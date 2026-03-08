La nuda verità - Il referendum del ‘46 e voto alle donne. Un 8 marzo tra divari di genere ancora dominanti

Se si considera che solo il 1 febbraio 1945 è stato emanato il decreto che conferiva il diritto di voto alle italiane maggiorenni (e allora la maggiore età era a 21 anni) si capisce che tanto si è fatto A livello nazionale le donne votarono per la prima volta il 2 giugno del 1946 al Referendum istituzionale su monarchia o repubblica e per le elezioni dell’Assemblea costituente Questo il tema delle celebrazioni ufficiali per l’8 marzo, giornata internazionale della donna, al Quirinale con il presidente della Repubblica Mattarella I divari di genere sono ancora dominanti nella economia …

italiana Dall’istruzione alla partecipazione politica, al mercato del lavoro, dai salari alle carriere, alla autonomia economica, le disuguaglianze di genere emergono e persistono nel tempo Per non parlare del lavoro di cura in ambito familiare Nonostante i progressi compiuti negli ultimi decenni, il cambiamento è stato lento e i divari di genere rimangono sostanziali Le donne studiano di più, avanzano nelle posizioni di potere e professionali ma il mercato del lavoro resta sbilanciato e la strada verso la parità è ancora lunga.

