Consiglio Superiore della Magistratura (Disciplinare)

Cioè solo il procedimento il primo chiamiamo e poi buongiorno
Buongiorno sapersi
No stanno chiamando tutti i procedimenti solo procedimento della dottoressa
Ma sono vi sono
Eh no
Verso no adesso si può però insomma
Le in
No ma cerco però insomma
No allora io dico informalmente farò interloquire le parti sulla riunione
E quindi però
Per questioni di di ordine
Cioè è chiaro che non c'è di per sé un un non divieto delle altre parti di assistere
Sì però insomma
Anzi ma allora facciamoli no perché se no sembra che ci siano facciamoli solo sì sì sì no Pacciani Vanni
Facciamo entrare
Scusate buongiorno prego prego entrate oppure
Buongiorno no volevo solo dirvi scusate solo una volevo solo dirvi
Per una questione diciamo di ordine dell'udienza io ho chiamato il primo procedimento in farò interloquire le parti sulla eventuale riunione dopodiché eventualmente
Diciamo iper procedimento riunito sarà un procedimento unico e quindi e quindi subito caso in quella sezione beceri unire sarete chiamati Paola
Non è mi rendo conto che non ci sia non c'è una questione di divieto in sé essendo udienza pubblica ma
Essendo poi parte di altri procedimenti riterrei più ordinato per il momento concentrarci su questo poi dopo su subito dopo se siete d'accordo che faccio mi facciano sapere grazie va bene
Allora
Qui aspettate pure qui fuori allora chiamiamo procedimento sessantadue mila ventiquattro la dottoressa Caterina
Lazzara è presente buongiorno è difeso dal dottor Alfonso Pappalardo che è presente buongiorno per la procura generale la dottoressa Luisa De Renzis diamo diamo atto che
Sono previste a ruolo i procedimenti numero sessantuno due mila ventiquattro numero sessantadue del due mila ventiquattro effettivamente promossi nei confronti del dottor Mungo ed è l'atto dottoressa Tripaldi
Che possono strettamente essere oggetto di riunione
Trattandosi di incolpazione
In parte sovrapponibili per quanto conferenti posizioni soggettive
Chiedo alle parti prima quindi di procedere alla relazione di Montale eventualmente faccia una relazione unica
In ordine alla eventuale riunione sentendo interloquire la procura generale
Presidente sulla riunione questa Procura generale si rimette alla decisione della Consiglio Superiore della Magistratura tuttavia premetto che vi sono ebbero delle ragioni per disporre la riunione ma è altrettanto vero che le posizioni soggettive
Sono differenziate e si avvicendano in una sequenza procedimentale che parte dalla gestione del dottor Burgo
Poi la dottoressa attivabili poi la dottoressa Lazzara quindi optando per una trattazione
Questi tre procedimenti in sequenza e non riuniti si potrebbe fare una migliore chiarezza sulle rispettive situazioni soggettive va bene
E omesso di chiedere se c'è il consenso per il collegamento
Sì sì cioè consenso bene allora possiamo procedere con il collegamento
Esso la difesa dell'incolpata su presidente io ma non non sono non conosco
L'imputazione tipo di condotta ascritta al dottor Morlacco per quello che riguarda quando invece ha scritto alla dottoressa Di Fazi assistita sottoscritta anch'essa mi rimetto alle decisioni del Colle però rimarco in effetti aderisco a quanto rilevato dalla dalla procura generale perché è vero che sono relative a condotte lo stesso tipo di fattispecie di illecito
Con riferimento alla stessa procedura concorsuale dall'omessa vigilanza o se se la procedura concorsuale per un rilievo che dei due posizioni soggettive sono sostanzialmente non del tutto coincidente
Su diverse anche le l'entità del danno e la sussistenza del danno avremmo argomentazioni specifiche difensive da addurre a difesa dell'un atti dell'accusa
Con incolpata
Pertanto rimettendo in comunque la vostra valutazione forse sarebbe opportuno trattati separatamente né allora verbalizziamo che le parti
Si rimette alla decisione della sezione disciplinare
In punto di riunione
Nei procedimenti
Rappresentando per altro
La peculiarità delle posizioni soggettive
E la loro differenziazione
Nella loro differenziazione bene la sezione allora si ritira grazie
Diamo lettura dell'ordinanza
La sezione disciplinare
In ordine
Alla prospettata riunione
E il procedimento numero sessanta ventiquattro nei confronti della dottoressa Caterina Lazzaro alcuni procedimenti sessantuno ventiquattro
Nei confronti del dottor Francesco Murgolo e sessantadue ventiquattro nei confronti della dottoressa Valentina Tripaldi
Ritenuto che i procedimenti disciplinari sono pendenti nella stessa fase e grado
Ritenuto altresì che le contestazioni perché incolpati di quell'articolo comma due comma uno lettera a Egitto sono relativi alla stessa fattispecie normativa l'illecito disciplinare
Nell'ambito della stessa procedura concorsuale
Che pertanto per mano specifica valutazione delle condotte rispettivamente scritte
Sussistono le ragioni di connessione oggettiva
Che inducono a trattare unitariamente anche per ragioni di economia processuale le vicende in contestazione
Per questi motivi dispone la riunione del procedimento sessanta ventiquattro
Con quelli di quegli articoli sessantuno ventiquattro sessantadue ventiquattro
E dispone procedersi oltre
Bene
A questo punto allora facciamo entrare il dottor Francesco Murgolo la dottoressa Tripaldi
Non giorno di nuovo buongiorno
Tre
Buongiorno allora apriamo
Formalmente il verbale anche dei procedimenti sessantuno ventiquattro il dottor Francesco Molgora è presente
Ed è difeso dall'avvocato Matteo Bruno è presente buongiorno per la procura generale sembra dottoressa Luisa nel né Renzi est
E altre sia apriamo il verbale precise del fascicolo sessantadue ventiquattro con la dottoressa Valentina Tripaldi presente buongiorno difesa dall'avvocato dal dottor Alfonso Pappalardo per la procura generale sempre la dottoressa De Renzis
Chiedo preliminarmente anche agli altri due incolpati difensore se c'è opposizione per il collegamento
Oppure no
No non presta il consenso
Me allora
Nel nulla oppongono anzi prestano il consenso per il collegamento
Diamo atto
Che
Nell'ambito del procedimento sessanta ventiquattro è stata disposta la riunione ai due procedimenti
Trentuno ventiquattro e sessantadue ventiquattro
E anche che evidentemente l'ordinanza che dispone la riunione adesso parte integrante dell'unico procedimento disciplinare
A questo punto
Quindi possiamo procedere in via unitaria ci sono questioni preliminari
Da parte nostra messo Anteo ora genera loro oscurare la parola al consigliere Laganà per la relazione pre
Le grazie Presidente buongiorno a tutti quindi trattiamo
Complessivamente questo procedimento
Ai tre dottori incolpati vengono ascritti però ciascuno con delle rispettive condotte di avere commesso l'illecito illeciti di cui all'articolo due comma uno lettera a e lettere g la lettera g attiene a secondo l'incolpazione alla gravi violazioni di legge sotto il profilo della mo'omessa vigilanza in qualità ciascuno di essi nei rispettivi periodi di cui ora parleremo di giudici delegati al fallimento
è la lettera invece di avere nell'esercizio delle funzioni a seguito di questa omessa vigilanza procurato un ingiusto vantaggio e o giusto danno a una delle parti il presupposto che a cui si parte e che a il la l'avvocato tutto Cino
Era stato arrestato per un'altra procedura sottoposto a processo penale sotto il profilo di per responsabilità a titolo di peculato a quel punto il ministro
Quindi il procedimento all'origine ministeriale una promozione dell'azione disciplinare di ministeriale
E in via i propri ispettori presso il tribunale di Foggia per a seguito del di questi ispezione ispettori focalizzano l'attenzione su una serie di procedure concorsuali fallimentari ma per quel che ci riguarda non interessa un'unica procedura fondatore fallimentare esattamente la numero undici due mila quattordici pochi importa vado a voce il numero nei confronti bella di una tenuta in non liquidazione che rappresenta questa queste caratteristiche il fallimento di questa tenuta è stato dichiarato nel due mila undici
E una procedura concorsuale perdurata fino per la per quanto ci riguarda al nel due mila ventuno due mila ventidue
Nel corso di questa procedura con concorsuale si sono a titolo di giudici delegati al fallimento nessuno cerchi succeduti per diversi periodi temporali i tre odierni incorporati in particolare il dottor Murru
A assunto la qualifica rispetto a questa procedura
Nel dal circa due mila tredici al due mila sedici il procedimento è tutto documentale in sede di relazione
Ovviamente l'importante è indicare le problematiche di fatto e giuridiche la dottoressa Tripaldi dal due mila sedici al due mila
Diciannove la dottoressa Lazzara dal nel due mila diciannove al due mila ventuno
