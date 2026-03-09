09 MAR 2026
Registrazione audio integrale dell'udienza di "Processo Mezzarano Salvatore ed altri (relativo alle presunte torture avvenute nell’istituto penitenziario di Santa Maria Capua Vetere durante l’emergenza pandemica il 6 aprile 2020)" che si è tenuta lunedì 9 marzo 2026 a Santa Maria Capua Vetere (ce).

Durante il processo sono stati trattati i seguenti argomenti: Penale.

La registrazione audio dell'udienza ha una durata di 5 ore e 38 minuti.

È possibile scaricare il file dell'audio integrale nelle prime 3 settimane dalla pubblicazione di questo processo cliccando sull'apposita icona download.

  • Appello

    Claudia Picciotti

    presidente Corte d'Assise del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

    9:04 Durata: 10 min 41 sec

  • Esame del teste della difesa De Chiara Felice

  • Claudia Picciotti

    presidente Corte d'Assise del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

    Felice De Chiara

    teste

    Edoardo Razzino

    avvocato degli imputati Mezzarano Salvatore e Manganelli Gaetano

    9:15 Durata: 39 min 9 sec

  • Controesame del teste della difesa De Chiara Felice

  • Claudia Picciotti

    presidente Corte d'Assise del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

    Elisabetta Carfora

    avvocato degli imputati Pancaro Loffreda e altri

    Felice De Chiara

    teste

    Giuseppe Stellato

    avvocato dell'imputato Manganelli Gaetano

    Alessandro Milita

    pubblico ministero

    Sabina Coppola

    avvocato dell'imputato Fullone Antonio

    Edoardo Razzino

    avvocato dell'imputato Mezzarano Salvatore

    9:54 Durata: 41 min 55 sec

  • Esame del teste della difesa Oliva Antimo

  • Claudia Picciotti

    presidente Corte d'Assise del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

    Antimo Oliva

    teste

    Elisabetta Carfora

    avvocato degli imputati Pancaro Loffreda e altri

    10:36 Durata: 9 min 25 sec

  • Controesame del teste della difesa Oliva Antimo

  • Claudia Picciotti

    presidente Corte d'Assise del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

    Edoardo Razzino

    avvocato degli imputati Mezzarano Salvatore e Manganelli Gaetano

    Antimo Oliva

    teste

    Alessandro Milita

    pubblico ministero

    Elisabetta Carfora

    avvocato degli imputati Pancaro Loffreda e altri

    10:46 Durata: 9 min 58 sec

  • Esame del teste della difesa Fabbozzi Pietro Pasquale

  • Claudia Picciotti

    presidente Corte d'Assise del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

    Pietro Pasquale Fabbozzi

    teste

    Elisabetta Carfora

    avvocato degli imputati Pancaro Loffreda e altri

    10:55 Durata: 7 min 20 sec

  • Controesame del teste della difesa Fabbozzi Pietro Pasquale

  • Claudia Picciotti

    presidente Corte d'Assise del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

    Edoardo Razzino

    avvocato degli imputati Mezzarano Salvatore e Manganelli Gaetano

    Pietro Pasquale Fabbozzi

    teste

    Alessandro Milita

    pubblico ministero

    11:03 Durata: 2 min 55 sec

  • Sospensione

    11:06 Durata: 10 min 6 sec

  • Esame del teste della difesa Macari Luigi

  • Claudia Picciotti

    presidente Corte d'Assise del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

    Luigi Macari

    teste

    Edoardo Razzino

    avvocato degli imputati Mezzarano Salvatore e Manganelli Gaetano

    11:16 Durata: 8 min 16 sec

  • Claudia Picciotti

    presidente Corte d'Assise del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

    Gianfranco Carluccio

    avvocato dell'imputato Di Monaco Giuseppe

    Dario Mancino

    avvocato dell' imputato Parisi Salvatore

    Rosario Avenia

    avvocato degli imputati Parente Sandro Soma Salvatore Conforti Giuseppe

    Edoardo Razzino

    avvocato degli imputati Mezzarano Salvatore e Manganelli Gaetano

    Elisabetta Carfora

    avvocato degli imputati Pancaro Loffreda e altri

    Sabina Coppola

    avvocato dell'imputato Fullone Antonio

    Luca Tornatora

    avvocato dell' imputao Costanzo Annarita

    11:24 Durata: 32 min 52 sec

  • Esame del teste della difesa Venturato Giovanni

  • Claudia Picciotti

    presidente Corte d'Assise del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

    Giuseppe Venturato

    detenuto testimone

    Gianfranco Carluccio

    avvocato dell'imputato Di Monaco Giuseppe

    11:57 Durata: 5 min 51 sec

  • Controesame del teste della difesa Venturato Giovanni

  • Claudia Picciotti

    presidente Corte d'Assise del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

    Edoardo Razzino

    avvocato degli imputati Mezzarano Salvatore e Manganelli Gaetano

    Giovanni Venturato

    detenuto testimone

    Elisabetta Carfora

    avvocato degli imputati Pancaro Loffreda e altri

    Rosario Avenia

    avvocato degli imputati Parente Sandro Soma Salvatore Conforti Giuseppe

    12:03 Durata: 4 min 42 sec

  • Claudia Picciotti

    presidente Corte d'Assise del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

    Edoardo Razzino

    avvocato degli imputati Mezzarano Salvatore e Manganelli Gaetano

    Rosario Avenia

    avvocato degli imputati Parente Sandro Soma Salvatore Conforti Giuseppe

    12:08 Durata: 14 min 58 sec

  • Esame del teste della difesa De Rosa Massimiliano

  • Claudia Picciotti

    presidente Corte d'Assise del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

    Massimiliano De Rosa

    testimone detenuto

    Elisabetta Carfora

    avvocato degli imputati Pancaro Loffreda e altri

    12:22 Durata: 21 min 29 sec

  • Esame del teste della difesa Cioffo Arturo

  • Claudia Picciotti

    presidente Corte d'Assise del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

    Arturo Cioffo

    testimone detenuto

    Rosario Avenia

    avvocato dell'imputato Acampora Bruno

    12:44 Durata: 6 min 33 sec

  • Controesame del teste della difesa Cioffo Arturo

  • Claudia Picciotti

    presidente Corte d'Assise del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

    Elisabetta Carfora

    avvocato degli imputati Pancaro Loffreda e altri

    Arturo Cioffo

    testimone detenuto

    Edoardo Razzino

    avvocato degli imputati Mezzarano Salvatore e Manganelli Gaetano

    Roberto Barbato

    avvocato dell'imputato Vitale Francesco

    Alessandro Milita

    pubblico ministero

    Giuseppe De Felice

    avvocato dell'imputato Trispellino Pasquale e altri

    Rosario Avenia

    avvocato degli imputati Parente Sandro Soma Salvatore Conforti Giuseppe

    12:51 Durata: 35 min 7 sec

  • Esame del teste della difesa Chianese Gianpaolo

  • Claudia Picciotti

    presidente Corte d'Assise del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

    Gianpaolo Chianese

    testimone detenuto

    Rosario Avenia

    avvocato degli imputati Parente Sandro Soma Salvatore Conforti Giuseppe

    13:26 Durata: 1 min 56 sec

  • Claudia Picciotti

    presidente Corte d'Assise del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

    Alessandro Milita

    pubblico ministero

    13:28 Durata: 2 min 30 sec

  • Sospensione

    13:30 Durata: 20 min 42 sec

  • Claudia Picciotti

    presidente Corte d'Assise del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

    Alessandro Milita

    pubblico ministero

    Sabina Coppola

    avvocato dell'imputato Fullone Antonio

    13:51 Durata: 15 min 45 sec

  • Conferimento incarico peritale

    Claudia Picciotti

    presidente Corte d'Assise del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

    Massimo Daddio

    perito informatico

    Alessandro Milita

    pubblico ministero

    Luca Tornatora

    avvocato dell' imputao Costanzo Annarita

    14:07 Durata: 33 min 14 sec

  • Esame del teste della difesa Chianese Gianpaolo

  • Claudia Picciotti

    presidente Corte d'Assise del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

    Gianpaolo Chianese

    testimone detenuto

    Antonello Salzano

    avvocato dell'imputato Nardi Nicola

    14:40 Durata: 1 min 6 sec

  • Controesame del teste della difesa Chianese Gianpaolo

  • Claudia Picciotti

    presidente Corte d'Assise del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

    Alessandro Milita

    pubblico ministero

    Gianpaolo Chianese

    testimone detenuto

    Rosario Avenia

    avvocato degli imputati Parente Sandro Soma Salvatore Conforti Giuseppe

    14:41 Durata: 14 min 33 sec

  • Sospensione

    14:55 Durata: 21 min 54 sec

  • Esame del teste della difesa Palmiero Salvatore

  • Claudia Picciotti

    presidente Corte d'Assise del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

    Salvatore Palmiero

    detenuto testimone

    Angelo Raucci

    avvocato degli imputati Fusco Stanislao Soma Maurizio Merola Rosario e altri

    15:17 Durata: 7 min 9 sec

  • Controesame del teste della difesa Palmiero Salvatore

  • Claudia Picciotti

    presidente Corte d'Assise del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

    Edoardo Razzino

    avvocato degli imputati Mezzarano Salvatore e Manganelli Gaetano

    Salvatore Palmiero

    detenuto testimone

    Alessandro Milita

    pubblico ministero

    Angelo Raucci

    avvocato degli imputati Fusco Stanislao Soma Maurizio Merola Rosario e altri

    15:24 Durata: 10 min 34 sec

  • Claudia Picciotti

    presidente Corte d'Assise del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

    15:35 Durata: 10 sec

  • Il Presidente rinvia all'udienza del 11 marzo 2026 alle ore 9:00

Visualizza la trascrizione automatica Nascondi la trascrizione automatica

Razzi novantasette comma quarto metteranno Salvatore
Presente avvocato Razzino anche queste lato
Lo fredda Gennaro sente avvocati Gestapo lei Carfora d'ufficio avvocato Razzino Colucci Pasquale
Sente avvocati scarpone De Benedictis entrambi assenti
Presidente chiedo scusa c'è presente vivo scusi avvocato no prego estati e tre anche nella mozione Carbone anche per del venerdì grazie Manganelli Gaetano assente avvocato stellato sostituito dall'avvocato razzismo Costanzo Anna Rita
Avvocati tornato da e Giaquinto entrambi assenti d'ufficio come sopra Biondi Alessandro presente avvocato del Savona
D'ufficio come sopra piccolo Raffaele presente avvocati Raucci sostituito dall'avvocato Avenia ed è stato la assente Iadicicco Angelo assente avvocato stellato sostituito come sopra De Filippo Pasquale assente avvocato destavano all'ufficio come sopra
Pancaro Gabriele assente avvocato testato la fiction Vinciguerra Michele assente avvocati questa vuole Giordano d'ufficio come sopra Ascione Fabio assente avvocato Spina
Avenia festina giusto in sostituzione Salerno Oreste assente avvocato Raucci
Alenia in sostituzione stava stanno finisce sente avvocato destato la d'ufficio come sopra Merano a Rosario assente avvocato Raucci sostituito come sopra piccolo Raffaele del settantatré sente avvocato Amato assente di ufficio come sopra Bonuccelli Giacomo assente avvocato De Angelis per delegare spezzino di Domenico Antonio assente avvocato testata ora assente d'ufficio come sopra Crocco Giuseppe presente avvocati Ferraro Carfora entrambi al senti
Crocco Giuseppe presente adesso sì
Ferrara Carfora sono assenti d'ufficio come sopra Bruno Angelo presenti avvocati testardo lecca ancora d'ufficio come sopra Fulloni Antonio e presenti avvocati Coppola giubbotti assenti d'ufficio come sopra Cerra Francesca sente presente l'avvocato Di Santo apprendere Maiello
Oliva Massimo sente avvocato municipi trecentodue avvocato Colacicco buongiorno Merola Francesco assente avvocato D'Urso d'ufficio come sopra Bureau Paolo assente avvocato ora
Russo e definisce sono entrambi assenti
E d'ufficio come sopra Bruno Paolo assente avvocato era UCI sostituito come sopra visive Gennaro è presente avvocato stellato sostituito come sopra
Lombardi Vincenzo assente avvocato Corsi ero d'ufficio come sopra vitale Francesco assente avvocato Barbato d'ufficio come sopra
Piscitelli Michele assente avvocato di Savona d'ufficio come sopra Pascariello Domenico assente
D'ufficio come sopra Leonardis Silvio assente d'ufficio come sopra Fusco Stanislao assente avvocato eroici sostituito da Denia Zampella Carmine Antonio sente avvocato Carlo ora
D'ufficio come sopra Suma Maurizio assente avvocato Raucci
Sostituito come sopra rullo Pasquale assente avvocato Ostellato sostituito come sopra rigido Mario assente avvocato Ferraro d'ufficio come sopra Calcagno Eugenio assente avvocato Tricarico
D'ufficio come sopra cambiano Giuseppe assente avvocato dis tavolata ufficio come sopra di Simone Alessio assente avvocato era ucciso sostituito come sopra guardiano Giovanni assente è presente l'avvocato Pacifico Coluccello Maurizio assente avvocati Tornatore Giaquinto assistenti d'ufficio come sopra
Burtone Giuseppe assente avvocato Del Vecchio d'ufficio come sopra Merano a Pasquale è assente avvocati Giobbe le campane assenti d'ufficio come sopra a distanza di Salvatore assente avvocato Di Stasio
D'ufficio come sopra Cicconi Massimo assente avvocato estrapola d'ufficio come sopra Pascarella Andrea assente avvocato Di Caprio trecentodue bucato Colacicco per cento nel circo
Camillo Clemente Mauro assente avvocato del stava ora d'ufficio come sopra di Benedetto Giovanni assente avvocato Raucci sostituito da me
Parenti Maria è assente avvocato Polizzi d'ufficio come sopra Rubino Arturo assente avvocato Rosario
D'ufficio commesso per la maglietta Roberta assente avvocato Perrone
Cioè lei avvocato Razzino Parisi Salvatore assente avvocato Mancino
D'ufficio come sopra Conforti Giuseppe assente avvocato ora Ucci
Sostituito dall'avvocato nel mio fattore Flavio assente avvocato testacoda d'ufficio come sopra fa il GIP Nicola
Assente avvocati questa voler Carfora d'ufficio come sopra Caluso Bruno assente avvocato Balbo sostituito da ragazzino
Dice ero Claudio assente avvocato Pd riniti ufficio come sopra Mastroianni Domenico assente avvocato destavano d'ufficio come sopra Iannotta Alfredo assente avvocato Di Iasio d'ufficio come sopra
Abbate Giovanni Errico assente avvocato destava d'ufficio come sopra
Acquaro Giuseppe assente avvocato Baldo sostituito come sopra piccoli Nicola assente avvocati testacoda Carfora
Assenti d'ufficio come sopra Vetrano Marcello assente avvocato Raucci sostituito dall'avvocato Avenia D'Ovidio Mario assente avvocato ora uccisi sostituito come sopra sono Salvatore assente avvocato Avenia presente Ricciardi Angelo assente avvocati destando nell'Arma assenti d'ufficio come sopra calmo Tommaso assente avvocato Miranda
D'ufficio come sopra Greco Gianni assente avvocato Ferrero d'ufficio come sopra definisce Giovanni assente avvocato Raucci sostituito come sopra
La sua Poli Angelo assente stessa difesa Corrado Giovanni assente avvocato Avenia presente Garofalo Domenico assente stessa difesa saliamo Gennaro assente avvocato Ranucci sostituito come sopra
Braccio Biagio assente avvocato Mastellone
D'ufficio commesso tra canzonieri Nicolò sente avvocati dei stavo là fu Perrino entrambi assenti d'ufficio come sopra
Barbato Andrea assente avvocato Amato d'ufficio come sopra stellato Raffaele assente avvocato Petrarolo presente Perillo Tiziana assente avvocato Pagliarulo generoso
D'ufficio come sopra di Donato non c'è assente avvocato Costanzo d'ufficio come sopra di Monaco Giuseppe è presente è presente l'avvocato Carluccio presente l'esempio del giorno grazie Marley Della Ratta Attilio assente avvocato Raucci sostituito come soprano San Nicola sente stessa difesa cuscino Franco assente stessa difesa Acampora Bruno assente avvocato Avenia
Presente
Esposito Guido assente avvocato destato la
D'ufficio come sopra ma Mirra Francesco assente avvocato Mancino d'ufficio come sopra Caputo Crescenzo assente avvocato era UCI sostituito Davenia
D'Amico Sergio assente stessa difesa Tullio Marco assente avvocato era Ucci sostituito come sopra e avvocato Ianniello assente Di Caprio Luigi assente
Avvocato Raucci come sopra italiano Antonio assente avvocati due mostri ma stracchino
D'ufficio come sopra Santa Marco Antonio assente avvocato Raucci sostituito come sopra Campagnano Stefano assente avvocato Raucci sostituito come sopra Pellegrino Salvatore
Assente stessa difesa Barone Lazzaro assente stessa difesa parente Sandro assente avvocato Avenia presente Tortorelle Antonio sente avvocatura Ucci sostituito come sopra
Pisanu Giulio assente avvocato restavo là d'ufficio
Come sopra io Rino Marcello assente
De stavo là d'ufficio Nardi Nicholas sente avvocato Salzano sostituito Davenia Antonucci Francesco assente avvocato Raucci sostituito come sopra Iannotta Pasquale assente stessa difesa Crispino Pasquale
Senta avvocato poi ieri
E definisce entrambi assenti d'ufficio come sopra Andreozzi Francesco assente avvocato ora ucciso stizzito come sopra
Capuano Giovanni assente stessa difesa campanile Giovanni assente avvocato Letizia terrazzino per delegato atto che è intervenuto l'avvocato tornato ora nessuno è presente per le costituite parti civili né per il responsabile civile né per le persone offese costituite tramite difensore
Anche in sostituzione dell'avvocato pigri mi allora possiamo proseguire con diciamo l'istruttoria dei testi della difesa
Chi è presente avvocato Ferruccio al presidente io effettuato dalla citazione di tre testi e per quanto riguarda il teste Venturato e rispetto presso questa casa circondariale
E gli altri due citati sono il Crisci Adriano che non è ristretto ed è stato citato presso la sua residenza che è quella di Caserta
Con i testimoni presenti ci sono testimoni presenti allora cominciamo con vediamo costretto esente prego uffici grazie
Dice
Giorno buongiorno prego si accomodi dia le sue generalità complete sui
De Chiara felice Platini dichiara non è vicino
Va be'non ci siamo capiti allora cominciamo con la lista diciamo con il test dell'avvocato Razzino presso dichiara felice vacuoli
Ventiquattro luglio mille novecentosettantotto
Si tratta si è un po'più distante dal microfono ben direzionata Oman poche distante io
L'ammonisco sulle conseguenze penali per le dichiarazioni testimonianze false o reticenti e legga la formula di impegno si
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza
Prego
La difesa
Grazie senta avvocato Razzino Bongiorno Bongiorno
Scotti lei che ruolo svolge attualmente quali sono state nelle sue esperienze lavorative nell'amministrazione penitenziaria
In questo momento sono il comandante del reparto di polizia penitenziaria della Casa di reclusione di Milano opera da un paio d'anni quasi poi ho svolto la funzione di comandante di reparto
Presso la casa circondariale di Monsanto circa sei anni dal due mila diciotto al due mila ventiquattro
Prima ho svolto il ruolo di comandante di reparto della polizia penitenziaria perso la Casa di reclusione di Alexandria San Michele
Diciamo per circa dodici anni e in quella in quel frangente di tempo ha svolto anche il comandante di tutti e due gli stili di Alessandria
Senta nell'espletamento della sua attività lavorativa ha avuto modo di conosce l'ispettore Mezzano cinque
Sì in quale circostanza udon riconosce ispettore metal per quanto tempo ho avuto modo di lavorarci aveva un apporto di carattere lavorativo con l'ispettore al sarà io ho conosciuto l'ispettore Mezzalana che all'epoca era un agente
Un agente giovanissimo un pochissimi gli anni di servizio uno due anni di servizio quando arrivai ad Alessandria come comandante
I la la mia conoscenza con l'ispettorato fu immediata perché lavorava all'ufficio comando insomma che l'ufficio di alto principale del comandante
Unitamente ad un'altra persona ad un sottufficiale ognuno
Quindi a un ispettore
E e quindi di conseguenza o ha avuto modo proprio di lavorare a stretto contatto con lui per diversi anni in particolare dal dal inizio due mila sette
Fino alla a quando non è poi passato al Polo ispettori quindi voi lui fece un concorso i lo vinse
Come ispettore quindi parliamo fino al due mila tredici due mila quattordici ho lavorato come agente all'ufficio comando e poi è andato a fare un corso da ispettore è tornato
Come ispettore nell'altro istituto ho avuto modo poi successivamente nel due mila sedici
Ricordo sì quando presi servizio anche nella casa circondariale Don Soria quindi al centro di Alessandria L'Unità in quel frangente lì era ispettore e quindi ho lavorato anche ho avuto modo anche di di conoscerlo di lavorarci quando apparteneva a un altro ruolo
Sorrento
Nell'ambito diciamo di questa diciamo così conoscenza lavorativa collaborazione lavorativa lei diciamo da un punto di vista professionale l'ispettore
Metteranno diciamo in concreto un punto di vista operativo come come si poneva lo svolgimento della sua attività diciamo anche colleghi insomma che con i detenuti se può essere un attimino certo allora posso posso dire con con serenità diciamo che
Quando era gente
Nonostante fosse giovane è sempre stata una persona molto molto affidabile
Quindi una persona con un elevato livello di coscienza molto coscienzioso molto attento molto serio e devo dire poi che lavoravano all'ufficio comando in quell'ufficio poi essendo un carcere diciamo non non grande auspicio tratteggi con importantissimo per cui tutte le istanze dei detenuti tutte a partire dalle telefonate colloqui
La la posta la corrispondenza anche le le istanze più semplici i i cambi di camera
Piuttosto che delle udienze dei normalissimi colloqui per ascoltare per per in qualche modo acquisire quelle che erano le esigenze le istanze delle tenuti passavano danno all'ufficio comando
Voglio dire lui era insieme unitamente agli altri una persona che seguiva ogni pratica
Seguiva nel senso che poi i sentiva detenuto Paparo detenuta ecco devo dire il ricordo mio della gente Mezzano di una persona che si interloquiva con i detenuti
Ha avuto sempre questa diciamo questa componente di di dialogo molto forte
Andava spesso anche nei piani proprio per dare delle risposte
Non non richiamare anche andava direttamente lui nel piano per dare delle risposte
è una cosa che a me faceva tanto piacere e che pure quando non c'ero bande non ero nero presente
Tutte quelle tutte quelle pratiche tutte quelle situazioni venivano gestite ribadire in maniera assolutamente encomiabile ma da tutto l'Ufficio Comando e lui nonostante fosse il più giovane era devo dirlo il più apprezzato anche dai dagli agenti che lavorano in sezione cioè gli agenti facevano riferimento a lui quando avevano bisogno di qualche risposta in merito alle stanze dei detenuti va
Ringrazio e volevo anche chiedere lei ricorda andando un po'nello specifico se nel mese di marzo aprile due mila e venti scambio dei messaggi con l'ispettore menzionano
Diciamo in ordine agli accadimenti riguardanti le rivolte che stavano verificando nelle carceri tutti dall'in quel periodo
Allora sequel preda scandali massaggi con tante persone sia anche un anche con mezza Ramusino ricorda in particolare qual era il vostro stato d'animo rispetto a questi accadimenti c'è un'azione ordinaria o destò una presa
Preoccupazione particolare rende non solo per la situazione sanitaria ma anche con riferimento diciamo la tenuta delle carceri ci fu proprio
Come dire un oggetto che aveva una conversazione oggetto queste tematiche di sicuramente sicuramente ma più conversazioni e in più circostanze Maio
Credo che con tantissimi colleghi sicuramente anche con Mazzarano ve lo ricordo
Ma era diciamo un momento storico credo unico in assoluto io inventiva ventun anni di servizio non mai vissuto neanche minimamente una cosa simile
A quel periodo
Dormivo spesso l'istituto anche io ero preoccupatissimo lavoravo quindici sedici ore al giorno
E sì ci scambiamo messaggi contanti colleghi compreso il Mazzarano in cui poi derivano come dire venivano fuori delle a anche delle dei degli stati d'animo preoccupati frustrati
Mandando nello specifico devo chiede anzitutto Selleri mi conferma che il suo cellulare tre tre cinque sedici settantacinque cinque otto nove incontri
Ancora questo che volevo fare ascoltare sono proprio velocissimi due audio diciamo questo lo abbiamo agli atti fa parte Surbo coloni che vi scambio che di scambiarsi unitamente con Mezzalana ultimo audio dell'otto marzo due mila e venti delle venticinque ante due trentanove
Un attimo che Rose cooperiamo esosi

