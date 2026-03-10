In occasione della presentazione del volume: "Gamitication.



Applicazioni, orizzonti, limiti.



Percorsi giuridico-filosofici, sociologici, biopolitici".



Saluti istituzionali: Andrea De Priamo (Senatore) e Francesca Barbato (Consigliera Assemblea Capitolina).



Intervengono: Fabrizia Abbate (Università degli Studi del Molise), Massimo Brazzi (Avvocato Foro di Perugia), Corrado Ocone (Luiss Guido Carli).



Introduzione e conclusione: Roberta Fidanzia (Centro Srudi Femininum Ingenium), Angelo Gambella (Direttore Editoriale "Storiadelmondo".



Modera Raimondo Fabbri (Ph.



D.



in Scienze Giuridiche e …

Politiche).



Convegno "Game Over Human. Prospettive critiche sul confine tra gioco e controllo", registrato a Roma martedì 10 marzo 2026 alle ore 10:20.



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Libro.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 46 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

