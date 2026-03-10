10 MAR 2026
dibattiti

Presentazione del libro di Luca Gatti "Una donna nella lotta antifascista. Giaele Angeloni dall'esilio in Francia alla Guerra di Spagna" (Arcadia edizioni)

DIBATTITO | - Roma - 17:34 Durata: 1 ora 43 min
A cura di Pantheon e Valentina Pietrosanti
Player
L'iniziativa è promossa dalla Fondazione Modigliani - Matteotti, dalla Fondazione Giuseppe Emanuele e Vera Modigliani, da AICVAS, Arcadia Edizioni e dalla rivista Spagna contemporanea.

Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro di Luca Gatti "Una donna nella lotta antifascista. Giaele Angeloni dall'esilio in Francia alla Guerra di Spagna" (Arcadia edizioni)", registrato a Roma martedì 10 marzo 2026 alle ore 17:34.

Sono intervenuti: Alberto Aghemo (presidente della Fondazione Giacomo Matteotti), Italo Poma (saggista e storico), Antonio Tedesco (direttore scientifico della Fondazione Pietro Nenni), Enrico Acciai (professore associato di Storia contemporanea all'Università degli Studi di Roma Tor Vergata), Marta Ajò (scrittrice, giornalista), Alfonso Botti (storico dell'età contemporanea, ispanista), Luca Gatti (autore del libro).

Tra gli argomenti discussi: Angeloni, Antifascismo, Cultura, Democrazia, Donna, Fascismo, Libro, Politica, Resistenza, Spagna, Storia.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 43 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
Visualizza la trascrizione automatica Nascondi la trascrizione automatica

Orlando
Invito
A me che ricevono a sera richiamo avverto che erano sorpresi razza dalla Fondazione Giacomo Matteotti che vi do il benvenuto a questo incontro pomeridiano per la presentazione di un libro bellissimo
Una domanda condotta antifascista
è una biografia dedicata alternanze volto ad esito di Francia alla guerra di Spagna tratto di quella lista gli avevo chiesto chi recentemente con riferimento a personaggi come perito capelli peccato Rosselli echeggia ed è con loro ha avuto una relazione come dire è una militanza partecipe molto coinvolgente
E lo dico di particolare interesse io non dico nulla di più perché c'aveva quaranta poi a alla dico Antonio Tedesco che scongiura da coordinatore e prima ancora prima ancora aiutano o no per la presentazione un saluto però dico soltanto che sarà particolarmente obiettivi ospitati in questa sede che condividiamo con gli amici sarebbe più corretto dire con le amiche della Fondazione quotidiani prese parte anche il saputo della Presidente a una strada che che segue le nostre attività vi partecipa anche se Io Robot provinciale incombente
E l'ultima cosa che mi preme di nuovo perché qui c'è solo questa sera grazie alla alla propria produzione Edipo non conosco tra comparto studi organizzazione che Mirko concorrono alla riduzione di questo evento la fondazione omonima Fondazione Matteotti la Fondazione Giuseppe Emanuele avverrà proprio durante l'altro verso Arcadia di tutti però a tutta forza dopo occupa il ventitré l'ultimo proprio non solo Spagna contemporanea
Vi ringrazio gli avevo fiducia pomeriggio lascia conferì la parola ai
Buongiorno allora io sono e il presidente di questa associazione dal nome impronunciabile anche passa sarebbe su italiana combattenti volontari antifascisti di Spagna
E sono particolarmente contento di presentare testamento che parla intanto di una di una donna giù notevoli personalità di che merita di essere non sotto il suo cerchio più più a fondo poi è una donna che fu una delle fondatrici questa associazioni prima il Napoli scritto da Luca Gatti che un nostro amico e socio insomma sono doppiamente propriamente Conte
In Tanzania giorno il problema è
Già c'eravamo occultati come associazione abbiamo fatto un libro con non più per le figlie delle donne che hanno italiani che hanno partecipato a quella di Spagna e in una di queste donne era appunto Giannone Franchini vedova Angeloni
Va be'allora interessante a Taranto Lucca
Davamo ossia come storico che come narra sprone no attitudine purché Arafat precedentemente su su Angelo Meroni e tatticamente un romanzo anche se è un romanzo assolutamente veritiero ed e documentate si vede nel cessione interna lottano ora che a questa propria capacità di essere puntuale e documentato eccetera come dei uno storico ma anche e bravo
Una narrazione
Sono anche contento che si parli questa donna che oltre a vedere qualche caratteristica d'essere un esempio notevole anche di emancipazione femminile
Hanno non si capisce bene quando diventa maghi a un certo punto diventa un esponente del partito socialista allora
Il fascismo si sanno molte cose sugli anarchici in Spagna anche grazie ad Acciai che se ne è occupato lungamente se sanno molte cose sui comunisti in Spagna sui socialisti si sa molto meno
Giusto ci sia un approfondimento e questo aspetto
Tanto più che poi parlando di dj negli anni Franchini oltre che da quel in Spagna si parla l'arcipelago dell'antifascismo del mio sunnite italiani che anche questa è una cosa che merita un maggiore
Non vado oltre
Tanti no
Ripeto son contento di essere qui e passo la parola in
Grazie ringrazio il Presidente Dellai class Italo Poma il presidente
Della Fondazione Matteotti Alberto Aghemo che ci ospita assieme alla presidente Anna ora della Fondazione Memmo degli anni siamo molto contenti di questo volume
Le ragioni che anticipava adesso il Presidente Poma perché indigene rappresenta la figura di estremo interesse
Donna
In ambito sfiora storiografico lo possiamo dire senza retorica purtroppo molto spesso è una forma anche di marginalizzazione del del contributo femminile
Alle locale battaglia Lapo all'impegno politico
E perché socialista purtroppo anche in questo ambito
I socialisti anche in ambito storiografico anche nella memoria collettiva anche nella se vogliamo comunicazione
Lo dica e politica
Molto spesso c'è una marginalizzazione del contributo dei socialisti anche nell'impegno durante la Resistenza recentemente abbiamo pubblicato un libro su questo e anche la guerra civile in Spagna forse anche un po'per colpa dei socialisti però perché
Come venne scrisse
Lombardi negli anni Sessanta i socialisti ebbero purtroppo la grave responsabilità anche nel secondo dopoguerra non si dotarono di un centro studi non si dotarono di un centro di raccolta dalla documentazione e quindi la documentazione socialista Espace
Quindi raccolta da una sessantina di istituzioni prestigiose autorevolissima
Che sono un po'sparse in tutto il territorio nazionale quindi una frammentazione anche delle fonti archivistiche se vogliamo sono contento anche del parto per
Oggi ci racconterà di questa figura bellissima
Un parterre presenteremo l'Imam Mammano i nostri relatori i nostri ospiti che ci accompagneranno
La presentazione del libro di Luca Gatti è un caro amico è un bravissimo studioso bravissimo ricercatore ha acquisito recentemente il dottorato di ricerca in Spagna a Barcellona se non sbaglio insegna
De è oramai diventato anche un amico della Fondazione Nenni con il con il quale saremo tante cose faremo tante cose perché apriamo il novantesimo anniversario Tellaro Guerra di Spagna civile spagnola
Con questa iniziativa a breve pubblicheremo un un volume uscirà ad aprile erotico con una piccola anticipazione su un'altra figura estremamente interessante della guerra di Spagna un martire Fernando De Rosa
Morto
Del mille novecento trentasette raffiguranti grande grande
Intere
Ma questo coi parleremo più in avanti e lo faremo noto da soli ma lo faremo con la Spagna contemporanea la prestigiosa rivista lo faremo come mai quattro Palermo con tutti coloro con la Fondazione Matteotti potuti coloro coloro che vorranno condividere con noi un percorso
Da quest'anno
Nei prossimi anni per celebrare questo importante anniversario vi piacerebbe far emergere Mammano
Alcuni aspetti alcuni diciamo elemento interessante di questa biografia partendo dal professore Enrico Acciai che uno studioso importante
Della Spagna di di quegli eventi proprio per una contestualizzazione
Storica
Della figura di Gioele Franchini Angeloni
Quale uso contro questo se c'è una pluralità di
Allora no innanzitutto grazie per l'invito per me un grande piacere essere qui diciamo soprattutto per me un grande piacere diciamo vedere lo sviluppo vive di questo lavoro
Perché appunto si faceva riferimento a alla alla al dottorato che che Luca diciamo completato all'Università di Barcellona e appunto io avuto la la fortuna il privilegio di far parte il tribunale che ha discusso la tesi di dottorato da cui poi nasce
Questo volume quindi diciamo ho seguito un po'il lavoro di Luca i in questi anni negli anni appunto quando ha ipotizzato il Progetto
Era l'ho visto diciamo svilupparsi l'ho potuto valutare apprezzare appunto nel in occasione della discussione alle questa di Barcellona
Del dicembre ventiquattro giusto dicembre ventiquattro e ora insomma sono molto contento di essere qui con voi e con lui a discutere il volume che che nasce da questa tesi di dottorato
Allora
Alcuni elementi diciamo di di di contorno
Sulla sul valore
Di questo volume
Allora c'è l'elemento di genere e qui credo sia fondamentale e centrale ossia molto si è scritto
Sui diciamo sull'antifascismo italiano ed europeo nella guerra civile spagnola
Però è stata una storiografia che è stata principalmente declinata al maschile
Per un dato diciamo forse banale ma che vale insomma alla pena ricordare insomma l'elemento eroico che contraddistingue su cui si fonda la memoria della partecipazione dell'antifascismo italiano europeo e mondiale alla guerra civile spagnola è dato naturalmente alla a dal fenomeno del volontariato in armi
Cioè nel senso di chi va in Spagna in braccio le armi e combatte contro i fascisti
Cioè un elemento che diciamo per le donne antifasciste diciamo questa esperienza è limitata alle primissime fasi della guerra civile affinché il governo repubblicano non riorganizza dall'esercito popolare e si tende a estromettere ad allontanare le donne dalle unità combattenti INPS
