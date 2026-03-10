10 MAR 2026
La conclusione della missione della delegazione europea Media Freedom Rapid Response (MFRR) dedicata alla libertà dei media in Italia

CONFERENZA STAMPA | - Roma - 12:00
Media Freedom Rapid Response
Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "La conclusione della missione della delegazione europea Media Freedom Rapid Response (MFRR) dedicata alla libertà dei media in Italia" che si è tenuta a Roma martedì 10 marzo 2026 alle 12:00.

Con Paola Spadari (segretaria del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti), Elena Rodina (rappresentante European Centre for Press and Media Freedom), Sielke Kelner (rappresentante Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa), Renate Schroeder (direttrice European Federation of Journalists), Marco Meo (avvocato, rappresentante Free Press Unlimited), Jamie Wiseman (rappresentante International Press Institute), Dimitri Bettoni (ricercatore sulle dinamiche di sicurezza del giornalismo Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa), Maria Gabriella Capparelli (vicesegretaria USIGRai), Martina Castigliani (giornalista de ilfattoquotidiano.it).

La conferenza stampa è stata organizzata da Media Freedom Rapid Response.

Tra gli argomenti discussi: Comunicazione, Giornali, Giornalismo, Giornalisti, Giustizia, Informazione, Italia, Mass Media, Parlamento, Politica, Radio, Rai, Stampa, Televisione, Vigilanza.

La registrazione video della conferenza stampa dura 58 minuti.

Oltre al formato video è disponibile anche la versione nel solo formato audio.

Allora tutti e due tutti e due microfoni va bene così
Bene Benvenuti
Questa è la sala che riunisce solitamente nella riunione del consiglio nazionale dei giornalisti dove siedono tutte le Regioni rappresentanti di tutte le regioni italiane
Io sono Paola Spadari sono la segretaria dell'ordine nazionale vi do il benvenuto per questa conferenza stampa
La ci vediamo ogni due anni intanto vi ringrazio per il vostro lavoro a sostegno di quello a cui noi tutti teniamo per la libertà dell'informazione la tutela dei giornalisti se volete
Mi Rep propongo di intervenire successivamente per darvi un quadro italiano grazie
Presentate via in mano a mano che intervenisse
E quindi anche
Innanzitutto grazie a tutti quelli che che che sono qui presenti grazie netta
I ringraziamenti sono doverosi innanzitutto o all'ordine nazionale ferito analisti alla segretaria generale Paola statali ma anche al presidente Paola imbarcarlo Bartoli scusate
è è è molto importante anche dal punto di vista simbolico poterci riunire qui ritrovarci qui lo ha ricordato la segretaria a dopo due anni dalla precedente missione in Italia in realtà questa è la terza volta che ci vede tornare in Italia una prima volta siamo venuti nell'aprile del due mila ventidue
Una seconda nella maggio del ventiquattro e poi appunto in questa due giorni in cui in realtà i temi che abbiamo affrontato si pongono in continuità con la missione precedente per una certa parte quindi sono all'indipendenza del servizio
Radio televisivo e la compatibilità con l'articolo cinque della fa le molestie legali quindi le cosiddette querele bavaglio e lattica recepimento della direttiva anti Islam però
I problemi di concentrazione ville del mercato dell'ecosistema mediatico e anche qui in in compatibilità o incompatibilità con con il fa infine il tema che veramente nuovo rispetto all'agli anni precedenti a quello della della sorveglianza dei giornalisti
Questa missione è stata possibile anche grazie a all'aiuto e l'assistenza dei partner locali quindici terrà i a a a ringraziarli perché come sempre queste queste queste missioni non sarebbero possibili senza senza un confronto con loro essenza
Senza la loro la loro assistenza vedo davanti a me non l'ha riconosciuta prima passando però si terrà ringraziare Maria Gabriella Capparelli nel perché fa parte del direttivo Usigrai quindi una di passer locali di questa di questa missione quindi ringrazio lei come come il Presidente Daniele mancata
Sono stati parte locali anche la Federazione nazionale italiana stampati quindi la segretaria Alessandra Costante il presidente Vittorio di Trapani
E c'hanno affiancato nel lavoro anche le colleghe di Amnesty International Italia con le quali lavoriamo su una serie di tematiche che sono rilevanti per per le riunioni che abbiamo che abbiamo portato avanti questi giorni è una missione
Di follow up quindi dà seguito la missione precedente e
è stata un po'complessa quindi non avevamo tutto il tempo a disposizione che abbiamo avuto la precedente
La precedente edizione come nella come nel ventiquattro abbiamo chiaramente cercato un confronto con gli attori istituzionali
E su che sono rilevanti per per queste per queste tematiche e siamo riusciti a non avere degli incontri che sono stati proficui sicuramente per quel che riguarda il servizio radiotelevisivo con la presidente della commissione vigilanza e quindi con quel l'onorevole Barbara Floridia
E avremmo avuto ma avremmo voluto incontrare anche le due vicepresidenti la commissione per avere un confronto più ampio quindi sia l'onorevole monta rulli che l'onorevole baschi purtroppo questo non non non è stato possibile rispetto a questo capitolo RAI
