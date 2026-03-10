Introduce: Francesco Alfredo Berritto (Comitato Sì Separa).



Saluti: Pasquale Aliberti (Sindaco di Scafati).



Convegno "Separazione delle carriere e sorteggio dei …

membri del CSM: le riforme necessarie per una giustizia imparziale", registrato a Scafati (sa) martedì 10 marzo 2026 alle 19:09.



Sono intervenuti: Francesco Grimaldi (consigliere Comunale di San Marzano sul Sarno), Francesco Alberto Berritto (comitato SiSepara), Diego Chirico (assessore al Comune di Scafati), Umberto Limongelli (rappresentante del Comitato Pannella Sciascia Tortora), Giuseppe Toraldo (osservatorio Cassazione Unione Camere Penali Italiane, Direttivo Libera Unione Forense), Giancarlo Nocera (associazione Penalisti ''Sebastiano Fusco''), Luigi Bobbio (magistrato Tribunale di Nocera Inferiore, Fondatore Comitato SiSepara).



Tra gli argomenti discussi: Referendum.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 26 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

