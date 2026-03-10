10 MAR 2026
Separazione delle carriere e sorteggio dei membri del CSM: le riforme necessarie per una giustizia imparziale

CONVEGNO | - Scafati (SA) - 19:09 Durata: 1 ora 26 min
A cura di SI
Introduce: Francesco Alfredo Berritto (Comitato Sì Separa).

Saluti: Pasquale Aliberti (Sindaco di Scafati).

Intervengono: Umberto Limongelli (Rappresentante del Comitato Pannella Sciascia Tortora), Giuseppe Toraldo (Osservatorio Cassazione UCPI, Direttivo Libera Unione Forense), Giancarlo Nocera (Associazione Penalisti "Sebastiano Fusco", Luigi Bobbio (Magistrato Tribunale di Nocera Inferire, già Senatore della Repubblica - Fondatore Comitato SiSepara).

Modera e coordina Francesco Grimaldi (Consigliere Comunale di San Marzano sul Sarno).

Convegno "Separazione delle carriere e sorteggio dei membri del CSM: le riforme necessarie per una giustizia imparziale", registrato a Scafati (sa) martedì 10 marzo 2026 alle 19:09.

Sono intervenuti: Francesco Grimaldi (consigliere Comunale di San Marzano sul Sarno), Francesco Alberto Berritto (comitato SiSepara), Diego Chirico (assessore al Comune di Scafati), Umberto Limongelli (rappresentante del Comitato Pannella Sciascia Tortora), Giuseppe Toraldo (osservatorio Cassazione Unione Camere Penali Italiane, Direttivo Libera Unione Forense), Giancarlo Nocera (associazione Penalisti ''Sebastiano Fusco''), Luigi Bobbio (magistrato Tribunale di Nocera Inferiore, Fondatore Comitato SiSepara).

Tra gli argomenti discussi: Referendum.

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 26 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

Invece il pensiamo senza o no
Sì siamo senza microfono della sala c'è stato un guasto ieri dell'impianto e quindi ci scusiamo ma non c'è il microfono per cui azere un po'la voce ma non siamo tantissimi la sala credo che la questione in tema da bere
E grazie innanzitutto per essere venuti grazie a tutti quanti voi
Grazie tutti i relatori e poi ma magari uno per uno li ringrazierò quando gli passerò la parola
Il convegno di questa sera quest'incontro più che un convegno con voi nasce sulle motivazioni del referendum che faremo nelle prossime nei prossimi giorni
Rispetto referendum sulla giustizia la famosa referendum vedessi operino sulla separazione delle carriere
Io volevo solo introdurlo dicendo una cosa e passare la parola qualche fare introduzione all'avvocato De Vito che ringrazio per l'ospitalità siamo nella sua città così come ringrazio l'assessore che presente qual è il suo ritiro
Porterà i saluti dell'amministrazione il sindaco
E lo farà attraverso l'assessore ma mi ha mandato un messaggio per dire che cercherà di essere presente prima ancora che finisca per portare anche lui un contributo rispetto a questo tema a cosa che volevo da subito puntualizzare e che questo è un referendum che non ha bisogno di quorum l'unica cosa perché c'era molta confusione in questo senso
Quindi in generale negli ultimi anni nel referendum li abbiamo fatti si è sempre detti perché non si raggiungerà il quorum poteva essere utile o andare voleva votare per non raggiungere con qual è è importante andare a votare ed esprimere le proprie la propria opinione rispetto a al sì o no io passerei subito la parola avvocato abbellito per un'introduzione ti prego di pare parlare nel microfono sì devo anche anticipare che siamo in diretta su Radio Radicale
In questo momento vi ringraziamo ringraziamo l'emittente perché ci dà questa opportunità
Di avere dire di di avere questa diretta grazie
Una sera
Buonasera buonasera a tutti anzitutto voglio rivolgere il mio cordiale saluto a all'amico mio Diego dico onirico che euro di rappresentanza del Comune Scafati del sindaco Pasquale Aliberti
Voglio ringraziare ancora i relatori che interverranno nel corso di questo incontro voglio ringraziare i colleghi avvocati
Ai rappresentanti delle istituzioni perché c'è anche un consigliere comunale non la vedo e mia cugina Maria eccola lì grazie ai collega Donadio detto già tutti i cittadini voglio dire che sono intervenuti in questo piacevole momento di confronto
Ma il tema che noi sostanzialmente oggi discutiamo un tema che è abbastanza voglio dire sta tenendo banco quest'ultimo periodo no è quella separazione dei marmi del delle carriere tra giudici e pubblici ministeri
Che da molti anni centro di un dibattito molto intenso del mondo il mondo giuridico
Nella magistratura e nell'avvocatura ormai voglio dire trae origine da nata in più immemorabile è un tema che riguarda l'organizzazione della giustizia
Ma che in realtà tocca qualcosa di ancora più importante cioè il rapporto di fiducia che si crea tra i cittadini e il sistema giudiziario
Noi giuristi parlo della mia categoria
Sappiamo bene che il processo non è soltanto un insieme di norme e di procedure il processo anche ed è soprattutto una questione di equilibrio tra poteri e Garanzia tra le parti
La nostra Costituzione quindi pone al centro
Il principio del giusto processo che fondato sulla parità tra le parti e sulla terzietà
E l'imparzialità del giudice
Ed è proprio intorno a questo principio che ruota gran parte della discussione del sulla separazione delle carriere
Parlo da avvocato che si occupa di diritto civile quindi non ho esperienza diretta in tal senso
Ma nel processo civile siamo abituati a pensare il questo morbo confermare il dottore Bobbio che qui che ringrazio
Che ha il pensare che il giudice come ha un suo è un soggetto completamente strano ad avere etica delle parti
Da un lato c'è l'attore dall'altra parte c'è il convenuto entrambi sanno sono posti su un piano di piena parità nei confronti del giudice
Il signor appartiene a nessuna di queste tre parti
Di queste due parti ma il suo ruolo è quello di garantire l'equilibrio del processo e di decidere secondo diritto
Questo modello di distanze di neutralità del giudice uno dei presupposti fondamentali della fiducia dei cittadini nella giustizia
Nel processo penale invece l'assetto ordinamentale attuale prevede che i giudici e pubblici ministeri appartengono allo stesso l'ordine giudiziario condividendo lo stesso percorso professionale lo stesso organo di autogoverno
Anche la stessa stanza e c'è chi fa penale che molo puro conferma
Ed è proprio su questo punto che si concentra il dibattito ovvero che se non sistema processuale che si definisce accusatorio non sia opportuno prevedere una distinzione più netta da chi esercita l'azione penale e chi è chiamato a giudicare il referendum sul cittadini ex su cui i cittadini saranno chiamati a esprimersi interviene proprio su questo aspetto attraverso televisioni alcune norme della Costituzione che riguarda l'organizzazione della magistratura i suoi organi di autogoverno
Naturalmente si tratta di un tema complesso sul quale esistono opinioni diverse tutte meritevoli di rispetto
Ciò però mi sembra portante sottolineare perché credo con questo possiamo trovarci tutti d'accordo
Che la cui sono riguarda una contrapposizione come spesso si tende a sottolineare tra avvocatura e magistratura né tanto meno una battaglia contro qualcuno
Il punto della riflessione piuttosto un altro ovvero capire se nell'evoluzione del nostro sistema processuale sia opportuno rendere ancora più chiara distinzione tra chi accusa e chi giudica rafforzando la percezione di imparzialità del magistrato del giudice
Perché la giustizia non deve essere soltanto imparziale
Deve anche apparire tale agli occhi dei cittadini
Ed è proprio su questo terremo quello delle garanzie di riequilibrio tra i poteri e della qualità del processo che si inserisce il referendum su cui discutiamo questo sì
Relatori non seguiranno che seguiranno entrano certamente nel merito della riforma e delle implicazioni molto meglio di me
Delle implicazioni tecniche e costituzionali con maggiore profondità
Da parte mia mi limito soltanto a ringraziare tutti per la presenza per l'attenzione mi dispiace soltanto che c'è stato un qualche piccolo problema di natura logistica e con questo spirito di confronto e di approfondimento cedo la parola ai nostri relatori grazie
Grazie grazie Francesco passerella parola all'avvocato assessore Chirico due Presidente del Comitato del sì di Scafati quindi magari se oltre a un saluto istituzionale se cita elementi di confronto anche diciamo puntualizzando e quelle che sono le posizioni dell'altra parte cioè le posizioni del no perché credo che abbiamo organizzato questo convegno con le ragioni del sì ma interessante anche discutere e confrontarci sulle questioni del del no perché tollererò Boy al dottore Bobbio
Lei cosa che sospendendo sempre di più rispetto al comitato del no e la questione del sorteggio cioè la voce del sorteggio che che si dice
U puoi avere un cretino che entra nel CSM
Ho sentito trasmissioni autorevole ed è stato unico una persona autorevole che dicevo questa cosa alla domanda che io pongo a tutto a tutto il tavolo ma è possibile che un cretino mi giudichi
Quelle poi non può farci applicare o ancora