Avremmo voluto anche incontrare l'amministratore delegato e e l'intero CDA RAI anche questo purtroppo non non è stato possibile abbiamo avuto un incontro con uno dei consiglieri dell'opposizione di opposizione è andata un po'meglio invece per quel che riguarda il il pacchetto anti Islam perché siamo riusciti a fare un incontro appunto con la segreteria tecnica del ministero della Giustizia alla segreteria tecnica del sottosegretario Sisto
E quindi ad affrontare questo questo argomento di cui Pai mi parlerà al mio collega
E e purtroppo noi invece non siamo riusciti a incontrare con il sottosegretario all'editoria nel sottosegretario Mantovano con il quale avremmo ospitato un confronto sui temi esatto che che chiaramente sono sono rilevanti
Sono rilevanti per loro abbiamo però incontrato le le opposizioni per cercare un confronto anche con loro proprio perché a ridosso di questo inverno
Sono state presentate un certo numero di mozioni parlamentari atta ma libertà di stampa e quindi vogliamo sentire anche da loro
Quale fosse la loro posizione su sulle criticità che che abbiamo
Riscontrato e ve ne parlerà più nel dettaglio e non quella che chiaramente il confronto rispetto alla tematica sorveglianza stata cercato anche con con il Copasir anche lì purtroppo non non ci siamo riusciti ad avere
A fissare questo questo questo incontro
Io chiuderei qui perché vorrei lasciare ai colleghi raccontarvi un po'come sono andati questi incontri poi di passare la parola alla segretaria e infine aspettare Lele Maffi domande
Craxi è sì Grazia ordinata adesso Ecofin
Spero non li dobbiamo quindi io ero tra due anni
Io sono Renato Ascoli tassa nella direttrice della Federazione europea dei giornalisti abbiamo settantacinque qui sindacati associazioni quaranta cinque Parisi di ruota
E fa luogo in Italia la Federazione nazionale della stampa
Io devo partire da un po'prima a me dispiace perché abbiamo un festival con altri partner su due media fluide sul giornalismo indipendente anche sulla situazione in Italia
Chi comincia questo pomeriggio è stata tre giovani e e penso anche
Via molto importante
Io faccio qualche contusione sulla situazione della RAI due anni fa parte della nostra Recco ma nazioni e abbiamo solamente uno rapporto mai tutto anche on line
Sulla gamba Nancy Brilli finanze della RAI soprattutto in relazione con il yuppie in miti affluite ex noi diciamo fa era di chiedere il governo di stabilire con il fatto che ne garantisca lieve pendenza editoriale i funzionale ma non ci siamo ancora
Per impedire la politicizzazione delle strutture di gestione del servizio pubblico el fa e ludico per loro chi non conoscono questo fa Musati colon cinquanta richiede agli stati membri di di garantire che le procedura per la nomina e la revoca del capo delle direzione o dei membri del consiglio di amministrazione
Mirino a garantirle l'indipendenza sia temi dia servizio pubblico e sì non ci siamo come tante di voi sapete c'è un blocco politico da parte del governo di maggioranza quando si tratta del elezione del presidente del consiglio di amministrazione da un anno
La bozza di raccomanda il governo no non sta andando da nessuna parte
Uno dei problemi principali del i la che sezione della maggioranza semplice Quito foca i leggii arredi dicitore quando non c'è un da comodo e normalmente ci vuole una maggioranza
Qualificata sia e questo in quasi tutti i Paesi i una garanzia che noi il governo chi decide con una maggioranza semplice sappiamo che il sempre il Governo chi
Ma ultima Pakula
Barbara Floridia che abbiamo visto ieri pomeriggio e penso e avevamo una discussione molto ampia e molto seria e e positiva
Lei la presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale i la vicini Lanza disservizio patito irrisione sì il titolo mostra la importanza siamo piena ma mi sembra in questo momento nove
Il fatto che questa Commissione non riesce Titta Sawyer il proprio lavoro nonostante tutti gli sforzi compiuti che lei lo hanno fatto
In mostra che arriva una mancanza di rispetto istituzioni importante come cresta
La Commissione dovrà
Però ho parare nell'interesse pubblico a favore di un servizio mediatico pubblico sempre più importante in ogni è poca caratterizzata dalla disinformazione sui social media
I cani notizie rossicce che quanti quanti siamo sempre di più
Un altro grave problema è rappresentato dai tentativi di tagliare i finanziamenti
In tempo di inflazione la necessità di combattere una disinformazione sempre più sofisticata come tetto
Abbiamo bisogno un minimo un più soliti e molto si stoffe triste fatti e anche di utilizzare intelligenza artificiale di un maniera
Complessiva chioma nera conservativa ci volle rissosi e siamo d'accordi con Usigrai chi sono molto preoccupato per il nuovo Statuto ti in sicurezza e precarietà e nome in questo momento
La credibilità della RAI ripasso una tele mi Luni come tanti dicono non aiuta di ridare questa credibilità tocca a noi non aiuta al pluralismo il giornalismo indipendente che abbiamo tanto bisogno oggi questo continuiamo il dibattito e speriamo che anche il pubblico in Italia la sosta civile
Sì seria o non se gli ammassi era stenda solleva che grazie
Grazie mille grazie a tutti voi per esser presenti io sono l'avvocato Marco Meo era presente l'ho visto organizzazioni free press Limited
Basate nei Paesi Bassi organizzazione che fa parte chiaramente del Consorzio amica Freedom rapide sponsor che si occupa di libertà di stampa e protezione dei giornalisti
La tematica principale che frutta e quella delle slava
