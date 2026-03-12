Organizzato dai gruppi parlamentari di Fratelli d'Italia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica a sostegno della campagna per il "Sì" al referendum sulla giustizia.



Convegno "Sì. Una riforma che fa giustizia - Alta Corte disciplinare: chi sbaglia, paga", registrato a Milano giovedì 12 marzo 2026 alle 15:00.



Sono intervenuti: Carlo Fidanza (capodelegazione di Fratelli d'Italia al parlamento europeo), Guido Camera (Avvocato, portavoce nazionale comitato cittadini per il si), Giovanni Guzzetta (docente di Diritto costituzionale presso l'Università di Roma Tor Vergata), Hoara …

Borselli (conduttrice televisiva), Francesco Greco (presidente del Consiglio Nazionale Forense), Gino Zavalani (direttore editoriale di Experia), Paolo Del Debbio (giornalista), Antonino Monteleone (giornalista de Le Iene), Italo Bocchino (direttore editoriale del Secolo d'Italia), Claudio Velardi (giornalista, saggista e blogger), Stefano Esposito (già senatore del PD), Marco Bravaccini (magistrato), Maurizio Belpietro (direttore de La Verità e direttore di Panorama), Alberto Balboni (presidente della 1ª Commissione Affari Costituzionali del Senato), Chiara Colosimo (presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie), Andrea Delmastro (sottosegretario alla Giustizia).



Tra gli argomenti discussi: Giustizia, Referendum.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 36 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

