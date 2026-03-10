Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro a cura di Paolo Morawski "Gustaw Herling. La cerniera d'Europa" (Bibliopolis)", registrato a Napoli martedì 10 marzo 2026 alle 14:46.



Dibattito organizzato da Università degli Studi L'Orientale di Napoli.



Sono intervenuti: Andrea De Carlo (professore), Roberto Tottoli (rettore dell'Università degli Studi L'Orientale di Napoli), Augusto Guarino (prorettore vicario dell'Università L'Orientale degli Studi di Napoli), Dario Dal Verme (console onorario della Repubblica di Polonia a Napoli), Giovanna Cigliano (professoressa), …

Simona Merlo (professoressa), Paolo Morawsky (presidente della Fondazione Romana Janina Umiastowska).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Comunismo, Cultura, Europa, Giornalismo, Giornalisti, Herling, Italia, Letteratura, Libro, Politica, Polonia, Storia, Urss, Violenza.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 38 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

