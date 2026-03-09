Processo Mezzarano Salvatore ed altri (relativo alle presunte torture avvenute nell’istituto penitenziario di Santa Maria Capua Vetere durante l’emergenza pandemica il 6 aprile 2020)

Oltre alla fruizione dei nostri file tramite il nuovo player Flash/Html5, sono disponibili i download dei file audio di Stampa e Regime, di tutte le Rubriche e dei Processi, oltre alla possibilità di scaricare i files della sezione Riascolta. Tutte le rubriche sono inoltre disponibili tramite il servizio Podcast. Come già avveniva in passato, dopo 3 settimane dalla creazione delle schede i files non saranno più scaricabili.
Durante il processo sono stati trattati i seguenti argomenti: Penale.
La registrazione audio dell'udienza ha una durata di 5 ore e 38 minuti.
È possibile scaricare il file dell'audio integrale nelle prime 3 settimane dalla pubblicazione di questo processo cliccando sull'apposita icona … download.
Appello
Claudia Picciotti
presidente Corte d'Assise del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere9:04 Durata: 10 min 41 sec
-
Esame del teste della difesa De Chiara Felice
-
Claudia Picciotti
presidente Corte d'Assise del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Felice De Chiara
teste
Edoardo Razzino
avvocato degli imputati Mezzarano Salvatore e Manganelli Gaetano9:15 Durata: 39 min 9 sec
-
Controesame del teste della difesa De Chiara Felice
-
Claudia Picciotti
presidente Corte d'Assise del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Elisabetta Carfora
avvocato degli imputati Pancaro Loffreda e altri
Felice De Chiara
teste
Giuseppe Stellato
avvocato dell'imputato Manganelli Gaetano
Alessandro Milita
pubblico ministero
Sabina Coppola
avvocato dell'imputato Fullone Antonio
Edoardo Razzino
avvocato dell'imputato Mezzarano Salvatore9:54 Durata: 41 min 55 sec
-
Esame del teste della difesa Oliva Antimo
-
Claudia Picciotti
presidente Corte d'Assise del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Antimo Oliva
teste
Elisabetta Carfora
avvocato degli imputati Pancaro Loffreda e altri10:36 Durata: 9 min 25 sec
-
Controesame del teste della difesa Oliva Antimo
-
Claudia Picciotti
presidente Corte d'Assise del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Edoardo Razzino
avvocato degli imputati Mezzarano Salvatore e Manganelli Gaetano
Antimo Oliva
teste
Alessandro Milita
pubblico ministero
Elisabetta Carfora
avvocato degli imputati Pancaro Loffreda e altri10:46 Durata: 9 min 58 sec
-
Esame del teste della difesa Fabbozzi Pietro Pasquale
-
Claudia Picciotti
presidente Corte d'Assise del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Pietro Pasquale Fabbozzi
teste
Elisabetta Carfora
avvocato degli imputati Pancaro Loffreda e altri10:55 Durata: 7 min 20 sec
-
Controesame del teste della difesa Fabbozzi Pietro Pasquale
-
Claudia Picciotti
presidente Corte d'Assise del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Edoardo Razzino
avvocato degli imputati Mezzarano Salvatore e Manganelli Gaetano
Pietro Pasquale Fabbozzi
teste
Alessandro Milita
pubblico ministero11:03 Durata: 2 min 55 sec
-
Sospensione11:06 Durata: 10 min 6 sec
-
Esame del teste della difesa Macari Luigi
-
Claudia Picciotti
presidente Corte d'Assise del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Luigi Macari
teste
Edoardo Razzino
avvocato degli imputati Mezzarano Salvatore e Manganelli Gaetano11:16 Durata: 8 min 16 sec
-
Claudia Picciotti
presidente Corte d'Assise del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Gianfranco Carluccio
avvocato dell'imputato Di Monaco Giuseppe
Dario Mancino
avvocato dell' imputato Parisi Salvatore
Rosario Avenia
avvocato degli imputati Parente Sandro Soma Salvatore Conforti Giuseppe
Edoardo Razzino
avvocato degli imputati Mezzarano Salvatore e Manganelli Gaetano
Elisabetta Carfora
avvocato degli imputati Pancaro Loffreda e altri
Sabina Coppola
avvocato dell'imputato Fullone Antonio
Luca Tornatora
avvocato dell' imputao Costanzo Annarita11:24 Durata: 32 min 52 sec
-
Esame del teste della difesa Venturato Giovanni
-
Claudia Picciotti
presidente Corte d'Assise del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Giuseppe Venturato
detenuto testimone
Gianfranco Carluccio
avvocato dell'imputato Di Monaco Giuseppe11:57 Durata: 5 min 51 sec
-
Controesame del teste della difesa Venturato Giovanni
-
Claudia Picciotti
