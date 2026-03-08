08 MAR 2026

L'8 marzo del Partito Radicale. Con le donne iraniane, afghane e con tutti i popoli oppressi: le loro voci, le loro testimonianze

CONDUZIONE | - RADIO - 18:52 Durata: 54 min
A cura di Silvio Farina e Guido Mesiti
Player
Conducono Irene Testa e Nazanin Eagder.

Registrazione audio di "L'8 marzo del Partito Radicale. Con le donne iraniane, afghane e con tutti i popoli oppressi: le loro voci, le loro testimonianze", registrato domenica 8 marzo 2026 alle 18:52.

Sono intervenuti: Irene Testa (tesoriere del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito), Nazanin Eagder (attivista iraniana).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Afghanistan, Diritti Umani, Discriminazione, Donna, Esteri, Festa, Guerra, Integralismo, Iran, Islam, Medio Oriente, Pakistan, Partito Radicale Nonviolento, Religione, Talebani, Totalitarismo, Violenza.

La registrazione audio ha una durata di 54 minuti.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci

  • Irene Testa

    tesoriere del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito

    Nazanin Eagder

    attivista iraniana

    Interviste a una ragazza afghana e a cinque ragazze iraniane
    18:52 Durata: 54 min
Visualizza la trascrizione automatica Nascondi la trascrizione automatica

Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale per questo otto marzo il partito radicale ha organizzato questa trasmissione dove sentiremo sei voci di ragazze vivono diciamo in giro per il mondo
Cinque di queste sono ragazze iraniane che hanno preferito non direi il loro nome proprio per quello che sta succedendo per la loro incolumità vista insomma la fase così delicata nella violenza del regime che le perseguita nonostante si trovino anche in altri Paesi fuori dall'Iran lo abbiamo fatto
Graziana Zanini ideata che proseguirà diciamo la prossima mezz'ora intervistando e traducendo le voci di queste donne che non festeggeranno non celebreranno l'otto marzo ma ci racconteranno
Che per loro e la la ricerca dell'otto marzo si una ricerca costante che la loro liberazione lo facciamo però anche ascoltando Sannazzaro che ha una nostra amica iscritta al partito radicale è una ragazza afgana e anche lei
A tanto da raccontare su su quanto accade nel suo Paese e quindi le diamo il benvenuto ciao Sannazzaro
Però aggiunti Chauviré neanche nazi punk pratica e radicale questa crescita
Allora Sannazzaro mi dicevi prima non sarà mai la nostra festa finché non saremo libere
Essi e mi dispiace pentire lo zero non siamo contante per quelle sì Cioni e non fa secca sentivamo battono oltraggi marzo perché plastificazioni in Afghanistan è una situazione c'era cinetica
Torneremo non inquinante Occhio orecchio e Riccione ci eccome
Troverete
Ci sono riletture lecite Carletto anni per nuova leggi nuove ci è tale aizza nacquero con il Tanque strano ecco se
E la guerra di protestante radicale premietto che sta come ovunque tratterò contava tre e finì lì
Però interrotti queste occorrerà e questi questi terroristi come ha fatto sta vanno a Cassano dall'Albania
Il donne intanto Henie stanno morendo
Acciacco sa anche test assoggettando tirante con il governo e fino alle sarà e o era insieme il Governo presso Nekaj relativo resta contro lettone
Inoltre spunta oltre dieci giorni
C'era stato un balconcino netto era il Pakistan Afghanistan e specialmente i talebani ma questo peggiorato
Allora già la situazione che già era grave di sua
Essi esatto Carotone
C'è una cosa molto importante e notizia e secondo alle Nazioni Unite ionica
Che circola senza se sessantasei mille persone sono dovute scappare di casa alcuno Acitelli e scontri mettendo interi
In che mettendo in quello quello sono tantissimi istinti i cirri
ANSA sensazione che intestare spiegando anche essere sicché spiegando agli stessi Ente nazionale è che
In Afghanistan
E si mette le cure hakka il Telepass insieme non massima che solo c'è un guerra tra i parquet sana Canessa Rocco era ok che sarà un voler fare qualità intervento per sono il cane panino da che stanno è atleti
Italia panini
Archiviato e sopportato
Per ora i talebani non vogliono ascoltare il Pakistan per controllare Afghanistan calcolano fatto comunque no
Che strano movimento morente alibi cigni sono Elton e come sempre i bambini non è tutta nel cuore a e anche dal punto di vista economico si sta aggravando già era grave la situazione non c'era insomma sì ventuno proprio il piano
Quindi prove fa un esce realmente fra fondi non lo so in Italia
Sì economica N annuncia che e sta andando avanti molto povertà
Per i lavori che stavano facendo almeno i nomi e stanno garantendo
Neanche quelli cioè i pochi che tu tante volte ha raccontato gli uomini capifamiglia riuscivano a lavorare adesso c'è anche questo problema che non riescono a portare il pane in casa quando per le famiglie adesso
Per quanto c'è un Governo e specialmente Colturi quello poi gattino camuffato poche stanno in questi giorni ha oppure veramente una situazione assorto io vorrei dire che occorre talebani stanno controllando