Una una una visione plastica la sia anche molto banalmente se si guarda il film di Carlos cercare libertà dove c'è questa tensione delle miliziani che vengono allontanate dal proponente ora questo elemento ha fatto sì che le donne antifasciste in particolar modo chi arrivava dall'estero fossero rimaste non relativo cono d'ombra
Perché perché diciamo le combattenti straniere che prendono le armi in in Spagna sono relativamente un numero limitato nelle prime settimane per cui appunto l'attenzione memorialistica può e anche della ricostruzione storiografica atteso a
Metterle un po'in secondo piano e di questo appunto con il valore di questa tesi che come soste come ho ricordato a Luca anche in occasione della discussione di della sua della del suo lavoro a Barcellona
Cioè mi ha fatto anche leggere la la tesi che poi il volume mi ha fatto anche riflettere molto su come ho letto io quelle false con con la storia perché appunto io naturalmente
Studiando il mondo con cui
Generale Franchini Angeloni entra in contatto a Barcellona tra il trentasei e il trentasette in particolar modo quelle mi interessava a me io lei l'ho incontrata
L'ho vista sulle carte
Però io non avevo capito il ruolo importante che
Aveva era arrivare che era riuscita a ricoprire nella Barcellona antifranchista tra il trentasei e trentasette
Questo ruolo cruciale che assume nel momento in cui diciamo prende in mano le redini del consolato italiano a Barcellona
Perché il sono mentre suo ruolo straordinario coi discuteremo magari della sua vita
Il valore del volume anche quello di mettere una prospettiva lunga e quindi di far capire come si arriva alla Spagna
Però appunto da diciamo esperto da studioso della guerra civile spagnola e del volontariato in Spagna me quello che aveva che ha colpito quando ho letto il volume dire cioè alla fine questo patriarcato aveva influenzato anche me nel modo in cui io leggevo questa figura perché per me era una figura che io avevo semplicemente derubrica derubricato a sì una segretaria di Camillo Berneri
Che a Barcellona arriva a Barcellona perché il marito viene è tra i primi a cadere nella nell'agosto del trentasei
E poi diciamo a quel questo ruolo un po'ancillare no
In realtà no diciamo dalla dal lavoro di Luca emerge tutt'altro una figura giacca che ha un protagonismo all'interno del movimento antifascista in Catalogna e anche a livello internazionale che viene considerata come una figura importante come un punto di riferimento per la comunità
Degli antifascisti a Barcellona e la comunità degli antifascisti a Barcellona
è una comunità che si deve confrontare anche con quello che succede nel maggio del mille novecentotrentasette quando c'è la crisi all'interno del campo antifascista
Antifascisti che sparano contro antifascisti la frattura diciamo tra l'asse Annette
E il movimento nazionalista catalano
Il Partito Socialista di Catalogna verrà insomma abbastanza controllato dai sovietici però all'interno di questa storia questa donna assume un ruolo centrale
CEO appunto
Una storiografia che al lungamente riflettuto su questi passaggi aveva semplicemente ignorato per un dato di genere perché era una donna
Questo secondo me è il valore cioè l'elemento che mi aveva molto colpito che avevo già fatto presente a Lucas perché sono contento insomma che rimanga centrale anche nella trasformazione della tesi in in volume che quindi insomma
Poi il punto spera in questo volume abbia una sua circolazione perché importante anche che ci aiuta a riflettere non su come abbiamo pensato anche la guerra di Spagna
Non so se come come pensavate se diciamo facciamo più interventi e magari facciamo appena apriamo un dialogo e il suo nome forse può non so non voglio nemmeno io nemmeno lui della coalizione che arriva di moderatore facciamo Marini riparo nel giro di senz'altro
Pro contento grazie al professor Enrico Acciai di sono teatro passare la parola a Marta io a proposito di archivi e recentemente consegnato non sono partito alla Fondazione Pietro Nenni carte che raccontano
Un voluto una lunga militanza è una lunga fase di dirigenza di di impegno anche i vertici del Partito Socialista Italiano e non solo perché poi questo impegno l'ha raccontato in alcuni volumi questo impegno lo ha raccontato nei suoi articoli in alcuni volumi che ricostruiscono l'impegno delle donne socialiste
Dal peritale diciannovesimo sei corpo fino ad oggi e quindi un impegno importante donne come Kuliscioff come un rischio oppure piuttosto che come vera Modigliani oltre gli anamnesi
Ma anche ha raccontato le difficoltà in un partito progressista come Partito socialista l'auto le donne a farsi largo e e quindi un racconto
Bump Bump importante e minorenni stimolare chiedendo le
Che cosa ha percepito leggendo il racconto di Luca Gatti ricerche importante che un po'sfata perché valorizza una figura finora un po'norma ai margini nella storia della
Abbiamo intanto grazie gli eterni invitato perché questo libro mi ha molto o come dire coinvolta per come potete vedere è stato letto ben due volte
Perché nella diciamo ampiezza del tema trattato molte sono le cose che si inseriscono quegli anni fare si potrebbe fare diciamo un discorso e generico sulla sulla storia di quel prelievo su quello che è stata la resistenza
In Spagna c'è drammatico stando vicino a degli storici ho pensato che sicuramente loro l'avrebbero trattata meglio di me giustamente quello mi sono dedicata a destra dalla lettura il e il la figura di un'amica di una donna
Una donna che potrebbe sedere oggi qui accanto a me e penso che pochi sarebbero i motivi di divisione quindi invece sono assolutamente riconosciuta e come dire spero in qualche modo di renderle ragione però qualche cosa
E e magari purtroppo come è normale che sia si ritrovano anche delle défaillance da parte sua così come noi abbiamo oggi nel nostro contesto utilità quindi come dire una complessità del suo essere dopo ma che vive una un momento storico ma anche quella di ribellarsi di creare qualcosa di diverso di combattere per la sua vita
E per la vita degli altri e quindi diciamo e in un contesto in cui tutto si intrecciava in modo drammatico
Se mi consentite io mi sono fatta due appunti e non vorrei dimenticare niente di quello che ho mi sono segnata proprio per quei esso poi se sarà necessario mi auguro e spero magari entriamo dentro qualcosa di più di più particolare
Ecco e richiamando il parlare di già delle
Io non l'avevo mai sentirà quindi come dire sono molto contenta finalmente di renderle uno spazio come è giusto che sia per lei come per tutte le donne che hanno partecipato alla lotta antifascista sicuramente con lo stesso coraggio la stessa determinazione la stessa resilienza
Diciamo come e affermo nuovamente la mia vicinanza nella distanza con questo personaggio e de in questo libro soprattutto mi ha come dire mi è molto piaciuto il fatto che li istituisce l'immagine di una donna protagonista all'interno di una storia molto importante
E il fatto che essa sia stata messa
Io dico sempre suo malgrado perché la storia cammina dipendentemente dalle scelte personale no quelle ti ritrovi a vivere un momento e lo devi vivere quindi diciamo che si è trovata a farsi fuori forse delle scelte credibili prima
Corresponsabilità assumendosi tutte le conseguenze che sono entrati anche nella sfera dei sentimenti nel rapporto o coniugale e nelle relazioni altre la lontananza dalla famiglia eccetera
Quindi è stata messa alla prova sia intanto successivamente a superare il dolore del lutto perché il marito morirà presto e quindi lei si ritroverà sola questo percorso
A conservare la capacità di una progettualità intellettuale e una modernità divisione che secondo me è la caratteristica maggiore del del comportamento di questa donna nel tempo
Cosa posso dire ancora
La Cutuli evidenzia il ruolo che lei ha svolto
Al di là dei merengues che affollano questo racconto
E e quindi i testi diciamo come se lei diventasse una testimone di un impegno diretto delle donne nel primo Novecento siamo nel periodo in cui in America c'è stata se sono stati i famosi anni anni venti gli anni d'oro eccetera le donne avevano portato avanti un'emancipazione ai limiti diciamo della
Diciamo quasi un eccesso
Comportamentale da parte delle donne quindi erano indipendenti erano delibere eccetera questo come come successo va nelle fasi successive dall'America questa libertà femminile si era spostata anche nella Francia chili anche la Francia stava iniziando un percorso di pensiero nuovo al femminile
Tant'è vero che poi già lei incontrerà queste donne in Francia e connesse avvierà assommava una un confronto molto forte ne assumerà anche
Lei come dire gli studi le ricerche e le e le analisi
Quindi e dicevo appunto che ho voluto estrapolare tutto ciò dall'insieme dall'insieme del libro
Scusate vado così perché mi sono segnata delle cose che non voglio non voglio ecco mi è piaciuto molto per esempio che nella pagina
Quindicesima della presentazione
Si dica
Il libro ci invita a ripensare l'intera esperienza antifascista da una prospettiva del genere che è la stessa cosa appunto che è stata anche detta e se posso dire non è una critica solo un'osservazione
Anche nel modo in cui è stato detto finalmente libero parla delle donne c'è una visione in qualche modo
Come dire di
Di minore di minore forza per descrivere il femminile fra virgolette non è una critica è proprio che non le potete fare almeno quando parla del trasporto
E quindi ecco lei è molto grande nella sua semplicità
Perché oggi ne parliamo di questa donna come se avessi ha fatto delle cose enormi eccetera le livide con semplicità
Lei vive per necessità
Le linee perché le viene chiesto le viene perché il suo impegno la sua diciamo formare la sua ideologia il suo spirito antifasciste eccetera le impone di seguire di fare soprattutto non di osservare ma di esistere i essere all'interno di quello di quello che accade quindi sostanzialmente da subito una militante politica e anche una femminista se vogliamo
