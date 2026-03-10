Presentazione del libro a cura di Paolo Morawski "Gustaw Herling. La cerniera d'Europa" (Bibliopolis)

10 MAR 2026
Allora
Buonasera
Buona sera qui a tutti a tutti
Quindi iniziamo questa serata dedicata Agusta fare le Inc
In particolare quindi ragione las la serata si dividerà in due in due parti la prima parte ovviamente sarà il la la presentazione quindi del libro la cerniera qui d'Europa
Non si sente pericoloso avvicinarsi offre si sente adesso o bene
Allora dicevo che la serata quindi è divisa in due parti la prima parte dedicata al alla presentazione del libro la cerniera d'Europa di Mustafa lì
E ovviamente a cura di Paolo Moraschini di cui abbiamo ovviamente l'onore mettercele quindi di averlo qui con noi
La seconda parte invece è dedicata alla proiezione quindi del film una cartolina qui da un mondo a parte degli anni soci in dischi
Abbiamo anche lo sceneggiatore Anselmi cosche che qui con noi e che ringraziamo che venuto per la Polonia per questo evento innanzitutto partiamo degli insoluti istituzionali e passo subito diciamo l'microfono al nostro quindi rettore depressione dell'orientale il professor Roberto Tottoli
Grazie
Scusate ma mi godo il momento di avere due microfoni no come quando altre nelle grandi interviste con tutti i microfoni che arrivano allora benvenuti a tutti in questa bellissima giornata nella nostra sala conferenze
Benvenuta in primo luogo a Marta Herling che come dire coniuga l'occasione della presentazione di questo libro anche con il suo ruolo nel nostro ateneo nel consiglio di amministrazione che con grande piacere per l'istituzione che rappresenta la vedo danni attiva e sempre funzionare grazie Andrea due parole per introdurre questo evento molto importante che riguarda non Torre un periodo una storia che da dall'immagine che vediamo di questo bellissimo libro di Bibliopolis ci ricorda
Da un lato una storia
Che pagare le giovani generazioni appare anche lontana no quando vedo i miei figli ventenni si accenna alla divisione dei blocchi la la storia
Dall'altra dopo sulla seconda guerra mondiale e anche fatta di dolori fatiche
Lutti confronti estenuanti sembra una storia e per certi versi anche lontana di cui all'orientale porta come dire una prosecuzione significative in quello che il nostro grande interesse per le culture le colture europeo il mondo balcanico
E guardando questa cartina s'su questo gioco di questa cerniera di cui Gustavo Herling è stato un grande testimone che conosce sempre maggiore fortuna nove in Polonia con motore di letteratura polacca eccetera
Notavo come l'orientale in pratica vi insegno a tutte le lingue di questa ampia regione così come dire oltre cortina come si diceva una volta però frequentata studiata e che continua a questo percorso anche oggi
Questo amaro ovviamente a merito dei nostri Isla visti una compagine forte importante di cui Andrea De Carlo uno di quelli più attivi e che ringrazio insieme a Marta di questa grande occasione con tutti gli ospiti che sono qui a presentare
Anche in questa occasione un libro molto importante e significativo
Direi di dei di quello che ho potuto vedere anche nel precedente libro di una testimonianza che va oltre il significato prettamente politico del momento vissuto dall'Autore come testimone importante anche a Napoli
E che va in un valenza è un valore letterario che quello che permane che particolarmente forte anche oggi in Polonia e anche altrove
Quindi siamo qui a testimoniare grazie soprattutto a Marta e anche a tutti i gli studiosi di settore un'occasione fortunata da questo punto di vista gli autori e le loro opere hanno destini tempi molto diversi
E questo un tempo in cui benché ci paia oggi almeno la la sensibilità un tempo molto lontano è evidente che una serie di testimonianze che oggi ci appaiono profetiche hanno un valore universale
E credo questo sia di grande significato della letteratura della buona letteratura e di ciò che ne ricavano il lettore di oggi quindi grazie buona giornata ed io spero tra un altro appuntamento e l'altro di avere occasione di ricomparire per la proiezione del film non lo so ma ci sarà altro occasione di sicuro grazie davvero
Poco mentre Leonardo aggiungere a quanto detto do dal rettore se no no appunto anche un pensiero a a Marta Herling e particolare ringraziamento alle istituzioni
Che che hanno dato vita a questo evento in particolare le istituzioni polacche che negli ultimi anni ci sono sempre più vicine con cui stiamo collaborando sempre più intensamente
Questa collaborazione istituzionale con
Le università con gli Enti di ricerca con le ambasciate e consolati dei paesi
Europee ed extraeuropee ma in questo caso
Con una specifica centratura europea per noi è molto preziosa e la Polonia proprio di quei paesi che in questi anni ha molto intensificato la la la programmazione culturale anche nel segno dell'elaborazione
Di una memoria non facilissima da elaborare
La figura di questa invece particolarmente cara per che
In qualche modo
Va molto in contro quella che è la missione di questa università
Lo è stato storicamente ma forse oggi lo sentiamo ancora di più
Venendo qua ripensato punto quando
E be la fortuna e l'onore di di di di conoscerlo
A me inizio metà degli anni novanta
E devo farle una confessione né partecipammo a una a una rappresentazione nella saletta rossa di
Di di di guidare purtroppo non esiste più speriamo un giorno riapra anche
Quella quella libreria sia pure in un modo eredi di vi devo confessare che allora allora eravamo negli anni Novanta nell'ottantanove era era ancora vicino la caduta del muro
Anche l'euro
Ma ancora abbastanza giovane e vi devo confessare che quanto disse Fellini in quell'occasione mi sembrò pass troppo pessimistico molto molto non tanto non tanto speranzoso no sul presente quindi implicitamente anche sul futuro
E questa mattina venendo qui ho pensato a quanto invece tutto quello fosse profetico cioè lui aveva capito
Che nell'ottantanove il crollo di un certo sistema non significava la fine di certe pulsioni distruttive e si annidavano nel cuore
Dell'Europa nel cuore di tanti Paesi dell'Europa
Certo potremmo dire la Russia non certo no nessun la Russa dove si si candidano pulsione distruttiva insomma
E lo aveva capito che appunto l'ottantanove non era la fine non è certamente non è alla fine la storia come come qualcuno incautamente diceva in quegli anni ma soprattutto non è la fine di quella storia
E l'altra cosa appunto pensavo già qualche tempo fa ma oggi ancora di più e quanto ci manca una voce così cioè quanto oggi più che mai c'è bisogno di una voce europea
Ma di un europeismo avveduto l'europeismo che non ritorni alle vecchie tradizioni ai vecchi nazionalismi che poi sono quelli che ci hanno portato continuano a portarci alle pulsioni distruttive
Ma piuttosto l'europeismo diverso che sappia appunto collaborando il senso della della cultura ma anche dell'avvedutezza ci manca molto proprio perché ci manca tanto più apprezzato
L'essere presente invece con i suoi scritti volessero cooperazione con la memoria di quindi
Che l'hanno conosciuto che l'hanno frequentato da parte nostra appunto questa sarà assente la casa per questi discorsi quindi insomma Linda un po'lo sentiamo un po'come come di casa
Questo passaggio di microfoni e ringrazio sia quindi il rettore qui presso Roberto Tottoli e che il prorettore
Vicario all'internazionalizzazione presso l'Augusto Guarino in realtà devono esserci anche il direttore del Dipartimento di studi letterari e linguistici a comprarmi presso la Salvatore Luongo il decano della statistica professor Guido Caprino e purtroppo per impegni quindi per vari impegni non sono potuti essere qui con noi ma con mandano i loro saluti
Invece inviterei venire qua magari a a portare il suo saluto da comunità polacca il console quindi onorario di Bologna in
Napoli
Molto bene
Buona sera tutti innanzitutto grazie al rettore al proiettore per averci ospitato oggi in questa Sala magnifica grazie all'orientale tra l'altro io sono il padre di una studentessa rossa
Che domani terra l'ultimo esame qui sono molto orgoglioso del Penta facciamo andare bene la giornata speriamo sì
No volevo ringraziarvi ringraziare Andrea ovviamente Marta ma linea per per darci la possibilità di partecipare a questo evento che ricorda
Gustav Herling si schieri che rappresenta per la comunità polacca non solo di Napoli ma di tutta la regione con campagna
Diciamo forse non forse la figura più rappresentativa Novella cioè la storia
La sua storia a Napoli c'è dove ha vissuto gran parte della sua vita tra l'altro genero anche di Benedetto Croce quindi questi intellettuali grosso livello in un mondo che purtroppo forse un po'passato ma che che in tutti i modi si cerca di far continuare
Per come dicevo per la comunità e polacca della campagna
Che è un come dire euro sonore aveva avuto qui una figura come quella di Gustav Herling
Che in Polonia è un vero mito ma lo sappiamo lo scrittore più importante del novecento e quindi quando io mi è capitato in passato di di lire in Polonia che c'avevamo in che appunto come console
Rappresentava una comunità che aveva avuto inclusi istituti quanti rimaneva un attimo sì impressionati perché lui effettivamente una figura di di grosso livello quindi grazie parteciperemo evento inviteremo anche il firmare penso sia molto interessante conoscendo Marta grazie veramente
Va bene ci secondo
