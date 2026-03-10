10 MAR 2026
intervista

Trump, la durata della guerra, la sorte di Mojtaba Khamenei. Collegamento con Fiamma Nirenstein

INTERVISTA | di Roberta Jannuzzi - RADIO - 07:57 Durata: 16 min
A cura di Delfina Steri
Quattro messaggi di Trump nelle ultime ore.

A CBS News ha detto che la guerra è "praticamente completa".

Ai deputati repubblicani riuniti a Miami ha spiegato: "Abbiamo già vinto in molti sensi, ma non abbastanza".

In conferenza stampa ha aggiunto che gli Stati Uniti non molleranno "finché il nemico non sarà totalmente sconfitto".

Sui social, il Dipartimento della Difesa americano ha scritto: "Abbiamo appena cominciato a combattere".

Notte relativamente tranquilla in Israele, racconta Fiamma Nirenstein da Gerusalemme.

Sul fronte libanese, si affaccia l'ipotesi di un presidio israeliano temporaneo nel sud.

E si delinea il profilo di Mojtaba Khamenei: investitore immobiliare a Londra, designato come nuova Guida Suprema dei Pasdaran - nonostante sia, secondo alcune fonti, gravemente ferito.

Radio radicale siamo in collegamento con la Gerusalemme con Fiamma Nirenstein chiama buongiorno
Buongiorno Roberta stanno una nottata tranquilla Gerusalemme agitata al nord dove gli Hezbollah limitano invece a sparare
I loro missili di media ed ereditata mentre invece quelli di lunga gittata iraniani che ieri hanno colpito parecchie Israele invece durante la notte ci hanno dato
Quattro cinque ore
Di di riposo mentre si cerca di capire come stanno le cose Lele canotte
A di nuovo attaccato insieme agli aerei americani Teheran una riscontrare una altre altri siti importanti insomma compresi quelli relativi allora all'uranio e e e si discute moltissimo sta macchina
Di di un paio di cose uno MOSE Mostafà il figlio Khamenei che ieri è stato indomita nominato guida suprema e e l'altra le due le due il discorso di Campa uno alla conferenza stampa o nomi praticano invece l'intervento su richiesta
In cui i Luís dice due cose che secondo me
Molti te circa no di farne due cose completamente distanziate l'una dall'altra ma a me non sembra così Rovetta immagino che sulle aderire
Sicuramente una no sui su tutte le prime pagine anche dei giornali italiani cioè l'idea che la guerra sta quasi per finire sembra viene interpretato come un messaggio di rassicurazione mercati soprattutto vero proprio ora diciamo l'interpretazione storica che ispirò perché
Subito dopo
Ho subito prima ora importa neanche alto c'è un Lecce l'altro messaggio che campa
Che dice la guerra calabrese ma non ma non finirà accetto questa tetti ma Anna nono non posso dire maniera precisa quando finirà quindi chi la guerra debba essere terre va bene chiunque faccia una guerra
Lo scoprirono il tono spera perché una guerra è una cosa dolorosa
Molto care a e hanno anche appunto che porta a delle conseguenze come quella che tu sottolineavi adesso che solo una delle tante secondo me nemmeno al più importante perché in realtà va su e giù
E e percepire Proglio discesa un'altra volta avrei visto vero ieri sì devo prego dopo essere salito quindi insomma crampi ma a motivi di anche preoccupato poi subito dopo di tirare un respiro di sollievo e poi di nuovo di essere preoccupato e su tutti questi Trend che io suggerisco di prendere compleanno Sales veramente
In queste ore diciamo la corda veramente più importante
è e nel il fatto che da parte di di tutti e due gli alleati Lele che rampa
C'è una sottolineatura che non è sul tempo mai sullo scopo per questo scopo intanto unisce i due combattenti al fronte perché e quello dentro tre punti fondamentali che dovrebbero poi impegnare come ha precisato invece per la ragazza bionda che è la portavoce dei campi esatto che dovrebbe anche che è molto bravo ha fra l'altro il modo in cui si esprime sempre vuoto Cook chiarificatore si diciamo ecco che dove dovrebbero poi questi tre punti portare allora a quello che che è davvero ora Boy ci vengo anche parlato di Mostafà a la questione principale no cioè dell'Iran cambierà veramente faccia ovvero potrà finalmente vivere
Liberato dall'incubo di del del regime instaurato in mille novecentosettantanove quando è forte
Delle porte
E religiose medianiche degli Ayatollah e sotto il loro tallone l'hanno ridotto a un paio di schiavi insomma ecco eh quindi la domanda è questa allora i tre punti per tutti e tre sono la il arricchimento della dell'uranio e quindi l'uranio arricchito dov'è chi lo prende quando si va a prender loro quando lo oppure quando lo si distrugge
