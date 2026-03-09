09 MAR 2026
dibattiti

Referendum giustizia due visioni a confronto

DIBATTITO | - Giarre - 17:44 Durata: 1 ora 46 min
A cura di ASSO e Alessio Grazioli
Organizzatori: 
L'Agorà Associazione Culturale
Player
Registrazione video del dibattito dal titolo "Referendum giustizia due visioni a confronto", registrato a Giarre lunedì 9 marzo 2026 alle 17:44.

Dibattito organizzato da L'Agorà Associazione Culturale.

Sono intervenuti: Andrea La Ganga (vice presidente de L'Agorà Associazione Culturale), Maurizio Salustro (magistrato), Carmen Giuffrida (giudice presso il Tribunale per i Minorenni di Catania), Enzo Guarnera (presidente dell'Associazione Antimafia e Legalità).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Autonomia, Avvocatura, Costituzione, Csm, Diritto, Disciplinare, Giustizia, Magistratura, Referendum, Separazione Delle Carriere, Sorteggio, Voto.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 46 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
Visualizza la trascrizione automatica Nascondi la trascrizione automatica

Buonasera a tutti un saluto a tutti i presenti da parte dell'associazione lavora
Già organizzato l'incontro con l'intenzione di chiarire gli argomenti di non facile comprensione
Che interessano la riforma della giustizia
Un ringraziamento va a padre Emanuele chiari sia nesso disposizione questa sala alla dottoressa Carmen Giuffrida e all'avvocato Enzo correva che hanno accettato l'invito e che verranno presentati da Maurizio Salustro
Ex magistrato e non che nostro socio e moderatore della serata
Infine un ringraziamento alle associazioni nostri partner e che non ci sono società già rese storia patria coordinamento donne in zona ionica e tenere clessidre
Nuove voci sì Maggi ma e Cinecircolo lavora parte integrante della nostra associazione
Sperando di non aver dimenticato nessuno
Passerò la parola a Maurizio Salustro che oltre a presentare gli ospiti spiegherà come sarà articolato l'incontro
Prima di passare il microfono
Invito i presenti alla fine di fare una piccola offerta per la parrocchia mettendone l'apposito cestino
Che Celli dove c'è il tavolino grazie
Passo la parola Maurizio sul

Da quello
Non puoi spegnere
Lascia sarà importante si sono possiamo lasciare accesa luogo santo si lascia allora buonasera a tutti
Salto tutti i convenevoli va bene
Cerchiamo di andare al dunque perché il tempo e poco e cerchiamo di ottimizzare lo il senso di questa iniziativa è quella di offrire alle persone che sono presenti
Gli argomenti che sostengono il sì reggino
Qui abbiamo la collega Carmen Giuffrida dal tribunale dei minori di Catania che sostiene il sì avvocato Guarna era che tutti conoscono che sostiene il no baccalà allora proprio per risparmiare tempo stabiliamo le regole del gioco va bene le regole del gioco sono le seguenti qui abbiamo di fronte due persone degnissime capaci di argomentare senza scadere come si vede troppo spesso nella rissa
E dal pollaio va bene quindi di esporre le proprie ragioni nel nel rispetto dell'interlocutore e questo e di questo io sono certo quindi le regole del gioco sono queste io proporrò
Cinque temi spero che di riuscire a starci
E egli annunciò parleremo anzitutto del livello politico poiché la separazione delle carriere dell'indipendenza della composizione dei consigli e dell'Alta Corte disciplinare dirò due parole io di introduzione per ogni argomento dopodiché passerò la parola
Direi iniziamo col sì poi invertiremmo è ogni volta frammentata parlerà prima il no insomma ecco verrà televisiva sacro per evitare per evitare gli effetti di traino assieme eccetera
Quindi questo è per ogni argomento avranno cinque minuti a testa liberi dove diranno quello che vogliono dire ovviamente dopodiché finito questo questo percorso avranno altri dieci minuti io direi a Tessa per
Argomentare quello che poi per esporre liberamente come è giusto che sia il proprio pensiero e però per il momento dopodiché ci sarà spazio per te le domande non per dei commi sia domande quindi un minuto massimo due in un minuto si possono dire tantissime cose a me per fare una domanda
Quindi questo è il senso che credo che sia chiaro e andiamo subito ad iniziare io per risparmiare tempo non lo faccio mai perché parlo sempre abbraccio ma qui mi sono fatto una scaletta proprio per risparmiare tempo quindi
Mettiamo subito nell'argomento
La riforma a una portata abbastanza limitata si tratta di sette articoli della Costituzione i scusate
E innegabilmente a mio avviso ci sono due livelli di discussione uno politico e uno tecnico io direi propongo agli interlocutori affrontare subito di livello
Politico il governo ha chiarito che l'esito referendario non influenzerà le sorti
Del dell'esecutivo questo è comprensibile però uno si potrebbe chiedere ma come una tu chiami l'elettorato a esprimersi su una legge
Che hai scritto tu che è stata approvata dalla maggioranza e
Mi viene a dire che questo non è un voto politico un elettore potrebbe dire ma io non sono d'accordo con le tue politiche e ti voglio inviare un segnale chiaro netto e preciso ti voto contro
A prescindere dalle ragioni tecniche naturalmente i sostenitori del governo possono ribaltare il discorso e dire no per le stesse ragioni io ti voto sì quindi ai nostri interlocutori chiedo voi che ne pensate di questo modo di orientare il proprio voto
Una sera a tutti grazie per l'invito in realtà io preliminarmente devo dire tre secondo me a questa questione andava affrontata invece a livello giuridico più che politico poi è stata portata a livello politico vi è stata anche fatta la domanda e quindi io alla domanda risponderò
E posso dire che secondo me non è una questione politica nel senso di partitica cioè non è una proposta alla quale noi dobbiamo dire no solo perché presentata
Dall'attuale governo
Perché in realtà si tratta di una proposta trasversale si tratta di una proposta trasversale per due ordini di ragioni
Innanzitutto perché oggi viene proposta dall'attuale governo ma trova il consenso anche in altri partiti non per intero nel senso che sebbene ci siano indicazioni di partito
Non tutti i componenti o gli aderenti o coloro che seguono quel partito hanno aderito alle indicazioni di partito queste a maggior ragione vero tra gli avvocati oggi assistiamo ha un però a un confronto invertito perché di solito assistiamo agli avvocati per il sì i magistrati per il no e questa è un'ulteriore prova appunto di questo di questa natura anche trasversale
Del di questo referendum quindi dicevo l'appoggiano per esempio appunto buona parte dei componenti di vari partiti compresi per esempio i radicali che certamente non sono di destra
Eppure appoggiano questa questa riforma
Ma non è una riforma che può essere i ma anche molti di sinistra comunque la sinistra si è divisa in questo ma a parte questo dobbiamo anche vedere storicamente questo quanto contenuto nella riforma
Io qua devo leggere un po'perché non ricordo esattamente le date comunque diciamo che parte buona parte del progetto di questa riforma
E stata oggetto di proposte da parte della stessa sinistra e io ve li elenco proprio uno dietro l'altro
Allora novantasette novantotto commissione bicamerale D'Alema partito PDS propone la separazione con due diversi Consigli superiori della magistratura per garantire la terzietà e l'autonomia
Due mila e uno programma del dell'Ulivo premier Rutelli propone separazione delle funzioni con percorsi di carriera distinte
Due mila sei due mila otto
Governatorato di il ministro a Mastella UDC ma in coalizione con il PD presentavo un DDL costituzionale per la separazione delle carriere
Due mila quattordici riferma Orlando introduce il divieto di passaggio
Pubblico ministero giudice e Orlando dichiara espressamente che la separazione delle carriere sarà il passo successivo
E si afferma in generale che serve a separare
Pubblici ministeri e giudici come nel resto d'Europa
Due mila e diciannove mozione Martina vincente al congresso più intimi dove si afferma che la separazione delle carriere è inevitabile per garantire la vera separazione
La Serracchiani che ora invece tanto pontifica al contrario diceva ma non possiamo più difendere L'Unità della toga come dogma
Nel mille ventuno riforma Cartabia governo Draghi parla di separazione delle funzioni riletta segretario PD afferma che è solo un passo verso la separazione senta completata e la stessa cosa dice anche Orlando Duemila e ventidue programma elettorale del Pd letta afferma che bisogna completare la separazione delle funzioni con la separazione delle carriere
Quindi come vedete è stato oggetto di programmi dei governi di sinistra per ben sette volte ma non solo la separazione delle carriere anche l'Alta Corte perché l'Alta Corte risulta essere stata inserita nel programma elettorale del Pd nel due mila e ventidue
La tanto osteggiata corte si dice
Quando lo si dice perché a volte neanche lo si oppone per cui non si interloquisce in merito però è un po'diversa ma era un po'diversa relativamente perché comunque era prevista che l'Alta Corte fosse la corte che giudicasse che dovesse avrebbe dovuto giudicare in secondo grado nonché ultimo cioè come corte di appello quindi comunque era la corte che poneva la parola fine che quindi decideva pertanto non può essere tanto dissimile rispetto al programma attuale quindi ritengo che tutto questo CdA la prova del fatto che il volto che voi dovete dare non deve essere un vuoto di simpatia o antipatia per questo governo non deve essere un voto politico
Voi cittadini italiani dovete interpretare la legge capisco che è arduo perché non è facile per non tecnici
Leggerla ma poi con le domande successive passeremo anche a questo aspetto intanto io penso di avere sufficientemente sfatato il fatto che non si tratti di una proposta di destra
Ma di una proposta trasversale e soprattutto quello che vorrei sottolineare che non è una minaccia alla magistratura quanto tempo ancora
