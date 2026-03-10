Commissione Cultura della Camera

10 Marzo 2026
Svolge le seguenti audizioni nell’ambito dell’esame delle proposte di legge in materia di cinema: - Fondazione Centro sperimentale di cinematografia - Associazione del Personale di Produzione dell’Audiovisivo Italiano (APAI) - Movimento #siamoaititolidicoda - UNIVIDEO - Unione Italiana Editoria Audiovisiva - Media Digitali e Online
Scheda a cura di Francesca Rosini