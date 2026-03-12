Relazione del Presidente Roberto Politi sull'attività svolta dal Tribunale nel corso del 2025.



Sono previsti gli interventi del Presidente del Consiglio di Stato, Luigi Maruotti, dell’Avvocato Generale dello Stato, Gabriella Palmieri Sandulli, del Componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, Eva Sonia Sala e del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Alessandro Graziani.



Convegno "Cerimonia di inaugurazione dell’Anno giudiziario della Giustizia Amministrativa", registrato a Roma giovedì 12 marzo 2026 alle 11:00.



L'evento è stato …

organizzato da Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Amministrazione, Giustizia.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 32 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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