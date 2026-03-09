09 MAR 2026
dibattiti

Giustizia, Costituzione e Cittadinanza - Le ragioni per il No

CONVEGNO | - Roma - 15:00 Durata: 2 ore 27 min
A cura di Silvio Farina
Player
Saluto del vicepresidente della Camera, Sergio Costa.

Intervengono: Benedetta Tobagi (Storica e scrittrice), Giovanna De Minico (Ordinaria di Diritto costituzionale, Università Federico II di Napoli), Alessandra Di Martino (Ordinaria di Diritto pubblico comparato, Università Sapienza di Roma), Carlo Longobardo (Ordinario di Diritto penale, Università Federico II di Napoli), Tullio Morello (Componente del Consiglio Superiore della Magistratura).

Modera Luca De Carolis (Giornalista, Il Fatto Quotidiano).

Conclusioni Giuseppe Conte (Presidente del Movimento Cinque Stelle).

Convegno "Giustizia, Costituzione e Cittadinanza - Le ragioni per il No", registrato a Roma lunedì 9 marzo 2026 alle ore 15:00.

Tra gli argomenti discussi: Cittadinanza, Costituzione, Giustizia.

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 2 ore e 27 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
Visualizza la trascrizione automatica Nascondi la trascrizione automatica

Conte viene dopo
Buon pomeriggio a tutti a tutti grazie di essere qui benvenuti alla Camera dei deputati
Oggi parleremo delle ragioni di un no che serve conoscere in questo viaggio ci aiuteranno li vedete qui alla mia sinistra Benedetta Tobagi che con il suo lavoro di storica e scrittrice ci ricorda che la giustizia non è un concetto astratto ma il frutto di lotte di sacrifici e talvolta di sangue versato
Le professoresse Giovannelli mimico e Alessandra Di Martino che ci aiuteranno a leggere questa riforma Kojo con gli strumenti e con gli occhi del diritto costituzionale del confronto internazionale il professor Carlo longobardo che porta lo sguardo del diritto penale laddove le conseguenze di questa riforma si farebbero sentire ogni giorno nelle aule di tribunale
Tullio Morello che come componente del Consiglio superiore della magistratura conosce dall'interno il funzionamento dell'organo che questa riforma vuole ridisegnare
Luca De Carolis che modererà il dibattito con la competenza e l'indipendenza che tutti noi gli riconosciamo
E poi Giuseppe Conte presidente del Movimento cinque stelle riconosciuto professionista del diritto che avrà il compito di tirare le fila di questa discussione con le conclusioni
Per inciso il presidente Conte verrà verso le sedici perché in questo momento
è occupato in in tv per ovvi motivi che potete immaginare quindici raggiungerà tra quarantacinque minuti ci siamo visti poc'anzi perciò sono certo ringrazio tutti voi nuovamente grazie veramente che siete qui
Siete in una sala particolare la Sala della Lupa
Che io ho scelto da vicepresidente non Percassi infatti e questo il luogo in cui il dieci giugno del mille novecentoquarantasei la Corte di Cassazione proclamò i risultati del referendum del due giugno sulla forma istituzionale del nostro Stato
L'originale del verbale di cui fu data lettura quel giorno qui in questa sala è ancora oggi esposto nella teca le potete vedere alle mie spalle
Fa venire i brividi se ci pensiamo qui nasce l'Italia a Repubblica italiana e l'esito di quel referendum permise all'assemblea costituente composta da donne e uomini che avevano conosciuto la dittatura
La guerra e la persecuzione di mettersi al lavoro per costruire un sistema in cui nessun potere potesse prevaricare sugli altri
Non lo fecero per spirito accademico e beh io io ce lo dobbiamo di questo lo fecero perché sapeva hanno sulla propria pelle
Cosa accade quando la magistratura perde la sua indipendenza diventa lo strumento di chi governa e questo ci deve Faber riflettere oggi
Ecco perché abbiamo scelto di intitolare questo incontro giustizia costituzione e cittadinanza perché queste tre parole non possono vivere l'una senza l'altra non c'è giustizia senza una Costituzione che la protegga
Non c'è cittadinanza piena se il cittadino non può contare su un magistrato che risponde solo alla legge e non al potere di turno
Tra poche settimane tutti noi saremo chiamati a votare su una riforma che il Governo chiama riforma della giustizia
Io vorrei partire con voi proprio da qui perché le parole contano questa non è una riforma della giustizia è una riforma della magistratura
La differenza non è sottile e profondamente sostanziale una riforma della giustizia porterebbe benefici concreti ai cittadini
Ridurrebbe i tempi dei processi affronterebbe il problema della giustizia civile dove un cittadino che chiede il riconoscimento di un diritto aspettando che oggi talvolta un decennio prima di a di ottenere una risposta invece no questa riforma non tocca nulla di tutto ciò
Non accorcia di un solo giorno il processo
Non assume un solo cancelliere
Non affronta il nodo della giustizia civile si concentra esclusivamente sull'assetto della magistratura penale chi indaga chi giudica chi governa le loro carriere
Viene naturale chiedersi ma se l'obiettivo non è migliorare la giustizia per i cittadini allora quale dell'obiettivo
La risposta a mio avviso sta nella sostanza di ciò che questa riforma prevede
Sì parare le carriere significa creare nel tempo un corpo di pubblici ministeri sganciato dalla cultura della giurisdizione
Quella cultura che oggi impone a chi indaga ricercare la verità e non semplicemente la condanna
E vi assicuro da generale di corpo d'armata dei carabinieri noi abbiamo sempre cercato la dei Rita
Mai solamente le prove a carico mai in quarant'anni di carriera non mi è mai successo non ho trovato un magistrato che mi chiedesse di non cercare le prove della verità
Sdoppiare il CSM significa indebolire l'organo che garantisce l'autonomia della magistratura frammentando lo in due strutture più piccole e più esposte il sorteggio che ci viene presentato come la cura del correntismo
Nasconde un meccanismo che dovrebbe preoccupare tutti voi
La componente laica di ciascun consiglio verrà pescata da una lista di nomi compilata dal Parlamento
Cioè dalla maggioranza di governo
E come organizzare un'estrazione lasciare che sia il banco a scegliere i numeri che si mettono nell'urna
Non lo dico solo io
Lo dicono i costituzionalisti
Lo dicono gli analisti perdonate lo dice la logica
Io oggi lo diranno molto meglio di me i relatori che ho l'onore qui viabilità alla mia sinistra ma vorrei aggiungere una riflessione che riguarda il metodo ancora prima che il merito e lo faccio a partire da un'esperienza personale vissuta da mesi
Quando nel governo Conte due due io ero ministro dell'Ambiente abbiamo la riforma dell'articolo nove della Costituzione per inserire la tutela dell'ambiente e della biodiversità e degli ecosistemi tre principi fondamentali della Repubblica
Sapevamo di toccare qualcosa di sacro era peraltro la prima volta nella storia che si modificava uno dei primi dodici articoli della carta costituzionale avremmo potuto forzare certo che avremmo potuto forzare perché abbiamo i numeri
Scegliemmo invece una strada diversa coinvolgendo tutti i gruppi parlamentari ascoltando vediamo costringono senza te lo ricordi mio vecchio capo di gabinetto professor Petrillo ti ricordi come facemmo quella riforma fu approvata in aula all'unanimità
All'unanimità
Non ci fu bisogno del referendum perché il Parlamento intero si riconobbe in quel cambiamento
Questo il modo in cui si tocca la Costituzione con il ragionamento con il dialogo con la ricerca di ciò che è utile alla vita del Paese non con la forza dei numeri della maggioranza che impone la propria visione
Il fatto stesso che siamo qui a prepararci per un referendum ci dice qualcosa su questo
Ci dice che questa riforma non è nata da una visione condivisa dell'interesse nazionale ma da un progetto di parte
E quando si descrive la costituzione con un progetto di parte il rischio non è solo tecnico tecnicistico il rischio democratico
Questa riforma arriva peraltro in un contesto che non possiamo ignorare
Arriva da un governo che ha manifestato più volte insofferenza verso i controlli della magistratura che ha ingaggiato bracci di ferro con i giudici sulla gestione di migranti che ha mostrato fastidio verso ogni forma di contropotere
Quando si leggono le norme bisogna leggerle anche nel contesto in cui nascono e il contesto in questo caso parla chiarissimo c'è chi dice che il nostro no è una posizione conservatrice
Io rispondo a chi dice così che la vera conservazione sarebbe né l'indifferenza ma noi non siamo indifferenti
La giustizia italiana ha bisogno di riforme serie su questo non c'è alcun dubbio siamo tutti concordi ma le riforme si fanno per migliorare non per indebolire
Si fanno con il bisturi
Ma mai con la ruspa mai con l'accetta
E soprattutto si fanno assieme
I nostri costituenti hanno costruito un sistema di equilibri tra i poteri dello Stato che ha retto settant'anni di vita democratica attraversando stagioni molto difficile chi ha i capelli bianchi comuni se lei ricorda
Gli anni di piombo se li ricorda benissimo quegli anni difficili
Del nostro Paese quel sistema non è perfetto
Ma ha dimostrato la sua solidità prima di modificarne le fondamenta dobbiamo essere certi che ciò che verrà dopo sarà migliore di ciò che c'è oggi questa certezza invece non c'è per nulla
Esattamente per questo che abbiamo voluto questo incontro l'ho voluto fortemente per questo per offrire ai cittadini gli strumenti del diritto e della ragionevolezza per decidere con consapevolezza il referendum è un esercizio di sovranità popolare
E la sovranità popolare si esercita bene solo quando voi pienamente informata e per questo io ringrazio di nuovo voi che siete venuti qui ringrazia i relatori
E do a tutti buon lavoro e la buona prosecuzione grazie
Chiamate
Io amo molto
Abbiamo
Accesso mi sentite buona sera a tutti grazie di essere venuti in questa splendida sala perché vista da qui fa veramente molta impressione in senso positivo devo dire non mi era mai capitato grazie presidente per questa opportunità di come dire di guardare da questa prospettiva questa sala meravigliosa io vorrei subito iniziare con nostro dibattito stiamo per non fortuna di avere tanti relatori a cui ho chiesto come regole di ingaggio se riescono a stare tutti almeno come d'un primo intervento nei dieci minuti così facciamo
Anche un secondo giro coi vorrei iniziare da Benedetta Tobagi credo che l'ho vista distratta quindi volevo cogliere impreparata Benedetta scusami allora Benedetta Tobagi non ha bisogno delle mie presentazioni ma devo farlo lo stesso storica già membro del CDA RAI
Un cognome che che è sinonimo di coraggio civile di storia il coraggio repubblicano se posso usare un termine e con la domanda che ti volevo fare darò tutti del tu se qualcuno si offende poi si lamenta era poi i dopo mette a quello in questi giorni è parlato più più volte nel tema del referendum evocato
Tra le tante cose che ha detto
Questo un voto importante contro edito parole forti come al solito contro i depistaggi
Per far sì che certe inchieste possano continuare a farsi per far sì che non cali una coltre su tutto ciò che non va o che non è andato è comune che spiegasse meglio questo concetto grazie
Molto con molto piacere da però non ore trovarmi qui ringrazio moltissimo l'onorevole
Costa di questo invito bene è è un modo di dare corpo a che cosa accade nel momento in cui come si fa con questa modifica costituzionale si va a dare delle picconate
A l'organo di rilievo costituzionale che posto a tutela dell'autonomia e indipendenza della magistratura perché poi i le mire autore che seguiranno vi spiegheranno come si va a intervenire in questo modo però ci tengo a ripeterlo perché c'è una propaganda ma martellante che parla d'altro che parla di efficienza che parla di separazione delle carriere invece qui
Sì ma attaccare il CSM per minacciare indipendenza della magistratura
Allora una magistratura autonoma indipendente è in grado prima di tutto di esercitare un'autentica a tutela dei diritti costituzionali che sono garantiti a tutte e tutti noi
E poi è anche in grado di svolgere quelle inchieste e quelle sui depistaggi perché giustamente è stato ricordato quanti fedelissimi servitori dello Stato svolgendo funzioni di polizia giudiziaria con grande coraggio hanno lavorato con Ivan magistrati sia nelle inchieste difficilissime sulle grandi stragi neofasciste poi sui diritti del terrorismo poi sui delitti di mafia però c'è stata per esempio questa stagione
Della dello stragismo che ha insanguinato il Paese tra sessantanove e l'ottanta che ovviamente si collocava in un mondo diverso nell'ambito della guerra fredda
Nell'ambito di una guerra non ortodossa che nome dell'anticomunismo non ha esitato in qualche modo a utilizzare strumenti violenti la cosiddetta strategia della tensione e allora che cosa è accaduto qual è stato l'elemento che ha sottoposto a una torsione estrema il sistema giudiziario
Abbiamo avuto dei delitti particolarissime queste stragi che servivano a destabilizzare il quadro politico per infettare uno scivolamento a sinistra compiute dai terroristi neri
Che poi è stato documentato ampiamente in sede giudiziaria con condanne passate in giudicato e poi tutto ciò è stato convalidato in sede storiografica
Si è scoperto che questi terroristi neri hanno beneficiato di complicità a volte addirittura coperture all'interno dei servizi di informazione e sicurezza e persino all'interno di altre forse sono stati condannati anche appunto dei generali infedeli dell'arma sono stati lungamente indagati persone che operavano nella prima divisione d'
La del Viminale
E allora cosa ci vuole cosa c'ha voluto per fare quelle inchieste per riuscire a mettere sotto processo dei generali
Che entravano in delle gerarchie che di fatto rispondevano può il potere esecutivo c'è voluta una magistratura
Che era autonoma e indipendente perché la Costituzione le dava queste garanzie
Però c'è un elemento in più perché in quegli anni appunto la Costituzione vigente era quella di adesso non ancora toccata e però
La stagione degli anni Settanta ci fa capire come sono subdoli sottili in modi in cui concretamente operativamente
Si interferisce sì Milan assiri va a intaccare no questa autonomia operativa della magistratura
Perché in alcuni casi ci sono state queste inchieste molto molto importante portate avanti da magistrati che non a caso erano spesso anagraficamente quelli nati e cresciuti nella cultura della Costituzione
E si sono scontrati con un'alta magistratura che vuol dire magistrati di Cassazione procuratori capo che invece venivano dalla dal passato regime quindi avevano una visione diversa della giustizia
E quindi abbiamo avuto un'alta magistratura che era profondamente contigua al potere politico dell'epoca per cui spesso è intervenuta
Magari forzando le ma entro i limiti di ciò che era consentito dalle procedure per intralciare le indagini più scomode
Perché anche nel tanto citato scandalo Palamara uno degli oggetti del contendere era la Procura di Roma negli anni settanta ottanta chi ha più anni si ricorda Deraa che la chiamavano il porto delle nebbie
No e quindi che cosa vediamo che cosa ci insegna quella storia che avere un pezzo di magistratura che per vari motivi anche per esempio con i i riposi dispositivi le crepe che introduce questa modifica costituzionale può essere più irretita può essere più permeabile
Ai condizionamenti e alle lusinghe
Di interessi estranei
All'esercizio dalla loro fu un funzionario possono essere appunto di natura politica oppure
Rispondenti a forti interessi economici si può già interferire con l'autonomia e l'indipendenza del potere giudiziario
