10ª Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato

Audizioni di rappresentanti di Associazione Italiana Welfare Aziendale (AIWA), Confederazione italiana piccola e media industria privata (CONFAPI), Confimi industria, Conflavoro PMI, Valore D, Fondazione Carniti, Fondazione Giacomo Brodolini - Rivista inGenere, Associazione "Noi Rete Donne" e Associazione "Rete per l'Uguaglianza" su AG 379 (Schema di d.lgs recante attuazione della direttiva (UE) 2023/970, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione)