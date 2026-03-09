09 MAR 2026
Referendum sulla giustizia

DIBATTITO | Roma - 19:00 Durata: 58 min 37 sec
A cura di Pantheon e Simone Sapienza
Dialogo con Gaetano Azzariti (Professore ordinario di Diritto costituzionale) e Stefano Ceccanti (Professore Ordinario di Diritto pubblico comparato).

Registrazione video del dibattito dal titolo "Referendum sulla giustizia", registrato a Roma lunedì 9 marzo 2026 alle ore 19:00.

Sono intervenuti: Alessandro Giannecchini (presidente FUCI Sapienza di Roma), Gaetano Azzariti (professore di diritto costituzionale presso l’Università La Sapienza di Roma), Stefano Ceccanti (professore ordinario di Diritto costituzionale italiano e comparato alla Sapienza Università di Roma).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Costituzione, Csm, Democrazia, Diritto, Giustizia, Governo, Informazione, Legge Costituzionale, Magistratura, Nordio, Referendum, Riforme, Separazione Delle Carriere, Sorteggio.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 58 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

  • Modera

    Alessandro Giannecchini

    presidente FUCI Sapienza di Roma

    19:00 Durata: 2 min 32 sec

  • Gaetano Azzariti

    professore di diritto costituzionale presso lUniversità La Sapienza di Roma

    Stefano Ceccanti

    professore ordinario di Diritto costituzionale italiano e comparato alla Sapienza Università di Roma

    19:02 Durata: 56 min 5 sec
Guardi così numerose se
Strada presenze questo pure questo Ceccanti europea ha detto pubblico che rappresenta qua il comitato si riforma
E il professore verifiche
Dovessero tirare dritto costituzionale e rappresenta il comitato San civile per il no
Sì esattamente io nell'ambito di una galassia la presa in comitato Libertà eguale sinistra bensì forcaioli ricercato un po'il proprio loro tutti questi feriti di comitati di Rossini informa è quello di sanno battuta è essenzialmente rappresento
Se stessi vedendo sentiamo e selettiva deve accertare presentiamo argomenti allora fa oggi fatica si tratta di una questione molto importante all'ordine del giorno un referendum
Proposto dal attuale Governo di centro destra e dove tra qualche settimana sono chiamati al voto il ventidue ventitré marzo
E sostanzialmente si vuole riformare come
La giustizia
Attualmente il nostro nostro assetto nell'ordinamento giudiziario composto da una astronomo coordinamento perché il CSM e interessarmi del del tema collaborava studiare anche come è stato ideato questo CSM ieri durante la seconda sottocommissione della Commissione dei settantacinque molti pulcini tra cui Aldo Moro Dossetti la Pira e altri si pose come obiettivo quello di reca la vende la magistratura superano statura indipendente ma evitare che si estraniarsi dalla vita della nazione quindi quest'anno Bettini che si pose costituente
Oggi troviamo una magistratura sì molto indipendente
E forse anche un po'estranea dall'abilità della società civile quindi
Dopo ottant'anni dopo vari anni di quasi tutti le da destra a sinistra ho proposto tre riforme sulla giustizia si arriva a questa riforma chiamata riforma Nordio
E quindi la domanda è dal punto di vista del sì come mai cambiare questo aspetto e dal punto di vista non come mai lasciare questo assetto io vorrei iniziare con come lei è di casa quaggiù
Fare iniziare il professore Azzariti
Sorpresa social card di casa invece l'attesa dell'artista
Va bene allora perché dunque noi abbiamo una quantità di problemi legati al sistema giustizia
Io iniezione che è una cosa molto banale cioè da quello che succede se uno aveva
Piazza Umberto
Peccato
E chiede chiedeva prima queste discussioni sulla riforma CSM se secondo lui non uno studente di giurisprudenza di ma un qualunque cittadino
Può indicarci quali sono i problemi che la giustizia io penso che otto persone su dieci dicono lentezza dei processi
Un'altra gli altri due media potrebbero dire più sofisticati che esistono troppi reati penali c'è una ci sono vecchie opzioni garantiste che in qualche modo cercano oggi
Limitare il numero dei reati adesso non una pro questo discorso mentre la tendenza esattamente opposta voi sapete che per in generale ma in particolare quest'ultima maggioranza sta moltiplicando i reati degli alzando divisi
Forse qualcun altro potrebbe dire
La mancanza dei giudici la difficoltà del rito non ci si capisce nulla
La mancanza degli ausiliari
E viene incanto credo che nessuno fino a qualche tempo fa poteva avrebbe detto a bella dizione deleterie
Allora io questo voglio dire votare no perché molto spesso si dice chi vota no non vuol cambiare nulla io non so non parlo parlo per me e non parlo
Per altri io invece che voglio cambiarmi il mondo nonché il sistema giustizia penso che per poter in qualche modo affrontare seriamente finalmente seriamente l'ipotesi tanto tempo c'è perché se ne parli all'infinito
Insomma Massimo cinque mila Ceccuzzi
Se si vogliono affrontare effettivamente problema giustizia bisogna in qualche modo evitare di tornare
Intanto mette le mani sulla Costituzione perché non so se in cinque minuti non non credo di riuscire a dire ma molte degli obiettivi che vengono perseguiti
Io dico quello che secondo me dovrebbe essere perseguito la
Degenerazione delle correnti su una cosa buona correntismo ma su questo ci rivedremo credo dopo se si vuole raggiungere questo obiettivo non c'è nessuna ragione di mettere le mani sulla Costituzione ed è allora come un parlar d'altro
Aggiungo se ho ancora qualche minuto aggio aggiungo c'è ancora qualche minuto perfetto
Noi ogni tanto ci voi sapete che in Italia c'è una fortissima tensione tra magistratura e politica danni
Forse i governi di destra Berlusconi ricordate con particolare ostilità da parte di una parte ma insomma anche gli altri
Tutti in qualche modo hanno qualche difficoltà nei confronti del politica bene io credo che allora il vero problema sia un riequilibrio un riequilibrio tra potere trama tra poteri tra poteri delle tra potere giudiziario potere politico ma voi pensate veramente che una riforma di questo tipo in qualche modo tender l'equilibrio oppure non è una
Detto una parola brutta non so fatte viene in mente qualche altra cosa
Un da ultimo poi scendiamo credono i particolari normalmente viene detto normalmente viene presentata questa riforma costituzionale con una film costituzione in cui ieri
Il cui fine è la separazione delle carriere
Per questo
Sostanzialmente si tratta di intendersi io dico sostanzialmente non è vero perché
Come ben noto ci sono due
Leggi ordinarie ancora una volta ordinarie non costituzionali la legge Mancino volere eccetera Tapia che hanno già separato le funzioni
Funzioni non cambia certe funzionano