Che chiaramente matematica
Molto importante nel contesto italiano l'Italia purtroppo vanta un triste primato in Europa per il numero di Isla
La mia collega prima a ha citato quattrocentottantotto violazioni alla libertà di stampa negli ultimi circa cinque anni e di queste oltre un quinto sono o minacce legali
E abbiamo rilevato che circa la metà di queste minacce legali ahimè derivano da membri del governo o d'autorità pubblica
Questo chiaramente molto preoccupante come contesto abbiamo per questo provato incontrare membri del Governo incluso il ministero di grazia e giustizia stamane abbiamo avuto un incontro purtroppo solo con la segreteria tecnica e non con con un viceministro con un sottosegretario
In questo momento o nella giornata di oggi la legge delega per la trasposizione anche della direttiva dovrebbe essere approvata dal Senato e quindi era arriverà poi sulla sulla scrivania del governo la legge delega purtroppo è ancora molto molto vaga nel senso che si limita a dare mandato al Governo di trasferire nella nostra legislazione nostro Dino amento la la direttiva i a chiarire il significato di transfrontaliero
Quindi limitando l'applicazione del della direttiva sole alle cause transfrontaliera
Gran parte delle l'atto ahimè sono domestiche non sono transfrontaliera e quindi dal nostro punto di vista fare un permettetemi un copia incolla della direttiva nel nostro di amento sarebbe sicuramente un'occasione persa abbiamo per questo dato massima disponibilità alle autorità per per un confronto però anche supportare la fase di redazione
Per la verità la segreteria tecnica del ministero ci ha garantito di aprire un canale di comunicazione nei prossimi mesi con il consorzio per avere un confronto anche per chiarire quali saranno le loro posizioni perché non è stato ben chiaro le necessità che noi rileviamo che auspichiamo possano essere inserite nella nell'ordinamento legislativo italiano suo innanzitutto definito innanzitutto che la direttiva sia applicabile come ho già detto alle cause domestiche
Che ci siano definizioni chiare e procedure chiare per la che archiviazioni immediata dei processi perché chiaramente sappiamo bene che al di là delle se la il contesto legislativi sia l'italiano
Ha un problema gigantesco che è quello della lunghezza dei processi è chiaro che questo non è su un problema strutturale quando si tratta delle lap ma va a rafforzare la posizione il querelante chiaramente e ed è un problema è un problema grave
Chiediamo inoltre chiaramente che si si possa prevedere un indennizzo serio per le vittime di Isla perché vada al di là del semplice rimborso delle spese legali in quanto le strappa come ahimè come giornalisti sapete bene sono uno dei criteri su cui sono basate è la sproporzione di potere fra il querelante e la vittima il potere può essere anche economico è chiaro che nel momento in cui il massimo rischio
Sia semplicemente il rimborsare le spese legali questo non scoraggia e quindi non farà diminuire il numero di Isla
Abbiamo chiesto infine chiesi seguano anche quando si segua quanto previsto dalla raccomandazione il Consiglio d'Europa approvata nello stesso mese aprile due mila ventiquattro in cui sia approvata la direttiva attese l'app
E chi chiaramente prevede ora agitazione molto molto più ampie molto molto più efficace
Quindi ci auguriamo che questo canale di comunicazione che ci è stato promesso venga tenuto aperte nei prossimi si è che l'Italia possa dotarsi di una legislazione anti Islam perché sia comprensiva e veramente efficace
Grazie mille passo la parola ai miei colleghi
Infatti Malerba debba assumere sente certo certo
Posso dire qualcosa
Allora la collega dell'Usigrai potrà intervenire quando lo ritiene opportuno
Il quadro di cui vi siete mi pare già conoscenza un quadro negativo insomma devo dire i numeri a mia disposizione sono anche più gravi di quelli che ha espresso la collega poc'anzi
Tutto questa situazione che ha portato ad un clima generale di delegittimazione di questa professione che ci preoccupa moltissimo
Ciò ha indotto noi dell'ordine nazionale a chiedere degli incontri con lei massime istituzioni italiane abbiamo incontrato il presidente della Camera Presidente del Senato e il Presidente della Repubblica Mattarella
A cui abbiamo fatto presente tutte le criticità io posso dire quello che abbiamo detto nuovi altrui
Ma c'ho ascoltato con molto interesse posso dirvi questo
E gli abbiamo fatto presente tutte queste criticità e quanto questo ci preoccupa
Non per noi personalmente o delle cariche che ricopriamo ma perché ma leggiamo qualcosa che nell'interesse comune l'informazione non è un bene nostro è un bene della collettività
E noi abbiamo lavorato in questi anni per far crescere nei cittadini questa consapevolezza
Abbiamo parlato anche delle del provvedimento Atlantis Lattanzi musica per le mie orecchie
Anche noi sosteniamo che debba essere allargato anzi prenderemo dei contatti perché questa visione molto interessante nel tunnel diciamo tecnicamente parlando quindi cerchiamo di fare delle cose utili
Quindi che dire però ci sono i numeri per me per nove sono più gravi però al di là di questo quello che appunto ci preoccupa questo clima di delegittimazione del Paese
Lo riverifichiamo non riguarda solo i giornalisti riguarda anche medici altre professioni però Noches occupiamo di quello che siamo chiamati a tutelare posso dire
