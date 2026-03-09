09 MAR 2026
Promosso dal Dipartimento di Diritto e Società Digitale di UnitelmaSapienza in collaborazione con Geopolitica.info in occasione della pubblicazione del libro di Enrico Borghi "Sotto attacco.

Cosa sta accadendo, cosa potrebbe accadere, come ne usciremo" (Rubbettino).

Registrazione video del dibattito dal titolo "L'ordine internazionale alla prova delle nuove minacce: attori, spazi e posta in gioco", registrato a Roma lunedì 9 marzo 2026 alle ore 16:34.

Dibattito organizzato da UnitelmaSapienza.

Sono intervenuti: Mario Carta (direttore del Dipartimento di Diritto e Società Digitale dell'UnitelmaSapienza), Maria Grazia Fiorani (giornalista del TG3), Alessandro De Angelis (vice direttore dell'Huffington Post), Franco Gabrielli (prefetto), Giulia Bianchi (ricercatrice di Storia delle Relazioni Internazionali all'UnitelmaSapienza), Giuseppe Bettoni (professore), Gabriele Natalizia (professore), Enrico Borghi (senatore, Italia Viva).

Solo davvero chiesto di portare i saluti del dipartimento di diritto e Società digitali Minemma sapienza che dirigo e i miei saluti personali all'evento di oggi dedicato all'ordine internazionale alla prova delle nuove minacce attori spazi posta in gioco
Ringrazio illustri ospiti che hanno accolto il nostro invito cercheremo di riflettere sugli attuali equilibri o mancati equilibri internazionali geopolitici
E interpretare le dinamiche che ne sono alla base ordine internazionale ogni caso messo a dura prova dall'attuale appunto stabilità internazionale sfociata conflitti internazionali guerre di aggressione
Che hanno completamente rovesciato prospettive approcci consolidati rispetto solo alcuni anni fa
Ringrazio giuridica avvenuto in forma e in particolare il professore natalizie per il contributo decisivo nell'organizzazione e promozione di questo si tratta ormai una produzione scientifica consolidata come quello messo in corso cosa la facoltà di Scienze politiche della Sapienza
Penso alle iniziative che sono state realizzate da riserve in occasione del Festival diplomazia di coinvolgimento partner scientifico saluto con grande piacere e numerosi studenti presenti studentesse
Collegati il vostro dipartimento è fortemente impegnato sulle tematiche sarà dura affrontati oggi sia a livello di didattica che di ricerca ricordo che non è presente
Il corso di laurea triennale in scienze politiche Gorgonzola globale molto apprezzate dagli studenti superava i cinquecento iscritti che affronta problemi al centro della giornata di oggi
Grazie curricula dedicati libri mobili mercati intendere un cinese terzi i conti secondo la sicurezza internazionale
Questo pericoloso stiamo lavorando per affiancare il prossimo anno una laurea magistrale disturbi in
Fase Varazzani ionizzazione anche per garantire agli studenti la prosecuzione del proprio percorso formativo
Dal giurista europeo internazionale
Mi permetto solo qualche valutazione qualche spunto di riflessione beneficio soprattutto degli studenti e delle studentesse
A partire dal fatto che spesso a proposito dell'attuale ordine internazionale si parla di crisi del diritto internazionale una formula devolverli retorica perché non sempre mi affrontare cause profonde
Ma io allora si nasconde montarlo difficilmente contestabile ricevuti dal generalissimo
Un fenomeno che non giunge del tutto inaspettato a prescindere dal dibattito secolare resistendo fino sulla crisi e la natura del diritto internazionale
In realtà allargarsi anche Corradi Stam sulle regole decisionale disciplinano la vita dei più importanti istituzioni e organizzazioni internazionali porta in molti casi alla paralisi graduale versano principale foro internazionale
Chiamati a governare i rapporti tra Stato e sulla base del diritto evitando così il ricorso all'uso della forza anche armata opzioni invece praticata sempre più frequentemente Locci l'esempio più evidente riguarda i progetti di riforma del Consiglio di sicurezza dal mille novecentonovantatré sì discutere superamento dello divenendo
E invece sono i cinque membri permanenti colombiano quattro-cinque proposte vivono all'ordine
Del giorno senza il raggiungimento del consenso necessario per l'approvazione di alcun progetto di riforme quindi con inevitabili ripercussioni
Sulla credibilità del funzionamento dell'organo responsabile del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale
Lo stesso scenari di paralisi riguardanti il settore economico e commerciale sentenziava la sostituzione di marginalità versano oggi il sistema di soluzione delle controversie
Garantito dall'Organizzazione mondiale del commercio a causa dell'ostruzionismo degli USA nella procedura no membri dell'organo di appello il meccanismo di secondo grado di giudizio e di fatto paralizzato dal due mila diciannove
Secondo privo del numero dei giudici
Necessario garantirne l'operatività fa tutto cimenti sufficiente impugnare
Il giudizio di primo grado per sconfina in una sorta di limbo senza uscita appunto vista no paralisi del procedimento di secondo grado
Un abbandono nella logica del multilateralismo che ovviamente confermato di recente dall'Amministrazione americana col decreto presidenziale del sette gennaio due mila
Ventisei che dispone il rifiuto vicentino degli USA da sessantasei trattati organizzazioni internazionali tra cui trentuno organizzazioni legate alle elezioni
Inclusiva corri cruciali sul clima sulla salute mondiale e sui diritti comando
Con l'Olanda rimanga la convocazione ufficiale che non servono più fra gli interessi chimica considerazioni invasione del governo tuttavia delle organizzazioni internazionali giù e in più da vicino la stessa Unione Europea doveva dimensioni politica del processo di integrazione europea
Una volta che il funzionalismo dato quello che poteva dare alla causa europea ed esaurito la propria spinta propulsiva è ben lontano dall'affermarsi il dibattito in corso
Non riesce a produrre la sintesi di una posizione condivisa ad esempio sulle modalità di superamento della regola del unanimità politica estera e di difesa comune
Elemento questo che impedisce di fatto l'Unione europea svolgevo significativi e all'attenzione sul viso impolitico l'obbligo e democratico in tutti gli scenari di crisi internazionali nei quali essa risulta coinvolta
Dunque se di crisi dell'ordine internazionale si tratta essa viene da lontano e forse più correttamente potremmo parlare di messa in discussione radicale del multilateralismo
Ed è l'affermarsi di una ecologiche i rapporti tra Stati risolvere preventive controversie su base bilaterale
Anche questa è la verità tendenza dall'uomo si tratta semplice suggestioni che noi possiamo approfondire oltre in questa sede
Noto che il multilateralismo riflette una preferenza dalle norme piuttosto che per la Borsa
Sia comitati con Unione Europea mio avviso non vi sono alternative nel sostenere questo approccio come Italia dopo che in linea con quanto previsto dalla nostra Costituzione all'articolo undici
Dove cinghiale limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia in azione
Come Unione europea in quanto lo stesso processo di integrazione europea presente in definitiva a forme più avanzate altrimenti d'altronde la dimensione globale
Il fenomeno il cambiamento climatico la transizione girare in ecologia i fenomeni migratori sfide imposte alla sicurezza interna ed esterna spingono verso lo sviluppo ulteriore del processo di integrazione tra gli Stati membri
Le riunioni e il rimborso a tutti i meccanismi offesi dalla cooperazione internazionale
I vini del sistema non ci impongono tuberi riflettere alla ricerca di soluzioni originali attraverso le quali dare risposte convincenti attualissimi
A partire dalla costruzione del ruolo della governance ora internazionali dalla valorizzazione dell'informazione per favorire il dialogo che laddove sembra intero
Sono questi temi al centro del libro del senatore Amboni sotto attacco che impone tre questioni Luciano cosa sta accadendo cosa potrebbe accade eccome né uscire proprio per condividere fare riflessioni generali di individuare eventuali facili risposte abbiamo pensato aggiornata come quella di oggi giornali logiche quindi ma tutte le relatrici il ventuno gli appalti prenderanno
Parte dei lavori rivolgono nemico contro un profilo stimolante piccoli spunti anche per future collaborazioni grazie per l'attenzione
Con grandissimo piacere basso parolacce la parola alla dottoressa Maria Grazia Chionna grazie solo
Sì dunque io prego mi rivolgo un saluto ovviamente a tutti voi e prego i relatori di salire qua vicino a me così diciamo andiamo subito a a parlare del tema che ci interessa questa sera intanto ve li presento il microfono funziona questo qui se no
Ok
Intanto mentre prendono posto ve li presento abbiamo Franco Gabrielli già autorità del dipartimento della delegata di servizi del governo Draghi perfetto uomo delle istituzioni che ben conosciamo
Alessandro De Angelis integralista della stampa Giuseppe Bettoni professore di geografia economico politica dell'Inter ma
Sapienza Giulia bianchi ricercatrice di Storia delle relazioni internazionali ristampe di UNITELMA sapienza e Gabriele natalizia professore di sicurezza e politica internazionale
Dell'università la Sapienza di Roma dunque come avrete diciamo già ha sentito dalla relazione della del professor carta lo spunto di questo incontro è conoscere meglio e capire quali sono le soluzioni le indicazioni di spunti individuati dal libro della qui presente Enrico
Enrico Borghi che diciamo ha un titolo davvero suggestivo in questo momento sotto attacco ecco capire chi è sotto attacco perché come e sono delle domande alle quali in questo momento è particolarmente difficile dare una risposta quando abbiamo parlato di questo convegno ho pensato effettivamente è un titolo che ci porta alla stretta attualità ma nel giro di poche settimane come dire la situazione diventava ancora più complessa proprio a riprova della sua fluidità allora io volevo iniziare coinvolgendo Alessandro De Angelis perché effettivamente il quadro che ci troviamo di fronte è un quadro davvero complesso lo scacchiere internazionale ha cambiato faccia i blocchi che conoscevamo a questo punto possiamo dire
Che ne abbiamo studiato sui libri di scuola non esistono più
Dipendente Trump ha vinto una campagna elettorale dichiarando un disimpegno e quindi diciamo ci si aspettava di intravedere i prodromi di un nuovo ordine in realtà quello che ci sembra di vedere e come dire piuttosto un causa a livello internazionale l'intervento l'America sì diciamo cominciava a pensare di non dover più intervenire nelle questioni internazionali e invece è intervenuta in modo ancora più marcato l'esempio del Venezuela
Ci parla di un certo tipo di intervento e l'esempio dell'Iran recentissimo come dire sembra quello di una guerra al buio nella quale della quale ancora non si capiscono bene quali possano essere gli sviluppi cosa c'è dietro tutto ciò cosa c'è dietro questa guerra
Nei confronti dell'Iran effettivamente poi ci sono come dire speculazioni giornalistiche più o meno interessanti c'è chi dice che gli atti in file s'abbiano un ruolo importante in questa
In questa
Situazione soprattutto per il coinvolgimento di grande della del d'Israele voglio dire quindi è chiaro che le situazioni sono un po'diversi da quelli che sembrano e poi ci sono Didier degli attori che rimangono spettatori alla parte all'apparenza come
Ad esempio la Cina ma sappiamo
Che non è così e a questo punto ci domandiamo si la Cina facesse un intervento del genere ad esempio sul pay Guanda livello internazionale quale potrebbe essere