Titoli che posso andare poi a posso chiudere allora chiudo allora chiudo Valdarno che chiarissimo il pensiero Praga poca sullo stesso punto benissimo
Sono d'accordo
Sono d'accordo nel senso che l'excursus storico fatto dalla dottoressa esatto
Il problema è un altro
Che io sono un atto fortunatamente in una famiglia e poi crescendo che mia insegnato essere un uomo Witt
E difficile essere uomini liberi
Io se dovessi rinascere
Vorrei rinascere
Come sono nato
Libero cosa significa
Che ho sempre cercato di formarmi delle opinioni
Autonome e critiche
A me non interessa con le appartenenze
La mia unica appartenenza solo alcuni valori fondamentali
Che guidano e hanno guidato le scelte della mia vita in tutti i settori
Professionale
Politico culturale
Di amicizia
Detto questo
Siccome dello scorso suo storico della dottoressa esatto è vero
La sinistra politica
Ha proposto queste riforme io ovviamente non ero d'accordo
Pur essendo secondo gli schemi del Novecento
Una persona politicamente schierata a sinistra
Ma
Una sinistra a Roma la mia
Una sinistra di valori che una sinistra di appartenenza
Non so se o un vantaggio il primo è questo
Io ho fatto la tesi di laurea
Che aveva questo titolo
Potere politico in magistratura dello Stato liberale
Relatore professore Nicola Palazzo
Università di Catania mio caro amico
Gli auguro lunga vita perché ovviamente è più grande di me notevolmente più grande ripresa
Vi leggo
Quali erano le mie conclusioni
Della tesi di laurea
Che riguardavano il Periodo Unità d'Italia mille ottocentosessantuno sino all'avvento del fascismo
Una tesi che ho elaborato per parecchio studiando molti libri che lo stesso Nicola Palazzolo Bin dico
Allora
Concludevo così
Per tutto il periodo dell'esperienza liberale in Italia
L'ordine giudiziario è stato uno strumento docile nelle Barbie del potere politico
E ciò per due motivi distinti ma complementari
L'uno giuridico-formale l'altro più squisitamente politico
Per quanto riguarda la prospettiva delle garanzie formali si è visto che all'interno dell'esperienza statutaria
La magistratura non è stata mai considerata come un potere autonomo dello Stato
Ma
Come un'appendice dell'esecutivo anche se vi si riconosceva il diritto a godere di precise garanzie formali quali l'indipendenza e la inamovibilità
Si è constatato ettari garanzie
Non furono mai realmente rispettate dalle varie leggi sull'ordinamento giudiziario
Il cui meccanismo era tale da subordinare il totalmente la vita della Battisti frattura alle direttive al controllo del potere esecutivo
Queste erano alcune delle vie conclusioni che stiamo parlando di un periodo abbastanza lungo
Mille ottocentosessantuno
Avvento del fascismo Blatter precisando sappiamo che questo discorso neanche sul piano formale e più stato
In vigore
E allora io ho una consapevolezza uomo libero
La magistratura
è stata sempre vista Mapei da chi come
Da chi ha il potere
Chiunque esso sia
Perché ho un vantaggio lo so se un montaggio il braccio
Oltre al fatto questa tesi
Io ho una scranno
Anzi quest'anno a maggio
Compio cinquant'anni di iscrizione all'albo degli avvocati
E da cinquant'anni faccio il terapista
Ho conosciuto magistrati di tutte le risme e avvocati di tutte le cifre
Magistrati corrotti magistrati vicino alla mafia
Magistrati incapaci e incompetenti
Ma anche ho conosciuto moltissimi Danse macabre maggioranze
I magistrati capacità persone perbene
Ma anche per gli avvocati a rappezzata
Non posso parlare degli avvocati perché si quando si è iscritto all'ordine deontologicamente avrei dei problemi
E allora il tema quale e il vero tema
Per me il vero tema è l'acqua vita delle persone
La qualità delle per il vero tema politico e la qualità delle persone
Poi in un secondo momento vi dirò anche che avendo fatto per vent'anni esperienza politica nelle istituzioni
Dieci anni nei consigli comunali e dieci anni all'Assemblea regionale siciliana conosco bene il mondo politico
E di pochissimi mi fido
Sia a destra piace entro che si è vista
Grazie a entrambi per il rispetto dei del contingentamento nel tempo passiamo al secondo tema al secondo punto che è quello della separazione delle carriere come sappiamo attualmente ci sono magistrati giudici e magistrati pubblici ministeri entrambi
Regolati dall'ordinamento giudiziario differenziati solo in base alle funzioni svolte nel complesso la magistratura è un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere
E l'indipendenza è assicurata dall'organo di autogoverno cioè dalla CSM la riforma mantiene L'Unità l'unicità dell'ordine crea però due sottordini la magistratura giudicante
E quella requirente impedendo il passaggio da una funzione da una carriera se volete all'altra il il ora le funzioni ovviamente riguardano il piano processuale
Le carriere quello ordinamentali ordinamentale
Allora la la dichiarazione governativo ufficiale è di questo tenore
Per avere un giusto processo di Tito accusatorio e con un giudice terzo bisogna evitare che giudici e pubblici ministeri si percepiscano come colleghi e siano percepiti come colleghi siccome la separazione delle funzioni lo sbarramento di passaggio da una funzione all'altro non è sufficiente separiamo le carriere crediamo due consigli superiori quindi ci saranno due carriere parallele
Allora il punto è rispetto al rafforzamento dell'immagine di terzietà del giudice
La separazione delle carriere e non solo delle funzioni è una scelta obbligata
Esistono delle ragioni equilibrati clinici che invece suggerì che vero il mantenimento dell'assetto attuale questo è il punto che io e sottopongo ai due relatori cominciamo col no stavolta prego avvocato
Innanzitutto c'è un appunto che io faccio alla riforma
La riforma importante qual è questa la Costituzione
Non può avvenire a colpi di maggioranza
C'è un metodo costituente
Prostituzione nostra è stata votata e approvata da una comprensivo di partiti c'erano anche i monarchici
Repubblicani socialisti socie Partito d'Azione i socialisti comunisti democristiani
Ora io vi chiedo perché questa riforma
Invece viene proposta e approvata senza dibattito parlamentare
Per ben quattro volte passa delle due Camere
Si vota soltanto all'alzata di mano UA
Pressione su un pulsante
Il governo approva una riforma il Governo e la sua maggioranza tacitamente
Dice sì
Ora questo sistema per me e antidemocratico
Perché la Costituzione e la legge fondamentale dello Stato
La Costituzione va approvata da tutti e va discussa
Quindi questo già primo elemento che secondo me assolutamente negativo chiunque lo proponesse se l'avesse fatto un Governo di sinistra ha detto le stesse cose
Perché se una un valore è un valore è un valore per tutti
Altra cosa
Per carità le correnti
Hanno avuto una degenerazione le correnti della magistratura
Ma originariamente dovevano essere
Dei movimenti culturali cioè delle Inter de delle forme culturali di valutazione della giustizia quasi va un movimento filosofico
Poi suo diventato una degenerazione vero ma la degenerazione dipende da noi dipende dagli uomini c'è stata una degenerazione della qualità
Dei magistrati che sono entrati nelle corretti
Che se tu
Sei una persona che Skardy culturalmente sul piano dei valori qualunque posto Vaia a ricoprire quel posto sarà gestito malissimo
Questo vale per la magistratura vale per le correnti vale per la politica
Vale per qualunque istituzione dello Stato
Quindi io ritorno a questo concetto c'è stato uno scadimento della qualità
Dei magistrati che si candidava pro per il consiglio superiore della magistratura e le correnti sono diventate come quelle dei partiti
Ma la soluzione
è quella del sorteggio
Di questo tipo di sorteggio che poi e duplice vedete Ettorre discorso della politica perché
Don tutto non non è questo il tema sul quale
Non lo
Anche per cinque all'OLAF alla separazione Toro ma la separazione poterne possiamo anche farlo la separazione il tema e un altro il tema è che tu non puoi torna dal conclusivo aveva di attesi duro poi decidere che la componente laica eletta dal Parlamento
Si elegge su una rosa di nomi indicata dai partiti
è chiaro che chi governa ci alla maggioranza
Poi si ci sarà anche il contentino per l'opposizione però indica quelli di provata fede
Mentre tra i novemila magistrati italiani chi elegge la componente togata
Io
Siccome so che purtroppo tra i magistrati pochi
Ci sono persone inavvicinabili io penso per un attimo se questo sistema fosse stato in vigore quando ancora la dottoressa sordomuto Palermo era presidente delle misure di prevenzione
Una come l'ha saputo poteva essere letta al Consiglio superiore che in carcere ha saputo tutte e non è l'unica
E allora ci vuole un criterio di selezione
Allora questa disparità e inaccettabile di un giudizio poi si può anche separare la carriera però c'è un tema chiudo
Il Pubblico ministero deve avere la cultura della giurisdizione
Il pubblico ministero non può essere un poliziotto soltanto deve essere un giudice che quando ricerca la prova contro un imputato
La ricerca anche come dovrebbe essere a discolpa se c'è
Il mio timore e che se si opera una netta distinzione della separazione delle carriere avremo un pubblico ministero poliziotto che magari nascondeva
Le prove che dovesse scoprire a favore del dell'imputato e questo non mi stanco
Grazie allora anzi adesso
Allora innanzitutto faccio un accenno soltanto anche se non è separazione delle carriere sul procedimento di revisione costituzionale vero è che quando è stata redatta la Costituzione hanno normalmente logicamente partecipato tutti
I partiti di allora inclusi monarchici come ha detto il per l'appunto tutti insieme hanno previsto come dovesse effettuare sì il procedimento di revisione costituzionale e l'hanno deciso
Un uno informalmente hanno deciso che ci fosse un procedimento di revisione costituzionale a maggioranza per cui il fatto che oggi il Governo abbia adottato abbia proposto una riforma costituzionale a maggioranza assolutamente conforme allergie