Che tuttavia il centro di coordinamento che Opera al ministero dell'Interno o lavora efficacemente non veniamo ascoltati periodicamente insieme agli altri soggetti istituzionali alla Federazione agli altri
Loro intervengono sulle nostre segnalazione in casi specifici però questo avviene quando le minacce o le aggressioni si sono già compiute
Cioè qualche elemento positivo che in questo anno che questi due anni si è prodotto
Che ha visto insomma la nostra soddisfazione
Nel recente decreto sicurezza del governo sono state introdotte delle aggravanti per chi minaccia e giornalisti questa è una cosa positiva che noi non possiamo non sottolineare ma non solo è scoppiata una guerra noi c'eravamo già battuti per il problema dei freelance in in zone di guerra e devo dire che c'è stato un sostegno economico alle aziende editoriale proprio su questo settore dell'assicurazione per i freelance
Qualche risultato cioè devo dire che per questo naturalmente non ci fa che presuppone lo seguirei quello che ci sta a cuore e che quindi è la tutela non solo della sicurezza dei giornalisti
Ma della libertà dell'informazione la tutela della informazione indipendente del ricordo soltanto che appunta Gaza ancora
La i colleghi indipendenti non possono entrare che voi sapete questo è un fatto che ci preoccupa che continua ai stelle grave per noi perché non ho bisogno di dire a questo tavolo cosa ciò comporti non avere degli occhi indipendenti vedono quello che sta capitando comunque grazie di essere venuti di Asterix qui
La nostra collaborazione sale che lo sa è totale
Quindi gli spunti che raccoglierà un questa mattinata ci saranno sicuramente utili grazie
Per ottenere Noel ossa speaking esce My name esogeni vuoi mandavo fuori nasce oppressi in Sicilia mancese coi gomiti Affry vogherese cinque
Testi emiliana ammodernando Cortemilia firma responso rossonera è caduta franchiste ulteriore lanciano la SFOR Forrest in ospedale
A ospite qui si è vola hanno chi dieci voci esclamò appena allora volte Ska Shoes nell'hospice Antena of Coges sei lorda media Aol dei miti assai Zoff Boschetti
La stampo costume l'Italian Bahia Antella Repubblica seduti anziane culto Queequeg Milia campanile parecchia cofano lì Anpac paga saudita va be'che intasca Infante
Sotto ha sempre finte Sesa del signor Terenzio gestirlo e civili a Mary Jo a chef sentita l'entropia Cino anziché ai annuo lingue cespi nuoce avrà un giro
Presente in jersey senza quinti usciere Kensal non sta tanto in un paese Montepulciano INPS poco di infatti la gestione on Piovesan
On the job security anzi lui antistante ne accorgete Manzon staff Fuccaro Inches vero risponde Aventis Rocco di Checchini Guercino Carracci voi offrite mi sa atti ispirata annuncia l'ingresso in Pauline Green fu lui quel con fuochi Transparency informo uno Milia o le aziende offende Dio a forse no foggiano essa no circa chi mine che ebbe pranzo aforismi simile all'ex ante andarsene
A frodi te sei da Espenhahn rese non portanza affinché Pai di entrare più diventano Union Offlaga pubblica a e stabile ci son fumo Foundation attiviste
Se credesse a prescindere quindi ha detto voglio anzi Technogym del sisma nel tempo
Per salutare i come molto ottobre non somiglia all'Assemblea vedi San cui sfumatura un giorno fondi cash flow fronzoli Giannoni Amm Aguit imprese stando invece vittime siede David lo si e mi chiese sulla Repubblica
A anch'Dell'Osso indigesto poche sono in stanza voi temibili Now il Force European miti affluite Max
Nella stessa effettuò dei jeans ha paura nei Geova Milia managers socialiste scuole
Quando occupanti più of fa a però dinastiche SCCI a Brusco ci all'Out for mi dia più vogliosa incastro e suspense Ortis cangianti URSS andate subentrato al miglior proprio sul anzi Earth Wind & Friends su cui Pellizza da sei l'ordine di vuoti con la fine può destare professa smontati perché la Roma
A a deliberare il comma Shaggy scrisse Millan favolose spesse regia occulta quantici
Cioè quali sfondo Emilio POR ucciso in via stabile scelta European podi Megaforce nasce umilia perché letters tentare un'équipe quasi all'assessment o festivo
Andate sul miglio più voglio sul cast colpi all'advisory alchimie lì ex no Painting preclude anzi a Qingdao impone lei è odio pieno iscritti vittime gestione anzi e credo infinite
Litri pro proprio sul forse Chong che Aventis Comercio indennizzo anni pregevoli esemplari mio bordi
Eccetera il mio instruments vale finché in descrisse difende seguito canzone vestivo fuori Italia mille moquette accontentava stato responsabile reti cioè quasi a allora sente sempre coesa e finché accondiscende atti sino proprio da Lezza
Nuove sorgenti resterà saggezza anti Terciuc come Sitchin scritti nei anche cenno noi sentirlo osta da Dio al giovedì ventitré
Avanti requisì ma rating Intini voi cenno elettori l'indipendenza di simili all'accesso sconosciuti forfora miti e più le semine felini
A e certe che essi fumi di apriorismo via hanno Ruanda definisce Beaton quinta fa esposta Bu se scalzo formiche Freedom
E chi
Debbo dire che la situato proprio sulla situazione in divenire non ancora abbiamo chiesto chiarimenti anche noi anche il Governo chiasso gli elementi su quest'operazione ci preoccupa naturalmente e vero
Bisognerebbe intervenire prima che si concluda lo faremo sicuramente ma ci preoccupa l'abbiamo detto anche al presidente della Repubblica queste due operazioni insomma no preoccupante
E fanno parte del quadro ovviamente
