In collegamento Francesco Nespoli, ricercatore ADAPT.
Puntata di "ADAPT - La pillola - Gli ultimi dati Istat sullo smart working e normalizzazione del suo utilizzo" di martedì 10 marzo 2026 condotta da Valeria Manieri che in questa puntata ha ospitato Francesco Nespoli (responsabile della comunicazione di ADAPT).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Adapt, Concorrenza, Diritti Sociali, Diritto, Economia, Europa, Fisco, Governo, Impresa, Industria, Istat, Lavoro, Meloni, Mercato, Produzione, Societa', Tecnologia, Unione Europea.
La registrazione audio di … questa puntata ha una durata di 5 minuti.
leggi tutto
riduci