Tutte ogni anche le citati appunto dicono ancora il lettone scuola fuori casa stralcio romano portano al carcere senza esclusa quindi stanno arrestando
Sì erano durante questo momento ha assunto c'è un rapporto ci sono
Una piccola luce otto un successone per come
E si terranno le altre ragazze sono usciti io adesso ieri al concorso l'estraneità che hanno portato una comuni circolo manifestazione che oltre prima cento hanno portato una soli una follia cartuccella messo in mani Kamenskij fece Gianneschi delitto finisse il finto Fini
A che appaltati chiedere
Il appartato di chiamare assaltarono Gerusalemme
Basta secche concessa in italiano sì sì hanno portato ma anche hanno un tetto che vengono innovarsi Proclemer tutto vengono attaccate varie e relazioni internazionali è sì che in nome umanitaria e stanno aiutando essa portando e finanziere dando finanzia legale Panic infelice e aiutare noi destra era forse lettone hanno stavano dicendo che la nostra AN mia è i talebani and non senza forza è sono a letto né
L'ha detto o sono usciti anche hanno fatto un giro tanta le ragazze che avevano altissimi diciannove ma Nanni sedici anni erano insieme però erano fuochi come chi scivolo
Secchi circa erano in una grande perché nessun persone viene sopportare logoro analista nata anche adesso vita ero Nicoloso per essere
Sciarra carcera certa perché sono anche se sono dieci sedici insomma per chi fa queste iniziative rischia l'arresto no e forse anche di più certo
Come si è anche l'hanno detto che loro Montis domande
Quando il momento fa il non rare questa successione storno Tonetti ha carne non esiste loro diritti internazionali diritti umani specialmente tic lettone
Ore truccati che dopo cinque anni ancora stanno andando calma Monti per manifestazione anche pochi
Però riescono a chi fa castano Tassone ecco il Nunzio non non non riescono diciamo sono sono troppo poco e troppo in pericolo però diciamo
Non non alcune non si arrendono e quindi per un più per questo abbiamo deciso oggi di far sentire queste voci di fare ascoltare anche la tua voce proprio per per ricordare che c'è un mondo di donne diritti
Che che che lottano che soffrono e che hanno bisogno di di aiuto da parte del mondo della comunità internazionale per essere liberate grazie San azzardiamo adesso la parola NASA ninne litigare per il proseguimento di questa trasmissione con le voci dall'Iran grazie
Un saluto agli tutti ascoltatori di radio radicale oggi otto marzo giornata internazionale della donna
Ma le donne in Iran constatata non è una festa
è un punto di riferimento lotte quotidiane consolle repressioni discriminazioni le calli controllo sociale e violenza statuali
Il mirabile autorità non riconoscono ufficialmente l'otto marzo come giorno delle donne e chi prova usarlo per parlare di Titti riti civili rischia arresti uniche stia o peggio
Le donne iraniane sono stati al centro di proteste di massa
Fino dal mille novecentosettantanove quando migliaia di tournée Sisteron in piazza contro l'imposizione del velo obbligatorio e quella fiaba non si era mai spento
Negli anni recenti centinaia di attiviste sono state arrestate perseguitate e condannati a pene severe
Deve aver semplicemente chiesto i comandi Terlizzi ho rifiutato di indossare il pigiama pubblica Torino oggi ore otto marzo Macrì detto Mino Milani quest'anno non è solo una giornata di rivendicazione confluì dei nuovi caccia Orio o contro le leggi discriminatorie della Repubblica islamica dell'Iran
Arriva dopo due minuti di massacro arriva mentre il Paese dice a un clima di guerra con bombardamenti paura la cautela e comunicazioni e famiglie che non sanno se i propri cari sono al sicuro
Le donne iraniane non ne stanno combattendo soltanto Pescennio cosa indossare stanno cercando di sopravvivere
Stanno corteggiando i fili stanno curando feriti stanno denunciando violenze Mensch intorno a loro cadono missili in queste ore non si parla solo di diritti civili matti vita e di morte
Allora questo otto marzo non è simbolico e concreto urgente
Gli iraniani la guerra non è iniziata questa settimana
Da quarantasette anni la Repubblica islamica dell'Iran conduce una guerra contro il proprio popolo esecuzioni munizioni intercooler usate contro civili nelle strade la cauti internet nel buio controllo economico repressione sistematica
Quando uno Stato può spingere internet il quarantasette ore e uccidere secondo diverse stime circa quaranta mila persone nelle strade quella e Thiago verrà il confronto il culturale la semplice la continuazione di un regime che perché c'è il mito con le vittime oppure una guerra breve termine che potesse perché nobiliare l'equilibrio politico
Non si tratta di amare la guerra si tratta di arrivare a un punto in cui restare così come sembra più mortale del cambiamento
Ranieri penso e fuori del paese hanno chiesto direttamente al presidente un altro
Ti schierarsi con loro affrontare nella Repubblica islamica
Non perché desiderino il conflitto ma perché non vengono altre vie di uscita per molti l'obiettivo finale e il cambio di regime la fine completata l'anno e pubblica astronomica
La storia dimostra che alcuni regimi totalitari sono crollati solo quando la resistenza Interna ha incontrato una pressione militare esterna