Allora anche ovviamente vorrei ringrazio avete Marta Carling perché del fondo e lei lo spirito siccome il SISMI questo evento e inoltre quindi coerenti ringraziare anche i miscredenti messo venti che soffiano tradotto il il film infatti i sottotitoli saranno proprio a cura quindi delle sente l'orientale e questo quindi insomma veramente non molto molto bello
Forse inviterei le due relatrice di oggi e quindi la professoressa da Giovanna ci diano quindi dell'università Federico secondo di Napoli e la professoressa Simona Merlo professoressa
Di invece investita Roma Tre entrambe quindi storiche entrambe si occupano storia del loro OPA orientale
Quindi chi meglio di loro ovviamente ci parleranno di discuteranno anche con il curatore di questo del del libero quindi appunto cerniera qui troppa magari prima di passare la parola al colleghe io quindi vorrei dire soltanto alcune introdurre un po'come nasce quindi questo libro soprattutto quindi quale il diciamo il il motivo che ha portato che spinto quindi Paolo Morassi a raccogliere quindi questi testi pubblicistici di sa fare l'Inc
Diciamo che in realtà questo libro nasce da o da due altri volumi molto corposi che si chiamavano produce il titolo era descritti italiani
E quindi dei quelle data ovviamente
Scritti dagli anni mille novecentoquarantaquattro due mila perché in qualche modo busta Sterling oltre ad essere quindi il lo scrittore conosciutissimo qui in Polonia e scriveva ovviamente testi no se letterari e non solo letterari e quindi in in polacco ma c'è anche
Altro aspetto di fare nella sede Carling italiani diciamo l'avviso parte italiana cioè quella che voleva quindi qualche modo far conoscere quindi il mondo questo Complesso
Questa complessa realtà sociopolitica culturale e quindi dell'Europa dell'Est perché all'epoca quindi se ne parlava poco tra poco conosciuta
E soprattutto questi meccanismi che avvenivano all'interno quindi del del dell'Unione Sovietica il diciamo questi scritti in realtà iscritti italiani ovviamente sono due del suo emendamento è qui sono non volumi molto corposi che raccolgono appunto tutti quei testi pubblicistici apparse in diversi organi quindi stampate diversità anche periodici succo con cui Herling ovviamente aveva aperto in collaborato quando era a Napoli e il libro che propone appunto Paolo Morassi invece una raccolta di cinquanta testi pubblicistici essi scelti
Te la data e ovviamente in un trentennio dal sessantanove qui nel novantanove
In cui all'interno di questi testi sostanzialmente se monastico ha deciso di scegliere soprattutto quei testi che avevano potevano in qualche modo delineare quella che era la soprattutto il mondo quindi all'Europa quindi centrorientale hanno con alcune ovviamente & share link aveva scritto di diversi argomenti
Soprattutto da questi testi nasce quindi come dire viene fuori e viene fuori questo rapporto Complesso tra letteratura e politica oppure tra cultura e vita civile di diverse qui in realtà perché non è un libro dedicato soltanto ovviamente quindi al diciamo la questione quindi Ucraina ma anche alla Polonia quindi ad altri quindi i Paesi del all'OPA centrorientale tra cui appunto bielorussi e quindi agli stessi russi
Insomma lituani e così via naturalmente la Polonia molto presente in particolare quindi insomma con Solidarność quindi al contesto culturale e cultura cultura parigina
Provenza e così via
La cosa interessante di questo libro sono anche i testi
A quei testi quindi Dicati per esempio ha a quelli che si che erano appunto il dissidente ucraini per esempio la prima parte del diciamo la prima parte e inizia proprio con un testo di un dissidente con il Cremlino
Cioè l'Ucraina non vuole scomparire
La prende il titolo dalla parte guerra fredda che un genere a diciamo un testo sicuramente molto lungimirante nato quindi nel pubblicato nel quale il quattro maggio mille cento per il sessantanove
Da questo quindi giovane politico critico letterario Ivan si ruba
Che scrisse questo testo del titolo internazionalismo o russificazione cioè cui appunto denunciava il fatto che l'Unione Sovietica
All'interno dell'Unione Sovietica e ci fosse questo forte per il processo di ossificazione delle altre realtà quindi sovietiche il nome appunto dell'internazionalismo qui socialista
E e il ovviamente il giovane quindi dissidente
In qualche modo rivendicava quello che era appunto dagli quella linea quelle enigmista nel campo della convivenza delle varie quindi nazionalità che formavano il Mosaico multinazionali del blocco quindi sovietico
Quindi oltre diciamo a questi testi appunto quindi emblematici che in qualche modo ci fanno capire un po'anche quello che sta succedendo oggi no alla luce quindi a godere del conflitto quindi un Cremlino quindi russo
Che in fondo qui finché ci ha dato
Già all'epoca appunto quando in tuta sede di chiavi di lettura ma anche quelli di spunti da cui poter in tre utili per interpretare la realtà odierna
Ovviamente felice per l'ente abbiamo detto
Spazia quindi su diverse
Sul già di diciamo diversi argomenti tratta diversi Autori Autolico incensurati perseguitati ovviamente qui l'aspetto letterario pensionamento tra quello che storico politico
Sono pedine importanti
E ovviamente i testi raccolti Cerina d'Europa hanno quattro per ST cruciali appunto che il primo esalta l'avevo già accennato c'è quindi l'attualità il il conflitto quindi russo ucraino e come quindi fare le in qualche modo c'aveva già dato che appunto delle chiavi di lettura secondo e sono beni queste alcune peculiarità del del car sharing offre sull'Unione Sovietica il riferimento soprattutto i rapporti con le altre province non soltanto dei russi sovietici ma anche nel rapporto con le altre realtà su Repubblica e quindi sovietiche
E tersa quindi terzo aspetto le sono le relazioni quindi centro periferia c'è Mosca
E poi e quindi le varie i vari paesi satelliti
In ultimo alcune specificità dell'Europa quindi dell'Est ma io quindi diciamo su questo mi mi fermerei poi passabilmente la parola quindi alla professoressa Giovanna Cigliano che quindi ve la presento lo appunto detto The presso S. ordinario di Storia contemporanea presso l'Università Federico secondo di Napoli
Per le sue numerose pubblicazioni si ricorda identità nazionale periferia imperiali il dibattito politico intellettuale sulla questione Ucraina nella Russia zarista
Due volumi diffida ed il Press due mila tredici due mila quattordici
E la Russia contemporanea un profilo storico nove edizione Carocci due mila ventitré ma ovviamente potremmo citare altri ma ci fermiamo sul qui e allora prego
Buona sera a tutti
Innanzitutto mi tocca ringraziare davvero Marta Herling e Andrea Di Carlo per avermi coinvolto in questa bella iniziativa che mi ha dato l'opportunità di leggere questo libero del quale parlo oggi
Dico solo qualcosa il libro è ricchissimo è ricchissimo di spunti è una miniera potremo parlare una giornata intera di questa dentro
Io parlerò pochi minuti e quindi metterò solo il lusso e qualcosa delle cose che mi hanno colpito ecco naturalmente
Anche dal punto di vista delle mie competenze ovviamente ognuno di noi è legato a questo io sono una studiosa della Russia e della Russia tardo zarista e rivoluzionaria
E poi anche un po'della federazione russa post-sovietica
E in particolare poi nel periodo tardo zariste rivoluzionario studiato anche la questione ucraina all'interno dell'interno
Una miniera uno strumento davvero prezioso e quindi io penso che appunto anche per i giovani in questo libro si possa essere utile anche per coloro che per i quali diciamo non tutto è evocativo non tutto risuona
Per ripercorrere decenni cruciali che vanno dagli anni sessanta agli anni novanta del novecento
In quei territori che sono le border lenza ovvio lotto Between lasciando questi territori periferici che il curatore Morales che molto opportunamente nell'introduzione nella sua introduzione dice essere in realtà centrali
E io concordo molto complesso sono apparentemente periferici ma sono in realtà centrali almeno nella storia dell'Europa del ventesimo secolo
E e nella definizione stessa dell'idea di Europa e nella individuazione dei suoi mutevoli confini orientali perché la individuazione dei confini orientali dell'Europa è un grande tema
Della storia d'Europa Giada nel Settecento in avanti ma ancor di più drammaticamente purtroppo nel corso del Novecento
La centralità di queste vicende che hanno attraversato queste terre nel corso del Novecento ebbene messa in rilievo dalla vivacissima
Produzione di definizione categorie interpretative da parte della storiografia soprattutto post mille novecento novantuno
Ne cito qualcuna Shutter solo open Powers
Ma Artaud fu Baschenis
Border Lorenzo o più lotte atto il bando che e poi appunto dallo spunto diciamo la definizione di Merlin sulla cerniera dell'Europa
Blob Lance Edward Lenzi scusatemi la pronuncia forse boati Enzo Didimo Dee Snider libro celeberrimo no insomma che mette in luce poi l'aspetto della violenza
In questa sede e sono queste terre centrali anche nelle vicissitudini narrate dalla nemici sui temi della guerra dopo la guerra o buona forte rumore
Secondo la categoria interpretativa di grandissimo successo nella storiografia europea dell'ultimo quarto di secolo elaborata da Robert di Herbert che all'origine di tutta una serie di pubblicazioni per la Oxford University Press dedicate
Appunto alla storia diciamo di queste aree tra il primo e il secondo dopoguerra
Territori attraversati da conflitti tra progetti nazionali concorrenti
E al tempo stesso territori collocati tra mondo germanico il mondo russo destinati a essere obiettivo delle espansioni imperiali di questi grandi soggetti tradizionalmente della politica europea
