12 MAR 2026
dibattiti

Cerimonia di inaugurazione dell’Anno giudiziario della Giustizia Amministrativa

CONVEGNO | - Roma - 11:00 Durata: 1 ora 32 min
A cura di Carmine Corvino
Organizzatori: 
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
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Relazione del Presidente Roberto Politi sull'attività svolta dal Tribunale nel corso del 2025.

Sono previsti gli interventi del Presidente del Consiglio di Stato, Luigi Maruotti, dell’Avvocato Generale dello Stato, Gabriella Palmieri Sandulli, del Componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, Eva Sonia Sala e del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Alessandro Graziani.

Convegno "Cerimonia di inaugurazione dell’Anno giudiziario della Giustizia Amministrativa", registrato a Roma giovedì 12 marzo 2026 alle 11:00.

L'evento è stato organizzato da Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Amministrazione, Giustizia.

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 32 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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Tra il Presidente del Tribunale amministrativo regionale del Lazio dottor Roberto Politi
Buongiorno
Allora
Prende la parola il presidente del tribunale amministrativo regionale del Lazio
Ringrazio le autorità civili militari e religiose
Il presidente del Consiglio di Stato il segretario generale della giustizia amministrativa i componenti del consiglio di presidenza le colleghe i colleghi di questa e delle altre magistrature
Gli avvocati dello Stato degli enti pubblici e del libero foro gli esponenti del mondo accademico e personale amministrativo in servizio presso questo Tribunale e tutti coloro che parteciperanno a queste occasioni inaugurale
Un particolare saluto associata nugoli di buon lavoro intendo coinvolgere la collega Germana Panzironi che da pochissimi giorni assunto presso questa sede le funzioni di presidente della seconda sezione
Il luogo del presidente Pietro Morabito al quale va il mio ringraziamento per l'intensa impegnata opera prestata a coronamento di un esemplare percorso di carriera questa relazione però offerta la vostra cortese attenzione attraverso una maggiore una modalità espositiva plurale
Ho infatti ritenuto a fronte di profili di interesse particolarmente caratterizzanti attività di questo Tarzan di avvalermi terroni contributi dai dei quali a breve verrà fornita vettura
Che testimoniano da un lato i necessario concorsopoli soggettivo realizzazione di interventi iniziative che non possono rimanere rimessi all'esclusivo imputato arrivo del Presidente
Dall'altro il valore aggiunto rappresentato la sinergia attuata attraverso il concreto il fattivo coinvolgimento di una molteplicità di sensibilità esperienza attitudine negativa organizzativa e gestionale
Come ho avuto modo di sottolineare in occasione della relazione introduttiva
Rissa
In occasione dell'inaugurazione del precedente anno giudiziario complessità strutturale organizzativa e gestionale del TAR Lazio rappresenta un'assoluta peculiarità nel panorama della giustizia amministrativa ne sono testimonianza rilevato numerose unità di personale di magistratura e amministrativo i flussi in entrata dei ricorsi depositati nel corso del precedente anno
Che abbiamo dato un incremento del dodici per cento imponente caratterizzazioni dimensionale che anche per questa assunto il programma straordinario di riduzione dello dell'arretrato
Il contenzioso del TAR Lazio rappresenta il ventiquattro il trentacinque per cento di quello nazionale
Quanto al programma straordinario smaltimento è stato fino al due mila venticinque qui definito il novantasei per cento dell'intero ammontare delle controversie comprese nel Pnr di questo tribunale
In occasione della precedente relazione Hospital ospitato l'introduzione di interventi di carattere organizzativo
Che riconosciuto la regolarità di questo dare rispetto ad altri uffici giudiziari di primo grado potessero consentire di implementare debolezza qualitativa temporale delle attività alle quali lo stesso istituzionalmente preposto
Operano da rappresentare al consiglio di presidenza l'esigenza di ed è una riflessione volta l'individuazione di potenza bellica di intervento suscettibili all'adeguamento dell'assetto organizzativo del tribunale
Per il migliore soddisfacimento di esigenze che l'attuale configurazione non consente di affrontare con la necessaria
Efficacia e tempestività
Sono stato in tal senso prospettate elevazione alla qualificazione dirigente di prima fascia del posto e il Segretario generale presso il TAR Lazio in relazione all'esigenza di assicurare e le funzioni di coordinamento delle altre posizioni dirigenziali presenti vengono riservate ad una figura professionale avente sovraordinata inquadramento la preposizione ciascuna figura dirigenziale di seconda fascia due sezioni esterne mentre per ogni quindi dirigenti ai quali potrebbe essere mandata responsi perdi una sola sezione
Potrebbe ipotizzarsi lo svolgimento di funzioni segretario generale della sezione staccata di Latina
Che attualmente viene e affidata a donne vigente in servizio presso affrontarla
Ancora è stata ipotizzata una unificazione delle responsabilità dirigenziali relativa alla gestione del contributo unificato quei ceti dal particolarmente importante visto rilevata mole di contenzioso di questo tribunale
E quindi
Unificare queste funzioni che al momento sono parcellizzate presso ciascuna sezione per e Esterna Alfieri pop-rock di pervenire non soltanto ad una omogeneizzazione delle prassi di lavoro e procedimentali ma anche argomento non secondario ad un più razionale utilizzo delle risorse professionale di via dei
Nonché da ultimo l'unificazione della cessione delle attività connesse alla pubblicazione delle decisioni prese dal tribunale e dal settore contrattualistico
Con riferimento però alle problematiche di carattere organizzativo e gestionale
Quindi io alle considerazioni che a breve verranno rese dal segretario generale di questo tribunale dottoressa che l'assoluzione
Che unitamente ad una relazione che fa parte quale grado allegato da preside della presente relazione
Ora fornire ora talune indicazioni di carattere sintetico
E con c'erano appunto le problematiche di questo tribunale
Alle cedo la parola rincara
Visita colto differenti saluti alle autorità tutte fino ai gentili ospiti presenti a questa cerimonia
Con riguardo al personale amministrativo si registra una continua riduzione della compagine a fine due mila e venticinque risultavano in effettivo servizio centodue dipendenti di ruolo a tempo indeterminato sui centotrentanove previsti in dotazione
Il numero estremamente stabile dal momento che già a gennaio due mila e ventisei sono stati poco contati venti dipendenti in uscita dal pensionamenti
Dimissioni rassegnate e servizi prestati a vario titolo altrove
In sostanza l'esodo dal tribunale una certezza sebbene ad eccezione dei pensionamenti non sia possibile fare previsioni sul numero e sui tempi
Infatti molti giovani dipendenti hanno sostenuto e continuano a sostenere altri concorsi di cui attendono di conoscere l'esito
Né si può affermare che il fenomeno sia circoscritto al personale il PNR tre per l'imminente scadenza del contratto di lavoro poiché invece i numeri dimostrano che riguarda anche in misura non indifferente quello a tempo indeterminato
Sui trentatré che nel due mila e venticinque hanno lasciato il TAR Lazio quattordici avevamo un rapporto di lavoro a tempo indeterminato
A suscitare aprì preoccupazione il salto generazionale tra il personale stabile
Ormai prossimo al collocamento in quiescenza il restante composto da giovani che continuano a manifestare e come detto la propensione ad altri impieghi rispetta quello presso il TAR ultimo ma non ultimo c'è poi il problema della imminente scadenza dei contratti di lavoro del personale i pm RR
Sulla cui stabilizzazioni si confida anche per l'attuazione del programma di smaltimento dell'arretrato che occupa l'intero due mila e due il ventisei
Il patrocino alle spese dello Stato l'incrementa i l'incremento delle istanze di ammissione conferma l'andamento degli ultimi anni insieme alle istanze e aumentato il costo sostenuto dagli uno dall'erario per i difensori degli ammessi al beneficio
Quanto al contributo unificato i numeri si sono alzati alzati nonostante il vigente Codice appalti ne abbia introdotto l'esenzione dal pagamento per i motivi aggiunti
Infatti nel due mila e venticinque il numero complessivo ammonta od ad oltre cento milioni
Come in passato non più in poco più della metà dei depositi gli avvocati hanno adempiuto all'obbligo di allegare la prova dell'avvenuto pagamento del contributo unificato senza attendere la notifica dell'invito al pagamento adempimento quest'ultimo indispensabile atteso che soltanto la quietanza ed è possibile assicurare correttamente l'abbinamento dell'importo versato al gravami diversamente l'ufficio costretto ad avviare la procedura destinata nel peggiore delle ipotesi
A sfociare in un quinto e un contenzioso innanzi al giudice tributario talvolta non necessario neppure per il contribuente quando in quella sede esibisce finalmente l'attesa quietanza
In coerenza con gli anni precedenti ricorsi tributari in primo grado in materia di contributo unificato sono in diminuzione sessantasei quest'anno mentre ne sono stati definiti sessantuno con pronunce favorevoli all'amministrazione nel oltre settantacinque per cento dei casi e continuato l'impegno nella valorizzazione dell'immobile sede del tribunale con iniziative culturali e interventi sulla struttura
Ad inizio di quest'anno è stata pubblicata una prima raccolta di studi di illustri professori architetti sul Palazzo e su un contesto urbanistico circostante
Inoltre per la sua abitazione nel quartiere del Flaminio l'immobile rientra nel distretto del contemporaneo
Un progetto volto a valorizzare il patrimonio culturale di l'intera area tra Parioli e Monte Mario
Per volontà dell'ambasciatore Umberto Vattani a cui si rivolge un sentimento di gratitudine per voler coinvolti l'Espada nell'ambiziosa quanto lungimirante iniziativa
A proposito degli interventi del palazzo sono stati portati a compimento i programmi del due mila e ventiquattro
Per quanto ci concerne sia la qualificazione edito da Luni locali e spazi
Sia la sottoscrizione della convenzione tra il TAR Lazio all'Agenzia del Demanio avente ad oggetto l'efficientamento energetico il miglioramento delle condizioni generali di conforto e termico
In base a detta convenzione nel due mila e ventisei sono state interessate due facciate esterne per le restanti è prevista una prosecuzione da porre in essere nel due mila ventisette
In ultimo ad inizio due mila e ventisei il distacco di alcuni Klinger dalla facciata hanno richiesto interventi per la messa in sicurezza su cui sta provvedendo con somma urgenza il Provveditorato alle opere pubbliche
Ma grazie dell'attenzione
Concreto il quadro
Del tribunale ha selezionato al tribunale evidenziando da un lato che la compagine del personale di magistratura non è registrato sotto il profilo numerico alcuna variazione rispetto al precedente anno attualmente sono in servizio ottantanove magistrati rispetto ad organi umani prevede cioè mentre quanto al personale amministrativo come è stato poc'anzi evidenziato dal segretario generale
Si sono registrate si continua a registrare numerose fuoriuscire dovuti non soltanto gli ordinari collocamenti a riposo ma anche ricorrente conseguimento di più prestigiose posizioni economico funzionario presso altre amministrazioni
Auspichiamo vivamente che a queste fuoriuscita posso far seguito
Un non dico corrispondente ma per lo meno adeguato ripianamento di risorse che sono evidentemente indispensabili per un efficiente funzionamento del TAR
Così come auspichiamo che le procedure di stabilizzazione del personale Pnr R.
