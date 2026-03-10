Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave «Moby Prince»

10 Marzo 2026
Audizione di Gianluigi Spartano, nocchiere di porto, di turno alla radio all'epoca del disastro
Indice della seduta

Trascrizione automatica

  • Presidenza del presidente Pietro Pittalis
  • 0:01:50 11:00 Pietro Pittalis (FI-PPE), presidente Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave «Moby Prince»
  • 0:03:20 11:01 Gianluigi Spartano, nocchiere di porto, di turno alla radio all'epoca del disastro
  • 0:01:18 11:05 Pietro Pittalis (FI-PPE), presidente Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave «Moby Prince»
  • 0:22:20 11:06 Pietro Pittalis (FI-PPE), presidente Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave «Moby Prince», Gianluigi Spartano, nocchiere di porto, di turno alla radio all'epoca del disastro
  • 0:00:14 11:28 Pietro Pittalis (FI-PPE), presidente Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave «Moby Prince»
  • 0:11:08 11:29 Matteo Mauri (PD-IDP), Gianluigi Spartano, nocchiere di porto, di turno alla radio all'epoca del disastro
  • 0:03:28 11:40 Pietro Pittalis (FI-PPE), presidente Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave «Moby Prince», Gianluigi Spartano, nocchiere di porto, di turno alla radio all'epoca del disastro
  • 0:03:19 11:43 Matteo Mauri (PD-IDP), Gianluigi Spartano, nocchiere di porto, di turno alla radio all'epoca del disastro
  • 0:00:34 11:46 Pietro Pittalis (FI-PPE), presidente Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave «Moby Prince»
  • 0:01:25 12:03 Pietro Pittalis (FI-PPE), presidente Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave «Moby Prince»
  • 0:00:55 12:23 Pietro Pittalis (FI-PPE), presidente Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave «Moby Prince»
  • 0:02:43 12:24 Pietro Pittalis (FI-PPE), presidente Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave «Moby Prince», Gianluigi Spartano, nocchiere di porto, di turno alla radio all'epoca del disastro
  • 0:02:26 12:27 Andrea Quartini (M5S), Gianluigi Spartano, nocchiere di porto, di turno alla radio all'epoca del disastro
  • 0:00:34 12:29 Pietro Pittalis (FI-PPE), presidente Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave «Moby Prince»
Trascrizione
Scheda a cura di Fabio Arena e Silvio Farina