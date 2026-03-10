Registrazione audio di "Consiglio Superiore della Magistratura (Disciplinare)", registrato a Roma martedì 10 marzo 2026 alle 10:15.



L'evento è stato organizzato da Consiglio Superiore della Magistratura.



Sono intervenuti: Fabio Pinelli (vice presidente del Consiglio Superiore della Magistratura), Luisa De Renzis (procuratore generale), Alfonso Pappalardo (magistrato, difesa dott.sse Caterina Lazzara e Valentina Tripaldi), Antonino Laganà (consigliere e componente della Sezione Disciplinare del CSM, Unità per la Costituzione), Matteo Bruno (avvocato, difesa dott. Francesco Murgo).



Sono stati …

discussi i seguenti argomenti: Csm, Disciplinare, Lazzara, Magistratura, Murgo, Tripaldi.



La registrazione audio ha una durata di 1 ora e 36 minuti.

