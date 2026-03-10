10 MAR 2026
Le ragioni del Sì. Riforme, istituzioni e futuro dell'Italia

CONVEGNO | - Roma - 18:40 Durata: 1 ora 3 min
A cura di Pantheon
Claudio Velardi (Direttore del Il Riformista) intervista Alfredo Mantovano (Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Introducono Ylenia Lucaselli ed Ester Mieli.

Convegno "Le ragioni del Sì. Riforme, istituzioni e futuro dell'Italia", registrato a Roma martedì 10 marzo 2026 alle 18:40.

Sono intervenuti: Ylenja Lucaselli (deputato, componente della Commissione Bilancio, tesoro e programmazione), Ester Mieli (senatrice e responsabile dipartimento Pari opportunità di Fratelli d’Italia), Claudio Velardi (direttore de "Il Riformista"), Alfredo Mantovano (sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Referendum.

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 3 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

In realtà è la prima volta che mi capita di essere un evento con gli ospiti che arrivano dove e prima esatto mezz'ora prima quindi io voglio capire esatto esatto allora il sottosegretario Mantovano sta arrivando ancora qualche minuto
Perché ci siamo visti qui oggi mi sembra abbastanza chiaro credo che diciamo le ragioni del sì che sono alle nostre spalle spiegano in maniera molto chiara quale a l'obiettivo di questo di questo pomeriggio di questo incontro che ogni abbiamo ritenuto che il modo migliore per capire questa questo referendum ma e l'importanza di questo referendum forse ascoltarlo proprio dalla voce di due Interpreti del di a che potrei definire molto Diversi per genere ma molto vicini nelle ragioni del sì
A io dico Sempre che questo è un referendum
A attraverso il quale i cittadini italiani dimostrano il loro rispetto e il loro amore se così possiamo dire per la magistratura italiana perché attraverso questo referendum noi restituiamo libertà dignità e indipendenza una magistratura che invece è sempre stata sottoposta alle regole e alle logiche delle delle correnti ora entreremo nel merito entrerà nel merito il sottosegretario Mantovano quindi io non voglio tediarvi ulteriormente il mio era un saluto di benvenuto
Ricordo ricordando che cercando di ricordare a tutti noi che questa l'occasione che abbiamo non ne avremo un'altra probabilmente non l'abbiamo avuta fino ad oggi io diciamo iniziato a sognare questa riforma quando sono diventato avvocato ormai troppi anni fa non vi dico quanti ma Coulthard mai veramente troppi anni fa perché è la prima volta che entra in tribunale c'erano due cose che mi furono spiegate no quando c'entra nell'aula del tribunale c'è scritto la legge uguale per tutti
E la seconda cosa che mi spiegarono e che il giudice è terzo e imparziale di fronte a due parti processuali ecco dopo venticinque anni di professione ho imparato che nessuna di queste due cose e vera
E che finalmente grazie a questo governo possiamo portare a compimento una riforma che badate non è una riforma politica non è una riforma di destra o di sinistra lo dimostra il fatto che ci sono tantissimi magistrati che voteranno sì ci sono tantissimi esponenti politici della sinistra che voteranno sì
Perché questa riforma ha un unico obiettivo quello di restituire la dignità alla magistratura italiana quindi sarà importantissimo
Votare sì ma soprattutto sarà importantissimo andare a votare no e speriamo che momenti di incontro e di approfondimenti di approfondimento come quello di oggi pomeriggio osservano passa secche usciti di qui questa sera
Non solo a tutti noi diciamo siamo più ricchi nella consapevolezza delle ragioni del sì ma soprattutto di usciremo a convincere fuori da questa da questa sala tanti altri indecisi
E tanti altri cittadini italiani che ancora non hanno ben chiaro quali sono le nostre ragioni purtroppo perché la sinistra c'ha invaso con Fikri news nelle ultime settimane io vi ringrazio ancora vi saluto
Do la parola a e terra Armieri la senatrice Mieli
Grazie a tutti e diciamo solo piccola nota di servizio alla fine dell'incontro per chi ha piacere di rimanere con noi a chiacchierare d'approfondire ancora un po'ci sarà una un piccolo un piccolo aperitivo grazie a tutti
Scusate
Grazie Grazia Ylenia grazie a tutti davvero grazie per essere qui vi stanno raccontando tante cose su questo referendum se accendete la televisione vi dicono che questo è un referendum contro il Governo Meloni non è così
Non è un referendum contro il Governo Meloni era nel programma elettorale del governo Meloni ma non è un referendum contro un Governo è un referendum che vuole cambiare
La giustizia e lo vuole fare con responsabilità
L'altro giorno ero ad un convegno a Grottaferrata e c'era un avvocato che si tutto qui in terza fila e abbiamo chiacchierato
E dicevamo ma in quali Paesi c'è la separazione delle carriere e in quali invece non c'è la separazione delle cuore ben arrivato Alfredo Mantovano sottosegretario presi dal panico il solito
Dico soltanto due Teppati lascio volentieri la parola stavo dicendo quali sono i Paesi in cui c'è la separazione delle carriere e quella che dove non c'è la separazione delle carriere la separazione delle carriere c'è in Germania Chance Francia c'è in Spagna
C'è in Austria
L'unione delle carriere esce in Iran in Afghanistan in Pakistan in Venezuela
In Russia in Cina in quelle che non sono Democrazia allora io mi chiedo ma l'Italia vuole restare accanto a quei Paesi non democratici o vogliamo cambiarla in meglio o vogliamo modernizzare l'Italia
Quindi non credete
A chi non entra nel merito perché quando accendete la televisione li vedete balbettare inedite dire
Ma perché il governo Meloni ma esterni nel merito che cos'è la separazione delle carriere legami nel merito che cosa si va a fare con questa riforma non ve lo diranno