La la reazione della comunità internazionale visto e considerato che gli Stati Uniti hanno scelto questo tipo di approccio direi piuttosto nuovo rispetto a quello che siamo stati abituati a vedere e poi c'è la Russia insomma il quadro è molto complessa vediamo se Alessandro De Angelis ci dà qualche chiave di lettura
Castles no ecco ecco però diciamo detto nell'ultimo discorso durante
Variabili cioè probabilmente la pensione con Cuba
Allora andò per punti ringraziando immersa nelle limito purtroppo di riconoscere che devo purtroppo scrive su un argomento anche molto meno interessante che il referendum allora
Innanzitutto il libro di di Enrico Borghi e non lo dico per retorica diciamo di circostanza è un libro che merita di essere letto
Merita di essere discusso perché è utile perché e documentato è una guida una guida rispetto a quello che stiamo vivendo ed è una guida molto seria cosa abbastanza diciamo rara di questi tempi in cui non mi sfuggiva che la discussione pubblica risente molto
Oppure lamento in maniera quasi scientifica diciamo
Della delle logiche che pervadono la Rete e i social
Noi abbiamo classi dirigenti che hanno sempre più la postura di influenza che parlano alla parte più eccitata dei loro folklore da come succede sui social ebbene citarli parlano normalmente contro l'altro diciamo più che su una cosa ecco quindi i libri
Lo dico una sede universitaria degli studenti consentono di recuperare anche una dimensione di realtà di oggettività e anche di profondità è evidente che pervenire alla prima questione sotto attacco è la democrazia poco da fare diciamo proviamo a avveniva alcuni spunti che ci suggerisce il libro perché siamo in un'epoca
Parola frase lei citerei il libro di uno storico olandese del secolo scorso you Zingara che si chiama dal titolo le ombre del domani come siamo tecnicamente delle ombre del domani
Scrive Yuzhi India all'inizio del suo libro viviamo in un mondo ossessionato e lo sappiamo nessuno si stupirebbe se un bel giorno questa nostra demenza sfocia se in una crisi di pazzia furiosa
Che calmata sì lascerebbe l'Europa ottusa e smarrita
Non so se è chiaro era negli anni Trenta del secolo scorso e diciamo non è finita molto bene vedeva un domani come particolarmente oscuro quindi bisognerebbe riflettere
Affinché diciamo gli anni trenta di questo secolo nome vadano a finire allo stesso modo
Ormai è
Quello che stiamo stiamo vivendo
è stata ultra citata fase de di Tata Francesco non è un'epoca di cambiamento è un cambiamento d'epoca no
Come come come lo vogliamo vedere questo cambiamento epocale è un nuovo una nuova epoca squadernare sotto i nostri occhi che al tempo stesso medievale tecnologica no un nuovo evo diciamo dove le aggressioni si compì moltiplicano fuori e dentro i confini nazionali
Il caos ha sepolto la globalizzazione
L'Occidente ha perso una sua centralità lo dice il professor carta prima la democrazia liberale spostare il senso i soggetti internazionali come l'ONU sembrano sostanzialmente dei cani morti è sostanzialmente una nuova false
Fasi storiche sinistra ha avuto una lunga fase che è stato il lungo dopoguerra terminava diciamo con il collo del muro di Berlino sancita da un equilibrio del terrore ma un equilibrio
Un'altra fase il lungo posto ottantanove segnato più o meno dovuti proprio molti popolarismo che più o meno diciamo teneva ma segnata anche da un eccessivo ottimismo no nei confronti della globalizzazione in sala niente
Ricordare il libro di Fukuyama l'avete certamente incrociato la fine della storia no c'è finito il comunismo si pensava che avesse vinto il mercato con esso la democrazia e che la democrazia può darsi portasse un nuovo ordine ecco diciamo queste magnifiche sorti e progressive
Diciamo non ci sono state ora siamo diciamo in una nuova fase che non nasce da zero e non nasce neanche con Trump
Trump eh l'effetto e al tempo stesso l'effetto di un collasso di un ordine che finisce ed è il moltiplicatore di un nuovo causa
E troppo diciamo ci ritorneremo
C'è poco da fare i segnali di di quello che sta che stava accadendo l'abbiamo avuti già dieci anni fa
Non era difficile vedersi arrivare come si suol dire il primo Trump laddove scritta Bolzonaro
Diciamo era l'assalto diciamo verso la Democrazia concepita come establishment no
Di diciamo autoparchi aspiranti tali diciamo leadership fra virgolette autoritari che tentando l'assalto al cielo e usando il caos come strumento di destabilizzazione
Ora questo caos è una nuova egemonia cioè questo calo se governo e questo causa diciamo si di questo caos la manifestazione più eclatante la guerra e badate la guerra non è solo quella che si combatte con gli scarponi affronta la guerra è nelle nostre democrazie
Pensate a quello che sta accadendo in America
La guerra e nella concezione della democrazia non come riconoscimento dell'altro in una normale dialettica all'interno di una cornice di valori comuni e di regole la guerre nella cultura del nemico da abbattere
La guerra e nel linguaggio
La guerra è nel linguaggio la guerre nella simbologia
Il video dell'intelligenza artificiale nuovi Trump che rovescia dice appostati sul ciglio della Casa Bianca che rovescia il letame sui manifestanti è un'immagine che al fondo manifesta una cultura bellica diciamo e di disprezzo nei confronti della democrazia
E la guerra di frammenti linguaggio dove nessuna va be'viene considerato mai signora abile anche qui mutuando le pessime abitudini dei social dove abbiamo visto dei vomitevole Twitter financo sulla shoah o sull'idea si deve cioè nessun confine appare inviolabile bene ansimanti
è quindi un'età che io definirei come una evita dell'incertezza segnata dal collasso di un ordine
E da un nuovo
Direbbe Gramsci intervenni no dopo il vecchio muove il nuovo non nasce in questo interregno diciamo si fermi si manifestano i fenomeni più morbosi
Il punto di rottura è la nuova vittoria di Trump
Va bene è la nuova vittoria di Trump che dicevamo e l'effetto del collasso precedente
Anche all'interno delle democrazie diciamo diciamo hanno visto arrivare e il moltiplicatore che consente l'amplissimo
In maniera molto semplice
Il tempismo è sostanzialmente un potere che in mia tu della sua
Cito Mitterrand funzione democratica unzione popolare
Per vittoria elettorale si considera
Libero da vincoli e da regole e che
Pur stando al governo
Lo esercita come se stesse all'opposizione del sistema
Pur stando al governo si senta l'opposizione del sistema
Bush padre diciamo o figlio lo hanno fatto cartolina
Ho non facevano questa guerra alla Corte suprema americana
Perché era una destra legittimamente conservatrice legittimamente alternativa alla sinistra che però arrivata al potere stava dentro la cornice di un sistema istituzionale e nel gioco dell'alternanza il tantrismo è rottura di questo quadro
Dentro e potremmo fare gli esempi fino diciamo
All'Ice diciamo ecco e vedremo allacciate le cinture in vista del Mit Terna allacciare le cinture
E sul fronte internazionale lo stesso
In virtù
Della propria diciamo forza è l'esercizio
Dell'interesse secondo una logica che non è più la logica delle regole anche lì istituzionale Lomu il multipolarismo diciamo un quadro di idee cioè
Ma è il bieco esercizio della forza invasa appunto all'interesse e questo è il virus
E questo perché l'uso di quello che sta accadendo
E quello che è accaduto in Venezuela
Imene at sua e la non c'è stato tecnicamente un regimi Shen dice un cambio di regime non è arrivata la democrazia
In Venezuela è stato tolto compensato Playgym adjustment un aggiustamento di regime cioè faccio fuori ma duro ed il governo con i computer con i complici di maturo
Anche con la Resistenza venezuelana no
E per fare gli affari miei sul petrolio che evita diciamo sordo
In Groenlandia diciamo c'è stato il tentativo poi diciamo anche la in base diciamo calcolo in Medioriente
Terme di e
Il board of Peace
Che nasce dagli accordi di Sharm el Sheikh ricordati nella fotografia di Sharm el Sheikh c'erano tutti anche i leader democratici e fu fatto proprio dall'ONU e prevedeva un percorso di stabilite costruzione
Affidate agli Stati Uniti certo come garanti ma contento anche diciamo la Palestina come idee anche di Brzezinski con idea diciamo di ricostruzione di Gaza terminata la prima fase che dovevate vedere a sua volta diciamo il disarmo di a Massa e e anche diciamo la fine dell'occupazione della Cisgiordania
Hamas non è disarmata e i coloni ammazzano come prima precisa dice ecco il questo non è accaduto il botto vista mutato segno ed è diventata una struttura diciamo una sorta di comitato d'affari ritrattista dove il paradosso quale proprietaria
Dove il Capo del Board of Peace non è il Presidente degli Stati Uniti entra prima
Con il paradosso che nel venti ventinove noi potremmo anche aveva in quel bordo Peace ci sarà un nuovo presidente degli Stati Uniti ma il capo del boxing sempre Trump voi capite diciamo
Ricezione la concezione proprietaria
L'Iran
Ancora non si capisce perché la comunicazione particolarmente confusa come la vogliono giustificare anche lì si è appartato di regime change auguri diciamo lì il segretario ma altri di interventi con altre finalità Rubio segretario di Stato ha detto che Washington ha attaccato per prevenire una risposta dopo l'attacco di Israele il segretario alla Difesa dà un'altra versione ha detto che c'era il rischio di attacchi con missili balistici balza vicepresidente che invece è l'incarnazione dell'anima più profonda manga che è quella che politici impegno diciamo ha detto
Che gli stadi non si fanno coinvolgere in un conflitto largo insomma
è un intervento dove non si capisce la logica perché non c'è una minaccia imminente enucleare se non quello di andare dietro a Netanyahu che anche lui
Persegue l'attacca l'Iran per ragioni squisitamente di politica interna delle c'è un ottobre perseguendo il suo disegno che dopo mass dopo Enzo bolla
Dopo i voti vuole colpire il regista Iran dei cosiddetti proxy no va bene ecco
Ed è un'operazione Boldi lo lo viva e altri meglio di me a mio giudizio molto vischiosa in termini di destabilizzazione
Diciamo del Medioriente destabilizzazione economica l'avete visto sprofondato rimborsi ma c'è anche un tema di destabilizzazione in termini ovviamente di sicurezza
Anche in Occidente poi Gabrielli se diva credo qualcosa su questo sull'altra lamenta allarmi terrorismo
Anche perché tutti evidente che l'Iva né di fronte a una sfida esistenziale non circoscritta puntato al primo vivere sta rispondendo da Putin esistenziali chi mette al posto di Khamenei padre
Khamenei figlio che diciamo l'ala più radicale sanguinare dei detassando badate qui nessuno si rimpiange Carmine questo è del tutto evidente soltanto che diciamo complicato esportare la democrazia diciamo ecco dall'Avana che bisognerebbe avere capire qual è il fine diciamo di di queste azioni quindi leave me sta rispondendo in due lotti caos
Diciamo e infatti attacca i paesi del golfo perché attacca l'ira nei Paesi del Golfo e non attacca Israele ventisei lei c'ha un sistema di difesa voleva un dogma diciamo che è molto più efficiente quindi destabilizzante altri e atterrito cioè una guerra che intuì il più lungo possibile per questo viene vengono dosati anche gli attacchini stilistici e perché la guerra deve indossare i deve durare il più a lungo possibile perché così come Putin e sull'Ucraina anche i Pasdaran sanno che diversamente dall'Iran l'Occidente ha una un dato che si chiama opinioni pubbliche che producono un logoramento della leadership perché voi capite che tra un po'fra i mercati che eccetera e quindi è una guerra
Allora tutto questo tutto questo