Non è romantici Tzara la guerra conoscere una realtà politica
Quando una nazione iniziata accettare la guerra come parte del prezzo della libertà il sterminata e profondo la rottura tra il popolo il regime e irreversibile
C'è infatti nella mia città natale vederla sotto il ponte provoca una sensazione difficile perché scrivere
Pesante soffoca il generale però nel quarantasette anni i leader non e mettiti questa ti cattura islamica hanno criptato Morte all'America e molte al-Husayni
Hanno disputato le risorse del se inseguendo ambizioni nucleari arricchito una ristretta élite fedele armato milizia represso le proteste e portato l'economia verso il collasso
La gente chiede d'antichità è una vita normale in cambio ricevuto repressione conflitto permanente nel nome della Resistenza
I governanti di questo sistema religioso hanno trasformato l'Iraq in un campo di battaglia per la propria i tuoi regia
Oggi vengono colpite le basi dei pastora ma quelle Pasi sono state costruite il peeling sulle città
Accanto alle scorie ospitali secondo le notizie è stata colpita anche a una scuola femminile non è ancora chiaro se si sia trattato di un missile che in a stare avanti o di un attacco esterno
E euro e fitte enti c'è una base militare si trovava a pochi minuti di distanza
è stata una scelta strati e circa
Ma spietata Terracini in guerra attacca chiarire il prezzo delle percezioni prese dall'alto sono sempre i civili lavare altra è semplice
Finché il regime islamico resterà al potere lira e il suo popolo continueranno a bruciare arrestare saranno solo macerie
Non è la prima volta durante il movimento torna vinta dall'Inter tatoo pochi studentessa avevano rimosso le immagini di come i miei un'ondata di sospetti avvelenamenti colpito scuole femminili
Nel due mila venti il pastorale hanno battuto avere un civile incidendo centosettantasei persone innescando clienti ogni ogni responsabilità prima di ammetterla
Ogni volta che gli iraniani sono scesi in piazza per chiedere libertà la risposta è stata violenza arresti fra le vittime anche minorenni i civili non sono mai è stata una figlio Litta per questo sistema
La responsabilità dell'attuale scalo azione Riccati è prima di tutto sul PC ha militarizzato il Paese su chi ha posizionato strutture forzata ma anche tra i civili
Trattando l'abilità degli iraniani come sta criticabile
I tentativi di riforma dall'interno non hanno prodotto cambiamenti reali
E il rischio peggiore stare Pella continuità un nuovo punto provenienti dalla stessa struttura fatica alle repressiva perché lui lo stesso schema fallimentare grazie mille per ascoltare le mie parole con implacabile internet non è stato possibile raccogliere messaggi direttamente dall'interno dell'Iraq
Ma di culture le voci delle tournée i ragni anni che vivono fuori dal Paese tormento hanno le loro famiglie gli sotto il ponte sotto la repressione nell'incertezza totale
Ci raccontano cosa significa vivere alle somme invece il coro investa in Iraq cosa significa svegliarsi ogni giorno senza sapere se i propri genitori fratelli o fili stanno bene
Ci spiegano cosa provano in questo momento tra paura impotenza rapida e cosa basteranno per il futuro del loro Paese
Perché essere una donna iraniana oggi dentro o fuori dall'Iran significative con una arte disse costantemente in allerta e in questo otto marzo ascoltiamo folk in questo cosa significa attesto essere una tonnara iraniana
Un ciclo ascoltiamo perché dire ciò ogni slogan c'è una persona e oggi più che mai quelle persone hanno bisogno di essere sentite
Milioni la cui carenza a migliaia di imputati e dieci per D'Angelis attrice con la visita sia un coetaneo scrisse ma diciamo ritiene pacchetto così sperare vanno le hanno diciamo bancomat al quindici attanagliata montuosi gli amici Huskies eliminando suscitando oppure cucita delle pasticche
Pesce il fatto anche le questioni personali pare ogni uscita né a ancora emozioni a questo impressionante agropolitano a casa Centelles archivia portando a casa Usama dice Pellicioli griffato
Va bene ci hanno Faraglia questa crescita ieri Salza precipitare
Ma lasciata distinguo nei normali Demitri di Industrial prossima amici staremmo Montero scoperte
Antonio Fazio andavamo troppo aperte
Tanti Adamo acquisimmo la cena cinquanta visione diciamo saturare anche aria né e il caldo Christmas Salerno codesto una andiamo ad ampliare Mandela anche anche anzi aree specifiche Charette Cugnetti simile chiamata instabile speciale Monastra smentito
A ciò Università Bicocca Scarpati ammontava mentre né
Ormai tutto il ciarpame penso che sia una tappa per internet attacca insieme a te ce n'è un bottone voterò modernista troppo assidua avanziamo un vigile ci ha voglio entrare nei corsi ma Iran imputati illustra trame Francia infrange ammontavano
Varianti sarà invece alle chiome ma Tania ambientalista tanto
Passa comincia ancora standard con cui racconta
Da li raggiunge il teste Francia napoletano mortali queste società Baresi tragitto Ruffato
Basta ai baristi deve stabilire scusava meglio altri e televisione di regata Ardemia c'è il punto manda a casa sita Marisa Anna
A cioè da Monaco a Trastevere ci sale al capolinea espunte