Vi faccio un esempio banalissimo prendete una multa alla macchina il vigile vi fa la multa ma voi piacerebbe che il collega del vigile
Decideste se lato pulite pagarono la volete pagare la multa b no
Perché ci sarebbe qualcosa che non funziona ed è per questo che noi vogliamo la separazione delle carriere però credo che il sottosegretario sia certamente più bravo di me
Io accolto soltanto gli ospiti e vi voglio dire che non c'è ruolo quindi il ventidue il ventitré andate a votare votate per il sì
Perché si vince quando le urne sono chiuse state il passa parola per modernizzare il Paese e non pensate che questo voto sia sul governo Meloni il governo Meloni sta facendo bene questo era nel suo programma elettorale ma votate per voi
Per l'Italia e per tutti gli italiani grazie ed ora lascio la parola Claudio Velardi al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano grazie di cuore
Buonasera buonasera a tutti
Buonasera novanta l'anno
Che conosco da valuta da tanto tempo
Non so se stasera che dobbiamo fare darci del lei
Va bene
Grazie caro sottosegretario Ceausescu quello sì indiavolato chiacchierata più piacevole che spero utile noi siamo entrambi schierati per il sì io come mio
Piccolo Martena nasce giornale faccio una battaglia senza tregua
Per per il sì continuerò a farlo penso molto che questa battaglia di civiltà il Paese la debba vincere
Manfredo mantovano così come il Governo naturalmente diciamo ha promosso questa riforma finora il l'atteggiamento e il comportamento
Del del Governo è stato direi nuovo diciamo ma ma altalenante ma non ancora diciamo massicciamente impegnato sul tema se non sul merito naturalmente del del quesito
Ho l'impressione diciamo che negli ultimi giorni della campagna elettorale ci sarà un po'una accelerazione come è naturale che stia bene ma io però vorremmo voglio fare anche almeno da un certo momento in poi di questa chiacchierata la parte del bravo giornalista ma solo da un certo momento in poi ponendo magari qualche questione
Su cui le risposte non sono scontate
Nella prima parte invece no voglio fare un'altra voglio seguire un po'un altro percorso e cioè voglio fare ad Alfredo mantovano quelle due tre domande chiave che riguardano il merito del referendum e le motivazioni per le quali sia arrivata a questa
Riforma
Direi i punti sono tre i magari iniziamo veniamo uno alla volta se puoi
Il primo è quello generale della separazione delle carriere cosa siamo
Al sorteggio e poi all'Alta Corte ma dividere in questi criteri sette venti partiamo dal tema generale la separazione delle carriere
Perché in Italia è utile e necessario che ci sia come in tanti altri Paesi democratici
Ma intanto grazie a tutti voi grazie le organizzatrici di questa serata la la senatrice mieti all'onorevole Luca stelle
E sono grato in particolare perché la cosa più importante in questo momento al di là delle opinioni deposizione ciascuna e andare sul merito della riforma e non su questo contorno di polemiche che non giovano certamente alla consapevolezza su ciò che è in gioco e quindi sulle norme che che sono oggetto del referendum
Ringrazio il direttore Velardi per la per la sua disponibilità
E Dio non sono così convinto che il governo sia stato tentennante nell'esposizione dei forma e chi è soprattutto negli ultimi dieci giorni molto vicino a noi sta accadendo qualcosa che oscura tutto il resto
E che però non ci impedisce di parlare della riforma semmai permette di in qualche modo per ridimensionare la carica apocalittica che alcuni commenti alla riforma stessa hanno portato quello che oggi minaccia il mondo l'arricchimento dell'uranio sono i missili balistici
E la persecuzione di tante popolazioni sono i rischi di approvvigionamento energetico per l'Italia credo di poter dire con molta serenità che il mondo non è minacciato dalla separazione delle carriere
E che il ventiquattro di questo mese il sole sorgerà anche se vincesse il sì e tramonterà certamente se vincerà il no la vita prosegue il mondo potrà finire per tante altre ragioni e non per questa riforma e quindi certamente un passaggio importante
Ma quello che accade a qualche migliaio di chilometri da noi a forse questo solo effetto positivo
Di ridimensionare un più imporre un punto importante snodo istituzionale allora arrivo subito alla risposta
Io come si dice a Roma una certa
Per cui sono entrato in magistratura quando c'era ancora il precedente Codice procedura penale
E quindi diciamo mi son fatto tenendo conto che all'entrata in vigore dell'attuale Codice procedura penale poi ci son voluti due tre anni e per smaltire l'arretrato
O almeno sette otto anni di pratica del di vita vissuta col precedente e il ventiquattro ottobre del mille novecento ottantanove quando fu il primo giorno di applicazione del nuovo Codice procedura penale anche chi fino a quel momento non aveva seguito le cronache non era particolarmente appassionato di diritti codici Titan dette e così via però entrando in un'aula di giustizia coglieva che qualcosa era cambiato perché fino al giorno precedente gli arredi prevedevano la seguente dislocazione il giudice stava al centro dell'aula sopraelevato
Al suo fianco su un altro seggio un po'più piccolo ma sopraelevato c'era il pubblico ministero
Di fronte al pubblico ministero c'era l'imputato l'imputata di fronte al giudice c'erano il difensore di parte civile dell'imputata così
Dal giorno che ho menzionato ventiquattro dopo l'altro ottantanove la dislocazione cambia
Sì giudice sta sempre al suo posto al centro in alto ma scompare la dislocazione del Pubblico ministero anche quella degli imputati e ci sono soltanto i banchi davanti i banchi dove siedono da una parte il Pubblico ministero sì ma efficienza parte civile e dall'altra gli imputati
