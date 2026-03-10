La conclusione della missione della delegazione europea Media Freedom Rapid Response (MFRR) dedicata alla libertà dei media in Italia

Con Paola Spadari (segretaria del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti), Elena Rodina (rappresentante European Centre for Press and Media Freedom), Sielke Kelner (rappresentante Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa), Renate Schroeder (direttrice European Federation of Journalists), Marco Meo (avvocato, rappresentante Free Press … Unlimited), Jamie Wiseman (rappresentante International Press Institute), Dimitri Bettoni (ricercatore sulle dinamiche di sicurezza del giornalismo Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa), Maria Gabriella Capparelli (vicesegretaria USIGRai), Martina Castigliani (giornalista de ilfattoquotidiano.it).
La conferenza stampa è stata organizzata da Media Freedom Rapid Response.
Tra gli argomenti discussi: Comunicazione, Giornali, Giornalismo, Giornalisti, Giustizia, Informazione, Italia, Mass Media, Parlamento, Politica, Radio, Rai, Stampa, Televisione, Vigilanza.
La registrazione video della conferenza stampa dura 58 minuti.
Oltre al formato video è disponibile anche la versione nel solo formato audio.