Questo libro poiché appunto ci propone questa nuova definizione che io trovo felice la cerniera dell'Europa no desunta dall'articolo che e qui contenuto che scritto rally nel mille novecentonovantacinque
Dedicato appunto a questo libero di anni a turbarlo e credo che la conosciate tutti quanti perché insomma è un'attrice è stata poi l'autrice di uno scritto importante lavoro sul Gulag e poi anche sull'orlo d'onore
E poi anche l'abbiamo vista spesso intervistata a partire dal due mila ventidue nella nostra televisione
Questo libro dell'atto bando coniuga il reportage di viaggio
Condotto tra Bussero border Lanza con le ricostruzioni storiche e perché non si possono capire queste terre sennò anzi ogni volta ripercorre la travagliata storia che hanno vissuto
Handling in questo pezzo la cenere ad Europa invita a non temere i nazionalismi riso urgenti nel posto novantuno
Diciamo questo è un elemento interessante perché fa una distinzione
Che può non essere condivisa del tutto e forse anche secondo me andrebbe però è interessante interessante del Periodo che si rivela non bisogna temere azioni smise agenti dice Let's sono come una febbre che poi passerà quello che batte muto dice ma lui è la reazione rabbiosa del nazionalismo imperiale è interessante che se il mille novecentonovantacinque perché qui giace non è il solo non è il solo articolo dove Ling
Fa da lancia questo spunto c'è un inizio di critica baristi del sì
Avvenisse Eltsin perché la Russia del mille novecentonovantacinque sta già attraversando un momento di crisi
Nel quale c'è il recupero parziale di elementi diciamo nazionalisti che è legato anche diciamo l'umiliazione nazionale collettiva che l'identità russa vive all'indomani della perdita della dimensione imperiale che era stata una dimensione per resto che aveva accomunato l'impero zarista e anche l'Unione Sovietica
Dal punto di vista di osservazione privilegiato di Gustav Herling al tempo stesso interno ed esterno
Che li consente essendo pienamente immerso ecco questo poi diciamo emerge con grande chiarezza essendo pienamente messo nel dibattito intellettuale europeo e internazionale
Però dal polacco questo punto di vista gli consente di poter seguire con attenzione partecipe e tutto ciò che si muove dentro intorno a quest'area
E lo fa attraverso il filtro della ricezione culturale in senso ampio recensioni reazioni dischi libri e di opere reazioni alle posizioni e spunti di questo e o di quell'intellettuale è un punto di vista privilegiato solo poche persone che possano a vere questo punto di vista ed emerge una tela un mosaico ricchissimo di osservazioni di riflessioni da interpretazioni
Il libro adesso a prescindere dai dei contenuti mi sembra questo può parlare anche diciamo una platea più ampia ma che magari non è interessata a questi temi in particolare è una grande illustrazione della potenza della cultura
Secondo della potenza della cultura laddove la cultura si pone l'obiettivo di travalicare barriere cortine
E riesce a farlo in virtù non solo della intensa volontà dell'autore che traspare da ogni pagina di svolgere quest'opera incessante di mediazione eh
E di trasmissione per far conoscere l'Occidente la Polonia in generale l'altra Europa non solo la Polonia
L'Occidente rapito di Kundera no per citare un un'espressione celebre diciamo che è molto conosciuta nel nostro dibattito non c'è solo la sua forte volontà ce la sua capacità di farlo perché non tutti possono essere capaci di fare una cosa del genere
E questa capacità lui la perché è un grande intellettuale a tutto tondo europeo qui c'è una tradizione gloriosa che risale all'Ottocento
Ne parlo perché l'eroe della mia tesi di dottorato Maxim cavallereschi che era un grande intellettuale cosmopolita ed europeo russo
Un lusso dica con scarti F ulus europeo come lo chiamavano
Diciamo tutti quanti
E da una parte e dall'altra da Parigi evita ed a San Pietroburgo
E ed è quella diciamo essi quella è una grande tradizione della cultura europea ed elettore tradizione delle élite intellettuali europei ottocentesche che poi ha in mente
è stata spesso fratturata nel corso del Novecento ma da cortine barriere e via discorrendo
Ma nell'India la fa rivivere è immerso in una rete di relazioni e naturalmente qui spiccate il ruolo importantissimo di cultura di questa rivista che è stata fondata a Roma nel quarantasette
E chiedo si è trasferita poi subito dopo il primo numero a Parigi e che diventa spesso diventa poi dopo presso un fondamentale punto di riferimento non solo per i polacchi attenzioni che contestavano e criticava il regime comunista
Ma per un'area molto più ampia e anche per i russi e anche del dissenso
Poi una cosa la la la vorrei dire
C'è il curatore qui io sono rimasta molto colpita dalla cura
Dalla pure editoriale e ne fa un modello ne fa un modello io quindi un centimetro di fare i complimenti al curatore ne fa un modello di cura editoriale magari tutti i libri fossero pura
In questo modo un ampio circostanziato il puntuale apparato critico che accompagnano ogni scritto di Herling accompagna passo dopo passo e consente al lettore lo specialista ma anche il nonno specialiste questo importantissimo
Di apprezzare pienamente questa rete fittissima di connessioni di contesti di relazioni di implicazioni
Ora naturalmente come gli ha detto interesso lo ha già anticipato il mio collega qui insomma i temi sono molti
Io anche per ragioni diciamo di conoscenze di competenze mentre lascia di soffermarmi sulla ricchissima parte che riguarda la Polonia
Anche riguardo alla Polonia i suoi giudizi
Diciamo sui leader polacchi insomma e che sono molto interessanti
Però mi soffermo innanzitutto sulla questione dell'Ucraina
Ovviamente perché per una questione oltre fatto mi sono occupata ma per una questione che obiettivamente io credo di aver capito è anche uno degli elementi che ha spinto a fare questa questo tipo di selezione dei contributi
E poi vorrei dire un paio di cose is
Generali sui concetti di impero economia e poi una nota conclusiva sulla centralità dell'esperienza del Gulag in filigrana secondo me nel modo in cui Herling legge leggere cosa
Allora l'Ucraina
E lei mi rivolge grande attenzione alla questione Ucraina sin dalla fine degli anni sessanta tu hai citato quel testo importantissimo nel sessantanove
E va detto almeno per quello che io so
Che in Europa occidentale la questione operina è veramente messa a fuoco
Lo era molto di più negli Stati Uniti e in Canada laddove sistema la diaspora ucraina che poi è stata così importante anche nella storiografia post mille novecentonovantuno ma in Europa tutto sommato c'era un'idea un po'Banca è un po'generica quindi queste cose che è scritta lì su questo molto intensa
Attento a cogliere tutti i segnali handling attribuisce grande rilievo e qui appunto mi riallaccio a quello che diceva Andrea a questa operativa anzi Uba
L'ordine nel testo l'Ucraina non vuole scomparire sessantanove internazionalismo disintegrazione allora diciamo quindi si ruba affronta diciamo delle questioni che sono delle questioni dirimenti
Per a quando uno vuole andare a studiare la questione russa ucraina diciamo andando un po'più indietro no
è vero è vero Lenin è stato il più feroce nemico lo ha scritto lo ha detto lo ha fatto dello sciovinismo grande russo
Questo pur di non vuol dire che gli anni non abbia svolto un ruolo decisivo nelle incontrare l'Ucraina nell'Unione Sovietica e queste diciamo adesso non ci possiamo mettere a parlare di questo naturalmente la logica di Lenin lì è una logica di esportazione della guerra di classe
Che Luisa mentre contestualmente combatte in modo assai duro contro la contro rivoluzione bianca che ha invece il Progetto di ripristinare l'impegno
Vi dico anche perché dal punto di vista dei nazionalisti ucraini che combattono per l'indipendenza dell'Ucraina
E che creano appunto con la quarta universale diciamo la prima Ucraina indipendente a quella che firma la pace del grano Brest-Litovsk coi tedeschi tre settimane prima dei russi e che dura poco tempo perché poi viene travolta dalle guerre civili è bene
Per quegli ucraini detto e scritto in varie circostanze la differenza tra le due politiche era poco rilevante
Dal loro punto di vista anche Lenin e i bolscevichi erano in realtà portatori dello sciovinismo Rousseau quanto meno della volontà egemonica imperialistica Roots
Non possiamo entrare in questo dibattito però appunto di Juba e Carling lo segue in questo diciamo e come si richiamasse
Diciamo gli intellettuali sovietici a ritornare agli enti da questo punto di vista ma
Diciamo mi sembra che la cosa sia debba essere letta in quella svolta che tra la fine degli anni sessanta e l'inizio degli anni settanta vede
L'Unione Sovietica del posto Crush of e del consolidamento del sistema Breznev Viano come Unione Sovietica che ritorna a politica di russificazione
Qui abbiamo varie andamenti io non voglio rubarvi troppo tempo però l'origine Legnini Anna
Della gestione delle questioni nazionali è la Carini Zazzera è lindo igienizzazione mille novecentoventitré i decreti Bellotti
Quella origine effettivamente rappresenta lo dice Andrea scatta Heller Pio molto più autorevolmente di mettere il somme abbastanza ascoltando rappresenta un aspetto decisivo per il nation building ucraino
Gli anni Venti sono anni di ucraini trazione e di nation building in Ucraina molto intensi
Poi noi abbiamo come è noto la retromarcia distali nel saline firma tutti i decreti di lì con Lenin in quanto all'inizio in quanto commissario
Per popolo alle nazionalità e firma il famoso decreto
Poco dopo la presa del potere
Sul riconoscimento dell'autodeterminazione dei popoli con diritto di secessione c'è la firma di ENI e c'è la firma Stalin