Si sente alzi la voce emerso dall'allora prima per prima cosa mi scuso per le questioni tecniche i problemi che abbiamo avuto purtroppo è una cosa di di questi ultimi giorni e ieri hanno fatto un altro convegno P. sempre per un confronto sì e no è purtroppo abbiamo il generatore rotte lo stanno costituendo quindi ringrazio voi per aver scelto o la casa di cittadini Scapa tesi come aula per questa importante confronto che ci vede ogni giorno ovviamente di più avvicinarci alla referendum e quindi porto i saluti del sindaco che purtroppo è un attimo impegnato in un in impegno istituzionale e spero che riesca ad arrivare prima
Finiscano i lavori diciamo così niente
Oltre a essere assessore al Comune di Scafati sono anche un avvocato
E sono il presidente Comit di uno dei tanti comitati civici che si sono formati in questi ultimi mesi con l'avvicinamento del referendum di questa riforma così tanto attesa e come diceva Francesco di cui se ne parla
Da da molti anni da tempo immemore ormai quindi è una cosa che va a che che che deriva addirittura prima di Berlusconi nei il problema era sollevato molto da Berlusconi però diciamo che è un problema che cioè tutti pesato nasce da molto molto prima
E bene secondo me il compimento
Della riforma della Codice di procedura penale
Che c'è stata nel mille novecentottantanove diciamo che con questa riforma abbiamo l'occasione di poter portare finalmente a compimento il sistema accusatorio che è stato introdotto con la riforma del mille novecento ottantanove questo va al di là della riforma del Codice Rocco che è sempre lo stesso dall'epoca
Del del fascismo però anche quello è stato modificato come Codice Penale però la riforma delle prove si è avuto col sistema di procedura penale del mille novecentottantanove
E si è addirittura vogliamo arrivare ai ai lavori preparatori della nostra carta costituzionale anche leggendo i lavori preparatori si riesce a capire che all'epoca ci furono non ricordo precisamente chi delle proposte
Di dividere le le carriere fra pubblici ministeri più che altro anche le funzioni più delle carriere tra pubblici ministeri e giudici il giudice che giudicanti diciamo così
Però all'epoca popolo fu accantonata perché ovviamente si veniva fuori dal ventennio fascista e quindi Sin Sin Sin Sin Sin predisse l'altre strade furono presi furono praticamente portate avanti altri altre strade quindi non si andò voglia specificare questa distinzione che
Oggi risulta secondo me da punto di vista legale necessaria ovviamente ripeto ancora per via la definì definitivo compimento della riforma della nostro codice di procedura penale
Per ragioni del no da quello che sto ascoltando ovviamente sia nei dibattiti sia sulle reti televisive ma anche in Generali socia al purtroppo come è stato anche per altri referendum costituzionali che non prevedono quorum ama prevedono soltanto una conferma da parte dei cittadini che si regala ai seggi a votare
Diventa una battaglia politica che va al di là della questione meramente tecnica dell'opportunità che abbiamo oggi finalmente di trovare un equilibrio anche a livello della del del alla all'interno del processo
Penale questa è un errore grande secondo me è quello che dobbiamo evitare anche noi che siamo favorevoli al sì ovvero non è una riforma che deve essere abbracciato soltanto dagli avvocati o soltanto da elettori di destra Fratelli d'Italia porci tale quello che sia ma è una battaglia che riguarda tutti i cittadini ed è una battaglia che deve essere trasversale
Non deve essere contro ma deve includere cercare di includere perché ci sono ampie fette di magistrati e qui stasera abbiamo l'esempio classico abbiamo il dottor Bobbio
Ma anche di elettori di partiti che non sono propriamente quelli a cui magari fa riferimento il governo in questo momento che sanno negli ultimi giorni sempre più abbracciando il diciamo il il sì legga il profilo del sì voglio dire quindi questa è l'unica cosa che ci tengo a sottolineare che non dobbiamo metterla non davano battaglia politica né contro nessuno ma boh dobbiamo spiegare ai cittadini che è un'opportunità che non va persa in questo momento storico perché il ripeto può c'abbiamo l'opportunità di poter finalmente avere un processo più equilibrato avere dei di me diciamo superare le logiche del correntismo all'interno della magistratura perché poi non dobbiamo dimenticare i danni che
Appare al quale abbiamo assistito che purtroppo derivano da questa
Deviazione del sistema perché diciamo che lui il magistrato
è uno che non si candida alle elezioni ma quello che si candida attraverso un concorso al svolge un ruolo di alta amministrazione se così vogliamo dire ed è un ruolo delicata e importante perché è il terzo potere dello Stato e come potere a sé stante deve essere è un potere che ha delle funzioni Eva ad incidere direttamente nella vita delle persone
E quindi è importante che anche all'interno della magistratura non ci sia nessun correntismo e non ci sia la possibilità da parte di un magistrato di potersi scegliere col col rigore dovrà giudicare sia per la carriera si per quanto riguarda la questione disciplinare
Perché voglio fare un esempio e tu sei un commercialista
Anche i revisori dei conti del nostro Comune sono sorteggiati dall'elenco della prefettura
E nessuno dice nulla all'interno del consesso civico perché giustamente sono persone che hanno dei requisiti e tu lo sai bene non tutti commercialisti possono essere nominati comuni come quello di scuole scavato i Comuni più grandi
E quindi dove sta scritto che anche i magistrati non possono avere un sorteggio per essere per diventare coloro che dovranno giudicare i propri colleghi possono giudicare ma i cittadini ovviamente i requisiti sono quella di vent'anni dodici anni eccetera eccetera li sappiamo tutti oppure vi spiegheranno ovviamente loro dopo però voglio dire dal punto di vista tecnico
Non cambierà nulla anche come composizione non cambierà nulla livello di proporzioni all'interno sia del CSM che nell'alta Kurt
Disciplinare quindi voglio dire non facciamoci sfuggire questa opportunità
Evitiamo di scendere sul piano prettamente politico ma portiamo avanti una battaglia e diciamo la possibilità di avere un cambiamento vero in questo momento storico e quindi cerchiamo di fare ovviamente il ventidue ventitré marzo di portare più persone al voto per per il sì che sia un sì trasversale perché è un CIPE per i cittadini italiani non è un sì per per gli avvocati o per i magistrati o per era è una battaglia riguarda tutti i cittadini quindi noi abbiamo avuto un esempio classico anche Bobbio forse subito un po'queste cose da fondato dalla magistratura l'abbiamo subita gruppi a scaffali col nostro sindaco che fortunatamente
Fortunatamente diciamo che è stato assolto perché giustamente più vorticosamente
Perché il fatto non sussiste però dopo dieci anni il tempo che a parte i soldi degli avvocati e le spese eccetera eccetera la sofferenza mo'tutto questo tempo purtroppo nessuno glielo restituirà più indietro e quindi
Grazie ancora per la partecipazione di tutti voi che siete qui stasera grazie ai relatori grazie Francesco per per aver organizzato questa cosa qui a Scafati siamo quella casa Dio nidi dei nostri concittadini schema divisi
Buon lavoro
Grazie assessore io passerei la parola all'avvocato Umberto Limongelli Umberto Limongelli del comitato Pannella Sciascia Tortora prima di passati la parola passo la parola con una domanda assessore diceva non deve essere una questione di carattere politico e sicuramente non lo deve essere anche perché il referendum non è di destra né di sinistra il Comitato Pannella quello che organizzatore quindi è colui che qualche anno fa ha preso un po'di firme per far sì che il per far sì che questo referendum andasse avanti e non mi sembra che il comitato pannelli sia di destra sostanzialmente al suo ex assolutamente no quindi oggi diciamo c'è una parte politica che poi ha fatto diciamo la riforma e quindi la sa sostenendo ma sicuramente non è è una questione di destra o di sinistra è una questione di buon senso perché che poi magari io su questo fare sempre a domanda voi al dottore Bobbio perché l'altra cosa che poi mi veniva ma se ci sono due CSM è questa la domanda che ti voleva affidare oltre alla questione e tutte e due presieduto dal Capo dello Stato perché così è la riforma quindi tutte e due presi dal capo dello Sco non cambia niente sostanzialmente quindi qual è la preoccupazione perché non dovremmo votare sì
Allora innanzitutto di ringraziamenti
A agli amici
Che mi hanno consentito di essere qui stasera
Come consigliere generale del partito radicale sono componente del Comitato Pannella Sciascia Tortora
E lo dico con un moto di orgoglio perché
Perché il partito radicale da sempre
Combatte
Quotidianamente non per interessi propri ma Pergola tutela dei diritti dell'umanità in genere in assoluto
Uno dei problemi più grossi caso sempre affrontato il partito radicale
è quello della giustizia dal mille novecentosessantanove da quando uscì lo striscione fuori il Palazzaccio