Ma le piene tutele che negli anni Settanta ricordiamolo vengono garantite da un CSM che in qualche modo è come se i fioristi e pienamente
Perché ci sono voluti anni perché il CSM fosse quello voluto dai costituenti
Democratico pluralista rappresentativo
E anche il libero dai condizionamenti di gerarchia della magistratura quindi da condizionamenti interni negli anni settanta si dispiega questo tipo di Consiglio Superiore per Queen magistrati cresciuti in una cultura diversa
Possono fare quelle inchieste così coraggiose
Aggiungo una chiosa questo proprio per quanto pertiene a
Le garanzie che i magistrati possono avvenire di non subire pressioni ricatti interferenze nel loro lavoro è stato detto da sicura autorevolissimo andarla
Vicepresidente del Consiglio Tajani che questa modifica costituzionale è solo un primo passo il prossimo anno
Mettere la polizia giudiziaria sotto il controllo del potere esecutivo
E allora
Questa è di una gravità inaudita
Perché
Quale è stato uno dei dispositivi più pericolosi che hanno fatto fallire almeno all'inizio moltissime inchieste sulle grandi stragi che anche se formalmente l'articolo centonove della Costituzione lo diceva già chiaramente che solo
La magistratura che dispone della polizia giudiziaria
Tuttavia
Il modo in cui i nuclei di polizia giudiziaria erano formati e funzionavano ancora non era pienamente maturo per cui in alcune inchieste particolarmente delicate ha prevalso il condizionamento della catena che portava all'esecutivo
E allora noi abbiamo avuto personali di polizia giudiziaria che non ha fatto correttamente il suo lavoro al servizio della magistratura ma a nascosto prove le ha spostate eccetera eccetera eccetera
Quindi sentir parlare dice togliere alla magistratura il controllo la possibilità di disporre della polizia giudiziaria ci deve terrorizzare
E qui faccio un salto in avanti perché noi possiamo pensare anche agli ultimi vent'anni e ricordarci
Diciamo trenta forma il tempo è passato anche per me
Possiamo ricordarci di quanto è stato faticosa indagare le violenze per il G otto di Genova
Quella che è stata chiamata da un magistrato una macelleria messicana ma possiamo anche ricordarci quanto è stato difficile indagare sui depistaggi per l'omicidio di Stefano Cucchi quindi un cittadino morto mentre era nelle braccia nelle mani dello Stato
Io continuo a portarlo questo braccialetto per Giulio ritiene che ci ricorda un altro processo diverso in cui la magistratura italiana addirittura sta cercando di chiamare a rispondere
Uno stato
Estero l'Egitto andando contro anche forti interessi ragion di Stato
Ma rimaniamo se la polizia giudiziaria ecco lo scenario che con le loro parole i proponenti i sostenitori di questa modifica costituzionale stanno disegnando ci deve allarmare
Mi sia consentita una battuta sempre da storica
Viene continuamente evocato per difendere questa modifica costituzionale Giuliano Vassalli
E io mi chiedo ma tutte queste vestali di Vassalli quando sentono Tajani e dire che bisogna riportare la polizia giudiziaria sotto l'esecutivo non s'
Saltano sulle sedie considerando che il famoso Codice di procedura penale varato dal Guardasigilli Vassalli nell'ottantanove
Proprio rafforza moltissimo le norme che
Facevano sì che i nuclei di putti polizia giudiziaria fossero potenziati e fosse più efficace la previsione dell'articolo centonove della Costituzione grazie
Grazie mille Benedetta Tobagi anche perché è stata perfetta nei tempi dieci minuti esatti Valencia sia diciamo da esempio per tutti noi
Ho imparato
Allora passiamo a tutt'ora lo sempre a proposito di cognomi che hanno una storia
Per chi non lo sapesse sempre Morello è giudice meno del CSM suo padre il giudice che assolse Enzo Tortora
E quindi sa cosa significa
Come dire ha respirato l'aria della giustizia che ripara a dei torti ecco uno dei messaggi ricorrenti della campagna per il sì votate per il sì perché non accadranno più errori giudiziari così
Come se le due cose si entrasse con la domande le domande duplice
La prima è se c'è effettivamente attinenza tra questa riforma e la la l'efficacia o meno la la bontà delle decisioni cioè se le due cose questa riforma incide eventualmente su questo problema
Il secondo
Da giudice membro del CSM
E sì se lo schiacciamento di giudici sui pm e viceversa voglio dire c'è l'esigenza come ripetono sempre dal si di cambi di come dire di farli giocare questa la frase che viene in termini calcistici ripetuta farli giocare in squadre diverse perché adesso sarebbero nella stessa squadra si scambiano le magliette stavano stesso spogliatoio
Ecco la domanda duplice questi
Beh sfori dieci minuti con un colpo di tosse magari me lo ricordo
Allora diciamo che
Sì ho vissuto in maniera indiretta comunque in casa quella vicenda triste che viene anche evocata per certi versi anche diciamo in maniera comprensibile in questo periodo
Ricordo però che una vicenda accaduta tanti anni fa resisteva
Il nostro codice di procedura penale esistevano altre leggi
Come dire anche per la gestione dei collaboratori di giustizia tante volte sento evocare
Vicende diciamo l'ultima delle quali nella vicenda Palamara caduta
Nel due mila diciannove siamo nel due mila ventisei
E persino dal due mila diciannove sono cambiate tante cose così come a volte sento sì
Tirare fuori citazione di Tizio o di Caio a favore della separazione o altre cose ma ogni ogni dichiarazione va contestualizzata al momento in cui viene resa cioè nove anche mio caro amico Luigi salvato procuratore generale
Della Cassazione in questo senso a che ora apre e per il sì
Nove mesi fa rilasciava intervenisse e faceva interventi in plenum
Per il no
Poi legge sostiene di avere studiato meglio e di di essere addivenuta questa nuova decisione ma per dire le le quello che si dice si cala al momento in cui si dice non vive per dieci anni vent'anni trenta ed è giusto che si che sia sempre fatta così l'analisi delle cose
Sì si sente parlare degli errori guardate se questa riforma potesse veramente porre fine agli errori osare il primo a propugnare la purtroppo non è così
E bisogna però anche fare chiarezza su quello che sono gli attori perché sento tirare in ballo sempre numeri molto a casaccio che sono quelli del dell'errore giudiziario
Puro
E che quello che e disciplinato articolo seicento al quarantatré il Codice procedura penale che il il prevede il caso della revisione del processo
Sono casi molto limitati questi ma ci tengo a sottolineare che sono casi in cui la revisione del processo si fa perché ci sono nuove prove
Nuove prove che emergono successivamente al processo o che non sono state valutate nel processo
Manca non sono come dire dei casi in cui l'errore sia riconducibile a una colpa del magistrato del del giudice o del pm che si sono dei fatti nuovi che emergono
E che in limitatissimi casi che si contano insomma sulle dita di di due mani all'anno neppure
Portano a una revisione e quindi alla revisione del processo
E poi c'è il problema del dell'indennizzo per l'ingiusta detenzione
Quelli sono molto più numerosi
Per certi versi purtroppo sono fisiologici perché dipendono dal fatto che il legislatore non i giudici
Prevedono che per emettere una un'ordinanza di custodia cautelare
Occorrono degli elementi e per arrivare a una condanna occorrono elementi diversi
I gravi indizi di colpevolezza sono una cosa le prove sono un'altra cosa el e li prevede prevede questo lo stesso legislatore è un po'come prima stavo guardando questi due bellissimi arazzi
Immaginate che diciamo contengano la stessa scena in questa prima scena ci sono diciamo sono ritratto una quindicina di persone a ognuna con un suo
Abito con un colore bello forte ci sta nel mare è una scena di natura
E quello è il quadro che si è verificato all'inizio con la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza che raccontano una situazione alla fine del processo emerge una situazione che può essere diversa può essere la stessa può essere rafforzate quelle stesse persone possono avere delle prove ancora maggiori
Di di quelle di quando il il racconto emerso in fase di indizi di colpevolezza o possono essere minori come in quel caso là possono essere anche delle condotte un po'più sfocate ma questo perché perché guardate io e la prima cosa che insegno ai magistrati che vengono in tirocinio presso il mio ufficio
E che il processo di fossero giudice del dibattimento adesso dopo aver fatto il Gip per tanti anni il processo penale risente di come svolgono il suo lavoro il proprio lavoro tutte le parti
Di come svolge il proprio lavoro il Pubblico ministero di come lo svolge l'avvocato
Di come lo sfondo svolgono i testimoni perché pure quello è un lavoro nel processo hanno un ruolo ben definito di come lo svolge persino l'imputato di come si difende anche l'imputato
Basta che ciascuno di queste persone possono fare non alla perfezione non al meglio il proprio ruolo
E la mia decisione purtroppo risentirà di questo e sarà che inevitabilmente una decisione che accerta una verità processuale che magari è diversa da quella che è la verità c'era
Allora come dire
I numeri delle delle ingiuste detenzioni sono altissimi così come quelli delle condanne per la lunghezza dei processi
è un problema serio è un problema che ci che ci dobbiamo porre ma è un problema che
Con questa riforma non ha niente a che fare non ha niente a che vedere
Se vogliamo fare perché un convegno parlare di questo problema e di prospettare delle soluzioni sono a disposizione sono contento di lavorarci pure dieci giorni di file
Ma ma non è non è questa riforma che risolve questo problema per quanto riguarda l'appiattimento del giudice il pm e viceversa vallate
Non lo dico io l'ha detto il professor Coppi che tra gli avvocati
Devo prestigiosi che abbia avuto
L'avvocatura italiana
Non che un magistrato un giudice chiedo scusa dia ragione al pm solo perché siamo colleghi una cosa che non si può ascoltare io non l'ho mai verificata
Sicuramente siamo schiacciati dai numeri siamo novemila magistrati che decidono un milione di processi penali un milione di processi civili
Ci sono
Quattro mila e cinquecento magistrati onorari che di questi numeri enormi decidono molto più Ginori perché voi diventare un problema della separazione Imad delle cariche magistrati onorari sono in gran parte
Professionisti che esercitano la funzione di avvocato ed esercitano anche quella di giudice onorario di vice procuratore onorario è l'ora gestiscono un numero di processi molto superiore al nostro che sono diciamo i cosiddetti processi minori ma che numericamente sono i più importanti e e di e di questa di questo ruolo di questo di questo ruolo che io rispetto nessuno si pone il problema il problema si pone soltanto perché magari in alcuni processi
Più importanti il problema è che il giudice sia collega Del Piero
I giudici che si appiattiscono sul pm ideologicamente per me non esistono esistono dei giudici che magari dovrebbero e potrebbero lavorare meglio se soprattutto se gestissero numeri inferiori di processi non riuscirebbero a fare assolutamente meglio
Ma non è separandoli cambia niente se una persona un pregiudizio e e io penso che forse fra nove mila scene potrà pure stare qualcuno che ha un pregiudizio pregiudizio non non dipende dall'essere colleghi dipende da dal fatto che il Pubblico ministero rappresenta lo Stato ora il difensore rappresenta una parte prima se uno vuole avere un progetto Ezio lo continuerà ad avere pure con la separazione carriere prima io non ne ho conosciuta di queste persone però
Se ce ne sono non mi non mi come dire non posso escludere
Ma certo ci mancherebbe sarebbe no non è collegato non lo potrei fare essendo il vice presidente però io lo dico
Il cinquanta per cento cioè non esiste la statistica a cui faceva riferimento il punto cioè quello di avere il cinquanta per cento delle richieste di condanna del pubblico ministero non viene accettata dal giudice
Quindi dove questo questo luogo questo questo rapporto diciamo non c'è i numeri parlano chiarissimo non c'è la riforma delle carriere non sia a questo è una stupidaggine tecnica
E non è di un anno e degli ho fatto l'analisi del trend di cinque anni quindi un traendo statistico una stupida una corbelleria scusate per una con non vi fate prendere in giro
Scusate
Allora proseguiamo con siete bravissimi tutti con i tempi complimenti continuate così presso Santa Giovanna dei mini coordinare diritto costituzionale alla Federico secondo di Napoli
Entriamo anche sulle possibili conseguenze di questa riforma questa riforma tocca anche se anche qui da dalla maggioranza tendono a sminuire insomma dice ma non è dato come dire sovradimensionato ma insomma questa riforma
Testualmente tant'è vero scusate l'excursus che nel nel cui sito voluto dalla maggioranza non c'era e numero degli articoli toccati dalla carta come dice questo sorta di pudore assolutamente non involontario ecco
Ma gli articoli del della carta che sarebbero toccati a questa riforma se venisse approvata sarebbero ben sette sopra ecco la domanda che faccio questo Elisa può spiegare a a tutti noi e anche a me che sono solo sul debito sul cancro di giurisprudenza chi rischi potrebbe avere sugli equilibri costituzionale che la Costituzione alla fine
E la carta che dai con pesi e contrappesi della no di tutto il sistema istituzionale è anche sociale di questo Paese grazie
Grazie grazie della domanda e secondo me non è un caso che siamo qui oggi comici ricordava prima il presidente costa perché
In questo luogo
La Corte di Cassazione presi il primo presidente della Corte di Cassazione proclamo i risultati della Repubblica e poi come sapete chi è storico sa che ci fu a grandi diciamo una vera e propria che era il giuridica a seguito di ciò ma non è questo quello di cui voglio parlare bene nasce qui con quei risultati la nostra Repubblica
E il cui articolo centotrentanove la difende cioè dice che questa repubblica democratica dell'aggettivo che dà corpo alla Repubblica neanche il potere di revisione la può modificare la riforma che io amo chiamare Meloni Nordio
E invece proprio la Repubblica democratica che intende modificare attraverso un procedimento di divisione cioè vuole fare qualcosa che neanche l'articolo centotrentotto può fare
Perché ci sono dei punti che non sono modificabili del nostro assetto costituzionale
E tra questi punti ci sono le due gambe come legame di ciascuno di noi una gamba si chiama libertà fondamentali un'altra si chiama divisione dei poteri sono gambe che ci provengono
Dal diciamo dall'esperienza illuministica
E chi invece la riforma Nordio con un colpo di spugna tende ad azzerare perché tende ad azzerare perché nega
Sarò un po'tranchant in questi dieci minuti paese Mancini torniamo sopra autonomia e indipendenza dei giudici che non sono affatto un privilegio ma una prerogativa dell'ordine giudiziario che posta a vantaggio nostro delle nostre libertà fondamentali e al tempo stesso del fatto che ciascun potere rimanga nell'orto di casa perché quando un potere va oltre il suo steccato non solo invade la sfera di un altro potere pensate quando con i vari
Con lei la nostra normativa sull'immigrazione
Abbiamo violato il diritto internazionale qui l'ordinamento nazionale ha violato il primato del diritto internazionale ma nello stesso tempo ha violato
I diritti universali di di stranieri direte superare lo steccato entrare in un altro poteva addirittura un altro organo
Comporta la lesione di diritti fondamentali ecco che questi due gambe si tengono insieme divisione dei poteri diritti fondamentali hanno un collante inscindibile avevano pensato bene di ministri e il collante scindibile sta nel creare un limite invalicabili al potere in Milligan nel negare l'assolutismo la Costituzione repubblicana questa sala della Lupa annegato l'esistenza di poteri assoluti e l'introduzione del relativismo scientifico coniugato in termini giuridici ma torniamo ora la riforma questa riforma con una certa disinvoltura
