Messaggio del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana.



Introducono: Emmanuele Massagli (Presidente Fondazione E.Tarantelli), Maurizio Sacconi (Presidente Associazione Amici di Marco Biagi).



Intervengono: Daniela Fumarola (Segretario Generale CISL), Lorenzo Malagola (Segretario Commissione Lavoro Camera dei Deputati), Domenico Menorello (Coordinatore Network Ditelo sui Tetti), Serena Sileoni (Senior fellow, Istituto Bruno Leoni), Stefano Zamagni (economista già Presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali).



Coordina Raffaele Marmo (Condirettore di Quotidiano …

Nazionale).



Convegno "Marco Biagi giuslavorista cattolico, nel ventiquattresimo anniversario della morte", registrato a Roma martedì 10 marzo 2026 alle 11:00.



L'evento è stato organizzato da Associazione Amici di Marco Biagi.



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Lavoro.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 31 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

