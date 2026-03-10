CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Partecipano: Roberto Giachetti, Valentina Grippo, Stefano Ceccanti, Ettore Rosato, Luigi Marattin, Federico Mollicone, Benedetto della Vedova, Pina Picierno.
Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Conferenza stampa di presentazione dell’Intergruppo Parlamentare per il "Sì" al Referendum del 22-23 marzo." che si è tenuta a Roma martedì 10 marzo 2026 alle ore 11:30.
Sono stati trattati i seguenti argomenti: Referendum.
Questa conferenza stampa ha una durata di 48 minuti.
La conferenza stampa è disponibile anche nel solo formato audio.