Spazza via queste due gambe e mostra una diciamo sensibile insensibilità
Al pluralismo siano essi pluralismo dei poteri sesso purismo istituzionale sesso pluralismo dei libertà
E questa in qualcuno già usato allergia questa mi pare dissipare il presidente questa allergica alla diversità ciò che è diverso da me
Evidente in due cose evidente nel metodo evidente nel contenuto della riforma il metodo beh diretta ben centotrentotto la rispettato e una grande apparenza
Io sono napoletana è un grande colpo di teatro grande pezzo di teatro questo che ha fatto la riforma perché apparentemente formalmente il rimasta nell'altro del centotrentotto ma sostanzialmente l'ha tradito
In quanto il centotrentotto chiede del tempo perché non si tratta di modificare una norma ordinaria ma di modificare dei pezzi che appartengono a un terreno sul quale ognuno di noi si ho ritrovato
Si ritrovò sì di trovare un incubo misti i socialisti la Democrazia cristiana liberali sto parlando delle grandi delle grandi correnti che all'epoca animarono l'assemblea costituente
E che assolutamente non sono quelle che stanno al governo al governo noi abbiamo ora delle forze politiche o che non erano presenti
O che addirittura non fuori dalle porte della Costituente e chiaro che quei valori che in questa stanza furono proclamati non possono essere i loro
E per questo che l'anno e violati nella forma e nella sostanza due parole ancora sulla forma
Il centotrentotto chiede che ci siano due delibere una prima e una seconda la seconda e un momento di riflessione tanto importante modificare la Costituzione chiamo puoi fare a cuor leggero
Ma così ricostituenti dice pensarci due volte ma noi abbiamo no la riforma Merloni Nordio a anticipato con la seconda di libera la prima cioè il Parlamento ha riflettuto sin dalla prima delibera perché nona non ha toccato questa riforma non ne ha cambiato neanche una virgola per essere più concreti così come uscita da Palazzo Chigi in uscita da Palazzo Madama
Non è stata affatto modificata
E la prima volta nella storia repubblicana che il soggetto proponente il Consiglio dei ministri coincida con il soggetto deliberanti queste gravissimo questo significa ridurre il Parlamento
A qualcuno che non passa carte mi suggerisce il mio collega nonché amico da Federico secondo
C'era qualcuno che guarda inerme sotto gli occhi la modifica del testo costituzionale lì dove i cunicoli guarda dovrebbe essere colui che impiega la sua energia volitiva Künigl alla modifica
Questa fretta che ha caratterizzato tutta la riforma nordico dice io non non stavo lì a parlare alla Camera o al Senato perché tutte le mie obiezioni Elio riversate nel libro
E ma noi paghiamo il nostro ministro parlare con i deputati e senatori non descriverci libri e quella la sede in cui doveva parlare
Seconda fretta l'avete osservata tutti è stata attiri tenti del referendum
Il referendum è uno strumento nostro non è uno strumento del Governo sono tra i soggetti legittimati tra questi c'è anche un quinto dei deputati e dei senatori ma ci siamo anche noi bene il governo ha fatto dei colpi il cronometro
Dei sessanta giorni
Non è decorso dalla seconda delibera della corte di cassazione scusate se tecnico l'argomento a cui arriviamo al punto importante ma è decorso dalla prima cioè dalle firme raccolte dei sei puntate dei senatori
Ciò significa che le firme raccolte dei cinquecento mila
Come se non fossero state raccolte e infatti il governo non ha modificato la data dopo la seconda delibera della cassazione che significa
Che il referendum da che è uno strumento positivo cioè il nostro delle minoranze i costituenti lo voi affinché la minoranza che aveva avuto cattiva sorte in Parlamento potesse rivolgersi al popolo per la modifica
Per fermare quella modifica si è tradotto in uno strumento
Del governo per confermare quanto il Parlamento supinamente aveva accettato
Cioè una lena nella disponibilità della maggioranza qui hanno cambiato la natura di un diritto fondamentale il referendum indurito politico nostro
Che è stato rivoltato come un calzino scusi incredibile dice lui ed ebbe l'incredibile rivoltato come un calzino ed è diventato un referendum nostro ieri un'aspettativa che ne cittadini siamo contenti che il sovrano democratico illuminato ci ha concesso questo significa che già il metodo completamente non funziona andiamo qualche parola sul medico perché credo che diranno anche gli altri detenuti Franco
Qualcosina solo grazie allora
E anche sulle è sul metodo ovviamente il Governo c'è andato giù dritto
E io dico che perché ho detto ho detto è un pezzo di teatro perché secondo me c'ha venduto tre illusioni madre illusioni anche molto evidenti lo scritto su MicroMega sul Sole ventiquattro Ore con certe obiezioni da parte
Va bene e questi queste illusioni secondo me sono anche illusioni molto evidenti da modesto prestigiatori di paese
La prima illusione che quella che a seguito della riforma separando le carriere finalmente il pubblico mini anche a me fa ridere quando io parlo però veramente
Questo governo in alcuni momenti ci strappa il sorriso perché secondo loro dividere il Pubblico ministero dal giudice divisione delle carriere avrebbe finalmente reso il giudice equiordinato al Pubblico ministero
Per fare ciò però
Tu non basta che divida le carriere Today di dividere gli ordini cioè devi togliere il Pubblico ministero dal potere giudiziario lo metti fuori crei un nuovo potere
Con tante conseguenze in diritto internazionale costituzionale che non ci interessa affatto in questo momento
E faide il Pubblico ministero un potere bello con le spalle robuste perché robuste perché avrà un suo CSM un suo CSM che nella parte togata
Esclusivamente requirente che potrà fare il bello e il cattivo tempo sull'azione penale con tutti i i le proposte di Progetti e va be'poi se volete ne parliamo dopo cento Pubblico ministero che assumerà una postura
Tirannica quasi titanica nei confronti del giudice e vi sembra che questa
Semmai fosse ci fosse stata una diversificazione una diversa forza tra pubblico ministero e giudice Estate coordinata oppure si è raggiunto un risultato opposto
E cioè il Pubblico ministero e diventato ancora più robusto e quindi affinché come giustamente ci spiegava lui
Il giudice possano in finire una sua serenità ha una sua autonomia di giudizio si chiede al futuro giudice di essere ancora più coraggioso
Di quanto sia oggi anche rispetto alle richieste del Pubblico ministero stiamo qui parlando
Non dell'indipendenza adesso i poteri forti verso l'esecutivo ma dell'indipendenza tra i magistrati
Andiamo al punto separazione CSM altra grande illusione Guazzini esce sì molti anche nota anche del nodi cono separando il CSM in due tronconi si rende c'è sempre più debole la solita storia il diritto romano
Sembra e non è che si rende più debole perché si si è tale perché ne abbiamo
Ordinamenti e poi ce lo spiegherà la collega dove cioè se ne sono separati sono forte ma perché si indeboliscono perché cambia il modo di essere come questa riforma disegna al CSM
E cambiano le funzioni come lo disegna
Stabilisce che per i giudici c'è un'estrazione a sorte questo è un chiaro atteggiamento punitivo verso la magistratura
Cioè validi
Chiunque la chiaro che la Kitty la qualunque sarà un giudice ma non sono tutti uguali
Quindi le estrazioni a sorte quantomeno aggredisce tre valori costituzionali
L'uguaglianza perché mette sullo stesso piano soggetti che uguali non sono nella gestione del CSM il principio del novantasette perché non essendo tutti uguali non sono tutti capaci quindi ci siamo giocati la buona amministrazione con il CSM e il terzo principio quello fondamentale
E il corrispondenza potere responsabilità non parliamo della responsabilità politica il CSM non è un organo politico è un organo di garanzia ma affinché possano assolvere a questa prestazione di garanzia
Che significa attenere
La magistratura indenni dalle grinfie dell'esecutivo il CSM devi a vere un composizione elettiva lo dice la Corte lo dice
Per i magistrati delle tribunali militare in tempo di di tasse cioè per una giurisdizione speciali dice affinché l'organo di autogoverno di questi magistrati sia autonomo
Devono essere elettivi perché se sono elettivi sono rappresentativi il ragionamento è stringente terzo punto se sono rappresentativi il CSM autonomo se autonomo il CSM quelle ad un altro organo saranno autonomi
I giudici che Luís è chiamato a proteggere tutto questo accade perché cade la rappresentatività del CSM e quindi i giudici diventano deboli diventano merce esposta non sono al potere esecutivo ma anche i poteri economici forti
Sì italiani abbiamo difeso l'ambiente il presidente ci ha ricordato l'articolo nove perché ci sono stati i giudici che davanti ad aggressioni ambientali di mute anche dal potere politico sono andati dritti
Dritti dunque per dove la leggi severe andare terzo punto terzo illusione finalmente il giudice non avranno anche un giudice speciale non andando dinanzi al CSM come potere disciplinare malanno dinanzi all'Alta Corte
Perché l'Alta Corte di un giudice speciale sì
E poi molto contraddittorio perché se noi dividiamo il CSM per renderlo imparziale perché gli neghiamo il potere disciplinare delle due l'una o questa divisione lo rende imparziale e allora a titolo ad esercitare il potere di scimmia
O la divisione non serve a prenderlo imparziale ma serve a indebolire i giudici
E allora no l'Alta Corte parimenti e sine causa e l'Alta Corte crea una serie di proprio si potrebbero raccogliere con la palla le cause di incostituzionalità dell'Alta Corte anche il di lei strazio oneri
Anche lì Irvine prima io poi della legge non è nella legge e in quella che sarà la futura legge per cui loro si scusano dicendo mi ancora non l'abbiamo deciso sì ok mandato veniamo a votare su una cosa dove buona parte sta nelle leggi ordinarie la lista che fa il Parlamento dalla quale si Strait assopite se una lista piccola non è un'estrazione ogni elezione semmai sta grande l'estrazione
Ma allora se la lista è piccola e non è un nelle ignorano estrazione né elezioni né abbiamo che i giudici
Laici che scusate che i componenti laici sono orientati politicamente e si portano al traino i componenti lasci
Quindi i componenti togati quindi avremo un CSM un'Alta corte orientata politicamente il che ha un effetto sul magistrato Dini da quello hutu nomina di giudizio quella serenità e in ultima istanza ha un effetto sui nostri diritti perché oggi ne andiamo dinanzi a un magistrato che non teme l'azione disciplinare come misura come vendetta non teme che la sua carriera possa diventare dipendere dall'esito del giudizio ma un domani potremmo andare da Nansen magistrato dove lei sito delle nostre libertà dipende dalle pressioni improprie che li sta subendo io voto noi invito a votare no perché tra un giudice fermo sulle sue gambe ed equidistante e un giudice traballante sotto l'ala protettiva del potere esecutivo io mi fido del primo grazie
Allora andiamo rimaniamo sempre in ambito della stessa università come vedete se confidenze fatte iter tu professori andiamo Carlo longobardo ordinari sono anche amici financo questo dimostra lo schiacciamento dei professori uno su diciamo del professore universitario un altro fenomeno
Carlo longobardo coordina rito penale sempre la Federico secondo di Napoli con cui e l'abbiamo evocato più volte nel corso dal nostro come dire confronto incontro il tema del sistema accusatorio un altro dei leit motiv
Il Vassalli tirato sempre nella mente del nuovo codice di procedura penale quello che tra rigore se non erro dell'ottantanove giusto no non lo so perché almeno avendo rotto l'ho preso una topica ecco viene evocato spesso Vassalli avrebbe votato sì perché la separazione è il giusto complemento di quel Codice che aveva immaginato col sistema accusatorio e in più sura professore alla però grazie
Ringrazio il vicepresidente dell'acquisto in video e per essere qui oggi con voi
E no prima di tutto devo dire che il povero Vassalli si starà rivoltando nella tomba per tutte le cose che gli hanno fatto dire che non ha mai detto peraltro non credo nemmeno che questo referendum poteva insomma alla fine vota resi perché vassalli dei suoi scelte le ha fatte
E passa non ha mai parlato di sistema accusatorio
Cioè sia chiaro anche questo cioè noi abbiamo un sistema che si spinga all'accusatorio e peraltro soltanto nel processo perché com'è noto abbiamo una fase procedimentale matta processuale metterli però prima di parlare
Destino quello di dire una cosa e ogni volta che diciamo facciamo incontri sulle sia sui nomi viene in mente la canzone di Lucio Dalla
Quella se ricordate l'anno che verrà quando dice sarà tre volte Natale festa tutto il giorno perché a sentire alcune dichiarazioni il caso Garlasco non ci sarà più non ci saranno più ingiustizie
Mi pare addirittura ci sarà il rientro dei cervelli da ultimo se non sbaglio c'è mi fa piacere perché questo significherebbe insomma
Abbiamo risolto tutti i nostri problemi vicepresidente forse veramente importante una una cosa del genere e dicevo le citazioni a sproposito quindi non si contano perché
Voglio dire quando noi citiamo qualcuno mi anticipavano prima
E dobbiamo contestualizzarlo quello che dice lo diceva anche il vicepresidente noi nel momento in cui andiamo a parlare alle persone di un sistema prima di tutto dobbiamo considerare che questo sistema va calato in una realtà
E questa realtà e la nostra è la realtà italiana
Quindi cominciamo a capire che la il nostro Paese ha una serie di problemi tra cui ha avuto per il passato il codice Vassalli è stato snaturato perché noi non avevamo i mezzi per fronteggiare la criminalità organizzata
E già nel novantuno con le sentenze la Corte costituzionale era stato messo in dubbio il sistema accusatorio di un certo tipo
Peraltro questo sistema accusatorio vorrei punto sgombrare il campo da medico corri guarda il processo ne abbiamo due fasi procedimento che processo
Nel procedimento il Pubblico ministero è il resta il deus ex machina e anche dopo la riforma non cambierà assolutamente niente soprattutto se poi come si dice rimane identico
Allora
E questo comincia a rivelare una cattiva coscienza del di coloro i quali hanno proposto questa riforma
Ma chi cos'è il sistema accusatorio puro prima di tutto il sistema accusatorio puro ha a che fare con una polizia questo ne parlavamo prima la polizia giudiziaria nel sistema accusatorio la polizia non è giudizio e polizia e basta
E la polizia e basta è quella che porta poi le notizie al prosecutor il quale decide improprio se andare avanti o meno
E non ci sono possibilità di attaccare queste decisioni
Io vorrei vedere qualunque cittadino italiano abituato come a dieci mila mezzi di impugnazione tenere conto del fatto che il sistema accusatorio puro non esiste proprio la possibilità di impugnare nemmeno le sentenze perché il problema e che però che la prova si forma nel processo non c'è il procedimento c'è un processo direttamente basta vedere tutti questi telefilm americani dove però esce sempre alla fine il colpevole giusto
è un processo verifichi innanzitutto perché naturalmente il fare le indagini pelle un avvocato costa tanto
Allora il Pubblico Ministero lei deve fare per legge anche per il l'indagato e lo dicevamo ci sono tante volte in cui il il Pubblico ministero chiede l'archiviazione
Ma a parte questo continuando su questa falsariga noi abbiamo alla fine del processo accusatorio il verdetto
Perché in realtà il giudice americano è un giudice che alla fine che cosa farà
