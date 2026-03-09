Dialogo con Gaetano Azzariti (Professore ordinario di Diritto costituzionale) e Stefano Ceccanti (Professore Ordinario di Diritto pubblico comparato).



Registrazione video del dibattito dal titolo "Referendum sulla giustizia", registrato a Roma lunedì 9 marzo 2026 alle ore 19:00.



Sono intervenuti: Alessandro Giannecchini (presidente FUCI Sapienza di Roma), Gaetano Azzariti (professore di diritto costituzionale presso l’Università La Sapienza di Roma), Stefano Ceccanti (professore ordinario di Diritto costituzionale italiano e comparato alla Sapienza Università di Roma).



Sono stati discussi …

i seguenti argomenti: Costituzione, Csm, Democrazia, Diritto, Giustizia, Governo, Informazione, Legge Costituzionale, Magistratura, Nordio, Referendum, Riforme, Separazione Delle Carriere, Sorteggio.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 58 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