Cosa si verifica il le ispezioni ville
L'ho già il l'oggetto della ispezione ministeriale anzitutto ravvisa a dire appunto degli ispettori
Una serie di lacune sotto il profilo procedimentale nell'assenza di comunicazioni del deposito delle somme
L'assenza della relazioni che a dire degli ispettori dovrebbero essere trimestrali poi vedremo che oggi è una contestazione sul punto perché per esempio la difesa della dottoressa da Zara parla afferma che le relazioni dovrebbero essere di natura semestrale ma anche questo è oggetto poi di pare di valutazione quindi la mancanza di più in generale Chinook ci si presenta con un addebito sostanziale che riguarda tutti e tre gli incolpati di questa omessa vigilanza nei confronti del dell'attività della condotta del dell'unico curatore
Dipinge Giannotti nominato dal due mila dal due mila undici dopodiché dal nella ispezione nel relazione ministeriale di sono
Espressamente indicate
Tutto una serie di condotte ascritte a carico del curatore e che si sostanziano in imposte non versate uscite non giustificate
Ivano detratta che vanno espressamente dal settembre del due mila undici fino al sono circa cinquanta quarantasette condotte fino al due ottobre
Due mila diciannove nel rispetto a questa serie di di cui da questo nucleo di incolpazione che come dire può essere ha scritto a tutti e tre gli incolpati cioè quello di non avere vigilato rispetto alla condotta del curatore di non aver preteso e sollecitato gli adempimenti previsti dalla legge fallimentare
A carico del del del medesimo coro curatore di aver tollerato anche Mandelli inadempimenti posti in essere
Né da parte del sempre del curatore e comunque di non aver come dire analizzato formalmente dettagliatamente i prospetti parziali dico prodotti di volta in volta dal curatore da cui secondo gli ispettori si sarebbe potuto arguire una condotta distrattiva o comunque certamente indebita
Da parte del curatore questa è diciamo una condotta generale che viene ascritta ciascuna delle incolpa dei degli incolpati mia vi sono poi delle singole
Condotte particolare scritte singolarmente a ciascuno degli degli odierni signori magistrati così partendo dal dottore né dal dottore Burgo si contesta che la sua condotta avrebbe consentito un ammanco di circa otto mila euro
Così nei confronti della dottoressa Valentina Tripaldi
Un ammanco invece di circa centottanta mila
Euro è passa e invece un po'più come dire specifiche sarebbero le condotte ascritte alla dottoressa avanzare acché sì sostanziale zero non solo in un ammanco di circa trentuno mila euro ma di una omessa uno messo rilievo ictu oculi rilevabile secondo il secondo il
Listelli ispezione compiuta di una schedatura di circa uno sfasamento di circa cento mila euro che sarebbe rilevabile è comunque una come dire poca sollecita e tardiva attivazione da parte della dottoressa Lazzara
Nel avviare il procedimento di revoca del del curatore rispetto a questi impianto ancora quest'impianto o accusatorie che si fonda fondamentalmente il cui l'ispezione ministeriale quale diciamo l'iter le scorso sopra le dibattimentale compiuto ma prima di tutto vi è stata una sono stati sentiti dalla procura generale e ciascun ciascun incolpato non solo a come dire denegato le proprie responsabilità ma si è anche riservato atteso che il procedimento esteta strettamente carattere nei documentale per tabulas una prima memoria
E e tutti e tre gli imputati su scusatemi incolpati tutti e tre gli incolpati subito dopo si sono si sono premurati di depositare una rispettiva memo RIA
Una rispettino avremo aria che si sostanzia non solo di come dire osservazioni a discarico in punto tecnico ma soprattutto in punto documentale cioè le tre e singole difese come memorie difensive osservano che non contestano specificamente penso ma il principio vale per tutti e tre gli incolpati alla memoria della dottoressa Lazara che
Punto per punto contestazione per contestazione come dire selezionerà il la propria incolpazione è risponde per tabulas
Dicendo guardate che rispetto a questa contestazione o produco questo documento a conforto
Della impossibilità che io potessi fare di più rispetto a quanto ho fatto ci sono da questo punto di vista belle comuni linee direttrici che l'unitarietà del procedimento
Ci consente di affrontare fermo restando naturalmente le valutazioni delle singole posizioni in primo luogo si osserva la natura
Tra virgolette fraudolenta della condotta da parte del curatore fallimentare
Cioè si dice guardate che e il curatore a prelevato in contanti o comunque a distratto queste queste somme senza che il noi potessimo come dire da una valutazione anche formale degli atti addotti compiere alcunché perché il compito del il giudice delegato e di verificare i prospetti verificare la conformità formale o la giustificazione formale
Di ciò che il curatore fa e poi quale sia la condotta effettiva il potere di vigilanza del giudice delegato può arrivare fino a un certo punto poi ciascuna delle tre ciascuno dei tre incolpati nel
Ribatte rispetto a alla singola contestazioni degli ammanchi sia osservando che
Dunque Cuccu non vi sarebbe prova in realtà dell'effettivo danno cagionato alla parte questo con riguardo alla lettera
Con riguardo alla lettera sia dimostrando che in ordine al singolo periodo in contestazione in cui si è assunta la funzione di giudice delegato
Dimostrando di avere autorizzato pochi singoli specifiche specifici mandati di pagamento
Rispetto ai quali non c'è alcun nesso causale con le condotte distrattive
Distrattive assunte da ultimo anche in ordine alle spella specifica contestazione
Di come dire non attendere di avere di non avere debitamente vigilato eh addirittura nei confronti nei confronti della dottoressa Lanzara ad essere stata intempestiva nell'attivazione del procedimento di revoca attesa secondo nell'incollare l'assunto accusatorio la come dire e evidenza solare delle delle condotte indebite da parte del curatore sì contesta questo tipo di assunto il si dice che dagli atti gli atti erano tutt'altro che di l'immediata verificazione questo era come tanti altri un procedimento concorsuale attività una procedura concorsuale particolarmente complessa
Si rileva l'esistenza anche non solo di un'attività interlocutoria documentale ma anche di una costante attività interlocutoria questo al netto delle decine e decine di allegati che ciascun incolpato ha prodotto per tabulas
Anche al netto delle interrogazioni formali che il curatore con cui i singoli giudici delegati avevano costantemente con il l'avvocato curatore
In in questione e da ultimo si rappresenta naturalmente non si fa singolarmente rispetto agli spiega lo specifico ruolo dal carico di ruolo assunto l'entità davvero considerevole delle procedure concorsuali incombenti al tempo in capo a ciascuno dei tre a ciascuno dei tre incolpati rispetto ai quali con ciò affermando che è vero che si deve esigere una come dire un onere di diligenza del giudice delegato previsto
Dalla previsto dalla legge ma è anche vero che questo onere di diligenza di verifica
Deve avere un limite Monna rispetto anche al numero delle procedure incombenti su ciascun su ciascun giudice pena altrimenti ravvisare riforme di responsabilità o oggettiva che che sono fuori dal nostro ordinamento disciplinare questa è la sostanza
Naturalmente è una sostanza molto sintetica unitaria perché poi bisognerà vedere
A a fronte delle specifiche condotte i specifici rilievi documentali e tecnici cui ciascuna di ciascun incolpato
Penso mi pare non ci siano liste testi da parte degli incolpati ci sono richieste istruttorie da parte della procura generale prego sì presidente la procura generale si è e l'acquisizione di
Una serie di linee guida protocolli circolari organizzative dei tribunali fallimentari
Sparse nel territorio italiano
Spiego perché si richiede l'acquisizione di questa documentazione si tratta di documentazione che in parte coeva e anche i precedenti alle condotte contestate in parte successiva
E riguarda poi la e le organizzazioni successive le linee guida successive ad esempio il protocollo
Tra il Tribunale di Milano e la Procura della Repubblica di Milano o in conto di doveri e obblighi di vigilanza e di controllo da parte del giudice delegato
In ordine al deposito delle relazioni ex articolo trentatré legge fallimentare e trentatré quinto comma della legge fallimentare si richiede l'acquisizione di questa documentazione perché l'ufficio di procura generale
Nella le proprie argomentazioni utilizzerà anche appunto questi assunti non si tratta ovviamente di elementi di prova ma di documentazione utile per giudizio grazie