Ida io mi sono convinto il colpevole si sono rispettate le regole processuali per dirla
Insomma alla Trump chi ha più forza in quel momento vincerà
Non c'è una ricerca della verità
Ed è questo
Il punto focale della distinzione tra il nostro processo il processo accusato
Bisogna poi sgomberare un altro campo un altro equivoco
Il Pubblico ministero non è l'avvocato dell'accusa nel nostro ordinamento non lo sarà mai ed è diverso per il un motivo molto semplice
Il nostro ordinamento il nel nostro ordinamento il giudice non è un semplice arbitro delle regole processuali così come nel sistema accusatorio ma è qualcuno che vuole pretende a mio avviso giustamente di ricercare la giustizia del caso concreto
Ed è per questo che si aiuta con il pubblico ministero il Pubblico ministero naturale che abbia un ruolo differente perché non è portatore di un interesse di parte
Questo dobbiamo prima di tutto comprendere ed è naturale che il Pubblico ministero
Venga nella fase del procedimento naturalmente e lui il dominus ma dicevo c'è anche un richiamo di tipo penalistico che ci può far capire la differenza esistono due reati dei reati contro l'amministrazione della giustizia
Uno e trecentosettantuno bis false informazioni al pubblico ministero l'altro aggiunto poi nel due mila e due false dichiarazioni al difensore cioè trecentosettantuno Terni
Se si studiasse cosa che ormai rimasta insomma solo per pochi si può
Tenere presente che i beni giuridici di riferimento di questi due fattispecie sono diversi perché mentre per le false informazioni al pubblico ministero quella che viene come interesse che viene suscita diciamo l'interesse eh
La ricerca della verità
Per l'avvocato invece il diritto di difesa picchi naturalmente se l'avvocato svolge delle indagini difensive e alla fine troverà delle prove contro il proprio cliente naturalmente non le deve portare al Pubblico ministero
E i problemi di discovery che ci sono stati erano proprio questi perché se il difensore si presenta da un soggetto che ha informato sui fatti questa persona non vuole parlare paradossalmente deve rivolgersi al pubblico ministero
Ma se il soggetto dica qualcosa contro il proprio cliente naturalmente il Pubblico ministero verità conosce
Quindi diciamo che sono completamente differenti
Le ottiche dispetto alle quali possiamo guardare il Pubblico ministero e all'avvocato peraltro dice vogliamo parlare coi di commissione di carriere nella magistratura onorari sono tanti avvocati mi pare che fu che stando Spencer citano
La magistratura per cui anche questa cosa dell'andare a prendere il caffè insieme eccetera mi sembra effettivamente un po'pretestuosa peraltro io dico c'è una varietà di soluzioni in questo modo
Dopo lo anticipava prima mia collega Giovanna di Nico
Cioè il problema è che non possiamo fare riforme costituzionali a colpi di maggioranza partendo da un disegno governativo un ping pong e poi lo portiamo al referendum noi dobbiamo tenere conto di un fatto che per esempio c'era stata una volta un progetto Rognoni in cui si diceva facciamo in modo che dopo la prima qualifica funzionale il magistrato possa fare il Pubblico ministero ma vi dico una così
Ma in dato secondo cui il Pubblico ministero deve avere una cultura della giurisdizione in un sistema come il nostro è fondamentale
Ma non possiamo peraltro questa storia per cui rimane una monade nel nostro ordinamento
E a a questo aggiungiamo il fatto che come fa poi a disporre della polizia giudiziaria fare tutto lui è naturale che il primo provvedimento peraltro noi finiamo una cambiale in bianco con questo referendum perché nessuno ci ha detto che cosa succederà con legge ordinaria
Per cui a questo punto la polizia giudiziaria tranquillamente potrà essere
Posta sotto il controllo del
Del ministero dell'Interno
Ma io dico
Vedete
Vi è di più c'è anche questa questione relativa
Diciamo a non voglio appunto andare troppo
Pervenute per esempio la Bonoldi variamente giusto qualche battuta sulle correnti anche questa storia delle correnti onestamente io non la vedo così negativa secondo me le correnti sono un esercizio democratico all'interno della magistratura cioè io avrei paura viceversa di un giudice che non ha idee perché non è possibile che non abbia idee nelle deve nascondere
E non è peggio che mi le nasconda adesso al CSM quando si vota ci può essere che so una volta Magistrature indipendenti una vostra magistratura democratica Area e quant'altro non voglio fare ITO
Tu mi costa e non voglio fare torto a nessuno
Ma ci può essere un equilibrio assente il sorteggio poi per avventura vengono estratti tutti di rosso la corrente che cosa facciamo fallito a monte questo questo Progetto per cui gli onestamente credo che e prima mi anticipava sempre la collega Dini naturalmente venendo dalla stessa università
Abbiamo da questioni e procedimenti disciplinari io non riesco a capire come questa attenzione questo garantismo un po'a intermittenza stranamente venga meno proprio sulla corte sull'Alta Corte questa alti su un'ansa quest'alta corte
Per cui io come magistrato stranamente insomma non posso fare ricorso alla Corte di cassazione contro una
Diciamo una pronuncia negativa nei miei riguardi io veramente devo dire che da questo punto di vista mi associo a quello che diceva la collegati mimico io voterò no per questo motivo non ho il problema dei controlli in una democrazia è fondamentale e non voglio scendere nel nei particolari per cui un'eventuale riforma metterebbe le maggioranze
Se diciamo costruirebbe le maggioranze in maniera tale da poter eleggere il Presidente della Repubblica in un certo modo quindi avvenire all'interno poi degli organi nominati a loro volta da uno che viene ad essere diretta espressione della maggioranza e non dimentichiamoci della Corte costituzionale cioè praticamente tutto il sistema dei controlli
Verrebbe meno o meglio ancora sarebbe assoggettato alla maggioranza di turno grazie mi fermo qua
Allora Alessandra Di Martino routinarie di diritto pubblico comparato alla Sapienza di Roma ecco
Sempre per rimanere Pietro usare come traccia i i mantra agli slogan dei sostenitori del sì un'altra cosa che viene ripetuta urbe et orbi separazione carriere come se fosse una questione di modo di usanze locali no come se fosse un cibo un vestito tipico diciamo saper l'azione che riesce quasi ovunque a Roma siamo rimasti noi pochi altri Paesi che vengono citati come esempio di pesi arretrati per chi non farla anche noi adeguiamoci ma la domanda è sì è vero soprattutto non andrebbe ricordato che i sistemi giuridici sono diversi da Paese a Paese hanno loro particolarità grazie chiedo
Le pur al giudice quello di fare da
Grazie grazie alla grazie innanzitutto per l'invito a partecipare a questo bel seminario in quest'aula
Sala così prestigiosa allora
Sembrerebbe semplice dire mai abbiamo un sistema di stampo accusatorio e allora proseguiamo la riforma separiamo le carriere e addirittura separiamo insegnasse M in realtà le cose sono molto più complicate
E giustamente è una cosa che comparatistico nascono molto bene
è difficile importare esportare trapiantare modelli da un paese all'altro in maniera astratta senza tenere conto del dei contesti dalla storia dalla tradizione giuridica culturale è fondamentale e il rischio è particolarmente forte
Quando diciamo nel procedimento legislativo ma soprattutto di Rai nel procedimento di revisione costituzionale dove la comparazione rischia di essere usate in maniera strumentale e questo fa può essere diciamo uno dei casi chiedere questa è stato già ben ricordato prima il nastro
Codice di procedura ma ha introdotto un sistema accusatorio puro né avrebbe potuto farlo né si potrà fare un sistema misto alcuni dico allo stile italiano di sistema accusatorio con la caratteristica che l'azione penale
L'esercizio dell'azione penale è obbligatorio l'azione è irretrattabile è possibile fare un procedimento extra pentita il giudice posto fare una supplenza diciamo ex ufficio dell'istruzione
Nei sistemi accusatori e qui ritorno non è stato il gettito
Se il problema inviti formula l'accusa di come scelto di formulare l'accusa per cui in paesi a sistema accusatorio puro quindi Regno Unito e Stati Uniti l'accusa formulata o direttamente da polizia
Oppure da un ufficio sia manca cauto sì che son servisse nel nel Regno Unito dove tuttavia la polizia svolge un ruolo fortemente autonomo durante le indagini
Più noto forse il caso statunitense anche diciamo civilmente le firme che noi conosciamo
Dove la cosa è formulata da un prosecutor e qui bisogna distinguere a livello statale a livello federale quello sociale a livello statale prosecutor spesso spesso di natura nella quale Stati eletto direttamente dalla popolazione l'attestati ha nominato dai governatori statali
A livello federale centro si chiuderà nominato dal dall'esecutivo federali qui c'è un legame diretto con il potere esecutivo e questo legame tra prosecutor e potere esecutivo è caratteristico del sistema accusatorio puro aggiungo laddove si voglia fare il parallelo diciamo sistema accusatorio ero separazione carriere divisione aderisce assieme
Che in questi paesi assistiamo a questo è un muro non esiste c'è Hassen cioè nei paesi anglosassoni
Non è un istituto diciamo che conoscono più perché il CSM nascono soprattutto nei paesi dell'Europa centro-meridionale dopo l'esperienza autoritario del Novecento nascono
Appunto in questi contesti si diffondono in alcuni casi in Europa centrorientale in altri in America Latina
E bisogna sottolineare che il caso italiano è un caso che è servito da esempio per l'istituzione di questi consigli e anche per la creazione di uno standard europeo quindi siamo noi che è stato siamo stati modelli diciamo per esperienze esperienze diverse
Torna la questione del PM sistemi processuali allora l'possiamo provare a complicare un altro po'al discorso una perché i fautori del sì spesso dicono sì ma la riforma centoquattro lasciata l'espressione la magistratura è un ordine autonomo indipendente questa cosa non cambia c'è ancora scritto nel testo quindi via alle formalmente sono indipendenti
Ah se ne dobbiamo fare una comparazione guardare degli ordinamenti che ci possano dire qualcosa a questo riguardo e presenti andiamo guardare gli ordinamenti ai quali si guarda anche sulla questo necessarie per esempio la Francia e Portogallo
Che cosa vediamo io che in costituzione sempre al Ciak in Portogallo c'è scritto così
Che il pm
O fa parte de la Magistrature quindi indipendente il caso francese pure che autonomo il caso portoghese ma allo stesso tempo sempre in Costituzione poi soprattutto la legislazione attuativa giù diciamo per i rami
Ci sono una serie di indicatori della dipendenza del PM dal potere esecutivo più o meno forte ha nel caso francese particolarmente forte
Negli ultimi anni in Francia stessa molto lavorando per autorizzare il PM allora c'è giurisprudenza europea
Ci sono leggi interne per esempio che hanno cercato di introdurre elementi di contraddittorio nella fase delle indagini preliminari mi sommovimento in questo senso però ancora c'è una gerarchizzazione forte perché a me
E anche la seconda sezione del CSM che si occupa dei pm quelle tre solo pareri non vincolanti in relazione allo status del pm qui serve diverso rispetto al caso nostro
Anche il caso del Portogallo li chiami apparentemente più autonomo ci sarebbe il problema inverso un pm troppo forte troppo avuto nomi in Zatoichi troppo autonoma e tuttavia anche nel caso Costa che ESE
Il PM all'interno diciamo di una procura generale fortemente gerarchizzata e il PM dice la Costituzione proprio deve attuare gli orientamenti di politica criminale del Governo no
Quindi qual è il tema e che c'è una tensione forte tra
Il palo giurisdizionale e il polo politico esecutivo entro cui il PM si muove ora l'altra Costituzione ha fatto una scelta e ha posizionato il PM dentro la sfera della giurisdizione
è stata una scelta molto chiare che a me è parte del processo ma è anche stato detto bene l'organo organo di giustizia organo di giustizia ricerca la verità
Che cosa accadrebbe se la riforma entrasse in vigore
Eppure bisogna essere chiari non è che da Sarah la mattina il pm diventa dipendente dall'esecutivo
Però ci sono degli elementi che vengono introdotti nel sistema e chiamo mentre il tasso di contraddizione allora noi intelligentemente possiamo pensare che cosa potrebbe accadere con l'immissione di questi ulteriori elementi di contraddizione nel sistema per vediamo anche che cosa successe negli altri ordinamenti quindi possiamo immaginare due scenari
Con riferimento a figura i piani e entrambi gli scenari sono stati prefigurati
Dai vari diciamo commentatori allora uno a un piano è molto forte che si autonomia Ytzhak che ha un CSM separato che rischia di diventare autoreferenziale diventa più forte e sappiamo che farti anche durante le indagini preliminari perché dispone
Gli strumenti investigativi molto incisivi perché può chiedere al Gip l'emissione di misure restrittive della libertà personale e nella fase dell'indagine effettivamente rapporto pm e Gip Xtreme quindi questo è un primo e tipo di scenario che si può prefigurare l'altro scenario diversamente un pm più debole perché
Più che un esecutivo che vede il PM così forte autonomia alzato porte deve a
Controllarlo apporre un ombrello sull'attività del pm allora anche l'altro scenario è possibile verosimile non solo sono due scenari che possiamo immaginare possano accadere quindi con un esecutivo cerca di contro alle piante
In un contesto dove tutti e due dicesse a me hanno perso con i meccanismi che si ricordavano i giudici togati meno forti e quindi col pure equilibrio dei poteri complessivamente spostato a danno dei magistrati e in questa andrebbe a danno anche la figura il piano
Ripeto questo non si verifica
Dopodomani ne dobbiamo però pensare quando si fanno le riforme della Costituzione a dei tempi lunghi no quindi non tenti gravi ma tempi lunghi
Era la mia impressione anche se noi pensiamo ai tempi lunghi gli elementi di contraddizione di elementi di rischio che si introdurrebbero se noi approvassimo questa riforma sarebbero troppo troppo grande
Io non so c'è ci sono altre cose successe M. di comparazione però forse per ora mi posso fermare qui
Allora a questo punto altro giro altra corsa però adesso da veramente da moderatore antipatico detestabile vi chiederò di essere ancora molto più rapidi quattro cinque minuti a testa poi ci sarà per il presidente Conte che concluderà con il suo intervento alla Benedetta Tobagi Poeta
La butta in politica
Pertanto viene facile forse c'è di più politico della situazione nel senso più bello e nobile della parola non possiamo era un assist a porta vuota
Ha evocato più volte quello che diciamo qui vado un attimo per per dieci secondi per lo spazio personale noi del fatto Quotidiano attendiamo ricordare diciamo no nostro vecchio diciamo
Topos insomma questa ricerca è una riforma che sarebbe molto piaciuta ma riforma berlusconiana che sarebbe piaciuta anche Silvio Berlusconi così di sostiene or urbi et orbi Forza Italia che rivendica al suo diciamo testamento politico e morale ecco
La domanda è questa riforma è anche un fondo una rivalsa nel senso si cerca di chiudere il cerchio con questa riforma la destra cerca di chiudere il cerchio dice
Chiudiamo tutto ci siamo presi il governo siamo tornati abbiamo portato la destra al governo facciamo passare anche questa e abbiamo stravinto noi c'è anche questo significato dietro questa riforma
Io sta cercando insieme io faccio parte del comitato Società civile per il no noi stiamo cercando di stare molto aderenti alle cose e alle parole i fatti alle norme
E anche alla cronaca e allora per esempio questo sapore ITT rivalsa di ribadisce