Con i loro difensori
Che a distanza di trenta sette anni son cambiati gli arredi ma non è cambiato l'ordinamento eppure in corso d'opera son successe tante altre cose importanti a distanza di dieci anni nemmeno una centonovantanove la legge costituzionale sancisce il giudice terzo e imparziale che significa che il pubblico ministero una parte pubblica ma è una parte come le altre
E la riforma cantabile
Rende praticamente impossibile il passaggio da una funzione all'altra ciò accade allora viene spontanea la domanda
Che qualche sostenitore del no fa cioè va allora se già nei fatti per quale motivo costituisce uno degli snodi della riforma
Perché c'è un'anomalia
Perché ciò che nei fatti ciò che era negli arredi già da trentasei anni a questa parte non ha trovato il suo comporti in suo completamento
Sul piano ordinamentale visto che pur prendo le funzioni così radicalmente diverse
L'ordinamento e l'unico il concorso di Unico il CSM e unico per cui dei pubblici ministeri decidono della progressione in carriera e anche del giudizio disciplinare nei confronti dei giudici e viceversa quindi si tratta
Molto tranquillamente di completare un percorso che si è avviato da quasi quarant'anni che è scritto in costituzione ma qui manca un pezzo
Otto chiaro direi
Però se mi è consentito ha inserito una fondamentale diciamo direzione nel il ragionamento sul referendum così riguarda la situazione
Internazionale difficilissima nella quale ci troviamo io ne approfitto solo per farti una domanda poi torniamo tematiche
Per trattenuta una una domanda che un po'viaggia in parallelo con la considerazione che facevi tu ce l'hai tu dici Hill alla situazione internazionale di di di grande crisi ridimensionerà un po'il
Questo appuntamento no no l'avvocato Almiento
La carica apocalittica la caricare le a vostra sui allora la la domanda perché la faccio proprio data partendo diciamo dal mio specifico come diceva una volta di comunicatori ma se condotti
Che tipo di influenza può aprire questa situazione generale sull'andamento del delle urne diciamo del
Ma io spero che consente a rimettere ogni cosa al suo posto
Che cioè non fa cioè non è il ogni giorno continuiamo ad andare in ufficio continuiamo a svolgere la nostra funzione con un tasso di disoccupazione asseconda del lavoro che ciascuno svolge anche di partecipazione minima quota parte a questa vicenda weekend si tratta dipinti non trascurare tutto il resto è anche se di confermare con una Passat partecipazione massiccia al voto
Che quello che sta accadendo nello scenario mediorientale
E una tragedia Ermanno un tale da cancellare ogni residuo di vita civile nel resto del mondo
Sì io sono resto sempre un attimo solo quattro per davvero vediamo come ho capito l'errore del no no io voglio agli allora io cura una considerazione che vogliamo spingendomi un po'oltre e quello di dire che un po'forse finanche paradossalmente ma non tanto questa situazione generale DTT crisi piano internazionale
Dupri vende anche indurre a dare un segnale di stabilita
Al nostro Paese
Perché è evidente che il sistema Italia deve collocare viaria tutti gli appuntamenti che ci sono e ci saranno in condizioni diciamo è stabilita senza subire nessuna fibrillazione ed evidente
Che ho otto come dire ho detto la mia molto parla piuttosto in maniera piuttosto significativa capisco che questo non lo possa dire diciamo il Governo però il tema e la stabilità del sistema
C'è
E in relazione diciamo a questo appuntamento ma io distinguerei due aspetti il primo è quello della stabilità del governo
Che non è messa in discussione dal voto referendario dipende da tanti altri parametri
Nel rispetto dei nella contabilità il perseguimento degli obiettivi del programma il rispetto degli obblighi internazionali soprattutto in questo momento
Da un discorso un po'più ampio che riguarda l'equilibrio tra le istituzioni
E la necessità che in un ordinamento democratico nessuna delle istituzioni prevalga sull'altra svolgendo funzioni non prodotti e quindi questo va nella direzione
Nel discorso che tu facevi
E cioè quando si ha la percezione poi si possono fare mille distinzione che la politica industriale ogni ricevimento presenti per la vicenda dell'ex Ilva
Sia decisa da decreti del tribunale dello o da iniziative della Procura della Repubblica
Che la politica dell'immigrazione
Sia decisa al di là della condivisione o meno della linea del governo
Da provvedimenti fatti in fotocopia a prescindere avrebbe detto tutto
Che la politica della sicurezza viene fatta dalle procure invece che l'idea del del ministro dell'interno e dal governo nel suo insieme
L'esigenza non di tarpare le ali a nessuno di bloccare l'autonomia e l'indipendenza la magistratura amanti un rispetto dei confini tra le istituzioni c'è tutto e questo va nella direzione della stabilità Dean ordinamento democratico che ai suoi tempi sì e i suoi contrappesi e che esige che ciascuno subisca i suoi i controlli competono all'azione che svolge ma incontra il controllo un conto e l'interdizione
Concetto molto importante traduce i dello in comunicazione questo questa purché dovete
Perché spetta però secondo me è un punto lasciare anche se è vera questa contro Nesta non rivelo un segreto ma qualche giorno fa credo fosse giovedì della scorsa settimana
Occorre in atto Palazzo Chigi insieme con i ministri competenti il tavolo periodico di confronto con i sindacati proprio sulla questione dell'ex a e ripeto non è un segreto perché non era una un incontro riservato
C'erano cinquanta persone
Il rappresentante di USB
Non dell'UGL di questi tempi a fronte del recentissimo decreto del Tribunale di Milano sull'exit ha detto con questo decreto anche il il deciso sostenitore del no a fortissimi dubbi e cambia idea
Speriamo che venga verificata questa
Va bene torniamo né nell'augurio può proprio della nostra discussione secondo punto che viene molto messo in in questione secondo me in maniera un po'banale dovrebbe come direttissima informata o maliziosa e quello relativo al tema del sorteggio perché come dire fa o di un suo dice addio il sorteggio di un sorteggio poi invece come ci dirai tu
Diciamo è un è una pratica ed una metodica
Usata in tante circostanze importanti
Allora anche qui parto da un'esperienza personale perché quando uno viene toccato nel vivo diviene meglio raccontarla ho trascorso larga parte del due mila venticinque nel felice condizione di imputato per reati anche di una certa consistenza favoreggiamento finalizzato dal terrorismo peculato
Il mio giudice stabilito dalla legge
Non so come cioè mio da ultimo con me avevo di fianco come imputati tra presidenza del Consiglio che due ministri non proprio gli ultimi il mio giudice è un giudice che vede nel suo osteggiato ogni due anni
Tra tutti gi tutti i giudici di primo grado
Di questa corte d'appello quindi la platea di svariate centinaia e ha come unico requisito cinque anni di esperienza avversaria
Ripeto
Presidente del consiglio due ministri da ultimo chi vi parla
Grazie al sorteggio mi son trovato di fronte
Ad un magistrato del penale a uno del Civile è uno del lavoro
Ma la materia del giornale
Nessuno di noi ha sollevato obiezioni buone dei ministri funziona così
Non devo ricordare ai presenti perché anche lì non giuristi stanno che la corte d'assise sia in primo grado che in appello che quel giudice che sicura dei reati più gravi quelli che possono arrivare a una condanna all'ergastolo
E composta da otto elementi due dei quali sono togati di altri sei come vengono determinati per sorteggio
In primo grado da tutti coloro che hanno almeno alla diploma di scuola media inferiore
Adesso si chiama diversamente qua io sono come dice mia figlia Holstein le quindi tra le prime alle precedenti qualifica e in Assise d'appello a chi ha come requisito unico tipico del centro non deve essere cioè non non deve aver fatto la stessa udienza della Corte d'Assise dal lato dell'imputato però PIL diploma di scuola media superiore e stiamo parlando della stragrande maggioranza dei componenti del giudice che può dare la piazza dobbiamo continuare ci sono tanti altri esempi articolo novanta della Costituzione
Presidente della Repubblica
Che messo in stato d'accusa latte alto tradimento e attentato alla Costituzione dalla Corte Costituzionale integrata dal giudice che vengono sorteggiate
Da un elenco che è custodito al Senato
Quindi il sorteggio non è estraneo al nostro ordinamento innanzi viene utilizzato per garantire nel caso della corte d'assise la partecipazione del popolo
All'amministrazione della giustizia per dare il senso
A quella espressione che sta alle spalle di chi giudica in nome del popolo italiano
E nel caso per esempio del giudizio dei componenti del governo
Per garantire una certa neutralità perché se lasciamo decidere al sorteggio forse c'è un minor grado questa operazione perlomeno aveva giuramento del registratore dell'ottantanove da cui deriva
Queste diciamo questa composizione in particolare il non viene condizionato non viene cioè giudizio dovrebbe essere un po'più lì però io ho avuto un'esperienza un po'diverso però questa è un discorso che che diciamo lascia il tempo che trova
Quindi il sorteggio non è una bestemmia primo esistenti
Secondo si dice
Ama così
In un organismo così qualificato che deve fare cose così importanti come il CSM si scadrebbe perché
L'ultimo vincitore di concorso potrebbe essere sorteggiato e andare accensione ora io penso che tutti voi potreste guardando le delibere dei quadri e negli ultimi cinque degli ultimi CSM
Toccare con mano lecco Lodi e li splendori delle decisioni di questo organo e e quindi avere qualche dubbio che sia necessaria una così retrograda formazione esperienza e qualificazione per realizzare quel tipo di proprio di mente
Però vorrei solo ricordare a chi muove questa obiezione che nella riforma Cartabia per far parte del CSM è necessario avere almeno la piazza la valutazione di professionalità
Le valutazioni di professionalità e magistratura sia non di quattro anni
Quattro per altre dodici quindi bisogna avere almeno dodici anni di anzianità alle spalle dodici anni peraltro il limite minimo per poter diventare consiglieri di corte d'appello quindi c'è anche una qualificazione maggiore
Io immagino che se la riforma la strada confermata dal referendum si introdurranno altre cifre certamente l'assenza di pregiudizi penali di pregiudizio e disciplinari quindi non è un salto nel vuoto
E un attingere a ad un'area ristretta
Rispetto alla quale l'ultima considerazione che mi sento di fare e la seguente poi se ritiene possiamo anche avere alla fase sorteggio per i componenti laici tassista però l'ultima cosa che mi sento di dire a proposito della del sorteggio che non garantirebbe la continuità di questa eccezionale qualità dei componenti del CSM
Che abbiamo visto finora
La media dei magistrati italiani
Se fa penale si occupa delle libertà delle persone
Se fa civile
Si occupa della esistenza in vita delle aziende anche importanti se tarda una decisione con un credito importante che viene vantato e al rischio l'esistenza in vita di un'azienda
Se fa diritto di famiglia cronaca di questi giorni decide se i bambini possono stare almeno con i genitori allora chi assume responsabilità di questo tipo poi non è in grado di decidere chi farà il procuratore della Repubblica di Vasto
Ho il Presidente del Tribunale di Isernia con tutto il rispetto per il Molise che una regione perché perso dal quale sia per diciamo vicinanza territoriale sia ricordi del film di Checco Zalone o una simpatica sconfinata