Sovrastati da successo mettersi sequestrato a due punta tanto le chiavi e hanno liberato praticamente quasi quattrocento persone
Adesso si stanno fare picchiando accoltellato tra di loro
Terrori problematiche il carcere
Il loro comando siamo
Sopra
Lei ricorda ho ho avuto modo non so se sentito bene io sto qui sì sì senza sentito ricorda di questo messaggio se ricorda anche il
Diciamo che era eventualmente che la questione conversare in questo il saggio con una cosa faceva riferimento cercavo di ricordare allora dalla voce ho la sensazione che sia un un collega nel carcere di Pavia
Il comandante dell'epoca Napolitano perché insomma si verificò una una rivolta tratto tanta le più pesanti Lombardia all'epoca
Pula fu la prima vera rivolta in Lombardia insieme a San Vittore credo
E fumo drammatica perché ci fu un sequestro di persona ci fu una notte intera un carcere distrutto allagato insomma per rimettere a posto il carcere c'ha messo un bel po'
Sì senti Napolitano insomma mi mi fece questo messaggio non mi ricordo se parlai con lui sinceramente però sì
Mi devo integrare o qualcuno addirittura pensava c'erano voci addirittura che dicevano che lui fosse stato sequestrato invece voi insomma no non era lui tra quelli sequestrati
E questo è un messaggio che scambiò con l'ispettore Zanano l'epoca l'otto marzo persona me lo ricordo però un sono probabilmente parlammo di questo parlando di questo sì devono farsi sentire anche questo brevissimo audio sempre
è stato stupro drone del Mezzano inviato della vostra conversazione vostra sciato otto marzo due mila e venti alle venti zero sei zero nove
Così facendo proprio
Modello
Senta un'azione quando non è lei contenuto accennava nega deciso allora andiamo allora sui come allora questa è l'audio
Va bene va bene venti quasi simbolici si parlava M sì va bene si parlava chiaramente di queste rivolte radio che l'ispettore la mandava voi stavate confrontate proprio a corredo di questo altri sono una serie di messaggi e quindi io ma individua quelli un po'più significativi poi mi dirà se ricordate conversazione
C'era un messaggio per le inviava l'ispettore in cui diceva dopo aver ascoltato questo audio è guerra
Poi l'ispettore rispondeva a Modena e l'Apocalisse un morto tra la popolazione detenuti
Lei rispondeva Paria sequestrati colleghi
Sì sempre lei ormai ci sono diverse carceri in mano ai detenuti
E tra Colle era nell'aria da qualche anno però così feroce diffuso sinceramente non me l'aspettavo l'ispettore voi aggiunge anche Cremona
Le chiede avresti mai immaginato di vivere questi momenti lei risponde i carcerati a Modena si stanno ammazzando tra di loro così questa era l'ho l'ho letto venti dei passi un po'più centrali se ricorda il contenuto anche di questa messaggistica
L'oggetto insomma sì ora che ora che mediano e li ha letti insomma sì certo che certo che sì mi ricordo di questi messaggi mi ricordo di come e di come stavamo
C'era un un livello di di di tensione di di preoccupazione che superava ogni ogni immaginazione cioè ogni ogni rumore
Potevano costituire far presagire l'inizio di una rivolta a Monza a Monza non c'è stata una rivolta di Credit e questa cosa insomma per me è stata è stata veramente importante perché credo che credo che che ha subito quella rivolte faccio questo lavoro da da più di vent'anni che ha subito quel tipo di rivolte a delle a delle ferite che non si rimarginano più dal punto di vista proprio professionale di trauma
Senta volevo chiedere in base dopo la sua esperienza quali quali categorie di detenuti ricorrente noi ascoltiamo anche un possente a quello contesto anche temporale
Rappresentano per voi ovviamente del settore è la principale emergenza in termini di ordine e sicurezza c'è una categoria detenuti in particolare che problematica diciamo sotto questo punto di vista
E allora insomma generalmente io non cerco di non generalizzare però sì cioè il circuito alta sicurezza chiaramente che e quello da monitorare con maggiore attenzione ma semplicemente per l'alterna per la caratura dei dei soggetti per la per la incruenta che possono avere anche sugli altri detenuti rapidamente ma non necessariamente gli eventi drammatici critici o di particolare pregiudizio per la sicurezza sono il frutto di un'azione dei detenuti alta sicurezza nel caso poco
Ciò dicevo un attimo la domanda anche calando la un po'in quel contesto temporale lei ricorda se in particolare furono aggrediti come di detenuti
I reparti divenuti media sicurezza determinare maggiore problema nella ma si sotto il profilo delle rivolte delle somme e poi fa sì anche io io ora sono a Milano opera e quindi una non ho vissuto la la rivolta che ci fu a Milano opera perché anche lì c'è stata
Nel due mila venti però anche in quella in quella circostanza poi io ho appurato insomma ho approfondito
L'evento pure noi detenuti della media sicurezza a iniziare diciamo il i disordini Queen da portare a termine questa questa rivolta un paio di tali detentivi sotto
I piani della media sicurezza c'era l'alta sicurezza che non mosse un dito
Senta
In relazione alla formazione la preparazione del personale nel marzo aprile due mila Pitti sempre calando un attimino in quel contesto ostenta temporale anche la mia la mia domanda
La polizia penitenziaria preparato con specifici protocolli ed eventi rivoltosi di questa portata
Se devo dire specifici protocolli no
Ecco protocolli si ritirò comunque impostazioni gestionali simili a quelle che ci sono oggi quindi con lì con l'istituzione del giro io Luigi
E con una una consapevolezza diciamo della della dell'intervento operativo no
E cioè questo andando ancora più nello specifico all'epoca marzo aprile due mila e venti erano in qualche modo esistevano a un punto di vista proprio di categoria di formalizzazione come figure anche la figura del negoziazione verde negoziatore vinoso no nella nel nostro contesto no
Oggi c'è questa figura si è stata quindi Rio dopo i fatti del tessile venti
E all'epoca c'erano dei corsi specifici anche sull'uso per esempio dell'armamento di cui disponeva la polizia penitenziari in particolare anche dello sfollagente no
Oggi ci sono questi corsi di formazione si sono addirittura un oggi sono a tappeto proprio me
Quindi primo diciamo di faranno tutti
Senta io devo fare una domanda di carattere generale
In un'attività di sicurezza quando vi era presenza di più figure nel medesimo ruolo si chi assume il comando dell'operazione
Annuncia
La nostra è un'impostazione gerarchica pura quindi di conseguenza quando quando c'è una qualsiasi attività o comunque un servizio di qualsiasi natura che viene in qualche modo pianificato
Evidentemente la la la persona che viene incaricata che viene comunque individuata quale responsabile una persona diciamo più alta in grado di quella di quel gruppo con la qualifica più alta sostanzialmente quindi insomma
Difficile che sembrano fare in un adeguato può anche una specifica domanda più specifica attiva il coordinamento poi di una operazione di sicurezza viene conferito necessariamente attraverso l'assegnazione di un contingente di uomini da coordinare
Di regola quando quando si individua il il responsabile di un gruppo si individua anche un suo contingente Suma più o meno numeroso si può avere un coordinamento senza agenti assegnati
Ritengo di no insomma il coordinamento presuppone la presenza di persone di risorse da da gestire
Senta nel carcere di Opera dove lei attualmente diverse il ruolo di comandante quanti padiglioni a
Cinque possiamo dire cinque di cui uno un po'più piccolino due sono grandi molto grandi da seicento detenuti ciascuno
Speculari poi c'è un centro clinico separato né circa cento posti allevato quanto all'originale correo diciamo andare troppo nel dettaglio che non attiene fatti e quante unità operative a e che sono le unità operative se fu un attimo spiega allora a opera ce ne sono nove
Agenda relative dalla rivestono traggono traggono spunto normativo dall'articolo trentatré della le relative di servizio del DPR ottantadue del novantanove
Sono in sostanza diciamo dei dei dei complessi organizzativi quindi consistono in nelle
Individuazione di più posti di servizio più servizi più incarichi
Che sono simili tra loro per natura omogenei tra loro e quindi formano in qualche modo un gruppo omogeneo alla quale vengono assegnate delle dita che ci lavorano stabilmente in via continuativa con l'obiettivo diciamo con un coordinatore generalmente appartenenti al ruolo ispettori se mandano gli ispettori anche un sovrintendente sostanziale
Con il compito proprio di diciamo di seguire in via stabile e continuativa un padiglione un reparto un servizio un'articolazione organizzativa allora fatto riferimento alla figura anche del coordinatore volevo anzitutto sapere quanti vice comandanti a due e quando escono minatoria tanti coordinatori altri sono nuove uno per ciascuna unità operativa poi ci sono dei responsabili di ufficio lei faceva riferendo con la figura del coordinatore qua e corde con la quale ruolo ora appartiene
O comunque a quale ruolo generalmente attacchi ma allora
No al ruolo ispettori ecco poi ci sono anche degli istituti piccoli dove magari non non ci sto non c'è in un numero sufficiente rispetto e ad uno dei colossi nature chiedo scusa ad ogni coordinatore viene affiancato anche un vice coordinatore allora non necessariamente io ho lavorato in istituti dove c'era il vice coordinatore proprio formalmente individuato
E ad altri istituti dove non c'è il vicecoordinatore semplicemente quando manca il coordinatore il sottufficiale con la qualifica più alta in grado come dire rifare ne fa le veci
Diciamo da un punto di vista di incarichi può amministrativi che vengono distribuiti ad un agente necessario un concorso interno il così detto interpello interno allora indoor per quanto riguarda gli agenti sì
Per la per appartenere a l'Unità operativa non gran parte della rete hanno assolutamente vengono assegnati dal dal comandante dal direttore se devono avere invece con il carico agli Inca Ari che amministrativi di ufficio nella quasi totalità dei casi si accede tramite degli interpelli giuridico di concorsi interni o per titoli esclusivamente per titoli o per titoli e prova
Senta
Normalmente il coordinatore di un reparto può uscire agenti che lo possono qua di Guarin alcune attività sì a questa autonomia
Anche senza l'interpello e contabilità delle isole delle persone che magari ritiene avere degli attitudini particolari per svolgere alcuni tipi di incarico di servizi e se ne se ne avvale semmai giusto così
E diciamo da questo punto di vista poi deve anche il coordinatore gestire risorse umane sì
Coordinatore tra i suoi incarichi a bordo anche quello desideri risorse umane voglio dire dei processi lavorativi piuttosto che le verificare le ferie
Grazie anche sì sì sì sì può essere diciamo da questo punto di vista diciamo nella esautorato svuotato di questi compiti o fa parte proprio una caratteristica insomma allora proprio
Per quanto riguarda una caratteristica poi se lei mi chiede se pure ma c'è opposizione alla domanda io diciamo
Soste quando le domande dell'avvocato però non riesco a capire perché quest'ultima domanda che ha fatto e decontestualizzata troppo generica a mio avviso è nonna
Individua correttamente qual è la la richiesta cioè Hummel parole precisare meglio avvocato specifici anche un po'qual è la finalità
Allora più una mia domanda era comprendere cioè la gestione delle risorse umane anche voglio dire l'organizzazione della lavori in concreto la svolgeva fatti della degli agenti era diciamo che quel reparto per quel coordinatore una delle funzione caratterizzanti anche la figura del coordinatore questa era la mia trovandosi
Serve la domanda compresa la domanda si delle tra le funzioni del coordinatore ha risposto e ciò dicevo cioè può essere ricordo quando conseguì diciamo consequenziale
Dato che questi sono aspetti che in qualche modo sono connessa diciamo intimamente caratterizzante assicura può anche dette coordinato da un punto di vista ovviamente lavorativo
Queste funzioni in qualche modo possono essere di fatto e ho diciamo sottratte al coordinatore questo volevo comprendere in una macchina gestionale approvata in un'impostazione gerarchica come la nostra si è possibile è possibile che che che la gestione per le risorse umane o alcuni aspetti l'azione delle risorse umane siano attribuiti a all'ufficio servizi ove sincerità un dicastero Vezio immagino sì
Diciamo ci ci sono delle
Situazione dei lo dei contesti lavorativi dove
La gestione delle risorse umane più centralizzata quindi e più nelle mani del comandante e del suo staff e altre dove decentrate e quindi lasciata diciamo dell'autonomia del coordinatore ha un'autonomia sempre ovviamente controllata
Senta c'è un commissario responsabile di un reparto compisse un commissario chiede a un tuo ispettore di relazionare su specifiche circostanze e all'ispettore può rifiutarsi di farlo
No
è un ordine
Io che non ho compreso è un ordine
Se un ordine non può
Senta senta da un punto di vista qua dei rapporti gerarchi gerarchici
Che l'assistente capo prenda una relazione dell'ispettore di reparto
E la metà a corredo di una propria relazione una polo produzione senza chiedere chiaramente come posso dire interfacciarsi con l'ispettore del reparto una procedura corretta un punto di vista della gestione proprio lavorativa di questa pratica di un'altra
Non so se accompagnato da un assistente capo anziché prendere c'è una relazione e allega la relazione su una relazione di un altro operatore di un ispettore del reparto il suo superiore senza diciamo in realtà non collegare nessuna relazione non solo quella di un suo superiore cioè in realtà non non non credo che un assistente capo allora
Scalda bene sembrava a redatto una relazione
Ma Lalla tecnico l'ha portata al comandante la l'ha mandata fuori la non so non ho capito sì Patricia ipotizza zitta porto raccomandando ai suoi un'azione portandola all'attenzione della del comando
Aree delle annuale alcuna relazione a diciamo acquisito relazioni sul suo suolo ispettore del reparto di superiore è una procedura corretta allora
E abbastanza anomala di realtà le relazioni di tutti gli operatori confluiscono in ufficio
Generalmente l'ufficio comando poi dipende dalle organizzazioni e non sono nella disponibilità delle delle persone cioè neanche di chi l'ha fatta
Quindi il fatto che avesse una relazione di un altro operatore
Tre bambini mi lascia un attimino perplesso cioè sia stato depositi il tuo atto poi quello che si deve allegare quello che si deve istruire come va istruita una pratica quello che decide il comandante
Va bene senta e invece volevo chiedere andando un attimino ha travolto sulla interlocuzione saggisti erette con l'ispettore Martin Mezzelani ricorda se ci fu anche un'interlocuzione cinque aprile sera se l'ispettore manifestò una preoccupazione per quello che era accaduto presso il carcere Santa Maria
Allora il il cinque aprile credo sia qualche uno due giorni prima dell'evento uno cinque aprile poco il giorno diciamo precedente all'evento poter seguire per cui è processo ricorsi
No vale mantenne il padre io un messaggio perché allora molti qualcosa lumi pare il ritorno di Tiezzi si perché gran insomma c'erano state delle tante rivolte nel mese di marzo
Poi c'era stata una una piccola pausa sostanzialmente e a un certo punto giovane giunsero informazioni perché voi insomma si parlava da tanti colleghi giunsero informazioni di che c'erano dei dei disordini a Santa Maria Capua Vetere
E io scrisse i un messaggio Hammamet Zanano rarissima anche cosa succede esattamente sa cosa dice l'avvocato Ricci
Ricorda sede dell'ispettore c'è quest'altro si sono rientrati è un disastro
Ricorda ora che le ho letto questo messaggio vecchi i vecchi esile leggo anche il suo quei salvo che succede ci sono disordini a Santa Maria mi arrivano informazioni sul mancato rientro eccezione De Nichilo
E l'ispettore risposi sono rientrate prende più tardi è un disastro
Sì sia così commentava vedere confermo sicuramente c'è stata questa interlocuzione con le parole ricordavo con precisione però son queste firma infatti chiedo scusa dollari nel senso di
Che si possono leggere lei ha un qualche ricordo collegato c'è ora un avviso rilevanti sì messaggi sono quelli seri ricordarsi a che cosa si faceva riferimento qual era il contesto
Per quanto riguarda la la una da situazioni di Santa Maria Capua Vetere si ricordò un giorno
Di quel giorno e cinque di quel giorno trova quello che ne era quello che mi ha raggiunto quelle quelle le le informazioni che avevo acquisito era che c'erano state dei dei disordini un mancato rientro dei detenuti dalla dal tre dal cortile passeggere quindi era perché per quando riguarda era una era una una situazione preliminare a una a una vera e propria rivolta ero preoccupato e quindi come dire scrisse un messaggio a Mezzano
Questo
Già c'è stato
Sì sì sì
Presentazione del suo perverso volevo produrre la testa è fortemente fare delle domande specifiche il decreto nel numero sessantadue del nove marzo due mila e venti che è agli atti con cui il provveditore istituì il Gruppo d'intervento e poi il successivo decreto il numero ventisette diciotto marzo due mila venti che integrativo di quello del nove marzo lo vuole un attimo sotto quella latitanza nel Milan aprendo la fa bene
Grazie
Voto
Accedendo anamnesi in Cadeo vuole dare il tempo di ce lo dice un secondo quante troneggia solo appena diciotto lei sono atti che Giacomo o no allora io volevo dare giusto un attimo che essere letto e poi faccia doma
Questo del nove marzo c'è un ricco menu si legge qua
Dico sotto cento unità di polizia penitenziaria e non si legge dico soltanto
Sì appartenenti tabelle non
Posso scrupoli può a sua volta riassume arme brevemente il contenuto e poco fa le domande specifiche perché parole fatto direttamente quando andavo quando specifica l'ha detto che non ero a conoscenza di questi due decreti notte
Usa parole Franco Rossi parole Tozzi queste onde Greco eccessivo del nove marzo del gruppo di supporto agli interventi effettuati in Campania da parte la Provveditorato il diciotto
Un decreto integrativo due viene nominato anche un comandante di questo gruppo è specificato anche riduciamo l'avvocato proprio per garantire un po'di la genuinità della risposta
Innanzitutto al di là del cartaceo se lui è a conoscenza dell'esistenza dell'istituzione di questo gruppo Esterno in Campania
Lei è a conoscenza di questa circostanza no no lo apprendo in questo momento diciamo e né quindi tantomeno di chi fosse il comandante di quella di questo brutto quindi partiamo da questo incontro
Cioè nel senso lo so perenne tali quindi nella clinica che allora questo dato quindi volevo comprende la mia domanda era sia in Lombardia all'epoca lei era il comandante svolgeva le funzioni Lombardia
Se era prevista l'istituzione era stato istituito un gruppo di supporto analogo a quello che io le ho appena mostrato
Allora in questi termini no
Il Lombardia durante l'emergenza quindi diciamo le criticità in caso poi di disordini che si sarebbero potuti poi verificare qual erano gli strumenti operativi di cui creata disposizioni in assenza di questo gruppo
Di supporta gli interventi per come chiaramente strutturato in Campania rispetto alla Campania e Lombardia me lo ricordo bene da non era non era strutturata in questo modo era Anna
Una un modello basato sulla sul rinvio sostanzialmente in missione
Di un'aliquota di operatori di polizia penitenziaria dai vari istituti
Della regione al supporto dell'istituto che aveva come dire la criticità che stava subendo la criticità era diciamo fatta di iniziativa del provveditore
Avevamo devo dire un bel gruppo al salto dove le comunicazioni e
Immediate e quando c'era una situazione di estrema criticità
All'interno di un Islam è successo a Monza di mandare almeno due tre volte un'aliquota di uomini poi interamente l'aliquota era diversa in base alle fasce orarie notturni e serali grande c'è un'aliquota minore
Non era predeterminata quindi non non era già stabilito che andava ma nel momento si sta si decideva insomma il comandante o chi per lui decideva
Chi
Era nelle condizioni di poter andare che aveva la patente gli aveva qualche qualche insomma attitudine maggiore alla alla gestione di questo tipo di eventi e se ne andava una macchina o due macchine a seconda delle delle risorse che saranno a disposizione
Ah sorta di odio di Prodi protocollo operativo regionale
Diciamo lei quindi a descritto un attimino qual è lo strumento operativo di cui potevate disporre rispetto a quello che ha appena diciamo visionato in cosa divergeva questo strumento di allora lei quale l'elemento di differenza che coglie
Rispetto ai limiti del decreto alla sua integrazione a questi due decreti utili che le ho appena mostra allora sei abbastanza Chiara la differenza che c'è cioè in quella circostanza non c'era un gruppo determinato con a capo una persona
Quindi
Tutte del tutto il personale che veniva inviato al nell'istituto diciamo che aveva bisogno
Era poi i come dire sotto la direzione del direttore del comandante del reparto destinazione diciamo ha proprio inosservanza di quella che è la regola generale che è previsto anche dal regolamento di servizio impiego dei rinforzi in questo caso qui in questa cosa qui insomma forse anche insomma un un pazzo
Ulteriore c'è un è un qualcosa addirittura che precursore rispetto al al al Giro che abbiamo ora cioè insomma un gruppo già predeterminato con a capo una persona che si muove su ordine del del provveditore che a un a un la finalità specifica di gestire la criticità l'intero istituto penitenziario
Onorevole tenerezza come impostazione siamo apre un gruppo che lei compreso bene dicono a quelli diciamo intravede
Si vede un'autonomia propria sempre somme ma proprio una autonomia e sia di carattere proprio gestionale dell'evento sia come da turista diciamo della separazione gerarchica rispetto rispetto ai vertici dell'istituto
Con i quali però bisogna per forza coordinarsi insomma un anonimo le faccio vedere un ultimo
Ordine di servizio sempre presente agli atti numero ventinove due mila e venti del sei aprire di nomina del dottor Colucci quale direttore URSS Urco versetti se è poco se ne ne è a conoscenza innanzitutto no
E in termini diciamo operativi secondo la sua esperienza chiaramente se questa nomina qual è voglio farla pesta insomma cosa determina in concreto ecco
Ebbene censo ma è la viene nominato come direttore di uno dei il una delle articolazioni principali del Provveditorato regionale
Quindi direttore dell'ufficio senza traduzioni significa significa essere il capo sostanzialmente di tutti i nuclei di traduzione permanenti
Provinciali interprovinciali della della regione
Non quelli locali quelli locali sono diciamo sono sotto la direzione della del carcere

Quindi in base anche a quello che lei ha appena rappresentato
Lustro è un ufficio di livello superiore quindi sì ora ora diciamo a maggior ragione dal dal due mila ventiquattro è stato individuato proprio come posto
Un'altra alla al quale va assegnato un dirigente superiore è questo dirigente superiore direttore del giusto si pone gerarchicamente anche al di sopra di un comandante
Ma sì sì
Non ho altre domande grazie
Comandante ed in una di un carcere interno le dicevo prima dell'avviso interno contro
Va bene
Altre domande delle difese
Prego avvocato Sansone avvocato Canfora allora sono qua sì vorrei Buongiorno le volevo chiedere nel caso di perquisizione straordinaria chi la dirige normalmente far comandante così e nell'ambito della cuoca c'era e chi dirigerà perquisizione in sala dal punto di vista operativo il comandante di reparto
Il comandante del comandante di reparto alla alla responsabilità della gestione della dell'evento sì e nel caso diciamo la nove dal nove marzo in poi fosse stato inviato del personale presso la sua struttura che veniva dall'esterno chi dava indicazioni su cosa dovessero fare
A Monza cioè in Lombardia io il comandante domanda del direttore io dico sempre quando il direttore che insomma poi dal punto di vista amministrativo direttore sempre responsabile però devo dire alla come azione operativa il comandante dell'assumersi la responsabilità anche delle persone che arrivano da fuori in missione sì
E diciamo quando c'è necessità anche di utilizzare scudi e manganelli
Chi è che li autorizza anche questo personale che viene dall'esterno a munirsi di scudi e manganelli allora provato c'è una differenza sostanziale tra scudi e manganelli
Gli scrutini sono dei le dei degli strumenti di protezione non sono armi non sono catalogate tra le armi
Il lo sfollagente Valeggio sì sì è un'arma quindi la l'utilizzo di di scudi e caschi quindi come sistemi di protezione come applicativi di protezione non vanno soggette ad autorizzazione del del direttore l'mentre lo sfollagente sì
è un'arma come qualsiasi arma fare accede un istituto soltanto sotto elezioni del direttore del carcere
Sì e quindi diciamo io le chiedevo se il personale che viene dall'esterno ha necessità di munirsi di sfollagente che è che l'autorizza a comunisti di sfollagente lei come comandante del carcere dove il direttore
Quindi direttore ha perso il suo carcere siti internet dove deve essere utili sì sì questo armamento diciamo così la legge molto chiare in questo il direttore ed autorità che autorizzare l'ingresso delle armi all'interno del carcere
La sua domanda avvocato era di Munich l'autorizzazione a munirsi la risposta è l'atto e la prima versione ad accedere cessa da ad accedere quindi non se volete fare recriminare per me è la stessa cosa cioè nel senso
Mounir che no però diciamo laddove lo portassero con sé
Dall'esterno quindi diciamo all'accesso con lo sfollagente sempre il direttore del carcere che autorizza sì sì nero che a meno che non ci sia stato un un potere di avocazione cioè vuol dire una sostituzione
Da parte del del provveditore ma io ritengo sembra che sia il direttore cioè io che io credo che avvocato è una è una è una domanda sembra complicata realtà io cerco di dare una risposta anche insomma per quella che è la mia esperienza
L'autorità che decide se è un'arma entra in carcere e il direttore
è giusto che insomma secondo me chiarire questo concetto poi nell'ambito della nostra organizzazione il provveditore regionale un superiore gerarchico e funzionale del direttore
E quindi nei casi soprattutto eccezionali questo non lo dico io insomma penso che insomma se è proprio una una questione di di pubblica amministrazione nei casi eccezionali di criticità come magari eventualmente quello lì
Il provveditore tu in qualche modo avocare a sé questo potere o comunque può stabilire che in quella situazione il direttore
Come autorità che decide se è un'arma entra o meno in quel caso là dovrebbe seguire l'ordine del del provveditore
L'unico modo per non farlo e riferito al provveditore che quell'ordine è legittimo o comunque perché quell'ordine io lo contesto non non per il per me non devono entrare con le armi ecco nel caso in cui però il provveditore lo ribadisce
Ho capito e lo mettendolo mette per iscritto insomma la la differenza sostanziale tra il contestare un ordine o non contestarlo quando il legittimo quando si ritiene essere legittimo
E che chi lo contestava voi non è responsabile delle conseguenze ho capito però io le chiedo ulteriormente una volta che è arrivato il personale ha perso il suo carcere munito di Manganelli
Poi operativamente chi decide che cosa devono fare
E allora ripeto quando se arrivano delle persone in visione secondo quello che era il modello della Lombardia è il comandante che dispone comandante che decide come devono operare come devono fare dove devono operare in che modalità
Ecco siccome lei fa la differenza secondo il modello della Lombardia sembrano nei provvedimenti che a lei ha davanti
C'è qualche provvedimento che dice che invece non era la stessa cosa in Campania cioè non avveniva allo stesso modo quello che ha detto prima