Ma allora il vero obiettivo è quello di separare famoso CSM in tre tronconi
Non so quanto devo dire se sapete almeno ma la riforma costituzionale proponente l'unico Consiglio superano agissero almeno diviso in due più un'Alta corte disciplinare viene
Che al terzo organo sa
Beh insomma a me mi sembra evidente ammesso io non voglio difendere perché sarebbe disposto a discutere ha dei limiti ad una rivisitazione del rivitalizzazione del CSM è una legge del cinquantotto andiamo a cambiare leggere cinquantotto qual è il problema
Quindi non ho nessuna come dire remora di conservare qualche cosa che è probabile che sicuramente deve essere cambiato cambieremo ora la seguente evidentemente non c'è un problema di separazione delle carriere
Non ho il tempo per la regia di una sentenza del due mila che qualche modo afferma che non si deve cambiare la Costituzione si voglio separare le carriere non le funzioni
Voglio dire anche per al tempo sapete chi era il presidente di quel con quella Corte costituzionale Vassalli che molto spesso impropriamente
Chiamato in causa io credo che molti non debbono essere chiamati ma in causa quindi non sapremo mai io posso avere un'impressione ma nulla non la dico perché la depressione che cosa avrebbe votato Vassalli anziché Falcone Borsellino anziché
No lui lo so perché lo ha dichiarato ma insomma altre voi non si è neppure morte c'erano non voglio far parlare gli altri
Dico semplicemente che certamente il codice accusatore l'ottantanove
Sistema riforme passate
E la presidenza di questa sentenza della Corte costituzionale mi inducono mi dicono a ritenere che non è vero l'argomento in base al quale Vassalli godeva voleva la divisione la divisione del CSM
Poi ma questa miseria politica non so se avete letto i giornali
Sì alle rilasciato un'intervista al divertente se questa è stata pubblicata se non è stata pubblicata insomma questi sono veramente delle miserie andiamo alla sostanza io credo che non ci sia nessun bisogno
Di riforma costituzionale per mettere le mani anche recentemente sull'attività di autogoverno della magistratura
E in qualche modo da questa divisione non può che far
Seguito ad un principio che tutti voi conoscete perché discutibili mente io non dico che con questa riforma
La magistratura in pubblici indiziario la magistratura se fanno verranno sottoposti al Governo al cattivo governo no dico una cosa molto più semplice diritti et impera questa è una regola credito Manciano insegnato e
Ammesso e non concesso perché il senatore non è così ingenuo perché devi fare motore ingenuo non vorrei essere assolutamente toccare l'organo gestore dura ma a volere serie di riorganizzare la il
L'attuale assetto organizzativo del CSM beh insomma appunto simili si ricordasse questo oggettivamente a me sembra non non i giudici ma l'ordine magistratura si indebolisce e un potere neutro così importante da tante funzioni che viene indebolito anziché
Rafforzato qualcuno pensa a rafforzare contro la politica non rafforzare ai fini di
Garantire la giustizia sapete qual è qui veramente chiudo chiudo forse ho parlato troppo e sapete cosa che secondo me l'indirizzo che dovrebbe esser preso
Dopo l'ottantanove informale assai
Dopo il novantanove modifica duecentoundici quello che finalmente la nostra Costituzione dice perché finalmente dovrebbe cominciare esser cominciato il momento di attuarla questa benedetta costituzione
Giusto processo quindi riduzione dei termini e contraddittorio tra le parti contro Antonio tra le parti del processo nel dibattimento poi forse andremo a dire all'istruttoria processo non assegna una ragion d'essere non è possibile
Manda il dipartimento che è un problema l'articolo ventiquattro riceve anzi la difesa cominciamo a capire perché e come ingiuntivi difensori possono partecipare non tanto non partecipano all'ultimo
Decreto sicurezza che è stato elevato prospettato c'è una misura le dodici ore di fermo dei di chi vuole partecipare a una manifestazione che francamente io
Che sono a favore
A me mi sembra inquietante perché tu fai un fermo sulla base di fattispecie molto generiche
La riserva di giurisdizione quarantotto ore dodici ore sono meno di quarantotto ore non ci può stare
Il giudice non ci può stare e questo che immagini protezione mentre è stato fermato i processi illegittimamente che fa sì qualcuno potrà dire poi fai causa fai causa come si dice a Roma e tu fammi causa
Diciamo grazie per il professore la sua parola Professor Ceccanti bene grazie io vengo sempre perché io sono sempre ingenti che fra l'altro per una questione incrociata i referendum
E che come è noto fu il congresso di Barilla uscì nel mille novecentottantanove ma prima con le molle Perrino a proporre il cambiamento del referendum per via di legge elettorale
Io conobbi a scrivere questi quesiti professor Barbera e quale per una coincidenza astrale
Presiedeva la Commissione bicamerale per le questioni regionali che hanno dato la possibilità di assumere una persona per la legislatura come suo collaboratore e quindi avendo con sé dovendolo e tutti gli alberi a Bologna non a Roma per quanto io non fossi rosso area politica
Mi chiamo a lavorare con lui è peraltro conobbe anche professor Lanchester in dibattiti cui io sostenevo il signor Luigino ma ci diverte il malvivente cui voi mi propose di fare diamo il dotato del cui ci ha novanta per cento la mia fortuna dipende dall'incrocio con questa capace e sarebbe ma vengo al Punto Radio ricostruisco la alcune cose su sono anche d'accordo professore Azzariti come il fatto che ogni volta c'è un allarme sociale ce l'ha spinta a moltiplicare i reati in questa dittatura più che in altre ma anche in altre dittature il legislatore aumenti areati detto e questo rende più incasinato il sistema meno fretta la pena sul punto dinamiche di un populismo penale purtroppo che ci trasciniamo dietro però leggo diversamente la vicenda costituzionale allora ciò c'è un pezzo dicendo costituzionale che non si può leggere lo stesso modo maniera evitavamo è una logica statalista e anti personalista
Che il fascismo aveva portato all'estremo ma anche lo Stato liberale ottocentesco da una concezione limitativa diritti alla persona quasi come se lo Stato si autolimita sette e quindi in questa logica statalista e anti personalista in sostanza che giudicava che accusava il governo facevano blocco comune
L'accusa esigenza principale la sicurezza dello Stato create poema si volessero stato finite in galera anche se siete innocenti questo era tradotto in maniera piuttosto brutale meccanismo accusatorio che c'era prima allora i nostri costituenti fanno prima un intervento sulla parte dei principi fondamentalmente su ventiquattro ventisette ti dico cioè il diritto di difesa che è una posizione c'è la presunzione di non colpevolezza fino alta definitivo c'è il fatto che anche quelli che vengono condannati devono essere educati ne ha finalità Sordi