Sono testate storiche per la vita democratica del Paese ci teniamo moltissimo alla bisogna dire be grazie
Un giorno a tutti io sono Dimitri vettori lavoro per l'Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa organizzazione partner del Consorzio Mel Ferrer
Lavoro soprattutto in qualità di ricercatore su le dinamiche di sicurezza legate al lavoro giornalistico
E quindi nel corso di questa missione ho dedicato insieme ai colleghi
La maggior parte degli sforzi
In direzione della questione citata già dalla collega Zil che ovvero la questione legata alla sorveglianza indebita
E a casi di sorveglianza indebita a danno di colleghi in Italia in particolare ovviamente riferimento fa ai giornalisti Francesco cancellato e Ciro Pellegrino della testata fan page
E Roberto D'Agostino della testata Dagospia
In questo senso abbiamo strutturato il lavoro nel corso della missione
Su due elementi il primo il focus sui casi specifici il secondo quello della trasposizione in particolare dell'articolo quattro del regolamento europeo libertà dei media o fan
Perché crediamo che in qualche modo questi due percorsi vadano portati avanti in parallelo come diceva sempre la collega gli incontri in particolare su questo argomento
Che abbiamo richiesto sono stati indirizzati al al Copasir quindi al comitato parlamentare che
Si occupa di monitorare il lavoro dei servizi segreti
E al ministero della della giustizia
Ora ci sta lo sapete probabilmente tanto quanto noi ci sono stati i recenti sviluppi in particolare per quanto riguarda il caso fan page con le procure che stanno portando avanti l'inchiesta
Che mira a far luce sulle responsabilità
Del
Delle invasioni rispetto alla protezione della privacy delle fonti e delle comunicazioni che sono oggetto sacro del lavoro giornalistico
Ora abbiamo diciamo così conclamati dei sospetti che erano già presenti fin dall'alba diciamo delle prime notizie emerse ovvero che effettivamente c'è stata un'infezione ai danni di cancellato con uno strumento tecnologico che di fatto esclusivamente in mano ad autorità pubbliche le procure non hanno ancora potuto nel corso del loro lavoro individuare le responsabilità
Ma in questo senso la missione si è occupata di raccogliere diciamo così la posizione da punto di vista più istituzionale anche perché se noi andiamo a guardare appunto l'articolo quattro del dell'impasse che citavo
Ci sono dei passaggi che forse ci sono sembrati un po'sottostimati l'articolo quattro prevede da un lato delle tutele di protezione ovvero quelle tutele che dicono che gli Stati membri si impegna no a non violare il segreto professionale dei giornalisti e le loro le loro fonti
Ma ci sono altre misure all'interno dell'articolo quattro che sono ugualmente importanti e ne cito due la prima che è quella contenuto al punto sette
è un criterio di trasparenza che va di pari passo con il criterio di proibizione
E questo criterio di trasparenza prevede che i giornalisti abbiano il diritto di accesso ai loro dati personali trattati nel corso di operazioni di sorveglianza incluse quelle condotte attraverso spy guarda come quello graffite utilizzato in ai danni di di Francesco cancellato ad esempio ovviamente è un Regolamento europeo che attende ancora di essere trasposto nelle legislazioni nazionali
La nostra attenzione
Si concentra proprio sulla possibilità che all'interno delle citazioni nazionali inclusa quella italiana si garantisca questo principio di trasparenza che ci pare importante tanto quanto quello di proibizione quindi di protezione
Dopodiché al punto otto dello stesso articolo c'è anche un impegno vincolante per gli Stati membri
Che riguarda non soltanto quello di garantire un efficace un effettivo procedimento giudiziario che permetta di far luce ed è quanto vediamo anche sul caso specifico Paragon in applicazione ovvero il lavoro delle due Procure quello di Roma di Napoli ma anche un impegno degli Stati membri
Ha da garantire un impegno proattivo di tutela di quei giornalisti che si ritrovano vittime di di operazioni di di spionaggio ai loro ai loro danni in questo senso all'interno di una cornice ancora piuttosto confusa come quella del del caso fan page diciamo
Ecco abbiamo cercato di aprire un canale positivo con in particolare con il ministero della giustizia purtroppo il corpo se non ha potuto riceverci in questi giorni ma abbiamo approfittato dell'incontro al ministero della giustizia
Per aprire un canale di collaborazione sull'implementazione dell'articolo quattro all'interno della normativa italiana
Che Possa in parallelo aiutare a fare chiarezza sul caso sul caso fante il jet quindi ci aspettiamo che l'insomma il ministero come ci ha promesso anche nel caso della trasposizione della direttiva anti Islam per mantenga questa proposta che abbiamo ricevuto positivamente di apertura di collaborazione
E siamo siamo ecco pronti a fornire il nostro contributo per una trasposizione del regolamento dell'ente fa che sia il più possibile vicino a quelli che sono gli alti valori che dovrebbero sottostare
Quel testo legislativo
In chiusura
Esulando un pochino dal tema della sorveglianza ma dal momento che tocca invece quello della sicurezza
Non posso che affiancarmi a quanto già espresso in termini di soddisfazione
Per quanto riguarda i contenuti dei decreti sicurezza ovvero le pene maggiorate
