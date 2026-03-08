CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Intervengono: Elly Schlein, Francesca Comencini, Flavia Fratelli, Lara Ghiglione, Marco Bentivogli, Chiara Gribaudo, Paola Tavella, Francesco Luccisano, Filomena Gallo, Rosanna Oliva, Andrea Catizone, Goffredo Buccini, Fabrizia Giuliani, Graziella Falconi, Alessandra Bocchetti, Livia Turco, Carla Cantone, Loredana Taddei, Patrizia Prestipino, Titti Di Salvo, Valeria Manieri, Cristina Molinari, Alessia Crocini, Mila Spicola.
Con i messaggi di Emma Bonino, Maria Latella, Giovanna Melandri, Pina Picierno e Linda Laura Sabbadini.
Registrazione video del dibattito dal titolo "'L'agenda di Valeria'. … Un 8 marzo rivolto al futuro, dedicato a Valeria Fedeli", registrato a Roma domenica 8 marzo 2026 alle ore 16:45.
Tra gli argomenti discussi: Donna.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 2 ore e 13 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