Ma ne sappiamo bene questo è chiaro sin dalle vicende della Transcaucasia all'inizio degli anni Venti che la visione di Stalin su questa è molto differente
è molto differente poi quando vieni non ci sarà più sapienza dal potere conserverà la sua visione
A partire dai primi anni Trenta e alla metà degli anni trenta e la Carini sazia di fatto abbandonata comincia un recupero
Della nazione prima tra il pari quindi non più il nemico e lo sciovinismo grande russo mentre Nicola il nazionalismo locale
No ed è su quest'onda che entrando nella seconda guerra mondiale prima e durante la seconda guerra mondiale come sappiamo Stalin recupera tutte le politiche di deportazione preventiva o punitiva delle nazionalità
Qui c'è diciamo un un pezzo anche questo molto interessante che si chiama ed è poi di di Herling che si chiama i deportati dello stalinismo
Che si prende spunto dal libro di Robert Conquest che chiaramente è stato un autore molto importante per queste cose ecco diciamo selling cita la battuta di peluche off
Alla ventesimo congresso che avvia la destalinizzazione del mille novecentocinquantasei
Discorso a porte chiuse nel quale Russotto dice va be insomma molti hanno interpretato queste deportazioni come un warning indiretto agli ucraini
Dice perciò più treni erano troppi non non li poteva potete portare diciamo altrimenti insomma però ecco questa battuta
In effetti io previsto era una seconda nazionalità dopo i russi più importante sempre sul modus operandi miglior decine di milioni di persone
Però ecco questo è un tema che ritorna costantemente negli articoli di Herling dedicati alla questione Ucraina ed è corretto su assolutamente
L'Ucraina e la questione centrale delle questioni nazionali
Diciamo né almeno nell'Unione Sovietica è la coesione tra le tante questioni nazionali
Per tutte sono importanti per Herling anche qui questa cosa non era percepita con tanta chiarezza dall'opinione pubblica europea
Cioè quello che c'era sotto traccia no sotto diciamo la superficie dell'Unione Sovietica e la questione ucraina all'interno del contenitore sovietico è la più rilevante
Il periodo brasiliano dicemmo vedi appunto l'esaurirsi del disgelo vede appunto può mai diciamo a valle di significativi i flussi migratori interni l'arrivo di molti russi in Ucraina poi dopo le riforme conosce indiane vedi appunto una virata politica molto netta intorno al problema nazionale si inaspriscono le politiche Ruffini indicatori è e c'è
Questa svolta al sostegno
Disco diciamo lo Stato sostiene l'apprendimento della lingua russa con rinnovato vigore anche nelle aree
Che non sono la maggioranza nazionalista che viene definita come seconda lingua madre che Simona naturalmente opposizione dissenso in particolare in Ucraina e Georgia
E in protesta più voci per un altro contributo di anni nel mille novecentosettanta dunque sottolinea che il dissenso deve essere letto anche in questa chiave guardando nelle specificità nazionali
Al punto che si arriva a sollecitare il dissenso maggiore cioè quello degli intellettuali russi
A farsi carico di questo perché Herling percepisce una certa timidezza una certa riluttanza all'aperto di mitezza nell'intellighenzia russa liberale libertaria
Dall'affrontare sto citando qui dall'affrontare gli aspetti controversi ed esclusivi del calderone nazionale
Sovietico
E per concludere sui temi come capite quindi diciamo questa è una voce che in Europa parla con molta lucidità di queste cose vanno in Europa non se ne parlava
Molto naturalmente adesso mentre noi viviamo o non le vicende presenti tutto questo ci sembra
Estremamente rilevante
E
In diciamo il il libro riporta verso la parte conclusiva questa dichiarazione sulla questione Ucraina pubblicata su cultura nel settantasette è firmata da alcuni intellettuali tra i quali appunto Gustav Herling il tema di questa dichiarazione
è un tema che all'epoca appunto aveva una dimensione Polemica proprio polemico propagandistico politica
Qui a una dimensione più intellettuale il teme l'imperialismo
è diciamo l'appello comincia e quella serietà diciamo intellettuale che c'è dietro comincia con una condanna dell'imperialismo polacco
Storico verso gli ucraini che è necessaria perché noi sappiamo che la profondità della questione Ucraina soprattutto se andiamo poi nell'impero asburgico
A anche questa traccia e sappiamo che questa traccia entra fin dentro la prima guerra mondiale abbiamo una una una una durissima brutale guerra polacco ucraina che si combatte
E al tema che vinca dai polacchi abbiamo una feroce battaglia politica che si combatte tra ucraini e polacchi ai tavoli
Della conferenza di Parigi del mille novecentodiciannove che è una battaglia che ha dei toni che letti oggi fanno anche una certa impressione
Perché perché i polacchi qui trovano un grande seguito nelle cancellerie europee
Quando si sostiene che gli Ucraini
Non sono una vera
Nazionalità un anno un anno comunque non hanno diritto a sedere al tavolo per rivendicare un proprio Stato i toni diciamo colpiscono molto lei sono anche indicativi di qual era
Il sentire siamo in un momento nel quale sta trionfando il principio dell'autodeterminazione il lungo il sionismo leninismo l'abbiamo chiamato però attenzione attenzione perché rispetto alla questione del Cremlino a questo principio non era come dire non era pacifico e basta andarsi a leggere quello che si dice alla Conferenza di Parigi per rendersene conto quindi diciamo questo appello comincia intelligentemente e onestamente condannando innanzitutto
Il passato dell'imperialismo polacco verso i nuclei poi naturalmente il fuoco dell'appello dell'attenzione dell'appello e l'imperialismo sovietico
E la sua novità anche rispetto all'imperialismo zarista e l'indice all'inizio non ci interessa la differenza però poi alla fine in qualche modo ne parla
La sostanza quale che nella sua definizione Lucio nella definizione dell'appello che lui che lui firma l'URSS costituisce l'ultimo impero coloniale del mondo
Dissento in un impero esterno cioè l'impero
Dei Paesi sottoposti a suo ghettizzazione formalmente indipendenti ma di fatto a sovranità limitata è un impero interno nel quale
Che quell'OPA che espone più direttamente le popolazioni alla russificazione quello che vede appunto ucraini baltici bielorussi sottopassaggi in però esserlo sottoposto
Ho solo lassù ghettizzazione l'interno interno sottoposto anche alla russificazione
I destini però anche questo è molto interessante cioè se diciamo questo scrive siamo nel mille novecentosettantasette settantasette
I destini tuttavia sono strettamente connessi
La vera libertà si avrà quando sarà veramente garantito il principio di autodeterminazione nazionale per tutti i popoli
Quelli interni e quelli esterni
Primi fra tutti sempre gli operai
La dichiarazione infine chiederei soli e dissidenti russi di appoggiare nel settantasette la merito all'indipendenza dell'Ucraina che era naturalmente diciamo una esortazione abbastanza dirompente
Ora io diciamo quanto tempo ancora pochi minuti sono già alla fine
Tre o quattro minuti cioè gli ancora non voglio prendere rubare più tempo del dovuto alla alla collega
Qui naturalmente questo questo appello e ricco di spunti e utilizza due categorie che non sono attenzione due categorie sodio graficamente pacifiche cioè quella d'imperio e quella di Colonia di colonialismo
Sono due chiavi interpretative però che sono diventa un tessuto ammette centrali nella storiografia post mille novecentonovantuno dedicata all'Unione Sovietica
Questa sono gratia dà per scontato ormai parlo tra storiografia non parlo di Reagan che parla dell'impero del male quella è propaganda
Io sto parlando di storiografia scientifica la storiografia scientifica apposte mille centonovantuno internazionale ha ormai fatto proprio il concetto di impero
E ci sono fior di studi alcuni straordinari per interpretare la storia dell'Unione Sovietica naturalmente un peculiare vero
Qualcuno lo definisce di affirmative action empowerment e siamo parlando di Carimate intessuti agli indigeni già azione insomma diciamo c'è modo e modo di definirlo nelle sue diverse fasi però la categoria d'imperio assodata
E la utilizziamo ormai tutti per definirne i soldi
Il ricorso alla categoria del colonialismo porse secondo me è un tantino meno assodato
Cioè è più problematico ecco questa è una categoria che ritengo utilizza con grande fermezza e che però forse per la storiografia oggi è una categoria che quantomeno merita di essere analizzata e smontata per definire poi il rapporto tra Mosca e
Il centro eh
Ma sto parlando soprattutto diciamo tra Mosca cento cioè tra il centro e le periferie ma sto parlando soprattutto del rapporto interno qui per esempio tra Mosca e l'Ucraina tra Mosca
E la trance e i Paesi Georgia Armenia e Azerbaijan e via discorrendo però naturalmente non è questa diciamo la sede per affrontare
Questo dibattito però voglio dire che chi legge questo libro a oggi ha a che fare con delle categorie aggiornatissimi
Perché c'è tutto un pezzo di storiografia anche imperniata sull'applicazione del post coloniale Odette coloniale le nuove categorie di una storia che in questo libro ha tutta l'aria dell'Europa centro orientale
Infine e concludo da vero mi pare chiaro e questo è veramente anche a un lettore non non non non
Non interno ma insomma che l'esperienza del Gulag percorre in filigrana la riflessione di Herling leda una capacità particolari di percepire di comprendere delle cose è una dimensione evidentemente anche esistenziale profondamente che lo fa entrare in sintonia con altre esperienze