Vedete c'è però quella condizione un po'maliziosa detta
Che viene fatta sul paniere da cui si pesca lo diciamo i membri laici rispetto una differenza rispetto al sorteggio che sia per i magistrati che l'obiezione alla quali rispondere allora come avviene adesso la
L'individuazione dei componenti laici per il cessate
Le forze politiche quando si avvicina il termine di scadenza si mettono d'accordo enti ridono un blocco in questo caso di di nell'attuale configurazione di dieci componenti laici
Totti per ciascun partito
E pare che ci sia un discreto tasso di politicizzazione
D'altra parte se passiamo in rassegna i nomi degli ultimi vicepresidente dei del CSM ad esclusione dell'ultimo di quello in carica
Per il Giro d'opinione Nicola Mancino Michele Vietti
Giovanni Legnini David mi mi non mi pare che fossero così estranee alla povera centrosinistra sino ma comunque persone degnissime ma tutte proveniente o dal Parlamento o dal Governo
Posso dire con assoluta tranquillità che l'individuazione dei componenti laici dei CSM previste dalla riforma
Avrà avverrà con criteri certamente in meno politicizzati
E comunque con garanzie assoluto di rispetto del delle opposizioni
Perché dico questo perché la legge otto titolare dovrà prevedere
Una lista
Certamente più lunga del blocco attuato notevolmente più lungo
La Costituzione e sentenze la Corte costituzionale che l'ente però impongono di mantenere il quorum qualificato
Per l'individuazione dei componenti di questa lista quindi come è avvenuto oggi
Con il i tre quinti necessari per esprimere i componenti laici ittico preti laici sì dico bene per CSM così avverrà
Per la redazione della lista da cui attingere col sorteggio
E come la opportunamente sottolineato il professor Zanolla che s'intende molto sia di CSM che di Costituzione avendo fatto parte
Del consiglio e della Corte costituzionale oltre Chris non illustre costituzionalista
è chiaro che tutti tutte le forze politiche
Avranno la sollecitazione da questo meccanismo a espletare i migliori in questo modo il sorteggio non rischia di privilegiare chi ha meno qualità si fa una rissa che punta
Alla ad uno standard abbastanza elevato dal quale attingere
E quindi io ritengo che con questo meccanismo il tasso di politicizzazione sicuramente sarà inferiore e noi potremmo anche prendere l'impegno io l'ho fatto per il minimo della parte di mia competenza
Che nella legge attuativa ci sia la previsione che chi ha avuto incarichi politici
Conosca un periodo di decantazione due anni cinque anni prima di poter concorda del sedimento data di
Naturalmente ai maliziosi non basterà questa risposta la leggiamo un un punto vince la legge del aerostati Betlemme a cui rivolgersi per componenti del CSM insomma si può sempre fare meglio Cesena enorme ma insomma speranze non vorrei essere confezionati diamo al terzo punto di merito che secondo me è un punto di qualità importante della riforma che questa dell'Alta Corte
Che insomma viene mi pare criticata ma soprattutto è solo perché si dice si aggiunge un altro organismo quindi altri soldi insomma queste cose che sinceramente non hanno un grande rilievo per me invece questo da quello che capisco il punto di qualità vera no di questa riforma qualora come tutte le cose terrene vale l'esame obiettivo vale anche il confronto serio mi faccio le analisi
Non mi preoccupa il dato che leggo però ma che ha riscosso essere assicurato dalle analisi precedente
A proposito del funzionamento attuale della giustizia disciplinare del CSM
Dalle pratiche frequento ordinariamente si parla di fonti aperte
Allora chiunque può visitare il sito del CSM e scaricare le decisioni della sezione disciplinare e magari anche quelle delle sezioni le sezioni del CSM che si occupano dell'avanzamento in carriera dei magistrati
Soprattutto nella nell'esame delle valutazioni quadriennali qui c'è una pozione più che magica stregone scatta che stregone Ca'
Diceva disarticolata e dei Simitis tra
Giustizia disciplinare come è stata finora esercitata nella gran parte dei casi non voglio generalizzare
Avanzamento in carriera anche qui senza generalizzazioni
E corre
Appartenenza correntizia sottoscrizione di quella polizza assicurativa che costituita dall'iscrizione una corrente qualunque essa sia
Allora questo mix sinora ha prodotto risultati che ripeto ciascuno di voi può agevolmente nel constatare
Mi verrebbe la tentazione poiché siamo in tempo di quale stima di leggerli per intero dal due mila sedici al due mila ventiquattro tutte le delibere che io ho scaricato però poiché rispetto anche diciamo le convinzioni religiose di chi della corre insieme può fregar de meno allora trovo
Attingere sia l'operazione
Ed è attingere il fior da fiore con riferimento all'ultimo CSM perché una delle favole che ho sentito raccontare maggiormente negli ultimi tempi ma non l'ha raccontata in mai ai miei nipoti perché e mini poteva raccontare favole vedere non gli incubi
E in quella secondo cui dopo l'esplosione del caso paragonata si sarebbe passati dalla notte in tempesta a una valle della barriera il giorno in cui splende il sole con ai ricchezza saltella in mezzo ai prati
Mi pare che leggendo certe delibere lo scenario non sia così Bocconi ecco
Il plenum del sette febbraio due mila ventiquattro potrei citare il nome e il cognome del magistrato interessato sono atti pubblici ma mi limito a a indicarlo come x y zeta
Allora questo signore che viene per la sesta valutazione di professionalità
Ha subito una sanzione terribile per la magistratura quella del censura credo che tutti noi siamo appassionati di calcio chi non lo è vada dal medico insomma perché c'è rimedio a tutto e abitiamo presente quello che in una partita di calcio fra l'arbitro quando c'è un fallo brutto che però non è proprio da monnezza si avvicinò al calciatore