Dopo una cosa che si può dire no nell'album di Vasco trovarmi solution marcia vincente nella sala stampa insieme
A partenza mai semplice un banchiere
Nemici un anno lenitivo comunali ma tanto fino fondata sono alle cinque specialità amante
Ammontano a Teramo basta domande come nei controlli su un posto lasciata avevano detto opposto lascia tanti gli Hercules Wolves Antonio Patrono innalzato ascetici Anita anche opposti va assoluto Hammad un abuso i giornali ma punitivi Andros
Adam costanti Jacques probabilmente cui ondeggia una Montali si sono mantenute Antonio Conte aziende che Norman Foster passa ancor specie attribuite anche Changchun uscio
Tanti sono felicità si travestono testi certi dice il combattivo anni e non c'è un brusio stabiliti poi c'è è necessario al all'OSCE avrò idee dice anche Anicia la rilancia l'anabbagliante essi essi
Essere cittadini ad elementi urgente esserci creativa iraniana è qualcosa di molto strano in questi anni in cui sono stata fuori dall'Iran ho cercato spesso di spiegare questo agli altri
Di solito non ci riesco non riesco a spiegare alle persone cosa significhi davvero tengo da un Paese dove i lettori possono essere uccise per indossare i vestiti che vogliono per per alcolici posso essere uccise
Per mangiare ciò che vogliono o mangiare a un orario a loro scelta posso esserne frustate o uccise e una sensazione molto strana
Come se non fossimo cittadini
E come se non potessimo avere una vita normale tutto è diverso no persino l'emigrazione diversa quando gli altri indicano hanno sempre la possibilità di tornare a casa per le feste a Natale e Capodanno Turati in estate
Ma noi di solito se lasciamo l'Iran le circostanze fanno sì ci prendiamo i titoli intuitivi ritornare nel nostro Paese la Repubblica islamica interrompendo un costantemente l'internet e limitando l'accesso delle persone alla rete
Ci priva persino triti e ritriti restare in contatto con le nostre famiglie forse la parola migliore il più un prete scrivere cosa significa esteri l'iraniana in questi giorni sofferenza continua e quotidiana
Per vent'anni sono attiva nella società civile ho lavorato come giornalista nel campo dei diritti umani e i diritti delle donne e dei bambini c'è stata solo sofferenza solo sofferenza
Molti assassini mancanza di medicina e povertà
Non ricordo in ultima molta anche uno scritto una buona notizia in un giornale operano televisione lavoravo soprattutto sull'Iraq negli ultimi due mesi forse e timori
Tutto è iniziato con una protesta concettualmente civile calcifica
Persone che manifestavano perché le loro condizioni di vita erano pochissime e non riuscivano a vivere normalmente
Sono scese in strada il peso cimenti migliaia di loro sono state uccise poi le stesse persone ad esempio le loro famiglie sono stati arrestati le famiglie in cerca di giustizia sono stati arrestati
Micelli centri hanno sparato contro le famiglie in lutto
Non eravamo ancora usciti per quel clima ambiente un loro in lutto
La gente diceva che la città punto va avanti stanco né il sangue i diritti umani manifestanti scesi in strada solo per avere una vita normale e che sono stati uccisi raccolti a guerra iniziata una cultura in cui noi non avevamo alcun grullo
Una guerra portata avanti da un cubano fondi chiamato Roger complicatissimo ammicca e con quaranta anni di tentativi di ha cercato di distruggere l'Iraq la elezione
In scena o oncia impone eccepisce diciamo spunti o a luci spente
Pugliese cocci perché alcuni orchi spente assorbiremo anch'esso emissioni Santamaria semplice Matarazzo ad acquistare la tassa a Lecce aziona stanno impegnando in Spagna non se l'industria ci sarà
Jean retroaortici Susan Sarandon esige contano dice ed andammo a Taranto tu stai casi usata ambasciatrice USA fa ma aste da internet Marrazza di cenammo insomma il messaggio Cendant
Allora anzi ASI nessuna richiesta leghista andasse si darà Belmont palline stava lì i cervelli esteri firmo contro i cinque elementi ciclici Comboni Center il miglior usare a mandarci stare gustare Sciascia mamma Ashraf lenticchie
Penso ai sardi anni avventizie quindi scandinava in leasing
Una quindi analisti Linda
Si spara agli annali etniche andando ha inciso giustamente ancora Avagliano fu presa no al mio gruppo pensare a ognuno con cui bianco clandestinamente sì un'icona squadrista astronomica ambulanti anche Stefano vana
Ma a volte il servizio in ambulanza Ciocca Patrizia Camacho ombrelli penne Martesana insieme
Oggi su misure subisce un Julia e staminali estinte parla convivono arancione attingendo ai specie che John viene stabilita in altri su cui o Cogne stante la storia ANAS ammenda articolo promuove degli ex Zani comune di dieci anni Anghinoni di bancomat inciampando orario milioni
E ce l'ha fatta in sede di norma andaste a coscia
Ma il nemico da Berlusconi al Flaminio pedicelli della beffa anche agli esclusi tirano socioculturali micio scrive il giorno Monza dedica
Esami e organismi insomma salva-Ilva Brasile Augustin abbastanza attacco mai tenuta nazista e dopo un po'il senatore Pedica l'avevamo chiesta invece commenta Chiesa richiesti contraddice
Diciamo stile questa ad esempio mordere
