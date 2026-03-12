12 MAR 2026
dibattiti

Preferirei di NO

CONVEGNO | - Roma - 18:05 Durata: 4 ore 49 min
A cura di Pantheon
Organizzatori: 
Magistratura Democratica
Player
Intervengono: Alessandra Algostino, Viola Ardone, Giovanni Battista Bachelet, Pier Luigi Bersani, Rosy Bindi, Attilio Bolzoni, Paola Caridi, Luciana Castellina, Antonello Ciervo, Luigi Ciotti, Maurizio De Giovanni, Erri De Luca, Antonio De Lellis, Diego De Silva, Ida DOminijanni, Andrea Fabozzi, Patrizio Gonnella, Franco Grillini, Maria Concetta Guerra, Fabio Ingrassia, Franco Ippolito, Michele Laforgia, Riccardo Mancuso, Emiliano Manfredonia, Dacia Maraini (contributo), Walter Massa, Tomaso Montanari, Franco Moretti, Massimo Nevola, Ester Pantano, Livio Pepino, Armando Punzo, Dario Salvetti, Guido Saraceni, Donatella Stasio, Sergio Vesperitno, Claudio Volpe.

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