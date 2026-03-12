12 MAR 2026
dibattiti

La revisione costituzionale sulla magistratura. Quali effetti nell'ordinamenti civile?

CONVEGNO | - Palermo - 10:47 Durata: 2 ore 12 min
A cura di ASSO
Organizzatori: 
Camera Penale di Palermo
Relatori: Alfredo Mantovano (sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri), Piergiorgio Morosini (Presidente del Tribunale di Palermo), Giuseppe Lauricella (Docente di Diritto Costituzionale UNIPA, già parlamentare).

Introduce Gerlando Gibilardo (Presidente Camera Penale di Palermo), Dario Greco (Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo).

Modera Elvira Terranova (giornalista).

Convegno "La revisione costituzionale sulla magistratura. Quali effetti nell'ordinamenti civile?", registrato a Palermo giovedì 12 marzo 2026 alle 10:47.

L'evento è stato organizzato da Camera Penale di Palermo.

Sono intervenuti: Gerlando Gibilaro (presidente della camera civile di Palermo), Elvira Terranova (giornalista, caposervizio dell'Adnkronos), Giuseppe Lauricella (professore ordinario di diritto costituzionale presso UNIPA), Piergiorgio Morosini (presidente del Tribunale di Palermo), Dario Greco (avvocato, presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo).

Tra gli argomenti discussi: Magistratura.

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 2 ore e 12 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