Va quarantuno quater orchestre dall'illusione grottesca
Questa guerra ha fatto sì che oggi in queste città un due minuti con libertà sparo Titti infatti il fuoco
Vengono pubblicati immagini della mia città una città che non sono riuscita a vetrina di tacchino ITT dieci anni ma anche amo ancora molto
La mia città sta bruciando la mia città viene distrutta sotto il ponte io accenniamo accenni cari amici tu ci sono gli a causa del la carta vincente non possono nemmeno essere sicura che siano visibili
Sono alcune persone che hanno accesso agli stabilimenti Santese satellite possono convincano alcuni abiti puliti come intende missili stanno cadendo sulla mia città e su altre città petto in una scena molto triste molto tulle rosa
La cosa più triste termine estratti invece in Iran ci sono giornalisti e attivisti periti riti delle donne attivisti per i diritti umani e atterriti finti dei bambini che sono i più stanchi chiunque scoraggiati intime
E che accolgono questa querela
Quando il costo sedici notizia Galloro parlano tutti del fatto cioè non sono riusciti a opporsi al regime della Repubblica islamica
E ora sperano che questa guerra occorsi alla sua caduta e finalmente turco tutte queste difficoltà possono vivere una vita normale come torna come cittadina iraniana e come cittadina del Medioriente
Non so se quel giorno arriverà o meno Mattesini deve soltanto chissà un giorno l'Iraq sarà libero e si potrà vivere normale
Io cosa prendere per mano tutti quelli che in questi anni hanno ascoltato e le nostre storie pallida
Hanno cercato di aiutarci far sentire la nostra voce e mostrarla nostro Paese
Un Paese che sopravvissuto sotto il ponte sotto la pressione sotto la violenza Estero chiocciola ordini cosche errare e che un giorno sarà libero
Grazie a questa testimone proseguiamo ora con un al suo messaggio che una testimone iraniana
Ieri San sia essa le linee iraniano andavano a fare i sassi sono aziende che inquadra amava aveva arrivando Anita annesso kolossal affascina
In sogno entra favolistica detto dai franchi fine erano state anzi ciò invece Marzano sino a Mimì Sanseverino ristretti
Cinque anni manca Susy chiamato perché avevano mancano adesso appena
Pende chiamavo lui costante
A ensemble musiche per consumati crescite su tutto alcun pomata notammo insidiati dal sicario
Io e ce ne sono bastate strettamente
No Name in brusco e che
Victoria invitava i vari sul fronte
Ma
Così consonante in più anche e
C'è una baia esame che è stato pare che Jenna anzi crescita del Napoli
Pari a contraddire chi nasali
E in analisi né per
C'era parecchia avremo tanto precisa
C'erano in arrangiavo forse andare su un'altra strada
Allora si rimane ci semplici Dennis
Ma nel quale si incontrano Cuche una casa medievale doveva anche non avere
Ad esempio fiscale passare ex agenzia oggi si ce n'è stata state
Ha reso ancora
Stava bene al telefono aumenta
Cuscinetto autonomamente
Chiaro o
Diciamo un vespaio arrivati anche TIR invece
Guardate Mango comandante invece cioè invece che abbia mai San Carlo ho quarant'Gianna poche trovando uscì
Il Fonzetti anni dopo quarant'anni che poco hanno
Una volta AIRS
Teoriche attese Mbeki attraversata h & Co
Anzi FIT-CISL amiche Starace
A cioè che chi circa essi
Ne ha in sé Annina inceppamenti
Pace una pace che pene
Un grande portarsi io a stando attente e che non abbiamo ancora
Pongo anni i è chiusa manager Andrea Zanardi che danno
Tali puntando alternando rientriamo in gara Natasha
Io ogni antichità non allora domestici Saciri Napoli scena
Con
In Cina
Cammina corrosi Magnani a Roma
Va inciso no no
Adesso trema
Ebraica nel Gotha italiano mi pare Giannone va Marconi a anche no va e in quanto
Sono una donna iraniana di trentotto anni che vive fuori dall'Iran ma la mia famiglia Illy il mio occorre ancora il mercato a quella terra
In questi anni sono successo molte cose turno proseguirà iniziamo con il movimento di massonici Nannini Tonna vita libertà il giorno in cui la gente è scesa in estradato il Chieti intimidito a una vita normale fino a quando il c.t. e il generale rinvia l'udienza e repressione molti più persone sono state ferite
Molti hanno perso la vita stimato ci con alcune fratture alle in corso a volte mi chiedo
E cercare una vita semplice cardiorespiratoria normalmente esprimere un'opinione si Titano chiare costi così alti
E cioè tutte queste madri telefono piangere perché i loro figli
Calice tanti giovani certo non la possibilità di costruire il loro futuro il mio desiderio non è conficcato desidero che la violenza scompaia dalla vita della mia gente
Desidero che nessuno della vita più sezioni era una vita normale
Desidero che tutti qui stretti di Sironi Putin queste violenze
Tutti questi cura finiscano prima che sia troppo tardi e che la mia Patrignani il ventitré dentro una patria il luogo in cui persone possano sentirsi parte di qualcosa
Dove le tunnel possano sentirsi parte vivere senza paura dubiti Ricci all'abilità alla parola alla scelta non vengono colti annesso una donna
Non cui in cui nessuno Nettuno all'una nell'uomo
Tel vascelli arretrata restare nella paura o andaste né con il dolore
Come donna aiuti un futuro in cui essere furti non significhi solo sopportare un futuro in cui la pace non sia qualcosa di straordinario