Che è stato in che ha impegnato questo questo tribunale in maniera prioritaria ma non esclusiva nella realizzazione del programma di smaltimento dell'arretrato
Possono avere compimento entro la prevista data del prossimo trenta giugno due mila venti
Proprio del programma di smaltimento all'arretrato intendo parlare perché ha rappresentato nel quadro delle attività svolte nel precedente anno da questo tribunale un elemento di prioritaria importanza l'arrivo è rivolto al riguardo un particolare ringraziamento al personale PNR R che non soltanto nell'ambito dell'Osservatorio costituito presso il Segretariato generale ma anche presso tutti gli uffici del processo costituiti presso ciascuna sezione assicurato l'impegno attento costante qualificato che merita incondizionato apprezzamento e ringraziamento
Nell'ambito del programma di smaltimento dell'arretrato
Sono stati complessivamente definiti quarantanove mila seicentosessantuno ricorsi con l'abbattimento dell'arretrato pari al novantasei per cento relativamente alle controversie pendenti alla data del trentuno dicembre del due mila ventidue
Nel due mila venticinque a fronte di seicentottanta istanze di partecipazione presentate da colleghe sono state calendarizzate e smaltimento trentacinque udienze con la formazione di centotrentasette collegi giudicanti
Fissati sei mila quattrocentonovantanove ricorsi sono stati pubblicati alla data del trentuno dicembre due mila venticinque cinque mila novecentocinquanta provvedimenti che hanno definito il giudizio ma anche per quest'anno il programma di smaltimento propone uno scenario di assoluto rilievo
Abbiamo calendarizzato venti udienze alle quali parteciperanno quattrocentosessanta magistrati con conseguente formazione di cento collegi giudicanti una proiezione di quattro mila controversie definite a fine anno
Segnalo con riferimento ad una problematica che oggi ha rappresentato in occasione della precedente relazione inaugurale l'attento puntuale ed elevato impegno profuso dei componenti la sezione terza Quater
Con riferimento al quale intendo rendere un convinto ringraziamento alla presidente quindi Gotti
Per le colleghe tutte della sezione che ha consentito di calendarizzare in smaltimento già nel due mila venticinque e di seguito anche nel corso del corrente anno un elevatissimo numero di controversi materia dipende ex sanitario
Sì da poter affermare che l'ingente arretrato dei precedenti anni formato sia seguito alla presentazione di circa due mila ricorsi in materia vera nel corso del presente anno quasi interamente definito
L'esigenza di promuovere tra quanto più sollecita definizione del contenzioso
Ha costituito una delle ragioni dell'avvio presso questa sede di una sperimentazione avente ad oggetto l'impiego dell'intelligenza artificiale
Devo ringraziare al riguardo l'osso ordinario impegno del servizio per l'informatica in particolare della collega consigliere Brunella Bruno che ha consentito di sviluppare di implementare preziose sinergie strumentale ad agevolare ad accrescere la funzionalità delle attività di analisi e programmazione del contenzioso ringrazio altresì la collega Silvia Piemonte
Che con entusiasmo professionalità e competenza ha collaborato all'introduzione presso questo Tribunale unico in Italia aver concretamente operante in via sperimentale
Programmi di impiego dell'intelligenza artificiale ai fini della organizzazione e razionalizzazione del contenzioso cedole la parola per una breve illustrazione di quanto fa
Grazie presidente
Porgo intanto mi saluti a tutte le autorità presenti ai colleghi e agli ospiti nel corso del due mila venticinque il TAR Lazio ha partecipato assieme al Consiglio di Stato alla sperimentazione del progetto a valere sul PNR teso alla costruzione di una soluzione che supporti i vari soggetti coinvolti nella giustizia amministrativa attraverso l'implementazione di modelli di intelligenza artificiale
Con l'obiettivo di efficientare il lavoro e l'espletamento delle attività che rientrano nelle funzioni istituzionali riservate alla giustizia amministrativa
Il progetto prevede la realizzazione di una piattaforma di E.R. che metta a disposizione funzionalità basate su modelli principalmente linguistici per la ricerca classificazione connessione similitudine
Di documenti presenti nella banca dati della giustizia amministrativa
Consentendo così di analizzare enormi quantità di dati elaborarli e anche proporre azioni o suggerimenti
L'implementazione del sistema di a articolato rispetto alle diverse aree tecnologiche individuate come rilevanti secondo casi d'uso
Come ad esempio quello della identificazione di leggi di riferimento a partire da un atto della pseudonimi infrazioni oscuramento di dati identificati o della identificazione di ricorsi connessi e casi simili
Si tratta di un progetto che potremmo classificare nell'ambito della cosiddetta intelligenza artificiale Taylor Mead
In quanto teso all'utilizzo di strumenti di via non preconfezionati ma personalizzati in base al contesto della giustizia amministrativa ai suoi dati al sui processi organizzativi e decisionali
Come supporto agli operatori della giustizia amministrativa in termini di intelligenza aumentata e non generativa per creare testi
In particolare questo tribunale in specie con le sezioni prima e terza Quater ha contribuito all'implementazione del sistema dia collaborando al caso Duso denominato identificazione ricorsi connessi e casi simili
Detto caso d'uso proposto inizialmente per supportare le segreterie nello smistamento delle attività processuali
Proprio grazie al contributo sperimentale del TAR Lazio è stato poi ampliato per consentirne la programmazione le delle udienze di smaltimento in termini di maggiore efficienza e semplificazione del lavoro dei magistrati
Nel corso dei lavori infatti la collaborazione tra magistrati personale di segreteria e tecnici ha fatto emergere l'opportunità di utilizzare il sistema di identificazione delle similarità
Fra i ricorsi anche per tale ulteriore specifica finalità apportando piccole ma decisive evoluzioni
Partendo dall'idea base del caso d'uso che consente la rappresentazione semantica dei ricorsi
Intendendosi per tali realtà l'insieme di tutti gli atti delle parti contenuti nel fascicolo di causa effettuata utilizzando algoritmi avanzati il così detto in venti giorni
La collaborazione con il TAR Lazio ha portato nell'immediato dei ad evidenziare l'esigenza di ampliare lo spazio di rappresentazione
Attesa la corposa quantità di ricorsi analizzati inizialmente in via sperimentale riferiti alla terza la sezione terza Quater in particolare si è trattato del mille novecento ricorsi relativi al così detto pay back dispositivi medici
Si è visto poi come la rappresentazione semantica in quanto consente di ottenere una classificazione per fasce di similarità identico medio altari
E basta si prestasse altresì ad ulteriore utilizzazioni
Inizialmente non previste tra gli obiettivi di Progetto come l'individuazione di fascicoli simili da poter trattare nelle udienze per lo smaltimento dell'arretrato rendendo così più agevole il lavoro dei magistrati
Di qui la richiesta formulata dal gruppo di lavoro del TAR di apportare alcune modifiche al sistema attraverso l'introduzione di specifici free filtri front-end che consentissero di finalizzare risultati restituiti Italia anche ad una migliore organizzazione delle udienze di smaltimento
Attualmente all'interno dell'applicativo utilizzato per la sperimentazione del sistema sono disponibili e consultabili diciannove mila quattrocentonovantotto fascicoli del TAR Lazio stato pendente
A fronte di un numero complessivo di fascicoli elaborati pari a ventisette mila trecentosettantasei
Si tratta dunque di un importante contributo anche nella costruzione della cosiddetta granturco
Con dati verificati approvati e coerenti con gli obiettivi del Progetto
Che consentirà di garantire l'affidabilità del sistema supporto del lavoro di tutti i soggetti coinvolti nelle funzioni istituzionali della giustizia amministrativa grazie
Se i risultati come suo quello sali dalla collega incoraggiano a proseguirlo ancor più intenso impegno
Il impiego scusate mi ritaglio Silvio auspico che nel corso del corrente anno possa pervenisse all'introduzione di forme programmi intelligenza artificiale che segnatamente con riferimento alla gestione dei flussi di ricorsi rientrata consentono di prevenire il futuro piuttosto che inseguire nel farsi presente
Ciò consentirebbe fuori dallo spesso dalla spesso affannoso individuazione di rimedi organizzativi
Il quale inevitabilmente vengono a scontare un ritardo attuativo altrettanti inevitabilmente destinato a tradurre anzi nella formazione di arretrato
Consentirebbe intercettare fenomeni qui verificarsi altrimenti sarebbe bene presidiato da imprevedibilità al fine di fornire adeguate risposte in termini tempestività della richiesta di tutela quanto al contenzioso pervenuto al due mila venticinque nel rinviare l'analitica illustrazione anche grafica di quella sezione statistica che correda la presente relazione
Per la quale desidero ringraziare dottoressa Flaminia Colli che anche quest'anno ne ha curato con attenzione puntualità la predisposizione
Evidenzio che nel corso del due mila venticinque sono stati depositati sedici mila trentaquattro ricorsi con incremento del dodici per cento
Rispetto al due mila ventiquattro un dato questo che segna una forte inversione di tendenza atteso che nel due mila ventiquattro è stata registrata diversamente una riduzione dei ricorsi depositati rispetta ventitré pari al quindici per cento
Sì al trentuno dicembre due mila ventiquattro risultavano in attesa di definizione ventotto mila settecentodiciassette ricorsi alla stessa data dello scorso anno
