso volevano chiamarsi ambasciatrici e non ritenevano giusto che la stessa dizione fosse dedicata alle mogli dell'ambasciatore che non aveva ovviamente nessun'altro ruolo che non ti così
Mettere i fiori a tavola e ricevere gli ospiti quindi questo è un l'evoluzione e che praticamente noi abbiamo avuto negli anni la le donne alla Costituente questo l'ha ricordato Nadia gallico Spano si batterono anche per non inserire all'interno della costituzione la parola indissolubilità del matrimonio
Perché effettivamente c'era l'indissolubilità del matrimonio ma se ci fosse stata la consacrazione giuridica all'interno della nostra Costituzione
Ovviamente sarebbe stato un problema diciamo di revisione costituzionale c'è a questo punto ci saremmo trovati a votare a marzo non solo il referendum sulla giustizia ma forse anche per modificare revisionare questa parte della Costituzione in realtà diciamo fino diciamo al al settanta
In Italia non era ammesso il divorzio ma non perché non era fortunatamente non era stato s'è inserito nella Costituzione
Però vuota voi oggi sembra normalissimo ma vi siete mai chiesti perché la generazione dei vostri nonni
Fu praticamente non è divorziato c'è molto
Nessuno di voi ci ha mai riflettuto neanche io fino a quando non sono andata per un periodo in Inghilterra mi sono accorta che la generazione dei miei genitori la generazione insomma
Prima della mia erano tutte divorziati con quattro cinque matrimoni da noi siamo stati noi la prima generazione perché
In Italia la legge sul divorzio è stata votata nel mille novecentosettanta quindi voglio dire stato anche quella una battaglia
Portata avanti dalle nostre costituenti che si batterono sia le comuniste che le democristiani anche le democristiane
Devo dire in un modo ovviamente più svelato perché ovviamente non rappresentavano la linea ufficiale del partito di affinché non fosse inserita la parola indissolubilità del matrimonio
Voi vi poiché vi occupa sì penso che nel vostro manuale vi ho Pubblico occuperete poi del divorzio quindi la legge del settanta il referendum del mille novecentosettantaquattro dove lei donne italiane ebbero un'ampia partecipazione lo ricorda anche Anna Finocchiaro nel libro perché praticamente la legge
Che consentiva il divorzio fu introdotta con una legge del settanta ma proprio perché la democrazia cristiana e in quegli anni questa legge ci passo sotto al naso non poteva certo faremo ostruzionismo perché la democrazia cristiana non erano certo i radicali
Ne e quindi
E si fece passare questa legge che fa provata sotto il naso però si ricordarono che c'era nel cassetto questo
Articolo settantacinque che
Prevedeva un referendum abrogativo referendum abrogativo vi ricordate una gomma da cancellare con cui noi cittadini possiamo cancellare una legge una parte di una legge
E quindi la democrazia cristiana disse sentite ma noi abbiamo questo bello strumento referendario sono sicura che i cittadini
Non vorranno che in Italia
Ci fosse rimanesse questo diciamo questa legge sul divorzio sicuramente i cittadini saranno favorevoli alla abrogazione quindi sì all'abrogazione
Vinse il nome
Vinse il no quindi i cittadini per la prima volta dissero nomi anche ai partiti perché la democrazia cristiana era il partito di maggioranza relativa e suggeriva di votare per il sì
I comunisti e qui forse Professor Ceccanti non è d'accordo con me insomma non si impegnarono molto nel insomma secondo me
C'era un andirivieni già diciamo
Esatto ed erano non a caso si chiamavano anche cattocomunisti perché avevano insomma due religioni però comunque non possiamo però comunque i cittadini come dice
Leonardo Sciascia in un bellissimo saggio con il referendum votano assenza l'intermediazione dei partiti votano forse una belle manifestazioni politiche più libere in cui non c'è un voto clientelare non c'è un voto suggerito dai partiti ma votano con col cuore e quindi anche se la democrazia cristiana suggeriva il si il Partito Comunista il mi chi è che suggeriva di il nove un movimento che era fuori dal Parlamento i radicali il i socialisti e illiberali
E praticamente i cittadini e lì le donne e per un grande una grandissima partecipazione votarono per il no all'abrogazione del divorzio essi Aprili una grande stagione di
Diciamo riforme che portarono si aprì il varco in una clinica
Queste
Donne così giovani e vorrei magari poi ricordare insieme i loro nomi in realtà cominciarono a entrare in politica alla vostra età mamma
