9ª Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare del Senato

10 Marzo 2026
Audizione di rappresentanti del Comitato delle attività commerciali danneggiate dalla frana di Niscemi (Caltanissetta) in merito alla situazione in cui versano le attività produttive del territorio
Player

Indice della seduta

Trascrizione automatica

< Seduta precedente
Trascrizione
Scheda a cura di Stefano Chiarelli