Descriverà con le parole che ci sono più più vicino oggi
L'altra questione che mi interessava sottolineare
Ecco che
La sua
Il momento in cui lei si trova a vivere no in cui nella cultura fascista
La donna che era morta voglio risata su alcuni aspetti per esempio lo sport per esempio l'importanza nella famiglia e quindi veniva caricata
Diciamo di una grande visibilità da questo punto di vista era invece marginalizzata quasi totalmente nell'impegno civile e politico
La posizione di Gioele rappresenta esattamente una biforcazione
Tra la sua capacità di elaborazione di un pensiero politico autonomo
La capacità di esprimersi in pubblico di relazionarsi a livello politico e di molti diplomati o quelli come dire
Contro
Si ritrova però a vedere
Con fatica riconosciuti il valore e meriti nel suo impegno
Non è che l'Olivieri devono spumante vero che glielo danno lo stanzone fanno fare confusione però è un po'come se alla fine a questa donna assumesse questo fluoro Popper risulta perché ad un certo momento
Succede che
Non si sa più che fare
No e quindi c'è da proponiamo un LaFee Mura
Che possa assumere questo ruolo di cui ci fidiamo ci vecchi Ricciarelli
Che certo era stimatissima altrimenti non gliel'avrebbero neanche proposto però come dire c'è una sorta
Di
Come dire di utilizzazione della stessa Gioele è nonna della del vero riconoscimento del suo Valerio non so se riesco a farmi capire questa cosa perché abbastanza e abbastanza articolata nel Libano posso prendere da Janet hotel parigino attore però forse più ai satanica che cosa mi riferisco
Bravo allora lei eh
Ecco perché poi guarda clero pure scritto infatti da sottolineare
Sì a parte va bene l'invisibile da storica che si è detto che tende sempre a sottovalutare a speculare sulle figure FM Nela sono sette le mogli dei delle vedove e delle brave mamme le donne che donano la fede non è che essi acrilici caro
Queste sono le donne che hanno fatto la Resistenza queste sono le donne che hanno portato prego avanti il Paese il rinnovamento insomma no a parità a parità di meriti ed impegno
A me interessa e poi finisco corsi di casualità avrebbe mi interessa molto il rapporto di Gene con il Partito Socialista allora beh c'è tutto un Periodo leva deriva dal Messico e cioè da quando ritorna
Come dire e
Ed è naturale lei che al suo ritorno cerchi una sponda con cui dialogare lei ben conosce Nanni è un'amica da sempre eccetera e quindi il suo primo rapporto è sicuramente quello
E e per quello che è pochissimo conosciuto delle città aumenterà un uomo come dire di grossa
Affettività quindi naturalmente il la questa cosa è andata avanti però in realtà era rimasta fare
La compagnia ci aiuta a Nenni
Non dico la segretaria la collaboratrice di beni non è che sviluppa un percorso personale nell'ANC pensa minimamente nome ed età furbo non verità no e più comodo ossia tutto sommato Legrand meno problemi
E quindi lei non riesce all'interno del partito a ad aprire un proprio percorso politico
Non le viene anche proposta una candidatura alle elezioni non sia mai in quel momento ricordo che quando è stata eletta la prima senatrice a Torino non mi ricordo neanche anche a me ballavamo dall'Antoniano ogni socialiste era una
Cioè voglio dire quindi immaginiamo immaginano quant'era difficile in quel periodo al di là dell'ordine del momento sono state e la Costituzione le madri costituenti di riconoscimento delle donne nel suo nel nel nel periodo e la lotta al fascismo eccetera però poi mano mano che la politica sia il record
Ci guida come politica e organizzata come politica donne sono state nuovamente scuole quindi dev'essere stata accettata la partecipazione
Ma relegando le sempre comunque i ruoli situazioni di inferiorità rispetto ai dirigenti quindi anche lei non è riuscita ad aprire ad aprire questa
Questa porta
Finisco il subito dicendo va bene
Che molto interessanti perché sono riportate nel libro sono anche questo avrebbero molto letto con molta attenzione sia dalle lettrice che dai lettori
Su quello che è il rapporto di celle con le altre donne
Viene raccontato nelle sue memorie viene riportato giustamente sottolineato nel libero la tenerezza quasi con cui lei racconta il suo percorso di fuga
E in cui si ritrova con una massa di donne
Se a stanziare niente tutte tutte come lei pure avendo avuto percorsi diversi certamente di minore importanza a quel punto si sviluppa un rapporto con le altre donne che sta a significare una parola che va molto di andata molto di moda tuttora si continua a dire
Ma che è scarsamente a a pochi contenuti che è quello della sorellanza
E quindi voglio dire la vera sorellanza forse si sviluppa solo in condizioni di estrema necessità quindi riflettere sulla modernità di questo racconto anche alla luce dei fatti di oggi grazie
Marta agli operatori mi pare particolarmente interessante questa angolatura
Con la quale riuscita a vedere degli aspetti che forse non avevamo rilevato nella figura di penso che poi l'autore ci dirà qualcosa su questo perché è chiaro che grazie ad una importante ma alle lo strumentario a l'autore riuscito a ricostruire una biografia imponente importante anche per far emerge del personaggio che non è soltanto la vedova più martire la figura mitica della guerra di Spagna mitica del repubblicanesimo che ha Mario Angeloni ma comunque ha avuto un suo percorso tra mille difficoltà come tante donne anche
Nel partito socialista anche nel Partito Comunista militare particolarmente interessato alla figura
Angeloni perché ripercorre un po'tutto il percorso dell'antifascismo italiano quindi dall'esilio dopo veri per leggi fascistissime dall'alla fuga in Francia
Terra ospitale per migliaia di antifascisti poi all'impegno
O in Spagna richiamo di Nenni Oscar richiamo di Rosselli oggi spazzini a domani in Italia poi la fuga immersivo come tanti quando quella Francia viene occupata dai nazisti tanti
Ripiega messi così che o negli Stati Uniti e quindi interessante anche per questo perché è un pezzo di storia dell'antifascismo che talvolta si dimentica che è quello del
Mussolini chiamava in modo dispregiativo il fuoriusciti Isma'e quindi che sono gli esiliati
Qui siamo in una sede della sede del Pd di vera Modigliani che ha scritto un bellissimo libro esilio il Consiglio consiglio di leggere tra l'altro recentemente rieditato da Arcadi edizioni quindi un volume molto bello che è una testimonianza imprescindibile per scoprire proprio
Come
Si svolgeva anche la vita degli antifascisti italiani in Francia tra mille difficoltà anche economiche
Anche di adattamento eccetera tuttavia
è interessante perché ci un fa anche scoprire dunque l'esperienza anche dei fronti popolari nei loro viene spesso accusato di aver fatto da quel fronte popolare con i comunisti
Che aver in qualche modo ostacolato un percorso autonomo dei socialisti ma perché venni era molto suggestionato da quell'esperienza spagnola drammatica dall'esperienza del Fronte popolare Blum in Francia dov'è proprio quello che che si diceva poco fa dove le donne in qualche modo
Hanno rispetto all'Italia la possibilità di studiare viaggiare di fare i concorsi pubblici per Trenitalia prevaleva la retorica fa fascista della Donna Regina del del focolare domestico invece in Francia
E in Spagna probabilmente
E privo di agganciare proprio a questo con il professor
Con il professore che a proposito di tesi se me lo consente io sono felice di presentare il professore Borbotti perché
Ho discusso con lui la tesi una ventina di anni fa a Urbino sono particolarmente legato al professor Alfonso Botti che pensa il cognato
A studiare a fare la storia a far conoscere le fonti storiche quelli perbene è ancora un punto di riferimento imprescindibile dice dopo otto volentieri la parola
Grazie Antonio
Intanto vorrei sirena
Reparto su l'ultimo sia chiosa
Ringrazio per l'invito
I
Ringrazio per l'invito scappa
Cinque
E soprattutto perché è malato alla possibilità prima di essere invitato di leggere il libro di conoscere una storia che anch'io non conoscevo ricorda ha trovato il nome tra le carte io non l'ho trovato neanche tale tra le carte non mi ero mai Coppa
Di questa dimensione
Della militanza italiana alla guerra nella guerra civile nella guerra civile spagnola verso verso alza la voce abbiamo insomma questo brano pop
Ma come sbarca da uno a tre nello stesso sono due cose diverse
Detto questo prendo sunto spunto da quello che diceva Antonio sulla questione della guardia la del Fronte popolare allora Fronte popolare
è una grande politica
Dunque grande respiro
Poi la questione come la pericolosa come l'Africa e Partito Comunista cioè leggi comunismo comunista all'interno del Fronte popolare
Ma se ci pensate un attimo al politiche dei fronti popolari c'è un risvolto internazionale che quello che porta alla sconfitta del nazifascismo nella seconda guerra mondiale del De cos'è l'alleanza tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica per sconfiggere il nazismo il fascismo se non
L'alleanza tra i partiti comunisti e partiremo Croazia borghese
Ho liberaldemocratici borghese come gli Stati Uniti
Quindi la questione non è tanto sulla Poli nonché lo imponesse però indicando la questione del leader del Fronte Popolare richiamava a questa a questa problematica che io interpreto in modo che corretto c'è una grande politica poi il problema che la proposta Salinger primina partire ma la politica non è politica
Secondo me
Detto questo come arrivo a
AGEA e le
Franchini Angeloni ci arrivo perché giallo richiamava prima Enrico nel trentasette c'erano tre Gea del Fronte popolare in in in Spagna ma c'è la guerra civile all'interno dalla guerra civile quando io gli antifascisti si sparano tra di loro
Ebbene in questo frangente così complicato così complesso così poi con i versi criminale perché la politica che fanno gli agenti sovietici nei riguardi dei militanti del Poma del partito