Non se l'è inventato nessuno questa riforma motivi ficca costituzionale Nordio Meroni ha avuto la sua ultima definitiva approvazione il trenta ottobre
Ed era sul tutti quelli principali quotidiani che c'è stato addirittura un flash Moba di Forza Italia quindi il partito che ancora al defunto Berlusconi nella nel nome nel simbolo con le foto
Del quello che per loro sarà per sempre il presidente e quindi è l'anno festeggiato è stata proprio dedicata a Luigi e quindi mi fa sorridere che in qualche modo adesso addirittura e la figlia dica no ma questo perché la buttano la vogliono politicizzare in questo modo
Che ci sia un sapore di Revan c'è stato presente da prima che venisse approvata la modifica costituzionale perché c'è stato un basso continuo di attacco delegittimante alla magistratura che è il vero tema di fondo che sta accompagnando questa modifica costituzionale
Perché è con con grande correttezza al moderatore ha ricordato diciamo così gli argomenti per quanto Fallaci fuorvianti per quanto appunto giochi di prestigio
Ecco quindi espedienti teatrale no che però riguardano diciamo così almeno vogliono in qualche modo a richiamare i contenuti della modifica invece c'è stato un discorso pubblico che voleva delegittimare magistrati in due modi primo dire che sono incapaci che non pagano per i loro errori ma soprattutto un altro tema fortissima che sono politicizzati e noi dobbiamo smetterla con questi magistrati che vogliono fare politica
Ora siamo tutti anche le persone più giovani se lo ricorda
E questo è il tema e allora ci sono stati osservatori di grande prestigio io penso all'ex presidente della corte costituzionale Gustavo Zagrebelsky che l'ha detto chiaramente c'è questa modifica costituzionale viene proprio presentata come una vendetta come un modo di mettere a posto la magistratura
E questo non l'hanno detto i sostenitori del no eh la forma che ha preso la modifica questi tutsi anale addirittura prima di essere approvata e quindi non possiamo far finta che non sia così
Adesso ovviamente in un sistema mediatico come quello presente inquina dobbiamo anche ricordare degli elementi ne abbiamo uno squilibrio informativo che fa paura
E anche queste il figlio dell'Italia berlusconiana
è il Comitato Società civile per il no messo su un piccolo osservatorio che lavora ovviamente con l'Osservatorio di Pavia e dati fanno impressione perché nel due mila e quindici è stato rinforzato il controllo del governo sulla RAI
Le reti Mediaset restano nella disponibilità del centrodestra attraverso la famiglia Berlusconi ma il centrodestra ha fatto anche un grosso investimento
Economico sulle reti sociali
Qui mi permetto di dire una nota di ottimismo fa riflettere che nei sondaggi la posizione del non sia così tanto risalita stante questa in quell'incredibile non disparità
Mi permetto un'altra osservazione è dal mille novecentoventiquattro non si era mai dato che la RAI fosse senza il suo presidente di garanzia
E qui è anche per rimanere nello stile di di questa maggioranza perché non c'è il presidente di garanzia perché dovrebbe essere eletto con una maggioranza qualificata e la maggioranza non vuole non vuole mediare con l'opposizione per cui dice faccio mancare il numero Stati senza preside
Presidente e e allora è difficile dire che questa cosa non ci sia perché ce l'hanno messa ai proponenti la riforma e continuano a battere abbattere abbattere io personalmente osservo diciamo anche con un certo delle volte cerco come di fare un passo di lato e osservare anche da studiosa da persona curiosa anche il modo in cui stanno gestendo comunicando questa campagna no per cui abbiamo una Presidente del Consiglio che ormai a giorni alterni attacchi ai magistrati
E e poi fa il video più istituzionale in cui sorridente con nella luce ovattata dice no alla giustizia sarà più giusta e più efficiente
Questo è ciò che lega acquista modifica costituzionale che poi non è esattamente così però diciamo i progetti a cui più simile più si e sono quelli che datano alla primavera del due mila undici che appunto erano di Forza Italia con delle differenze per correttezza vorrei dire un'altra cosa quella differenza però specifica
Del tipo di attacco alla magistratura che veniva portato nel ventennio berlusconiano è quello di adesso perché secondo me molto importante se posso prendere ancora un minuto
Per leggere il contesto in cui questa modifica col della Costituzione si cala il che la rende ancora più pericoloso noi abbiamo avuto per anni allora Berlusconi voleva difendersi dal processo non nel processo quindi usava il Parlamento per farsi delle leggi apposte tutta una serie di cose che sono nelle cronache ecco insomma
Adesso c'è una retorica di attacco alla magistratura che si è spostata da questo elemento personale che quindi anche più insidiosa perché fa maggiormente Presa su delle fasce molto anche della popolazione ed è la stessa retorica che troviamo in tanti altri Paesi in Europa e nel mondo
Chi dice cerca di individuare ovviamente dei nemici dei soggetti che vengono presentati come minaccia alla Società tipicamente immigranti
E le forme di dissenso che possono essere più o meno disordinata e violente ma soprattutto i migranti e si diceva questa magistratura vuole fare politica
Appunto adesso non è più il discorso non vogliono più che io governo e come diceva Berlusconi adesso dicono
In carta danneggiano voi non permettano che che si realizzi la vostra volontà rendono le vostre città insicure vanificano il lavoro delle forze dell'ordine
Questo è un discorso non ha di questi giudici comunisti che che impediscono al governo di fare bene il suo lavoro come vogliono gli elettori che ha lo stesso che c'era in Trump c'è in Ungheria è la retorica delle destre di oggi ed è molto pericolosa e quindi e qui si salda neri mi limito a richiamare quello che è già stato detto molto bene
C'è una fortissima in sofferenza a qualunque forma di vincolo al potere esecutivo propria molto chiara quindi c'è un'insofferenza verso legislativo non solo verso il potere giudiziario di nuovo non è una cosa solo italiana
Giusto per richiamare così il leader mondiale verso cui Giorgia Meloni Espresso più spesso ammirazione che Donal Trump e adesso si trova a dover gestire questo enorme problema
Non dimentichiamoci che dietro il conflitto sul proscenio Donal Trump Corte Suprema sui dazi c'è il fatto che anche Trump
Sì al magnate o legislativo perché se avesse fatto approvare i dazi dalla dal Congresso loro Parlamento non ci sarebbe stato problema allora il tema diventa l'UE ha la maggioranza al Congresso lui non ha voluto passare attraverso il congresso è proprio lo stile e come quella fare la modifica costituzionale tu era maggioranza ci basterebbe negoziare un po'ma tu non lo vuoi fare
E quindi è assolutamente secondo me nelle cose le cronache ed è stato nell'intenzione delle forze di maggioranza dichiarare che questa è comunque tipica che è stata proprio dedicata a Berlusconi
Chiaramente adesso è diventato più scomodo io mi permetto anche non l'ha fatta questa battuta però anche questa abbastanza evidente è chiaro che poi hanno dovuto costruire questi scenari
Fanno i pastori vicini per cui Vassalli detto poi tutto attaccato Vassalli partigiano medaglia d'argento della Resistenza sempre tutte insieme deve diventare Luigi il padre di questa riforma perché chiaramente per un un pezzo di pubblico ha un appeal diverso da da Berlusconi che ha come dire aveva avute delle pendenze delle condanne quindi si porta dietro delle cose che possono essere meno accattivanti ma poi appunto
Questa maggioranza di governo che esprime questo tipo di attitudine politica no di di volontà proprio di stravolgere l'equilibrio tra i poteri da dei riferimenti internazionali molto chiari
Addirittura hanno fatto la fantastica Oriana in cui questa modifica costituzionale è il vero completamente della volontà dei costituenti aiuto c'è proprio e e lo dicono un po'stravolgendo proprio delle falsità storiche dicono che la carriera unita dal fascismo no era dall'Italia liberale ci dicono no ma la separazione delle carriere la volevano nell'Assemblea costituente
Sì se ne è parlato né in termini dei richiamati cioè leone aveva detto per me è l'accusa espressione del potere esecutivo quindi o fare a un pm separato sotto il ministro della Giustizia gli hanno detto leone no grazie vogliamo andare altrimenti
Mi fermo qui per non abusare del nel tempo mi mi permetto già di scusarmi perché io tra poco si correrò via perché ha un'altra iniziativa quindi mi scuso
Vi ringrazio di razze nere nell'acqua grazie
Allora togliamo Ravello allora anche qui sempre più difficile allora in cinque minuti
Giudice mi spiega appeal chi
Le correnti sono i magistrati sono utili le neanche ho fondato un'aria articolo tre era un'area di pensiero interroga la magistratura no
Ecco perché le correnti sono utili
E per chi invece un'impostura o comunque non è vero il fatto
Questa è una uno degli punti attacco principali della maggioranza cioè le correnti servono a spartirsi posti
La tesi è batteva il correntismo il correttivo al mare della magistratura e magistrati si mettono assieme e si sono posti e prebende poltrone ecco invece le correnti a che cosa servono si sono effettivamente un valore grazie rispondevano spetti risponderà sperano cinque minuti
Però mi prendo mi prendo anche un minuto per l'Alta Corte se possibile che primo parlando un po'di meno allora le correnti perché sono necessarie
Non sostenuti sono necessarie posso dire perché esistono
Sicuramente in un ordinamento democratico ed è giusto che esistano perché perché ci dividiamo anche fra magistrati sul modo di pensarla relativamente a tutto quello che riguarda la vita giudiziaria
Lasci dividiamo ad esempio sull'assetto organizzativo degli uffici
Ci sono correnti
Che hanno una visione verticistica della magistratura e che quindi anche dopo la riforma e l'ordinamento giudiziario del due mila sei e del due mila sette che ha gerarchizzata o maniera notevole gli uffici di procura
Vedo con favore un'applicazione molto
Come dire penetrante in questo senso
Il mio gruppo invece da una visione
Orientata all'interno della Costituzione di tutta questa materia e quindi perché la Costituzione si ricorda che i magistrati si dividono solo per funzioni
Certamente cioè o una norma ordinamentale che come dire affida al procuratore della Repubblica all'esercizio dell'azione penale ma noi cerchiamo di propugnare un'organizzazione che non calpesti la dignità dei sostituti e che quindi comunque come dire limiti un attimo questo esercizio
Del potere gerarchico da parte del procuratore della Repubblica
Facendolo
Rientrare nell'alveo costituzionale quindi motivando ogni suo provvedimento anche relativamente ai casi nei quali c'è un disaccordo con il sostituto
Sull'esercizio dell'azione penale
La le correnti esistono perché alcune hanno una visione un po'più sindacale della carriera del del magistrato ci stava mia corrente che invece come dire sottolinea sempre la funzione di servizio del nostro lavoro potrei fare cinquanta mila e sette ma le sempre più grande del perché ci si divide ce lo dà proprio questa riforma nel senso che abbiamo cinquanta cento non so quanti sono dei magistrati che si sono costituiti con il Comitato del Sì e propugna no poi questa riforma
Si sono uniti hanno redatto documenti
Fanno più o meno tutto quello che fa una corrente
E quindi come dire non so se necessario penso che sia una cosa fisiologica
Come ho detto prima però purtroppo la propaganda e la narrazione che c'è del di quello che l'operato del CSM si è fermata al due mila diciannove quindi Osetto seppe Palamara lo scandalo parla Marcello o altri che dopo il due mila diciannove la la riforma Cartabia
Ha impattato in maniera fortissima sulla
Sulle modalità di Sesto di elezione del Consiglio superiore sulle modalità di funzionamento del Consiglio superiore e finanche sulle modalità in cui con con le quali i magistrati possono presentare le domande per accedere agli incarichi direttivi e semidirettivi
Non ve lo dice nessuno un vero racconta nessuno ma sia questo sia il testo unico che abbiamo approvato da un anno e mezzo hanno determinato fatto per cui per tanti uffici direttivi e semidirettivi concorrono non più di una o due persone quindi io dico tutto questo strapotere delle correnti
Da demonizzare da estirpare addirittura con una riforma costituzionale che poi non le stipa
Perché
Fino a quando non sarà modificato l'articolo
L'iter della Costituzione sulla libertà di associazione di manifestazione pensiero le guerre continueranno a esistere dico tutto questo non ha proprio alcuni senso
Abbiamo con il nuovo Testo unico fatto più oltre cento nomine l'anno scorso di queste cento nomine solo quattro hanno visto un'impugnazione davanti al giudice amministrativo
Quindi come dire anche i colleghi hanno accettato questo nuovo sistema di nomine che tra l'altro prevede quasi degli auto una Micra automatismi perché è fatto con un sistema ad imbuto che
Le correnti come dire sì la maggior parte dei dei componenti del CSM appartengono a corrente mi spiego perché perché
Guardate che svolgere questo compito non è come non fare il giudice che richiede delle competenze tecniche
Per anni per sedere al Consiglio superiore dei capire delle competenze organizzative perché devi andare a valutare come lavorano tutti i dirigenti cioè i procuratori della Repubblica presenti tribunale
D Italia e e anche come dire sindacare e dire se l'hanno fatto ben o hanno fatto male
Ha occorre avere una come dire un una persona datale da sapersi rapportare in un organo collegiale di di di trenta persone
Nel quale siedono il primo presidente alla Cassazione il procuratore generale deve avere anche un minimo come dire di autorevolezza diverso nella la poterti contrapporre e dire allora che stanno sbagliando se secondo te stanno sbagliando è normale che tutto questo
Tutto questo patrimonio è un patrimonio di chi negli anni si è occupato di queste cose e non si è occupato soltanto del giudicare alcuni di noi hanno anche questa passione che la passione sull'organizzazione ed è e sul migliore andamento dei propri uffici perché poi guardate che il come dire la buona organizzazione
Rende e noi vediamo uffici che hanno le stesse dotazioni in termini di personale
E di strutture di altri e ce ne sono alcuni che funzionano meglio e altri che funziona peggio e quindi è una cosa che impatta anche sull'efficienza della giustizia però sull'Alta Corte vorrebbero una parola trenta secondi e chiuderlo
Guardate è passato un po'sotto silenzio una cosa che io ritengo clamorosa nel senso che la Costituzione prevedeva e prevede che nel nel Nord nel CSM e anche nella sezione disciplinare il rapporto tra componenti lasci componenti togati sia sempre di due terzi è un terzo per l'Alta Corte questo rapporto è stato modificato vediamo nove togati e sei laici i nove togati sorteggiati
Tre di questi laici sorteggiati sempre da questo famoso Elenco del Parlamento che composto al parlamento che non si sa come sarà realizzato e tre nominati dal Presidente della Repubblica ci tengo a sottolineare nominati
Nominati e io voglio dire fin quando il Presidente della Repubblica sarà veramente un un organo di garanzia espressione del Parlamento
Diciamo intero tutto questo anche se fossero solo nominati mi mi rassicura e se ci fosse ci sarà
La la riforma elettorale che pure viene paventato questo mi rassicura molto molto di meno ma voglio dire una cosa l'Alta Corte e due CSM costeranno molto di più replicheranno i vostri
E guarda dell'Alta Corte
Farà quello che oggi fanno sei componenti del Consiglio superiore
Insieme ad altre attività oggi il componente del Consiglio superiore si vedono oltre che