Le controversie ancora pendenti sono ridotte a ventidue mila quattrocentosessantasette il saldo dell'attività giurisdizionale del tribunale segna quindi una complessiva contrazione delle giacenze pari al ventuno virgola settantasei per cento
A fronte di una riduzione del dato nazionale pari al l'uno e tre per cento dato questo ancora più significativo ove si consideri che la sessione ora rappresentata è intervenuta pari circa un quinto delle giacenze è intervenuta pur in presenza di un forte incremento percorsi
L'abbattimento dei corsi pendenti deve peraltro rappresentare un punto di partenza sul quale fondare necessarie valutazioni in termini di adeguamento
Organizzativo dell'attività giudiziaria nel breve-medio periodo
Segnatamente a fronte del venir meno dei programmi di smaltimento dell'arretrato connessi del PNR sia deve sorbirsi nel corrente
L'osservare come nel due mila venticinque confermata l'incidenza dei ricorsi depositati presso questo Tribunale sul dato nazionale per circa un quarto del totale
La crescente domanda di giustizia è conseguita soprattutto dall'impetuoso aumento di ricorsi in specifici settori di interesse
Parlo per esempio di rivedere la richiesta di visti d'ingresso nel nostro Paese
Con un incremento del contenzioso pari al trecentosettantacinque virgola cinquantaquattro per cento
Parlo inoltre veri ricorsi in materia di diritto all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente i cosiddetti bonus docenti per i quali solo nel due mila venticinque sono stati presentati in mille trecentotrentatré divorzio per ottemperanza pronunce rese del giudice ordinario
Per la definizione dei quali assistiti evidentemente alito camminare trattandosi di ottemperanza devo debbo dare un sentito ringraziamento non soltanto al presidente era competente sezione terza bis ma anche al Presidente della Sezione terza
Beh quelle in pesi e misure di carattere organizzativo hanno consentito e consentono la fissazione dall'ingente mole di contenzioso in termini compatibili con la specialità del rito
Da ultimo il ricorso in materia di sostegno scolastico due mila settantuno di cui mille sessantadue Silenzi
Ha imposto di Mantegna distribuzione delle venerdì ho cognizione fra più sezioni attestata chiari possibilità che non so dire se volesse efficacemente
Fronteggiare un così imponente flusso di controversie
Non sempre è stato possibile peraltro
Affrontare dinamico fette refusi dei contenziosi in entrata con strumenti ordinari
Sì contenzioso protagonista delle illustrato incremento dei depositi riguarda prevalentemente controverse definibili in sé dei camerali ottemperanza e silenzi il doveroso rispetto dei limiti di carico ha di fatto reso impossibile garantire altrettanto doveroso rispetto dei limiti temporali fissati per la trattazione dei vari controverse
Sì allora provveduto delocalizzare verso altre sezioni rispetto a quelle ordinariamente competenti un consistente numero di ricorsi sui visti d'ingresso al fine di propiziare la trattazione in orizzonti temporali almeno dilatato
Se tale contenzioso tale soluzione ha consentito la definizione di uno straordinario flusso di carico la situazione come sopra venutasi a determinare impone per una riflessione suscettibili stimolare introduzioni soluzioni organizzative adeguate
A fronteggiare eccezionale sopravvenienza di carico
In primo luogo ipotizzabile
Condurre un'analisi sulla eventuale ripensamento sull'eventuale ripensamento dei limiti in atto caratterizzanti ricorso all'istituto dell'applicazione dei magistrati fra sezione dello stesso tribunale
La quale perlomeno a ricorrervi eccezionali contingenze non altrimenti risolvibili
Dovrebbe poter trovato azioni con modalità meno rigide rispetta la vigente disciplina l'istituto in secondo luogo è auspicabile nel quale risposte di carattere strutturale
Che possa ricorrenze ad una parimenti eccezionale domo genialmente motivata remissione infrannuale
Della composizione delle sezioni interne al fine di sovvenire imprevedibili picchi di carico che si manifestino in corso d'anno con un'adeguata incremento del personale di magistratura presso la sezione internet
Ribadito che i risultati del due mila venticinque consentono di dar conto di una complessiva riduzione delle giacenze di oltre un quinto
Per i dati di provvedimenti emersi emerge che le sentenze pubblicate sono state diciannove mila settecentottantacinque con l'incremento percentuale del quattro per cento incrementa più significativo la perseguire peraltro adesso è rappresentata rappresentato dalla decisione in forma semplificata
Pari a due mila centoquarantasei dieci ottantaquattro di quelle rese con incremento pari al cinquantaquattro ottantatré per cento rispetto al precedente anno
A comprova dell'impegno del TAR a rispondere con sempre maggiore tempestività domanda di giustizia anche mediante impiego di tale strumento processuale
Segnalo inoltre che The ricorsi pervenuti due mila venticinque cinquantacinque per cento recava richiesta di misura cautelare
A fronte del quarantasette cinquantaquattro del due mila ventiquattro
E le ordinanze cautelari sono state corrispondentemente quattro mila settecento sessantuno
Ma anche nel corso del due mila venticinque come in passato estrarla s'è confermato la propria vocazione arrendersi sede di convegni incontri vissuto e di approfondimento
Segnali in primo luogo che anche per i predetti precettare detto hanno così come per l'anno in corso e proseguita iniziativa del TAR Lazio incontra gli studenti costituzione giudici cittadini domani
Senta l'iniziativa è stata come nei precedenti anni reso possibile dal concorso di magistrati dirigenti di questo tribunale docenti universitari ed avvocati che ringrazio per la spontanea ed appassionata partecipazione
Se tra iniziativa ancora una volta incontrato l'entusiastica accoglienza da parte numerosi istituti di istruzione tanto che non è stato possibile soddisfare tutte le richieste pervenute
è auspicabile che una più intensa promozione la conoscenza della condivisione dei principi fondamentali dei valori della Costituzione posso trovare anche diverse modalità attuative
In corso di valutazione con l'Ufficio scolastico regionale del Lazio che ringrazio per la piena disponibilità offerta la praticabilità di un'ulteriore iniziativa a carattere questa volta itinerante volta promuove incontri con gli studenti presso gli istituti di istruzione dei medesimi frequentati
In modo da stabilire un contatto più
Ravvicinato credo spiega abilmente meno formalizzato con gli studenti stessi
Quanto poi al perfezionamento della convenzione con l'Università degli Studi Sapienza di Roma è stato promosso questo tributo presso questo Tribunale un convegno avente ad oggetto buona fede ordinamento giuridico origine prospettive
Che ha riscosso grande interesse per la trasversalità dei settori da me ordinamentali oggetto di studio e per l'autorevolezza dei relatori adesso faranno seguito nel corso del corrente anno altre occasioni di studio approfondimento
Auspicabilmente accompagnato dal fattivo coinvolgimento i dottorandi e specializzandi che Sapienza né attività di questo tribunali modo imprimere maggiore intensità e più proficua con prudenza allo scambio culturale ed esperienziale fra realtà accademica e giudiziaria
Particolare il salto pacco ricongiunto poiché un'iniziativa che movente o da un contenzioso numericamente molto rilevante consentito con uno stimolante approccio multidisciplinare una riflessione su una problematica quale l'effettività dell'inclusione scolastica di soggetti svantaggiati avente altissima sensibilità sociale
Compiacere cedo la parola collega età tascone che brevemente illustrerà gli spunti suscettibili sul presupposto della presenza di una più o meno estesa cognizione del giudice amministrativo di approfondimento anche lui intervista
Illustre Presidente autorizzato colleghi tutti sono onorata data la mia giovane anzianità di servizio di prendere la parola in questa solenne occasione per illustrare l'impegno del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio nel campo della didattica
E dell'approfondimento scientifico durante l'anno appena trascorso con particolare riguardo al tema della tutela dei diritti fondamentali
La materia nel due mila venticinque sia inserita in un contesto di importanti riforme per l'ordinamento italiano segnato dall'approvazione della legge dieci novembre due mila venticinque numero centosessantasette questa norma che delega il governo al riordino della materia dell'istruzione e all'adozione di un nuovo Codice in materia di disabilità
A posto il nostro tribunale dinanzi a nuove e stimolanti sfide interpretative che chiaramente abbiamo subito colto
In risposta a tale fervore normativo il TAR del Lazio si è fatto promotore di un evento di altissimo rilievo scientifico
Il convegno uguaglianza sostanziale e diritto allo studio tenutosi il quattro dicembre scorso l'incontro è stato strutturato su tre pilastri fondamentali primo tema l'approccio multidisciplinare
Un dialogo serrato tra rappresentanti istituzionali giuristi e psicologi per una visione integrata della persona fragile
Secondo tema la persona al centro il sistema scolastico è stato analizzato non solo come luogo distruzione ma come ambiente di crescita umana e di inclusione sociale
Ultimo tema la responsabilità sociale
Il dibattito allineato la nostra giurisprudenza agli standard internazionali che impongono allo Stato di garantire l'accesso paritario all'istruzione come bene pubblico fondamentale uno dei temi più delicati affrontati riguarda il costante conflitto tra le esigenze di bilancio il diritto all'inclusione in questo scenario il giudice amministrativo si è confermato come giudice naturale di diritti chiamato a un compito di estrema sensibilità vagliare nel singolo caso concreto il discrimine tra ragionevolezza delle scelte allocative e la dignità della persona