Occhio per occhio dente per dente e come conseguenza organizzativa sul momento loro che cosa fanno fanno
Separano il potere giudiziario a quello politico complesso sacrosanto Abbott CSM che consente di vincolare buona parte la giustizia dal Governo da vista la giustezza e quindi consacrò Sant'ovviamente
Non è che si potesse riscrivere tutto il processo mentre c'è un'assemblea costituente e quindi piazzali una setta disposizione transitoria che dice
Bisognerà riscrivere l'ordinamento giudiziario infedeltà principi la costruzione fintanto che non lo cambiamo resta quello che c'è perché non si possono avere gotiche infine conterrà soluzione equilibrata che stabilì no sull'articolo sette del suo articolo sette
E con quella del ventinove che ripugna va a tutti loro
Abbiamo il bellissimo dico il Vaticano costruzioni padre Zanchi cosa pensavano backstage anche cospirazionista riducono del ventinove che allora molti volevano finiti in galera quindi avevamo visto non particolarmente bene ci sono ben noi costituzionalizzato il principio pattizio il rapporto Stato Chiesa e poi diciamo la prima cioè l'idea meglio e di quello ventinove si può fare se
Senza Edison costruzione questo dice l'articolo sette parte con quella del ventinove ci siamo riparati nell'ottantaquattro ottantacinque ma era più facile
Il nove ascesso è arrivato l'ottantanove però io proposte Strimone attribuendo appunto è iniziato il primo aprile qua ora professor Barbera al Parlamento questa ricezione del nuovo processo non era così semplice perché tutti erano abituati processo in questo e quei dalle tutta una serie di interpretazioni del noto accesso molto riduzioni liste
La Corte di Cassazione la Corte costituzionale Sile prove va bene nel contraddittorio però se ne abbiamo trovate un po'prima vediamo buone pure quelle cioè c'era una tendenza di questo tipo allora già
Me lo scampolo esaustiva novanta novantadue e nella novantadue novantaquattro che fu molto breve
Ci si poneva il problema se scrive nella logica della settima disposizione transitoria se scrivere in Costituzione qualcosa per brindare costituzionalmente principi così sale
Allora qual è legislature sono un po'tormentate dura novanta novantadue si sta infatti
Ma un po'in crisi novantadue novantaquattro anche qualcun altro se sono velocissime se arriva la dittatura novantasei dove si svolge un dibattito molto serio nella Commissione bicamerale a cui è capitato fa consulente parlamentare il centrosinistra e si dice guardate
Qui il nodo è anzitutto schiva dei principi del giusto processo in Costituzione
E poi tranne anche la conseguenza di anzi organizzativa le conseguenze organizzative eh
Era opinione comune dovessero essere dunque
Dalla commissione Paladin del novantuno si diceva ma mettere sentenze disciplinari per illecito dentro un organismo al quale fa nomine
Fa trasferire eccetera In piuttosto ambigua e quei tre meglio creare un organo a parte che faccia sentenze per illeciti disciplinari colpi disciplina sono tutte proposte di tipo di varia natura anche diversa da questa però l'idea di una Corte disciplinare che funzionasse a parte è un'idea tanto avanti per anni pacifica gli ho fatto la campagna tra il partito democratico e dove l'anticultura scritto quote disciplinare si pone non è la stessa Corte disciplinare che accetti dice Violante
Sì però l'idea di fare un'ordinanza che si chiamasse Corte disciplinare cioè ed è pacifica e l'altra idea era no rende intanto impossibili salterà carriera all'altra
Chi BPM tutta 'sta cosa
Di non saltare magari errate io conosco un sacco di pubblici ministeri ho un sacco di avvocati
Persone molte private fatto alcuni con cui facciamo dibattiti Nefertari persone molto saggio francamente quelli fine Italia di mettere a fare i giudici e pubblici ministeri sia perché quando vedo persone che argomentano che sanno di regola perché la vera separazione la separazione dell'organo che gestisce e avete mai si discusse di varie proposte da fare due sezioni unico CSM fare duces perché perché se tu hai un organo di gestione delle carriere che è comune
Ma io giudice
O più debole che sono indizi preliminari
Mi trovo fa il giudice l'udienza preliminare assolvo mando chiudono a Prati commando in a giudizio io posso te se dico dei no ai pubblici ministeri non mi sento pienamente libero
Noi abbiamo dei taxi di risposta si diceva alla Commissione bicamerale di allora intorno al novantacinque per cento
Via
Poi sono calcolati dal buon l'intercettazione delle fuori ci sono i dati sono interrogazioni parlamentari fusioni uffici giudiziari son punti superiore al novanta per cento
Mi hanno più del novanta per cento dei casi quando si è in una fase preliminare Egitto no e il GIP non se la sente di nome pubblici ministeri anche perché sono giudicati da un organo questo è il punto in i dati sono abbastanza implacabili anche è vero che si dice poi quaranta per cento delle persone finiscono so che si fa questo quaranta per cento il prezzo che finiscono sotto il solo peccati processo denunci doveva essere perché in molti casi si capiva fin dall'inizio
Che quelli dal processo non ce l'ho solo che il GIP non se l'è sentita di attivare cose ore poi tutti noi abbiamo conosciamo persone diverse quindi abbiamo angolature diverse io ne conosco diversi queste persone che son sopite un processo
E alcuni l'hanno potuto gestire bene perché erano ricche capacità licenzi l'avvocato migliore altri non l'hanno vissuta dovette quindi si arriva l'asta commissione bicamerale che in sostanza fa un accordo su tre punti scrive ai principi del giusto processo
Superare il CSM per fare gol precipita porta nel clima politico vale cioè per la commissione bicamerale cade
Cosa succede poiché arriva una brutta sentenze la Corte costituzionale questa brutta sentenza in sostanza consentì raccoglie le prove anche al di fuori deriva
I parlamentari di centro destra e centro sinistra si indignano e cosa fanno e fanno la riforma articolo centoundici
Dove infatti articolo centoundici ha riscritto il sedicente sono due parti sono due parti entrambi sia la pubblica accusa che l'avvocato e del giudice terzo
Si fa un accordo limitato riprendendo solo il primo pezzo da voi la commissione bicamerale D'Alema cioè i principi del giusto processo e soprattutto per evitare per superare questa sentenza la Corte Costituzionale prove son solo le prove si discutono già sotto di Patti e Pietro pro
Però però posso dire che
Questo va bene al Pd fare parlamentari io l'ho finito a lavorare con Antonio Soda che aveva fatto il magistrato
E poi aveva fatto avvocato
C'era Cesare Salvi al Senato