Allora la la difesa a delle richieste istruttorie proprie poiché interloquire in ordine alle richieste o non abbiamo richieste istruttorie almeno per quello che riguarda posizionando del due mila assistite mi riservo quell'incontro dedurre alte richieste su no lo facciamo autorità grazie
Dunque noi non abbiamo chiaramente nessuna
Remora chiede l'acquisizione delle linee guida però è chiaro che quelle posso una qualche misura influire su qua nostro dicendo sono quelle eventuali hanno e non risultano esistenti del Tribunale di Foggia e quelle nazionali
Le prassi chiazze tribunali chiaramente
Possono essere acquisite ma non vedo che pertinenza addossati riconosco dice la vostra decisione ma
Quindi allora
Mi ruba Lizzano che la difesa della dottoressa Lanzara della dottoressa Tripaldi non avanza richieste istruttorie
Si rimette in ordine alla richiesta di produzione documentale
Anticipata dalla procura generale
Rilevando peraltro come non risultano sussistere linee-guida
Adottato specificatamente per il Tribunale di Foggia
La difesa del dottor Morrone
Allora che la difesa del tutto monco a richieste istruttorie da avanzare per quanto riguarda istanza formulata dal sostituto procuratore ribadiamo quanto già affermato dalla difesa della dottoressa Lazzaro tre settimane ma e confermo che non esistono riliquidazione poi poggia sull'argomento
Allora
Anche per la difesa il dottor Munno
Non avanza richieste istruttorie proprie
Si rimette sulle produzione documentale
Di cui ha chiesto l'ammissione alla procura generale evidenziando
Come
Ce vado troppo veloce fermate mine
Come non esistano linee-guida specificatamente riferibili al Tribunale di Foggia
Per la sezione si ritira
Possiamo avere Lella la copia mi qui viene chiesta delle linee guida veri e mezza l'acquisizione
Chiaramente presidente Presidente chiedo scusa e si immagina cosa
Chiaramente presenti lo scorso non non abbiamo la presenza è seduto sulla parola quando diciamo che non esistono le linee guida forse perché io stesso non lo so però questo risulta aveva dei contatti sì sì sì sì
Va be'non mi preoccupa no no va bene
C'è un impegno infiniti bene allora la sezione si ritira
Allora diamo lettura dell'ordinanza la sanzione disciplinare
Vista la richiesta danni
Acquisizione
Documentale né la procura generale
Sentite le difese gli incolpati
Acquisisce
Nei limiti della prova documentale
I documenti così come
Prodotti dalla procura generale
Visto l'articolo diciotto comma tre
Decreto legislativo centonove due mila e sei acquisisce d'ufficio
Le valutazioni di professionalità
Per gli incolpati
E dispone procedersi oltre bene a questo punto possiamo dare la parola alla procura generale
Definiremo il procedimento sì oggi però intanto diamo la parola la procura generale le conclusioni se pronta alla procura generale poi dopo sulla base del durata della requisitoria la Procura generale faremo anche un programma insieme va bene non c'era Serra
Benissimo allora
Proverò ad essere sintetica che si ovviamente insomma c'è abbastanza da argomentare farei una premessa che riguarda ovviamente tutte e tre le posizioni e che riguarda più che altro la procedura tenuta a poppa Doro
S.r.l. cioè quello che emerge dalla nota del ministero infatti ciò che viene segnalata è la
Omessa vigilanza sulla gestione finanziaria
Perché questo è un punto che merita poi di di essere approfondito cioè ciò che viene contestato al di là della specificità dei singoli casi incolpazione
Appunto una la mancata completa controllo sulle relazioni ex articolo trentatré della legge fallimentare
Nelle parti contenenti il rendiconto finanziario perché
Si contesta appunto per il periodo che va dall'apertura del fallimento
Fino al mese di giugno del due mila ventidue ovvero per oltre undici anni una mancata allegazione e della parte la relazione trenta altri riguardante la la gestione finanziaria da parte del curatore quindi una incompletezza totale di tutte quelle assunti riguardanti appunto il profilo
Gestionale contabile finanziario quindi questo ritengo che debba essere messo bene in evidenza
A però punto che viene contestato e che emerge poi dalla relazione del del dell'ISPI degli ispettori
è una completa mancanza completa assenza di flusso informativo
Tra l'ufficio fallimentare e la Procura della Repubblica quindi sostanzialmente si evidenzia una anomalia e cioè il fatto che né il curatore aveva mai trasmesso queste incomplete relazioni ex articolo trentatré
Alla procura della Repubblica ne i Giudici delegati si erano premurati di verificare questo flusso informativo con la Procura della Repubblica cioè in sostanza vi era stata una completa omessa dialogo tra l'ufficio del giudice fallimentare e la Procura della Repubblica e questo è un elemento da evidenziare perché perché su procedure di questo tipo
Dove si a un passivo di oltre diciotto milioni di euro non è vere affatto un dialogo tra la giudice delegato l'ufficio il tribunale fallimentare la Procura della Repubblica
è comunque un elemento che ovviamente predispone delle
Conseguenze in qualche modo dannose
E altro punto che viene rimarcato nella relazione degli ispettori che poi dopo ne con le singole incolpazioni dovrà essere evidenziato è la completa mancanza per oltre undici anni
Di deposito di documentazione contabile e infatti si evidenzia cosa che gli unici estratti conto depositato in atti ed effettivamente sono gli unici estratti conto depositati in atti sono tre estratti conto quello del ventidue dicembre del due mila sedici
Il curatore produce un estratto conto però coi come vedremo questo estratto conto è limitato solo a tre mesi
Un estratto conto del due mila diciannove anch'esso limitato ad un periodo sempre danesi e l'estratto conto del due mila ventuno
E quindi non sulla base di questa documentazione depositata dal curatore non era affatto possibile una ricostruzione della gestione finanziaria da parte del giudice delegato
E ancora il libro giornale del fallimento non risultava essere mai stato depositato in atti quindi in atti mancava non presentato i Giudici delegati come riferì hanno riferito gli ispettori e nemmeno vidimato come stabilito dall'articolo trentotto della legge fallimentare
Questi sono fatti peraltro che sono stati accertati nel giudizio di mancata approvazione del rendiconto da parte del curatore ecco quindi il quadro accertato è stato quello di una omessa rendicontazione della gestione finanziaria da parte del curatore e comunque di una omessa vigilanza da parte di giudici delegati per quanto concerne la gestione finanziaria
Ecco questa situazione è emersa compiutamente con il procedimento di revoca del curatore laddove appunto il curatore subentrato a sviscerato tutte queste carenze e procedimentali e sostanziali
Ora Mili corre l'obbligo di separare le singole posizioni fatta questa premessa l'impostazione generale sulla gestione della procedura
Nell'ambito della relazione ministeriale elaborata una tabella dei quali sono sono indicate le uscite non giustificate
E i delle uscite riferibili a ciascuna delle posizioni indicando appunto il danno economico il danno patrimoniale derivante alla massa dei creditori
Perché le somme fuoriuscite sono somme che ahimè vengono poi
A rifluire sulla
Mancato pagamento appunto dei i creditori allora io partirei dal dottor mutuo perché è stato il primo che dal diciassette luglio del due mila tredici fino al fino al maggio del due mila sedici
Ha gestito la procedura o meglio c'è stato prima un altro giudice delegato tuttavia nei confronti non del del del dottor Gentile la non si è proceduto nel ministero proceduto perché e si tratta di fatti ben oltre appunto gli ultimi dieci anni
Per quanto concerne il dottor Murgolo
Questo ufficio ritiene che si debba prestare particolare attenzione alla necessità di affermare l'esistenza di obblighi di vigilanza e di controllo
Imporsi al giudice delegato sono gli obblighi rinvenibili dalla legge fallimentare e che sono obblighi finalizzati anche a non sono obblighi che vengono lui scritti dalla legge fallimentare che oggi dal codici della crisi così per caso U hanno una natura meramente formale a sono degli obblighi che hanno delle finalità ben precise
E le finalità sono proprio quelle di verificare lo svolgimento della procedura di vigilare e di controllare sullo svolgimento della procedura ma anche di evitare che si verifichino dei fenomeni di distrazione perché non a caso si parla di vigilanza e di controllo
Ora e la violazione della sua consistenza strutturale quella che appunto abilitata al dottor Morpurgo si riferisce proprio ad una continuativa omissione dei controlli previsti dalla legge fallimentare
Consentendo al curatore una gestione senza vincoli di denaro il danno che viene diciamo correlato a questa omessa cattiva gestione e di otto mila seicentootto ma euro