L'obiettivo è stato e rimane quello di garantire che la tutela dei diritti non resti meramente declamatoria ma si traduca in azioni concrete ed effettive per i cittadini
In conclusione il baricentro della nostra azione rimane la centralità della persona umana
L'impegno per l'anno che si apre e di proseguire in questa attività di studio collaborazione interistituzionale con l'ambizione di rimuovere ogni ostacolo che impedisca il pieno sviluppo dei cittadini più fragili
Solo attraverso un confronto costante e multidisciplinare potremo rendere veramente la scuola un ambiente Alberto a tutti Grazia
Professionale
Occasione d'incontro promosso e coordinato dalla collega che ringrazio per l'appassionato apporto offerto per la redazione di iniziativa ha rappresentato un primo momento
Per aprire la nostra riflessione verso un ambito ulteriore rispetto a quello della mera definizione della singola controversia e per propiziare una più accentuata sensibilizzazione verso tematiche richiedono un sempre crescente livello di attenzione
In questo quadro
Matematico oggetto di interesse ben potrà essere presentata prendendo spunto dal pur ridotto ampio di cognizione del giudice amministrativo sui previsti provvedimenti di carattere preventivo
Dalla realtà della discriminazione della violenza di genere sulla quale ci proponiamo nel corso del corrente anno di promuovere un'occasione anch'essa necessariamente multidisciplinare di analisi d'approfondimento
Nel mese di maggio di quest'anno è stato poi istituito presso questo Tribunale nucleo di analisi e massimazione
Al fine di rendere compiuto emersione più agevole conoscibilità non è più significativa pronunce emesse da questo TAR avuto riguardo alla molteplicità di controversie Drago definizioni bellissime tributario segnatamente con riferimento ai rimonta i ricorsi di Mestre cognizione funzionali inderogabile ex articolo centotrentacinque CPA
Tale iniziativa è stata organizzata individuando quali referenti per ciascuna delle cinque Sezioni Esterne altrettanti colleghi in ordine alfabetico il piacere di poter pubblicamente ringraziare
Per generata Monica Gallo Marco Stati Silvia Simone Giovanna degli occhi i quali coadiuvati da cinque unità di personale amministrativo circolate tanto piacere intendo ringraziare Leonardo Angelini grossi Bivona Elisa Cospito Marta girate analista APPI
Hanno collabora collazionato le pronunce maggiormente significative e procedura la massimazione delle stesse il chiarimento di questa iniziativa
è stato quello di pervenire la formazione di un'apposita sezione sul sito istituzionale del tribunale all'interno della quale raccogliere l'imponente opera di massimazione poste in essere onde propizia non è immediata fruibilità per tutti i colleghi per utenze String sono davvero fiero di poter evidenziare questo progetto recentemente costi col seguito all'auspicata visibilità
Attraverso la creazione all'interno del sito istituzionale del TAR di un'apposita sezione nella quale sono raccolte le rassegne giurisprudenza del Nama del TAR Lazio e le massime dell'ufficio massimario ho ritenuto di conferire ulteriore visibilità e risultati conseguiti attraverso la realizzazione del volume allegato alla presente relazione recante la raccolta delle selezionate pronunce rese da questo tribunale il due mila venticinque cronologicamente ma stimate dei colleghi ed organizzate per materia
Relazione di quest'iniziativa prima in Italia è dovuto alla intensa disponibilità dell'ufficio del massimario con riferimento al quale mi è particolarmente gradito rivolgere un sentito ringraziamento al presidente Carmine Volpe era coordinatore il collega coraggio Calogero comandato ore
E del servizio per l'informatica
Che ha consentito di porre in essere una per una proficua sinergia che auspico possa vivere futuri sviluppi
Cedo la parola al collega si Luca Simona quali rappresentanze tutti coloro che hanno prestato assiduo ed entusiastico impegno nel quadro di questo progetto nello sferrare i principali contano
Grazie Presidente di avermi dato la parola autorità ospiti colleghi tutti
Il lama come obiettivo di garantire la più estesa massimazione delle pronunce e la continuativa attività di aggiornamento dei principi di diritto affermati nelle decisioni del TAR del Lazio
L'attività del nam si propone in particolare un duplice fine
Il primo agevolare l'esercizio della funzione giurisdizionale all'interno del tribunale offende colleghi uno strumento agile aggiornato di consultazione delle principali decisioni del TAR
Organizzando in maniera sistematica una raccolta di principi di diritto ivi enunciati
Il secondo fine
E dare tempestiva comunicazione all'esterno attraverso uno strumento informativo snello aggiornato delle pronunce più rilevanti del solo TAR del Lazio
Che per la sua specifica rilevanza ordinamentale nel complessivo quadro del sistema giustizia amministrativa e per la rilevanza istituzionale sociale delle questioni trattate richiede senz'altro un focus sulla sua giurisprudenza differenziato rispetto a quella degli altri tribunali amministrativi territoriali
In detta prospettiva in questo primo anno di operatività i Nama perseguito da importanti risultati
Il primo è la realizzazione di una rassegna cadenza quadrimestrale nella quale hanno trovato spazio le massime delle pronunce più significative del TAR del Lazio depositate nello stesso periodo di riferimento e ordinate per materia
In particolare nel due mila venticinque sono stati elaborati tre numeri della Rassegna del mamma che si trovano oggi pubblicati nel sito istituzionale del TAR all'interno della sezione di giurisprudenza
I tre numeri della Rassegna raccolgono in totale oltre cinquecento pronunce ma stimate
Il secondo è risultato è il popolamento i stretta sinergia con l'ufficio del massimario della giustizia amministrativa con il servizio per l'informatica dell'archivio delle massime delle pronunce del TAR del Lazio
Anche se oggi presente nella sezione di giurisprudenza del sito istituzionale del TAR
Sul piano metodologico il lavoro del Name è stato organizzato per sezioni esterne
La selezione delle decisioni è stata svolta in considerazione della novità del principio di diritto affermato dell'eventuale difformità rispetto ai precedenti o ancora dell'impatto sociale della questione trattata
Le massime riportata all'interno della rassegna del Name nell'archivio di giurisprudenza del TAR del Lazio sono state predisposte tenendo conto dei criteri di classificazione di massimi di massimazione individuati dall'ufficio del massimario della giustizia amministrativa
L'attività del mamma è stata coadiuvata dall'indispensabile contributo di tutte le venti sezioni che compongono il tribunale
Anche attraverso la creazione di una casella di posta elettronica dedicata e di un'apposita scheda di segnalazione tutti magistrati infatti in qualità di relatori hanno avuto la possibilità di porre all'attenzione del nucleo le pronunce ritenute di maggiore interesse
Il lavoro dell'Ama è stato dunque e questo è il dato che maggiormente ritengo di dovere voi evidenziare un lavoro corale di tutto il tribunale
Ai tanti colleghi che hanno partecipato attivamente va dunque il più sincero ringraziamento e l'invito a rendersi parte stante le più viva di questo progetto
Consapevoli della rilevanza e dell'utilità di questa attività di massimazione interna come Name dunque nostro intendimento anche per il futuro
Impegnarci nel dare continuativa evidenza l'attività giurisdizionale svolta dal TAR del Lazio con la partecipazione di tutti i magistrati che vi prestano servizio grazie
Ringraziare richiese la collega per indispensabile attività propulsiva e di coordinamento dispiegata per la riuscita di un così complesso Progetto
I Nas due considerazioni molto brevi innanzitutto l'importanza della sinergia realizzata fra personale di magistratura e personale amministrativo
Che ritengo rappresenti un importante momento nel segno della piena integrazione fare componenti professionali più operanti una prospettiva di efficientamento FSB il servizio giustizia
La seconda considerazione che quest'iniziativa che quest'anno si è mossa nel corner corso precedente anno per meglio dire si è mosso una fase meramente sperimentale affidata a volontari disinteressato concorso dei colleghi che precedenza ricorda
Posso pervenire in una più matura fase attuativa al raggiungimento di una massimazione diffusa delle sentenze di maggior rilievo che virtuosamente preordinato
Alla donna coinvolgimento di tutti veicolato appunto dalla auto ma situazione delle pronunce nella diffusione delle decisioni del tribunale
Per il buon successo di quello che può essere definito a tutti gli effetti un progetto pilota unico a livello nazionale riteniamo quindi disprezzabile la sempre più estesa partecipazione di tutte le singole componenti tutte le sezioni affidare coerente di continuità fra la qualità dell'impegno
Indistintamente profuso del magistrato di questo tribunale nello svolgimento e la funzione giurisdizionale e attività di massimazione denunce
Il trascorso due mila venticinque evidenzia il raggiungimento di risultati incoraggianti che meritano di essere cresciuti non mi riferisco soltanto ad una pur necessariamente costante implementazione della produttività ma anche al complesso delle attività che un'istituzione funziona così profonda incidenza nella vita economica e sociale del Paese all'obbligo di promuovere altrimenti rischia di scontare una sorta di isolamento rispetto al sempre più veloce mutamento che la realtà impone all'attenzione mentre la comprensione dei molteplici sempre più diversificati fenomeni socioculturali ed economico finanziari che caratterizzerà una società nella quale viviamo impone un costante confronto con essi
Nello specializzare attuazione con la tv concorso dei colleghi del personale amministrativo arrossate intento di mantenere questa istituzione costantemente dati veramente aperta il mio conclusivo ringraziamento non può che rivolgersi in primo luogo a tutti gli intervenuti anche per l'attenzione riservata all'ascolto di questa relazione