Opere Rodolfi Cassio marxista e dei sindacalisti anarchici della competere affermata un'altra Vasco sono di di
Eliminazione fisica no
Dai dirige da uno dei dirigenti del pomo ai nostri Berneri altro accompagnerebbe Barbieri
In questa situazione così drammatica la già l riesce comunque a mantenere una situazione di
Come dire continua a mantenere il suo ruolo diciamo così di console de facto perché in realtà non non lo era perché
Mancava il riconoscimento istituzionale italiano per lasciar cuocere ma d'altra parte c'è invece il riconoscimento delle delle istituzioni
Repubblicane del governo di governo di Valencia e poi e poi di Barcellona e quindi lei si muove quindi io sono molto d'accordo con quello diceva prima
Marta taglio sul su sui sui limiti comunque della
Sulla situazione che tocca vivere questa donna perché è vero che comincia una storia come moglie probabilmente più come fidanzata di
Die
Ma poi diventa la moglie di poi diventa la vedova dire quando non è più la vedova di diventa Gelli
Cioè lui che vien fuori la personalità la figura che farà persone tale figura di grosso spessore di grosso spessore e questo spessore in questo sono con chi mi ha preceduto non è tanto nel dal punto di vista dell'elaborazione politica della capacità politica di mediazione quindi questa che è una donna e la politica è una dote è una dote fondamentale anche perché è una mediazione pura
Non è una mediazione mercato delle vacche non c'è non c'è il trasferimento ordini di beni o di qualcosa e mediazione allo stato puro
C'è un'opera tutti assieme
Per dir così
Mi fa piacere lo volevo dire non l'ha detto nessuno e quindi lo dico io anche se parlo per terzo che sono molto contento che questa presentazione si faccia a ridosso dell'otto marzo
Perché diciamo se li colleghi idealmente a una è una giornata internazionale che serve non per festeggiare se vogliamo anche per festeggiare ma soprattutto per ricordare Piccolo cambino case fatte un grande cammino che resta ancora da fare perché
Fondo storditi o lo sappiamo tutti sotto una serie di problemi che riguardano l'uguaglianza l'uguaglianza di genere
Detto questo a me ha colpito molto siccome non la conoscevo son rimasto conosce questa figura sono rimasto impressionato dalle tappe dall'età pediatrica pensando che è una tanto la provenienza
La provenienza è una borghese
Allora chiese che cresce la scena ambiente democratico repubblicano romagnolo quasi le due cose coincidono romagnola repubblicano
è una donna colta
Pesce spada ventitré anni
Con l'avvocato perugino che la figura che invece tutti conoscono riconosciamo
Ma nel ventisei generano situazioni di conflitto con il regime quindi un antifascismo
Come dire precoci delle della prima ora perlomeno per quello che viene documentato da libero
E inizia il calvario inizia il calvario di questa coppia perché inizia il confino a Lipari poi a Ustica pare un periodo di prigione degni di Mario Angeloni a Palermo
Poi si apre uno spiraglio di come dire di sollievo che dura un paio d'anni se ho capito bene c'è il periodo romano
E d'dal da da questo momento
Al passaggio in Francia quindi al fuoriusciti Isma'o all'esilio esilio politico passa in pochi anni passa pochissimo tempo in Francia una bisogna ricominciare a vivere nello stabile rapporti anche in questo caso diciamo il perno del delle dinamiche politiche e culturali il perno del marito è Mario lei non è ancora una donna
A cui non non non è non voglio dire perché non lo penso perché non è non è una donna ancora non c'era emancipate una donna ancora non ha avuto la possibilità di perché chiuso in un rapporto
Dura porti qui è l'uomo e il politico è lei può essere la la la come dire la consigliera la la quella che distribuisce affetto quella che partecipa anche la discussione ma in casa non ha un un ruolo un ruolo pubblico
Questo ruolo pubblico comincia davvero però nel momento in cui diventa vedova dogmaticamente per la c'è questa coincidenza perché quando Mario morava tali rimonte pelato che ventotto agosto del trentasei cioè la prima pubblico praticamente scontro scontro del per se non altro della del gruppo della colonna scarso sviluppo degli italiani a colonna scarso che Enrico studiato approfonditamente de diventa davvero si trasferisce Spagna va a fare l'infermiera e poi viene però richiamata a Barcellona
Dalla Libia internazionale dei diritti dell'uomo dal quale lavorava già il marito che era massone quindi c'è un unico rapporto ama sommaria lega internazionale che l'uomo e lei anche con una certa resistenza perché non non mi sembra che sembra di capire che non accettasse con entusiasmo questo ruolo
Perché anche le stesse leader più identificata quella mente con il ruolo di di processo di crocerossina che non con i valori di rappresentante in qualche modo d'un'autorità e riconosciuta dai governi repubblicani certamente con un ruolo importante perché attenzione sembra una cosa burocratica
Ma lei dispensava i passaporti e le carte d'identità
E andava a trovare dopo dopo i fatti del maggio del trentasette incarcerati nelle prigioni Vito prigionieri catalano barcellonese che erano quelli Karan contro i comunisti e
E
I repubblicani catalani del schierate pubblica dalle Catalunya quindi la città rilasciare passaporti e canti peccato capiente audire dare un'identità riconoscibile una una identità è fondamentale in un momento come quella di sbandamento complessivo
Ma soprattutto anche di come dire di tentativo di penetrazione del delle spie dell'Ovra nel campo delle
Dell'antifascismo con tanti esempi ce ne sono altri perché Luca Gatti studia
Quindi a questo punto e poi la storia continua con
Con il passaggio drammatico in Francia dove vengono raccolti in questi campi di raccolta che sono diciamo dei campi di concentramento un po'camuffati condizioni igieniche terribili e poi passaggio in Messico qua e là nel libro ci sono anche degli squarci sulla vita sentimentale della il genere
La storia con questo medico polacco che poi però sparisce e non si capisce più che fine faccia questo punta quando appena non osservazione visto che ne parli come un rapporto poetici come va a finire anche perché lei ritorna da sola ritorna da sola in Italia Elido invece pian più niente
E poi tutte le cose che le la collaborazione con l'Avanti con degli articoli secondo me quegli stralci Coletto non sono cioè vederne altri molto
Molto Puglia ci molto combattivi molto Biella femminismo ante litteram mano
E quindi dimostrazione di una di una notevole intelligenza anche che analitica diciamo così
Ed è grazie al professore professor botti a me ha colpito anche molto
Diciamo l'umanità con la quale poi cerca di districarsi nel suo ruolo
Tra mille difficoltà in un contesto drammatico di guerra civile di scontro anche tra italiani
Lì Mussolini poiché come noto certo punto comanda
Alcune migliaia di miliziani
Quindi che si trovano a combattere colto gli antifascisti la più famosa battaglia probabilmente quella di Guadalajara
Dove Mussolini prende una sonora sconfitta
Però mi pare poi l'unica sconfitta col purtroppo
Rizzo degli aerei l'utilizzo di armamenti impotenti
L'aiuto anche diritto al penso se il mio diritto verrà Franco porterà poi kebab mano alla all'epilogo drammatico della guerra civile guidata colpito Bolton umanitario pezzo evoca un aspetto di quelle voluto parecchio risaltare vero
Cioè solleviamo
Grazie tanto grazie a tutti
Grazie anche a me però organizzato questo evento grazie agli operatori sul posto avvenuto grazie a voi che siete nato e curiosi questa nella storia parto da quello dalla domanda di Antonio con l'aspetto probabilità Miceli
Un aspetto non secondario nella ricerca intanto così vada a spiegare anche come nasce questa ricerca
La ricerca nasce
Semplicemente dopo che io avevo già scritto il romanzo che era stato anche letto diciamo contesterà il territorio dove abito era andato diciamo però che dopo il filo conduttore era Mario Angeloni con la sua vita
Così drammatica così ero entrai così tragica
Io da quello di piccolo romanzo particolarmente che ha provocato i provvedimenti che è arrivato a Barcellona con un professore di valutazione è nata questa ricerca perché Giovanni io ha subito posto la domanda ma perché non sentiamo a vedere a scoprirlo provinciale dello perché fino al due mila venti non avevamo qualche informazione su di lei sapevamo che era stata Consolo che ho fatto
Definiamola così perché al termine siccome piuttosto netto di Barcellona ed il consolato a Barcellona ma non avevano altri ingredienti non sapevano niente veramente
E la difficoltà credo questo lavoro però sopra è stata soprattutto quella di citare gli archivi cercare di ricomporre un po'questo puzzle informazioni perché non c'era un archivio familiare qualcosa
Le poche cose che mi hanno potuto dare i familiari sono la piccola Sofia quando ritrovato a ciel sereno dopodiché io sono andata a Barcellona sarà manca parli girarono Roma centoquaranta all'archivio un archivio all'Eur e da lì ho iniziato a ritrovare documenti che parlano tracciare in questa identità femminile e di quando Gatti viene proposto di fare una ricerca io ho detto va bene perché credo che ci siano ci spero che ci sia materiale abbiamo analizzato
Quello che avevo già trovato avevo pensato che possiamo andare avanti perché c'è la base e Paris partiti l'aspetto dell'umanità non è secondario dicevo perché poi scoprendo questi documenti è emersa la figura di una donna che semplicemente sorprendeva per la sua complessità cosa che spesso viene accantonata non viene percepita a comporsi passiva della Bernabé assieme ai tempi i tempi in cui vivo cioè non sono tempi super complesse che noi abbiamo un trasformato in tempi facili perché il passato appare in modo più lineare e più chiara suddivide il presente libro grammi quotidiani