L'onorevole Tumino è diverso totalmente diverso da quello che nel suo modello e quindi diciamo lei individua che in realtà ci sarebbe questo sorge toghe messo al comando di questo gruppo che dovrebbe dare indicazioni se non è presente presso il suo istituto nel momento in cui arriva questo gruppo
Cioè il gruppo arriva senza questo comandante
Allora sei il gruppo un suo comandante allora avvocato
Se il gruppo al suo comandante fondante non si presenta
Al di là dell'ensemble insomma della della della situazione anomala va be'ma questo fondi insomma non non è io non è questo che devo dire però allora se c'è un gruppo predeterminato con un suo comandante che prende in mano la gestione di un evento in mancanza di quel comandante c'è il più Breil quello con la qualifica immediatamente inferiore a luglio che prende che prende Benedini cioè è un po'come accade oggi con il Gruppo d'Intervento Operativo che ha istituito il capo del dipartimento cioè quando quando arriva il Gruppo d'intervento operativo su disposizione del capo del dipartimento o nel caso di dal Gruppo di intervento per il regionale soddisfazione del del provveditore
Quel capo squadra quel quell'responsabile prende le redini cioè quindi esautorando il comandante
Oggi è così l'eroe privo di quello che non ho capito perché dice esautorato perché lei prima ha detto che si coordina con salgono al comando senza
Ha ragione chiedo disagiati allora facendo riferimento alla individuazione di due modelli operativi mi sto spiegando quello che nella operatività di un modello operativo e ci ha spiegato che il suo questo spiegando che invece in Campania si verificano cose diverse quindi non comprendo la domanda da questo punto di vista non amava Amanda era chiarimento a livello che stava dicendo
Nel parallelismo che stava ponendo tra diciamo questo
Gruppo Esterno istituito nel due mila venti in Campania e questa successiva evoluzione di questi gruppi a livello nazionale o regionale sì quindi
La mia entrare nella materia del sapere appunto siccome lui riferisce
Del fatto che il comandante del Gruppo Esterno com'ha usato l'espressione esautorare
E già allora dal punto di vista dal punto di vista della responsabilità dell'azione quindi della gestione dell'azione della quando quando si fa una qualsiasi attività
Di carattere di di di di di di sicurezza di ordine pubblico insomma
Chi gestisce chi comanda e uno
Deve deve essere necessariamente uno poi che questo uno si debba coordinare con dei punti di riferimento è io lo lo dico siccome come comandante Sammy se mi arriva il giro in istituto
Il giro fa riferimento a me per avere delle informazioni spesso ha detto e per quanto riguarda il coordinamento esautorare nel senso di potere
Il potere
Nel caso in cui il potere e attribuito al capo di un altro gruppo questo capo di un altro gruppo si si può coordinare coordinare significa avvalersi della collaborazione
Dei piloti il del comandante del del direttore del però discutendone diciamo così sono atti ma manco visto che lei sta dicendo quali sono le fonti che regolano questo tipo di
Funzionamento c'è un decreto istitutivo del del Giglio del due mila ventiquattro almeno non ricordo perfettamente il numero però sicuro sicuro che c'è
Che stabiliscono proprio su questi meccanismi in sei anni indicato prende prima dell'intervento del giro ci sono tutta una serie di atti preliminari quando interviene il giro il giro prende le redini dell'evento prego sì però non ci siamo ad aprile del due mila venti
Per per sommi quando Benigni ebbe prima prima ci si sieda sulla Madison Avenue iniziò a premi attraverso un posto Complesso
Nemmeno agli aventi questo accade dopo avvocato qui nel senso che diciamo lei diciamo rispetto a quello che accadeva nell'aprile due mila venti un'attività che è stata si è sviluppata dopo questa della possibilità che assolutamente dato che le ragioni che ho spiegato prima che questo modello di niente come lei ha spiegato dato questa sua valutazione della Ternana volevo capire era diciamo nel momento in cui io valgo mandato a supporto
Cioè non vado a fare un'operazione che è già stata però io siamo interpretazione diciamo no no persone dove io c'ho mandato supportano indotto dal sulla spiaggia dell'altro
Il teste quindi ma che ha una conoscenza non so se contiene esiste ha mandato a supporto
Diciamo indichiamo genericamente tutte le si
L'ipotesi in cui il gruppo esterno interviene all'interno ora diciamo lui ha premesso che questa è una realtà
Successiva ai fatti del due mila venti a quella esperienza diciamo di istituzione del gruppo indicando nella sua valutazione che lo individua quasi come un fenomeno che ha diciamo percorso Mojto questo tipo di diversa organizzazione
Quindi quali sono i casi le ipotesi in cui il gruppo Esterno interviene all'interno di una struttura in per quali tipologie di attività
Lei ha fatto riferimento all'ordine e all'assiduità allora il Gruppo di intervento operativo per come disciplinato oggi interviene nei casi di estrema di estrema criticità
Quindi estrema pericolosità estremo pregiudizio per l'ordine e la sicurezza dell'istituto e anche esterna che comunque insomma quindi non nei casi di nero disordine o dei casi di
Difficoltà nella gestione di un evento critico ecco vignetta
è meta Mandel su richiesta anche sì sì sì certe sue allieve anche da lei come fa sapere che deve intervenire se non c'è qualcuno che chiede allora guardi normalmente in caso di evento critico importante
Si fanno delle comunicazioni alla sala situazioni sarebbe una sala operativa della del dipartimento che riceve queste la la sala situazioni nel momento in cui riceve la la la dinamica di un evento e lo ritiene un evento di particolare criticità di particolare diciamo allarme può anche disporre autonomamente l'invio del del Giro il giro
Ma laddove su richiesta chi ne farà richiesta proprio di dolore
Fa la richiesta il provveditore al provveditore chi l'ha fatto il direttore e direttore del del carcere che a questo questa problematica sì
E e diciamo però operativamente non è il direttore che diciamo da indicazioni all'interno dell'istituto su una perquisizione straordinaria
Laddove dovesse essere fatta una perquisizione straordinaria e qualcuno chiede un l'intervento di un gruppo Esterno
Ok chiese accadere alle logge opposizioni in questi termini perché se qualcuno diciamo siamo all'interno si chiede a un test deve risponderci costanza di fatto una valutazione basata su un'ipotesi
Non su un dato di conoscenza a livello valutazioni di tutti i tipi però ha trovato una logica basato su un'ipotesi presidente allora Jonathan morì senza ipotesi diciamo parla lei innanzitutto se la perquisizione straordinaria
è uno di quei casi che giustifica l'intervento di un gruppo Esterno ad oggi diciamo se
Sì sì sì
Quindi sei direttori direttore il comandante chiedono il supporto di un gruppo Esterno dopodiché che cosa succede quando arriva questo Group storno autonomamente fa la perquisizione o la perquisizione
Disponibile allora nonna spese dobbiamo capire però giacché abbiamo parlato di due modelli distinti la domanda non può essere fatta in termini generali o va fatta limitatamente a un modello che quello che lui conosce per operatività sua
O in relazione all'altro modello che quello che gli abbiamo fatto vedere stamattina e che lo ha interpretato diversamente perché stiamo tornando ancora fare domande su quella che è una differenziazione che il test ha già fatto c'era un modello che si operava in Lombardia
Perché c'era un modello diverso lubrificato qui in Campania la domanda rispetto per come al Tonale sono diciamo esplorative Rispetto diciamo volendo seguire l'assunto che è stato proposto dal teste nelle sue risposte
Di una eventuale Analogie attratti il gruppo Esterno restituito in Campania
E qui il G io il Gir istituiti nel due mila ventiquattro quindi il tema sul quale si stanno spostando le domande
Si muove su un campo che è stato aperto nelle risposte del teste
E quindi in questo senso o se ho ben compreso a non arroccarsi una hanno ponendo le domande
Cioè nell'ottica di questo parallelismo nell'ottantanove uccidere situazione compagno dubitabilmente situazione del Mortirolo Aimone campane situazione norme ed ordina normativo terno
Istituite in Campania nel due mila venti questo è il tema perché nasce dalle sue risposte
Sì propriamente diciamo che il teste può rispondere su quello che l'operatività del girone del Giro non certo su quello che accadeva nel due mila venti
Cioè di questo stiamo parlando che cosa avviene ad oggi in ipotesi di perquisizione straordinaria ciò detto però avvocato queste domande che si capisce lei dove vuole dinamo tendere
Però non sono corrette nella loro formulazione anche rispetto a delle risposte che già dato in ordine a chi può disporre l'intervento di questi gruppi esterni che cosa vuol dire su richiesta di
Va bene
Quindi facciamo deve essere un po'puntuale nella predisposizione delle domande fa perché già ha dato delle risposte quindi riflettere
Le stesse domande su presupposti diversi non conduce da nessuna parte se non alla confusione
No no per carità non è quella la marca affidabilità quindi cerchiamo di novità no io volevo soltanto comprendere come si interfacciano il tempo Esterno e il comando cioè an NI diversa parlare queste la mia domanda così va bene
Allora come come ho già detto quando c'è la richiesta
Di supporto di altro personale per svolge una preclusione straordinaria e lo si fa quando personale non è sufficiente quindi quindi quando non si è in numero sufficiente per le finalità che si sono poste praticamente o quando c'è bisogno di maggiore come dire di personale esterno per farla in un determinato reparto quindi è evitare di impiegare persone interni etnici possano esserci varie motivazioni diciamo che
Soprattutto risibili medio piccoli che non hanno grandi risorse si chiede un supporto
Per supporto lì è il classico supporto come dicevo prima previsto dal regolamento di servizio quindi di impiego dei rinforzi che il provveditore dispone in missione quindi provveditore individua delle unità anche la più istituti
Che invia in missione in quella data quell'orario nell'istituto diciamo che lo ha richiesto in questa circostanza assolutamente queste persone ricadono sotto la gerarchia del direttore del comandante di quel reparto altre domande
E invece nelle altre circostanze diciamo di criticità che ha evidenziato prima qual è il rapporto
Articolo festival no e queste figure per presidente io sono credo di averlo lo ripeto
Il prezzo basso qualche d'accesso l'avvocato assolutamente le persone inviati in missioni il rinforzo per un'attività vanno sotto il coordinamento e la gestione e il potere del comandante del direttore di quel carcere
Nel caso nel caso in cui io quella quella quando io ho visto quello quel provvedimento e insomma
Ho visto un a un precursore di Virgilio nel senso che c'abbiamo aderito ecco ma in questo caso qui il in questo caso qui credo assolutamente che il potere la gestione dell'attività e dell'evento e quindi le conseguenti responsabilità evidentemente sia un incarico al comandante di quella squadra
Sì quel gruppo questa è la sua interpretazione rispetta diciamo a questo fenomeno del due mila venti rispetta invece al leggio nel giro di oggi IMI ci l'esperienza che lei ha e nel senso che nelle ipotesi quindi di eventi critici tra i quali abbiamo detto si annovera anche una perquisizione straordinaria e costretto
Allora l'elaborato centonove per posso questo non l'ho detto rispetto questa decidono allora allora voglio precisare
Il video Ugo anche detto prima presso le adesso ha fatto un sunto della domanda del difensore che non è corretto la domanda era molto più ampia
Cioè lei poi introduce questa differenza comunque mi lasciava spazio questo no torneremo indietro perché diciamo non è chiaro almeno almeno nicchia proprio al mitico come dal Sud no no prego andiamo avanti e poi eventualmente ci torniamo indietro se non si dovesse chiarire
Nel corso della del istruttoria altre domande della difesa
Avvocato ancora giusto per capire come aziende chiedo scusa
Avvocato Pagliarulo
Va proprio assistito Pelillo Giampietro succede collega possiamo fare avvocato stellato e sta facendo laggiù scusa pensavo che no no vuole da vede e non mi era piaciuta l'incipit per fare chiarezza invitava a lei
Pensavo che solo qual è ancora chi vuole è l'arma è la stessa cosa no non va bene ora a me serve capire solo questo
Il giro ho inciso quando intervengono nelle condizioni di criticità in relazione alle quali quelle strutture sono state costituite
Hanno autonomia di intervento o sono sottoposte alla come dire direzione del comandante di reparto annotano nell'intervento quindi diciamo quando intervieni giro o il giro secondo l'istituzione che è stato fatto sia pur nel due mila e ventiquattro
Sono questi organi che prendono in mano la situazione fino a soluzione della criticità sì
Quindi rispetto ad essi la direzione del comando del carcere
è recessivo nella organizzazione di corsi della dell'intervento si si pone semplicemente come interlocutore di collaborazione di e di differimento c'è
Un paio di domande per l'accesso neanche le vorrei fare
Cioè volevo capire nell'ipotesi di una perquisizione straordinaria
Allora come lui considera questo atto di perquisizione straordinaria
E diciamo in generale presidente allora
Il giro non interviene nelle attività didattiche sono stati in aria perché almeno fino ad ora non era mai successo sta le attività perquisizione straordinaria rientra nella competenza di chi
Del direttore del comandante dell'istituto
Quindi adottino le risulta che la perquisizione straordinaria abbia mai visto l'intervento di questi due organismi del giro regia
Non mi risulta
Va bene
Avvocato Pagliarulo
Chiedo scusa lei ha fatto riferimento a queste Mola di Alitalia operative anche rispetto alla girovaghi dal cifre ci fu spiegare a quali riferimenti normativi
Io
E Šešelj ripete perché volevo sapere qual è di piena graduale esaurimento nell'anno due mila ventiquattro non ricordo gli estremi esiste allora rispetto alla questo provvedimento l'ordinamento in materia
Lei ricorda il DPR del numero ottantadue del mille novecentonovantanove Regolamento di servizio sì signor o di polizia penitenziaria sì lo conosco
Rispetto ai provvedimenti istitutivi di giro inciso si fa riferimento a questo Regolamento
Per quello che il suo riconoscimenti l'effetto ma è un paesaggio appoggerei anche in termini volenti allarme leguleio rispetta le funzioni del
Comandante ed il direttore l'articolo quattro delle procedure d'intervento posso anche esibiti il riferimento normativo e Fabio locale assume cioè un testo normativo fa riferimento a firma la funzione di responsabile generale dell'emergenza attribuita direttore dell'istituto non che la funzione di responsabile operativo dell'emergenza
Assegnata al comandante del reparto il direttore del CIO il sud è l'età il direttore del CIPE assumerà la direzione complessiva delle operazioni fa riferimento a questo dato normativo sì sì
Quindi rimane ferma
La funzione di responsabile attribuita al direttore e alla comandante verso allora guardi lei ha Alletto
Chiaramente che l'intervento del Giro significa assumersi totalmente l'incarico della della della attività che sta svolgendo e del servizio e e e il ferma
Rispetto alla responsabilità a che cosa attribuisce lei questo riferimento normativo allora
Che richiama il decreto del presidente La Repubblica che le ho citato alla qui veramente risibile servizio naturalmente pone il direttore il comandante come come responsabili della della sicurezza del carcere
Però io ne sono certo che nel caso in cui nel caso in cui cioè l'intervento del giro ed è successo in Lombardia
Ok sono certo che nel quando il Giro interviene prende autonomamente in carico la gestione dell'evento
Chiaramente ne indelebile sia si assume l'incarico dell'evento è evidente che poi si relaziona col direttore col comandante
Evidente che si coordina evidente che fa riferimento al direttore al comandante
è però su cose mie operò in Iraq l'articolo arrivate ieri ma il riferimento sulla Drava violato lei che cosa intende per riferimento quando quando arriva il Giro a differenza a differenza di quando di quando si lavora con il personale che arriva in missione
Quando arriva il giro con suo capo e con con dei loro protocolli io operativi
Di gestione dell'evento io non credo di poter dire al Giro come deve lavorare dove deve lavorare in che condizioni e in che modalità cioè se io non concordo con come il giglio vuole intervenire
Non credo che posate possa avere voce in capitolo
E che vede nel senso no non posso non posso non posso proprio per questi il giro interviene
La nel caso estremo proprio
Il dieci e l'ultima spiaggia
Nessun'altro
Domande diffidenza
Prego sette valuta prego Pubblico ministero
Chiedo scusa al presidente sull'ordine solo due domande certo Salve sono fatti Profaci avvocato conforme solo due precisazioni innanzitutto lei ha parlato parliamo del due mila venti quindi parliamo della vostra organizzazione Lombardia lei ha detto che gestiva degli uomini eventuali ente mandava anche delle aliquote o queste aliquote le venivano chieste venivano inoltrate attraverso questa messaggistica Whatsapp di cui lei ci ha parlato cioè saranno comunicazioni per le vie brevi
Sì Ciano Museo delle vere David da parte della del provveditore ma generalmente del direttore della dell'ufficio sicurezza traduzioni
Nel caso di utilizzo dello sfollagente diciamo che c'è già si sono armati illumina il caso di utilizzo dello sfollagente per ragioni di urgenza quindi senza un'autorizzazione preventiva
Poi successivamente deve essere relazionato quell'utilizzo che è stato fatto
Ma anzi di regola si
Sui solamente va be'nessuna altra domanda grazie
Mi scusi un chiarimento su cui ha domande la prima volevo chiederle faceva parte di marcia di gruppo corso numero cui partecipava anche Manganelli la costa della Anna Rita ancora Costanzo
Allora allora ma io sono ancora in una sciatta di una di gruppo anziché della metà dir porta in sì è un gruppo di di di dirigenti insomma Manganelli sicuramente Costanzo non ho sinceramente no ho capito senta tipico è arrivato quel messaggio che lei ha inoltrato
A Mezzaroma Zanon faceva parte di questa no di gruppo
Le informazioni su quello che stava accadendo il cinque
Il erano venute dalla Ciardi gruppo la ragione per la quale lei è possibile e poi la domanda mezza RAI o possibile si è possibile senta voi un'altra un'altra domanda devo fare prima ha fatto una specificazione
Sul giro giro
Che si traduce ventiquattro abbiamo se devo chiedere se ha mai operato lei insieme a questi due strutture o è soltanto una una considerazione che lei fa sulla carta
Considerazioni sulla carta io per fortuna non ho mai dovuto operare
Con nel giro quindi mi scusi quello che quello che ci hanno detto quello che già segnali ha già detto oggi non si balla sulla sua esperienza sul campo ma su quello che vi hanno rappresentato in ordine all'operatività
Cioè per quello che ho visto in alcuni interventi in istituti non miei
E mi può spiegare quindi il che vuol dire ha visto quello quello che danno quello che gli hanno riferito ma ho capito il suo marito a a a interventi effettuare in istituti ti propongo ad esempio quindi a partire dopo di che le ventiquattro questo sì sì sì sì
Esatto ne ha fatto riferimento che approntato riferimento al fatto che interviene per ordine pubblico ISC situazioni eccezionali si ma tanto per dare un esempio lo compreso però se può darci un'indicazione di queste situazioni eccezionali che
Rendo processare l'intervento anche d'ufficio di Faggiano di così volte rivolte rivelò significa proprio situazioni di non controllo dell'istituto quindi perdita del del controllo dell'istituto o di parti dell'istituto
Quindi con un un costa un congruo considerevole numero di detenuti non più gestito quindi autonomamente libero di di di distruggere di muoversi all'interno dell'istituto
I sequestrare personale insomma prova addirittura di aver preso chiari per poter poi aprire sorta parliamo di situazioni tanto estreme senta in questa in questa
Proprio umor nuove strutture è previsto che utilizzino in modica mobilità teoricamente
Allora le vaticana sono le notizie delle delle delle gotica ma già già separatamente rispetto però insomma si sta
Ebbene perché a molto presto saranno obbligatorio insomma non è chiaro in questi al momento non sono non so se saranno in periodo vi sono stati dei corsi di
Di diciamo in qualche modo io dedizione formazione da parte vostra circa i rapporti che ci sarebbero con questi gruppi lei diciamo non ci ha mai lavorato come di fatto è un a priori ciò
Perciò il il gruppo di intervento regionale a Opera distanza opera Cellino Cerioli in caserma e loro si allena no
Pd fanno capire questo quindi li vedo li vedo ogni giorno dopo visto anche quando sono quando sono partiti
Per il due volte
Che sono partiti come dice lei caso sostanzialmente Sicilia in casa c'era in casa in senso lato volevo capire un attimo visto che lei ha avuto questa esperienza nel senso che d'opera ha mandato dei nomi opera da Monza da Mondonico al mandato dei rinforzi
In ausilio ad altre strutture zitta per comprendere
In questi casi laddove ci siano esse abbia di ausilio e quindi all'esterno l'armamento quindi laddove ci sia un'autorizzazione a dotarsi di sfollagente oltreché scudi l'armamento avviene già
Nella casa dei circondari provenienza oppure a destinazione no
Avviene già bene almeno io ho fatto così io facevo preparare dei mezzi colonna discute i tassi e dispone la gente ho capito eppure per prelevarli dall'Armenia l'autorizzazione chi la dava in questo caso
Relazionano insomma per per prelevare gli sfollagente per inviare personale visione io ne ho parlato col direttore come dire concordavano sul fatto di prenderli perché poi una volta giunti una volta giunti in sede
Chiaramente chi gestiva la situazione lì in sede direttore del comandante potevano decidere o meno con quale armamento entrare qui non lo seguirà la cosa non è per forza di cose l'autorizzazione poteva avvenire
Destinazione Linus solo se l'armamento c'era già da dei provenienza nodo ritornare indietro a prenderlo sì giusto
E mi soprattutto lega servano nomadi dottore sbaglia soprattutto nei casi in cui dei casi in cui c'erano del dei dei disordini insomma anche importanti nel carcere di destinazione non era non era sempre possibile a puoi andare a prendere l'armamento e quindi di conseguenza la meglio alloggiava evidente logico sì certo
E in questo caso mi scusi l'autorizzazione quindi
Chi la dà a prelevare gli armamenti portando seri dalla carta al direttore direttore del carcere tesi provenienza esatto
Le insomma c'è già un accordo col direttore che quando partono questa di intervento partono diciamo munite di tutto l'equipaggiamento infrazione scritto orale sono
C'è un ordine di servizio a monte riserve siamo generalmente esigenza mi scusi laddove c'è una situazione di urgenza tale da non rendere possibile una comunicazione una informazione scritta un un ordine scritto il il direttore del comandante ovvero proprio in tali parole ma
Dove il comandante chiama direttore diceva Hardy devo dobbiamo mandare faccio prendere io sul disastro se la gente si ok ok e poi dopo c'è una per
Figlio che scritto pure rimane ora alzi scrive la relazione passivo io una relazione d'azione su autorizzazione del direttore questo in questo senso
E misure ad un'altra domanda che poi se hanno fatto sulla questione ha fatto la distinzione nel caso in cui ci fosse una vocazione da parte del provveditore rispetto aveva direzione carcere in quel caso sarebbe stato l'avvocato te che aveva il potere giusto sì allora prima cosa le chiedo se ma è mai capitato un caso di questo tipo durante la sua lunghissima esperienza di avocazione dei poteri del direttore
Di questo livello di questi tipi qua o comunque di situazioni no no no no quindi farla sette in in astratto Susanna sulla base di quello che
Della normativa che conoscono il minimo ma inflessibili non è mai capitato a lei che ci sia stata una vocazione carcere in cui ha lavorato da parte del provveditore
No
Così quanti anni è che lei lavora ventuno ventuno
Venti ventuno secondo noi però non ho capito una cosa posto che un discorso teorico quello che sta facendo le quindi mi rendo conto che stiamo parlando in teoria perché ha detto che nel caso di avocazione
Il direttore avrebbe teoricamente il potere di di di diciamo di mettere agli atti il suo dissenso
E perché sai che ho capito perché se si è al volante della US gravemente orienti il direttore non ha più il suo ruolo è stato avocato allora dovrebbe avere più potere tranne una potere
Tre e a vocazione al senso dal precedente a vocazione per poter interloquire sulla
Dinamica che porta la vocazione allora io per la riflessione della Chiesa ho fatto va fatta dopo aver letto il il decreto istitutivo
Di marzo
Del nove marzo cioè quel quel decreto per come l'ho letto io il provveditore ha stabilito che nei casi di estrema criticità urgenza interviene un gruppo interviene un gruppo con a capo una persona con settantacinque dell'hub mi pare venticinque di un altro nucleo erano insomma per seicento persone praticamente
E quindi per quanto mi riguarda per quella che è stata la mia riflessione di rispetto a quell'atto in quel momento significa significato che il il provveditore in questi casi avvocato avvocato asserì anche il potere di giovanile di intervento all'interno del del carcere presto è è stata diciamo la mia riflessione
E quando io ho detto che il direttore è colui il quale autorizzare l'ingresso degli anni in carcere io a questa a questa prerogativa ci credo fermamente nel senso che probabilmente se fossi stato io lì in quel momento come comandante ha detto al direttore o avrei potuto dire al direttore perché poi chiaramente uno deve deve immaginarsi vari scenari
Per quanto mi riguarda non è necessario entrare col dico di sfollagente
E quindi il direttore come autorità avrebbe potuto dire al provveditore che aveva risposto che quelle persone magari entrassero con tutto l'armamento dice no io non voglio che entrino colloco lo sfollagente contestando sostanzialmente il potere esercitato dal dal provveditore
Quindi sempre per lavoro di Michiko sprovvisto di aver fatto passionalità ecco perché con
Leggendo quel decreto lei accolto come se ci potesse essere una vocazione implicita nel caso di intervento compagini cioè l'inchiesta cambiarla generale
Che prescinde dai casi specifici
è stata arrestata nanna cioè da quando quando ha letto quel quel quel provvedimento nella mia
L'utile ho proprio ipotizzato lo scenario in cui c'è una criticità
E il provveditore in via cento e pazza uomini sì tornerà un staccato una persona predeterminare individuata che gestisce l'evento e quindi
Ma l'evento si alternava balletto timori volte insomma diciamo & eccezionale sì sì e mi scusi ma erano sempre per sua esperienza lei ha mai chiesto o ha mai dato
Disponibilità di personale per fare una perquisizione straordinaria all'e sterno cc nascente in alto in alto si dice assolutamente in questi casi gli ammoniti in partenza da anche degli sfollagente
In alcuni casi si in altri casi invece mi dicono dall'altro istituto che anche lì riuniscono loro
Dipende da cosa sono gli accordi e questa in tempo e nella pianificazione di eventuali di una perquisizione straordinaria cosa qual è lo scopo di di munire di folla genti
Leggo qui supporto dato da dipende da di dagli scenari dipende dall'alta quali sono i presupposti dipende quella qual è la situazione sono sono tante le valutazioni che normalmente si fanno quando si gestisce un evento di ordine pubblico
Tale superava il processo ordinario dovrebbe per insomma è un evento di ordine pubblico e quello
Cioè secondo me diventare male il cadavere lo è secondo me secondo me e secondo il mio modesto avviso come è una persona straordinaria fatta in carcere in un momento in un momento di di dire di di rivolta come come lo era quello di OPA come dire ipotizzo quel tipo di
Per il tipo di scenario in quel momento veneto di ordine pubblico è una gestione di anche di ordine pubblico così nel schieramento in cui non c'è una rivolta è una perquisizione straordinaria non erano non è un'area
Roncalli c'è un presupposto diciamo errato non è che non c'è una rivolto c'è una situazione di criticità si stabilisce un primo grande ed è stato delle ipotesi diciamo appaiono
Non ha parlato del caso specifico vostra facendo delle ipotesi in astratto
Come peraltro è stato il modo di procedere poi generale quel corpo trecento normalmente no c'è una pianificazione di un'attività di depressione straordinaria non è compie un'operazione di ordine pubblico no nessuna forma
Nessuna domanda si a passerella grazie mi consente che mi ero sentita sempre nell'interlocuzione l'ispettore mezza l'anno dopo i fatti dopo successivi al SerT io le ricordo se in una di questa interlocuzione anche Telefonica l'ispettore rappresentò che aveva rassegnato delle dimensioni dalla ruolo di coordinatore del reparto
Se lo ricorda dopo dove allora no non non mi ricordo non mi ricordo se parlo di dimissioni sinceramente mi ricordo che era insomma molto giù di morale molto molto giù di morale questo sì mi ricordo che era era deluso era amareggiato
Non si sentiva delegittimato
Non non si sentiva apprezzato per quello che faceva per per il suo modo di lavorare insomma questo ricordo come contenuto non riferimento specifico insomma a Brindisi un attimo solo deduco che non era contento insomma questo sì
Un'ultima cosa dice tenero avvocato assennato e avete fatto riferimento anche al fatto che l'attenzione sordina potrebbe avere le caratteristiche dell'Inter
Do di ordine pubblico
Voi sapeva sapete hardware vi hanno letto un messaggio prima che il cinque aprile vi era stata una condizione forte criticità e accettando amari
E così sì quindi diciamo una perquisizione susseguente una condizione quale quella descritta viveri giorno cinque aprile dava luogo una condizione in cui farà bene o comunque definibile di ordine pubblico saranno mesi non ho sinergie non
Va bene spiega Michele sia sulle modalità di una sua risposta tra Neil se non si moriva dopo l'esonero di pressioni no è no ma non è nessun Aprutino suonare ora abbiamo avuto un atteggiamento di una certa lettura paese l'avvocato non consente ulteriori dieci anni diciamo l'esame terminale diciamo con la fase dell'esame terminiamo bene nessuno nell'esame della parte richiedente diciamo va bene si può accomodare grazie
Chi è presente il problema dell'immigrazione come sostituto l'avvocato sino
Chi è presente dei testi
Quindi Oliva
Buongiorno Buongiorno dica le sue generalità complete
Sono Oliva Antimo ma pazienza il tredici due sessantanove
Sì l'ammonisco in ordine alle conseguenze penali delle testimonianze false o reticenti legga la formula d'impegno a dire la verità
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità e non a nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza
Sì questo è un teste della lista ed esaltato la sì sì sì presidente la torretta fora sì l'oliva sono qua
Buongiorno punto ecco le volevo chiedere lei nel marzo due mila venti che lavoro svolgeva e che lavoro svolge anche oggi zero svolge ancora
Marzo mille venti facevo il reparto di vivere assistente caporeparto di dare
Sì lei ricorda il nove marzo del due mila venti cosa successe presso il reparto Tevere
Il nove marzo due mila venti mi sembra no fu l'inizio della pandemia
Quando comunicarono i detenuti fossero sospendere i colloqui delle quanto riguarda l'Avanti mio
Verso le ore undici mezzogiorno al rientro allora dal passeggio mi sembra che hanno con la Regione comandano gli ispettori di erano
Salirono suo coerenza protestare perché lo devono sospendere i colloqui
Ho capito e iniziarono a protestare Inter senso cosa fecero
Fonda con il Polo iniziò a sbattere le celle qualcuno iniziò al comma delle linee nuove o qualche finestra se cose
Ma lei era di servizio sul piano così nella sezione lungo degrado aperto il suo primo lei era di servizio al terzo piano e diciamo lei poteva uscire dalla sezione
No se non il cancello chiuso deciso alle giacche noi il cane come un appartamento rigoroso se uno lo sapete come se il cancello che si andrà sulle spalle poi tutto chiuso non sono usciti
E che lei non aveva le chiavi mi scusi del mio record Giuseppe Ambrosi sì Dergano lei ce l'aveva le chiavi e quindi poteva scendere o diciamo i detenuti le hanno impedito di scendere
Durante la protesta diciamo qualcuno me ne hanno accerchiato quelle che stavano averti perché voglio dalle undici punti e mezzo metro ci sterline indole dolce qualcuno sta parlando giù salirono tutto sopra recapitano il cancello per tutto il nelle stanze di giorni
Averlo cinque sei di loro intorno a me Eltsin esule Vialli
Ho capito io stavo vicino ad un gabbiotto diciamo
Entrare nel gabbiotto qualcuno esimi sicura gabbiotto per accostare volevano la stanza diciamo
Il brinda celava porto del miocardio da parte dei capi A tredici a chiamare qualcuno ricorda se intervenne qualcuno si insidioso sembra stavo nel gabbiotto portavano il telefono zero Risolo e chiama leggi volte a Rovereto
è infatti stava ispettori sono abbiamo sentito siamo già Salento ne stanno protestando e vide arrivare il Cervélo entrano il comandante l'ispettore di reparto sbaglio ispettore di sorveglianza
Vedo nel mio pub otto hanno fatto uscire sì sì perché diciamo altrimenti lei da lì non poteva uscire ho capito bene no la domanda che no stettero un fuoristrada lungo alcuni detenuti mi mandano in una corte diciamo
Ho capito ricorda se ci furono dei danneggiamenti
Sì frutto qualche nome mi sembra qualche Bindo perché poco quasi insorge sbattere il le brande vicino alle alle stanze in Cina i blindati sì devo qualche serratura che statura si ruppe il gruppo rotto qualche l ONU qualche vetro
Fu fatta una relazione
Normalizzare il comandante condotti di ispettore disse che facevo tutto lui fatto quando abbiamo smontato abbiamo chiesto di nuovo tutto il comandante
Ho capito e Scolti quel giorno nove marzo successa nuovamente un'altra rivolta che lei ricorda ferrarese non se lo ricorda
Oggi ci fu solo in quell'occasione si e nove sulle small oltre il giorno a soli nove nove per il momento il nove io voglio sapere se il monopolio alle quattordici o molti mondo
Lei non lo sa se nel nella discesa ai passeggi salirono sui tetti
Sì quando scendevo dall'uno al passeggio che doveva rientrare alle tre non sono più risaliti esso iniziata salire sui sui tetti del passeggio stavano giù
E nei giorni successivi lei ha fatto sempre servizio sempre a scrivere ricorda se cambia qualcosa
Abbia un po'di agitazione si stava sempre perché voi sta la novità perché loro ti volevo telefonare che voleva organizzazione falsi colori siamo dall'Olimpo
In affanno perché io infondata cercava di diciamo qualche telefonata in più qualcosa che si poteva fare non lo so però ovviamente se organizzare con telefoniche narrano quella nuova non avevamo mai usati dal fare telefonate
Però io non le stavo chiedendo difetto al nove marzo che cosa cambia od dopo il regime fu sempre lo stesso fu diverso non mostrò Servodio giù al Sud no il regime si erano tutti chiusi i detenuti oppure erano aperti
Ma scusi qualcuno volevo l'ouverture rimanevano aperti rimanevano aperti e lei prestava servizio insieme ai detenuti nella sezione
E così no se fa col gesto anzi sennò sì ma quindi diciamo sì lei era all'interno della sezione ci sono state altre proposte successivamente
Sì va be'proprio mi ricordo io ma dalle più lire perché però uno generalmente ci stavano delle proteste ogni tanto diciamo Bove che non volevano qualche parcheggio qualcosa inducono qualcosa protestavano sembra pachistana sente
Lei ricorda se ci sono state delle concessioni durante questo periodo se osa leggi ma aperto sono state date altre cose per cercare di evitare le proteste
Ai detenuti è stato consentito di fare più telefonate di avere più pacchi
Quello sì mi sento lo chiamo e gli dico dopo dovrebbe sonda dal tribunale di adesso diciamo a lavorare convinto renda per ruoli ho fatto cinque anni lei
Ma se io verso lombardi misure sono due tre mesi me ne sono andato da San Marino partirei ricorda era presente è aprire
Sì sì nel servizio faceva attirerà inerenti se non ricordo male ho fatto il pomeriggio del mio reparto
Sempre nel reparto tirerebbero Sosa Berti orgoglio Hassan avorio vicino a Santa Maria e ricorda quando è entrato che cosa ha visto quel giorno ha notato qualcosa
Sì fuori all'esterno stavano molti automezzi parcheggiati
Poi quando sono andato all'interno fuori all'altro la lista unica colleghi tutto preso per la Napoli da dove veniva il buono solo da da quale istituto venivano
Nell'atrio o fisso altri colleghi qualcuno del il nostro istituto e qualcuno che veniva da Napoli sorpassato stavo l'ufficio con Nanda verte piene di persone e me ne sono nel mio reparto che comunque devo andare a dovrà andare al mio reparto
Lei ricorda sale su nel suo reparto successo qualcosa il sei aprile il pomeriggio
A livello di di protesta mi sembra di no ci fu un'aggressione a un detenuto
Se non mi sbaglio c'è il ricordo bene quella sera non siamo né da mangiare che c'erano stati dei problemi di rilievo che erano invitati detenuta primo secondo viale il preposto non non non ci potremo andare a mangiare ci disse ci faceva fare il sacchetto quindi c'era stato un litigio la ne abbiamo già annunciato qualche detenuto quasi aveva avuto qualche problema fra detenuti UPI fisso non possiamo alla Mangiarotti giusta questo problema va bene pezzi presi fece fare i sacchetti
Ho capito lei ricorda chi era l'ispettore
Del reparto Tevere nel due mila venti
Cicconi se non mi sbaglio perché poi c'è stato l'ispettore biondo dopo il biondo dodici comma
Però mi sembra che era Ciccone per in quel periodo
Era rispetto reciproco
Lei a che ora ha smontato quel giorno vuole sei aprile
Non mi ricordo prima abbiamo sono disposto un pochettino tutto delle quattro che dovevo fare otto si dice mi sembra un battuto ad perché proprio che stanno facendo ma oscura il Siam vivo a mezzanotte
Lei ha smontato a mezzanotte sul comunismo in modo così ho capito quando è andato via ha visto qualcosa c'era personale ancora oppure non c'era nessun sì no non c'era più nessuno
Non altre domande
Domani altre difese non domande
Se grazie presidente giusto qualche precisazione Buongiorno congiunti
Io ad esempio nel no sì avvocato Orazio chiedo scusa con riferendo sempre l'episodio del nove marzo a cui lei ha fatto riferimento che l'artista diciamo coinvolta lei aveva le chiavi dice Fancello delle scale

Cimice quindi protezione diciamo nel suo gabbiotto il suo posto verrà per protezione
Come non c'è opposizione presidente la modalità di formulazione della domanda perché diciamo dà per presupposto circostanza che non sono state dette dal quindi vuole Fulano Jules ce lo può specificare meglio però con le polveri Simic
Diciamo nel nel gabbiotto si chiuse nel cambio poco
Dopo io ho chiuso il cancello perché lo dovevo chiudere sì e mi avvicinai verso il mio gabbiotto perché a volte le siamo all'atto del suo lato sinistro che tradotto da quasi al centro
Mi accerchiano sei sette detenuti al Madison appuntarci dobbiamo prendere le chiavi siccome stragi Musée de Rome non vide di uno di loro lungo la mano si prese degli altri temi ambientali ai tavoli del miocardio tocca
è uno di loro al costo del gabbiotto e mise piede davanti manco fortunati non si presenta le proprie avvisati giù perfetto quando chissà chi aveva detto se mi può ripetere chiede ebbe poi salire sul piano
Sono entrati secondo con la chiave di rigetto perché loro non c'è regale però quando mi hanno aperto questo il comandante bis gli ispettori scusi ispettore novecento insieme comandante
Sì starnuti sopra non so se esso saldi primo dove chiuse stavo chiudendo quando son venuti cioè hanno hanno aperti tradotto io stavo dentro lì è un ispettore chiesto erano diciamo si accompagnavano al comandante
Eseguiva sembri ispettore del reparto
Qualcun altro ma non mi viene quindi ispettore l'altro ma quale fa riferimento alle ore con la strada quindi azione dispettose circonda sa se poi relazionato l'ispettore Ciccone dell'accaduto
Lo non lo so costituiti su giugno avevano provveduto va bene non ho altre domande grazie senza però diciamo non avrebbero provveduto loro ha risposto prima la domande stesse dicendo che avrebbe provveduto il comandante io questo ho sentito prima è così
Va bene sì una sintesi diciamo non era a stento domande della difesa nelle difese no prego
E ha
Buongiorno senta volevo capire un attimo una cosa quando lei fu diciamo sullo sottratte le chiavi era da solo città riconobbe i detenuti che avevano fatto questo no perché stavano cinque sedi l'olimpico una mano che goloso voi ma almeno le per le persone che l'avevano tra virgolette accerchiata se ho capito bene li riconobbe
No no perché erano più di uno e quindi non mi ricordo il nome diciamo adesso
Mi scusi aveva detto a qualcuno quello che era che è accaduto al di là del dell'identificazione delle persone che non era in grado di fare c'è qualche ha detto quello che era accaduto
Risposta da chi ha detto quello che era accaduto quando ha chiamato diciamo interventi
Dov'è lo chiamavo gioca risposto non mi ricordo io rispose il preposto l'ispettore o qualcuno ho detto ci hanno preso le chiavi ok va be'ha detto subito avevamo ok
Poi dopo l'ha detto qualcun altro no occhio modo giù al palo non so se hanno chiamato ispettore comandando propulso solidi all'ispettore al comandante lei ha detto quello che la carta accaduto prima no e perché non me l'hanno chiesto se ce lo ce l'hanno detto che è successo di tutto cioè su questo questo e questo preso degli oli e quindi l'ha detto è questa la mia domanda quindi ha detto ricorda chi lo disse
No perché le ha parlato del comandante che avrebbe relazionato lui do quando il pallido comandando
Salito sul piano stavano facendo adesso il e hanno allarmato poi dopo quando sul mondo avevo chiesto giù al all'ispettore a qualcuno esperto che dobbiamo fare è nove facciamo tutto noi
E quindi scusi rispetto non avrà perché prima in sede di esame ha detto il comandante adesso dice dispetto procuratore ha detto che faceva tutto il comandante il loro e loro gli ispettori di solito erano mi scusi quello che ha detto che avrebbe fatto il comandante all'ispettore non il comandante
Cioè l'ispettore applauso un ispettore sì l'ispettore chi EDF non so Moser rispetto di sorveglianza del mio reparto quella che non mi ricordo chi chi gliel'ho detto
Non si ricorda che ha male al comandante non gliela me detta questa circostanza o si cioè che era stato accerchiato da uno preso le chiavi voglia ma non le ho mai detto perché quando iniziarono gli eredi per capire che l'ha detto non gliel'ha detto al comandante no però che quando salì sopra dopo luce si giunge a quando gioca Madia hanno portato qualche detenuto giù e spiegare un po'come funzionava voi il o diciamo i colloqui
E non ha mandato andasse questa circostanza che lei ha patito cinque a detta al comandante quindi no l'ispettore si invece Totti uscendo oggetto quando stavo per smontare esperto dobbiamo l'azione noi o come dobbiamo fare
Il rock ci vediamo tutto noi al comando fa e me ne sono andata e quindi ha parlato soltanto un questi ispettore che non si ricorda chi sia giusto
Sì del reparto era e non mi ricordo un cantiere la sorveglianza oppure nel rispetto delle volte ho capito senta quindi per questo che non ha fatto la relazione perché a Viterbo fatta loro ci anziché lei loro cioè l'ispettore unico che lo sapeva diciamo quello che era capitato
E mi scusi senta dopo il
Se aprire diciamo prima del
Del ventiquattro e ventidue aprile due mila e venti qualcosa o qualcuno le le chiese informazioni su questa vicenda lei ne parlo con qualcuno cioè su quello che era successo del fatto l'otto le chiavi
Qualcuno le venne a chiedere qualcosa
Non non mi ricordo se poi qualcuno me l'ha chiesto l'inceneritore mi ricordo uso quando qualcuno della
Ho Muraro farò qualche collega non non lo so non Gerry qualcuno è venuto a chiedere delle informazioni su quello che era accaduto il nove marzo
No
Che glielo dico soltanto per anche per comprendere che lascia un messaggio del ventidue aprile due mila e venti diciannove e dieci UTC zero che tra
Da Biondi fa
Biondi a Colucci
In cui praticamente viene fatto il suo nome
Leggo il testo per aiutare tutti
Vi potrebbe essere utile che il nove marzo disordini i disordini che portano al danneggiamento della terza sezione reparto Tevere iniziano perché detenuto Chianese insieme ad altri preso dalle mani
Dell'assistente Oliva Antimo le chiavi della sezione aprirono tutti gli altri per dare seguito alla protesta il resto lo sapete
Cioè questo messaggio ressa come Alessandro Biondini abbia avuto questa cognizione
Non lo so lei il nove marzo parlo con Biondi lo conosce biondino anzitutto
Sì con Brusca è il primo Ispettore del mio reparto diciamo quindi col rifacevo la sorveglianza
Acre e mi sui siccome non ha specificato l'ispettore con cui lei ebbe a parlare
Pur ma analisi a parlare quel giorno il nove marzo non ha specificato chi fosse
Riesce a ricordarsi meglio chi poteva essere questa ispettore no
Lei quel giorno parlo con Biondi non mi ricordo che non si ricorda parlò con Biondi dopo il sei aprile I sanno che cosa è successo il sei aprile non si serve una dopo il sei aprile anche se a lei da quello che dice è stato sempre al Tevere ci sono ci sono state le preoccupazioni all'entrata circondariale
Da parte dei suoi colleghi
No no
Non so se mai preoccupato di nulla
No non lo so non lo so ok nessun'altra domanda
Mezzi un'altra domanda o il suo sosia ebreo comprendere ascolti quando lei stava nel gabbiotto
Sono sempre io volevo chiederle ed è uscito dal gabbiotto chi c'era nella sezione Erario ricorda
Come detenuti no come detenuti perché non credo che oggi poi se storico sappiamo il sapere dei suoi colleghi che intervennero chi c'era quando è uscito dal gabbiotto
Credo sia giusto per il comandante cioè comandante sui quindi quando lei lei è uscito da questo che abbiamo il dovere del Torchio non voglio bisogna Latartara vengano la la ordine del turco suor no la porta del gabbiotto la porta del reato di evasione esattamente quale peso Brugole giovedì risalgono subiranno uno hanno colto fu allorquando partita box argomento
Ho capito quindi diciamo c'è danneggiare i comandanti quell'altezza che diciamo era dei vantaggi obbligo visto che comandò mi scuso
Cari abbiamo visto mai l'ispettore con gli stava il corpo le testate nucleari perché su costrutti sopra però Mosè dimetteva inviano ricorda a tutti che le no accorse più di un collega su non lo so se erano quelle del qualcosa ed elevato i due ispettori qualche ispettore
Però quindi diciamo sono meno utili per aiutarlo ad uscire dalla sezione perché stava all'interno della abbiamo cioè non avevate le chiavi e Solženicyn
Tra l'altro si può accomodare allora può andare grazie dunque avvocato Luca fora la circostanza sulla quale è stato sentito il teste prevede anche la presenza di una serie di altri testimoni
Leggo a pagina quindici va bene abbiamo Merati noi di questa lista testi del ventotto ottobre due mila ventidue già avete valutato di un eventuale rinuncia
ANA benefica un attimo allora
E chi sono gli altri testimoni presenti posso avere un attimo l'elenco
Che già sono presenti
Che vuol dire più duramente
Quindi presenti gli sono Fabozzi
Materia
Recepiamo con Fabozzi richiede sempre vostro vogliamo fare ora una pausa di dieci minuti avvocato pure Fabozzi e lungo come teste
Anzi della stessa circostanza
Va bene anche inneggiare avete citati allora Fabozzi
Poi
Prego dica le sue generalità complicate Pietro Pasquale Fabozzi nato il diciassette settembre a Macerata Campania
Allora l'ammonisco ordine alle conseguenze penali delle testimonianze false e reticenti legga la formula d'impegno
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza
Avvocato vediamo destino proprio le stesse circostanze c'è qualche utilità prego sì rapidamente a lei nel marzo due mila venti dove la Vinchi dove lavorava e che che lavoro svolgeva
Allora io ho sempre lavorato in trazione il nove marzo al secondo piano dire
Sì carceri in Santa Maria si si si ricorda se ci furono delle rivolte al nove marzo sì
E ce ne può indicare allora praticamente già dalla mattina perché l'aveva appreso da del telegiornale che c'erano state delle rivolte
A Modena a Foggia e praticamente se c'è stato un po'di attenzione in più infatti io lavoro al secondo piano cedendolo barbiere che più volte mi aveva chiesto di scendere a prendere la la cassetta giù io non l'ho mandato parlo per per motivi di sicurezza
Poi alla alle undici attenuava è uscito che è un hanno messo il foglio che delle mi sembra delle regole che aveva sospeso
I collocare c'è stato quel questa rivolto del terzo piano i detenuti Mosca Chianese non mi ricordo che altro praticamente hanno tolto un pezzo dalla porta mi genio
Sopra terzo piano c'era unico
C'ero io al terzo via e hanno sfilato le chiavi e hanno cominciato a rompere tutto
Poi siamo intervenuti noi sinceramente avvenuto te a Veio dal secondo piano sentito siamo da lì sopra
E adesso mandanti esatto consistente meno va bene davvero l'ispettore Ciccone sì poiché il comandante sincere prete vostro Giuliana
E c'era il detenuto Marino che aveva le chiavi in mano e ci siamo fatti consegnare medialmente Ulivo era intenzione
Ho capito quindi vi siete fatti consegnare chiavi sapete se qualcuna relazionato no no questo non lo so dannosa
Nello stesso giorno ci fu una seconda rivolta sì il pomeriggio quando sono scesi al passeggio circolo settoriali deluso sono il suo solo sull'apertura del reparto di vera lei ricorda come si sono risolte queste rivolte ah va be'
Ebbene il comandante dell'ispettore
No hanno parlato non vedo perché io sono sempre al secondo piano non lo sa negli anni successivi a era cambiato il regime sì sono sono state partite sono stati aperti diciamo era fattibile questa apertura
Non l'ho deciso io però pare praticamente dall'apertura non si è capito più niente perché i detenuti avverte c'erano casi di sicurezza
Non potevamo quando contrastarle perché ci trovavamo io quando settanta detenuti
Ho capito quindi avevate un problema di sicurezza sì sicuramente segnalato e lo sapevano che era decimo perfetto
No dico però l'avete segnalato come sicuramente sì