Al legge esattamente come l'anno prevista intanto richiamati i padri costituenti
Quindi onestamente il fatto che poi in passato su altre proposte si sia trovato un più ampio consenso non rende perciò sesso il procedimento di revisione attuato nel corso di questo proposta
Diverse antidemocratico tutto l'opposto e democratico nei termini in cui è previsto dalla Costituzione
Adottata da tutti
Passando alla separazione delle carriere
Allora il articolo centoquattro prevede che è comunque ai così come è previsto ora l'articolo centoundici scusate prevede un giusto processo
Che disegna un po'il processo come un triangolo in cui il giudice sta al vertice e poi alla base e qui distanti dal giudice stanno l'accusa e la difesa perché espressamente l'articolo centoundici prevede una condizione di parità tra accusa e difesa
Chi sostiene da parte del fronte del no che si tratti esclusivamente di parità a livello processuale cioè che devono godere degli stessi strumenti in realtà non dice il vero perché le due parti processuali accusa e difesa a livello di strumenti non potranno mai godere
Degli stessi strumenti perché ovviamente umano è una parte pubblica e una una parta privata
Proprio per questa ragione dobbiamo desumere a contrario che la parità a cui fa riferimento l'articolo centoundici non è una parità riguardante gli strumenti processuali
Ma è invece una parità riguardante l'apposizione
è l'identità di ciascuno dei due soggetti quindi i i due soggetti devono essere posti in situazioni di parità rispetto al giudice
Questo non è certamente possibile se giudice e Pubblico ministero fanno lo stesso concorso
Frequentano la stessa scuola superano quindi lo stesso concorso frequentano la stessa scuola frequentano la stessa scuola anche durante i corsi di aggiornamento
E non è soltanto una questione adieu carne di essere camerati diciamo perché si sta tutti insieme durante la scuola è durante il concorso ma è proprio anche la percezione che si ha nel momento in cui si entra all'interno di un tribunale dove l'avvocato indossa una toga con dei cordoni invece il giudice
Il l'accusatore Ingo indossano una toga con gli stessi colori io domando sempre ma se voi foste imputati in un procedimento e vi può capitare perché se aveste per esempio un incidente automobilistico investendo una persona potreste essere imputati voi periferia est
Che il vostro accusatore il giudice fossero della stessa carriera o di carriere separate
La cultura della giurisdizione a cui ha fatto cenno l'avvocato
Non è una cultura che appartiene solo al giudice e una cultura che appartiene al giudice al Pubblico ministero e all'avvocato che in tutto questo processo
Il di appunto in cui si vuole elaborare il concetto di cultura della giurisdizione viene sminuito come se l'avvocato non avesse la cultura della giurisdizione
L'hanno tutti ognuno per il ruolo che deve svolgere e il Pubblico ministero
Quello che deve fare cioè di cercare le prove a favore e
Contro l'imputato cioè di avere una visione della realtà cioè di arrivare ad una verità che sia giù e giuridicamente il più vicino possibile alla verità reale è un procedimento che deve fare i secondo quello previsto quanto previsto dalla legge
Quindi sia che sia con Sessa carriera del giudice sia che sia separato non si può dire che si trasformerebbe il Pubblico ministero in un superpoliziotto solo per il fatto di frequentare una scuola diversa e avere un concorso diverso
Perché sarà comunque la legge a dettare gli e quali sono le le le le le procedure che deve seguire e per ultimo vorrei concludere dicendo
Che in ogni caso oggi che ha l'obbligo
Di cercare le prove come li avrebbe comunque anche a favore e che a questa presunta cultura della giurisdizione di fatto queste prove a favore dell'imputato non le cerca mai è d'altronde questo giustifica anche prego fa lo faccia l'applauso se lo vuole fare lo faccio
Dalle cercano la verità è questa il l'accusatore è una da a in questa funzione del potrebbe anche farlo ma contrario non lo fa di fatto non lo fa molto spesso quindi non è il fatto di stare uniti nella stessa carriera che garantisce la ricerca delle prove anche a favore dell'imputato
Grazie allora passiamo al tema dell'indipendenza ci sono due aspetti dell'indipendenza quella esterna della magistratura nel suo complesso per prevenire interferenze proveniente da altri poteri e quella in Terna
Del giudice come singolo che è soggetto solo alla legge e del singolo Pubblico ministero qui però le funzioni inquirenti e requirenti richiedono innegabilmente un coordinamento organizzativo
Che ferma l'obbligatorietà dell'azione penale non esclude e non ha escluso una certa gerarchia negli uffici allora il punto
La duplicazione dei consigli e la riforma in generale
Hanno qualche effetto positivo o negativo sull'indipendenza esterna e o interna della magistratura requirente in altri termini la rafforza la indebolisce
O non la modifica fatto
Cominciamo con Silvana allora intanto io penso che
Non sia alla duplicazione del Consiglio superiore della magistratura che si deve guardare per stabilire se viene rafforzata o invece indebolita ma si deve guardare alla norma la norma che prevede l'autonomia e l'indipendenza della magistratura
E l'articolo centoquattro oggi con la riforma costituzionale
La e indipendenza e l'autonomia della magistratura requirente quindi dei pubblici ministeri viene rafforzata non indebolita ma non perché io lo sostenne ma perché lo sostiene la riforma perché fino ad oggi cioè con il testo costituzionale che abbiamo ad oggi questa autonomia e indipendenza prevista nell'articolo centoquattro e prevista solo per i giudici
Per la prima volta con questa legge costituzionale e data una copertura costituzionale anche all'autonomia e indipendenza del pubblico ministero
Che invece sino ad oggi per legge costituzionale era rimandata alla legge ordinaria
Quindi a una fonte sott'ordinata
Quindi assolutamente dal punto di vista normativo non c'è alcun indebolimento
Della magistratura per questo sdoppiamento del CSM
Non ritengono che la il fatto concreto dello sdoppiamento quindi a prescindere dal dato normativo costituisca alcun indebolimento perché quello che importa è che comunque all'interno vengano rispettate
Le proporzioni che attualmente sono previste nel Consiglio Superiore della Magistratura unitario e queste proporzioni sono rispettate perché è previsto sempre una composizione maggioritaria per i due terzi
Di componente togata quindi di magistrati
E per un terzo di componente laica quindi di nomina parlamentare ebbene che voi anche capiate che e la componente laica in uno stato quali il nostro non il nostro all'Italia cioè in uno stato che a questa struttura democratica
E poi prevista ed è necessario in uno stato di diritto perché noi parliamo di bilanciamento dei poteri quindi abbiamo una Costituzione che garantisce da un lato l'autonomia dando la la alla magistratura alla maggioranza all'interno di questi due organi due nuovi CSM come anche ora all'interno di uno ed una composizione
Di nomina
Politica perché viene dal parlamento che serve per l'appunto per bilanciare perché altrimenti la magistratura si trasformerebbe come di fatto è l'ambizione secondo me in un vero e proprio potere dello Stato
Di natura politica cioè la verità e che si vuole andare incontro alla magistratura per questo sta lottando con tutte le forze
Perché la magistratura vuole diventare il potere dello Stato e questo è gravissimo perché la concentrazione dà il potere politico
Al in in seno alla magistratura è veramente assai più rischioso del potere politico che invece è controllato dalla magistratura che abbia dei suoi propri limiti
Benissimo allora il no
Allora vedete cari amici io ho verificato di esperienza professionale anche ricette con qualche mio cliente
Che avuto problemi con la legge
Che è per il sì
Perché è stato condannato
Addirittura l'altro giorno
Il magistrato giudicante
Doveva emettere una sentenza
Nella quale lui sperava un mio cliente di essere assolto e magistratura malato
Che allora
Chi veramente si è seccato
Dicendomi ecco la giustizia non funziona
Devo votare sì così funzionerà meglio non c'entra niente
Però c'è un'onda emotiva
Che si è diffusa sulla base della quale si pensa da parte di alcuni che se io ho avuto problemi con la giustizia
O non sono soddisfatto di come la giustizia amministrato mio problema mi devo togliere un sassolino dalla scarpa
Purtroppo questo referendum nella opinione di volti sta passando come un un voto per imbrigliare il meglio i magistrati
è sbagliato
Però si è diffusa questa opinione
Che dannosa
Per la stessa magistratura e dannosa per la convivenza civile
L'autonomia della magistratura è un valore importanti in ogni Stato di diritto
E la magistratura a il dovere
Di controllare la legalità di tutti i pubblici poteri è questo il ruolo dalla magistratura
Ma vedete
Guardate dopo
Due ministri
Hanno candidamente affermato
Che una volta che
Passasse
La separazione delle Poste i poteri
Ci sono due disegni di legge pronti nel cassetto
Proprio petto
Cioè in maniera ingenua
Tajani ha detto che c'era nel cassetto pronto quello
In base al quale la polizia giudiziaria non dovrebbe più dipendere dal Pubblico ministero
Va dall'esecutivo
Non dico cosa immagino
Il ministro Nordio tra un bicchiere di prosecco e un altro
Ha detto anche un'altra cosa che siccome c'è un ingolfamento di procedimenti penali che non si riescono a risolvere nei tempi previsti che incombe la prescrizione
Il ministro della giustizia ogni anno farà un elenco delle priorità
E siccome io come diceva Totò in quel famoso film ho fatto il militare a Cuneo per tre anni
E ogni tanto ci ritorno per un corso di aggiornamento e conosco il mondo politico bellissimi comunque
Ipotizzo che nella gerarchia
E questa legge ordinaria
I reati contro gli spacciatori contro il rombo contro gli extracomunitari controllori gli scippatori saranno ai primi posti guarda caso
