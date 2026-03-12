A dieci giorni dal voto: le ragioni a confronto

CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Indirizzi di saluto: Luca Zanchini (Presidente della Biblioteca Alfredo De Marsico).
Introduce Carmine Foreste (Presidente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli).
Coordina Alfredo Sorge (Presidente Fondazione dell'Avvocatura napoletana per l'Alta formazione Forense).
Intervengono: Luca Palamara (già Magistrato e Presidente ANM), Domenico Ciruzzi (Gia V.
Presidente Camere Penali Italiane), Giuseppe Visione (Sostituto Procuratore della Repubblica Tribunale di Napoli DDA), Leda Rossetti (Presidente ANM Sezione di Napoli), Flaviano Moltedo (Avvocato Foro di Napoli), Giuliano Caputo … (Sostituto Procuratore della Repubblica Tribunale di Napoli DDA).
Modera Claudio Velardi (Direttore Il Riformista).