E mi son partito dalla dalla meta a Perugia subito dopo la Prima guerra mondiale Angelo emendamento era un nato antifascista è stato da subito il noto antifascista quindi ha subito subito secrezioni che potete immaginare fino al ventisei come ha spiegato il professor Bettin quando è stato inviato al confino prima di Lipari Sallusti per con una parentesi di sette mesi all'Ucciardone perché questo lo ha scoperto dalle carte viene viene praticamente accusato insieme a Bordighera organizzare una struttura logistica quindi venne arrestato preventiva pensionati quaranta antifascisti portato all'Ucciardone
Dopo sette mesi carcere di massima sicurezza lo potete immaginare Ucciardone quelli novecento ventisette ventotto quello che poteva essere viene prosciolto io mi ha rimandato Allonsanfan confino stavolta preconizza che a molti però insomma incompiuto che capire intanto questo tragitto generali dove come spesso succede agli interni
Si erano sposati e con personalità che venivano inviati al confine prosegue decide di seguirlo quindi interrompe la propria vita e qui sempre Angelone prosegue persino a Palermo lo racconta anche una in una situazione condizione difficilissima
Proprio per giapponesi alloggiata a casa di amici degli amici che erano amici del padre
Padre peraltro era stato mitico sindaco repubblicano di Cesena prima dell'avvento del fascismo costretto proprio le dimissioni
Non sembra questa complessità del migliore della vita
Della quotidianità che già già sorella della contestati i tempi e e questo aspetto per brevità mi piaceva farlo emergere nove Maroni non c'è un movimento che sarà
Non ci interessava cercare un'eroina che ha le idee chiare appunto è punito tutta preciso no per sopravvivere dimostrarono difficoltà e anche i tentennamenti un'indecisione perché questo è stato l'antifascismo è stata una costante per tutti lontani del della del attualmente arrivo alla figura
Che diventa donna cioè da moglie di a donna
Tutte le informativo che la polizia politica fa la polizia politica fascista sul Gioele che vanno dal ventisei più o meno venticinque ventisei fino alla trentasei quindi dieci anni berlina moglie di a volte l'ho trasformata in amante di sopra
Però la penna di qualcuno così viene etichettata perché questi venivano etichettati aiutarmi in questa fase storica governo non erano erano un soggetto individuale al Palermo indipendenti ma erano le semplicemente la moglie di
Non
Paradossalmente la scomparsa non Genoni che avviene in un numero centotrentasei accende questo processo da innaturale che era già in moto in realtà perché loro come Prato ora raccontarono ebbero già una crisi del trentacinque e di emerge la donna l'ha già la donna che e si separa che prende coscienza di sé siamo nel mille novecentotrentacinque loro sono già scattati a Parigi e cioè un giovane ha ha vissuto tutta la fase trentaquattro trentacinque che molto molto delicato interessante il trentaquattro ma questo il trentaquattro a Parigi non verbalizzato il congresso mondiale programmi contro la guerra è un evento forse il primo grande evento femminile al quale partecipano circa due mila tre armi che apre tutte le porte non veniva reso conto che ho trovato giudiziaria anche giornalistici a Parigi
Questa questa iniziativa dell'agosto che viene proposta la terza internazionale questa iniziativa spingerebbero materializzarsi a Pietroburgo dal Perugino nasconde piccolino di gruppo è un premio che iniziano a avrebbe nettamente e che vanno rompendo la situazione allo status quo
Tutto questo esplode improvvisamente in una guerra civile spagnola cioè questo che era già il contenitore nel quale lei stava vivendo IVA che aveva vissuto tra il trentaquattro trentacinque trentasei dopo il diciassette luglio esplode per vari motivi proprio perché rimane subito dopo l'annuncio del primo comandante
Per l'anno che volare in una guerra civile cravatta lo diventerà ma poi c'è un altro c'è un altro aspetto importati dagli arriva a Barcellona Barcellona è una città in ribalta la città dove il sentimento rivoluzionario si percepisce poco liberando per la scocca l'assoluto escono altri anche altri gruppi femminili stanno dettando
Un'agenda interessante per il mondo femminile è qualcosa che non si era non si era notato Federica non sono diventa un'anarchica peraltro minestra
è ugualmente Brandon trasformazione quindi letta assatanata rigido trentaquattro trentacinque a la Spagna trentasei che un mondo interessantissimo tutto questo aspetto
E lui come dicevamo nasce non donna nasce una figura femminile interessante perché il con tanto personale incertezze con tutte le sue insicurezze deve fare delle scelte
Intanto sceglie di tornare perché l'avrebbe potuto tranquillamente tornare unitario restare o restare a Parigi va decido di tornare unanime alla fronte va al pronto aragonese
Fa la crocerossina
Rastelli per alcuni mesi fino a quando poi viene chiamata
Aggiungere questo consolato che nel frattempo era stato lasciato dal Consolo logistico il console legittimo che si chiamava Carlo Bassi nome scoperta novembre del trenta se mentre organizzare una una centrale di spionaggio a lavarsi commenta una centrale di spionaggio dove falsificavano passaporti per far scattare
All'estero personalità della borghesia catalana questo nome scoperte o scatta riesce a scappare senza essere però insomma
Bene Martucci controllano
Che controllano bene Barcellona L'Unità andrò a questo punto accesso al consolato italiano e lì dentro e trovano un archivio un archivio che interessantissimo perché Barcellona città dove gli italiani non vedo dicono che alla fine dell'ottocento pensate che Cinzano dalla fabbrica alla Pirelli aveva una fabbrica ce ne sono diverse attività l'orpello sulla Rambla con Giovinco Falcone era di proprietà di un tavolo in otterranno celebre proprio per Orlando a tarda ora il suo nel suo libro una giocata proprio di questo eterno però anche molto coraggiose albergatori insomma la pressante sarà importante bisogna affrontare molte questioni relative ad Utopia nickname meglio soprattutto relativi ai combattenti che arrivano i volontari che arrivano quotidianamente
Quindi lei può entrare in questo ufficio non viene
Viene abrogata da tutti i partiti
Italiani antifascisti tutti battuti firmano questo documento che ho inserito nel nel libro proprietario la fine di gennaio del trentasette inizia ad operare comunque non solo del fatto a Barcellona cercando di seguire tutti i casi spinosi che poi si troverà ad antichi riproverà differenti
L'esplosione vera e propria sarà nel maggio poi trentasette prematuro trentasette quando la drammatica situazione drammatico scontro interno all'antifascismo tra lo stilisti marxisti da un lato anarchici e dall'altro stalinisti squadra repubblicana porterà fanno sei giornate di maggiore vanto per non per l'antifascismo giurare
Di grande drammaticità
E voi potete immaginare una donna che arriva a Barcellona con questo tutto travaglio
Purtroppo il travagliato percorso umano e politico
Arriveranno amica stretta di Camillo Berneri ha dormito per armi in casa contro Marco Barbieri lei assiste a queste giornate che la catapulta nel dramma più totale c'è una guerra dentro la guerra qualcosa che era inaspettato
Ed eccomi decidere in poco tempo che cosa fare cioè se assecondare amici che magari partigiano
Valida vincite partigiano per fronte diciamo socialista comunista oppure più gli anarchici marxisti
Trotskisti
Tutto questo rende secondo me è uno spaccato in mano interessante dato alla questione deve scegliere
Tante volte mi sono chiesto meglio che che a Brescia
In una situazione del genere chissà che cosa la prosciutto chissà quali amicizie come come uno si pone in questa situazione lei ha scelto in quel momento di aiutare quelli che erano
Diciamo il più sventurati ed in particolare tanti anarchici finirono in carcere e il dato che ha riportato di oltre duecento passaporti firmati da cioè le nel tempestate di trentasei
Tal diciamo l'estate e l'autunno del trentasei sono oltre duecento i passaporti che firma sono questi passaporti chiamati passa trattino anziani che oggi non esistono più ma all'epoca erano importanti perché permettevano di uscire dalla Spagna e arrivare in Francia e muoversi in quei Paesi che li riconosce
L'attività dicendogli anche diciamo attaccata viene anche messa sotto accusa in alcuni momenti ho trovato delle informative su questo
Che non sono ancora molto chiaro però
Non l'autunno del trentasette questa situazione va diciamo appianando sia risolvendosi nel senso che c'è una guerra da combattere
La ovviamente la farsa
Sovietica soprattutto l'ha persa stalinista in quel momento riesce a controllare
Meglio la situazione si fanno appannando brutte situazioni ma lei non girare per le carceri descrivono in modo il scusate Maxis proprio scusate scrivendo lettere a
I i vari carceri persino al ministero dell'Interno trovandola l'operazione di questo e quel italiana antifascista che era finito
Purtroppo in carcere
Davanti questo lavoro
Sanitaria tali problematiche saranno differenti varie davanti fino a gennaio di trentanove a gennaio del trentanove siamo ormai alla fine dell'esperienza quella guerra civile spagnola Ana Franco
Ormai ha superato ladro sta arrivando a Barcellona in quel momento lei decide bruciare tutti i documenti che schierano conservati nel consolato
Decide insieme ad altri italiani di riscattare per l'ultima data cellule questo che questa foga diventeranno realtà allora sotto il sette giorni sette giorni in culla piedi arrivano ai Pirenei sotto i colpi di mitraglia dovrebbe per l'azione italiana
Questa è una un altro aspetto drammatico c'era scritto ad esempio non se ne trova un piccolo testo autonomo collocato racconta l'incontro con Nanni oltre il piano non non mi aspettava il gruppo di italiani a un certo punto nemico abbandonato per aggiornarmi Pagliara davanti
Era davanti a lui sono quindi perché il viaggio una bombola là sotto era stato così
Sfortunato così drammatico Clara diventerà quasi irriconoscibile immaginate sette giorni a piedi di corsa poi
Gruppo
Splendenti
A gennaio Francisco Franco entra Barcellona a quel punto la guerra ormai e perversa a da primo la Spagna sarà occupata interamente da varie forze franchiste