Che lo fa entrare in sintonia secondo me io quello che ho visto che è una grande ammirazione per sanzioni sì
E il loro che pure punto poi
In qualche modo ne possiamo annoverare tra gli esponenti della di una forte coscienza nazionale russa di una forte sentimento ma lì secondo me
Conta davvero la dimensione affitta esistenziale sappiamo che il conto inizio ed è stato oltre a descritto Arcipelago Gulag che tutti noi conosciamo ha scritto un libretto sa un racconto straordinario che secondo me le cose più belle sessanta iscritte che la giornata
Dylan Denizli cioè una cosa io cerco di consigliare sempre i miei studenti perché breve quindi anche loro che non ama notti dei lunghi romanzi ottocenteschi tanto piacevano al noi però
Se la possono le utile no Arcipelago Gulag devo dire anche io non soltanto ha cancellato tutto confesso però Guerra e pace si e più di una volta e anche tutti i romanzi da statistica
Però devo dire che quelle veramente lo quelle Jeremy in in in poche ore ma e straordinario insomma è veramente straordinario è e e e la come dire latte la sensibilità profonda viene su questi ci consente anche di mettere a fuoco con grande diffidenza alcune questioni storiche importanti una per tutte il cambio di pelle che fa il gulag
Come sistema concentrazionario
Tra gli anni trenta e la seconda metà degli anni Quaranta inizio anni cinquanta che è una cosa molto importante perché arriva la Storia del Gulag Luís lo comprende a fondo perché sa che quel cambio di pelle avviene
Quando a partire dalla fine della seconda guerra mondiale soprattutto entrano in gran numero
Nel gulag non quelli delle purghe del Grande terrore quindi diciamo i comunisti non stalinisti diciamo che lo stavano sulla linea poi derivante distali mia su questo OPA è si entra nel interi blocchi di nazionalità interi blocchi di polacchi interi blocchi di ucraini e questo fa cambiare pelle Albule
Queste sono comunità che hanno una coesione che hanno un'identità che magari hanno avuto anche un'esperienza di lotta anche militare qui sono comunità che sanno difendersi qui finisce la tirannia del detenuto comune
Su un detenuto politico no
E cambia la storia e si pongono le premesse anche della possibilità all'interno del gulag di avere una rivolta di avere diciamo una su
Quindi va bene io ho parlato anche troppo insomma questo libro è stata veramente una bella esperienza di lettura che non posso che consigliarlo a tutti grazie
Vi ringraziamo ora la professoressa quelli avente Cigliano per per avere snocciolato quindi molto diciamo dei degli argomenti importantissimi e che di questo libro
Mentre parlare di nazionalismo che fra l'altro è uno degli argomenti che ancora oggi no era molto attuale quando si parla di ucraini perché cioè con questo nazionalismo
Che per esempio c'è molto interessante un testo che Carlin che riporta qui nel suo libro di questo regista quello sovietico Aleksandr dodici anca finito che dice che autore quindi di questo firmo simile a cioè la terra perché negli anni Trenta il quale rispose sei segnando per vent'anni da Stalin in Russia e risponda stanno indicendo Tucci ci dice che siamo nazionalisti ma con fare c'era alla fine esternazioni disse vol essere azionisti significa amare il proprio popolo la propria cultura
Cioè quindi risponde quindi a Stalin dicendo che nazionalismo non è un diciamo in quel caso
Una sorta di come dire no di dissidenza
Anche contro che il sistema in in corso va bene magari poi speriamo ci siamo denominati ispanica esaurito l'età per fare un dibattito dopo intanto qui presento appunto dalla professoressa quindi Simona Merlo professoressa associata di storia dell'Europa orientale presso l'università
Roma Tre
Anche lei autrice di numerose e monografie
Tra tra le quali cito all'ombra delle cupole d'Oro la chiesa di chi essere da Nicola seconda Starling mille novecentocinque mila centotrentanove
Uscito per Angelo Guerini e Associati nel due mila cinque la costruzione quindi l'Ucraina contemporanea una storia complessa il Mulino due mila venti tre
Cedo subito come la parola magari siamo sì la si accendono
Non basta accenderlo assieme forse
Grazie allora anch'io inizio con ringraziamenti davvero non rituali ma sentiti sia ad Andrea gabbiotto Lister invito e i e anche appunto per avermi dato l'occasione di leggere devo difendermi era molto intensa
Questo volume questa raccolta di articoli di Gustav Herling e ringrazio anche appunto Marta Herling che mi pare di capire che è un po'lo spirito di questa iniziativa tra l'altro io lo devo a Marta il fatto di
E essermi soffermata per la prima volta sulla figura di Gustav Herling che conoscevo così soltanto per sentito dire
A un convegno che facemmo proprio qui a Napoli e dagli organizzatori c'era anche Andrea De Carlo trauma interiore in cui c'era stata questa relazione su un mondo a parte proprio sull'esperienza degli oculati
Quindi le sono dubbiamente doppiamente debitrici allora io credo che ne presentiamo Ulivo a mio avviso straordinario
Di straordinario interessa che per lo storico perché è una storia è una sorta di immersione nel clima della guerra fredda con tutta la concretezza data
Dal commento a caldo degli eventi che Gustav Herling fa ma anche come riflessione sempre profonda sui fatti e con la presenza viva dei protagonisti su questo poi vorrei ritornare Ulivo che io credo interroga anche la storia del nostro tempo e penso che oggi più che mai assenso alla giornata Ling in parte anche stato già detto perché noi siamo tornati a vivere in un tempo che definirei appunto un tempo della forza in cui domina la legge del più forte
E quindi alcune delle riflessioni di Gustav Herling acquistano una luce tutta nuova in questo confronto tra tra quello che mi dice e e la storia di oggi
Lui parla riferendosi all'Unione Sovietica quando lui parla appunto di della legge del più forte parla riferendosi all'Unione Sovietica alla sua egemonia
Sui Paesi satelliti e parla del dominio della forza al posto del diritto cioè è chiaro che non è che possiamo applicare alloggi le categorie di al luna perché io penso che
Questo libro nasce nel clima della guerra fredda oggi non siamo nel clima non siamo in una nuova guerra fredda anche se qualcuno lo sostiene
Siamo in qualcosa di nuovo e di diverso un disordine mondiale che segna un cambiamento di poca però penso cinque pur nella differenza
Dei tempi che viviamo
L'analisi di Herling e la risposta di resistenza morale cui guida al tempo della forza penso che restino attuali e abbiano molto da dire al mondo di oggi qual era il suo mondo enologo diviso in due
Un'Europa divisa in due dalla cortina di ferro appunto la cerniera evocata a partire dal titolo
Che la stampa aveva dato a un articolo dello stesso RN e sono d'accordo con il curatore quando scrive che in realtà si trattasse di una doppia cerniera
Cioè da una parte la cortina di ferro vera e propria quella tra Europa occidentali qualche orientale ma poi una seconda cerniera di cui tra l'altro anche scritto uno storico Ucraino Jaroslaw Rizza che una cortina di ferro invisibile qualcuno l'ha definita anche una cortina di nylon che separava passava lungo il confine
Occidentale dell'Unione Sovietica e si imparava
Quindi l'Ucraina e le altre Repubbliche occidentali dalle vicine Polonia Cecoslovacchia Ungheria e Romania
Lo storico polacco penso qui pronunciare in questo consesso di polemista inizia un certo timore sbrighi niente scusate di voi i nostri in un bel libro intitolato Vignavil Borodin socialisti Eastern Europe penso avete satelliti sono in Ucraina
Ha messo in evidenza come la dirigenza sovietica considerasse instabile e non senza ragioni bissato dal loro punto di vista la frontiera che divideva la Polonia dall'Ucraina
E come ricorda Paolo Moraschini introduzione e lo cito molti inquilini studiavano in polacco allo scopo di leggere la stampa e le pubblicazioni polacche
E attraverso di esse carpire altre informazioni conoscenze prospettive visioni altri mondi molto diversi da quelli sovietici per la Repubblica socialista sovietica ucraina la Polonia erano già Occidente
Io credo che qua che sia un passaggio importante cui insisto
Che noi ritroviamo negli articoli di Herling chi ha molta è già stato detto dalla collega giornata Cigliano ma le vorrei sottolineare perché c'è una
Un di più di attenzione di considerazioni di interesse verso l'Ucraina per certi versi inconcepibile no da noi visto dal nostro punto di vista ma il suo punto di vista era differente da quello della frontiera appunto no cioè di questa
Di questo rapporto no così particolare così articolato tra Polonia Ucraina e e questo ci spiega anche perché ci sia tanta ucraina in auditing quale quindi l'Ucraina la frontiera
L'Ucraina l'avete già detto dei dissidenti e dei nazionalisti ecco allora appunto l'articolo l'Ucraina non deve scomparire sull'epoca di scena est celeste peraltro è un personaggio molto Patrick particolare petuchah e Lester perché primo segretario del Partito Comunista dell'Ucraina negli anni
Sessanta
Esponente di quello che di quella corrente carsica del nazioni del comunismo nazionale Ucraino quindi questa corrente all'interno del partito comunista dell'Ucraina che però ha una particolare sensibilità nazionale dico corrente carsica perché è una cosa
L'ente che in vari momenti per esempio dopo la Karenina Zazzera corrente che viene repressa ma rimane come una corrente carsica pronta ad affiorare
Ogni volta che le condizioni lo rendano possibile no però quinto celeste al tempo stesso
è stato uno dei principali sostenitori dell'intervento armato in Cecoslovacchia per il timore del contagio no della rivoluzione o per dirla con le sue categorie della controrivoluzione