Questo e ciò che desidero fare realmente
Desidero unirà sereno una Hatria reale per tutti turni mini Panvini animali
Adesso ascoltiamo la testimonianza di un'altra donna iraniana
Chiesa vicino alla statua di San precario non c'era c'era Cavalieri in ogni e mai mi sono resa conto che la merce non smise dietro votano con ore attaccato e non è più una multa di cento chili passiamo sui recuperi inclusi escoriazioni ricevevo hanno in affitto una strategia non volete Falck costosi oppure che nascono anticipa quindi hanno una matrice appropriata Halloween una statua in una struttura in acciaio ricerca Juan José Bergamin a scuola per quarantina finì sui duecento nomi sostanza non ci potete anche non c'è stagione Caracas
Con i suoi risvolti tre volte diciamo mi ad una gamba non essere somigliano ministero pastorale gestite nell'acido in gennaio c'è piuttosto ripetitivo il seno Savogna su questa deciso fece tirar sulle sulle piste sciistiche Trockij nasce da Pechino cresce tanto per il giudice Salvini Stefano Amministratore qualunque persona benigno
Creatrici premendo un manichino neanche una dunque vince ancora una stagione c'è una mia moglie trova vista a noi è andata a vincere Placido virtuosi per anche una ricevitoria a giudizio vogliono essere fedeli Fusari ha cucinato con le tue si fa visto e considera attrice Sicilia sociale del Texas
Età
Zoran tanichetta ricoveri cenno Tatiana
Per gli elettroni definitiva viaggia
Porgiamo le sue caramelle risparmi cenare cioè le tappe di un'altra categoria Talice vorrei aggiungere a Nerone
Quelli proprio a fine gennaio culturale Polis pagano sesto quadro che noi su cui tra e in una custodia fossero su costerà il tre maggio a verifiche le solite Sorbus delusa fa pensare il Kurdistan i toni distesi tangenti senatrice fa e valide in canoa slalom è venuta finora ambendo estrema camioncini laguna che ne sono incerte
Creare una Cosimo anche le finalità del proprio stile nato il guardiano dell'isola allora il giusto annotano aziendale incidente tirante i Vanzina dato del regime Fondriest dice no a stringere
Sanipoli squallida ve ne sono fornaio pubblici animatrice sia inficiata
Vengono anche Arafat colonna attuale dirà che non è stato esaminato negli ambiti in e una Cristo l'auto di diciamo una riconosciute Maria Clara i test chiave
Tant'è che voi single come hai anche lui stesso danzante alle cinque Barack in quanto alla seconda prestazione di sempre
Dove andranno al ministero tenace la mancata detrazione di ateneo Fasano è speciale piena esplicita che cosa fece il falco regia infatti si possono chiamarmi uomini fa inopportuno con legioni ironia mi sarebbe rimasto così chiaro
Ogni correlandoci su Luciano
O degli oneri Marmigi non turistici per cinque anni e forse a Trieste il Colle prolificano anche INCE nasogastrici obiezioni ma non credo sia anche in nato Alessandra Amoroso diversamente Schifani andare invece marijuana padre sta Van
Se lo smog Sindona venendomi su ciò rimane anonimi a me interessa ma c'è anche al andranno Stores con antiche piano impongono anziani fece la ricetta antichi sia speciale comico reso il filo con voi una stima a metà monta come abbiamo tremato fino da Stilicone preferisco ne fa Trichet che non espressione del furgone
Tra interviene sul binario rimane basta però sarebbe esploso discutere Santa Montagna ravvedimento latina in alcuna ragione di come sia difficile cioè quotidianamente fino ai tempi aree Orlandi ironia ci siamo incontrati nei climatico come dire Formigoni la le stoccate ricompone cabaret duri come sono
Persone allora onore fanno una cosa in comune c'era iraniani alcuna gioia nel inondato da ordinare una sinergia
Io sono una donna di trentatré anni e circa otto anni fa sono immigrata in Italia iraniana praticamente da quando un memoria
Nella nostra società sono successe così tante cose dolorose così tante notizia amarezza CTE
Che a un certo punto erano diventati quasi una parte di noi
Come se facesse ormai parte della normalità della vita ma questa volta il telo Tel atrocità e di Ciocca caduto è stato così alto
Che sento di non poter più con alla persona che ero prima sinceramente non so se riuscirò mai a superare o anche solo a elaborare il peso del lutto
C'ho provato questa volta ho la sensazione che in questo periodo Api ha vissuto tutte le mozioni possibili allo stesso tempo animismo telaio euro l'intensità
Gioia inclusi alla sommossa insulti ammiccava eccitazione e speranza e dall'altra parte contemporaneamente e stress preoccupazione ansia e paura
Coi quando internet è stato bloccato abbiamo visto i crimini che stava accadendo si è aggiunto anche un forte senso di impotenza e di colpa nel due mila ventisei vedere tutto questo succede davanti ai miei occhi con una tale intensità rendermi conto che non posso fare nulla che non possono davvero aiutare
L'unica cosa che penso che possiamo fare ognuno di noi come gli iraniani e parlare raccontare
Anche stavolta e questo mi lascia con un forte senso di solitudine perché Miccio mo'al dovere spiegare cosa è che hanno fanatici profondissime
L'attività anni anni di vita in certe condizioni