Peculato corruzione e concussione sì certo non si possono eliminare però mettiamoli dopo se ci arrivate ci arrivate se può arriva la prescrizione pazienza la colpa vostra ma non è vostra
Perché questa non è una riforma della giustizia e una riforma della magistratura
La giustizia
Da sempre da quando faccio l'avvocato otto a tutti i governi da tutti non solo i partner
E stata appositamente secondo me dolosamente trascurata
I magistrati solo meno di quanto dovrebbero essere i palazzi di giustizia sono insufficienti i cancellieri sono insufficienti le strutture
Con le quali si deve operare sono insufficienti parlavo l'altro giorno col procuratore generale di Catania
Che mi diceva che i sistemi operativi dei computer del palazzo di giustizia sono obsoleti
E solo meno efficienti
Dei sistemi operativi dei grandi truffatori della finanza
Per cui
Come fa
La magistratura a intervenire su quella che è la nuova mafia
E allora il tema il tema è serio cari amici sì noi possiamo ben dirlo guardate approviamola pure questa riforma
Io mi preoccupo del dopo mi preoccupo delle leggi ordinarie dei decreti attuativi con i quali il potere politico
Come ha sempre fatto in questo Paese cercherà pian piano di depotenziare il controllo di legalità è questo il vero tema che già qualcosa lo sappiamo perché l'abolizione del reato di abuso d'ufficio
Ha detto raccomandazione libera per tutti
Grazie
Allora passiamo a un altro tema importante
Adesso poi avrete la possibilità di dire quello che volete avete dieci minuti alla fine ciascuno quindi passiamo all'altro tema che riguarda la composizione dei consigli qui io Popper o due sollecitazioni è una per quanto riguarda i membri laici in omaggi strati nell'altra i i togati
Allora
Due parole il presidente La Repubblica presiederebbe entrambi i Consigli superiori di altri membri di ciascun consiglio sono sorteggiati un terzo da un elenco di non magistrati
Compilato mediante elezione dal Parlamento in seduta comune due terzi tra magistrati giudicanti e requirenti nel numero e secondo le procedure previste dalla legge
Ora parliamo un attimo del sorteggio dei membri laici naturalmente la maggioranza potrà in serie chi gradita e questo va bene
Però io osservo una cosa l'effettività del sorteggio dipenderà dal rapporto tra numero dei componenti da sorteggiare e numero dei sorteggi anti inseriti nell'elenco
Solo se il secondo numero cioè quello dei sorteggiati di inseriti nell'elenco sarà un multiplo accettabile del primo il sorteggio a sarà corretto sarà reale
Perché se scendiamo sotto il multiplo
Io avrei dei dubbi di costituzionalità se poi scendessimo
Su un sorteggio di dieci componenti nemmeno i testimoni undici nell'elenco sarebbero truffa secondo me comunque questo allora la il punto qual è il punto non sarebbe stato meglio regolare questo aspetto e non lasciarlo alla legge attuativa perché più incertezza si lascia al futuro è meno gli elettori potranno votare con consapevolezza quindi questo è un tema passando ai togati di chi la ragione principale del sorteggio dei togati l'esigenza di mettere riparo allo strapotere delle correnti interne alla magistratura specie per le nomine degli incarichi direttivi e questo credo che si possa convenire su questo
Il punto che propongo io e questo la scelta del cosiddetto sorteggio secco secco cioè tra tutti i magistrati in servizio senza alcun filtro è un metodo appropriato e il senno
Quale potrebbe essere un altro metodo o bisogna lasciare tutto come poi propongo un un punto problematico a entrambi e io non ho capito che secondo me va sciolto
La potenziale partecipazione al CSM rientra tra i doveri del magistrato e quindi a cui il magistrato non può sottrarsi cioè di sorteggio devo andare se rientra tra i miei doveri se non rientra sono un optional potrei anche dire no
Quindi ricapitolando vorrei che di concerto trasse sul i togati sui non toga sui la
ICI poi sui togati e poi se volete qualche parola su questa cosa cominciamo col no
Dio in realtà ho anticipato forse qualcosa di vizio perché sono abituato a parlare così come rileggono le cose
Ripeto io ho solo contrario
Al due e i due sistemi DiVersi di estrazione assorto
Perché il sistema deve essere unico
Li vogliamo estrarre a sorte estrae diabolici
Però
Se estraiamo a sorte
I componenti non togati
Che vengono di fatto
A comporre una rosa
Di nomi indicata dai partiti quindi scelti dai partiti
Non vedo perché non si possano estrarre a sorte
I togati da una Rosa di nomi indicata dalle cosiddette corretti
Non ci sarebbe più l'indicazione secca però due terzi togati benissimo
Ogni corrente indica dei nomi si fa un unico gruppo no al muro per corrente chiaro non gli si fanno tante un unico gruppo
Trenta magistrati quaranta magistrati benissimo
Tra questi quaranta provenienti indicati da correnti diverse si estrae a sorte
La componente togata così come quella non togata da un gruppo indicato dei partiti sarebbe un sistema omogeneo o no
Invece no
E poi scusate
Torna il vecchio parlino mio
Anche nel sistema proposto
Chi impedisce che poi si mettano non si
Non si mettono d'accordo
Ma si possono mettere d'accordo benissimo anche dopo anche quelli estratti a sorte a caso
Si possono scambiare i favori
Lo so come funziona questo sistema non abbiamo sempre persona integerrima ma non solo la politica
Lo so che la politica che è così anche quelli che formalmente
Sono di partiti diversi l'ho visto all'Assemblea regionale
Si istituì si scontravano dei negli incontri informali quando c'era la televisione allora negli anni novanta che trasmetteva le sedute dell'Assemblea regionale
Poi vedremo alcuni colleghi miei di destra e di sinistra che è finita la seduta dei salottini privati decidevano come scambiarsi favori
Io ero un'anomala una pecora vera se mi dovessi raccontare ma di esperienza di
Sarebbe un libro
E chi impedisce che questo non avvenga
Tra i magistrati
Ritorno il tema beh non interessa a questo punto vi dico il sistema elettorale dato dal benessere uniforme non vedo la differenza tra togati e non togati
Ma la qualità delle persone l'amoralità all'eticità è fondamentale in qualunque cosa questo e il tema che a me sta a cuore
Quindi la formazione del magistrato deve essere e e del politico
O del professore universitario che viene indicato
Nella rosa da sorteggiare questo è fondamentale l'unico cosa che a me sta a cuore e questa e oggi vedo purtroppo un decadimento a questo livello in tutti i settori questo e non so se c'era un altro tema ma non
Come
Alla Corte disciplinare
No no ad ad dopo adesso non è finita prescritti adesso Philibert principio schiave io mi appassiono perché poco e l'esperienza politica anche chi mi ha condizionato perché ho visto tante di quelle porcherie
Che io farei dopo tante ormai di avvio all'ultima fase della mia vita
Ma io ho vissuto dal rivoluzionario
Adesso
No no ma io lo la considero se guardo l'anagrafe e dico ma solo l'ultima fase però se guardo la carica rivoluzionaria che ho dentro dicono solo iniziando adesso voi mi sono appena laureato
Complimenti alla parola al sì
Allora innanzitutto io di l'invito tutti a fare un esercizio di astrazione dai luoghi comuni perché purtroppo se ne sentono tante in questo contesto sorteggio
Abbiamo una componente togata e una componente laica la componente togata che verrà eletta per sorteggio tra tutti i magistrati già si sa che non sarà tra tutti i magistrati perché sarà probabilmente tra magistrati di una certa anzianità
Cioè sarà una quarta e una quinta valutazione ma mettiamo anche non dovesse essere così ma sarà così
Quindi saranno introdotti dei criteri e già è stato detto anche come per esempio l'assenza di avere di procedimenti disciplinari il che assolutamente normale
Verrà fatto questo sorteggio tra novemila magistrati all'incirca tutti altamente qualificati nel senso che tutti hanno superato un concorso credo il più difficile d'Italia e tutti nella quotidianità esercitano le proprie funzioni
A contatto con il cittadino amministrando giustizia comminando sanzioni Comer Gas sono fallimenti per migliaia e migliaia milioni di Euro
Anche eventualmente privando della capacità genitoriale e quindi separando figli dai genitori
E quindi se queste persone possono amministrare la giustizia nella quotidianità sicuramente devono essere persone amabili anche ad occuparsi semplicemente delle carriere dei propri colleghi
Perché il CSM di questo si occupa delle corre delle carriere dei colleghi
Apponi delle piccole altre competenze se volete poi ne possiamo anche parlare ma questa è la competenza
Primaria andiamo alla componente laica la componente laica invece che quasi auspica per una questione di principio di uguaglianza
Che debba essere oppure effettuato nello stesso modo ma voi vorreste un sorteggio tra duecentocinquanta mila poca atti
Più migliaia e migliaia di professori di cui buona parte non ha mai neanche messo piede in tribunale pensiamo agli avvocati che si occupano soltanto non lo so di incidenti stradali
Che spesso lavorano per le assicurazioni cinetessera in cento lire che lavorano per l'assicurazione
Spesso neanche ci arrivano in tribunale perché risolvono il tutto con una mediazione
Oppure professori universitari qualcuno è avvocato ma qualcun altro no se proprio si vuole richiamare il principio di uguaglianza io ricorderei a tutti del principio di uguaglianza a un primo comma che riguarda la l'uguaglianza formale
Il cui e un secondo comma che riguarda l'uguaglianza sostanziale l'uguaglianza sostanziale significa che a situazioni diverse vanno applicate delle norme diverse quindi la l'applicazione di un sorteggio differenziato dipende dalla situazione di base diversa
Ma poi comunque il tutto lo dovete superare guardando a quella che
La composizione in generale delle Consiglio Superiore della Magistratura cioè in realtà hanno introdotto il sorteggio per la componente laica