Che fanno parte della sezione disciplinare siedono anche in una Commissione oltre la sezione disciplinare hanno determinato incompatibilità quindi non siedono nelle commissioni che valutano progressione in carriera incarichi ed altro e poi compongono il plenum ogni mercoledì
I nuovi qui riuscì non sei quindici faranno lo stesso lavoro che fanno in serie di oggi faranno solo quello
Quanto ci costa pure questo mi sembra veramente uno spreco e perché siamo in questa sala
E ho sentito diciamo richiamare Vassalli e quant'altro
Ho detto che dobbiamo sempre contestualizzare le parole ai tempi però vi leggo un brevissimo discorso di un partigiano presidente della Repubblica
Sandro Pertini fatto al Consiglio superiore della magistratura
Quindi nella sua veste di presidente del Consiglio superiore della magistratura ai primi anni ottanta
E lo leggo all'Alta Corte che prima c'ha spiegato alla professoressa il minimo che è un giudice speciale
Vi siete mai chiesti perché il fascismo abbia costituito un tribunale speciale non è vero che il fascismo abbia costituito il tribunale speciale per darsi una parvenza di rivoluzione no
Fu perché non si fidava della magistratura ordinaria questa è la verità che sfugge a molti e che molti non sa
Allora la professoressa è stata evocata
Che adesso vediamo il tempo di ristorarsi qualcuno sa la barzelletta di quelle veloci così io quando senta va be'giusto ma non ci formalizziamo in calo di zuccheri all'argomento diciamo il Complesso insomma ecco
Processo rissa ricordo per guadagnare altro tempo ordinario diritto costituzionale a Federico secondo dinamo endemico allora veniva evocata anche dal pugno Morello giustamente
Questa riforma Merloni nordico avete ribatti da si parla con la la volontà di creare un premierato
Di questa maggioranza e fare le due cose del fondo c'è un filo un filo rosso pare troveremo il modo di parlare anche di legge elettorale intanto salutiamo il presidente Conte che ci ha raggiunto anche durante lo show
Grazie per la domanda molto stimolante per una costituzionalista ma credo per ciascuno di noi per ciascuno di noi cittadini perché qui e noi abbiamo da apprezzare da questo governo perché io ognuno c'è sempre un elemento di buono la coerenza è chiaro che questa è una virtù che poi volge al male ma è una virtù che questo Governo Ciampi
E la coerenza e quella buongiorno
E la coerenza è quella di aver pensate un po'al gioco dei birilli è una palla che li butto giù questo governo si è sfigurato il corpo elettorale il Parlamento la magistratura presente a Repubblica
E poi gli altri organi neutrali oltre il presidente e a ciascuno di questi birilli buttato una palla
Io partirei proprio dal corpo elettorale per arrivare subito alla sua domanda il corpo elettorale viene da questo governo è saltato perché finalmente noi grazie al premierato potremo eleggere designare bisognerà vedere poi come la
Confezionò meglio andando avanti il Presidente del Consiglio questa innegabile però non ci dicono il punto successivo il lo stette ulteriore fai una volta venne abbiamo designato è presente il Consiglio
I nostri rappresentanti in Parlamento non conteranno più e non conteranno più perché questi vengono portati al seguito del premier in Parlamento conseguentemente non osé già ora il Parlamento conta poco figuriamoci un domani non oserà hanno contraddirlo cioè lo strumento classico
Per contraddire il Governo è la mozioni di sfiducia ma quale parlamentari andrà a votare la sfiducia al governo se poi sa che immediatamente dopo deve tornarsene a casa
Allora vedete che noi è vero che disegna Remo il premier però voi siamo per cinque anni
Come dice la canzone anzi zitti e muti
Così siamo per cinque anni di temuti perché stando zitti e muti i nostri rappresentanti e lì il punto quindi uno ce lo siamo tolto il corpo elettorale come come l'hanno tolto nella riforma di oggi perché il nostro diritto a referendum abbiamo detto che diventa un diritto che chiediamo al governo su gentile concessione col cappello in mano
Vediamo
L'altro soggetto se resisti o meno il Parlamento da quello che ti ho detto brevemente e diventa debole perché è vero che conserva formale
Dobbiamo distinguere
Ciò che la forma da ciò che la sostanza non vi innamorate mai della forma di diritto tra in inganno guardate sempre la sostanza dei fatti
La forma è diritto e Parlamento conserva
Intatto il suo potere di sfiduciare sostanzialmente non cela perché altrimenti lo paga con la perdita del mandato quindi il Parlamento ha perso il potere di determinare il governo non è più il governo a seguito del Parlamento ma il Parlamento che fedelmente segue il suo governo
Devo mettere l'aggettivo al suo governo
Fu stravolto completamente l'assetto costituzionale
Abbiamo quindi già battuto blu birilli corpo elettorale parlamento che cosa ci rimane si rimane il capo dello Stato ma con il della detto prima il consigliere no con la legge elettorale e questo è un punto peggio della legge
Ha cioè della legge truffa perché la legge truffa
E ti ecco consentiva a chi avesse una certa c'è certo diciamo
Raggiunto un certo spetta di voti di conseguire il cinquanta per cento qui ti dà quasi il cinquantanove per cento cioè la famiglia politica che consegue
Più del quaranta che consegue almeno il quaranta per cento prende il cinquantanove per cento il cinquantanove per cento e molto di più
Della legge che lo stesso Calderoli giustamente la definì il Porcellum
E quindi con questo tipo di maggioranza loro non solo hanno nelle mani il Parlamento ce lo siamo già detti ma non nelle mani anche l'elezione del capo dello Stato che da ordinando soggetto neutrale perde la sua neutralità anche Luís al seguito del Governo
Affrontiamo rapidamente la Corte costituzionale la Corte costituzionale c'ha un terzo nominato dal capo dello Stato ma se il capo dello Stato come pegno traliccio nominati non saranno più mio tra e un fenomeno osmotico matematico
C'era un terzo nominato al Parlamento in seduta comune peggio mi sento perché abbiamo già detto che questo che il futuro Parlamento sarà un Parlamento completamente schiacciato sulla maggioranza Non lasciatevi ingannare dalla storia di cuore me elevati
I quorum elevati sono stati previsti nei nostri costituenti
Presupponendo un sistema elettorale proporzionale se il sistema è maggioritario da quella porta non entrano le minoranze rimangono fuori hai voglia di elevare il quorum non entrano quindi non ero venderlo
Parlamento in seduta comune che fa entrare una minoranza che è rimasta fuori a questo punto ci rimane solo la magistratura e la Corte dei Conti e sarebbe il nostro diciamo ultimo dunque posso dire Baluardo di fiducia
Ecco bene gli organi di garanzia la Corte dei Conti l'hanno già mortificata con questa riforma Foti mi sono stati molto
Molto abili perché perché non hanno negato il potere di controllo così come al Parlamento non negherà hanno il potere di sfiduciare il governo con il premierato corte conti conserva il potere di controllo però il potere di controllo
Anno in cui ordinato il silenzio della corte dei conti al visto sugli atti del governo quindi se la corte conti Taché per trenta giorni perché non riesce a e come se l'atto del governo fosse legittimo
Ma voi avete mai sentito che peraltro essendo i cui ordinata un giudice il silenzio di giudice come se fosse accoglimento io non ho mai sentita però questa è un'altra diciamo delle
Delle gradevolezza con la con
Gli altri
Con la conseguenza dunque che la Corte dei conti conserva intatto il suo potere di controllo sostanzialmente gli viene svuotato da dentro o ancora peggio ile alla funzione giurisdizionale sulla responsabilità contabile perché lì lo Stato
E molto generoso che sul funzionario paga solo il trenta per cento
Un po'meno grazioso con noi il settanta per cento quindi sconto lo proviamo noi soprattutto nei cittadini del Sud o con minori servizi
Alla fine di tutta questa giostra io la vedo perché io dico sempre mi studenti il diritto figurate quello con delle immagini altrimenti lo perdete io lo vedo come le foglie di autunno che fanno mulinello girano girano girone Bunny in centro che è il centro
Sarà il premier e tutto il resto
Dice e contorno a questo centro e come giustamente ha detto prima la collega che andate via
C'è un'emulazione di atteggiamenti tirannici come il nostro Trump si basa sulla forza della violenza delle armi e qui loro si basano sulla forza di un consenso
Elettorale chi fittizio perché una minoranza che resta maggioranza
Dimenticandosi dell'articolo uno perché la sovranità e si popolari ma nei limiti loro il concetto di limite non lo tollerano e le affermazioni di un potere assoluto cioè sciolto
Sciolto da che cosa da qualunque forma di controllo il controllo della magistratura poveretta perché non ha più le garanzie del CSM il controllo della Corte dei Conti per le ragioni che ci siamo detti il controllo politico perché lo abbiamo già detto
E rimaniamo non cittadini con le nostre libertà poter esercitare un controllo diffuso ma si è andati a buttare rotto sedie decreti sicurezza vedrete
Che manifestazione del pensiero e diritto di riunione anche lì fanno una brutta fine diventano diritti condizionanti
Una serie di di atti veramente diciamo brutti che vengono scritti in questa legge e in pratica ci perdiamo anche le libertà che diventano appunto non più libertà
Esercitabili ma libertà esercitabili se qualcuno non ci impedisce di farlo è una riforma che afferma l'assolutismo del potere in una Costituzione
Che introduce il concetto inverso il potere sono relativi non sul potere ce ne sono di più si guardano a vicenda qui è uno solo che guarda la sua immagine nello specchio si compiace per quanto è bello
Questa è l'acqua
Fresca
Sono un lombardo sempre sul nel tema del filo rosso di queste riforme questi provvedimenti che si parlava con con l'altro adesso poco pochi attimi fa la professoressa evocava
I reati non reati costruiti da questo governo da questo governo ha esordito con un decreto sui famosi reparti no dichiara insegna insomma la grande minaccia che incombeva sull'Italia gente che balla insomma alla minaccia le porte e con questa ipertrofia normativa
Si parla con questa riforma perché qua invece qui adesso parliamo anche delle critiche che viene fatta ecco che vengono fatte sesso c'è il rischio che queste porto fare perché questo sia normativa insieme questa riforma
Porti la giustizia italiana verso una deriva classista nel senso questa riforma ha una visione insieme col corpus di norme che stanno creando di una giustizia a due velocità i pro e di più potenti più coloro che si possono permettere anche un avvocato più importate perché no
Sono protetti invece i poveri cristi lasciamoli al loro destino cioè questa Commissione lei la vede
Grazie successivamente
Primo permettetemi di dire noi
Abbiamo sempre detto che il sistema penale ciascuno non vuole
Vuole affrontare un problema non vuole risolverlo
Il diciamo lo strumento migliore il diritto penale
E dico questo perché
In realtà conviene un po'a tutti no porta tanti voti il diritto penale e nello stesso tempo non costa niente cioè l'unica norma che non ha bisogno di un'immediata diretta copertura finanziaria
Questo però poi lo ritroviamo in un secondo momento questa spesa quando andiamo a fare il conto del dei poveracci che sono in carcere e lì che poi vediamo come
Questa giustizia
è una giustizia che tiene lontani da quei luoghi colletti bianchi e naturalmente
Come diceva Baratta e il diritto della perpetuazione della differenza di classe il diritto penale
Perché naturalmente all'epoca dei diciamo all'epoca fascista c'erano gli oziosi vagabondi adesso ci sono gli immigrati tossicodipendenti
Questa è
Diciamo un po'il cambio che si è avuto ma
Considerate un dato semplicissimo
Commettere una rapina per quanto voglia essere può comportare un certo danno economico
Invece magari ecco che sono ricordiamo lo scandalo Parmalat lo scandalo Parmalat è stata comunque un'eccezione perché se andiamo va diciamo dare un'occhiata alle risultanze dei processi in materia fallimentare e societaria e così via
Ci rendiamo conto che in realtà le condanne e peraltro le stesse visti gli stessi limiti di tali sono bassissimi attenzione
Perché appunto
L'importante è guardare ad una sorta di diciamo di ormai l'abbiamo visto anche come come idea non abbiamo più un perso da personalismi non solo di solidarismo costituzionali di un certo tipo ci abbiamo messo una sorta di neoliberismo che sta smantellando letteralmente lo stato sociale di diritto
E questo naturalmente si riflette sui tassi di delinquenza
E l'unica risposta che io vedo viene data è soltanto quella di inasprire perché naturalmente cosa si fa o si introducono nuove fattispecie di reato
E il più delle volte queste nuove fattispecie di reato comportano solo dei problemi al giudice per il concorso famoso con
Corso di reati
Oppure c'è un aumento dei limiti di tali perché questo mette un po'la piazza in una una situazione di standby di calma dice
Ma se ne andiamo voglio citare proprio un paio di esempi
Pensate alla legittima difesa tutto quello che è successo per la riforma della legittima difesa dal due mila sei poi e anche lì si è vista subito la diffidenza nei confronti di chi nei confronti della magistratura cioè la magistratura se uno avesse come dicevo prima il piacere di studiate le cose prima di parlare avrebbe visto che nessuno è rimasto io cito agli studenti spesso per far capire come effettivamente non è non è come viene presentato il caso riesce con i nove famoso per il diciamo quelli più anziani se lo ricordano
E il caso Rachel Coni questo famosissimo calciatore della Lazio che entra in una gioielleria con una mano sotto al maglione dice questa è una rapina in genere la cosa finiva
Appunto in divertimento invece in quel caso il gioielliere pensando di essere aggredito reagisce alla minaccia e uccidere circo il gioielliere è stato assolto e mi è stata applicata la causa di esclusione della colpevolezza perché lui pensava di trovarsi di fronte ad un tratto da da situazione di legittima difesa
Quindi peraltro se poi andiamo a vedere la criminologia che cosa dice perché poi importante anche andare a vedere il numero di casi noi abbiamo fatto una un battage con lui sì loro hanno fatto un battage pubblicitario di norme su questa cosa per tredici quindici casi all'anno peraltro tutti risolti o concause discussione della colpevolezza o addirittura con l'applicazione della legittima difesa veri e propri
Ma che cosa si pretende scrivendo norme del genere ho abbiamo parlato dei reparti ma l'idea della colpevolezza per la condotta di dopo il tipo d'autore nel Codice Rocco era la norma
Non dimentichiamo che tutta la parte il noi abbiamo una parte generale tutto sommato il tecnicismo giuridico che noi possiamo applicare prendendo i principi costituzionali grosso modo riusciamo a riportarla in un ambito per così dire democratico
Ma la parte speciale contiene una serie di reati di cui uno è stato chiesto da alcuni rappresentanti no di applicare del del sia applicare i comitati di Osimo
Che sono reati di opinione purissimo e quello in mi avvio a conclusione quello che ancora più terrificante che ci sono state delle
Proposte di riforma costituzionale di addirittura rispetto all'articolo ventisette comma tre della Costituzione
E stiamo parlando della funzione della pena
E chiunque a un minimo di dimestichezza con il diritto penale sacche quella tendere alla rieducazione del condannato e non usare trattamenti inumani e degradanti addirittura la pena di morte bandita anche dal codice penale militare di guerra
Si fonda su quei famosi diritti che prima citava il consigliere Morelli