In Ucraina
Quindi
Cioè queste articolazioni no e poi non mi ci soffermo perché l'avete già detto il commento così puntuale anche Nizzola ISMEA russificazione dinanzi Cuba
Ma anche la conoscenza ed è un tumore come Alexander dormi Fiengo Vyacheslav ormai viviamo pure valenti Mausolo un'azione che è stata di Kale
Che esattamente al agli antipodi Dizzee ruba perché zio Uba
Appunto fa al discorso delle ritorna Jenin ma Rosa è uno che guarda Dimitrov un soffio quindi a quel tipo di nazionalismo diciamo radicale quasi con venature razziste cresciamo e di di un'azione Edison quasi biologico no
E anche qui la cosa che stupisce è il fatto che su tutti i personaggi sconosciuti
In Occidente no ma con cui Luigi e egoismi scrive però in italiano e quindi oppure ancora il dissenso gravino degli anni Settanta legato al movimento per i diritti umani
C'è anche l'Ucraina Occidentale Orientale scusate quindi io ho parlato finora di sopra tutti ucraini con l'Ucraina la frontiera ma c'è anche l'Ucraina
Orientale sebbene in misura minore l'Ucraina degli operai di minatori degli scioperi a Nova cercaste nel sessantadue ad di Unipol zero i jeans che laicità nata libera cinese nel settantadue
Quindi c'è una conoscenza diciamo partecipe ecco e poi io credo che il volume per presenti un singolare Archivio del Novecento no tu dici di una miniera io lo trovo proprio un archivio no letterario questi personaggi
Victor ogni caso Fini caso fa la personalità straordinari a questo uso di Kiev chi è profondamente di Kiev fra ma profondamente russo anche
E di questo mondo letterario o no la scuola di Kiel fa che dà anche l'idea no di questa Ucraina al plurale che di cui secondo me poco noi abbiamo consapevolezza e poi penso appunto alla tra questa carrellata no sul mondo della dissidenza
Anatoli marce in quanto di armare ricca Alexandros soglie inizia Andress HIV Julio epiloghi Daniela mi prese Sinjavskij all'insider jeans e potrei continuare no
Anch'io qui devo segnalare il valore delle notte anche se è stato detto però penso davvero che un grandissimo merito del curatore perché ci aiutano tutti specialisti meno specialisti ahimè Geraci in questo mondo alto
Di cui Herling è un portavoce
Dove troviamo la politica la letteratura però mischiate a tribolazioni detenzioni gulag sono d'accordo che il Gulag e questa esperienza è come un filo rosso no
E te lo stoico è motivo di grande interesse cioè c'è tanta schiuma della storia come detto nell'introduzione
Vorrei poi in maniera mi sono me ne scuso fosse troppo rapsodica riprendere soltanto alcune suggestioni che mi ha suscitato la lettura di questo libro mega suscitate tantissime son d'accordo che potremmo parlarne per ore mi dirò solo alcune
Anche permettere un po'ecco in comune anche perché discussioni
Innanzitutto a partire da una citazione di François o Ferenc FI tu del mille novecentosettantuno
In cui lui scriveva si può sperare lo sperano comunque i popoli dell'Est che il prossimo Dubcek nascano in centro nervoso del sistema a Mosca Mayerling è scettico
Lui scrive un'eventuale Dubcek Russo se e quando farà la sua agognata apparizione avrà la faccia meno bonaria e la mente meno candida di Kull attualmente relegato lontano da Peraga in ufficio dalle guardi Foresti anni
Siamo nel settantuno le lezioni di Jabba Cioffi è ancora lontana
Ma Haring si si confronta con queste affermazioni difetto riprendendo uno storico russo ungherese Tibor Chamot quelli che dice questi il movimento per i diritti civili vuole e l'emergere dell'URSS liberalizzata eppure se c'è una fantasia politica al cento per cento inconcepibile esistenza dell'Unione Sovietica liberale e democratica
Era possibile promosse liberale e democratica e che è quell'URSS che come la macinata pagano braccio ma passiamo alle settantuno
Ma un ossimoro come la macinava garbo ciascun tutte le aporie del suo Progetto
Quindi effettivamente quella criticano che
Che fa che che fa asserito insieme a Chamot invece facendo proprie le parole dello storico russo ungherese ecco è esattamente poi il nodo no che non permette il la realizzazione del Progetto Gorbaciov Viano Nuba ceniamo seconda suggestione
La Polonia no c'è tanta Polonia non potrebbe essere diversamente l'avete già detto per cui non mi soffermo c'è la Polonia di cultura c'è la Polonia
Soprattutto nella seconda sezione periferia e centro periferie troviamo la Polonia del coro di curarla diagrammi niente di Giovanni Paolo secondo di solida conosceva udienza
Qui a mio avviso poco è stata Stassi melata anche dalla storiografia la straordinarietà della rivolta pacifica di Solidarność
Che se vogliamo è un unicum no
è stata ricostruita a partire da documenti di prima mano dallo storico prima giovane ricercatore giro una Massimiliano Ossini feriti in un bel volume Giovanni Paolo secondo e la fine del comunismo la transizione in Polonia
Però secondo me poco è stata recepita ecco dalla dalla storiografia Herling a grande amministra ammirazione per il movimento di Solidarność ma sarà molto critico verso Walesa presidente
Un'altra suggestione viene dal fatto che secondo me handling
Probabilmente grazie proprio anche alla sua esperienza del Gulag vede la debolezza del potere sovietico quando per la maggioranza soprattutto in Occidente ma io credo anche in Polonia innovazioni in tale e sull'Iraq un monolite irremovibile cioè era percepita quella che Herling chiama l'irreversibilità del nuovo ordine che poi sarebbe l'ordine di Yalta
Da lui considerato una rovina però lui scrive Timperi non sono interni cioè lui senta l'accusa il quindici dirà percepisce la debolezza dell'Unione Sovietica una consapevolezza che non era di multi
Io leggendo l'ho pensata ha una grande personalità spirituale del Novecento voi direte non c'entra niente ma poi spiego perché mi ha fatto venire in mente chi patriarca di Costantinopoli Atenagora che più o meno negli stessi anni
Parlando a Istanbul con il teologo ortodosso francese Olivier Clément
Diceva a mio avviso i cristiani russi hanno vinto il comunismo nel loro Paese il comunismo non come organizzazione sociale ma come totalitarismo attivo
Cioè personalità diverse ma che hanno saputo guardare oltre la contingenza quindi oltre il monolite e cogliere invece l'attendibilità della costruzione sovietica
E peraltro va detto che anche Herling sensibile all'aspetto spirituale non solo per quanto riguarda l'Unione Sovietica ma pure rispetto alla crisi dell'Occidente
Cioè il confronto con il pensiero di storici inizi in per i nomi più ricorrenti del volume
Nel settantasette lui scrive a proposito di un volumetto di discorsi interviste pubblicate dalla casa di Matri una l'anno prima
Che cosa dunque sugli inizi in intendeva far presente senza tutto sommato riuscirci nel senso che gli interlocutori non erano pronti
A assimilare no questa sua interpreti questa sua chiave di lettura no
Cosa intendeva sugli inizi misure disposte nel suo interviste che la crisi dell'Occidente e mi preminenza spirituale la sempre maggiore libertà si accompagna alla sempre minore responsabilità che è un semplice quella di tempo restare chiusi nel recinto dei termini soliti il comunismo e anticomunismo in una situazione come la nostra con la crescente pressione tentazione totalitaria a cui fa riscontro l'atto estiva vulnerabilità e l'abilità delle democrazie
Che una ferma posizione morale e più lungimirante di qualunque calcolo pragmatico credo che questo discorso
Sulla crisi spirituale Imola morale delle democrazie letta oggi quindi una crisi anche dell'Occidente
Quindi con la crisi spirituale che in qualche modo viene a minare le norme base delle democrazie credo che ci dica
Abbia molto da dire anche al mondo di oggi
Così come molto da dire al a al mondo di oggi quell'addensarsi delle nubi cinesi che feeling vede all'orizzonte
Se c'è un rammarico in questa lettura scusate che consumi libri
è il buio
Di dieci anni dal mille novecentottantanove al misurate dal mille novecentottantadue al novantadue guardo Palombo Rusty perché ne parlavamo prima della presentazione mi diceva è un buio per quanto riguarda
Italiana però effettivamente
Sono anni decisivi in cui appunto un po'come essere privati no dalla dalla voce della Vucciria arringa
E quando poi la narrazione riprende nel novantadue il quadro dell'Europa orientale completamente mutato non mi soffermo di questo perché su questo perché penso appunto sia noto a tutti
Vengo quindi
Avviandomi a concludere alla terza sessione la terza sezione primo decennio postcomunista e post sovietico mi pare ma questa è una mia impressione quindi siamo qui per discuterne
Che fosse questa sezione è quella che mette in luce quasi una difficoltà nomina
Di Herling a confrontarsi con un'epoca diversa no che non è più l'epocale quella del mondo precedente
Appunto dell'uva appare divisa in due in tempi che stanno cambiando penso che peraltro non potrebbe essere diversamente ciascuno è anche il figlio della coppia generazione lui resta profondamente un uomo del Novecento
Chi ragiona con le categorie nel Novecento della guerra fredda e credo che venga da qui la difficoltà
A confrontarsi con le categorie di quel mondo globalizzato e del disordine mondiale che cominciava ad affiorare no all'indomani della caduta del del blocco sovietico
Può essere che mi sbagli però io credo che qua c'è proprio un nodo o no che ha anche interroga nomi storici perché io
Penso che e negli anni novanta che comincia a qualcosa di nuovo
E non è un caso che proprio l'inizio degli anni Novanta cominci a circolare l'espressione nuovo disordine mondiale come reazione al mio ruolo Gruber