Mette la mano al taschino mostra la parte superiore del cartellino giallo e poi la base c'è il dito che viene sempre ripreso da tutte le parti
Mi raccomando non lo farei più questa è la censura e quando i sostenitori del no dicono ah ma no come le la sezione del CIPE del CSM non è vero che assolve tutti ci sono tanti provvedimenti di condanna bene quasi la metà sono di censura ce ne sono il quasi giallo avrebbe detto Nicolò Carosio
Ecco allora il dottor X avuto la censura è qualcosa di scarsissimo rilievo le ritardata scarcerazione di un imputato
E rispetto alla scadenza del termine massimo di custodia cautelare sono trascorse in più trecento ventidue ciò
Questa cosa di leva dice il CSM no e in questo caso parliamo di unicità dell'episodio ma sarà unico per tre magistrati ma vallo a dire perché unico per quello che s'è fatto un anno di carcere in più
Dopodiché la conclusione che capacità laboriosa c'è una sorta di sapete nei Salmi che ci il terzetto che si ripete sempre poi il salmo procede eco il versetto che trovate sempre alla fine di ogni delibera di avanzamento in carriera cioè tutte
E capacità laboriosità diligenza impegno esito positivo quindi per questo dei quasi giallo non ha funzionato o meglio ha funzionato come quasi nella parte quasi poi
Dottoressa y seguo essendo all'indomani dell'otto marzo data la par condicio anzi la parità di genere costituisce qui siamo sul fronte del qui il genere invitato nelle decisioni e la dottoressa Y si occupa di diritto di famiglia
Tre ritardi nel deposito di sentenze collegiali dal luglio due mila tredici al settembre due mila tredici fino a centotrentatré giorni quindici ritardi quattrocentottantacinque giorni quattordici ritardi
Di sentenze monocratiche dal tre da settecentotrentasei a mille trecento ottantotto giorni attenzione questo non è la durata del processo
Il processo è finito mille trecentottantotto giorni fa
Questa è il tempo che trascorre
Dal momento in cui la causa va indecisione al momento del deposito della sentenza e poiché parliamo di diritto Lippi familiare un bambino di tre anni lo troviamo alla seconda elementare con la sentenza che però fa stato
Di quando aveva tre anni
Che cosa succede alla dottoressa tizio succede deve che il profilo dei ritardi nove d'onda nel senso di determinare una carenza significativa del parametro della dirigenza non lo so che c'è poi ditemi voi qual è la carenza significativa il piede
Io vado in udienza non scrivo nessuna sentenza scrive da sola posto di nome del popolo italiano boh non è un e poi il terzetto del Salmo
Capacità laboriosità diligenza impegno dimostrati all'esercizio e quindi anche qui
Parere positivo ultima di queste rose
Ma in realtà sembra un extra di dolorose quindi al terzo mistero doloroso
C'è un signore che merita anche qui la il quasi giallo della censura perché
Qui ci sono svariati ritardi nella scarcerazione di imputati non uno solo quindi non c'è l'unicità dell'episodio il più grave sono duecentocinquantasette giorni di carcere senza motivo
Ebbene nel quadriennio leggo in valutazione tutti gli altri indicatori relativi alla dirigenza sono positivi sia con riferimento al termine per il deposito dei provvedimenti sia con riferimento alla presenza e puntualità in ufficio
Condotte definite assidue e costanti che come dire va be tu hai ammazzato tua zia Panicale turbato quindi è una brava persona ecco queste sono gli standard metti della giustizia disciplinare e vi assicuro sono degli esempi
Potrei leggervi centinaia centinaia di delibere di questi tutti siamo soddisfatti che funzioni così
Allora se non siamo soddisfatti che funzioni così proviamo la diversamente
Come
Il sorteggio garantisce
All'assenza di copertura
Assicurativa con il correntizia per la valutazione di professionalità quindi con riferimento ai due CS
La
Diciamo estrapolazione della giustizia disciplinare il conferimento all'Alta Corte garantisce una giustizia disciplinare
Tessa non a condizionare il merito dei provvedimenti
Come dicono i sostenitori del no ma falsi che cessino le sciatterie le negligenze le inadempienze
La totale il totale calpestio del minimo di deontologia professionale perché quando uno deposita una sentenza
Di diritto di famiglia dopo quattro anni da quando è andata e decisione la deontologia e sotto te quindi non si tratta di condizionare nessuna sentenza non si tratta di questo terribile governo palla fascista che vuole sottomettere giudice farli fare le sentenze che voglio
No si tratta di garantire il rispetto della deontologia che non è una cosa strana iscritta nella riforma Castelli e poi perfezionata dalla riforma Cartabia
A tutti i magistrati come con un unico che decide per tutti no la corte
Disciplinare
Sarà formata per i tre quinti da magistrati
E per gli altri tre quinti un quinto nominati dal capo dello Stato e un quinto sorteggiati sempre dall'Elenco del Parlamento
Segnalo che
Segnalo che
Lo dico a beneficio di qualche sostenitore del no che forze a qualche problema con la ditta medica che un quinto e meno di un terzo questo credo sia un dato non soggetto a valutazione ideologico poi
Nell'attuale sezione disciplinare la presenza dei componenti eletti dal Parlamento non mi eletti dal Parlamento e di un terzo e la corte di giustizia la presenza dei componenti faccia osteggiati dalla lista
Redatta dal Parlamento sarà di un quinto c'è più o meno politica
Certamente ci sarà maggiore garanzia di di serietà perché non basta l'appartenenza correntizia per la formazione
Si è arrivati persino a dire ed ha detto un po'di illustre contraddittore comunque ho avuto un civilissimo confronto qualche sera fa a Milano
Che non va bene
Che i giudici compongono la Corte disciplinare siano come prevede la riforma magistrati di Cassazione con esercizio effettivo delle funzionalità stessa perché mai non va bene dice no perché sono troppo elevati tra non ho capito
Se c'è il sorteggio dite sbagliando che l'ultimo vincitore di concorso ma kitsch tale funzione Cassazione
Permettete proprio perché c'ho una certa cosa che diciamo
E viene facile ricordare ogni mattina quando mi alzo Paladini è capitato di svolgere tutte le funzioni giudiziarie tra Ettore tribunale Corte d'Appello e Cassazione
Ti posso assicurare che il livello del medio della cassazione e tale da garantire l'esercizio delle funzioni disciplinari al meglio che chiunque altro perlomeno in linea di principio
Bene
Io direi che
Abbiamo esaurito esaurito no ma insomma il il merito abbiamo ampiamente scellerato ma avete tanti argomenti di merito
Per andare in giro a parlare di questo referendum nella maniera giusta sempre sapendo che bisogna dirle queste cose in maniera semplice facendo quanti più S&P possibile perché sono quelli che poi restano nella testa
E la gente che risultano più chiari che non ma ragionamenti generali appunto dalla il riferimento diciamo agli atti alle misure
Appena prese dalla dal CSM o dagli altri nella situazione data ha sempre il suo rilievo detto questo un paio di questioni un po'più in cui io io provo a metterci un po'di pepe porrà freno a trovare un maestro nel dosare risposte
Va be'non la prima non è tanto questione editi PPI da mettere nel porzioni al già un qualche modo risposto ma insomma si arriverà ad una maggiore relativa magari efficienza ma ad una maggiore efficienza
Nelle con la riforma in atto e su quali punti sempre Antiqui semplifichiamo al massimo
Indice voglio dire subito essendo molto realista che non è la bacchetta magica
Non sta bene
Immaginare che neanche fare immaginare da parte dei sostenitori del sì che con questa riforma cambia il mondo dalla sera alla mattina
Però poiché ogni palazzo si costruisce dalle fondamenta certamente queste sono delle fondamenta più solide rispetto a quelle attuali poi va costruito tutto il resto
Questa riforma Robert poteva essere pienamente operativa ha necessità di una legge ordinaria di attuazione
Che a mio avviso sarà importante perlomeno quanto la riforma non voglio dire addirittura più perlomeno quanto la riforma
Perché saranno le disposizioni che poi
Garantiranno la funzionalità quotidiana
Poiché non immaginiamo di peso e tutti card che tutto cambi immediatamente però sicuramente si pongono le premesse
Perché si ragione diversamente
A fronte di queste inammissibili sciatterie ma che purtroppo non sono isolate
Ed è immaginare che come avviene per ogni altro conosco dello stato ogni altra istituzione
Dove perciò con corpo di polizia ma seguono tarda sera mille trecentottantotto giorni seguire una disposizione data dal proprio superiore credo che non al mille trecentottantanove si forma al tredicesimo
Verrebbe invitato ad andare da un'altra parte
Quindi immagino seri un meccanismo di avanzamento in carriera e di giustizia disciplinare differente posta sfornare
A quell'area
Diciamo non maggioritaria probabilmente ma che non è piccolissima
Che adotterà questi comportamenti
Ad un all'esercizio di una maggiore responsabilità quindi chi dice che la riforma non ancora effetti concreti dice una cosa che
Sarà smentita dai fatti questo lo posso dire con assoluta consapevolezza perché i fatti andranno nel pieno esercizio della riforma se confermata dal referendum pentiti in direzione diversa rispetto al sistema attuale
Questo è anche uno in qualche modo un investimento in fiducia che bisogna fare poi e l'Italia nelle nell'elettorato in quelli che il ventidue
Questo è un passaggio molto importante che poi nella delle dinamiche concitate del dibattito pubblico del dei dei media non viene fuori e naturalmente
Non ci sarebbe bisogno di un clima più disteso proprio per poter fare un investimento in fiducia che naturalmente anche bisogno di tempi
Per per realizzarsi è un è un pezzo non semplice del ragionamento però per di sostanza dico sempre diciamo a voi che poi riferite state facendo e andrete a fare la campagna elettorale
Nella campagna referendaria e poi naturalmente c'è quello che viene definito perché c'è ma involontario fuoco amico con cui bisogna fare i conti io dico la mia
Io dico la mia quando sentiamo parlare appunto di di di fuoco amico per delle uscite più o meno sbagliate intemperante intempestiva eccetera eccetera
Io do sempre a tutti tutti quanti il beneficio di inventario perché è chiaro che poi una campagna
Elettorale di qualunque tipo si commettono degli errori ci dice una parola di troppo una parola
Sbagliata però qui Mantovani devo rivolgere una domanda un po'più politica
Riusciamo riuscite a garantire una cabina di regia più recente Mosciano
In questi ultimi dieci dodici giorni perché vedo il pericolo che poi gli altri piccoli incidenti di percorso possano essere e naturale è intendiamoci
Che mettere su una cabina di regia che abbia un minimo diciamo di tenuta questo alla questa era la modesta richiesta io posso solo formulare un auspicio
E cioè che
La discussione del merito della riforma e quindi da parte di chi sostiene con convinzione sì
Sia nell'esposizione
Dei passaggi della riforma stessa e non in elementi terra
Non c'è bisogno di enfasi non succede il sogno di battute roboanti anzi queste danneggiano soltanto
E darebbero ragione a
Diciamo a a qualcosa che obiettivamente preoccupa io credo di
L'aver manifestato finora fin dall'inizio di questa campagna referendaria il massimo rispetto verso opinioni differenti dalle mie
Mi preoccupa il dato di un sondaggio che ho letto di recente cioè che fatto centro sempre considerato campione accento quello dei sostenitori del no il cinquantotto per cento di coloro che decidono che hanno deciso sino a questo momento di votare no