Si ricorda che i nomi dei detenuti che sono saliti sul tetto sia la maggior parte su tutti quelli che sono la congiura cioè di i cugini di
Sannino Giuseppe Luigi Arend o la la farfalla hangar uno straniero voto idee Raffaele questo mosche Chianese questo sono i promotori fiorentini Vallarino minore di voler Consoli conio
Ho capito
Erano circa una settantina
Non era presente quando furono portate risanamento mosche Chianese si ricorda sì
E ricorda per quale ragione e perché avevano cacciato fuori di collegata alla stazione
Non mi ricordo il giorno però ho capito successivamente al nove marzo si dopo circa una settimana che il giornale sente match sei aprile lei era anche aerei di servizi il sei aprile ero sembra scrivere ho fatto il pomeriggio sedici ventiquattro ricorda cosa successa Tevere quel pomeriggio
Che è successo che opere non esita Samorì servizio e und è venuto so che si è saputo è stato dichiaro sotto la doccia
Ho capito
Non si ricorda no me ne dette inutile non Saviotti sani e questo era presente pure l'uso sulla vettura addirittura chiedeva le bombolette gli atti dell'UDEUR farsi lancia le bombolette di gas
Accelerarla porgono nell'olio bollente fa lo fanno lo Repubblica ho capito e quello che volevo capire ricorda se fu chiamato anche l'ispettore per questo problema di Saviotti
No non mi ricordo perché io non era solamente Zullo saputo dopo era un'altra sezione c'era l'ispettore delle parti al fine sempre rispetto reciproco ispettrice non ho altre domande avevano Ciccone ispettore di reparto non è che facevi turni
Ma in genere ci ci rivolgiamo l'ispettore sorveglianza quando quando non c'era di mattina insomma però lei ricorda se quel pomeriggio fu trattenuto in servizio rispetto reciproco non non ricordo non se la ricorda
Nessun'altra domanda delle domande
Grazie presidente avvocato l'azione del verbale Buongiorno signor Fantozzi prima domanda lei si ricorda c'è affine
Due mila i diciannove erano arrivati tanti detenuti trasferiti per ordine sicurezza in particolare da Poggioreale sia Hutter hanno chiuso del tutto il reparto peraltro sicurezza è arrivato proprio quasi duecento va da vedere detenuti da Poggioreale l'arrivo di questi duecento circa insomma i detenuti trasferiti quelli che se il numero quello che
Lei ricorda se cambio questo in negativo la sicurezza della Siberia ma in negativo perché non è eravamo abituati a lavorare con coi detenuta se c'erano una certa forma di rispetto a reciproca ecco questi tutto tutti e faceva tranne che rispettarci
Non ho altre domande grazie
Domande ancora
Condono soltanto una domanda mi scrivono e volevo chiederle rispetta gli episodio del nove marzo lei ha fatto una relazione qualcosa no non abbiamo relazioni c'è un motivo va be'io stavo sull'amministrazione
Doveva relazionare all'ispettore comandato di sorveglianza
Allora vi eravate presenti quando si è svolto questo questa vicenda che aveva era pre pre sembra io stavo sulla missione oltre a lei chi altro c'era e quelli del turno mio quanti eravate Oliva qua quattro cinque vi siete non avete pensato di fare una relazione no
Ha detto avete papà
Un qualcuno no perché quando
Il nove marzo era presente il comandante c'era gli ispettori di sorveglianza certamente non dovevamo farlo allora la relazione
E perché si diceva che ispettori erano sempre stato insieme a voi il senso hanno visto tutto quello che avete visto voi o c'erano cose che non loro non hanno visto e penso che hanno visto perché insomma dall'esternazione parlando con i con i detenuti
Che sta sono là sopra farli scendere la c'è una certa dicevo ripete sulla ragione per cui non avete fatto voi la relazione autonomamente noi non non lo fa perché non c'è
Pensavo che esprimessero i superiori e quindi pensa lei non non parlo con nessuno sul fatto di fare o non fare la relazione no no
Il suo turno
Può andare poco spazio
Quindi chi altri è presente adesso come testimone
Ma anche lì il teste veniamo anzi facciamo adesso la pausa allora
Ci vediamo alle undici e quindici
Quindi il teste Maccari
Possiamo fare entrare il teste Maccari per favore a eccolo tre
Prego dica le sue generalità complete
Luigi Maccari
Quando e dove è nato no tuoi quindici pubblici soltanto due parte per uno
Sì l'ammonisco sulle conseguenze penali della testimonianza falsa o reticente legga la formula d'impegno a dire la verità
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza
Prego avvocato
Grazie avvocato Razzino Buongiorno
Certo la di cosa si occupa
Attualmente a Santa Maria lavoro un reparto Esterno
Nel due mila e venti dove faceva servizio e che incarico
La stessa cosa facevo servizio devo attesteranno
Facevo la pattuglia Esterne interna a volte portineria blocco cui saranno le mie mansioni
Senta lei ricorda se il sette maggio due mila venti e Barry dirigere un'informazione di servizio relazioni servizio in relazione a un episodio che abbia visto coinvolto la sua personale detenuto Fosco Antonio
Mi sembra di sì quel giorno fu impiegato all'interno
Allora prima di fare altre domande anche da un po'ad aiutare Moriondo Gualtiero già abbiamo prodotto presente ovvero in sede di controesame di PIL produzione documentale del dei fosco
La informazioni di servizio le esibisco informazioni se di servizio a sua firma
Mi dirà lei se la ricorda o venti se riconosce anche la sua firma in calce a questa relazione poiché ho da fare in relazione a queste informazioni alcune alcune domande certa
Sì sì ricordo benissimo alla fine nel mio perfetto ora che ha letto la sua informazione di servizio le chiedo mattino ricorda se lei dovette redigere questa informazione di servizio che un episodio grave appunto visto coinvolto un fosco Antonio sì Fosco Antonio lo accusò di essere stato uno degli agenti che lo aveva percosso il sei aprile Sisinnio accuso questa accusate venne fatta alla presenza anche di altri detenuti
Sì gli altri detenuti
Sì che un po'di barra multa perché voleva invece su di me
Riflessi minacciato certamente vedete che sono se non scomparivano avevano tutte sole però mi rompevano la testa se così è qua
Infatti venne un non mi ricordo di preciso chi era un collega in mio soccorso instabile ci fosse ogni attimo di servizio perché qua oggi si ride un caos
Il sette maggio e socio del sette maggio corale ampi ricordato dove avvenne precisamente in che parte dell'istituto quale reparto deposto Danubio
E precisamente ricorda quale luogo del reparto Danubio di questi episodi
Quando voi preciso a sceso dalle scale andare ai passeggeri per fare quindi al piano terreno perfetto adesso sa ha saputo se poi questa sua relazione che appena visto può anche inoltrata per competenza in procura
No io questo qua non Suma
Lei il sei aprile due mila e venti era in servizio assolutamente no
Lei è stato indagato per i fatti accaduti il sei aprile due mila e vento assolutamente sì
Ricorda da quanti detenuti fu riconosciuto in relazione fatte servire cioè quali detenuti la collocarlo come presente se aprire se lo ricorda ma
Non mi ricordo però se non erro mi Simmons rosé da uve mio accuso penso però non ricordo bene perché talmente che la cosa non mi toccava Alan perché facendo tutto un altro tipo di servizio stavo esternamente poi comunque aiuti quattro giorni di di congedo ordinario
In jeans disse stanno a fa lei ora ricorda forse un solo detenuto ora le faccio vado un po'più sullo specifico perché vuole una col sa che tra entrata dibattimento lei ricorda se il riconoscimento di della sua persona fu fatto dal detenuto Fosco Massimo
Se era Fosco marzo il detenuto debba riconoscere mi sembra che
Mi sembra che Fosco mi accusò mi sembra di sì
Ricordo ora che le ho letto è un dato giusto documentale episodio Fosco Antone del sette maggio due mila finti
Lei ricorda se per caso questa dichiarazione diciamo accusatore questo riconoscimento delle fece fosca ma ma Massimo recava la data del dodici maggio due mila e venti
Se lo ricorda nominando documentale che tu non non ricordo ancora sono passati sei anni però volevo sapere questo quando lei fa questa relazione questi episodi e Fosco Antonio il Flos coma Simo il fratello lo era presente in quell'occasione
Non mi ricordo non lo sa lei sa se per caso i due fratelli Fosco stessero fossero collocati nella stanza insieme al Danubio
Sa questa città nemmeno perché ecco mi son solo sporadicamente quel posto Manta comunque come si è definita la la sua vicenda giudiziaria
Medioriente stendiamo un velo pietoso perché una cosa che ho compreso che le subito questi nodi poco come si vede il lungo il pianeta penso che terminato che sono stato prosciolto perché dalle prove che ho dimostrato non ero presente quindi ma
Va bene grazie grazie non ho altre domande
Cioè non ho altre domande
Le difese
Nessuna domanda
Va bene già in atti comunque già quindi
Il Pubblico ministero nessuna domanda può andare grazie arrivederci buongiorno
E
Il Tensei citati da lei avvocato
Turato sta scendendo è stato già in arrivo
Io presidente gli altri due testi o così in anticipo un po'quella che la mia attività di organi nessuna presente Adriano quindici non è presente io l'ho citato quindi non so se presidente potrà disporre l'accompagnamento come se la forza pubblica o Monno ambientali
L'altro è detenuto è anch'esso detenuto Ferrigno Salvatore sta presso la casa circondariale di Castelfranco Emilia lei non c'ha rappresentato questo stato detentivo
Di questo detenuto l'altro in realtà era comune ad altre liste ma lei non ha mai affrontato non sono indicati nella lista testi presidente solo su indica come abbiamo avuto una fase in cui diciamo le difese hanno evidenziato alla corte
Imputati e che all'epoca dei fatti erano è stato detentivo è stato fatto un accertamento per la verifica della
Perduranza dello stato restrittivo è ovviamente c'è stato un provvedimento di traduzione da parte l'assente perché ovviamente
Non la parte le parti private non possono imporre la presenza
Attraverso questo strumento ed è quindi non c'era anoressico su delega CEO di colleghi supererà quindi non ero presente in quell'udienza ma spesso detenuto a Castelfranco
Lei insiste ritiene sia sia veramente cambiato direzione sulla residua lista testi presidente posso anche rinunciare a tutti i testi che sono ancora indicati
Che mi piace passeggiare si è pervenuta la rinuncia sì giamaicano che sulle su quello salvasse questo riesca a dare gendarmi dall'Emilia Roma invece insiste esatto viene utile per la mia madre nella nell'ottanta quelle che si le giustifiche cioè le giustifiche le prove delle
Citazioni
Perché capisco soltanto per uno in realtà Crisci giusto Secret
Oggi provvedimento per quello Ferrigno appunto si tempi adesso per avere qua il primo detenuto per farne arrivare in Aula
E
Ma stupende non elevato questi messaggi arrivati condensa presentino approfitto visto che così una parola così le rappresento anche non so se adesso oppure all'esito poi del completamento del del teste da sentire
Perché le vorrei fare acquisire rispetto all'attività già svolta quindi tutto il processo
Già effettuato e quindi al teste già escusso che quaranta Salvatore per cui c'è un verbale di trascrizione in atti
Io ho fatto sviluppare da un consulente di parte
E lo sviluppo del nel programma in cui c'è la riproposizione dell'audio dell'intera escussione del del quaranta Salvatore che premetto presidente l'unico soggetto che riconosce di Monaco rispetto a tutti i soggetti poi sentiti
In questa rappresentazioni audio c'è una parte terminale che nelle trascrizioni e non si vede
Ma in cui c'è il presidente Donatiello che mi chiede se è presente il teste in aula quaranta stand fra microfono
Si alza e quaranta dice non è il suo assistito quindi lo disconosce in aula io di questo fatto sviluppare un elaborato peritale con un consulente informatico
Ovviamente Presidente nel caso questo di questo questo è il cardinale Arinze esatto dell'in cui non c'è riconoscimento in cui de visu non riconosce il l'imputato
Di questo io ho fatto una trascrizione ho fatto un la perizia informatica Presidente nel caso possiamo anche in contenitore con la Procura scusa ascoltare quel breve passaggio perché ritengo sia dirimente per la mia posizione processuale
Questa legge è un ritorno sottoponga all'ufficio di Cassina poi diciamo qui ci muoviamo nell'ambito insomma di un'attività istruttoria eventualmente
Ulteriore sì
Va bene nel frattempo diciamo
Sì l'ha appena detto cioè non capisco perché non si c'è bisogno di riassumere ogni volta appena detto mostri quello che vuole produrre lei sta chiedendo di produrre avvocato saccente chiedendo di fare questa produzione
Va bene ovviamente la mettiamo a disposizione di tutte le parti e poi arriviamo al contraddittorio su questo punto anche nel frattempo allora che attendiamo l'ingresso in Aula dei testimoni appunto che sono stato restrittivo
Quindi per quanto riguarda i testi oggi dell'avvocato che stavano avremmo completato i due testimoni invita a verificare questi altri testimoni su su circa Prisco che ci sono vari punti di vista
Vari momenti anche quindi farete una valutazione con un po'di calma ovviamente mi rimetto alla vostra
Valutazione e potremmo iniziare diciamo ad affrontare dei temi che avevamo lasciato comunque
In sospeso alla scorsa udienza a quello relativo
Alle richieste dell'ufficio di procura della produzione dei verbali di interrogatorio utilizzati nel corso degli esami degli imputati o comunque dell'azione imputati per i quali era stato chiesto l'esame per quell'ufficio di procura
Ha ha depositato diciamogli attillata scorsa settimana quindi non so se ci sono delle interlocuzioni delle parti il Pubblico ministero anziché siete pronti per questa interlocuzione
Io brutta lei presidente se c'è internet avvocato Mancino
Il pubblico ministero ha chiesto l'acquisizione del verbale interrogatorio di Parisi Salvatore acquisito ai fini delle contestazioni siccome nel corso dell'esame di Parisi sia del cinque novembre venticinque che del dodici dicembre venticinque più volte ho fatto riferimento diciamo alla possibilità che c'era consenso all'utilizzabilità comunque di quel verbale per quanto riguarda la posizione di Parisi quindi non solo ai fini la contestazione ma anche e acquisirlo agli lei conosce io precauzione copione anziani seconde le interlocuzioni aveva anche detto sì poi lo lo acquisiamo anche proseguendo nell'esame quindi se c'è il consenso anche da ribadisce il consenso l'ufficio di procura chiaramente io ribadisco che c'è il consenso anche l'utilizzabilità
Per quanto riguarda la mia posizione grazie
Le altre posizioni non essendo offrire cioè non la spaventa l'avvocato Anania io volevo formalizzare il più
Per gli interrogatori acquisiti ai sensi del cinquecentotredici comma uno ovvero coloro che non si sono chiarezza diciamo a San fasi salienti che sono alla richiesta del Comune
La difesa minimamente rincara D'Antoni ex articolo cinquecentotredici comma uno verrà richiesta di acquisizione da coloro che non ci sono poi sottoposti all'esame e che hanno reso interrogatorio di garanzia o ex articolo quattrocentoquindici bis ci
Chiaramente la difesa non presta il consenso affinché quelle dichiarazioni diciamo di quelle che sono appunto a bassa quota devo rispondere
Non vengano utilizzate nei confronti dei propri assistiti
Ad eccezione quelli di dell'interrogatorio reso dal tributo ad oggi presente di Monaco Giuseppe reso in data ventisette settembre due mila ventuno
E o delle dichiarazioni spontanee rese dal Nardi Nicole acquisiti all'udienza del ventiquattro settembre due mila venticinque per i quali presso il consenso all'utilizzò solo nei confronti dell'imputato Acampora Bruno quindi limiti limitatamente alla Campora Bruno solo le dichiarazioni di Monaco Giuseppe Nardini gola
Quindi sia per
Sia per quanto riguarda le dichiarazioni di di Monaco che Nardi c'è il consenso per il solo cavata Donato Bruno
Per quanto riguarda gli altri difensori ci sono osservazioni sulla produzione
Funzionali dall'ufficio prego affermazioni grazie presidente si c'è la fa una richiesta non l'abbiamo recuperata chiaramente in cancelleria l'evento e ci siamo resi conto che in realtà della procura fa una sorta di valutazione di selezione dei verbali per i quali chiede la l'acquisizione Stenson erano molti di più quelli resina fase di indagini di imputati che posiziona Barzio hanno reso solo dichiarazioni scontate per cui ho bisogno veramente di un breve tempo interni ma insomma almeno di una settimana per andare a verificare
Tutti quegli interrogatori che realtà l'Abruzzo innanzi chi chiede perché potremmo avere invece interesse a che vengono acquisiti Enzo però o
Teodoro c'è un'attività vengano teniamo innanzitutto siano stati utilizzati per le contestazione infatti mi sto riferendo Presidente chiedo scusa sono più trecento
Ai gli interrogatori che sono stati chiesti senza cinquecentotredici sindaco CIPE alcuni per la verità a me pare anche cinquecento tre comma cinque però l'Arci potrebbe sul discorso che se non c'è contestazione
In relazione alla parte contestuale a verificare non vorrei che sono non somma numero bisogni qualche giorno verifica
Presidente anche diciamo la difesa nel nome dell'avvocato Carlo ora diciamo non ho avuto modo di verificare la documentazione se posso avere un termine se fosse presente che lo potevo fare posso fare anche stamattina se l'avete disposizione
I interrogatori che sono stati esibiti che diciamo il fatto che non siano in qualche modo in formato digitale crea un problema anche di valutazione perché fisicamente dobbiamo recarci cancelleria questa
E la difficoltà
Bene che altri
Rispetto avvocato Coppola sì rispetto alla posizione del dottor Fullone io vedo che nell'indicazione che dal pubblico ministero scena letteraria e quindi ovviamente rispetto
All'acquisizione ai fini delle contestazioni ma non non c'è
Problema mentre invece non c'è consenso all'acquisizione indicate alla lettera c essenziali quattrocentonovantatré terzo comma quindi anche ai fini del contenuto solo rispetto alle parti che sono state contestate
Presente solo avvocato Barbato per vitale mi associo alle considerazioni svolte dal collega vaccino e più ampio termina
Se davvero veloce Oscar pure per Colucci pure ha bisogno di potranno avesse volevo comprendere se diciamo no eravate in grado oggi di Novello ieri su questa fase
Diciamo sulla scorta di quanto dedotto comunque dall'avvocato Razzino diciamo un controllo sicuramente legittimo da svolgere
Lei voleva interviene la sensazione che è stato presidente stesse comunque usare il suo potere sino recepiamo quello che
Che c'è stato quindi rappresentato finora verso rispetto appunto che già prestato il consenso comunque non ha osservazioni da fare e ovviamente la fase non si esaurisce qui
Si può osare ma dirà nell'udienza di lunedì prossimo quindi su questo punto
Ci aggiorniamo all'udienza di lunedì prossimo
Poi volevo ancora dare atto va bene che pervenuta in cancelleria
L'atto di rinuncia da parte sempre dell'avvocato della difesa avvocato Razzino è anche avvocato Ostellato se non ricordo male nei confronti del testimone
Che Duccio
The Ducci che era stato citato la scorsa udienza invitato avvenire oggi la difesa avviare rinunciato su questa rinuncia ovviamente dobbiamo aprire l'interlocuzione con l'ufficio di procura
Sì tenendo complichiamo la ragione noi chiaramente la volta scorsa cita mo'come da indicazione tutti i suoi testi al di fuori di quelli per i quali abbiamo rimandato
E non sappiamo neanche Teduccio nel frattempo fosse andato a Roma ovviamente non amo pronti perché non avevamo preparato alla luce della giustifica
Poi ci siamo resi conto in realtà su quel capitolato di prova l'abbiamo anche altri tre due testi la Corte ha indicato come indicazione di cerca di ammette nei due capitolato per cui abbiamo volato non fa venire teste da Roma lame non so
No veramente seria valida magari meno ai fanali valutiamo valuterò avendole già altri che sono in realtà hanno riscontrato presentata la palestra quei solo una su questa rinuncia all'ufficio di procura Amma
Nulla osserva e quindi la Corte revoca l'ordinanza ammissiva quanto a il teste appunto indicato
Ora
Diciamo che andiamo disposto per oggi la citazione di del perito Giancarlo dato dalla corte dottor d'avvio e qualche misura era stato già rivolto l'invito a indicare altro tema peritale eventuali intercettazioni
Di cui si chiede la trascrizione o comunque anche l'acquisizione nelle forme anche del brogliaccio se contenute c'è l'invito e anche in questo senso
Ora
Il tema diciamo della intercettazione e evidentemente un tema che dobbiamo distinguere
Rispetto a quello relativo ai messaggi su Buttiglione eccetera perché mentre in quest'ultimo caso
Era stato lasciato aperto dalla corte all'esito comunque al termine
Dell'istruttoria della Ufficio di pubblica accusa per l'eventuale emersione di messaggi per i quali non erano stati ricompresi nell'originario Elenco ma che per i quali si manifestava una rilevanza sostanzialmente il tema dell'intercettazione sostanzialmente un tema invece è chiuso nel senso che trova un suo spazio di novità per quanto riguarda eventuali richieste di trascrizione che siano stati inseriti richieste di prova a seguito della mutamento della composizione del collegio guardo l'avvocato tornato era perché indicò in quella sede
Delle intercettazioni ulteriori e quindi evidentemente la corte riservò coi al prosieguo per la valutazione oppure eventuali richieste ex cinquecentosette
Ovviamente non alterano diciamo canone probatorio sostenuta diciamo quale presupposto per l'annessione che
Riterrei col consenso delle parti su questo punto eventualmente di anticipare in modo tale da dare poi il tempo per l'espletamento di eventuale perizia trascrittiva
Pensato depositato diciamo un elenco che riguarda la posizione della Parenti dall'avvocato Polizzi
Non mi risulta siano state depositate altre richieste in questo senso
Una nuova l'abbiamo
Beh Pozzonovo richiesti non lo ha richiesta limitando qualcuno che già avevamo chiesto in sede di trovare nuova richiesta che riduce il Garau ventidue ridere parla di ricominciare a quella originale ci sia la stessa
Identica e qua abbiamo indicato anche nel storici attento ma battuto una remora completa che racchiude tutto quello da vendicare abbiamo dopo una copia io ora
Tutto nasce l'abbiamo
Perché io fondi scusi presenti perché io antico portale le le funi audio non si non si riescono a a caricare io anche una copia di cortesia Okun arrenderanno con lei con lei con le funi audio di questa sezione che ho recuperato al dibattimento poi per agevolare dovendo all'acquisizione o restrizione questore
Parte diciamo la richiesta di tornato ora in sede di ammissione delle prove a seguito di rinnovazione
Ci fu qualche altra difesa che articola richiesta in questo senso prego avvocato grazie Rossi noi deposita richiesta
Depositati in atti cede di innovazioni sto dibattimentale quale ci riportiamo
Ma diciamo eliminiamo perché poi emersa del dato che aveva mi interessa che venisse acquisito qua alla fine è emerso anche attraverso la fase esami imputati sicuramente
Cioè la richiesta di acquisizione numero centootto del quattro cinque due mila e venti no chiedo scusa arbitri cinquecentootto limitativa bionde Alessandro
Non abbiamo più interesse corri trenta quel progressivo di cui ci davamo la trascrizione che un dato che può in qualche modo è emerso altrettanto per quanto riguarda il rito settecentocinque
Relativo all'utenza di Rubino Arturo con riferimento a quei progressivi di cui noi chiedevamo la trascrizione per il rap quindi poi insistiamo invece per la trascrizione delle restanti provvisti di cui abbiamo indicato i ferimenti salvo che appunto cercano di questo l'ordinanza iniziale della corte nasceva da un'esigenza di garantire anche il diritto di difesa in ordine all'accesso
Al Matera relativo ai brogliacci aree copia della registrazione che fanno prova
Al di là della trascrizione o bella la procura nella fase iniziale ritenne di non darci l'autorizzazione ad avere copia dei brogliacci o diciamo delle foglie relative di cui noi chiedevamo che ci lascia di colpo per poi poter fare eventualmente una valutazione noi di rilevanza per cui la corte la Scion tenne aperto per non rimandare l'attività dibattimentale dando con la possibilità di poter fare le verifiche presto la procura di ascolto di questi brogliacci e capire se ci potesse essere materiale utile per cui noi oggi si stia c'è la possibilità di acquisire i brogliacci allora noi potremmo anche non aveva necessità di trascriverle acquisiamo diamo i differimenti residente
E per noi è un materiale che già in atti poi ove mai vi dovesse essere un'esigenza specifica
Si potrà eventualmente descrive proprio noi basta anche l'acquisizione del brogliaccio come dato che trova che la corte potrà no forse non visto discesa da Marella Tristan Tzara che valutasse sta male anche
Indicativamente odierne dei lasciata tra solo in subordine che aveva ricevuto presidente quesito agli altri Cabbia questo dibattimento riponiamo già tre e chiudo perché poi il trend in caso così contrario dovendo chiudere poi oggi la fase di integrazione dell'incarico avremo anche
Ulteriori Hamas stiamo parlando delle intercettazioni non saliamo Atena perizia da Dio no comprendano le chat quindi non lascia vediamo oggi questa facendomi preoccupante di questa diciamo non avevo indicato
Questo termine anche perché ripeto per quanto riguarda voi due che state parlando
Una richiesta fatta tempestivamente all'epoca della rinnovazione per quanto riguarda eventuali altri però capisco che quindi è solo l'avvocato Polizzi che tra l'altro oggi non c'è
Che non avendo ora peraltro formulata in sede di
Richieste prova a dovrebbe argomentarle ai sensi del dei presupposti dell'articolo cinquecentosette codice di rito quindi vorrei anche che eventualmente diciamo a richieste
Insomma
Insomma circolo razze i profili della assoluta indispensabilità
Presidente postini chiudere perché c'era rimasto un aspetto che volevo chiarire e che come abbiamo chiesto appunto già in sede d'innovazione la trascrizione di una parte intercettazione qua abbiamo diciamo definito nostra ti dà anche a cavallo tra un'udienza un atto che attinge intercettazioni colori mi interessa che andrebbe a integrare
Quell'elenco che va abbiamo depositato segni ci sono anche dell'inutile senza lasciar permette
Che per noi noi facevamo sulla scia di quell'ordinanza iniziale della corte che non la poneva come cinquecentosette presidente
C'è poi la dicendo che anche rispetto a questo tema la corte in originaria composizione non aveva e non aveva venne indicato ex cinquecentosette robot per evitare di rallentare l'attività dibattimentale c'era stata concessa a questo Terme
Che sarebbe poi concluso quando sarebbe arrivato il momento del perito per la trascrizione in cui noi nelle more sono in Procura ascoltare i brogliacci a cavallo tra l'udienza nato l'abbiamo il quadro diciamo una cosa
Diciamo forse su questo aspetto può essere opinabile è forse quello che è stato detto per favore e quello che è stato percepito ma però diciamo anche per questo vale la stessa indicazione che laddove sentite il bel leggete il brogliaccio può essere sufficiente quello corretto poi
Anche qui tendenzialmente questo orientamento dell'aver lasciato aperto dei temi lo dico anche in premessa per quello che sarà il dibattito adesso sull'ulteriore incarico da dare eventualmente al da Dio
è sostanzialmente un qualcosa per la quale si è voluto attendere sostanzialmente il termine di quella fase per comprendere se nel corso dei dieci anni
In particolare fosse emerso qualche nel saggio qualche diciamo passaggio che non era stato originariamente individuato
Cioè ad oggi con una visione ex post rispetto all'istruttoria svolta
E ripeto con l'indicazione che anche la corte attratto in alcuni passaggi del dibattimento in cui si è proceduto a contestazione di un qualcosa che non era ricompreso in questo sub filone individuato
Evidentemente probabilmente e opportuno visto che è stata materia oggetto di interesse
E di un diciamo di un principio di contestazione perché poi non essendo in atti non si è proceduto alla contestazione
E quindi poi da lì probabilmente si dovrà dar seguito ad ulteriori attività perché poi se entra nel materiale probatorio altre o diciamo nel compendio probatorio altro materiale
Che ha un rilievo rispetto alla posizione dei singoli imputati pieno sia lo si dovrà anche contestare
Evidentemente quindi capite che è un meccanismo disfunzionale
Che è stato lasciato aperto comunque proprio perché ci si rendeva conto della difficoltà di insomma individuare eventualmente dall'inizio il
Comunque per da non sovrapporre i piani per quanto riguarda il tema intercettivo mi rivolgo all'ufficio del pubblico ministero perché ritengo che sia diciamo una modalità che potremmo anche adottare non ignora la corte che non ha un potere di ordinare all'ufficio del pubblico ministero il deposito o comunque lo svolgimento di una qualche forma di attività in questo senso è un invito che rivolgiamo
Di eventualmente mettere a disposizione delle difese specificamente le parti relative a il materiale intercettivo di cui si chiede lo sviluppo e quindi facciamo comunque riferimento allo stato attuale
Alle richieste difensive dell'avvocato Razzino dell'avvocato tornato ora
E dell'avvocato parenti questo consentirebbe eventualmente di superare diciamo una fase che diventa anche un po'di carattere esplorativo mi viene da dire perciò poi lo valuteremo sia un cinquecentosette oppure no perché mestamente
Nella fase cinquecentosette esplorazioni non le ritengo veramente ammissibili con tutta l'apertura che vogliamo dire però ecco perciò l'invito e se la l'ufficio di procura può fare questo deposito in modo tale da arrivare eventualmente ad una diciamo anche un accordo acquisitivo
Senta procedere alle intercettazioni no deve necessariamente rispondere adesso poi visionare ovviamente l'anomala stiamo parlando se si non ci sono problemi nel senso che loro avevano di difesa non già avuto accesso ai brogliacci come accessibilità e quindi la copia dei brogliacci quindi realtà teoricamente loro dovrebbero già le difese disporre di quelle che sono i brogliacci quindi la sintesi del delle conversazioni dichiarando che dovrebbero aver luogo a disposizione laddove ci siano delle richieste di acquisizione concordata svegliarci ogni distinte brogliaccio dovrebbe essere ispezioni informale
Recente Islanda a memoria memoria ovviamente le trascrizioni formale se ci sono diciamo hanno matura dove non più del brogliaccio mandi una trascrizione integrale non credo che siano quelle a cui fa riferimento la difesa
Che ovviamente sulle trascrizioni c'è sempre stato massima possibilità di fare accordi parte da del da parte dell'OLAF nell'ufficio di procura quindi non ci sono questioni e credo che sei Bogliacino due ci siamo il semplice dei brogliacci che stavano per forza sintetici
Noi non abbiamo problemi una volta visionati quali sarebbero io ovviamente le tracce
Il egli sintesi delle conversazioni da acquisire con con con l'accordo fatto questo però dipende ovviamente dall'ateneo no diciamo questa antipapista diciamo no nere dell'edificio verificare finisce
Disponibilità da parte l'ufficio di procura del tipo più ampio per cui interloquite anche tra di voi
Individuate no e ripeto però diciamo al di fuori di quelle che sono state le richieste tempestivamente formulate all'atto di ammissione della nuova ordinanza ammissiva delle prove
Per il resto ci sarà una valutazione ai sensi dell'articolo cinquecentosette del Codice di rito quindi insomma si stringe notevolmente quello che nell'ambito anche per questo possibilmente di inviterei interloquire nel lunedì prossimo perché se trascrizione deve essere fatta
Ora vinciamo sul tema del brogliaccio valutate anche un attimo se può essere sufficiente anche il brogliaccio che immagino che tutto ciò che che già non è sufficiente
Rosso scusi se la interrompo dei tifosi droga eccetera adesso virtù ci aspettano il che già punizione del dato ed ho legato anche all'istanza che ho dovuto supportarli pagliaccio allegati perché sia con il consenso dalla corte che conta per la procura gli autisti volta a comprendere a i numeri progressivi delle telefonate che volevo fatta scriveva l'equa e quindi io la corte nato Rizzo ha detto a chiamare il perito perché non riuscì a capire perché non riesce a capire i numeri progressivi perché voglia cit
C'è solo il numero ma poi c'è scritto telefona delirante poco ridere rilevante molto rilevante ma il testo non c'è
Quindi in pratica io corrugato gli audio solo a luglio due mila venticinque dopo fatto istanza alla corte lo sentite
E quindi Polo recuperate perciò ieri sera rilevanti esattamente abituati ad Atene alcune telefonate considerate nei brogliacci molto rilevanti anche dalla PG ma che poi non è stata netta scritte in maniera informale nel richieste quindi
Questo è stato il problema già aperte quindi diciamo per quanto riguarda la sua posizione allo stato già in grado di dire che il precedente subbuglio ci purtroppo gli unici del calcio dello
A della della trascrizione però io insisto nella richiesta nel senso che per me non c'è bisogna trascrizione perché la colf la Cassazione pacifica nel senso che nota che la bobine sale Posada
Io chiedo che venga utilizzato quell'Aldo Lo svitato anche se le richieste testi solo in subordine se la Corte ritiene di non così dare prova ma non penso che
Invece la difesa dell'avvocato Razzino farà questa verifica ulteriore chi oggi comunque sostituisce la posizione
Dell'avvocato parenti diciamo coro sì tratterrà parenti l'avvocato Colizzi rappresenti insomma questo orientamento della corte cioè perché i tempi su queste fasi sono veramente c'è anche l'avvocato Colizzi per lunedì dovrà fare questa questa verifica
Siamo pronti buoni detenuti
Sì sì lo possiamo fare entrare chi anche cominciamo
Venturato
Peraltro devo rilevare un altro profilo anch'che Venturato Giovannini avvocato Carlucci era compreso anche nella lista dell'avvocato Raucci
Che ha operato una rinuncia
Ora ne abbiamo avuto vari momenti processuali in cui sostanzialmente lei mi insegna che la rinuncia viene sentite le parti
Se la parte nulla diciamo riduce comunque non si oppone alla rinuncia
A rigore
Diciamo la corte che ha revoca l'ordinanza ammissiva di quel teste sentite le parti che nulla hanno osservato recepisce sostanzialmente una mancanza di obiezione anche da parte delle altre io penso che ve l'ho anche detto espressamente questo fatto no
Nel corso delle udienze
Quindi io lentamente non c'è stato rappresentato
Questo fatto che invece lei insisteva nella sua richiesta qualcosa che lei oggi dice procederemo quindi a sentire il teste ma questa è un'indicazione che vale in generale
Quindi la corte ammette nuovamente sentite le parti il teste in quanto presente però diciamo questo modo di procedere non va bene
Sì Presidente assoluta perché lei aveva dei sostituti processuali o per diciamo fiduciari o d'ufficio
E quindi si doveva poco rapportare ad oggi con quelle che erano state
Le scelte processuali fatte dai suoi sostituti sì anche al presidente comunque la posizione che riguardava la lista testi del collega era un cenno dall'avvocato Carluccio cioè su due posizioni diverse perché la l'ordinanza ammissiva presidente era stata concessa illo tempore
Per i testi della lista depositata l'avvocato Carluccio sì la rinuncia di un testimone di un all'esame ufficio come come diciamo lato terrestri l'Atm
Dice abbiamo avuto diversi momenti di confronto proprio perché
Non è il semplice la gestione di queste liste
Mi sarei aspettata che ipotesi di lire testi comuni sono ipotesi molto frequenti e perciò dico penso di averlo anche detto più volte l'invito e chi aveva il teste comune in qualche modo di rappresentarlo
Cioè che invece persisteva l'intera industria euro mi so che è presidiato presidente meglio shōjo nato però lentamente non può addurre poi la sua azione Sharjah come diciamo a giustifica di questo
Comunque dica le sue generalità complete
Sì come si chiama dove e quando è nato Venturato Giovanni
Ventuno zero due ottantacinque semplice Cancian
Va bene l'ammonisco sulle conseguenze della testimonianza falsa o reticente legga la formula di impegno che ha davanti a dire la verità
Credo che ci sia deve leggere l'inconsapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza
Risponderà anzi Presidente esame si avventurando l'avvocato Gianfranco Puccio difensore del Di Monaco Giuseppe ognuno fa la cui domanda anzitutto devono chiedere da quand'è ristretto presso la casa circondariale Santa Maria Capua Vetere dal due mila dodici
E dove risulta ristretto quale ala del carcere si sono davvero come si quale goleada Nilo Volturno morto no sempre al Volturno alzato ossia sono stato dal
Due mila e tre diceva al nido esso passa del due mila e quindici è opportuno IMI allora in cucina
Senta relativamente ai fatti periodo temporale due mila e venti punti oggetto di attenzione di questa di questo procedimento lei risultava ristretto dove nel due mila e venti io sopra quattro otto uno
Aveva torto
Senta lei svolgeva attività lavorativa dentro dal carcere che cosa faceva colgo in cucina
E senta il nella sua diciamo la la cucina cucina quale cucina da cucinando Volturno
E il questa sua diciamo collaborazione come attività lavorativa si svolge nell'arco della giornata si di tutti i giorni a settimana ciò destabilizzato avevamo dei riposi un mese se di così
Dipende coi cioè lavorava dalla dalle sette di mattina affina mezzogiorno e poi dalle tre alle quindici alle sette anni sette minuti quattro Länder
Senta il giorno sei si ricorda se dal lavoro lei quel giorno Simpliciano senesi se l'avevo detto lo faceva il giorno sei dalle dalle quindici dalle
Il terzo il terzo turno scendeva da lei dieci a mezzogiorno e poter dei quindici alle sette meno un quarto quindi il sesta o dalle quindici fino alle sette meno un quarto in cucina Volturno
E c'erano altri detenuti con lei in cucina quell'oro quel giorno
Dalle quindici alle cinque tenderei c'ero solo io
Poi i venne Gatti Teodoro con Nicole primo stava e sette della cucina praticamente dell'ala Lavaur turno chi da oltre a voi chi c'era presente c'eravate voi detenuti e poi c'erano quando gli agenti no il suocero solo uno
E che quel giorno si ricorda che era con lei noto lo riconosce nell'aula come no sì
E senta lei in quel range di riferimento temporale quindi ha detto dalle quindici e quindici e quindici fino alle diciotto e trenta certezza diciotto quando ci Mesagne violare lei si è mai allontanato dalla cucina no no
Il di Monaco sia mai allontanato incorre in ora cucina
E senta nella nella cucina del dell'ala vuol Turrini chiedo scusa diciamo a
Perché è stato un attimo non guardavo ascoltavo solo bisogna dare atto del fatto che è stato fatto un riconoscimenti che io non l'ho sentito ho usato Presidente si può alzare quindi non conoscenza fanno alzare che ne ha ben presto ci mettiamo anche a
La cornice intonano soltanto ex così presente
Cioè vuol far fare un riconoscimento in aula bisogna lasciare aperta la possibilità la parte di dire in su quale persona lo riconosce si
Benedetta no e carta era già tenuto era stato indicato con il dito bisognava semplicemente dare atto di questa una delle sale saltassero indicazione proprio spontanea Cohen
Quindi diamo atto dal per favore può dire chi riconosce sinottico avvicina l'avvocato sì che sta parlando prego grazie presidente
Allora io tredici è un'altra cosa signor venturo Venturato la nella cucina dell'ala Volturno ci sono presenti anche dei coltelli sì
E sono presenti dei coltelli anche con lama di venti centimetri Q
E vengo utilizzati per la cucina giusto
E senta quelle a quel giorno il avete cucinato per i detenuti fratello musica
E rispetto a quello che è successo poi quel giorno lessi avveduto di quello che sta succedendo nel carcere no alla luce del sole Bagorda volontà cioè non so quanto dista la ecco questa è la domanda che voi anche fame
Quanto dista dall'all'ala Volturno la la Nilo dove poi è stato quello che oggetto del processo
è un criterio iniqui Longo dove ce l'avevo tanto
E quando lei diciamo voi entrate in cucina la porta viene chiusa a chiave si viene qui c'è la chiave chi c'era dispotico dico
E riapre praticamente era morto quando poi uscite tonante all'interno delle delle sale e
Ho terminato Presidente grazie
Ci sono domande trenta grazie solo una buona quattro azioni verbale trentuno hanno buongiorno lei durante credo che la sua attenzione ha avuto modo di conoscere il comandante
Manganelli dell'istituto comanda ancora lo riconosce in aula sì
Vicino se possiamo dare atto che riconosce il comandante Manganelli vicino a me come ha indicato dallo stesso detenuto
Lei quando ha avuto diciamo interlocuzione comandante comandante se lei le ha mai rappresentato qualche esigenza particolare qualche necessità come c'è posto nei suoi confronti è sempre bene e come si poneva in generale confronti tutti detenuti per quello che lo seguivano sebbene
Diciamo va bene
Il nostro presidente sì però torna trama è abbastanza circostanziato una diciamo il campo sì siccome è stato lei detenuto per tanto tempo Santamaria volevo sapere se lei sa dell'esistenza di una stanza zero
Si occupino se conosce che francese che avuto mai notizia che c'era una cella zero a Santa Maria
Nasce sì
Ma ne hanno sentito parlare estranee davanti si riesce ad ac allora cioè vuota che mi fanno aspettare mesi aggravate dalla Bhopal doveroso quella cella zero che conosce bene ognuno chance lascia la stanza in cui venivano picchiati ritenuti no questo no no
Conosce l'esistenza di squadre di agenti che andavano a picchiare detenuti nuovo io non ho mai visto non non ha visto nessun'altra domanda Presidente si scusi un'ultima domanda conosce l'ispettore Crocco
Ispettore Crocco
E lui non lo so cognomi
Non non solo però inviterei veramente a trovare le esplorazioni in questa sede diciamo non infatti intervenire per richiamare e insomma il capitolato di prova perché se no mi è testimone siamo a
Ambulanti Scanzo ma gli elementi Indie sprone attiva sentiamo Urso
E va bene
Senta
Son sventurato una una alcune domande
Quando è arrivata in cucina
Loro i coltelli altri utenze di
Pericolosi sono custoditi da qualche parte sì
La gente lei ha detto c'è un unico gente presente in cucina vi deve autorizzare una saldatrice quindi l'UE aprire per prendere i coltelli per
Dopodiché voi avete preso cominciate a utilizzate questi coltelli la gente pensarli assorbe chiaro sì
La gente si può muovere cioè può abbandonare la cucina mentre voi lavorata ecco non questi utenze direi
Quindi resta lì con voi la sorvegliata nessun'altra domanda
Altre domande
Si sceglie il Pubblico ministero ha domande
Quando parliamo grazie buongiorno
Posso presidente pene per esigenze di processuale per agevolare il compito della corte ci rinuncio agli altri due testi da sentire ritengo sia sufficiente tesi discussa suona critici Crisci l'altro teste da
E Ferrigno
C'è rinuncia entrambi grazie presidente ora per quanto riguarda appunto Ferrigno appunto era rinunciante già tornato ora Ranucci
Quindi su queste rinunce l'ufficio del pubblico ministero nulla osserva e la Corte revoca le ordinanze ammissive quanto a questi testimoni allora che altre presente come
Anzi
Poi dunque per il pomeriggio per le ore quattordici
Era stata è stata effettuata un'altra citazione dei testi suoi avvocato ragazzino di qualcuno dei suoi no e l'abbiamo già sentito
Quindi non c'erano altri testimoni citati no
Sì invece sempre appunto si approfittiamo di queste tempi morti per l'udienza di mercoledì undici udienza di mercoledì undici tale programma che mi è stato dato appunto abbiamo l'avvocato Spina un teste avvocato Salzano quattro testi
Gli avvocati dello Stato la canfora quattro testi
E l'avvocato la difesa del suo mascarpone De Benedictis quei cinque sei testi che erano stati indicati il recupero invece avvocato Razzino dei testi suoi che non erano venuti alla scorsa udienza quando l'abbiamo
Presenti avevo chiesto tra il sedici e diciotto parlato anche con l'avvocato Lucio il sedici è proprio impossibile o se possiamo fare diciotto e sembra settimana prossima andiamo a esaurimento diciamo di quei testi
Lasciamo fuori solo con in comune che poi ci saranno i testi che ai colleghi di citeranno insomma altri tre quattro
Presidente
C'è anni risulta questo avvocato Spina tester per l'udienza dell'undici Spina logico sostituisce sempre in realtà ne risulta rinunciante sull'unico teste che aveva
Ma uscire da un unico test e non la lista testi non la conoscono ma detto uccideva un unico testo è appena poi vi è anche rinunciato al contempo primissimi e se ne accorgano
Cosa vuole fare può ricevere aveva due pesci
No nove
No
A penso un attimo soltanto signor stiamo controllando quest'aspetto
Ferrucci
Quindi c'è il teste mi ha rinunciato non ho capito c'era
Ma quattro
Va bene
Cioè quel che addirittura ne di manderebbero duelli i testi estraneo vuole sentire solo uno va be'ce lo formalizzerà meglio la scuola alla prossima udienza avvocato Avenia l'avvocato Spina ci
Presidente no volevo aggiungere
Che alla scorsa udienza rimane immobile avremmo citate l'abbiamo citato per l'undici anche il test ex detenuto Mazzetto Attilio per la posizione del De Simone che oggi il testimone dovrà settore intervento chirurgico
Va bene quindi abbiamo già citato quindi emendamenti per completare per precisione allora all'udienza dell'undici un teste dell'avvocato Spina quattro dell'avvocato Salzano quattro della lista destava polacca fora
Cinque sei testimoni vista Scattone De Benedictis e questo testi appunto o ciascun livello tester Metz zero questa è l'udienza dell'undici
Va bene ancora bisogna attendere l'arrivo
L'udienza del sedici gli avvocati Costanzo Pagliarulo tutti loro testimoni
No il presidente chiedo scusa per io ho depositato già la relazione del nostro consulenti Technicolor ne ho consegnato anche una copia al pubblico ministero
Se basta la relazione altrimenti io non cito comunque l'udienza cosa che c'ho fatto l'espressione facciamo edificare il mercoledì attualmente così mi fate sapere in maniera tale che se è il caso loro idolo con firmare che deve venire per eventuali domande
Quindi dicevamo per l'udienza del sedici io veri ricapitolo perché ogni udienza subisce una riprogrammazione anche in conseguenza delle assenze delle varie udienze
L'udienza del sedici era stato detto appunto i testi dei difensori Costanzo paia Bruno poi la corte aveva formalizzato l'invito a citare i testimoni
Ma torniamo quelli che hanno subito scarcerazione quindi erano in precedente è stato detentivo per i quali sono adesso in stato di libertà
E appunto come si è detto che metterò invece non poteva esserlo avvocatura UCI resterebbe tre piccione una un solo da se già l'abbiamo citato presidente sì non so poi se ci sono altre posizioni
Poi era stato appunto per il sedici c'era il detenuto l'ex detenuto Garofalo Costantino che noi invece Ernesto prevedeva che a me sembra sembravano inutili al segrete inutili inviso ricitarli si rafforza
E poi la corte aveva anche formalizzato l'invito Espresso a gli avvocati Ferriere Miranda che non erano presenti anche oggi non sono presenti
Che se intendono insistere nella loro Office liste testimoniali di citare e il sedici
Presidente io ho parlato con l'avvocato
Potremmo così anche l'avvocato Costanzo e forse era sostituto processuale per Mirandola solo che meglio cita chiunque riuscirà
Avete inanellare sorgere lei presidente io ho interloquito con la collega fecero la quale mi ha detto che avrebbe fatto pervenire una rinuncia in cancelleria
Va bene non so se arriva da diciamo pure
Quindi diciamo questo dovrebbe esercitare il programma per il sedici ad oggi presente per il sedici o ci sono del minuto resterete con su scritto terrà istruzioni
Sì quesiti appunto quindi sono tre persone che avete capisco risiedono tre persone per quanto riguarda invece l'udienza del diciotto ad oggi così inseriamo anche questo dato ci sono otto testi per l'avvocato destava vola tre testi per l'avvocato Raucci
E quindi dicevamo per quanto riguarda la i resti dell'avvocato Razzino quanti ne sono avvocato ancora da sentire
Sì tre
Presente quelli per sale diciotto sono pretesti Palmieri così do anche i nominativi Ester Mieli Vincenzo Roberto Raffaele
Del maresciallo giudice Mario e Caputo Daniela c'era anche un attimo che
E Creta Emiliano no logo ed Emiliano abbiamo sulla tre difesa abbiamo spalmato per cui poi rimarrebbero appunto
Noi siamo concordate con la collega Colizzi ha c'abbiamo a tre quattro pezzi fa qui non rinunciamo a che verranno ciò Dell'Atti difese aveva un numero inferiore quindi andiamo poi a assentiti col
Dalla parte di consulente quello che avevamo trovo oltre Stevenson però dobbiamo rinunciare all'appello siamo in quella fase che il valutatore indicazione ombra
Quindi dicevo all'udienza del diciotto marzo abbiamo le otto detersivi destava latte dirà Ucci quattro dirà sino
La collega per Roberto la mescita dolori lunedì dopo quindi rimangono ferite altre carriere anzi non lasciamo detta l'elastico forestale Ruberto quindi Palmieri maresciallo giudice mare Caputo Daniela
Quindi per comprendere avvocato questa parte
Delle diciamo dei consulenti diciamo così diciamo dove la si dovrebbe collocare poi rispetto
Perché
Conto l'udienza del diciotto e nei termini che abbiamo dieci all'udienza del ventitré marzo vede gli avvocati Di Santo Maiello gli avvocati l'avvocato Rosario e gli avvocati Coppola e botti
L'udienza del venticinque a questo punto
In base al calendario che avete predisposto l'udienza del venticinque vedrete i vestiti i testi degli avvocati scarpone De Benedictis e i testi dell'avvocato Polizzi quindi vogliamo mettere il venticinque marzo anche i diciamo queste figure
Esigue di dire Siino che insomma le figure più dei consulenti chiedo scusa per il diciotto per sfuggire o perché hanno poi perquisito da un solo un perse il residuo credito il milione inseriamo anche il prete Milano per il diciotto marzo quindi sono Juan Benet con me ne dette
Diciamo andiamo comunque ad esaurimento da cinque lei esclude infatti vi prego io mai ripeto ripeterò ogni udienza perché se poi ho tralasciato qualche qualche lista qualche difensore Cennano fatte rilevare tra c'è in questo modo a in astratto al venticinque marzo dovrebbero essere terminate le liste dei difensori questo dei testi della difesa questo
Perciò insomma questo è il ranger mi direte voi no manca questo manca quell'altro individuiamo le date dove
Presidente giusto per correttezza dica
Ecco perché ho recuperato nulla questa destra del e l'avvocato Spina i testi originali erano Cipro Giaquinto perciò colazione Rino e quindi questi tre luglio vuole sentire solo Giaquinto