Di piazza Cavour della Cassazione con
La scritta giustizia giusta
Questo lo dico perché
Nel momento in cui mi si dice questa riforma viene portata avanti dal dal governo di destra quindi non va bene
Chi come me ha partecipato e ha capito qualcosa
Della scuola pannelli Anna spesa che
Pannella ha sempre detto che in una gli interessava Conti gli interessava cosa perché fare demagogia è la cosa più facile di questo mondo
Ma la democrazia italiana demagogia non serve assolutamente a niente
Il problema che
La sinistra che pure nel corso degli anni ha tentato con i suoi gli esponenti più volte
Di portare avanti questo progetto non ce n'è riuscita perché perché aveva altri interessi probabilmente
Aveva altri compromessi
Da dover assolvere
Ma o e badate bene che come partito radicale come Comitato non siamo per niente teneri con questo governo
Non siamo accondiscendenti in assoluto perché noi combattiamo per
Lo stato dei detenuti in carcere combattiamo per lo stato dei degli agenti penitenziari in carcere noi non siamo contenti che vengono inasprite le pene
E quindi questo è qualcosa che cd vide da questo governo
Ma noi pragmaticamente andiamo alla ricerca di ciò che ci unisce non di ciò che ci divide perché non abbiamo
Bisogno di fare demagogia abbiamo bisogno di risolvere problemi ora
Questa premessa era d'obbligo perché quando mi si viene a dire sì Wolde rivoluzionare la Costituzione si mente
La rivoluzione non sei
è una menzogna di articoli che vengono toccati vengono trasformati da un singolare al plurale
Il CSM non viene stravolto viene sdoppiato
Il vero grosso problema
E il sorteggio che va a intaccare quello che è il potere
Dell'Associazione nazionale magistero può essere il vero problema
No anzi sono altre questioni
Se ci fossero stati quattro CSM
L'Associazione nazionale magistrati tranquillamente non avrebbe fatto osso
E quando l'Associazione nazionale magistrati mi viene a dire che
Che questa riforma comporta
Per il potere l'ordine giudiziario viene sottoposto al potere politico mente
Sapendo di mentire e quei manifesti
Che ha messo pubblicitari nelle varie stazioni ferroviarie
Devo raccontare qualcosa che i media non dicono
Il Comitato Pannella Sciascia Tortora
Ha un presidente onorario che è il professore Giorgio Spangher a un coordinatore dell'avvocato Fabio Federico i quali non avendo scheletri nell'armadio essendo uomini liberi
Hanno potuto denunciare alla Procura della Repubblica il comitato per il rinnovo
Per quei manifesti che recavano un'informazione falsa e tendenziose è l'unico comitato che ha avuto il coraggio di fare questo
E non siamo andati alla ricerca del magistrato pubblico ministero non iscritto all'Anm
Si presenta la denuncia chi capita capito
Noi questi timori non ce li abbiamo ma tuteliamo i timori dei cittadini perché da sempre noi ci siamo fatti carico di farsi
Che i cittadini abbiano una Processo giusto ed equo per una giustizia giusta ed equa e non è vero
Che non è a favore dei magistrati è a favore dei magistrati e questa nostra battaglia
Per liberarli dal globo per le correnti politiche
Perché oggi ma guardate io già mi faccio certe domande che mi convincono sempre di più come risposta a votare sì
Dico se nel due mila ventidue non nel mille novecentoventidue nel due mila ventidue
L'Anm ha fatto un un referendum
Dove su quattro mila duecentosettantacinque magistrati
Che hanno espresso il loro voto
Pari al cinquantaquattro per cento dei votanti
Mille settecentottantasette magistrati
Pari al quarantadue per cento
Hanno votato
Per il sorteggio ora mi domando questi mille settecentottantasette magistrati
Che hanno votato per il sì peggio approfittando di un voto segreto e quindi non palese
Oggi come fanno a votare no
Tutti quei magistrati che in un orecchio io sono civilista non sono penalista Dini frequento poco le Aule penali anzi non li frequento affatto ma coi magistrati civili
Che in un orecchio data la confidenza dopo tanti anni mi dicono che voteranno sì
Non lo possono dire ma questo
Non significa qualcosa il fatto che tutti i magistrati che danno l'adesione pubblica la maggior parte sono in quiescenza o hanno già la settima valutazione o sono in procinto della settima valutazione cioè sono a fine carriera vuol dire che non temo no
Ritorsioni ma il magistrato detiene quarant'anni e che ha cominciato ad A due valutazioni se non si risponde perché
Teme qualcosa e questo non significa votare sì per liberare quei magistrati dal giogo e non è vero che nel civile
Non ha importanza perché io voglio che quel magistrato che deve deliberare
Sulle mie istanze di natura civilistica può essere la vostra può essere l'infortunistica può essere il recupero crediti
Può essere un patrimonio immobiliare una causa in successione ereditaria io vi può essere tranquillo
Sereno che quel magistrato
Non sia interessato in qualche maniera da qualcuno della sua corrente che lo possa spingere a
Quindi anche nel civile alla sua rilevanza
Ora
Ultima questione che mi viene da da dire
Io cerco di essere quando più diplomatico del possibile ma non sempre ci riesco
E purtroppo sono abituato a dire ciò che penso
Sarebbe nei termini ma a vostra disposizione padronanza di sé però
Ora dico ma se l'Associazione nazionale magistrati
Investe stanzia
Ottocento mila Euro
Per una campagna pubblicitaria a favore dell'inno
Ma qualche domanda qualcuno se l'ha fatto
Ora non sento Laura
Pepe mi vendo rapine noi lo facciamo noi lo facciamo per tutelare i cittadini e tutelare la Costituzione
è una menzogna primo perché indossano la toga come la indossi Ovidio e come il suggello io la costituzione e la tutela non loro né più nemmeno ogni anno due non è vero che lo fanno per tutelare la Costituzione perché mi domando l'Anm
Pochi anni fa quando la nostra Costituzione è stata violentata calpestata vilipesa
Da una manovra demagogica populista vergognosa diminuzione del numero dei parlamentari l'Anm dov'era
Quanti soldi ha cacciato per far sì che il Movimento cinque salvo le stelle
Non era un razzo russo per i dilettanti allo sbaraglio
Per acquisire un Boldini potere
Dal punto di vista della
Della immagine
Populisti fino alle estreme conseguenze uno vale uno
E stiamo ancora pagando il superbonus e stiamo paga ma uno MM lo veda e l'Anm quando intonsi di accesso alla giustizia civile aumentar don sempre di più
Anche per via della mediazione obbligatoria dei tempi che passano dei costi che aumentano
Quello non è una violazione della norma costituzionale
E la M
E né dovere cosa dice e cosa ha fatto
Allora il problema è il sorteggio parliamoci chiaramente
Il problema è che perdono il loro potere di nominare con una finta elezione i loro componenti all'interno del CSM
E voglio dire Palamara lo scandalo Palamara ma è possibile che nessuno se lo ricorda tutti si sono dimenticati
Abbiamo avuto un colpevole ed è Palamara radiati
Quattro Christie di magistrati componenti del CSM deciso a Londra quelle parti passante
E tutti gli altri che telefonavano chattava non avevano la volontà di andare a fare il fuori ruolo perché è comodo andare con la macchina blu
Nel ministero invece di stare dietro una scrivania a guardare le misure di sorveglianza e dare la libertà ai detenuti che hanno bisogno di avere tempi lunghissimi per vedere esaminato un loro una loro legittima richiesta ma stiamo scherzando
E questo niente è successa
E mi dicono che i procedimenti disciplinari sono i più alti d'Europa sarà vero
Le censure che vengono comminate le sanzioni che vengono comminate sono bassissime scarsissime a meno che
Non sei fuori dal gioco delle correnti e allora a quel punto benché essa Motta faccio vedere io queste il CSM garantito dall'Anm che voglia di non è un partito politico come non è un partito politico scende liscio
L'indice di scioperi parla col Governo parlato venisse Rocca ex Borsa ottocento mila euro per una campagna referendaria che magari ne avessimo noi come partito radicale
Quante cose buone potremmo fare ma purtroppo hanno nessuno ci pensa neanche i media nessuno perché sfido chi di voi sapeva che il Comitato Pannella Sciascia Tortora aveva presentato la denuncia contro il comitato per il no nessun perché perché non fa audience
Invece sei avessimo fatto il comitato per il no noi del partito radicale a guarda che belli saranno dalla parte nostra contro il problema è che il partito radicale
Scheletri allarmati non mia paura timori reverenziali norme a e combatte combatterà Sempre per la tutela dei diritti dell'umanità grazie
Andrà proprio grazie ma mi sono ricordato Romano ho fatto una mossa
Plastica che può servire a memorizzare l'importanza di questo referendum c'è una parola
Per contraddistingue
Questa riforma costituzionale con l'acqua
è circa una parola molto in disuso ultimamente
Perché questa parola è una parola che consente di arrivare a una riforma che sia Genetica
Dall'origine da quando preparano il concorso devono essere due carriere separati
E poi c'è un'altra parola che contraddistingue questo questa riforma costituzionale
Estetica
La separazione far sì che si manifesti