Che tutta questa radicalizzazione accade cioè
I no in un mondo che ha una caratteristica
La confusione l'abbiamo realizzata ma è anche un mondo straordinariamente interconnesso
Che cosa significa significa che ciò che accade fuori diciamo lo paghiamo anche noi dentro
Come basta facilmente constatare andando al distributore Q fuori cosa che avevamo già visto ai tempi della guerra in Ucraina e che vediamo a maggior ragione in paesi del del petrolio
è una guerra mondiale nove in grazia di Dio è una guerra regionale con conseguenze globali non è una guerra mondiale perveniva alla tua domanda perché la Russia non ha alcuna intenzione a fare la guerra vedete la gratitudine non è di questo mondo dicevano allora la Russia dovrebbe essere grata rimane perché l'Iran e fornisce le armi diciamo alla Russia per l'Ucraina
Però questa in fin dei conti questa guerra questa destabilizzazione Cogne primo perché indebolisce gli americani sul fronte ucraino finché le ha
Mi servono dall'altra parte secondo perché creando un problema sul sul petrolio e sulla e sulle materie prime la Russia ci guadagna in termini diciamo l'esportazione diluente quindici si finanzia con la guerra in Ucraina
La Cina a com'è noto il motto coltiva le tue capacità che aspetta il tuo tempo e comunque non gliene frega niente del Medio Oriente perché questa logica comunque se dogane la prima o poi trascina la questione intertempo Anna
Stati Uniti Russia e Cina
Il multicolore po'popolarismo ha lasciato il posto alla logica degli impegni
A e infatti Trump riconosce gli impegni il tappeto rosso a dar coraggio Putin come interlocutore sulla base interesse mio interesse tuo e la logica di villa e la logica dell'uomo d'affari
In questa logica
Che
Questa logica è la negazione questo è il punto di fondo è la negazione di una idea di Occidente per come l'abbiamo conosciuta nella Seconda guerra stia c'è un'idea d Occidente come comunità di destino regole condivise idea della Democrazia
Europa Lassini special relationship diciamo devo Stati Uniti ed è la fine perché nella logica degli imperi l'Europa e quindi
è un impiccio sia per la cultura che essa esprime la cultura della Democrazia europea l'opposto diciamo della De Luigi Change che sta avvenendo dentro l'America sia per il ruolo che rivolgo agire nel mondo come soggetto se solo acquisisce un un minimo un minimo di di consapevolezza
E chiudiamo venendo all'Europa che ricorda io le leadership europee
Ricordano diciamo il il famoso presento della lettera rubata di Edgar Allan Poe che cerca la lettera diciamo per tutta la casa
Si sta impazzire che alla fine sul tavolo la della cucina diciamo o del del salotto nel senso che era complicato nome deve arrivare in questo Otranto era piuttosto annunciato diciamo mentre Putin degli autografi del mondo lo avevano ben visto tante punti a scommesso anche allentando la guerra vigore prima della campagna elettorale evita ciascuno lo sapeva che sarebbe arrivato ancora peggio diciamo
Putin Metrangolo aveva conosciuto in tempi non sospetti perché Putin diciamo se bene viene da una cosa diciamo che si chiamava King ebbe diciamo quando Otranto faceva anche l'immobile vista Mosca quindi lo conosce diciamo
Poi se lo condizioni per quello non è dato sapere ma diciamo che lo conosce
Per l'Europa appunto sempre il il prefetto di Edgar Allan Poe e davvero tiene solo su un punto che necessario ma non è sufficiente che sostegno militare all'Ucraina
Se non ci fosse stato quello diciamo sarebbe stato il collasso
Sostenere l'Ucraina non è un fatto di filantropia non li stiamo difendendo i nostri confini della nostra democrazia anche se non è popolare
Diciamo che va dato atto diciamo al popolo al popolo tocca compiuto una una una resistenza eroica
Ma se questo è il quadro che ci siamo detti
Se questo è il quadro che ci siamo detti la sfida è tutta politica
E si articola attorno e arrivo a chiudere il cuore del libro di Enrico al concetto di sicurezza
La sicurezza in questo mondo confuso è un concetto diverso dalla difesa
è penoso il dibattito di chi dice
Diciamo burro o cannoni
Diciamo dobbiamo togliere i soldi dalla difesa per mettere su sugli ospedali ok perché siano stanno sulla difesa diciamo non ci sarebbe neanche gli ospedali con basta farsi un giro tra il Donbass in turni di Kiev per capirlo
Il tema della sicurezza lo diranno altri meglio di me riguarda ovviamente non solo i fucili diciamo secondo questa rappresentazione ma la cyber sicurezza diciamo nell'era dell'informatica bla bla bla bla
è cioè la per le condizioni della democrazia
Bene e badate che la sicurezza vale diciamo a livello internazionale ciò che vale quando si parla di cinquecento è un concerto popolare
Perché i ricchi dei forti si difendono da soli
E il popolo sono le democrazie che hanno bisogno di essere difesi
E ed è chiaro che quello che manca dell'Europa questo sarebbe necessaria un'accelerazione sul tema della difesa e dell'esercito europeo che c'è poco da fare diceva giustamente carta
Il il diritto di veto ora l'Europa e a una sfida esistenziale
Nel mondo di tra
Se si pensa di uscire secondo le logiche nazionali one to one
Una drammatica illusione di ogni Paese europeo
Il perché è incapace di fare lo sport lo scatto è del tutto evidente perché impopolare che ogni Paese pensa alle sue lezioni diciamo le leadership sono tutti abbastanza
E abbastanza claudicanti che sia necessario fuor di dubbio e c'è poco da fare l'Europa si trova nella situazione in cui di quale natura euro sospensioni
Cioè o alcuni Paesi si caricano sulle spalle una responsabilità oppure diciamo Paul galleggiamento nel mondo di Fantozzi da da nessuna parte grazie
Questo quadro molto esaustivo della situazione poi tutto hai risposto almeno cose promosso grazie e soprattutto diciamo sono interessanti anche i riferimenti al libro che adesso poi Besozzi ci salutiamo grazie
Grazie
Che a libro paga tutto non voglio svelare molto perché sarà diciamo la la parte finale criticità parquet indicazioni su come procedere
Abbiamo parlato appunto di sicurezza abbiamo parlato di opinioni pubbliche hanno perché ovviamente l'opinione pubblica anche quella europea sebbene non toccata direttamente al momento da questo tipo di guerra sicuramente molto preoccupata e sappiamo che queste guerre la storia recente purtroppo sarà insegnato queste quelle anche regionali
Hanno provocato una recrudescenza della del terrorismo
Le guerre in Iraq e in Afghanistan trasformando anche quella che è stata diciamo la la minaccia già ditta che fa fatta da una struttura centralizzata come può essere quella di Al Qaeda a invece incida appunto territoriali che si muove autonomamente come esiste di conseguenza
Questo il vuoto di potere di stabilità politica che viene creato da questo tipo di situazioni internazionali può essere molto preoccupante e quindi vogliamo cercare di capire anche se questi nuovi tensioni internazionali possono come dire Ability profili di preoccupazioni anche in Europa anche in Italia
La parte che dopo l'esaustiva relazione di Alessandro De Angelis ci potremmo avvalere della facoltà di non rispondere però correndo lavorare impegno e anche per terra stime amicizia nei confronti dell'autore di questo libro che al pari di Alessandro De Angelis
Consiglio perché libero che attraversa una serie di problematiche peraltro anche con una modalità che non è soltanto descrittiva del della patologia ma anche con il tentativo sul quale si può concordare o meno ma lo sforzo CEE
Di fornire delle indicazioni di di dare delle delle delle chiavi di lettura per un verso e delle soluzioni che ovviamente stante la complessità degli argomenti che il libro affronta perché ovviamente veramente il
Potremmo definirlo così brevi cenni sull'universo
Tutto questo in qualche modo interroga e interroga soprattutto chi la sedia non è casuale perché io ho sempre immaginato che l'Accademia all'università fosse il luogo privilegiato per per ragionare per sviluppare pensiero per provare in qualche modo immaginare di andare oltre le le rappresentazioni della realtà che molto spesso solo il prodotto ma anche di convenienze soprattutto in un tempo nel quale io mi rammarico spesso la gente alla ottava parola non ti sempre più
E quindi stiamo esattamente un attimo no ma no ma e e d'altronde poi sviluppa tutta una serie di armamentari per cui e molto più
Remunerativo a Como il lo slogan il il la fase del feto il la parola d'ordine nuovo che in qualche modo accidenti
Civico ci rassicura perché poi c'è un altro convitato di pietra in tutta questa vicenda che la paura
Perché io credo che la paura
Proprio ricordava
Alessandro De Angelis noi il l'illusione che il crollo del del del del sistema sovietico del dicembre novantuno
Lì internet perché rendeva in qualche modo l'informazione democratica
Che potesse in qualche modo essere il veicolo dell'esportazione anche della democrazia di tutto quello che in qualche modo almeno una parte del mondo immaginava essere lo strumento di relazione tra le persone tra i popoli e poi alla fine
Ci siamo resi conto e a una data molto precisa che l'undici settembre del due mila uno perché il quindici settembre due mila uno noi abbiamo fatto i conti soprattutto lo ha fatto una grande potenza come gli Stati Uniti che la paura
Entrava prepotentemente nel dibattito pubblico e poi ovviamente abbiamo avuto una serie di altre vicende il la crisi del due mila otto alla stagione già dista del due mila quindici due mila sedici la pandemia
Che alla fin fine molto spesso ci dimentichiamo avendolo io vissuto come dire da un osservatorio privilegiato com'era il Dipartimento della pubblica sicurezza
Mi sono reso conto che quello è stata una modalità con la quale non solo il nostro Paese ma a maggior ragione il nostro Paese ha affrontato anche l'argomento perché la leva principale è stata la paura
Che ha condizionato e ha consentito tutta una serie di azioni che altrimenti non sarebbero state possibili e allora ecco che era un troppo dilagare anche perché un altro dei puntava da parola ho superato venendo allora nera e quindi alla domanda anche qui noi scontiamo purtroppo un un limite ce lo ricordava prima sempre De Angelis il fatto che molte cose nelle abbiamo percepite altro che segnali di Empoli abortire nell'analisi si utilizzano il l'approccio che l'importanza di cogliere i segnali deboli altri segnali di tutto quello che ha preceduto lei era tra ampliano erano assolutamente riscontrabile assolutamente visibili e anche qui non per spezzare una lancia nei confronti di questo personaggio che non prenderà il premio Nobel ma sicuramente segnala la storia del del dell'umanità per molto tempo ancora
E in qui faccio la battuta da toscano la colpa lo sapete che della Norvegia se noi siamo in questa situazione per bocca dello stesso
Presidente americano il fatto che non gli abbiano dato il premio Nobel per la pace e l'ho messo nella condizione di non più dedicarsi ai tempi di pace quindi di intraprendere anche percorsi di guerra e quindi
I norvegesi hanno le loro responsabilità ma al di là delle cose delle cose facente molti cose che la scaramantica futura fra piana oggi sci fa vedere le cose in maniera abbastanza così incongrue
I prodromi c'erano
L'insofferenza americane nei confronti dei parassiti europei il fatto che noi ci siamo come dire Caro giovati con i nostri debiti pubblici stratosferici mentre altri sul terreno perché poi recepito vediamo anche in questi giorni no
Nove sul terreno gli stivali non li vogliamo mettere perché mettere gli stivali sul terreno significa far ritornare le barre con il tricolore e questo è un problema ed è un problema guarda