Cioè i diritti fondamentali libertà di espressione di riunione la libertà personale ma soprattutto gli articoli due e tre che la della posizione mi piace di più ricordare in quest'aula
Sono quelli che consentono appunto di sviluppare la personalità dei cittadini e dei diciamo che in questo caso degli individui perché siamo stati talmente bravi a pensare al futuro che abbiamo esteso i diritti a tutti i e chiudo con una ricordando una cosa sempre a proposito di questa assurdità
Della schizofrenia legislativa che ha preso questo governo da un lato normative assurde
Dall'altro poi
Il giudice che applica la legge diventa un delinquente nel momento in cui non l'applica secondo quelle che sono le direttive governative è stato detto più volte che non mi sembra che la Costituzione non è mai previsto un giudice che deve sottostare alle direttive governative
Mi ricordo il caso di Palermo per esempio quando la magistrata applicò
Semplicemente le norme interni ed internazionali relativi a quel caso particolare di
Possibili impossibilità di mandare persone in questi famosi centri di detenzione
Appunto si è scatenata
Quasi una guerra da parte del del del Governo per dire che non era era era una sentenza politica anche questa storia deve finire i giudici sono soggetti alla legge e però ci dobbiamo ricordare sono soggetti soltanto alla legge
Mi fermo qua grazie
Professoressa di Martino
Tra i tanti sottotesti di di questa offensiva della della maggioranza per il sì di questa campagna per il sì c'è anche come dire il sottotesto principale insomma andata a votare contro i magistrati che sono cattivi qualcuno ha detto spesso sovente sono anche i comunisti tramite dovranno anche i bimbi
Ecco questa cultura del magistrato che uno stile ai cittadini alla gente ecco
è una battaglia tipicamente italiana è un qualcosa che riguarda anche per altri Paesi e un vento che sta montando è stato anche vocato Tebe Benedetta Tobagi in altri Paesi
Trump insomma tra sapremo anche col giudice che tra Tor nominato Luís alla Corte Suprema che che poi gli hanno dato torto sui dazi quindi questa è la supremamente sì ecco
Quanto italiano questo insistere contro i magistrati che remano contro tanto per citare un l'espressione cara al ispiratori principe di questa riforma
Sì allora no è evidente che non è solo una questione italiana soprattutto in alcuni Paesi dove al governo ci sono forze politiche diciamo omogenea all'attuale maggioranza Oma parte almeno all'attuale maggioranza
Questo atteggiamento molto aggressivo nei confronti dei magistrati a salvarci se è sotto gli occhi di tutti
Dirò qualcosa a proposito delle dei Paesi dell'Europa centrorientale che è rilevante anche sulla questione del CSM però visto che è stato sollevato l'esempio degli Stati Uniti a questo punto giusto giusto ritornarci
E e lì è impressionante a proposito sempre di come organizzata anche la Procura il Dipartimento di giustizia
Oltre a rovine che è molto usata negli Stati Uniti nell'ultimo periodo è Uefa ogni sesso OLAF di pace Justice cioè l'uso del Dipartimento di Giustizia come un'arma
Scagliata contro gli oppositori politici allora vediamo che alcune indagini nelle fanno altre indagini non stanno facendo anche l'uso del potere di nomina da parte dei la fa il presidente federale o dei governatori statali dei giudici
è particolarmente diciamo e evidente non è il modo in cui ci ci sia una polarizzazione politica anche della magistratura
Era preoccupanti chiaramente visto nella nostra prospettiva
Dango alla questione di alcuni paesi dell'Europa centrorientale perché dicevo un esempio interessante anche a proposito dell'assetto del CSM perché in questi Paesi in particolare con l'animo griglia
è noto che negli ultimi diciamo in Ungheria prima in Polonia del due mila dieci Polonia dovrà quindici forse grazie alla destra hanno approvato una serie di leggi molto restrittive nei confronti della magistratura in generale dell'ordinamento giudiziario e anche su alcuni aspetti teorici assai meno nel caso polacco è stato quello forse più discusso di un malato
Perché ha dato luogo anche alcune decisioni da parte sia della corte di giustizia che la Corte europea dei diritti dell'uomo e il consiglio si chiama il Consiglio nazionale della magistratura è stato sostanzialmente la composizione è stata modificata
Ed è stata sostanzialmente portata sotto il controllo della maggioranza di governo
E questa ha avuto ripercussioni sulle nomine dei presidenti di tribunali e degli altri giudici contassero stiramento
Il giudice sia di Lussemburgo corte europea di giustizia sia di Strasburgo quindi Cortenova delitti del nuovo hanno dichiarato queste no diciamo illegittime
E si sta vedendo negli ultimi anni la formazione di una prassi di uno standard diciamo a livello europeo in relazione al profilo e dello stato di diritto
Che abbastanza indicativo proprio in relazione all'opposizione ci assale me per cui se per esempio consideriamo anche le opinioni era come se Venezia
Ma ci sono dei undici delle miniere importanti in relazione al caso spagnolo presenti al lo standard è che questi consigli superiori della magistratura dovrebbero essere composti almeno per lamentare da giù dieci scelti dai giudici
E non scelti da politici come avviene per esempio in Spagna maggio dice scelti dal giudice
E allora se ne prendiamo questo standard chiaro di visto nella prospettiva italiana qualora la riforma venisse approvata sarebbe palesemente diciamo in contraddizione
Lo ferma
Assenza pesa
A questo punto per la conclusione io chiamo in causa Giuseppe Conte che se si vuole accomodare leggio
Presidente io da giornalista ovviamente faccio una domanda ci mancherebbe che non la faccio anche a lei lei chiaramente chiedo una domanda le faccio una domanda scritte conseguenza ecco mettiamo occhi la riforma non vada nel senso auspicato da Meloni anche oggi nel suo video appello ai cittadini ecco
Lei pensa con eventuale vittoria del No Presidente avrebbe effetti importanti anche sulla legge elettorale cioè la renderebbe più complicata i spingerebbe il centrodestra a cercare come dire un dialogo che finora non c'è stato con le opposizioni
Un dialogo vero cioè c'è una correlazione del voto del ventidue ventitré marzo giudice attorale grazie
Sicuramente
Stiamo assistendo a un impegno crescente da parte del Presidente del Consiglio della Presidente del Consiglio in questa campagna referendaria
Hanno cercato soprattutto son passati parola dopo che hanno visto che i sondaggi non erano come nelle previsioni
Son passati parola hanno cercato di impostare
Una campagna referendaria che non coinvolgesse direttamente e non rendesse protagonisti di governo ma questo è inevitabile invece che accada
Hanno tentato una dei politici trazione
E io dico che questa è una riforma ad alto tasso politico nasce come una riforma ad alto tasso politico e la politicizzazione il rebus e peraltro come negli ultimi giorni sta dimostrando l'iniziativa le molteplici iniziative adottati a Chigi
Avremmo qua presente così ho sempre più presente che si spendeva sempre di più in questo scorcio di fine campagna elettorale
Perché una riforma politica
E quindi rispondo già alla domanda che mi è stata posta e una riforma che impegnerà fortemente sul piano politico il governo e avrà conseguenze politiche rilevanti chi lo voglia nono
Perché vedete dopo quattro anni siamo entrati nel quarto anno di legislatura quindi di governo dopo quattro leggi di bilancio
Io sfido chiunque dei presenti a segnalare una riforma significativa che è stata introdotta una misura in qualche modo trasforma attiva per la nostra economia per il nostro sistema sociale per il nostro Paese credo che tutti i presenti e io per primo
Abbiamo delle difficoltà a conservare traccia di memoria
Però addirittura qui invece siamo di fronte a una riforma sette articoli della nostra Costituzione
Che vengono modificati
Però non si dice
Se non volete passare alla storia
Per misure per la crescita economica
Se non volete passare alla storia per misure di consta sto al calo della produzione industriale trentadue mesi di calo della produzione industriale aboliti passa alla storia
Per una misura per risolvere i problemi di cinque milioni e settecento mila cittadini italiani che sono in povertà assoluta
Io ci dormire la notte a pensare che i miei concittadini cinque milioni e settecento mila non riescono a sopravvivere non riescono a rispondere a soddisfare bisogni elementari di vita
Se voi volete chiudere gli occhi
Rispetto a buona parte migliori qualche migliaia di lavoratrici e lavoratori
Vi sono sottopagati
Siano lavoratori poveri significa che lavorano ma Simenon porto a casa neppure mille euro al mese mille euro al mese non paghi l'affitto le bollette non paghi nulla
Ha di fronte a queste realtà Ettore passare alla storia perché sta dicendo che il nostro Paese beneficerà e tutti i problemi che viene elencato verranno risolti grazie
A questa riforma Este concentrando tutti gli sforzi su questa riforma io dico che questa è una riforma ad alto tasso politico si ricollega sicuramente alla legge elettorale
E come dice la professoressa De Mico al al premierato
Perché il disegno è chiaro e spieghiamo perché
è una riforma politica perché se fosse tra virgolette degradata riforma tecnica
Sarebbe anche sovradimensionate inutile
Oggi
Abbiamo detto più volte
La separazione delle funzioni in Italia esiste e dei fatti
Perché da ultimo con la legge Cartabia è possibile un solo passaggio per tutta la vita professionale per un magistrato dall'una all'altra funzione
Una sola volta
Il più
Obiettivamente anche grazie alla riforma Cartabia oggi abbiamo all'incirca uno zero virgola quattro per cento di magistrati che sull'intero corpo da magistratura passano da una funzione all'altra
E allora voi capite che non avrebbe senso fare una riforma questo dispendio di risorse e di impegno politico
Questo metterci la faccia da parte del governo e rischiare da parte questa maggiore
Sa per un risultato che già conseguito il rebus
Questo il vero punto
E la comprendete che c'è altro ecco perché dobbiamo recuperare un disegno legislativo più ampio
Un disegno riformatore molto più articolato e complesso
Come lo facciamo a recuperare allora premesso e che un'ulteriore aggravante che se davvero volevi impedire anche quel solo passaggio oggi sarebbe bastata una norma ordinaria
Con la carta via che una norma ordinaria li abbiamo ridotti passaggi ulteriore norma addirittura i poteri impedire senza toccare la Costituzione cosa c'è dietro
Questo per loro pensavano di vincere facile perché che cosa un fatto hanno scritto in queste in questi testi costituzionale di riforma che comunque viene garantita l'autonomia e l'indipendenza della magistratura
Che si tratti di pubblici ministeri che si attivi degli organi requirenti o che si tratti di organi giudicanti quindi la lettera del testo e ben confezionata
Però il problema è che
Ho quella è una declamazioni di principio nei giuristi e qui ho illustri colleghi ha parlato prima di me
Sappiamo che la declamazioni di principio
è giusto è importante e significativamente agli amanti di problematicità
E impegnativa però di fatto e tutto il corredo il sistema in cui quella declamazione di principio Touring né inserisci che conta
E allora qual è il sistema
Il sistema e che è stato costruito in modo molto furbo e allora sul piano tecnico
Il
Primo punto è
Che è chiaro che se tu dividi un organo l'organo di autogoverno della magistratura lo parcellizza sì lo frammenti lo dividi
E quindi oggi produce tre organi da uno solo un organo di autogoverno due CSM un'Alta corte è chiaro che tu lo indebolisce e divide et impera
Giusto dicevano i latini cioè mi spiego faccio un solo esempio il consigliere Morello sa bene oggi che c'è una riforma della giustizia se c'è da prendere posizione
Posizione articolata meditata perché i pareri del CSM sono molto articolati sono molto argomentati
Una cosa che ti arriva un parere del CSM un'altra cosa chiedo validi arriveranno i pareri due CSM che posso dire cose diverse legittimamente dell'Alta Corte quindi già questo indebolisce un poco la funzione diciamo degli organi di autogoverno e magistratura uno
Poi è stato detto vale lo facciamo perché non siamo più parlare
Alla parte che sono voglio scenda delle battute
Ma è evidente che nessuna norma di legge potrà dire a un magistrato e un pm con un magistrato o un avvocato di non simpatizzare di non parlare
Di non uscire a cena o di fare altro poi certo ci sono degli strumenti
Se dovessero essere commensali abituali se dovesse esserci una frequentazione amicali da mettere in dubbio la la rispettiva autonomia e indipendenza processuali per difenderci ma quelle garanzie ci son sempre quindi non è questione di separare ciò che agì oggi già e separato
Qui si è costruito poi questo meccanismo del sorteggio finto credo che l'avrei capito tutti
E un meccanismo furbo così furbo che addirittura diventa anche ingenuo
Perché che cosa si è detto le nuove organi di autogoverno la magistratura verrà disarticolata
Disarticolata significa che non abbiamo nove mila dieci mila magistrati e lì saranno rappresentati allarme i loro rappresentanti scelti a casaccio casualmente
Sorteggio puro
A bellissimo quindi lei Accord di correntisti le cordate non valgono più
E molto suggestivo no questo quando è al Governo abbiamo proposto una riforma col ministro buona fede che addirittura conteneva un sorteggio ma temperato
Quindi chi vi parla non è assolutamente contrario a sorteggio
Ma lei la nostra riforma prevedeva una base sorteggiate magistrati con rappresentanza regionale geografica dei circa il venti per cento
E poi su quella platea ampia sorteggiata tu andavi in sé un secondo livello ai elegge i magistrati perché conservavamo comunque che cosa
Attraverso il momento elettorale la forza rappresentativa
La legittimazione democratica
Per ed è anche noi i concorsi universitari abbiamo sperimentato il sorteggio puro si perde quel nesso di responsabilità
Chi va lì scelto casualmente
Non è che più responsabili di chi eletto perché non rappresentando nessuno in qualche modo sta lì se mai esce dall'anonimato per la durata della consiliatura e ritorna nell'anonimato
Non è che così tu agevoli il responsabilità di chi va lì a rappresentare un'intera categoria andiamo oltre
Allora perché non fate anche il sorteggio puro per i componenti di nomina politica
Dice ma come lo fai a fare scegliete la platea
Professori ordinari di materie giuridiche
Sono meno di nove mila dieci mila suo Farrelly sorteggio tranquillamente
No
Invece la componente politica risponde questa maggioranza e questo governo la dobbiamo scegliere noi
E come lascia diamo i pratica possono formare un appellate di appunto scelte a terra dalla politica selezionata preventivamente alla politica anche da una maggioranza semplice
Perché quel fase attuativa potranno fare quello che vogliono e questa maggioranza abbiamo già visto non fa prigionieri
Quindi potrebbe una maggioranza semplice Parlamento delimitare una platea di numero immediatamente superiore di poco superiori a quelli che dovranno poi essere sorteggiati di fatto il sorteggio sarà fa blocco
Sarà fittizio allora vi faccio una domanda io non so se avete
Esperienza pochi ci sentiti anche da casa
Di come dire di strutture complesse di come lavorano gli organi collegiali ma vi pongo questa domanda
Secondo voi
Tra magistrati sorteggiati a caso e capitati lì al caso nell'autogoverno se mai non erano neppure interessati ad andarci
E invece componenti eletti selezionati dalla politica e mandate lì sulla base di conoscenza personale affidabilità politica con un mandato politico ben preciso chi conterà di più
Nell'attività quotidiana di autogoverno e questo è questa la presa in giro dopo viene tutto il resto peraltro loro vinicolo pensate un po'che campioni di logica
