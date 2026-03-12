Convegno "Prominence, pluralismo e nuove regole nell'ecosistema digitale", registrato a Roma giovedì 12 marzo 2026 alle 10:10.



L'evento è stato organizzato da Confindustra Radio Televisioni.



Sono intervenuti: Andrea Biondi (giornalista de Il Sole 24 Ore), Giacomo Lasorella (presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), Massimo Dal Checco (presidente Anitec-Assinform), Antonio Marano (presidente di Confindustria Radio Televisioni), Laura Aria (commissaria dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), Giampaolo Rossi (amministratore delegato RAI), Gina Nieri (direttore …

Divisione Affari Istituzionali, Legali e Analisi Strategiche Mediaset), Alessandro Araimo (executive Vice President & Managing Director Italy & Iberia Warner Bros. Discovery), Maurizio Giunco (presidente Associazione Tv Locali), Donata Crescini (direttore Marketing RadioMediaset), Lorenzo Suraci (presidente di RTL 102.5), Francesco Dini (consigliere di Amministrazione GEDI News Network), Federico Silvestri (amministratore Delegato Gruppo Il Sole 24 ORE), Massimiliano Montefusco (amministratore Delegato RDS), Alberto Mazzocco (presidente Associazione Radio FRT), Alberto Barachini (sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega all'informazione e l'editoria).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Digitale.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 2 ore e 38 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

