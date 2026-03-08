08 MAR 2026
intervista

Majorana. Il prezzo del genio: intervista all'autore del libro Vincenzo Di Michele

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - RADIO - 11:49 Durata: 33 min 19 sec
A cura di Luciana Bruno e Delfina Steri
Player
"Majorana. Il prezzo del genio: intervista all'autore del libro Vincenzo Di Michele" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Vincenzo Di Michele (editore, scrittore, giornalista pubblicista).

L'intervista è stata registrata domenica 8 marzo 2026 alle 11:49.

Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Docenti, Fisica, Germania, Italia, Libro, Majorana, Nobel, Nucleare, Omosessualita', Premio, Scienza, Sessualita', Storia, Usa.

La registrazione video ha una durata di 33 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
leggi tutto riduci
più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate