Relatori: Alfredo Mantovano (sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri), Piergiorgio Morosini (Presidente del Tribunale di Palermo), Giuseppe Lauricella (Docente di Diritto Costituzionale UNIPA, già parlamentare).



Introduce Gerlando Gibilardo (Presidente Camera Penale di Palermo), Dario Greco (Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo).



Modera Elvira Terranova (giornalista).



Convegno "La revisione costituzionale sulla magistratura. Quali effetti nell'ordinamenti civile?", registrato a Palermo giovedì 12 marzo 2026 alle 10:47.



L'evento è stato …

organizzato da Camera Penale di Palermo.



Sono intervenuti: Gerlando Gibilaro (presidente della camera civile di Palermo), Elvira Terranova (giornalista, caposervizio dell'Adnkronos), Giuseppe Lauricella (professore ordinario di diritto costituzionale presso UNIPA), Piergiorgio Morosini (presidente del Tribunale di Palermo), Dario Greco (avvocato, presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo).



Tra gli argomenti discussi: Magistratura.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 2 ore e 12 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