Ebbero una vita politica nelle istituzioni molto importante Nilde Iotti che avete visto
Ormai l'anziana entrò in Parlamento ventisei anni ma dipende la prima presidente donna della Camera dei deputati
Chi chi Mattei
Ricorda abbiamo detto che si era brillantemente laureata a Pisa voleva insegnare filosofia insegnò filosofia suo fratello medaglia d'oro alla Resistenza era Gianfranco Mattei Gianfranco Mattei fu preso prigioniero
Durante l'occupazione tedesca a Roma nove mesi di occupazione dopo l'otto settembre e fu l'alcol purtroppo torturato e morì a via Tasso
Queste donne queste ventuno costituenti avevano perso come Teresa Mattei il fratello alcuni avevano perso
I genitori in guerra alcuni i mariti e forse proprio per questo si concentrarono scatta gli Orlando l'atteggiamento di misoginia
Dagli articoli che riguardano la famiglia la filiazione e puntarono sull'articolo undici
Quella l'Italia ripudia la guerra proprio perché loro la guerra ce l'avevano avuta in un in famiglia alcune di loro erano delle staffette partigiane
Ricordatevi che non c'erano solo i partigiani dissi comunisti ma c'erano anche lei le donne partigiane che nelle canoniche si erano incontrate Giada durante la Resistenza con altre donne
E diciamo che questo patto
Che è il patto costituente lo spirito costituente non nasce solo nell'aula di Montecitorio ma viene anche da un patto che si incrociò
Boh durante la Resistenza durante negli anni dell'occupazione in cui le cosiddette partigiane bianche si chiamavano così
Si incontrarono nelle canoniche fornendo praticamente supporto e insieme alle partigiane del del partito comunista e quindi questo è molto importante
Questo dialogo di sguardi questa politica della mediazione questo spirito costituente
Che purtroppo come avete visto tutte le volte che si parla di legge sul Femminicidio no la legge
Approvata nel soltanto posso aggiungere soltanto nel due mila venticinque non ha trovato la stessa condivisione e così come non ha trovato la stessa condivisione questa
Legge che praticamente riguarda
La violenza se la la violenza sessuale e la manifestazione del consenso su questa manifestazione del consenso devo dire la verità
Se ne è parlato a lungo ma le due leader del partito di maggioranza e di opposizione avevano detto ma su un tema del genere si lavora insieme facciamo una legge di condivisione e neanche su questo tema c'è stata condivisione io volevo chiedere a qualcuno di voi
Ci tenevo proprio per accendere i riflettori su chissà chi erano queste ventuno donne della Costituente ricordare i loro nomi e poi vi dirò perché perché una di queste che appare in questo elenco
Si chiama Angela Guidi Cingolani
Angela Guidi Cingolani tra l'altro è stata non solo una delle prime donne in Assemblea costituente ma l'unica donna nella Consulta del mille novecentoquarantacinque quindi la prima ammettere fisicamente un piede
A Monte Citorio
Qualche settimana fa mi sono recata a Palestrina che è un comune vicino Roma non so se qualcuno di voi e nella piazza di Palestrina era ricordata Angela Guidi Cingolani
Come sindaco di Palestrina ma non c'era nessuna riferimento che era stato membro dell'Assemblea costituente e nei che era stata la prima donna a partecipare a eletta alla Consulta nel quarantacinque c'è una panchina
Nella piazza di Palestrina con una diciamo un ricordo
Marmoreo e in cui c'è scritto Angela guida Guidi Cingolani il sindaco di Palestrina dal mille novecentocinquantaquattro al mille novecentosessantacinque erano orgogliosi che avevano avuto la prima donna Sindaco ma io parlando con l'attuale sindaco detto ma scusate ma è stata in Assemblea costituente è stata
Lui nella Consulta nel quaranta
Della Consulta nazionale nel quarantacinque insomma la memoria dei Palestrina essi aveva rimosso questo e se vi capita di andare a Palestrina vedete eh sì assolutamente allora
Il sindaco mi ha detto va be'ma tanto le le le nuove generazioni manco se le ricordano allora io volevo chiedere a voi qualcuno di voi si ha piacere di leggere i nomi delle donne costituenti perché secondo me oggi a esattamente ottant'anni dal primo vuoto nelle amministrative l'avete visto delle donne sarebbe importante forse non fare lo stesso errore del sindaco di Palestrina e vorrei che le ricordassimo insieme quindi se qualcuno di voi al piacere
Insomma la ragazza ha ecco ecco
Sì se viene qui vogliamo fare metà teme età una quota blu così lo ricordiamo insieme c'è qualche collega
Facciamo la facciamo a Rita allora
Le donne del le donne della Costituente sono Adele Bei Bianca Bianchi Laura Bianchini Elisabetta conci Maria de un terapista Jervolino Filomena Delli Castelli Maria Federici Agamben Nadia gallico Spano Angela Cotelli Angela Guidi Cingolani Nilde Iotti Teresa Mattei Angelina Merlin
Angela Minardi Molinari nella Molinari Rita Montagnana Maria Nicotra Rizzotto Teresa Noce Ottavia Penna Buscemi Elettra Pollastrini Maria Maddalena Rossi e vittoria Titomanlio
Questo
è il contesto della Costituzione italiana questo è il contributo
Che le donne hanno dato nell'ambito della nostra carta costituzionale questi di centotrentanove articoli che abbiamo sempre il presenti
Che s'rappresentano un po'a volte lo scudo stellare diciamo delle nostre libertà dei nostri diritti ma per diciamo rendere di agevole il cammino verso la parità di genere
Si sono susseguite una serie di leggi ordinarie che hanno sulla sulla falsariga delle norme e costituzionali hanno reso
Mi attuabile la parità di genere la prima legge della storia repubblicana né del quattordici giugno del mille novecentoquarantotto la prima legge che riguarda la parità di genere ed è la tutela sociale della maternità delle donne lavoratrici
La maternità è equiparata al lavoro
Sembra niente invece è importantissimo perché contrattualizzare questo principio che la maternità è equiparata al lavoro un principio importantissimo
Che non sempre veniva attuato perché nelle professioni molte delle leggi erano declinate al maschile
Ci tengo a sottolineare che non era la preistoria io ho preso servizio in questo diversità come ricercatrice
Ovviamente era sempre nella documentazione declinato al maschile quando si prende servizio bisogna anche portare un certificato di sana e robusta costituzione anche immagino anche molto ecco nel mio caso nel mille novecentonovantadue nel certificato di sana e robusta costituzione tra le analisi che dovevo diciamo ottemperare proporre c'era anche quella che riguardava la sifilide
La legge era del mille novecentotrentasei quando c'erano le campagne d'Africa ovviamente la sifilide era una malattia presente
Ma nel mille novecentonovantadue non esisteva nessun laboratorio di analisi che poteva diciamo fare svolgere questo questo
Test sulla sifilide
E ho provato a dialogare con l'amministrazione della Sapienza ma in realtà
Erano molto rigidi sulla necessità che io dovessi e produrre questo certificato insomma alla fine sono andata al Celio all'ospedale militare e dove ancora insisteva in quegli anni il servizio militare obbligatorio e anche loro si attenevano a questa
Rilegge del mille novecentottantasei per cui praticamente nelle carriere
Militari e anche per il servizio di leva bisognava pro produrre questo certificato e quindi io sono riuscito a entrare di straforo al Celio e ho potuto fare il il test sulla sifilide perché era Sempre tutto declinato al maschile e devo dire la verità va anche in queste aule del io ero giurisprudenza non c'erano professori donne cioè per me era passata sa automatico che i professori fossero tutti uomini e che le donne fossero allora si chiamavano cultrice della materia o ricercatrici però nei corridoi di della facoltà di giurisprudenza io non ho mai incontrato una donna professoressa ordinaria lezione questo per per molti anni
Mancino che nuove
A Scienze politiche
A giurisprudenza non c'era niente
Non tanto è si è aperta da pochissimo cioè non c'erano donne ordinarie cioè per me
A Scienze politiche si anciens et la scienza e politica però non c'erano professoresse
Donne di diritto ARPAP quindi che hanno
Due mila
Va be'comunque insomma
Ecco quindi questo era più o meno il quindi non solo nella magistratura
Ma non solo nel libro ex le professioni sono ricco le aperture alle professioni sono ricordate persecutore Anna Finocchiaro si è occupata appunto dell'ingresso delle donne in magistratura nel mille novecento
Settantacinque
Poi nel sessantasette la nella diplomazia pare però prima che sono stati banditi concorsi si arriva agli anni Settanta nelle forze armate nel due mila e poi abbiamo i tuoi primi generali
Donna del due mila venti quattro e per quanto riguarda
Le carriere
Diciamo declinate al femminile diventava
Tutto molto molto complicato nella nel volume la professoressa Calvano si acceso i riflettori sulle che sulla carriera universitaria e il mondo femminile nel volume c'è anche un interessante