Per coloro che si macchiano di attacchi ai ai giornalisti è un'esigenza una necessità che abbiamo a lungo espresse che finalmente trova una prima realizzazione pratica come diciamo consorzio di organizzazioni vorremmo cerca di essere anche più ambiziosi perché comunque questa forma tutt'ma aggiuntiva di tutela riguarda solamente gli i giornalisti che in Italia risultano nominalmente formalmente iscritti all'ordine in un contesto come quello attuale
C'è un rischio diciamo che questa normativa che continuiamo a ritenere positiva rappresenti anche un momento momento discriminatorio per coloro che per tante ragioni comprese le difficoltà di soste milita economica del sistema non riescono ad accedere all'iscrizione all'ordine e che quindi si trovano diciamo così privati di una protezione che noi vediamo doverosa
Nei confronti di tutti gli operatori dei media anche quelli che ancora purtroppo non hanno avuto modo di iscriversi
E che in realtà è conforme a quello che è lo spirito dei regolamenti europei prodotti negli ultimi anni e che cercano di tutelare tutta la Rete che ruota attorno al lavoro giornalistico quindi anche il cameraman Fixer addirittura persone non necessariamente coinvolte direttamente nel lavoro giornalistico ma che comunque fanno parte di quella rete che mantiene il l'esercizio virtuoso del lavoro giornalistico
Penso a nome di di tutti siamo ovviamente a disposizione per
Altre domande da parte posta grazie
Non so ecco la collega dell'Usigrai
Prego gli anni quindi spetta
Di cui parla neanche il film
Buon giorno e grazie a tutti a tutti per essere venuti
Noi ci siamo incontrati nei giorni scorsi per fare il punto sulla Rai io tornerei all'articolo cinque del fa Usigrai io parlo sia come vice segretaria di siglare ma anche come membro nel Beretti della Federazione nazionale della stampa
Di dubbi che noi abbiamo sull'attuale riforma
Chi viene proposta dalla maggioranza riguardano sicuramente l'elezione la nomina del consiglio d'amministrazione che attualmente come sapete è formata da sette membri due di nomina governativa due dal Senato due dalla Camera uno dai viene eletto dai dipendenti con questa riforma ci sarebbero due primis tetto che prevedono le lezioni di tre membri del Senato i tre Mehmet timbri della Camera quindi spariscono quelli di nomina un'attiva attraverso una maggioranza qualificata quindi dei due terzi il problema è che dal terzo voto questi passarla
Maggioranza assoluta quindi a noi appare un po'un un ripiombare la situazione attuale
L'altro problema riguarda la riguarda
Il finanziamento che per articolo cinque come sapete deve essere c'erto e soprattutto in relazione alle effettive necessità
Del servizio pubblico mentre come sappiamo dopo la riforma Renzi del due mila quindici
Il bilancio il il finanziamento alla RAI viene stabilito nella legge di bilancio per esempio l'ultima legge di bilancio sono stati tagliati dieci milioni quindici è questo
Secondo punto l'altro dubbio riguarda la trasparenza
Della nomina dei consiglieri cioè lei infatti richiede che ci siano dei criteri chiari sia per la nomina che per la revoca quindi noi stiamo monitorando tutto perché ovviamente ne va della nostra vita e ne va della vita democratica
Del Paese ci siamo incontrati più volte a sia Bruxelles ad ho fatto diversi incontri che a Ginevra correlate
Con gli altri membri del belga
La situazione riguarda tutta Europa perché praticamente tutti i Paesi europei sostanzialmente hanno ricevuto una lettera di richiamo dalla Commissione per la mancata attuazione dell'Emporio come sappiamo entrati in vigore l'otto agosto dello scorso anno
è il tema centrale secondo noi rimane quello della mancanza di consapevolezza da parte del pubblico cioè non se ne parla abbastanza
Dylan fa ne parliamo sempre tra di voi quindi come è successo per esempio con la Palestina che diventato giustamente un tema nazionale perché ci sono state le manifestazioni
Per strada
Se non riusciamo noi noi a far capire
Al Paese che Adele è un servizio pubblico libero dai condizionamenti politici è una pietra miliare fondamentale per la tenuta democratica del Paese
Questo è un problema che riguarda l'Italia da tempo cioè col due mila quindici e la riforma Renzi
La RAI in qualche modo è stata molto più semplice da conquistare da parte della maggioranza e del governo e quindi è un problema che ci riguarda da molti anni
Adesso l'Europa ci chiede
Un'inversione di rotta quindi secondo me questo è il momento in cui voi la lotta la possiamo fare per avere un servizio pubblico a secondo me largo fare tutti insieme
E laddove fare con tutti i partiti infatti sia come F nessi che come si Garay abbiamo intenzione di portare avanti una serie di interlocuzioni
Con i partiti politici perché se noi ci arrocchiamo
E rimaniamo stato sulle posizioni di categoria senza confrontarci con chi poi realmente legiferare perché il punto è questo la legge non la facciamo noi la fanno loro
Quindi se non c'ero chiamo sulle nostre posizioni senza confrontarci con dei partiti che potranno ascoltarci come non ascoltarci ma diciamo benissimo sappiamo benissimo che magari non arriveremo da nessuna parte però
Crediamo sia opportuno
Intraprendere queste interlocuzioni chi vorrà ovviamente supportarci tenendo presente che la RAI di tutti e non è soltanto di giornalisti dei lavoratori e delle lavoratrici
Che in questo momento sono dipendenti dell'azienda grazie
Grazie al tempo
Ecco se se qualche domanda dal pubblico dai colleghi
I colleghi sono qui a disposizione prego però deve metterti microfono se no non sentano nella registrazione ma anche il