Ieri Sechin finalità sono quasi impossibilità descrivere a parole vicario anche a qualcuno uccidendo almeno alcuni idea è molto difficile
Il sentimento d'occhio punti nonostante tutti Muzzi un impone il cattive
Che ho vissuto in questo periodo
E anche un forte dissenso ti speranza
Forse trattare nulla speranza accanto alla situazione attuale delimitata può sembrare quasi ridicola
A qualcuno che non conosce la Recalcati Ciocca Catelli all'America che questo con quello approvato che Amiens esprimere le proprie richieste in modo pacifico
Dando figuri alla polizia chiedendo riforme marciando in silenzio eppure l'unica risposta anca ricevuto
Anno dopo anno giorno dopo giorno è stata più repressione più esecuzioni più turpe e più crimini e a un certo punto sembra che non sia rimasta nessun'altra Strata
Oggi penso che sia la prima volta che la voce del popolo iraniano venga davvero la scontata dal mondo e che quell'aiuto militare che potesse per finalmente permetterci tifa aggiunge che ciò che chiediamo
Stia accadendo proprio ora credo che l'unica ragione per cui oggi questa testimonianza e ancora viva dentro Timi sia il fatto che il regime della Repubblica islamica
Che noi vogliamo rovesciare si è stato colpito militarmente perché ogni bomba anche calate nel mio Paese nella mia città nella mia mente ha un solo obiettivo
Se il mare il collo Rocchetta anni uccidono il nostro Coccolino
Anche se dovessimo pagare un prezzo pesante accanto a questo in tutti questi anni abbiamo già accanto così tanto
è stata versata così tanto sangue Giovanni che ormai non c'è più biglietti dietro chieste cifre al massimo sembrerebbe che tu tu con il sangue versato si è stato inutile
E penso che fino all'ultimo momento tu pigliamo restare fedeli a questa percezione collettiva quello che sta accadendo ora secondo me è solo soltanto uno che razzi unni di salvataggio
Non è una cura non un intervento straniero è semplicemente Ciocchetti col portare alla libertà del popolo iraniano
E questo si vede chiaramente in tutta la comunità iraniana tale il giorno in cui gli Stati Uniti ha iniziato nell'attacco all'Iran una nuova speranza finalmente rinnovata tra il popolo iraniano
E penso che questa sia un'opportunità davvero straordinaria
In tutta la storia degli ultimi quarantasette anni durante i quali la Repubblica islamica ah ok adesso gli accenti che cercava di attaccare il regime per raggiungerla ripeta
Credo che questa sia la prima volta in cui il popolo avuto si era un limite
Si ha la certezza che la propria voce si è stata ascoltata dagli Stati Uniti età al mondo
E sia avvenuto un attacco militare perché questo popolo da solo non avrebbe mai potuto arrivare fino a questo punto anche ora lo stanno dimostrando sotto questi bombardamenti sotto questa testimone
Contemporaneamente il non succube e non continua ad arrestare persone il Milan ma sparare contro di loro e acculturare le nelle prigioni
Questo dimostra chiaramente che il popolo iraniano non avrebbe mai potuto raggiungere il papocchio obiettivi e la propria libertà data solo abbiamo pagato un prezzo altissimo versato tanto sangue di innocenti quindi non possiamo fare nemmeno un passo indietro
Per il futuro dell'Iran quello che vogliono solo chiesti Costaccia versare questo regime che ha preso la palla di possa servire come limite del pit Sanchez
Gli oneri colmare questo volto organizzare un referendum e circo con lo stesso eccita chi starà il leader dell'Iran il compleanno futuro
Grazie mille a questa torna coraggiosa iraniana adesso insieme ascoltiamo un'altra testimonianza
Non stanziale questa specie in una visione tanta poesia ritardo fallirono però al collo qua in audizione sia efficiente
Va dovranno andare in maniche francese Jean Camacho un pastrocchio Terranova puntuali in trovati Ilham sostenga in modo venga
Renzo Foa che tale società tascabile riceve iroso basta invece concede cucitrice stare manderanno a conquistare indagano i manichini striscione dell'armonia antitruffa
Fino al nove lente sono io schermo ma nel mirino ma circa cinquanta
Bancario vanta in quarant'anni anche se c'è una sala ne ha avute business Cavour via in senso Mariella cognitiva in insomma trova integralmente dall'eseguire c'è gente che stava in giornata
Teramana mandavate a Manila nel diciamo l'azione dei manuali Santana scimmione
Mai indicati in cui è molto bene sinché centrale pari subito faremo pressione diastolica
Non so stare insieme Ramadan manovrate a mano Masiani Sanasi non fa eccezione Confesercenti hanno adesso Gian alimentare ed anche che staranno Astana che sforna stranamente Sarin
Ma in stesso al quaranta e sono rimasto nella testa ananas cinquanta Ansuini ambientare il salone sia ho detto mai sanguinamento andare d'adozione ha subì esporvi non avrà una Carmen
Non so se era anche in ci starebbe misure manifestava una boiata Francesco sì
Sarebbero stati Hernanes dispensa Frank
Ad altri sono tale giovane e io con residenza né in Italia durante una cena sui quali ECM infatti due gruppi sparsi auspici issarsi al fresco con Zanini chiamasi realmente
Carraro Madaro ANIASA manualità sessantanove giusto ai sindaci non sanzionati Sunset che ingerisce que reste
Agli ex amici montare col piccone europea testimoniano se farsi dare
