10 MAR 2026
Game Over Human. Prospettive critiche sul confine tra gioco e controllo

CONVEGNO | - Roma - 10:20 Durata: 1 ora 46 min
A cura di Silvio Farina
In occasione della presentazione del volume: "Gamitication.

Applicazioni, orizzonti, limiti.

Percorsi giuridico-filosofici, sociologici, biopolitici".

Saluti istituzionali: Andrea De Priamo (Senatore) e Francesca Barbato (Consigliera Assemblea Capitolina).

Intervengono: Fabrizia Abbate (Università degli Studi del Molise), Massimo Brazzi (Avvocato Foro di Perugia), Corrado Ocone (Luiss Guido Carli).

Introduzione e conclusione: Roberta Fidanzia (Centro Srudi Femininum Ingenium), Angelo Gambella (Direttore Editoriale "Storiadelmondo".

Modera Raimondo Fabbri (Ph.

D.

in Scienze Giuridiche e Politiche).

Convegno "Game Over Human. Prospettive critiche sul confine tra gioco e controllo", registrato a Roma martedì 10 marzo 2026 alle ore 10:20.

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Libro.

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 46 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