Il saggio che riguarda proprio Hidri al terapeutici la medicina ha declinato tutte le nuove sperimentazioni intrigato su maschio
Tra i trenta e i quarantacinque anni che è stato tarato tutta la parte di sperimentazione delle dei dei Trio alle pelli farmaci sperimentali su sulla parte maschile della nostra popolazione
Quindi diciamo questa campagna
Diciamo questo cammino delle nostre diciamo costituenti è stato un cammino molto accidentato
E alcune di di loro hanno passato il testimone alle alle loro figlie
Alle alle nuove generazioni abbiamo ha ricordato Maria de ulteriori Jervolino la la figlia Rosa Jervolino è stato ministro della sanità è stato sindaco di Napoli è stata una delle donne
Della Democrazia Cristiana che a in qualche modo raccolto il testimone della madre e ha fatto sì che quelle i grandi battaglie in seno alla Costituente continuassero attraverso l'intervento del legislatore e ci accompagnata mi amassero fino ai giorni i nostri vorrei ricordare anche Angela Merlin
Angela Merlin era una deputati rissa nun giovanissima Marche ricordata per la cosiddetta legge Merlin a qualcuno di voi ha sentito mai nominare questa legge
Qualcuno di voi no solo se l'avete sentita nominare non voglio
La legge Merlin
Poco
Allora dovete sapere che in quell'Italia lì lì ma non proprio ancora dopo fino agli anni sessanta esistevano le case di tolleranza
Erano causando un bisticcio di parole tollerate le vecchie case di tolleranza
Non c'è era assolutamente normale che nelle citando i Paesi ma nelle grandi città ci fosse come distrazione per gli uomini il bar la partita alla vasca carte e la casa di tolleranza dove potevano usufruire delle delle prostitute e venivano regolarmente pagate con ricevuta
E praticamente questo era assolutamente normale che la prostituzione fosse legale
E anche assistita dallo Stato che comunque ovviamente non non non faceva nessun tipo di
Ispezione ostruzionismo era assolutamente normale ci fu una legge qualche anno dopo la Costituente cosiddetta legge Merlin per la consacrazione giuridica e la chiusura delle case di tolleranza
Quindi in questo
Un altro passaggio importantissimo perché la generazione che voi avete visto il via alla Costituente ma soprattutto
I militari che tornavano dopo la guerra era assolutamente normale anche lì c'era una destinazione sociale tra le case di tolleranza c'erano quelle di serie A era un po'la stessa formula che sia oggi
Nelle nelle discoteche no c'è c'è il diversity
Vinto però era solo dedicato agli uomini e c'erano delle case di tolleranza
Per l'upper class delle case di tolleranza per la vita il Class e delle case di tolleranza per la working class perché per la classe dei lavoratori perché non faceva molti di questi faceva i turni di notte
E nelle città delle grandi fabbriche Torino-Milano
Ovviamente gli operai non potevano andare nelle case di tolleranza saranno aperte di notte quindi c'erano le case di tolleranza attacca accanto alle fabbriche sono esclusivamente mattutine
Quindi in alcune città ancora oggi ci sono i cartelli che sono rimasti
Nei musei di Antropologia Torino-Milano accanto alla Pirelli Bicocca c'erano le case di tolleranza dedicate ai lavoratori che avevano orari mattutini
Quindi devo dire la verità io ho cercato anche accanto anche per rendere meno grigio la lezione di riportare proprio il contesto sociale antropologico in cui si inserisse il lavoro delle ventuno donne il loro coraggio il loro metodo di lavoro e anche POR diciamo accanto alla costituzione scritta
Questi centotrentanove articoli c'è anche la Costituzione che loro avevano vissuto una Costituzione evidente cioè portare il loro apporto pratico
Negli articoli della Costituzione e sottolineo ancora una volta e vedo vi prego tutte le volte che sentite parlare dell'articolo undici della Costituzione ricordatevi questo grande
Apporto sulla concetto di pace che le donne hanno voluto portare è stata proprio una scelta di pace
Quella che le donne alla Costituente hanno voluto apportare all'interno dell'articolo undici vuole vini in chiusura vi leggo questa testimonianza
Di Nadia gallico Spano
Le donne in costituente si erano fatte interpreti della domanda di pace che era emersa dal Paese dilaniato da cinque anni di guerra
Questo appunto si evince da una
Un incontro che si era fatto a latere della costituente l'otto marzo in occasione della festa della donna