Ora e su questo punto l'ufficio ritiene che sia la responsabilità sia sotto il profilo della lettera del decreto legislativo centonove del due mila sei tanto sotto il profilo della lettera g premetto che le due le le tue le le incolpazioni letterarie lettera g in questo caso possono coesistere perché ci sono condotte antecedenti alla riforma Cartabia
Che invece appunto ha previsto diversamente ci faranno coesistenza delle due incolpazioni
Allora innanzitutto questo ufficio ha tenuto anche conto delle repliche dell'incolpato e cioè che il presunto danno non è conseguenza diretta della omissioni addebitata però su questo punto invece l'ufficio la vede diversamente e sonetti a firma credo che l'incombente e previsti dagli articoli trentuno trentatré trentaquattro centosedici della legge fallimentare
E ancor prima articolo venticinque della legge fallimentari costituiscono come dicevo il portato di specifiche attività di vigilanza e di controllo la cui ragione di esistere è anche quella di evitare il danno alla massa dei creditori
Ora si tratta di una serie di attività che non possono essere derubricate come attività non essenziali o peggio ancora come delle attività superflue
Ma proprio partendo dalla ratio delle norme si può osservare che il controllo
è l'evento principe finalizzato ad impedire il danno allora
Diversamente ragionando non si può ad avviso di quest'ufficio applicare pedissequamente la giurisprudenza che l'incolpato citato ovvero la Cassazione Civile sezioni unite del quattro settembre due mila quindici
La diciassette mila cinquecentottantacinque
Perché e perché con questa giurisprudenza
Piuttosto benevola si dice che sostanzialmente trattandosi di un evento di danno occorre la prova diretta tra l'omissione ed il danno verificatosi questo ufficio a firma che non si vuole certamente sconfessare e l'orientamento delle sezioni riunite ma si vuole dire che nel caso di specie comunque una consequenzialità la si può ritrovare certamente e perché perché diversamente ragionando il risultato sarebbe quello di brigare cioè applicando questa giurisprudenza in modo automatico il risultato quale sarebbe sarebbe quello di privare le norme specifiche impongono al giudice delegato obblighi di vigilanza e di controllo di una qualsiasi ragione di esistere
Perché e perché essendo irrilevante se il giudice abbia o meno verificato controllato ai fini della produzione del danno
Queste norme sulla vigilanza sul controllo non avrebbero alcuna ragione praticamente di esistere
Nel caso concreto quindi con riguardo alla posizione del dottor Murgolo inizio il nesso eziologico un paradiso di questo ufficio
Deve essere ravvisato tra la omissione dei doverosi controlli ed i singoli eventi distrattivi
Quindi si tratta di una situazione che almeno in parte ad avviso di quest'ufficio ricalca lo schema dell'illecito
Omissivo improprio ovvero l'evento viene addossato anche a chi aveva l'obbligo giuridico di evitarlo ai sensi dell'articolo quaranta secondo comma del Codice penale in altre parole l'omissione
E quando è un'omissione
Così diciamo radicata equivale a cagionarlo evento perché perché si basa su una posizione di garanzia del soggetto una peculiare posizione di garanzia del soggetto in questo caso giudice delegato
A apportando e esplicando i propri doveri di vigilanza e di controllo
è un soggetto che assume la posizione di garanzia la posizione di garanzia e quella di verificare e i conti della procedura certamente non un controllo capillare sui ponti questo non lo si richiede ma almeno verificare che nella trentatré ci siano delle indicazioni che riguardino
Le consistenze patrimoniali questo è il punto
Ecco e e sul punto questo ufficio intende richiamare proprio la giurisprudenza
In materia analogo ad esempio la giurisprudenza che si è andata formando sull'obbligo di vigilanza dei sindaci nell'ambito delle
Lo si faccia in ambito societario
Calzanti perché anche il sindaco al pari del giudice delegato
Deve controllare la correttezza della gestione con degli strumenti tipici eccome ecco come accade nel nel caso in esame ed è pacificamente ritenuto investito di una posizione di garanzia
Ricordo tra le tante appunto la decisione della Cassazione penale sezione quinta
Del tre novembre del due mila venti la sentenza tredici mila trecentottantadue dove si specifica come l'obbligo la posizione di garanzia
Di determinati soggetti
Una posizione sostanziale una posizione che va considerata proprio perché il mancato espletamento di tali diciamo obblighi di tali doveri favorisce certamente la produzione dell'evento
Allora fatta questa premessa
L'ufficio ritiene che nel caso del dottor Murgolo la condotta omissiva abbia posto inevitabilmente le basi per una condotta distrattiva perché non controllando
E il curatore a certamente avuto mano libera come poiché si evince nella relazione ispettiva laddove si parla di gestione senza vincoli di denaro
Una totale omesso controllo comporta
Quale diciamo almeno favorisce diciamo alcuna comporta favorisce una gestione senza vincoli di denaro ora che fosse una gestione senza vincoli di denaro in questa prima fase
E lo si può ricavare perché perché nella l'interrogatorio dell'incolpato
Lo stesso dice e di avere immesso autorizzato dei mandati in relazione alle somme su indicate Charlie somme sono state indicate nella relazione degli ispettori e che tuttavia questi mandati in questi mandati non veniva stesso della per prassi il Tribunale di Foggia nei mandati non veniva inserita la causale
Ovvero si trattava di mandati messi senza causale
Che o venivano riempiti dalla cancelleria o dal curatore allora questo modo di procedere non è che diciamolo
Lo ha elaborato cioè emerso proprio dalle dichiarazioni che sono state fatte i i ripeto l'incolpato neanche
Ha dichiarato che per quanto mi riguarda la prassi del Tribunale di Foggia
Prevedeva che il giudice delegato autorizzato se l'emissione del mandato e poi la cancelleria formulava un prestampato privo di causale con l'indicazione del sono in porto a favore del curatore
E non saprei dire le ragioni di questa prassi perché l'ufficio di procura generale chiedeva appunto se le ragioni di questa dove fossero
Rinvenibili le ragioni di questa prassi e si risponde non saprei dire le ragioni di questa prassi quando sono arrivato in gestione ci sono adeguato
Quindi si capisce bene che emettere dei mandati senza causale
Quanto meno una condotta o o su Marche rientra diciamo in questo mancato espletamento dei doveri vigilanza degli organi di vigilanza e di controllo
E non si può poi nemmeno dire che e la banca non abbia segnalato
E lei è impropri è diciamo le le condotte del curatore perché la banca si vede dei mandati con una causale che magari non è quella corretta non può nemmeno Adele diciamo sentore di quello che sta sì accadendo e perché la causale del mandato rappresenta essa assiste consente il controllo di legalità
E quindi collega il pagamento al titolo giuridico
Quindi è evidente che il pagamento viene collegato al titolo giuridico tramite l'emissione e la causale di un mandato altrimenti un pagamento che non ha alcun collegamento con il titolo giuridico
Quindi ne consegue che queste tre operazioni effettuate possono certamente dirsi effettuate con modalità prive di quei poteri di quei doveri di vigilanza e di controllo che competono al giudice delegato
Ora nel caso in esame quindi questa considerazione più generale per quanto riguarda la lettera perché la procura generale ritiene che ci sia una
Un un un danno
Alla massa dei creditori delirante da una improprio chiamiamolo il proprio esercizio dei doveri di vigilanza che emerge anche da queste prassi diciamo distorte all'interno della Tribunale di Foggia
E analoghe considerazioni la procura generale svolge per quanto concerne l'incolpazione in relazione all'articolo due comma primo lettera c perché in parte le considerazioni sono sovrapponibili perché le la condotta è sempre la stessa e allora qui è stato completamente omesso l'adempimento dei controlli previsti dalla legge l'articolo venticinque della legge fallimentare
Prevede appunto che giudice delegato effettui dei controlli e nemmeno le condizioni del ruolo di cui pure l'incolpato ha lamentato la eccessiva
Gravosità costituiscono delle causa discriminanti perché le condizioni del ruolo
Non consentono di ignorare un profilo colposo dell'agire da parte del giudice delegato che non Effetto agli adempimenti previsti dalla legge
Può semmai influire sulla misura della sanzione ma non l'eccessiva gravosità del ruolo influire sulla derubricazione totale di una condotta ecco quindi in questo contesto e si evince dalla relazione ispettiva tutta una serie di attività del curatore mai verificate immani controllate dal giudice delegato