Ma sarebbero potuto anche non introdurlo volendo perché il problema che si è verificato all'interno del Consiglio superiore della magistratura e quel fenomeno di cui avete sentito tanto parlare
Del correntismo cioè lei correnti che sono delle associazioni private badate bene hanno occupato abusivamente un organo di alta amministrazione
Quale è il Consiglio superiore della magistratura e addirittura l'avvocato io sono rimasta veramente allibita dal candore con cui quella promosso perché vi ha proposto facciamo fare delle liste alle alle correnti cioè che sono proprio quelle che noi vogliamo eliminare facciamo fare delle liste alle correnti
E poi glieli sorte già molte a quelli delle correnti considerate che le correnti rappresentano due mila magistrati noi siamo nove mila quindi continueremo a subire la dittatura delle correnti
Con le correnti questionati quelli sì ma parte delle ciabatte di Palamara
Con le correnti sapete che facevano loro si facevano le liste a loro piacimento si facevano le nomine in tutti i tribunali a loro piacimento la chiamavano la cinquina
Quando dovevano nominare i procuratori
E i procuratori aggiunti per esempio su Milano si nominavano a loro piacimento i membri della Scuola superiore della pubblica amministrazione senza neanche guardare il curriculum per lena appartenenza ma non perché lo dica
Sì appunto non perché lo dica io perché l'hanno detto loro stessi
Qualche anno fa sono state e tutto il direttivo della Scuola superiore della magistratura nominato dal Consiglio superiore del superiore dal Consiglio superiore della magistratura
E stato tutto annullato le nomine sono state tutte annullate lo sapete come si è costituito in giudizio
Il Consiglio superiore della magistratura dicendo che non gli avevano manco guardati i curricula
Perché si erano basati sulla diversa sensibilità culturale quindi sostanzialmente avevano messo nella scuola rappresentanti di destra
Dio sinistra e di centro perché le correnti questo sono partiti all'interno della magistratura che di volta in volta si alleano tra di loro o con il partito di destra con il partito di sinistra o con il partito di centro
Bene le loro lo hanno detto non è questo quello che vogliamo noi vogliamo dei magistrati liberi autonomi e indipendenti ma non perché li vogliamo noi perché lo dice la Costituzione e perché il vostro interesse e l'unico modo per poter realmente non avere dei processi che siano gestiti politicamente
Grazie
Allora passiamo a sì all'ultimo all'ultimo punto poi avete dieci minuti a testa per replicare dire quello che volete l'ultimo punto è la coltiva Alta Corte disciplinare
La riforma come sappiamo sottrae la giurisdizione disciplinare al CSM e l'affida ad un'Alta corte composta da quindici giudici tre nominati dal Presidente della Repubblica sono laici tre sorteggiati da un elenco sempre di laici compilato dal Parlamento in seduta comune poi ci saranno sei magistrati giudicanti e tre che qui dentro i sorteggiati tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie
E che svolgono o hanno svolto funzioni di legittimità quindi qui c'è un sorteggio non se con un sorteggio condizionato le sentenza dell'Alta Corte sono impugnabili anche nel merito ma solo davanti alla stessa corte
Che giudica ovviamente senza la partecipazione dei componenti che hanno pronunciato la sentenza impugnata allora il punto è questo anzi i punti ha molte sfaccettature
Quali sono le ragioni di questa scelta
Cosa c'è che non va nell'attuale assetto la sezione disciplinare forse troppo indulgente con i magistrati incolpati
Una domanda ancillare perché nella relazione alla Camera il ministro della Giustizia sostiene che la materia disciplinare serve a garantire il massimo grado di qualità professionale e deontologica dei magistrati anche se riconosce che va organizzata in modo da prevenire il rischio di un uso strumentale con finalità di condizionamento
E ultimo punto cosa pensate della scelta di consentire un'impugnazione esclusivamente interna all'alta corte e diciamo così perché abbiamo prima iniziato con no
Allora innanzitutto per quanto riguarda le ragioni per cui si è portato al di fuori del CSM quindi si è costituito un'alta con perché vorrei dire il fatto che si chiami altra non significa che sta al di sopra del CSM semplicemente un altro organo con delle competenze separate
Ritengo che sia una cosa naturale perché essendo che il CSM sia esiti occupa prevalentemente delle carriere dei magistrati poi immaginate che oggi la composizione il CSM in seduta plenaria
Cioè tutti insieme per esempio giudicano professionalmente competente una determinata un determinato magistrato oppure gli attribuiscono un ruolo direttivo e poi all'indomani
C'è un problema disciplinare e il CSM la sezione disciplinare del CSM si deve occupare di quello stesso collega che il giorno prima hanno giudicato professionalmente
Capace chiaramente questo già evidenzia il problema che si può creare ma al di là di questo diciamo che all'interno del CSM lo strumento disciplinare è stato utilizzato con modalità a dir poco allegre
Allegre significa che sono stati assolutamente graziati tutti gli uomini di corrente sapete quante quante persone sono state intercettate che parlavano allegramente delle loro carriere si spostò a Lizzano presso Palamara che è stato l'unica farne la spesa ci sono circa settecento colleghi
Settecento colleghi sapete quanti ne sono stati puniti alla fine
Palamara che è stato espulso e poi con sanzioni lievi non ricordo se quattro o cinque su settecento e sapete perché è stata fatta addirittura una circolare dal procuratore saldi
Chiamata circolare noi l'abbiamo chiamata CIR
Con l'aria auto assolutoria
Perché Salvi era uno di quelli che si raccomandava presso cala ma farà Mara lo dice fa lavare in uno dei suoi libri nel primo libro e non ha mai ricevuto una querela per cui dobbiamo presumere che il fatto sia vero
Bene il saldi ha dato indicazioni su come trattare questi progetti procedimenti disciplinari
Sostenendo che non si dovessero considerare disciplinarmente rilevanti
Il alto promozioni seppur petulanti
E addirittura c'è come la sua
Sì il procuratore generale ha ragione scusate procuratore generale della Cassazione
Quindi dovevo effettivamente specificarlo sì sì avete ragione sono spesso abituata a parlare a convegni tra colleghi
E allora lo sapete chi
Va be'però è x quando è stato quando è stato diciamo quando era già in Cassazione
E quindi raggiunto addirittura con una seconda circolare ha dato ulteriori indicazioni ha detto che anche dei comportamenti gravi possono comportare l'assoluzione per gli avete unità del fatto ora come le due cose siano compatibili non è possibile
I magistrati ci indicano cioè i magistrati che vogliono preservare perché sono corporativi se il loro potere
Chi indicano che l'Italia sanziona un sacco di magistrati ma voi dovete vedere con che sanzioni con la censura che non è niente rispetto all'entità del comportamento
Per il controllo strumento disciplinare è stato utilizzato a scopi persecutori nei confronti di magistrati che erano controcorrente o oppure di magistrati che stavano eseguendo delle indagini
Che non si dovevano eseguire
E quindi veniva avviato la procedura disciplinare addirittura il trasferimento per incompatibilità ambientale che non dava nemmeno la possibilità di difendersi
Una per tutti vorrei citare il caso di Clementina Forleo che infatti ha vinto tutte tutti i suoi ricorsi e che è stata per l'appunto allontanata
Proprio
Perché Illy l'intento era quello di non farle portare a termine una indagine di natura politica questa è la ragione per cui l'Alta Corte necessaria
Per quanto riguarda qual era la seconda domanda la deontologia a va be'la la deontologia
Ma ma il ministro secondo me ha detto una cosa giusta cioè bisogna cioè in fondo io c'ho risposto con il suo nel senso che questa Alta Corte fatta proprio al fine di migliorare proprio anche la qualità morale a cui l'avvocato faceva riferimento perché diciamo che la morale il realtà noi non la possiamo rimettere al singolo parliamoci chiaramente noi dobbiamo avere un sistema che funzioni oggettivamente non rimesso alla moralità del singolo anche perché non mi risulti non mi risulta che ci sia un esame di moralità
Per accedere al CSM o all'Alta Corte
è l'ultimo
A sull'impugnazione scusate allora sull'impugnazione di dico che attualmente quando si viene sanzionati disciplinarmente si può ricorrere soltanto i e cioè sono in grado di giudizio non ci sono alti gradi attualmente con il sistema così come riformato sic e poi in Cassazione in questo e cioè ciò cioè sull'onda della cassazione attualmente con la riforma costituzionale c'è un primo grado di giudizio
Un secondo grado di giudizio interno alla stessa Alta Corte mai in diversa composizione e poi ormai è assolutamente interpretazione quasi conforme ma direi conforme che comunque si mantenga il giudizio di Cassazione che oggi è previsto anche terre il giudizio disciplinare quindi con la riforma costituzionale si aumenta di un grado cioè ce ne saranno tre gradi invece di due
Cioè ci saranno due gradi di merito Munda grado di legittimità e quindici dovrebbe essere ci saranno ci dovrebbe una maggiore garanzia nell'ambito del procedimento disciplinare
Allora innanzitutto una precisazione forse mi sono espresso male quando parlavo del sorteggio
Intendevo dire questo
Che se il sorteggio avviene per i componenti laici su una rosa di nomi indicata dai partiti presenti in Parlamento da destra accentro a sinistra
Lo stesso criterio dovrebbe secondo me essere eseguito per ma
Estrazione a sorte dei componenti laici toccati bene allora ben
Però ho parlato di correnti
Mi correggo
Io ritengo che insisteva di grave sarebbe questo che
Le correnti che resterebbero perché sono conviventi privati di opinione e non li possiamo eliminare si guardo non si elimina l'articolo ventuno dalla Costituzione perché può darsi che buongiorno arriveremo anche a questo ma
Quello cioè allora
La libera associazione
Anche di magistrati e possibile colorito miti culturali diversi allora le varie correnti indicano una rosa di nomi tra quelli che sono disponibili ma c'è l'Associazione nazionale magistrati anti
Della quale fanno parte anche i magistrati non iscritte alle correnti o sbaglio o e allora se la rosa dei due terzi dei magistrati dei togati viene composta dai indicazioni delle varie correnti più di quelli che non solo iscritti alle correnti ma solo dell'associazione magistrati mi sembrerebbe più corretto e più giusto ovviamente chiedere i disponibili perché può darsi che non tutti sono disponibili
E allora formare una rosa in questo modo mi sembrerebbe
Più giusto perché il criterio sarebbe unico
E presto mi pare e ritorno però sulla questione di fondo che non è secondaria
Nulla impedisce che avvenga anche dopo il sistema Palamara
Nessuno
Perché i sorteggiati
Di qualunque
Parte togati non togati possono poi trovare dei momenti di accordo
Possono trovarvi perché queste cose avvengono
Tra i più vari
E allora torno a un discorso che secondo me non è secondario
Occorre che comunque quando si indicano
Nelle rose dei nobili
I disponibili o
Di indicati dal Parlamento si scelga lo persone possibilmente di
Specchio d'acqua conquista
E questo non è facile non è facile
Per quanto riguarda la composizione dell'Alta Corte per carità mi sta anche bene però ricorso per Cassazione pare che non ci sia da quello che ho capito
Però può darsi che c'erano le sfuggito a ben ma non c'è sì appassito siamo a cinque abbastanza però a casa però non è detto espressamente ecco che va be'però cosa siccome si dubita che questo possa derive
Per completezza Patrick il tempo è quello che io lui do due indicazioni
E possono servirvi ad approfondire meglio tutte le tematiche vi sono due documenti
Venticinque novembre due mila e venticinque
Forse ritrovate su internet
Il primo è un documento
Sottoscritto e redatto da quarantuno parlo quarantuno
Professori universitari
Di diritto e procedura penale
E questo
Schierati per il no
E lo spiegano solo professori di diritto e procedura penale
Vi è un altro documento
Il sottoscritto da cento sedici professori ordinari di diritto costituzionale
L'Italia
Schierati per il no
Ora
Ovviamente non c'era il tempo stasera di esporre le loro ragioni
Però i cittadini devono saperlo e devono essere messi in grado di andarseli a leggere
Per capire se questi professori pareggiano
Oppure se questi professori
Dicono cose che possono avere un senso
Perché entrano nel merito della riforma
Ed evidenzia però tutti i rischi e le storture noi stasera abbiamo detto poche cose
Ovviamente non potevamo dire tutto però questi documenti io ritengo che siano utili che vengono conosciuti eletti poi ovviamente che ha un senso critico può dire sono tutte stupidaggini non le condivido però siccome stiamo parlando di persone addette ai lavori
Molto più di quanto Rossija io sicuramente in materia di diritto costituzionale
E con opportuno è opportuno che voi decollo rilevate io
Ho due date avrà no scusate venticinque novembre quello dei professori di diritto e procedura penale l'altro loro la data
Però lo potete trovare facilmente credo su internet su Google lo ebbero leggere con calma a casa
Grazie allora adesso avete dieci minuti a testa dove potrete dire quello che volete volete fare prima le domande come volete
Senz'altro senz'altro allora possiamo siete d'accordo volete passare alle domande
Per loro va bene solo benissimo però c'è un punto scusi un attimo grazie senz'altro l'organo
C'è un punto su cui nessuno ha risposto cioè e cioè il sorteggio ha il magistrato sorteggiato ha il dovere di andare al CSM o può rifiutare perché capite bene che se può rifiutare possiamo giocare nostro rifiuto
Non so se mi sono spiegato io perché se volete dedicato disponibilità
Allora è chiaro che se il sorteggio è secco condizionato come volete
E io posso rifiutare è chiaro che se ci mettiamo d'acqua come il
Come dire il
Il gli appalti no io non presento la domanda oppure rifiuto fino a che
A cura desiderato esatto ma è ma è una provocazione no però fa chiari va chiarito se è un dovere d'ufficio oppure no porno
Allora di non è scritto io sinceramente ho capito ma è ma la costituzione non è una norma di dettaglio
Cioè e ora tutti stanno dicendo no no no no perché è così cioè le le le norme le norme costituzionali sono tutte così queste però dovevano essere di dettaglio sono queste guarda caso quindi io sinceramente auspico che sia un dovere
Perché c'è signori
Io auspico che sia un dovere sia assolutamente a mio figlio perché io considero che è servire dentro il Consiglio Superiore della Magistratura debba essere una onere
Quindi un doveri è un diritto come onere così viene definito è chiaro perfetto
Va bene prova dentro ok allora passiamo alle domande per cortesia domande non comizi prego
Prego prego
Buona sera mi presento sono avvocato Maruccio che faccio il penalista da trent'anni
Ora domanda semplicissima siccome si parla tanto di correntismo
E degli effettivi deteriori sulle nomine sulle assegnazioni di mio interesse proprio da avvocato invece se ci possono essere degli effetti sul cittadino comune negli ordinari processi e faccio un esempio brevissimo
Un Pubblico ministero ha conservato nel cassetto una richiesta di arresto aspetta che di turno ci sia un Gip particolar mente benevolo nei confronti della Procura per ragioni di carriera
Ho una richiesta di intercettazioni
Per cui magari la stesso richiesto se fosse proposto da un altro Gip otterrebbe un esito se fosse proposta al CIPE che si sa essere benevolo nei confronti della Procura a una propone una risposta già attesa e con vorrei fare questa domanda alla dottoressa Giuffrida se penso che possa capitare offre altri esempi di questo genere di effetti sul comune cittadino del sistema delle correnti grazie
Allora io ieri ho fatto un intervento su radio radicale parlato proprio di questo problema questo problema che ha sollevato l'avvocato è strettamente connesso con il problema della separazione o della unicità delle carriere
E mi spiego meglio
Attualmente essendo l'unica carriera quella dei giudici e dei pubblici ministeri condividono anche lo stesso sistema
Sistema significa che sono Lula a conoscenza di tutto quello che riguarda l'altro per cui come giustamente diceva l'avvocato un pubblico ministero Bemporad sapere
Chi è il giudice tra virgolette naturale che spetterà in un determinato giorno perché ai turni come se comunque sono fatti
Perché l'avvocato ha fatto questa domanda che in realtà purtroppo non è provocatoria perché è reale perché abbiamo esempi concreti che essi sono successe a Catania
Di pubblici ministeri ma non è uno no due non trema potrei dire tantissimi
Perché si sappia
E va bene ma si sa tuttora chi sono quelli più morbidi col pubblico ministero quelli meno morbidi e come fanno a scegliersi il Pubblico ministero inviata a scegliere il Gip per esempio se devono presentare una richiesta di intercettazione
Basta semplicemente che aspettino il giudice il giorno del giudice
Che il rossa no essere di turno
Se vogliono se la polizia li avvisa che devono fare un arresto li avvisano preventivamente invece che fare l'arresto come lo dovrebbero fare in flagranza lo fanno ritardato e in questo modo il Pubblico ministero
Si sceglie il giudice che vuole capirete bene che se le carriere sono separate e questo non può accadere più
Non può accadere perché il pubblico ministero non può ottenere queste informazioni salvo che violarle ma una volta che lei si carriere sono separate
Ognuno dovrà rispondere al proprio ufficio quindi la risposta è assolutamente sì incide eccome sul cittadino
Per carità capisco queste cose perché ho iniziato prima del collega a fare questo mestiere va e da ingenui pensare che con la separazione delle carriere il Pubblico ministero non si sa quale il Gip per carità diciamo questo perché ma solo in Chio
Chi sei ma il Gip figuriamoci se lo fa il Pubblico ministero si avrà la che aveva separata ma è sempre un magistrato o sbaglio
E quindi non potrà mai sapere perché c'è un segreto d'ufficio impenetrabile ma versa ogni giorno sa chi è il Pubblico ministero che il Gip non ho anche se stai in un altro palazzo ma questo appare ed è dicono i giuristi d'accordo però comunque accidit Barroso anch'io
Figuriamoci se non lo sa il Pubblico ministero separato
Chi è il Gip amico suo
Che quando gli arriva la richiesta di rasoi
Quindi secondo me questo non è un argomento fondante importante ecco io se voglio posso sapere giorno per giorno tiene il Gip che potrà più probabilmente a vere
Uno la misura cautelare richiesta dal Pubblico ministero non è un problema difficile
Però però allora io devo dire una cosa signori andiamocene a casa
Cioè non votiamo proprio perché sei no se il preconcetto se il preconcetto e che tanto funzionerà tutto sempre male allora andiamo a casa e non lamentatevi però domani
Perché noi questo sistema lo schiavo cambiando lo vogliamo cambiare perché funzioni noi dobbiamo avere delle regole che funzionino oggetti
Veramente pari se vengono violate nei nei fatti si parlerà della violazione ma attualmente non si parla nemmeno della violazione
Quindi per favore io di di di vincitore andare a me a non confermare col vostro voto il malcostume perché poi
Adesso fate sì acconsentite annuite in questo modo e io che faccio il magistrato mi senta verrei sacri proprio contro vorrei proporre poca roba
Calma io penso per come l'ho capito io quello che diceva l'avvocato avvocato dice l'atteggiamento del giudice noto quindi se c'è un giudice
Mare ettaro se lo sanno tutti queste questo intendeva dire quindi la corrente in analoga e che c'entra se ne può scegliere pura se non certo alle correnti ci siano o non ci sia una vera case sa cosa un'altra domanda
Prego e poi
Sì una due
Prego domande non comizi
La mia domanda è questa abbiamo sentito in questi giorni diciamo di campagna elettorale anche prima dal presidente del Consiglio e anche altri ministri