Lei nostre fan di Mother le nostre madri costituenti partecipano a questo incontro a latere
Dei lavori della Costituente per l'otto marzo lo ricorda Nadia gallico Spano viene messa in luce e quindi che c'erano state in tutte le famiglie queste gravi perdite lutti sia come madri che come sorelle io ho ricordato
Il caso di Teresa Mattei che aveva visto suo fratello ventotto anni morto nella prigione di via Tasso le donne interpretarono il sentimento di pace di tutte le italiane e si sono mobilitate per riportare in qualche modo questo concetto di pace
Nella costituzione repubblicana e hanno chiesto di potere partecipare a latere dei lavori e quindi anche se non erano ufficialmente nelle commissioni difesa nelle commissioni che si occupavano
Della dell'articolo undici venivano in qualche modo sentite e e qui c'è stata questa importantissima
Contributori ricordato da Oscar Luigi Scalfaro anche lui membro della Costituente del del verbo ripudia da parte delle donne
Nadia gallico Spano la vorrei anche ricordare perché Nadia gallico Spano è un altro esempio di una donna che era stata in prima linea era nata
A Tunisi perché ricordatevi che erano gli anni delle colonie italiane il padre era un civil servant lavorava per l'organismo
Un amministrativo delle poste e si era formata diciamo in una scuola italiana in Tunisia la Tunisia viene occupata dalle truppe tedesche Donella nel quarantatré che noi diciamo ricordate che la guerra era cominciata in cui d Italia era amica di quello che poi è diventato il nemico cioè dalla quaranta al quarantatré eravamo alleati dei tedeschi e poi dopo l'otto settembre
Gli angloamericani abbiamo firmato l'armistizio e quindi i nostri amici sono diventati nemici i nostri nemici sono diventati amici insomma un po'complicato però è così quindi si trova nel quarantatré nella nella Nordafrica occupato dei tedeschi
E comincia a entrare nella Resistenza scappa a Parigi dove incontra i fratelli Rosselli che anche loro erano fuggitivi dal dall'Italia dove erano prigionieri
Nelle isole Eolie e comincia a entrare nella resistenza diede arrestata in Italia perché entra clandestina in Italia viene torturata quindi la cosa veramente importante è che per loro il sentimento di pace era fondamentale perché avevano visto la loro generazione sterminata
Chi era stato in guerra
Era morto pronte
Di guerra e chi invece era aveva contribuito alla alla Resistenza aveva visto e i loro compagni i loro amici venire
Sulle montagne ecco
Con l'occasione io vorrei a questo punto salutare e la coautrice del volume la Costituzione e donna la professoressa Natale che è stata diciamo bloccata
Da un
Terremoto si può dire che c'è stato sulle coste della mente la campagna e che ha in qualche modo richiesto una supervisione delle reti ferroviarie per cui ci sono stati dei ritardi sui treni però hanno consentito di la professoressa Natale arrivasse quindi la volevo ringraziare perché diciamo è stato anche il suo un accidentato percorso
Per arrivare per arrivare qui da noi e quindi l'accidentato percorso non è solo quello a cui ha fatto riferimento Presidente Napolitano verso la parità di genere ma è stato anche un accidentato percorso arrivare da Napoli qui a Roma la professoressa si è formata alla Federico secondo di Napoli e è una storica sia occupata
Appunto degli stupidi democrazia diretta Rousseau da Russo alla piattaforma russo anche alla partecipazione
Della democrazia immediata attraverso i social media e però oggi si parlerà delle contributo preziosissimo che ha dato a questo volume la costituzione e che donna
Buongiorno Bongiorno tutte buongiorno a tutti e mi scuso per questo ritardo che purtroppo o subito lei e quindi non non è stato causato danni però mi voglio comunque scusare perché veramente sono mortificata di questo diciamo ritardo con cui arrivo a questa lezione innanzitutto grazie a chi siamo invitato i quindi c'ha voluto qui stamattina per questo per questo per questa dizione
Lezioni che devo dire mi emoziona perché appunto viene computer una data molto significativa in questi ottant'anni esatti a cui fa riferimento il titolo della dizione appunto di oggi so che avete visto quel il messaggio augurale giusto Anna il messaggio di fine anno del presidenti della Repubblica e in realtà devo dire che penso che ci siamo tutti un po'emozionati quando abbiamo visto questo