La differenza tra pubblico ministero e il giudice vedere a braccetto il Pubblico ministero con il giudice che cammina per strada o vanno al ricevimento insieme a me avvocato mostrata Hausa niente li occupa non venne mai martedì diritti dei cittadini che io ho il dovere di tutelare grazie
Grazie impone
Grazie avvocato Limongelli
L'intervento molto come dire molto sentito del tuo intervento molto sentito eppure molto come dire è chiaro chiaro per tutti quanti noi passare la parola l'avvocato Turandot penalista
Al quale però fare anche al quale fare anche però una domanda una cosa che sentivo
Ieri sera che in un altro una cosa che sentivo ieri sera in un altro servizio
Era la polemica sul fatto che spesso magistrati che hanno fatto grande indagini
Poi però andate tutte quante a carte quarantotto senza condanne senza niente volevo anche strade hanno fatto voi carriera e questa era una polemica che faceva è è una cosa che sosteneva chi sostiene il sì non potrebbe essere anche in questo senso un giudizio rispetto alla carriera del magistrato parliamo di quelli chiaramente che fanno penale
Cioè quando un magistrato fa un indagine stiamo parlando in pubblico ministero ma quando fa un indagine se quell'indagine arriva condanna condanne definitive cioè avere il numero di processi che vanno a condanne perché
Mettere il sistema italiano che è degenerato e può riguardare tutti quanti noi io l'ho vissuto ormai quindici anni fa in prima persona
Per un fatto professionale tostato coinvolge come
Per la verità non lo è tanto io l'ho vissuto in prima persona per un fatto professionale perché lo ricordo alla sala anche perché ci fu una truffa di una società della quale ero presa nel collegio sindacale quindi fummo coinvolti alla pari con gli imprenditori che avevano fatto questa truffa fino a poi dopo tre giorni quattro giorni gli interrogatori di garanzia di il Gip il quale annullato i provvedimenti però nel frattempo ancora oggi sì è ancora oggi perché abbiamo fatto una serie di azioni per far cancellare le notizie dal web eccetera ancora uno due notizie stanno sul web e non riusciamo a capire
E non riusciamo a cancellarle nonostante voi c'è stato un vero cioè si applica un'assoluzione con formula piena per non aver commesso il fatto e cedere nonostante diciamo il Gip stesse
Perché in questo caso vedere la magistratura ha funzionato perché il Gip che ha revocato le misure che aveva fatto il problema quale e che non l'avrebbe dovuta fare perché non c'erano esigenze perché le ha fatte senza leggere niente
Perché la stessa documentazione che gli è stata mostrato all'interrogatorio di garanzia era in suo possesso
E quindi diciamo ne parlo con amarezza ma dovrebbe essere questo il grado di valutazione che dovrebbero ricevere i magistrati cioè tu fai un lavoro quando questo lavoro non perché tu devi condannare per forza una persona se tu
Blocchi una persona arresti una persona siamo nell'ambito penale ma potrebbe essere lo stesso ragionamento nel civile rispetto alle sentenze rispetta le sentenze appellate perché chi fa il primo gran ebbe gli vengono riforma delle sentenze per esempio potrebbe essere quell'un metro ritiene
Questo era la domanda s'
Grazie Franco
Consentimi però prima di ringraziare innanzitutto il Comitato Pannella Sciascia Tortora che ha organizzato questo evento nonché Franco del rito il comune di Scafati che ci ospita ma credo non solo Scalfaro che anche Sammarzano e qualche altro comune coinvolto sì il problema si pone sicuramente si pone perché
Diciamo che statisticamente il cinquanta per cento dei processi che arriva a dibattimento finisco in assoluzione
Quindi c'è un primo dato statistico che ci dice che sicuramente o il filtro non funzionò le indagini sono fatte male
E per giunta
Come
Il problema è che se la vediamo dalla parte dell'imputato non credo che sia della della Sessa della stessa opinione e il filtro che dovrebbe funzionare quello del Gip Egitto che però è un giudice che appartiene allo stesso ordinamento giudiziario oggi diventato potere giudiziario
Unico e del quale si chiede la la separazione
Inutile dire perché gira dovunque che dei mille cinquecento arresti che ci sono stati un po'di anni fa a Catanzaro ben pochi sono arrivati a condanna io ho partecipato a qualche udienza colà
Vi posso dire che lo schieramento di forze dell'ordine intorno all'aula bunker e che stava a Lamezia Terme era una cosa impressionante
Prima nello dell'esercito secondi polizia e carabinieri terzi dei vigili urbani poi c'erano le guardie giurate all'interno negavo la e quant'altri all'improvviso mentre facevamo udienza
Un rumore un frastuono era l'elicottero che per ordine dell'allora procuratore capo di Catanzaro doveva controllare qualcosa eravamo quattro avvocate con tutte quelle forze dell'ordine la intorno
Potete immaginare che fine avrebbe fatto se fossimo sta del in qualche modo toccati dai per la verità persone perbene
Quale il problema il problema vero è il problema vero il sorteggio perché perché tutte le modifiche ci sono state hanno trasformato il consiglio da una rappresentatività di tipo categoriale o se volete anche corporativo in un potere politico e ideologico ma non lo dico noi io non lo dice Toraldo lo dice Ferri ma già dal due mila e cinque nei nei suoi scritti
Proprio perché diventano espressione delle varie corrente
Io faccio un passo indietro
Perché vorrei toccare dei punti un po'di tipo diverso il codice del mille novecentotrenta prevedeva una figura che era quella del pretore
Che cos'era il pretore Teodora era un è un figura abbastanza singolare perché era pubblico ministero pensile dottore Bobbio pure sia passato per quella fase
Era pubblico ministero è poi l'OPA andava in dibattimento e si trasformava da Pubblico ministero in giudice di quello stesso fascicolo che lui aveva istruito
Era previsto dal Codice Rocco il Codice fascista perché dobbiamo dare anche una caratterizzazione è una connotazione per un motivo molto semplice che vi dirò tra poco
Quel io vi dirò che come spesa per Sarfatti vice pretore per cui io ho gestito una di queste fasi ma anche qualcun altro tipo l'emissione delle misure perché all'epoca il Pubblico ministero
E anche il pretore in fase di pubblico mi servo deve emettere delle misure e poi le Giudicarie senza
Che cosa succede indigenza del codice del mille novecentotrenta
Il nuovo Codice è quello di cui stiamo parlando il codice Vassalli entra in vigore nel mille novecento ottantanove dopo che era stato votato nella mille novecentottantotto e
Quindi nel mille novecentocinquantotto quando viene istituito il CSM siamo ancora sotto il vigore del codice che prevedeva la figura del pretore pubblico ministero e giudice insieme
Quindi era giocoforza che quell'ordinamento giudiziario in quel momento non poteva prendere il pretore mandarlo a mare
Doveva necessariamente prevedeva una figura dove c'era sia l'accusatore iniquo l'investigatore o comunque chi svolgeva le indagini insieme chi giudicava
Ora che cosa succede i padri costituenti
Realizzano quella Costituzione che noi tutti conosciamo e qui permettetemi di dire una cosa sui cinquecentocinquantasei con padri costituenti
Si parla tanto di Marcel Massoneria massoni attenzione e quant'altro c'erano per lo meno settantacinque massoni dichiarati
In quella costituente poi probabilmente ne erano anche di più
Ma quelle persone si ispirano a quel tal Montesquieu dell'Illuminismo francese massone anche lunedì che aveva teorizzato la divisione dei tre poteri legislativo esecutivo e giudiziario
Quindi quando ci vengono a parlare della P due di Gelli oggi Giuseppina continua a dire che c'è il problema della P due ricordatevi Carlo Alberto Dalla Chiesa che credo che ci sia impossibile non ricordare come un errore della nostra repubblica era iscritto alla P due
Ma questo è storia e documentazione perché noi dobbiamo fare chiarezza noi dobbiamo riportare la verità ai cittadini
Faccio ancora un passo indietro
Mille novecento sette dopo che lo Statuto Albertino aveva introdotto una sorta di nomina della la della inamovibilità dei giudici nominati dal re nel mille novecentosette c'è la legge Orlando
Sarò velocissima in questa ricostruzione storica che aveva previsto l'istituzione di un Consiglio Superiore della Magistratura parzialmente elettivo e l'irrogazione delle sanzioni disciplinari era fatto da questa corte suprema disciplinare
Quindi stiamo parlando di un Periodo pre fascista quando già si prevedeva una Corte Superiore disciplinare
Poi con l'avvento del fascismo a be'fu eliminata completamente l'elettività del Consiglio superiore della magistratura nominati dalla dal ministro di Grazia e Giustizia dicevo la con la Costituzione sì prevede che spettina consiglio su quello della magistratura sia alle carriere che le promozioni che i trasferimenti anche le assegnazioni stiamo parlando del mille novecentocinquantotto
Ora
Vi dicevo sotto la vigenza del codice Rocco entra in vigore
Il CSM
Bene sappiate che noi abbiamo quattro codici in Italia abbiamo il Codice Penale il Codice civile il codice di procedura civile Codice procedura penale