Non siamo più parlare un CSM per il pubblici ministeri è un altro per gli organi giudicanti i magistrati giudicanti
E poi li rimetti insieme nell'Alta Corte
Ma l'Alta Corte forse per la vita di un magistrato una funzione ancora più incisiva alla responsabilità cosiddetta lo Iuss
Punendo i penitenti cioè la potestà sanzionatrice disciplinare
E tu a rimetterli insieme
Se allora vuole lievitare che si ritrovassero quindi c'è una contraddizione anche nel disegno
Che non riescono a mascherare allora uno dice e allora benissimo perché tutto questo innanzitutto perché la politica
Prenderà il sopravvento per come hanno confessato questa riforma già negli organi di autogoverno e vi faccio un solo esempio
Io pubblico ministero che sto indagando la ministra Santanchè
Sto scontentando scontentando il governo perché è chiaro che la pressione forte
Avere indagare un ministro per fatti circostanziati già emersi pubblicamente ben precisi come la truffa Coleridge ai danni della collettività con i fondi dell'INPS
A me chi me lo fa fare
Cristalli contrastare la maggioranza di turno quando poi in i trasferimenti le promozioni passaggi che è riapparsa la Russia un CSM dove i mandatari politici saranno accaniti agguerriti Kimi tutelerà
I miei colleghi estratti a sorte
Speriamo
Però capite bene il contesto che stanno creando ma andiamo oltre perché
Uno potrebbe dire
Se ci fermassimo qui sarebbe già
Un aspetto ma non è tutto loro hanno esplicitato il disegno riformatore
L'hanno dichiarato qual è l'obiettivo
Vogliono che la politica riprenda il sopravvento sulla magistratura
Non vogliono che la politica integrarci l'azione di governo
Nel luglio due mila ventitré si è andato a riprendere dichiarazioni fonti Chigi a vari livelli scoppia l'ira di Meloni
Non me la sono inventata anche quotidiani più prestigiosi più autorevoli lire di Melloni perché perché la magistratura aveva formulato l'imputazione confronti al sottosegretario alla giustizia del maestro
E in quegli stessi giorni alza i radi Meloni perché la magistratura indagava la mista Santanchè
Poi sappiamo come è andata a finire del maschio è stato condannato in primo grado è sempre lì
La vista sa perché è stata pluri indagata è sempre lì ma è una posizione di maggiore rilassatezza perché nel frattempo il Parlamento la scudata
Che ha sollevato pensate un po'un conflitto di attribuzione c'ha buttato la palla alla Corte costituzionale di modo che adesso che siamo ritornati all'udienza Milano il giudice penale ha dovuto prendere atto
Che c'è
La cui il giudizio conflitto d'attribuzione Corte costituzionale ha detto dobbiamo sospendere differire l'udienza
In attesa che si completi quel giudizio non manca tanto alla prescrizione quindi ve lo preannuncio ragionevolmente la ministra Santanchè solo questo scudo della politica dei suoi colleghi in Parlamento si sottrarrà ai giudizi penali
Del masso invece c'è stato una condanna gli auguriamo tutte le migliori fortune in sede di impugnazione successiva però è sempre lì
E tra l'altro vorrei ricordare che è stato condannato per aver violato i doveri d'ufficio quindi come sottosegretario alla Giustizia carta e di informazioni riservate
Dovuti a intercettazioni carpite nel pezzi ai detenuti che sono al quarantuno bis parliamo di calcio di massima sicurezza lui le ha utilizzate ha pensato bene di passarle
Al suo collega di partito sudare di partito Donzelli perché le utilizzasse in aula contro un partito di opposizione
Allora l'ira di meloni
E poi ancora andate a leggere un posto di Meloni del trenta ottobre due mila venticinque
E la Corte dei conti fa il suo dovere
Io so so Presidente del Consiglio è successo anche a me che la corte di Meloni aveva dato il visto di congruità a sindacato avuto del dei rilievi da fare su degli atti di governo
Ma siccome la Corte dei Conti aveva fatto le pulci a quel progetto sullo stretto ponte sullo Stretto che abbiamo detto tutti
Credo che uno studente che inizia a studiare il diritto amministrativo la prima cosa che gli viene spiegata è che se riprendi un progetto a distanza di tantissimi anni
E sono cambiati ovviamente
I è cambiato il Progetto sono lievitati i costi non ci sono pareri sufficienti per quanto riguarda il rischio sismico il sismico e idrogeologico Hatchet
Tu devi fare una gara pubblica non puoi continuare il vecchio progetto facendo finta di nulla con quella fidata Rio allora invece questo governo e l'unico che non lo sa
E quindi ha voluto continuare in quei termini e sono arrabbiati con la corte dei conti quindi hanno fatto una legge di riforma del corte dei conti per limitare i controlli la Corte dei conti
Giorgia Meloni fa un questo posto scrive non ricordo quasi a memoria
Basta sostanza basta così
Dobbiamo assolutamente attuare approvare questa riforma costituzionale della magistratura anche la riforma contro la corte dei conti perché solo misure adeguate per contrastare l'intollerabile invadenza della magistratura
Da ultimo
Non so se avete avuto il tempo perseguire quel festa di partito a tre io la corte la la Meloni nel suo intervento
Lì era un po'paonazzo era un po'a alterata non è stato un intervento molto sereno ha detto basta accanirsi Garlasco ci saranno più con questa riforma
Ora uno si chiede
Ma quale conoscenza del diritto Bollea per dire che un caso Garlasco ci sarebbe stato con questa riforma costituzionale
Poi siccome delle volte
Lei persevera si è buttata nel caso Rogoredo l'avete seguito li ha detto doppiopesismo della magistratura
Cioè lei servili Bignami sono buttati a capofitto in questa vicenda per cercare di strumentalizzare e far credere agli italiani che questi casi accadono perché non c'è la situazione nelle carriere pensate un po'
Cioè pensando agli italiani siamo un popolo di sciocchi che se la bevono di tutto e di più ma ci vediamo tante cose ma non proprio tutto diciamo la verità
E allora lì poi a Rogoredo si è scoperto che c'è stato un poliziotto che adesso indagato per omicidio volontario
E ancora da ultimo si è scatenata sulla famiglia nel bosco
Che ha tutti i connotati per un quadretto che piace alla destra tra l'altro loro hanno scritto nel decreto che vanno hanno detto che guardate che bisogna mandare i figli a scuola salvo rare eccezioni adesso invece che cosa dicono non plus posso strappare i figli
Ai genitori anche se li tengono lì non si sa che l'istruzione darmi si ergono nel bosco
Io a dispetto di qualsiasi condizioni igieniche c'era sono diventati degli esperti del caso sulla famiglia del bosco cioè io presuppongo che se un Presidente del Consiglio
Inizia a fare un'interferenza del genere mi immagino che sia fatta mandare i provvedimenti dei giudici le consulenze da parte dei CTU degli psicologi agli assistenti sociali saletta tutto il fascicolo e si ritiene più preparata dei magistrati
E questo è il problema oggi che abbiamo in Italia con questa maggioranza
Questa maggioranza attaccato tutta la magistratura poi avete chiamato poi non impazziscono assolutamente e meloni impazzisce se un giudice gli Watteau care un qualche provvedimento
Che riguarda
I centri albanesi
Siccome lui si è buttato a capofitto violando qualsiasi principio diritto europeo qualsiasi regolamento europeo
Ha voluto buttar soldi l'Albania questi centri rimangono vuoti adesso se la prende con la magistratura che non gli consente di realizzare un progetto che nato a casaccio è stato realizzato in fretta e furia
E senza e non è compatibile con i nostri amici costruzione ai coniugi principi Vito europeo
E si scatena guardate che questa ma in questo governo di volta in volta attaccato la Corte costituzionale cassazione Corti d'Appello tribunali corte europea alla corte di giustizia europea la Corte penale internazionale
Se ne sia accorto e magistratura allora io vi dico mano voi vogliamo veramente
Una politica che siccome c'è stato un voto popolare qualche anno prima abbia la libertà di agire al di sopra della legge
Una politica che non accetta il sindacato di legalità
Da parte della magistratura e delle autorità di e degli organi di garanzia dobbiamo preoccuparci guardate la democrazia non se la passa bene
Il settantadue per cento popolazione mondiale oggi vive regimi autocratici
E in democrazia e che sono viste o addirittura illiberali cioè è stato un recente sondaggio di solito annualmente lo fa il Democracy Index presto e un sondaggio di un istituto qualificato scandinavo recente
E allora ce la passiamo già male
La democrazia dobbiamo difendere
Ci stanno facendo credere che per risolvere i problemi degli italiani siccome la politica incapace di offrire le soluzioni di elaborare misure di crescita
Elaborare misure di sostegno a un ceto medio impoverito di concepire un rilancio della nostra manifattura che è in difficoltà
Delle nostre filiere economiche che stanno ovviamente soffrendo di tantissimi non arrivano a fine mese e siccome abbiamo una politica che si inchina non trova nulla di meglio che inchinarsi poteri forti
Che si tratti o di banche imprese assicurative industrie delle armi fondi di investimento che stanno guadagnando come non mai nel recente passato Big tecnica colossi del web
Verso i quali ne promettiamo grazie alloro collegamento con Trump la massima attenzione la zero tassazione
E ancora agenzie di rating come una politica quindi che si piega ai poteri forti per una politica che vorrebbe incapace di svolge il suo ruolo e il ruolo quale giustizia economica la giustizia sociale la giustizia ambientale perché sono lascio fare all'economia giusto
La legge del più forte
Lasciamo che ti laghi l'economia nella logica dell'incontro domande offerta delle SS avremo sempre ormai degli oligopoli che dei vari settori di attività comandano e Indirizzo e indirizzano il nostro vivere associato però se ne vogliamo difende la democrazia lo rivendicare un primato della politica
Ma non il primato che dicono loro il primato della politica e non piegarsi poteri forti il primato della politica e rivendicare
La difesa del diritto internazionale
Il primato della politica e di fronte a un genocidio a casa e non coprire e non spalleggiare il tuo amico Netanyahu Massari coi palestinesi il primato della politica di fronte all'attacco Albrizzi in Venezuela un blitz che neppure la CIT la CIA lo faceva in passato
Ma lo faceva ovviamente
Senza i riflettori lo faceva di nascosto lo faceva utilizzando non gli agenti ufficiali
Pagava ovviamente dei mercenari perché lo facessero oggi è stato fatto un'operazione da CIA davanti al mondo intero di esplicitazione di Maduro il risultato qual è che la nostra Meloni la politica il primato della politica chi rivendica il primato della politica
Ha detto che l'operazione che è un'opzione legittima di legittima difesa
L'unico leader manco i leader il dittatore al mondo hanno detto che era giusto
L'unico leader di una democrazia che ha detto che l'opzione legittima perché perché è una legittima difesa crampo un attimo dopo la smentita come a dire ma che sta dicendo sono andato lì a prendere me il petrolio
Del Venezuela
Dove ci sono le prime serve al mondo di petrolio
E adesso
Stanno attaccando lire
Qualche giorno fa c'è stato una dichiarazione di Trampus choccante
E torno a voi uccideremo qualsiasi successore che non ci sta bene di Khamenei
Dopo aver colpito la suprema guida spirituale siamo parlando di un'autocrazia liberticida e nomi fra intendete
Voi siamo stati sempre in piazza con gli studenti con i dissidenti che sono anche qui in Italia
I protestano contro questo regime
Ma il settantadue per cento
Della popolazione mondiale chi vive in sistemi non democratici
Come mai abbiamo sempre a colpire i Paesi in questo caso l'Iran
Che alle seconde riserve al mondo per gas la quarta per petrolio
Ci andiamo per l'arma atomica Herno
Nel due mila diciotto Trump dichiarò nel due mila diciotto maggio aveva diciotto ero presente al Consiglio Trump fece saltare l'accordo sul nucleare
I gessi Pio lei
Su assolutamente pressioni insostenibili di Netanyahu di Israele
Perché fonti di Intelligence poi non comprovate diciamo che avevano già la bomba atomica
Noi abbiamo Aiea l'agenzia internazionale di Cossiga dice che ancora oggi non c'è la bomba atomica non solo le il giugno due mila venticinque l'anno scorso
Israele
Con la complicità di Trump degli Stati Uniti hanno attaccato i tre impianti nucleari sotterraneo sotto errando lì di bombe
E oggi che e fatti seppure hanno dell'uranio arricchito nessuno si azzarda a dire che hanno sono in condizione di produrre e di disporre della bomba atomica e allora perché non andiamo quale prospettiva facciamo un'altra transizione democratica vogliamo favorire come quella che ho fatto il Venezuela Venezuela adesso c'è la numero due del regime di Maduro sia ma Rodrigues labbra il braccio destro di Maduro
E qui voi pensate poco questi bombardamenti non avremo la democrazia o avremo soltanto e si fermeranno questi bombardamenti quanto avremo un leader che sarà soddisferà e darà garanzie a Stati Uniti e Israele
Allora se vogliamo il primato della politica
E qui che dobbiamo farci sentire Non possiamo dire come ha dichiarato Meloni
Che cosa ha detto io non condivido e non condanno
Ha costruito una terza via di politica estera che non avevamo mai sperimentato
Fatto la battuta no come quando si scherza tre amici ma tu che pensi una parole poca ma due son troppe
Ma che che leader politico primato della politica
Prima della politica come lo dimostri quando hai dato un salvacondotto a Dal Mas Henry sottraendo per la prima volta a un ordine di cattura la Corte penale internazionale
Per la prima volta pensate l'Italia ha subito l'ignominia di essere deferita all'assemblea degli Stati la Corte penale internazionale
E allora il vostro primato alla politica volete conquistare sul campo Karabell ormai cari su tali al governo il primato della politica però conquistate restituendo dignità alla politica
Dicendo la cosa giusta elaborando le strategie giuste
Invocando i nostri principi costituzionali
Invocando difendendo la Carta europea dei diritti dell'uomo dei diritti fondamentali
Invocando i principi della Carta delle Nazioni Unite
Restituendo una prospettiva e battendoli per il multilateralismo
Per contrastare queste azioni unilaterali spregio di qualsiasi principio
E regola del diritto internazionale anche se fatti dei nostri alleati
E rivendicando per la politica
Il controllo di legalità come ho fatto io
Che non sono chiacchiere perché uno dice va be'oggi stanno allora il governo ci siamo stati al governo
E quando sono stato indagato i pubblici ministeri durante il periodo Covi sono venute anche a Palazzo Chigi quattro ho risposto a tutte le domande
A tutte le procure che mi hanno chiesto di fornire i chiarimenti come avete sentito una fare una dichiarazione contro la magistratura sono andato anche a Brescia potuto studiare i dieci mila fascicoli documenti per una memoria difensiva e sono andato a rispondere puntualmente davanti al tribunale ministeriale a Brescia come avete sentito dire una parola contro la magistratura
La legge è uguale per tutti anche per i politici non vi permetteremo lo dico al governo a questa maggioranza
Di stravolgere i nostri assetti nostri pilastri democratici assoggettando
I poteri della magistratura che deve rimanere autonomo e indipendente ma sul serio non solo con le dichiarazioni di principio ovvi consentiremo di assoggettarlo ai vostri disegni politici di mettere al riparo la classe politica e per giunta solo di governo non dell'opposizione a riparo dalle inchieste la magistratura e spero davvero che tutti voi la pensate così grazie
Grazie presidente Conte grazie a tutti di essere stati qui e di aver seguito i lavori del dibattito grazie mille buona serata grazie

più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate