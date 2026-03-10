7ª Commissione Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e Sport del Senato

10 Marzo 2026
Audizioni su DDL nn. 943, 294, 579, 979, 1064, 1394, 1664 e 1334 (Introduzione dell'educazione sentimentale e affettiva nelle scuole) di rappresentanti di Save the Children e ANP
Player

Indice della seduta

Trascrizione automatica

< Seduta precedente
Trascrizione
Scheda a cura di Stefano Chiarelli