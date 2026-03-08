Conducono Irene Testa e Nazanin Eagder.



Registrazione audio di "L'8 marzo del Partito Radicale. Con le donne iraniane, afghane e con tutti i popoli oppressi: le loro voci, le loro testimonianze", registrato domenica 8 marzo 2026 alle 18:52.



Sono intervenuti: Irene Testa (tesoriere del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito), Nazanin Eagder (attivista iraniana).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Afghanistan, Diritti Umani, Discriminazione, Donna, Esteri, Festa, Guerra, Integralismo, Iran, Islam, Medio Oriente, Pakistan, Partito Radicale Nonviolento, Religione, …

Talebani, Totalitarismo, Violenza.



La registrazione audio ha una durata di 54 minuti.

leggi tutto

riduci