Intendo voi rivolgere un particolare ringraziamento all'Arma dei carabinieri al cui costante impegno presso questa sede dovuta la preservazione degli imprescindibili livelli di sicurezza in favore del personale amministrativo di magistratura nonché dei frequentatori del tribunale da ultimo ma non certo per importanza
Desidero rinnovare i confronti e personale amministrativo e dei colleghi tutti in particolare sentito ringraziamento per un'attività così duramente profuso al servizio dell'istituzione e del Paese
Prende la parola il presidente del Consiglio di Stato avvocato Luigi Maruotti
Non giorno a tutti signor Presidente del TAR cari colleghi Cati tutti autorità presenti il mio la mia esposizione vuole riguardare tre essenziali punti
Il primo riguarda l'importanza del TAR del Lazio il TAR del Lazio da solo decide un quarto dei ricorsi proposti in tutto il territorio nazionale
E ha quindi una funzione centrale di orientamento della pubblica amministrazione nel nostro Paese
L'articolo centotrentacinque del Codice del processo amministrativo indica le materie nelle quali vi sono le competenze funzionali inderogabili
So che da più parti auspicata una riforma di questo articolo centotrentacinque perché comporta che nei vari TAR territoriali vi sia una riduzione del contenzioso si tratta di verificare il punto di equilibrio migliore ed sotto questo profilo non dubito che ci saranno gli apporti anche delle associazioni il TAR si occupa anche degli atti statali aventi effetti su tutto il territorio nazionale tra cui regolamenti statali proprio per dare una unità di orientamento
L'organico del TAR o non l'ho sentito particolari doglianze da parte del Presidente il quale ha segnalato che i dati numerici corrispondono a quelli dell'anno scorso
Devo segnalarvi che andando in giro che che i tribunali amministrativi delle varie regioni ho percepito varie doglianze molto più marcate ci sono alcuni tribunali amministrativi insofferenza
In particolare il TAR per la Liguria il tardi Palermo la sezione staccata di Catania e tanti altri ancora
E spero che le rapito andamento del concorso preferendo adottata in corso di svolgimento Possa migliorare la situazione sicuramente consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ha a cuore queste tematiche
La velocità dei processi è data dei numeri anche sotto questo profilo posso testimoniare picche
Dagli incontri che periodicamente si svolgono sia presso la Cariplo sia con incontri bilaterali con magistrati delle corti supreme di altri paesi mi siamo veramente all'avanguardia i dati numerici allegati alle statistiche
Sia della relazione che ottenuto all'inizio di febbraio sia di parità tra cui anche il carter i lacci evidenziano che vi è una notevole capacità di giudizio e quindi non vi è più a quella tradizionale lamentela sul fatto che i giudizi amministrativi durano troppo in realtà danno certezze e anche gli investitori sia nazionali che esteri hanno punti rapidi differimento per poter definire il loro futuro
Perché l'imprenditore talvolta anche a accoglie ecco così con così con disinvoltura unno purché avvenga presto
Il secondo punto che voglio trattare riguarda il lato organizzativo della giustizia amministrativa sotto questo aspetto
Gli uffici amministrativi hanno tutti dato un apporto notevolissimo ringrazio sia il personale di questo tribunale non solo ma anche tutti i dipendenti degli altri tribunali amministrativi
E in particolare ancora coloro che fanno parte dell'ufficio per il processo l'ufficio più il processo ha avuto una funzione fondamentale d'altra parte si tratta sempre di concorsi molto difficili non a caso coloro che lo superano poi spesso superano anche il concorsi ancora più importanti o quanto meno che consentono la stabilizzazione a tempo indeterminato in quest'ottica la presidenza se mossa molto per ottenere la stabilizzazione dell'articolo uno comma duecentonovantatré della legge centonovantanove del due mila venticinque è un grosso passo in avanti non è stato facile ottenere questo risultato credetemi
Però l'abbiamo conseguito e anche se non copre il cento per cento dei componenti dell'Ufficio per il processo è un grosso passo in avanti la frazione residua potrà essere soddisfatta né più agevolmente rispetto a quello che si poteva pensare in passato
L'organizzazione comporta anche l'efficiente esame dei ricorsi seriali perché sia al Consiglio di Stato che i taxi sono notevoli
Materie con i ricorsi seriali presidente ce la esposti qui
Ci sono stati dei corsi materasso lastricate Matera di pay back in materia anche di visti d'ingresso come affrontare questa valanga di ricorsi
Bene intanto sicuramente con le buone pratiche le buone pratiche confortano ad esempio che la fissazione della camera di consiglio sui silenzi e sui giudizi di ottemperanza di possa essere previa istruttoria che solleciti l'amministrazione a chiarire cosa intenda fare
Questa prassi in alcune sezioni del Consiglio di Stato ha funzionato
E spesso con un atto interlocutorio anche monocratico del Presidente si è giunti a una cessazione della materia del contendere quindi una gestione anche fuori camere di consiglio fuori udienza consente il notevolissimo abbattimento di questi numeri e bisogna anche utilizzare al meglio l'intelligenza artificiale il presidente ha fatto vari riferimenti abbiamo sentito
Certamente l'intelligenza artificiale non potrà mai sostituire il lavoro dei magistrati in quanto tali perché quello che caratterizza soprattutto il lavoro dei giudici amministrativi e la creatività
Basta leggere qualsiasi manuale di diritto amministrativo per verificare come tutti gli istituti processuali sono stati il frutto della creatività dei giudici che grazie anche alle sollecitazioni degli avvocati
Hanno elaborato istituti che ci invidiano in tutti i Paesi del mondo la tutela cautelare nostra è all'avanguardia assoluta
Vengono a Roma proprio studiare come ha estendere questi principi nei loro Paesi
Così come anche il giudizio ottemperanza la figura del commissario ad acta è una figura del tutto tipica italiana che perfino in Francia ci viene invidiata e quindi anche le leggi tra cui anche il Codice del processo amministrativo consistono in Meriem ricapitolazione i delle massime elaborati dalla giurisprudenza amministrativa soprattutto dell'adunanza plenaria ogni sentenza della doglianza penali a ante due mila dieci è stata poi trasfusa
O nel nel dictum del Codice del processo amministrativo e in questo dobbiamo continuare mi rivolgo anche ai più giovani referendari del TAR che abbondano in questo tribunale
Cioè non dimenticate che la creatività consente di risolvere i problemi
Più francesi abbiamo la possibilità anche tramite l'articolo uno del Codice del processo supplici poté effettività di elaborare la regola processuale che consenta di dare tutto quello che spetta al ricorrente e di dare ragione a chi ha ragione
L'intelligenza artificiale quindi non potrà mai sostituire il ad esempio la valutazione del giudice col cesso di potere
Non potrà mai sostituire la perché solo un giudice amministrativo su sollecitazione dello specifico motivo di ricorso potrà valutare se distruttori adeguata se la motivazione adeguata se c'è una effettiva disparità di trattamento possono a ragione che giustifica
La differenziazione dei casi da quelli precedenti
Quindi intelligenza artificiale quale il Polo Corriere sicuramente di supporto
Con classificare ricorsi analoghi simili o identici consentire quello che ad esempio si si fa con fatica talvolta nella stesura delle sentenze perché se ho cento ricorsi identici vi assicuro che in terza in quarta sezione
Spesso capitava a volte anche diciamo sostituire nome delle parti il numero della sentenza insomma occupa a tempo con intelligenza artificiale questo tipo diciamo accelerare fermo restando che comunque il collegio deve gestire il tutto e mai delegare la decisione all'intelligenza artificiale intelligenza artificiale non avrebbe scritto quelle pagine delle adunanze plenarie che abbiamo avuto nel corso del Novecento nel corso della del primo quarto di questo secolo il terzo punto che voglio affrontare concludo riguardante la centralità quindi del giudice amministrativo questa centralità riguarda l'affermazione del principio di legalità e la funzione di arbitro io spesso incontro scolaresche stamattina lo anche incontrate
Posso parlare con orgoglio della giustizia amministrativa e dei risultati che ha conseguito perché sono solito dire che solo da quando esiste la possibilità di ottenere l'annullamento
Di un atto amministrativo davanti al giudice per esemplificare dal mille ottocentottantanove
Da sudditi si è diventati cittadini perché prima sì alla mercé degli atti che nessun giudice poteva annullare da mille ottocentottantanove ne abbiamo lo Stato democratico uno Stato di diritto per cui quando c'è un atto illegittimo chiunque può ottenerle un allungamento
Sotto questo aspetto
Quindi il giudice amministrativo implica anche un monitoraggio della vita civile un monitoraggio se leggiamoli repertori di giurisprudenza della prima metà del secolo del nove appena trascorso oppure della seconda metà ci rendiamo conto di quali erano i problemi sociali dell'epoca
Leggendo i repertori di giurisprudenza anche questo libro allegata relazione ci rendiamo quanta conto di quali sia di problemi attuali quindi è un continuo motivi monitoraggio della vita civile una continua esigenza di tutela
Mi colpisce ogni dato che riguardi il silenzio della pubblica amministrazione ci sono troppi ricorsi
Che Ragusa riguardano il silenzio dell'Appia dovremmo organizzarci in serie amministrativa anche per evitare tutto ciò immaginate anche la materia dei bonus per quanto riguarda la scuola