Io vi posso dire ma fatto sta agli atti la riforma centoundici reo Antonio soldi in più d'occasione italiani su questa riforma parziale non è tutta quella che dovremmo fare
E dovremmo riprendere anche gli altri due pezzi d'Africa nera fare a ruote disciplinare e fare due CSM perché sì dico giudice terzo il giudice da solo non ci può stare con l'accusatore Ricochet esserle perché il giudice è più è meno libero
E quindi diciamo il rimando sullo schema di allora che era condiviso centrodestra e centrosinistra
Ripeto siccome i lavori sul centoundici non sono stati enorme perché hanno fatto un lavoro al Senato che ha definito il testo quella camera fatta lavoro forme si leggono aprite gli atti centoundici e vedete che cosa dicono al fa l'altro
Fu una riforma votata due terzi c'è tutta una serie di problemi che c'è uno scontro politico persino certi versi persino superiore ad oggi si era pensato con spirito di apertura di far immaturo governo e centrosinistra di far fare l'attore uno di Forza Italia
L'avvocato Pecorella ci sia tossica con i parlamentari centrosinistra l'idea ma c'abbiamo relatore di Forza Italia forse ci crea qualche problemino noi coi nostri lettori con l'idea
D'accordo dodici fece dimettere il povero avvocato Pecorella leggibile fu sostituì dal suddetto Antonio Soda il quale fece l'atto e tutto il centrosinistra Rodolfo però ripeto quando si è fatto centoundici
Ma questo allora per il povero sodo purtroppo molto prematuramente lo può dire quindi mi mi astengo da citare ulteriormente un modo però Cesare Salvi
Che faceva capogruppo dei DS peraltro che normalmente sui contenuti la politica la pensa come lui e non come me perché su tutti gli altri temi a parte la giustizia se trovati delle posizioni materie prime la pensa come posso razze no come Cesare Salvi si colloca tra Alleanza Verdi Sinistra e anche più a sinistra di un obbligo morale Roberto Monti ricorda però lui si si sentirebbe più vicino detengono ammesso iter idealisti tranne la giustizia e dice la verità quando mai votano con la riforma
Siccome c'era un capace in cui polemizzato alloro Berlusconi i pubblici ministeri da abbiamo potuto farle perse la speranza che prima o poi questo Paese potesse completare questa roba con le altre due cose e quindi
Quella che sembra una cambiamento radicale la costruzione secondo la mia chiave lettura altamente opinabile però che io ho vissuto di persona e quindi non posso che riteneva così è in realtà l'applicazione finale che compra una vettura centoundici voluta
Nel novantanove e a catena il processo in cui senza nido positivamente da sette Disposizioni per la costruzione
Grazie professore
Un'altra questione
Discute tardissimo qua tutto locale politica e il fatto di eliminare le correnti decorrente secondo una parte politica sono il problema maggiore la nostra la magistratura e per eliminare correnti vinse con la riforma sintetizza invece lo strumento del sorteggio
La mia domanda decorrenti sono veramente un problema alla legge senza la magistratura
E il sorteggio può essere la soluzione a questo va infine ma per una mansarda così anche autonoma con queste correnti forse non è un bene avevo avere ancora questo Magistratura indipendente autonoma rispetto a non averla questa mia più questione sul tema delle correnti in generale
A me
Ora io tolto parecchi istruzione che ritengo culturalmente fondamentale accorrente correntismo perché io sono un gestendo difensore anzi credo che le correnti alle correnti
Bisognerebbe ringraziare fare un monumento al Pincio si se così potesse essere per una Roger qua con anche qua anche qui assolutamente per una ragione e che dirò in sintesi
Fino all'entrata in vigore
Dovrei fare non lo faccio un discorso sull'associazione nazionale magistrati prima del fascismo sciolta dal fascismo ricostruita nel quarantacinque ma diciamo che non lo faccio
Quello che voglio dire è la seguente cosa fino agli anni Sessanta del secolo scorso sessanta del secolo scorso c'era una assoluta egemonia di un certo pensiero giuridico diciamo formalista di diciamo baristi io alla alla Costituzione che era entrato a pochi relativamente pochi anni precedenti
Era così la che c'era anche un sistema diverso la Cassazione aveva un ruolo di sostanzialmente diverti CIA differenze di quello che dice la Costituzione dice tanto per funzione
E fatto staccheranno le associazioni cioè convincerlo costituzionale devo dire che dobbiamo riconoscere che i magistrati prima di ogni altro prima l'Associazione nazionale magistrati dura nel congresso di Gardone e subito dopo in conseguenza una corrente che Magistratura democratica che nel sessantaquattro ICI una cosa straordinaria importante ripeto il momento al Pincio qui
Bisogna anche pensare alla Costituzione vivaddio scusate se in questo luogo esprimo con questa formulazione fondato serrata ha saputo proprio lo dico perché sto in questo luogo sacro
E devo dire ancor Meglio o dal mio punto di vista che sono un costituzionalista e quindi non posso che ringraziare per la centralità della Costituzione
Ma non fosse altro per la reazione che ha avuto perché dopo Magistratura democratica nascono le altre correnti magari un po'meno attente alla costituzione e quindi ripeto il pluralismo all'interno del magistrato ma è un valore da conservare
Perché perché essi poi è vero salto tutti i passaggi perché non abbiamo tempo quello che c'è la degenerazione ma agli Scot diceva attenti a a alle degenerazioni delle forme di governo delle forme di Stato perché quel problema non è la democrazia il problema è la demagogia il problema non è neppure la la monarchia il problema è grazie ai danni del problema e insomma ecco
Mutatis mutandis come dicevo di giuristi
La degenerazione ricorre anche il correntismo
Non credo deve spiegare che cosa il correntismo cioè copie di che cosa il correntismo all'interno del CSM che il male
Prendiamo caso più eclatante prendiamo il caso più eclatante Paranà tanto per dirne una che è il caso più eclatante
Non deve credo di dover dire
Di dover ulteriormente dire H che rifà a fare ulteriori criticata caso parlare perché data all'OLAF
Io tanto però faccio questa constatazione vi ricordate l'ottavo champagne nella traccia Antalya la perversione la degenerazioni nasceva dal connubio illecito morale che comportava dei reati tra politica in magistratura
Nel contro c'erano tre soggetti
Amare e due politici
Non avesse Pescucci la magistratura
La reazione della politica non c'è stata
Non c'è stata se non rivendicando sì nei confronti di allora io voglio dire questo ci vuole un equilibrio di giudizio essere persone ragionevoli forse il correntismo deve essere fatto nel solito anche no io a qualcosa di molto più specifico adesso sembra generico quello che sta dicendo forse il correntismo deve essere combattuto anche David politica più morale tra un attimo vi spiegherò che cosa morale perché il sorteggio
