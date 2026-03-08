08 MAR 2026
'L'agenda di Valeria'. Un 8 marzo rivolto al futuro, dedicato a Valeria Fedeli

DIBATTITO | - Roma - 16:45 Durata: 2 ore 13 min
A cura di Silvio Farina
Intervengono: Elly Schlein, Francesca Comencini, Flavia Fratelli, Lara Ghiglione, Marco Bentivogli, Chiara Gribaudo, Paola Tavella, Francesco Luccisano, Filomena Gallo, Rosanna Oliva, Andrea Catizone, Goffredo Buccini, Fabrizia Giuliani, Graziella Falconi, Alessandra Bocchetti, Livia Turco, Carla Cantone, Loredana Taddei, Patrizia Prestipino, Titti Di Salvo, Valeria Manieri, Cristina Molinari, Alessia Crocini, Mila Spicola.

Con i messaggi di Emma Bonino, Maria Latella, Giovanna Melandri, Pina Picierno e Linda Laura Sabbadini.

Registrazione video del dibattito dal titolo "'L'agenda di Valeria'. Un 8 marzo rivolto al futuro, dedicato a Valeria Fedeli", registrato a Roma domenica 8 marzo 2026 alle ore 16:45.

Tra gli argomenti discussi: Donna.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 2 ore e 13 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