Magari se c'era l'importo originario da pagare di cinquecento euro a furia
Di accumulare tanti ricorsi lo Stato per ogni docente non ha pagato più cinquecento euro ma oltre quattro mila quindi voglio dire
Questa organizzazione amministrativa va migliorata perché comporterebbe anche un risparmio per l'erario oltre che per i numeri pendenti dinanzi al Consiglio di Stato aiutare qual è quindi la funzione del giudice amministrativo la funzione storica sia in sede consultiva che in sede giurisdizionale la comprensione dei problemi
Aiutare la pubblica amministrazione ad amministrare perché difficile ovviamente interpretare le leggi applicarle in questo quadro normativo sempre più complesso
E individuare le legittime strade per risolvere questi problemi ci sono due facce della stessa medaglia tutela degli interessati
I libri di solito parlavo di questo ma l'altra faccia della medaglia e che la tutela venga orientando la pubblica amministrazione per risolvere i problemi
Tutela e orientamento sono le frasi magica di questa medaglia occorre evitare sentenze processuali perché vi sia questa attività d'orientamento sono lieto di vedere sempre più nei repertori statistici dei TAR
Che si stanno riducendo le sentenze meramente processuali non parliamo poi dei decreti di perenzione che di regola significano denegata giustizia
La la tutela degli interessati comporta che dobbiamo valutare con la dovuta attenzione e l'interesse e la legittimazione quando leggo la sentenza che ha dichiarato il difetto di interesse del ricorrente o difetto di legittimazione mi chiedo
Ma la giurisprudenza
In questo caso consente la mancato sindacato sulla ti impugnato cioè oppure dobbiamo vedere l'interesse la legittimazione nell'ottica del chiunque può chiedere che l'amministrazione sia una casa di vetro fermo restando che non può chiedersi una sentenza di principio se non riguarda la per la sfera giuridica ma se riguarda la proposta della giuridica interesse e legittimazione dovrebbe sempre esterni concludo rimarcando l'apporto degli avvocati non ci può essere una buona sentenza se non ci sono stati buoni scritti difensivi
Gli avvocati hanno contribuito moltissimo la formazione della storia della giustizia amministrativa sia nel Foro sia con i loro scritti perché spesso sono anche avvocati oltre professori
E loro hanno contribuito molto l'attrattività del giudice amministrativo
Fin quando ci sarà la sinergia la collaborazione leale tra avvocatura Accademia in magistratura amministrativa finché ci sarà la creatività del giudice amministrativo che consente di affrontare le sopravvenienze credo che non so stato democratico sia nelle buone mani grazie
Prende la parola l'avvocato generale dello Stato avvocato Gabriella Palmieri Sandulli
Buongiorno signor presidente signori magistrati autorità colleghi avvocati gentili ospiti con grande piacere prendo la parola in questa cerimonia per portare il saluto dell'istituto che ho l'alto onore il privilegio di dirigere la partecipazione dell'Avvocatura dello Stato è divenuta ormai una significativa consuetudine di proficuo scambio e confronto tra l'avvocatura erariale del foro libere pubblica unitariamente intesa e la magistratura amministrativa
Questa partecipazione della cui conferma anche per quest'anno ringrazio il presidente politica testimonia ancora una volta l'importanza dello spirito di collaborazione istituzionale che sussiste e deve sempre esserci tra il giudice amministrativo e gli avvocati
Come ha detto il presidente del Consiglio di Stato Maruotti
Ed è un elemento di grande fondamentale rilievo nella dialettica processuale anche al fine dell'ottimizzazione dell'efficienza della giustizia desidero poi unirmi ai saluti alla Presidente Germana Panzironi per il nuovo prestigioso incarico
Di presidente della seconda sezione con gli auguri più fervidi di buon lavoro a nome dell'Avvocatura dello Stato e mio personale
E un augurio e un ringraziamento al presidente Morabito per il lavoro che ha sempre così egregiamente svolto e che è stato sempre così apprezzato
Nella sua relazione dunque signor presidente lei ha ricordato l'attività svolte risultati raggiunti nell'anno appena trascorso che sono il frutto ancora una volta del grandissimo impegno profuso dei magistrati e che lei ha voluto così sottolineare dando spazio in questa relazione a tanti giovani colleghi e colleghe anzi forse più colleghe che colleghi
E finalmente per una volta l'attualità di genere e assicurata
E anche con questa visione che già l'anno scorso aveva avuto nei confronti dei compagni dei giovani dei giovani colleghi che sono il futuro delle nostre istituzioni e devo ringraziare anche il personale amministrativo come lei giustamente sottolineato in più occasioni signor Presidente anche nella relazione
Perché sinergicamente
è una chiave importante di efficienza nel lavoro e acqua e al quale va il nostro veramente più sentito ringraziamento come è stato più volte ricordato come sottolineato lei era l'azione come ha sottolineato anche il presidente del Consiglio di Stato
La peculiarità del TAR Lazio come giudice amministrativo di primo grado che concentra in sé le competenze di TAR regionale e di TAR centrale
In quanto decide sugli atti dei ministri del governo degli organi a rilevanza costituzionale ero lo rende un unicum nel panorama della giustizia amministrativa in Europa per l'importanza che la delicatezza del contenzioso che gli è riservato in quasi tutti
I paesi europei che hanno un sistema di giustizia amministrativa infatti riparto di competenze tra gli organi giudiziari e molto più articolato e complesso e non è così concentrato
Si comprende quindi perché il TAR Lazio sia stato definito il tribunale dell'economia
Svolgendo come lei stesso ha fermato signor Presidente un ruolo arbitrale di controllo della correttezza delle parti o come è stato denominato anche il TAR dei TAR secondo la definizione del presidente Savo Amodio
In questo momento
Ancora più delicato negli anni vita economica del paese il ruolo del tale ancora più importante perché la pubblica amministrazione si trova ad affrontare nel perseguimento dell'interesse pubblico sempre nuove sfide
Dovendosi confrontare con il quadro Complesso politico ed economico internazionale che sta destando particolare attenzione e anche preoccupazione soprattutto per esempio al Berchet approvvigionamento delle risorse energetica
E proprio al riguardo e con riferimento alla difficoltà sorte in seguito ha sconfitto in Ucraina anche nel due mila venticinque sono state emesse numerose ordinanze con le quali è stata disposta la sospensione impropria
In attesa della decisione della Corte costituzionale intervenuta poi a fine del due mila venticinque con la quale sta so fate
Dichiarate non fondate le censure di costituzionalità
Con una lettura che ha valorizzato il momento particolare ha in mente delicato e le ragioni che erano sottese all'interesse fiscale lui rendendoli quindi rilevanti sotto il profilo delle esigenze del gettito e della solidarietà
Ci sono poi stati alcune importanti decisioni
La numero nove mila novecentonovantadue la undici mila centosessanta la tredici mila settecentoquarantotto relative ai poteri speciali il cosiddetto golden power
Previsti dal decreto legge numero ventuno del due mila dodici con le quali è stata evidenziata l'amplissima discrezionalità che connota l'esercizio di detti i poteri necessari per tutelare gli interessi strategici del Paese
Con queste decisioni il TAR del Lazio offerto un contributo decisivo alla più puntuale definizione della nozione di sicurezza nazionale
Nella sua dimensione di sicurezza anche economica delineando così per gli operatori sia pubblici che privati un quadro di riferimento chiaro rispettoso della garanzia della certezza del diritto
In un contesto geopolitico come quella attuale in cui si sente l'esigenza di un controllo pubblico sugli investimenti a tutela della sicurezza nazionale della continuità dei servizi essenziali e della stabilità economica
Particolare interesse è stata anche la materia ambientale ricordo innanzitutto l'ordinanza quindici mila cinquecentodue relativa all'impugnazione della disciplina regolamentare contenuta Lidia medio due mila ventiquattro
Sulla individuazione di superficie arido o né per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili
Con tale ordinanze con altri analoghi coeve il TAR Lazio ha rimesso alla Corte costituzionale la questione relativa alla possibile lì illegittimità della norma di cui al comma uno bis dell'articolo venti del decreto legislativo numero mille centonovantanove del due mila ventuno con riferimento agli impianti di fonti energetiche rinnovabili la classe la discussione corte costituzionale e fissata alla metà di aprile
Questa è un'ulteriore conferma dell'incessante dialogo giurisdizionale che il TAR del Lazio ha colle Alte Corti e con le altre giurisdizioni
Sempre nell'ambito ambientale sono molto importanti alcune decisioni che riguardano il silenzio inadempimento nei procedimenti di via supra scegli su progetti di piani RR e di piano nazionale integrato per energia e clima che si riallacciano anche a profili di carattere euro unitario
E sono in linea con quanto sostenuto dall'avvocatura a proposito dell'inapplicabilità del Silenzio cosiddetto orizzontale
C'è anche le ci sono anche altre sentenze importanti materie di o di appalti ad opere pubbliche che hanno tenuto conto dell'evoluzione della materia l'Avvocatura dello Stato
Quale difensore istituzionale della Repubblica italiana segue il contenzioso anche serie unitaria davanti alla corte di giustizia e al tribunale dell'Unione Europea
Segnalo che il TAR Lazio nel due mila venticinque ha sollevato pur non essendo giudice di ultima istanza cinque posizioni pregiudiziali
Dinanzi alla Corte di giustizia di grande rilievo perché toccano alcuni profili riguardanti l'esercizio del cosiddetto fu dei libri l'affidamento in house il servizio di trasporto pubblico