Perché spinto da motivazioni mandare a casa il governo Meloni
Ora questo non è un segno rassicurante dell'attenzione al merito
Per cui vorrei dire a tutti ovviamente del perché ciascuno deve pensare poi al proprio come la questione posta invita a fare
Questo governo ha più o meno poco più di un anno di vita
Tra poco più di un anno le italiane se diranno non ci siete asciutte l'odierno nelle urne
Ce ne andiamo a casa io con grandissima soddisfazione
Ma adesso non è in discussione se piaccia o meno il governo Mello
Adesso dei in discussione un insieme di norme
Da cui dipende e il futuro dell'amministrazione della giustizia in Italia e anche il futuro dell'equilibrio dei poteri in Italia che quindi della tenuta democratica dell'Italia
E questo prescinde dal gradimento o meno del Governo incaricato
Lo hanno dimostrato hanno dimostrato questa consapevolezza tutti gli autorevoli esponenti della sinistra
Italiana alcuni dei quali hanno avuto altri hanno ancora ruoli di rilievo che senza problemi guardando al merito si sono schierati per il sì
Se io credo che nessuno di loro abbia mai borbottato uno dei tasti dell'attuale maggioranza e probabilmente non non voteranno mai per un partito del centrodestra però la loro convinzione sia orientata perso il merito della riforma
C'è un gruppo consistente che è una sorta di punta di iceberg poi sott'acqua il gruppo è molto più consistente dei magistrati
Che hanno motivato a me ma gettare in servizio perché quando va in pensione gratis
In servizio in servizio sta costando moltissimo a tutti quelli che chi stanno facendo passi hanno fatto passi del genere
è una riforma contro i magistrati assolutamente noi in questo si smentisce anche qualche improvvida uscita dei sostenitori del sì tant'è vero che convintamente
Ci sono magistrati che spiegano per quale motivo
Sono va occupano anche posti di rilievo sono presidenti di sezione di Cassazione procuratore della Repubblica quindi siete alla requirente che della giudicante quindi io non nessun potere per imporre regine o altro posso solo esprimerà una spera un desiderio sperando che ci sia una stella in questo momento sta accadendo
Faccio un'ultima domanda ammaccata
Diciamo colto Davey Ray a conclusione di questa chiacchierata poi naturalmente si tira di dire altro cronologia prenderò allora per la conclusione ok abbiamo un cinquantotto per cento ci dice un sondaggio Boido Belli pazzi questi li vedremo
Dice la Menosso ndr Poggi in ordine crescente sensibilità in piccole bugie grandi simboli generation dalla società
Io faccio sortire conosco Beppe Vacca per e pieghe questo dato direbbe c'è un cinquantotto per cento di coloro che sono orientati a votare no che lo fanno nuovamente in gran dispetto verso il governo dei loculi
Per abbassare questa quota diciamo di odiatori del governo Meloni pronti ad andare alle urne adesso la faccio proprio sopra probatorio a venire a più semplice sono due modi ossia bassa del tutto ISPA
So tipo presenza di
Definiamo la politicizzazione Renault sperando che questo cinquantotto a un certo punto che sono le giornate di bel tempo salirà dal mare non non ritiene che il problema fondamentale sia quello di andare contro la Meloni c'è un modo può essere quello quindi di mettere tutto a tacere l'altro modo e però
Come dire direi quasi
Quello opposto e cioè quello di mobilitare coloro che invece poi la Veronica vogliono che diresti
E de mi pare un po'questo il il busillis no di questi di questi giorni e cioè il fattore M che non è solo il testatore mantovano va però abbiamo visto in azione va benissimo per il merito il fattore nel senso di
Meloni
Sì direi manifestare in che forma in che modo che il peso degli a dire
Consente inoltre la domanda che tutti si fanno acquisti fondamentalmente ma io credo che sia una domanda che in parte ha già avuto disco
Sta nel senso che
Questa riforma viene fuori da un disegno di legge del governo
E il disegno di legge del governo viene fuori dalla intenzione per rispettare il programma con cui si sono vinte le elezioni qui è ovvio che il marchio di partenza è un maschio
Giorgia Meloni più tutti gli alleati detti governa
Non sa neanche bene nascondere così
Dopodiché si è trovata condivisione al di là del confine la maggioranza nei termini che prima provavo a riassumere
Come in tutte le cose bisogna trovare un punto di equilibrio cioè da un lato non fa fa pensare la riforma come qualcosa che inciderà sulle sorti in positivo o in negativo del Governo anche in positivo spesso sì sì
Si parla in negativo no e intanto dei problemi abbiamo una caterva quindi non non c'è bisogno che se ne aggiunga quello del della gestione del no
Dall'altro però Presidente del Consiglio già da da un bel po'di di tempo si sta esprimendo sui social sui media su su tutti gli strumenti di comunicazione
Nella illustrazione
E quindi nella difesa della riforma
è evidente che se c'è una zona del mondo che inciampa in questo momento
Il giornalista non dedica il suo colloquio col presidente del Consiglio esclusivamente alla riforma parlerà di tutto presso e il rischio della contingenza
E che la riforma ma questo è assolutamente naturale e non non c'è ma non mi pare proprio che la presidenza del Consiglio stia rinunciando
Al suo ruolo anche di
Sostenitrice della riforma avendo l'ha voluta prescriva
Credo che ecco non non ci sia da scegliere tra due estremi ci sia da mantenere l'equilibrio che che che è stato mantenuto finora sperando che che che anche altri mantengono il loro equilibrio
Bene dinanzi ad Alfredo Mantovano grazie a tutti voi mi pare che la chiacchierata gli ha dato tanti motivi di merito per poter fare la scelta quella giusta
E dopodiché aspettano signori dieci dodici giorni di lavoro intenso casa per casa quei si diceva una volta
Arrivederci e buona serata a tutti

