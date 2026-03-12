Preferirei di NO

leggi tutto
riduci
-
Apertura dei lavori
Simone Silvestri
componente esecutivo di Magistratura Democratica (MD)18:05 Durata: 1 min 31 sec
-
Modera
Lorenzo Pisoni
magistrato18:06 Durata: 1 min 17 sec
-
Franco Moretti
presidente del Comitato Avvocati per il No18:07 Durata: 5 min 46 sec
-
Michele La Forgia
avvocato18:13 Durata: 8 min 31 sec
-
Maria Concetta Guerra
avvocato18:22 Durata: 6 min 43 sec
-
Emiliano Manfredonia
presidente nazionale ACLI18:28 Durata: 6 min 8 sec
-
Patrizio Gonnella
presidente nazionale dell'Associazione Antigone18:34 Durata: 5 min 16 sec
-
Andrea Fabozzi
direttore de Il Manifesto18:40 Durata: 6 min 48 sec
-
Antonio De Lellis
rappresentante dell'associazione Pax Christi18:47 Durata: 5 min 22 sec
-
Pierfrancesco Diliberto
regista e attoreVideo messaggio18:52 Durata: 3 min 37 sec
-
Franco Grillini
presidente onorario dell'Arcigay18:55 Durata: 10 min 43 sec
-
Fabio Ingrassia
artista contemporaneo19:06 Durata: 3 min 18 sec
-
Franco Ippolito
già presidente di Magistratura Democratica19:10 Durata: 17 min 34 sec
-
Luigi Ciotti
sacerdote, Presidente di Libera - Associazioni, nomi e numeri contro le mafie19:27 Durata: 13 min 50 sec
-
Claudio Volpe
magistrato19:41 Durata: 7 min 11 sec
-
Paola Caridi
presidente di Lettera22Videomessaggio19:48 Durata: 4 min 50 sec
-
Stefano Musolino
segretario nazionale di Magistratura Democratica19:53 Durata: 59 sec
-
Massimo Nevola
gesuita19:54 Durata: 11 min 29 sec
-
Francesco De Leo
giudice presso il Tribunale di Lecce20:05 Durata: 2 min 14 sec
-
Pier Luigi Bersani
già ministro e parlamentare, già segretario del PD20:08 Durata: 11 min 44 sec
-
Ida Dominijanni
giornalista e filosofa20:19 Durata: 16 min 28 sec
-
Maurizio De Giovanni
scrittore, sceneggiatore e drammaturgo20:36 Durata: 8 min 54 sec
-
Livio Pepino
già magistrato e presidente di Magistratura democratica20:45 Durata: 12 min 16 sec
-
Modera
Flavia Modica
sostituto procuratore a Reggio Calabria20:57 Durata: 1 min 19 sec
-
Giovanni Bachelet
rappresentante di Società Civile per il No20:58 Durata: 9 min 34 sec
-
Erri De Luca
scrittore, giornalista21:08 Durata: 7 min 49 sec
-
Raffaella Bolini
vice presidente dell'Arci21:16 Durata: 10 min 29 sec
-
Alessandra Agostino
docente di diritto Costituzionale presso l'Università di Torino21:26 Durata: 10 min 35 sec
-
Antonello Ciervo
membro dell'Esecutivo dell'Associazione Nazionale Giuristi Democratici21:37 Durata: 6 min
-
Rosy Bindi
presidente onorario dell'Associazione Salute Diritto Fondamentale21:43 Durata: 8 min 16 sec
-
Armando Punzo
regista21:51 Durata: 9 min 25 sec
-
Guido Saraceni
filosofo del diritto22:00 Durata: 7 min 31 sec
-
Riccardo mancuso
rappresentante di Riders Union Bologna22:08 Durata: 15 min 38 sec
-
Viola Ardone
scrittrice, insegnante di latino e italianoVideo messaggio22:24 Durata: 4 min 27 sec
-
Attilio Bolzoni
giornalistaVideo messaggio22:28 Durata: 1 min 2 sec
-
Lino Guanciale
attore, registaVideo messaggio22:29 Durata: 6 min 17 sec
-
Dario Salvetti
collettivo GknVideo messaggio22:35 Durata: 6 min 49 sec
-
Donatella Stasio
giornalista, già responsabile della Comunicazione della Corte costituzionaleVideo messaggio22:42 Durata: 4 min 57 sec
-
Sergio Vespertino22:47 Durata: 1 min 40 sec
-
Tomaso Montanari
rettore dell'Università per Stranieri di Siena22:49 Durata: 4 min 32 sec
-
Conclusioni22:53 Durata: 1 min 6 sec