Che nel messaggio punto disegnando il Presidente della Repubblica ha voluto ricordare in maniera così forte in questi in nel rievocare gli ottant'anni della nostra ripubblica il contributo delle donne
Alla formazione della nostra di pubblica quindi sicuramente ecco dicevo ad Anna ieri
Siamo qui per celebrare questo momento Bossi così importante però in realtà noi siamo qui soprattutto per portare il senso di una ricerca che abbiamo voluto compiere in questi inizi peraltro con il contributo anche
Vedo il professore Bonini e quindi e di tanti altri colleghi che c'hanno voluto dare il il Paul hanno voluto offrire appunto il loro contributo e in questo appunto in questo rievocare questo momento così importanti per la nostra per la nostra storia mio opposto come parte una decisione come una
Senta particolarmente significativa quella che il Presidente della Repubblica ha fatto neppure alle sue spalle in quell'immagine molto dalla forte carica simbolica della donna
Quel volto femminile che in realtà è fra la copertina dignità della rivista il tempo comparse quindici giugno del mille novecentoquarantasei per celebrare appunto la nascita della Repubblica
La scelta di porre quel volto femminile quel volto che poi ha richiamato il presidente realtà che era alle spalle del Presidente
Era molto significativa perché in realtà già si aveva la percezione siamo al quindici giugno del mille novecentoquarantasei
Di quanto fosse stato importante il contributo che queste
Dodici milioni di donne dodici milioni e più di dodici milioni novecentonovantotto mila
Centotrentuno donne avevano in realtà dato appunto andando alle urne potando non era la prima esperienza di voto sappiamo che c'era stata già
Un'esperienza di voto precedente appunto quella alle amministrative però era sicuramente quella l'esperienza più importante si consolidava un diciamo
Un diritto e soprattutto votavano pilota una sposta di tipo si appunto molto significativa io avendo veramente pochissimo tempo in realtà come dicevo il il libro e nasce la Costituzione donna nasce dalla volontà di realizzare una ricerca interdisciplinare no di leggere un fenomeno attraverso o quelli che sono più punti di vista e con uno strumentale più ricco il mio lo strumentario dello storico del diritto quello pregevole della professoressa Chimenti della costituzionalista e quindi di leggere questo fenomeno attraverso una lente
Mie più vincano qualcosa che peraltro e dico sempre anche gli studenti ossia a dei ganci un approccio Pan Sophie con o quando si studia c'è approcciare da più stati di che sempre qualcosa di arricchenti ed importante
E quando ha appunto la proprio in questi pochi minuti che mia posso utilizzare vorrei in realtà soffermarmi su tre punti il tre punti velocissimi ossia quando anche per per due studenti quando ci siamo trovarsi a dove il re esaminare le fonti a dover esaminare quelli che erano gli atti dell'Assemblea costituente
E soprattutto poi anche quando abbiamo cominciato a leggere che cosa dicevano anche di ventuno costituenti di come si erano erano arrivati a quel punto ecco io voglio descrivere Tree momenti l'attivista del voto
Il voto
Quindi le le ventuno costituenti che vengono elette la loro strategia lo farò veramente India pochissime battute anche per non tediarvi
La tesa ecco che cos'è il voto delle donne noi adesso lo leggiamo a posteriori come spesso ma come sempre accade hanno e storici
Ma dobbiamo immaginare che cosa e quale fosse l'atmosfera che in realtà era intorno al voto delle donne prima che questo potesse essere espresso appunto
Quel famoso due giugno del quarantasei ebbene la tesa ce la descrive molto bene Teresa Mattei Teresa Mattei in un i ecco descrive appunto quali quanti erano le e attese possiamo dire qual era l'atmosfera che circondava il voto la sera prima ecco rammenta
Mi ha c'era entusiasmo e partecipazione nelle case venivano fatti passare i facsimili delle schede e c'erano state all'epoca pressioni per indirizzare il voto femminile ecco il voto femminile è un'incognita
E qualcosa di di in qualche modo a cui si guarda con anche con diffidenza
In realtà non si sapeva le donne come si sarebbero espresse eccome avrebbero votato sicuramente il panorama era particolarmente articolato
Perché appunto diamo una pluralità di orientamenti che avrebbero potuto come dire essere espressi e poi il voto delle donne e il giorno prima della tesa
Visto un topo diffidenza da tutti visto con diffidenza dalle