E questo è un punto di domanda molto importante il secondo che però invece Lupieri ammesso come primo è questo e molto interessanti missili perché questi Micheli
Balistici sono tanti sono tanti e molto ben organizzati
Mi è capitato appunto anche ieri di vedere sono degna costruita faticosamente ma bella dei depositi di questi missili
So che avete in mente hanno paura sono enormi non so a chi è capitato di vedere un video che circola
In queste ore ovunque in cui si vede come è veramente un migliore di quelli che ci cascano addosso perché appunto distruggono
Dove
Dove cojo cojo come si dice in romanesco perché cadono soprattutto e anzi unicamente non hanno mai colpito quindi Lele un obiettivo medicare al contrario di quello che succede in Iran o militare o politico col ma non è che le calde
Le case della gente chi non fa in tempo
A entrare nei rifugi oppure il loro rifugio non è sufficientemente
Protetto muovere oppure viene ferito perché loro sparano sui civili è proprio la loro tecnica e la loro e la loro scelta e hanno sempre fatto così Simone
Non è una novità anche tutta la loro teoria di costruzione della rivoluzione
Con della rivoluzione islamica è tutta costruita sul fatto che ha portato i debiti care la società civile che arriva poi a dei risultati che su costoro quelli che qui Boccaleone questi di ottobre ma tornerò a questo dopo
Quindi allora abbiamo questi tre obiettivi
Va bene che di cui ancora non l'ho detto all'ultimo che è quello dei piloti cioè la destrutturazione
E prima di tutto degli Hezbollah in corso in queste ore con questa quest'altra guerra
Che è stata avviata dal primo quattro giorni e che il nuovo è succeduta guarda con proprio come cioè quella del attacca ottobre cominciò convocavate
E poi dopo si è piegata su gli hezbollah perché perché gli Hezbollah attaccarono ti ricordi s'innamorò perché cento identicamente testacoda
Il sulla il nuovo messi in moto dall'Iran come dopo il sette ottobre
Potevano benissimo restarne fuori invece hanno attaccato e allora Israele lui ha capito che anche su quel terreno andava metta in attacco e in atto quella che la dimensione strategica prevalenti in questo momento cioè quella di completare e il lavoro in maniera che Israele non sia più solo giorno dopo giorno minacciata da un nemico permanente ed è per quello visto cui appunto e chiudo qui questa parentesi che ora si combatte o l'orario nel sud del Libano nei nel nord di Israele ci sono stati degli ingressi dell'esercito israeliano purtroppo con la perdita di due soldati
Ho un dovuto un ragazzo di vent'anni e il ferimento di altri quindi è ricominciata proprio una battaglia però questa battaglia
Questa volta porta un segno distintivo un po'differente dalla volta precedente perché
Così come anche pulire Anna che ha ora grande basta di gente che si oppone alla al dominio dei degli Ayatollah così questa volta sta venendo alla luce che il collare lì al sud del Libano non hanno affatto più sostegno io ho assistito appunto a un diverte
Prese di posizione filmati non è che sono statali di di sciiti
Sci titolo parla dei siti che hanno parlato di quello che sta accadendo è che ha detto adesso basta con gli Hezbollah che dove le nostre vite che hanno fatto del libero l'inferno vogliamo vivere liberati da questa previdente anche noi Shinichi questo parecchi l'hanno detto
E dedicata a dire cambiata prospera perché quando Kafka lire Anna capisci viene a calcare più e tutto il loro pane quotidiano il miliardo e mezzo che gli hanno fornito di nuovo
Anche in questo ultimo anno nonostante le difficoltà a cui ha qui e che attraversavano però
Gli gli Ayatollah hanno seguitato a fornire agli hezbollah armi
Micheli soldi per reclutamento per gli stipendi così che ci si ritrova lì un esercito di Hezbollah penna organizzato che giorno dopo giorno riempie l'lp lanci di missili e anche se non Torre missili balistici dell'Iran oppure
Fanno
Vivere una vita inverno proprio d'inferno a una popolazione che non può più ormai da molto tempo abitare l'intricata andare nelle scuole agire lavorare le proprie quote di lavoro
E quindi è per questo che qui dice questa è una notizia importanti naturalmente che Lele tenta sia pure delimitando la coda nel tempo
Di stabilire dei principi che garantiscano stringono palle esercito libanese che sud del Libano sia liberato da questa pratica che è un po'come è stato fatto infine no cioè strumenti un cuscino
Dico diventa militare che impedisca di attaccarsi ed è chiaro che è una Credaro non sono
