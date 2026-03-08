La nuda verità - Il referendum del ‘46 e voto alle donne. Un 8 marzo tra divari di genere ancora dominanti

CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Se si considera che solo il 1 febbraio 1945 è stato emanato il decreto che conferiva il diritto di voto alle italiane maggiorenni (e allora la maggiore età era a 21 anni) si capisce che tanto si è fatto A livello nazionale le donne votarono per la prima volta il 2 giugno del 1946 al Referendum istituzionale su monarchia o repubblica e per le elezioni dell’Assemblea costituente Questo il tema delle celebrazioni ufficiali per l’8 marzo, giornata internazionale della donna, al Quirinale con il presidente della Repubblica Mattarella I divari di genere sono ancora dominanti nella economia … italiana Dall’istruzione alla partecipazione politica, al mercato del lavoro, dai salari alle carriere, alla autonomia economica, le disuguaglianze di genere emergono e persistono nel tempo Per non parlare del lavoro di cura in ambito familiare Nonostante i progressi compiuti negli ultimi decenni, il cambiamento è stato lento e i divari di genere rimangono sostanziali Le donne studiano di più, avanzano nelle posizioni di potere e professionali ma il mercato del lavoro resta sbilanciato e la strada verso la parità è ancora lunga.