Diciamo da coloro i quali ritengono che in qualche modo ripensa nonché in qualche modo questo voto possa essere in aggressione a quelle che sono le forze tradizionali e quindi non lasciar passare quelle visto che quelle che erano le idee progressiste
Ma questo anche con diffidenza dalle forze progressiste perché magari le nonne si sarebbero espresse per il mantenimento della tradizione quindi il voto delle donne prima di tutto un'attesa di qualche cosa che non di che che non si conosce
Né si conosce la partecipazione cioè quale sarebbe stata la partecipazione delle donne e invece le donne partecipavano partecipando in maniera molto massiccia
E in realtà espressero tutto il desiderio in tutto vanta un'attenzione verso per la realizzazione di una svolta che non era la svolta soltanto rispetto alla dittatura e acciocché appunto aveva preceduto quel voto
Bene anche l'opportunità di una svolta in quelli che erano i modelli tradizionali quindi è a una svolta
Che abbia ha un duplice significato da un lato c'erano le donne che avevano combattuto e quindi che arrivano in qualche modo dato il loro contributo fondamentale
Nella lotta per la liberazione quindi nella Resistenza bevono anche le stesse donne che avevano vissuto appunto la vita
Mi immobili tradizionali di amministrazioni di una vita familiare devastanti del loro ruolo di angeli del focolare quegli angeli del focolare che in realtà
E siamo stanchi
Consacrati come tale durante il ventennio fascista
Quindi e e l'occasione del voto è colta dalle donne in maniera massiccia
Ma giacché ho promesso che ecco sarei stata virus e quindi gli avrei portato subito alla seconda immagine assicura immagine invece che vi voglio proporre e quella dei dopo ossia all'indomani della appunto di voto che consacra questo risultato importante
Importante è tenuto conto comunque sempre che sono ventuno donne su cinquecentocinquantasei in assemblea costituente quindi appena il quattro per cento dovrebbero essere in villa
Diciamo del mia sul totale ed ecco allora che ecco come vengono accolte
Ci sono due cose che volevo appunto sottolineare come immagine che cosa dice la stampa il giorno dopo appunto questo questo ingresso delle donne e con la stampa non sottolinea affatto che il contributo che queste donne potranno dare non valorizza ma stavolta si sofferma su quelli che sono elementi anche estetici parla degli abiti di queste donne disfa puleggia su quelli che sono state le scelte estetiche che hanno fatto per presentarsi sulle scarpe c'è su tutti quanti elementi che non riguardano la sostanza di quel contributo
E quindi c'è una sostanziale impreparazione in preparazioni chiami dobbiamo fare a botte constatare ancora oggi che circonda questa partecipazione
Quindi attraverso questa diciamo questo questa questa cosa volevo sottolineare come in realtà
La storia a volte ci porti avanti Marras ma ci porti avanti in un mondo che impreparato ad accogliere quello che il grande cambiamento che si sta realizzando e ancora sempre sotto questo profilo immaginate che le schede che appunto Lele costituenti vanno compilare ecco richiedono l'indicazione del nome della moglie ossia tutto declinato al maschile
Le donne sono più niente in un mondo che è completamente declinato al maschile questo per farvi comprendere l'eccezionalità
Di quello che stava accadendo di quello che viene accusa Piercy in questa data e la profonde impreparazione di quello che c'è in turno
Eppure ecco allorquando hanno la loro possibilità ecco qual è il contributo quindi l'attivista il momento dell'elezione e molto velocemente il dopo
Ecco qual è il dopo che cosa qual è il contributo senza volerci soffermare sui singoli temi qual è il contributo che possiamo cogliere quello un po'trasversale a tutta la loro partecipazione
Allora innanzitutto la capacità
Di leggerezza
Mi ha all'unisono quelli che erano i battaglie che dovevano essere compiute
Ossia lui leggendo appunto e lei i loro contributi il il la loro voce ecco all'interno della costituente ci rendiamo conto e che tutte quante le volte c'è una convergenza
Verso una finalità comune che è quella di realizzare la sporta di cui avevo parlato inizialmente quindi non mi sono degli schieramenti è come prevediamo delle compagini maschilismo culto designati gli schieramenti e quindi siamo capaci di leggere anche quella che è la la il appunto l'appartenenza partitica politica molto forte
E com'è che non è questo lo leggiamo molto di meno c'è una convergenza la relazione mia sulla famiglia
Mi ha per esempio di Nilde Iotti trova un'accoglienza molto molto ampia ed entra in appunto e si oppone in maniera molto forte alla relazione corsa Nico quindi noi abbiamo una diciamo mi leggiamo la necessità di uno sforzo comune una strategia ossia
Quando vi è la necessità la compagine femminile in realtà si ricompatta al di là di quelli che sono gli schieramenti politici
E questo è un dato a mio giudizio molto rilevante perché fa accogliere quasi fosse lo spirito come queste non mi avessero compreso lo spirito
E della loro partecipazione e poi in ultimo
In in un altro aspetto che giudico molto importante fatto di aver compreso che la storica non aveva bisogno di una di a aveva realizzato già oltre un'accelerazione
Ed erano la loro partecipazione era il frutto di questa accelerazione storica dovuta a tanti a tanti gli eventi alla appunto la alla loro partecipazione alla alla lotta di liberazione
L'accelerazione si era compiuta ma questo ebbero anche una capacità molto importante quella di cogliere che su determinati aspetti su determinati problemi non si potevano raggiungere i risultati futuristici
E quindi la capacità anche di porre
Li Bassi avendo la consapevolezza che ci fosse appunto un domani un po'per parafrasare il e il film della Cortellesi
Che ci fosse un domani e che poi domani avrebbe potuto sviluppare qui qui quei piccoli a volte i piccoli grandi tentativi di che venivano esseri posti in essere
Penso che l'affermazione ecco
In tanti punti lo vediamo ma penso che l'essersi schierati contro il principio contro l'affermazione del principio della indissolubilità del matrimonio sia per esempio
Uno di questi aspetti fondamentali da tenere in considerazione perché grazie
A questo essersi schierato con forza e senza mezzi termini
Ecco sì l'Italia ha potuto per conquistare
Qualche cosa di molto importante successivamente e stesso dicasi per quanto riguarda l'accesso alle carriere pubbliche i alla magistratura ecco il senso di questa diciamo di questa impresa comune
Penso che sia poi una delle ecco delle edizioni che ci giungono direttamente da quelli a pagina di storia
C'è
Gli anziani
A maggior ragione per le difficoltà di arrivo la professoressa Chimenti la professoressa Natale che hanno curato questo libro la Costituzione donna peraltro con l'introduzione depresso Pitruzzella permette giudice alla Corte costituzionale con tre cose secondo me finale andata a casa
Dopo queste due bellissime introduzione il primo che il diritto di voto alle donne è una comune componente strutturale della nascita della Repubblica italiana perché perché è un voto rivoluzionario non solo in sé
Ma perché costruisce un nuovo thermos dalla a creando una sovranità davvero popolare tutti e in maniera universale creano un testo costituzionale secondo
Perché quel voto
Un voto che ha trasformato quello che era un ambito privato dove erano relegate le donne il focolare lancio del fu orale l'abbiamo detto mille volte
Ad un ambito pubblico il passaggio da privata pubblico costa alle donne e agli italiani che nascono con la rete con la lo stato italiano nel sessantuno due guerre mondiale le donne lo diceva Anna dapprima la professoressa Chimenti entrano nell'ambito pubblico perché la guerra e che le portano dentro l'ambito pubblico nonostante l'impegno appunto importantissimo
Delle suffragette non solo cioè di coloro che hanno combattuto per esempio anche durante la formazione dello Stato italiano immaginate il ruolo di Anita Garibaldi o Cristina di Belgiojoso
E tuttavia il solo senza due guerre il fascismo il voto alle donne non sarebbe stato terzo chiudo abbiamo dopo la costituzione trasforma attiva come ricorda appunto presidente professor Pitruzzella
Oggi giudice della corte una Costituzione che tuttora come allora anche al lavoro è stato ricordato benissimo delle colleghe
Delle ventuno donne lascia aperta ancora spazi non solo di libertà ma di nuova emancipazione stanno ritrovare dentro con le pieghe di quelle parole gli spazi del futuro che in passato ha disegnato grazie buon lavoro a tutti voi avete
Grazie grazie tutti e io concludo come si fa anche nelle Aule anglosassone con tre parole chiavi e che avete raccolto le tre parole chiave sono il domani lavorare per il domani
Non arrendersi mai ed essere sempre meglio di tutti gli altri queste sono le tre
Messaggio deleghe volte
No

più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate