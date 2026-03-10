10 MAR 2026
rubriche

ADAPT - La pillola - Gli ultimi dati Istat sullo smart working e normalizzazione del suo utilizzo

RUBRICA | di Valeria Manieri - RADIO - 09:00 Durata: 5 min 45 sec
A cura di Luciana Bruno e Simone Sapienza
Player
Valeria Manieri (Radio Radicale).

In collegamento Francesco Nespoli, ricercatore ADAPT.

Puntata di "ADAPT - La pillola - Gli ultimi dati Istat sullo smart working e normalizzazione del suo utilizzo" di martedì 10 marzo 2026 condotta da Valeria Manieri che in questa puntata ha ospitato Francesco Nespoli (responsabile della comunicazione di ADAPT).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Adapt, Concorrenza, Diritti Sociali, Diritto, Economia, Europa, Fisco, Governo, Impresa, Industria, Istat, Lavoro, Meloni, Mercato, Produzione, Societa', Tecnologia, Unione Europea.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 5 minuti.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
Visualizza la trascrizione automatica Nascondi la trascrizione automatica

Buongiorno ecco sì alla pillola di ad altre c'è con noi in collegamento Francesco Nespoli ricercatore adatta da ritrovato buongiorno
Pubblicato a fine febbraio l'ultimo report Istat si occupa di smart working in particolare Subaru War King da necessità nuovo stile di vita e racconta come appunto questa modalità di lavoro agile in Italia si stia stabilizzando come una una pratica strutturale ovviamente i numeri sono più bassi rispetto al periodo della pandemia in cui questa modalità ha preso largamente piede per necessità che poi è diventata anche forse virtù cerchiamo di capire con Francesco Nespoli quali dati emergono e come appunto tutto questo si stia normalizzando
Sì il punto fondamentale è proprio questo capire in che modo si sta normalizzando lo smart working se se si stia normalizzando per il meglio cioè
Diventando fenomeno strutturale Mabel quale si colgono le opportunità che si mitigano invece i rischi novità che cosa dicono dicono che in Italia sono circa tre virgola quattro milioni le persone che lavorano da casa da almeno un giorno al mese e quindi sono fatte le proporzioni quattordici persone su cento occupate prima della pandemia erano meno del cinque per cento in meno di cinque su cento e dunque è chiaro che le cose sono cambiate ma sentiamo un po'più in profondità con i dati vediamo una realtà più complessa perché di queste tre virgola quattro milioni di persone solo uno virgola quattro quindi cinque virgola nove per cento del totale
Degli occupati lo hanno fatto nel corso di almeno nella metà dei giorni lavorativi mentre c'è una grossa fetta di quasi due milioni di persone che lo fa in misura più limitata quindi lavora
Da remoto solo alcuni giorni a settimana o anche Milano
E a prima vista questi numeri sembrano confermare qualcosa che avevamo intuito osservando tanti casi concreti negli ultimi mesi di aziende che riducono i giorni da remoto grandi gruppi che mi chiamano i dipendenti in ufficio anche le pubbliche amministrazioni hanno dimezzato in alcuni casi giornate di lavoro agile ma in realtà non è un fenomeno così uniforme perché molti dei casi più discussi Pinotti riguardano aziende in prese straniero multinazionali che fanno notizia pensiamo al caso Ubisoft ma al caso quello che lattante di di Amazon
In Europa però le economie basate sul terziario dal TAS mostrano dei livelli di smart working molto elevati nei paesi del Nord si supera il venti per cento
Nella Finlandia il ventidue per cento addirittura comunque in Germania in Francia siamo attorno al dieci per cento quindi a livelli più elevati di quelli di quelli italiani
è una situazione dunque variegata non era legata solo all'interno dell'Europa ma è variegata anche all'interno degli stessi Paesi in Italia per esempio Milano sulla sulla quota di Smart worker
La psoriasi raggiunge il trentotto per cento a Roma siamo attorno al trenta per cento ma situazioni simile ci sono ci sono anche a livello a livello regionale in Liguria per esempio mentre in altre aree del Paese
Le percentuali sono esigue quindi la complessità della situazione riguarda come dicevamo una valutazione più generale sui benefici sulla eventuale strutturalità dello smart working
Perché è una distribuzione disomogenea ha riacceso proprio queste osservazioni
Anche da parte delle del dei sindacati delle delle delle parti sociali a livello a livello locale
Cioè un guardare lo smartphone ti come quello un fenomeno che a due facce da un lato l'opportunità di conciliare vita e lavoro ma dall'altro addirittura il rischio di creare lo amplifica le disuguaglianze il dibattito sindacale per esempio nelle regioni ha messo in evidenza proprio questo cioè non tutti partono dalle stesse condizioni
C'è chi ha spazi adeguati in casa c'è chi ha connessioni efficienti e chi no
C'è il tema della sicurezza delle postazioni dell'economia c'è
Ci sono elementi strutturali proprio del paese ecco come vera esattamente quindi queste disuguaglianze rischiano di essere amplificate da un'applicazione forzata dello smart working e in questo senso
Le il regolarlo è la lezione che viene da questi dati Istat
E la regolazione appare un processo che nelle aziende del territorio oggi è del tutto ancora in corsa quindici raccontano questi dati di un fenomeno
Ancora mutevole che lungi dallo dallo stabilizzarsi in una maniera chiare regolata Happen possiamo dire in chiusura che sta diventando un vero elemento di trattative anche perché si
No entra nel mercato del lavoro contratto un posto di lavoro
Una delle condizioni appunto che viene spesso posta anche da chi cerca ormai lavoro Nespoli assolutamente sì il punto è
Mettere le cose in chiaro per quanto riguarda i diritti che sono garantiti a chi svolge il lavoro delle moto e non passa invece che lasciandolo solo alla contrattazione individuale
Queste queste forme poi prendano anche manifestino appunto il loro i loro effetti deleteri sull'organizzazione della vita delle persone c'è grazie davvero a Francesco Nespoli per essere stato con noi per questa pillola qui su radio radicale

più argomenti meno argomenti

Puntate recenti