E queste sicuramente sono espressione di una colpa grave questi mancati controlli di fatti sia ferma proprio con riferimento al dottor Murray dalle visure degli atti relativi al periodo risulta il prelievo di somme da parte del curatore senza rendicontazione finanziaria
E l'assenza di atti di qualsivoglia relazione riepilogativa questo punto è molto importante anche molto diciamo significativo perché perché se non vi è una relazione riepilogativa il giudice delegato
Non non solo non non ha dovere di controllare capillarmente la contabilità però il dovere a monte di richiedere la relazione riepilogativa perché solo dalla relazione riepilogativa in qualche modo si arriva a comprende quali sono poi i punti sulla base dei quali la gestione del curatore si esplica
E e quindi assenza di rendiconti l'assenza alla mancanza di qualsivoglia comunicazione di apertura di conto correnti bancari
E nella quale voi nella curatela riusciamo a cura del gestiva appunto notevoli attivi notevoli no somme di denaro ripeto trattavasi di una procedura di enorme complessità solo diciamo gestionale procedurale ma anche di ingente valore economico perché un passivo di diciotto milioni di Euro testimonia certamente una grande rilevanza della della procedura
E e quindi il giudice delegato in questo caso non ha svolto le funzioni tutorie queste non funzioni tutorie che la legge attribuisce al giudice delegato
E ne risultano documentati e specifiche attività di sollecito del curatore se non una una sporadica richiesta che è stata allegata in atti da parte del giudice Amburgo ma non viene non vi è altro
Ecco quanto alla misura della dirigenza che cosa si può dire questo ufficio rilevati e al fine di individuare il requisito della colpa grave
E ancora una volta bisogna sempre rimarcare sullo stesso punto sullo stesso profilo la relazione trentatré della legge fallimentare attualmente trasposta nell'articolo centotrenta del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Rappresenta l'atto informativo fondamentale
E questo atto informativo fondamentale non può mancare nelle procedure nel nel nel fallimento ora giudizio procedurale appunto liquidazione giudiziale perché questo ufficio ha richiesto il questi sezione delle linee-guida delle circolari dei protocolli non perché si vogliano come dicevo poc'anzi addebitare delle condotte sulla base di circolari o linee-guida successiva
Ma perché si vuole evidenziare i tribunali fallimentari di tutt'Italia a prescindere poi dal fatto che a Foggia siano state applicate o non applicate linee guida
O o si sia ragionato su questo punto i tribunali fallimentari di tutta Italia da tempo immemorabile hanno sempre ragionato sulle gli adempimenti connessi
Alla relazione ex articolo trentatré questo è un punto che ha poiché è stato trasfuso in linee guida i protocolli operativi tra i tribunali e e gli uffici di procura però è un conto è sempre stato oggetto di attenzione da parte dei presidenti delle sezioni fallimentari e da parte della procura stessa
Perché la relazione trenta altri
è
Appunto la il il il cuore di tutta di tutti gli oneri di vigilanza e di controllo e tra l'altro in queste circolari
Anche diciamo nelle circolari coeve antecedenti alle condotte di cui si tratta mi riferisco alle circolari del Tribunale di Milano
Dove tutti i Giudici delegati in qualche modo hanno attinto perché sono circolari che hanno rappresentato con un patrimonio per tutti coloro che hanno svolto una la funzione di giudice delegato de il giudice delegato in queste circolari si metteva molto molta attenzione alla necessità da parte del curatore di riferire circa la completa ricostruzione dei rapporti finanziari anche istinti
Con banche con altri intermediari finanziari
E all'acquisizione di ogni informazione relativa ai conti correnti con indicazione dell'IBAN quindi anche il giudice delegato
Non doveva ritenersi esonerato da un controllo in materia diciamo di rendicontazione finanziaria ed ecco quindi nelle memorie che poi consegnerò indicato appunto nel dettaglio acquisitive questi queste condotte che devono essere posti in essere
E quindi tutto ciò evidenzia come in questo caso sia mancata la vigilanza costante e il controllo dei rapporti semestrali previsti dall'articolo trentatré quinto comma
Quindi è mancata la verifica contabile l'effettivo controllo della gestione del curatore e la valutazione della correttezza
Dell'operato del curatore perché perché sostanzialmente al mancato cosa Monte mancato il rendiconto da parte del curatore il curatore non ha mai visto il conto della sua gestione
E né in modo parziale coi del conto è stato reso dopo undici anni dopo oltre undici anni ed è stato un punto ahimè disastroso per la gestione procedurale
Ora quindi questo ufficio ritiene che non sia possibile confutare seriamente quello che è indicato nella relazione ispettiva sia in tema di vigilanza per quanto concerne la relazione trentatré
Sia per quanto concerne la mancata rendicontazione
Quindi questi inadempimenti
Frazionati per ciascuna posizione ma
Per oltre undici anni certamente hanno creato una situazione che da un punto di vista della gestione
è stata piuttosto insomma impegnativa ecco allora in conclusione Padova la conclusione per il profilo del del tutto morbo
E le missioni contestate sussistano perché dalla documentazione che il dottor Burbank depositato vi è una sola interlocuzione ma parziale non vi sono attività di controllo evincibili dalla documentazione e le omissioni contestate risultano espressione di una stanza ponderazione di negligenza nello svolgimento dei propri doveri di vigilanza e di controllo come
Attività tipiche peculiari e proprie del giudice delegato
Specie in relazione poi a questi documentati episodi di approvazione di somme di denaro da parte del curatore per importi ingenti
Sotto il profilo soggettivo sotto il profilo soggettivo richiamato quanto già affermato in merito al profilo colposo e in relazione ad entrambi i profili di volo di incolpazione
E non si può affermare che il dottor Murru fosse inconsapevole dei doveri incombenti al giudice delegato perché sono doveri tipici Domenico previsti dalla legge quindi sostanzialmente non applicare questi questi forme di controllo
Significa abdicare all'esercizio della propria funzione giurisdizionale applicando completamente quelli che sono gli specifici doveri incombenti al magistrato
E sotto il profilo sanzionatorio questo ufficio ritiene che la posizione del dottor Burgo rispetto alle altre posizioni rivesta una significativa gravità
Perché perché è stata la prima fase diciamo della procedura ed è stata la fase nella quale si sono innestate proprio le gravi carenze di omissione ed è stata la fase nella quale il curatore a in qualche modo desunto che avrebbe potuto gestire senza appunto controllo alcuno e quindi la fase più incisiva per questa ragione per questo ufficio graverà le sanzioni sulla base poi delle
Citti le posizioni soggettive e per quanto concerne la posizione soggettiva del tutto Burgo e anche il fatto che sostanzialmente indotto morbo sia recidivo nell'ambito di queste condotte e l'ufficio chiede il dottor Burgo venga sanzionato con la perdita di anzianità di di un anno
Passerei ad esaminare la posizione della dottoressa Tripaldi non ovviamente ripeto ciò che già detto sulla parte generale che vale sicuramente per quanto concerne la dottoressa Tripaldi
E sulla peculiarità di questo di questa posizione vi è da dire che purtroppo nella dottoressa Tibaldi durante la sua gestione sono state indicate uscite non giustificate
Per un importo complessivo di duecentoquarantasette mila seicentoquattro virgola novantuno euro
Quindi è stata la seconda fase diciamo di gestione quindi che è andata dalla ventidue maggio del due mila sedici fino al giugno del due mila diciannove
Periodo nel quale il curatore a compiuto la maggior parte degli degli eventi distrattivi
Ora qui bisogna fare una primo messa che l'incolpata durante l'interrogatorio ha affermato che appunto fu nominata magistrato in tirocinio nel due mila quattordici e prese funzioni al Tribunale di Foggia del giugno del due mila sedici al periodo di tirocinio
E la dottoressa Tripaldi a appunto si è trovata con una grande inesperienza ma non perché con una inesperienza dovuta proprio al fatto che era appena entrata il dell'ufficio
Giudiziario in particolar modo nell'ufficio fallimentare a gestire questa proceduta procedura tenuta Coppa d'Oro che appunto procedura di notevole complessità la dottoressa dei bandi ha riferito che soltanto dopo vari solleciti nel mese di ottobre due mila sedici le fu installata alla consolle e ha riferito altresì di avere ha avuto un ruolo molto pesante da gestire ora e in questo con testo una dottoressa tribali ha riferito che noto novembre del due mila sedici