Voglio dire che il morale nel senso punto di vista strettamente etimologico del termine ma il morale è semplicemente una sciocchezza
è uno strumento che non sconfiggerà il correntismo anzi rischia di perderlo adesso io dico
La politica morale cosa avrebbe dovuto fare e qui non voglio fare un elogio a nessuno perché l'ho proposto persino Yo io Stefano
L'amico c'è recanti molto spesso la pensano in modo diverso no possano rivolta raccogliere un po'di Orte senza anche l'accordo e sapete quand'è che siamo stati assiduamente d'accordo non so se lui lo sa ideologie glielo confesso
Quando l'onorevole Ceccanti non il Professor Ceccanti nella ricerca ha proposto un qualche cosa che lo riproporrà il subito
Ne modifica del sistema elettorale in base al quale il collegio uninominale distretto
Avrebbe stroncato il correntismo ma neppure posso posso abusare del luogo neppure lo squillo Santo qui riesce a a modificare il correntismo perché è un male dell'uomo e quindi le leggi limitano limitano le perversioni delle persone al di là del dell'ironia con cui las quella sta dicendo però è evidente che era un'ottima soluzione approvata ancora una volta dal giudice ordinario senza mettere le mani sulla Costituzione mi dirà anche perché non ha detto l'altro giorno quando chavisti posso ripeterlo l'anticipo per diciamo ad altra causa ormai far rispettare
Rimarrà mi devasta avevano cercato di la meglio di come dico io da loro Bernard nessuno la cornice nessuno mi si è affidato agli adesso sto frizzante afferma offende poi aggiunge specie e specifiche non c'è stata l'approccio ho capito e allora riproponiamo e che per da brigante brigante e mezzo cioè non siamo riusciti ad approvare una riforma così brillante proposta da D'Amico Stefano e vogliamo invece fare una pessima riforma neppure ordinaria ma addirittura la Costituzione quindi parla da qui all'eternità ma io io trasecolo fra fra francamente perché ancora peggiore
Il sorteggio per rompere le correnti
Intanto cominciamo col dire una delle giustificazioni che vengono formulate su cui sorteggio è la seguente
Con il Consiglio supremo magistero ma non a un organo di rappresentanza politica e su questo sottoscrivo
Non sottoscrivo tanto ma non ne parlo qui che faccio soltanto amministrazione per per una segreteria che nei suoi ma ammesso non voglio dire la mia idea
Certo per ragioni di tempo glielo dico subito
Diciamo che faccia anche soltanto neppure alta amministrazione ma anche sull'amministrazione ammesso e non concesso ma non concesso
E auto-governo all'origine soltanto sanzioni centocinque quale poi poche insignificante cosa che non è vero dicendo che l'idea insignificante cose di governo soltanto questo che c'è tipo la promozione la nomina diverso del procuratore generale blu sciocchezza va bene ammettiamo che questo sia
Io faccio il professore universitario comune amico Stefano
Ma voi pensate sarebbe idoneo un sistema di il sorteggio o che Stalin stabilisse che il rettore lo fa un professore a caso
Oppure non si apre non pensate che per governare un organo che non è politico che non ha le funzioni facesse molto più limitate
Il rettore non debba avere il consenso nella comunità d'appartenenza della comunità di appartenenza letture solo i professori come sapete tutto
E poi svolge certamente svolge attività di
Organizzazione di Dio di un'autonomia l'autonomia settaria bla bla
Il CSM di autogoverno di un potere di un ordine di un potere di uno dei tre poteri del del ditemi che scaccia insegnata ed essere quindi ben più rilevante di tutto questo e non possiamo accettare il vero che il caso promuova guardate i professori universitari voglio fare riferimento no
Hanno superato il concorso difficile così come i magistrati non decidono sulla libertà di ciascuno e quindi anche in tono minore
Possono essere incapaci di fare il Vittorelli direttori di dipartimento i rettori di università perché no e perché non per i magistrati che possono essere
Bravi forse anche nome perché forse anche i professori possono essere pessimi professore forse anche qualche magistrato i casi che normalmente si fanno Kinkel riscoprono cosa scelti poi forse è stato numero spedite
Ma i casi di Carla ASCO di Tortora che vengono sempre citati ma che c'entrano con questa riforma quelli sono semplicemente errori giudiziari spaventosi spaventosi
Caso Tortora il Corviale sono con vorrei a tecnicamente pensarlo sono responsabili diciamo così genericamente responsabili pubblici ministeri e giudici hanno condannato due volte
Giudici pubblici ministeri anche hanno fatto una pessima istruttoria i giudici che hanno seguito un arresto l'istruttoria con il rito precedente quindi il terreno non ce sta non ci sta
Allora io voglio dire sorteggiati a caso
Sciocche sommando troppo oltre ma solo altre due altre battute il primo
Non viene neppure anzi tre cosa caso primo esempi che si fanno non sono non sono congruenti a mio modo di pareri si dice ma però anche il giudice del tribunale dei ministri lì c'è una selezione il giorno dieci d'appello ivi si risolve un caso qui si tratta di dare mandato di autorganizzazione di un potere scusate se è poco e due il sorteggio
Sbilanciato
Ponteggio dei laici c'è una preselezione come che avverranno non si sa perché rinviato una legge chissà come avverrà auspichiamo che sia buone che criteri limiti danni ma possiamo anche pensare male quindi pensare che non limiterà per nulla anzi peggiorerà i danni
Ma in ogni caso c'è una prescrizione della componente laica i numeri non cambiano molto spesso si dice
Numero in camera è stata tranquilli no perché io penso
Per le persone i membri del CSM oltre a essere oltre a contarsi si pesano e noi abbiamo dei
Persone selezionate da un lato e persone non selezionate dall'altro Agnelli in bocca e Lupi rischiano di essere il nuovo membri
Togati ultimissima questione e risolviamo il correntismo
Cioè
In qualche modo si può dire anche di sì però attenzione perché il sorteggiato cioè il baciato adesso divenuta Rizzo in chiesa mi verrebbe da dire l'unto dal Signore ma insomma lasciamo perdere sano Celio su questa su questo gioco
Io ho baciato dalla fortuna che viene sorteggiato
Perché la dea bendata aveva lo ha baciato giustappunto a chi risponde
Poniamocelo seriamente non retoricamente il problema io non è che di risponda risponda a chi risponde le soluzioni sono semplici verificando un po'due
Risponde alle correnti lo stesso
E a quel punto sarà sa che c'è corre dietro
All'attuale maggioranza che forse non ha molta simpatia Magistratura democratica sono astratti Sassano seduttivo di Magistratura democratica tutte toghe rosse e siamo messi bene voglio vedere poi come si reagisce a l'estrazione a sorte o se volete una composizione scomposta
Delle correnti oppure questa finalità principale mi rendo conto risponde a nessuno
Cioè la propria coscienza
All'interesse individuale
Passiamo dalla miti dal dal correntismo all'antichissimo
Cioè a dire quando io non rispondo a nessuno devo scegliere il procuratore generale
Ho poetici di non so dove volete voi Catania Canicattì nella mia il mio Paese
Io non rispondo alla corrente va be e va bene così
Ma a chi rispondo forse a pensar male addirittura la corruzione di interessi economici Palamara ci ha insegnato che di sicuro ma io voglio arrivare quando ci metto anche questo perché non rispondo per nessuno allora forse è meglio un sistema che
Rompa la degenerazione il correntismo in qualche modo eventi proprio il caso comunque l'auto-governo lasciato agli interessi individuali perché questo dal punto di vista culturale un passaggio ridurre Cresson
Il passaggio da interesse pubblico negato dai bla bla tutti i difetti a una al giustizia amministrata per interesse privato di singoli baciati dalla fortuna
Non credo che la la soluzione di di via mila perché anch'io voglio sostenuta in modo accademica e Di Stefano in sede politica quindi più propria sarebbe molto migliore ancora oggi il Parlamento sequestrati
Grazie beh
E appunto noi gli abbiamo visto lo scandalo paramano nel due mila diciannove però in realtà che questo benedetto sistemare le correnti fosse degenerato in forzate
Lo sapevamo benissimo cioè non è che l'abbiamo scoperto al caso farà e infatti io ho iniziato a presentare questa cose collegi nominali
Nel due mila otto perché io ho fatto il senatore due mila otto due mila tredici il deputato due mila diciotto mila ventidue ho presentato questa proposta e mi sembra se tu vuoi un sistema che scade alle correnti nazionali che vanno benissimo come luoghi ricorrenti elaborazione culturale fanno riviste fanno pareva combaciare parlamentari si studia amo posticino delle liste ma gli stati benissimo va bene però in un continuo di animazione culturale è un altro conto è il ruolo
Di produrre liste di produrre candidature conoscete bene la differenza tra questi due ruoli tutti e due gliela allora io proposi questa cosa e collegi nominare perché il sistema qui Colletti nazionali non pensa Vinci però collegio
Poi io finisco il mandato il senatore domina tredici torna università il ministro Landolfi chiarisce guarda queste idee attua del collegio nominale è l'idea migliore io ti nomino nella convenzione per fare la riforma elettorale del CSM e ha il mio placet propano Malta me per tre al telegiornale fatto interviste con momenti bisogna fare polemica beh io sono arrivato questa benedetta riunioni con i magistrati c'è una band e collegi nominali ne ha detto no noi vogliamo un sistema dove siano centrali le corrette perché permette fisico nel sistema e tra essi fate su qualsiasi proposti sistemi elettorali Massetti scardinati il padre correnti no non ve l'approviamo in faccia un bel po'di Cassino Po questa è la il punto poi fra l'altro la stessa sposarla subita il nostro collega Massimo Luciani
Quando andò lui a fare
A discutere ha un'altra idea che era un po'meno radicale qui di quei pochi chiamano i sistemi elettorali da qualcuno dei miei studenti che reputo singolo trasferibile anche quello spariglia l'abbastanza è anche l'unica è stato respinto con perdite anche professor Luciani quella fa Diego presenta la Corte però su quello no presiedeva e diventano ancora ci arriverà è diventato il giudice la dote ma anche lui è stato respinto con perdite
E quindi
E sono stati fatti vari sistemi nel frattempo ma questi sistemi sono stati sempre gestiti in modo molto
Abile dalle correnti addirittura nel due mila diciotto c'erano quattro posti per PM le correnti hanno fatto rione reciso che tutta Italia sì che andavano solo quattro persone e quindi quelli sono state quattro persone quattro posti
Allora questa roba in qualche modo dinamitardi diciamo ecco allora io resto convinto che se
Ha mai essere ascoltate ci avessero messo il collegio di nominare avrebbero fatto bene a loro anche il Veneto però siccome e a e Gaetano fatta un esercizio retorico e facciamo i quando correggiamo i temi e gli studenti
Le mie idee rispetto a quello che è scritto tu ma quando si voterà un referendum non è che si vota Peter c'erano i più ledere Professor Ceccanti Azzariti poi testo che c'è no si vota tra il testo che c'è e lo status quo questo il problema
Quindi io posso pensare di avere delle idee molto più geniali del testo che c'è ma è premessa il testo che c'è Miglio lo status quo oppure no allora di fronte a questo tipo di resistenze conservatrici che pretendono di avere un potere di veto sulle riforme
E io sono convinto che se vincesse il no sì possiamo continuare a fare la battaglia in due in tre quattro su collegi nomina si sarebbe affermato un potere di veto che vuole quasi il sistema purché ci siano sempre le correnti trasformato in contatto
Per cui diciamo io considero il sotto il fatto di sulla pagina Facebook Marco Olivetti argomentato in maniera molto più ampia di quindi rinvio alla pagina Facebook di Marco Olivetti perché
Il sorteggio pur non essendo il sistema migliore essendo un po'rozzo comunque meglio dello status quo rimane comunque noi stiamo sorteggiato Prato noi sotto il già non sospettiamo Kiba insegnano a cosa un'altra però sul pregiamo le commissioni di concorso
Per rimediare anche Ria de tentai di professione SITA e che tutto sommato meno nel mio raggruppamento sono abbastanza contento di come sono stati gestiti concorsi rispetto a prima quando che leggevamo abbassa c'è bisogno di una serie di concentrazione di voti così comunque
Noi sorte Giambò no tra gruppi di persone
Semi analfabeti non è più noi sorteggiato tra poche migliaia di persone qualificate che hanno vinto questi concorsi i quali come decisioni ordinarie decidono se mandarci in galera oppure no
O se condannarci venti trent'anni all'ergastolo ora se noi pensiamo che queste persone tredici normalmente questo
Se sorteggiati si mettono a trafficare bene individuale consentirà di chissà cosa combinano peggio mi sento adorati quando finisco nelle loro mani per gestire la detenzione preventiva oppure per riuscire a condanna quindi io
Ripeto secondo me è un sistema rotti
Però proprio questa sfiducia assoluto perché il sorteggio Tirelli indipendente dare corpo e tu sarai pure rispetto alle correnti ma non ci sei ripescato corrente così forte che scelto ci sei perché sei tu verrà una cosa un po'sfalsata rispetto e Eberhard cosa opposta ad aspettare correnti però
Derby scardinare nel sistema attuale troppo dice
Poi io sul resto Pezzotta igiene bilanci ma non abbiamo deciso di affidare ha una maggioranza di giudici sorteggiati da una lista del parlamento una cosa
Un pochino più rilevante che non le nomine CSM che è il giudizio peraltro predominante attentato alla Costituzione privata e pubblica quando noi abbiamo e carnefici processare un presidente Repubblica per alto tradimento attentato alla Costituzione
C'abbiamo sedici giudici su trentuno sono estratti a sorte da un elenco di quarantacinque fatto dal Parlamento
Si dice sì però non è chiarissimo perché viene demandato va bene abbia demandato alla legge ordinaria anche oggi molte cose come CSM la scelta dei componenti laici è demandata alla legge ordinaria legge ordinaria
Si presenta con una legge di attuazione che sta dentro una moral suasion il Presidente della Repubblica la fase transitoria come ha scritto Civiltà Cattolica degli articoli più equilibrati che sono usciti su del Salento
Sta vento dei criteri di ragionevolezza la corte costituzionale
Di conseguenza si può pensare che non ci sia un coro rafforzato che non imponga un accordo tra maggioranza e opposizione
Quando si è fatto le vincesse anche se ritenuto obbligato né sul collo altre qui
Se qualcuno provasse metto ancora un basso finirebbe a schiantarsi contro Palazzo del Quirinale contro l'altro palazzo che Cerba
Quindi io tutto questo tra per cui diciamo questa costruzione
Che ci ha proposto otto qualità c'è una minoranza di un terzo
Di un
Quinto nel caso cotti disciplinare però questa avanguardia leninista strutturata meglio di qualsiasi modernista di pur essendo un terzo un quinto riesce a prevaricare se gli altri due terzi i quattro quinti
Visto che deriva da un accordo tra maggioranza e opposizione e comunque a minoranze io francamente quand'anche fossero stati reclutati con grande capacità liste dubito che è possibile citare la maggioranza svolga dove ci hanno conta due terzi mai grazie due terzi giornalista nell'altro CSM etnici hanno contro quattro quinti degli altri quinti son tre Piqué magistrato in più degli altri pubblica per cui cioè questa teoria della subalternità agli estratti da sotto al Parlamento spetta agli altri che sono la maggioranza a me tutto e come non torna l'idea
Che se gli organi sono re sul più debole di uno ma chiedete a priori può essere per può essere fax
Il fatto che ci siano due canali Stati Uniti d'America è una risorsa dice che l'eccedenza rispetto la presidenza in quel a priori si può sostenere qualsiasi tesi
A me sembra che questa idea dei tre organi sia un'idea consolidata nei decenni e configura un pluralismo interno all'ordine giudiziario prima abbiamo fatto l'operazione pluralismo
Tra poté separando giudiziaria politica e lo facciamo operazioni Floris o dentro l'ordine giudiziario proprio
Io non vedo francamente tutta questa regione di
Sì non questo Gaetano l'ha detto di subalternità alla politica in senso lato ma anche proprio nel funzionamento degli organi di come queste maggioranze sarebbero soggiogati dalla minoranza errato il vero genio
La vedo come si uno over tante preoccupazioni però quando si presentano le preoccupazioni c'è una riforma ovviamente
Parte in corso ben distinte ciascuno di voi fa delle previsioni
Però rispetta i rischi di una riforma che si vara
Ci sono alcune certezze di cose che non funzionano se quo e quelli vanno bilanciate le cose che non funzionano lo status quo rispetto ai rischi di quello che avremo come forma a me sembra che tutto sommato questi rischi siano minimi comunque
Il fatto che una parte la normativa sia demandata normativa ordinaria applicazione quindi sia correggibile nel tempo
Mi sembra sia un po'se ragione mentre invece conosciamo difetti la situazione attuale perché io ricordo sempre
Tutto questo trova è collegato al centoundici
Finché centoundici dice che il giudice terzo e quelle coso parti poi c'è la parte pubblica parte privata tante cose diverse ma ai fini dell'ordinamento
E il giudice Tex è colluso Patrizia giudice terzo e poi sul parte la cosa fondata che l'organo di governo tutta stava non può essere unico poi c'è l'altra questione direbbero che molto spesso tutti questi casi giudiziari vengono tirati in ballo c'era quindi sì sia quello per far dire del a questi casi giudiziari delle cose che non hanno niente fare in questi casi inizia il caso Tortora non c'entra nulla con lodo pranzo cessione però c'entra con il fatto
Che Rick tradizionalmente all'indisciplina attenzionato perché i magistrati che hanno promosso questa robaccia hanno fatto carriera qualcuna spetta al CSM hanno fatto decadere spettacolari
Cioè a nome sono in galera e sono stati impegnati e quindi il meccanismo disciplinare non funziona poi magari questa quota era meglio farla diversamente però le esigenze fa una quota parte
Settore metti in un unico calderone nomine trasferimenti sanzione disciplinare c'è un meccanismo di scambio nomina con la tua corrente però mica la funzione disciplinare accollarmi che poi alla fine niente Alberone produce questo
è assolutamente scandaloso quello che è successo no su rapporto sia dei pubblici ministeri sia dei giudici quello che hanno fatto il caso Tortora
Se quelli non sono stati sanzionati meccanismo non funziona perché se persino in un caso così cantato sui giornali non hanno sanzione disciplinare cosa succede quando si sa ci sono gli errori parte lo sappiamo
Quando ci sono gli errori sui casi che non vanno racconta allora la Corte disciplinare non sarà la migliore del mondo può darsi però rispetto all'idea di fitte nere tutte un unico calderone francamente preferisco
Perfetto grazie mille e bellissimo confronto e ora queste qualche domanda da fare
E abbiamo ammazza questo greco troppo tardi
E per riaprire
Ringrazio i professori per per questi intenti argomenti interessanti io avrei una domanda che prescinde insomma da questioni tecniche e più che altro dalla dal clima sociale e politico che si si respira alla luce di queste due di questa riforma c'è eccome io vedo noto insomma una divisione netta della società sia per il sì che per il no anche in alcuni casi c'è un innalzamento dei toni sia da una parte e dall'altra
E perché è una riforma che effettivamente
Trae interesse da parte da da parte di tutta la società civile oppure perché c'è un evidente spinta politica sia da una parte che dall'altra e poi oltre a questo
Insomma anche un vostro commentò sul perché in alcuni casi insieme
I toni si sono inaspriti più più del dovuto grazie
Ma non lo so io
Premesso che io in questi primi mi trovo sempre molto disagio perché sono contrario a questa forma di eccessi partigianeria recita
Mi stanno poco antipatiche queste logiche qua
Registro che spesso nel nostro Paese c'è un modo un po'primitivo di concepire le cose come sono opposti conta due alternative secche per cui fatalmente se qualcuno vuole al modo diverso deve essere un malvagio corruttore
Ma tutto e incrociata questa cosa vale per le elezioni politiche ma vale anche per
Per quello che riguarda risposto sempre abituato questo me l'ha insegnato prima Augusto Barbera qua sostanza attiva tutti tutti i partiti anche perché c'è Presidente Commissione Parlamento è un posto dove tu vai per imparare cosa penso agli altri cosa pensa ecco c'è già
I tuoi tubetti quegli otto partito dell'unione dei veri come elettori contributiva baracca cercare di capire cosa pensano gli altri che per combattere in quanto è giusto combattere ma anche perché qualche volta potrebbero anche aver ragione loro
Quindi diciamo io devo Sempre
Con questa preoccupazione che
Quando alternativa risultasse che due ma spesso è necessario che trattative siano semplificate sono due non entriamo nella logica eccitazione questa cosa qui però
A una motivazione che legata all'aumento dell'astensionismo paradossalmente l'aumento dell'astensionismo
Far sì che ogni schieramento penso che vince non si è convincere alte che tanto potenzialmente si astengono
Ma se in mobilità eccitante fuori io mobilitò sollecitando i miei siccome vota poca gente vinco a sua volta questo meccanismo genera ulteriore attenzione Isma'perché estenda sempre più gente normale dato
Però potrebbe essere totalmente redditizio
Quindi bisogna innanzitutto fare una campagna a favore di una partecipazione voce perché il fatto che essi belli politiche sappiano che c'è un po'di gente che si informa e decide motivatamente sulla cosa che a priori non dà il suo consenso ad uno all'altro
Favorirebbe un po'comunque non è solo un problema italiano prema generalizzato
E Azzano grazie persino peggiore in questo periodo da cui dobbiamo cercare di uscire tutti in maniera in questo modo cioè noi dobbiamo dare l'idea che ci sono tante persone che a priori non hanno scelto e che ragionano non per settarismo i non per logiche identitari ma che vicino sul merito questo in genererebbe una dinamica virtuosa
Per il concludiamo questa riunione con perfetta armonia io sono assolutamente d'accordo con quanto è stato detto qui
Posso aggiungere quanto settanta anch'io sono d'accordo che forse nostro
Che se reso conto pure matterello ricordate il famoso discorso quindi vinte è evidente che
I toni sono stati eccessivi da parte di molti non siamo anzi indagare chi ha maggiori responsabilità chi mi ha minori
Che credo credo di poter dire che chi più ha avuto le stesse toni esasperati sono come dire quindi più direttamente coinvolti si comprende no non si comprende perché pretendete più chiara
Responsabilità istituzionali sia che siano magistrati tanto più se sono ministri forse un approntò istituzionale dovrebbero assumere ogni tanto meno non ho mai avuto e quindi quindi presidente persino il presidente Repubblica ha dovuto fare discorso straordinario in tutti sensi straordinaria
Voglio aggiungere forse dunque
Anche perché avendo io parlo per me ma perché non voglio generalizzare ma parlo per tanti miei colleghi noi professori siamo dogmatici abbiamo idee molto radicali io credo avere una multi
Sotto molti profili idee molto tra virgolette radicali magari puntando dovrà banche molto innovative ma ma proprio perché voglio esprimere nel modo più radicale la mia posizione
E pretendo che sia ascoltata e rispettata ho il massimo rispetto delle opinioni che sono mentre lui insomma
E ride cariche forse si ride Calista radicalismo dogmatico che caratterizza tutti i professori certamente vi parla che in qualche modo lo porta ad essere fattivamente sensibile al pluralismo delle idee
C'è una famosa la lotta all'Inter e salotto nelle idee che vanno contenuta non le polemiche spicciole ultima osservazione la seguente purtroppo
Che non è una se fosse una fortificazione non parte del tutto parziale di tutto questo purtroppo certi referendum sino in qualche modo
Separa i contendenti al di là delle battute per quello che abbiamo sentito
Delle l'idea di di mediazione scompaiono e abbiamo credo se io che Stefano in modo molto diverso proposta anche polo ipotesi alternative
Più Stefàno se posso posso dire che io perché sono contrario quindi semplicemente nemico più Stefano Di Menna per questa ragione
Il posizionamento diciamo così ha più volte detto sì però ci può si potrebbe fare anche meglio citati cose mi permettete la battuta appunto facciamo meglio e quindi cancelliamo questa cosa cerca e comincia ma fa a rifare le a fare meglio
è inevitabile però che nel referendum ci sia questo schieramento nei referendum costituzionale referendum anche quelle abrogativi nel referendum costituzionale maggior ragione
E noi vogliamo pensare ad altri vi farò un caso
E
No non è un caso anche politico il partito parliamo della cosiddetta Prima Repubblica
Il Partito comunista ha votato
Quante volte votato commento sociale italiano e sfido chiunque di noi di voi a dire che il Partito comunista e momento sociale con una qualche sintonia nessuna e trovare un'opposizione allora anche qui mutatis mutandis come dicono i giuristi
Nel referendum ci si trova io mi ricordo che fra il numero sì
Bene c'era la sinistra di Renzi e la destra di di di Renzi e via dicendo che erano tutti e due i critici nei confronti di una ipotesi di qui adesso lo vediamo non mi sembra che Stefano Ceccanti sia in particolare sintonia politica con chi ha approvato l'attuale riforma costituzionale lo ha detto e quindi non credo che di dire non è un segreto ecco eppure si trova e io non non potrò mai Stefano come spero che secondo il sono sicuro che serve un programma di votare sì perché perché se un patetico con l'attuale maggioranza mai Icon caso che sbaglia esatto come altrettanto dirà lui per me discreto e sono sicuro
Che non mente verrà mai a dire che sono contrario perché
Sono amico Thibaut non so chi qualche magistrato di qualche magistrato esatto no non credo di essere non non sono amico di non farlo
Poco non si può proprio dire che io se mi dai magistrati o sempre di dire alla magistratura il mio nonno comprava gessatura verrebbe da dire insomma non così regge il calcio in via non contro la magistratura per la per la giustizia giusta ecco diciamola in queste
Vorrei fare una battuta che questo piaceva faceva allora fa un numero di ricerca sul personalismo
Che il punto chiave della Teoria dell'impegno di Emmanuel Mounier che
Noi ci battiamo sempre per cause imperfette
Questo noi dobbiamo riconoscere nel momento in cui ci battiamo per per una causa che è sempre una causa imperfetta perché è sempre storicamente condiziona
Quindi questo CIPE serva dal fanatismo dal settore
Grazie mille professori persone Lamberti confronto diverso che in questo Paese ora percettore giudice secondo me le condizioni non sono più così grazie mille bene