L'intendente Giaquinto Francesco
Tratti potremmo cogliere l'occasione giusto per sapere un po'i nominativi effettivamente verso l'undici marzo il tempo indicato il numero se posso averlo specificazione luogo denominato il felino avete partirono i tuoi nuovi o comunque
Sì se volete dire direttamente si può fare ovviamente
Proprio per con l'avvocato spinoso come ho detto prima era Giaquinto Francesco per l'avvocato Ranucci
Mezzi erotico
Allora sentiamo quindi ancora Fini va bene pensa il calendario per il momento non so se è chiaro se non lo ripeto conoscono i nuovi nomi latini Simoni presidente del dopodomani anonimi testimoni abbiamo detto per l'undici
Sì Presidente ci sono quattro dell'avvocato di Savona siccome diciamo sono diversi noi stavamo verificando quali ironizzare perciò no no non li ho dati ancora però vi faccio sapere
Allora al collega anche alla procura ordinaria sia sì
Cerchiamo di dare comunicazione con Carlos diciamo in questi Paesi tifosi non inumano Maddalene eroicamente dati
Potessi tutti ovviamente che pare sull'atto istruttorio
Quindi allora siamo quindi ancora inattesa arrivato allora facciamolo sedere
Motorizzata
Sì si accomodi
Ti Carso nome e cognome sono uscite dove e quando è nato zero otto tre otto punto quattro dove sapore
Letti viene sentito come testimone quindi a un obbligo di dire la verità ci sono conseguenze penali in caso di testimonianza falsa oppure reticente legga quella formula che ha davanti a sé sì
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza sì
Allora è stato citato questi temi l'avvocato destano vola per la posizione di Biondi
Prego avvocato posto allora sono qua bucato Carfora nel dettaglio la però sono fa allora le volevo fare una domanda lei è stato detenuto anche a Santa Maria nel marzo due mila venti ritenuta Santa Maria Zincar reparto
Ho fatto papabile parte ho fatto Volturno Tevere Danubio
Ricorda se era detenuto nel reparto Tevere
Sì giudice poi glielo dico nel nel mese di marzo due mila venti avvolse ricorda diciamo in particolare il momento in
In cui c'è stata la chiusura dei colloqui a seguito del Codice da sì lei lo ricorda sì sì ricordarsi quel giorno
Ci fu una protesta Fezzi ci può dire chi protestano lei che cosa avete fatto nel protestare Padova io mi ricordo fu il primo protesta salire sul tetto
Questo ricordo non mi ricordo niente del come si chiama ricordo che ho fatto io quindi è salito sul merito del prestati e ricorda chi intervenne
Venne il giudice di sorveglianza Marco Claudio dal carcere carciofi dicono del del carcere Mario che era gli agenti tralascerei intervengo ma venne il comandante non ricordo non so il nome gran comandante il comandante alto sì
Poi anche gli ispettori il rispetto a qualche aspetto del sito
Denuncia quegli agenti
Insomma sul tetto venuto giù e gli hanno convinto a scendere sì ricordando anche il diciamo il ripiano privo di guida del garante sì Diana commenta scendere dai cinesi voi siete sceso sì sì
Poi che cosa è successo Secci dite propone un metodo cioè mi ricordo che quando io sono uscito Go for poco dopo
Sì è uscito nel senso che è stato scarcerato sì quindi siete uscite in libertà ma quel giorno stesso vi ricordate se avete parlato con chi parla con loro
Vorremmo registrato col magistrato col comandante
Per calmarci per fermare per come per calmare gli aironi il giorno dopo è successo qualcosa è cambiato qualcosa nel carcere se per ricordarne un ricordo proprio
Non si ricorda che il regime che avevate a Santa Maria normalmente come era per aperto era aperto tutte vere sì
Possiamo Giusi Avati trova invece questa Proteus Lotus opportuno scoperto
Era lì ma apertosi Volturno il borsone nero Tevere rosa o di uscita per era chiuso invece tappa nove marzo cambiare regime
Cameron un sacco di cose anche
E glielo tifa chi posta c'è davvero un sacco di cose più
Malleabile cioè come si dice più il carcere più solo più leggero
Tocca di nel corridoio erano più avevate più quindi libertà diciamo di come membro di fare

E Bernard ricordate che ci furono anche altre proteste successivamente nove maggio orobico non ve lo ricordate vi ricordate se intervengono a o se interviene agli ispettori di sorveglianza
C'era una squadra era speciale privato umiliano una squadra speciale come si dice
Non lo so colera del carcere non era del carcere quindi avere una da Roma non ricordo che la squadra però come si chiama a vennero adesso Coming Home Rigon sì ma quando
Dalla non mi ricordo però non mi ricordavo bene sempre durante il periodo del Coni tenero si giravano cioè non vari reparti venivano anche da noi e venivano anche da comuni
Però diciamo io quello che volevo capire normalmente si facevano perquisizioni presso il carcere di Santa Maria sì
Tutti i giorni o diciamo sporadicamente proprio qualche giorno venivano ogni tanto venivano chi veniva da voi ogni tanto
Gli agenti penitenziari drenaggi gli agenti che venivano a fare la perquisizione sì e diciamo e normalmente succedevano c'erano problemi durante questi perquisizioni
Vado a memoria sono in una domenica tranquilli all'acquisizione uscivamo Paul fino all'obiezione in tre entravano valoroso
Quindi per voi era così normale siamo non c'erano comportamenti al mio lavoro nei confronti vostri e non sono mai stati aggressivi agenti quando sono venuti a fare perquisizioni no
Lei è stato detenuto anche successivamente al solitarie si diciamo è sempre stato nello stesso modo l'attività svolta dagli agenti sì sì
Quindi signor negli le chiedo se conosce una stanza o è stato mai portati in una stanza per essere picchiato Morcerf mai successa
Se io le chiedo se è mai venuta una squadra di agenti re picchiarla o per prendere qualche detenute picchiarlo da parte mia non è successo però Diderot sono signori qua non so non possiamo anche a lei si è stato picchiato a qualche altro detenuto
Davanti a me sia stato da rivolta dire concesse come talpe partorito
Sì che cosa ha visto lei si intravedeva dato io stavo di fronte si intravedevano le grida cioè si sentivano le grida dei detenuti nel poi ci dicevano dai dalle finestre che erano stati picchiati però non posso dire robusto precedendo solo le grida
Ho capito quindi diciamo lei assentita soliti ricaccia giù le vele detenuti poi sta facendo bene se ci dicevano che stanno picchiando quindi detenuti Danilo si è affacciato dimostra affacciava da passeggio nostro grande il nido
Perché sono tre passi gite piccole uno grande
Quindi lei dal Tevere riusciva a vedere i passeggeri erano di fronte da quelli
Ho capito si vedevano le scale
Le scale del Nilo faccia una dose al Tevere
Lei ha visto qualcosa che questo non ho capito se Asor Rosa suo sconti Marzolo sentito ho capito nessun'altra domanda Presidente
Domande delle difese
Pubblico ministero Nizzola
Prego può andare grazie buongiorno
Gli altri sei anni
Presidente non deve perciò affetto al mese possibile ciuffo come la preghiera di prima Palmiro della poderosa se fosse possibile sentirlo per quindi cominciano a quanto soffoca il teste sì otto
E non passiamo chiedere segnalare
Ciò può sentiamo faccio
Tornato
Dunque

Spegnere il microfono
Dove
No
No
Convocare se riteniamo
Perché abbiamo bisogno di del consuntivo del verbale
Satriano sospendere qualche minuto nell'attesa di questo arrivo perché le traduzioni non sporgersi sempre questo genere rigenerato lo devono portare fisicamente né qui
E
Purtroppo diciamo animata ci saranno saranno accertate un aggiramento fatela con gli allenamenti ma che non portano in ordine a valere la pena non ma pensavo che sappiamo che quelle se necessario attenersi i tempi tecnici
Un po'vuoto quindi
No
No
Cioè
Cioè