Che noi ci lamentiamo molto spesso dell'incapacità dell'Europa di affrontare i temi della difesa comune ma dibattito in questo Paese non si è mai affrontato un dibattito pubblico sullo strumento di difesa
Serve non serve come serve a cosa serve e
Lo dico perché appartiene alla mia esperienza professionale
Per noi il problema dello strumento di difesa sono i sette mila militari e in maniera impropria utilizziamo per strade sicure con un costo abnorme rispetto a quello che poi la possibilità e vieta ai risultati che possono conseguire ma questo è perché la nostra concezione dello strumento di difesa
Da pacifisti della domenica e quello in qualche modo che
Certe cose possono anche servire l'importante è che non abbiamo un riverbero su quelli che possono essere le ricadute personale degli affetti in qualche modo ci circondano e poi su tutto il resto si può discute e questo è un problema guardate
è un problema che poi ci porta a vivere le questioni della sicurezza come qualcosa di immanente noi una sorta di rivisitazione anche un po'
Un po'al contrario della famosa retro utopia del del Di Palma no cioè Bao ma in fondo ci dice ci ci ha detto noi abbiamo paura del futuro siamo preoccupati del presente CE rifacciamo un passato che immancabilmente in dialisi annuncia come il passato reale il passato che noi immaginiamo
E lo stesso dibattito che fino a qualche settimana fa accompagnato i temi
E piazze più o meno effervescenti con recupero di immagini o come dire io considerazioni e via riproposizioni di schermi nove di Brigate rosse o di altre cose io peraltro da da da facile profeta per un verso incolpevole Cassandra per l'altro ebbe a dire se io fossi responsabile della sicurezza di questo Paese più che preoccupa di
Alcuni violenti che vanno ovviamente posti nella condizione di non nuocere mi preoccuperei più possibile risorge ente fenomeno di terrorismo internazionale perché vedete anche questo è una una modalità con la quale noi apprezziamo le cose soltanto nel momento in cui le cose si realizza e poi come Alice nel paese delle meraviglie civili stupiamoci
Siamo disorientati non riusciamo a comprendere perché per come allora
Il tema del del terrorismo internazionale ripeto ormai da lungo tempo e non solo dal due mila uno perché anche lui i prodromi del due mila uno affondavano
Esattamente all'inizio degli anni Novanta perché tutta una serie di azioni di modalità con le quali alchemica ma soprattutto quello che alchemica rappresentarla nel nel mondo sunnita
C'erano tutti poi a un certo punto abbiamo avuto questa epifania così violenta così
Dio sa fibra è ovvio che poi ci siamo ci ci siamo come dire specchiati e da lì poi è partita un'altra bambola perché poi l'incapacità molto spesso di leggere correttamente
Le vicende porta a tutta una serie di reazioni che molto spesso producono
Conseguenze non sempre corrette sul qua sulle quali si innestano poi interessi di carattere economici interessi geopolitici
E quindi per rimanere al tema del del le l'Europa oggi può essere oggetto di una
Rigurgito di carattere terroristico ma penso proprio di sì senso nomina sarebbe complicato pensare il contrario e peraltro ce lo diceva anche prima Alessandro De Angelis
Noi ci dimentichiamo che la vicenda iraniana
Non inter secca il Venezuela intanto Iran è un paese di novantatré milioni di abita
Un Paese nel quale dal settantanove in avanti sia radicato unire regine sanguinario per un verso ma che ha fatto della sicurezza del e della capacità di risposta ad una delle
Del delle regole fondamentali e le azioni inchieste
Sono avvenute nel nel anche recentemente sono state secondo me come dire non dico l'antipasto ma sono delle manifestazioni che possono avere anche ulteriori conseguenze anche perché da che mondo è mondo
Ci insegnano che il terrorismo altro no non è che una modalità simmetrica di condurre una guerra
E quindi tanto più il terrorismo così utilizzano quelle soggetti che hanno meno capacità di affrontare la questione da un punto di vista
Del del del dello scontro frontale dal perito
E peraltro in un tempo nel quale
Ovviamente a fianco modalità più tradizionali di terrorismo ormai abbiamo anche un variegato strumentario che intersecare il la dimensione cibernetica che intersecare altre altre situazioni ma stante la fragilità delle democrazie e in particolare last fragilità della nostra democrazia
Perché guardate senza nuovi fosse capitato
Un decimo
Di quello che era avvenuto di Francia da Charlie Hebdo
Sette gennaio due mila tredici fino al patatrac nel novembre dell'anno successivo noi
Forse non non avremmo risposto come hanno risposto i francesi ma non perché noi non abbiamo vissuto una una stagione terroristica Indocina e di terrorismo internazionale perché questo Paese dal punto di vista anche dei dei costi
A sicuramente vissuto una stagione più impegnativa il problema che è cambiata completamente la società la società italiana degli anni settanta non è la società italiana attuale e quindi la capacità di rispondere e la capacità in qualche modo di affrontare in termini resi clienti quelli che sono situazioni di questo genere ovviamente a me personalmente preoccupano oltre che Felice spaventarmi per gli esiti che ci potrebbero essere allora il tema è
Mettere in campo tutto quello che è necessario mettere in campo perché questa tra questione non è una questione assolutamente secondaria modalità con la quale questa crisi così importante perché questa crisi veramente importante forse non non ne abbiamo ancora apprezzato la dimensione non ne abbiamo ancora apprezzato la dimensione da un punto di vista delle conseguenze di carattere economico ci sono degli analisti del dicono senza tanti i fraintendimenti
Che ci sono tutti i prodromi perché si realizzi che se non in maniera addirittura amplificata la crisi del due mila otto perché
Questa vicenda dello stretto di Hormuz e non solo poi in qualche modo il mettere un meccanismo
Veramente
Impegnativo da un punto di vista della capacità soprattutto delle democrazie va bene non so se vi ricordate quando a seguito del dell'invasione dell'Ucraina nel febbraio del due mila ventidue
Il ovviamente la comunità internazionale rispose giustamente che legittimamente con delle sanzioni i tre russi dissero in maniera molto lapidaria dissero
Va bene
Ma noi siamo abituati in qualche modo a stringere la città voi siete nella condizione di poterlo fare perché questo è il tema ecco perché prima faceva riferimento
Ha un modo diverso di come nella società italiana generale anche la società europea peraltro attraversate da tutta una serie di particolarismi sovrani ismi e quindi che mettono in discussione la stessa tenuta del del delle istituzioni democratiche quindi questi episodi
Che magari rapportati ad ad altre vicende ad altri contesti potrebbero avere degli effetti di un certo tipo io credo che oggi
Questo tipo di società con la fragilità che la con nota e lo smarrimento che di esproprio sono sono come dire dell'idea
Che in queste questioni benché meno vanno sottovalutate ma che debbono essere al vertice dell'attenzione di chi sia la responsabilità dal punto di vista del governo della sicurezza del del nostro Paese e più in generale dell'unione
Il rischio che si corre adesso invece volevamo interstellare Lara essere sabbia Giulio Bianchi cerca di sinistra la ricezione nazionali perché come dire la guerra chissà esponga bene da con l'Iran anche perché lui misto intesa purtroppo
Quindi rovinato immigrati particelle no incagliato purtroppo fa il trilaterale era ministro del cinque marzo è stata autorizzato ad una ovviamente
L'udienza è possibile una soluzione nella guerra non sembra porta ma stante diretta abbia commesso
Efficace in brevissimo tempo stante abbia aperto un dialogo piuttosto diciamo avanzata punti ricordiamo tutto in un incontro stessa nascono Suma ci fa ieri dopo quattro anni di guerra la situazione triangolazione cambiata lì che della della deve della della Russia non sono cambiate quindi diciamo vedi non ci sono passi avanti dal punto di vista confessarsi quattro capitolazioni incredibili avventure pagato suonato diciamo il resistere sta ecco forti capire perché non si chiarisce
A trovare una via d'uscita questo conflitto sarebbe interessante capire meglio quanto punto anche in questo caso le cause il caso più remote evidentemente non ha ceduto dice a quattordici vuole straordinaria
Il Cervia quindi quali sono le cause che hanno portato questo conflitto e quindi Davis con l'allevamento quindi ritrovare strane voci
Grazie Maria Grazia buonasera a tutti io provo a rispondere diciamo queste complesse domande in realtà non ha risposte definitive quindi condivido con voi alcune riflessioni
Che mi sorgono vomitando interessante dato che purtroppo per fortuna ho deciso di studiare storia anche guardando al passato
Miliani da da da chiedermi con rammarico
Se Stalin due mila venti quanto successo nel due mila ventidue quindi l'invasione
Dell'Ucraina da parte della Russia
Sia in qualche modo certamente non soltanto una violazione abbastanza plateale del diritto internazionale che Guidotti infatti abbiamo condannato su questo non ci sono dubbi anche dando legittimo sostegno scegliendo legittimamente di dare sostegno andranno e al suo popolo ma mi chiedo anche se non sia purtroppo il tragico epilogo di un negoziato mancato talpe guardando guardando indietro quindi in qualche modo anche di un il tragico epilogo di un compromesso
Mancato che non siamo riusciti a trovare io me lo chiedo
Soprattutto leggendo
E tanta documentazione i giornali oggi orario disponibile non solo perché è stata declassificato da parte degli stessi Stati Uniti ma la troviamo in tanti dibattiti che abbiamo fatto anche nelle nostre aule parlamentari sono tutti diciamo documenti pubblici in tutti i nostri paesi
E leggendo tutto questo sembra no che negli ultimi trent'anni
Il dialogo o il tentativo di dialogo nella sia sia sempre votato intorno a questo problema di ridefinire un nuovo sistema internazionale dopo la fine
Della guerra fredda o sistema di sicurezza internazionali se vogliamo un nuovo ordine internazionale
Dopo la fine della guerra fredda IRI
Cosa vuol dire dopo la fine della guerra fredda cioè potremmo dire
Dopo la decisioni che si era presa di comune accordo di dismettere un sistema di relazioni internazionali fondato su la contrapposizione tra due blocchi militari
Politici e i militari all'interno di un sistema di relazioni che era un sistema competitivo
E incerto
Con lo stupro con lo sguardo sull'oggi mi viene da dire che le proposte dell'epoca erano interessanti
E cioè quello di gestire il problema della sicurezza internazionale che poi altro non è che il problema di garantire in qualche modo il mantenimento della pace cioè l'interasse di tutti i popoli quindi di tutti gli stati
Che li compra da cui sono composti
è linea sembrava essere stata quella di gestire i problemi della sicurezza internazionale all'interno di grandi consessi internazionali a vocazione universale quindi che cosa vuol dire con sassi all'interno del quale tutti gli stati prendono posto
Avendo uguali voci in capitolo e all'interno del quale si discute a volte non sia d'accordo allora si ritorna al tavolo per cercare un compromesso
E la cosa che mi fa riflettere anche questi consessi internazionali non bisogna neanche inventati erano già lì già c'erano
Ed erano uno possiamo infatti l'OSCE quindi l'organizzazione
Che tutt'oggi c'è il l'Ocean organizzazione paneuropea all'interno della quale noi troviamo anche gli Stati Uniti e è in qualche modo erede di quella conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa
Che già al tempo della guerra fredda si aveva in qualche modo fatto vedere alla alla CSCE avevano partecipato i paesi membri della NATO i Paesi membri del Patto di Varsavia e quindi diciamo la Sea assenzio sì e ci aveva già fatto vedere che al tempo della guerra fredda era possibile avere idee molto molto diverse sul mondo sul sistema politico che si voleva a vere era possibile partecipare anche ad alleanze militari diverse e però avere in mente che si potesse coesistere in questo mondo sempre con l'obiettivo di vivere in pace in una sicurezza quindi condivisa direi passi e anche in una prosperità economica tutto qui stava no e qui l'elemento di cospirazione che ritroviamo anche oggi dentro l'OCSE e l'altra grande istituzioni universale ovviamente all'ONU
E che oggi diciamo o vive un periodo di crisi eppure ancora ce l'abbiamo con Corelli ci sono statiche per ora non ne sono usciti dall'ONU come organizzazione interna
Tale quindi in qualche modo c'era vogliamo venire ancora
E però avendo in mente questo progetto è se poi uno guarda allora
Alloggi viene da chiedersi che cosa è rimasto perché da quello che vediamo cadere alla fine
Questo dialogo con la Russia si è arenato da almeno un trentennio quindi sono problemi per questo ma le cause remote che hanno radici lontane che forse non possiamo ridurre alla venuta di Trump alla presidenza degli Stati Uniti perché in fondo questo problema del dialogo con la Russia si è a Renato su sul problema dell'allargamento della NATO quindi dell'alleanza militare che era sopravvissuta
Alla fine del ed è della guerra fin dai primi
E c'è stato un allargamento che poi alla fine avvenuto secondo criteri diciamo quantitativi a livello di no aumento di membri e quantitativi e di conseguenza anche geografici ma che non sia accompagnato
è ad un diciamo processo negoziale rispetto a un sistema di garanzie parallele
Per la sicurezza di quegli Stati che non avrebbero fatto parte quali erano i russi hanno un sistema di garanzie che si pensava si potesse trovare tra sulla base di accordi da raggiungere che fossero giuridicamente vincolanti quindi qui sai grande rammarico di non essere riusciti per responsabilità condivisa a raggiungere questo obiettivo
Sul multilateralismo e sulle Nazioni Unite anche qui di dubbi ce ne sono tanti perché
Sì pensiamo all'intervento in Jugoslavia nel mille novecentonovantanove all'intervento in Iraq nel due mila tre sono già spire
Di in organizzazioni internazionali cioè le Nazioni Unite che non erano più il punto di di riferimento e però anche qui
Pochi mi viene da pensare che anche questo sia frutto di un processo che si è sedimentato nel tempo quindi l'amministrazioni Clinton riceveva Gianola tra alla fine degli anni Novanta mille novecentonovantotto mille novecentonovantanove delle sollecitazioni in questo senso no nell'idea che le Nazioni Unite non fossero abbastanza
Ed erano diciamo delle sollecitazioni che anche questo sono due la documentazione consultabile per questo mi vengono i libri dalle letture
Ed erano sollecitazioni che arrivavano da parte da una parte dell'amministrazione americana da una parte della classe politica
Anche in diversi Stati europei e poi siamo arrivati diciamo ad un'applicazione concreta con la guerra del due mila tre in Iraq che anche in via privata una componente neocon dalla base della dell'amministrazione Bush quindi sicuramente il Venezuela e l'Iran sono punti critici di censura che ci colpiscono perché poi noi viviamo nel nostro quotidiano però forse possiamo chiederci se il nostro prestante non sia il frutto appunto di un cambio di paradigma che sia messo in moto nel tempo e quindi io sono colgo l'occasione acque di di essere qui con voi con gli studenti quel quel senatore Di Pietro
Diciamo condividere rilanciare di queste queste perplessità anche pensando che questo cambio di paradigma riguardato sicuramente due come l'opinione pubblica ma forse anche la classe politica
Quindi mi chiedo c'è un cambio di paradigma stiamo pensando di sostituire l'ordine internazionali con qualcosa di diverso
E
Innanzi
Avvisa
La linea virgola un primato sei fino peraltro però diciamo interessante vorrei rivolgere al professor Bettoni professore di geografia economia pur dica diciamo questo quando abbiamo riscritto scacchiere così complesso c'è un altro grande attore che sembra al momento spettatore ed è l'Africa l'Africa nella quale però lo sappiamo
Essere concentrati moltissimi degli interessi economici in tutti gli attori che invece abbiano agevolato è mancata la Russia Cina Stati Uniti ma non solo gli Emirati Arabi hanno investito se non vado errato centodieci miliardi tutta l'Africa primo investitore il continente quindi questo fa capire come ci sia un'interconnessione appunto tra a tutti diciamo blocchi gli stati che voglio dire cercano nell'Africa un nuovo scenario su parte e come si muove l'Africa in questa situazione di incertezza e di instabilità cast internazionale scolastica che ruolo gioca in questo momento
No grazie tutto verrà certo di essere ancora più sintetico
Sì siamo nell'epoca degli ippopotami
Come dice Sebastiano avviso che ha scritto un libro interessante un contributo in un libro interessante declina volevo siamo nell'epoca degli ippopotami perché l'ippopotamo l'ippopotamo vi sembra animare molto simpatico no perché sta lì
Lì ci sono confrontato una sola volta dodici anni fa vi garantisco che non è simpatica
è un animale feroce difende il territorio velocissimo maledettamente Pomigliano può avere fino a tre dozzine di femmine e le difende ferocemente sì non so come faccia francamente però è complicato
Perché Sebastian bis fa riferimento avvisa è un grandissimo esperto di geopolitica del cibo materia che insegno e quindi lo studio per quello
Fondamentalmente ridice oggi immondo e basato su una serie di rapporti che sono fatti di ferocia
Velocità poligamia
Assoluto
Ed è vero io mi ci ritrovo perfettamente io non so quale ordine e disordine dagli anni novanta che parliamo di disordine internazionale da quando nel novantuno abbassarono una bandiera rossa alzare una bandiera con tre colori era andata è fatta Fukuyama non gli ha creduto neanche qualcuno il giorno dopo l'hanno bastonato subito dal primo giorno lui che era un grande storico fondamentalmente si è rovinato con quelli tendenzialmente ed al caso anche dello scontro delle civiltà Dianti indoor un grandissimo politologo uno dei più grandi della sua epoca fondamentalmente massacrato da un libro che sia sbagliato completamente
Quando si è geniale propria ipotizzare di poi sbagliare ma non ti perdonano perché gli universitari sono cattivissimi
Su molto quindi più bassi appena possono Paffetti dare una botta in testa di non devi sbagliare
Lo dico da università cercato un sacco di bastonate senza né di essere bravo l'ippopotamo in questo caso non solo perché parliamo di Africa
è un contesto difficilissimo sulla ferocia penso che non dobbiamo dirci niente io faccio l'esempio del Corno d'Africa
Dove ippopotamo e perfetto io in Corno d'Africa sono appena tornato ho visto un sacco di coccodrilli ma non ho visto il prodotto amico potrà meglio visti nel saltava lentamente però la ferocia sicuramente l'Etiopia è una perfetta incarnazione provate a guardare giustamente si parlava degli investimenti fatti dagli Emirati Arabi gli Emirati Arabi sono Ippoliti anni perfetti da questo punto di vista sono alleati contro i turchi in Libia
Con gli egiziani ma sono con le forze di sostegno rapido in Sudan sono del dei mostri massacratori che sappiamo i sudanesi esercito non è che siamo dei ragazzini in confronto al però loro sono particolarmente noti per questa cosa è e in questo momento sì
I finanziamenti antichissimo nel hanno finanziato troppo per potersi ritirare non possono più ritirarsi devono andare fino in fondo ci sono portati a casa l'anno scorso centottanta tonnellate di oro dal Darfur limitativa e quindi sono tanti soldi
E mi hanno ancora bisogno ecco il ruolo delle mirati che però è il massimo investitore etiope in questo momento il nuovo rapporto di Addis Abeba da sessanta milioni di passeggeri l'anno interamente pagato dagli Emirati Dini
Emilia Tini
Che non vedono di buon occhio gli eritrei i quali hanno provato a fare business anche con Israele per un periodo poi hanno preso distanze sono molto vicine agli utili che sono nello Yemen
Gli utili che non sono esattamente al guinzaglio degli iraniani ma sicuramente sono molto vicina sbagliata queste di proxy che dici faccio così non puoi comandare quello che voi agli utili chi sono
Dovete immaginarle di sono fierissimo i contadini Montanari autonomi da sempre
Hanno una forma di leadership religiosa che con Atene non ha mai avuto nulla a che vedere e non gli schiude dalle montagne sono c'avete avuto paura degli afgani
Dovete avere ancora più paura degli emeriti perché sono Inc proprio in the Bull un'abilità quella posizione è ora sono arrivati anche a Port Sudan almeno due attentati sono stati fatti da Port Sudan nel Mar Rosso utile che c'è un tre giugno
Tra la parte utile mini età gli iraniani che sono ormai amicissimi con Asmara con Isaia assai il primo ministro
Eritreo che fornisce loro droni perché perché Isaia ha paura di un'Etiopia forte
E quindi perché non vuole essere schiacciato quindi ha bisogno di essere costantemente armato volete avere un'idea di alla poligamia iconografica e perfetto
Fino al due mila ventidue sulla terra se vuole trovare dei nemici a certi miti dire che questi due non danno mai insieme potevate averli in Isaia sul primo ministro dittatore
Dal novantuno dell'Eritrea e dall'altra parte i due leader ti Ghedini Gaeta certa è depressione che sono i due leader fondamentali
Firmata la pace di pretore nel due mila ventidue di colpo avete ghiaccia che dice bene a me sta bene così ci teniamo il Wall Calitri abbiamo fatto pace questi non ci picchiano più va bene Abi
Lo prende addirittura oggi il ministro del governo del primo ministro Rabin
E ministro del Corno d'Africa l'altro dei prezzi al invece non ne vuole assolutamente sapere e quindi resta liti vini sono spaccati in due in questo momento uno sta ad Addis Abeba tutti i ricchi del Tigrai
Vivono in Tigrai ma hanno i soldi ad Addis Abeba perché mettere al sicuro i soldi non ritiene posto che pericoloso ovviamente
Gli amara
Che sono l'atto gruppo etnico che insieme a SMA insieme al governo federale picchiava sui tipi vini oggi sono divisi in due parti
E cioè da una parte quelli che sono al governo regionale dall'altra quelli che le le milizie Fano sono lì nazionalisti più acerrimi dicono anche a Nicola Pace non va bene
Questo che ci può far capire prima di tutto se volete capire l'Africa smettetela di essere ossessionato dei gruppi etnici con le fu il colore
Lasciate perdere lettini a Cefalù quando va in Africa inizia a chiedere il gruppo etico ti guardano e ridono ancora uno che è stata Zanella di cinquanta
Possibile che è stata ancora messi così male quindi tanto per cominciare guardate due cose territorio attori e l'unica cosa che conta è poi come cristalli insita forza divoratore questo non sta cosa che deve indagare ma lettini affari soprattutto in Corno d'Africa oggi
Siccome abbina rischia di diventare un attore forte
Asmara fa business con debbano Tiziana cioè l'altro tigrino con i quali era o di un puro fa passare armi a dei Bruzi alle per farle arrivare agli amara
Nazionalisti perché in tre si possa indebolire avviamento perché nessuno vuole un'Etiopia forte
Se crolla l'Etiopia però si balle in maniera pericolosissima crolla tutto il Corno d'Africa e l'impatto sarà violentissimo fino a tutta la penisola araba ecco perché i sauditi sono estremamente tesi con gli Emirati in in questo periodo soprattutto dopo quello che è accaduto in Yemen ma anche rispetto a quello che sta accadendo in Sudan