L'unico dell'era repubblicana è l'attuale codice di procedura penale
Gli altri sono ancora risalenti al periodo fascista
Quindi abbiamo peraltro un codice che è stato emanato da un partigiano
Socialista oltre che professore universitario che si chiamava Giuliano Vassalli ma ci andremo tra Nesta
Io mi soffermo chiuso la Costituzione che superare perché Giancarlo sicuramente toccherà altri aspetti del di carattere penale
Noi partiamo da un equivoco che quotidianamente commettiamo anche noi due ci rivolgiamo ai pubblici ministeri chiamandoli signor giudice
E già questo un fatto culturale che ci caratterizza da questo punto di vista perché l'errore lessicale diventa poi esso stesso un non motivo di di confusione
Io penso che nel due mila undici voi tutti avete avuto questo scrigno a casa
Che probabilmente avete riposto da qualche parte in questo scrigno c'era la Costituzione che era stata emanata nel mille novecento quarantasette voi entrato in vigore a gennaio il quarantotto se andate a vedere l'articolo centoundici come era stato partorito
Dai costituenti era ben diverso
Quindi la costituzione è stata già modificata in questi in questi anni e se verificate la Costituzione è stata modificata ad oggi
Quaranta sei volte quindi non possono dire che è un attentato alla Costituzione la costituzione non si tocca
La Costituzione va attuata Neu
Vogliamo la difesa della Costituzione perché vogliamo l'attuazione di un principio sacrosanto che nell'articolo centoundici della costituzione che è stato modificato nel mille novecentonovantanove
E adesso vediamo come e da allora non si è ancora riusciti ad arrivare a quello che già nel mille novecentottantanove voleva fare Vassalle
Cioè vale a dire la separazione delle carriere
Quando è entrato in vigore il codice
Articolo centoundici vi dice appunto che
Ogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti in condizioni di parità davanti a un giudice terzo e imparziale
Quale il problema che ci tocca
Contraddittorio dei io credo che nessuno di voi si entra di una volata finale spero e vi auguro di non entrarci mai
Ma nelle Aule civile avete sicuramente visto un attore un convenuto e un giudice che perso esattamente ciò che si deve attuarne il processo nel processo penale
Perché la norma costituzionale è stata modificata nel senso di parità delle parti davanti a un giudice terzo ma si è aggiunta una parola che sembrerebbe inutile terzo
E imparziale imparziale perché non vede appartenere allo stesso ambito di una delle parti non deve essere certamente né appartenente all'ordine dei magistrale dei pubblici ministeri
Ne niente essere di parte rispetto rispetto agli avvocati questo e il principio focale ma c'è un altro aspetto per quanto riguarda i pubblici ministeri si dice il Pubblico ministero diventerà il sugo il superpoliziotto avrà un potere enorme oppure sarà sottomesso al potere esecutivo bene
L'articolo centododici della Costituzione ma vi prego leggete euro leggetela costituzioni fatevi delle idee vostre non state a sentire me o
No non sarà sentire pensare a leggere voi fate dei voi una ragione sulle norme l'articolo centododici dice che il Pubblico ministero all'obbligo di esercitare l'azione penale vale a dire che qualunque
Denuncia viene portata
All'attenzione del pubblico ministero delle agire deve procedere allora sì all'obbligo dell'azione penale come può essere sottoposto al potere esecutivo come può essere
Limitato dal potere esecutivo come può essere indirizzato dalla dal potere esecutivo lasciatemi
Spezzare qua che lancia anche a favore di qualche
Pubblico ministero della DDA di Napoli che ha avuto il coraggio di dire Mannori
Pubblici ministeri da questa riforma non non non abbiamo nessun limite al nostro potere investigativo e poi i nei cinque minuti che mi si dice che mi sono rimasti
Scusatemi quale pensate che potesse essere erano i cinque minuti quale poteva essere il miglior il miglior procuratore nazionale che vi può venire a mente ai in prima battuta Giovanni Falcone
Giovanni Falcone mai diventato procuratore nazionale perché le correnti lo hanno stroncato perché le correnti gliel'hanno impedito
Bene
Ora
Vedete vedete soltanto un problema di sorteggio e ho finito giudici popolari penso che vedete di tanto in tanto le Corti d'Assise i giudici popolari vengono sorteggiati fra voi cittadini allora c'è fiducia nel cittadino
I ministri vengono giudicati da magistrati sorteggiati sono capaci di giudicare dei ministre il Presidente della Repubblica se viene messo sotto processo viene giudicato da magistrati sorteggiati bene un magistrato
Scrive settecento minimo settecento sentenze all'anno capaci di giudicare minimo settecento cittadini non è capace di giudicare un collega per sapere se è degno di promozione di un trasferimento poi di essere portato alla
Permettetemi permettetemi soltanto un ultimo passaggio
E qua dobbiamo ringraziare radio radicale perché Radio Radicale ecco quello che vi dicevo fatevi un vostro convincimento leggendo le norme radio radicale
Quando apre i microfoni rilasciata estivi e basse registra tutto non taglia non fa a pezzi non fa collage
Grazie a radio radicale è stata smentita quella falsità su Falcone che era contro le separazione delle carriere hanno ripreso l'intervento di Falco
Palamara è stato detto dopo Palamara che bisognava fare il sorteggio l'ha detto un procuratore facciamo nomi lo sappiamo Gratteri
Lo ha detto Travaglio hanno detto che c'erano a favore l'unica cosa era da fare il sorteggio oggi però siccome lo chiede la sinistra la lo chiede la testa non va più bene per per la sinistra Vassalli
Vassalli quando entrato in vigore il codice
Ha detto se
Non si fa la separazione delle carriere il mio codice di procedura penale non funzionerà
è stato detto che questa intervista che era stata fatta financial talent non esisteva i colleghi di Napoli hanno dovuto rintracciare torti da dietro dica Erickson il quale venuto a Napoli ha detto io l'intervista l'ho fatta eccola qui l'ho pagato anche diritti e quant'altro
Allora la riforma ingiusta la riforma
Se è di destra non va bene se di sinistra va bene se è giusta è giusta e basta e va votato sì perché è giusto ultima notazione
Proponiamo di istituire collegi di revisione costituzionale un'Alta Corte competente a giudicare l'impugnazione sugli sugli addebiti vicina dei magistrati e sulle nomine contestate
La realizzazione di un processo basato sulla parità delle parti e la terzietà del giudice il nostro progetto in materia di giustizia penale il tema delle separazione delle carriere appare ineludibile
Per garantire un giudice terzo e imparziale il programma elettorale del partito democratico del due mila ventidue oggi non va più bene
Grazie avvocato Toraldo grazie Peppe
Passerei la parola subito all'avvocato Nocera con un preghiera è un quesito da Brighi era di essere breve perché siete tutti avvocati quelli che sono intervenuti stasera e poi ci sarà il un magistrato che vorrei lasciare un po'più tempo per le conclusioni
La domanda era in grandi non ha una di tribunale Andreotti parlava di architettura dell'aula del tribunale con una battuta simpatica rispetto alla giustizia disse che a Porta a Porta una sera disse che il problema degli architetti
Perché avevano scritto alle spalle del del tribunale già uguale per tutti fu simpatico specie io mi riferiscono altra cosa accusa e difesa fisicamente stanno allo stesso livello
E da qualche anno è consentito anche alla difesa di fare indagini difensive altare dei pubblici ministeri
Quindi diciamo ci siamo già avviati verso questa separazione perché oggi invece c'è problema rispetto al fatto che si dividono definitivamente questa domanda
Una sera a tutti e grazie della possibilità di avere dato all'associazione che oggi rappresenta ore frazione avvocati penalisti Sebastiano Fusco di intervenire su un argomento così
Importante almeno per noi che siamo siamo addetti ai lavori
Questa posizione paritaria che turni rappresentare plasticamente nel rumorosi nella nella realtà solo una un effetto ottico
Perché di fatto non c'è alcuna parità anche in quelle che tu chiami indagini difensive
Restano carta straccia in un fascicolo del Pubblico ministero prima dell'Egitto poi le forse è forse con un dibattimento un po'più strutturato possono guardano inventario quando non ci indaga quando non cintati
Ma quello è io la la reputo una una nota di merito l'indagine vuol dire che abbiamo noi che siede anche versatile ad Assisi silenti morire simili ma io non prova che io io non in verità non più anche perché io voglio vi tutto direttamente un'esperienza del CSM
Avendo seguito un caso particolare
Di un magistrato
Di un magistrato che
Era buona fede riesce riesce viene indicato come capo dell'ispettorato
E le ve lo racconto perché è un fatto anomalo al massimo viene scelto quella magistrato capo dell'ispettorato perché non è stato segnalato da alcun politico all'interno della magistratura perché l'Anm nona sfrondato quello che era l'interesse a entrare nel ministero quindi Bonafede sceglie un magistrato