A questo punto c'è tutto lo scoramento cioè tutto lo scoramento dell'antifascismo italiano non sociale dei vari tutto l'antifascismo che doveva fermarsi in un altro Paese le forze fasciste
Cioè detiene inviata realtà sapeva con un nuovo compagno
E si chiama Samanta armati in cui nessuno sapeva niente
Questo è un altro aspetto curioso perché lei signor Strasburgo novecentotrentotto con questo ancora della Croce Rossa approva allora lui era polacco ma apparteneva la Croce Rossa svizzera si risposa ma scattano entrambi vanno in realtà sapevamo denunciano a gestire un orfanotrofio non quella che era la la quell'arma degli antifascisti creata mille novecentotrentadue mi sembra erano a quella mia fatta per la figlia antifascisti italiani che dal trenta nuove diventa la collana degli orfani spagnoli
E vorrei insieme al marito smontarle gestiscono provano a gestire questo spazio ma c'è un ma
Sì Turner polacco di origine operaia
E siamo alla vigilia della seconda guerra mondiale invasioni
Mentre della fra annunciata in cella chiuso momento a Stevanin conto si apre la fase d'occupazione puntava si precipitano assume tipo assume per la Francia per lui restano nascosti nel caso di un giallo che e di segretario resteranno in circa un anno c'era un aspetto brutto curioso non so proprio era stato nascosti mi sembra di aver letto da qualche parte che ora stanno a casa di Modigliani ma questa un aspetto che non so lo dico perché siamo a a fondazioni
Vanno approvati
Rimangono rimangono per circa un convenzione Brass della Francia balzo della Francia a un certo punto riesco a fuggire con questa bambole la sarta Pinto prima un'area con e poi definitivamente in Messico
Non un aspetto un altro aspetto curioso in tutta questa vicenda che ci avrebbe non partecipa al Mexico la resistenza gialle come altri compagni di battaglia risolutivo
Approva gli anni il fuorigioco scatta con con vongole assicura non assistono in quel momento alla resistenza dura netta ma sarà anche nel caso di Valiani sarà catapultato e poi all'ombra non e poi la metà ma nel caso non c'era l'orchestra monastico fino al novecentoquarantasei nemmeno vada tre magari lascio lo spazio precisa una cosa sul matrimonio tornassimo al TAR Marche un aspetto più curiosi ma anche a me ciò che fine fanno gli ha chiesto al Parenti è provato a chiedere prima
L'impressione lei parlava non parlare a questo aspetto l'impressione è che
Mi abbia provato a tornare in Italia ma non poteva confessare la propria non poteva essere medico in Italia
E tre anni fa era stato un assicura aveva già iniziato a fare il medico quindi la separazione è un altro tram un non in tutta questa vicenda certo punto novantacinque molestare intorno a rinnovarsi produttori ornamentale a quel momento pari
Ritorna in Messico
Questo non ha scritto perché l'ho scoperto basta ancora continuo a trovare qualche piccola informazione
Questo ci sono acciaccati
Grazie grazie ancora
è un libero
Scritto molto bene rigoroso autorizzato come è stato riconosciuto da tutti una importante e quantità di documenti ha consultato archivi non solo italiani ma è che spagnoli ma anche un libro che si legge molto bene
Quindi invito alla lettura per chi volesse abbiamo o delle coppie a disposizione in vendita è un libro che
Utile non solo a conoscere una biografia una
Un personaggio di grande interessa
Come abbiamo potuto vedere però ci consente anche di avere qualche elemento in più sulla sulla guerra civile spagnola che penso che sia o
Periodo storico è molto importante per gli studiosi Dellas
Non si può prescindere da
è un momento chiave
Per l'antifascismo
è un momento chiave anch'io per l'Europa alcun momento che rafforza i reggini rafforza delle dittature
Scoraggiò in parte l'antifascismo però c'è anche un rimescolamento anche nell'antifascismo che si ricompatta dopo la guerra dopo la guerra civile di Spagna si ricompatta necessariamente perché è chiaro che la frammentazione come ha sempre sostenuto uno Pietro Nenni nei suoi scritti dei suoi articoli la frammentazione come forze
Di sinistra del sempre portato all'affermazione in Italia del fascismo ha portato all'affermazione Lanzini smog sparendo in Germania e e quindi
è evidente che un periodo storico però con quello che piacerebbe abbiamo ancora altro una ventina di minuti chiedervi perché assume
Un'importanza cruciale dal mio punto di vista anche contro celebrativa commemorativa ricordare la guerra civile ha novant'anni questo soprattutto Carlyle classe che ha una impronta forte sulla costa e quello che fate fra però
Mi pare credo che il nostro Paese che aveva fatto i conti col fascismo quella fatto banco i conti con la guerra civile spagnola
Perché lì Mussolini ha mandato migliaia di povericristi lo possiamo dire settanta viva
Che
Allora ho combattuto contro spesso loro parenti
Ci sono vicende storie pazzesche di di di conflitti fratricidi
Recentemente l'anima per a breve apprendere un archivio in Toscana vive una famiglia Toscana aveva impegnati in Spagna su fronti opposti
Due due figli e parenti che si sono probabilmente sparati in alcune
Quindi e dunque chiedo al Presidente Poma partendo dall'Olimpo pagare anche ai nostri storici
Quanto è importante
Ricordare questo anniversario ricordare una decina Pagnoni
Pochi istanti finali so che naturalmente condivido tutti quanti tutte le cose che avete detto insomma però beh intanto va be'ma ci siamo occupati di questa di questa persona delle donne fate presto libero dodici anni fa e continuano a riproporlo con l'orlo delle figlie delle donne italiane pianta anticipata dispari
Non sanno neanche un obbligo verso il quindici così gli aspetti differenti ma anche quelli comune io ne comunque fuori che c'è una protagonismo evidente da parte di queste donne
E se mai ed ora il punto non viene riconosciuto questo questo protagonismo
Va bene
La mamma butta via va in Spagna per conto e agisce per conto suo non con le mogli editoriali
Sì sì sì lontano l'Italia cioè l'analogo propongo attraversa una voce Schifani spagnolo hanno cotolettona vigente sembra un giornale abbagliata carità
Avventure laccio ma Casabuona Berenson mio padre veniva non vanno mi fanno fare il giornalista e poi per il Polo lo riportano in in Francia due va a fare un viaggio avventurosi come scassati notte programmare in Francia prendere armi contrabbando cioè c'è un trattato in Ruanda poi si riflette anche nella presenza è stato citato il caso quella nato come una bambola movimento Bondi vorremmo professor Urbano settimo che dobbiamo puntare addirittura mimano spettato biblista anarchico essa singola fece caso duraturo sbarre quanti c'è comunque in Spagna voleva quello che la Spagna qualcosa in più rispetto a quello che è avvenuto negli altri luoghi contro USA e la Francia c'è una parentela però tutto questo passo un porno ovviamente Bertoglio pensa però non hanno prodotto e non posso non riguarda solo riguardanti il due cioè come quello proprietario modeste spesso e volentieri vengono fucilati quando tornano no il russo piuttosto che improbabile piuttosto pancia perforati
Baciano chiedo un'altra ancora non combattente sparano sono stati svolta una no anche perché avevamo avuto propongo che ha avuto una norma poi voi insomma
Erano non siano stati poi così tanto per Rizzato mi faccio un esempio che riguarda proprio i socialisti
Nell'entourage intorno intorno al giorno io lo faccio ora Maselli
Chi ha mai sentito parlare di Bassetti
C'era Pietro cioè lui
Chi ha sentito mai parlare di per procede accostare a Roma
C'è una che non ero socialista non sembra volontà Pappalardi fra l'altro Francesco Nitti Franco a Francesco di in Francia da una celebrità a Sky tornare un'ombra autobiografico partenza cioè su emarginato conosciuta proprio questi vip manco è stato tradotto in italiano e quando le impone al Partito socialista e quindi fanno fare
Il consigliere comunale a Rho
Mi pare che si era ancora viva no che ha per per quanto anche un aneddoto personale al passano da un'altra compagnia sua bolognese come era frequentata dal prossimo certo mancava non ha lasciato l'amor proprio nelle sondino sopraffatte acqua sole tornata ma quello nascono dal partito comunista
Un anno fa ma sanno che esce no al Partito Comunista devono comportasse l'importo restano il professor Bernard ampio fronte ci sia un personal computer le prime sei ciò prevedono pensarono al tappeto socialista allora questa proposta questa anche insomma i protagonisti volevo proprio spari non è che sono stati granché
Ma non eravate valenza
Franca non è un problema Amba Alagi affrontano Cuba scritte a spray allora non tocca cioè no abbassano Gioconda sconta per c'erano anche una spoletta programme
Ma Tomasson a quella che per quanto riguarda esaminando l'ha saputo da secoli donne c'era anche un percorso che agevolatore anche dalla situazione vengono Bellagio rivoluzioni
Volano Nuzzo M. ad una scolaresca
Accedono ai cioè se anche di emancipazione personale giorni ben fatto che dovrebbero quando abbiamo conosciuto abbracciata al settanta per nome in molte di queste partono con un compagno tornano comunali ha detto che prima compagnia ed è morta ma spesso e volentieri perché cambiano contare c'è una una membrana violenza varata
Che ormai in Spagna con il soccorso medico nell'ormai commento che onora una nobile
Una numerosa comunista e per ottenerla con un'altra novità no non glorioso comunista oppure cerchiamo presta propria dalla dalla guerra Marangon oppure no
C'erano ora
Non lo scorso anno non sarebbe procedure conosce una crisi anche un modo di fare politica
Ciò non servono più persone fidate Catarci duecentonove capace di organizzare servono persone che possono raccogliere punti che possono quindi quell'uomo vanno o non vanno più bene insomma nono non servono per guarda anche gli uomini cioè tenda giù in misura maggiore donne perché chiaramente c'è un pregiudizio ulteriore