Molto costosa è molto difficile calmi diritte di vite umane di struttura sociale ma è anche e però una cosa che ti costa sul terreno internazionale perché poi ti ritrovi Macron che che si erge a difesa
Dell'IVA nome reporter libero che deve essere difesa no qui innanzitutto bisogna dipende la vita del dei bambini della del Nord di tutele quando finalmente i lavori l'opinione pubblica capirà
Che qui c'è una questione di vita o di morte quello che era un gran bel giorno perché per ora mi pare che siamo ancora molto lontani da quei se si parla di dei grandi sistemi ma qui e qui o Israele riesce a tenere gli Hezbollah lontani dal confine di Israele dal dal suo cuore dal suo confine
Oppure noti poco non ci può abitare a Kiryat Shmona non non riportare appunto a a marca ghiotta magari kibbutz del Nord non possono essere applicati capisci non si può perché la gente è andata via
Che è uno sgombero collettivo ecco detto questo
Ed ecco un attimo a Monza a ammoscia traccia il tempo per un attimo di dire sì minuziosi
Un minuto allora diciamo visto che ancora non si è visto che tra le varie cose perché perché
Ecco vivo e morto e ferito e c'è chi dice che gli hanno amputato la gamba quello è una delle cose che finisce che quindi cessi ma che è molto ferito comunque non se ne fa nulla non lo stravagante americani fino l'avrebbero la replica allora perché la scelta di questo modo citata che il quale più che altro è noto perché si portava dietro a quei soldi aver comprato la partita
Di strutture in in molti immobiliari a Londra di cui ottantotto episodi foto sì sì
Sì sono palazzi meravigliosi insomma su tutti di sua proprietà mentre la gente ed hanno l'aveva la acqua dai rubinetti di Teheran
Ecco Luigi dicono tutti che ora Achleitner
Peggiore del padre
Ora io non so questo se sia vero spurio se è uno slogan che viene ripetuto chi sia l'unica realtà non lo so
Quello che certamente è uno che in questo momento è del tutto nelle mani delle Guardie della Rivoluzione eccone la sua elezione check indicando una continuità di regime
E le Guardie della Rivoluzione vogliono indicare alla gente iraniana
Istantanea casa di non provare a uscire per dimostrare contro il regime perché la linea dura il tempo e per il momento nelle loro mani ed è quella vincente e e mette insieme
Via appunto le sport car anche le porte che sono quelle che nelle mani dal dalle mani del regime agiscono con il terrorismo e tutto il mondo e accada con la forza nello sparare alla gente per le strade insieme e da qui ci va bene ecco e quindi quel e porte si uniscono intorno a questa figura simbolica per capire alla gente non vinci provate
Ecco perché quel tale l'aspettativa che nel momento in cui la guerra va avanti e va va avanti bene nel momento in cui cominci a dare e manca poco dei risultati evidenti a tutti la speranza la l'aspettativa è che la gente esca e si riprende il potere così come ha cercato di fare impianti e puntate dirette la gente c'è chi cerca di dire oggi che no che il regime andrà avanti tranquillo che non ha un problema
Il regime ha un problema gigantesco perché la gente
Chi è e c'è a milioni la gente che non ne poteva più che non ne può più e che ora che chiama a gran voce crampo è Netanyahu saldatori e che da spetta di uscire e di combattere la sua battaglia vedremo come la combatterà però ecco trovo molto virile
Anche da parte di quelli a cui per antipatia verso tram coperto da Netanyahu piace fare questo dire che tanto questa guerra non si vede niente in questa guerra a mo'a degli scopi molto nobili tutti quanti lo sono perché cerca di spazzare via
La violenza dal modo la violenta che questo Paese abbia interpretato dalla dalla sua nascita nei confronti chiederei le degli americani in particolare va un po'di tutto il mondo e della sua gente quindi lo score
Per cui se uno scopo buono scopo la guerra calda davanti molto bene molto rapidamente quando sentiamo che ci spara di meno
Capiamo allora che molti lanciamissili sono già stati distrutti perché questo è il motivo e che in questa questa collezione di missili balistici tuttavia può essere usata soltanto quando gli aerei ingrediente del quindici non volano nel loro Celli e quindi è bene e ci vollero parecchio e quindi speriamo che e le nel corso delle prossime ore o abbiamo ulteriori risultati evidenti e bisogna stare al a guardare ad aspettare questo quello che succede più che le chiacchiere che si fanno intorno a quello che succede perché
L'importante mi sembra creare una dimensione in cui la gente possa finalmente uscire di casa
Grazie Fiamma sì sentiamo nei prossimi giorni che

