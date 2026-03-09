Registrazione video del dibattito dal titolo "Referendum giustizia due visioni a confronto", registrato a Giarre lunedì 9 marzo 2026 alle 17:44.



Dibattito organizzato da L'Agorà Associazione Culturale.



Sono intervenuti: Andrea La Ganga (vice presidente de L'Agorà Associazione Culturale), Maurizio Salustro (magistrato), Carmen Giuffrida (giudice presso il Tribunale per i Minorenni di Catania), Enzo Guarnera (presidente dell'Associazione Antimafia e Legalità).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Autonomia, Avvocatura, Costituzione, Csm, Diritto, Disciplinare, Giustizia, Magistratura, …

Referendum, Separazione Delle Carriere, Sorteggio, Voto.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 46 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

