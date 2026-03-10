Saluti Alberto Aghemo e Italo Poma.



Con l'autore ne parlano: Alfonso Botti, Enrico Acciai, Marta Ajò.



moderato da Antonio Tedesco.



L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Modigliani-Matteotti, dalla Fondazione Giuseppe Emanuele e Vera Modigliani, da AICVAS, Arcadia Edizioni e dalla rivista Spagna contemporanea.



Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro: "Una donna nella lotta antifascista" di Luca Gatti", registrato a Roma martedì 10 marzo 2026 alle ore 17:34.



Sono intervenuti: Alberto Aghemo (presidente della Fondazione Giacomo Matteotti), Italo Poma (scrittore), …

Antonio Tedesco (direttore scientifico della Fondazione Pietro Nenni), Enrico Acciai (professore associato di Storia contemporanea all'Università degli Studi di Roma Tor Vergata), Marta Ajò (scrittrice, giornalista), Antonio Botti, Luca Gatti (autore del libro), Italo Poma.



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Libro.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 43 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