Sulla scorta di un curriculum e non perché altri magistrati segnalavano la sua presenza e il suo nome e vi dico di più
Neanche due anni
Napoli apre un fascicolo
Inventato un perché inventato
E dopo il magistrato si dimetterà perché è una persona seria era una persona seria oggi non c'è più si dimetterà subito
Resterà a bagno Maria scusate il termine ma resterà fermo il fascicolo due anni due anni in attesa che poi cambiasse il ministro che venisse
Indicato un nuovo responsabile dell'ufficio e dopo due anni stranamente lo stesso pm che aveva deciso di scriverlo lo stesso Gip che aveva poi
Autorizzato intercettazioni perché poi questo è un altro tasto dolente nel senso c'è un costo enorme nella giustizia decidono di archiviare
Questo per dirvi cosa per dirvi come la magistratura oggi
è diventato il sindacato soprattutto le nenie un vero e proprio partito politico ai tempi della Democrazia Cristiana disse una le botteghe oscure sedere fra molti qualcuno se le ricorderà il famoso Governo ombra
Oggi la magistratura non è più un governo ombra oggi la magistratura
Ha superato per potere e per autorevolezza anzi autorità no autorevolezza gli altri poteri dello Stato
Io da avvocato ho paura a dovermi far giudicare da un magistrato che fa campagna elettorale che cerca una rappresentanza politica che oggi indiretta perché alla fine
L'esposizione non si è ancora manifestato del tutto ma con questo referendum la magistratura avvenendo fuori di fianco a dei partiti politici
Appoggia partiti politici per il no alla riforma contro cittadini che invece in qualche modo come Noè almeno combattono per una riforma giusta
E questo è il passaggio più grave perché voi ebbe lo vedete tutti i giorni la magistratura trova una sponda formidabile nella stampa
Nel giornalismo prezzolato e allora radio radicale che ci permette di intervenire e di parlare liberamente anche adottando linee scomode
è una mosca bianca in un mondo dove lo scoop poi la notizia il sospetto perché per questa la cosa che più fa male il sospetto che la Stampa pubblicizza veicolando notizie che
Indirettamente ma lo sappiamo come arrivano alle alle fonti giornalistiche notizie perché voi all'Italia la procura ci sono cento mila Cordì prima ce n'erano cento mila oggi ce n'è uno solo perché il nostro parlo per la mia
Come dire per la città da cui provengo che Napoli alla fine il nostro produrre capo in poche parole a
Convogliato tutte le notizie nella sua persona no perché ha concertato perché adesso non c'è più nessun pm si è vero che danno notizia i giornalisti tutti arrivano daccapo della procura non solo quante conferenze stampa vengono indetti tutti i giorni c'è una conferenza stampa per l'arresto dell'extracomunitario per l'arresto del tranne per l'ospedale sotto processo solo Conf
Penso e stampa
L'arresto lo fa il pm a me non sembra faccia teme l'arresto il pm chiede una misura cautelare che un giudice concede e il pm si mette la stelletta sul suo bavaglio per dire abbiamo fatto un'operazione abbiamo sgominato una banda di criminali da vedere quattro ragazzini pericolosi perché sono pericolosi ma quattro ragazzi che non riesco neanche a ad accoppiare scusatemi la volgarità due parole nella o comunque due dinamiche delinquenziali di quelle seri ma dicevo quello che il rischio più grande ed è il pericolo maggiore e questa politicizzazione della magistratura oramai l'Anm è scesa in campo ha manifestato tutta con tutta la sua virulenza
Il come dire la la la la la versione messo gli altri poteri dello Stato
Perché se io mi ti contesto nota a Corte disciplinare in cui il capo dello Stato tutti elegge ti indica tre nominativi tu contesti anche l'imparzialità
E l'autorevolezza del capo dello Stato ed è qualcosa di una violenza inaudita io penso di più di non di non poter dire otto mi attengo al ai tempi che ami anche se non ischio ti ringrazio ringrazio tutti voi passo la parola al dottor grazie
Grazie dobbiamo lasciare tra venti minuti la sala perché cessata e ringraziamo ancora al Comune di Scafati per l'ospitalità però diciannove sedi dipendenti alle otto e mezza dobbiamo lasciare la sala quindi abbiamo venti minuti che lascerei al dottore Bobbio con una domanda anzi con due domande dottore una e per quello che dicevo prima rispetto a sorteggio quindi vorrei se possibile
Che ci facesse capire perché ci sta questa notizia dal comitato del no rispetto a sorteggio
Le magistrato di lunga data contando esperienza e quindi sicuramente ci potrà diciamo spiegare meglio questo aspetto e poi anche un'altra cosa
All'interno dell'Unione Europea e credo che solo due Paesi vitali altri due credo che ancora non il sistema dove la parte i pm i giudici sanno nello stesso organismo ma gli altri ventidue credo Paesi invece hanno questa separazione perché se la quasi totalità dei Paesi europei alla separazione in Italia ci impressioni amo così tanto se
Andiamo verso questo sistema grazie
Grazie a voi grazie dell'invito i tempi sono stretti sentimenti le domande sono quelle che sono è stato detto tanto
Aggiungiamo qualche cosa ma così tanto per completezza
Il sorteggio perché spaventa tanto non spaventa sorteggio è come dire segnerebbe nel momento in cui vincesse il il sì cosa che ci auguriamo tutti
Segnerebbe la fine del potere di controllo dell'Associazione nazionale magistrati sul Consiglio superiore consiglio sulle dalla magistratura nella sua attuale formulazione quindi unico di fatto il braccio operativo dell'Associazione nazionale magistrati il braccio armato di cui all'Associazione nazionale magistrati
Perché è il meccanismo elettorale che lo ha reso tale
Sistema elettrico diciamo dell'elezione per andare a comporre un organo organismo
è un sistema legato direttamente alla funzione rappresentativa di quell'organo
Il Parlamento per esempio il Parlamento viene eletto dai cittadini perché è chiamato a rappresentare tutti i cittadini italiani nessun varie comparti colazione
E
Quand'è che un organo si può definire rappresentativo quando e deputato ad adottare provvedimenti generali e astratti cioè provvedimenti che riguardano la generalità dei cittadini
Il Consiglio superiore della magistratura invece non è un organo rappresentativo e non perché lo dico io è una zona di alta amministrazione quindi non è basato sul principio della rappresentanza e la
Profonda definitiva radicale differenza rispetto a un organo rappresentativo legata alla a quello che fa
Il Consiglio superiore è chiamato ad adottare provvedimenti singoli che riguardano singoli magistrati ogni volta che si è rotto un provvedimento il Consiglio superiore peraltro come tanti organismi organi costituzionali nel corso degli anni ai sondato in maniera violenta e si è appropriato di voti che non gli spettano questo nel silenzio
Di tutti nell'acquiescenza levare di tutti quanti causa anche la debolezza dalla politica
Che diverrà molto debole intimorita dopo specialmente Mani pulite ma anche perché purtroppo la politica ormai fatta da persone
Che hanno una scarsa anche cultura istituzionale non si rendono conto anche di quello che succede quando se ne rendono conto troppo tardi
L'organismo è è un organismo di alta amministrazione il meccanismo elettorale e quindi ogni Consiglio superiore chiamato per esempio a decidere sì il magistrato tale e
Indice il concorso Avid concorsi viene proclamato può e deve essere assunto può e deve essere eventualmente trasferito su domanda deve essere promosso alla lordo signore sanità o deve essere sottoposto alla giudizio disciplinare
Quindi questi sono i compiti
Lavaggi il Consiglio superiore però dicevo sia appropriato nel corso degli anni di Poteri
Che noi competono che non sono previsti dalla Costituzione perché i compiti sono tassativi almeno fino a oggi quando finanziano l'entrata in vigore definitivo della riforma
E sono cinque assunzioni assegnazioni promozioni
Trasferimenti procedimenti disciplinari ma il Consiglio superiore sono anni che adotta provvedimenti che sulle vorrebbero essere aspiro ad essere sono nel silenzio di tutti nell'acquiescenza di carattere generale che riguardano tutta la categoria tutta la corporazione dei giudici
Per esempio le circolari del CSM che non so perché
Vorrei che danno Preserve le buone prassi in materia di sono circolari assolutamente prive di ogni base di di legittimità di legalità non sono previste e non rientrano le competenze perché proprio l'organo che secondo Costituzione
Dovrebbe garantire l'autonomia e l'imparzialità di ogni magistrato nell'esercizio delle sue funzioni viene in qualche maniera conculcato impropriamente da una circolare che gli dice come deve fare il suo lavoro per essere una buona prassi e questo non va bene però ma d'altronde non è l'unico organo la Corte costituzionale ha esondato ormai storicamente anche lì bisognerebbe mettere mano anche quello non è un organo elettivo peraltro sono scelti e nominati dai vari soggetti istituzionali sono anni che invece di nicchia di lire come delibera costituzione nostra che rigida pur sempre mamma ce ne siamo dimenticati