La partecipazione di estromissione nel raggruppamento di imprese i contributi per i diritti
E di uso delle frequenze televisive e il principio di non discriminazione rispetto al sesso nell'accesso a un pubblico concorso
Interessante anche la sentenza della corte di giustizia del due mila venticinque su una pregiudiziale proposta proprio dal TAR Lazio
In materia di termini ti procedimenti sull'auto comuni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato dove è stata sottolineata la peculiarità dei casi riguardanti le questioni delle pratiche Conter Cialis reali quindi comuni interpretazione che correttamente ha ricondotto nell'alveo la la durata del termine del procedimento
I dati numerici rappresentano quanto sia coinvolta l'Avvocatura dello Stato nella giurisdizione amministrativa innanzi al TAR Lazio lei sono stati proposti impiantati in avvocatura oltre quattordici mila nuovi affari nel due mila venticinque
Con un aumento di circa il quindici per cento rispetto agli affari relative all'anno precedente con uno quindi una significativa ripresa del contenzioso topo il periodo impressioni seguito alla pandemia lei ha percentuale di sentenze favorevoli è sempre molto alta è pari circa al sessantacinque per cento abbiamo effettuato circa trentuno mila depositi telematici nel due mila venticinque
Noi quindi come avvocatura dello Stato non solo siamo in piedi impegnati a pieno ritmo il contenzioso amministrativo ma siamo forse il principale fornitore del processo amministrativo telematico
E proprio per questo continuiamo nella nostra collaborazione e di cooperazione applicativa che già c'è da diversi anni per assicurare l'efficacia svolgimento
Indi automatizzata dei flussi di comunicazione processuale ed i relativi incombenti con significativa reciproca utilità
E naturalmente siamo attenti anche alle novità quelle che riguardano per esempio l'intelligenza artificiale di cui oggi è stata più volte
Citata l'importanza anche direi aggiungerei sotto il profilo dei cosiddetti Lemme Villar bilancio quella legge moda sempre però che devono essere utilizzati con un invio di bile prestiti o e controllo umano e con il rispetto dei diritti delle parti nel giudizio infine per e molto significativa
La attività svolta dal nucleo narcosi detto con la cronico mamma perché per l'amministrazione poter contare su precedenti su indirizzi giurisprudenziali consolidati e noti
Significa migliorare anche la qualità dell'azione amministrativa scrisse
Nel ringraziare perciò ancora lei signor Presidente magistrati e personale amministrativo al TAR Lazio
Confermo che l'Avvocatura dello Stato il tutti i suoi componenti continueranno a profondere il massimo impegno nello svolgimento degli importanti compiti loro assegnati e per essere all'altezza della fiducia che quotidianamente viene loro risposta grazie per l'attenzione
Prende la parola il componente del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa avvocato Eva Sonia Sala
Presidente presidente ma fonti presidente Paul per i colleghi avvocati dello Stato e del libero foro autorità tutte qui rinite di Porto con piacere il saluto del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa
A me è segnato di il compito di illustrare in sintesi l'operato dell'organo di autogoverno della giustizia amministrativa con particolare riferimento all'attività dell'anno appena concluso
Il Meeting due mila e venticinque è stato caratterizzato da un'intensa attività svolta sia in seno alle Commissioni che nel plenum per rendere più efficace l'azione dell'organo di autogoverno
è stato ulteriormente valorizzato il lavoro delle Commissioni speciali finalizzato all'approfondimento di singole questioni di interesse
Che costituiscono lo strumento efficace di analisi dei problemi e di individuazione di soluzioni
Come è noto le competenze del nostro organo di autogoverno spaziano su ogni aspetto della funzionalità del presso dalla generale organizzazione e funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali iniziative regionali
Alle piante organiche alla formazione l'aggiornamento dei magistrati alla verifica della produttività
Compresa la trattazione degli esposti nella trattazione dei procedimenti disciplinari
La giustizia amministrativa ha saputo raggiungere quello che l'obiettivo principale di ogni giurisdizione
Cioè di fornire propri interlocutori una risposta in tempi celeri così che la stessa possa intervenire efficacemente nella definizione delle istanze desse rivolte per cittadine e riprese
Giove in proposito sottolineare che non solo negli anni il carico del contenzioso pendente è stato notevolmente ridotto
Grazie all'impegno profuso per la riduzione dell'arretrato con la programmazione delle udienze specificamente mirate questo obiettivo
Ma anche sono stati ridotti i tempi di conclusione dei giudizi questo emerge sia dalla relazione annuale del nostro presidente del Consiglio di Stato che dei presidenti dei TAR
E noto ma si ritiene comunque opportuno sottolineare come la rispedisce al mittente timer della giustizia amministrativa è stato interessato da una decisa accelerazione certificata anche dal Consiglio d'Europa
Questo significa anche il giudice amministrativo ha saputo valorizzare la propria specialità
Orientando la stessa al raggiungimento di quelle che possono essere definiti veri e propri risultati d'eccellenza sia in termini di efficienza che di tutela delle situazioni giuridiche sempre più in meno se rilevanti
A tale proposito il mio particolare apprezzamento per quanto è stato oggetto della relazione della referendarie Pascone in ordine alla dalla centralità Offerta alla tutela dei diritti scolastici delle persone disabili e fragili
Mentre il trentuno maggio alla data del trentuno maggio due mila e ventiquattro giustizia amministrativa aveva già superato gli obiettivi per il cui raggiungimento era stato fissato il termine generale del trenta giugno due mila ventisei
Per questo motivo all'esito di un'articolata attivista e su storie private l'operazione della proposta di rimodulazione degli obiettivi assegnati alla giustizia amministrativa è stato approvato un nuovo programma di riduzione di arretrato per due mila ventisei
I dissidenti nuovi obiettivi che la Commissione europea c'è posto
Hanno fatto sì che il consiglio di presidenza non possano sottrarsi dall'esprimere la propria fiducia nel lavoro che magistrati continueranno a fare
Grazie però questo anche alla porto indiscusso ed eccellenza del servizio per l'informatica che consente la maggiore efficienza dell'organizzazione definizione del programma
Non è possibile però recentemente obiettivi essi non si integrano anche
Le dotazioni organiche per le prime due mila e venticinque sono stati pubblicati due bandi di concorso pubblico si apre nel reclutamento di cento unità di personale tentare degli assistenti
E uno per le trentadue unità di personale nell'area dei funzionari pericoli per l'Avvocatura dello Stato e così le risate detta
Posto che abbiamo una pianta organica di quattrocentoventitré magistrati dettare e ne risultano al momento del service ottocentocinquantuno si evidenziato la scopertura di organico del diciassette per cento scoperture di organico generale
Nell'aprile due mila e venticinque è stato bandito un concorso volto al reclutamento di cinquantuno referendari e le prove scritte si sono appena svolte nello scorso mese di febbraio
Al fine di sopperire nelle more del strettamente procedure concorsuali le carenze di organico ma anche di impresa per evitare che le impreviste assenze
O impedimenti singoli magistrati possano rallentare l'attività Estate di recente approvata disciplina eccezionale i derogatoria
In materia di assegnazione temporanea dei magistrati in deroga alla normativa ordinarie apposta da regolamento interno
Vi è poi una particolare attenzione dedicata dal consiglio di presidenza all'attività di formazione dei magistrati in collaborazione attive intesa con l'Ufficio studi ringrazio il presidente volte per per l'attività che ha sempre e per l'impegno profuso
Con la la gestione e direzione dell'ufficio studi
E iniziative di formazione e di formazione decentrata hanno registrato notevole partecipazione di magistrati e si sono sempre svolte nell'ottica di confronto e scambio con sia con la cabina che con il Foro
Ricco anche il programma già previsto per il due mila e ventisei
A questo proposito segnalo che la procedura di selezione dei magistrati addetti all'ufficio studi e fermezza informazione si è conclusa e quindi a breve avremo la l'indicazione delle delle nomine
La magistratura amministrativa
Non per quante la magistratura amministrativa quanto sopra esposto non è una mera dichiarazione di principio
Risultati raggiunti sotto il profilo della qualità delle decisioni come ha anche ricordato nell'intervento del presidente non ruoti della tempestività dell'intervento giurisdizionale dell'affidabilità complessiva della risposta di giustizia
Derivano dalle interazioni virtuose di due elementi il senso di responsabilità
E serenità nell'assunzione delle decisioni
Chi si rivolge agli operatori della giustizia non lo fa mai
Modo indifferente o distaccato spesso lo fa in condizioni di fragilità di conflitto ed incertezza e porta con sé un'esigenza profondamente umana l'esigenza di essere adeguatamente tutelato
Mantenne coloro che operano a diverso titolo nell'ambito della giustizia sono pertanto chiamanti ad agire con competenza e quelli Rio e alto senso di responsabilità mantenere viva tale consapevolezza significa rendere onore alla funzione sociale svolta dalle professioni
Che riguardano la giustizia
Significa riconoscere che la giustizia non è soltanto un apparato istituzionale
è un presidio essenziale di civiltà coloro che vi operano sono chiamati ad essere con professionalità integrità strumenti di equilibrio e di fiducia in una società complessa come la nostra
Per queste ragioni le decisioni devono essere ragionevolmente prevedibili ciò non significa rigidità mi meccanica applicazione delle regole implica però coerenza con il sistema normativo con gli orientamenti consolidati con i principi generali dell'ordinamento questo permette di offrire ai cittadini e agli operatori del diritto un quadro interpretativo stabile entro il quale si possa orientare la propria scelte confidare in una risposta non arbitraria
Le decisioni devono essere caratterizzate per linearità concettuale la chiarezza dell'esposizione costituisce una forma di rispetto nei confronti delle parte dell'intera collettività
Accanto ai requisiti della prevedibilità della chiarezza si colloca anche quello dell'ente della tempestività perché la giustizia sia effettiva deve intervenire in tempi ragionevoli in questo senso la giustizia amministrativa mi pare che rappresenti un esempio d'eccellenza
E ciò compatibilmente con le circostanze del caso concreto e nel pieno rispetto delle garanzie del contraddittorio
Prevedibilità chiarezza tempestività imparzialità non sono obiettivi alternativi ma sono elementi integrati di un modello di Pau alla giurisdizione
Così che si possa consolidare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni giudiziaria e rafforzare l'attuale rapporto di lealtà tra giustizia e società che è il fondamento della nostra convivenza civile
In questo momento non è estraneo il tema dell'autogoverno nel dibattito attuale
E permangono posizioni che faticano ad abbandonare modelli autoritari del rapporto tra cittadino e Stato specie nel delicato ambito dell'esercizio dell'azione penale tuttavia la pace sociale richiede una città giustizia esercitata con serietà e lealtà
Nel pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona che ne ha segnato l'evoluzione della civiltà giuridica
La civiltà si realizza là dove la giurisprudenza riconosce tutelate alle esigenze originarie irrinunciabili che non possono essere sacrificate né da norme dei cappotti neri
E dunque necessario che si prosegua nel percorso volto a garantire la piena e ti effettività per la tutela dei cittadini
Anche completando in altri ambiti letterari riformatore già avviato alla fine degli anni ottanta e consolidato negli articolo centoundici della Costituzione
Il processo non potrà essere ridotto a una mera contrapposizione dettata da logiche contingenti ma deve essere ricondotto alla sua finalità più ampia
Assicurare che l'azione della giustizia si svolge in un assetto equilibrato e costantemente rispettoso della persona non contro i magistrati ma sempre in favore di tutti i cittadini
In questo scenario mi sembra importante ribadire la specificità della giustizia amministrativa e dell'organo di autogoverno si tratta di una specialità che non si configura mai come privilegio ma come funzione derivante dalla particolare posizione della giurisdizione amministrativa nel sistema dei portieri
L'autogoverno della magistratura amministrativa sta operando e opere in modo equilibrato e imparziale anche grazie alla propria articolata composizione l'esperienza di questa giurisdizione testimonia il valore della leale collaborazione tra poteri dello Stato e la centralità del giudice amministrativo quale garante di un ordinamento fondato sulla legalità
Sul controllo dell'azione pubblica sulla tutela dei diritti
Tutti i risultati che sono stati conseguiti in termini erano parte efficienza del servizio giustizia amministrativa
Devono costituire uno stimolo costante affinché ogni magistrato continua a rientrare la propria attività verso l'obiettivo di garantire la tutela effettiva efficace ed efficiente nelle materie particolarmente fidate questa giurisdizione
Meritano infine di essere chiamate le parole pronunciate dal foro in occasione dell'anno dell'inaugurazione dell'anno giudiziario presso il Consiglio di Stato
La giustizia amministrativa costituisce davvero attuazione dello stato di diritto ringrazio tutti per la cortese attenzione e auguro un anno di intenso e proficuo lavoro
Prende la parola il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma avvocato Alessandro Graziani
Signor presidente del tribunale amministrativo signor Presidente del Consiglio di Stato signor rappresentante del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa
Signora avvocato generale dello stato autorità
Signori magistrati
Colleghe e colleghi avvocati gentili ospiti
E con profondo rispetto istituzionale che intervengo quali presidente dell'ordine degli avvocati di Roma all'inaugurazione dell'anno giudiziario del tribunale amministrativo regionale del Lazio
Presidio essenziale di legalità in una regione che ospita la capitale del Paese e le principali istituzioni dello Stato è ben noto che questo tribunale amministrativo regionale non è uno qualsiasi dei tribunali amministrativi per competenza per delicatezza delle materie trattate
Esso rappresenta un vero Crocevia della giurisdizione amministrativa nazionale
Qui si misurano quotidianamente le intenzioni tra potere esecutivo e diritto tra discrezionalità amministrativa e tutela delle situazioni giuridiche soggettive
Tra interesse pubblico e diritti fondamentali
In questo equilibrio Complesso l'avvocatura svolge una funzione che non è meramente tecnica
Ma affonda la sua ragion d'essere
Nei valori della nostra Costituzione laddove l'articolo ventiquattro affida alla difesa un ruolo centrale nella realizzazione effettiva della tutela giurisdizionale
Anche e soprattutto nel processo amministrativo all'Avvocatura è attribuita la funzione di contribuire con rigore egli alta
Alla costruzione di una giusta decisione nel rispetto del contraddittorio giuridico
E della parità delle anni processuali
Per questo per la qualità dei suoi iscritti e per la sua lunga tradizione a buon diritto l'avvocatura afferma di essere parte integrante di questa storia di questo tribunale
La giustizia amministrativa chiamata arrendere decisioni tanto celeri quanto tecnicamente complesse in un contesto normativo sempre in continua evoluzione
Ispirate dall'assillante esigenza di sempre maggiore RAI celerità le riforme processuali degli ultimi anni hanno certamente inciso sui tempi di giudizio
Ma hanno imposto a tutti gli operatori un impegno ancora più intenso sul piano della qualità degli atti della sintesi e della chiarezza espositiva
L'ordine degli avvocati di Roma e consapevole di questa responsabilità
La formazione
Specialistica nel diritto amministrativo
L'attenzione alla deontologia il dialogo istituzionale con la magistratura amministrativa sono strumenti indispensabili per garantire un processo efficiente e rispettoso dei principi del giusto processo
Consentitemi tuttavia di richiamare un profilo che riteniamo centrale il valore del contraddittorio
A tale riguardo
L'avvocatura egli afferma che nel processo amministrativo vive anche nella dialettica in udienza nella possibilità di chiarire precisare rispondere in tempo reale alle questioni sollevate
A questo l'avvocatura tiene prioritariamente
In un tempo in cui il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione spesso segnato da diffidenza la giurisdizione amministrativa rappresenta un presidio indiscutibili discutibile fiducia ogni decisione
Di questo tribunale
Contribuisce a definire il perimetro della legalità dell'azione amministrativa rafforzando il principio secondo cui l'esercizio del potere e sempre sottoposto al controllo del giudice
In questa ottica il processo amministrativo telematico rappresenta una conquista importante in termini di efficienza e tracciabilità
In questo spirito induce però una serie di considerazioni anche la di tumultuosa comparsa anche relativamente alla tumultuosa comparsa dell'intelligenza artificiale nell'ambito della giurisdizione
L'avvocatura reclama che questa risorsa non generi disarmonia in tutti quei contesti in cui le parti pubbliche possano dotare i propri difensori di risorse algoritmi che fuori dalla portata di qualsiasi avvocato del libero foro
Distorcendo così quella doverosa parità nell'esercizio della difesa che deve essere garantita ciascuna parte processuale
Ove mai così fosse

Rischierebbe di vedere concretamente compromessa la effettiva attuazione del principio del giusto processo lapidariamente sancito dall'articolo centoundici della nostra Costituzione
Inoltre l'avvocatura esige che sia preclusa all'elaborazione dei provvedimenti
Che siano totalmente redatti meccanicamente da sistemi automatici
E pretende il coinvolgimento delle rappresentanze forensi per la validazione degli strumenti di intelligenza artificiale utilizzati nell'esercizio della giurisdizione
A questi fini l'avvocatura romana ribadisce la propria disponibilità a un diavolo istituzionale leale e costruttivo nel rispetto dei ruoli e nella consapevolezza che in magistratura e avvocatura pur nella fisiologica distinzione delle funzioni condividono un medesimo obiettivo garantire una giustizia amministrativa
Autorevole
Accessibile
Tempestiva e giusta
Con questo spirito formulo al presidente ai magistrati al personale amministrativo
A tutti i colleghi avvocati e a tutta la giustizia amministrativa dell'azione i più sinceri auguri di buoni lavoro nel nuovo anno giudiziario
Il Presidente pronuncia la formula di rito per l'apertura dell'anno giudiziario
Ancora una volta ringraziarti tutti presenti per però attenzione rivolta ai contenuti di questa cerimonia inaugurale
Auguro ai colleghi tutte
Un e proficuo anno giudiziario due mila venti
Se il Tribunale amministrativo regionale del Lazio che richiama perché
La cerimonia e terminata si ringraziano le autorità i magistrati e gentili ospiti per la partecipazione il presidente avrà il piacere di salutare gli infermieri ed ora al piano terra della struttura Teresa

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