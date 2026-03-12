12 MAR 2026
dibattiti

A dieci giorni dal voto: le ragioni a confronto

CONVEGNO | - Napoli - 14:55 Durata: 1 ora 53 min
A cura di SI
Indirizzi di saluto: Luca Zanchini (Presidente della Biblioteca Alfredo De Marsico).

Introduce Carmine Foreste (Presidente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli).

Coordina Alfredo Sorge (Presidente Fondazione dell'Avvocatura napoletana per l'Alta formazione Forense).

Intervengono: Luca Palamara (già Magistrato e Presidente ANM), Domenico Ciruzzi (Gia V.

Presidente Camere Penali Italiane), Giuseppe Visione (Sostituto Procuratore della Repubblica Tribunale di Napoli DDA), Leda Rossetti (Presidente ANM Sezione di Napoli), Flaviano Moltedo (Avvocato Foro di Napoli), Giuliano Caputo (Sostituto Procuratore della Repubblica Tribunale di Napoli DDA).

Modera Claudio Velardi (Direttore Il Riformista).

