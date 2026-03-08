CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
"Majorana. Il prezzo del genio: intervista all'autore del libro Vincenzo Di Michele" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Vincenzo Di Michele (editore, scrittore, giornalista pubblicista).
L'intervista è stata registrata domenica 8 marzo 2026 alle 11:49.
Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Docenti, Fisica, Germania, Italia, Libro, Majorana, Nobel, Nucleare, Omosessualita', Premio, Scienza, Sessualita', Storia, Usa.
La registrazione video ha una durata di 33 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