Il giudice il curatore in ottemperanza al decreto del giudice delegato del sei novembre del due mila sedici depositava una relazione riepilogativa
E questo certamente risulta dagli atti tuttavia questa relazione riepilogativa di due mila sedici del l'otto novembre del due mila sedici
E sempre una relazione riepilogativa per così dire monca
Perché se si prende questa relazione riepilogativa dagli atti si verifica che manca tutta la parte in cui vi è una descrizione secco come previsto dal quinto comma dell'articolo trentatré la legge fallimentare momento vigente tutta la parte relativa alla situazione contabile e in particolare mancava
In qualsiasi informazione rilevante come ripeto poi si può trarre dalle documentazione depositata delle linee guida degli osservatori anche qui vale lo stesso discorso un'attenzione alla relazione trentatré deve essere prestata in maniera molto molto presente ecco la relazione depositata nel novembre del due mila sedici era priva delle informazioni contabili
Mancava lo stato della contabilità della società fallita lo stato della contabilità proprio del fallimento e non si riscontravano dati precisi riguardanti i profili dell'attivo le attività a fronte di quelli dei di crediti insinuati per euro sette milioni trecentocinquantuno
Non venivano dettagliati beni facenti parte dell'attivo fallimentare e ne venivano indicate le somme incassate non venivano indicate le varie categorie di creditori
E non veniva nemmeno indicato se esistesse o meno un comitato dei creditori costituito perché ecco questo probabilmente non l'ho ancora diritto che non non viene nemmeno un circuito tra giudice delegato curatore comitato dei creditori comitato dei creditori non veniva interpellato in un e non vi erano indicazioni precise
Venivano messi i dati identificativi del conto corrente intestato alla procedura fallimentare
Con l'indicazione del relativo saldo attivo senza però alcuna legazione di un distratto corrente di Periodo relativo al periodo il conto provvisorio della gestione svolta dal curatore non era presente in atti
E e nemmeno indicato l'attivo realizzato nei semestri precedenti e di quello ancora realizzabile con la specifica indicazione della relativa tipologia
Da queste argomentazioni che l'ufficio di procura generale Consegna oggi alla codesto spettabile Consiglio Superiore della Magistratura
Sì evince come davvero la relazione trentatré se ben fatta può costituire un'utile bussola per il giudice delegato
E ancora completamente assente riepilogo degli atti di liquidazione cioè del recupero dei crediti dei giudizi in corso ancora da esperire dei beni ancora da vendere
Quindi sostanzialmente da quella strada la relazione depositata
Non era possibile vincere uno stato chiaro sull'andamento della procedura e quindi anche qui e doveroso chiarire come il curato il curatore nel rapporto gli EP locativo non si può limitare a fornire un prospetto generico
Delle proprie attività senza nemmeno indicare i dati contabili entrati in uscita e pertanto anche in questo caso vi è da dire che e emerge una responsabilità e soprattutto ciò che emerge è anche qui il quello che ho appena detto cioè una
Mancato controllo su questi dati in qualche modo ha rappresentato una condizione per poi poter creare i determinare i danni quindi valgono già le considerazioni che ho fatto a proposito dell'illecito omissivo improprio e la giurisprudenza che già ho citato e s'l'attività omessa poi non è scriminata delle circostanze che pure questo ufficio considera le circostanze di inesperienza il fatto di avere preso tra poco funzioni giurisdizionali in quel ruolo
Questo ufficio lo considera enormemente perché si rende conto di come appunto tante volte nel lavoro quotidiano si venga immessi funzioni che probabilmente dovrebbero essere destinati ai magistrati con una maggiore anzianità e anche con una maggiore capacità poi di sapere reagire di fronte Attali situazioni però tuttavia ritiene che queste considerazioni quindi la gravosità del ruolo inesperienza il fatto che all'epoca la dottoressa Tripaldi avesse due bambini piccoli rilevano anche qui ai fini della sanzione della determinazione della sanzione però non possono assumere rilevanza ai fini di una derubricazione o di una assoluzione dalla dagli addebiti perché difficilmente confutabile
La relazione analitica svolta dal dagli ispettori ministeriali poiché fluida nel capo d'incolpazione da da parte del ministro e che diciamo si po'facilmente
Evincere dall'esame della documentazione
Lei è attività che pure la dottoressa piccanti ha documentato di avere svolto questo bisogna darne atto nella memoria sono indicate tutta una serie di attività che la dottoressa privato Tripaldi ha svolto ma sono una serie di attività diciamo
Che vanno un po'con tornare il tutto ma non entrano nel nucleo essenziale di quei numeri vigilanza e di controllo
Che avrebbero richiesto un esame specifico della trenta tre e avrebbero richiesto una seria interlocuzione con il curatore per mostrare quanto queste questi queste relazioni Cine fossero prive di consistenza quindi anche qui inadempimento vino vedi prescritti dalla legge un nella leggo soltanto una una passo estrapolato dalla relazione che è significativo
Per quanto concerne la posizione della dottoressa Tripaldi perché si dice che dall'esame degli atti emerge che il giudice delegato pur avendo concesso l'autorizzazione al curatore prelevare somme per il versamento di imposte ritenute d'acconto
Nel negli anni poi non ha mai verificato se questi pagamenti effettivamente fossero stati eseguiti o meno né a fronte di una produzione di un estratto conto limitato
Perché qui la produzione dell'estratto conto si è riferita solo ad un trimestre questo è il punto e limitato appunto al trimestre della cessione ha richiesto di estendere la produzione a estratti conto riguardanti l'intero periodo in osservazione da cui si sarebbe potuto comunque evincere una completa irregolarità gestionale
E quindi in conclusione sotto il profilo sanzionatorio anche quindi omissioni contestate risultano diciamo espressione di scarsa ponderazione e di mancato svolgimento dei doveri di vigilanza e di controllo e
Vado su un profilo sanzionatorio perché sotto il profilo soggettivo richiamato quanto già detto in ordinari entrambi i profili d'incolpazione e non si può ritenere scriminata la condotta pure sulla base delle circostanze che ho enunciato
E quindi ritenuto il concorso formale tra le due contestazioni ipotizzate cioè la lettera la lettera g questo ufficio chiede che la sanzione sia più contenuta certamente rispetto a quella formulata sulla posizione del dottor Murgolo
E contenuta nella misura di due mesi di perdita di anzianità questo perché ferme restando le conclusioni sulla portata oggettiva soggettiva dell'illecito
Si tiene conto che la dottoressa Tripaldi aveva operato sulla procedura di grande complessità nel periodo immediatamente successivo all'adozione delle funzioni edera oberata di lavoro
E quindi queste circostanze non possano essere ignorate inducono questo ufficio a formulare appunto questa richiesta di sanzione della perdita di due mesi di anzianità concludo con una la posizione della dottoressa Lazzara
E naturalmente premetto tutto quanto già orgia esaminato e parto direttamente dal un illecito di cui all'articolo un articolo due comma primo lettera g naturalmente ecco per la dottoressa Lazzara vi è stato un ammanco più ridotto rispetto a quello del periodo gestito dalla dottoressa Tripaldi
Perché l'importo che è stato sottratto dal curatore di trentuno mila euro novecentoventisei virgola settantadue
Per quanto concerne l'illecito disciplinare nella lettera g questo ufficio né della lettera della lettera scusatemi per quanto concerne la dottoressa Lazzara questo ufficio conclude appunto per la soluzione della lettera della dottoressa Lanzara dalla lettera
Questo perché perché sostanzialmente l'incolpata premesso sia nel corso dell'interrogatorio che nelle memorie allegate
Agli atti di essere stata assegnata a partire dal tredici giugno del due mila diciannove al ruolo fallimentare delle procedure concorsuali
E ha dichiarato che alla data del tredici giugno i fallimenti a lei assegnati erano numero quattrocentottantasette gestiva anche altri procedimenti di natura civile
Il ruolo fallimentare veniva gestito per confortare un equivalente per il cinquanta per cento mentre per il restante cinquanta per cento
La dottoressa Lazzara era detta al ruolo contenzioso civile ma questo dato non forniscono solo per ragioni informative non per dire che l'assoluzione avviene per queste ragioni la soluzione la richiesta di assoluzione da parte della procura generale è stata formulata perché perché effettivamente quanto affermato dall'incolpata trovato lo specifico riscontro cioè l'importo di euro otto mila centoventisei virgola settantadue veniva prelevato dal curatore il diciannove settembre del due mila diciannove senza alcuna autorizzazione da parte del giudice delegato
Veniva prelevato direttamente dalla dal conto corrente
Questo accadeva sono i tre mesi dall'insediamento della dottoressa Lazzara
E con il mese di agosto diciamo di serie quindi sostanzialmente è stato un prelievo immediato l'altro prelievo quello di ventitré mila euro e ottocento
Del due ottobre del due mila diciannove è stato effettuato dal curatore su previa autorizzazione del giudice delegato per il pagamento dell'Imu quindi per una causale
Del tutto diciamo in qualche modo verificabile ma quello che ha indotto la Procura generale a differenziare questa posizione dalle altre è stato un elemento ulteriore cioè che si
Processi ma niente quindi dopo i primi tre mesi in cui la dottoressa Lazard ha preso possesso non vi è stato nessun altro prelievo autorizzato dal giudice delegato e nessun altro prelievo eseguito illecitamente illegittimamente dal curatore quindi i prelievi gli ammanchi si sono realizzati concentrati nella fase di tre mesi dopodiché non vi sono stati altri prelievi quindi per questo capo si chiede l'assoluzione per quanto concerne la il capo di cui alla lettera g questo ufficio conclude per la sussistenza dell'incolpazione e pur dando atto che la posizione della dottoressa Lazzara
Si differenzia notevolmente dalle altre due posizioni perché la dottoressa Lazzara a in qualche modo diciamo insieme in qualche modo attivata porre non riscontrando però quello che effettivamente era indispensabile nel nel caso in esame perché perché anche qui le relazioni depositate
Erano sempre delle relazioni del tutto prive di rendiconti finanziari in per quanto concerne la dottoressa Lazare all'ispettorato contesta che a fronte del deposito da parte del curatore di tre relazioni la relazione del tre luglio due mila diciannove del dieci luglio due mila diciannove dell'undici dodicenne due mila diciannove
Non vi fu appunto alcuna verifica sulla completezza della relazione perché perché il giudice delegato a fronte di queste relazioni prive di rendicontazione finanziaria
Di documentazione e di copia del libretto non ha mai richiesto le documentazioni le integrazioni documentali necessaria
A rendere concreto ed effettivo perché si trattava sostanzialmente di rendere concreto ed effettivo il potere di vigilanza del giudice delegato sulla l'amministrazione del patrimonio fallimentare
Quindi le deduzioni difensive anche qui non consentono di ritenere scriminata la condotta
La dottoressa Lazara ha depositato una memoria corposa nella quale indica tutta una serie di attività che la stessa ha svolto però queste attività qui la la la condotta della dottoressa Lazare scomposta in cinque addebiti cioè la contestazione è unica la si può scomporre in cinque debiti ora per il primo addebito appunto e la la mancata completa controllo sulle relazioni depositate
Per il secondo addebito
è la condotta appunto consistente nella in azione il giudice delegato che sino al due mila ventuno dice diciannove gennaio due mila ventuno pur avendo richiesto specifici chiarimenti l'esibizione della documentazione al curatore
Tollerava i reiterati inadempimenti perché il giudice delegato chiedeva però poi sostanzialmente non non reagiva a questi inadempimenti infatti la condotta viene descritta bene nella relazione ispettiva il curatore l'undici dicembre depositava un primo piano
Di Progetto di riparto parziale
Nel quale era evidenziato un saldo contabile attivo di centosei mila euro
Con un estratto conto anche qui sempre trimestrale allegato e e la a fronte di questa produzione la dottoressa Lazzara chiedeva specificamente con un provvedimento del ventisette gennaio due mila venti quindi di produrre uno schema riepilogativo delle liquidazioni operate in favore dei professionisti con l'indicazione della data dei provvedimenti del giudice liquidazione dei compensi emessi dal giudice delegato
Con nota di chiarimenti il quattordici febbraio del due mila venti il curatore effettivamente deposita una schema riepilogativo delle liquidazioni ma non indicava nella data nella causa quindi si trattava di una deposito del tutto inidoneo a rispondere a quelle richieste
Quindi il giudice delegato su questa la produzione del curatore a distanza di mesi interveniva nuovamente cioè dal quattordici febbraio del due mila venti il trenta ottobre due mila venti rispondeva al giudice delegato quindi dopo un paio di mesi
Osservando che a fronte delle spese per professionisti sostenute dalla procedura per o Mary pilotate nella tabella depositata il diciassette febbraio del due mila venti
E è necessario che la causale di ciascuna liquidazione venga integrata quindi effettivamente formulava delle richieste ma delle richieste pervenute a distanza di parecchi mesi da quella deposito del tutto privo di indicazioni causali devono essere necessariamente così dettagliata perché le condotte hanno necessità di questi esplicazione nel dettaglio
Quindi peraltro in questo nuovo deposito del curatore
La nota di chiarimenti era focalizzata sul su altri criteri rispetto a quelli richiesti dal giudice delegato perché si specificavano i criteri utilizzati nel piano di riparto il giudice delegato aveva chiesto altri criteri
E in questa nota il curatore non forniva nessuna delle integrazioni richieste
Allora a quel punto si dice punto nella relazione ispettiva la richiesta del giudice delegato rimaneva dunque lettera morta
Perché non vi era alcuna altra attivazione da parte del giudice delegato che avrebbe dovuto dire carburatore che ho chiesto le indicazioni delle liquidazioni le causali da
Mi hai depositato indicazioni avvisa io poi a distanza di mesi richiesto chiarimenti il curatore deposita una nuova nota di chiarimenti dove parla di un piano di riparto ma non parla di ciò che il giudice delegato ha chiesto allora a fronte di questo deposito il giudice delegato avrebbe dovuto dire dove sono di cose che io ho chiesto e invece qui come dice la nella relazione dell'Ispettorato non confutabile
La richiesta di Gelli rimaneva comunque lettera morta
Ancora su un altro punto cioè sul terzo a debito il ministro attribuisce significativa rilevanza alla condotta del giudice delegato che esaminando il revocando il Progetto di riparto in data dodici ottobre del due mila ventuno ometteva di rilevare una squadratura dei punti
Rilevabile ed è evidente il può colui oculi e consistente della mancanza di cassa di euro cento mila dica euro cento mila allora questo e vento viene bene spiegato nella relazione ispettiva si dice che la società quei deposita un reclamo ex articolo trentasei della legge fallimentare sul piano di riparto e la Società espressamente faceva rimarcare il proprio reclamo
Tra gli altri motivi come dalla vendita di immobili ipotecati la procedura avesse incassato duecentoquarantasei mila euro
E non invece la somma di centoquarantasei mila euro invitata dal curatore quindi ballano cento mila euro di differenza
Tra quanto dichiarato dal curatore e quanto indicato dal creditore reclamate che dice guarda tu hai venduto i beni ipotecati anche rinvenuto duecentoquarantasei mila euro Enea iscritti nella nella tua gestione centoquarantasei quindi si evidenzia comunque come la tipo fosse effettivamente superiore di cento mila euro evidentemente non dichiarati
Che cosa accade che il immediatamente il curatore
Il ventuno ottobre del due mila ventuno precisava che si era trattato di un errore materiale di trascrizione dice il curatore ho sbagliato a a trascrivere effettivamente ho ricavato duecentoquarantasei mila euro quindi mi sono sbagliato l'attivo risulta superiore di cento mila euro
E di conseguenza il curatore che fa a avrebbe dovuto correggere tutto quindi avrebbe dovuto correggere il piano di riparto ma non solo le entrate totali ma anche il saldo e invece il curatore che fa rettifica le entrate totali inaugurò settecentotrentatré mila ma non rettifica il saldo perché il saldo viene sempre annotato nella stessa mistura
Allora il saldo finale non rettificato per rimaneva sempre di centosei mila euro e conto evidenziava una palese squadratura
Quindi la relazione ministeriale si dice il giudice delegato a fronte di un reclamo con una indicazione specifica con un'ammissione del curatore
La briga di verificare questa situazione avrebbe dovuto prendersela e quanto meno dire ha identificato l'attivo rettifica neanche il saldo finale