Va bene diciamo che a parte la il racconto che sembrava quasi un danno quattro in tutta la storia veramente come dire antincendio e c'era già tutto quello
E in modo sintetico quindi non ritorno nel no però le cose che sono sono scadrebbe interna hanno suscitato altre altre cose non vorrei come dire uscire dal dal tema però non posso fare a meno ecco sono una al volo rispetto alle ultime cose terribili tutte su come le donne
Fossero in qualche modo non riconosciute nelle cose che facevano eccetera altrimenti essere
Quindi diciamo nelle istituzioni pubbliche anche siamo stati avrebbe varietà eccetera posso vittima proprio al volo scusate pur con una cosa personale l'ho fatto la resistenza
Insomma cercato fare resistenza invece all'epoca dei colonnelli sono stata mandata dagli avvocati
Italiane a prendere contatti con esistenti eccetera nonostante due giorni sono stata conquistata a prezzo permetterà con tutta la storia
Tenuta poi lo Stato per sette giorni e
Lasciamo perdere tutto il resto sono riuscito a tornare in Italia in modo abbastanza difficile avventuroso quando io sono ritornata
Anziché come dire firme va bene così salto grazie eccetera non hanno neanche voluto sapere che cosa è successo cosa faceva il monito che è venuto da me
E mi ha dato una mano a me ha detto brava sopravvissuta come all'epoca Resistenza è stato chiuso salto
Che insomma era uno che la resistenza l'aveva fatta quindi questo per minime che
è una cosa che purtroppo si ripete in modo in modo costante oppure una ricerca che ho fatto sulla invasione americana a Santo Domingo voglio evocano pubblicarla su un giornale questo come la firma era laddove hanno pensato bene
Come dire prima andare a tempo indeterminato insomma queste sono questioni credo che lettone anche qui presenti sanno bene di che cosa parlo non c'è il nuovo questo tipo di scusate questa era proprio un'introduzione al personale l'unica cosa che invece voglio dire rispetto alla alla storia del Gioele
Intanto ringrazio professore di avere parlato dell'otto marzo
In questo modo quindi contare naturalmente non per aderire solo alle a alla sciogliere questo giorno sopra riportare tutte le donne che hanno speso la loro vita e le loro energie
Per l'emancipazione
Dei soggetti femminili rispetto alle cose dunque in rimonta al si è parlato che forse troppi osserva il professore afferrato della mediazione
Che cioè le riusciva questa mediazione agli altri istituti cura
E mi soffermo allora sulla mediazione sul fatto che è stato sottolineato come una borghese sia riuscita a convivere con i profondi cambiamenti come dire di dignità cristatus no eccetera
E a seguire il marito quasi con spirito diciamo di sacrificio e
E abbia aveva accettato di fare come dire
Un'attività di accoglienza fattibilità il sostegno
Fare l'infermiera che certamente eravamo sempre era un'azione importantissima ma rispetto alle sue capacità
Le attività eccetera diciamo
Assai critico riduttiva ecco in tutte queste cose io colgo della la vera
Differenza di genere
Che emerge da questi comportano quindi la resistenza la cultura la sopportazione e la capacità di mediazione sono tutte cose che sembra stupito tutti impulsività fanno parte del bagaglio della
Della ricchezza della differenza di genere quindi conoscere poi insisto si vede nos tutti poco
Che diciamo anche di questa donna è una cosa che deve rafforzare l'immagine e non va bene e nuove speciale
Grazie no io forse riprendo un attimo
Gli spunti è un po'la sollecitazione ad Antonio rispetto alla diciamo a quella a quest'anno di celebrazioni in cui stiamo entrando della guerra di Spagna
Appunto all'interno del quale poi si inserisce anche discussione si inseriscono discussioni come attorno al libro
Perché abbiamo presentata oggi
E credo che sia diciamo la guerra di Spagna
La guerra civile spagnola è stata molti conflitti sovrapposti
Dalla nostra prospettiva si inserisce sicuramente all'interno di una lotta lunga diciamo tra fascismo e antifascismo
Che appunto la lotta che parte già dagli anni della nascita dall'avvento al potere del fascismo
Che segna diciamo un momento importante per il campo antifascista perché molto banalmente il momento in cui gli antifascisti possono finalmente tornare a prendere le armi
A combattere
E sarebbe per il camper anti fascista è una scuola molto importante per le resistenze
E non solo per la Resistenza italiana per le resistenze per la resistenza ero per se
Punto negli ultimi anni rispetto agli studi sulla resistenza durante la prima guerra mondiale sempre di più lo leggiamo come un fenomeno europeo e non solo italiano noi siamo sempre stati abituati a leggere le nostre rispettive resistenze nazionale come movimenti slegati l'uno dall'altro in realtà
Non è così N e nel caso degli italiani e delle italiane e questo si vede chiaramente non abbiamo decine di migliaia di italiani che fanno la Resistenza antifascista fuori dai confini italiani dai Balcani alla Francia al Belgio
Abbiamo decine di migliaia di stranieri che fanno la resistenza in Italia quindi ormai la leggere le resistenze come fenomeni strettamente nazionali diciamo lascia il tempo che trova
Cioè lo si è fatto lo si è fatto bene abbiamo abbiamo segnato in profondità vediamo aggiungiamo un suo nuovo livello e questo nuovo livello il frutto di quello che succede in Spagna
Perché in Spagna bene o male una generazione di antifascisti gli antifasciste punto hanno combattuto
E hanno assunto diciamo acquisito delle competenze poi serviranno
Durante gli anni della regista
Allo stesso modo c'era una c'è questa partecipazione imponente del fascismo italiano alla guerra di Spagna
Quella appunto
Secondo appunto questa categoria che stava utilizzata da un collega spagnolo abbia Rodrigo che ha scritto un libro di spagnolo e dieci anni fa che è stato tradotto da pochi mesi anche in italiano
Appunto la partecipazione del fascismo italiano le quali Spagna e la guerra fascista per antonomasia cioè è lì che il fascismo diciamo sita Lizza dimostra come questo binomio di fascismo e violenza poi si traduce no in un e mail nel concreto della guerra e appunto l'abbiamo settantotto mila italiani che passano tra alle alla diciamo tra il Corpo truppe volontarie alcuni inviati
Inviati diciamo in maniera furbesca dal regime ma anche alcune alcune migliaia di volontari di fascisti che che vogliono combattere per l'ideale
Quindi evidentemente diciamo cioè anche e l'adesione completa a a quel modello
C'è la battaglia di qua dalla spada insomma che che mette in chiaro
Quella che sarà diciamo la dinamica del Chairs del decennio successivo
E ci sono responsabilità italiane in in termini di crimini di guerra
Realizzata in Spagna rispetto al quale diciamo l'Italia non ha mai detto nulla cioè bombardamenti indiscriminati tutti ricordiamo che era amica perché perché è stata bombardata dai tedeschi dall'aviazione in fondo alle perché
Perché Picasso ha fatto un quadretto ha avuto un certo successo però cioè in quei giorni l'abitazione legionaria italiana bombardava la città di Durango e nessuno si ricorda di Durango nel marzo del trentotto la reazione di sanare italiana bombardata
Per giorni e giorni la città di Barcellona causando centinaia di morti
Perché la reazione regionale italiana utilizza a la Spagna come una sorta di poligono in cui addestrarsi rispetto alle pratiche poi sarà antiche nella sua guerra mondiale
Quindi diciamo la guerra di Spagna una guerra che noi dobbiamo leggere in un se la leggiamo dalla nostra prospettiva italiana in un continuum
E la dobbiamo legare strettamente alla seconda guerra mondiale ma la dobbiamo collegare strettamente a qualcosa che è successo
Subito prima della guerra di Etiopia
E quindi insomma
Questo Novantesimo può essere anche l'occasione per riflettere sulla guerra di Spagna come conflitto internazionale inserito in una via un po'più lunga sia per il fascismo ma anche per l'antifascismo
Riflettano come faremo a fine maggio casolare dell'aria quindi a Roma un seminario organizzato dalla nostra rivista Spagna contemporanea sulla guerra civile Nova spagnola novant'anni otto anch'io non riprendono la l'interrogativo più Antonio non hanno fatto una bomba introduzione a Dublino
Pubblicano sulla guerra civile spagnola
Non ha
Che cosa è stata quando avrà rilevanza non già c'era stata molte cose nuove
Non chiedo di Cossutta molte cose
L'acqua per la democrazia contro il fascismo
Ricorda per sempre più in Italia è un giornale Nuova fascismo e nazismo vanno al potere praticamente senza resistenza
Oppure la distanza minima
Quindi s'allora solo con parliamo dobbiamo seduta poco adatto ultima frase non smette di far partire quel tanto sarà comparirà vale trentadue mesi di resistenza che ci sono Spagna per passare dalla Repubblica al fascismo
Il Nazismo dal potere con le elezioni e in Italia Consei col lo squadrismo però voglio dire non c'è una resistenza al momento in un momento
Senso
Apertura
Io non penso dal Pacifico non l'ho detto io ho detto che non c'è la resistenza che certe in Spagna questo
Prego
Senso cioè relativo certo collettiva con questa lotta per la danza contro il fascismo anche una rivoluzione ma non c'è tempo per populistico quanto la democrazia borghese
Congratulazioni notate dagli anarchici Marble azioni sarebbe anche dietro scritte sì sì ma nell'azione allora se vogliamo Cesare Lanza Larizza sprizza allora rigore allora effervescente dei crimini che Stalin stava perpetrando in Unione Sovietica fronte corrucciata tra virgolette non difesa della civiltà
Spianati una delle pagine più buie della storia della Chiesa e metà contemporanee più buio per l'appoggio che da ogni del tenente sollevati prima che io sappia poi lo spiego io all'interno della guerra circonvallazione combatterono varie altre quella tra cattolici e calvinisti e cattolici nazionalisti baschi gran parte della penisola quello tra comunisti e socialisti da una parte l'anarchia centosettantatré spastica Bartolomeo giornata arriva Barcellona Londra Bruno il trentasette