Ecco la questi grazie buongiorno ronzino ma giornalista prepolitico
ATP Oxa
Due anni fa quando voice tradotti in Italia c'ero nominanti abbastanza o il verso istituzioni
Quelli il monitoraggio dei scritta sui decreti alle come trovate l'astrazione oggi
è cambiato e migliorate
Beh
Diciamo che l'indicatore principale è stato il fatto di non riuscire a per un confronto con nessun esponente della coalizione di Governo nel due mila e ventiquattro
In parte è stato replicato quindici rimani chiamo amore sinceramente di non aver potuto incontra una serie di di attori istituzionali i sottosegretari perché sul sottosegretario all'editoria il sottosegretario al Consiglio dei ministri mantovano così come la vicepreside le vicepresidente insomma della commissione vigilanza perché rappresentano lo spettro Vernet attivo all'onorevole Montagnoli però diciamo che possiamo ma abbiamo un'indicazione che un passo in avanti è stato fatto attraverso l'incontro con il ministero della giustizia ci auspicheremmo
Un confronto di di più ampio spettro chiaramente perché anche laddove possiamo essere in disaccordo con gli attori istituzionali il confronto è necessario perché proprio è la linfa vitale del dell'assetto democratico quindi riuscirà a sedersi intorno al tavolo e discutere il testo esprimere le proprie opinioni
Qualcun altro prego venire per quel che non
Non traducono necessità
Sale a tutti i presenti finanche Stigliani il fatto Quotidiano punto it
Io credo un po'algido qualche domanda sui vostri punti il primo volevo sapere
Quando dite che non è stato possibile incontra gli incontri significa e organizzati incontri vuol dire cosa vi hanno risposto non siamo disponibili non vi hanno risposto c'è stata una chiusura volevo sapere meglio questo
Per quanto riguarda la Rai avrei una domanda
è stata mandata la lettera come ricordava la collega dell'Usigrai perché quanto avete notizie sui tempi per la procedura eventuale procedura d'infrazione nei sono molto lunghi sono immediati che quale altra
Quale altro passaggio ci si può aspettare se come temiamo non ci sarà ci sarà una fase di stallo e di blocco politico
Per quanto riguarda le slide volevo chiedere visto che la presenta il Consiglio la conferenza stampa indietro inizio hanno detto che in Italia si sono sono già coperte non ci sarebbe neanche bisogno di intervenire
E che cosa di aspettate che possano fare di più in questa situazione di stallo
E e so che altri Paesi hanno interpretato in chiave più ampia la direttiva come si potesse avete o come esempio se ci potete dare qualche dettaglio in più su questo e so che è molto presto però voglio sapere anche dall'ordine perché è stato sollevato dal mio giornale il fatto quotidiano il fatto che lo scudo penale inserito dentro il decreto sicurezza
Potrebbe essere utilizzato per l'esatta e però volevo sapere anche proprio dall'ordine si intendete utilizzare parlarne e così se lo ritenete una via percorribile ultimissima cosa sulla sorveglianza volevo sapere se anche in confronto con gli altri Paesi europei se avete notato uno scarso la scarsa sensibilità da parte sia politica dell'opinione pubblica nel fare emergere la gravità e l'ampiezza del problema grazie scusate la
Allora che
Le stime
Sì dico grazie alla fine comincio dalla prima domanda caro quella degli incontri tutti quelli citati ci hanno risposto dicendo che non erano disponibili l'unica io persona insomma dalla quale non abbiamo avuto risposta nonostante il follow up è stata e non l'ha citata prima
La la presidente della Commissione giustizia del Senato che avevamo contattato per discutere della riforma della diffamazione sappiamo bene insomma fermata da un paio d'anni mai in Commissione gli altri sono tutti fatto sapere Cacco non erano disponibili
Passo per l'estratto
Collega
Dunque per nessuno se ho ben capito quando era cosa aspettarsi visto che la presenza del consiglio ha dichiarato che sono già coperte diciamo la nostra ricerca attuale
E esempi di altri paesi per quanto riguarda la prima domanda cosa aspettarsi
Dire che il report di M. farà sul numero Islam in Italia parla chiaro e
Il primato è un brutto primato se secondo noi in Europa
E penso sia la dimostrazione chiara che purtroppo l'ordinamento al momento non non copre abbastanza e non tutela abbastanza libertà di espressione giornalisti
Di chiunque oserà dire gli attivisti eccetera quindi nei riteniamo continua per tenere che sia fondamentale allargare la portata dell'attuale direttiva e prevedere strumenti molto picchiare molto più efficaci
A tutela dei generici e quindi la libertà di stampa tutela da minacce legali
Per quanto riguarda i saldi positivi chiaramente lo Stato ne abbiamo che
Sono segreto fondo monitoraggio dello stato della trasposizione della direttiva nei vari Paesi al momento l'unico Stato che la trasposto immediatamente e Malta ma che purtroppo sette negativo visto che la trasposta tout-court copia incolla della direttiva quindi senza allargarla
Che il timore
Che
Posso essere un scenario replicabile anche il talent sono così e mentre altri esempi positivi possiamo possiamo citare per esempio l'Islanda dove si sta procedendo verso la legislazione molto ampia compiti l'intervento per arricchire enormemente la legislazione quindi
Le possibilità
Per arricchire la legislativa la legislazione ISVAP sono enormi sono molteplici gli angoli chiaramente perché se l'atto non è una categoria a compartimenti stagni ma che può avere diverse angolazioni quindi siamo sicuri che
Possano intervenire e tutte e anzi con il migliorare anche il funzionamento della giustizia visto che è una tematica molto calda su cosa aspettarsi
Vedremo nei prossimi cento diciamo che io non eserciti purtroppo incontra nessuno quindi questo non è un segnale
Posso per lo sottratti si tutti riferite allo scudo penale no sì
Guarda dunque il cinque marzo noi abbiamo fatto un evento alla Camera dei deputati c'era l'avvocato intervenuta l'avvocato Malavenda che ha parlato proprio di questo si può essere applicabile anche i giornalisti
è una cosa lei lei è convinta noi stiamo lavorando su questo
Probabilmente scriveremo una lettera anche alle procure qualora potesse essere tecnicamente
Possibile però ci sono degli orientamenti positivi sì lo scudo penale può essere applicato anche alla nostra categoria non ho bisogno di dire che sarebbe effettivamente uno strumento utile no
Non dico altro perché è veramente in divenire una cosa molto fresca
Però noi sorridiamo naturalmente come il discorso dell'anti sfratto sono elementi importantissimi che come dire qualche risultato si ottiene come vedete però il contesto generale sono i rapporti anche con il Governo ha con i partiti
Sono come dire non ci devono fare scoraggiare ecco diciamo
Non dico altro bene
Dunque sul diciamo così cioè è una domanda di tenore generico e di e io dico
è una questione di cultura politica cioè di dare riscontro tangibile tra il vedere il giornalismo come un effettivo meccanismo democratico che partecipa alla sicurezza di tutti
E vedere il giornalismo come diciamo così una miniera di informazioni o addirittura un attore antagonista incerti in certi casi perché
La violazione di ciò che è più sacro per la nostra professione implica
Come dire uno sminuire il suo ruolo istituzionale questo non è un diciamo in di lemma unicamente italiano
C'è in tutta in tutta Europa all'atto pratico anche un'implementazione
Diciamo ideale dell'articolo quattro dell'Hampson non significa aver risolto i problemi all'interno del testo stesso di questo articolo quattro
Si aprono tutta una possibilità di cessioni rispetto alla protezione delle fonti e delle comunicazioni
Che ci preoccupano
Ed è a maggior ragione è importante seguire il processo di implementazione nelle legislazioni naturale né nazionali proprio per a cercare di lavorare affinché la l'implementazione risponda il più possibile
A un un'effettiva protezione delle fonti
Personalmente non credo che si arriverà a una garanzia completa per le eccezioni di cui parlavo prima
Però ci sono paesi ad esempio come il Belgio che hanno una legislazione nazionale che possiamo già da ora dire più tutelante rispetto anche agli standard previsti dal regolamento europeo è importante che questi paesi ad esempio mantengano i loro standard nel caso italiano ad esempio questi standard non sono sempre rispettati io aspetto penso ad esempio al principio cioè al meccanismo delle intercettazioni preventive
In particolare quelle autorizzate per i servizi segreti dove il criterio di attivazione soprattutto all'interno della legge del due mila sette che le regola
è legato all'espletamento delle funzioni e dei servizi segreti cioè viene a mancare quello che invece c'è nell'articolo quattro dell'ente fa ovvero individuare dei criteri specifici caso per caso che giustificano l'estrema eccezionalità della violazione delle fonti questo non è completamente presente nella normativa italiana e quindi ci aspettiamo che un'implementazione del dell'articolo quattro eletti gli standard del nostro Paese
In altri contesti invece diciamo i cittadini di quei paesi sono già più fortunati e quindi invece il lavoro sarà quello del mantenimento di fatto l'articolo quattro
Disegna dei livelli minimi
Ma ospita abilmente gli standard devono essere ben più alti di quanti contenuti in quel testo spero di aver risposto torno all'idea che si tratta proprio di spirito politico e di una visione istituzionale che traduca in pratica il ruolo teorico del giornalismo come pilastro la democrazia in una conseguenza concreta il lavoro giornalistico va tutelato nella sua partecipa esecutivo di tutti i giorni
Ci sono
Altre domande
Sarà in assenza di Renata io non sono la più competente su questo ma purtroppo nessuno di noi forte su sul servizio radiotelevisivo pubblico rispondo solo alla domanda delle lettere che sono state inviate dalla Commissione europea sono state inviate venticinque lettera venticinque Paesi membri una sola di infrazione all'Ungheria era anche piuttosto semplice proprio per la situazione politica ma e un'altra un po'più seria qualche alla Croazia le altre sono lettere di abbastanza ordinarie le procedure d'infrazione sono piuttosto lunga e quindi sì Sissi avvierà ma con con i tempi della Commissione europea
Volevano fare
Se fossero
Bene
Allora Greco possiamo concludere qui ringraziando gli attori di questa conferenza stampa della vostra disponibilità
Rimaniamo sempre il contatto i temi sono importantissimi certi al momento non è come dire la congiuntura non è favorevolissima ci sono dei temi grossissimi in ballo mia l'aereo l'Europa come dire
In in guerra ne anticamera della guerra quindi insomma però proprio per questo anche tutelare i colleghi che andranno in queste zone per non saranno veramente è un un impegno grazie grazie veramente grazie a voi