Grazie sì
No
Ecco
Ma
Ho
No

Sì ma
Aprire
Letto
Allora
Della perizia da Dio allora si
No no non è se no anche prima di farla entrare Anna
Sì era ottimizzare i tempi perché queste attese così sono veramente diciamo
Inutili però sta arrivando
E
Chiede quindi chi stiamo facendo entrare non si sa Ciocco
Queste cose qua
Scherzo
Esatto
Se il
Allora
Ciò fa da chi era stato richiesto quindi
Andare va bene anche dall'avvocato del Savonarola presidente io prendo atto che ha l'avvocato Salzano era uno dei quattro testi dell'avvocato Salzano che però non vedo e ora dice sostituta processuale io ho mandato un messaggio
Ma moderata il segretario sessuale e anche parte richiedente quindi ci sono margini no allora dico Atac capisco mi rendo conto che allora prego dica anche fare le sue generalità complete ok ciò Fortugno
Otto preso dal settantasei San Cipriano d'Aversa
Bene lei ed è qui è citato come testimone quindi ha un obbligo di dire la verità sì io l'ammonisco sulle conseguenze penali della testimonianza falsa o reticente ok legga quella formula che ha davanti ok consapevole della responsabilità morale e giuridica dei giudizi giuridica che assumo con l'aldilà dispose la mia di posizione deposizione mi impegno a io tu dirà capito la verità e a non nascondere nulla di quanto egli e concesso di quanto è a mia conoscenza conoscenza sì c'è lei deve e rispondere dicendo la verità sui fatti che conoscete questa è la lì legno che sta assumendo sì prego avvocato Avenia produrre signor ciò fu salve sono l'avvocato Avenia difensore di di Acampora Bruno sì
Senta signor ciò furioso per lei il sei aprile dove
Era detenuto tracce di Santa Maria in che reparto che seguirono ivoriano Miro e portoni prima sezione si prima sezione sì
Lei sui fatti per cui del processo reso dichiarazioni no no
Pensato mai sentito dalla PG dai carabinieri no mi hanno chiamato però io non gli ho detto niente perché non c'era il mio avvocato ricordano così va bene
Senta alberi svolgeva attività lavorativa nel senso angosciarsi lavorava in cucina quindi per la cucina del Nilo sì
Se lei ricordasse dirlo il sei aprile del due mila venti ha lavorato sì come con loro
Ricordo il turno di lavoro sì
Perciò Lupu indicano che ho fatto sette undici poi è venuto un collega mi è venuto a prendere in
Istanza verso le quattro materie cercasi Innocenzo andato in cucina sul quindi alle quattro Leszek giustifica nell'ultima alle dice mi è venuto aprendo un collega
Era come l'arbitro viene lavorato o un un agente di polizia penitenziaria Gorizia ha una certezza residenza
Ricorda il nome di questa gente per carie nominino i cognomi no banconote Nicholas stava nell'istanza richiede casino mi ha prelevata ne porta di un per caso l'opinione degli il cognome sul record e la gente Nardini colà sì sì sì
Senta se lei o ricorda dove era posizionata la cucina del reparto Nilo all'interno del reparto sì seguendo avvolto la tenerezza della scala destra sì
Prima di arrivare il percorso che lei fa dalla prima sezione per arrivare a in cucina si è un po'o ricordo prima di arrivare in cucina quanti cancelli ci sono
Allora c'è il cancello a Giovanni no non so mi segnalarono turbe salgono le scale sono altrove un cello e poi scendi oltre cancello sancisce il principio
Senta lei conosce l'agenda Acampora Bruno come
Sa dove lavorava in cucina convincente
Quando lei è arrivato presso la cucina del Nilo detto intorno alle sedici la Campora pure la presenza in cucina senza indugi
Non ricordo una vedi corda più o meno a che ora è terminato quel turno dalle stando vicino a voi lasciamoci abbiamo fatti nel passato in cucina pensiamoci terra verso le sette e le dieci meno un quarto
Io e lui proprio non siamo saliti sui sulla prima sezione abbiamo consegna di pasti quindi insieme ad Acampora alle sette e un quarto il gioiello nel senso che ne indica tre o quattro sì
Tavolo di fare in cucina
Senta lei ricorda se dal momento in cui è arrivato in cucina sì al momento in cui voi
Sì Tushi dove sono sette e un quarto
A a consegnare i pasti il la Camporesi ma sto sempre in cucina con lei siamo andati lui sopra abbiamo fatto il giro della prima sezione enti Preziosi che ha fatto il giro abbiamo Antoniani Bastia stiamo dando in cucina e basta
Sì no dico lei ha detto che arriva dalle sedici e quindici sedici scusate mi scusi
Ha detto che è rimasto fino alle sette dice tu quarto per preparare i pasti dalle sedici alle sette l'anima fino al fine lui
Fermata dalla dall'inquilino le già stato già stavano di norma sì lasciamo stare il sei aprile di norma quando voi lavoranti arrivato in cucina si vi è un solo a gente presente
Sì ce n'è solo uno switch sono uno solo sì il pallone come voi potete accedere liberamente a al ai coltelli o altre utenze di appuntiti altro penso insomma a Fiumicino sì sì li possiamo prenderò sembra su ordine della Cundari ci ci controllano tutto sì quindi e l'appuntato che deve andare orgogliosi sì quindi la l'appuntato essa per forza in cucina quando voi usare questi cortei quando chiedemmo allorché le dannose perfetto
Quando termina il turno sì e voi riconsegnate poi tutti gli utenti di coltelli alla gente lui deve fare qualche operazione una conta uno che si rimane con leggi facciamo tutto questa conta poi contrordine tutto a posto hanno ci fa andare su che c'è qualche è l'ultima legge così fatto il controllo di tutto questo Robert a quindi quando poi voi andate via dalla cucina equiparabile alle suore di cucina per fare il controllo di Rino però se si
Senta all'ultima l'ultima domanda ricorda se quando insieme a lei quel giorno vi era qualche altro lavorante sì eravamo quattro C patto lire soffoca
Era che Toschi che è uscito adesso mercato non colombiano è uscito acque c'era cinese già Chianese Giampaolo chiarisce Ciampi però quattro sì
Senta lei il fratello diciotto circa Cipriani sì nessun'altra domanda Presidente perenne
Sì signor diciotto sono l'avvocato Castor si allora le volevo chiedere quindi lei iniziative ha visto entrare degli agenti nel nel reparto Nilo quando è successo il casino
E dico quando è successo il casino che sta in cima setolose e che cosa ha visto Francesco vis comica se ne vedono Matarrese
Cioè che è fra i successi casino si chi è chi non li posso riconosce perché non riconosco il sergente che c'erano i gas
Ho capito quindi lei ha visto degli agenti con il casco che si muovono nella direzione ma in quale sezione o dall'ottavo al primo soffio se si sono li ha visti salire per le scale essi perché io sto Giulio De Quarto del cortile segreto quando una dose
Cioè lei e giudicare parte del cortile c'è Josefa sulla prima sezione sì tra la terza e la quinta stanze le scale per salire sul silenzio
Quindi lei ha visto salire questi ha visto salire chiesto falciato dalla finestra con successo i casinò sono giura al cortile si
Ho capito e quindi diciamo dopo sì nella sua sezione sono entrati questi agenti io quando sono andato loro mi ha teso un un appuntato e mercato giudici insomma quindi lei non era in sezione quando sono entrati questi feroce c'è sincera in sezioni
Senta e questi agenti contenuta antisommossa ma lei li ha visti anche gli agenti di Santa Maria no perché sono Twiga stesso preavviso soltanto agenti con i nastri
A lei ricorda
Ha già gli agenti di Santa Maria che appartenevano al reparto Nilo io di consumo che si si riconosce
E diciamo in quell'occasione non li ha visti non ha visto nessuno a maggio e parto dove i casi terremoto questa puntata è venuto a tal punto avverrà un vicino al secondo punto lì appese le foto del Duce
Ho capito e lei conosce anche un un agente che ha detto a a alla spesa
Sì sì
Sì ricorda allora io lavoravo diverso di affondare che facevano la spesa volto volitivo e quelle del reparto Nilo e c'è un universo mortificante ogni due-tre mesi ricambio un gioco verso ho capito lei il giorno sei di corda se lo ha visto
Gli appuntati sino al reparto salotto che cascano tutte
Non la rissa va bene quando è rientrato però nella decisione visto che lei a un certo punto è andato via
I detenuti gli hanno raccontato che cosa era successo ma che l'esordio del successo uccisa i casi per i successi e che cosa Perosa venduti quando lo sono il successo
Diciamo sì e ci vuole dire quello che ha saputo lei si siano diciamo
Che pagano io non ho preso Mazzato Lopes però sono stati picchiati detenute a norma
Ho capito da da persona personali Santa Maria non penso di non dover casco lungo riposo riconosce non lo so ho capito quindi lei sa che sono stati richiamati dal personale Paolo casco Paolo
Va bene
Dopo che è finita questa operazione finisce è passata l'infermiere nel nel sezione euro perché dovrei vi lavorano enorme nelle stanze etico nella sua stanza da un'istanza però perché sono molti no
Non è passato un infermiere alla mia stanza no
No ma non prendevate Terapia per questa non è una Renault Adriano no nessuno di quelli che stavano non sono no nel suo uno quindi diciamo ma lei da Visso nella nella sezione passare l'infermiera non lo so perché spostando
Ho capito nei giorni successivi forse non serve si sono passati ci sono state delle limitazioni non mi hanno consentito di andare a fare le visite
Io non ho ai bisogni divise e questo non lo so
Ne posso sapere se qualcuno che sto qualche viso non lo so ma diciamo lei stava era stanza insieme ad altri deteniamo un Tibet nella mia stanza e normale bisogno di riso non ce n'è bisogno
Ho capito quindi nessuno di quelli che della mia stanza nella sua stanza avuto bisogno del medico e quindi diciamo nel invece invidio colloqui le videotelefonate
Gli abbiamo fatto sì le avete fatte io l'ho fatto sì verrà fatta ricordate se erano tutti i giorni le videochiamate o se c'erano dei giorni non ci hanno obbligato abbiamo fatto se loro avevano fatto sempre
Avevamo un orto settimane sembra richiamare quei tempi sì
Una volta si settimanali con o uno o due non mi ricordo li facevate con gli agenti della sezione o venivano quelli dei colloqui verso notorio parecchie puntate venivano erano ogni volta cambiamo qualcuno non so adesso e da dove venivano no
Ma diciamo voi ricordate che c'era il periodo del colpite no
Che in quel periodo voi non facevate più colloqui visivi sì e quindi apposto dei colloqui Rizzi facevate le videochiamate è così quindi diciamo a voi non vi ricordate se veri venivano quelli che vi facevano vari colloqui visivi presso la sezione
Allora c'erano qualcuno che a volte qualche giorno qualche cosa collega della sezione abbattere altre persone non so chi da dove venivano anche col decreto i facevamo sempre sì
Avete parlato con altri detenuti di quello che era successo il Sic il giorno sei aprile io non ho parlato con nessuno perché ormai la cosa è successo
Però parlavano delle persone a lui successe non era successo e che cosa dicevano che era successo in senso vedere è stata picchiata questo dichiaro ma lei ricorda che è andato anche in Procura io essere sentito se io sono stato chiamato sicurezza la magistrale sinonimo delle domande ad Ameno io l'ho dato io perché non mi hanno picchiato dicevano che non ricada meno
Ho capito quindi diciamo lei non ha risposto perché non avevano picchiato lei non c'era bisogno di sport ma sax se ci sono stati altri suoi altri detenuti che sono stati chiamati a ritroso non lo sa
Io però volevo chiederle nel carceri Santa Maria le ha mai sentito parlare di una cella zero dove venivano picchiati detenuti
Non c'è verso sud undici arresto quando emessa non c'è mai stato un'ascia una stanza dove venivano delle stanze vuote però
Costante vuote abbandonato e lei ha mai sentito parlare di squadre di agenti che andavano a picchiare i detenuti male mai fatto non l'ho mai fatto io non ci siamo mai sentiti
Non l'avete mai dal due al quindici come sempre mai sentito e lei ricorda e gli agenti
Chiede lavoravano nel reparto Nilo sono mai stati aggressivi Nenni post no no no no no no sempre dopo se rispetti disperso non rispettano di rispetto però sono sempre stata duca tutti quanti
Ho capito lei riconosce qualche agente del reparto Nilo in aula in alto ci sono o meno si si leggono sbarcato del Volturno costa cioè l'appuntato Rizzo consigliere Covi tredici tre quattro e confuse
Quei di tre mesi scusa che vi come dire
Questi tristezze di consente se si può andare atto
Che quindi diamo atto che si possono andare in piedi sì sì siede al Senato sono queste le persone anche lei ieri si riconosce cerosa prodotta dal Brasile santi sì via date l'indicazione dei nomi accusato di dieci allora
Carmine Antonio Pancaro Gabriele e Gaudiano Giuseppe

