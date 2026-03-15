La nuda verità - Il ruolo della comunicazione dedicato alle persone con disabilità. Conversazione con Paola Severini Melograni

Conduce su Rai2 la trasmissione "Stravinco per la vita" il talk dedicato al mondo paralimpico e alle storie di riscatto.



O Anche No non è soltanto un programma televisivo della Rai.



È un format che sfida le convenzioni, affrontando i temi della disabilità e dell'inclusione sociale con schiettezza e ironia.



Niente pietismo, nessuna spettacolarizzazione del dolore: solo storie vere, raccontate con leggerezza e profondità da protagonisti d'eccezione.



Ne ha fatto anche un libro edito da Castelvecchi.



A partire dal suo esordio giornalistico a Radio1 nel lontano 1983, scorrono tra le pagine eventi, …

personaggi e aneddoti della televisione e della società italiana: da Domenico Modugno alla cronaca dello sport paralimpico, da Ezio Bosso a Franco Basaglia.



L'Italia può vantare una delle legislazioni più avanzate in ambito UE, come la Legge 68/1999 e il decreto 222/2023.



Il nodo, però, è che l'inclusione non può essere solo affermata per legge, ma va praticata.



Serve un'azione sinergica e un cambiamento culturale che coinvolga istituzioni e diretti interessati: "Nothing about us without us", recita lo slogan del movimento internazionale delle persone con disabilità.

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