presidente Corte d'Assise del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Edoardo Razzino
avvocato degli imputati Mezzarano Salvatore e Manganelli Gaetano
Giovanni Venturato
detenuto testimone
Elisabetta Carfora
avvocato degli imputati Pancaro Loffreda e altri
Rosario Avenia
avvocato degli imputati Parente Sandro Soma Salvatore Conforti Giuseppe12:03 Durata: 4 min 42 sec
-
Claudia Picciotti
presidente Corte d'Assise del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Edoardo Razzino
avvocato degli imputati Mezzarano Salvatore e Manganelli Gaetano
Rosario Avenia
avvocato degli imputati Parente Sandro Soma Salvatore Conforti Giuseppe12:08 Durata: 14 min 58 sec
-
Esame del teste della difesa De Rosa Massimiliano
-
Claudia Picciotti
presidente Corte d'Assise del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Massimiliano De Rosa
testimone detenuto
Elisabetta Carfora
avvocato degli imputati Pancaro Loffreda e altri12:22 Durata: 21 min 29 sec
-
Esame del teste della difesa Cioffo Arturo
-
Claudia Picciotti
presidente Corte d'Assise del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Arturo Cioffo
testimone detenuto
Rosario Avenia
avvocato dell'imputato Acampora Bruno12:44 Durata: 6 min 33 sec
-
Controesame del teste della difesa Cioffo Arturo
-
Claudia Picciotti
presidente Corte d'Assise del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Elisabetta Carfora
avvocato degli imputati Pancaro Loffreda e altri
Arturo Cioffo
testimone detenuto
Edoardo Razzino
avvocato degli imputati Mezzarano Salvatore e Manganelli Gaetano
Roberto Barbato
avvocato dell'imputato Vitale Francesco
Alessandro Milita
pubblico ministero
Giuseppe De Felice
avvocato dell'imputato Trispellino Pasquale e altri
Rosario Avenia
avvocato degli imputati Parente Sandro Soma Salvatore Conforti Giuseppe12:51 Durata: 35 min 7 sec
-
Esame del teste della difesa Chianese Gianpaolo
-
Claudia Picciotti
presidente Corte d'Assise del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Gianpaolo Chianese
testimone detenuto
Rosario Avenia
avvocato degli imputati Parente Sandro Soma Salvatore Conforti Giuseppe13:26 Durata: 1 min 56 sec
-
Claudia Picciotti
presidente Corte d'Assise del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Alessandro Milita
pubblico ministero13:28 Durata: 2 min 30 sec
-
Sospensione13:30 Durata: 20 min 42 sec
-
Claudia Picciotti
presidente Corte d'Assise del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Alessandro Milita
pubblico ministero
Sabina Coppola
avvocato dell'imputato Fullone Antonio13:51 Durata: 15 min 45 sec
-
Conferimento incarico peritale
Claudia Picciotti
presidente Corte d'Assise del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Massimo Daddio
perito informatico
Alessandro Milita
pubblico ministero
Luca Tornatora
avvocato dell' imputao Costanzo Annarita14:07 Durata: 33 min 14 sec
-
Esame del teste della difesa Chianese Gianpaolo
-
Claudia Picciotti
presidente Corte d'Assise del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Gianpaolo Chianese
testimone detenuto
Antonello Salzano
avvocato dell'imputato Nardi Nicola14:40 Durata: 1 min 6 sec
-
Controesame del teste della difesa Chianese Gianpaolo
-
Claudia Picciotti
presidente Corte d'Assise del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Alessandro Milita
pubblico ministero
Gianpaolo Chianese
testimone detenuto
Rosario Avenia
avvocato degli imputati Parente Sandro Soma Salvatore Conforti Giuseppe14:41 Durata: 14 min 33 sec
-
Sospensione14:55 Durata: 21 min 54 sec
-
Esame del teste della difesa Palmiero Salvatore
-
Claudia Picciotti
presidente Corte d'Assise del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Salvatore Palmiero
detenuto testimone
Angelo Raucci
avvocato degli imputati Fusco Stanislao Soma Maurizio Merola Rosario e altri15:17 Durata: 7 min 9 sec
-
Controesame del teste della difesa Palmiero Salvatore
-
Claudia Picciotti
presidente Corte d'Assise del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Edoardo Razzino
avvocato degli imputati Mezzarano Salvatore e Manganelli Gaetano
Salvatore Palmiero
detenuto testimone
Alessandro Milita
pubblico ministero
Angelo Raucci
avvocato degli imputati Fusco Stanislao Soma Maurizio Merola Rosario e altri15:24 Durata: 10 min 34 sec
-
Claudia Picciotti
presidente Corte d'Assise del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere15:35 Durata: 10 sec
-
Il Presidente rinvia all'udienza del 11 marzo 2026 alle ore 9:00