Il Guardian ha svelato poche settimane fa che c'è un campo di formazione per le forze di sostegno rapido Gmt
In nella regione pro più frontaliera con il Sudan dell'Etiopia questo significa anche in questo caso a vere una un doppio gioco
Come faccio a dire che sono neutrale pensate a quello che accade in Somaliland no il il l'Etiopia cerca disperatamente un porto ce l'aveva l'aveva perso con l'indipendenza di Treia
Guarda due possibilità eritrei e somali l'anti Israele guarda caso proprio adesso riconoscere il Somaliland nessuno l'ha fatto dal novantuno in questo momento lo fa Herzog dopo Meloni e ad Addis Abeba
A stringersi la mano con avviamento è una forma di alleanza che cerca di costruire un bipolarismo ma che vive e muore lì
Mai e poi mai gli Emirati IMI abbandonano gli egiziani però sono pronti dei militi né a fare business con abbia ammenda e avviamento e detestato al Cairo eppure gli egiziani fanno business con gli Emirati Arabi quindi questo il punto della ipotonia ocra sia come la chiama Sebastian bis che porta a una forma di di di pericolo estremamente diciamo importante perché anche la la multipolari taccio il termine viene declinato anche in multi impopolarità
Cioè della serie un multi laterali Isma'cooperativo ma che convivente
Con una multi polarità competitiva che quello che ci sta accadendo oggi fondamenta me qual è il pericolo di quella situazione
La diplomazia come in questa situazione usa e getta ora sto contento manifesto con l'altro
Non esisteva Lore
Esiste la narrazione rispetto alla situazione ma non esistevano non esistono alleanza ferrea e questo ormai un dato acquisito questo complessi dica
Io mi ricordo che la storia del caso sarebbe stata già due volte era studiata nell'applicazione portafogli finanziari negli anni novanta
Ora l'applichiamo interamente alle relazioni internazionali alla geopolitica e conflitti territoriali questo porta un pericolo solo e concludo quella che si chiama ipotermia
Allora languendo in
A me il perfetto quattro di questa situazione
La ipotermia è un riscaldamento immediato da il contrario dell'ipotermia Crozza Bersani stufa protrarre giocare sulle parole dice l'ipotermia e quando hai un'accelerazione immediata non controllata
E questa e non controllata
Nessuno Netanyahu Soffiantini direbbero a Venezia sa dove vuole andare a finire un Chianti sopravvivere senza andare in galera e abbatte l'Iran ci sono le due cose principali la prima molto più della seconda la terza sono conservate le amanti chiaro fondamenta metà sono i tre un uomo incredibile odio registrato tutto
Questo sì ragione quello che dicevo prima fondamentalmente l'altra questione che non sappiamo dove vanno gli americani
Se non ad assottigliare un arsenale che serve moltissimo in Ucraina ecco perché Zaleski dice arriviamo a darvi una mano fa come sopravvivere i droni perché sono di consumato tutti i missili che dovesse dare a noi perché quello quel sistema che ecco vedete
E questo tipo di di sistema guerra mondiale si guarda Montanino
Se voi fate una continuità dedizione di conflitti in Africa scendendo fino all'Angola Buti siete già in una forma di guerra mondiale non abbiamo una sorta di diagonale dalla violenza che marcata e questa Ippocrate sia foto fondamentalmente ha già visto alla sua Hippo poter mia venir fuori e non è controllabile questo il punto fondamentale quindi ecco grazie all'istruttoria
Bottiglie infrante approfondiremo diversità del resto in cui
E ultimo convinto cantina un padano piatto forte
è nuova facciamo combinato perizia professore di sicurezza informatica internazionale cosa cambia rivolta cioè beh è la casa di quello che stiamo vedendo o invece di un cambiamento che era già in atto la prima potenza mondiale un paese coperto impoverito che si è diciamo coperto Michele in una situazione di debolezza e ed è su questo che accanimento rallentata affatto lei la terrà come punto cinque insegnanti libero le leggi americane no danza
Chi è stato pubblicato determinati sito dieci anni fa solo diciamo come abbiamo più volte sottolineato interventi esitazioni era diciamo nel corso ottanta e quindi diciamo alla fine molti radicalismo americano
è reale è questo quello a cui andiamo incontro che ci vuole
In qualche modo comunicare quello che sta accadendo grazie Grazia Maria Grazia fatemi ringrazio naturalmente UNITELMA sapienza per averci ospitato il senatore politica citato lo spunto per essere qui e naturalmente tutti gli altri ospiti
Appunto la riflessione preliminare chiedevi
Sostanzialmente qual è l'origine la crisi internazionale in corso e su tutto uguale il rapporto tra tra Trump e la crisi ecco in maniera sempre più diffusa pesante definirmi mi mi sembra di sentire che trapela all'origine della crisi ecco come già digerite io credo che Trump sia uno degli effetti anche la crisi forse un acceleratore della crisi internazionale ma comunque una conseguenza ci annuncia tra un po'senza crisi
E non il contrario
Ecco sono stati già individuati alcuni a tardi in Point prima il perfetto recitava il Turning Point del comico sostanzialmente a Giulia a quello dell'ottantanove novantuno c'è un altro che parli in Point è importante a a cui va a a su cui va posta attenzione e quello del due mila sette due mila nove
Ma credo che l'origine della crisi internazionale che conosciamo oggi di tante scelte compro in Stati Uniti si esattamente quello cosa succede in quel triennio che uno degli altri trienni fatidici della nostra storia recente anzitutto la grande crisi economica che segnala una declino relativo badate bene del potere occidentale soprattutto la dimensione economica ma contemporaneamente una crescita di alcuni Stati che hanno degli interessi
Non convergenti talvolta divergenti rispetto a quelle occidentali ovviamente nella Repubblica popolare cinese ovviamente la federazione russa ma anche Paesi che
Talvolta invece hanno un buon rapporto con noi l'India a piuttosto che Brasile nasce anche il famoso gruppo Brix in in quegli anni
E poi c'è una diminuita volontà da parte occidentale di far ricorso allo strumento militare perché lo strumento militare non sembrava più risolutivo così come inizio anni novanta rimpasto il pantano in cui le forze occidentali si trovano in Afghanistan e Iraq cominciano a far dubitare della capacità risolutiva soprattutto quando lo strumento militare viene applicata non alla sconfitta del nemico sul campo di battaglia Mustang building o a democrazie a Democracy building
E poi sempre in quella fase
Principali tinta anche lo zio cubano di era indicatori di democrazia autoritarismo del mondo comincia a dirci che il nostro modello politico economico
Non è più appetibile com'era in passato non è più quello che diceva appunto anti intorno e veniva citato prima come l'unico modello rimasto sul campo edificabile per tutti ma appunto ci sono più paesi soprattutto fido Mauss questo ci dice che dal due mila sei sette circa alla conosco la transizione verso autoritarismo un impoverimento democratico e quelli che invece da quel momento in poi Bassano invece aumentare la qualità democratica o da non democrazia a democrazia da quel momento in poi se ci pensate non le sto a numerare tutti per nel poco tempo a disposizione c'è un moltiplicarsi di focolai di tensione
Che vanno dalla guerra russo georgiana del due mila otto fino a tutto quello che vediamo
Nei giorni nostri appunto la più recente guerra tra Israele Stati Uniti
Iran appunto da questo mutato contesto internazionale siamo di fronte a un gol nel contesto che arresta unipolare in quella fase ma le più l'unipolarismo dotare del passato momenti unipolarismo parziale sfida c'è qualcuno che vuole sostenere sostituire gli Stati Uniti nel loro ruolo ecco di americani hanno in questa fase due obiettivi e tre imperativi strategici che saranno i due obiettivi tre imperativi strategici
Che ci fanno vedere Trump o comunque si tende un'amministrazione a seconda di Trump fondamentalmente in linea con di continuità rispetto a quelle precedenti o arriverà invece agli elementi di discontinuità ovviamente
Anzitutto Trump oggi persegue lo stesso obiettivo che era di Obama in questo caso anche di da Bush figlio e di di Bill Clinton preservare il primato americano
Lo dice chiaramente ma lo diciamo chiaramente anche tutti gli altri presidenti il nostro obiettivo eh preservare il primato degli Stati Uniti
E ancora questo invece il problema che si pone è una che si pone Obama e che Trump oggi soprattutto declina in maniera sarà molto più sta feroce quasi il problema di evitare Lover stretching qualcuno diamolo per stretching imperiale cioè la sora estensione degli impegni assunti rispetto alle risorse disponibili ecco quella crisi del due mila sette due mila nove
Fa dubitare agli Stati Uniti di poter avere le risorse sufficienti per fare tutto quello che facevo prima e quindi bisogna rendere era un nuovo corso ecco questo nuovo corso
Una questi tre imperativi strategici condividere presidente a Obama Trump chiamiamolo uno abbaiano e poi tra due possono essere riassunti in questi tre concetti uno
Diminuire i costi della difesa dello status quo
Ricordate prima forse il prefetto lo citava
Il due per cento di in spesa per la difesa non ci ha chiesto di un'altra fa nel due mila diciassette ci ha chiesto Barack Obama nel due mila quattordici mi oggi Donald Trump dice sulla base di quello che il NATO defence planning pro USA ex stabilisce la situazione internazionale deteriorata se il due per cento andava bene dodici anni fa a oggi invece ha bisogno di molto di più vanno quantificato nel cinque per cento ma Trump prende quello che la NATO aveva suggerito non è un'invenzione di Taranto
Ancora sempre su questo ridurre i costi traditi dallo status quo centro da mentre il deficit che si pone oggi tra tre la sua soluzione sono i dazi all'epoca Obama la seconda soluzione molto più Padan bile per Roma che abbiamo rifiutato propose all'Europa il famoso Titti Happy cioè Maria tuttora libero scambio tra Europa e Stati Uniti l'abbiamo respinta noi secondo imperativo strategico è quello di ridurre gli impegni non vitali e perciò forse il caso più emblematico anche tragico è quella disimpegno graduale fino arrivare a chiudere la partita sull'Afghanistan che inizia con Obama passa per tratta gli accordi di Doha e poi si arriva all'agosto del due mila ventuno con la ritirata ricordiamoci unilaterale senza comunicazione agli alleati che stanno sul campo che Rugarli rocambolescamente
Devono decidere anche loro e di ritirarsi
E poi il terzo obiettivo veramente un elemento di evidente continuità tra le tre amministrazioni il focus strategico il teatro del consiglio strategico per la preservazione
Della primato americano si ha l'obiettivo centrale quale non è più l'Europa assolutamente non è più il Medioriente a come era stato negli anni di Bush ma diventa quella che prima Obama chiamarsi è pacifico e poi quella che sbagliano e trenta chiameranno indo Paci
Per lì bisogna cercare per quanto possibile salvo imprevisti di canalizzare il più possibile risorse disponibili degli Stati Uniti in termini umani diplomatici politici economici
E qui richiamo naturalmente può discontinuità perché partire son tutti uguali ovviamente non è
Il mio obiettivo ecco cosa cambia anzitutto nel modo in cui casi Trump solutus Otranto dure passatemi il termine al guarda il mondo prima idea
La seconda mi stazione Trump ha una concezione della sicurezza internazionale che viene chiarita nella National Security Strategy del due mila venticinque non possiamo più fare l'Atlante del mondo cioè i pesi del mondo non so nel nostro Paese
Nella National Security Strategy ma anche nella National de France strade gestite esattamente questo Non possiamo dire come abbiamo fatto in passato che laddove messa in discussione la vita umana lì è messa in discussione l'interesse degli Stati Uniti perché non tutte le persone sono guai a nostra prospettiva vengono prima gli americani e gli alleati devono contribuire il più possibile a far addio alla difesa di uno status quo che conviene idea di loro interesse che compiere anche al loro e poi una concezione dell'economia internazionale che è differente da quelle che l'hanno preceduto anche dalla prima amministrazione tratto la globalizzazione così come è stata ideata o quantomeno realizzata è una truffa ai danni degli Stati Uniti
E come tale non è più accettabile va quantomeno ripensato
Infine
Ancor più che in passato una concezione dell'azione internazionali che vede al centro un fenomeno che quello della competizione tra grandi potenze per cui medie piccole potenze sono attori ancillari rispetto a un rapporto a tre ma nella prospettiva tra un piano e soprattutto a due quello con la Repubblica popolare cinese che detta i tempi che la vicenda centrale per tutte le altre partite locali tra cui anche quella che vediamo oggi gran
Arrivo alla conclusione perché non voglio sottrarre tempo veramente al nostro ospite del senatore Butti
Ecco cosa vediamo oggi rispetto a questa concezione
Ha questa prospettiva mutata quali sono stati i mutamenti invece tattici che in questo questi quattordici mesi l'amministrazione tram paralizzato
Anzitutto una io e Vittorio Rizzi Zazie ore dell'emisfero occidentale ecco l'emisfero occidentale si guarda sia nel Serse
Venticinque che bene di S. ventisei e il primo quadrante di cui si parla solitamente dei documenti strategici precedenti degli ultimi trent'anni
Era l'ultimo il penultimo talvolta non veniva citato affatto
Invece gli si dà una priorità ma in funzione di cosa in funzione dell'indo Pacifico l'Amministrazione tratta convinta che gli Stati Uniti nel medio-lungo periodo saranno impegnati nell'indo Pacifico per essere impegnati anche se fosse necessario anche se i documenti dicono assolutamente no
A in un conflitto Alberto o attraverso Proxy con la Repubblica popolare cinese niente
Il ministero occidentale soprattutto all'antica vanno prima messi in sicurezza mai una guerra su due fronti è già tutte le volte gli Stati Uniti invece hanno hanno deciso di optare per la cura su due fronti non è mai andata bene perciò questo lo hanno
Lo hanno chiare questo giustifica il Venezuela l'attenzione sulla Groenlandia
A su Canale Ipanema su Cuba eccetera eccetera poi
Maximum pleasure nei confronti dei rivali
Voi direte sì con tutti gli orali anzitutto con quelli più deboli e questo è evidente sia sul Venezuela che con l'Iran era quello che tratta già praticamente a campagna elettorale effettivamente lo sta facendo per varie ragioni
Corruzione a un po'per recuperare terzietà cercare di arrivare un accordo con la Cina perché la partita
Insomma più complicata la Cina un osso più duro da da mordere ancora non si arriva alla Maximum prescindeva che aveva promesso
Qui poi sicuramente c'è un tentativo di periferiche Giare l'Europa
Pelizzari europea anche a attuare sostanzialmente una politica del divide et impera dicendo quali sono gli alleati modello e quali sono invece i beta Lights e l'alleato modello nell'AN DS identificato in non un alleato europeo ma in Israele
E in quel documento si dice a tutti gli alleati modello nuovi problemi promettiamo che staremo dietro in quelle che sono le loro esigenze di sicurezza va detto che se Israele stanno dando seguito a quanto a quanto hanno scritto rispetta ebbe dall'Ice più volte l'amministrazione tra tra lanciato una grossa polemica contro la Francia contro Danimarca contro il Canada
Ma contro la Spagna ecco questo lo appunto per la prossima conferenza perché effettivamente in questi giorni invece la Spagna è diventato il bel dell'Ice
A Detroit si parlava dell'Italia invece dovesse citata nella nella emesse se come un buon alleato ma la cosa poi non è stata inserita nella versione definitiva insieme ad altri insieme agli che l'Irlanda stiamo in mezzo
A infine e qui davvero concludo una preferenza evidente dall'unilateralismo prima lo dicevamo insomma il multilateralismo questo
Non vive un buon momento mi dispiace del professor carta anche se l'altro giorno dicevamo Luni europea comunque ancora arrivati altri stanno messi stanno messi peggio alla preferenza per coalizioni
Dei volenterosi e infine per relazioni bilaterali dove di stadi riescono a far valere naturalmente molto più il loro peso che non in consessi multilaterali che peraltro qui concludo
Sono stati accusati proprio nell'era National Security Strategy di essere troppo invasivi della sovranità dei paesi membri perciò come
Arrivano assolutamente ripensate grazie
Abbiamo completato il nostro espulso sta adesso invito proporgliela perché appunto agraria esclusione di questa serietà conferenza e
E a farsi imporre però tentato tanto più volte ma il quale dobbiamo conoscere un po'verificare come dire suggestioni più più precise io quello che posso dire e lanciare alcuni diciamo alcuni slogan e nel suo libro è evidente libri titolo insomma diciamo la dice lunga ma quando si parla di essere sotto attacco non si intende evidentemente solo sotto l'attacco su tutti i ministri i droni
Ma ci sono altre forme di aggressione che possono essere più simile a quella che viene definita comunemente la guerra ibrida
E il conflitto
Lei dice nel libro non è una cosa futura è già in corso e in una forma diciamo appunto ibrida tecnologica perché chi controlla la tecnologia controlla la sicurezza e la sovranità però quello che dalla sull'argomento dal quale volevo partire era una cosa che mi aveva colpito
E e mi riallaccio un po'a quello che ha detto da sotto questo natalizia no gli Stati Uniti vogliono preservare primato americano e qui diciamo lei pone l'attenzione su quella che viene definita la trappola di lucidità attracca lucide magia MIT viaggio politica per cui quando ci sono due potenze una emergente dominante in una emergenti ma dominante chiesti otto in modo insomma come è successo a Sparta e ad Atene è inevitabile che accada rientra e dove e ai tempi di Tucidide
Diciamo nell'antica Grecia si poteva appunto parlarne state attenti assi protagonisti sono verosimilmente gli Stati Uniti potenza dominante e la Cina Potenza emergente che appunto cerca prendere
Il la scena
Una guerra ringhia inevitabile come dice il ci dite
Ma intanto buonasera grazie dalla vostra presenza grazie all'interno aveva organizzato questo momento di confronto
Io non faccio il lettore dei fondi del caffè faccio le carte dalla zingara
Quindi sarei presuntuoso e arrogante dal punto di vista intellettuale se avessi la risposta quello che lei mi sta chiedendo
Però penso che noi dobbiamo avere tutti una consapevolezza
Duplice
La prima si è rotto uno status quo
Uno stato di equilibrio che per noi europei è stato caratterizzato da quaranta più quarant'anni
Fino alla seconda guerra mondiale crollo del muro di Berlino crollo del muro di Berlino inizio dalla guerra in Ucraina
Questo status quo ha determinato una rottura dello specchio ecco lo specchio non torna più insieme
E nella storia sempre quando si rompe uno stato di equilibrio
Si sanno due cose primo lo stato di equilibrio successivo sarà diverso da quello precedente
Secondo
Lo stato di equilibrio successivo sarà determinato dalle azioni dalle reazioni dalle scelte degli attori in campo
E noi ci troviamo in questa condizione con un elemento
L'elemento è che
Fino a alcuni mesi fa fino a poco più di un anno fa erano due gli attori in campo che giocavano a rompere lo stato di equilibrio che erano vaccina della Russia
Oggi il terzo elemento che rompe lo schema sono gli Stati Uniti d'America per motivi sono state ricordate in precedenza e quindi è come se improvvisamente
Ecco non so se qualcuno di voi
Penso di sì insomma
Non il boom una volta giocavamo inflitta
Ecco si giocava una pallina volta poi qualcuno si divertiva a buttare quattro cinque sei palline di colpo e tu due di cominciare a
Andare a manetta per tentare di evitare che le palline che adesso ecco
è un po'la metafora di quello che sta succedendo stanno correndo tantissime palline del FLI ditta
E noi dobbiamo intanto avere la consapevolezza
Il libro si apre con una non ricordo di una canzone negli anni Sessanta pensate un po'proposto di boomer Vigilio Cinquetti che a un certo punto nella sua nessun periodale diceva vivevamo in una bolla d'aria che volava sopra la città ecco noi europei abbiamo vissuto ottant'anni in una bolla d'aria
Che non c'è più
Perché le condizioni strutturali sulle base della quale esisteva con la bolla d'aria sono venute meno
Quali erano queste condizioni strutturali sostanzialmente tre
Uno la nostra sicurezza ci viene garantita dallo zio Sam
Questo dipendeva da dalla conclusione della seconda guerra mondiale
C'è stata imposta erano e andava bene
Perché noi e i tedeschi
In particolare
Abbiamo deciso di non investire in sicurezza e ci siamo pagati l'Uefa
Con quei soldi
E perché gli Stati Uniti d'America avevano l'interesse per vincere la guerra fredda ad una presenza militare fisica strutturata allora nell'Europa dodici tanto per darvi un'idea di che cosa stiamo parlando
Europa dodici quattrocento mila soldati americani di stanza
Sesta Flotta al largo tra Gaeta e Napoli sei basi in Italia testate nucleari a Sigonella a Ghedi a Gioia del Colle
E potrei continuare sono un ombrello che ci veniva garantito dagli americani
Per i motivi che ha ricordato in precedenza il professore
Oggi gli Stati Uniti d'America ci dicono il nostro c'è hanno non è più l'Atlantico il nostro c'è hanno è il Pacifico quindi baby bye bye
Se dovesse capitare qualcosa intanto quei quattrocento mila sono diventati sessanta mila nell'Europa a ventisette di quel sessanta mila venti mila sono sul fianco Est
Polonia Lituania Romania
Paesi baltici
Se per caso immaginate provata farmi l'analisi di scenario immaginiamo che domani mattina come dice qualcuno in Italia la
Sono chiudiamo la storia dall'Ucraina no basta
Ci costa è un casino guerra morti Energia
Io amo nella vita Putin è finita lì è finita lì
Ma secondo voi ci Jinping dall'altra parte del mondo non dice benissimo se quando si è riappropriato dell'Ucraina
In nome di una dimensione identitaria e nazionalistica io non posso riappropriare di una cosa che ritengo sia Cina
Cioè Taiwan
Che per loro e Cina
è evidente che ci sarebbe l'operazione immediatamente speculare e a quel punto seguendo l'analisi di scenario secondo voi tutti i soggetti che stanno lì attorno
Oltre che a Taiwan che produce tra l'ottanta e il novanta per cento dei semiconduttori del mondo
Ma un soggetto che si chiama Corea del Sud
Un soggetto che si chiama Giappone
Un soggetto che si chiama Filippine un soggetto che si chiama Australia un soggetto che si chiama Indonesia
Starebbero lì tutti ad applaudire oppure chiamerebbero Lo zio SEM dicendo amico mio
Noi siamo la nuova frontiera avanzata delle libertà della libertà di mercato della sicurezza del Pacifico
Perché ci sono le famose tre linee nel Pacifico le tre linee di sfondamento dalla Cina verso gli Stati Uniti d'America di cui il Giappone Eluana sulla prima linea le Filippine sono seconda linea e Hawaii sono la terza linea che partono tutte da questo questa questa isola di questa serie di isole che stanno in mezzo preclude la propaggine dell'Alaska scendono così gli Stati Uniti d'America hanno costruito questa dimensione di prospettiva di sicurezza del Pacifico in questo modo ergo
Se noi non ci diamo una mossa Prodi aveva un po'così in Europa rischiamo di diventare una tartaruga senza Bush