Sul punto il giudice delegato che pure aveva accolto il reclamo e aveva revocato il riparto questo bisogna dirlo
Non rilevava nulla l'incolpata in merito a questo specifico aspetto
Ha affermato che nel provvedimento di revoca del piano di riparto
Il giudice delegato non è sceso nel dettaglio
Non è sceso nel dettaglio dei ponteggi sviluppi sviluppati nel piano di riparto rimanendo tale aspetto assorbito
Dalle altre più radicali carenze dalle quali piano era pure affetto che lo rendeva novellato nella sua stessa impostazione in sostanza l'impostazione difensiva non c'era bisogno che io dicessi replica perché di rettificare il saldo finale cioè anziché centosei mila duecentosei mila perché tanto il piano di riparto era stato revocato però questo ufficio invece ritiene che effettivamente una squadra dura di conti così palese e così evincibile proprio dalle stesse ammissioni del curatore forse avrebbe pazzo appena di essere pesa incarico dal giudice delegato e di essere stata rettificate di essere rettificata anche nel provvedimento di revoca del piano di riparto
Perché anche il provvedimento di revoca del piano di riparto deve dare conto di tutte le circostanze sulla base delle quali si procede alla revoca del piano di riparto non ultimo una squadratura dei conti che non solo era palese ma che era stata messa da curatori giustificata sulla base di un mero errore di trascrizione
Ora anche qui questo ufficio afferma che le deduzioni difensive non consentono discriminare
La condotta perché la squadratura dei conti come detto emerge da reclamo
E quindi costituiva un dato non significante e giudice delegato avrebbe dovuto appositamente considerarla nella indicazione della riunione del Comitato il santo da ultimo veniamo a seguito dell'episodio appena rappresentato si dipanano le ulteriori due contestazioni una seconda di come le si vogliano considerare quarto e quinto addebito che imputano la dottoressa Lazzara
Di avere tollerato una presentazione da parte del curatore di un ulteriore progetto di riparto parziale depositato il diciotto marzo del due mila ventidue non conforme ai principi della legge fallimentare
E privo di dettagliato prospetto delle stesse
E nonché di avere depositato il curatore per successive relazioni trenta maggio due mila ventidue il sei giugno due mila ventidue il sette settembre del due mila ventidue
Alle quali erano allegati Ducrot spenti delle spese del tutto incompatibili tra loro
E privi di una documentazione quindi sostanzialmente il curatore aveva depositato al CIPE per le relazioni con tre prospetti stese che entrano no non non giocavano era uno diverso dall'altro
Allora anche qui nella relazione si afferma che la relazione ispettiva si afferma che il curatore continuando nella linea tenuta sin dall'inizio della procedura depositava appunto
Una relazione periodica priva di rendiconti finanziari nel due mila ventidue senza copia del libretto nel marzo del due mila ventidue un nuovo piano di riparto parziale in sostituzione di quello revocato
Nel quale però erano riportate sempre saldi e somme in modo erroneo quindi dopo la revoca il curatore continuava e contestualmente veniva depositata una certificazione dell'istituto di credito
Dove si indicava e sul conto della procedura erano presenti duecentoquattordici mila euro ovvero cento mila euro in più di quanto dichiarato dal curatore quindi il curatore da una parte e dichiarava
Una cifra dall'altra depositava documentazione bancaria da cui emergevano dei saldi superiori quindi erano circostanze che in qualche modo avrebbero potuto essere verificate
Ora e da queste indicazioni emerge che appunto vi era una spaccatura dei punti e
Quindi anche qui l'incolpata contestato la censura affermando è questo il vero di altri di aver effettuato plurime richieste al curatore e ci sono queste richieste al procuratore sulle entrate e sulle uscite tuttavia quello che manca è la presa in carico voi di questa documentazione la la la verifica la dottoressa Lazzaro ha dichiarato di avere richiesto alla banca per il tramite dei curatori di depositare gli estratti di conto corrente integrali dall'apertura della procedura
Questi adempimenti sono stati effettuati dalla dottoressa non sarà tuttavia sono stati effettuati quello che poi cuore anche delle incolpazione del ministro con con grande ritardo perché perché la correlata sequenza dei gravi inadempimenti posti in essere dal curatore questa sequenza evincibile
Guardando diciamo la documentazione avrebbe richiesto un'azione tempestiva una risposta celere da parte del giudice delegato
Perché ahimè quando appunto questi da questo è uno degli oneri più incisivi della funzione di giudice delegato c'è quello di essere celeri e tempestivi sul sulle richieste di una verifica altrettanto celere intempestiva
E quindi la revoca del Progetto di reparto come dicevo è stata seguita da ulteriori gravi inadempimenti
E soltanto nei mesi di luglio agosto del due mila ventidue quindi a distanza di molti immensi quindi dal diciotto al dodici ottobre del due mila ventuno
A luglio agosto del due mila ventidue
è stata richiesta effettivamente contezza della complessiva gestione da parte del curatore quindi dopo molti immensi e soltanto in esito alla terza relazioni quella depositata il sette settembre del due mila ventidue
Alla quale era legato un altro prospetto delle spese incompatibile con i precedenti
Allora il giudice delegato predisposto la revoca del curatore
Quindi vediamo come la posizione della dottoressa Lazzaro sia diversa da quella degli altri magistrati perché perché la dottoressa labbra
Ma ha cercato in qualche modo di
Di di di attivarsi per porre rimedio a questo gravissimo disordine nella tenuta dei conti anche se effettivamente
Permane la fondatezza delle censure perché come dicevo la condotta non è stata improntata proprio
A criteri di estrema diligenza ovvero ad un intervento tempestivo si dice ci vuole tempo per comprendere quali siano gli inadempimenti del curatore questo è vero però è anche vero che in una situazione di palese squadratura di conti di palese mancanza di relazioni trimestrali con i contenuti i propri
Il giudice delegato all'onere di procedere alla revoca del curatore quantomeno ad avere dei chiarimenti dettagliati
E allora anche qui non mi sto a ripetere su quelli che sono i doveri del giudice delegato che già o Espresso sotto il profilo soggettivo
Però in relazione al profilo di incolpazione anche qui non si può affermare l'inconsapevolezza degli specifici doveri da parte della dottoressa analizza
Si può solo tenere conto per quanto concerne la sanzione una sanzione diciamo minima
Perché la dottoressa Lazzara a poi sia pure in modo diciamo non e dei incompleto parziale però dopo tre anni ha proceduto alla revoca del curatore quindi per la dottoressa Lazzara
Si chiede l'assoluzione per quanto concerne l'illecito di cui al capo a per le ragioni richieste e la censura per quanto concerne l'illecito ai sensi dell'articolo un articolo due comma primo lettera g del decreto legislativo centonove del due mila sei io avevo preparato tre distinte meno memorie per ciascuna posizione e
Non so se è il Consiglio superiore ritiene di doverle acquisire separatamente le posso anche produrre perché in qualche modo riproducono so che io sinteticamente dritto Ongaro
Allora per la verbalizzazione mi corregga se sbaglio curatrice allora
La procura
Generale
In relazione alla posizione del dottor Moreau un uomo
Chiede che venga
Per Marta la responsabilità dell'incolpato dall'incolpazione al medesimo scritte
Erogata al medesimo la sanzione della perdita di anzianità terranno no
In relazione alla posizione nella dottoressa Tripaldi
Chiede che venga riconosciuta
La sussistenza degli addebiti disciplinare la medesima scritte
E sanzionata
Erogata la sanzione mimesi due
La penitenza età per mesi due
In relazione alla posizione
Nel dottoressa Lazzara
Assoluzione per insussistenza era invece dell'addebito disciplinare di cui al capo uno
Spetterà a
Per i conosciuta la sussistenza dell'illecito disciplinare in base all'articolo uno e due comma uno lettera g
Per rogatoria sanzione della censura
Deposita
Note
Nel nuovo reality memoria a sostegno delle argomentazioni
Oralmente esposti scende
Mi requisitoria bene a questo punto la sezione rinvia
Per la discussione delle difese
Ed eventuale decisione valutiamo o anche sulla base di quella che sarà la la la durata del
Nella discussione delle difese al giorno sette maggio due mila ventisei ore quindici no anzi
Non può la la consigliera Benavoli un attimo anzi
Pensioni
Anzi giovedì quattordici maggio ore quindici può andare bene
Bene
Grazie
Arrivederci