Ma non polare a guida statunitense teorizzato già George Bush padre
Cioè e qui che abbiamo l'inizio della fine di menta della frammentazione più politica attuali che sta alla base all'origine del cambiamento di poca che stiamo vivendo e che tanto fatichiamo e quindi non è solo un problema di arringa ma un problema di tutti noi a leggere con categorie nuove
Per esempio sulla questione del nazionalismo l'avete già strutture l'avete già
Evocata no cioè
Lui non avverte il pericolo rappresentato dei nazionalismi nel mondo post mille novecentottantanove perché per lui nazionalismo e qualcosa di nobile è patriottismo è l'amore per la patria
Mi scrive il nazionalismo post sovietico è stato dei diplomatici considerato pericoloso e destabilizzante
D'altra parte illecito ricordare che per i popoli dell'ex impero sovietico nazionalismi era patriottismo e che la stabilità tanto cara agli uomini di Stato del mondo libero era per i sudditi dell'Est una prigione
E poi c'è lei già citato tu questo vuol dire non c'è ragione di temere le sue forme esagerate di nazionalismo troppo spinte sono spunti occasionali e quasi inevitabili dopo un lungo sogno forzato passeranno con il tempo
Io al tali si stava già consunto consumando qualcosa di diverso
Appunto cominciava intimi cinismo l'odio etnico che poi nel nuovo millennio sarebbe divenuto qualcosa di diverso sarebbe un multato animare i populismi che su grandissimi e le ragioni per temere indici ci sono e sono multe
Bellissima la pagina il mondo dire cancellato dalla polizia pulizia etnica qui se vogliamo c'è una contraddizione no perché lui parte da quello che lui chiama il Requiem per il mondo di ieri prendendo a prestito Steffan Sly gran parte da un dal libro di Enzo Bettiza esilio
E fa sua la nostalgia di Bettiza per un mondo di qua prestazioni mitteleuropeo che è scomparso dove mi dice
Un cittadino dell'Impero poteva agire comportarsi società in maniera fatto naturale da perfetto o mostri gli accusati contemporaneamente sentirsi sloveno pur boemo polacco ebreo covato italiano
Però questo mondo è stato ucciso proprio nei nazionalismi quindi qui secondo me la contraddizione però io penso che fa parte anche dalla complessità della vita della storia solo i gli ottusi non sono contraddittorie quindi sono mi Nuovo Complesso ecco
In questo
Finisco
Lui si richiama l'intransigenza l'insofferenza verso ogni forma di compromesso proprio dei dissidenti
Che a mio avviso
Aveva ragione di essere nel mondo della guerra fredda è chiaro che io la recepisca un po'con una durezza ecco rispetto poi a ai tempi successivi però io credo che anche molte delle cose che noi oggi sembrano chiare non erano ancora intuibili negli anni novanta quando Gustav Herling estendibile sugli articoli e ripeto appunti io credo che qui c'è tutta la responsabilità di studiosi di comprendere quegli anni quei passaggi decisivi
Degli anni Novanta proprio decisivi per comprendere letta che stiamo attraversando come una seconda età Sella o età cerniera secondo la definizione Nola
Usate iSight di secondo la definizione di Reinhard cosa il caccia secondo me qui c'è proprio un un cambio di paradigma
Da comprendere secondo la lezione di Marc Bloch che dice che il compito dello Stato qua comprendere il secondo a comprendere il terzo e comprende e allora penso che ormai è passato un tempo sufficiente per farlo e credo che possiamo tutti ringraziare Herling
E chi ha voluto questo libro perché ci dà l'opportunità di queste riflessioni quindi io ringrazio lui ringrazio appunto
Sì ha lavorato perché questo libro ah vedesse la luce anche per questa presentazione grazie
Quindi ringrazio diventino professoressa benissimo nominarlo per averci che in qualche modo qui introdotto ancora di più all'interno quindi questo punto mondo così complesso
Denso quindi storia quindi culture penso a Brindisi di politica e tutto il resto adesso io direi di passare la parola al diciamo curatore di sono Paolo Molaschi che ci dica quindi qualcosa
Grazie non è molto semplice prende la parola dopo due interventi così vivace così ricchi cercherò di soffermarmi su alcuni
La spetti su alcuni temi
Non non c'è un quando il dibattito è molto vivo non c'è nessuna conclusione possibile l'unica conclusione è quella di rilanciare il problema e su un altro livello e quello cercherò di fare
La prima è la prima ed era e quella dell'est cerchiamo di metterci nei panni di ferie vengono scrittore polacco in esilio in Italia che scrive per i lettori italiani su dei giornali italiani che riaprono degli spazi nelle pagine culturali che noi oggi ci sogniamo
La qualità delle terze pagine culturali di quel di quell'Italia lì era incredibile
Non ce la sogniamo
E quindi Sterling eh
Deve scrivere per il lettore italiano e lui parte dà un'idea molto semplice
Purtroppo l'italiani dell'est della Polonia sanno poco
Non è la loro non è il loro mondo non è non hanno esperienza non hanno vissuto quelle cose quindi qual è il mio ruolo è quello di cercare di spiegare all'italiani qualcosa di darle degli elementi per capire meglio l'Est
Lui dalla sua a una carta che pochi intellettuali europei hanno
è un esule
è un immigrato forzato ma non è il solo
Perché Luís fa parte di una rete
Una rete di polacchi innanzitutto
Non in Italia a Parigi
A Parigi c'è una casa editrice che si chiama gli istituti terrazza il sito l'istituto letterario e c'è una rivista che si chiama cultura con la K cultura questa rivista è questo centro editoriale produce cultura e quindi Luis è immerso e in una rete di esuli di scrittori di poeti di intellettuali divi politici polacchi
Quindi non è solo ecco è stato sottolineato che lui ha una conoscenza dell'Est in credibilità
Grazie anche a questa rete ma queste rette altro aspetto estremamente interessante non è una rete polacca quando noi studiamo l'emigrazione russa Parigi dell'Ottocento i russi sono chiusi nel loro piccolo ambiente
C'è il salmo Varzi prendono il Tevere che Nostalgia per la vecchia Russia siamo stati buttati fuori o di Oddi
Ma sono chiusi nel loro mondo
Marilyn gas fa parte del Comitato di redazione della rivista continenti che la rivista del l'emigrazione russa
Nel secondo dopoguerra
Quindi lui sta in mezzo ai russi sta in mezzo gli ucraini per mezzo e lituani sta in mezzo ai bielorussi ecco da dove lui prende tutte le informazioni perché lui ogni giorno dialoga con loro
Ogni giorno quando si reca a Parigi e passa il mese a Parigi
Quando scrive perché sta in contatto
Quindi
La forza di gusto a fare l'ingente che è un uomo Rete è un uomo di relazioni e quindi anche la sua concezione della cultura della lotta politica è una concezione dirette
Questo è il primo punto
Secondo punto
L'estate Lester una categoria io sono d'origine polacca sono un italiano
Ho passato la vita ascoltando gli altri che mi parlavano dell'Est Malles non esiste Lester è un concetto è un'etichetta su un barattolo dentro un negozio che però è un'etichetta che si muove perché lei sta a un certo punto della storia vuol dire alcune cose poi vuole dire altre cose
E noi continuiamo a parlare dell'Est come se fosse un oggetto statico non è statico è in movimento e continuamente in movimento
Si sposta è uno spazio plurale
Perché c'è un'altra cosa
E molto fastidiosa quando parliamo dell'Est noi pensiamo sempre lesti in categorie nazionali
Come se l'attuale esistenza della Polonia della cerchia della Slovacchia del del anche dell'Ucraina della via fosse un dato storico come dire atemporale
Invece no oggi si chiama Bologna quel pezzo di terra lì ieri si chiamava Bologna quel pezzo di terra lì prima c'era la Cecoslovacchia oggi c'è la piccola scelte la piccola Slovacchia è un mondo Conti plurale
E questa visione ottocentesca e novecentesca dei nazionalismi che i nazionalismi a quei nazionalismi ci hanno abituato è falsa
Perché nelle famiglie est europee la madre viene da una parte il padre viene da un'altra parte
Il nonno viene dalla Galizia lì la nonna viene dalla Lituania e forse aveva un'esperienza rumena e poi nelle stanze da letto negli amori nelle case ci si mischia
Ci si mischia quando noi parliamo anche della guerra dell'Ucraina oggi ma ci sono famiglie che sono divise
Ci sono famiglie dove lui e Russo lei ucraina dove lei è un training dove lei è russa e Louie ucraino ma di che cosa e come come facciamo divide non è un burro che si divide col coltello
Quindi è un mondo plurale da un punto di vista culturale da un punto di vista chiamiamolo etnico da un punto di vista religioso da un punto di vista delle esperienze delle visioni del mondo
Quando si va in Ucraina nella pianura Ucraina e a un certo punto c'è un muretto in pietra che sembra di stare in Puglia perché che cosa ci fa un muretto in pietra in mezzo alla campagna Ucraina e Luca Einaudi dice ma è dei tempi dei turchi
Il turco ancora presente
Quindi
Questa idea
Di un mondo monocromo Monno lingue mondo religioso è completamente falsa
E fare l'Inter
In qualche modo continuamente lo racconta non è l'oggetto del suo libro ma è una sotto traccia
Poi
Cerniera cerniera d'Europa
Cerniera un bel termine
Meglio di Est per alcuni versi cerniera vuol dire due cose fondamentalmente allora c'è la cerniera della guerra fredda
La cortina di ferro esisteva quindi la cerniera in senso duro in senso c'era cemento filo spinato guardi con i fucili cani addestrati
Non si passava né da una parte né dall'altra quando passati a Berlino in treno c'erano sette controlli a Berlino sette controlli e ti controllavano con gli specchi sotto al treno e c'erano i cani poliziotti dai due lati
E controllavano pure sul tetto del tre quindi la cortina di ferro era una cerniera dura ma la cerniera anche un significato relazionale