Sicurezza seconda funzione che avevamo appaltato a terzi che non abbiamo più Energia
Perché noi c'eravamo abituati a che riprendo
Un'immagine che non è mia ma di un
Passato amministratore dell'ENI che la Russia fosse il Texas d'Europa
E quindi c'eravamo abituati
A comperare a basso costo materie prime fondamentali in particolare gas idrocarburi
Quella roba lì sia stoppata per evidenti motivi geopolitici terza questione c'eravamo abituati a che la Cina fosse
La fabbrica del mondo cioè facesse quel lavoro di manifatturiero di industria pesante di industria primaria che noi non volevamo permetterci di fare più
Poi gli standard ambientali gli standard delle condizioni di lavoro
Facessero loro hanno interessava che Amazon ci portasse il pacco al minor costo possibile e più rapidamente possibile e quella logica lì è saltata
E allora è come se un organismo improvvisamente avesse vissuto ottant'anni con la circolazione extracorporea e di colpo si deve reimmettere dentro delle funzioni vitali
è chiaro che c'è un l'operazione un po'brusca perché perché tutto questo sta avvenendo nell'incrocio
Tra tre profonde rivoluzioni e io sono contento costruzione di parlare con dei ragazzi giorni
Perché voi siete la futura classe dirigente del Paese che è chiamata a fare un'operazione che le generazioni precedenti non hanno fatto
Perché alle generazioni precedenti compresa la mia hanno vissuto una rivoluzione una io avevo ventidue anni quando crollò il muro di Berlino
Era un momento di cesura straordinario in cui sapevi che c'era un prima e si apriva un dopo ormai era quella roba lì adesso noi stiamo vedendo tre rivoluzioni in una
La rivoluzione tecnologica
Che sta cambiando il nostro modo di vivere e di lavorare di relazionarci di amare di parlare di pensare
E e siamo solo agli albori attenzione siamo solo agli albori
Perché noi stiamo capendo cosa significa l'implementazione della rivoluzione digitale su quella analogica e sta arrivando ma qui me lo insegnate voi
Tutto il tema del quantico del computer quantistico del super calcolo
Che sarà come passare da andata ad andare in bicicletta andare con un missile
E sta arrivando questa roba qui è sette anni dieci anni quindici anni non lo so ma sta arrivando
Secondo impatto della rivoluzione la rivoluzione non energetica ed ecologica nel libro c'è un capitolo sull'Artico
è chiaro che lo scioglimento dei ghiacci dell'Artico produce un effetto geopolitico
Cioè che è pari a come quando venne scoperta l'America perché se quella roba lì che era un elemento di incomunicabilità fisica tra le persone diventa un elemento di raccordo tra le persone mi riferisco al Mar glaciale Artico
Che non è di se non diventasse più glaciale come lo sta diventando più glaciale
Sia si aprono nuove rotte si aprono Paesi che prima erano distanti diventano dirimpettai quello che c'è sotto si può andare a prendere
In una dimensione mondiale in cui non esiste la sovranità cioè l'articolo è l'unico punto dal mondo dove non è stato applicato il il Trattato di Westfalia
Perché era talmente impensabile che ci potesse essere una sovranità lì che bisogna che inventarsi una Governance
Capito il motivo per il quale qualcuno sto dicendo adesso m'impossesso dalla Groenlandia perché così a quel punto su D'Alessio sono io il proprietario
Cioè ce n'è uno di là si chiama Russia e ce n'è uno di qua che si chiama Stati Uniti tutti gli altri fuori i secondi
E la terza grande rivoluzionario evoluzione geopolitica
Per le questioni che mi hanno cercato anche di ricordare adesso ora sotto attacco perché perché dentro queste tre grandi rivoluzioni
Uno come diceva prima De Angelis è sotto attacco la democrazia
Due perché se ci pensate bene
Il tema è un tema di modello cioè
Russia
Cina gli Stati Uniti hanno degli approcci di sbocco DiVersi fra di loro
Ma tutti e tre sono legati da un filo rosso
Che pone un tema
A noi esiziale tutti e tre sostengono che l'attuale sistema democratico liberale fondato su un equilibrio tra i poteri sulla divisione dei poteri
Sulla eredità di Tocqueville sul pensiero
Illuminista
Provo vecchia roba del passato roba da archiviare Peter TIR che tra qualche giorno verrà in questa città deliziosi Arci con le sue teorie sull'Anticristo
No voi ridete ma è così
Peter Thiel che è l'amministratore delle delegato di Palanti che sapete perfettamente che cosa parlantina
Sostiene la teoria sulla base della quale oggi la tecnologia è incompatibile con la democrazia meglio
Oggi la democrazia incompatibile con la tecnologia perché gli elementi di otto portammo diceva prima il professor velocità
E di potenza
Che ci sono sul campo non sono coniugabile con i tempi con i diritti e con le modalità della democrazia
E siccome qua il mondo che risponda l'acronimo di Tiscali al
è un mondo che presuppone attraverso un approccio filosofico trans umanista sulla base del quale l'impatto fra la persona e la tecnologia crea l'uomo nuovo
Date rivedervi sulla storia chi voleva creare l'uomo nuovo e con quali modalità
Beh tutta questa cosa qui mette in discussione il nostro modello di vita
Cioè la Silicon Valley nasce negli anni novanta come esaltazione del principio di libertà in dell'individuo
E oggi diventa il perno su cui si teorizza che l'individuo non può e non deve essere libero perché la tecnologia è il nuovo dominus di tutta la vicenda
Ergo la democrazia non serve più se a questo ci aggiungete il fatto che la Cina Tucidide
Il Partito comunista cinese
Che ha dalla sua la tradizione millenaria dell'Impero Celeste per cui loro hanno questa fortuna
Di prendersi tutto il tempo che ritengono possono a vere cioè mentre il Trump a le elezioni di midterm mentre noi abbiamo tra dieci giorni venti giorni il referendum
E tra un anno le elezioni mentre noi abbiamo le classi dirigenti Cinco parte
I cinesi con molte che problema c'è abbiamo tutto il tempo che vogliamo
E quindi nei loro documenti ufficiali mi ha chiesto se rivelando i segreti dell'Intelligence nei loro documenti ufficiali deliberati e dei congressi del partito comunista cinese ci sono posti l'obiettivo qual è l'obiettivo del ventunesimo secolo
Superare gli Stati Uniti d'America come potenza dominante egemonica al mondo lo hanno eletto lo hanno scritto hanno costruito dei piani non quinquennali come la buonanima di Stalin
Decennali ventennali trentennali
Sulla quale del quale per esempio arrivano in cinesi Pappano tutte le
In India in Africa chiedo scusa arrivano i Nas perché si Pappano tutte le le terre rare
A me è capitato professore di andare a Gibuti come lei conoscerà a Gibuti i cinesi stanno costruendo il porto hanno la più grande base militare fuori dalla Cina
E hanno costruito una
Stazione che è grande come la Stazione Centrale di Milano e c'è un binario uno che parte da Gibuti arriva Addis Abeba per un treno al giorno Cage ma perché l'avete fatto
Perché noi sappiamo che tra vent'anni tra trent'anni qui ci saranno trecento treni non uno
E noi abbiamo il tempo dalla nostra parte e noi prendiamo quaestor prendiamo il porto mettiamo i militari facciamo la ferrovia che è diventata nostra e poi mamma hanno col tempo
Cinesi ragionano così
Cosa ti dicono i cinesi
Noi abbiamo grazie non esiste i diritti umani per carità tutto cosa vostra dall'Occidente tenete nei lavori
E la Russia che cosa dice nel momento in cui riscopre la guerra come strumento per affermarsi nella competizione globale
Attenzione perché la Russia ha vissuto tutto il secondo Novecento pensando sì la finalista della Champions league Mondiale
A un certo punto è stata buttata fuori dalla Champions League
Frase di
Vladimir Vladimirovich Putin la più grave tragitti Angelo politica del mio popolo è stata la fine dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche
Perché la vede in termini di Potenza
E quindi Ing nella fase dell'URSS
I russi giocavano una partita a due con gli Stati Uniti d'America improvvisamente sono stati scansati e adesso vogliono quantomeno a giocarsi al girone finale
Per giocarsi al girone finale che cosa usano la guerra usano le lenti tradizionali dell'espansione egemonica russa
La ricerca dei mercati scusate dei mari caldi
E quindi mani Siria e quindi vanno in Libia
Lo spostamento verso
Ovest che riprende da addirittura da Pietro il Grande da Caterina
E l'idea alquanto pericolosa perché il Novecento ha prodotto qualche disastro del del trauma cioè dello spazio vitale dentro il quale esercitare la propria impotenza
Segnalo che lo spazio vitale dei russi fino al mille novecentottantanove arrivava al checkpoint Charlie di Berlino
Che è ancora quello che sta nella retropensiero neanche troppo di Putin
Queste tre cose hanno degli sbocchi diversi fra di loro ma convergono su un punto il punto è che per loro
Il nostro sistema di valori e le nostre strutture istituzionali sono da sostituire o da eliminare ecco l'attacco e quindi il punto è nel momento in cui tu hai consapevolezza di questo occorre costruire una capacità di risposta
Io penso in conclusione che il primo aspetto fondamentale che la politica deve riuscire a recuperare e la sua dimensione pedagogica
Cioè quelli che fanno il mio mestiere devono smetterla di inseguire Eason Chan devono smetterla di sostituirsi agli influenza e devono fare il mestiere di ascoltare
I professori universitari capire
Cosa sta cambiando nel mondo
E provare a elaborare non dico come i cinesi la traiettoria dei prossimi secoli ma quanto meno a una dimensione di traiettoria che sia un pochino più elevata rispetto alla dimensione del PRIT giornaliero
Perché se non facciamo così noi faremo la fine di quello che cammina guardandosi sempre la punta delle scarpe e non si accorge che c'è un palo davanti e a seconda davanti velocità con cui lo investe si può fare male
Questo elemento del recupero della dimensione pedagogica della politica è un primo elemento essenziale a mio giudizio perché avevo perso ha ragione a Marshall McLuhan quando ci spiegava a metà degli anni sessanta due cose che esiste il villaggio globale e non entro nel merito
Ma soprattutto ragionamento che interessa alle nostre conclusioni che i pesci non sanno nulla dell'acqua nella quale vivono
Ecco io credo che siccome il grande largo della storia era uno stagno Placido fino ad alcuni anni fa
E ora improvvisamente è diventato un fiume tumultuoso se vogliamo evitare di fare la fine dei pesci che finiscono in padella
E dobbiamo avere l'idea quantomeno di dove sbocca il fiume
Dico
In quali termini con quali modalità e con quali prospettive del mare ma quanto meno dove sbocca nel fiume dobbiamo recuperare questa dimensione
Sapendo che se sappiamo la dimensione corretta dall'analisi potremo dare una risposta a quello che ci attende dal mio punto di vista questa è la scommessa
Di una nuova Europa che può nascere pensate un po'paradossalmente esattamente attorno i temi della difesa della sicurezza dell'architettura
Di
Pace e di sicurezza che richiede un meccanismo di cooperazione rafforzata tra i principali Paesi fondatori dell'Unione Europea
Perché per le questioni che ci siamo detti prima gli Stati Uniti d'America non si fermeranno ad aspettarci
E siccome l'Europa gli Stati Uniti d'America sono come i tuoi polmoni di un unico organismo che si chiama Occidente che uscì dal caso essere l'unico spazio nel mondo dove si esercita la democrazia liberale tutti questi temi ci impongono di fare un salto di qualità in avanti perché vorrei dare un piccolo comunicazioni di servizio
Rispetto ad alcuni anni fa le autocrazie nel mondo hanno superato il numero delle democrazie e purtroppo il numero delle guerre è aumentato anziché esser diminuito forse perché la politica è andata un po'in soffitta e quindi anche per questo motivo però bisogna recuperarlo
Grazie cacciare