Quella che contrappose praticamente tutto come sta avvenendo negli ultimi giorni del conflitto con il corpo Nyman comandano cassato
Bosaro quel posto ritenessero corrispondente tanto da altre guerre civili fuori sede
Perché dall'agosto al trentasei dall'ottobre del trentotto a combatterlo italiani contro italiani tedesca contro il Pescara nemmeno centonovanta furono anche gran peso contro Orlando inizi
In Francia il prolungamento dei baschi e catalani avrebbero soffocato la propria identità culturale un'esplorazione aveva il proprio governo
Rappresentano il cognome per la mobilitazione del volontariato antifascista internazionali e dell'impegno degli intellettuali del Novecento però non hanno importanza dell'ottimo primo socio perturbazioni che assegnava nel periodo di prova prima del fascismo e del nazismo erano scelgo Magliaro o Francia Regno Unito mera farsi esca verso torno al mio intervento
Con un bombardamento e sollecita aperti al futuro nelle sperimentazioni per la guerra totale apparvero per la prossima sarà nella seconda guerra mondiale ancora fra ma questo senso ma solo in questo senso una prima battaglia
Nacque anche la grammatica circostanza in cui le popolazioni accenni impongono per la prova per proporre al Papa il ventesimo secolo trasformato in bersaglio con massicci bombardamenti
Al Forum ha seminato il terrore credibilità era lo spirito di resistenza
Allo scontro tra ideologie totalizzanti propagande più manipolazioni grossolane fucina finiti destinati a durare
E fa guerra d'interpretazioni nel tempo sono in parte stemperato dalle passioni dell'ideologia lasciandola confrontarsi non lo avrebbe portato il dibattito storiografico Bossi poteva farlo ancora a lungo
Sin dall'avvio non ha detto il proprio non ce l'aveva sanguinario non banale alla quando indica i libri della guerra fredda nei prossimi giorni costante mi pare che tra persone inutili perché il guerra civile importante aggiorno so che la cosa per chiosare quanto dicevo prima
Certo non sbagliava nel mille novecentoquaranta al Barocco al vaglio già ministro degli esteri della Repubblica scrive perché in Spagna si era combattuta la prima battaglia dalla seconda guerra mondiale
Ma si tratta di una interpretazione a caldo per lasciare aperta sullo sfondo le cause interne del conflitto avremmo perché prossime da questo punto di vista non metta tutto logico affermare che la guerra civile spagnola almeno per quanto riguarda le cause anzitutto spagnola
Anche se la sua formulata internazionalizzazione ormai debba caratterizzare una panoramica con tutta probabilità a determinarne l'esito
Il cane
E ci siamo incuriositi quando esce libero non siamo verso
Va bene va bene
Leggi
Non lo so si diceva conseguito all'azione delle scadenze anzi
Lasciare un po'di sostanza dunque io uno come
Avviso Italo
Bene io non so se ci sono pensosi paralizzato in chiusura socio qualche riflessione si è
Abbiamo qualche
è una cosa diciamo qui nero dato che ben pensare effetto ecco a parte insomma generazione sfortunatissimo allora la tomba per risparmiare ma questo diciamo detto complessivamente come si spiega col fatto che chi viene dall'esperienza che avrebbe potuto essere fondamentale per gli anni successivi in realtà è stato a parte valorizzato partito sfruttato tra virgolette
Anche il fatto che con una con sostanza Paganin Auchan Ottaviano ventotto fondamentali Gaetano sul proprio in questi giorni fra da quarant'anni soprattutto attorno nessuna presenza produzione all'estero a ventotto fra Hispania che però stanno Madison sponsorizza vincente non c'è neanche cento albanesi un pezzo una proporzione poco più di un numero confermati cento albanesi
Su un po'
Tre per cento centocinquanta combattenti in vista ce l'hanno
Una resistenza liberal per certamente comunque
Voi avete in qualche maniera aveva prepensionati conversazioni venticinque suo tra Ferrara no no non posso posso giurare su questo
C'è un dato punto faccio anche storia militare un gran combattente non è detto che sia un buon politico
E questo è un dato non io diciamo uno degli esempi di volontari più brillanti
Diffidenza che poi sarà un combattente centrale durante la resistenza avrà un ruolo fondamentale nella liberazione di Firenze nell'agosto del quaranta quando il quarantaquattro
Diciamo distinguendosi anche per le capacità militari per il coraggio lui nel secondo dopoguerra non riesce a trovare una sua collocazione della federazione il partito laburista Ferretti annuncia che fargli fare e lui alla fine vada in francese con la legione straniera e finisce a combattere in Indocina tipi romanzi
Non c'è
Aggiungo aggiungo una casa su questo che reciproca pagelle che per
Un attimo premature
Qualcuno almeno lui avrebbe prevalso come verranno avviati qual è il motivo non sono interrogato terreni quarantasei
Italia liberata c'è una Costituente vengono dopo le ventuno per un alla Costituente perché non viene presa in considerazione nell'orario allora giorno sono diverso intanto chi sono gli speranzosi tante persone in qualunque modo governo sono appena ventuno diciamo ventuno dovremmo dire appena ventuno
Perché
La Costituente ha comportato cinquecento operazioni appena ventuno vengono e poi e questo è già un dato che a capire qual è la Società del mille novecentoquarantasei cioè noi abbiamo imparato mi pare a buttarlo giù per ANAS città buttare en passant ancora una società profondamente legata al passato no signor Pati non ha fatto grandi passi in avanti e aspetterà duecento anni fa sul fronte cioè per questo è probabile come già dunque non c'è nessun su come sono persone tenerci minacce
Non solo non lontano non solo diciamo al momento giusto norme proposte al momento giusto
Bisogna aspettare del tempo prima che questo termine
Comprarono questa alleanza ha fornito
Esattamente ciò che saranno disponibili
Volevo fare una una domanda e al con loro
Alla mia domanda al semplicemente legata ormai storia raccontato cioè quando passato molto internet della vita di già
Non non mi sembra che sia chiaro
Che cosa abbia fatto quella in seguito agli scontri appunto di Barcellona per la che il maggior comparse
Perché
Tutt'altro che noi frequentava reciproco bene non ho capito male dormiva che insieme a Barbieri alta neri e aveva contatti diretti appunto quanti poi sul Pd quello che sappiamo no
Chiedo come come affatto Gianico delle fidarsi prima o dopo dei Sovietici diede i comunisti dopo cioè Faccio un salto
Ho detto che nel quarantasei
Lei torna in Italia e invece guardarsi intorno si rivolge ai dal PSI
E PSI però nei sta abbracciandosi molto ai
Sta stringendo un patto di unità d'azione
Cioè nel si chiede se questo fatto
Asfissiante
Va bene
Non c'è allora da quello che ho da quello che sappiamo da quello che possiamo capire gli eventi sono
Sono intanto splendenti sono conseguenti verrebbe punteranno così come tutto l'antifascismo del trentasette maggio-giugno numero trentasette per la situazione si fa paradossalmente stabilizzando cioè gli stessi anarchici tra la fine del trentasette con un sequestro interrotto cioè c'è una componente degli anarchici competizione attivi
Ma come non va bene sa comunque corrette proprio che abbraccia sorda perché c'è un dato e cioè una cosa è cosa fanno gli agenti di Stalin in Spagna un'altra cosa è il rapporto con gli altri italiani che col pur essendo comunisti in molti casi diciamo si riesce a ricucire lungo a questo punto
Stremati da questo rapporto è comune Salbertrand trentasette trentotto e da parte personale nell'inferno e dalle cessare Massimo Romagnoli
Sì sì pare non si scrivono volto interloquisce con una
Sei contabile ad aver aperto e quel momento perché si fida Borrelli
Una scelta in quel contesto e credo sapendo che viene dettata da da chi mi fido di chi ci fidiamo
In quel momento meglio una persona affidato Benelli
Probabilmente per manterrà questa amicizia per tutta sta tutta la vita
Non c'era l'amico assessore molto la stanno occupata del trentanove per grazia subito la guerra la seconda guerra mondiale quello che diceva prima in Italia del perché comunicato stampa perché vengono dimenticati
I combatté nella guerra civile spagnola potrebbero essere
Potrebbe essere presto esprime perché il bambino ha dimenticato di tutti gli italiani che parteciparono all'antifascismo macchine partecipare nella Resistenza
Questa volta l'interesse degli italiani nella vita spesso anche disgraziata a Parigi in Francia per me ne vedeva in venticinque aprile perché non vogliono perché modalità perché non prendono perché solitamente quando spesso un curriculum più pacifista procurando nacque ne abbiamo dimenticato il proprio perché i tempi sono quelli della liberazione due la liberazione pertanto il metallo si occupa in questo mutuo che parli organizzato è attivabile bisogna tornare a fare politica quindi premessa mette sono troppe sono il Parlamento tutto l'antifascismo il oggi nel senso che si insultarla Brandenburg valorizzato ciò che era
E la speranza promulgata a Monza l'attenzione di tutti molto dipende la la prova ora stanno molte più probabilità non mi antifascisti
Solo per ridurre rivendicativa l'adattamento fino adesso la centralità della guerra mi riferisco
Come può andare avanti stazionarie
Mi riferisco alla peggioreranno ulteriormente rispetto alla storia dal prossimo anno scolastico inglese lesioni
Ben cinque all'attenzione a certe volte interventi del governo e per questo questa amara considerazione ha mai mistica cosa per chiudere questo decreto evidenziando in particolare dall'etere ciociaro la cui entrata in nella parte non certo e con grande capacità narrativa una storia esemplare cioè il problema spendere nella lotta all'immigrazione aveva vitale commissario professor veramente che sarà anche disponibile puntate sul canale di YouTube
La Fondazione mazzette dell'azione dell'Ucciardone seguite dalle male però lasciava qui accanto grazie prevederebbe insieme al terzo
Presentato piazza deve essere
Io diamogli ormai da vari settori

più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate