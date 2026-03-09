Referendum giustizia due visioni a confronto

Dibattito organizzato da L'Agorà Associazione Culturale.
Sono intervenuti: Andrea La Ganga (vice presidente de L'Agorà Associazione Culturale), Maurizio Salustro (magistrato), Carmen Giuffrida (giudice presso il Tribunale per i Minorenni di Catania), Enzo Guarnera (presidente dell'Associazione Antimafia e Legalità).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Autonomia, Avvocatura, Costituzione, Csm, Diritto, Disciplinare, Giustizia, Magistratura, … Referendum, Separazione Delle Carriere, Sorteggio, Voto.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 46 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
