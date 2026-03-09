Convegno "Democrazia è partecipazione. Come rivitalizzare il circuito della rappresentanza politica e combattere l’astensionismo elettorale", registrato a Roma lunedì 9 marzo 2026 alle 16:31.
L'evento è stato organizzato da Fondazione Vittorio Occorsio.
Sono intervenuti: Francesco … Clementi (professore ordinario di Diritto pubblico comparato alla Sapienza Università di Roma), Daniela Marella (statistica presso la Sapienza Università di Roma), Stefano Ceccanti (professore ordinario di Diritto costituzionale italiano e comparato alla Sapienza Università di Roma), Carla Bassu (professoressa ordinaria di Diritto pubblico comparato all'Università di Sassari).
Tra gli argomenti discussi: Democrazia.
La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 31 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
leggi tutto
riduci