Sì dell'università
Ciò lavorato come una persona

Quindi diciamo lei mi conferma che non non hanno mai no posto in essere comporta né nei suoi confronti nei confronti degli altri detenuti per
Sono io no non ha mai fatto quando speso undici anno salvo educate son sempre rispettoso ogni volta che leggo cosa avrà a disposizione Sandokan dei lavorativa
Lei ha speso della dato della regia delle domattina si si lei ricorda si sono state fatte delle perquisizioni presso la sezione
Quel giorno no quel giorno generale Claudio Graziano perversioni Fammoni Pamela di falsi
E venivano ispettore di sorveglianza non riconoscono onorevole Oliviero ammiratore no nel corso delle perquisizioni sono mai stati aggressivi agenti normale no
Nessun'altra domanda Presidente
Le domande signora senta avvocato Orazio di nome un giorno zero zero giusto una precisazione lei nel corso della sua detenzione avuto anche modo di interloquire di parlare con l'ispettore del reparto
Sì lo riconosce ispettore del patto scellerato che messa da prendere non occorre
Era ispettore MMS dovrà in cucina si che era intervenire eseguire con la sua dotazione erano in cucina si perfetto se possiamo dare atto che riconosce riconosciuto l'imputato nel saranno al riguardo le volevo chiedere
Quando la ministra lavora in cucina ho compreso ma medievali interlocuzioni che le ha avuto l'ispettore del reparto l'ispettore come si è posto nei suoi confronti adeguato sempre quanto ricorda anche un episodio che lei ebbe un'incomprensione
Con un agente checché intervento fece l'ispettore se si si
Allora un giorno stavo andando al passeggero e mi ricordo bene
Sono andato a passeggio io stava la terza sezione e c'è un fratello di una sezione e come al solito andare a passeggio in mia
Appoggiati sulla guiderà parlavate un mio fratello per salutarlo è c'era una fondata che mi ha volevo fare un rapporto dice io non potevo andare Riva ispettore mi ha mi aiuta perché se non si fa nessun rapporto Cioffi
Non so se mi ricordo va benissimo presente io un attimo anzi possiamo solo dare atto che ha riconosciuto l'ispettore Mezzano imputata Zanolini hanno attirato
Domande sì sì posso presente grazie avvocato già produce difensore del Di Monaco Giuseppe sale successo per quello che è stato una cosa il lei il di Monaco lo riconosce sì
E chi circostanza avuto modo di conoscere dimostra perché a volte fanno dei turni in cucina Nilo avvolte nei valori avvolto la Campora Oporto acquattata Rollo io non ho
Perché lavora sembra opportuno se quindi ok di la appartiene cucina fortuna vicino al tema del carceriere ora l'abbiamo visto a Porta quando passava nei corridoi qualcosa a volte veniva barattando i caffè che lavora pare che dopo adesso consortile lento
Però l'ho visto molto così perfetto grazie Presidente
Prego grazie scusi senta curatore sino soffre solo se avuto modo anche di conoscerlo sull'edizione comandante dell'istituto la il comandante
Con tante sarebbe Camarda nel Nilo o dello e comandante dell'istituto
Chi di loro giù qualche volta ho visto
Penso che stiamo andando Isildur provvisoria già mai avuto buongiorno e buonasera convochi rispetti crea Stabat comandante che lei sappia il comandante si sua conoscenza se diciamo come se esposto nei vostri confronti una serva ad esempio come al solito
Va be'non ha perché unici come chiama dovesse comportare dovrà
Non ho altre domande sia se solo dal reato e riconosciuto riamato
Nessun'altra domanda giudice presente prego
Prego avvocato Costanzo grazie
Volevo capire una cosa socio forse lei ha detto che gli agenti che diciamo lei vedeva picchiare gli ospiti detenuti avevano tutti i caschi serie solo quelli con i caschi per picchiavano i detenuti
Sì perché sono cose così sì quanti quanti inevasa venerata e lei ha detto che quelli che avevano i caschi non erano agenti del no no ha detto che si non ho capito che cosa lo ha detto ha detto quei casi non so chi sono ai l'ho detto che non era già di Santa Maria
Ah va be'quindi non no cioè non non può dire perché non li riconosceva politica le cascate e quindi non sa discrimina cioè di distinguere quelli che avevano i caschi normale mica posso vedere che c'è sotto una sponda perfetto ratio non c'erano altri segni indicativi che diciamo sulle divise
Che diamo tempo che non c'era nessun allenamento di discuteva quindi lei vedeva solo quelli dei caschi che picchiavano però non sapeva chi erano se erano agenti esterni interni così grazie non ho altre domande
Grazie al presidente posso solo avvocato Barbato sì prego Buongiorno signor Ciocco sono qui davanti alle se guarda dritto dritto ha concluso il suo Giorgio le volevo chiedere questo lei nel corso la sua attività lavorativa presso la cucina della reparto mi l'ho avuto modo di conoscere un appuntato che si chiama vitale Francesco
I nomi non li so perché purtroppo non li posso sapere proseguimento delle persone non residenti io non sono stati in toto non lo so
Una di nove delinea bocciato una fotografia praticamente già prodotto in attività ma era già nella sua lista testimoniale nella sua lista armonium era la destra no ci mettiamo a fare le esplorazioni diciamo ma ne consentito in questa sì ed è un riconoscimento fotografico peraltro del tutto informale e atipico
La sparatoria con la quale abbiamo abbiamo ceduto per l'indagine Oliva si in danno anche in fase dibattimentale ai testi di PG forse
Allora stimato una scorta di un'attività che era stata compiuta già in fase di indagini minimo di un centro fa va bene non è ammessa la sua domanda altre domande in assenza di riconoscimento
Domanda era procura
Mi scusi Buongiorno chiederle lei era detenuto in prima sezione ha detto sì compiere in cella o stranieri voi non mi non mi ricordo conteneva un incendio chi quanti eravate quattro fatto tre stranieri
Che non ce n'è marocchine si si ricorda neanche il nome di battesimo uno perché nomi strani araba tre marocchini quanto tempo che era detenuto in quella cella con loro abbia io sono stati in quella cella setto otto anni però ogni tre mesi un mese cambiavano del ora tutto qualsiasi casi restano tre straniere solo in Italia senta mi scusi quando è successo il casino si tagliava il sei ovviamente lei stava in cella sì Sanchez che mi dice esattamente cosa cos'è accaduto
Avvocato e stare in cella stava ossa sono tornata alla Opicina standard entrino in stanze erano S tre tre e mezza sì e hanno chiuso tutti ho visto ho visto molti sentieri Casina restano saranno queste persone
E poi io nella mia cella faccia pure da aldilà dal passeggino se qualche e cioè delle persone con nei caschi esige solo sette esami candidano spetti mesta una di delle persone con dei Tassinari parcheggio Juan più o meno quante erano
Le persone e parecchie non soltanto novanta erano tante viene eletto il corso delle scale e poi ha sentito anche il casino contemporaneamente benedire perché l'evasione di lama Roma che esca sì l'ha sentito nelle botteghe reale danno no
Che in genere delle note sentiva le urla e ma venivano dalla sua stessa sezione
No insonorizzato devo quando ingiallite al quale sta nel cortile si sentivano dalla sonori potenziali Vandana cortile che da noi si vede quando va a Cortina
Come dire quindi mi scusi faccia capire se Salmezza nella cella vedeva che cosa vedevano dei detenuti che scendeva verso i passeggeri
Che lei guardi richiamo dove da dove li vedeva questi detenuti che che bensì perché giù dalla finestra oppure dalla finestra mesi che alla fine la faccia della sì opere quindi stata fronte parcheggi la sinistra dagli dei per diversi seggi e vedeva che li picchiavano in che momento scusa spiega non rendere ammirarli dalle bastonate quindi c'erano le persone sì anche al alle vicine per passeggeri sì come no vedeva Chirivì interno dei passeggeri come dei passeggi cosa accadeva agli atenei che dopodiché attribuita la passeggi rimanevano la ho capito senta e quanto è durato più o meno questo questo durata persone allora verso le quattro e con la chiuse le celle tre mezze le quattro e fino adesso è sempre dura un paio d'ore nelle lei ma mi ha detto che una una gente venuta a prenderlo in cella c'erano anche i suoi dice Rigon compagni di cella segmento senso storica di dormire con valigie adesso son stati picchiati quando quando io sono uscito allora lamentata un'amica
Quindi praticamente verso più o meno verso le quattro quindi quatto quatto di quattro metri cinque S sì e quindi per i quattro diciotto quattro cinque sono entrate nella cella sì
Un ispettore che non si sa ricorda chi è che va be'no NI nome non è rispetto ai nove Nicola Nicola Notarnicola sì la la prelevato la sua relazione portata giù e sono entrate altre persone Arcella sì
E hanno picchiato i suoi compagni denso di Siino il bastone si che stavo giovane commi così come fa a dire che mi hanno picchiato invece come rimaneva la prima avanzata c'era pure io l'hanno picchiato marocchino appena delle uscite sì come l'hanno picchiata col bastone no
Ne intende uno spola German Vianello Baganello nere sono casi quindi ma avevano i caschi questi risultati ecco lo scudo si conosco e quanti erano che sono entrati nella prima ce ne sono da tre quattro delle entrate tre e poi stare nel corridoio una ventina di più pure in salette da per tutto sta perfetto quindi c'era una c'erano anche venti per penna ventinove non voglio morire c'erano anche altri versanti detenuti sono i corridoi in quel momento come no tutti picchiarsi come no
Quindi cerchiamo sia quando usciva dalla stanza e quindi lei l'ha visto proprio no io quando stava allora
Quante rende corredo che Occhetto io sto a destra
Sì ok sì parto dalla dodici e finisce lo si qualche sì
Sono venuto alla ognuna di Forlì-Cesena ok sì arrivano i cieli dichiaro fino alla saletta e quindi l'ha visto lei questa cosa mentre io vado usciva fuori sono c'è da osservare che l'ho visto ho capito quello che giudica sì quindi quindi praticamente sta parlando di quando le bare in cucina si sono sopra di sì sempre quattro mezzi quatto quatto dice quattro meno cinque verrà ho capito senta durante il tragitto per andare in cucina dove si trovava in cucina mi scusi giù al piano piano si è giocata che scade affatto ho fatto le scale delle guardie e c'erano le guardie sembra coi manganelli ma non mi hanno picchiato
Quindi non l'hanno picchiata lei ha era accompagnato qualcuno allora il dato questa condanna sì ha detto ciò finezza andare giù sì che io ad Atene a chiedersi ok che ne dice che noi da chi vuole andare in cucina che si erano ridotti ulteriori che cui chiese in quale piano stava settima sezione Salvezzano Pacenza tredici un'altra chance si tenesse scusi di nome Giampaolo Giampà sagome Innocenzi e quindi praticamente l'ha lasciata sulle scale delle guardie la fondate nel fatto scendere fino a portoncino di via lasciato sullo scadrà guardi e poi se ne è andata a prendere Chiarenza sono andato sa solo giù e quindi sceso da solo si insomma non non ha avuto un problema discendendo nessuno mi hanno detto ciò fu che ci fai qua ciò Foa che ci fai qua detto avviando allora in cucina detto vai su Vinovo giù non può entrare se quei sta affondando e questo Nicola dice no ti accompagna in via Maniero Luigi a quindi praticamente la noi fatta risalire perché non potevo cioè non vi fece nasce ma Nicola poi l'aiuto le è risceso con lei insieme a al Chianese oppure da solo
Rimane la Mariangela ne sopporta la Chiesa si salgo scusi quindi praticamente non ha prelevato Chianese sceso colleghi insomma no sì sì sì sì sì sì così quella persona che l'ha detto Cioffi che fa lei torni su non so fa ha detto che ci fa il gioco
Ah sì sì no no perché ha detto era vero o non vero no non farlo lo conosceva non lo conosceva no no stavo e vagamente questo problema mi era sembrato avesse detto che l'ha chiamato per nome capisce questo ricco quindi va be'quindi sbagliato nel senso ha detto soltanto di tornare su quindi può è stato compagna ATO giunge oggi dall'appuntato sì inerziale erano c'erano molti agenti Bossi & Amanda e da dal primo piano una decina di agenti e si setto otto dieci
Ha incontrato qualche altro detenuto che scendeva no non è un organo ha fatto centrale sono no solo ieri lavorando vicino
Capito
E quindi poi è arrivato in cucina sì
Dalla cucina sentiva qualcosa rumori urlò perché spostando in cucina sta importo rinchiuse stai poi Casini della dentro questo no aveva modo di vedere fuori tono c'era una porta già cose grosse novità ho capito in cucina mi scusi se la sua Campora
Sì c'era Campa sì Acampora è quattro detenuti si e è arrivato dopo allora da oggi quando vado al giovedì
E quindi è rimasto dalle quattro fino sino era sì alle sette meno dieci abbiamo fatto il pasto
Celebrato il più grosso per i detenuti siamo andati all'Alhambra solo l'ascensore se devo portare in prima sezione abbiamo fatto questo vasto e siamo Donaggio solo la prima sezione
Sì perché ognuno patria di noi sì
Avevo fatto uno detenuto Appiano diciamo sono qua andavate tutti contemporaneamente dei carrelli o foro uno per uno con una cioè prima andava lei si era andata via Polidoro da condanna Raniero ti faccia venire andava lento ma se sei un carrello tornare in cucina è salito al potere Saliom alto secondo piano eccetera sì così ho capito senta quando approva distribuito i bus il pasto
Quindi mi ha detto che erano senza che lo ripeto che orario più Minale sexy che dice che non lo dice è l'orario simile a quelli precedenti ora più tardi concreta per quindi normalmente a che ora viene distribuito i vasi verso Dida mezzi meno dieci cinque cinema infradito secondo il tempo dall'equatore quante volte ne abbiamo vinto quindi aveva tu ritardo si di un bel notevole assicura e quindi ancora più ritardo le altre
Sì sa se ci sono andati anche gli altri e porta di pastine penso di sì perché son salito qualcuno superava già quattro rappresentazioni vaste non l'ha presa
Dice dalla sua sezione nella maggior parte una persona no no non è che sono ha capito per quale motivo nel sorpasso lei e nessuno voluta ha capito per quale motivo nessuno purché non gli andava di mangiare ed è successo mica mangia
Perché perché ci spieghi quello che era che era stata picchiata perché sono stati richiamati
E quando le ha portato il passo Nova da solo con oppure usando la gamba a fianco Frasca poi dopo è stato quando ha finito il passo è stato chiuso in cella di nuovo le disparità sono da giù abbiamo fatti lavaggio tutto della cucina tutte sondato solo in cucina stanza conti stanza vescovi poi né i passi normalmente i piatti che li ritira
No noi andiamo dei avvicina le eccellenze l'allocazione degli attivi danno da mangiare ok quindi va capito con l'innesto così senta quindi è ritornato dopo aver punito cucina verso che ora c'è congedarmi sonore qualcosa
Verso le ore o era otto otto e dieci e tornando sempre ha fatto la scala dei delle guardie sì semi accompagnato sì non mi ricordo se la scuote quarte normale però mi accompagna l'Alhambra sì c'era qualcuno interno stava ancora in giro no leggerlo andati riduttiva
Anche quindi anche quando le ha distribuito il cibo non c'era nessuno no colpito sicuro di averla distribuito alle alle sette come naturalmente sette diretta in parte questa
Mi scusi volevo comprende una cosa perché l'ha detto delle gli ho fatto una domanda i giorni successivi anzitutto Julie successivi continuata svolge il suo ruolo sembra semplice sì ha cessato la socialità giugno successivo non c'è stata società sì che faceva da questi desideri l'onorevole Ceroni Cesa nuvole guarda sì
C'è stata si faceva la socialità giorni successivi andare Valsecchi
Ho aperto la sua vita non i passeggeri non so che voi di naturalità abbastanza da socialità la frittata saletta si cela sì ci andavate no io no no no non perché la neve dalla cucina saranno in grado di stanza
Quindi non è che non ha fatto saletta sa se qualcuno ci fosse andato fosse è stato impedito
Qualcuno ci andava sì sicuramente lo saprà scelto pupazzi perché li vedeva sarda la stanza e normalissima quindi li vede contrasto di fondo di far alla stanza tre e c'è la saletta dell'ultima di fronte alla uno ho capito quindi penso che gli attivisti senta i compagni di cella come stavano quando quel torna io noi compagni suggella vi sono stati chiari risale come sta è che mi spieghi ricevevano cena dei lividi sereno a Roma
E dove è intorno al corpo come ma ne ha fatti vedere anche con lamentavano sì
E mi hanno chiesto di essere visitati no paese nove ma è una paura perché mangiavo da sosta distanza che Angelo Cera Cambiasso a distanza ma hanno chiesto qualcuno di essere visitati
Penso di no pestati santo non ce n'è una che se ne sono e non si è stupito di questo fatto no non fossero non stranieri non lo so come dicono loro sì
Ma parla un italiano che si del personale
Parlava si faceva capire però non è che proprio parla l'Italia
Escono libanese marocchina visto che lei è un po'un po'più diciamo era più sicuramente più a sette l'altro per la lingua segna un mondo sapeva comportarsi perché non le ha suggerito di farsi perché pensava che io voglio andare amico di Faramir lacerazione ottobre avviso verso e da quanto tempo è che deposito sancito e undici undici anni che secca stufata né da voi presentata nello stato no se lo Stato dal due mila e quindi ad un Alonso saggezza emessa appoggerà va be'la sua pace preso con la questa cosa qui dal trentuno marzo due mila e diciassette nel sembrare una sezione sì semper nero sta si sente quand'è che
A fare lavorante in cucina allora penso dopo otto nove mesi ha fatto lo stop lo spazzino poi portavitto dopo un paio d'anni parla e che fine sta adesso sta al detenuto in quale le fa l'articolo ventuno sono semilibertà
Altri momento sempre sempre nell'oppure altro no nostra fuori all'esterno esternato estrae un paio di scarpe fine penale io ero settembre due vengano libero ho capito quindi una una pena abbastanza sì significativa senta mi scusi lei ha avuto modo di incontrare voi solo per loro
Cipriano Cipriano Lomi si risenta ogni mese si faccia vedere ogni mese sono hanno nostro diciamo dopo il sei aprile l'anno partirà una volta da carino
Quando l'hanno portata carino sì quando rispetto al sei aprile e dopo una quindicina di giorni penso gentile non in quei quindici giorni fino al contrario
Sì sì come no dove passeggia siluri quando scendeva dalla dalla quinta sezione e io andavo a lavorare secondo anche se le scale si
Cioè quindici per ai passeggio pure contro sanno che i manager da poco io poco perché dove ho lavorato andava sempre in cucina quindi lei non fu non andava i passeggeri sono sette nuovi dopo il sei aprile dopo quando ha incontrato suo fratello
Io è la Ricordi giorni se lei con la incontrato interponevano come no nel se è preoccupato che potesse essere stato picchiato anche sul governo visto diciamo più no perché lui ha detto non è stato picchiato perciò fa e e quando gliel'ha detto quindi questa cosa comandava un'ombra sulle scale si quando i giorni successivi no non è il sito non trova tregua è Giorgio metodi per ogni cessione successivo che si se mi scusi ma si era preoccupato per suo fratello quel giorno eh come no
E non si era preoccupato dalle informazioni visto che lei sono poté avere informazioni più facilmente di altri
Io eh in che senso poiché so che era un lavorante va a chiedere ma noi non mi vengono solo di membro dell'Airbus europeo come prevedono allora io l'allenatore Titania donne questa disegni era successo Luca se esso è suo fratello sì ok quindi si è preoccupato di avere informazioni tra nove anche meno collocarlo no io stavo dalla prima sezione stanza dodici ok Luisa quinta sezione stanza dove si docet è stato mi chiamato appunto apposta ok quinario de parlato tramite finestre sì ho capito quindi ha informato così sebbene ho capito
Quindi parente non le ha raccontato di essere stato picchiato umani sostanza metodo no ma l'acqua c'ho parlato un po'di più rispetto al tutto a posto delle finestre internamente Lazzati parlarci queste cosiddette s'appostano giù delle mattanze opposti va bene è che
A tutti tutto a posto cos'è che richiedesse rifiuto di mazzate
Quando quand'è che chiede a suo fratello se di tutto a posto per un paio di giorni che lui stava sopra l'ho chiamato sì e che gli ha chiesto recita tutta forse sì tutto a posto coccarde ed è certa capito
Nel senso tant'è che non le ha detto precisamente che non era stato picchiato mi ricordo tre giorni dopo mi ricordo bene quindi altrove non prevedere fine sembra dalle finestre pure si io mi sentivo da Venezia ogni tanto manda dove andava a passeggio Antimo tramite le scale quando è andato messa discusso solo per capire allora allora se lei chiede sia mio fratello tutto a posto tutto politico Bondi che vi volevo sta benino bene è un'altra cosa e chi è e le ma ti hanno picchiato no si capisce va detto di no e basta quindi chi ha fatto l'altra domanda sempre attraverso le finestre nove Soriero quadrato sulle scale io detti anche ha detto no avanti quindi quello diretto in cui ci hanno detto tutto questo
Sotto
Precisa in manette l'avvocato il più possibile le sale eccellente c'era la polizia signor ciò fu sì sono l'avvocato di Felice buon pomeriggio
Lei ricorda che mi epoca successiva al sei aprile i detenuti venivano interrogati
Carabinieri da lavoro sì prego il collega maltese ma tra di voi parlavate Dini quello che veniva detto negli interrogatori questo no perché non ce lo diciamo Parodi io quando andava giù in cucina
Che io facevo sempre letale lo sa andarli a vedere delle persone dove andare sola magistrato ha parlato delle per ma lei non ha mai ha mai sentito detenuti che parlavano tra di loro di quello che era stato detto nel corso dei interrogano assenti risente sì
Parlano fra di loro perché io quando mi vedeva giù che andava giù sempre parlargli è chiara dirò è di ieri a questo che si successo sei le mazzate Canuto si
Ma lei ha mai sentito appunto di detenuti che si mettono d'accordo su cosa poi rimosso l'interrogatorio io pongo la domanda mentire di esame penso non credo controesame
Ce ne scusiamo meno distratta Sciamanna rimanendo molto suggestiva sia mai saputo di detenuti che si sono accordati su cosa dichiarare
Lei si oppone si svolgevano nell'istanza ha già detto che erano le tre detenuti non identificati che ha detto premiano le mazzate questo stato quello che ha detto
Va bene una circostanza specifica la domanda è ammessa
Ha capito la domanda o la riunione
Lei ha mai saputo ho sentito di detenuti che si accordavano su cosa dichiarare carabinieri allora c'erano dei detenuti c'erano e ci sono ancora adesso quando non sopportano qualche guardia cercando di butta lì fango addosso sia come ci sono
La lega ha sentito cioè usando parlare come no no all'epoca all'età di questi fatti
All'epoca di questi fatti lei ricorda di aver sentito una cosa del genere c'era qualche dolce circolano
Diceva che io voglio rinnovare quelle persone perché mi ha fatto del ma anche se o non mi ha fatto una domanda io non mi ha fatto una cosa si si voleva vendicare ci sono non ci sono lei
Non ho capito lei sa indicare Nuzzo detenuto che non ci sarà più la Milone sono partiti avanza non lo so però sentiva chiacchierare sì
Ma erano detenuti dell'opposizione al anche come si non ne ricorda nessuno
Va inoltre domande sotto
Domande solo un solo un chiarimento per terminare l'esame si iscrive economista perché non ho compreso bene quindi no no io a chiarire comunque l'avvocato definisce intervenuto situazione dell'avvocato Carlo così
A sua volta quindi in sostituzione dell'avvocato restauratrice ha chiesto l'esame
Quindi Nardi il Nardini colà il Nicola che le ha dette a me ha precisato tra trattarsi di Nardini con l'agente di polizia penitenziaria
Viene e dice a lei può scegliere la scende giù per qualcuno le dice ma restano cioè sale su quelle ritorna sì il Nardi
La riaccompagna giù si e dopo tardiva prenderei genitrice accompagna prima lei e poi risale su quando non mi ricordo però se mi ricordo comunque io mi ricordo andava giù
Onda di o meno ha fatto di società fondata non mi hanno fatto scendere genesi e compagnia
Però mi ricordo che stavo ritiene già come se non sbaglio siamo scesi insieme oppure è andato per me poi dalla perché noi non ricorda manomesso Maniero ovviamente ma credo questo volevo solo dire grazie però distanza un Bisanzio tecnico
Va bene può andare
Se ne può andare possono
Allora resta l'ultimo detenuto appunto che a due da sentire
Quindi chi è immensa e l'altro
Quindi Palmiero teniamo penultimo facciamo venire Chianese
C'è comunque è un'attesa anche in questo caso chiede assaggia qua va bene
Tema
Faggiani modiche e tessuti
Se il ministero da chi è stato citato ne abbiamo disposto la traduzione giusto era uno dei detenuti
Di cui abbiamo disposto la promozione
Va be'individuiamo un attimo da chi era stato indicato
Presente in un
Considero buonasera comodi
Era ci deve essere stato segnalato anche da ultimo perché altrimenti non avremmo né ne avremmo disposto schizza teste arista di tornato era sicuramente ma c'ha rinunciato
La risposta
C'ha rinunciato
Quindi non c'è interesse a sentirlo
Per Jesus chiedo soltanto di controllare nella eventuale di di dall'avvocato Salzano però lui mi ha detto che doveva citarli per la prossima udienza del mercoledì
Sì ma al di là della citazione qui abbiamo fatto la traduzione l'avevamo detto che oggi avremmo proceduto alle traduzioni delle persone appunto è stato detentivo
Quindi l'avvocato Salzano
La basilica anch'esso nome e cognome dove e quando è nato Chianese Giampaolo nato a Napoli il due due mila novecentottantuno
Silletti è sentito come testimone s'impegna un obbligo di dire la verità e ci sono conseguenze penali in caso di testimonianza falsa o reticente legga quella formula di impegno che c'ha davanti
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia
Deposizione mi impegno a dire tutta la verità a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza sì
Allora lei sostituisce l'avvocato a Sarzana farmaceutici mi butto fu giudici produce un vivavoce provo a contattarlo io
Va be'però non è questa la modalità rosso suonatore generalmente non tutta una buona la disponibilità sempre del mondo non l'abbiamo fatto precedere che uno gioco alla sua
Allora mi diceva che si è liberato il testo avendo Massimo preceduto il cui se urto porta dentro c'è una persona proprio resta seduto qui davanti a noi la Corte può attendere nove costruiti evidente conto anche voi no e ha detto il seduto in aula gli era detta era presente la scena
Internet
Facciamolo accomodare un attimo nelle eccelle e dietro
E quindi questo non lo possiamo sentire l'altro non lo possiamo sentire quando nascite comodi militerà non se ne vada Pubblico ministero perché affrontiamo il tema di Dervio
Nel senso che la corte ha recuperato nel tempo tutte le richieste che la difesa aveva sottoposto depositando delle memorie relativamente sono realtà richieste di espulsione io non so se l'ufficio dell'ANCI pubblica accusa
Ha avuto di volta in volta modo di confrontarsi adesso per avendo contraddittorio su questo punto di controllo diciamo non abbiamo ricevuto richieste di inserimento di messaggistica
Dovevamo questa integrazione Broggini solo Giorgio professionale razionale forse post la corte aveva appunto preso appunti relativamente a alcuni aumentati
Che erano emersi la cui rilevanza erano era emersa nel corso
Gli atti istruttori
Allora per quanto riguarda se l'avete redatta per iscritto collocarla costruiamo anche sottoporre in visione mentre voi vizio nate questo sottoponiamo in visione alle difese invece la proposta di inserimenti ciò
Saluto sospendiamo l'udienza per qualche minuto così vi consento di guardare con un po'di calma
Perché voglio dire sinceramente se riusciamo a oggi a conferire l'incarico al perito medio se vediamo che questo non glielo so che sto sbagliando ad anticiparlo perché già si diranno non riusciamo si rinvia
Ma se dovesse esserci un tempo più lungo non lo facciamo aspettare oltre questa era l'intenzione quindi e chiederei cortesemente alla procura di mettere a disposizione delle parti diciamo queste integrazioni che hanno volti
Il sottoporre ad oggi
In modo tale sospendo sono le tredici e trenta sotto rissa sapendo no sospeso per del momento e per quindici minuti per farvi visionare questi atti e poi vediamo di fare il punto
Di prendere
Presidente può dare atto dell'Ati interventi avvocato Salzano Bernardini con la fine grazie
Dunque
Volevo chiarire un attimo una questione da Dio per comprendere se oggi si può conferire l'incarico oppure no
Quindi le parti che hanno preso visione diciamo delle rispettive richieste
Per quanto riguarda il Pubblico ministero le richieste della volete cominciare qualcuno è già pronto che vuole intervenire
Al Pubblico ministero le richieste diciamo di espulsione
Microfono presento il muro
Per quanto riguarda la prima di Colucci
A memoria è stata intercettata trascritta
La una con delle conversazioni rilevanti parla di conversazioni intercorse tra l'imputato utenze la moglie non è chiaro qui se si tratti di
Intercettazioni ovvero conversazioni linciato perché non è chiarito
Ora
Nelle
Ma rimani sempre lei charter sia sì allora per quanto non le conversazioni al senso qualche indicata così spunto le conversazioni intercorse se con l'utenza
Diciamo tutto in blocco non è concepibile insomma nel senso che ricordo che ce ne sono alcune rilevanti quindi è chiaro che dovrei riguardare tutte perché è un'espulsione in blocco non è non è
Non è ipotizzabile allo Stato
Questo è chiaro che molte conversazioni possono essere rilevanti vi è un tema che per guarda tutti peraltro che quello della
Della presenza o assenza di comunicazione questo era un tema che è stato opposto nel senso di al generale così rispondo anche alcune altre
Perché questo se non la condotta abituale avendo già ricostruito che come anche dall'assenza di comunicazione si può ricostruire la presenza all'interno del carcere visto che sono inibite
E il l'utilizzo del per telefono e addirittura il portare sei col telefono in carcere
Quindi praticamente nel momento in cui dovessimo trovarci un'assenza di comunicazioni totale gli è la difficoltà di comprendere se si tratti di una giornata in cui la persona non è in carcere ora in carcere per cui anche la conversazione
Rileva per la presenza in loco cui stiamo parlando di condotte diciamo che sia si svilupparono in un arco temporale tra quantomeno tra il cinque aprile
Ma subentra anche lei evidenzia diciamo adesso riguarda le sotto il signor fino di una richiesta di espungendo certe
Il contenuto di conversazioni che possono essere diciamo di carattere personale dati sensibili eccetera
Resterebbe comunque il dato storico punto gli andò al contenuto della dello scambio di comunicazione diciamo resta il tema del del dato storico del contatto ad una certa ora con una certa persona
Quindicenne acché la finalità probatorie lei rivela Andrea temo che non sia possibile perché le le possibilità sono siccome poco abbiamo utilizzato tutti perché più agevole
Il software essere bravi perché all'interno della perizia da Dio che è un software che ha praticamente ridotto le conversazioni
Per l'arco temporale ma già erano state ridotte al Pubblico ministero e per l'espulsione di alcuni dati tanto che l'espulsione coi ai ha portato via
Diciamo molti molti dati rilevanti e che ovviamente in cui si chiede attualmente l'acquisizione
E quindi la verifica o se l'ebraico tra rende impossibile operare sul contenuto del messaggio perché si dovrebbe profumo per abbastanza molto laboriosa perché dovrebbe essere praticamente operata alla cancellazione del messaggio quindi dovrebbe rimanere messaggio non si saprebbe neanche se ha ricevuto forse ricevuto si potrebbe ricomprendere non si comprenderebbe neppure se c'è una risposta
E la cancellazione del messaggio dal sembrava et la ritengo estremamente difficile tanto che da verificando in sé l'ebraica il software di utilizzo
Il la cancellazione operata dal dal perito riguardante le foto in particolare è stata la cancellazione fatta proprio con cancellazione della singola foto un termine Crocco individuato ridotti di te mi pare
Che ha motivato otto il contenuto di alcune foto io ricordo molto e molto più numerose quindi probabilmente
Non è stato diciamo neanche indicato quindi Nicolella ieri Angelo Siino non viene meno anche italiane credo che non sia possibile materialmente operare perché i fatti infatti San Cipirello altri diciamo veloce no anche
Diciamo come fase preliminare in modo tale che poi diciamo se permane
La possibilità di ricostruire comunque è la traccia dell'esistenza del del fatto storico di un avvenuto contatto in una certa ora senza diciamo indipendentemente dal contenuto sì e questa è una strada praticabile credo che non ci sia problema di espungere assolutamente anche
Altro sì per quanto riguarda la e passiamo come se richiedere gli Inti alimenta su questo punto qui questo per quanto riguarda la la cancellazione della di una parziale sciatto perché non tutto
Tra Costanzo Narita Verrazzano Simona Razzano
Bisogna Taggia c'era stato una un parere favorevole sul punto molto specifico perché si parlava dei
Messaggi in a una certa ora un'altra ora e c'era stato un parere favorevole su questo punto peraltro quindi su questo ovviamente vado a memoria perché accade in udienza parecchi giorni parecchio tempo fa effettivamente c'erano numerosi si messaggi che ha un contenuto localmente privato
Peso quello diciamo mi riporto qualcuno fu osservato al nell'udienza adesso non ricordo
La data per quanto riguarda Parisi Salvatore c'è un'altra richiesta di espulsione
Sono indicate queste ancora più difficilmente ricostruibili stranieri innamorata perché sono indicati i numeri uno cinque sei chilometri quarantadue Santu settantacinque
Dello applicati Whatsapp ora praticamente prendendo in esame il sei febbraio incerta non ci sono no numeri uno cinque sette io non leggere quanto ha usato stata rivolse librai
E non non ci stanno diciamo non sono numeri cronologici e utilizzabili sul set Bright parlo che l'unico modo dice lei non c'è perché non riesco identificare allora se gliela individuati sulla base delle chat questo fine deciderà quale posizione Parisi Parisi probabilmente la individuato sulla base delle chat perché la perizia di Alcalá teorizzato da poi dall'altro dalla stampa
Di alcune sciatto cioè in pratica cioè se l'ebraico che consente la verifica cronologica di tutto quello che c'è e Pacino delle stampe di alcune sciato numerose sciatta
Non ho fatto la verifica perché è impossibile il verificare se queste certo stanno anche essere Brighton meno perché diventa un po'complicato farla laboriose o laborioso molto laborioso e quindi non capisco se queste
Numeri progressivi si riferiscono alle chaff stampate e quindi questo grosso regolare anche sul retro e per quanto riguarda chimere Monfreda Gennaro
No dunque l'apparato sulla di Alessandro Biondini
Quindi che ha immaginato un aspirante privata erano attinenti queste sono numerosissime fotografie questo dovrebbero essere riconducibile alla
Alla Galleria del telefono quindi praticamente
Galleria del telefono questi parlo dei per quanto riguarda le fotografie quindi questo teoricamente il perito avrebbe già dovuto espungere l
Poi queste laddove non si fossero rilevanti e quindi bisogna vederne una per uno tra l'altro è anche complicato farlo perché bisogna dire ogni foto e vedere se corrisponde a questo numero sta nella e nella che in Galleria sicuramente si può fare
Ci possiamo mettere diciamo possiamo fare un'operazione all'opposto vedere quelle che sono rilevanti perché
Contrari
Farfallino agevole fare questi
Sempre verrà Biondi c'è invece indicazione a messaggistica su telegramma è una serie di messaggi
Fumare sì ricordo che era un sono messaggi Checchetto storica di via retromarce from Amato
A fumare sì ricordo gare se vado a memoria fosse uno nominativo corrispondente a uno degli imputati dalla memoria non potrei sbagliare però ricordo che fumare esservene erano di rilevanti quindi sì è chiaro problemi hanno grande talento la cosa importante nel senso che la sezionamento di una ciabatta laddove sia rilevante cioè quindi espunzione di alcuni messaggi rispetto ad altri ragionevole farlo là dove ci sono i messaggi palesemente estremamente sensibili però la dinamica della chat ricostruire anche il rapporto quindi la la il legame che delle chiede di è tra due persone amicizia amichevole colleganza quello che e quindi dare continuità lasciata è fu decisivo per capire anche i contenuti sono state le questioni ad esempio su una una ciabatta che sondato rianalizzare per verificarle
La la dinamica era stato ipotizzato che fosse lasciato il gruppo della scuola per dire è chiaro che fa era facile o individuale che in realtà non è così però per avere certezza di questo di aver lasciato il gruppo tra virgolette
Perché la scuola tra virgolette che di concentramento lanciati gru e ha lasciato invece individuare da cui emergeva questo questo messaggio quindi
è anche arduo muoversi in questo tema perché la di ideale sarebbe la disponibilità dell'interezza della sciato rispetto a una persona che comunica da un'informazione di rilievo
Trombe eccezione mi ama sempre che c'è un contemperamento nove domenica sollecito
Che infatti operare Rita quindi capisco assolutamente quello che diciamo alle tranne l'eccezione è stato da sempre inverso il senso la rilevanza
Deve essere sette in sé in re ipsa perché scappa capire il rapporto l'eccezionalità che consente l'espulsione quella che tra virgolette è palesemente
Privata insomma diciamo questo è perché se no poi alla fine chiaramente si isolava una conversazione la comunicazione rispetto a un contenuto che magari è
Dimostra un rapporto tutti amicizia estremamente lungo va bene mi sono ripetuto salto imprudente
Questo per quanto riguarda lo studio siccome appunto allora il tema è questo qui diciamo no adesso è inutile incartare diciamo una risposta da parte dell'Ufficio parziale frammentaria perché giustamente dovete verificare il contenuto nello specifico di quello a cui si fa riferimento
Però o ripeto vorrei comunque questa acquisito ad oggi da subito al perito che comunque presente per comprendere se perlomeno quel profilo della presenza assenza si può desumere anche diciamo attraverso l'espulsione per quanto riguarda le difese invece e la richiesta del pubblico ministero che in realtà non abbiamo vissuto io non ho visto queste questa richiesta
Le difese hanno Presidente in realtà noi abbiamo preso visione solo che non è una indicazione cioè non è un elenco di sciatta con numero progressivo è una sono sì Santa pagine in cui le sciatta vengono trascritte
Quindici sono proprio diciamo cioè noi abbiamo bisogno di un termine per interloquire su questo ma soprattutto di un elegante mentre la convivente si sono nati non sono però comprese all'interno del e noi non siamo riusciti ovviare
Verificare proprio questo era ormai Osama innovare Milan Marina allora chiaro avevo lasciato il teste perché è in atti quindi sostanzialmente il testo che era in atto il Bignami sarà quindi era conosciuto sia perché
Perché più semplici nettamente Jacques la trasposizione comunque un personalmente il trenta al centro però di nuovo personalmente verificato sembra ittero confrontando quelle che erano riportate in atti all'ottantacinque novanta per cento mi avrebbero fatto la totalità
E confrontando il sembra Aita del la perizia da Dio
Quindi ha fatto una verifica e risate ma anche queste mancano ente ce stanno poi ovviamente alcuni casi in cui
Tipo posso citarlo e semplificativamente neanche in cui ci stanno alcune stranamente la in particolare quelle tra la maglietta
Il cellulare la maglietta e la racimolare alzano Simone identificare all'inizio stranamente lì non ho capito proprio come si è proceduto perché ci sono tutti presento dal sul se le braccia il ventinove aprile il cinque maggio sei ma ci sono due sole
Comunicazioni quindi non è stata una ciabatta completamente tagliata
Che nella sua totalità come è capitato in un altro caso ad esempio il caso tra lasciato tra Colucci Acerra ce l'ha già di Coluccia c'era vento Esposito di Coluccio controllo sul sul burrone c'è quella quindi personale invece quelle è stata tagliata via dalla dalla perizia
E quindi praticamente non c'è più quella traccia la lasciata personale
Mentre in questo caso ad esempio non capito come si è proceduto perché nella tra la maglietta e la costa e la e la Razzano ci sono delle comunicazioni Ciatto
E non tutte nel senso che manichino insomma ci sono chiaramente pochissime fa peraltro quella è una chat
Non che non dovrebbe avere particolari questioni di sensibilità e quindi renderebbe tra scadrebbe sostanzialmente trascritta tutta questa è la richiesta cioè recuperata mi tolse l'ebraismo seminari
Quindi da parte della difesa c'è una richiesta di un termine erano diciamo esaminare da questa richiesta facciamo accomodare il perito
Che però stava proprio qui fuori sentendo tutto quello che dicevamo non è questa la modalità prego
E non l'ho visto densa stava fuori qui da un po'in cui no allora visto Maria
Prego si accomodi presidente la produciamo la richiesta di integrazione sillana depositate diciamo ed era qui depositata alla alla corte quindi ovviamente le parti
Hanno accesso così come diciamo quelle notte difensive che vietato prima a la
E pubblici ministeri
Restano depositate alla Corte in modo tale che ne abbiate una reciproca visione
Allora tengo dottor edittale sue generalità Bongiorno dormivano tutti sono un massimo del dio nato il trentuno agosto mille novecentosettantasei abito a Santa Maria a vico di Artico capraio numero
Dove è nato Hammad lunedì trentuno agosto mille novecentosettantasei
Va bene dottore lei ha già svolto incarico peritale ter la Corte siamo in una fase in cui diciamo bisogna concludere quel tipo di attività che in qualche misura è stata lasciata diciamo ancorate sta le parti sono in una fase ancora di interlocuzione Rispetto alle reciproche richieste quindi lui oggi non siamo nelle condizioni di darle oggi l'incarico il nuovo incarico peritale
Però diciamo avevamo necessità semplicemente sotto un profilo tecnico anche per orientare Poiret mamma eventuali posizioni delle parti di comprendere un dato
Cioè rispetto ad una serie di richieste delle difese volte all'espulsione di di messaggi diciate che sono intercorse
La domanda è questa se espungendo il contenuto del messaggio e possibile comunque lasciare imperizia nella perizia la traccia del fatto storico che a quell'ora
è intervenuto uno scambio di messaggi tra cui soggetti di cui però non voglio vedere il contenuto del messaggio compreso si vorrebbe trovare uno uno di ius provveduto all'opposto
Consigliamo un un elenco cronologico quindi abbiamo una data un night anni lagne e quant'altro
Alcuni pubblici subito quindi si espunge il contenuto con l'oscuramento e retta il il la circostanza storica sì
Volete chiarimenti su questa è possibile vescovi questo anche soluzione Bright e quindi al momento dell'estrazione e quindi delle stazioni viene convertito in formato pdf html
Utile nella mente e nel kit Lova a leggere quella parte viene oscurato non avevamo la domanda
Già posto che uno lavora sul set Bright più che sulle mense le prime rendendo un rilascio crederci e Fassino da nella neve Mansell ebraiche non è tossico è questa la mia domanda quindi non è possibile farlo non sarebbe
Il console però indica questa modalità operativa dell'Opus presuppone
No domande sul set ebraica io visto che lei ha cancellato delle foto frusta altre Bright redatte da scrittore Rosy sono oscurate non tace sì va be'nel senso LEA di fatto irridente indicizzato apposto un un'immagine supera l'immagine origine sì però sempre verifica sì però antenne essere bravi permane in Galleria quindi a questo punto un'ecografia ristoro indagini se non ricordo male scritto redatti The quindi proveniente si capisce che è stato silurato a così per l'immagine si insomma siamo fatti per l'immagine attuale invece la domanda era arrivata il sempre essere ebraica cioè quindi Timeline zitella
Cioè una comunicazione diciamo da oscurare ma non nei dati esterni quindi per farci capire c'è un esempio WhatsApp tratti se Caio sì è possibile operare sul serio Bryant
Tanto da cancellare la parte quella di destra per capirci in cui appare contenuto no non quel caso nel prossimo ho capito è questo la mia domanda che perché lasciassero intesa come charter quindi francamente sì
E di gruppo e una cronologia dicevo certo
Questo che devo
Minaccerebbe la stabilità della DIA compatibile con la finalità che inizierebbe compatibile mi scusi uno torna trovando tanto per comprendere
E cappe che aprì Tato che abbia abbia visto come da sub clone al clone sì mentre alcune Ciatto non ci sono più e quindi è comprensibile stato tolto lasciate quindi è è facilmente comprensibile ma ci sono ancora i comuni dei messaggi ma sono molto meno di quelli che che risultavano in quel periodo ho fatto il confronto proprio direttamente lavori capire un attimo ladina la la metodologia in questo caso per capire un attimo anche se ci sono pericoli che ci siano altri casi del genere
Cioè la metodologia qual è perché ha reso possibile che dal sei febbraio per dire due persone scambiavano cento messaggi improvvisamente consideri che sicuramente sono rilevanti e quindi ho fatto la verifica sulla rilevanti e quindi non c'è dubbio che fossero rilevanti
E come è possibile che si è passati che so da ottanta messaggi a venti per dire sulla stessa Jacques
Sì c'è una spiegazione logica la prima che potrebbe essere la Thailandia tempo temporale quindi se lasciate salariati ipoteticamente a gennaio due mila e venticinque
E la Corte mi ha fatto espresse io non le chiedo è se nel periodo e ne è nel periodo di non felice nel periodo no no no e questo e questo gli è tollerata esattamente tra era per per il caso concreto la tra il ventinove aprile e il sei maggio che c'erano completamente perché noi non il nome e lasciate la lunghezza socia erano prima ovviamente poi mi sono concentrato su quelli rilevanti
Però mancavano tutta una parte di un certo periodo storico di cinque sei sette giorni però stranamente c'erano le altre questo volevo capire un attimo come era possibile che
Si va verificata Rose c'è un'anomalia che io comunque escludo a priori potrebbe essere un errore di compilazione al momento dell'estrazione nono io parlo sempre del se le banche non sono sorpreso del febbraio sì
Quindi ha detto Tesauro De Sarasate lei intende se le praterie per non se le prime sino alla nuova stampa nulla di tutto ciò che poi fare è un derivato dell'acquisizione forse sì certo ok quindi al momento che è stata fatta l'acquisizione forense sì ci stia mente è stato compilato il derivato in questo caso Wind River
Potrebbe esserci stato un errore di compilazione va verificato se celando la trasposizione diciamo Westin tra virgolette perché la macchina avrebbe fatto ecco
Qualcosa potrebbe essere lì in quel frangente sia un attimo imbarcava acqua non ha compilato l'ultimo baite però al fine del millennio nell'auto
Questo è ovvio dire che una serie di
Ciabatte che lei indicato terrebbero a detta Tito questo seicento evidentemente si per terra
Le oncologo operate con la indicazione integrativa
E e in particolare in cui tutto ha lasciato per sicurezza perché quella è una chat non era particolarmente sensibile quindi com'era rilevantissimo insomma diciamo anche per continuità ho chiesto la cui c'è tutta la scena
Ecco allora io mi chiedo ma se non possiamo già in questa fase quindi sottoporre al perito la verifica di questa eventuale errore
C'ha mosse quest'elenco così corposo redatto dal Pubblico ministero
Tanti
Non è molto corposo su sessanta pagine col risultato che sono cioè il file di testo quindi con la Tyrrell ama quindi voglio dire pubblico ministero lei ha riscontrato questo problema per
Una serie di casi cattolica sì ho fatto una verifica puntuale o verificato l'assenza della adesso Ras l'assenza della Cia atto Colucci Acerra
Totalmente non c'è lascia aperto il personale
Nella nel nel nel febbraio non c'è non ci sono molti messaggi Maietta e
E i Razzano
E e poi mancano una serie messaggini chiaramente salta tutto ha lasciato perché per esempio c'è messaggi si è parlato il tuo lavoro conosce Crocco
Quel manovrabili chiaramente come sottofondo tutto allora chirurgica dell'ospedale del suo scappavo come allora sicuramente diciamo l'individuazione della rilevanza fa all'epoca del conferimento dell'incarico venne effettuata sulla scorta dell'individuazione di un periodo di dei periodi temporali no questo il criterio
Ad oggi possiamo dire senza diciamo necessità che ci sia un controllo una verifica che rispetto alle indicazioni che fa il Pubblico ministero su certi archi temporali
Se manca una certa parte di messaggi
C'è un problema dobbiamo capire da che cosa discende questo problema no mi rivolgo più che altro le difese
C'è possiamo dare quindi per assunta questa metodologia e quindi adesso non ho avuto modo di leggere perché elaborato che avete predisposto però in questo elaborato diciamo
E contiene tutta l'indicazione di queste cose che sono mancanti per voi in periodi che erano stati individuati come rilevanti cioè poi c'è anche dell'altro uomo mammone stiamo ponendo sempre dell'arco temporale
Indicando senta eresse però alcune sciato su Mosca andata scappate completamente quindi sono la richiesta di acquisizione sono o sono specificate peraltro sarebbe il caso di Rozzano colore
E con un quelli che ho citato quella per lasciarla con Colucci sono specificati qui non stiamo parlando di inserire ulteriori contenuti
Relativi a periodi diciamo magari successivi precedenti eccetera parliamo di del Periodo strettamente oggetto di esame
In cui il Pubblico ministero dalla raffronto operato
Ha rilevato questa questo tipo di mancanza che comunque il perito oggi sta definendo frutto di orrore
Quindi evidentemente insomma poteva anche emergere prima forse anzi meglio che emergesse prima
Però sale su questa modalità convenite che il Pubblico ministero che il perito possa procedere da subito Anna verificati qual è il meccanismo che ha condotto a questo tipo di risultato
E Sensi ha in qualche modo riparabile io comincerei ad anche perché questo voglio dire
Sgonfiare la richiesta dell'ufficio di procura
Non so se sono chiare
Presente scusi proprio così giunto io nella nota che abbiamo inviato glielo avvocato Giaquinto fra abbiamo evidenziato Toso problema anche per quanto riguarda la nostra lavorano nel nostro caso nostra assistita che già nel corso di vari udienza e gli ho fatto presente donne del costruttore
Da che quando venne il dottore l'ingegnere d'addio chinava il problema degli a Orione senso tutto Causio tagliando ha verificato da sub propone che in realtà gli ha udito scusi dentro tutti
Sono ventidue mila cento autonomia alle ancora no cioè qui c'è stato qualche problema nella trasposizione penso che ottenga registro delle chiamate già udienza dato che c'è sempre stato un sul burrone
E nelle scomparso a così come un tacco di cartelle non ci sono più
Cioè restando le subdole la della presenza dell'altro è stato Santo vi erano delle chat normali
Nei confronti di ottocento ottocento segnato ottocentodieci persone nella nella trasposizione la Rizzo Oriental sessanta queste persone quindi anche nei periodi quel cinico inflazione chiede aiuto agli anche non è che era anch'io non voglio voglio ripete quindi si può anche è stato questo problema tecnico adesso discende come lei diceva già vedere
Come
Come è possibile perché ci sono un problema se non si trova se questo questa è la prima volta che sottoponiamo interferito questo tema
Che quindi riguardava soltanto la rilevazione fatta dal Pubblico ministero ma anche appunto quella delle Charter relative
A risultata Costanzo
E non so se anche altri parti a questo punto lamentano la mancanza il non aver rilevato io inviterei quindi diciamo a fare una verifica specifica
Che fa inutile siamo a fare ipotesi c'è lei deve verificare perché si è verificato questi a tutto c'è una spiegazione meno anche per comprendere nel che almeno nel detta
Il Pubblico ministero diciamo questa Elenco in Hagi che è stato predisposto sono messaggi che sono spariti praticamente presenterà loro
Bisognerebbe i fari risalire alla metodologia seguito dal perito citato quell'udienza in cui siamo in sì uso e fare varie domande sulla metodologia
Queste qui sono sicuramente assenti dal se lebbra Ettore e sono quelle rilevanti di cui si chiede l'acquisizione quindi sono già scremato e nella potenza della rilevanza
Il l'esempio che fa il difensore l'avvocato tornato là è un esempio quantitativo nel senso che è chiaro che gli audio saranno stati tantissime né e ce n'è un numero ridotto e ciò risponde evidentemente alle modalità attraverso cui sì operata l'espulsione quelle modalità io non non ripeto quello che è stato detto in udienza ma
Non è non è stato non è stato facilmente comprensibile
Con me siciliano succitato Turri all'insonnia una tematica diversa lei dice viene profilo dei dati personali sì per la realizzazione di questo invece quello che fa rilevare lei
è un tema invece relativo a messaggi che proprio mancano questo con rilevanti sta in banca musei pubblici Volponi uno diverso integrativa di specifici messo allora misuratori mette a disposizione delle parti perché su questa prospettazione fatta dal Pubblico ministero in questi termini
In questi termini e che sostanzialmente adesso diciamo non è che chiediamo al perito di trasporre lì però quanto meno di capire
L'errore dovesse c'è stato qual è stato l'iter che ha condotto questo non so se potete prenderne visione affidando via la prospettazione che dal pubblico ministero che si tratta comunque
Di una messaggistica che ricade nel periodo di interesse investigativo fatte salve poi eventuali valutazioni su sul sulla sulla circostanza che possano contenere dati personali sensibile per cui non è opportuno che siano presenti agli atti del processo però se il tema è che sostanzialmente sono stati sottratti
Per un meccanismo diciamo informatico a comunque ad una trasposizione evidentemente capire per lo meno le cause poi sul contenuto
Possiamo sottoporre questa materiale ARPU alla perito perché faccia un'indagine per capire che cosa è successo per quanto riguarda poi i singoli messaggi possiamo anche rinviare al dopo l'esame
Da parte delle Difese quelli che ci devono stare quelli che invece eventualmente non nel caso che ci siano non so se sono stata chiara per io vorrei cominciare a capire che cosa è successo prego allora presa Grosso fa inserisce elaborando riducendo di chiarimento al di là di questi possibili errori
Diciamo di trasposizione dei dati sì e potrebbe aver determinato per il venir meno di alcune conversazione ma lei nell'espletamento del suo mandato il suo elaborato a effettuata anche delle valutazioni di rilevanza sul contenuto delle Cia assolo nel periodo di riferimento per i ha effettuato una trasposizione integrale salvo appunto errori di sistema sì in questo e su alcuni imputati per caso è stato una valutazione da quello che lei mi finisce diciamo se non c'è c'è di Milano al periodo all'arco temporale indicato indoor quesito turni diceva dal primo marzo di Trento nel rally chat di gruppo dei fare un lavoro in questo caso perché l'abbiamo alcune posizioni veramente con perciò vedremo anche rivestita presente come mazze esplicare che problema c'è bisogna lo avremmo connesse ad internet e capire un po'questa elenco nel dettaglio gente è in come dire confrontarlo anche con le nostre eventuali esigenze che aprano e risulta un'assenza di alcune città
Il primo anche capire se ciò sono sorte tra l'altro evidenziato e dobbiamo abbiamo bisogno l'atto di capire bene ma lei è una cosa che non può già cominciare a ragionare però forse per farlo ha bisogno dell'indicazione concreta esoso mi accusi vergognandosi
Di quale possa essere stato l'errore poi eccetto se ci sono errori anche da altre parti che il pubblico ministero non ha rilevato
Cioè noi per esempio presa nello scusarsi ove sembra posizione in cui abbiamo non imputato che ha solo cinque Ciak e allora anche qui bisogna capire nei periodi riferimento se c'è stato un problema di
Trasposizione didattico perciò c'è una domanda diversa diciamo il Pubblico ministero va rilevato comparando comparando
Tante solo per chiarirci nel senso sicuramente questo elenco non c'è nessuna sensibile senza sensibile ma sono rilevante quindi parliamo di rilevanza non in base alle banche ovviamente sulla base della della della prospettazione del Pubblico ministero quindi non ho fatto alcuna valutazione abbia che impossibile da fare per in chiave difensiva
Ma volevo dire soltanto che non ho fatto nessuna terrificante dove ci fosse ci fosse con certezza il brano di una parte rilevante sulla completezza della dell'accento nasce perché avrei dovuto fare per comprendere il lavoro micidiale
E che chiaramente perché non avete fatto all'epoca no perché presente e per perché e micidiale questo furto perché ognuno può fedele alla sua prospettiva in funzione di quelle che sono le chat rilevanti
Un'avventura io rilevo soltanto che è un atto istruttorio che aveva avuto il suo svolgimento
Che restava in qualche misura Berto su ipotesi strettamente residuali
E invece vedo che le problematiche che vengono sottoposte alla corte
Attendono un po'insomma che ci fanno tornare indietro nella prospettazione quindi questo è sempre leggetelo sempre come un invito che io faccio
A adesso leggere anche il dato probatorio alla luce dell'istruttoria espletata
La fase in cui siamo arrivati e in questo senso voglio essere sempre costruttiva
Anche se poi posso avere le mie perplessità male e me le tengo per me va bene quindi adesso io vorrei però l'invito all'ora allora vi invito siccome noi adesso abbiamo questo materiale
Possiamo sottoporlo alla perito perché individui quali sono state le problematiche di carattere tecnico se è una sola sono varie a seconda del del dei periodi eccetera le problematiche anatre tecnico che hanno determinato la senza dalla su Buttiglione
Di questi messaggi ovviamente le difese facessero altrettanto sia guardando magari il lavoro fatto dal Pubblico ministero che for magari coprire però giustamente dice il Pubblico ministero
Io non ragiono poi sempre un ottica difensiva non sempre ma il Pubblico ministero poi agisce a trecentosessanta gradi quindi evidentemente
Questa preoccupazione ce l'ha però o ovviamente tutte le parti sono chiamate a questa verifica per comprendere insomma le problematiche tecniche
C'è solo una copia di questo elaborato così pubblicità la possiamo fare
Voglio soltanto sapere dalle parti si è posto diciamo dare ARPU al perito quest'incarico per il momento di
Comprendere le eventuali problematiche di carattere tecnico informatico che hanno determinato l'esclusione dall'inserimento di questi messaggi
Pensi per quanto parla chiaro se posso parlare insomma sicuramente in Cina copia sicuramente sì però che devo anche poi li comprende nove che termine abbiamo
Per fare anche nostre verifica luce di questa elemento riguarda eventualmente integrare laddove necessario frasi che non ci sia questa necessità
Qualora ma non ambito volete commenta che col comunque io sono anche un pornodivo piccata però diciamo
Mi aspetto che ha in questa fase appunto non si riaprano temi già ampiamente esplorati quindi i tempi sono un po'contingentati perché
Onestamente insomma questa è una verifica che andava fatta illo tempore diciamo
E non passerà chiusura di un'istruttoria anche con i testi della difesa quindi
Io di direi aggiorniamoci a mercoledì
Inflitto lesione tumorale superiore allora intromissione allora aggiorniamoci a lunedì verrà anche il perito sulla base appunto di questa
Oggi prospettazione della pubblica accusa le difese faranno autocontrollo e di questi pezzi pestaggi della pubblica accusa che potrebbero anche essere esaustivi e di altre eventuali cose che
Evidentemente potrebbero in astratto essere sfuggite
Allora quindi ingegnere per il momento diciamo l'incarico e nei termini che abbiamo espresso sentite le parti
Quindi come ha compreso anche lei ha un termine piuttosto Brehme
Ma in questo momento si tratta veramente di individuare soltanto diciamo la la metodologia quindi la patologia eventualmente della metodologia
Non di occuparsi dei messaggi nello specifico
Va bene verificare l'errore due lezioni durante l'errore separazione color rosso e che cosa è successo Marzano guidavo valenza dare una risposta certa un'analisi d'altronde giudiziosi
Quindi ovviamente lei è tenuto diciamo all'impegno che già assunto all'epoca in cui è stato conferito il primo incarico quindi richiamiamo la la richiamiamo alla formulati giuramento che ha
Espresso a suo tempo e non so se anche
Le parti hanno dei consulenti informatici che vogliono comunque evidentemente ne hanno diritto quindi lei accetta questo integrazione dell'incarico ovviamente quando avranno inizio le operazioni dobbiamo vizi i consulenti no al contrario considerandosi lei indica quando iniziano le operazioni con lei ordinano giovedì o alle ore quattordici
Giovedì alle ore quattordici dove era sul viola più cinque cinque tre si sottolinea le parti già sono in grado di dare indicazioni
Dei nominativi dei consulenti che hanno interesse a partecipare
Procediamo solo di essere appunto con Rizzato eventualmente indicando in quello a seguire con certamente prendevamo certamente la difesa è invece il dottor Fullone conferma la nomina di Francesco Cavallaro laddove decidessimo di farlo partecipare
Sì Presidente la difesa di Acerra l'avvocato Di Sandro confermava nomina già in atti del consulente qualora voglia partecipare naturalmente all'attività dell'Italia grazie
Ma certamente la partecipazione poi dei consulenti terra ancora di più Garanzia no di un metodo comunque condiviso nel contraddittorio quindi io auspico che ci sia insomma in modo tale da superare eventuali dubbi criticità
Di qualche genere
E allora
Ingegnere lei adesso mentre consegneremo il materiale avvocato tornato in discussione intervenire sì però
Coi soldi ci verifichiamo perché visto che io tra virgolette i l'accertamento giallo fatto sui due sulla perizia sul sul burrone così come indicato una nota se possibile dare anche la nota al all'ingegnere nel senso del e che il pubblico ministero arriva a ipotizzato che io parla stizziti perché citarla stringato solo quantitativo dei mercati ma non è così perché sono delle notare l'avvocato Fernanda che prendo gli audio sono cinque aprile se aprire qui sono pacificamente nella liberazione sarebbe andato quantitativo
E sono stati anche
Prego si che l'ingegnere verificato se la perizia si basata sul colosso subdole originario che aveva la procura o meno perché sono troppi dati mancanti qui da me Dub viene c'è impossibile che sembra quasi un telefonino svuotato quanto votato non è penso che sia uno dei più pieni di tutti gli imputati dal tubo clone quindi io questo io l'ho fatta
Diciamo allo studio quindi voi parte pure che mi sbaglio se non tecnico però se può fare questa verifica il consulente sul Tiziano pensare prese seggi Chinea legato alla sua memoria
Chi l'ha fatto praticamente la stessa operazione che ha fatto il Pubblico ministero cioè ha individuato tutto quello che manca così
Questi però sono alcuni alcune sciatta non parla non sono ricomprese nel periodo in contestazione sono quelle che io già l'istruttoria a ho evidenziato non fanno parte dal primo marzo alla all'undici giugno insomma questo logotipo due a diciannove
Che hanno indicato testé Ricciardi se che il costo di istruttoria quindi è l'ideale per le posso essere acquisire anche come
Documento unendo all'imputato buona va be'adesso terrà sotto forma oggetto poi solamente Number One Gallo per comprenda chi mancante in qualche misura lei ha seguito lo stesso schema che ha seguito l'Ufficio di popolo semplice verifica e
Il patrimonio olivicolo tipologie o quella cioè di individuare tutto quello che non è stato fatto
Mancante allora diciamo quindi
Probabilmente adesso per restare insomma fermi non non estendere troppo il campo perché poi le difese coi provvederanno poi eventualmente arriverà l'invito a tutti comunque di individuare i periodi
Di specifico interesse eccetera
Sarà sufficiente questo materiale offerto dall'ufficio del pubblico ministero per comprendere dov'è il problema se problema scene se è sempre lo stesso problema quindi questo ci fa può far pensare che sia accaduto anche in altri casi e se vuoi rilevate la mancanza di qualcosa per la quale vi è un interesse
Perché questa può è la precondizione adesso al di là ovviamente del Periodo strettamente inteso facciamo
Mi aspetto anche diciamo una valutazione di rilevanza che il pubblico ministero ha senz'altro svolto perché ha precisato che comunque
Ha fatto questo accertamento quindi per il momento per quanto riguarda il suo elaborato non glielo sottoponiamo
Invece gli consegniamo quello e c'aggiorniamo ingegnere l'udienza di lunedì prossimo in quest'aula
Vogliamo dire sempre alle ore tredici siccome va bene
Grazie si può accomodare passiamo a fare entrare grazie soltanto da
Per per agevolare tutti allora per evitare che la perizia agli enti troppo complicata anche
Per quanto riguarda la procura quindi diciamo la nostra posizione
Propriamente importiamo per la per la pubblica accusa se visto le modalità di acquisizione sono varie teoria si potrebbe anche produrre due semplicemente lanciato di interessa
Per dal nostro punto di vista dove ci sia sono i loro collaboravo interpretato da solo perché ha parlato per ultimo laddove ci sia l'interesse alla stampa ad esempio a produrre una sciato specifica anche riferibile ad ore diciannove
Credo che non sia rilevante averla nel febbraio e quindi quindi per noi e per noi è una questione perché un quasi parte abbia interesse a produrre una Ciatto augurandoci niente l'interezza l'integralità soltanto del lasciato per noi non ci sono questioni nella produzione meno mentale all'alcol tagliare sì no no no non ho mai fatto i sarebbe il controllo violente questi non c'è dubbio quindi purché sia c'è un interesse non un'eliminazione mirato del messaggio in questo tenta intendo e quindi per me non ci sono problemi alla produzione della ciabatta
Anche documentale quindi stampata tanto si capisce se è tratta da Report del se l'ebraica quindi è facilmente ente verificabile poi comunque sarebbe la verifica successiva
Infine un alibi per facilitare le operazioni su sulla modalità anche perché io dico una cosa dico sul cui oggi invece dobbiamo confrontare
Cioè è stata svolta un'attività istruttoria importante e soprattutto si è tenuta a tutta la fase dell'esame degli imputati nel corso della quale voglio dire
Attraverso il meccanismo esame controesame contestazioni è sono emersi anche tutto ciò che manca di rilevante
E che norme e poca materia insomma non è non ha non ha assunto questi caratteri
Quindi oggi io auspico che la visione di quello che è rilevante di quello scempio non sia tale da stravolgere un'attività già svolta che altrimenti dobbiamo ripete non so se è chiaro
è quindi cerchiamo di essere diciamo concentrati rispetto a una dialettica di un contraddittorio che si è svolto veramente penso in modo molto approfondito molto molto lungo molto
Accurato in cui sostanzialmente si è visto che quello che c'era serviva
Per per sostenere le diverse tesi
Va bene
Forse è il caso
Sì stanno facendo una copia credo
Ma copie al perito nell'altra star qui avvocato
Allora quindi riprendiamo l'atto che abbiamo interrotto prima c'è l'escussione di Chianese Giampaolo il quale già era stato generalizzato e aveva già reso la formula d'impegno quindi prego avvocato Salzano può procedere
Buongiorno successe avvocato Salzano per Martini colà
Secondo esegesi del giorno sei aprile due mila venti lei svolgeva qualche attività all'interno del carcere di Santa Maria ci lavoravo in cucina conosce
Lei conosce l'assistente Nardini colà sui quel giorno l'assistente Nardini con l'avuto contatti con lei