La con voi ha detto ai disegni che educativo Angelone fingiamo abbastanza repressa Mannoia lei Vespa Annan variante aggiusta i texani banane morire sotto la frana tali spese Aran
Tale e in anno al Marvasi credono ancora versare il pancione Pam va a
In in aziende che in gioco non è astrali tre nascere Ravani ai silenzi neanche può mancare animista
Mangiando efficienti che ancora non avanzare Bisanti ad esami consistono Lecce trovare drastiche
Tasse su cosa striscioni animano farà scalpore si promuova nemica Santini ma non poté constatare di Chieri è arrivata naturista Ninco Nanco alcol con amministrazione anche amava specialista Montalto Samaritana Milic
Hans mantenendo ancora recepisce
Scusa io non sarei neanche all'ANAS negativa martedì negare l'onere ai cinquantanove gli ammendanti spara semi di marijuana
Ma Castoldi anima Pantani incisi gli arresti in massa anche invece ammontari ECM Terim se negli incontri buonista semafori a sufficienza trattare vanno Rios neri
Moltissimo soccorsero Ussani lo anni in
Al giorno una squalifica esempio Sframeli meneghini andare in disastro anything avrei mandò il suo dice Manconi diventa una strana questa persona manager non certo fermare il più forte
Negli ultimi diciannove anni in cui non sono stata in Iran sono successe molte cose all'interno del Paese
Ci sono stati alti Pasini Nurmi epidermiche vivo fuori dall'Iran tutto questo è stato è stato anche coso ansiogeno
Ma gli eventi recenti accidentale otto e il nove gennaio e ciò che il successo turco incluso l'attacco subito dall'Iran eletti istruzione cartiere per cartiere del mio Paese
Hanno generato imminente
Una sensazione Tissucol logico straordinaria e inaspettata il davvero non su come affrontarla a volte penso che se mio figlio di quattro anni non ci fosse
Non saprei come avrei potuto supportare questa pressione psicologica e questi eventi né come avrei potuto continuare a vivere mio padre mia madre e mio fratello sono limitate
Tutta la mia famiglia e quella di mio marito sono gli e l'ansia costante per quello che può cioè per accadere dell'euro
E che noi molto spavento cosa
Inoltre mio padre mia madre e mio fratello non vogliono lasciare l'Iraq stanza appieno la possibilità di farlo
Ritengono che questo sia il loro Paese e chi non dubitiamo apparendo andando questo Ersilia fonti Giuliacci editori ore
Ed ora io non so che che io vorrei solo che pensassero alla loro salute alla loro superficie densa alla loro vita
E uscissero da quel Paese immenso i miei genitori credono che il Paese atti episodio della nostra presenza
E che più pigliamo stare nel nostro Paese
La situazione è molto difficile per gestire in aggiunta a vivere in una società diversa affrontare l'esperienza della migrazione pasticche senta di apertura e personalità
Un asset su la tonaca ribatte dall'Iran con i genitori la famiglia e tutti gli amici cari lì
Lancia il persone che si è formata a cui una tonno antiepatite las ora ha una posizione sociale definita e deve condurre una vita Turchia mio figlio che focalizzare Play That attività divertenti e gioiose con i suoi amici allo stesso tempo devo occuparmi del mio lavoro questa vita in Turchia a volte genera una pressione psicologica così insensata esseri indefettibile
Qualche giorno fa una mia collega si è avvicinata alla mia scrivania e mi ha chiesto come è stato quando ha appoggiato la mano sulla mia spalla e mi ha semplicemente chiesto
Quando hai parlato con tua madre ho iniziato a piangere senza riuscire più a controllarmi
Ho sentito come se tutta la pressione che avevo supportato per tanto tempo stesse improvvisamente stupendo il penso al tie-break la situazioni militante molto preoccupante sono molto preoccupata limitante per ogni singola persona chi vive lì cosa più spaventosa e ci ore e che viviamo in una nicchia
Non apriamo alcune impiantistico crackata
Non vediamo alcun punto di luce alla fine di questo corridoio oscuro in cui camminiamo evita vero terrificante proprio questo mi ha fatto presente il la speranza per il futuro e non so cosa accadrà
Craxi Emilia questa ultima testimonianza
Oggi abbiamo ascoltato alcune voci
Voci Titoni familiari che vivono lontano dall'Europa disse anche continuano assenti i letti e il suo ogni giorno in questo momento comuniste che l'euro non sanno se le proprie famiglie stanno bene
Se le città in cui sono cresciute sono al sicuro sento umani potranno parlare di nuovo con chi alla mano
Eppure continuano a parlare continuano a raccontare continuano a perché essere una donna iraniana oggi significa vivere tratta paura e coraggio
Prati istanza appartenenza tratto il loro resistenza
In questo otto marzo più che celebrare ascoltiamo
Ascoltiamo queste voci che il re coltiviamo chiacchiericcio ogni notizia dietro ogni conflitto ci sono persone reali tu invece continuano a lottare semplicemente per uccidere lite
E forse il mutuo più giusto per chiedere e questo le donne iraniane non ne stanno chiedendo il mondo
Stanno chiedendo qualcosa di molto più semplice libertà di Trinità un futuro in cui non debbano più avere paura grazie mille cara ascoltarci

più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate