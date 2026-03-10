10 Marzo 2026
Seduta 397ª
- Legge di delegazione europea 2025 (ddl delega, discussione generale)
CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
COPIA LINK
INCORPORA PLAYER SUL TUO SITO Codice da incorporare sul tuo sito o blog. Copia tutto il codice e incollalo all'interno del contenuto del tuo sito. Il player verrà caricato da remoto ed utilizzerà la tecnologia Flash ove disponibile, e html5 sui dispositivi mobili compatibili con i nostri media.
Indice della seduta
Trascrizione automatica
Indice
La seduta (397ª) è aperta alle ore 16,34
Presidenza del presidente Ignazio La Russa
Sui lavori del Senato
- 0:10:46 16:41 Francesco Boccia (PD-IDP)
- 0:01:21 16:52 Presidente
- 0:03:35 16:53 Luca Pirondini (M5S)
- 0:03:02 16:57 Tino Magni (MISTO-AVS)
- 0:07:10 17:00 Raffaella Paita (IV-C-RE)
- 0:06:15 17:07 Lucio Malan (FDI)
- 0:03:48 17:13 Maurizio Gasparri (FI-BP-PPE)
- 0:02:19 17:17 Massimiliano Romeo (L-SP-PSDAZ)
- 0:03:08 17:19 Michaela Biancofiore (CD'I-UDC-NM (NCI-CI-IAC)-MAIE-CP)
Legge di delegazione europea 2025 (ddl delega, discussione generale)
Discussione congiunta del disegno di legge: (1737) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025 (Approvato dalla Camera dei deputati); e dei documenti: (Doc. LXXXVI, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2025; (Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2024
- 0:11:28 17:25 Giulio Maria Terzi di Sant'Agata (FDI), relatore sul disegno di legge n. 1737
- Presidenza del vice presidente Licia Ronzulli
- 0:09:28 17:36 Roberto Rosso (FI-BP-PPE), relatore sui documenti LXXXVI n. 3 e LXXXVII n. 2
- 0:00:09 17:46 Presidente, sull'ordine dei lavori
Discussione genearle congiunta
- 0:09:51 17:46 Dafne Musolino (IV-C-RE)
- 0:09:29 17:56 Elena Sironi (M5S)
- 0:07:08 18:05 Giovanni Satta (FDI)
- 0:07:03 18:12 Annamaria Furlan (IV-C-RE)
- 0:08:08 18:19 Gisella Naturale (M5S)
- Presidenza del vice presidente Maria Domenica Castellone
- 0:08:12 18:27 Elena Murelli (L-SP-PSDAZ)
- 0:08:27 18:36 Tatjana Rojc (PD-IDP)
- 0:09:50 18:44 Cinzia Pellegrino (FDI)
Replica del relatore
- 0:03:57 18:54 Giulio Maria Terzi di Sant'Agata (FDI), relatore sul disegno di legge n. 1737
- (l'altro relatore rinuncia alla replica)
Parere del Governo
- 0:00:24 18:58 Alberto Barachini, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri
- 0:00:44 18:59 Presidente, sull'ordine dei lavori
- 0:00:35 19:00 Maurizio Gasparri (FI-BP-PPE), sull'ordine dei lavori
Sull'ordine dei lavori
- 0:03:51 19:01 Cinzia Pellegrino (FDI)
- 0:03:52 19:04 Sabrina Licheri (M5S)
La seduta è tolta alle ore 19,10
Trascrizione