A proposito di fatti diciamo di cronaca dire questo non succedere più dopo la riforma per esempio allora
Io chiedo al giudice particolari
Il tema è suo l'ultimo e il più proprio certo vagoni del bosco ma non c'è solo quello fosse solo quello volevo un volto glieli come distratta la coscienza dello i coniugi Giuseppe leone d'uscita conoscenza obbedisco
Perché è solo il caso del poliziotto già si fa largo un marocchino diciamo procedo vengono solo sesso biologico
Nel che sorridendo tutto questo piovesse allora il giudice che facciano il loro dovere che lo mettono in galera polo ci sono anche il calcio ciò posto diversità io vorrei dire dottoressa del figlio sorreggere questi signori come dire un'anteprima di un diverso livello verso la riforma se ritiene
Che sia diciamo una cosa normale che il Governo interferisca nelle vicende della magistratura inquirente e requirente
Allora questa e quella che si chiamava propaganda politica
Propaganda politica cioè all'alba dalla scusa ma no propaganda politica significa a voi cittadini quello che deve interessare se volete fare il prossimo bene
Non sono le stupidaggini che di volta in volta dicono
I ministri e politici di turno che per fortuna ora ne abbiamo di stupidaggini da destra a sinistra in abbondanza infatti io dico a tutti e l'ho detto anche alla trasmissione l'altra sera alla nove
Io gradirei che stessero tutti zitti e facessero parlare i tecnici del diritto invece che utilizzare queste frasi ad effetto a scopo propagandistico mani abbiamo a sinistra come ne abbiamo a destra dei fautori del No ai danzatori del sì e mi dico
C'è
Appunto la melatonina Nordio che dice questo non succederà più falso questo certo che potrà succedere perché il principio dell'autonomia e indipendenza della magistratura
è sancito nella Costituzione era più di allora quindi questa frase che dice non ha alcun fondamento e voi non la dovete temere
Come non dovete temere la frase invece anche questa prima di totale fondamento da parte dei fautori del No
Che se passa la riforma il Governo solo sarà cioè la magistratura sarà atto sottoposto all'esecutivo falso anche questo cioè dicono entrambi delle falsità
Quindi infatti un esercizio di diritto invece che è un esercizio divergenza mal riuscito mette alberi a studiare potete anche iscrivermi al mio indirizzo privato io mi posso anche era dare delle spiegazioni
Tecnica e non mi chiedete spiegazioni politiche perché io spiegazioni politiche non è doc perché le norme si leggono tecnicamente
Ok altre domande prego
Avvocato se lei vuole dire qualcosa lo dica
Io volevo fare solo dove tra mafia profitto alcune questa è una riforma del da giustiziò dalla magistratura prima domanda
Quindi quando si parla di riforma della giustizia i cittadini dipendono miglioreranno i servizi e l'attività del vertice assolutamente questo è un dato lei come magistrato penso che possibile questa mia affermazione
Una seconda valutazione allora io penso che questa scelta da parte del governo perché è stata una scelta dal governo di questo governo democraticamente
Attuata diciamo concerto ad inviti però di fatto è una riforma che guarda caso scardina secondo me
La Costituzione antifascista che è nata proprio dalla sacrificio frutto della resistenza dei padri costituenti dico questo per dire ho fatto questa riforma è stata
è stata che richiesta a gran voce nel tempo dai soggetti diciamo di natura fascista perché il fascismo e chiudo il fascismo e nel venticinque aprile è finito però i fascisti sono rimaste ed errori agenti Gelli era un pacifista che proponeva questo tipo di riforma Gelli oltre a essere accusato di Ater diciamo essere artefice
Finanziatore della strage di Bologna e quello che rendeva la la loggia P due e guarda caso in quella loggia colmo numero diciotto sale cresce la tessera c'era anche Berlusconi
Ma alla quale Berlusconi a chiuderla per venti anni ha cercato in tutti i mondi di portare avanti questo progetto
E smantellamento e di attacco alla magistratura nordico solo questo questo dato oggettivo seguendo secondo me diciamo andare a giustificare questa scelta con un cambio di qualcosa che cambia il mondo voluta viverla magistrature per poi intervenire Sica all'interno del quali meccanismi che sappiano ancora una valutazione domande
Non c'è fatto quando è la valutazione quando c'è la domanda perché lui ha chiesto se c'era o se c'era questo progetto io vi dico che è assolutamente falso quello che lui gli ha detto perché il progetto Genesis prega e dov'era
Che la magistratura fosse sottoposta all'esecutivo la riforma prevede espressamente all'articolo centoquattro che venga garantita l'autonomia e l'indipendenza dei magistrati i due testi
Sono completamente diversi il procedimento accusatorio che si tende a realizzare con questa riforma
è un procedimento accusatorio che esiste in tutti gli Stati dell'Unione Europea
In Italia a differenza che negli altri stati dell'Unione Europea
La magistratura non viene e non verrà sottoposta all'esecutivo perché se l'esecutivo dovesse mai fare
Una legge ordinaria che questo prevedesse all'indomani verrebbe dichiarata incostituzionale l'articolo centoquattro e blindato
Mi spiace se non riuscisse non riesco a trasmettere ma mi dicono che io parli in maniera abbastanza semplice l'articolo blindato
Non è possibile mandare una legge ordinaria che contravvenga all'articolo centoquattro che garantisce autonomia e indipendenza della magistratura quindi non citiamo per favore non facciamo resuscitare tutti morti ora
Altra domanda
Buonasera sono il dottore Micalizzi presidente della del comitato ionico per il sì
Dopo una una lezione di storia repubblicana vorrei fare una domanda
Faccio re riferimento all'altro che con la costruzione che è stato modificato il centodiciassette per quanto riguarda l'autonomia separata delle regioni
Siccome ormai la la la storia si fa su internet leggo la violenza che c'è una violenza in atto
Della dei padri costituenti della costituzione e di tutto ciò che è che questo si riferisce vorrei sapere questa riforma
Violenta la costruzione il sì o no
Grazie
Allora
Vi premetto che la Costituzione da quando è stata emanata da oggi credo che abbia subito una quarantina di cambiamenti più o meno
Ma mai cessato inizia frazione di questo genere perché mai ovviamente sono stati attestata attaccata una categoria ben attaccata
Cioè si è sentita attaccata
Nel suo corporativismo perché la verità e che come vi dico
No no scusi dobbiamo fare dopo la parola Cassel Ravel vale la magistratura non è un potere ma è un ordine è un ordine e queste delle il problema
Non è un potere non deve comandare soprattutto non deve comandare riunendo in sé è il potere politico e il potere della magistratura
Non c'è nessuna violenza perché la sventola la Costituzione superata e dicono hanno cambiato ben sette articoli falso
Gli articoli cambiati sono due e sono quelli che prevedono esattamente quello che a lui e all'inizio veniva detto da Maurizio Salustro ovverosia separazione delle carriere sorteggio
Alta Corte gli altri cinque articoli che vengono modificati sono gli aggiustamenti consequenziali perché per esempio se sono previsti nell'articolo
Da sempre vista la separazione delle carriere è chiaro che vengono costituiti e quindi la costituzione di due CSM è chiaro che poi bisogna trasformare al plurale e quindi viene modificato l'articolo I viene inserito quello
Dai andatevele a leggere io li pubblicano comunque sul pioppo mio profilo perché mi piacerebbe che i cittadini proprio li confrontassero noi abbiamo fatto noi intendo dire io e gli altri magistrati per il sì abbiamo fatto uno schemino molto semplice nero rosso in cui abbiamo evidenziato in rosso quali sono irreali cambiamenti
E sempre io vi dico non mi credete per ferie aproposito di fede
Prima l'avvocato abbia elencato perché questo lo voglio dire
Cioè centoundici professori da un lato e quaranta dall'altro prima abbiamo detto che i professori in Italia sono migliaia
Quindi pensate un po'che che numero insignificante sia questo tanti altri sono per il no francamente io non li ho contati però se è vero cioè sono per il sì va se volete ve li quanto e forse sono anche di più
Altre domande
Avvocato lei volere qualcosa visto che solo stare in silenzio
Cosa vuol fare
O meno evasione
Per la storia forse l'ho capito male ma questo è un convegno per magistrati
Per avvocati o per liberi cittadini perché ci ha detto
Ad inizio che non politico il volto io non sono avvocato e un solo magistrato ciò poco poco di legge quindi posso dare solo delle argomentazioni dell'uomo della strada
Bellissima ora a me nostra vede e e le spiego perché questa riforma perché la riforma fatta la neo fascisti al Governo sono Intiglietta esci non è vero niente
Non solo ma insomma non ha bisogno di ulteriori cinque all'Olivella no però a per domandano a norma che domanda opinione nella sosteneva nelle varie fondazioni l'ha posto nessuna domanda fatta le osservazioni sui osservazione
Va bene ma c'era già ma di chi non è vero che Ermanno Russo era fascista Stern è un segnale di avvocato prego prego il vero campione era neofascista Alice non segnare va be'ma non siamo perfida se la memoria parlano d'accordo ma io lavoriamo dall'altra va be'posso esprimermi così vietando avevano fatto di avanzarla maggiore al governo ha studiato giurisprudenza Scherfig ora anime non sta bene perché ogni qual volta la destra
Diciamo la destra si vuol dire
Mette mano alla Costituzione non lo fa
Per un con indirizzo benevolo lo fa per violentare per cambiare per sostituire quello che non gli aggrada e che non ha mai digerito la sconfitta per la Seconda guerra la lotta partigiana ha vinto quindi signori miei
La la la riforma non tifa contro il decreto legge o in Parlamento sono in maggioranza va be qui l'opinione legittima allora io vorrei dire questo
Pensare
Che le norme qualunque esse siano
Abbiamo soltanto una valenza tecnica è un errore è normale
