Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati

10 Marzo 2026
Audizione, in videoconferenza, di Maria Carolina Ippolito, Prefetto di Matera, di Davide Della Cioppa, Questore di Matera, di Giovanni Russo, Comandante provinciale di Matera dei Carabinieri, di Roberto Maniscalco, Comandante provinciale di Matera della Guardia di Finanza, di Michele Lorusso, direttore ITL Potenza-Matera, di Lucia Carmen Angiolillo, direttore regione Basilicata INAIL, di Angelo Gioia, direttore pro tempore della Caritas diocesana di Matera, di Rocco Di Matteo, delegato dal segretario generale della CGIL, di Gerardo Nardiello, delegato dal segretario generale della UIL e di Vincenzo Cavallo, segretario generale della CISL, della regione Basilicata
Indice della seduta
Trascrizione automatica
- Presidenza della presidente Chiara Gribaudo
- 0:04:16 11:00 Chiara Gribaudo (PD-IDP), presidente Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia
- 0:04:54 11:04 Maria Carolina Ippolito, prefetto di Matera
- 0:00:49 11:09 Chiara Gribaudo (PD-IDP), presidente Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia
- 0:02:14 11:09 Davide Della Cioppa, questore di Matera
- 0:00:31 11:12 Chiara Gribaudo (PD-IDP), presidente Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia
- 0:05:35 11:12 Giovanni Russo, comandante provinciale di Matera dei Carabinieri
- 0:02:50 11:18 Chiara Gribaudo (PD-IDP), presidente Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia
- 0:05:28 11:21 Roberto Maniscalco, comandante provinciale di Matera della Guardia di Finanza
- 0:00:28 11:26 Chiara Gribaudo (PD-IDP), presidente Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia
- 0:03:28 11:27 Giovanni Russo, comandante provinciale di Matera dei Carabinieri
- 0:00:41 11:30 Roberto Maniscalco, comandante provinciale di Matera della Guardia di Finanza
- 0:01:31 11:31 Chiara Gribaudo (PD-IDP), presidente Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia
-
- 0:00:01 11:32 Chiara Gribaudo (PD-IDP), presidente Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia
Trascrizione