Mi può dire così è avvenuto
Mi è venuto a prendere in cella per scendere in cucina quale cucina di quale padiglione e palleggio corto Nigro
Senta lei per dopo per tutto il perito issato con il signor l'assistente Nardi sui fino a che momento
Fino alla chiusura della cucina in quanto abbiamo dovuto costante nuovi carrelli non preciso all'ora non ricordo ma penso passato alle sette di sera perfetto nessun'altra domanda grazie prego afferma dice
Pubblico ministero
Vescovi lei con chi era in cella il sei aprile con Crispo Vincenzo ubicato nella stanza tredici tredici
Quando è stato qualche scusi quando è stato lei ha visto l'ingresso di
Di personale esterno oppure persone in quando mi hanno aperto ho visto i degli assistenti che stavano entrando nel nostro reparto
Quando l'hanno aperto il da anche uno scusi se la interrompo la cella tredici obbligata dall'altro lato rispetto a tutte le altre celle perché è una sorta di cella per piantonamenti io in quel momento politico come volontario acquistò Vincenzo comunicarvi diverso quindi è anche difficile vedere voi all'interno del della sezione quando mi hanno aperto Omo cosa ha visto Guiso appuntati versavano quasi entrando nella sezione qualcuno già posizionato per aprile poi tutte le varie cioè ma non erano ancora aperte le celle quando Laura
Ho capito ma lei può incontrato
Ha incontrato Cioffi
Soffocato infortunio si lavorando con lui
Sì lavorando come infine prelevamento Looy era stato aperto un po'prima di me
Stava già scendendo per andare al lavoro
Momento in cui sembra trovatolo alla cella delle scale le chiusure e stava rientrando ricezione al all'ingresso della sezione dove c'è il cancello per entrare in sezione
Io girando cioè i civici incontrammo e lui mi disse se al cancello chiuso come facciamo a scendere giù anche all'appuntato di ordine nuovo
Dicevo ha deciso a stanno le le scale degli appuntati da perciò appunto possiamo scendere da lì si dice andiamo dal scendemmo tutti i drammi se qualcuno per le scale
Dunque ricordo si ricorda no che ricordano ma non nove al per le scale no ma sentiva dei rumori e stiano uscendo hanno proprio di corso ASS perché il ricorso
Cercano di uscire quando prima della mamma c'è una quella situazione c'è un motivo qual è la situazione no agenzia Ciampolini nella sostanza posto dare una spiegazione più precisa ci sentivamo urla ci sentivamo ostili l'ultimo nostro la la prima sezione stradale all'ultima sezione dove siamo stati voi
Tra virgolette aperti
Controllarci
Quindi
Quindici secondo si sentivano citazioni Norbert per tutti via come fa sapere che la sua sezione allo Stato all'ultima c'è un solo dalla maggior fino alla cessione di lustrini caprette tende e quindi lei è uscito verso che ora dall'ascella
Ma circa la perché a noi normalmente alle cinque C ventuno aprile per la cucina sei e quindi quindi in quel quel giorno si trascini molto più tardi città alle sei e quindici più o meno sì qualche minuto prima dopo ma è più o meno quello quindi la velocità doveva pesci dopo ciò ciò ha scisso ciò stava dall'altro lato della sezione a riaprire la prima lui e poi non poi così mal normalmente quando viene distribuito somministrato il vitto cinque a mezzogiorno e un quarto e qualcuno le ha detto qualcosa cioè va beh chiaramente non sapevate perché abbiamo onorato esce c'erano dei citofoni nel nelle stanze per bussare per domandare all'appuntato bussato più di una volta no
Non vi ritorna ribelle si sentivano questo questo stato di agitazione sui tre piani lavoro cercato di bussare più volte ma non ho avuto risposta Chandigarh capito che stavano siamo degli atti di violenza nel reparto
Questo ha capito Vencato ISO nove una sensazione almeno europeo esami c'era ancora dalle urla intensi e quindi poi è andato in cucina direttamente a chi ha trovato in cucina le sei circa altri due detenuti dove facevano il turno di secondo turno diciamo così come lo chiamiamo noi dobbiamo vocio dello scendono alle tre
Non c'erano c'era un esodo Tosti
Mercado
C'era nessuno sui mi fa capire che cos'è questo secondo l'ho capito pure a che ora fate allora normalmente di pomeriggio il secondo turno scendere lettere ai proprietario di chiusura cucina rientra noi facciamo il primo turno che la mattina scendono amo molto prima di loro altra fiction dovevamo alle cinque del pomeriggio per poi finire di di cucinare la pasta diciamo l'ultima voce della cucina
Per poi può caricare gli all'ascensore
Senta vicino all'equatore tornato come dopo sottodotato distribuzione anche del vitto lei dieci purtroppo sì perché io non mi gli Illiri altri lavoranti porta vittima non sono non non c'erano potevano essere aperti
Era troppo tardi R. ci chiesero di consegnare anche perché normalmente non mi lascio a lei
No
Ah quindi la quella volta fu lo fece dice e in che piano andò in quale sezione
Faccio più di una sezione Monselice nel modo meno consenso non si dice più di uno iniziamo dal dal dal quarto piano perché era eravamo quattro di noi perché l'ultimo lavorante non lo della cucina non l'ho capito no
Che era guidata dalla quinta sezione quindi rimanere eravamo solo quattro di noi
Dice inciso tra di noi di distribuire cibo un piano attraversa portare via il il diritto all'alla destra che alla sinistra poi se ricordo bene amministrato dallo dalla settima sezione
Però se ve lo dico io non ce l'ho con se non è solo allora sulla Cina senta ma che era finito il giro per portare tutte vittorie sezioni e più o meno detto nel suo sette sette Coco che lo dicesse sempre son voluto proprio l'orientamento del del tempo però in quel momento ha avuto scosso lei quel giorno
Oggi composti perse
E sembra tornato in cella accantonato in cella pensiero proprio certo sicuramente è come stava la persona che piantonato
Non stavo bene e si trova bene
Va bene che mi può dire che cosa l'ha raccontato dopo che dubitativamente avevano rimasto incerto anche perché problemi psichiatrici erano rimaste in cielo
Quindi hanno proprio fatto uscire per andare in sala
Quindi ha capito ma non ha quindi non era non aveva non è stato picchiato no non è così mi ha riferito no così le riferì ha avuto dei malesseri giorni dopo due
Non vi sono eccetera più pienamente venerdì ma siamo nella vita normale gira un abuso di dare avvio interiori va bene il senso dell'Himalaya indiano individuano
E stata comunicherà oggi oggetto abbastanza complicato in giorni diversi no capito
Che patologia scusi questo del programmino così viaggi non le so dire che che tipo proprio di patologie sull'uso soffriva di problema obesità dipende da tantissime variabili infatti era una delle poche persone che diceva calmarlo e mi dissero di di farlo come come Verdi verso
Scusi la gente che stava in cucina chi era quel giorno se si ricorda erano due la il signor Nicola pensante nuova che quello che mi venne a prendere in stanza
L'accento e Bruno che raggiungono fino
Senta lei aveva una rigorosa da una
Tuttavia azzurro
Se non è già una giacca blu e un sorriso dove scendono in cucina in un ultima una giacca a vento immuni di colore azzurro
CDC Agostinucci Celestino lei è sempre stato caldo completamente scende c'è il giardino aveva usato cento per quanto pesa
Sui centoventi altezza nel settantotto uno settantotto
Senta mi cioè lei lo conosceva bene Acampora
L'assistente che per la maggiore era sempre nella cucina del nido mentre l'assistente di volo era la prima volta che lo vedevo perché aveva da poco inserito nel
Camioncino vide pilota il sei aprile a Chirac capito
Senta
Senta procede ma Acampora qualche volta aiutavo è anche nella come forma esperto informatico su niente
Presidente non nuove sancì opposizione però non lo sa risposte
Va bene non è questo il modo
Aveva già risposto
Senta adesso le facciamo vedere una un'immagine video se mi dicessi riconosce
Da eviterei proiettarla possiamo anche da redattore tanto secondo me facilmente riconoscibile pronto reperibile avere contiene veniamo a sottoporre sì no glielo
Sul volo compiuto dall'uso al suolo intere senza date l'indicazione aggiornati gli estremi dell'immagine degli viene sottoposta e il collega
Sì non penso che sia necessario insomma c'è qualcuno interessato propendiamo perciò primordiale
Nessuno scrupolo son sul Boston sorridente c'è un unico ministero abbiamo leso io ero da solo premi questo episodio a vuoto cosine difese possono controllare sporco no no
Quindi diamo atto che viene sottoposto ai fini di un eventuale riconoscimento
L'indagine relativa
Al video detentivo più uno corridoio destro prima sezione alle diciotto e dieci e cinquanta Tel pazzo do quindi al movimento perché altrimenti con il suo immagine diventa difficile perché lui
Quindi
Con nascondono di qua quello dalla circa
Va be'per le difese il video a disposizione se avete più facilità se avete difficoltà a trovarlo a verso
Ci sono Pubblico ministero che allora sottopone
Non so se può bastare questa
Nata diciamo se c'è controlla delle parti anch'essa senza esserne certi avete difficoltà potete riconosciuto si dice in quella in quel detenuto collages logico tutta celeste che diceva diciotto dieci e cinquantacinque il detenuto che immortalato sulla destra e sulla sinistra
Dell'immagine è ovviamente quelle caratteristiche sono state anticipate precedentemente se riconosciuto
Pressoché riferimenti identico il corridoio io non ho corridoio destro prima sezione grazie
Presidente se posso su una domanda del PM se la ritiene iniziato non se la prende grazie senta avvertito che avviene la gente in arte Nicola
E lo viene a prelevare in cella per portarlo alla cucina del Nilo ma lei sa la gente Nardi Nicola da dove proveniva
No
No o
Lei a domanda del PM ha detto che di norma la Campora
La gente Acampora è responsabile della cucina del Nilo così
Favorevole come all'epoca non si sa se Nardi Nicola fosse responsabile di una cucina addetto alla cucina di un altro reparto
Allora il l'assistente Niccolai dall'ultima sentenza di Adorno cioè gli assistenti della cucina
Che io sono era nella confinati in breve ubicato nel disegno della cucina che vivere
Però che lo facciamo delle informazioni chiama il suo dal diciamo tre ministri tappe effetto invece di tre mesi lavoriamo tre mesi no il mese di aprile al primo ministro che ritornavo a lavorare quindi quei cinque sei giorni sapevo che ce l'avevo assistente ma non lo aveva ancora conosciuto
Diciamo solo che alla al reparto Tirreno
Ma scelse alla domanda precedente che lei mi ha detto salda sopravvenuto in quel momento no non posso saperlo però immagino che riguardare la cucina tipica di norma quando lei va andava in cucina
Per il suo turno in cucina
Vi è un solo agente però cucina su quindi Baroni curvoni volto della nel cucinino c'è un unico agente di polizia penitenziaria in cucina su nessun'altra domanda
Prego può andare
Si può andare
Non è solo di recente
Nasce l'ultimo detenuto
Ma dall'altro lato vogliamo sospendere ulteriormente venti minuti c'è un po'di tempo tecnico per farlo arrivare quale diamo un po'di sospensione
Quindi ci vediamo alle tre un quarto
è un fatto
Alla la Lazio
Temo testimone mi sembra che sia l'ultimo previsto per oggi
Buongiorno
Un giallo
Come si chiama Palmiero Salvatore
Dove e quando è nato Marcianise e quindici dodici mille novecentottantotto
Sì oggi lei deve essere sentito come testimone quindi è un obbligo di dire la verità si la l'ammonisco in ordine alle conseguenze di un eventuale testimonianza falsa o reticente conseguenze penali ovviamente
Deve leggere la formula di impegno che ha davanti a dire la verità
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia del deposizione mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia consiglio conoscenza bene
Allora quindi la citazione è stata facciamo richiesta dall'avvocato Raucci sì grazie preso denaro
Signor Palmiro buonasera lei da quanto tempo è detenuto
Da agosto due mila sedici sempre al carcere di Santa Maria Capua Vetere si in quale reparto lei è stato detenuto e ed è tuttora determinato solo detenuto dal sedici almeno diciotto al Nilo
Dal diciotto al ventidue Volturno e attualmente in semilibertà
Avevano già in semilibertà
Senta
A me interessa innanzitutto lei svolge attività lavorativa all'interno del carcere visionaria che attività svolge manutenzione mo'ma come fa profitti come fabbro questa attività si svolge in tutti i reparti del caso insomma sì
Mi interessano alcune circostanze relative a ai fatti della sei aprile del due mila venti
Innanzitutto lei ricorda se in questa attività di Fabro
A è intervenuto per la riparazione dei cancelli
Dopo gli episodi del cinque sei straniero ci fu la madre vari interventi Formicola delle serrature qualche Blingo sì al questi episodi lei Lisa datata si ricorda quando no no lei ha saputo di quel gli eventi che ci sono stati cinque al nido di occupazione di alcuni reparti e poi agli eventi del sei
Questi interventi di manutenzione ai cancelli alle sei fatture di cui lei ha parlato di Costanza erano immediatamente successive a questi episodi del cinque aprile del sei aprile del due mila venti sono stati mesi successivi quelli accusati a prelevata
Che tipo di danni presentavano i cancelli della presentavano delle serrature rotte qualche ammaccatura poi eccetera
Capito senta
Lei
Ha detto che era un reparto Purtuc no
Lei
Ha avuto modo di
Parlare con detenuti in questa suo lavoro che svolgeva all'interno del carcere si vedeva i soldi sì io giravo quali reparti per la le manutenzioni
E quindi si è avuto modo di parlare con dati detenuti
O rispetto ai fatti del cinque per sei lei può dirci che cosa le hanno detto i detenuti io uno sa che ricordo perché non era un reparto guidato unico
Però facendo delle manutenzioni c'erano alcuni detenuti che si organizzavano per colpire degli ispettori perché precedentemente avevano subito dei torti vivo rapporti dei funge queste cose qui infrazione all'interno dell'istituto
Ho queste cose che lei dice va chiuso proposto anche americio a farlo pur due cedette una volevano farlo pur durando però qua mio zio o ha vinto
Non c'ero solo così non voglio neanche fra virgolette soffocando un percorso lei parla queste cosa che le sono state riferite sono sempre successive agli episodi del sei sino all'aprile del due mila e successivamente scelta
Lei posso fare i nomi dei detenuti che le hanno detto queste cose no non ricordo perché il livello sono passati anni quindi cento negli anni che sto in caso ho conosciuta ben visibili ed inutile
Poi dire al nome dell'un altri quindi confondere le cose no
Non ricordo
Lei ha avuto modo anche di incontrare i detenuti al Danubio sì sì
Ti quali detenute contattato al Danubio ritirato non ricordo mi ricordo un cognome strano ma non non gli so dire precisamente perché altrimenti
No
Le li ha incontrati sempre dopo gli episodi del sei sì ha avuto modo di parlare con questi detenuti sì come no che
Per le hanno riferito qualcosa relativamente agli episodi del cinque o del sei no io l'unica cosa che ricordo bene che io loro dicevano di organizzarsi per colpire un ispettore che aveva fatto del male diciamo tra parentesi facendo rapporti pesantemente e quindi erano così nel giusto per coprire questi ispettore più di questo non ricordo Matteo c'era anche il nome dell'ispettore sì sì sì sì
Che può farlo chiedendosi era l'ispettore piccolo piccolo sa anche il nome del rispetto no
Lo come contro nome lo chiamavano ispettori Secondigliano
Senta questi
E detenuti del Danubio lei sa se erano detenuti che erano stati trasferiti dal dal Nilo al Danubio sì sì
Quindi dopo i fatti del sei aprile sono quei detenuti che non al Danubio va be va bene io non ho altre domande
L'edificio
Sì grazie prego avvocato Razzino Buongiorno fotogrammi
Le volevo chiedere collegando le domande collega sugli interventi delle dichiarazioni ad alcune saldature alcuni printing fu effettuaste il sei aprile dopo il cinque
Questi interventi se le ricorda si resero necessari comunque anche per tutto il periodo che va da marzo ad aprile cioè ci furono anche altre
A la necessità di altri interventi nel mese tra Marcellina per riparare queste serrature
Lei
Faccia a vorrei fare proiettare un video per comprendere se si riconosce c'era questi un intervento che effettuò iniziative un attimo solo Nicoletta
Il il riferimento per le altre parte detentivo più uno calmo quarto quattro l'ultimo piano Occam tre corridoio sinistro più piano del sei aprile dalle delle undici dodici
Mi deve solo dire sì si riconosce in questo video ci indica anche chi è e appunto se questo è il momento in cui Renzi al personale della mostra stava eseguendo una riparazione di queste serrature su cui ha fatto riferimento
Ci dice lei nel momento in cui eventualmente si riconosce diciamo di sollevarlo dall'incarico allora si dovrebbero altro indicare chi è tra questi detenuti perché noi
Allora sono il primo indossavo la maglietta condanna si tavole Saro ottantuno
Ok quindi a quelle questo in diciamo alle quindi denti rotti euro corridoio sinistro primo piano ore undici dodici anni cinquanta credo grosso modo insomma
Con questa descrizione che appena effettuato va bene come scoppia subito il giorno sei aprile
Va bene
Senta lei ricorda se in questa sua nell'attività diciamo di lavorante con mansioni di fabbro avuto modo anche come dire spesso di effettuare interventi anche con agenti Moffa diciamo che appartenevano sì lei è in grado di riconoscerne qualcuno oggi in quest'aula
Sì che Kork senza sia di
Possiamo dare atto che riconosciuto l'imputato riciclo Gennaro unica domanda
In tutto il tempo le volte in cui ha avuto diciamo per queste ragioni il modo di estere assistito insomma guidato dalla dalla dalla gente
Acquisito ha mai avuto qua qual è stato il suo comportamento se venisse comunque umanitario sì
Si è sempre comportato correttamente
Va bene non ho altre domande grazie assieme a mamme benedicente
Posso concludere con un'unica domanda dica grazie
Questi interventi di riparazione della delle riparazioni inizia se ne ricorda se avete effettuato anche degli interventi di potenziamento diciamo tesa a darsi
Anche quindi oltre la riparazione è stato anche ci sono state Leffe delle staff di condimento del scrivono molti lavori ma
Va bene grazie
Escludere un'agevole comprende questi lavori che voi svolgevate che ha svolto dopo il nove marzo
Ma che tipo di lavoro erano che saldature cioè non in cosa consisteva riparazioni di blindati io avevo materialmente che cosa doveva fare che ha fatto
Sì c'erano delle serrature diciamo rotta piegate e quindi bisognava ripararle magari quindi una riparazione senza sostituzione
Sì riparazioni in alcuni casi anche in sostituzione perché non è nota maniera annunciate deliberazione era una costo zero diciamo si occupava lei
Operare sì io lavoro siccome costose nulla sia costosa quindi le sostituzioni cherchez ricordare se le ha operato uno
Generale di no non ricordo però che comunque sì
Senta mi scusi un'altra cosa lei ha detto di essere stato impiegato al calda Nibbio
Per fare sul territorio azioni si che cosa faceva che cosa ha fatto Danubio Richard Long quando c'era da fare come Fabio undici facevo fare dico cantare qualche o sanitarie o cose del genere
Sempre sostituzione certezze ma la tensione si è venne scusi come ci andava spesso al Danubio fa riparazioni ispirato quasi sempre sì
Qualora Ewart o un po'più particolari e quindi c'era quasi sempre da fare di e mi scusi come fa a ricordarsi esattamente di essere andato dopo il sei aprile
Perché ci sono tutti i reparti no c'ha capito come visto che ci lo fa spesso inteso come fa ricordarsi esattamente di essere andato dopo dopo il sei aprile cosa che è per la Juve avevano di quello che era successo recentemente quindi e che si di cui si chiede cosa si parlava figurava sulla perquisizione che avevano subito
Quella depressione che urlava requisizioni e straordinaria che era stata fatta è che era successo i particolari questo è il secondo anno
Non lo so dire perché non Iveco io aggio al Danubio
Per le varie persone che c'erano che erano stati spostati dal Nilo dicevano solo se potevamo fare questa cosa tutti per gruppi di applicazione il resto cioè aveva atto unico
E come fasce las del perché ha detto che si tratta di quei trasferiti come Pacelli conosceva queste persone come fai a sapere che erano quelli trasferiti al Nilo
Perché loro dissero
E dissero che dicevano che un oceano fatta la cattiveria a spostarli che allora non c'entravano queste cose qui ma erano riesce a ricordare nel Periodo
Periodo so solo che dopo la perquisizione straordinarie novità sinora una cosa e il giorno dopo non lo so un mese dopo sì no non ricordo bene sono stati alcuni anni con un emendamento quasi undici anni quindi non mi scusi in che contesto fa Torcello lei faceva i lavori in con quale contesto ha avuto modo di parlare con questi detenuti di cui non ricordo il nome per crescerli vengono capito se uno più d'uno circa dodici arrestando uno fianco all'altra comunque Falluja ricuce
Quando le loro un ragazzo capireparto guardi una cosa che dicono
Fast ambasciata un amico che sta che l'allevatrice Vodafone a Melissa perché il tutte queste dinamiche che ci sono in carcere ci hanno i lavoranti ci vogliono usare come portavoce da un reparto all'altro aveva organizzarsi dalle cose che perché lei colgono lei capita spesso che venga diciamo investitori tutti i lavoranti che vengono da fuori fanno delle proposte di Belfast ambasciata quell'amico quelle cose così giustamente i sta pagando un bel così queste cose come dire perché sono qui per lavorare
E quindi mi scusi santo per comprendere grazie celle avrebbe dovuto fare un'ambasciata chi se mai ripartirà pagina rivolge all'attive parti Sissi votiva ad attività non raccontare che questi ispettore altri reparti sì attive parte fa girare questa voce nelle parti
Per coprire questi ispettori
Questo se lo ricorda perché conosce bene questo ispettore lei non lo ricordo che questi ispettori all'epoca reparto Volturno era ad un ispettore dove posso potevamo fare affidamento tipo rispettosi
La fornitura ed era presente giudice arrivare la fornitura certo c'è un ragazzo sola dieci a questi problemi c'è questa domanda è una settimana che nessuno ci sta pensando era molto diciamo disponibile per
Per i detenuti per quando riguarda ed è in questo caso portava diciamo l'ambasciata del detenuto che voleva diciamo avere giustamente attenzione quella letterina questo concerto
Questa proposta che facevano però finale sparsi in diversi però quelle c'è in questo caso lei per ora diciamo la la visione della letterine del detenuto ciondoli sarà una fatale laziale così fatto lei non l'ho capita
L'alla pari con l'olio si deteriorava se tetti aspetta un attimo
Quand'è che lei sia domani ma ha risposto parlando della letterina della persona dell'ispettore
Sì sì l'ho capito udivamo che di intralciato l'Alitalia è sovente gli aghi era un detenuto che aveva intenzione del cioè che aveva affatto senti a Coblenza erano faccia la domanda in modo diverso in in quali casi ben si rivolgeva ispettore vicolo Giorgio per conto di altri detenuti i quali erano questi casi
No il caso era che si nel reparto cerca bisogno di qualche urgenza
Tipo Silvio Poma nella fornitura può mancare una domandina per una visita medica oppure avere una pistola ma c'è un filo
Lo dicevamo più volte non veniamo presi in considerazione quando c'era questa ispettore era più diciamo propenso portare loro mandino avanti adagio affaccia lire dell'UDC cha tornava dalle amministrazioni
E senta mi scusi lei da quanto tempo è che faceva grave la morte
Dal due mila diciannove
Dove di giorno
Che chiede ha fatto la domandina chimico quando che all'astratto dove ero obbligato nell'arrivare a riparto Volturno notturno in quel senso ho capito sui
Le sarebbe opportuno per l'ho capito bene saltelli Stilgar diciannove al venti ventidue Volturno Eurosport semilibertà come articolo ventuno l'olandese
Va bene nessun'altra domanda
Presidente posso ma lei per questo ispettore piccolo lei lo conosce
Sì del mai lo vede in questa Aula fra invitarlo

Va be'siamo atto che indica l'ispettore piccolo
Basta così
Può andare grazie
Una giornata occupa uno no
Non ci sono altri testimoni per oggi giusto
E allora per il prosieguo dell'attività il già calendarizzata udienza di mercoledì undici marzo alle ore nove

Registrazioni correlate