Dovrebbe semplicemente dire se la legge è conforme o meno la Costituzione e con qualora decidesse che non lo è
Cancellarla
Invece sono entrati in vigore le le in vigore si sono impadroniti della funzione legislativa facendo le sentenze additive
E tuttora in tutti quanti ce le siamo dette ce le siamo tenuti ce le teniamo tutti contenti perché questi grandi professionisti dicono al Parlamento sostituiscono al Parlamento addirittura siamo con la carta abbia siamo ancora ministri ed ex ministri presidenti Cartabia siamo arrivati alla follia per devo dire avallata dal Presidente da Repubblica alla cui scuola appartiene alla carta abbia di che la Corte costituzionale da da un termine al Parlamento per fare una determinata legge cioè siamo proprio al delirio
Ma la cosa più grave e che la magistratura si è appropriata del potere legislativo perché dirigo serbi che questa riforma e una riforma che punta alla deve puntare e ha come sua matrice fondamentale la risposta un'esigenza nazionale non più rinviabile quella di normalizzare la magistratura
Quando dico normalizzare non intendo ovviamente come dicono poi coloro che vogliono montare la polemica mettere sotto padrone nella magistratura normalizzare vuol dire rimettere la magistratura sui binari della Costituzione
Dai quali ha deragliato in maniera vistosa e inaccettabile
E
E che questa sia una necessità è stato anche accennato da dagli amici che mi hanno preceduto che questa sia una necessità costituzionale che riguarda proprio gli interessi vitali della nazione della democrazia è dimostrato proprio dal modo come viene gestita la giurisdizione
Tutti come dire professionisti del settore non sfugge a nessuno che ormai danni da molti anni troppi la legge fatta dal Parlamento l'unico titolato a fare delle leggi e per
I magistrati per i magistrati
Se vi vedo un punto di partenza
Non si può o un partito o una coalizione possono vincere le elezioni col cento per cento di voti
Possono quindi andare al governo
Un governo per attuare il suo programma è il Parlamento che lo sostiene deve fare delle leggi non ci sarà una di quelle leggi che prima o poi non finirà sulla scrivania di un magistrato il quattro se quella leggi piace la applica così come gli piace politicamente l'Aprica così come se non gli piace politica
Attraverso l'interpretazione creativa si dice serali scrive ex novo e quindi allora emblema in tenuta democratica perché in questo modo la magistratura è diventata una piramide corra base primo grado
Di bell'intermedio appello vertice Corte di Cassazione che non riconosce e non subisce più nessun potere che abbia prete sia previsto la costituzione che ha intorno a sé perché di fatto ha sostituito il potere legislativo quindi una categoria una casta una corporazione di vincitori di concorso di fatto ci comanda di governo a tutti attraverso le sentenze questo
Questo non va bene
Ma perché in questo è possibile è possibile perché l'associazione nazionale ma giallo la Costituzione prevede e vive
Lei scrive disegna il magistrato ogni magistrato come un individuo solo davanti alla legge che chiamato a maneggiare per applicarla caso concreto l'Associazione nazionale magistrati
Attraverso i suoi componenti correntizie
Di fatto a stravolto questa visione e ha trasformato il magistrato singolo
In una corporazione in una casa sta in cui lo spirito di corpo unisce tutti ha creato un'anima collettiva un'anima collettiva che non è previsto dalla Costituzione ma che di fatto rende un monolite la corporazione la quale resiste a qualsiasi tentativo di innovazione per difendere il potere di cui si è appropriato attraverso la la la la giurisprudenza
Questo cosa vuol dire vuol dire che questo monolite e tenuto insieme da un senso di appartenenza
Che è stato creato proprio dalla corporazione però al tempo stesso tutta la magistratura che ritiene di essere parte di un corpo forte che ha il potere di fatto però a sua volta i singoli magistrati sono sotto il potere della Ca'dell'Associazione nazionale magistrati che si è garantita da un lato latte
Tetra coniato inattaccabili dai rispetto all'esterno perché nessuno riesce ad fino a oggi riusciva smaltata smantellare questo sistema ma si garantita anche il controllo interno perché e torniamo al meccanismo elettorale perché meccanismo elettorale significa che la l'associazione magistrati
Di fatto controllato la composizione del CSM la componente togata sono ventidue venti componenti togati oggi e dieci di i cosiddetti laici questo controllo avviate sul meccanismo che chi ha fatto politica esimio qualche anno di politica l'ho fatto
Provvede subito perché se l'associazione magistrati attraverso ricorrenti che la compongono
Indica quali sono i candidati quindi scegliere adirati
Ogni corrente scegli sui candidati e rigettano i lavori
Quindi perfettamente omogenea un partito politico perché Cosima divertivo Ricci
Quel candidato quei candidati dovranno fare una campagna elettorale presso il corpo elettorale che siamo tutti dei magistrati
Quindi parte una vera e propria campagna elettorale fatta di accordi di promesse e di impegni di richieste di aiuto DIGOS quindi la ogni elettore meccanismo clientelare sia in termini si pone in in piedi l'inizio di un meccanismo che enterale
Quella campagna elettorale considerate che ogni corrente ha già pronti nel cassetto della scrivania
Le candidature dei prossimi quattro Consigli superiori quindi hanno già una ci si occupa è una carriera parte quella interna l'associazione
Quella campagna elettorale dovrà essere fatta dal candidato e dalla sua corrente
Il candidato cercando col suo pare il carisma personale chiamiamolo così di portare quanti più voti possibile su di sé e quindi alla corrente la corrente col suo patrimonio di consensi porta quanti più voti possibile su candidato i candidati i candidati che vengono eletti in nome di quella corrente e quindi tutti quanti candidati
Comincerò a lavorare
Domenico vicino a lavorare nell'olio di alta amministrazione che deve emanare provvedimenti singoli quindi promozioni per valutazioni di professionalità incarichi direttivi presidenza di tribunale di o procure della Repubblica
Di fatto deve come dire la cosa non può finire lì
Bisogna che poiché il corpo elettorale comincia a chiedere perché cominci a chiedere di Como e i consiglieri eletti di ed mantenere quella promessa oppure di aveva fatto domanda voglio essere nominato presidente di questo tribunale il corpo elettorale comincia a chiedere che succede
Che con quella lezione si è stabilito un contenuto di consiglieri
Però ci saranno le prossime elezioni e allora quelle promesse Howie favori che vengono chiesti dei singoli magistrati
Devono in qualche modo esse trovare un riscontro la risposta perché perché ci saranno di via quattro anni le prossime elezioni e ci saranno altri candidati i quali dovranno a loro volta consolidare il consenso ottenuto dalla corrente e han
Triangolo successivamente quindi saranno tenuti a rispondere a tutte le cose che vengono fatte
Ma le correnti non sono non è una sono varie sono quattro almeno quattro le correnti e allora come si fa perché i posti quelli sono delle valutazioni quelle Sori procedere di Chirac allora partono quello che poi Palamara ci ha svelato
La vita del Consiglio superiore e eterodiretta io ogni Consigliere risponde alla sua altro corrente e quindi le correnti sotto l'ombrello dell'associazione fare degli accordi delle desistenze
Tu mi condanni a quello perché mi è nemico Lupoi ti assolvo a quell'altro perché è mio amico ACLI amico tuo tu mi io non ti chiedo di farmi nominare questo presidente di tribunale però tu mi dai due Procuratori della Repubblica un'altra parte
Allora queste Palamara ce lo ha svelato ed è un porcile senza fine ma le cose non hanno avuto peraltro nessun esito
L'Associazione nazionale magistrati per queste ragioni perché potere oggi combatte la battaglia per la vita perché tolto di mezzo il sistema elettorale il sorteggio ci consegnerà ci regalerà
Hanno i magistrati regalerà finalmente la libertà
Perché noi oggi siamo prigionieri del Consiglio superiore dei giochi delle correnti chi amicizie trova le sue strade chiedono amicizia o peggio è considerato un nemico della corporazione trova la sua fossa perché di fatto così finisce o sparisce nel dimenticatoio
Quindi questa ed il sorteggio ci regalerà invece dei magistrati che peraltro anche i sorteggi sorteggio e viene fatta caso ci sono dei legge attuativa ci saranno che non potevano stare in Costituzione le quali stabiliva a che si deve formare un paniere dal quale e quindi i criteri per formare questo paniere e quindi per individuare il nucleo di Val di magistrati lei sorte giardini
Poi il sorteggio i circoli sorteggio chi tira fuori tira fuori
Però questi saranno tutti quanti comunque soggetti non legati a correnti perché le correnti non hanno più ragione di esistere
Saranno soggetti che potrebbero addirittura essere tutti di un di un orientamento o metalli prettamente metà di un altro ruolo importante che non avranno più ordini di scuderia
