Trump, la durata della guerra, la sorte di Mojtaba Khamenei. Collegamento con Fiamma Nirenstein

Quattro messaggi di Trump nelle ultime ore.



A CBS News ha detto che la guerra è "praticamente completa".



Ai deputati repubblicani riuniti a Miami ha spiegato: "Abbiamo già vinto in molti sensi, ma non abbastanza".



In conferenza stampa ha aggiunto che gli Stati Uniti non molleranno "finché il nemico non sarà totalmente sconfitto".



Sui social, il Dipartimento della Difesa americano ha scritto: "Abbiamo appena cominciato a combattere".



Notte relativamente tranquilla in Israele, racconta Fiamma Nirenstein da Gerusalemme.



Sul fronte libanese, si affaccia l'ipotesi di un presidio israeliano …

temporaneo nel sud.



E si delinea il profilo di Mojtaba Khamenei: investitore immobiliare a Londra, designato come nuova Guida Suprema dei Pasdaran - nonostante sia, secondo alcune fonti, gravemente ferito.

