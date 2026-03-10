CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
In occasione della presentazione del volume: "Gamitication.
Applicazioni, orizzonti, limiti.
Percorsi giuridico-filosofici, sociologici, biopolitici".
Saluti istituzionali: Andrea De Priamo (Senatore) e Francesca Barbato (Consigliera Assemblea Capitolina).
Intervengono: Fabrizia Abbate (Università degli Studi del Molise), Massimo Brazzi (Avvocato Foro di Perugia), Corrado Ocone (Luiss Guido Carli).
Introduzione e conclusione: Roberta Fidanzia (Centro Srudi Femininum Ingenium), Angelo Gambella (Direttore Editoriale "Storiadelmondo".
Modera Raimondo Fabbri (Ph.
D.
in Scienze Giuridiche e … Politiche).
Convegno "Game Over Human. Prospettive critiche sul confine tra gioco e controllo", registrato a Roma martedì 10 marzo 2026 alle ore 10:20.
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Libro.
La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 46 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