Ogni valutazione che dovrà essere fatta dal Consiglio superiore della componente togata insieme con i laici nei due consigli perché questo poi saranno i due consigli per i piedi giudicanti irrigui e requirente i sarà fatta in scelte ogni valutazione sulla base del merito sulla base delle cose concrete non sulla base delle raccomandazioni o per tornare lo scandalo Palamara che è stato un verminaio che non ha prodotto una montagna che ha partorito vero di un topo perché poi al di là delle dimissioni
Del di alcuni consiglieri quattro e quanti erano coinvolti nella vicenda Palamara così i superiori sono dimessi ma i magistrati coinvolti nelle sciatta migliaia e migliaia era nel Settecento settecento magistrati molti dentro a quasi tutte le i quali poi ottenuto quello che aveva chiesto
Ebbene sapidi Hill al procuratore generale titolare dell'azione disciplinare di allora quando venne fuori lo scandalo peraltro sono state due
Coperte vuole perché riconosciamo il contenuto forse di un terzo di quelle intercettazioni ma tanti contenuti non c'è ancora stata Perugia non si sa e in questi Parlamento è stato debole perché questo Parlamento che questo governo avrebbero dovuto pretendere una commissione non di indagine di inchiesta
Sulla vicenda Palamara farsi farsi portare prendersi perché la commissione d'inchiesta ha poteri pari a quelli di un pubblico ministero farsi può consegnare dalla procura di Perugia tutto il materiale
E avviare un'indagine parlamentare parallele che avevo sarebbe ma non è stato fatto e questi parlamentari debole
Timoroso forse chi lo sa però
Il promotore generale dell'epoca si inventò mando a giudizio disciplinari su settecento e passa magistrati diciannove magistrati
E Cinven top per tutti gli altri il diritto alla autopromozione nei confronti dei consiglieri per mandarli fra India e liberi peraltro mi pare che lo stesso pudore generale figurasse ampiamente in quelle chat allora
Oggi col sorteggio tutto questo muore nell'interesse non mio anche mio come magistrato
Ma rendere stretti tutti dei cittadini perché ora sa cosa che va detta hanno stanno cercando di politicizzare era stato politicizzato questa questo referendum questo referendum che non riguardo nel pro o contro la maggioranza anzi
La maggioranza queste anzitutto la riforma la separazione delle carriere e tutto quello che è collegato
è stato come dire è una storica battaglia della sinistra
Del Partito Comunista addirittura e del Partito Radicale
E quindi abbiamo definire in senso lato di sinistra
La maggioranza di centrodestra dopo trenta quarant'anni che se ne parlava sempre con la magistratura contro che non volevano che se ne parlasse
Ha avuto il coraggio e la lungimiranza e l'attenzione per le esigenze dei cittadini di invece di votasse le di approvazione
Chi ha perso una gigantesca occasione politica di intestarsi questa cosa è stata proprio la sinistra opera l'opposizione nel parlamento che avrebbe invece dovuto votare insieme con la maggioranza oggi
Dicendo che la Meloni così se ne va a casa e non è vero perché prima lo dicessi lei l'altro giorno l'avevo detto infine le cose la veloce perde il referente comunque non si dimette per la semplice ragione che si vota fra un anno e mezzo e quindi leva alla scadenza naturale
Però per raggiungere questo impossibile risultato
Solo dedicando
La parte di cittadini che comunque non non vota il centrodestra su litigando con un obiettivo irrealizzabile di Stein sta cercando di indurre gli italiani
A fa a suicidarsi cioè a rinunciare a una opportunità di civiltà colossale qual è quella di aprire finalmente un giudice estraneo al Pubblico ministero queste la conquista di civiltà ovviamente l'opera di civiltà giuridica
è la conquista di civiltà cioè nessuna persona normale
Che non si faccia abbindolare da fantasie politiche di parte può essere contrari al fatto di avere un giudice che è estraneo al pm così come estraneo alla difesa ed è più collega del Pubblico ministero perché voi
La forma Silicon conciso a oggi concorsero One facciamo lo stesso concorso abbiamo la stessa poi i corsi di formazione
Si si si esce insieme si lavori insieme sia o negli stessi palazzi piano sotto il pm Piero Esopo quando addirittura non porta a porta nei piccoli tribunali
Sì sì ci sono le ciabatte che uniscono insieme PM ai giudici nelle quali i pm chiedere chi è chi è di turno domani al Gip della chat NGN Federagenti risponde pure è l'iroso re di turno alloggi mando questo questo e questo ma
è una follia
è vero ci sono casi non pochi nei quali la la richiesta del pubblico ministero non viene accolta bene ma questi sono fatti e venti fatti eventi ognuno dei quali rimesso alla buona fede all'onestà intellettuale del singolo giudice
Ma qui parliamo di un principio
In principio fa premio sempre sul fatto concreto il fatto concreto rimane tale ma se c'è il principio il caso concreto diventa regola
è un'altra cosa completamente diversa ecco perché io dobbiamo andare a votare dobbiamo votare per il sì bisogna normalizzare la magistratura
La revisione
E concludo
La revisione la revisione costituzionale dice basta difendiamo la ma difendiamo chi
Se la Costituzione cioè ventotto prevede proprio il percorso per la modifica costituzionale
E ce lo vengono a dire oggi dopo quarantacinque leggi di revisione costituzionale dal quarantotto a oggi
Venti delle quali demolitoria ultima delle quali la riforma del titolo quinto nel due mila uno che ha riscritto penso quindici venti articoli del cui dalla Costituzione oggi tutti si accorgono della difesa della Costituzione
Poi diceva quelli padri costituenti erano dei giganti numero verde fa fare a questo Parlamento di gente comune momento però ero cinquecentonovantacinque ma novanta
Settanta ottanta erano dei luminari ma R. esserlo scarponi così come i parlamentari moderni quindi non cioè non è che stiamo parlando di va bene stiamo parlando di chi sa che cosa
E quindi e quindi allora
Volare difesa della Costituzione ha difeso la Costituzione sta nella sua attuazione
Rispetto all'articolo centoundici questa riforma è un atto dovuto per avere finalmente un giudice terzo e imparziale diceva l'imparzialità già sta nel fatto che il giudice
Nel processo penale e incontaminato perché la prova si forma nel dibattimento e non partecipa alle indagini
Momento Lin contaminazione al più può riguardare l'imparzialità ma la terzietà è un fatto strutturale o si fa la separazione delle carriere o di terzietà nessuno vuol parlare
Quindi
Di vi potrei come dire massacrare parole possibile motoria per quattro ore e mezzo
Detto questo è un referendum confermativo non prevede quorum lo sapete tutti quanti si vota una persona e vota sì vincessi se votano vince il no e non c'è appello per nessuno sempre paste non passa questa riforma però è bene che si sappia
Io chiedo sempre a tutti di farsi ambasciatori presso
Parenti amici figli di voti chiunque sia il titolare del diritto di voto e andare a votare e votare sì se non passa questa riforma
Non solo nel la forse forse la si vedrà fra cinquant'anni una riforma ora questa quindi se ma la cosa è più della grammatica e perversa
E non rimediabile sarà che la magistratura associata che già oggi si comporta e si gestisce come ed ecco un partito politico perché si è intestata
Dei valori e degli interessi che non le appartengono avrà avuto pure la legittimazione popolare di fatto quindi non la fermerà più nessuno
Non la fermerà più nessuno un'ultima cosa ve l'avevo detto ricordatevi sempre che poi i magistrati l'associazione qui sono di politicanti
Sono anche bravi a creare le suggestioni a parte in corto circuito mediatico-giudiziario perché vedo abbiamo difficoltà boia passare all'e sterno loro Nolan i giornalisti delle revisioni di volto noto di ozio Gratteri che che perché che ci brodo la stessi brodo ma in ogni sede indossarlo sfidato insomma devota confronto col capo non vuole confrontarsi con nessun però Pazzini criteri ricorda
Per il Sergio novantacinque cento flop
Sono bravi e creare la suggestione loro dicono che stanno battendosi per Giove difende la costituzioni che abbiamo dimostrato che non è così
Ma soprattutto per difendere l'autonomia e l'indipendenza si sono intestati l'autonomia e l'indipendenza ricordatevi sempre
Che autonomia e indipendenza che sono ribaditi a chiare lettere anzi introdotte per la prima volta anche per il pubblico ministero e ho molto gradito colto anti riferimento all'articolo centododici della Costituzione quindi quale controllo da parte del potere esecutivo che era anzi S è escluso in questa riforma il controllo ma autonomia e indipendenza sono non sono diritti di né i magistrati
Per me i magistrati sono un dovere e un limite alla nostra azione autonomia indipendenza servono a garantire ai cittadini che vede i giudici non sono condizionati e condizionabili quindi sono dei vostri diritti
Che ne siamo autonomi indipendenti non è un nostro diritto è un vostro diritto al quale noi siamo tenuti a conformarci per cui andiamo a votare e votiamo sì grazie