La cerniera mette in comunicazione degli spazi e quindi la cerniera d'Europa è un buon termine per definire l'Est perché parla di
Mettere insieme
Parla di congiungere chi dice che in effetti non stiamo parlando di due mondi separati ma di due mondi uniti
Quindi possiamo vederlo in un modo rovesciato quindi la cerniera è un'articolazione una con una connessione un'area di contatto di traduzione e così via
Quindi
è un luogo fisico è un territorio ma anche una funzione una funzione di ponte ed è anche un dispositivo critico oserei dire uno snodo europeo cioè è un osservatorio è una chiave d'interpretazione
Della storia europea
Quindi che cosa troviamo in questo libero di fare lì in queste pagine di Ferlinghetti veramente emozionante
Troviamo una visione dall'interno della cerniera dall'interno di questo spazio tra il Baltico e il Mar Nero tra un Nesta è un Ovest non fissati definitivamente
Dall'interno troviamo una visione non solo dell'Est
Non solo dell'URSS ma di tutta l'Europa
Quindi è un modo di leggere la storia europea vista da un osservatorio diverso
Ed è un modo di leggere questa storia in lingua italiana per il lettore italiano
Quindi è veramente singolare questo libro
Quindi cosa fa Ferlin in qualche modo il suo modo di procedere
Un una sorta di azione di intervento europeo attraverso la cultura
E
La cerniera lo spazio che noi chiamiamo la cerniera d'Europa
Quindi tra Baltico il Mar Nero tra Est e Ovest è una cartina di tornasole di alcune cose europea di alcuni fatti europee uno di tutti è l'importanza della memoria
Noi abbiamo in comune a est a ovest a nord sud come europei l'importanza della memoria
Se noi andiamo nel Sud-Est asiatico ti dicono che loro la memoria
C'è stata la guerra c'è stata la guerra finito
Siamo noi che siamo ossessionati dalla memoria ci siamo noi che abbiamo la memoria che raggiunge la Mesopotamia sei mila anni fa
Non abbiamo una memoria lunghissima
Ed è una specificità nostra europee
L'attualità si è molto parlato dell'attualità è un libro si è detto nato nelle prima della guerra fredda ma è anche un libro
Che ci riporta alla prima guerra mondiale
Ma non solo per
Per l'Ucraina che in realtà nasce almeno centodiciassette
Perché noi siamo ancora prigionieri degli assetti della prima guerra mondiale perché l'ucraino con la prima guerra mondiale la Polonia rinata dopo centoventi anni che era scomparsa dalla carta d'Europa ma l'Ucraina una rinata
Quindi noi siamo ancora pagando le imperfezioni della pace del mille novecentodiciotto
Noi siamo ancora dentro quella logica lì anche se siamo nel ventunesimo secolo digitale dell'intelligenza artificiale un mondo completamente nuovo e diverso ma ci portiamo dietro ancora del ventesimo secolo
E quindi la cosa interessante di questo libro e che ci fa rileggere il ventesimo secolo non in modo politico-culturale non in modo politico ideologico ma in modo culturale
La chiave e la cultura la chiave e il dialogo con gli autori la chiave e il dialogo tra poeti coi poeti con le poetesse Herling adora le poetesse russe
Posso Vietti
Ne parla come sembrano delle per dei personaggi le tragedie greche
è abbastanza impressionante certo una donna il cui marito è finito nel gulag
è stato ucciso lei non lo sa lo aspetta tutta la vita il figlio ha seguito le orme del padre è stato fucilato e lei cosa fa impara a memoria le poesie del marito per tramandare l'eredità del marito
Chiaro che Fellini ha meravigliato è chiaro che Fellini come dire ammira questo tipo di resistenza culturale
E non solo quelle persone imparano a memoria le poesie male scrivono su dei fogliettini e le distribuiscono otto persone diverse in modo che se una viene arrestata l'altra
L'altro biglietto viene salvato e vent'anni dopo trent'anni dopo escono le poesie in una casa editrice occidentale oppure nella nuova Russia posto novantuno
Quindi
Certo del fascino per queste forme di resistenza
La seconda metà del Novecento è un secolo di ideologia
In qualche modo i conflitti ideologici della guerra fredda sono superiori ai conflitti tra le nazioni
Eppure questo libro ci dice ci racconta che continuamente sotto traccia le nazioni premono nonostante le ideologie
Prema uno nel cinquantatré a Berlino premono cinquantasei in Polonia in Ungheria trattare per premono nel sessantotto nella Cecoslovacchia brembano nell'ottanta ottantuno in Polonia premono in Ucraina o
Premono in Bielorussia
Prendono persino delle
Repubbliche musulmane dell'Unione Sovietica
Quindi c'è una sorta di pendolo per cui abbiamo prima
Un guerra molto ideologica dove capiamo male
E il significato di che cosa il nazionalismo il patriottismo la voglia di riscatto nazionale
Poi dopo l'ottantanove novantuno
Fine delle ideologie e quindi le nazioni riprendono in i propri interessi c'è una contrapposizione più netta che si trascina fino a oggi ma nel frattempo già attorno a una nuova ideologia
Che ho detto un'ideologia della forza un'ideologia della violenza e si potrebbe definire in tanti modi
E cosa c'è di attuale nel libro
A mio modo di vedere
Perché fare l'Ing si contrappone a ciò che sembra inamovibile
Ma ciò che sembra impossibile da buttare giù
Faccio
Io son d'origine polacca lo lo dichiarato
Ma non è che nella mia famiglia o nel mio ambiente si fosse convinti che l'Unione Sovietica sarebbe crollata in poco tempo
Sembrava un dato di fatto acquisito sembrava una cosa che si sarebbe trascinata non dico per millenni ma
Avrei avrei sarebbe durata a lungo
Invece quei polacchi e e non solo polacchi che hanno sperimentato il gulag hanno visto qualcosa nel gulag che li ha fatto pensare che invece quel gigante aveva
I piedi d'argilla
Hanno pensato hanno visto qualcosa e Berlingo racconta in un mondo a parte per
Hanno visto e sentito che quell'impalcatura che sembra così granitica in realtà è fragile e che prima o poi noi non siamo sicuri che lo vedremo ma prima o poi crollerà e quindi noi dobbiamo lottare e quindi non ci dobbiamo dare da fare e quindi non dobbiamo mollare
Qual è la lotta però non è una lotta politica
è una lotta in cui la cultura è più importante della politica
La cultura è politica
Perché perché la cultura e l'ultima o si di libertà
Guarda caso l'altro giorno faccio un inciso content faccio un inciso del caporedattore del Guardian a che è d'origine russa ha raccontato
Che cosa ha significato per lui quando lui a dieci anni Putin ha chiuso uno dei suoi primi come dire gesti ha chiuso un programma di satira di pupazzi c'è un programma di pupazzi che prendeva in giro i potenti russi Putin ha fatto chiudere
Poi e lui dice questo
Caporedattore del Guardian dice i miei due genitori erano giornalisti per loro fu un allarme fu un segnale d'allarme
Per me fu un dispiacere perché piace tanto quel programma
Putin prima fece chiudere il programma poi fece più della televisione poi la televisione la cambio a modo suo poi cominciata attaccare la stampa e oggi siamo arrivati al punto che non puoi dire che c'è una guerra perché finisce in prigione
Quindi non puoi neppure pronunciare le parole
Perché tutti i dittatori del mondo ce l'hanno con i poeti con i letterati con la cultura
Ci sarà un motivo e quindi secco
è così sensibile quell'aria di libertà di pensiero di mentalità di parola bisogna lottare con quell'arma lì
Quindi la scelta di fare l'India di lottare con la cultura una scelta che lui condivide con tutte
Nel libro ci sono trecento nomi ci sono è un è è è un è un è una galassia di personaggi
Letterati poeti intellettuali dissidenti
Dissidenti al plurale perché non c'è il dissenso
Come titolavano i libri il dissenso russo o il dissenso sovietico o il dissenso non esiste il dissenso esistevano cento mila dissidenti ognuno dei quali aveva la sua visione del mondo
Anche questo è molto interessante
Devo finire
Bene
Sì c'è il film
L'attualità più sottile e su questo concludo
C'è un'attualità sottile in questo libro che è molto difficile
Si dice sempre dei polacchi che sono Sofo B
Air land non è Rousseau von Bock Rousseau filo
Air Lingus chance di tutta quella generazione lì ardore alla cultura russa
Per lei che è stato un grande ambasciatore della cultura russa in Italia
La cultura russa dalla cultura sovietica dei classici come dei dissidenti
Ci sono prendiamo che Ferlini difenda gli ucraini
Da un punto di vista polacco la sorpresa ancora duplice perché si sono massacrati durante la seconda guerra mondiale ucraini e polacchi di Ucraina ucciso con le falci coi martelli e con i cacciaviti
E con le e con le Raspe ottanta mila polacchi e io e i polacchi hanno ucciso venti venticinque mila ucraini per vendicarsi tutto questo accadeva nelle terre orientali
Non ci sono prendiamo di tutto questo ma il messaggio quale e un giorno ucraini russi europee dovranno parlarsi
Naturalmente non tutti
Bisogna vedere chi parlerà con chi ma il messaggio è questo Today ricercare adesso nel momento della guerra degli interlocutori che però non ci sono ok ma li devi cercare
Questo secondo me e il e il messaggio più sottile di questo libro perché Luís un polacco dialoga con i russi dialoga con gli ucraini dialoga con tutti quanti dialoga oppure con gli ex comunisti con gli ex dissidenti con tutti
Ma la cultura il dialogo e confronto e scambio quindi un quando questa maledetta guerra finirà questa guerra europea
Quando finirà
Dovranno parlarsi dovremo parlarci dovremo trovare interlocutori e le parole
Così come hanno fatto i francesi i tedeschi dopo la seconda guerra mondiale grazie
Diversamente sono moralisti allora credo un minuto per allacciare diciamo se intanto invito ma
Anzi mi microspie prendere posto orbite farlo dopo
Ok permette
Va bene