Tutte le norme hanno anche una valenza politica è in ballo inserite nel contesto storico politico nel quale il legislatore opera il legislatore impone nell'iperuranio
Non è sotto una campana di vetro
Il legislatore ha la sensibilità o dovrebbe avere il polso del contesto storico-politico
Allora questo è un primo elemento
Non esistono norme neutre astratte
In senza rilevanza politica
Da primo articolo del Codice civile all'ultimo dal primo articolo il codice penale all'ultimo
Si tratta di capire
Qual è il contesto
Questo la prima cosa
La seconda cosa
Al di là dei tecnicismi ve lo dico subito chiaramente
Io potrei paradossalmente
Lire
Mi sono convertito stasera Botto sì
Perché non è questo alla fine il tema mio
Da cittadino
Da avvocato ho molte perplessità vi invito a leggere quei documenti va ma a questo punto diventa secondario
Il problema è un altro
Ed è quello che io ho evidenziato nella mia tesi di laurea del periodo liberale
è questo
Il potere politico nel nostro Paese
Storicamente tranne rare eccezioni e intollerante per il controllo di legalità da parte della magistratura
Ebbero dice urlano che ha fatto politica per vent'anni
E conosce i propri polli
E questo vale a destra e a sinistra è un problema di percentuali
Io per una attività anche professionale che ho fatto
E per il tipo di scelte che lo sfratto
Che da trentacinque anni
Ho difeso
Duecento collaboratori di giustizia
Di tutte le peggiori italiane
E ho una consapevolezza della qualità
E degli interessi del ceto politico di questo Paese che inimmaginabile
Una consapevolezza e non può neanche essere esplicitata
Perché so
Di persone della cosiddetta sinistra
Che cercavo rivolti della camorra e della Sacra Corona Unita
Così come dice cavolo i democristiani alcuni socialisti
Tutti la destra
Perché e la qualità del potere di questo Paese
Che va cambiata
E allora pensare che le riforme
Costituzionali o no siano neutre è un errore colossale colossale
Questa riforma secondo me
In prospettiva in prospettiva
Corno le norme i decreti delegati attuativi
E con le norme che già nel cassetto i ministri hanno candidamente confessato di avere è una riforma che magari non in atto non è comprensibile subito però prenderà a condizionare l'operato della magistratura rispetto al controllo di legalità sui pubblici poteri su chi comanda
Che il potere politico il potere economico il potere finanziario
E vedrete che questi sono i rischi concreti e io mi preoccupo di questo da cittadino io non voglio fare il tecnico del diritto neutro
Perché alcune cose di questo Paese le ho capite
A modo mio non ho la verità in tasca e la dia abbellita
E allora non voglio correre il rischio
Che si apra una breccia per consentire
Un percorso col legge ordinaria con decreti attuativi che pian piano condizioni ulteriormente
Il controllo di legalità dei magistrati che formalmente resteranno autonomi indipendenti tombamento indubbio però i voti per condizionare sono tanti
Con le leggi ordinarie
E queste io le vedo in prospettiva
E c'è una forte insofferenza oggi
Perché chiudo
Cari amici dobbiamo avere una lettura critica dei contesti in cui operiamo che solo quelli in italiani sono quelli europei sono quelli internazionali
Dove stiamo andando questo Paese in che direzione
Dove sta andando l'Europa
L'enorme
Devono seguire certi orientamenti storico politici è sempre stato così
E io sono preoccupato nella prospettiva non tanto per me
Per il mio figlio per il mio nipote per i tanti giovani che un giorno potrebbero improvvisamente trovarsi senza che se ne rendano conto
In una condizione dei quali gli spazi di democrazia reale e di legalità Soro ampiamente ristretti prima come è avvenuto è avvenuto così pian piano e un piano inclinato in uno scivolamento progressivo
E allora pensare che la riforma sia soltanto tecnica è una illusione ecco perché vi dico
Alla fine voto sì paradossalmente
Ma non è questo cambia alla fine interessa interessa capire in che direzione stiamo andando abbiamo la chiarezza allora perché molto rock perché almeno
L'assetto attuale lo lasciavo poi c'è il problema di formare magistrati eticamente di l'alto profilo e non tutti lo sono avvocati eticamente di alto profilo e non tutti lo sono
Professionisti
Delle varie corporazioni di alto profilo e non tutti possono politici di alto profilo è oggi detto molto aperti avanzate perché è chiaro che allora il vero tema sul quale come cittadini dobbiamo riflettere
Perché
Chiudo veramente lo dico con passione perché ci credo ritenere che tutto si riduca
Anzi e un no come un fatto tecnico e illusorio
La giustizia in questo Paese non funziona e non ha voluto fare funzionare nessun governo né di destra vedi centro della devi Silistra perché se non funziona
Il potere a meno controllabili questo il nucleo centrale il vero tema poi ognuno vota come vuole
Perfetto grazie dotato allora direi che no scusa eccetto certo certo no un attimo mano ma scusa ma e questo è ovvio non c'è bisogno cioè vedo che
Nessuno qui dentro ha mai presieduto la Corte d'Assise
Bisogna stare impassibili ok
Quindi è chiaro che avrai la possibilità di replicare però volevo dire
Mi pare che alla fine siamo arrivati dove volevamo arrivare cioè un appello per il voto e adesso naturalmente e avrà la possibilità anche l'altro appello e e questi tre
Se c'è una domanda simile sfrecciano emenda sì prego certa certa e poi avrai sicuramente quei dieci mila
Io desidero far presente alla dottoressa Carmine Giuffrida
E in venti argomenti già letto all'inizio del suo dire
Non si parla mai
Di del Consiglio superiore della magistratura
Non solo
Ma
Gli estensori di quei documenti
Non pensavano allo strumento referendario
Assolutamente
Anche perché sono persone di ottima cultura giuridica e ci saranno della
E sanno della sentenza di Giuliano Vassalli corte costituzionale preceduta da Vassalli che è possibile procedere alla separazione
Delle carriere tramite legge ordinaria come beni ha detto più volte Carofiglio magistrato in televisione
E allora perché si arriva allo strumento referendario
Perché gli obiettivi sono altri e queste sono dei considerazione politica e mi taccio
Ridurre il Consiglio superiore alla magistratura in coriandoli
Sancire la federazione delle carriere perché questo con la legge Cartabia consente di mettere il bavaglio alla giustizia questo è un attentato
Al nostro Stato il diritto così come una ragazza consecuzione quella che ci aveva benissimo allora adesso
Allora innanzitutto per quanto riguarda le fonti normative io voglio invitarvi nuovamente a considerare testo e contesto come ce lo dice la legge di interpretarli cioè l'articolo dodici delle preleggi cilindrica come va fatta l'interpretazione di una norma e ci dice che la prima interpretazione e quella letterale
Dopodiché ci dice che esse il dato dal letterale
Non è chiaro allora si fa l'interpretazione teleologica o contestuale come dice l'avvocato nel nostro caso non siamo di fronte a un dato letterale è chiaro ovvero sia nella Costituzione sancita l'autonomia e l'indipendenza della magistratura giudicante e ora anche requirente che prima non era sancita
Quindi già non ci sarebbe spazio per quella che è l'avvocato chiama l'interpretazione contestuale ma facciamo anche l'interpretazione contestuale diciamo che questi sono dei fascisti oppongono a perseguitare la magistratura
Ma comunque sempre il dato letterale quello e io interpretazione contestuale non cioè mai essere contrastante ristretto quella del dato letterale
Non so se questo è il chiaro a tutti voi dopodiché io vi invito a fare questa considerazione in presenza di una norma blindata che ancora comunque l'avvocato non ci ha spiegato come potrebbe essere violentata dice solo che ha paura
Che delle leggi ordinarie la violenti no che non è impossibile perché le leggi ordinarie
Verrebbero dichiarata incostituzionale ma a questo punto vi faccio io una domanda in bilico ma tutto sto Caro osso c'è addirittura fare una riforma costituzionale ma scusi ma potevano violentare ad essa costituzione invece di doverne fare un'altra
Bene se non ci sono altri interventi o domande io direi che avvocato lei non vuole no io direi che possiamo chiudere qui io personalmente sono abbastanza soddisfatto perché ciascuno ha espresso le proprie opinioni in maniera certa compassione ma in maniera ordinata
Nessuno è scaduto nell'invettiva e quindi e quindi va be'ma si vede si vede in televisione in altri consessi quindi questo è stato un esercizio direi di civiltà di mutuo rispetto per il titolo reciproche opinioni sono li attacchiamo
No noi sappiamo questa cosa perché siamo magistrati avvocati e quindi sappiamo questa cosa
Ex magistrati va be'ma comunque però mi piacerebbe un poco raccontarvi una che non è un aneddoto purtroppo è una realtà per farvi capire un pochettino come vanno ora le cose c'erano due procuratori aggiunti di cui uno oggi pontifica
Questi due procuratori aggiunti non erano d'accordo sui gruppi di lavoro allora uno dei due procuratori va dall'altro che si chiama Bruti Liberati che è quello che pontifica e gli dice
Io non sono d'accordo su questa suddivisione di gruppi e Bruti Liberati io risponde
Ascolta ricordati che tu sei stato eletto Jones che tu sei stato nominato procuratore ad
Giunto grazie al dato definitivo agisse natura democratica
Che se non fosse stato per la loro e io gli avessi detto viticole testuali parole mi sta rompendo il togliermi dagli assalti latenti
A questo ora tu non saresti è stato eletto ne avremmo letto un altro e l'avendo sbattuta alle esecuzioni vi lascio con questo racconto che purtroppo non è una barzelletta mai la verità
Va bene allora o non crediate che io non abbia idee però spero di non averle fatte tra per la mi sono tenuto il più possibile a Settis grazie a tutti
Allora ringrazio tutti
Ribadisco quello che ho detto prima se c'è qualcuno che vuole mettere qualche
Diciamo
Un dopo per per per per la parrocchia per la parrocchia per la parrocchia perché mi dispiace del patrimonio grazie

più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate